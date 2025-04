10 trucchi per la crescita su TikTok per rendere il vostro marchio virale nel 2025

Tutti sono su TikTok, incollati ai loro schermi, ignari del mondo.

TikTok domina i social media con oltre un miliardo utenti, che trascorrono circa 80 minuti al giorno sull'app. Si tratta di un'applicazione popolare canale di marketing per le aziende oggi. Un video mega-virale su TikTok può portare il vostro marchio dall'oscurità alla popolarità in poche ore, raccogliendo milioni di visualizzazioni su Internet e generando tonnellate di contatti per la vostra azienda.

Ma il percorso verso la viralità non è sempre semplice: richiede creatività, strategia e una profonda conoscenza dell'algoritmo e delle dinamiche della piattaforma.

In questo blog discuteremo i principali trucchi per TikTok che possono aiutarvi ad aumentare e far crescere il vostro pubblico sull'app. Preparatevi a passare a TikTok con questi trucchi!

Capire la popolarità di TikTok

All'inizio la maggior parte dei marchi ha liquidato TikTok come una moda dei video di danza per i giovani, ma ora la maggior parte dei marchi riconosce la sua portata e il suo potere nel 2024!

Con la sua crescita esplosiva e la sua portata senza precedenti, TikTok offre alle aziende un'eccellente opportunità per mostrare il proprio marchio, coinvolgere un pubblico eterogeneo e ottenere risultati.

Il suo approccio unico al social media -con i suoi moduli brevi, gli algoritmi iper-personalizzati, le tendenze e le sfide virali, lo hanno reso un successo per diversi segmenti di pubblico.

Ecco alcuni motivi per cui TikTok può essere un canale di marketing prezioso per le aziende grandi e piccole:

Base di utenti enorme : TikTok vanta una base di utenti vasta e variegata, che abbraccia diverse fasce demografiche, interessi e posizioni geografiche. È un crogiolo di utenti di tutte le estrazioni sociali. Questa può essere la vostra occasione d'oro per raggiungere e coinvolgere un ampio intervallo di potenziali clienti

: TikTok vanta una base di utenti vasta e variegata, che abbraccia diverse fasce demografiche, interessi e posizioni geografiche. È un crogiolo di utenti di tutte le estrazioni sociali. Questa può essere la vostra occasione d'oro per raggiungere e coinvolgere un ampio intervallo di potenziali clienti Potenziale di viralità : L'algoritmo di TikTok è progettato per promuovere e commercializzare contenuti che incoraggiano il coinvolgimento. Un video TikTok ben realizzato ha il potenziale per raggiungere milioni di utenti in modo organico, portando il vostro marchio a nuove e folli vette

: L'algoritmo di TikTok è progettato per promuovere e commercializzare contenuti che incoraggiano il coinvolgimento. Un video TikTok ben realizzato ha il potenziale per raggiungere milioni di utenti in modo organico, portando il vostro marchio a nuove e folli vette Autenticità : L'enfasi di TikTok sull'autenticazione e sulla relazionalità la rende una piattaforma ideale per umanizzare il vostro marchio e connettervi con i clienti a livello personale

: L'enfasi di TikTok sull'autenticazione e sulla relazionalità la rende una piattaforma ideale per umanizzare il vostro marchio e connettervi con i clienti a livello personale Marketing degli influencer: Sia attraverso contenuti sponsorizzati, partnership di marca, o influencer marketing è possibile attingere all'ecosistema degli influencer di TikTok per estendere la portata del proprio marchio, sfruttare la credibilità degli influencer e aumentare il coinvolgimento

TikTok è un potente canale di marketing che offre molti vantaggi agli operatori del settore: la sua vasta e diversificata base di utenti e il suo potenziale di viralità e coinvolgimento.

TikTok Growth Hacks: Suggerimenti e trucchi per aziende e marketer

Una delle ragioni principali della popolarità di TikTok è che chiunque, anche la persona più comune, può diventare una sensazione virale. Questo ci porta alla domanda: da cosa potete fare voi (o il vostro social media marketer) per rendere il vostro marchio virale su TikTok?

Con strumenti di gestione dell'area di lavoro e della produttività come ClickUp, potete imparare a ottimizzare la vostra strategia di ascolto sociale su TikTok e la produzione di contenuti. Il vostro team di marketing ha bisogno di una configurazione solida che renda i post coerenti una passeggiata e vi aiuti a programmare il lavoro in modo più efficiente.

Sebbene il percorso di ogni brand verso la viralità di TikTok sia unico e non ci sia una risposta da ripetere, alcuni trucchi per la crescita possono darvi una marcia in più.

1. Utilizzate un software di marketing project management

Avete bisogno di uno strumento di project management per il marketing che infonda maggiore efficienza nella vostra strategia di crescita per TikTok.

Fiducia Il software per il project management di ClickUp per essere al vostro fianco in ogni passaggio!

Lo strumento offre solide funzionalità/funzione che massimizzano la produttività e consentono di pianificare, gestire ed eseguire senza problemi tutti i progetti e le campagne di marketing attraverso i canali. Potete facilmente utilizzare ClickUp per gestire i contenuti di TikTok.

ClickUp offre diverse opzioni per la visualizzazione delle attività, a seconda della vista Bacheca selezionata, come Elenco, Bacheca, Vista Gantt, Calendario e altro ancora.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-309.png Pianificate le vostre roadmap trimestrali con il modello di Project Management di ClickUp https://clickup.com/templates/pmo-project-management Scarica questo modello /$$$cta/

Scarica questo modello

Un'altra cosa che si può fare è impostare un'opzione di tipo calendario dei contenuti . In questo modo è possibile migliorare la coerenza dei post e garantire un processo fluido di creazione dei contenuti. Utilizzate uno dei Modelli già pronti di ClickUp , personalizzateli in base alle vostre esigenze e iniziate a lavorare in pochi minuti.

Con Visualizzazione del calendario di ClickUp clickUp consente di visualizzare i post su un calendario e di avere una visione d'insieme di quando i post saranno pubblicati. È possibile filtrare i post per vedere quali saranno pubblicati in una data particolare, aggiungere tag per classificarli o aggiungere stati per monitorare la loro creazione e il loro stato.

2. Velocizzare la creazione di contenuti con l'IA

Che si tratti della creazione di una sceneggiatura di un video o della stesura di una didascalia, gli strumenti di IA per la scrittura possono accelerare la creazione dei contenuti la scrittura dei contenuti e forniscono più varianti in pochi secondi. Possono anche essere utilizzati per modificare, localizzare e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-19.gif ClickUp Brain /$$$img/

utilizzate ClickUp Brain per trasformare i paragrafi dei blog in didascalie accattivanti per i vostri video TikTok ClickUp Brain può essere il vostro assistente unico per la scrittura, da fare con notevole velocità e precisione. Che si tratti della stesura di una sceneggiatura video, della traduzione di didascalie in una lingua diversa o della modifica di un documento strategico, Le capacità di IA generativa di ClickUp AI possono aiutarvi a fare tutto questo e molto altro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-110.png ClickUp Brain /$$$img/

fai domande a ClickUp Brain e ottieni risposte istantanee e precise in pochi secondi_

Potete anche chiedere a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere reportistica, trovare post, creare calendari e altro ancora. Non è più necessario scavare in documenti di più pagine o in vecchi archivi di post e database.

3. Sfruttare i contenuti generati dagli utenti

Incoraggiate gli utenti a creare contenuti legati al vostro marchio utilizzando un hashtag specifico. Questo può amplificare il vostro marchio ed espandere la vostra portata. Ad esempio, potete lanciare una sfida con una mossa di danza stravagante o un modo creativo di usare il vostro prodotto. Un'altra idea è quella di sfruttare l'amore di TikTok per il bricolage e i contenuti "prima e dopo".

Presentate i contenuti UGC che elogiano il vostro prodotto o servizio in campagne pubblicitarie di grande impatto. Collaborate con i migliori autori di UGC per un programma di customer advocacy che rafforzi la fedeltà al marchio e favorisca la crescita organica.

4. Pubblicate quando il vostro pubblico è online

Comprendete i dati demografici del vostro target: età, posizione e altro. Quando è più probabile che stiano scorrendo su TikTok? Sono studenti con tempo libero la sera o professionisti che lavorano controllando il telefono durante le pause?

Sebbene la ricerca dimostri che in generale esistono orari "ottimali" per pubblicare su TikTok e massimizzare la portata, questi possono variare in base alla posizione del vostro pubblico. Alcuni brand, tuttavia, sono convinti di utilizzare la sera (dalle 19 alle 22) e il pomeriggio (dalle 12 alle 15).

Tuttavia, suggeriamo di sperimentare diversi blocchi orari in base ai modelli di coinvolgimento del pubblico.

5. Ospitare le vite TikTok

Un altro ottimo modo per coinvolgere i propri follower è quello delle TikTok Lives. Queste permettono di connettersi con il pubblico in tempo reale e di conoscerlo meglio. Le dirette streaming hanno in genere un tasso di coinvolgimento migliore.

Ecco alcuni consigli per ospitare delle TikTok Lives coinvolgenti:

Creare un'anticipazione della diretta annunciando il tema, l'argomento o gli ospiti speciali per generare entusiasmo e incoraggiare gli spettatori a sintonizzarsi

Scegliere un conduttore coinvolgente che possa interagire comodamente con il pubblico e rispondere alle domande sul momento

Utilizzate elementi interattivi come sondaggi e funzionalità/funzione Q&A per coinvolgere il pubblico e spingerlo a rispondervi

Infine, assicuratevi di riutilizzare frammenti del vostro Live come parte del vostro programma di post regolari o di condividere un highlight reel su altre piattaforme sociali per portare il vostro pubblico esistente su TikTok

6. Sfruttare le sfide di tendenza

Partecipare a sfide con hashtag di tendenza è uno dei modi più efficaci per aumentare la propria visibilità su TikTok. Queste sfide sono spesso accompagnate da hashtag dedicati, che rendono più facile per gli utenti scoprire i contenuti correlati.

Assicuratevi di partecipare subito a una sfida. Aggiungere il vostro tocco unico al video può aiutarvi a entrare in connessione con il pubblico e a far risaltare il vostro contenuto.

7. Ottimizzate il vostro profilo

Iniziate scegliendo un nome utente memorabile e una biografia in linea con il branding della vostra azienda.

Mantenete il vostro nome utente semplice ed evitate di usare troppe emoji nella vostra bio per assicurarvi che sia facilmente individuabile su TikTok. Una biografia nitida manterrà anche la leggibilità.

Concentratevi su variazioni creative del logo, didascalie intelligenti e altri elementi coinvolgenti per mostrare la personalità del vostro marchio e attirare più follower sul vostro profilo.

8. Master TikTok SEO

Come nei motori di ricerca, l'uso di parole chiave pertinenti nelle didascalie, negli hashtag e nell'audio può aumentare il posizionamento del video. Quindi, fate di questi elementi i vostri amici e godetevi la vostra nuova fama su TikTok!

Inoltre, TikTok considera il coinvolgimento degli utenti un fattore critico per la visibilità e la portata. Pertanto, è essenziale che gli utenti commentino e interagiscano con i vostri contenuti. Incoraggiate le discussioni ponendo domande o avviando conversazioni nelle vostre didascalie.

Questo aumenterà il tasso di coinvolgimento del video, spingendo TikTok a mostrarlo a un pubblico più ampio.

Inoltre, è possibile sfruttare gli strumenti di analisi di TikTok per ottenere informazioni sul comportamento del pubblico e ottimizzare la strategia dei contenuti per un esito positivo dal punto di vista SEO. Imparando a conoscere i momenti migliori per postare, è possibile massimizzare la portata e la visibilità nei periodi di punta.

È inoltre possibile utilizzare le analisi di TikTok per adattare la propria strategia di contenuti. Ad esempio, è possibile utilizzare il tasso di coinvolgimento per determinare quale tipo di contenuto risuona con il pubblico, la lunghezza ottimale dei video e altro ancora.

Infine, siate creativi esplorando formati di narrazione unici, sperimentando diversi stili visivi o affrontando argomenti di nicchia che risuonano con il vostro pubblico. Non rinunciate a correre rischi calcolati o a provare nuove tendenze, perché tutti questi lavori richiesti aumenteranno la vostra SEO.

9. Collaborare con gli influencer

La collaborazione con gli influencer può amplificare la vostra portata e far conoscere i vostri contenuti a un nuovo pubblico. Quando si cercano potenziali collaboratori, è fondamentale selezionare influencer il cui contenuto sia in linea con il vostro e i cui follower corrispondano al vostro target demografico.

Quando contattate gli influencer, presentate una proposta che illustri i vantaggi reciproci della collaborazione. È fondamentale essere aperti al brainstorming di idee creative insieme.

Detto questo, non pensate solo agli influencer. Pensate ai marchi con un pubblico simile con cui potete collaborare. Una collaborazione di questo tipo può aumentare la vostra visibilità e il vostro coinvolgimento su TikTok!

10. Organizzare omaggi

Un altro modo sicuro per aumentare il tasso di coinvolgimento su TikTok è offrire omaggi. Si può trattare di campioni di prodotti, di un viaggio completamente pagato nella vostra azienda o anche di un buono regalo.

Gli omaggi possono essere utili in due modi. Gli utenti interessati ai risultati del giveaway vi seguiranno automaticamente per rimanere aggiornati; potrebbero taggare i loro amici a guardare il vostro video per convincerli a iscriversi e partecipare, ampliando così la vostra portata.

Semplificare il piano e la produttività dei contenuti di TikTok con ClickUp

Mentre TikTok continua a evolversi e a espandere la sua base di utenti, i marchi che ne abbracciano il potenziale possono trarre molti dei vantaggi di cui abbiamo parlato sopra.

Il migliore è l'accesso immediato a una comunità vivace e altamente coinvolta, che può aiutarvi a incrementare i ricavi e a stare davanti ai vostri concorrenti.

Ma ricordate di rimanere autentici, coerenti e innovativi nella vostra arte e nel vostro approccio, e avrete un numero impegnato di fan in pochissimo tempo!

Inoltre, potete sfruttare gli strumenti di produttività e di project management di ClickUp per gestire la vostra presenza su TikTok in modo più efficiente . Dal mantenimento di un calendario dei social media al brainstorming dei post, dal monitoraggio delle attività all'analisi delle prestazioni, ClickUp può aiutare voi e il vostro team a pianificare e gestire la vostra presenza su TikTok in modo più efficiente.

Siete curiosi di sapere come ottimizzare la gestione dei social media con ClickUp? Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

1. Come ottenere il massimo da TikTok?

Stabilite un programma di pubblicazione coerente per rimanere rilevanti e tenere il vostro pubblico attaccato. Utilizzate le funzionalità di TikTok, come i filtri e gli effetti, per migliorare la qualità dei contenuti.

Inoltre, continuate a coinvolgere i vostri follower: rispondete ai loro commenti e partecipate alle tendenze. Identificarsi con il proprio pubblico specifico e adattare i contenuti ai suoi gusti sarà un vantaggio!

Potete anche utilizzare software come gli strumenti di marketing di TikTok o i modelli per i social media per semplificare la pianificazione e la produzione dei contenuti.

2. Come ottenere più visualizzazioni su TikTok?

Concentratevi sulla creazione di contenuti autentici e coinvolgenti che risuonino con il vostro pubblico. Potete anche esplorare opportunità di collaborazione con altri autori per espandere la vostra portata e favorire l'interazione con la comunità.

Ricordate che postare al momento giusto è una buona abitudine per aumentare le visualizzazioni. Inoltre, è possibile utilizzare gli strumenti di social listening e di analisi di TikTok per capire cosa sta facendo tendenza sulla piattaforma e cosa stanno facendo i vostri concorrenti, tra le altre cose.

3. Come posso diventare virale su TikTok?

È possibile sfruttare le ultime tendenze di TikTok - hashtag, argomenti e persino audio - per aumentare la scopribilità dei propri video. È anche possibile creare l'audio modificando e personalizzando i suoni dall'archivio audio di TikTok.

Un altro modo semplice per diventare virali (soprattutto se si è alle prime armi con l'app) è l'influencer marketing. Collaborate con influencer popolari e autori di contenuti nella vostra nicchia e sfruttate il loro pubblico per aumentare i vostri follower e diventare virali.