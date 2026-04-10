Rilis sering tertunda. Dan ketika hal itu terjadi, penyebab utamanya jarang terletak pada kode. Biasanya, yang perlu diperbaiki adalah alur kerjanya:

Tanggal deployment tersimpan di kotak masuk seseorang tetapi tidak pernah tercatat di pelacak

Kepemilikan berubah di tengah sprint, dan tidak ada yang menandainya

Nomor versi tersebar di berbagai obrolan dan rapat harian hingga akhirnya tidak ada yang benar-benar yakin mana yang terbaru

Penelitian PMI menunjukkan bahwa hanya sekitar setengah dari proyek rilis perangkat lunak yang berhasil sepenuhnya, sementara 37% tidak mencapai tujuan mereka dan 13% gagal total—seringkali disebabkan oleh ketidakselarasan dalam koordinasi dan pelaksanaan.

Perbaikan dimulai dengan satu sistem bersama yang benar-benar digunakan oleh tim Anda.

Kami akan menunjukkan kepada Anda cara membuat pelacak rilis di Google Sheets yang memberikan tim Anda satu tempat terpercaya untuk mengelola versi, jadwal, pemilik, dan ketergantungan, sehingga rilis berikutnya berjalan lancar.

And if you want a more integrated workspace where all your projects, tasks, documents, and chats are in one place, we'll also show how ClickUp makes it all possible!

Apa Itu Pelacak Rilis di Google Sheets?

Pelacak rilis di Google Sheets adalah lembar kerja terstruktur yang mencatat setiap rilis perangkat lunak yang direncanakan atau telah selesai, peluncuran produk, atau peluncuran konten.

Lembar pelacakan data ini mencatat detail penting seperti nomor versi, tanggal rilis, pemilik, status, dan ketergantungan dalam satu dokumen bersama. Ini adalah solusi andalan bagi tim yang menginginkan cara gratis dan familiar untuk memantau proses manajemen rilis mereka.

Pelacak ini berguna bagi berbagai departemen:

Manajer produk menggunakan pelacak spreadsheet ini untuk mengoordinasikan peluncuran fitur di seluruh siklus sprint dan menjaga ritme rilis

Para pemimpin tim teknik mengandalkan alat ini untuk memantau jadwal deployment dan mengidentifikasi hambatan sebelum menghambat peluncuran

Tim pemasaran menyinkronkan jadwal kampanye mereka untuk memastikan konten promosi diluncurkan bersamaan dengan fitur baru, sehingga pemasaran dan produk tetap selaras

Namun, nilai inti dari lembar pelacakan terletak pada visibilitas yang diberikannya kepada pemangku kepentingan. Ketika setiap anggota tim dapat melihat apa yang akan dirilis dan kapan, Anda tidak perlu khawatir akan melewatkan detail penting.

Pelacak rilis yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber terpercaya bagi tim Anda untuk riwayat versi dan catatan rilis. Namun, seiring bertambahnya jumlah rilis, spreadsheet dasar dapat menjadi sulit dikelola tanpa struktur yang tepat.

🧠 Fakta Menarik: Agile tidak dimulai dari dunia perangkat lunak. Metode ini berkembang dari pemikiran iteratif yang telah ada selama puluhan tahun. Pada tahun 1930-an, Walter A. Shewhart memperkenalkan siklus Plan-Do-Study-Act, yang kemudian dipopulerkan oleh W. Edwards Deming di Jepang pasca-perang. Toyota mengadaptasi ide-ide ini menjadi Sistem Produksi Toyota—yang menjadi landasan bagi Lean dan Agile modern.

Cara Membuat Pelacak Rilis di Google Sheets

Membuat pelacak spreadsheet yang efektif dan dapat disesuaikan dengan pertumbuhan tim Anda hanya membutuhkan beberapa langkah. Ikuti panduan ini untuk membuat pelacak rilis di Google Sheets yang benar-benar akan digunakan oleh tim Anda.

1. Siapkan lembar kerja Anda

Buka lembar kerja Google Sheets baru—atau hemat waktu dengan menggunakan templat spreadsheet yang sudah jadi—dan segera beri nama yang deskriptif, seperti “Pelacak Rilis Produk Kuartal 3.” Penamaan yang jelas membantu rekan tim menemukan dokumen yang tepat dengan cepat saat mencari di Drive bersama.

Selanjutnya, bekukan baris header dengan membuka menu Tampilan > Bekukan > 1 baris. Langkah kecil ini memastikan label kolom tetap terlihat saat Anda menggulir puluhan rilis. Anda tidak akan kehilangan konteks. Mulailah dengan satu tab yang rapi untuk rilis aktif agar tetap fokus; Anda dapat menambahkan tab arsip nanti saat rilis yang sudah selesai mulai menumpuk.

Terakhir, jadikanlah sebagai aturan untuk menghindari sel yang digabungkan. Meskipun sel yang digabungkan mungkin tampak berguna untuk pemformatan, hal itu mengganggu penyaringan, pengurutan, dan validasi data, yang pada akhirnya merusak tujuan utama dari lembar pelacakan yang terstruktur.

2. Tambahkan kolom penting untuk data rilis

Pelacak darurat sering kali tidak memiliki kolom-kolom penting. Ketika lembar kerja Anda tidak mencatat detail yang tepat, anggota tim akan meninggalkan dokumen tersebut untuk mencari konteks di email atau alat lain.

Berganti-ganti konteks membuang-buang waktu dan meningkatkan risiko kehilangan detail. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa kita berpindah antar aplikasi rata-rata 1.200 kali setiap hari — yang menghabiskan 4 jam per minggu untuk menyesuaikan kembali fokus. Untuk mencegah hal ini, buatlah pelacak tugas Google Sheets Anda dengan serangkaian kolom yang lengkap sejak awal.

Berikut adalah kolom-kolom yang wajib ada:

Nama rilis: Deskripsi singkat dan jelas atau judul fitur resmi

Nomor versi: Gunakan penomoran versi semantik (misalnya, v2.1.0) atau ID build internal untuk Gunakan penomoran versi semantik (misalnya, v2.1.0) atau ID build internal untuk pengendalian versi yang akurat

Pemilik: Satu orang yang bertanggung jawab atas rilis dari awal hingga akhir

Status: Status rilis saat ini (misalnya, Direncanakan, Sedang Berlangsung, QA, Telah Dipublikasikan, Dibatalkan)

Tanggal target: Tanggal rilis yang direncanakan untuk keperluan perencanaan

Tanggal sebenarnya: Tanggal rilis diluncurkan, biarkan kosong hingga proses deployment selesai

Ketergantungan: Rilis, tugas, atau tim lain yang menjadi ketergantungan rilis ini

Catatan: Kolom umum untuk tautan ke spesifikasi, Kolom umum untuk tautan ke spesifikasi, Dokumen Persyaratan Produk (PRD) , atau analisis pasca-peluncuran

Untuk alur kerja yang lebih kompleks, Anda dapat menambahkan kolom untuk lingkungan deployment (misalnya, staging vs. produksi) atau tingkat prioritas. Tujuannya adalah menyesuaikan struktur agar dapat mencakup semua informasi yang dibutuhkan tim Anda untuk membahas rilis tanpa perlu meninggalkan lembar kerja.

3. Terapkan pemformatan bersyarat untuk visibilitas status

Ketika pelacak Anda hanya berupa deretan teks hitam-putih, hampir mustahil untuk mendeteksi masalah dengan sekilas. Hambatan, item berisiko, dan rilis yang terlambat tersembunyi di antara kerumitan data.

Kurangnya hierarki visual ini menyebabkan respons yang tertunda dan tenggat waktu yang terlewat karena informasi penting tidak terungkap. Tidak heran jika hampir setengah dari para eksekutif melaporkan bahwa lebih dari 30% proyek teknologi mereka terlambat atau melebihi anggaran.

Solusinya? Gunakan pemformatan bersyarat untuk membuat titik kemacetan langsung terlihat. Lembar kerja Anda akan menjadi alat pemantauan yang secara otomatis menampilkan masalah.

Buka Format > Pemformatan bersyarat. Pilih kolom Status sebagai rentang, lalu buat aturan untuk setiap nilai. Contohnya:

Jika teksnya persis "Deployed", atur warna latar sel menjadi hijau

Jika teksnya persis "Sedang Berlangsung", atur warna latar sel menjadi kuning

Jika teksnya persis "Diblokir" atau "Dibatalkan," atur warna latar sel menjadi merah

Sistem kode warna sederhana ini secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa lembar kerja guna menemukan masalah. Anda dapat langsung mengetahui rilis yang terhenti tanpa perlu membaca satu kata pun. 🚦

Untuk templat pelacak kemajuan Google Sheets yang lebih canggih, terapkan aturan tambahan untuk tingkat prioritas atau tanggal yang sudah berlalu guna menyoroti item yang terlambat—fitur utama dari perangkat lunak pelacak tanggal jatuh tempo yang baik.

4. Buat menu tarik-turun untuk entri data yang konsisten

Keandalan pelacak Anda bergantung pada data yang ada di dalamnya. Ketika anggota tim memasukkan apa pun yang mereka inginkan ke dalam kolom status—”Selesai,” “Telah diselesaikan,” “Telah dirilis”—maka penyaringan, pengurutan, dan pelaporan menjadi tidak mungkin dilakukan.

Jaga konsistensi data dengan menggunakan menu tarik-turun untuk validasi data pada kolom-kolom utama. Hal ini memastikan semua orang menggunakan istilah yang sama.

Untuk mengatur ini, pilih kolom yang ingin Anda standarkan, misalnya kolom Status. Kemudian, buka Data > Validasi Data dan pilih “Dropdown” dari daftar kriteria. Masukkan nilai status yang telah Anda tentukan sebelumnya: Direncanakan, Sedang Berjalan, QA, Telah Dipublikasikan, Dibatalkan.

Sekarang, alih-alih mengetik, pengguna akan memilih dari daftar. Setiap entri tetap konsisten. Ulangi proses ini untuk kolom lain yang memiliki pilihan terbatas, seperti Prioritas (Tinggi, Sedang, Rendah) atau Lingkungan (Staging, Produksi).

5. Bagikan dan atur izin untuk tim Anda

Pelacak tidak berguna jika orang yang tepat tidak dapat mengaksesnya, tetapi berbahaya jika orang yang salah dapat mengubahnya. Tanpa kontrol akses yang tepat, Anda berisiko menciptakan silo informasi atau bahkan lebih buruk lagi, catatan resmi Anda rusak akibat pengeditan atau penghapusan yang tidak disengaja.

Dokumen bersama seringkali gagal pada tahap ini, menyebabkan tim kehilangan kepercayaan dan kembali ke komunikasi yang kacau. Ini adalah gejala umum dari rencana manajemen pemangku kepentingan yang lemah.

Gunakan fitur berbagi bawaan Google Sheets untuk mengelola akses. Klik tombol Bagikan di pojok kanan atas dan tambahkan kolaborator melalui alamat email mereka. Tetapkan peran dengan cermat:

Editor: Untuk pemilik dan manajer rilis yang perlu memperbarui status dan detail rilis

Pengguna: Bagi pemangku kepentingan seperti tim pemasaran atau dukungan yang perlu mengajukan pertanyaan atau memberikan umpan balik tanpa mengubah data

Penonton: Untuk eksekutif atau tim lain yang hanya perlu melihat jadwal rilis

Saat menambahkan kolaborator, pastikan kotak “Beritahu orang-orang” dicentang agar mereka menerima email dan mengetahui bahwa pelacak tersebut ada.

💡 Tips Pro: Untuk informasi rilis yang sensitif, hindari menggunakan opsi berbagi “Siapa saja yang memiliki tautan”. Meskipun praktis, hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan jika tautan tersebut diteruskan ke luar organisasi Anda.

Komponen Utama Lembar Pelacakan Rilis

Setelah beberapa minggu, Anda mungkin menyadari bahwa pelacak Anda tidak diperbarui. Hal ini terjadi ketika lembar kerja tersebut tidak memiliki elemen dasar yang memudahkan penggunaannya dan pemeliharaannya.

Tim perlahan-lahan kembali ke kekacauan komunikasi, meminta pembaruan melalui obrolan dan email.

👀 Tahukah Anda? Karyawan terganggu sebanyak 275 kali sehari, kira-kira setiap 2 menit, oleh rapat, email, atau obrolan selama jam kerja utama.

Untuk mencegah hal ini, pastikan lembar pelacakan rilis Anda mencakup komponen-komponen berikut yang wajib ada:

Baris header dengan label yang jelas: Tidak boleh ada ambiguitas mengenai fungsi masing-masing kolom

Taksonomi status yang konsisten: Seluruh anggota tim harus menyepakati serangkaian tahap rilis yang telah ditentukan sebelumnya

Akuntabilitas pemilik: Setiap rilis memerlukan satu pemilik yang ditunjuk untuk memastikan tanggung jawab yang jelas

Kolom tanggal (target dan aktual): Mencatat tanggal yang direncanakan dan tanggal aktual sangat penting untuk memantau laju perkembangan seiring waktu

Pemetaan ketergantungan : Kolom untuk mencatat penghambat hulu dan hilir memberikan konteks penting bagi seluruh Kolom untuk mencatat penghambat hulu dan hilir memberikan konteks penting bagi seluruh alur kerja DevOps

Kolom Catatan atau Tautan: Kolom ini menyediakan tempat terpusat untuk informasi latar belakang, seperti tautan ke catatan perubahan, Kolom ini menyediakan tempat terpusat untuk informasi latar belakang, seperti tautan ke catatan perubahan, catatan rilis , atau bendera fitur, tanpa mengacaukan bidang lainnya

Tab Arsip: Setelah rilis selesai, pindahkan ke tab arsip agar tampilan utama tetap rapi dan fokus pada pekerjaan yang sedang berjalan

Template Pelacak Rilis Gratis untuk Google Sheets

Membuat pelacak dari awal terasa seperti pekerjaan yang membosankan, terutama jika Anda tidak yakin bidang apa saja yang harus dimasukkan. Jangan repot-repot membuatnya dari awal dan fokuslah pada rilis itu sendiri.

Anda tidak selalu harus memulai dari nol. Galeri templat Google sendiri menawarkan beberapa pilihan, sementara situs pihak ketiga menyediakan templat pelacak Google Sheets yang lebih khusus dan disesuaikan dengan alur kerja perangkat lunak dan produk.

Jika Anda menginginkan titik awal yang lebih terstruktur, Template Manajemen Rilis ClickUp layak untuk dicoba. Template ini sudah dilengkapi dengan kolom dan struktur yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dikembangkan secara organik pada pelacak buatan sendiri.

Jadikan proses rilis perangkat lunak Anda bebas stres dengan Template Manajemen Rilis dari ClickUp

Template ini berisi:

Status Kustom yang sesuai dengan tahap rilis yang sebenarnya: Dalam Pengembangan, Siap untuk Pengujian, dan Siap untuk Dirilis yang sesuai dengan tahap rilis yang sebenarnya: Dalam Pengembangan, Siap untuk Pengujian, dan Siap untuk Dirilis

Kolom Kustom untuk Versi Rilis, Tanggal Rilis, dan Catatan Rilis, sehingga pengendalian versi dan dokumentasi berada di satu tempat

Berbagai tampilan, termasuk Ringkasan Rilis, Garis Waktu Rilis, dan Daftar Tunggakan Fitur, sehingga pemangku kepentingan yang berbeda dapat melihat apa yang sebenarnya mereka butuhkan tanpa harus menelusuri kolom-kolom yang tidak relevan

Tampilan Diagram Gantt untuk memvisualisasikan garis waktu dan ketergantungan antar rilis secara sekilas

P.S. Anda dapat mengekspor templat ini ke Google Docs atau menggunakannya langsung di ruang kerja ClickUp Anda.

💡 Tips Pro: Setelah Anda menduplikasi templat ke Drive Anda sendiri atau mengunduhnya ke ClickUp Workspace, sesuaikan nilai dropdown agar sesuai dengan terminologi tim Anda, hapus kolom yang tidak relevan dengan alur kerja Anda, dan atur pemformatan bersyarat agar sesuai dengan tahap status Anda.

Tantangan Umum dalam Penggunaan Pelacak Rilis Google Sheets

Awalnya, pelacak Google Sheets Anda mungkin terasa seperti solusi yang tepat. Semua informasi terpusat di satu tempat, tim terus memperbarui data, dan proses rilis berjalan lancar. Namun, seiring pertumbuhan tim dan percepatan frekuensi rilis, gesekan mulai muncul.

Inilah kelemahan Google Sheets dalam hal pelacakan rilis:

Tidak ada pemberitahuan real-time: Google Sheets tidak memberi tahu Anda saat status rilis berubah atau tenggat waktu terlewat. Anda harus ingat untuk memeriksa lembar kerja tersebut, atau Anda akan melewatkannya. Bagi tim yang bergerak cepat, celah antara “diperbarui” dan “disadari” itulah yang sering membuat hal-hal terlewat

Konflik versi akibat pengeditan bersamaan: Beberapa orang yang mengedit lembar kerja yang sama secara bersamaan dapat menyebabkan sel terhapus dan data hilang. Google Sheets mendukung pengeditan bersamaan dasar, tetapi tidak memiliki logika penyelesaian konflik—penulisan terakhir yang menang, bahkan jika itu salah

Rumus dapat rusak akibat kesalahan manusia: Satu ketukan tombol yang salah di sel rumus dapat secara diam-diam merusak perhitungan data atau logika ketergantungan Anda. Tidak ada jejak audit yang jelas yang menunjukkan apa yang berubah, siapa yang mengubahnya, atau kapan

Tidak dapat menyesuaikan dengan kompleksitas rilis: Pelacak dengan 10 rilis dan 5 kolom masih dapat dikelola. Namun, dengan 100 rilis di berbagai lini produk, ditambah ketergantungan, lingkungan, dan penerapan bertahap, lembar kerja tersebut menjadi sulit dikendalikan. Penyaringan dan pengurutan hanya bisa dilakukan sampai batas tertentu sebelum strukturnya runtuh karena beban yang terlalu berat

Tidak terintegrasi dengan alur kerja Anda yang sebenarnya: Pekerjaan tim Anda berada di Jira, GitHub, atau pipa CI/CD—bukan di spreadsheet. Google Sheets berada di luar ekosistem tersebut, yang berarti pembaruan status memerlukan seseorang untuk menghubungkannya secara manual. Tugas tersebut hampir selalu dikesampingkan

Kontrol akses bersifat mutlak. Anda dapat menetapkan peran Editor, Pengomentator, atau Penampil, tetapi Anda tidak dapat membatasi pengeditan pada baris atau kolom tertentu. Jika seseorang memiliki akses edit, mereka dapat mengubah apa pun, termasuk bidang yang seharusnya tidak mereka sentuh

Ini bukanlah alasan untuk sepenuhnya menghindari Google Sheets jika Anda baru memulai. Namun, hal-hal ini merupakan tanda-tanda yang patut diperhatikan seiring dengan semakin matangnya proses rilis Anda. Ketika pelacak mulai menambah beban kerja alih-alih menguranginya, inilah saatnya untuk mempertimbangkan alternatif lain.

Cara Melacak Rilis di ClickUp

Google Sheets membantu Anda memulai. ClickUp adalah tempat yang dituju tim ketika spreadsheet tidak lagi memadai.

Mulailah dengan membuat folder khusus “Rilis”, dengan setiap rilis sebagai daftar (misalnya, v2.3 – Rilis Maret). Di dalamnya, bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas individu seperti “Alur onboarding baru”, “Perbaiki bug percobaan ulang pembayaran”, atau “Perbarui teks halaman harga”.

Ini adalah struktur dasarnya. Sekarang, Anda dapat menambahkan fitur-fitur lanjutan untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan pelacakan rilis.

Inilah tampilan pelacakan rilis di ClickUp:

Alur kerja khusus untuk setiap jenis rilis: Atur Atur Status Tugas Kustom ClickUp yang berbeda untuk rilis utama, patch, dan hotfix. Perbaikan bug yang cepat tidak perlu mengikuti alur yang sama dengan peluncuran versi penuh, sehingga setiap jenis rilis dimulai dengan alur kerja yang disesuaikan untuknya

Pilih Status Kustom yang tepat di ClickUp untuk mengkategorikan dan melacak tugas secara efisien

Pemetaan ketergantungan yang mengidentifikasi hambatan sebelum hari deployment: Tampilan Diagram Gantt ClickUp memungkinkan Anda memetakan hubungan tugas di seluruh siklus rilis dan menerima pemberitahuan saat ada risiko pada tahap hulu. Anda melihat hambatan tersebut saat baru muncul, bukan setelah menyebabkan penundaan

Dasbor untuk setiap tingkatan pemangku kepentingan: Dasbor ClickUp memberikan gambaran visual mengenai kesehatan proyek, kemajuan tim, dan metrik utama, serta Anda dapat mengontrol siapa yang melihat apa melalui izin berbasis peran. Pejabat eksekutif mendapatkan ringkasan; insinyur mendapatkan detailnya. Tidak ada orang yang memiliki akses tampilan yang dapat secara tidak sengaja menimpa pelacak Anda

Gunakan Kartu AI di Dasbor ClickUp untuk merangkum kinerja sprint

Otomatisasi yang menangani pekerjaan rutin terkait status: ClickUp Automations memungkinkan Anda memperbarui status, memposting komentar, menugaskan tugas, dan mengirim email secara otomatis berdasarkan pemicu yang Anda tentukan. Serah terima rutin antara QA, engineering, dan pemasaran berlangsung tanpa perlu ada yang memperbarui sel secara manual atau mengirim email tindak lanjut. Khusus untuk manajer produk, Anda dapat mengatur otomatisasi untuk memberi tahu pemangku kepentingan melalui email ketika semua tugas dalam daftar periksa peluncuran fitur mencapai status “Selesai”, atau memindahkan tugas yang belum selesai ke sprint berikutnya saat sprint saat ini ditutup

GitHub, GitLab, dan Jira dalam satu alur kerja: API dan integrasi ClickUp mendukung sinkronisasi dua arah dengan alat eksternal, termasuk GitHub dan Jira. Setiap perubahan kode akan langsung tercermin di pelacak—tidak perlu lagi melakukan sinkronisasi manual.

Catatan rilis yang terhubung langsung dengan pekerjaan: Tugas ClickUp dan Dokumen ClickUp berada dalam ruang kerja yang sama, sehingga catatan rilis, catatan perubahan, dan tautan PRD tetap terhubung dengan pekerjaan yang sebenarnya

Jawaban instan di seluruh ruang kerja Anda: Tanyakan kepada ClickUp Brain, AI bawaan ClickUp, pertanyaan seperti “Apa yang menghambat v2.3?” atau “Apa yang telah dirilis minggu ini?” dan dapatkan jawaban yang kaya konteks yang diambil dari pekerjaan aktual, bukan dokumen statis

Pastikan tim Anda tetap selaras dengan pembaruan produk secara real-time—terpusat, mudah diakses, dan selalu terbaru di ClickUp

Catatan rilis sesuai permintaan: Ubah tugas yang telah diselesaikan, pembaruan, dan diskusi menjadi catatan rilis yang rapi atau pembaruan untuk pemangku kepentingan dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain

Super Agents yang menangani pekerjaan secara mandiri: Berbeda dengan Google Sheets, ClickUp menawarkan rekan tim berbasis AI yang memahami konteks pekerjaan Anda di ClickUp. Berbeda dengan Google SheetsClickUp menawarkan rekan tim berbasis AI yang memahami konteks pekerjaan Anda di ClickUp. Super Agents adalah agen mirip manusia pertama di dunia yang dapat menjalankan pekerjaan secara mandiri. Mereka mendeteksi tugas yang terhambat, ketergantungan yang terlewat, atau tenggat waktu yang terlewat sejak dini, sehingga masalah terungkap sebelum mengganggu rilis. Mereka juga dapat memberi tahu tim QA, memperbarui daftar periksa rilis, atau menugaskan tindak lanjut secara instan

Pengguna ClickUp terkesan dengan kedalaman fitur ClickUp untuk tim produk dan teknik:

⚠️ Di Google Sheets, pelacakan rilis menjadi tugas manual. Seseorang memperbarui baris, memantau perubahan status, dan berharap lembar kerja tersebut mencerminkan keadaan sebenarnya. Lembar kerja tersebut selalu sedikit ketinggalan zaman, dan konteksnya (mengapa sesuatu berubah, apa yang menghambat, siapa yang bertanggung jawab) tersimpan di tempat lain.

✅ Di ClickUp, pelacakan bukanlah lapisan tambahan di atas pekerjaan. Fitur ini sudah terintegrasi di dalamnya. Tugas, status, otomatisasi, dan AI semuanya beroperasi dalam sistem yang sama, sehingga pembaruan terjadi seiring berjalannya pekerjaan. Alih-alih mengelola spreadsheet, rencana rilis Anda tetap aktif, terhubung, dan selalu akurat tanpa perlu usaha ekstra.

Mulailah Melacak Rilis Tanpa Repot Mengurus Spreadsheet

Pelacak rilis Google Sheets adalah titik awal yang baik. Gratis, mudah digunakan, dan efektif untuk menangani volume rilis yang masih terkelola.

Namun, seiring pertumbuhan tim Anda, pemeliharaan manual menjadi semakin memberatkan. Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp memberikan semua yang tidak bisa diberikan oleh spreadsheet: serah terima otomatis, pelacakan ketergantungan secara real-time, dokumen terintegrasi, dan dasbor yang memastikan semua pemangku kepentingan tetap terinformasi. Mulailah menggunakan ClickUp hari ini secara gratis dan jalankan rilis berikutnya dengan lancar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Membuat Pelacak Rilis di Google Sheets

Apakah beberapa anggota tim dapat mengedit pelacak rilis Google Sheets secara bersamaan?

Ya. Google Sheets mendukung kolaborasi real-time, sehingga beberapa anggota tim dapat mengedit pelacak yang sama secara bersamaan. Anda akan melihat kursor setiap orang secara langsung saat mereka melakukan perubahan. Namun demikian, pengeditan bersamaan pada sel yang sama dapat menyebabkan penimpaan, dan tidak ada penyelesaian konflik; pengeditan terakhir yang berlaku. Untuk tim kecil dengan kepemilikan yang jelas atas baris yang berbeda, hal ini berfungsi dengan baik. Untuk tim yang lebih besar yang melakukan pengeditan secara intensif pada saat yang sama, ini merupakan risiko yang perlu dikelola melalui kepemilikan kolom yang jelas atau izin berbasis peran.

Apa perbedaan antara pelacak rilis dan pelacak proyek?

Pelacak proyek mengelola cakupan luas suatu proyek—tugas, tonggak pencapaian, pemilik, dan jadwal di seluruh inisiatif. Pelacak rilis lebih sempit dan spesifik: ia berfokus pada apa yang akan dirilis, kapan, dan dalam kondisi apa. Ia mencatat nomor versi, tanggal deployment, lingkungan, ketergantungan, dan status rollback: bidang-bidang yang tidak termasuk dalam pelacak proyek umum. Bayangkan pelacak proyek sebagai rencana dan pelacak rilis sebagai daftar pengiriman.

Apa yang harus saya lakukan jika pelacak rilis Google Sheets saya menjadi terlalu rumit?

Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang menyebabkan kerumitan—terlalu banyak rilis, terlalu banyak kolom, terlalu banyak orang yang memiliki akses edit, atau ketiganya. Arsipkan rilis yang sudah selesai ke tab terpisah untuk mengurangi kerumitan di tampilan utama. Perketat validasi data Anda untuk memastikan entri tetap konsisten dan dapat difilter. Jika itu tidak menyelesaikan masalah, biasanya itu pertanda bahwa Anda sudah melampaui kapasitas format tersebut sepenuhnya. Platform pelacakan proyek seperti ClickUp menangani skalabilitas, integrasi, dan otomatisasi yang tidak bisa dilakukan oleh spreadsheet, tanpa mengharuskan Anda mengawasi pelacak tersebut agar tetap berjalan.