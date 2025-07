ABC del posto di lavoro (alleati, amici e colleghi): una guida su come fare amicizia al lavoro

Una vita lavorativa da adulto significa avere poco o nessun tempo per socializzare al di fuori del lavoro.

Tra il lavoro, le faccende domestiche, i vari impegni e molte altre responsabilità, non c'è quasi tempo né energia per avvicinare una persona che troviamo interessante, avviare una conversazione, creare un legame basato su interessi comuni e sviluppare un'amicizia.

Tuttavia, c'è un luogo dove è facile fare nuove amicizie: il posto di lavoro.

Uno studio condotto dal Survey Center on American Life ha scoperto che le persone tendono a fare amicizia più sul posto di lavoro che in qualsiasi altro luogo! Dopotutto, trascorriamo gran parte della nostra vita adulta al lavoro.

Quindi, che tu stia iniziando un nuovo lavoro o cercando di unirti a gruppi già esistenti, ecco la tua guida su come fare amicizia al lavoro.

L'importanza degli amici di lavoro

Le amicizie sul lavoro non ricevono abbastanza credito. Una recente ricerca Gallup ha scoperto che avere un migliore amico al lavoro è strettamente collegato a una maggiore produttività, un miglioramento del morale, una maggiore soddisfazione sul lavoro e risultati aziendali positivi. Ma non è tutto: esistono numerose ricerche che dimostrano i vantaggi di fare amicizia sul lavoro.

Ecco alcuni punti che dimostrano perché gli amici di lavoro sono importanti:

Supporto emotivo : i colleghi hanno una comprensione più profonda della cultura aziendale, dei tuoi obiettivi professionali e delle tue difficoltà. Sono in grado di entrare in empatia con te e offrirti supporto emotivo e incoraggiamento nei momenti difficili sul lavoro. Queste parole di affermazione sollevano il morale e alleviano lo stress, aiutando le persone a superare le difficoltà

Azione collaborativa : essere in buoni rapporti con i colleghi : essere in buoni rapporti con i colleghi crea fiducia e trasparenza nel team . Apprezzarsi e fidarsi l'uno dell'altro aiuta i membri del team a collaborare e lavorare insieme in modo più efficace.

Senso di appartenenza : le amicizie sul lavoro infondono un senso di cameratismo. Questo senso di appartenenza al luogo di lavoro crea un ambiente di lavoro positivo in cui i dipendenti si sentono coinvolti e apprezzati invece che semplici ingranaggi di un meccanismo

Comunicazione significativa: relazioni solide sul lavoro favoriscono una comunicazione aperta e onesta. Ciò previene confusione e malintesi e migliora il lavoro di squadra. Anche se il team dovesse affrontare qualche tipo di conflitto, sarà più facile discutere e risolvere rapidamente le questioni

La vista Chat di ClickUp aiuta i team ad avere conversazioni aperte

Benessere mentale : che si tratti di sfogarsi sul traffico o di condividere una battuta privata, i colleghi sono un'oasi di sollievo tra riunioni, pressioni lavorative e scadenze imminenti. Promuovono il benessere mentale riducendo lo stress e aumentando la resilienza

Maggiore produttività : un ambiente di lavoro positivo aumenta la motivazione e la produttività, poiché i dipendenti si sentono più coinvolti nel proprio lavoro. Livelli di coinvolgimento così elevati incoraggiano i team e i singoli individui a dare il meglio di sé

Soddisfazione sul lavoro : avere un amico al lavoro rende la giornata lavorativa più piacevole. Il mix di supporto emotivo e senso di appartenenza aumenta i livelli di soddisfazione sul lavoro e ti fa venire voglia di andare al lavoro

Crescita professionale: avere un collega come amico catalizza la crescita professionale, poiché può offrire mentorship, feedback preziosi e persino consigli sulla carriera. Può anche fungere da preziosa connessione all'interno dell'organizzazione, offrendoti l'esposizione a nuovi progetti, opportunità e reti

Come fare amicizia al lavoro: 11 semplici consigli e trucchi

Ecco alcuni semplici modi per stringere amicizie sul posto di lavoro (e mantenerle):

1. Impegnati in chiacchiere informali e rompi il ghiaccio

Non sottovalutare mai il potere di un "Ciao, come stai?"

Per fare amicizia sul posto di lavoro, preparati a metterti in gioco e a entrare in contatto con le persone. Presentati, chiedi alle persone di parlarti di sé e concediti qualche chiacchierata occasionale.

Se sei nuovo, concentrati prima su domande relative al lavoro, ad esempio da quanto tempo qualcuno lavora nell'organizzazione, cosa gli piace del proprio lavoro, il suo percorso professionale e così via. Dopo aver rotto il ghiaccio, puoi passare gradualmente ad argomenti più personali come hobby e interessi, gusti musicali o piani per il fine settimana.

Questi semplici scambi possono aprire la strada a conversazioni più profonde e significative. Da fare Ricordate che la conversazione è una strada a doppio senso. Se qualcuno non desidera divulgare informazioni volontariamente o trova imbarazzanti le chiacchiere, lasciatelo stare.

2. Usa i nomi delle persone

Si dice che nulla sia più musicale alle orecchie di una persona del proprio nome. Usare i nomi delle persone nelle conversazioni è una delle strategie di comunicazione più efficaci per creare un legame emotivo.

Impara i nomi dei tuoi colleghi e usali il più possibile. Dai saluti come "ciao" e "arrivederci" al rivolgersi alle persone quando sono in gruppo (o durante una chiamata Teams), usa i loro nomi per riconoscere la loro identità. Questo dimostrerà loro che sei interessato a saperne di più su di loro.

3. Connettiti attraverso il cibo

Sai come si accolgono i nuovi vicini con biscotti o torte appena sfornati? Perché non provare a fare lo stesso al lavoro? Non devono essere necessariamente prodotti da forno. Dai sfogo alla tua creatività in cucina e tira fuori la ricetta di famiglia. Se cucinare non è il tuo forte (o è troppo impegnativo), acquista confezioni da condividere dei tuoi snack preferiti. In alternativa, potresti visitare la panetteria o la caffetteria locale e scegliere i prodotti più venduti.

Distribuisci gli snack ai colleghi o lasciali nella sala pausa con una piccola nota. In entrambi i casi, i tuoi colleghi apprezzeranno il gesto premuroso e si sentiranno più a loro agio con te.

4. Trascorri del tempo nelle aree comuni

Entra in contatto con gli altri nelle aree comuni tramite Unsplash

A proposito di sale pausa, le aree comuni sono un ottimo posto per stringere amicizie sul posto di lavoro.

Gli spazi condivisi come la caffetteria, l'area lounge e il distributore dell'acqua offrono un'impostazione rilassata dove i colleghi possono distendersi, socializzare e connettersi. Che tu voglia mangiare un boccone o sgranchirti le gambe, considera l'idea di passare un po' di tempo nelle aree comuni. Questo ti consentirà anche di espandere la tua cerchia sociale oltre il tuo cubicolo o piano, poiché potresti incontrare persone di team o reparti diversi.

5. Crea o unisciti a un canale Slack

È più facile fare amicizia quando ci si incrocia nei corridoi dell'ufficio o si pranza insieme. Tuttavia, chi lavora in posizioni remote non ha questa comodità. Ma questo non significa che debba vivere una vita di isolamento!

Crea o unisciti a un canale Slack con persone che la pensano come te per superare questa difficoltà comune di sentire la mancanza di quel tocco "personale". Crea legami grazie a interessi comuni, come serie TV, sport, libri, ricette o giochi online. Puoi anche organizzare attività virtuali come feste per guardare insieme una serie TV, riunioni di un club del libro, sessioni di cucina o tornei.

Verifica con il tuo responsabile o supervisore che il gruppo di interesse non violi alcuna politica aziendale.

6. Mostra un atteggiamento positivo

Un atteggiamento positivo è una calamita per le amicizie sul lavoro. Un comportamento cordiale e amichevole sul lavoro attirerà le persone verso di te. In cambio, incontrerai persone positive e affini che potranno tirarti su quando le cose si fanno difficili.

Abitudini positive sul lavoro, come aiutare gli altri, farsi avanti nei momenti difficili e supportare i colleghi, ti faranno apparire come un membro affidabile del team.

7. Partecipa alle attività di team

La maggior parte delle organizzazioni organizza periodicamente attività di team building. Molte includono anche attività di ice-breaking durante la fase di inserimento dei nuovi dipendenti. Questi eventi di lavoro periodici rafforzano lo spirito di squadra e il senso di appartenenza attraverso esperienze condivise.

Che si tratti di un gioco virtuale di sciarada o di un'escursione all'aria aperta, ogni attività di team è un'opportunità per fare amicizia sul lavoro. Avete già un terreno comune di obiettivi e sfide condivisi. Inoltre, risolvere i problemi insieme significa che dovrete fare affidamento l'uno sull'altro e sviluppare fiducia, rafforzando l'amicizia.

8. Siate aperti alla socializzazione dopo il lavoro

La differenza principale tra le attività di team e la socializzazione dopo il lavoro è che quest'ultima non è obbligatoria.

Partecipare agli eventi sociali dopo il lavoro dimostra il tuo impegno nel fare amicizia sul posto di lavoro. Bere qualcosa durante un happy hour virtuale o partecipare a una cena aziendale nel periodo natalizio permette ai colleghi di entrare in contatto in un ambiente divertente, rilassato e informale al di fuori del lavoro.

Vedrai i tuoi colleghi come individui e scoprirai i loro talenti nascosti, i loro interessi o i loro hobby. Man mano che le conversazioni fluiscono più liberamente e i colleghi condividono risate, creerai ricordi indelebili e amicizie sincere.

9. Festeggia le attività cardine e i risultati raggiunti

Le celebrazioni possono essere un'occasione perfetta per fare amicizia al lavoro. Esprimi apprezzamento per un lavoro ben fatto e congratulati con i colleghi per i loro successi.

Che si tratti di una promozione o di un'ottima presentazione, apprezzare i colleghi dimostra supporto e può essere un ottimo spunto di conversazione.

Naturalmente, tali elogi dovrebbero provenire da un luogo di autenticità. Vuoi celebrare il loro esito positivo come se fosse tuo e riconoscere i loro punti di forza e i loro contributi. Piccoli token di apprezzamento, come una nota di ringraziamento o anche una eCard, possono fare molto per aumentare l'autostima di qualcuno. E quando arriverà il tuo momento, i tuoi amici ricorderanno i tuoi gesti gentili e ti tratteranno con lo stesso entusiasmo.

10. Fai volontariato

Le aziende spesso offrono ai dipendenti l'opportunità di fare volontariato per una buona causa. Questo è un ottimo modo per fare amici al lavoro che condividono la tua stessa passione.

Che il tuo ufficio stia conducendo una campagna di pulizia, organizzando una vendita di dolci di beneficenza o una maratona cittadina, fare volontariato per eventi di questo tipo è un'occasione per fare del bene e stringere legami con colleghi che hanno interessi simili ai tuoi.

Lavorare per una causa significativa ti darà anche un senso di scopo al di là del posto di lavoro, poiché il tuo contributo va a beneficio delle comunità e della società.

11. Sii paziente

Le amicizie sul lavoro non si formano dall'oggi al domani. Ci vogliono giorni, settimane e mesi perché si trasformino in qualcosa di autentico.

Non aspettarti di trovare il tuo migliore amico al lavoro al primo happy hour a cui partecipi. Continua semplicemente ad essere te stesso e interagisci con i colleghi. Non forzare un'amicizia solo per fare amicizia al lavoro. Trova qualcuno che ci mette lo stesso lavoro richiesto e la stessa energia, a volte anche facendo uno sforzo in più per farti sentire apprezzato sul lavoro.

Leggi anche: Come fare networking a una conferenza 🤝

Superare la timidezza e costruire connessioni sul lavoro

Sei una persona timida o socialmente imbarazzante che desidera fare amicizia al lavoro ma ha paura di esporsi? Ti capiamo. Ecco alcuni consigli rapidi per te:

Fissa degli obiettivi di comunicazione: sfida te stesso con semplici : sfida te stesso con semplici obiettivi di comunicazione . Prometti a te stesso che interagirai con diversi colleghi al giorno o che parlerai con una persona nuova ogni settimana. Obiettivi piccoli e raggiungibili aumenteranno la tua sicurezza e ti spingeranno a coltivare le relazioni sul posto di lavoro Pratica l'ascolto attivo: sfrutta la tua timidezza a tuo vantaggio assumendo il ruolo di un "buon" ascoltatore. Pratica l'ascolto attivo essendo presente e attento durante le conversazioni. Porre domande aperte di approfondimento può mantenere il flusso della conversazione senza esaurire la tua energia sociale Usa un linguaggio del corpo aperto: il linguaggio del corpo è un altro modo per partecipare alle conversazioni senza parlare. Guarda negli occhi, sorridi e annuisci quando è opportuno e sarai un partecipante attivo alla conversazione senza dire una parola Sfrutta la tecnologia: se le interazioni faccia a faccia ti intimidiscono, usa la tecnologia per comunicare in modo digitale. Hai a disposizione una vasta gamma di opzioni, dalla messaggistica istantanea all'email alle videoconferenze, per instaurare un rapporto con i tuoi colleghi

Usa strumenti come ClickUp Chat per conversare con i tuoi colleghi

Unisciti a gruppi di interesse: abbiamo già visto quanto sia facile coltivare amicizie quando si condividono interessi comuni. Valuta la possibilità di unirti a gruppi di interesse per costruire connessioni che vanno oltre il lavoro. Inoltre, potresti trovare più facile parlare con qualcuno di nuovo quando hai interessi comuni Impara, osserva e improvvisa: fortunatamente, troverai diversi : fortunatamente, troverai diversi libri per migliorare le tue capacità comunicative . Impara da questi e prova a entrare in connessione con i tuoi colleghi Fai squadra: in ogni posto di lavoro c'è quel collega estroverso che conosce tutti. Stringi amicizia con una persona del genere e indirettamente entrerai in contatto con tutti gli altri Chiedi aiuto: non aver paura di chiedere assistenza al tuo manager, mentore o collega. Parla con loro delle tue sfide particolari e potrebbero offrirti il loro supporto per aiutarti a costruire connessioni significative Pratica l'autocompassione: se ti blocchi nelle impostazioni sociali o temi gli eventi sponsorizzati dall'azienda, riconosci questa emozione e ripeti a te stesso che è normale sentirsi così. Pratica l'autocompassione e non essere troppo duro con te stesso. Ricordati che cose come queste richiedono tempo e che avrai molte altre opportunità per fare amicizia al lavoro

Utilizzo delle piattaforme online per costruire relazioni lavorative

Al lavoro utilizzi una varietà di piattaforme online per tutto, dalla gestione del team alla pianificazione della settimana. Tuttavia, sapevi che puoi utilizzare queste piattaforme online anche per costruire e coltivare relazioni sul posto di lavoro?

Ecco come.

Quasi tutte le organizzazioni utilizzano vari strumenti di comunicazione sul posto di lavoro, come client di posta elettronica, strumenti di messaggistica istantanea o piattaforme di videoconferenza. Questi aiutano a mantenere una comunicazione sincrona e asincrona efficiente tra i membri del team indipendentemente dalla loro posizione.

Utilizza questi canali e strumenti per entrare in contatto con i tuoi colleghi. Crea chat room e canali Slack basati sugli interessi, programma incontri virtuali per un caffè o fai una chiacchierata con il tuo nuovo amico di lavoro. Entrare in contatto attraverso interessi, esperienze e sfide condivise getterà le basi per amicizie profonde.

Piattaforme di collaborazione

Collabora con il tuo team utilizzando funzionalità/funzioni come Documenti e Lavagna online su ClickUp

Gli strumenti di collaborazione sono spesso utilizzati in combinazione con soluzioni software di comunicazione interna. Forniscono una posizione centralizzata in cui i team possono condividere file, creare e modificare documenti, scambiare idee e collaborare a progetti. Il lavoro richiesto contribuisce alla creazione di un team, poiché tutti lavorano per raggiungere un obiettivo comune.

Utilizza piattaforme come ClickUp per interagire e cooperare con i colleghi per risolvere problemi complessi. Superare insieme le sfide aggiungerà più valore alla tua amicizia.

Siti di social networking

Entrare in contatto con i colleghi di lavoro tramite siti di social networking come Instagram può sembrare una zona grigia per alcuni. Naturalmente, dipende interamente dal tuo livello di comfort e dalla profondità della tua amicizia; tuttavia, non tutti potrebbero desiderare di avere i colleghi sui propri feed dei social media.

Quindi, per mantenere le amicizie sul lavoro senza compromettere la tua vita privata, valuta la possibilità di connetterti tramite piattaforme professionali come LinkedIn. Usalo per fare rete con colleghi, mentori e leader ed espandere la tua cerchia professionale.

Apprendimento e sviluppo delle competenze

Tu e i tuoi colleghi potete iscrivervi a programmi di formazione e sviluppo delle competenze. Le piattaforme di apprendimento online, i progetti di aggiornamento professionale, gli eventi virtuali e i webinar interattivi aiutano a migliorare le competenze. Partecipare a queste attività con i colleghi può anche rafforzare le relazioni.

Aiutarsi a vicenda a raggiungere gli obiettivi professionali e accelerare la progressione di carriera arricchisce le relazioni di lavoro rendendole più orientate al valore.

Piattaforme di coinvolgimento dei dipendenti

La maggior parte delle organizzazioni utilizza piattaforme di coinvolgimento dei dipendenti. Queste piattaforme possono sviluppare un senso di appartenenza e costruire una comunità che arricchisce le relazioni sul posto di lavoro. Dalla partecipazione ad attività di team building alla celebrazione dei risultati professionali, questi portali di coinvolgimento offrono la possibilità di creare legami e costruire relazioni positive e significative.

Bonus: modelli di piani di comunicazione

Confini professionali nelle amicizie sul posto di lavoro

Sebbene fare amicizia sul lavoro abbia i suoi vantaggi, è necessario mantenere dei confini professionali per garantire un ambiente di lavoro sano e rispettoso. Ciò richiede abilità, poiché non si vuole apparire scortesi o distaccati mentre si impongono dei confini.

Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarti in questo senso:

Stabilisci e rispetta i confini: Sii consapevole dei confini e delle preferenze dei tuoi amici di lavoro e chiarisci le tue aspettative e i tuoi confini. Rispetta la privacy dei tuoi nuovi amici e concedi loro lo spazio necessario

Privacy nella professionalità: Evita di discutere argomenti profondamente personali e problemi delicati come le convinzioni religiose o politiche in un contesto professionale. Mantieni private le questioni private per mantenere relazioni cordiali con tutti

Comprendi le gerarchie sul posto di lavoro: Sii consapevole delle dinamiche di potere sul posto di lavoro mentre stringi amicizie sul lavoro. Certo, il tuo nuovo capo potrebbe essere simpatico, ma non vuoi creare una situazione che possa influire sui tuoi obiettivi di carriera

Stai lontano dai pettegolezzi: Evita di spettegolare o di intrattenerti con pettegolezzi. Stabilisci fin dall'inizio dell'amicizia che non parteciperai a discorsi improduttivi e negativi sugli altri. Se ti ritrovi coinvolto in drammi d'ufficio, smetti semplicemente di partecipare e rimani passivo finché tutto non si calma

Dai priorità al lavoro rispetto alla socializzazione : sebbene sia naturale fare amicizia sul posto di lavoro e divertirsi, ricorda che l'obiettivo principale del tuo posto di lavoro è mantenere la produttività. Impegnati per non dare priorità al lavoro e alle responsabilità

Trattamento equo per tutti: tratta tutti i colleghi in modo equo e imparziale, indipendentemente dalle relazioni che hai con loro al di fuori dell'ambiente di lavoro. Non mostrare pregiudizi o favoritismi, soprattutto quando prendi decisioni o risolvi conflitti, e mantieni un atteggiamento obiettivo

Domande frequenti

1. Come posso fare amicizia al lavoro se sono nuovo?

Se sei nuovo in ufficio e desideri fare amicizia, prova a presentarti ai tuoi colleghi, fare conversazione, partecipare agli eventi aziendali e alle attività di team per conoscere meglio i tuoi colleghi.

2. Quali sono i vantaggi di fare amicizia sul posto di lavoro?

Fare amicizia sul lavoro sviluppa un senso di cameratismo e appartenenza. È un antidoto all'isolamento e alla solitudine, migliorando al contempo la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team. Stimola l'impegno, migliorando il morale e aumentando la soddisfazione sul posto di lavoro. Inoltre, consente di usufruire di opportunità di networking per la crescita personale e l'avanzamento di carriera.