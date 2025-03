12 Pembuat Jadwal Gratis Terbaik untuk Meningkatkan Produktivitas

Ketika Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, maka akan sangat sulit untuk mengatur waktu Anda. Entah itu jam berapa makan siang atau kapan rapat tim berikutnya, Anda harus mencegah agar tidak ada hal yang terlewatkan agar tetap berada di jalur yang benar.

Dan jika Anda tidak tahu-atau hampir tahu-Anda perlu mendapatkan pembuat jadwal gratis yang membuat Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Jujur saja, sebagian besar dari kita bergumul dengan jadwal bulanan atau bahkan mingguan lebih dari yang kita akui. Jika Anda lelah kehilangan waktu-waktu penting dalam hari Anda, Anda bisa mendapatkan keuntungan besar dari templat jadwal atau pembuat jadwal sederhana.

Sementara jadwal kerja yang padat bermanfaat, begitu juga dengan jadwal yang membantu Anda tetap teratur dengan kehidupan pribadi Anda. Perasaan bebas stres dari jadwal khusus memungkinkan Anda membuat rencana, menghindari janji temu yang terlewat, dan benar-benar memiliki kalender Anda!

Itulah mengapa kami telah menyusun daftar 12 pembuat jadwal dan templat jadwal favorit kami.

Sebelum kita membahas alat terbaik untuk membuat jadwal, mari kita bahas alasan singkat untuk menggunakan alat ini alat produktivitas di tempat kerja dan di rumah.

Manfaat Menggunakan Pembuat Jadwal

Jika jadwal mingguan Anda biasanya mencakup banyak tugas, janji temu, rapat, atau acara, tetap berada di atas semua itu tanpa kerumitan adalah hal yang mudah. Dengan jadwal kerja yang kacau, tugas-tugas penting mudah terlupakan.

Pembuat jadwal kerja yang dapat disesuaikan sepenuhnya-atau bahkan aplikasi jadwal kerja untuk penggunaan pribadi-adalah alat yang penting untuk tetap terorganisir dan memastikan Anda menghargai waktu setiap orang. Aplikasi ini juga dapat membantu Anda dengan:

Menghilangkan stres: Alat yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk membuat jadwal menciptakan rasa keteraturan dan kepemilikan. Sangat mudah untuk mencocokkan tingkat energi, waktu, dan ketersediaan Anda dengan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Jaga agar tetap teratur agar Anda juga teratur. Dan bagi siswa, membuat jadwal kelas ke dalam jadwal mingguan Anda akan memberikan kelegaan karena Anda tahu di mana harus berada dan kapan.

Alat yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk membuat jadwal menciptakan rasa keteraturan dan kepemilikan. Sangat mudah untuk mencocokkan tingkat energi, waktu, dan ketersediaan Anda dengan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Jaga agar tetap teratur agar Anda juga teratur. Dan bagi siswa, membuat jadwal kelas ke dalam jadwal mingguan Anda akan memberikan kelegaan karena Anda tahu di mana harus berada dan kapan. Meningkatkan produktivitas: Ketika Anda merencanakan setiap tugas atau proyek individu dari satu platform pembuat jadwal, Anda dan tim Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mempertahankan alur kerja yang produktif.

Persiapan untuk keadaan darurat: Dengan jadwal khusus, Anda dapat mengidentifikasi potensi kendala sebelum terjadi. Anda akan dengan cepatmemprioritaskan dan mendeprioritaskan item yang muncul sehingga Anda terhindar dari strategi semprot dan berdoa.

Mengevaluasi kemajuan: Pembuat jadwal yang baik membantu tugas sehari-hari terlihat lebih familiar dan tidak terlalu berat. Lebih mengenal pekerjaan dan aktivitas Anda agar lebih baik dalam melaksanakannya dan memahami berapa banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk setiap tugas.

Menenangkan orang lain: Untuk bagian layanan yang berhubungan dengan pelanggan atau klien, jadwal mingguan yang terperinci (terutama yang dapat Anda bagikan secara online) membantu semua orang melihat jadwal Anda. Orang-orang akan merasa lebih baik karena mengetahui bahwa Anda tidak memiliki jadwal ganda dan selalu siap sedia. Untuk pemimpin tim, beritahukan jadwal harian Anda kepada karyawan jika mereka harus menambahkan sesuatu di menit-menit terakhir. Jika tidak, Anda akan bekerja dengan perasaan terdesak.

12 Pembuat Jadwal Gratis Terbaik

Ada cukup banyak pembuat jadwal yang tersedia untuk membuat Anda pusing, tetapi kami telah menemukan alat dan templat jadwal terbaik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Dan bagian terbaiknya? Alat-alat ini tidak akan membebani Anda biaya apa pun! Nol. nihil!

Untuk membantu Anda memilih pembuat jadwal yang tepat, tanyakan pada diri Anda sendiri apakah alat tersebut:

Membantu Anda tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan anggota tim

Mengatur waktu yang tersedia sehingga Anda tetap lebih produktif

Memungkinkan personalisasi maksimum dengan kategorisasi acara dan kode warna

Menyinkronkan dengan mulus di semua perangkat Anda

Terintegrasi dengan aplikasi favorit Anda

tolong, putar musiknya._

1. ClickUp

Seret dan letakkan tugas ke dalam Tampilan Kalender ClickUp

ClickUp adalah sebuah peringkat teratas aplikasi produktivitas dan pembuat jadwal online gratis terbaik di pasaran. Aplikasi ini digunakan oleh sebagian besar tim yang produktif .

Baik Anda seorang manajer proyek, karyawan yang mengelola tugas, atau siswa yang merencanakan jadwal kelas, ClickUp adalah pembuat jadwal yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk membantu Anda tetap berada di atas segalanya.

ClickUp memiliki lebih dari 15 cara untuk melihat jadwal harian dan beban kerja Anda. Ini termasuk Tampilan Kalender ClickUp yang memungkinkan Anda melihat kalender berdasarkan hari, minggu, atau bulan untuk melacak proyek.

Lihat jadwal harian Anda pada tingkat tinggi atau telusuri detail tugas.

Atur Tugas Berulang untuk merampingkan pekerjaan Anda dengan memilih jadwal rapat dan mempratinjaunya di kalender Anda di ClickUp

Sangat mudah untuk menggunakan filter untuk menampilkan tugas yang perlu Anda lihat dan ClickUp juga memungkinkan Anda berbagi Kalender dan jadwal dengan siapa saja. Jika ini bukan kehebatan penjadwalan murni, kami tidak tahu apa itu!

Fitur-fitur utama ClickUp

Menjadi benar-benar produktif dengan Pelacakan Waktu

Memecah tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas yang dapat dieksekusi Daftar Periksa ClickUp dan atur Sasaran di ClickUp untuk mengatasinya

Mengatur Pengingat untuk tugas sesuai jadwal

Buat jadwal yang solid dan tervisualisasi dengan baik untuk tugas dan rapat yang akan datang dengan ClickUp Peta Pikiran Buat daftar tugas atau catatan dan berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan ClickUp Dokumen Tuliskan tugas harian Anda atau bahkan ide pekerjaan Anda di Buku Catatan ClickUp Berintegrasi dengan selusin aplikasi kerja lainnya, termasuk Dokter Waktu , Pandangan , dan Kalender Google Tambahkan item bersarang sebagai Subtugas dan tetapkan ke orang lain

Jadikan setiap menit dalam hari kerja Anda berarti dengan manajemen proyek pribadi

Akses ClickUp dengan berbagai cara yang bisa dibayangkan, termasuk melalui iPad, ponsel Android, atau iOS, atau melalui aplikasi webnya

Templat pembuat jadwal gratis ClickUp

Mengatasi tugas-tugas yang berulang danmenghemat waktu dan unduh aplikasi ClickUp Templat Daftar Periksa Buat teman sekamar yang tidak terorganisir menjadi lebih bertanggung jawab dan unduhTemplat Bagan Tugas Tetap di atas tugas sekolah dan jadwal kelas Anda denganTemplat Waktu Belajar Tetap sederhana dan unduh templatTemplat Perencana Jadwal Harian Gunakan ClickUp sebagai alat bantu jadwal kebugaran dan unduhTemplat Catatan Latihan Kelebihan ClickUp

Versi gratis yang kaya fitur

Fungsionalitas seret dan lepas yang sederhana dan tangguh untuk manajemen kalender yang tangguh

Antarmuka yang ramah pengguna

Banyak sekali integrasi

Dapat dengan mudah menambahkan tanggal mulai dan mengatur tanggal jatuh tempo

Penawaran Mode Offline yang memungkinkan Anda bekerja dari mana saja, kapan saja

Kontra ClickUp

Belum ada fitur ekspor dasbor...belum ada

Harga ClickUp

ClickUp menawarkan tiga paket harga, termasuk Paket Gratis Selamanya yang memungkinkan untuk anggota dan penyimpanan tak terbatas ditambah 100Mb penyimpanan awan. Paket berbayar mulai dari serendah $7/bulan per pengguna.

Peringkat pengguna ClickUp

G2 4.7/5: (4700+ ulasan)

(4700+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3071+ ulasan)

2. Lembar Kerja Google

Jadwalkan templat melalui Google Spreadsheet Untuk sedikit lebih banyak kekuatan yang difokuskan pada sentralisasi daripada penjadwalan pribadi, Google Spreadsheet mungkin merupakan pilihan yang lebih baik daripada bagan kertas.

Antarmuka penggunanya dapat diandalkan dan mempertahankan keunggulan minimalis yang sama dengan yang dipertahankan Google di seluruh produknya. Templat jadwal gratis dari Google memungkinkan Anda dengan mudah membuat kolom dan kisi-kisi untuk mengisi jadwal kerja.

Keunggulan Google Spreadsheet

Mudah menyesuaikan jadwal untuk karyawan per jam

Dapat diandalkan

Memiliki templat jadwal bulanan dan templat jadwal kelas

Kekurangan Google Spreadsheet

Sulit untuk melacak detail tugas

Penyiapan awal bersifat manual dan membosankan

Tidak memiliki fitur penjadwalan ulang seret dan lepas

Tidak ada fitur tambahan di luar spreadsheet biasa

Harga Google Spreadsheet

Tanpa biaya dengan akun Google Anda.

Peringkat pengguna Google Spreadsheet

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (12100+ ulasan)

3. Asana

Melalui AsanaAsana dikenal dengan kemampuan manajemen proyeknya, tetapi juga menyertakan fitur penjadwalan melalui alat kalender timnya. Gunakan dengan mudah untuk pengaturan jadwal harian untuk tim atau untuk membuat jadwal Anda sendiri-semuanya dalam Asana.

Fitur garis waktu pada dasarnya bukan pembuat jadwal, tetapi Anda bisa membuat daftar tugas Anda dan memplotnya pada garis waktu yang sesuai. Selain itu, Asana memiliki fitur kalender manajemen proyek hanya-baca, yang berarti Anda tidak dapat menambahkan tugas langsung ke dalam kalender, sehingga menimbulkan masalah bagi sebagian orang.

tampilan Kalender ClickUp telah masuk ke dalam obrolan*_

Fitur-fitur utama Asana

Pisahkan pekerjaan proyek menjadi beberapa tugas dengan penerima tugas yang jelas

Membuat garis waktu seperti bagan Gantt online

Bagikan garis waktu dengan rekan satu tim

Menemani setiap pencapaian dengan pembaruan status

Kelebihan Asana

Antarmuka yang intuitif dan dirancang dengan baik

Lebih mudah digunakan daripada spreadsheet

Membuat kalender itu sederhana

Kekurangan Asana

Tidak memiliki fungsionalitas seret dan lepas

Tampilan terbatas dibandingkan dengan peralatan seperti ClickUp

Harga Asana

Fitur garis waktu Asana tersedia tanpa biaya. Paket premium mulai dari $10,99/per pengguna per bulan.

Peringkat pengguna Asana

G2: 4.3/5 (8800+ ulasan)

4.3/5 (8800+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (11300+ ulasan)

4. HubSpot

Melalui HubSpot Jika Anda mendapati diri Anda menerima banyak pertemuan, alat penjadwalan HubSpot memungkinkan Anda untuk merencanakan semuanya dengan lebih baik di ponsel Anda. Membuat tautan pemesanan yang dipersonalisasi membantu Anda mengundang orang atau menunjukkan ketersediaan Anda sehingga mereka tahu bahwa Anda memiliki cukup waktu untuk melakukan pemesanan.

Tentukan hari yang tepat dalam seminggu Anda ingin tersedia untuk rapat dan jam berapa dalam sehari. Dengan begitu, tidak ada yang bisa memesan pertemuan dengan Anda di luar jadwal kerja Anda.

Selain itu, ketika Anda mendaftar untuk HubSpot Meetings, Anda mendapatkan akses ke basis data CRM HubSpot yang memungkinkan Anda untuk melacak kontak, mengatur tugas, pengingat, dan menyimpan catatan rapat .

Segera setelah seseorang memesan rapat melalui tautan penjadwalan yang Anda sesuaikan, detail kontak mereka secara otomatis ditambahkan ke Outlook atau Kalender Google . Coba tebak ke mana info ini akhirnya didorong? Benar, ke database CRM HubSpot.

Fitur-fitur utama HubSpot

Tautan pemesanan yang dipersonalisasi dan halaman pemesanan yang dapat disesuaikan (logo, gambar kepala, palet warna)

Integrasi dengan Office 365 atau Google

Tautan pertemuan grup memungkinkan prospek untuk memesan pertemuan dengan lebih dari satu orang di organisasi Anda

Formulir pertanyaan khusus untuk memberikan konteks yang berguna tentang kontak Anda sebelum pertemuan yang sebenarnya

Kelebihan HubSpot

Mudah digunakan

Sangat bagus untuk penjadwalan di berbagai zona waktu yang berbeda

Gratis selamanya

Bisa menambahkan sebanyak 1 juta kontak ke dalam basis data

Alat penjadwalan itu sendiri dilengkapi dengan beberapa alat penjualan, layanan, dan pemasaran seperti pembuat formulir, dan obrolan langsung tanpa biaya

Kekurangan HubSpot

Versi gratisnya memiliki fasilitas dan opsi terbatas

Dengan harga $50/bulan untuk paket berbayar

Tidak banyak templat yang bisa dipilih

Harga HubSpot

HubSpot memiliki paket gratis, dan paket ini mencakup satu tautan rapat yang dipersonalisasi, integrasi dengan CRM alat ini, dan rapat tak terbatas.

Peringkat pengguna HubSpot

G2: 4.4/5 (8500+ ulasan)

4.4/5 (8500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3300+ ulasan)

5. Unggul

Melalui ExcelExcel adalah pembuat jadwal yang baik yang digunakan oleh perorangan dan tim.

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk membagi spreadsheet menjadi beberapa bagian, menggunakan kode warna dan pemformatan bersyarat untuk menyoroti setiap celah dalam jadwal, dan membuat kalender mingguan untuk digunakan oleh tim Anda.

Mencari beberapa templat jadwal Excel untuk membantu memulai perjalanan Anda menuju produktivitas yang sesungguhnya? Jangan khawatir, kami siap membantu Anda. Berikut adalah daftar lengkap .

Namun, membuat perubahan pada jadwal di Excel tidaklah mudah.

Setelah Anda mengisi sebuah templat penjadwalan, Anda harus membuat templat lain dan templat lainnya setelah itu. Selain itu, tidak ada opsi carryover, yang berarti Anda harus memasukkan kembali detail tugas saat membuat setiap templat.

Keunggulan Excel

Program yang familier dengan antarmuka yang mudah dinavigasi

Beragam templat yang kaya untuk membuat jadwal Anda sendiri

Kekurangan Excel

Perubahan sulit untuk dieksekusi

Kurangnya detail tugas

Templat jadwal harian sulit digunakan saat bepergian

Harga Excel

Tersedia versi gratis, tetapi Anda harus membayar $99 per tahun untuk mengakses Microsoft Office 365.

Peringkat pengguna Excel

G2: 4.7/5 (2200+ ulasan)

4.7/5 (2200+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (17100+ ulasan)

7. Canva

Melalui Canva Siapa pun yang pernah berkecimpung dalam dunia desain digital mungkin mengenal Canva. Ini adalah alat gratis yang digunakan tim untuk mengedit foto, mendesain tata letak, dan banyak lagi, semuanya dalam platform yang mudah digunakan.

Canva juga menjanjikan untuk menyatukan jadwal mingguan Anda dalam satu atap. Jelajahi koleksi templat desain yang memukau, lalu mulai kustomisasi sebanyak atau sesedikit yang Anda inginkan. Unduh desain baru Anda untuk dicetak atau bagikan dengan kolega langsung dari Canva.

Fitur utama Canva

Sesuaikan desain awal sepenuhnya

Akses perpustakaan aset desain yang kaya dan terintegrasi

Atur jadwal menggunakan pedoman atau garis kisi

Memindahkan elemen dengan mudah dalam berbagai templat jadwal

Kelebihan Canva

Desain yang indah dan mudah untuk mulai mendesain

Mudah digunakan dan membuat item untuk acara-acara kehidupan

Jika Anda menginginkan versi cetak, mudah untuk membuat gambar atau file PDF

Kekurangan Canva

Kurangnya detail tugas

Kurangnya fungsionalitas saat bepergian

Harga Canva

Memiliki paket gratis selamanya, dan paket pro mulai dari $54/per pengguna per tahun.

Peringkat pengguna Canva

G2: 4.7/5 (3500 ulasan)

4.7/5 (3500 ulasan) Capterra: 4.7/5 (9700 ulasan)

Periksa ini Canva alternatif !

7. Tunjuk.ly

Melalui Tunjuk.ly Appointly adalah pembuat jadwal yang unik dan berfungsi sebagai widget sehingga Anda memiliki kendali penuh atas jadwal Anda sejak awal.

Tidak seperti templat dan pembuat jadwal lainnya, Appointly juga melayani mereka yang tidak memiliki situs web. Perangkat ini memberi Anda sub-domain yang berbeda yang memungkinkan Anda untuk membuat halaman pemesanan Anda sendiri.

Buat sebuah tab pada Facebook Anda melalui Appoint.ly, yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk menjadwalkan acara dengan cepat dan di mana saja.

Meskipun ini merupakan pilihan yang bagus untuk pembuat jadwal, ini bukan pilihan yang cocok untuk membuat dan mengatur banyak jadwal, yang bisa menjadi masalah bagi orang lain.

Fitur-fitur utama Appoint.ly

Jadwalkan rapat melalui tautan bersama

Membagikan kalender dengan mudah kepada rekan kerja atau klien

Sinkronisasi dengan semua kalender utama, termasuk iCloud, Office 365, dan Outlook

Hindari cegukan janji temu dengan sinkronisasi zona waktu

Kelebihan Appoint.ly

Mudah diatur dan digunakan

Secara otomatis kembali ke zona waktu yang berbeda saat membuat janji temu

Appoint.ly kontra

Tautan tidak dapat disesuaikan tergantung pada zona waktu

Pemesanan kelompok sulit dilakukan

Tidak berfungsi dengan baik untuk membuat jadwal kelas untuk siswa

Harga Appoint.ly

Gratis untuk penggunaan pribadi. Paket pro mulai dari $8/pengguna per bulan.

Peringkat pengguna Appoint.ly

G2: 4.4/5 (13 ulasan)

Capterra: 3.3/5 (3 ulasan)

8. Google Keep

Melalui Google KeepGoogle Keep sebagian besar dikenal sebagai aplikasi pencatatan, tetapi dapat berfungsi sebagai pembuat jadwal khusus Anda. Dengan Google Keep, Anda dapat memanfaatkan antarmuka kosong yang kuat untuk mengetik atau menggambar (bahkan dengan stylus) untuk tulisan tangan yang alami.

Atur pengingat di dalam aplikasi untuk meminta Anda memulai tugas pada waktu tertentu atau memberi judul jadwal baru Anda dan kemudian kembali ke jadwal yang tersimpan nanti.

Fitur utama Google Keep

Mengatur pengingat untuk jadwal Anda

Gunakan fitur daftar periksa untuk melacak tugas

Tinggalkan pengingat suara

Menyematkan jadwal

Kelebihan Google Keep

Ramah pengguna

Sepenuhnya gratis

Mendukung perintah suara

Google Keep kontra

Tidak bisa berbagi jadwal dalam satu grup

Tidak bisa mengatur status untuk berbagai tahapan tugas

Tidak ada fitur templat jadwal

Banyak ruang kosong untuk memulai

Harga Google Keep

Pembuat jadwal online ini tersedia gratis dengan akun Google.

Peringkat Google Keep

G2: 4.5/5 (1220+ ulasan)

4.5/5 (1220+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (70+ ulasan)

9. Kalender

Calendly dengan mudah diintegrasikan ke dalam ClickUp dan aplikasi lainnya

Calendly adalah alat yang hebat dan cerdas untuk mengatur pertemuan dan berbagi ketersediaan Anda dengan orang lain. Alat ini sangat mengagumkan jika tujuan utama Anda adalah memberikan visibilitas ke dalam slot waktu yang tersedia sehingga kontak di luar dapat meminta dan menjadwalkan waktu untuk Anda.

Namun, alat ini tidak memungkinkan Anda merencanakan di luar jadwal Anda dan bekerja paling baik sebagai integrasi ke kalender Anda. Versi gratis Calendly lebih ditujukan untuk individu daripada tim. Bahkan jika Anda dapat menetapkan beberapa orang ke satu slot, itu masih akan sulit untuk dikelola karena itu bukan tujuan penggunaan alat ini.

Fitur-fitur utama Calendly

Buat aturan sederhana untuk menentukan preferensi ketersediaan Anda

Kirimkan tautan Anda kepada tamu atau sematkan jadwal Anda di situs web Anda

Jadwalkan di seluruh kalender tim Anda untuk acara yang Anda selenggarakan bersama orang lain

Kelebihan Calendly

Mudah menambahkan Calendly ke email atau situs web Anda

Calendly terintegrasi dengan beberapa alat seperti ClickUp dan Slack

Dapat bekerja di luar jadwal mingguan

Kekurangan Calendly

Bisa jadi rumit bagi para undangan untuk terhubung

Tidak ada templat jadwal untuk digunakan atau dicetak

Tidak bisa mendapatkan file PDF dari jadwal Anda yang sudah jadi

Harga kalender

Calendly memiliki paket gratis, dan paket berbayar mulai dari $8/pengguna per bulan.

Peringkat pengguna Calendly

G2: 4,7/5 (1330+ ulasan)

4,7/5 (1330+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2300+ ulasan)

10. Pembuat Jadwal Secara Bergeser

Melalui Bergeser Meskipun Shiftly bukanlah pembuat jadwal online gratis untuk pribadi, alat ini menyediakan antarmuka daftar kerja yang interaktif untuk karyawan dan pemberi kerja. Alat ini memudahkan karyawan untuk mengatur slot waktu untuk shift hanya dengan mengklik satu tombol.

Setelah mereka memilih slot yang mereka inginkan, pimpinan tim langsung menerima informasi dan Shiftly secara otomatis membuat jadwal shift untuk minggu yang akan datang.

Shiftly juga memungkinkan Anda untuk melihat, mengekspor, dan berbagi jadwal dengan orang lain. Namun, Shiftly tidak terintegrasi dengan kalender dan perencana jadwal lainnya.

Fitur-fitur utama Shiftly

Melacak ketersediaan staf

Membagikan, mengirim, dan mencetak daftar nama

Mengirim pemberitahuan shift otomatis dan pesan khusus kepada staf

Memeriksa shift karyawan kapan saja

Mengedit, melihat, dan mengatur daftar nama

Kelebihan Shiftly

Cocok untuk tim yang bekerja dengan shift yang berubah-ubah

Tampilan jadwal mingguan yang mudah bagi tim

Mudah untuk menjadwalkan, mengubah, menyimpan, atau mengedit shift

Ideal untuk manajemen shift di akhir pekan

Kekurangan Shiftly

Di luar shift, ini bukan alat bisnis sejati untuk jadwal

Tidak ada templat jadwal untuk digunakan

Bukan pilihan terbaik untuk dicetak

Harga yang berubah-ubah

Memiliki paket gratis (hingga 5 staf), dan paket pro mulai dari $ 4/staf per bulan (untuk 6 hingga 200+ staf)

Peringkat pengguna Shiftly

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

11. Doodle

Melalui Doodle Doodle adalah pembuat jadwal online gratis yang sangat sederhana dan efisien. Baik individu maupun tim dapat menggunakannya untuk semua kebutuhan pembuatan jadwal mereka-apakah itu acara kehidupan atau rapat kerja. Cukup blokir waktu-waktu tertentu dalam sehari atau menugaskan anggota tim Anda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari.

Anggota tim juga dapat membuat daftar hari dan waktu yang bisa dan tidak bisa digunakan, sehingga memudahkan untuk melihat ketersediaan jadwal setiap orang kapan saja.

Fitur-fitur utama Doodle

Manfaatkan jajak pendapat untuk meminta peserta Anda memilih waktu rapat yang mereka sukai

Pilih dari beberapa tampilan, termasuk tampilan bulan dan tampilan jadwal mingguan

Terhubung dengan Google Kalender, Office 365, iCal, dan Outlook

Menambahkan tautan Zoom secara otomatis ke rapat mana pun

Kelebihan Doodle

Alat bantu bisnis yang sangat sederhana dan mudah digunakan

Mendukung berbagai zona waktu untuk perencanaan di seluruh dunia

Pengguna dapat membuat jajak pendapat tersembunyi di mana peserta tidak dapat melihat hasil jajak pendapat orang lain

Kekurangan Doodle

Agak repot untuk memuat dan membuat kalender pribadi ke dalam Doodle

Tidak ada templat jadwal yang nyata yang tersedia

Harga Doodle

Ini adalah pembuat jadwal gratis dengan paket berbayar mulai dari $6/pengguna per bulan.

Peringkat pengguna Doodle

G2: 4.4/5 (2000+ ulasan)

4.4/5 (2000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (1200+ ulasan)

12. Calendarpedia

Melalui Calendarpedia Jika Anda mencari templat jadwal sederhana dengan blok teks kosong yang bisa Anda cetak, Calendarpedia memiliki banyak pilihan kalender. Apakah Anda memerlukan jadwal kebugaran, rencana bisnis, atau templat rapat mingguan, ada banyak opsi dasar untuk dicetak dan digunakan. Tetapi jika Anda mencari templat terintegrasi untuk disimpan atau digunakan, ini tidak akan cocok untuk Anda.

Pena dan kertas profesional

Sepenuhnya gratis

Mudah digunakan dan dibuat

Jelas dan mudah diikuti

Sangat bagus untuk berbagai templat

Salah satu opsi terbaik untuk mencetak

Kekurangan pena dan kertas

Bisa hilang atau berubah

Sulit untuk berbagi dengan anggota tim

Tidak mudah untuk menyimpan atau membuat catatan tambahan

Harga pena dan kertas

Templat ini tidak memerlukan biaya apa pun selain apa yang Anda keluarkan untuk mencetak (yaitu tinta dan kertas)

Cobalah Platform Produktivitas Lengkap dan Bukan Sekadar Pembuat Jadwal Gratis

Sebagian besar opsi ini memungkinkan Anda membuat jadwal dengan mudah, tetapi seberapa baik mereka mengelola aktivitas sehari-hari Anda atau seberapa baik mereka menyesuaikan dan secara otomatis menyimpan jadwal fleksibel Anda untuk bekerja?

Itulah yang membuat ClickUp menonjol di antara yang lain. ClickUp adalah aplikasi produktivitas yang dapat melakukan lebih dari sekadar mengelola jadwal.

Dengan berbagai templat, tampilan, dan fitur, tidak ada alasan untuk tidak mencobanya Klik untuk mendapatkannya secara gratis !

ClickUp memiliki beragam pilihan kustomisasi, mulai dari cara Anda menyusun kalender hingga cara Anda menuliskan ide kerja. Bukan hanya pembuat jadwal gratis terbaik, ClickUp menawarkan ruang kerja terpusat untuk tim Anda sehingga Anda dapat mengelola seluruh proses.

Yang menghalangi Anda untuk mendapatkan cara yang lebih mudah dan bebas dari kerepotan dalam mengatur hidup Anda hanyalah satu klik saja!