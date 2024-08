I 10 migliori podcast tecnologici per rimanere aggiornati sulle novità del settore

Vi siete mai chiesti come sarebbe ascoltare i vostri esperti di tecnologia preferiti che conversano in modo disinibito sugli argomenti che amano?

I podcast tecnologici offrono esattamente questa esperienza. È come essere una mosca sul muro nel salotto di un titano della tecnologia e costruire passivamente le vostre competenze e conoscenze tecnologiche.

Ma le ore a disposizione sono poche e, ad essere onesti, il mercato è invaso da podcast tecnologici apparentemente "all'avanguardia" che sono tutt'altro. Da fare, quindi, per trovare quello giusto?

Siamo qui per aiutarvi. In questo articolo abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori podcast tecnologici del 2024 che non potete permettervi di saltare. Premete play e sintonizzatevi.🎙️

I 10 migliori podcast tecnologici del 2024

Sia che vogliate approfondire un argomento di vita di uno sviluppatore di software per capire il lavoro interno di un leader tecnologico o per conoscere le ultime novità in campo tecnologico, questi 10 podcast non possono mancare nella vostra playlist.

1. Diari della rete oscura

via Diari della rete oscura In Darknet Diaries, il conduttore Jack Rhysider condivide storie di vita reale di hacking, shadow IT e criminalità informatica. Intervistando esperti che condividono in prima persona i motivi alla base dei crimini digitali. Ryhsider usa poi questi aneddoti per educare i suoi ascoltatori sull'importanza dell'infosec (sicurezza delle informazioni).

Lo stile avvincente del conduttore e la sua profonda conoscenza dell'industria tecnologica rendono l'ascolto del podcast un'esperienza coinvolgente. Il podcast solleva domande critiche sulla dipendenza, sulla salute pubblica e sul sistema di giustizia penale.

Darknet Diaries è un ascolto obbligato per i professionisti della cybersicurezza e per gli appassionati di tecnologia incuriositi dagli aspetti nascosti del mondo tecnologico.

Episodi da ascoltare assolutamente

2. Il Podcast IoT

via Podcast IoT Condotto da Stacey Higginbotham e Kevin Tofel, il podcast IoT (Internet of Things) si occupa di IoT di consumo, aziendale e industriale.

Ogni episodio vede la partecipazione di leader del settore tecnologico che si impegnano in una serie di dialoghi brillanti e informativi. Questo podcast è adatto a chi ama le postazioni in prima fila per assistere a discussioni avvincenti su dispositivi intelligenti, connettività, tendenze tecnologiche e impatto dell'IoT sulla società nel suo complesso.

Purtroppo, dopo otto anni di attività e 437 episodi, il podcast ha smesso di pubblicare nuovi episodi. Tuttavia, vale la pena di ascoltare il catalogo degli episodi precedenti. Sebbene non sia possibile ricevere aggiornamenti sulle ultime tendenze tecnologiche, gli episodi esistenti offrono un valore che di solito si trova in un sito internet Libri sull'IA .

Episodi imperdibili

3. Il Podcast di a16z

via a16z Podcast Andreessen Horowitz, una delle principali società di venture capital con sede nella Silicon Valley, in California, produce il Podcast a16z. Condotto da Stephanie Smith, il podcast ha come protagonisti esperti leader del settore tecnologico e finanziario e veterani aziendali. I fondatori Ben Horowitz e Marc Andreessen si fermano a volte per condividere la loro esperienza.

Le puntate visualizzano in modo fresco e completo il panorama tecnologico dal punto di vista degli investitori e dei provider, cosa che interesserà la maggior parte di noi. Si parla di tendenze tecnologiche emergenti, di tecnologie dirompenti e del futuro di diversi settori. Se ne parla, se ne parla.

Con valori di produzione di alta qualità e discussioni approfondite, il Podcast di a16z è una risorsa fondamentale per coloro che sono interessati a rimanere informati sugli ultimi sviluppi tecnologici, come ad esempio la migliori strumenti SaaS e il settore delle startup.

Episodi da ascoltare assolutamente

4. Forma d'onda: Il podcast di MKBHD

via Rete di podcast di Vox Media Questo podcast è condotto dal popolare recensore di tecnologia e youtuber Marques Brownlee (MKBHD), con Andrew Manganelli e David Imel come co-conduttori. Gli episodi sono simili ai contenuti tecnologici che MKBHD pubblica su YouTube, ma forniscono recensioni più approfondite sugli ultimi gadget e sulle auto elettriche.

Ogni episodio è ricco di informazioni affascinanti, ma ciò che distingue questo podcast è la sua capacità di far ridere gli ascoltatori. Brownlee condivide spesso aneddoti divertenti e commenti ironici sull'elettronica di consumo, mantenendo l'atmosfera leggera e divertente. L'apparizione di Hasan Minhaj nel podcast tecnologico è una prova del suo fascino comico.

Se siete appassionati di tecnologia e volete rimanere aggiornati sulle novità tecnologiche e sui nuovi veicoli elettrici (EV), questo podcast è assolutamente da ascoltare.

Episodi da ascoltare assolutamente

5. Rispondi a tutti

via Gimlet Media Il podcast Reply All, condotto da P.J. Vogt e Alex Goldman, mette in luce la relazione dinamica tra le persone e il mondo online. Ogni episodio vi porta in un viaggio di esperienze reali, esplorando come Internet ha trasformato le nostre vite, il nostro lavoro e le connessioni con gli altri esseri umani.

Il programma analizza con attenzione come Internet ha influenzato le persone e come il comportamento umano ha formato Internet. Imparerete qualcosa di nuovo in ogni episodio, ma non sorprendetevi se vi chiederete se la tecnologia è un vantaggio o una rovina.

Dalla scoperta delle truffe su Internet all'indagine sulle comunità online, il podcast combina giornalismo investigativo e umorismo, rendendo divertenti e illuminanti argomenti apparentemente oscuri.

Episodi da ascoltare assolutamente

6. Il Podcast H3

via Canale YouTube del Podcast H3 Il Podcast H3, condotto dai comici Ethan e Hila Klein, offre una prospettiva divertente sulla cultura di Internet, approfondendo occasionalmente l'IA, la tecnologia e la politica.

Lo show ha guadagnato popolarità nel corso degli anni grazie all'abilità comica dei conduttori e ai vari argomenti trattati in ogni episodio. Se siete alla ricerca di un modo divertente e informativo per rimanere informati sul mondo online e tecnologico, ascoltate questo podcast.

Episodi da ascoltare assolutamente

7. Grande tecnologia

via Centro per l'innovazione della governance internazionale Big Tech, condotto da Taylor Owen, è una serie di podcast coinvolgenti che si occupa dell'uso e dell'abuso della tecnologia nel mondo di oggi. Se le discussioni sulla tecnologia sono intense e appassionanti, questo podcast fa per voi.

Owen si impegna in conversazioni profonde e stimolanti con i suoi ospiti, tra cui leader aziendali di diversi settori e funzioni. Gli episodi sollevano questioni cruciali sulla libertà di parola nell'era digitale, sulla governance tecnologica, sulla privacy e sul crescente potere dei giganti tecnologici.

A volte il conduttore dissente rispettosamente dai punti di vista degli ospiti e presenta i suoi argomenti. Gli ascoltatori potranno così conoscere più punti di vista su alcuni dei problemi più gravi del mondo tecnologico.

Episodi da ascoltare assolutamente

8. I maestri della scala

via I maestri della scala Il podcast Masters of Scale è una guida autorevole per navigare nelle complesse dinamiche della crescita aziendale. Il conduttore è Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn.

Come ci si può aspettare, questo podcast tecnologico si concentra sull'imprenditorialità e sulla fondazione di aziende. Ma, a suo credito, cerca di scavare più a fondo, esplorando i percorsi non convenzionali e le decisioni coraggiose che CEO, leader tecnologici e fondatori a volte prendono nel tentativo di costruire aziende globali.

Attraverso interviste, narrazioni e commenti acuti, Hoffman mette in luce le strategie e i cambiamenti di mentalità necessari per scalare un'azienda.

Questo podcast offre molti spunti di riflessione per fondatori, investitori e leader tecnologici sulla scalata di un'azienda tecnologica.

Episodi da ascoltare assolutamente

9. Nelle macchine confidiamo

via MIT Technology Review Condotto da Jennifer Strong, il podcast In Machines We Trust esplora le implicazioni etiche, sociali e culturali delle tecnologie emergenti, in particolare dell'intelligenza artificiale.

Essendo un podcast pluripremiato gestito dal team della MIT Tech Review, ci si aspetta discussioni affilate e stimolanti sui pregiudizi degli algoritmi e sui problemi etici legati all'IA, tra gli altri.

Il podcast esplora l'evoluzione delle relazioni tra gli esseri umani e la tecnologia, combinando interviste approfondite e una narrazione ben studiata. È un ascolto obbligato per chi è curioso delle conseguenze dell'automazione portata all'estremo.

Episodi da ascoltare assolutamente

10. Perno

via Vox Media Kara Swisher, rinomata giornalista tecnologica, e Scott Galloway, autore di bestseller, guru del marketing, imprenditore e professore alla NYU, conducono un podcast bisettimanale in cui discutono le ultime tendenze tecnologiche della Silicon Valley, di Wall Street e di Washington.

Il podcast visualizza una visione intersezionale della tecnologia, commentando come gli sviluppi politici e aziendali influenzano il settore. I conduttori di Pivot condividono anche visualizzazioni e previsioni all'avanguardia e spesso provocatorie sulle tendenze del settore e sui cambiamenti della società.

Swisher e Galloway hanno uno stile rapido che tiene gli ascoltatori sul filo del rasoio. Con le loro opinioni taglienti e senza filtri e le loro audaci previsioni, il duo offre ai fan una comprensione unica di ciò che sta formando la nostra economia digitale e non solo.

Episodi da ascoltare assolutamente

Esplorare i diversi temi dei podcast tecnologici

Le persone che cercano di costruire una carriera nel settore tecnologico si rivolgono ai podcast tecnologici perché coprono un ampio intervallo di argomenti relativi alla tecnologia, ai gadget, alle tendenze tecnologiche emergenti e al loro impatto sulla società. Alcuni temi popolari nei podcast tecnologici sono:

Notizie e tendenze tecnologiche: la maggior parte di questi podcast tratta gli ultimi sviluppi tecnologici, le normative, le leggi che circondano la tecnologia e le notizie tecnologiche settimanali. Sono l'ideale per chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime novità in campo tecnologico

la maggior parte di questi podcast tratta gli ultimi sviluppi tecnologici, le normative, le leggi che circondano la tecnologia e le notizie tecnologiche settimanali. Sono l'ideale per chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime novità in campo tecnologico **Questi podcast si rivolgono agli appassionati che amano esplorare gli ultimi gadget, gli indossabili e i prodotti tecnologici. Spesso invitano esperti e si dedicano alla recensione, all'analisi e alla discussione approfondita di gadget specifici

Tecnologia emergente: Questi podcast trattano, tra l'altro, di IA, robotica, ML, blockchain, AR e VR. Discutono anche del futuro dello spazio tecnologico in base alle tendenze emergenti

Questi podcast trattano, tra l'altro, di IA, robotica, ML, blockchain, AR e VR. Discutono anche del futuro dello spazio tecnologico in base alle tendenze emergenti Sicurezza informatica : I podcast incentrati sul cyberspazio trattano spesso argomenti come la privacy dei dati, la sicurezza digitale, le frodi su Internet, le minacce informatiche, la tecnologia di sorveglianza e le leggi sulla privacy

: I podcast incentrati sul cyberspazio trattano spesso argomenti come la privacy dei dati, la sicurezza digitale, le frodi su Internet, le minacce informatiche, la tecnologia di sorveglianza e le leggi sulla privacy Cultura di Internet : questi podcast esplorano le tendenze che emergono online e catturano l'immaginazione pubblica, come meme, contenuti virali, comunità online e altri fenomeni di Internet

: questi podcast esplorano le tendenze che emergono online e catturano l'immaginazione pubblica, come meme, contenuti virali, comunità online e altri fenomeni di Internet Storie di startup: Questi podcast sono caratterizzati dalla funzionalità/funzione di conversazioni tra il conduttore e i fondatori di aziende tecnologiche. I leader delle startup raccontano agli ascoltatori le loro esperienze nella costruzione di una startup e le loro vittorie e sconfitte.

Molti di questi podcast riuniscono anche esperti del settore e investitori per discutere di growth hacking, finanziamenti per le start-up e strategie aziendali. Sono di grande ispirazione per gli aspiranti fondatori di start-up e per i professionisti del settore tecnologico.

Sia che vogliate una panoramica generale sull'attuale scenario tecnologico o che cerchiate approfondimenti su una nicchia specifica, è probabile che ci sia un podcast che vi aspetta.

Analizzare l'influenza dei podcast tecnologici

Che siate a capo di un'azienda o che stiate scalando la scala verso la supremazia tecnologica aziendale, un buon podcast tecnologico è qualcosa in cui dovreste investire il vostro tempo. Ecco come i podcast tecnologici possono influire sulla vostra carriera:

**Come tutti i podcast, anche quelli tecnologici sono costruiti intorno alle prospettive e alle opinioni dei conduttori. In questo modo si ottiene un punto di vista unico su argomenti che non si possono trovare altrove. È possibile utilizzare le conoscenze acquisite dai podcast per prendere decisioni cruciali sul lavoro. Ad esempio, un podcast sui migliori strumenti software basati su cloud presenti sul mercato può aiutarvi a scegliere il software più adatto a voi strumenti SaaS più adatti per la vostra azienda Creazione di una comunità: I podcast tecnologici mettono in connessione persone che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo. Alcuni podcast invitano gli spettatori a interagire o a inviare domande. Le interazioni amichevoli, le battute interne e le conversazioni intime creano un senso di comunità all'interno della sfera tecnologica Hub educativo: La tecnologia si muove velocemente. Anche se ci sono molti corsi online brillanti, non sempre sono aggiornati con gli sviluppi tecnologici. I podcast tecnologici sono ottimi per aggiornarsi e migliorare le proprie conoscenze in un determinato settore. La cosa migliore? Si può imparare mentre si è in movimento. Aumenta il tuo vocabolario tecnologico: I podcast tecnologici fanno conoscere agli ascoltatori ilGlossario dell'IA, aumentano la comprensione del gergo tecnologico ed esplorano il modo in cui i concetti emergenti influenzano il mondo tecnologico. Ascoltarli vi aiuterà a diventare e a sembrare più intelligenti nella prossima riunione giornaliera di tecnologia Contenuti ispiratori: Oltre all'istruzione, i podcast tecnologici ispirano gli ascoltatori attraverso storie di esiti positivi, fallimenti e lezioni apprese. Le storie che ascoltate possono essere la scintilla di cui avete bisogno per innovare con il vostro cervello destro o per superare un ostacolo apparentemente insormontabile

Implementazione delle conoscenze e semplificazione dei flussi di lavoro tecnologici

Ascoltare buoni podcast tecnologici è un investimento su se stessi. State costruendo le vostre conoscenze ed espandendo i vostri orizzonti tecnologici per far crescere la vostra carriera e nutrire i vostri interessi. Ma Da fare per applicare ciò che si è imparato?

Strumenti per la produttività e per il project management come ClickUp per i team del software può aiutarvi a trasformare il vostro apprendimento in vantaggi aziendali tangibili. Integrate le conoscenze acquisite nello sviluppo del prodotto utilizzando ClickUp for la gestione del team collaborazione coesiva e la creazione di un solido sistema di roadmap tecnologica .

I podcast tecnologici illustrano gli sviluppi tecnologici, come gli stack tecnologici o il software di pianificazione della forza lavoro per una gestione interfunzionale senza soluzione di continuità. Scoprire le ultime novità su questi concetti vi sarà utile in quanto leader aziendali che gestiscono team di grandi dimensioni e geograficamente dispersi. ClickUp vi aiuterà a trasformare la teoria tecnologica in azione.

L'ascolto di podcast tecnologici può anche trasformare il vostro approccio alla gestione del software sul posto di lavoro, fornendovi preziose strategie e conoscenze tecniche. Per istanza, è possibile:

**Imparare modi efficaci per gestire e dare priorità agli elementi in arretrato grazie ai podcast tecnologici. Poi, dotare il vostro team delle competenze e dell'agilità necessarie per affrontare le attività in modo efficiente e accurato usandoIl software per il project management del team di ClickUp. Implementa un flusso di lavoro flessibile, automatizza gli arretrati e reindirizza i tuoi lavori richiesti verso attività fondamentali che generano risultati tangibili

Riunite le esigenze uniche di ogni tipo di team con i flussi di lavoro adattabili di ClickUp

**Imparate a sfruttare le roadmap visive discusse nei podcast per garantire un allineamento perfetto tra tutti i membri del team in merito agli obiettivi e alle sequenze del progetto. Migliorate la collaborazione e la produttività monitorando lo stato del progetto, le dipendenze e i colli di bottiglia in un formato facilmente comprensibile con ClickUp. Tenete informati gli stakeholder interni ed esterni durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Coordinatevi con team interfunzionali e monitorate lo stato di avanzamento utilizzando il dashboard agile di ClickUp

Ottimizzare il monitoraggio dei problemi: Esplorate i metodi e gli strumenti all'avanguardia consigliati nei podcast per semplificare i vostri processi di monitoraggio dei problemi. ConDashboard di ClickUpaiutano il team a riconoscere e risolvere rapidamente i problemi, trasformando le richieste di bug-fix in attività tracciabili con stati e tag personalizzati.

Controllare lo stato delle richieste di correzione di bug e altri problemi con ClickUp

Accelerate il ciclo di sviluppo con l'IA: Ascoltate i podcast per rimanere aggiornati sugli ultimi progressi della tecnologia IA. Consentite al vostro team di utilizzare soluzioni basate sull'IA per automatizzare attività ripetitive, accelerare i cicli di sviluppo e migliorare l'efficienza.

Sfruttare ClickUp Brain per generare nuove idee di prodotto, creare documenti e sviluppare framework, risparmiando tempo e risorse preziose

Generare documenti sui requisiti di prodotto in pochi secondi con ClickUp Brain

Pianificare meglio con i modelli progettati per i team di software: Come raccomandato nei podcast, accedete a preziosi modelli e framework esplicitamente pensati per i team di software. UtilizzateLe roadmap tecnologiche di ClickUp e altri modelli personalizzabili per delineare le iniziative strategiche, monitorare lo stato di avanzamento e gestire efficacemente i progetti tecnologici entro tempi specifici.

Indipendentemente dalla complessità dei vostri flussi di lavoro, affidatevi a ClickUp per organizzarli e semplificarli e mantenere la produttività dei vostri team tecnologici.

Potenziare i team tecnici con il software giusto

Spesso i leader del settore parlano della creazione di un robusto stack tecnologico che elimini i problemi del flusso di lavoro. Ma quando si lavora con più persone, è necessario che il Strumenti SaaS come parte dello stack tecnologico, passare da uno all'altro diventa estenuante e richiede tempo.

La soluzione? Una piattaforma unificata che supporti l'integrazione con vari strumenti assicura al team di sviluppatori un lavoro più efficiente.

Ecco una buona notizia: ClickUp si integra con GitHub, Figma, Sentry, Slack e oltre 200 altri strumenti software. In questo modo è possibile gestire facilmente l'intero stack tecnologico da un'unica piattaforma.

Dite sì alla convenienza. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!