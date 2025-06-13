10 CRM Terbaik untuk Agen Pemasaran untuk Mendorong Pertumbuhan pada Tahun 2026

Kehilangan prospek karena detail klien tersembunyi di dalam spreadsheet? Kesulitan melacak tindak lanjut kampanye? Perangkat lunak CRM agensi yang andal dapat mengatasi masalah tersebut.

Sebuah laporan dari Bain & Company menunjukkan bahwa agensi pemasaran yang menerapkan CRM khusus mengalami tingkat retensi klien yang lebih tinggi dalam waktu satu tahun.

Mengapa? Sistem manajemen hubungan pelanggan yang hebat berfungsi sebagai pusat kendali Anda—mengotomatiskan tindak lanjut, menyederhanakan alur kerja, dan memberikan pandangan 360 derajat atas interaksi dengan klien.

Kabar baiknya? Anda tidak perlu menyortir ratusan opsi CRM saat memilih yang tepat untuk agensi Anda. Panduan ini mengulas solusi CRM terbaik untuk agensi pemasaran sehingga Anda dapat menemukan alat yang sempurna untuk meningkatkan pertumbuhan, menyederhanakan proses, dan fokus pada apa yang Anda lakukan terbaik—menciptakan hasil.

👀 Tahukah Anda? Salah satu cikal bakal CRM modern yang paling terkenal adalah ‘The Farley File,’ yang disimpan dengan cermat oleh James Farley, manajer kampanye Franklin D. Roosevelt. Berkas tersebut berisi fakta pribadi dan afiliasi politik terperinci dari orang-orang yang ditemui FDR.

Sekilas tentang CRM Terbaik untuk Agen Pemasaran

CRM Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Agen dari berbagai skala yang membutuhkan fitur manajemen proyek dan otomatisasi alur kerja yang terintegrasi Platform all-in-one yang mengintegrasikan manajemen proyek, CRM, dan kolaborasi Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan HubSpot CRM Agen pemasaran skala kecil hingga besar yang berfokus pada menghasilkan dan memelihara prospek melalui konten, email, dan media sosial Pembuat otomatisasi alur kerja yang memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas tanpa perlu coding Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan Salesforce Marketing Cloud Agensi pemasaran digital berskala besar yang membutuhkan otomatisasi pemasaran dan analitik tingkat lanjut Personalisasi yang didukung AI dan pengaturan kampanye lintas saluran Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $1.250/bulan Zoho CRM Otomatisasi multichannel dalam ekosistem terintegrasi untuk agensi menengah hingga besar Integrasi bawaan yang kuat + penilaian prospek canggih dengan harga yang kompetitif Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan ActiveCampaign Personalisasi berbasis AI dan otomatisasi pemasaran email canggih untuk agensi Alur kerja email yang kuat dengan logika bersyarat dan pelacakan perilaku Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan Creatio Agensi yang membutuhkan CRM yang dapat disesuaikan dengan otomatisasi proses yang kuat Platform tanpa kode dengan antarmuka seret dan lepas yang intuitif Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $25 per pengguna per bulan Apptivo CRM modular dengan fitur manajemen proyek untuk agensi kecil Mendukung fitur bayar sesuai pertumbuhan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Salesmate Otomatisasi pipeline di mana saja untuk agensi menengah hingga besar Urutan penjualan cerdas dan otomatisasi suara/teks Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Pipedrive Manajemen alur penjualan visual untuk agensi dari berbagai skala Pipa penjualan dengan pengingat aktivitas dan perkiraan Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan Freshsales Prioritas prospek berbasis AI untuk agensi besar Pelacakan transaksi yang disederhanakan dan keterlibatan klien Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM untuk Agen Pemasaran?

Memilih CRM yang tepat untuk agensi pemasaran Anda bergantung pada apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan—baik itu memantau interaksi dengan klien, mengelola proyek dengan lebih lancar, atau sekadar membuat tim Anda lebih terorganisir.

Idealnya, CRM Anda seharusnya mempermudah pekerjaan, bukan memperumitnya. Carilah solusi yang membantu Anda bekerja lebih cerdas, menjaga kepuasan klien, dan memberi tim Anda lebih banyak waktu untuk fokus pada hal yang mereka kuasai.

Berikut ini yang perlu diprioritaskan:

Manajemen prospek : Tangkap, kembangkan, dan lacak prospek melalui saluran penjualan Anda dengan tindak lanjut otomatis dan penilaian

Komunikasi klien terpusat : Simpan email, panggilan telepon, dan pesan di satu tempat untuk menghindari percakapan yang terlewat dan peluang yang terlewatkan

Manajemen proyek dan kampanye : Tetapkan tugas, pantau kemajuan, dan berkolaborasi dengan lancar dalam kampanye pemasaran

Alur kerja yang dapat disesuaikan : Sesuaikan CRM agar sesuai dengan proses unik agensi Anda dan kebutuhan klien

Otomatisasi pemasaran : Otomatiskan urutan email, tindak lanjut, dan pemeliharaan prospek untuk menghemat waktu dan meningkatkan konversi

Integrasi yang mulus : Terhubung dengan platform email, penjadwal media sosial, alat analitik, dan pengelola iklan untuk alur kerja yang terpadu

Skalabilitas : Pastikan CRM dapat berkembang seiring dengan agensi Anda, menangani lebih banyak klien, pengguna, dan data tanpa mengalami penurunan kinerja

Laporan dan analisis terperinci : Pantau kinerja : Pantau kinerja kampanye CRM , ukur ROI, dan buktikan dampak agensi Anda dengan wawasan real-time.

Fitur kolaborasi : Pastikan tim Anda tetap selaras dengan kalender bersama, penyimpanan file, dan pembaruan real-time

Portal klien dan opsi layanan mandiri: Berikan akses kepada klien untuk melihat pembaruan proyek, laporan, dan persetujuan guna kolaborasi yang lebih lancar

10 CRM Terbaik untuk Agen Pemasaran

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Komponen dasar CRM meliputi pengelolaan prospek, pengelolaan pipeline, otomatisasi alur kerja pemasaran, dukungan pelanggan, kampanye pemasaran, pelaporan bisnis, dan kemampuan integrasi.

Mari kita lihat CRM terbaik untuk agensi yang unggul dalam bidang-bidang penting ini.

🧠 Fakta Menarik: Pengeluaran rata-rata per karyawan di pasar perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) diperkirakan mencapai $26,36. Hal ini menunjukkan kesediaan organisasi untuk berinvestasi dalam perangkat lunak CRM.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk agensi yang membutuhkan CRM dengan fitur manajemen proyek dan otomatisasi alur kerja yang terintegrasi)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah platform manajemen proyek yang tangguh, dirancang untuk membantu Anda mengelola klien dan kampanye tanpa kekacauan, semuanya dalam satu tempat. Ini adalah platform andalan Anda untuk mengelola dan memelihara hubungan dengan klien, mendorong kemajuan kampanye, serta memastikan agensi Anda berjalan lancar.

Mari kita lihat beberapa alur kerja ClickUp yang praktis untuk pemasaran guna meningkatkan kinerja agensi Anda:

Proses onboarding klien dan peluncuran proyek yang lancar

Katakan kepada ClickUp AI apa yang ingin Anda otomatiskan dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan ClickUp AI akan langsung menyiapkan alur kerja untuk Anda di Space, Folder, atau Daftar mana pun

Bayangkan dunia di mana mendapatkan klien baru menjadi hal yang mudah, bukan hambatan. Berikut cara ClickUp mengoptimalkan proses CRM Anda:

📌 Alur Kerja: Penerimaan prospek baru → Catat detail → Otomatisasi proses onboarding → Penentuan lingkup → Proposal

Dari prospek menjadi kesepakatan dalam sekejap: Dengan Dengan ClickUp Forms , Anda dapat membuat formulir pendaftaran bermerek untuk mengumpulkan prospek baru atau permintaan klien. Formulir ini secara otomatis terisi ke dalam daftar khusus, dan berpindah melalui status kustom seperti ‘Prospek,’ ‘Terkualifikasi,’ ‘Proposal Dikirim,’ dan ‘Ditandatangani’

Kenali klien Anda secara mendalam: Gunakan Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk melacak semua detail penting klien—anggaran, industri, kontak utama, jenis kontrak—sehingga setiap anggota tim Anda memiliki gambaran lengkap tentang klien di ujung jari mereka

Otomatiskan proses penyambutan: Begitu klien berpindah ke status ‘Signed’, Begitu klien berpindah ke status ‘Signed’, ClickUp Automations dapat secara otomatis menugaskan tugas onboarding kepada tim Anda, memberi tahu manajer akun, dan bahkan mengirim email selamat datang yang dipersonalisasi melalui integrasi dengan Gmail atau Outlook. Tidak ada lagi langkah yang terlewat atau tindak lanjut manual!

Penyusunan proposal & onboarding jadi lebih mudah: Manfaatkan Manfaatkan ClickUp Docs untuk menyusun proposal profesional, ruang lingkup pekerjaan yang terperinci, dan paket onboarding yang komprehensif. Anda bahkan dapat menggunakan kembali templat proposal terbaik Anda untuk menghemat waktu dan menjaga konsistensi

Alur kerja SEO dan optimasi konten yang fleksibel

Setiap kali Anda perlu memberikan umpan balik tentang sebuah file, gunakan saja alat proofing ClickUp untuk tugas tersebut

SEO tidak pernah 'selesai'—ini adalah siklus berkelanjutan dari riset, pembuatan, dan optimasi. Berikut cara ClickUp membantu Anda tetap unggul:

📌 Alur Kerja: Data kata kunci → Brief terstruktur → Menugaskan tugas → Memperbaiki konten → Pemeriksaan konten

Kata kunci ke ringkasan konten dalam hitungan menit: Cukup tempelkan data kata kunci Anda ke dalam ClickUp Doc, lalu minta Cukup tempelkan data kata kunci Anda ke dalam ClickUp Doc, lalu minta ClickUp Brain untuk ‘Membuat ringkasan konten untuk kumpulan kata kunci ini, termasuk audiens target, topik utama, pesaing, dan judul yang disarankan.’ Asisten AI akan langsung bekerja dan membuat ringkasan terstruktur secara instan

Buat kelompok kata kunci, ringkasan konten, kerangka, dan bahkan postingan lengkap menggunakan ClickUp Brain

Penugasan konten dan tenggat waktu otomatis: Setelah ringkasan konten disetujui, otomatisasi ClickUp dapat diaktifkan. Ketika status dokumen berubah menjadi ‘Ringkasan Disetujui,’ secara otomatis buat Setelah ringkasan konten disetujui, otomatisasi ClickUp dapat diaktifkan. Ketika status dokumen berubah menjadi ‘Ringkasan Disetujui,’ secara otomatis buat tugas ClickUp baru untuk penulis konten, tetapkan kepada mereka, tentukan tanggal jatuh tempo, dan tautkan kembali ke dokumen ClickUp asli

Penyempurnaan konten bertenaga AI: Penulis dapat memanfaatkan ClickUp Brain untuk meningkatkan kualitas tulisan mereka. Jika Anda perlu mengubah kalimat dengan cepat agar memiliki nada yang berbeda, gunakan ClickUp Brain untuk ‘Ubah kalimat ini dengan nada yang lebih persuasif’

Siklus umpan balik dengan fitur proofing bawaan: Klien atau pemangku kepentingan internal dapat memberikan umpan balik yang tepat secara langsung pada gambar, PDF, atau bahkan file video yang diunggah ke Tugas ClickUp menggunakan Klien atau pemangku kepentingan internal dapat memberikan umpan balik yang tepat secara langsung pada gambar, PDF, atau bahkan file video yang diunggah ke Tugas ClickUp menggunakan alat Proofing ClickUp . Tidak ada lagi komentar email yang tidak jelas—Anda mendapatkan anotasi visual yang dilengkapi dengan cap waktu

Alur kerja pelaporan klien dan pengelolaan retainer yang sederhana

Optimalkan pelacakan kampanye dengan alur kerja terintegrasi, dokumen, dan dasbor real-time di ClickUp

Pantau terus klien tetap Anda dan tunjukkan nilai Anda melalui pelaporan yang transparan dan didasarkan pada data.

📌 Alur Kerja: Buat dasbor → Lacak jam kerja yang dapat ditagih → Buat laporan → Periksa status pembayaran retainer

Dashboard yang memberikan hasil: Buat Buat Dashboard ClickUp khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan klien, yang memberikan gambaran real-time tentang tugas yang telah diselesaikan, waktu yang tercatat, dan metrik kampanye utama yang diambil langsung dari integrasi seperti Google Analytics atau Google Sheets

Pelacakan waktu yang akurat: Catat waktu langsung di dalam tugas menggunakan Catat waktu langsung di dalam tugas menggunakan fitur Pelacakan Waktu bawaan ClickUp untuk menagih klien secara akurat atas jam kerja yang dihabiskan untuk hasil kerja atau proyek tertentu

Dokumen pelaporan dinamis: Buat laporan yang menarik menggunakan ClickUp Docs yang menyematkan dasbor langsung, grafik, dan ringkasan kampanye Anda. Anda dapat membagikannya kepada klien secara real-time atau mengekspornya sebagai PDF profesional

Jangan sampai ketinggalan: Gunakan Gunakan fitur 15+Views dari ClickUp untuk memvisualisasikan data berdasarkan klien, jenis hasil kerja, atau prioritas, sehingga Anda selalu mengetahui status lingkup kontrak retainer dan dapat mengelola ekspektasi secara proaktif.

Jika Anda siap untuk menyederhanakan pekerjaan klien sejak hari pertama, lihat templat CRM gratis dari ClickUp yang dirancang khusus untuk para profesional pemasaran.

Template CRM ClickUp membantu Anda melacak prospek, mengelola tahapan penjualan, dan mengonsolidasikan informasi klien—mulai dari detail kontak hingga berkas kampanye. Alur kerja visual dan dokumen yang terintegrasi memudahkan Anda untuk tetap terorganisir dan memprediksi kesepakatan dengan percaya diri.

Gunakan ClickUp CRM Anda untuk:

Lacak prospek dan peluang penjualan dengan alur kerja yang dapat disesuaikan serta pembaruan status yang jelas seperti ‘Terkualifikasi’ atau ‘Tertutup’

Simpan semua informasi pelanggan Anda di satu tempat—mulai dari detail kontak hingga jabatan—sehingga tim Anda tidak perlu lagi repot mencari-cari di spreadsheet

Prioritaskan dan kelola tugas berdasarkan tahap penjualan menggunakan tampilan dan bidang kustom yang disesuaikan dengan alur kerja tim Anda

Otomatiskan tugas-tugas rutin dan temukan wawasan dengan pengingat bawaan, otomatisasi, dan alat analisis data untuk membantu Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar berpengaruh

Dengan mengintegrasikan dan menyatukan manajemen proyek dan hubungan pelanggan dalam satu platform, tim pemasaran dapat fokus pada hal yang benar-benar penting—membangun hubungan dan mencapai hasil.

Fitur terbaik ClickUp

Simpan semua data klien dan kampanye di satu tempat—tidak perlu lagi berpindah-pindah antar alat

Visualisasikan kemajuan dengan tampilan Daftar, Papan, atau Gantt di ClickUp untuk melihat apa yang berjalan lancar atau terhambat

Sesuaikan alur kerja dengan bidang dan status yang sesuai dengan alur kerja agensi Anda

Bekerja sama dalam mengelola aset dengan fitur Proofing dan Docs bawaan untuk mempermudah proses umpan balik

Gunakan templat untuk kampanye, kalender konten, dan pelacakan prospek agar dapat meluncurkan kampanye lebih cepat

Integrasikan dengan alat yang sudah Anda gunakan agar semuanya tetap sinkron dengan lebih dari 1.000 integrasi ClickUp

Batasan ClickUp

Jumlah fitur dan opsi penyesuaian mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru

Menguasai fitur-fitur yang lebih canggih memerlukan kurva pembelajaran yang curam

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menyukai fleksibilitas ClickUp dan fakta bahwa tim kami dapat menyesuaikannya untuk berbagai situasi – ini bukan sekadar alat manajemen proyek; ini adalah Pusat Operasional lengkap bagi kami! Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM kami, dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan yang dimilikinya. Kami juga menyukai bahwa ClickUp terus berkembang dan mereka mendengarkan masukan dari klien mereka!

💡 Tips Pro: Untuk revisi kreatif yang lebih cepat, gunakan ClickUp Clips untuk merekam dan memberikan narasi umpan balik di layar. Hal ini membuat komunikasi menjadi jelas dan mengurangi perdebatan yang tak berujung.

Lihat bagaimana ClickUp membantu menggabungkan CRM dan manajemen proyek menjadi satu alat yang kuat:

2. HubSpot CRM (Pilihan terbaik untuk agensi pemasaran yang berfokus pada menghasilkan dan memelihara prospek melalui konten, email, dan media sosial)

HubSpot CRM membantu agensi mengelola hubungan klien yang kompleks dengan tampilan yang jelas dan real-time dari setiap titik kontak—email, panggilan telepon, kesepakatan, dan dukungan—semuanya terorganisir dalam satu garis waktu.

Yang membedakannya adalah pembuat otomatisasi alur kerja, yang memungkinkan tim untuk mengotomatisasi tindakan seperti tindak lanjut, penugasan tugas, pemeliharaan prospek, dan transisi tahap kesepakatan—tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Selain itu, Predictive Lead Scoring dari HubSpot menggunakan AI untuk menganalisis data konversi masa lalu guna menentukan peringkat prospek berdasarkan kemungkinan mereka untuk ditutup, sehingga membantu agensi memprioritaskan prospek yang paling menjanjikan. Hasilnya: lebih sedikit peluang yang terlewatkan, waktu respons yang lebih cepat, dan pemahaman bersama di antara tim pemasaran, penjualan, dan dukungan.

Fitur terbaik HubSpot CRM

Personalisasikan interaksi dengan pelanggan menggunakan wawasan dan riwayat kontak yang komprehensif

Selesaikan masalah lebih cepat dengan sistem tiket dan dukungan bawaan

Lihat grafik yang menunjukkan siapa yang siap membeli dan di mana posisi mereka dalam proses tersebut

Gunakan templat untuk membuat email dan dokumen yang rapi dengan cepat

Dapatkan pengingat tugas agar Anda tidak pernah lupa untuk menindaklanjuti dengan pelanggan

Tingkatkan dari alat inti gratis hingga fitur canggih, tanpa mengganggu alur kerja atau melatih ulang tim

Keterbatasan HubSpot CRM

Antarmuka yang mudah digunakan, tetapi otomatisasi memerlukan waktu untuk dipelajari

Alat-alat premium seperti otomatisasi canggih dan pelaporan dapat menjadi mahal

Harga HubSpot CRM

Paket Pemula: $20/bulan per pengguna

Profesional: $100/bulan per pengguna

Enterprise: $150/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan HubSpot CRM

G2: Tidak tersedia

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 4.300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot CRM?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

HubSpot CRM telah memberikan kami keunggulan yang signifikan. Investasi dalam CRM ini tidak hanya menyederhanakan manajemen proyek kami, tetapi juga meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dan proses penjualan kami.

3. Salesforce Marketing Cloud (Pilihan terbaik untuk personalisasi berbasis AI pada skala perusahaan)

Salesforce Marketing Cloud menggunakan Einstein AI untuk membantu agensi besar dan perusahaan memersonalisasi kampanye berdasarkan perilaku pelanggan secara real-time.

Misalnya, alat Einstein Content Selection menganalisis interaksi dan preferensi pelanggan di masa lalu untuk secara otomatis memilih gambar, baris subjek, atau penawaran yang paling efektif, tanpa perlu pengujian manual. Dengan demikian, kampanye ritel dapat menampilkan Produk A kepada pelanggan dengan belanja tinggi dan Produk B kepada pemburu diskon, semuanya dari templat email yang sama.

Fitur AI lainnya meliputi Einstein Engagement Scoring, yang memprediksi kontak mana yang paling mungkin membuka, mengklik, atau berhenti berlangganan. Fitur ini juga menentukan waktu terbaik untuk setiap penerima, sehingga meningkatkan tingkat pembukaan.

Fitur terbaik Salesforce Marketing Cloud

Pantau dan analisis percakapan di media sosial untuk memahami pelanggan dan pesaing

Jangkau pelanggan melalui SMS, MMS, notifikasi push, dan pesan grup pada momen-momen penting

Terapkan personalisasi 1:1 kepada jutaan pengguna, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kinerja kampanye multi-saluran

Gabungkan wawasan dari email, media sosial, web, dan perangkat seluler untuk menentukan waktu kampanye yang optimal

Batasan Salesforce Marketing Cloud

Pengguna baru mungkin merasa kurva pembelajaran cukup curam

Meskipun kuat, struktur biayanya dapat menjadi tantangan bagi agensi kecil atau startup

Harga Salesforce Marketing Cloud

Paket Pemula: $25/bulan per pengguna

Professional: $1.500/bulan per organisasi (ditagih per tahun)

Perusahaan: $3.250/bulan per organisasi (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Salesforce Marketing Cloud

G2: 4,0/5 (lebih dari 4.600 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (523+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Marketing Cloud?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Kemampuan platform ini untuk menyegmentasikan audiens dan mengotomatiskan alur kerja pemasaran sangatlah kuat, sehingga memungkinkan penargetan dan keterlibatan yang tepat melalui email, media sosial, dan SMS.

4. Zoho CRM (Terbaik untuk otomatisasi multichannel dalam ekosistem terintegrasi)

Zoho CRM unggul dalam mengotomatisasi interaksi pelanggan di berbagai saluran—email, obrolan langsung, media sosial, dan lainnya—dalam rangkaian aplikasi bisnis yang terintegrasi dengan baik.

Misalkan seorang prospek mengunduh e-book dari situs web agensi Anda. Zoho CRM secara otomatis membuat catatan kontak baru, mengirim email yang dipersonalisasi melalui Zoho Campaigns, menjadwalkan notifikasi obrolan langsung jika prospek tersebut mengunjungi kembali situs web, serta mencatat semua interaksi dan menilai prospek berdasarkan tingkat keterlibatannya.

Otomatisasi end-to-end semacam ini membantu agensi menyederhanakan alur kerja pemasaran dan penjualan mereka tanpa perlu berpindah-pindah antar alat. Sebagai bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas—termasuk Zoho Campaigns, Desk, dan Projects—CRM ini menawarkan koneksi bawaan yang menyederhanakan alur kerja yang kompleks dengan biaya yang kompetitif bagi tim yang sedang berkembang.

Fitur terbaik Zoho CRM

Sesuaikan dasbor Anda untuk menonjolkan metrik dan laporan utama

Dapatkan pemberitahuan saat pelanggan melakukan tindakan tertentu, seperti mengisi formulir atau membuka email

Pantau perkembangan penjualan dengan diagram dan grafik visual

Keterbatasan Zoho CRM

Diperlukan penyesuaian yang cukup signifikan untuk memulai

Antarmuka pengguna mungkin terasa kurang modern dibandingkan sistem CRM yang lebih baru dan lebih ramping

Harga Zoho CRM

Gratis

Standar: $20/bulan per pengguna

Professional: $35/bulan per pengguna

Enterprise: $50/bulan per pengguna

Ultimate: $65/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Zoho CRM

G2: 4,1/5 (lebih dari 2.700 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 6.900 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho CRM?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Zoho CRM merupakan sistem CRM yang baik, namun jika Anda benar-benar ingin memaksimalkan potensinya, Anda memerlukan pengembang untuk memastikan Anda dapat mencapai tujuan Anda melalui proses otomatisasi.

5. ActiveCampaign (Pilihan terbaik untuk personalisasi berbasis AI dan otomatisasi pemasaran email tingkat lanjut)

ActiveCampaign menonjol berkat kemampuannya untuk secara otomatis menyesuaikan waktu pengiriman email berdasarkan perilaku masing-masing kontak. Platform ini menggunakan AI untuk mengidentifikasi slot waktu ketika pengguna individu paling mungkin berinteraksi.

Tingkat presisi waktu ini membantu usaha kecil dan menengah meningkatkan tingkat pembukaan email dan rasio klik tanpa harus bergantung pada jadwal pengiriman bertahap yang statis. Hal ini juga mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kampanye, sehingga setiap pesan lebih mungkin sampai ke audiensnya pada waktu yang tepat.

Baik Anda menjalankan kampanye bertahap, menilai prospek, atau mengotomatiskan tindak lanjut, platform ini memastikan pesan Anda sampai tepat pada waktunya.

Fitur terbaik ActiveCampaign

Buat alur kerja otomatisasi yang kompleks dan kampanye email menggunakan pembuat visual drag-and-drop

Pantau dan sesuaikan kampanye secara real-time dengan analisis yang mendetail

Kirim pesan SMS yang dipersonalisasi sebagai bagian dari perjalanan pelanggan yang otomatis

Kelola peluang penjualan dan tugas dengan alur kerja CRM yang terintegrasi

Batasan ActiveCampaign

Biaya meningkat seiring bertambahnya daftar pelanggan Anda

Alat yang terbatas untuk mengelola seluruh alur penjualan

Harga ActiveCampaign

Paket Pemula: Mulai dari $15/bulan per pengguna

Plus: Mulai dari $49/bulan per pengguna

Pro: Mulai dari $79/bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $145/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ActiveCampaign?

Berikut ini ulasan pengguna Capterra tentang alat tersebut:

Saya telah menggunakan ActiveCampaign secara intensif dalam waktu yang lama dan sangat mengandalkan otomatisasi canggihnya, sistem taksonomi ganda, serta API yang serbaguna. Ini adalah alat yang sangat kuat yang menawarkan fleksibilitas tinggi dan membantu mengelola alur kerja yang kompleks secara efektif. Namun, seiring berjalannya waktu, harganya menjadi semakin mahal, dan platform tersebut terasa lebih lambat serta lebih rumit untuk dinavigasi.

6. Creatio (Pilihan terbaik untuk agensi yang membutuhkan CRM yang dapat disesuaikan dengan otomatisasi proses yang kuat)

Sebagai agensi pemasaran, Anda membutuhkan CRM yang dapat mengikuti ide-ide Anda, bukan yang menghambat Anda dengan teknologi yang rumit. Di situlah Creatio berperan.

Ini adalah platform low-code dan no-code yang memungkinkan Anda merancang dan mengotomatiskan proses unik agensi Anda serta menyesuaikan alur kerja menggunakan pembuat drag-and-drop.

Misalkan Anda meluncurkan kampanye generasi prospek baru dan membutuhkan alur kerja khusus untuk menyaring prospek. Dengan Creatio, tim strategi pemasaran Anda dapat mengatur pemicu otomatis untuk memindahkan prospek dari ‘pertanyaan baru’ ke ‘terkualifikasi’ begitu kriteria tertentu terpenuhi. Hal ini memungkinkan tim Anda meluncurkan kampanye pemasaran multichannel dengan sangat cepat, mengatur urutan email, pemicu acara, dan perjalanan klien tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Anda dapat beralih dari konsep ke peluncuran dalam hitungan jam, bukan minggu.

Fitur terbaik Creatio

Gabungkan data pelanggan menjadi tampilan 360 derajat dengan menggabungkan interaksi, riwayat pembelian, dan keterlibatan di media sosial ke dalam profil terpadu

Visualisasikan analisis real-time melalui dasbor yang dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat memperoleh wawasan langsung mengenai kinerja kampanye dan produktivitas tim

Segmentasikan pelanggan secara dinamis menggunakan kriteria canggih seperti tingkat keterlibatan dan perilaku yang diprediksi untuk meningkatkan ketepatan penargetan

Gunakan analitik AI untuk memahami pelanggan dan memandu pengambilan keputusan

Kelola prospek, segmentasikan kontak, dan analisis kinerja kampanye, semuanya dari satu ruang kerja terpusat

Batasan Creatio

Fleksibilitas penyesuaian berarti kurva pembelajaran yang lebih panjang, terutama pada tahap pengaturan awal

Fitur-fitur canggih biasanya memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga kurang ideal untuk startup

Creatio memiliki integrasi pihak ketiga yang terbatas dibandingkan dengan pesaingnya

Harga Creatio

Pertumbuhan: $25/bulan per pengguna

Enterprise: $55/bulan per pengguna

Tanpa Batas: $85/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Creatio

G2: 4,7/5 (lebih dari 280 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 120 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Creatio?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Creatio adalah CRM yang paling mudah diadopsi [sic] yang pernah saya lihat. Saya merasa sangat sulit untuk memahami platform kebanyakan sistem CRM karena fungsionalitasnya yang kompleks; namun, dengan Creatio, semuanya sangat sederhana berkat fitur kustomisasi tanpa kode. Saya menggunakan Creatio setiap hari, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa.

📮 Wawasan ClickUp: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan pengorganisasian. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan alat-alat tersebut pada aplikasi tertentu seperti kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, AI yang sama mendukung alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Cukup tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?”. ClickUp Brain akan menelusuri seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda secara tepat apa saja yang harus Anda kerjakan berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya. Dengan begitu, ClickUp menggabungkan lebih dari 5 aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

7. Apptivo (Pilihan terbaik untuk CRM modular dengan fitur manajemen proyek bagi agensi kecil)

Apptivo menonjol berkat desain modularnya yang memungkinkan agensi memilih dan menggabungkan alat-alat yang mereka butuhkan, seperti CRM, penagihan, layanan pelanggan, dan manajemen proyek, ke dalam satu antarmuka.

Misalnya, agensi kreatif dapat mengelola prospek penjualan menggunakan aplikasi CRM, melacak hasil kerja klien di aplikasi Proyek, dan membuat faktur dari platform yang sama, tanpa perlu berpindah alat atau mengintegrasikan perangkat lunak pihak ketiga.

Struktur ini memungkinkan tim kecil untuk tetap efisien, mengurangi biaya perangkat lunak, dan berkembang secara bertahap dengan menambahkan aplikasi hanya saat fungsi baru diperlukan. Ini adalah sistem all-in-one yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang terus berkembang.

Fitur terbaik Apptivo

Tugaskan pekerjaan, bagikan pembaruan, dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time

Simpan informasi pelanggan di satu tempat agar data tidak tersebar dan tidak menimbulkan kebingungan

Sesuaikan CRM dengan alur kerja Anda tanpa memerlukan keahlian teknis

Otomatiskan pengalihan prospek ke perwakilan penjualan yang tepat

Gunakan alat bawaan untuk perkiraan biaya, penagihan, dan pelacakan keuangan

Batasan Apptivo

Meskipun fungsional, CRM ini kurang memiliki desain yang elegan seperti CRM yang lebih baru

Penyesuaian sering kali memerlukan bantuan seorang pengembang

Apptivo tidak memiliki paket gratis

Harga Apptivo

Lite: $20/bulan per pengguna

Premium: $30/bulan per pengguna

Ultimate: $50/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Apptivo

G2: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apptivo?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Kami dapat menyesuaikan istilah dan struktur modul-modul individu agar sesuai dengan ruang kerja dan industri kami. Tersedia tampilan berbasis web dan seluler untuk memudahkan penggunaan produk saat bepergian

8. Salesmate (Pilihan terbaik untuk otomatisasi pipeline saat bepergian)

Salesmate menyederhanakan pengelolaan transaksi untuk tim penjualan kecil dengan alur kerja yang intuitif yang melacak kemajuan dan mengotomatiskan tindak lanjut tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan.

Mulai dari mencatat panggilan hingga menjadwalkan pengingat, sistem ini memastikan alur kerja tetap berjalan lancar, tanpa mengganggu aktivitas penjualan.

Aplikasi seluler ini memperluas kemudahan tersebut ke lapangan, sehingga perwakilan dapat memperbarui kesepakatan, mengirim email, dan mengakses data klien di sela-sela pertemuan.

Fitur terbaik Salesmate

Kurangi entri data manual dengan mengotomatiskan alur kerja, urutan penjualan, dan penangkapan prospek

Lakukan panggilan langsung dari CRM dengan fitur panggilan bawaan

Lacak prospek dengan alur penjualan visual yang dapat diseret dan diletakkan

Buat urutan penjualan yang dipersonalisasi untuk mengotomatiskan kampanye pemasaran

Buat laporan mendalam mengenai kinerja penjualan dan kesehatan pipeline

Sinkronkan dengan alat seperti email, kalender, dan aplikasi pemasaran

Batasan Salesmate

Fungsi aplikasi seluler tidak menyediakan seluruh fitur yang tersedia di versi desktop

Tidak menyediakan paket gratis

Harga Salesmate

Paket Dasar: $29/bulan per pengguna

Pro: $49/bulan per pengguna

Bisnis: $79/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Salesmate

G2: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesmate?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Antarmuka Salesmate yang intuitif dan rangkaian fitur yang lengkap membuat pengelolaan saluran penjualan kami menjadi mudah. Fitur otomatisasinya menghemat banyak waktu kami, sehingga kami dapat lebih fokus pada penutupan transaksi. Integrasinya dengan berbagai alat lain yang kami gunakan berjalan lancar, sehingga meningkatkan produktivitas kami secara keseluruhan.

9. Pipedrive (Terbaik untuk pengelolaan alur penjualan secara visual)

Pipedrive dirancang berdasarkan alur penjualan yang jelas dan visual, yang membantu tim mengelola transaksi tanpa tersesat dalam kerumitan. Setiap tahap dapat disesuaikan, sehingga memudahkan penyesuaian alur penjualan dengan proses penjualan agensi Anda.

Semua hal terorganisir dalam satu tampilan, mulai dari memantau kemajuan hingga mengatur pengingat untuk tindak lanjut, sehingga tim Anda dapat fokus pada pengembangan kesepakatan daripada harus berpindah-pindah antar sistem.

Dengan kombinasi otomatisasi yang ringan dan saran AI yang bermanfaat, Pipedrive mengurangi hambatan dalam alur kerja penjualan. Hal ini sangat efektif bagi agensi yang menginginkan struktur tanpa beban tambahan dari CRM yang rumit.

Fitur terbaik Pipedrive

Visualisasikan dan kelola transaksi dengan alur kerja drag-and-drop yang sederhana

Sesuaikan alur kerja dan laporan agar sesuai dengan proses agensi Anda

Libatkan prospek melalui alat email dan komunikasi yang terintegrasi

Otomatiskan tindak lanjut untuk memastikan proses negosiasi berjalan lancar

Terhubung dengan alat seperti email, obrolan, dan aplikasi akuntansi

Prioritaskan kesepakatan dalam satu tampilan agar tidak ada yang terlewat

Batasan Pipedrive

Tidak menyediakan opsi paket gratis

Opsi penyesuaian terbatas bagi bisnis dengan kebutuhan atau alur kerja yang kompleks

Analisis canggih dan wawasan berbasis AI hanya tersedia pada langganan tingkat atas

Harga Pipedrive

Essential: $19/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $34/bulan per pengguna

Professional: $64/bulan per pengguna

Power: $74/bulan per pengguna

Enterprise: $99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Pipedrive

G2: 4,3/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Berikut ini pendapat seorang pengguna G2:

Antarmuka pengguna sangat sederhana dan memungkinkan Anda melihat gambaran umum pipeline penjualan Anda dengan sekilas. Anda juga dapat menyesuaikan bilah samping untuk menghapus hal-hal yang tidak relevan, sehingga menghasilkan antarmuka yang sangat rapi dibandingkan dengan CRM lainnya

10. Freshsales (Terbaik untuk prioritas prospek berbasis AI)

Freshsales berfokus pada hal yang paling dibutuhkan tim penjualan: gambaran yang jelas mengenai prospek mana yang layak dikejar. Sistem penilaian prospek berbasis AI-nya menganalisis sinyal keterlibatan dan data historis untuk mengidentifikasi prospek berpotensi tinggi, sehingga membantu perwakilan penjualan memfokuskan waktu mereka pada hal yang paling penting.

Alih-alih melacak interaksi secara manual atau menebak tingkat minat, pengguna dapat mengandalkan wawasan prediktif sistem untuk memandu tindak lanjut dan mengalokasikan upaya secara lebih efektif. Hasilnya adalah proses penjualan yang lebih efisien yang meminimalkan upaya pemasaran yang sia-sia dan meningkatkan tingkat konversi.

Fitur terbaik Freshsales

Gunakan aplikasi seluler untuk mengakses CRM Anda di mana saja

Otomatiskan tugas rutin seperti tindak lanjut dan pengingat

Libatkan prospek melalui berbagai saluran, termasuk telepon, email, obrolan, dan SMS

Pantau semua interaksi dengan klien—email, panggilan telepon, obrolan—di satu tempat

Gunakan wawasan AI untuk menyesuaikan pesan dan meningkatkan keterlibatan

Pantau kinerja penjualan dengan laporan dan dasbor real-time

Keterbatasan Freshsales

Menyiapkan alur kerja yang kompleks mungkin memerlukan proses adaptasi

Meskipun terintegrasi dengan aplikasi populer, platform ini tidak memiliki pasar yang luas

Freshsales mungkin tidak menawarkan penyesuaian mendalam sebanyak beberapa CRM lainnya

Harga Freshsales

Gratis

Pertumbuhan: $9/bulan per pengguna

Pro: $39/bulan per pengguna

Enterprise: $59/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Freshsales

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Freshsales?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Fitur pipeline dan manajemen kontak platform ini telah meningkatkan cara kami mengelola hubungan dengan klien. Yang paling saya sukai adalah Freshsales memberikan alat yang saya butuhkan tanpa membebani saya dengan fitur yang berlebihan. Sebagai contoh, CRM lain yang saya pertimbangkan memiliki lebih dari 45 aplikasi, tetapi tidak mungkin saya akan menggunakan semuanya. Dalam beberapa hal, saya merasa mencoba mempelajari semuanya justru akan menjadi gangguan, jadi saya memilih Freshsales karena platform ini memberikan semua yang saya butuhkan.

Jangan Hanya Mengelola Basis Klien Anda. Pertahankan dan Kembangkan dengan ClickUp

Ada banyak CRM hebat di luar sana—beberapa dilengkapi dengan fitur otomatisasi, yang lain unggul dalam analisis—tetapi semuanya bertujuan untuk memperlancar pekerjaan Anda dan memperkuat hubungan dengan klien.

Jika Anda mencari platform yang mampu menangani segala hal dengan baik, ClickUp layak untuk dipertimbangkan secara serius. Ini adalah pusat kendali all-in-one Anda untuk komunikasi klien, pelacakan kampanye, dan kolaborasi tim. Anda dapat memastikan semuanya (dan semua orang) tetap selaras tanpa perlu berpindah-pindah antara belasan tab.

Dashboard kustom? Ada. Otomatisasi? Tentu saja. Baik Anda mengelola prospek atau meluncurkan kampanye, ClickUp memastikan semuanya tetap sinkron. Tinggalkan sistem yang rumit. Coba ClickUp secara gratis dan lihat bagaimana ruang kerja terpadu dapat membantu agensi Anda beroperasi dengan lebih efisien.