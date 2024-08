Perplexity AI vs. ChatGPT: Quale strumento di intelligenza artificiale è più adatto a voi?

Immaginate di essere in vacanza e di imbattervi in un fiore misterioso. Da fare? Semplice. Chiedete al chatbot IA del vostro telefono di identificarlo.

Dimenticate i vecchi tempi in cui l'intelligenza artificiale viveva solo nei libri di fantascienza. Oggi i modelli di IA sono essenziali per la nostra vita e risolvono i problemi di tutti i giorni.

Due noti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) stanno guidando questo cambiamento: Perplexity IA e ChatGPT. Entrambi gli strumenti di IA sono ottimi, ma qual è il migliore?

Questo è l'argomento che analizzeremo in questo blog. Esploreremo Perplexity IA e ChatGPT: le loro funzionalità/funzione chiave, i pro e i contro e i piani tariffari, in modo che possiate scegliere quello che lavora meglio per voi. E per rendere le cose più eccitanti, mostreremo un'opzione bonus che ruba la scena!

Scopriamo quindi le migliori performance Strumenti di IA del 2024!

Cos'è l'IA della perplessità?

via Perplessità IA Perplexity IA non è il tipico chatbot: ha una funzione di motore di ricerca basato sull'IA o, come piace chiamarlo agli autori, una funzione di "motore di risposta" che funziona come un chatbot.

Lanciato nel 2022, Perplexity IA capisce le domande degli utenti meglio dei normali motori di ricerca. È possibile porre domande in un linguaggio semplice e Perplexity controllerà varie fonti come database accademici, notizie, YouTube e Reddit per fornire risposte accurate e aggiornate.

Ciò che distingue Perplexity IA è che non si limita a cercare le parole chiave, ma cerca di capire cosa intendete. Prende in considerazione la domanda, le interazioni passate e le conoscenze già acquisite per generare risposte accurate e di grande aiuto.

Inoltre, è eccellente con i testi e può gestire diversi media come immagini, video e audio. Questo lo rende utile per ricercatori, scrittori, artisti, musicisti e programmatori. Possono usarlo per fare domande, creare contenuti e riepilogare informazioni.

Funzionalità/funzione di IA Perplexity

Alcune differenze chiave e funzionalità/funzioni uniche che contraddistinguono Perplexity IA sono:

1. Ricerca sul web in tempo reale

Perplexity IA è sempre aggiornata su ciò che accade su Internet in tempo reale.

A differenza dei motori di ricerca tradizionali che impiegano tempo per aggiornarsi, questo motore di ricerca basato sull'IA scansiona e analizza continuamente il web mentre le cose accadono. Quindi, se state cercando gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie o qualsiasi altra curiosità, Perplexity vi copre con le informazioni più aggiornate.

Potrete essere sempre aggiornati su tutti gli ultimi avvenimenti, perché è stato progettato per tenervi al corrente in tempo reale. È come avere un giornalista tascabile senza microfono e senza bisogno di attenzione.

2. Citazione trasparente della fonte

via Perplessità IA Perplexity IA prende sul serio la credibilità e vuole che vi fidiate delle informazioni che condivide.

Per questo motivo cita le fonti di tutti i suoi risultati di ricerca, in modo che possiate vedere esattamente da dove provengono le informazioni.

Questa trasparenza è fondamentale per chi ha bisogno di informazioni affidabili per la ricerca o per prendere decisioni intelligenti basate su dati accurati.

Immaginatelo come un amico che non solo vi racconta le cose, ma vi mostra anche i libri, i siti web o le fonti che ha letto. Perplexity IA offre la stessa cosa, fornendo le citazioni in modo che possiate controllare e assicurarvi che le informazioni siano affidabili. È come avere un fact-checker integrato!

Questo aiuta anche ad approfondire l'argomento.

3. Integrazione di fonti diverse

Perplexity IA non si limita ai soliti siti web e ai risultati di ricerca standard. Approfondisce diverse fonti, da riviste accademiche a reportistica di settore e discussioni sui social media.

Lo si consideri come un coetaneo che non si limita a leggere un solo libro, ma esamina i database accademici, Wolfram Alpha, ecc La base di conoscenza per la fisica e la matematica, YouTube, Reddit e i notiziari.

Si ottiene una grande quantità di informazioni, compresi gli ultimi documenti e i riferimenti su argomenti specifici.

Perplessità Prezzi IA

**Gratis

Pro: $20/mese per utente

Cos'è ChatGPT?

via OpenAI Ora è possibile conversare in tempo reale con ChatGPT utilizzando le immagini! 📷

Supponiamo che siate appassionati di giardinaggio e che fotografiate una pianta misteriosa nel vostro giardino. ChatGPT può identificare la pianta, condividere consigli per la sua cura e persino suggerire piante di compagnia per il vostro giardino.

Su una nota diversa, se catturate un'immagine di un problema matematico complesso, il chatbot vi fornirà spiegazioni e soluzioni di passaggio.

È anche possibile utilizzare la funzionalità/funzione di chattare vocalmente con ChatGPT per curare la playlist ideale o per farsi raccontare fatti interessanti su luoghi di interesse. Di recente, OpenAI ha anche lavorato con doppiatori esperti per aggiungere sei diverse opzioni vocali, in modo da poter scegliere la voce e il tono preferiti per ChatGPT.

3. Competenza linguistica

Con ChatGPT le barriere linguistiche non esistono. Perché? Perché è alimentato da un vasto set di dati di 570 GB provenienti da ogni angolo di Internet.

Tutti questi dati hanno fornito a questo chatbot IA un enorme vocabolario, rendendolo un esperto linguista. È fluente nel linguaggio di tutti i giorni e può anche scomporre termini tecnici e poco comuni in pochi secondi.

È possibile chattare in oltre 200 lingue grazie alla sua formazione in più lingue in tutto il mondo!

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus: $20/mese per utente

$20/mese per utente Team: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Bonus_: Gratuito Modelli di prompt della ChatGPT per te

Perplexity IA vs ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

Confrontiamo ora i due strumenti in dettaglio.

Generazione del contenuto

Tutti gli strumenti di IA sono ottimi per creare contenuti. L'importante è il tipo di contenuto che creano. Esploriamo i contenuti specifici creati da Perplexity e ChatGPT.

Perplexity IA

Perplexity IA non è la più creativa quando si tratta di creazione di contenuti

Tuttavia, è eccellente nel generare contenuti accurati e aggiornati. Soprattutto nel fornire informazioni dettagliate e contestualmente rilevanti.

Le sue risposte sono chiare e puntuali, il che la rende ideale per rispondere alle domande e fornire informazioni approfondite. Perplexity si distingue quindi in attività come la ricerca e il riepilogare/riassumere informazioni, dove essere precisi e affidabili è molto importante. Potrebbe non essere la vostra prima scelta per le attività di scrittura creativa.

ChatGPT

ChatGPT è ottimo per creare ogni tipo di contenuto, il che lo rende più versatile di Perplexity. Può essere utilizzato per creare poesie, codici, script, musica, email e altro ancora.

ChatGPT è unico perché è possibile richiedere un output con un tono, uno stile e un formato specifici, offrendo un maggiore controllo sul risultato della creazione.

Qualità della risposta

La qualità delle risposte dell'IA determina quanto possano essere utili per un particolare caso d'uso. Perplexity IA e ChatGPT mostrano risposte di alta qualità con lievi differenze.

Perplexity IA

Perplexity IA eccelle nell'affrontare domande complesse e nell'offrire risposte accurate e approfondite. Fornisce un chiaro riepilogo/riassunto delle query e offre citazioni, in modo che possiate verificare le informazioni e approfondire l'argomento.

Con una forte attenzione alla precisione e alla profondità, Perplexity brilla per le sue risposte accurate e affidabili.

ChatGPT

ChatGPT ha un approccio diverso. Le sue risposte hanno un suono più umano e lo rendono un compagno eccellente per le conversazioni casuali, l'esplorazione di idee e il brainstorming. Il problema? Non rivela le fonti delle sue informazioni.

Sebbene sia ottimo per usi generici, come la generazione di contenuti di testo e la risposta a domande semplici, ChatGPT potrebbe non essere così abile come Perplexity nel fare deep learning e fornire risposte approfondite o supportare ricerche estese su un argomento specifico.

Accuratezza dei fatti

Un bot IA che fornisce risposte sbagliate non sarà utile a nessuno. Verifichiamo quale chatbot si comporta meglio: ChatGPT vs. Perplexity IA.

Perplexity IA

Perplexity IA attinge le risposte da diverse pagine web, tra cui database accademici, canali di social media e testate giornalistiche globali. Questo ampio intervallo garantisce agli utenti di ricevere le informazioni più aggiornate e accurate disponibili.

È possibile verificare le informazioni fornite e approfondire gli argomenti grazie al commitment di Perplexity per la trasparenza, evidente attraverso le citazioni delle fonti.

Quindi, se l'accuratezza è il vostro oggetto principale, questo "motore di risposte" è da preferire.

ChatGPT

L'accuratezza dei fatti di ChatGPT si basa sul suo enorme set di dati raccolti diversi anni fa, il che lo rende più incline a fornire informazioni obsolete o potenzialmente inaccurate.

Sebbene sia un campione di chattare in modo amichevole e di creatività, potrebbe non essere l'ideale se si cercano i fatti più attuali e accurati.

L'accuratezza di ChatGPT dipende dalla qualità delle fonti presenti nel suo set di dati e non sempre garantisce la precisione, soprattutto per quanto riguarda i dettagli fattuali. Se si possiede la versione Plus (a pagamento), si ottengono risposte più accurate, poiché Plus include la possibilità di navigare in Internet invece di basarsi solo sui dati di allenamento.

Conversazione naturale

Chi parla più come un essere umano: Perplexity o ChatGPT? Scopriamolo.

IA Perplexity

Perplexity IA è addestrata principalmente su fatti e dati organizzati per l'apprendimento automatico, il che la rende brava a rispondere a domande chiare e specifiche.

Tuttavia, quando gli si pongono domande aperte, poco strutturate o confuse, Perplexity potrebbe faticare a capirle appieno. Le sue risposte a questo tipo di domande potrebbero non essere così naturali e coinvolgenti come quelle di ChatGPT.

Ciò significa che lo strumento di IA sta ancora lavorando per migliorare le sue capacità di conversazione naturale.

ChatGPT

ChatGPT è un professionista della conversazione naturale, grazie alla formazione GPT di OpenAI.

È in grado di rispondere a tutti i tipi di domande, semplici o complesse. È in grado di fornire risposte dettagliate e utili, anche se si pongono domande aperte o impegnative senza risposte cancellate.

Se volete una chat amichevole e informazioni utili e non siete troppo preoccupati della precisione, ChatGPT è un'ottima scelta.

Perplexity IA vs ChatGPT: Chi è meglio?

È difficile decretare un chiaro vincitore, poiché sia Perplexity IA che ChatGPT presentano degli svantaggi.

Perplexity IA è il vostro guru della ricerca: la sua elevata precisione e le informazioni aggiornate lo rendono ottimo per approfondire argomenti specifici e sviluppare riepiloghi dettagliati. Ma quando si tratta di scrittura creativa, non è all'altezza.

ChatGPT è invece un versatile tuttofare. È ottimo per essere creativo e può creare praticamente qualsiasi tipo di contenuto. Risponde rapidamente alle domande di tutti i giorni ed è un ottimo compagno per il grande pubblico. Ma non è stato aggiornato da settembre 2021, quindi potrebbe commettere qualche errore. Per ovviare a questo inconveniente, OpenAI ha fatto aggiungere a ChatGPT una funzionalità di navigazione, ma è disponibile solo per gli utenti di ChatGPT Plus.

Perplexity IA vs ChatGPT su Reddit

Abbiamo deciso di dare un'occhiata a ciò che gli utenti di Reddit hanno detto per darvi uno sguardo più approfondito alla battaglia tra ChatGPT e Perplexity IA.

La maggior parte degli utenti sembra utilizzare comodamente entrambi gli strumenti in base ai rispettivi casi d'uso.

I punti chiave della nostra ricerca:

ho pagato per entrambi e posso dire senza ombra di dubbio che per le attività che richiedono alta precisione, risposte lunghe e numerosi prompt (interazioni di conversazione), ChatGPT di OpenAI fa un lavoro notevolmente superiore. D'altra parte, Perplexity eccelle nella navigazione sul web e nella ricerca di informazioni estremamente specifiche. Inoltre, gestisce relativamente bene l'interazione con i PDF su Claude 2 in modalità di scrittura"_

Tuttavia, un utente di Redditor ha detto chiaramente che La perplessità non era l'opzione migliore per i contenuti creativi, e ChatGPT è l'ovvio vincitore in questo caso.

chatGPT è più creativo e l'interfaccia utente è più pulita. Tuttavia, Perplexity utilizza una temperatura più bassa. Questo però potrebbe portare a un minor numero di allucinazioni. Per il resto, ho testato in estensione le uscite di scrittura e chattare. Perplexity Pro è meno creativo e più diretto con i prompt"_

ClickUp: la migliore alternativa al dibattito tra Perplexity IA e ChatGPT

Cosa succederebbe se aveste uno strumento di IA che unisce la precisione millimetrica di Perplexity alla creatività illimitata di ChatGPT?

Ebbene, ce l'avete.

Gestite facilmente i vostri progetti grazie a ClickUp AI, oltre 15 visualizzazioni personalizzate e attività di ClickUp automatizzate

ClickUp è una soluzione all-in-one, integrata con l'IA, per il project management e un'ottima soluzione per la gestione dei progetti alternativa a ChatGPT e Perplexity IA.

Dite addio alla gestione di più strumenti e date il benvenuto a una piattaforma di facile utilizzo con tutti i tipi di funzionalità in un'unica area di lavoro.

ClickUp ha tutto ciò che serve per gestire un'attività aziendale di successo, dalla modifica avanzata dei testi e Modelli per la scrittura dei contenuti a robusti Gestione delle attività e integrazione super fluida con oltre 1000 app!

È il vostro alleato definitivo per la riunione delle scadenze, la semplificazione dei flussi di lavoro e il miglioramento della produttività generale.

Che siate una startup che fa ricerca o una leggenda del marketing, ClickUp è adatto a tutti. Semplifica il piano delle attività, la collaborazione del team e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, il tutto comodamente sotto un unico tetto.

Potenziate il vostro gioco di IA con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain potete completare le attività di 30 minuti in 30 secondi ClickUp Brain è un potente assistente IA progettato per sbrigare rapidamente le attività, risparmiare tempo e aumentare la produttività del team. Grazie a una gestione delle conoscenze e dei progetti basata sull'AI e a un sistema di Assistente di scrittura basato sull'IA , sarete pronti a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp Brain fornisce risposte istantanee su contesti specifici dell'azienda mentre il team collabora su attività, progetti e documenti all'interno di ClickUp. Può generare standup personali e di team su richiesta, riepilogare attività e thread di commenti e altro ancora.

Creare contenuti eccezionali con l'assistente di scrittura ClickUp AI basato sul ruolo, che vi aiuta:

Riepilogare/riassumere tutti i vostri testi

Colmare le lacune comunicative migliorando la scrittura

A trovare idee per blog, social media ed eventi

Scrivere rapidamente email professionali

Redigere senza fatica briefing dettagliati per progetti

Formulare domande di sondaggio interessanti

Pianificare riunioni con programmi ben strutturati e molto altro ancora

Che si tratti di project management, marketing, risorse umane o commerciale, ClickUp Brain può collaborare con chiunque. È l'assistente virtuale dei vostri sogni!

Gestite tutti i vostri documenti con ClickUp Docs

Collaborate con i membri del team in ClickUp Docs per personalizzare i font, aggiungere relazioni alle attività o collegare le attività direttamente nel documento

Annegate in un'enorme pila di documenti ogni giorno? Rimanete a galla con ClickUp Documenti .

Usate ClickUp Docs per creare, modificare, archiviare e condividere tutti i vostri documenti fondamentali senza problemi. Non è solo uno spazio per i vostri pensieri: voi e il vostro team potete modificare i documenti in tempo reale.

Potete collaborare ovunque vi troviate, lasciando commenti, assegnando attività al volo e convertendo parti del documento direttamente in attività. Una volta che il documento è pronto, potete collegarlo a un'attività per organizzare tutto in modo ordinato in un'unica posizione centralizzata.

Con ClickUp Docs potete perfezionare ogni aspetto del lavoro e assicurarvi che i vostri documenti siano perfettamente in linea con le attività, i progetti e il flusso di lavoro del vostro team.

Monitoraggio dei progetti con lo strumento di project management di ClickUp

Tenete d'occhio i vostri progetti con lo strumento di project management di ClickUp

Se i vostri progetti e i vostri obiettivi sono sparsi ovunque, utilizzate La gestione dei progetti di ClickUp per metterli in ordine.

Abbinatelo a ClickUp Brain e velocizzate il lavoro Piani di progetto automatizzando attività come la generazione di attività secondarie e la riepilogazione/riassunto dei commenti.

Con un'attenzione particolare alla gestione delle priorità, è possibile mantenere i dettagli del progetto visibili e allineati agli obiettivi aziendali. ClickUp enfatizza la trasparenza per una rapida approvazione da parte degli stakeholder, supportando la collaborazione attraverso funzionalità/funzione come Documenti e Chattare.

ClickUp semplifica il piano del progetto e la collaborazione del team, con l'ausilio di automazioni che eliminano i lavori non necessari. Ottenete una panoramica completa, con visibilità su colli di bottiglia, rischi, difficoltà di approvvigionamento e altro ancora, grazie a dashboard in tempo reale che consentono ai team di seguire lo stato del progetto.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro al mese

Migliora la tua esperienza IA con ClickUp!

Avete bisogno di una soluzione IA all-in-one che superi Perplexity e ChatGPT? Scegliete ClickUp.

Godetevi il meglio di entrambi i mondi con una gestione dei progetti di qualità superiore e funzionalità di IA di alto livello. Usate ClickUp per semplificare la gestione delle informazioni e delle attività e migliorare la produttività grazie a potenti automazioni.

Strutturate le vostre idee e rimanete allineati ai vostri obiettivi con l'aiuto di ClickUp e delle sue illimitate possibilità di IA.

Iscriviti gratis oggi!