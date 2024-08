le 10 migliori applicazioni creative del 2024 (gratuite e a pagamento)

Da fare: avete mai la sensazione di essere a corto di idee quando ne avete più bisogno? Proprio prima di una presentazione importante o della scadenza di un progetto.

Non siete soli.

La maggior parte di noi ha le idee migliori nei momenti più inaspettati: sotto la doccia, di ritorno dal lavoro o durante una discussione con un amico o un collega. Spesso salviamo queste idee in modo casuale, come un messaggio o una nota a se stessi, un post-it, o ci aspettiamo di ricordarle in seguito.

Tuttavia, quando si ha bisogno di un'idea, sembra di dover spostare una montagna per trovarla. È qui che entrano in gioco le app creative, che offrono soluzioni per elaborare idee, tenerne traccia e richiamarle quando servono.

Che cos'è un'app creativa?

Le app creative sono soluzioni software che aiutano a pensare, memorizzare e recuperare le idee in modo metodico. Potete attingere a queste idee quando vi trovate di fronte a un esaurimento creativo o avete bisogno di idee o ispirazione per un progetto.

Il processo creativo non è affatto semplice. Avete bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Scenario 1: Siete alle prese con la sindrome della pagina bianca o del blocco dello scrittore: vi manca l'ispirazione e non riuscite a far fluire il vostro flusso creativo.

Possibile soluzione: Rispondere ai prompt o utilizzare un modello più adatto al lavoro che si sta svolgendo. In questo modo si ottiene una rapida vittoria e si dà il via ai processi creativi.

Nell'articolo vedrete come le diverse app abbiano approcci diversi ai prompt (compreso un mazzo di carte!).

Scenario 2: Siete al 50% del vostro progetto e vi siete scontrati con un muro e non riuscite a risolvere un problema che vi impedisce di andare avanti. Questa è una sfida sia creativa che esecutiva.

Dovrete avere a disposizione esempi precedenti di progetti simili e di come sono stati completati per ispirarvi.

Possibile soluzione: Il famoso file Swipe.

Tradizionalmente, uno swipe file è una raccolta di lettere pubblicitarie e commerciali di esito positivo. I copywriter e i direttori creativi avevano un file swipe con le loro pubblicità preferite a cui potevano tornare ogni volta che avevano bisogno di ispirazione.

Oggi le applicazioni sono numerose in tutte le discipline:

Uno scrittore può avere una raccolta di note tratte dai libri dei suoi autori preferiti

Chi si occupa di email marketing può avere una raccolta delle email che aggiunge ai preferiti

Chi scrive per un blog può salvare i titoli migliori

Un designer può salvare immagini o foto da utilizzare e citare in qualsiasi momento

Un ingegnere informatico può avere i blocchi di codice di altri ingegneri che ammira

Cosa cercare nelle app creative?

Trovare l'app giusta per le vostre esigenze vi permetterà di avere il backup creativo necessario e di non rimanere mai a corto di ispirazione. Ecco alcuni elementi da ricercare nella giusta app creativa.

✅ Di facile utilizzo per l'utente

Un'app creativa deve essere facile da usare per persone di ogni età e provenienza. Cercate un'app con un'interfaccia utente semplice che vi aiuti a iniziare rapidamente,

✅ Flessibile e personalizzabile

L'app creativa deve essere abbastanza flessibile da adattarsi al vostro stile di lavoro. Ad esempio, che siate un singolo o un piccolo team, l'app creativa deve adattarsi perfettamente al vostro flusso di lavoro e alla vostra attuale serie di strumenti.

✅ Collaborativa

Se lavorate in team, l'app deve permettervi di collaborare all'interno della piattaforma in modo che tutti siano sulla stessa pagina. Incorporato, collaborazione in tempo reale elimina la necessità di seguire le email o le piattaforme di messaggistica, che spesso portano alla perdita di idee.

✅ Monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento

Non lasciate che un'idea consumi tutto il vostro tempo. Cercate un'app creativa con uno strumento di monitoraggio del tempo che vi aiuti a rispettare le scadenze. Questo è particolarmente importante se si gestiscono più progetti.

Le 10 migliori app creative da usare nel 2024

Dopo aver provato diverse app creative, ne abbiamo selezionate dieci tra le migliori.

1. ClickUp

Convertire le idee in attività realizzabili su una lavagna online di ClickUp

ClickUp è una delle migliori app creative con funzionalità/funzione che aiutano i singoli e i team creativi a pensare, fare brainstorming e ottimizzare le idee.

Sebbene un'idea possa costituire il modulo principale del vostro pensiero, è necessario che si traduca in qualcosa di significativo.

È qui che ClickUp si rivela eccellente. È possibile convertire l'idea in un progetto, suddividerlo in attività più piccole, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare con i membri del team affinché l'idea non rimanga solo un'idea.

Una delle funzionalità/funzione che vi piacerà utilizzare è la funzione

La lavagna online di ClickUp

. Canva è la tela perfetta per un brainstorming visivo delle idee e per trasformarle in elementi d'azione assegnabili. È anche ideale per creare Bacheche.

ClickUp aiuta anche a stabilire una connessione tra più idee e a costruire un flusso di lavoro personalizzato sulla dashboard per iniziare a lavorarci.

ClickUp Mappe mentali

è una delle funzionalità più potenti per connettere i punti tra le idee!

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

È possibile scaricare ClickUp su qualsiasi dispositivo o piattaforma. L'app offre una versione desktop per MacOS e Windows, un'app mobile per iPhone e Android, un'estensione per Chrome e un componente aggiuntivo per email.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Mappa mentale: Elenco e visualizzazione di idee o attività durante le sessioni di brainstorming

Elenco e visualizzazione di idee o attività durante le sessioni di brainstorming Collaborazione in tempo reale con il team: Collaborazione rapida con i membri del team tramite chat e commenti

Collaborazione rapida con i membri del team tramite chat e commenti ClickUp AI: Genera brief di progettazione, user journey, brief creativi e altro ancora con l'aiuto dell'IA per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Genera brief di progettazione, user journey, brief creativi e altro ancora con l'aiuto dell'IA per risparmiare tempo e lavoro richiesto Project management: Aggiungete tempistiche, assegnate attività, consentite agli stakeholder di presentare richieste di modifica, visualizzate le tempistiche e seguite lo stato dei progetti creativi in un'unica dashboard per identificare i blocchi

Limiti di ClickUp

La versione mobile di ClickUp non offre ancora tutte le funzionalità/funzioni della versione desktop

L'integrazione con Slack deve essere migliorata

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre cinque piani tariffari per adattarsi a ogni team creativo:

Free Forever : Gratuito

: Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Brainsparker

via

Brainsparker

Brainsparker è un'app creativa che utilizza tecniche di coaching avanzate e principi di neuroscienza. L'app ispira la creatività attraverso mazzi di schede, corsi e formazione avanzata, rendendola adatta a tutte le età.

L'app offre un'interfaccia interattiva che consente di avviare il processo creativo scegliendo le schede che forniscono dei prompt. Questi prompt possono essere utilizzati per riflettere sui viaggi creativi, sviluppare nuove idee e superare i blocchi.

Brainsparker offre diversi mazzi gratuiti e premium con citazioni, immagini e pensieri ispiratori.

Le migliori funzionalità di Brainsparker

Mazzi di schede: 25+ mazzi di schede per far fluire la vostra creatività, come domande di coaching, parole trigger, citazioni, dichiarazioni d'azione e immagini

25+ mazzi di schede per far fluire la vostra creatività, come domande di coaching, parole trigger, citazioni, dichiarazioni d'azione e immagini Micro-corsi: Pensiero creativo e tecniche di brainstorming per aiutarvi a esercitare i vostri muscoli creativi

Pensiero creativo e tecniche di brainstorming per aiutarvi a esercitare i vostri muscoli creativi Notifiche giornaliere e widget per la schermata iniziale: Riceverete l'ispirazione quotidiana attraverso notifiche automatizzate basate sui mazzi di schede da voi scelti

Limiti di Brainsparker

Trovare un mazzo di schede per progetti creativi specifici può essere difficile

Non sono disponibili app desktop o Android

Prezzi di Brainsparker

Free Forever con un numero limitato di schede

con un numero limitato di schede Piano premium - Pass VIP: $9,6/mese

Valutazioni e recensioni di Brainsparker

App Store: 4.6/5 (151 recensioni)

3. MindMeister

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/MindMeister.png

/$$$img/

Via

MindMeister

MindMeister è un software di mappatura mentale creativa. Aiuta a formare connessioni tra le idee e i concetti creando grafici di flusso personalizzati.

Siete di fronte a un blocco creativo? La Mappa mentale vi permette di visualizzare la vostra idea e i passaggi successivi necessari per realizzarla.

L'editor integrato è adatto a individui e team creativi e può aiutare a semplificare le sessioni di brainstorming, i programmi delle riunioni, le note e la pianificazione dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindMeister

Layout di mappe miste: Registra le idee creative in tre layout: vista Mappa mentale, organigramma o elenco, che possono essere utilizzati su un unico canvas

Registra le idee creative in tre layout: vista Mappa mentale, organigramma o elenco, che possono essere utilizzati su un unico canvas Modelli: Esplorate i modelli di mappa mentale predefiniti e personalizzateli in base alle vostre esigenze creative

Esplorate i modelli di mappa mentale predefiniti e personalizzateli in base alle vostre esigenze creative Collegamenti: Create e mostrate le relazioni tra due argomenti di una mappa mentale e segnate i punti di inizio o di fine con linee di connessione personalizzabili

Create e mostrate le relazioni tra due argomenti di una mappa mentale e segnate i punti di inizio o di fine con linee di connessione personalizzabili Note espandibili: Aggiungete più contesto agli argomenti mappati e agli allegati come documenti, collegamenti, ecc.

Limiti di MindMeister

L'app gratuita limita il numero di mappe mentali a tre

Prezzi di MindMeister

piano base gratuito : piano base

: piano base Personale : $3,5/mese

: $3,5/mese Pro : $5,5/mese

: $5,5/mese Business: $8,5/mese

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2: 4.3/5 (31 recensioni)

4.3/5 (31 recensioni) Capterra: 4.6/5 (279 recensioni)

4. SempliceMente

via

Mente semplice

SimpleMind è un altro ottimo strumento di mappatura mentale per i creativi per visualizzare e organizzare i loro pensieri e le loro attività.

L'app creativa si concentra sull'aiutare a pensare alle idee con un passaggio. Le mappe mentali create sulla dashboard possono fungere da processo pienamente funzionale per l'esecuzione di un piano o di un progetto.

Ad esempio, se si pianifica la riprogettazione del sito web, è possibile creare diversi livelli di associazione in base alle attività da completare prima, durante e dopo il progetto. Queste attività comprendono la progettazione, lo sviluppo, il copywriting e le microattività come il briefing, la ricerca, la bozza, la prima stesura, ecc.

SimpleMind è anche noto per l'utilizzo di colori diversi per le connessioni, al fine di migliorare il richiamo della memoria.

Le migliori funzionalità/funzione di SimpleMind

Mappa mentale intuitiva: Nota le idee e collega i punti per le attività che derivano da ogni nodo

Nota le idee e collega i punti per le attività che derivano da ogni nodo Layout libero e auto-layout: Usate il free-form per posizionare gli argomenti in qualsiasi punto della tela o l'auto-layout per un brainstorming strutturato

Usate il free-form per posizionare gli argomenti in qualsiasi punto della tela o l'auto-layout per un brainstorming strutturato Fogli di stile e dettagli: Personalizzate le vostre mappe mentali con colori, linee, elementi di design e altro ancora

Personalizzate le vostre mappe mentali con colori, linee, elementi di design e altro ancora Allegati: Aggiungete immagini, icone, etichette, caselle di controllo e altro ancora per aggiungere contesto

Limiti di SimpleMind

Nessun inconveniente evidente

Prezzi di SimpleMind

Piano Free Piano

Edizione di prova: Free per 30 giorni

Free per 30 giorni Edizione Pro (singolo utente): $53

Valutazioni e recensioni su SimpleMind

G2: 4.7/5 (7 recensioni)

4.7/5 (7 recensioni) App Store: 4.7/5 (oltre 300 recensioni)

5. Lucidchart

Via

Lucidchart

Lucidchart aiuta a mettere insieme idee e persone per massimizzare l'efficienza e la produttività del team attraverso spunti visivi.

È un programma basato su cloud

area di lavoro visuale basata sul cloud

che consente ai creativi di creare diagrammi ricchi grazie al collegamento dei dati. È possibile collegare componenti di dati come conversazioni, persone, app e processi, creando diagrammi di flusso personalizzati facili da seguire.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Modelli: Una vasta libreria di modelli per scopi diversi che possono essere modificati per adattarsi agli oggetti di lavoro

Una vasta libreria di modelli per scopi diversi che possono essere modificati per adattarsi agli oggetti di lavoro **Collaborazione con la lavagna online: una lavagna virtuale per sessioni di brainstorming e per la collaborazione del team sulle idee del progetto

Cronologia delle revisioni: Una traccia di controllo dettagliata delle modifiche apportate alla lavagna online, ai documenti e ai diagrammi di flusso

Una traccia di controllo dettagliata delle modifiche apportate alla lavagna online, ai documenti e ai diagrammi di flusso Visualizzazione dei dati: Funzionalità di visualizzazione automatica come grafici, contenitori intelligenti, collegamento dei dati, note adesive, forme dinamiche e altro ancora

Limiti di Lucidchart

I principianti dovranno imparare a realizzare i grafici con la versione di prova e l'errore

La versione gratuita ha utenti, spazio di archiviazione e funzionalità/funzione limitate

Prezzi di Lucidchart

Piano Free

Individuo: $7,95/mese

$7,95/mese Team: $9/utente/mese

$9/utente/mese Azienda: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

4,5/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.900+ recensioni)

6. Coffività

via

Coffitività

Se la vostra creatività si esprime al meglio in impostazioni casuali, provate Coffitivity. Questa app si basa su ricerche che suggeriscono che un lieve rumore e una leggera distrazione fanno fluire la creatività.

Coffitivity ricrea i suoni ambientali di università, saloni e caffè per rendere il lavoro da remoto divertente e produttivo, offrendo un ambiente creativo.

Le migliori funzionalità/funzione di Coffitivity

Facile da usare: La funzione semplice dell'app rende facile iniziare a usarla

La funzione semplice dell'app rende facile iniziare a usarla **Una libreria di suoni ambientali che riproduce l'ambiente di un caffè

Limiti di Coffitivity

Suoni limitati

Per aggiungere altri suoni è necessario pagare un canone premium di $$$a

L'app di Coffitivity si basa su un'idea di nicchia basata sulle distrazioni audio e potrebbe non essere adatta a tutti

Prezzi di Coffitivity

Piano gratuito Piano

Premio: $9/anno

Valutazioni e recensioni di Coffitivity

Non disponibile

7. Miro

via

Miro

Miro è un'area di lavoro visuale che consente di dare vita a idee e processi attraverso diagrammi, wireframing, whiteboarding, mappe mentali e altri strumenti visuali.

Con i modelli di Miroverse, è possibile mappare i percorsi dei clienti e impostare tavole di design thinking in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Diagrammazione e mappatura dei processi: Creazione di diagrammi di flusso e mappe del viaggio facili e veloci, con formattare personalizzabile e un'estesa libreria di forme e connettori

Creazione di diagrammi di flusso e mappe del viaggio facili e veloci, con formattare personalizzabile e un'estesa libreria di forme e connettori Visualizzazione dei contenuti e dei dati: Porta la documentazione, i progetti, i risultati dei sondaggi, i video e i dati in tempo reale in un'unica dashboard per una facile collaborazione

Porta la documentazione, i progetti, i risultati dei sondaggi, i video e i dati in tempo reale in un'unica dashboard per una facile collaborazione Assistenza Miro: Creazione automatica di mappe mentali, diagrammi, codici e riepiloghi intelligenti di note adesive multiple

Creazione automatica di mappe mentali, diagrammi, codici e riepiloghi intelligenti di note adesive multiple Visual project management: Traccia le attività tra i progetti in un pannello Kanban flessibile e dinamico

Limiti di Miro

Nonostante l'interfaccia di facile utilizzo, Miro può mettere in difficoltà i principianti

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di prestazioni e di formattazione nel caricamento delle immagini

Manca l'integrazione con le suite di Microsoft e Google

Prezzi di Miro

Piano Free

Starter: $8/utente/mese

$8/utente/mese Business: $16/utente/mese

$16/utente/mese Azienda: Contattare il settore commerciale

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,8/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

8. Notabilità

Via

Notabilità

Notability è un'app creativa che elimina la necessità di salvare idee e immagini e di fare screenshot in luoghi diversi quando l'ispirazione colpisce.

L'app offre un kit visivo per prendere appunti con un'interfaccia pulita per salvare, registrare e condividere le note. Consente inoltre di scarabocchiare idee, prendere note, disegnare riferimenti e altro ancora per creare uno storyboard.

L'app è disponibile per essere scaricata su Mac, iPhone e iPad.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notability

Modelli di carta: Utilizza diversi modelli e sfondi per prendere appunti

Utilizza diversi modelli e sfondi per prendere appunti Strumenti multimediali: Selezione di strumenti come matita, evidenziatore, testo e audio per suddividere idee e note

Selezione di strumenti come matita, evidenziatore, testo e audio per suddividere idee e note Organizzazione: Organizza le note con argomenti e divisori personalizzabili

Organizza le note con argomenti e divisori personalizzabili Modalità di presentazione: Presenta le idee a tutto schermo senza distrarre le barre degli strumenti

Presenta le idee a tutto schermo senza distrarre le barre degli strumenti Galleria delle note: Trova o condividi le tue note con altri utenti in una comunità chiusa

Trova o condividi le tue note con altri utenti in una comunità chiusa Registrazione e riproduzione: Registra l'audio per catturare le idee e sincronizzarle automaticamente con le note

Limiti di Notability

Limitata libreria di adesivi per le note

La versione gratuita offre un numero limite di modifiche al mese

Da fare non supporta i dispositivi Android

Prezzi di Notability

Gratis, con acquisti in-app

Valutazioni e recensioni su Notability

G2: 4.6/5 (41 recensioni)

4.6/5 (41 recensioni) Capterra: 4.7/5 (36 recensioni)

9. Schizzi di Tayasui

via

Schizzi di Tayasui

Tayasui Sketches offre ad artisti e designer uno strumento digitale per un'esperienza di disegno realistica.

Questa app creativa fornisce una sensazione naturale ai disegni e ai dipinti, prestando grande attenzione ai più piccoli dettagli, come la pressione della matita, la velocità, l'orientamento e l'inclinazione.

Funzionalità/funzione di Tayasui Sketches

Anteprima del tratto: 100+ varietà di pennelli che si adattano al tocco di Apple Pencil

100+ varietà di pennelli che si adattano al tocco di Apple Pencil Pennello acquerello: Tratti ed effetti realistici dell'acquerello

Tratti ed effetti realistici dell'acquerello Libreria di colori: Estesa libreria di colori e possibilità di miscelare due o più tonalità

Limiti di Tayasui Sketches

La versione freemium ha funzionalità/funzione limitate

La versione desktop è accessibile solo per MacOS

Il piano standard può essere costoso per i designer principianti e gli studenti

Adatto soprattutto ai designer creativi

Prezzi di Tayasui Sketches

Versione gratuita

Standard: $12/mese

$12/mese Licenza solo per Mac: $120 - acquisto una tantum

$120 - acquisto una tantum Business: $240/anno

Tayasui Sketches valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

10. Curatore

via

Curatore

Curator è un'app creativa ricca di funzionalità che aiuta a raccogliere, organizzare e presentare le idee in modo metodico. Questa app può sostituire piattaforme come Pinterest, Evernote e Instagram, fungendo da repository di tutte le vostre idee.

L'app creativa dispone anche di funzionalità/funzione che aiutano a collaborare facilmente con i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Curator

Raccogliere facilmente: Prendere note sotto forma di collegamenti a siti web, immagini, testi o schizzi approssimativi

Prendere note sotto forma di collegamenti a siti web, immagini, testi o schizzi approssimativi Organizzazione delle idee: Trascinare e rilasciare le idee in categorie per una migliore organizzazione

Trascinare e rilasciare le idee in categorie per una migliore organizzazione Presentazioni: Passare facilmente tra le note in modalità a schermo intero per presentazioni istantanee

Passare facilmente tra le note in modalità a schermo intero per presentazioni istantanee Condividere e collaborare: Inviare storyboard via email o collaborare invitando i membri del team al canvas

limiti di #### Curator

Mancanza di tutorial aggiornati sul suo sito web

L'app è limitata agli utenti di iPhone o iPad

Prezzi di Curator

Piano Free

Premium (Individuale): $4,99/mese

$4,99/mese Premium (Aziendale): Contattare il commerciale

Curator valutazioni e recensioni

App Store: 4/5 (12 recensioni)

Dai vita alle tue idee con le migliori app creative

Un momento di ispirazione, una scintilla, la nascita di una nuova idea: sono esperienze che ci danno gioia e soddisfazione. Ogni cambiamento o crescita significativa inizia con una piccola idea. Sia in ambito aziendale che nella vita privata.

La creatività ha bisogno di essere promossa, curata e seguita. Le app creative fanno proprio questo.

Sceglietene una che sia adatta alle vostre esigenze, al vostro flusso di lavoro e che si integri bene con gli strumenti che già utilizzate. E fate in modo che le vostre idee si trasformino in qualcosa di significativo.

È qui che ClickUp vince.

ClickUp consente a voi e al vostro team di catturare le idee in tempo reale e di creare un repository di idee creative a cui attingere. E poi, dal brainstorming all'ideazione, dall'esecuzione alla misurazione dei risultati, con ClickUp potete andare fino in fondo.

Volete sapere perché i team creativi scelgono ClickUp?

