Saatnya jujur. Setiap bulan Anda menunda adopsi AI, kesenjangan antara hasil kerja tim Anda dan apa yang sebenarnya mungkin dilakukan semakin melebar.

Tim Anda menghabiskan energi kreatif yang berharga untuk pekerjaan rutin daripada merumuskan strategi.

Sebagian besar tim menganggap bahwa menggunakan AI tanpa latar belakang teknis berarti harus puas dengan hasil yang kurang optimal.

Usaha kecil yang membutuhkan AI merasakan hal ini dengan sangat mendalam dan terhalang untuk mengakses teknologi canggih karena pembahasan umumnya didominasi oleh implementasi yang sangat bergantung pada keahlian teknik.

Namun, hambatan sebenarnya bukanlah keterampilan—melainkan pekerjaan yang tersebar di terlalu banyak alat yang tidak terhubung, sebuah tantangan yang begitu umum sehingga 45% karyawan mengatakan kepada McKinsey bahwa integrasi alur kerja yang mulus akan meningkatkan penggunaan AI mereka sehari-hari.

Panduan ini akan memandu Anda secara detail tentang cara menggunakan AI tanpa tim teknis. Anda akan mempelajari dasar-dasar otomatisasi tanpa kode, membuat alur kerja pertama Anda, mengukur hasil nyata, dan menghindari kesalahan umum yang sering menjebak bahkan tim yang paling bersemangat sekalipun. 🙌

Mengapa Tim Non-Teknis Tidak Bisa Menunda Penggunaan AI

Jika Anda adalah pemimpin operasional atau manajer di bisnis kecil, Anda mungkin tahu bagaimana rasanya melihat pesaing bergerak lebih cepat sementara tim Anda sendiri terjebak dalam alur kerja manual.

Namun, bukan hanya Anda saja. Menurut survei OECD, hanya 20-30% perusahaan UKM yang saat ini menggunakan AI generatif.

Meskipun alasannya bervariasi, mulai dari tantangan integrasi hingga ancaman keamanan, semua orang tampaknya menghadapi hambatan dalam penerapan AI. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditunda oleh usaha kecil.

Inilah alasannya:

❗️Anda mempertaruhkan kelangsungan daya saing Anda, bukan sekadar tren: Sebanyak 72% pengambil keputusan strategi data memperingatkan bahwa bisnis akan benar-benar gagal tanpa adopsi AI, dan 54% di antaranya sangat khawatir bahwa menunda implementasi akan membuat mereka kehilangan keunggulan kompetitif

❗️Anda membayar “denda produktivitas” yang sangat besar setiap hari: Para profesional bisnis yang menggunakan AI dapat menyusun 59% lebih banyak dokumen per jam, dan secara keseluruhan, AI telah terbukti meningkatkan produktivitas karyawan secara umum hingga 66%

❗️ROI-nya sudah terbukti (dan pesaing Anda sudah memanfaatkannya): 74% organisasi melaporkan ROI positif dari implementasi AI yang sudah matang, dan khusus untuk usaha kecil, 87% mengatakan bahwa AI membantu mereka mengembangkan operasional, sementara 86% melihat peningkatan margin

❗️Tim Anda ingin menggunakannya: Berlawanan dengan kekhawatiran bahwa AI menyebabkan kecemasan akan kehilangan pekerjaan secara luas, 71% karyawan melaporkan bahwa penerapan AI justru telah meningkatkan kepuasan kerja dan pertumbuhan karier mereka

Baiklah, jadi sekarang Anda tahu bahwa Anda perlu melakukan ini. Mari kita bahas cara melakukannya.

Apa Arti Sebenarnya AI bagi Tim Tanpa Latar Belakang Teknis

Pembicaraan seputar kecerdasan buatan dipenuhi dengan istilah teknis yang membuat pengguna bisnis sehari-hari merasa terasing.

Tim non-teknis sering mengalami kebingungan saat memilih perangkat lunak yang tepat. Akibatnya, Anda membeli alat-alat yang tidak terintegrasi (atau penyebaran alat ) yang membingungkan tim Anda dan memecah-mecah pekerjaan harian Anda (alias penyebaran pekerjaan ).

Alat yang tepat harus mampu menyaring kebisingan dan menangani kompleksitas di balik layar. Mari kita lihat alat-alat yang tersedia secara luas bagi tim yang ingin menerapkan AI tanpa tim teknis:

Model bahasa besar dan chatbot

Model bahasa besar adalah sistem yang dilatih menggunakan sejumlah besar teks untuk membaca, menulis, merangkum, dan menjawab pertanyaan dalam bahasa alami.

Dalam praktiknya, ini berarti tim Anda dapat mengajukan pertanyaan, membuat konten, atau merangkum informasi tanpa memerlukan keahlian teknis. Namun, chatbot umum yang digunakan untuk bisnis tidak cukup memadai karena tidak memahami konteks pekerjaan Anda. Chatbot tersebut beroperasi secara terpisah, tanpa akses ke proyek, tugas, atau pengetahuan internal Anda.

Itulah sebabnya tim sering kali akhirnya menyalin dan menempelkan konteks ke dalam alat yang berbeda-beda, yang justru menambah hambatan alih-alih menghilangkannya.

Nilai sesungguhnya muncul ketika AI dapat mengakses pekerjaan Anda yang sebenarnya, sehingga dapat menjawab pertanyaan tentang tugas-tugas spesifik, merangkum pembaruan yang aktual, dan menghasilkan output berdasarkan konteks tim Anda, bukan masukan yang generik.

Berikut adalah contoh seberapa baik AI bekerja dengan konteks, menggunakan ClickUp AI. ⬇️

Alur kerja dan otomatisasi tanpa kode

Otomatisasi tanpa kode adalah yang mengubah AI dari sesuatu yang menarik menjadi sesuatu yang berguna.

Pada dasarnya, ini adalah sistem logika yang sederhana: ketika sesuatu terjadi, alat tersebut mengambil tindakan. Alur kerja ini dibangun menggunakan tiga komponen: pemicu, kondisi, dan tindakan.

Misalnya, ketika status tugas berubah, sistem dapat secara otomatis menugaskan pemilik berikutnya, memperbarui data terkait, atau memberi tahu orang yang tepat. Otomatisasi kecil ini menghilangkan kebutuhan akan koordinasi manual yang terus-menerus.

Tanpa otomatisasi alur kerja, tim menghabiskan banyak waktu untuk tugas-tugas berulang seperti tindak lanjut, pembaruan, dan serah terima. Dengan otomatisasi, proses-proses tersebut menjadi konsisten dan andal.

Kuncinya adalah tim Anda tetap menangani pengambilan keputusan dan pekerjaan kreatif, sementara sistem menangani eksekusi berulang yang memperlambat proses.

Agen AI yang dapat berpikir dan bertindak atas nama Anda

Agen AI adalah langkah selanjutnya setelah otomatisasi.

Alih-alih hanya mengikuti aturan yang telah ditentukan, agen dapat mengamati apa yang terjadi di seluruh alur kerja Anda, memahami konteksnya, dan mengambil tindakan dalam batasan yang Anda tetapkan.

Anggaplah ini bukan sekadar alat, melainkan asisten bawaan. Seorang agen dapat mengidentifikasi saat ada yang macet, mendeteksi saat informasi hilang, atau mengenali pola di seluruh tugas dan percakapan. Dari situ, agen tersebut dapat turun tangan dengan menugaskan tugas, mengidentifikasi risiko, atau memberikan petunjuk langkah selanjutnya.

Perbedaannya halus namun penting:

Otomatisasi merespons pemicu tertentu

Agen terus memantau

Ini berarti pengawasan manual yang lebih sedikit dan lebih sedikit hal yang terlewatkan, terutama seiring dengan pertumbuhan tim dan beban kerja Anda.

Berikut adalah contoh Super Agent, dengan kemampuan dan cakupan yang telah ditentukan, dari ClickUp

📮 Wawasan ClickUp: 21% orang mengatakan bahwa lebih dari 80% waktu kerja mereka dihabiskan untuk tugas-tugas berulang. Dan 20% lainnya mengatakan bahwa tugas-tugas berulang menghabiskan setidaknya 40% waktu mereka. Itu hampir setengah dari waktu kerja dalam seminggu (41%) yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran strategis atau kreativitas (seperti email tindak lanjut 👀). Bagi UKM, AI dirancang untuk menghilangkan pekerjaan tambahan yang memperlambat segala sesuatunya. Perusahaan produksi video path8 Productions mencapai titik kritis saat mereka berkembang. Pekerjaan tersebar di Smartsheet, Slack, Toggl, dan Dropbox Paper. Para produser terjebak dalam menyalin pembaruan antar sistem alih-alih memajukan proyek. Alih-alih menambahkan AI di atas kekacauan itu, mereka membangun ulang sistem mereka. Mereka menggabungkan semuanya ke dalam ClickUp's Small Business Suite , menciptakan ruang kerja terintegrasi di mana AI, otomatisasi, dan alur kerja benar-benar dapat bekerja sama. ⚡ Dampaknya Visibilitas real-time di seluruh proses perencanaan, pengiriman pesan, dan pelacakan waktu

6 alat digantikan oleh satu ruang kerja terpadu

Waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan rapat tim berkurang 60% (dari 30–60 menit menjadi ~10 menit)

Diluncurkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari 8 minggu dengan dukungan ClickUp Dengarkan langsung dari pendiri Pat Henderson. 👇🏼

Cara Menilai Kesiapan Tim Anda dalam Menggunakan AI

Kesalahan fatal apa yang sering dilakukan tim saat mengadopsi AI? Mencoba menerapkan teknologi baru di atas proses yang berantakan dan tidak terdefinisi dengan jelas.

Karena AI tidak memperbaiki proses yang berantakan. AI justru mengungkapkannya.

Jika pekerjaan Anda tersebar di berbagai utas email, spreadsheet, dan aplikasi yang tidak terintegrasi, tim Anda sudah menghadapi kebingungan konteks. Orang-orang menghabiskan berjam-jam mencari informasi, berpindah-pindah antara aplikasi yang tidak terintegrasi, dan mengulang pembaruan yang sama di berbagai tempat.

Dalam lingkungan tersebut, AI tidak memiliki data yang dapat diandalkan untuk diproses. :

AI tidak dapat mengotomatisasi hal-hal yang tidak didefinisikan dengan jelas

AI tidak dapat menghasilkan wawasan dari data yang terfragmentasi

Dan hal itu tidak akan dapat mendorong pelaksanaan jika alur kerja Anda tidak terhubung

Sebelum AI dapat memberikan manfaat, pekerjaan Anda perlu terstruktur dan terpusat. Hal itulah yang menentukan apakah AI membantu atau justru menambah kerumitan.

Untuk melakukannya, evaluasi kesiapan Anda dalam tiga aspek berikut:

Kejelasan proses: Anda dapat mendeskripsikan alur kerja yang dapat diulang langkah demi langkah sehingga sistem tahu persis apa yang harus dilakukan

Aksesibilitas data: Informasi Anda tersimpan dalam ruang kerja terpadu, bukan tersebar di berbagai solusi terpisah

Keterbukaan tim: Tim Anda memandang teknologi baru sebagai alat yang bermanfaat, bukan sebagai ancaman terhadap pekerjaan mereka

Berikut ini adalah Template Penilaian Kebutuhan untuk membantu Anda:

Dapatkan templat gratis Pastikan pengambilan keputusan yang terinformasi dan alokasi sumber daya yang efektif dengan Template Penilaian Kebutuhan ClickUp

Tugas Nyata yang Dapat Diotomatisasi oleh Tim Non-Teknis Menggunakan AI

Menatap layar kosong sambil mencoba memahami apa yang seharusnya dilakukan teknologi ini untuk peran spesifik Anda memang membuat frustrasi.

Sebenarnya, usaha kecil tidak kesulitan mengakses AI. Namun, menerapkannya ke alur kerja yang sebenarnya? Itulah yang menjadi tantangan.

Jadi, alat tersebut hanya teronggok di sana, jarang digunakan, sementara tim Anda terus melakukan pekerjaan manual yang sama:

Mengumpulkan pembaruan dan laporan rutin

Menyusun email dari awal

Membaca utas komentar yang panjang untuk menemukan keputusan

Perubahan terjadi ketika AI diterapkan pada hambatan-hambatan spesifik dalam rutinitas harian Anda.

Dari mana memulainya: contoh penerapan praktis yang dapat Anda terapkan segera

Anda tidak perlu pengaturan yang rumit untuk merasakan manfaatnya. Mulailah dengan mengotomatiskan proses manual yang sering diulang oleh tim Anda:

Menulis draf pertama : Buat ringkasan rapat, ringkasan proyek, dan balasan email tanpa harus memulai dari halaman kosong

Menyortir permintaan yang masuk : Baca kiriman atau pesan yang masuk dan alihkan ke orang yang tepat berdasarkan konten atau prioritas

Merangkum percakapan panjang : Ambil keputusan, tindakan yang perlu dilakukan, dan hambatan dari percakapan panjang tanpa perlu membaca setiap pesan

Memperbarui status proyek: Pantau aktivitas di seluruh tugas dan soroti apa yang perlu diperhatikan, apa yang berisiko, dan apa yang sudah selesai

Mengevaluasi platform perangkat lunak yang kompleks terasa mustahil tanpa departemen TI yang membimbing Anda.

Anda secara tidak sengaja menciptakan "AI sprawl"—penyebaran alat AI yang tidak terencana tanpa pengawasan, strategi, atau kendali atas jejak AI organisasi Anda—dengan menambahkan solusi titik kelima ke tumpukan teknologi Anda.

Hasil akhirnya? Tim Anda harus berurusan dengan login tambahan, silo data tambahan, dan sistem tambahan yang harus dipelihara.

Keunggulan kompetitif di sini adalah AI yang membantu Anda mengonsolidasikan tumpukan teknologi Anda dan menghilangkan kebutuhan akan konfigurasi teknis. Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini saat mengevaluasi perangkat lunak:

Hal-hal yang Perlu Dievaluasi Pertanyaan yang Perlu Diajukan Hasil yang Diinginkan Integrasi bawaan Apakah kita memerlukan aplikasi atau login terpisah? Apakah kita harus menyalin data ke dalamnya agar berguna? Apakah alat ini tersedia di tempat kerja yang sudah ada? Apakah tim akan menggunakannya secara alami setiap hari? AI terintegrasi langsung ke dalam alur kerja Anda (tugas, dokumen, obrolan) tanpa alat tambahan atau hambatan Kesadaran konteks Apakah AI ini memahami proyek, tugas, dan percakapan kita?Apakah AI ini dapat menjawab pertanyaan tanpa kita perlu menyalin konteks?Apakah hasilnya mencerminkan pekerjaan nyata atau hanya output generik?Apakah AI ini dapat mengidentifikasi hambatan atau kemajuan dengan akurat? AI menggunakan data ruang kerja yang sebenarnya untuk memberikan jawaban yang akurat dan relevan tanpa perlu input manual Kemudahan penggunaan tanpa kode Apakah pengguna non-teknis dapat mengatur ini dengan cepat? Apakah alur kerja memerlukan pemrograman atau penulisan skrip? Apakah kita dapat memperbaiki atau menyesuaikan hal-hal tersebut sendiri? Apakah ini memerlukan dukungan teknis berkelanjutan? Siapa pun di tim dapat mengatur dan mengelola alur kerja tanpa bantuan pengembang Dampak nyata pada alur kerja Tugas apa sebenarnya yang dihilangkan oleh ini? Apakah ini mengurangi jumlah langkah atau hanya mempercepat salah satu bagian? Apakah hasilnya dapat digunakan tanpa perlu pengeditan yang rumit? Apakah ini memicu langkah berikutnya secara otomatis? Alat ini menghilangkan pekerjaan yang berulang dan mengurangi koordinasi manual di seluruh tim Konsolidasi tumpukan Apakah ini dapat menggantikan alat yang sudah kita bayar? Apakah ini mengurangi perpindahan antar aplikasi? Apakah ini akan menyederhanakan alur kerja kita? Apakah kita dapat menghilangkan integrasi atau langganan? Lebih sedikit alat, lebih sedikit integrasi, dan sistem yang lebih sederhana serta terintegrasi

Cara Mengatur Alur Kerja AI Pertama Anda Langkah demi Langkah

Membangun proses otomatis dari awal terasa menakutkan bagi pemula.

Anda menunda-nunda implementasi dan kembali ke kebiasaan manual yang nyaman. Persepsi tentang kurva pembelajaran menghalangi Anda untuk menghemat waktu kerja di masa depan.

Sebagai Converged AI Workspace, ClickUp menggabungkan proyek, dokumen, obrolan, dasbor, dan alur kerja Anda ke dalam satu platform.

Artinya, AI tidak hanya diam di pinggir. ClickUp Brain terintegrasi langsung ke dalam alur kerja Anda, dengan akses ke data yang sama yang digunakan tim Anda untuk menyelesaikan pekerjaan. Ia dapat melihat tugas, memahami percakapan, merujuk dokumen, dan beroperasi dalam alur eksekusi.

Inilah yang sebenarnya mendorong adopsi. Ketika AI terintegrasi ke dalam sistem, tidak ada langkah tambahan untuk “menggunakannya.”

Tidak perlu menyalin dan menempelkan konteks. Hal ini menjadi bagian dari cara kerja, baik itu menghasilkan pembaruan, merangkum aktivitas, atau membantu menyelesaikan tugas.

Berikut adalah tiga alur kerja praktis dari ClickUp yang dapat Anda atur dengan cepat, masing-masing menggabungkan otomatisasi, AI, dan eksekusi yang dikendalikan oleh agen.

1. Otomatiskan status tugas untuk menghilangkan tindak lanjut manual

Salah satu hambatan paling umum adalah memperbarui status secara manual dan memantau kemajuan di berbagai tugas. Anda dapat mengatasinya dengan fitur Otomatisasi yang sederhana di ClickUp.

Tambahkan pemicu otomatisasi "jika-maka" di ClickUp untuk mengotomatiskan pembaruan tugas manual

Cara mengaturnya:

Buka Daftar atau Ruang Anda, lalu buka Otomatisasi Klik “Buat Otomatisasi” Pilih pemicu seperti: Ketika status berubah menjadi “Sedang Ditinjau” Ketika status berubah menjadi “Dalam Peninjauan” Tambahkan sebuah tindakan, misalnya: Tetapkan pemilik berikutnya (misalnya, peninjau atau manajer) Ubah status ke tahap berikutnya Kirim pemberitahuan atau komentar Tentukan pemilik berikutnya (misalnya, peninjau atau manajer) Ubah status ke tahap berikutnya Kirim pemberitahuan atau komentar

Contoh alur kerja: Ketika suatu tugas ditandai “Selesai” → secara otomatis menugaskan QA → memberi tahu peninjau

Jika Anda menambahkan AI Fields di ClickUp, AI akan menangani bagian ini secara otomatis. Lihat cara kerjanya. 👇🏼

Pembaruan mingguan dan laporan status memakan waktu karena memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Di sinilah ClickUp Brain dapat membantu.

Cara mengaturnya:

Buka Daftar, Folder, atau Ruang tempat proyek Anda berada Sebutkan Brain menggunakan @ Minta AI untuk: Merangkum aktivitas terbaru Menyoroti pekerjaan yang telah diselesaikan Mengidentifikasi hambatan atau risiko Ringkas aktivitas terbaru Sorot pekerjaan yang telah diselesaikan Identifikasi hambatan atau risiko

Anda juga dapat menjalankan ini di dalam ClickUp Doc, ClickUp Chat, atau ClickUp Task untuk menghasilkan pembaruan yang terstruktur.

Contoh perintah: “Rangkum semua pembaruan tugas dari minggu ini, termasuk item yang telah diselesaikan, hambatan, dan langkah selanjutnya.” Alih-alih membuat laporan dari awal, Anda meninjau dan menyempurnakan ringkasan yang dihasilkan AI. Seiring waktu, ini akan menjadi alur kerja standar Anda untuk pelaporan status.

3. Gunakan Super Agents untuk memantau pekerjaan dan memicu tindakan

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

Otomatisasi mengikuti aturan. Super Agents di ClickUp menangani segala hal yang tidak mengikuti aturan tersebut.

Ini adalah agen tanpa kode yang dapat Anda konfigurasi di dalam ruang kerja Anda untuk memantau aktivitas berdasarkan kondisi yang Anda tentukan. Setelah disiapkan, agen ini beroperasi secara mandiri, terus-menerus memantau tugas, dokumen, dan percakapan, serta mengambil tindakan saat kondisi tersebut terpenuhi, seperti menandai pekerjaan yang terhenti, menampilkan detail yang hilang, atau memicu langkah berikutnya.

Cara mengaturnya:

Buka Super Agent Builder dan buat agen baru Tentukan tujuan dan instruksi agen dalam bahasa yang sederhana (apa yang harus diperhatikan dan bagaimana seharusnya berperilaku) Tentukan ruang lingkup dengan memilih ruang, folder, atau daftar yang akan dipantau Sediakan konteks dan sumber yang tepat, seperti tugas, dokumen, dan percakapan yang harus dijadikan referensi oleh agen Tentukan kondisi atau pola yang harus dicari, seperti tugas yang terhenti, informasi yang hilang, atau pekerjaan yang terhambat Konfigurasikan tindakan yang harus dilakukan saat kondisi tersebut terpenuhi, seperti: memposting komentar atau menandai masalah, memberi tahu atau mengingatkan orang yang bertanggung jawab, atau membuat tugas tindak lanjut atau langkah selanjutnya Uji agen pada alur kerja kecil dan sempurnakan instruksinya sebelum meluncurkannya secara luas

Contoh: Tugas belum diperbarui selama 3 hari → agen menandainya → memberi tahu pemilik → membuat tindak lanjut jika diperlukan

Tonton video ini untuk mempelajari cara membuat dan bekerja dengan Super Agent:

Catatan singkat tentang alur kerja AI pertama Anda

Anda tidak perlu mengotomatiskan semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu alur kerja yang dapat diulang di mana waktu sering terbuang percuma, seperti pembaruan status, serah terima tugas, atau persetujuan.

Peta cara kerjanya saat ini. Kemudian tambahkan sistem:

Gunakan Automations untuk menangani langkah-langkah yang dapat diprediksi, seperti menetapkan pemilik atau memajukan tugas

Gunakan AI untuk menghasilkan ringkasan, pembaruan, atau draf awal dari aktivitas nyata

Gunakan Super Agents untuk memantau alur kerja dan turun tangan saat ada yang macet atau terlewat

Buat sekali, uji pada sejumlah kecil tugas, dan sempurnakan berdasarkan cara tim Anda menggunakannya. Kemudian ulangi pola yang sama untuk alur kerja berikutnya.

Kesalahan Umum yang Dilakukan Tim Non-Teknis dalam Menggunakan AI

Bisnis kecil sering terburu-buru mengadopsi teknologi baru tanpa strategi tata kelola yang jelas.

Anda berisiko mengekspos data perusahaan yang sensitif ke model pihak ketiga eksternal. Tim secara otomatis mempublikasikan konten yang dihasilkan tanpa tinjauan, yang mengakibatkan kesalahan memalukan dan merusak kepercayaan klien.

Hindari jebakan implementasi umum berikut ini:

Mereformasi semuanya sekaligus: Mencoba mengotomatisasi setiap proses secara bersamaan dapat menyebabkan kelelahan

Memilih alat teknis: Mengandalkan perangkat lunak yang secara diam-diam memerlukan kunci API atau dukungan pengembang

Mengabaikan kualitas data : Mengharapkan hasil yang bagus dari informasi yang tersebar dan tidak terhubung Mengharapkan hasil yang bagus dari informasi yang tersebar dan tidak terhubung

Melewati tinjauan manusia: Menerbitkan draf yang dihasilkan tanpa memeriksa nada atau keakuratan

Menganggap pengaturan sebagai hal yang final: Gagal menyesuaikan prompt dan alur kerja seiring perubahan bisnis Anda

Keunggulan ClickUp: Menjadi AI-first juga berarti menerapkan pendekatan yang mengutamakan keamanan dalam segala hal. ClickUp dibangun sesuai standar tepercaya seperti SOC 2, ISO 27001, kepatuhan GDPR, dan kesiapan HIPAA, dengan kontrol ketat terhadap cara data Anda disimpan, diakses, dan dilindungi. Hal ini juga berlaku untuk AI. Artinya: ClickUp AI TIDAK dilatih menggunakan data ruang kerja Anda

Mitra AI diwajibkan secara kontrak untuk tidak menyimpan data Anda

Data yang dibagikan ke model dibatasi dan dihapus setelah diproses

AI beroperasi menggunakan pembelajaran dalam konteks, bukan pelatihan pada data Anda Data ruang kerja Anda tetap aman, fitur AI beroperasi dalam lingkungan yang terkendali, dan informasi Anda tidak digunakan untuk melatih model eksternal tanpa izin. Privasi dan keamanan di ClickUp dimulai dari izin yang terperinci dan mencakup hingga model AI

Cara Mengukur Keberhasilan AI Tanpa Keahlian Teknis

Membuktikan pengembalian investasi (ROI) untuk perangkat lunak baru terasa mustahil tanpa analisis yang kompleks.

Anda meninggalkan alat-alat yang berguna karena dampak bisnis yang sebenarnya tetap tidak terlihat oleh pimpinan. Anda tidak dapat membenarkan biayanya tanpa data yang konkret.

Pantau indikator-indikator berikut ini:

Waktu yang dihemat: Lacak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu sebelum dan sesudah implementasi

Volume keluaran: Hitung peningkatan jumlah laporan atau tanggapan yang dihasilkan dalam rentang waktu yang sama

Pengurangan kesalahan: Pantau penurunan jumlah serah terima yang terlewat dan tindak lanjut yang terlupakan

Adopsi tim: Perhatikan apakah tim benar-benar menggunakan fitur-fitur tersebut setiap hari

Perluasan alur kerja: Perhatikan saat anggota tim mulai menerapkan pola ini pada masalah baru

Bagaimana ClickUp membantu

Visualisasikan data kompleks dengan ClickUp Dashboards dan minta ClickUp Brain untuk menganalisisnya untuk Anda

Saat memantau indikator di atas, Anda dapat memvisualisasikan kinerja tim Anda secara instan menggunakan Dasbor ClickUp tanpa kode.

Dengan lebih dari 50 kartu kustom dan ringkasan AI, alat ini membantu Anda menunjukkan dengan jelas berapa banyak waktu yang dihemat oleh tim Anda berkat teknologi baru ini. Pimpinan perusahaan akan melihat bukti tak terbantahkan mengenai peningkatan produktivitas dan efisiensi. 🤩

Jika Anda ingin memahami penggunaan AI secara spesifik, analitik agen akan menunjukkan kepada Anda secara tepat berapa banyak agen yang aktif, mana yang berkinerja terbaik, dan berapa banyak tonggak pencapaian yang telah tercapai.

Pahami bagaimana AI dan agen Anda digunakan dengan data analitik agen

Bangun Ruang Kerja Otomatis Anda Hari Ini

Sebagian besar usaha kecil tidak memiliki masalah alat. Mereka memiliki masalah sistem.

Pekerjaan tersebar di berbagai aplikasi, proses-proses tersimpan di kepala orang-orang, dan koordinasi menjadi beban tersembunyi yang memperlambat segalanya.

ClickUp Small Business Suite dirancang untuk mengatasi hal ini dengan cara yang berbeda.

Dengan menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dasbor, dan AI ke dalam satu sistem, tim Anda memiliki satu tempat untuk merencanakan, melaksanakan, dan tetap selaras. Otomatisasi menangani pekerjaan yang dapat diprediksi. AI membantu Anda memahami dan menghasilkan. Super Agents memastikan semuanya berjalan lancar.

Di situlah perubahannya terjadi.

Anda tidak memerlukan lebih banyak perangkat lunak. Anda memerlukan sistem yang berfungsi. 🚀

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Penggunaan AI Tanpa Tim Teknis

Otomatisasi sederhana mengikuti aturan tetap yang Anda tetapkan untuk memicu tindakan tertentu. Kecerdasan buatan menafsirkan konteks, menghasilkan konten baru, dan membuat keputusan yang tidak diprogram secara eksplisit.

Ya, jika Anda memilih alat dengan keamanan tingkat perusahaan dan izin berbasis peran yang menjaga informasi tetap berada di dalam platform. Misalnya, ClickUp memproses kueri di dalam lingkungan ruang kerjanya, sehingga data Anda tidak pernah dikirim ke model eksternal tanpa izin Anda.

Sebagian besar tim dapat menyiapkan dan mulai merasakan manfaat dari alur kerja otomatis pertama mereka dalam satu sesi kerja. Hasil yang signifikan biasanya terlihat dalam beberapa minggu setelah penggunaan harian yang konsisten.