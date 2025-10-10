AI vs. Otomatisasi: Apa Perbedaannya dan Kapan Menggunakan Masing-Masing?

Sering digunakan secara bergantian, AI dan otomatisasi adalah dua kekuatan yang berbeda yang sedang mengubah industri.

Meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, fungsi mereka berbeda secara signifikan.

Otomatisasi dirancang untuk melakukan tugas-tugas berulang berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga mengurangi upaya manusia dalam alur kerja rutin.

Di sisi lain, kecerdasan buatan (AI) berfokus pada tugas-tugas kompleks yang memerlukan pengambilan keputusan dan kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia. AI mendukung pengguna dengan menganalisis data kompleks dan memberikan wawasan yang mendorong proses bisnis yang lebih cerdas.

Mari kita bahas perdebatan antara AI dan otomatisasi secara lebih rinci dan lihat bagaimana masing-masing dapat membantu menjalankan tugas dengan lebih efisien di dunia bisnis. Kita juga akan membahas cara mengintegrasikan AI dengan otomatisasi.

Apa Itu Otomatisasi?

Anda mengelola tim yang terus berkembang, dan setiap minggu Anda harus secara manual membagikan tugas, memeriksa siapa yang kelebihan beban, mengingatkan orang tentang tenggat waktu, dan mengirim email pembaruan status kepada pemangku kepentingan.

Proses ini memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia.

Di sinilah otomatisasi berperan. Dengan alat otomatisasi yang menangani tugas-tugas berulang, Anda dapat mengoptimalkan proses bisnis seperti penugasan tugas, penjadwalan, dan pelaporan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus.

Pada dasarnya, otomatisasi bergantung pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengelola alur kerja secara efisien, memungkinkan tim untuk fokus pada tugas-tugas kompleks yang memerlukan penilaian manusia daripada mengandalkan proses otomatis.

Kasus penggunaan umum untuk otomatisasi

Menurut Gartner, 80% eksekutif percaya bahwa otomatisasi dapat diterapkan pada setiap keputusan bisnis.

Dari operasional bisnis hingga alur kerja yang berinteraksi dengan pelanggan, berikut adalah beberapa cara Anda dapat menggunakan alat otomatisasi untuk mengurangi upaya dan menghemat waktu:

Kasus penggunaan Apa yang dilakukan otomatisasi Mengapa hal ini penting 📊 Entri data Mengumpulkan data terstruktur dan tidak terstruktur ke dalam sistem pusat Mengurangi kesalahan manual dan memungkinkan tim fokus pada analisis 📄 Pengolahan faktur Mengelola faktur, memverifikasi jumlah, dan memicu pembayaran menggunakan aturan Menjamin kepatuhan dan mempercepat siklus pembayaran 👩‍💻 Onboarding karyawan Mengotomatisasi pengaturan akun, akses alat, dan alur kerja pelatihan Membebaskan tim IT/HR dan memberikan pengalaman onboarding yang lancar 🎧 Manajemen layanan pelanggan Menyortir tiket, menangani pertanyaan umum (FAQ), dan menindaklanjuti masalah kompleks Mengurangi waktu respons dan memberdayakan agen manusia untuk tugas-tugas bernilai tinggi 📧 Pengelolaan email Mengkategorikan, mengikuti, dan mengarsipkan email secara otomatis Menjaga kotak masuk tetap rapi dan membantu tim tetap terorganisir dalam komunikasi

👋🏾 Jadi, bagaimana rasanya menjalankan pekerjaan Anda secara otomatis dengan otomatisasi yang cerdas? Berikut contohnya.

Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI)?

Misalkan Anda adalah manajer produk yang mengawasi beberapa siklus sprint tetapi kesulitan mengidentifikasi fitur mana yang kemungkinan besar akan menyebabkan penundaan.

Alih-alih memeriksa setiap tiket secara manual atau mengandalkan insting tim, alat AI dapat menganalisis data sprint sebelumnya, mendeteksi pola kemacetan, dan menandai cerita pengguna berisiko tinggi untuk Anda.

Beginilah cara kerja kecerdasan buatan: ia memungkinkan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti belajar dari data kompleks, mengenali risiko, dan mendukung pengambilan keputusan.

Berbeda dengan alat otomatisasi tradisional yang mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya, sistem AI beradaptasi secara dinamis menggunakan machine learning dan pemrosesan bahasa alami.

Kasus penggunaan umum untuk AI

AI kini terintegrasi dalam inti operasional bisnis modern.

Ia dapat merangkum percakapan, membantu Anda mengambil keputusan berdasarkan data, dan bahkan mendeteksi awal mula kanker, berkat berbagai kasus penggunaan yang fleksibel.

Jadi, bagaimana Anda dapat memanfaatkan alat serbaguna ini secara maksimal? Berikut beberapa contoh penggunaan yang paling populer:

Kasus penggunaan Bagaimana cara kerjanya Mengapa hal ini penting 💬 Asisten virtual & chatbot Menggunakan NLP untuk memahami pertanyaan pengguna dan memberikan dukungan instan 24/7 Mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan 🕵️ Deteksi penipuan secara real-time Menganalisis dataset besar untuk mengidentifikasi pola mencurigakan Membantu mencegah penipuan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi 🏥 Diagnostik kesehatan Memeriksa riwayat pasien dan data medis untuk membantu dalam deteksi dini dan otomatisasi Meningkatkan pengambilan keputusan dan mengurangi beban administratif 🚗 Kendaraan otonom Menggunakan AI (CV, ML, sensor) untuk bernavigasi, menghindari rintangan, dan mengoptimalkan rute Meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pengambilan keputusan secara real-time 🛒 E-commerce yang dipersonalisasi Merekomendasikan produk berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna Meningkatkan keterlibatan dan mendorong konversi melalui pengalaman yang disesuaikan

AI vs. Otomatisasi: Perbedaan Utama

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada di antara kita yang asing dengan AI atau otomatisasi.

73% perusahaan meningkatkan investasi otomatisasi mereka tahun lalu, dan hampir 40% melaporkan pengurangan biaya setidaknya 25%.

Di sisi lain, hanya 42% perusahaan besar yang telah melampaui tahap eksperimen dan secara aktif menerapkan AI dalam operasional mereka.

Otomatisasi jelas sedang berkembang pesat dalam hal adopsi, tetapi AI memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang jauh lebih besar.

Untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana keduanya memenuhi janji mereka, berikut ini perbandingan singkat untuk menjelaskan perbedaan inti antara AI dan otomatisasi:

Aspek Otomatisasi Kecerdasan Buatan (AI) ➡️ Definisi Menggunakan teknologi untuk melakukan tugas-tugas berulang berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya Meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, berlogika, dan pengambilan keputusan ➡️ Jenis tugas Terstruktur, berbasis aturan, rutin Tugas yang tidak terstruktur, dinamis, dan kompleks ➡️ Kemampuan belajar Tidak dapat belajar; harus diperbarui secara manual Belajar dari data, terus berkembang seiring waktu melalui machine learning ➡️ Pengambilan keputusan Tidak dapat mengambil keputusan tanpa masukan manusia Mampu mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan analisis real-time ➡️ Intervensi manusia Membutuhkan pengawasan manusia secara berkala Beroperasi dengan intervensi manusia minimal hingga tidak ada sama sekali ➡️ Contoh Entri data, pemrosesan faktur, penjadwalan Mampu mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan analisis real-time ➡️ Teknologi Makro, skrip, alat otomatisasi, mesin alur kerja Agen AI, mesin NLP, dan platform otomatisasi cerdas ➡️ Hasil Meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia Menambahkan kecerdasan ke sistem, memfasilitasi adaptasi, dan otomatisasi proses

Di mana AI dan Otomatisasi Beririsan

Meskipun ada perbedaan, AI dan otomatisasi bekerja paling baik sebagai tim: satu berpikir, yang lain bertindak.

Berikut adalah cara kedua teknologi ini saling melengkapi dalam kasus penggunaan dunia nyata:

✅ AI menganalisis tiket IT untuk memahami konteks, urgensi, dan konten menggunakan pemrosesan bahasa alami → otomatisasi kemudian mengarahkan tiket tersebut ke agen yang tepat atau menyelesaikan permintaan rutin seperti reset kata sandi

✅ AI mendeteksi anomali dalam data keuangan menggunakan analisis prediktif → otomatisasi memicu peringatan, membekukan transaksi mencurigakan, atau memulai tinjauan manual

✅ AI memahami pertanyaan pengguna dalam chatbot layanan mandiri dan menentukan niat. → Otomatisasi melaksanakan tindakan seperti memperbarui catatan, mereset akses, atau menghasilkan dokumen

✅ AI memantau data proyek dan memprediksi potensi keterlambatan atau konflik sumber daya → alat otomatisasi menyesuaikan jadwal tugas atau memberi tahu pemimpin tim secara real-time

✅ AI mengidentifikasi celah keterampilan atau tren kinerja dalam data karyawan → otomatisasi memulai proses onboarding, modul pelatihan, atau penugasan ulang

💡 Tips Pro: Kesulitan fokus karena notifikasi terus-menerus dan jadwal yang padat? Ways to Be More Productive at Work membagikan 10 strategi sederhana untuk membantu Anda mengurangi gangguan, mengembalikan waktu Anda, dan benar-benar menyelesaikan pekerjaan.

Contoh Nyata

Perusahaan-perusahaan ini merupakan bukti nyata keajaiban AI dan otomatisasi yang bekerja sama.

FedEx: Pemimpin global dalam logistik yang mengelola penyortiran paket volume tinggi dan pengiriman terakhir di seluruh dunia

👉🏽 Perubahan yang diperkenalkan oleh otomatisasi: Di Memphis World Hub, FedEx memasang pemindai barcode enam sisi, sistem pengukuran otomatis, dan 11 mil konveyor untuk memfasilitasi penyortiran. Alat otomatisasi ini memastikan pengiriman paket yang lebih cepat dan andal

👉🏽 Perubahan yang diperkenalkan oleh AI: FedEx menggunakan analisis prediktif untuk memprediksi keterlambatan, mengoptimalkan rute, dan mengelola beban puncak secara cerdas. AI juga meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan perkiraan pengiriman real-time

✅ Dampak: Waktu pengiriman yang lebih singkat, keandalan operasional yang lebih baik, dan kemampuan yang ditingkatkan untuk menangani lonjakan volume paket dengan usaha manusia minimal

👀 Fakta Menarik: Garis perakitan Henry Ford merupakan salah satu terobosan otomatisasi industri awal. Pada tahun 1913, Ford menggunakan sabuk konveyor untuk memindahkan kendaraan antar stasiun, mengurangi waktu produksi satu unit Model T dari lebih dari 12 jam menjadi hanya 90 menit!

Heineken: Perusahaan bir multinasional yang modernisasi operasinya untuk meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas

👉🏽 Perubahan yang diperkenalkan oleh otomatisasi: Heineken mengimplementasikan sistem otomatisasi berbasis PLC di seluruh proses pengemasan, penandaan, dan pengelolaan gudang. Hal ini memungkinkan produksi yang konsisten dengan intervensi manusia minimal

👉🏽 Perubahan yang diperkenalkan oleh AI: Digital twins yang didorong oleh AI mensimulasikan penggunaan energi dan mengoptimalkan efisiensi proses. Machine vision memantau kontrol kualitas secara real-time, meningkatkan output sambil mengurangi limbah

✅ Dampak: Mencapai penghematan energi yang signifikan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan konsistensi operasional di seluruh fasilitas global

Batasan Otomatisasi vs. AI

Meskipun otomatisasi dan AI dapat secara signifikan mengurangi upaya manusia, keduanya memiliki batasan yang harus direncanakan oleh pemimpin bisnis, meskipun ada potensi penghematan biaya.

Batasan otomatisasi

Otomatisasi bekerja paling baik dalam lingkungan yang terstruktur. Namun, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terduga atau kebutuhan akan penalaran yang fleksibel, otomatisasi mulai menunjukkan keterbatasannya.

1. Tidak dapat mengambil keputusan

Otomatisasi mengikuti serangkaian aturan yang telah ditentukan sebelumnya dan hanya dapat menjalankan apa yang telah diprogramkan. Alat otomatisasi tidak dapat mempertimbangkan konteks atau membuat keputusan jika terjadi hal yang tidak terduga tanpa intervensi manusia.

2. Logika kaku

Sistem pengalihan email berbasis aturan mungkin akan meneruskan tiket dukungan berdasarkan kata kunci tertentu. Namun, jika pelanggan menulis dalam bahasa alami atau salah menandai masalah, sistem mungkin akan salah mengarahkan atau mengabaikan tiket tersebut. Pada akhirnya, alat otomatisasi tidak dapat beradaptasi sendiri.

3. Membutuhkan format input yang konsisten

Misalnya, otomatisasi proses penggajian bekerja dengan baik ketika semua lembar waktu dikirim dalam format yang sama. Jika satu tim mengirim jam kerja dalam format PDF dan tim lain dalam spreadsheet, otomatisasi akan gagal. Otomatisasi tidak memiliki fleksibilitas untuk menginterpretasikan data tidak terstruktur seperti yang dapat dilakukan AI, menggunakan pemrosesan bahasa alami atau penglihatan komputer.

Batasan AI

AI menawarkan fleksibilitas… tetapi dengan biaya tertentu.

Hal ini memerlukan analisis data, keahlian, dan kepercayaan terhadap hasil yang tidak selalu mudah diverifikasi.

1. Biaya yang lebih tinggi

Menerapkan otomatisasi yang didukung AI membutuhkan biaya yang tinggi. Sebuah perusahaan menengah yang ingin mengotomatisasi layanan pelanggan dengan chatbot AI mungkin perlu berinvestasi dalam pelatihan NLP khusus, penandaan data, infrastruktur, dan pembaruan model secara berkelanjutan, sehingga menjadi proyek jangka panjang rather than a quick win.

2. Lebih sulit dijelaskan (keputusan "kotak hitam")

Dalam analisis risiko, model AI mungkin menolak pinjaman atau menandai transaksi sebagai berpotensi penipuan berdasarkan pola yang dipelajari. Namun, ketika ditanya "mengapa," model tersebut seringkali tidak dapat memberikan alasan yang jelas, menjadikannya keputusan "kotak hitam." Kurangnya transparansi ini membuat tim di bidang keuangan, kesehatan, atau sumber daya manusia kesulitan untuk membenarkan keputusan tersebut.

👀 Fakta Menarik: Salah satu contoh otomatisasi tertua yang diketahui berasal dari Mesir Kuno lebih dari 3.500 tahun yang lalu, di mana para insinyur mengembangkan jam air pertama di dunia. Alat-alat ini mengukur waktu dengan mengatur aliran air antara wadah-wadah.

3. Membutuhkan data pelatihan

Misalkan sebuah perusahaan ingin menggunakan AI untuk memprediksi kegagalan peralatan. Model tersebut tidak dapat belajar atau membuat prediksi akurat tanpa data sensor historis selama bertahun-tahun. Berbeda dengan teknologi otomatisasi, AI membutuhkan dataset yang besar, bersih, dan relevan untuk belajar, yang dapat sulit untuk dikumpulkan atau disiapkan.

Jika Anda bosan melakukan hal yang sama berulang kali dan menjawab pertanyaan yang sama tanpa henti, biarkan ClickUp Brain mengotomatisasi hingga 70% tugas Anda dengan panduan cepat ini:

Bagaimana ClickUp Menggabungkan AI dan Otomatisasi

Sistem yang lambat dan terpisah-pisah menghambat efisiensi.

Banyak tim masih mengandalkan alat-alat yang terpisah untuk mengelola alur kerja, menggunakan satu platform untuk pelacakan proyek, platform lain untuk komunikasi, dan platform lain lagi untuk pembuatan konten AI.

Pengaturan yang terfragmentasi ini, yang juga dikenal sebagai Work Sprawl, menyebabkan tugas-tugas yang berulang, data yang terputus-putus, dan alur kerja yang runtuh saat fleksibilitas diperlukan.

Lebih buruk lagi, hal ini memperkuat batasan-batasan yang telah kami soroti sebelumnya: otomatisasi tanpa konteks dan AI tanpa implementasi.

ClickUp mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan alat kolaborasi AI dan otomatisasi ke dalam satu platform, di mana tugas, dokumen, orang, dan tujuan terhubung melalui alur kerja cerdas berbasis aturan.

Tangani alur kerja berulang dengan ClickUp Automations

Gunakan fitur AI Assign, AI Prioritize, dan AI Cards dari ClickUp untuk mengotomatisasi pengelolaan tugas dan menampilkan wawasan real-time secara instan

ClickUp Automations menangani tugas-tugas rutin dan berulang, seperti menugaskan pemilik, memperbarui status, mengirim email, atau memulai alur kerja serah terima, tanpa memerlukan pengawasan manusia.

Dengan templat bawaan dan kondisi dinamis, Anda dapat mengotomatisasi hampir setiap bagian dari proses bisnis Anda, mulai dari onboarding hingga pelaporan.

Misalnya, daripada secara manual mengelola tugas setiap kali formulir dikirimkan, ClickUp Automations dapat secara instan membuat tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, mengalokasikannya berdasarkan beban kerja, dan memberi tahu penerima tugas. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan pengaturan dan mendefinisikan kondisi. 👇🏼

Mengotomatisasi dengan ClickUp sangat mudah. Aktifkan Auto Assign di menu Automations untuk menghilangkan tugas penugasan manual dari tangan Anda

Dapatkan saran cerdas, ringkasan, dan otomatisasi alur kerja dengan ClickUp AI

Analisis diagram lingkaran (dan lebih banyak lagi) dari Dashboard ClickUp menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam alur kerja sehari-hari dengan ringkasan kontekstual, jawaban instan, dan dokumentasi yang dihasilkan secara otomatis.

Kami berbicara tentang penulisan SOP, merangkum thread panjang, atau membuat pembaruan tugas. ClickUp AI menghilangkan upaya manual dari tugas-tugas kognitif yang memerlukan konteks data baru dan kejelasan di setiap langkahnya.

Langkah lebih jauh, hal ini bahkan dapat membantu Anda membuat alur kerja yang fleksibel secara bertahap!

Jelaskan kebutuhan Anda dalam bahasa alami, dan Brain akan membantu Anda membangun agen Anda

Buat alur kerja hibrida dengan Agen AI di ClickUp

Jawab pertanyaan berulang di saluran obrolan ClickUp, otomatisasi laporan harian dan mingguan, sortir dan alokasikan pesan, tambahkan pengingat, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Autopilot Agents

Kekuatan sesungguhnya terletak pada kombinasi keduanya: AI menangani interpretasi, sedangkan otomatisasi mengambil tindakan.

Dengan ClickUp’s AI Automation Builder, Anda dapat merancang alur kerja yang dinamis di mana satu pemicu dapat memicu baik wawasan cerdas maupun eksekusi mekanis tanpa perlu berpindah antar alat!

Ambil contoh Autonomous Answers Agent. Ia dapat memahami pertanyaan yang diajukan di saluran dan mengambil jawaban dari sumber daya yang telah dipetakan (ditetapkan melalui pembuat otomatisasi). Artinya, Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan yang berulang.

Anda juga memiliki agen untuk mengirim pembaruan mingguan atau harian, menangani tiket, dan banyak lagi!

Atur pekerjaan dengan lebih cerdas menggunakan AI Agents dari ClickUp

📌 Contoh: Rapat berakhir, dan seseorang mencatat poin-poin kasar ke dalam tugas → ClickUp AI dapat menghasilkan ringkasan rapat yang rapi, mengidentifikasi keputusan penting, dan menyusun daftar tindak lanjut

Otomatisasi selanjutnya: menugaskan tugas kepada anggota tim yang tepat, menetapkan batas waktu, dan mengirim pengingat

Jika diperlukan konten lanjutan (misalnya, pembaruan internal atau SOP), Anda dapat meminta AI untuk menyusunnya secara instan berdasarkan konten tersebut, dan otomatisasi dapat memicu proses persetujuan atau alur penerbitan

Sebagai hasilnya, dalam pengaturan ini:

AI menangani beban kognitif : merangkum, memberikan konteks, dan menghasilkan*

Otomatisasi memastikan pelaksanaan tugas : penugasan, pembaruan, dan pemberitahuan*

ClickUp menghubungkan kedua lapisan tersebut, sehingga Anda tidak perlu memindahkan data antar alat yang terpisah = tidak ada data yang hilang antara tahap ideasi dan eksekusi

AI vs. Otomatisasi? Pilih Keduanya dengan ClickUp

Anda mempekerjakan karyawan Anda dengan alasan tertentu: strategi, kreativitas, dan pertumbuhan.

Tugas-tugas utama ini sering terabaikan di tengah tugas-tugas sekunder seperti pengorganisasian dan analisis data.

Rahasia sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi operasional adalah menggabungkan AI dan otomatisasi untuk memanfaatkan AI generatif, sehingga tim Anda dapat fokus pada tugas inti mereka.

ClickUp menggabungkan kecerdasan berbasis AI dan alat otomatisasi yang tangguh ke dalam satu ruang kerja terintegrasi. Ini membantu Anda berpikir lebih cerdas dalam sistem digital, bergerak lebih cepat, dan beroperasi dengan lancar. Sebagai bukti, Sid Babla dari Dartmouth College Student Wellness Center mencatat:

ClickUp mengurangi kebutuhan untuk menggunakan beberapa perangkat lunak dalam mengelola proyek dengan menyediakan fitur seperti komentar dan pemberitahuan otomatis saat pengguna ditandai. Selain itu, ClickUp terintegrasi dengan alat seperti Miro dan GDrive, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengulang tugas/konten di sistem tersebut.

ClickUp mengurangi kebutuhan untuk menggunakan beberapa perangkat lunak dalam mengelola proyek dengan menyediakan fitur seperti komentar dan pemberitahuan otomatis saat pengguna ditandai. Selain itu, ClickUp terintegrasi dengan alat seperti Miro dan GDrive, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengulang tugas/konten di sistem tersebut.

Siap untuk menyederhanakan alur kerja Anda menggunakan AI dan otomatisasi, menghindari kerumitan dari platform yang berbeda-beda? Daftar sekarang di ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Otomatisasi tradisional menggunakan sistem komputasi dan sistem otomatis untuk menangani tugas rutin dan proses berulang berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan masukan manusia. AI, di sisi lain, memungkinkan mesin untuk belajar dari data baru, memahami bahasa alami, dan beradaptasi dengan situasi yang berubah, seringkali memerlukan pengawasan manusia untuk keputusan yang kompleks. Meskipun otomatisasi meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya operasional, kemampuan AI mendorong transformasi digital dengan memungkinkan sistem untuk melakukan tugas yang sebelumnya memerlukan manusia.

AI dapat dianggap sebagai bentuk otomatisasi yang lebih canggih. Sementara otomatisasi tradisional berfokus pada proses berulang dan tugas rutin, AI melibatkan kemampuan mesin untuk menganalisis data baru, memahami bahasa alami, dan mengambil keputusan dengan intervensi manusia minimal. Sistem otomatisasi yang didukung AI melampaui tindakan berbasis aturan sederhana, menawarkan fleksibilitas dan kecerdasan yang lebih besar.

Otomatisasi merujuk pada sistem komputasi yang dirancang untuk melakukan tugas rutin dan proses berulang dengan sedikit campur tangan manusia. Agen AI, di sisi lain, adalah sistem otomatis dengan kemampuan AI canggih—mereka dapat memahami bahasa alami, belajar dari data baru, dan mengambil keputusan, seringkali memerlukan pengawasan manusia untuk skenario kompleks. Agen AI mewakili langkah maju dalam transformasi digital, memungkinkan mesin untuk menangani tugas yang melampaui otomatisasi tradisional.

