Cara Membuat Agile Scrum Board untuk Manajemen Proyek (Dengan Contoh)

Papan scrum terdengar menyenangkan-seperti permainan papan yang biasa Anda mainkan bersama teman-teman Anda.

Satu-satunya perbedaan? Alih-alih teman, Anda memiliki kolega. Dan alih-alih permainan papan, Anda memiliki alat yang mengubah kolaborasi dan kerja sama tim menjadi proses yang menyenangkan.

Papan scrum membantu Anda mengelola tim dengan lebih baik dan dapat menjadi batu loncatan untuk kolaborasi yang produktif, terutama untuk proyek-proyek yang gesit.

Namun, apa saja itu? Siapa yang menggunakannya? Dan mengapa mereka hebat dalam membantu Anda menyelesaikan sesuatu dengan cepat?

Kami akan membahas semua ini dan lebih banyak lagi di postingan blog ini.

Apa itu Scrum Board?

Papan Scrum adalah daftar tugas visual yang digunakan untuk mengelola dan memantau tugas-tugas dalam sprint yang sedang berlangsung. Papan ini terdiri dari kolom-kolom yang mewakili berbagai tahapan alur kerja (misalnya To Do, In Progress, Complete). Setiap kolom memiliki baris yang mewakili tugas atau item pekerjaan individual. Tugas dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola dan dipindahkan dari kiri ke kanan untuk menunjukkan kemajuan.

Tim menggunakan papan Scrum di perencanaan sprint pertemuan untuk mengisi tugas-tugas untuk sprint yang akan datang. Mereka juga memperbarui papan setiap hari di pertemuan standup untuk menunjukkan pekerjaan yang telah diselesaikan.

Dengan tampilan yang disinkronkan dari semua tugas pada satu halaman, fitur Manajer papan scrum dapat memvisualisasikan bagaimana tugas-tugas berjalan, menghapus backlog, jika ada, dan memecahkan masalah secara real time untuk mematuhi tenggat waktu proyek.

Ini membantu Scrum manajer tim memperbarui kemajuan dan menjaga semua orang tetap produktif, bertanggung jawab, dan berada di jalur yang tepat dengan keseluruhan tujuan proyek .

Papan scrum sangat serbaguna. Mereka dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan setiap proyek. Tetapi untuk mengembangkan papan Scrum yang dibuat khusus untuk seluruh tim Anda, Anda perlu memahami hal-hal penting dari kerangka kerja Scrum!

Aspek Inti dari Kerangka Kerja Scrum Dijelaskan

Kerangka kerja Scrum membantu tim untuk menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi secara berulang dan bertahap, dengan penekanan pada fleksibilitas, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan. Ringan namun kuat, kerangka kerja ini sangat populer untuk mengelola proyek-proyek yang kompleks.

Terminologinya mungkin terlihat menantang, terutama jika Anda baru mengenal Scrum. Tapi, kami telah mencoba menjelaskannya istilah-istilah Scrum yang tangkas di sini untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. 💁

1. Prinsip-prinsip tim Scrum

Nilai-nilai tertentu mendefinisikan sebuah Tim Scrum sukses untuk setiap proyek.

Visualisasi: Papan Scrum harus mewakili setiap tahap alur kerja dan kemajuan setiap tugas menggunakan kolom, kartu, dan isyarat visual

**Transparansi dan fokus: Semua anggota tim harus dengan mudah memahami alur proyek secara keseluruhan dan prioritas tugas

Iterasi dan kemampuan beradaptasi: Papan kerja harus mendukung pekerjaan berbasis sprint dan mudah disesuaikan berdasarkan pembaruan dan umpan balik harian

Papan kerja harus mendukung pekerjaan berbasis sprint dan mudah disesuaikan berdasarkan pembaruan dan umpan balik harian Kolaborasi dan kepemilikan tim: Tata letak harus mendorong pengorganisasian diri, kepemilikan tugas, dan pemecahan masalah secara kolaboratif di antara anggota tim

Tata letak harus mendorong pengorganisasian diri, kepemilikan tugas, dan pemecahan masalah secara kolaboratif di antara anggota tim Metrik dan visibilitas: Informasi utama seperti tujuan sprint, hari yang tersisa, dan tanggung jawab individu harus mudah terlihat

2. Sprint

Sprint bukanlah lari 100 meter dan lebih merupakan lari estafet! Setiap sub-tim menerima "tongkat estafet" (tujuan sprint), bekerja sama untuk menyelesaikan satu kaki (tugas), dan menyerahkan hasil yang telah dipoles (peningkatan) di akhir. Setiap sprint pada akhirnya berkontribusi pada perjalanan yang lebih besar (tujuan proyek).

Sprint sangat penting untuk menjaga kelincahan dan daya tanggap yang mendefinisikan kerangka kerja Scrum.

Sprint memecah proyek besar menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, memungkinkan pengiriman yang cepat, dan mendorong pembelajaran dan peningkatan yang berkelanjutan.

Sama seperti kerangka kerja Scrum, sprint memiliki terminologinya sendiri:

Panjang tetap: Biasanya satu hingga empat minggu, periode sprint yang singkat membantu menjaga fokus dan mencegah proyek berubah menjadi berlarut-larut

Biasanya satu hingga empat minggu, periode sprint yang singkat membantu menjaga fokus dan mencegah proyek berubah menjadi berlarut-larut Acara yang dibatasi waktu: Upacara khusus seperti perencanaan sprint, rapat harian, tinjauan sprint, dan retrospeksi membantu memandu alur kerja dan menjaga tim tetap pada jalurnya

Upacara khusus seperti perencanaan sprint, rapat harian, tinjauan sprint, dan retrospeksi membantu memandu alur kerja dan menjaga tim tetap pada jalurnya Tujuan sprint tunggal: Tujuan yang jelas yang mendefinisikan fokus dan arah keseluruhan untuk sprint

Tujuan yang jelas yang mendefinisikan fokus dan arah keseluruhan untuk sprint Backlog sprint: Sekumpulan tugas dariproduct backlog yang dipilih dan diukur untuk diselesaikan dalam sprint

Sekumpulan tugas dariproduct backlog yang dipilih dan diukur untuk diselesaikan dalam sprint Pengiriman tambahan: Pembaruan produk kerja tambahan yang dikirimkan di akhir setiap sprint, menawarkan nilai awal dan peluang umpan balik

3. Peran tim Scrum

Sekarang mari kita lihat Manajemen tim scrum . Meskipun semua anggota tim bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka, beberapa anggota tim memiliki tanggung jawab untuk mendorong seluruh proses ke depan.

Pemilik produk: Pemangku kepentingan yang menetapkan visi untuk produk dengan memprioritaskan dan mengelola backlog produk

Pemangku kepentingan yang menetapkan visi untuk produk dengan memprioritaskan dan mengelola backlog produk Scrum Master: Memfasilitasi proses Scrum, menghilangkan hambatan, dan memastikan kerangka kerja diikuti secara efektif

Memfasilitasi proses Scrum, menghilangkan hambatan, dan memastikan kerangka kerja diikuti secara efektif Tim pengembangan: Tim pengorganisasian mandiri yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan di setiap sprint dengan mengambil tugas dari backlog

Siapa yang Menggunakan Scrum Board dan Mengapa?

Scrum board pada awalnya dikembangkan dengan satu tujuan: untuk membuat pekerjaan tim pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terorganisir. Namun, papan Scrum saat ini adalah alat yang jauh lebih serbaguna dengan kegunaan yang tak terbatas!

Sangat penting bagi Anda untuk menggunakan papan Scrum untuk proyek-proyek yang kompleks dan alur kerja yang berulang. Tetapi itu juga dapat membantu yang lain tim yang lincah dalam berbagai skenario-dengan membantu mereka memvisualisasikan alur kerja dan mengoordinasikan pekerjaan.

Tim pengembangan perangkat lunak

Contoh penggunaan: Melacak kemajuan tugas pengembangan, bug, dan fitur dalam siklus sprint

Melacak kemajuan tugas pengembangan, bug, dan fitur dalam siklus sprint Mengapa: Meningkatkan transparansi dan kolaborasi, identifikasi awal hambatan, dan penyelesaian tujuan sprint yang terfokus

Tim pemasaran

Contoh penggunaan: Mengelola tugas kampanye,alur kerja pembuatan kontendan aktivitas promosi

Mengelola tugas kampanye,alur kerja pembuatan kontendan aktivitas promosi Mengapa: Gambaran yang jelas mengenai kemajuan kampanye dan ketergantungan antar tugas, serta pengiriman yang tepat waktu

Tim desain

Kasus penggunaan: Melacak iterasi desain, kerangka kerja, prototipe, dan peningkatan pengalaman pengguna

Melacak iterasi desain, kerangka kerja, prototipe, dan peningkatan pengalaman pengguna Mengapa: Penyelarasan yang mudah antara desainer dan pengembang, identifikasi awal hambatan desain, dan penyesuaian yang fleksibel berdasarkan umpan balik

Tim penjualan

Contoh: Memantau aktivitas penjualan, melacak prospek dan kesepakatan, serta mengelola kuota dalam jangka waktu tertentu

Memantau aktivitas penjualan, melacak prospek dan kesepakatan, serta mengelola kuota dalam jangka waktu tertentu Kenapa: Tampilan komprehensif dari tahapan pipeline penjualan dan prioritas yang mudah dari upaya penjangkauan untuk memenuhi target

Tim sumber daya manusia

Contoh: Mengelola proses rekrutmen, orientasi karyawan, dan tinjauan kinerja

Mengelola proses rekrutmen, orientasi karyawan, dan tinjauan kinerja Mengapa: Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam alur kerja SDM, penyelesaian tugas yang tepat waktu, dan pemeliharaan dokumentasi yang disederhanakan

Tim manajemen produk

Contoh penggunaan: Melacak pengembangan peta jalan produk memprioritaskan fitur, dan memantau umpan balik pengguna

Melacak pengembangan peta jalan produk memprioritaskan fitur, dan memantau umpan balik pengguna Mengapa: Tampilan terpadu dari kemajuan peta jalan produk, komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, dan penyesuaian yang mudah berdasarkan wawasan pengguna

Tim operasi

Contoh penggunaan: Pemeliharaan sistem, penyelesaian insiden, dan peningkatan infrastruktur

Pemeliharaan sistem, penyelesaian insiden, dan peningkatan infrastruktur Mengapa: Peningkatan visibilitas tugas operasional, melacak ketergantungan antar masalah, dan penyelesaian masalah yang cepat dan efisien

Contoh Papan Scrum

Meskipun banyak dari kita yang mahir menggunakan markup dan alat digital, beberapa orang masih merasa lebih mudah untuk menjelaskan konsep dengan menggunakan catatan fisik.

Demikian pula, Anda masih dapat menggambar papan Scrum Anda di papan fisik. Tetapi papan Scrum digital atau virtual lebih mudah digunakan dengan Alat-alat Scrum .

1. Papan Scrum Fisik

via Smartsheet Papan Scrum fisik tradisional dibuat menggunakan elemen fisik seperti papan tulis, catatan tempel, kartu, dan spidol.

Anda dapat membagi papan Scrum Anda menjadi tiga bagian-tugas yang tertunda, pekerjaan yang sedang berjalan, dan pekerjaan yang sudah selesai. Gunakan catatan tempel Anda untuk menunjuk tugas dan memindahkannya melalui tiga bagian ini saat Anda maju. Anda dapat menambahkan lebih banyak bagian seperti umpan balik dan persetujuan untuk membuatnya lebih rinci.

Terlepas dari popularitas papan Scrum digital, papan fisik masih memiliki tempat khusus bagi banyak tim. Pengalaman sentuhan saat memindahkan kartu fisik di papan tulis dapat terasa lebih memuaskan dan memperkuat kepemilikan tugas. Menjauh dari layar dapat meningkatkan kreativitas, diskusi, dan fokus yang lebih dalam di dalam tim. Selain itu, papan fisik mudah diatur dan tidak memerlukan alat khusus atau keterampilan teknis. 🙌

2. Papan Scrum Virtual

Papan Scrum online adalah sepupu virtual dari papan fisik tradisional. Papan ini mereplikasi kolom, kartu, dan alur kerja papan Scrum fisik dan memungkinkan tim untuk menampilkan dan memantau kemajuan proyek secara online dan real time.

Manfaat utamanya adalah kolaborasi jarak jauh secara real-time, otomatisasi, dan visibilitas data/metrik yang tidak mungkin dilakukan dengan papan fisik. Mulai dengan Templat Curah Pendapat Retrospektif Sprint dari ClickUp !

Cara Membuat Papan Scrum

Bersemangat dengan betapa cepat dan mudahnya semua ini terlihat? Membuat papan Scrum juga sama saja. Berikut adalah lima langkah sederhana untuk membuat papan Scrum Anda sendiri dan menerapkannya teknik Scrum yang gesit untuk hari kerja Anda. 🤩

Langkah 1: Pilih platform Anda

Gunakan Tampilan Papan ClickUp sebagai Papan Scrum

Sebelum membuat papan Scrum, pilih platform yang Anda inginkan untuk membuatnya. Platform ini harus memiliki alat dan template Scrum yang berbeda untuk memudahkan proses Anda.

Sebagai permulaan, Anda dapat menggunakan Tampilan Papan ClickUp sebagai papan Scrum online. Manajer tim Scrum Anda dapat dengan mudah mengawasi tugas-tugas dan memajukannya melalui corong.

Langkah 2: Tempatkan cerita pengguna Anda

Identifikasi cerita pengguna yang jelas dan ringkas. Cerita pengguna adalah deskripsi singkat dan sederhana tentang fitur atau persyaratan dari perspektif pengguna yang dituju. Cerita pengguna yang ditulis dengan benar berfokus pada apa yang pengguna butuhkan untuk melakukan produk, bukan spesifikasi teknis produk.

Contoh: "Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melacak pesanan saya secara real-time, sehingga saya tahu kapan pesanan saya akan tiba

Pada papan Scrum, tim pengembangan Anda dapat memperkirakan tugas yang ditugaskan dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkan cerita pengguna dan memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Mereka dapat menyempurnakan cerita lebih lanjut berdasarkan umpan balik yang terus menerus dan informasi baru.

Langkah 3: Menetapkan tugas

Sesuaikan Tampilan Papan ClickUp sesuai departemen

Setelah membagi setiap cerita pengguna menjadi tugas, setiap tugas siap ditugaskan ke anggota tim.

Tampilan Papan ClickUp yang fleksibel membuat mengelola tugas-tugas dalam proyek apa pun sangat mudah. Anda dapat dengan mudah menarik dan melepas tugas untuk mencerminkan perubahan statusnya atau bahkan mengubah prioritasnya.

Anda dapat menambah atau menghapus kolom/tahapan tugas, memfilter tugas berdasarkan penerima tugas, menyimpan preset papan untuk masa depan, memeriksa kapasitas kerja, menemukan kemacetan dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi tenggat waktu.

Langkah 4: Berkolaborasi dengan anggota tim Anda

Selaraskan anggota tim Anda di halaman Templat Peta Jalan Proyek ClickUp Anggota tim dengan tugas yang diberikan dapat melacak, berkolaborasi, dan bekerja secara real time. ClickUp sebagai Perangkat Lunak Manajemen Proyek memungkinkan Anda untuk berkolaborasi dalam peta jalan dan dokumen, mengelola rapat perencanaan sprint dan pelacakan masalah, memantau kemajuan waktu nyata, dan mengotomatiskan alur kerja. Seluruh siklus pengembangan Anda terpusat dalam sebuah pusat kerja yang lengkap.

Perangkat lunak ini didukung oleh ClickUp AI yang menghemat lebih banyak waktu dengan menghasilkan ide; membantu Anda dalam menulis PRD (Dokumen Kebutuhan Produk), peta jalan, proposal dan ringkasan proyek, dll.; dan melacak proyek dengan cepat. 🙌🏼

Langkah 5: Selesaikan tugas dan tinjau ulang

Di akhir sprint, Scrum Master mengadakan sprint review untuk mengumpulkan umpan balik dan menerapkan pembelajaran untuk sprint berikutnya. Selama sprint juga, rapat Scrum harian (atau rapat stand-up) diadakan untuk melaporkan kemajuan dan mendiskusikan umpan balik tentang pekerjaan yang dikirim untuk disetujui. Rapat tinjauan ini merupakan bagian penting dari proses alur kerja yang lincah .

Keuntungan Menggunakan Papan Scrum

Tingkatkan kolaborasi dan produktivitas tim dengan ClickUp Manajemen Proyek yang gesit Alat

Scrum board memfasilitasi pengembangan agile dengan memberikan transparansi, fleksibilitas, akuntabilitas, dan fokus bagi tim.

1. Prioritas dan fokus

Scrum board membantu tim agile memprioritaskan tugas berdasarkan nilai dan tujuan sprint, mencegah anggota tim kewalahan atau teralihkan.

Membatasi jumlah tugas di setiap kolom memastikan fokus dan mencegah peralihan konteks, yang mengarah pada efisiensi yang lebih besar.

2. Peningkatan kelincahan dan kemampuan beradaptasi

Papan scrum memungkinkan penyesuaian dinamis pada alur kerja berdasarkan umpan balik harian dan perubahan prioritas.

Representasi visual dari pekerjaan mendorong anggota tim untuk mengambil alih tanggung jawab atas tugas mereka dan berkolaborasi secara efektif dengan tim lain.

3. Peningkatan berkelanjutan

Retrospeksi rutin berdasarkan wawasan dari papan Scrum membantu Anda mengidentifikasi dan menangani area untuk perbaikan bagi tim Anda.

Pelacakan kemajuan visual juga berfungsi sebagai motivasi untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan sprint.

4. Wawasan berbasis data

Papan Scrum digital tingkat lanjut menawarkan metrik dan laporan untuk menganalisis kinerja tim dan melacak kemajuan proyek secara objektif.

Data tersebut membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang alokasi sumber daya, prioritas fitur, dan arah proyek.

5. Manajemen risiko yang ditingkatkan

Sifat berulang dari kerangka kerja Scrum dan fleksibilitas papan Scrum memungkinkan Anda menyesuaikan rencana dan prioritas dengan cepat untuk menanggapi tantangan.

Dengan mendorong penyelesaian tugas yang terfokus dan tepat waktu, papan scrum dapat membantu mengurangi stres dan mencegah kelelahan di antara anggota tim.

Apa Perbedaan Papan Scrum dengan Papan Kanban?

Lacak semuanya mulai dari pengembangan hingga peluncuran dengan Papan Kanban ClickUp Ya, baik papan Scrum dan papan Kanban adalah alat manajemen tim yang gesit yang membantu memvisualisasikan proyek. Tetapi kemiripannya hanya sampai di situ.

1. Fokus

Papan scrum: Penekanan pada sprint yang dibatasi waktu dengan tujuan yang ditentukan dan memberikan peningkatan kerja di akhir setiap sprint. Jadi, Anda bekerja secara bertahap untuk mencapai tonggak pencapaian tertentu Papan Kanban: Berfokus pada aliran yang berkelanjutan dan memprioritaskan tugas berdasarkan nilai dan ketersediaannya. Ini lebih merupakan aliran pekerjaan yang konstan yang fleksibel dalam hal prioritas dan berkembang tanpa tenggat waktu yang ditetapkan

2. Struktur

Papan scrum: Tahapan alur kerja yang telah ditentukan seperti To Do, In Progress, dan Done Papan Kanban: Tidak ada tahapan tetap. Swimlanes membantu mengkategorikan tugas (misalnya, berdasarkan departemen, fitur, atau cerita pengguna), dengan fokus pada pembatasan pekerjaan yang sedang berjalan (WIP) untuk menghindari kelebihan beban

3. Perencanaan dan Pengendalian

Scrum board: Mengikuti aproses perencanaan sprint dengan tujuan dan perkiraan yang ditetapkan. Kemajuan ditinjau dan disesuaikan dalam rapat harian dan retrospeksi Papan Kanban: Lebih fleksibel dan reaktif. Tugas dapat ditambahkan kapan saja dan diprioritaskan berdasarkan kapasitas saat ini. Peningkatan berkelanjutan didorong oleh analisis dan penyesuaian aliran reguler

4. Pengambilan keputusan

Papan scrum: Keputusan biasanya dibuat selama perencanaan sprint dan ditinjau selama sprint, dengan perubahan terbatas yang diizinkan setelahnya Papan Kanban: Mendorong adaptasi dan penentuan prioritas yang konstan berdasarkan informasi baru dan keadaan yang berubah. Keputusan dibuat dengan cepat

5. Metrik dan pengukuran

Papan scrum: Mendorong rasa kepemilikan bersama dan komitmen untuk mencapai tujuan sprint. Anggota tim bekerja bersama dalam unit yang erat Papan Kanban: Menekankan akuntabilitas individu dan peningkatan berkelanjutan. Anggota tim bekerja lebih mandiri dengan tetap fokus pada keseluruhan alur kerja

Pilihan antara Scrum dan Kanban tergantung pada kebutuhan proyek dan preferensi tim Anda.

Jika Anda membutuhkan struktur, prediktabilitas, dan pengiriman yang sering, papan Scrum mungkin cocok. Tetapi Kanban adalah pilihan yang lebih baik jika Anda lebih menghargai fleksibilitas, aliran berkelanjutan, dan kemampuan beradaptasi yang cepat.

Anda juga dapat memilih pendekatan hybrid. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari Scrum dan Kanban untuk membuat sistem yang disesuaikan yang paling cocok untuk tim Anda. 🎉

Agile Scrum Board Mana yang Terbaik?

## Pertanyaan Umum yang Sering Diajukan

Apa tujuan dari papan Scrum?

Papan Scrum membantu Anda memvisualisasikan perjalanan proyek Anda, tetap fokus, berkolaborasi secara efektif, beradaptasi dengan perubahan, dan merasa termotivasi-semuanya menambah penyelesaian proyek yang sukses dan kolaboratif.

Seperti apa bentuk papan Scrum?

Papan Scrum Anda dapat mengambil salah satu dari dua bentuk, tergantung pada apa yang Anda sukai.

Papan Scrum Fisik: Bayangkan papan tulis fisik di ruang tim, diisi dengan catatan tempel warna-warni yang bergerak di antara kolom-kolom seperti "Product Backlog," "Sprint Backlog," "Sedang Berlangsung," dan "Selesai

Bayangkan papan tulis fisik di ruang tim, diisi dengan catatan tempel warna-warni yang bergerak di antara kolom-kolom seperti "Product Backlog," "Sprint Backlog," "Sedang Berlangsung," dan "Selesai Papan Scrum Digital: Bayangkan sebuah antarmuka online dengan kartu-kartu digital. Kartu-kartu ini diberi kode warna berdasarkan prioritas, dengan lajur-lajur untuk fitur-fitur yang berbeda. Bilah kemajuan membantu Anda melacak persentase penyelesaian sprint

Apa perbedaan papan Scrum dengan papan Kanban?

Secara konseptual, keduanya lebih berbeda dari yang Anda bayangkan.

Papan Scrum: Seperti perlombaan lari cepat, Anda bekerja dalam waktu singkat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan menyelesaikannya di akhir setiap ronde. Pikirkan struktur, tenggat waktu, dan prediktabilitas

Seperti perlombaan lari cepat, Anda bekerja dalam waktu singkat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan menyelesaikannya di akhir setiap ronde. Pikirkan struktur, tenggat waktu, dan prediktabilitas Papan kanban: Lebih mirip sungai yang mengalir, dengan tugas-tugas yang bergerak terus menerus berdasarkan prioritas dan kapasitas yang tersedia. Berfokus pada kelancaran kemajuan, penyesuaian yang fleksibel, dan menghindari kelebihan beban

Tentu saja, cara terbaik adalah mencobanya sendiri. ClickUp menyediakan berbagai alat bantu Scrum dan Kanban untuk membantu Anda menemukan yang paling sesuai dan meningkatkan proses agile Anda!