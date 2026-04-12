Tim yang menggunakan spreadsheet terpisah untuk melacak tagihan dapat menghabiskan 3–5 jam ekstra per minggu untuk mengumpulkan riwayat pembayaran. Ini adalah waktu berharga yang seharusnya dapat digunakan untuk menagih pembayaran.

Untuk membantu Anda mengendalikan kembali situasi, kami telah mengumpulkan lima templat pelacak umur tagihan gratis. Baik Anda menginginkan alat yang terintegrasi dengan tugas harian tim Anda atau spreadsheet sederhana untuk memulai, opsi-opsi ini akan membantu Anda menyingkirkan kekacauan dan menerima pembayaran tepat waktu.

5 Template Pelacak Usia Tagihan Gratis Sekilas

🔎 Tahukah Anda? Data Federal Reserve menunjukkan bahwa 51% perusahaan pemberi kerja di AS mengalami kesulitan dengan arus kas yang tidak stabil hanya karena sulitnya menagih utang yang harus dibayar.

Apa Itu Template Pelacak Usia Tagihan?

Pelacak umur tagihan adalah alat khusus yang mengelompokkan tagihan yang belum dibayar ke dalam kategori berdasarkan waktu, yang disebut "aging buckets". Alat ini menunjukkan secara tepat berapa lama setiap tagihan telah menunggak. Anggaplah ini sebagai peta keuangan yang menyoroti pembayaran mana yang aman dan mana yang memerlukan perhatian segera.

Template pelacak umur tagihan yang baik biasanya mencakup:

Informasi pelanggan/klien: Nama dan detail kontak yang Anda butuhkan untuk tindak lanjut

Rincian faktur: Nomor faktur, tanggal penerbitan, dan syarat pembayaran

Kategori penagihan: Kategori berdasarkan waktu yang menunjukkan seberapa lama setiap faktur telah jatuh tempo (misalnya, Saat Ini, 1–30 hari, 31–60 hari)

Pelacakan jumlah: Jumlah awal, pembayaran yang telah diterima, dan saldo yang belum dibayar

🧠Fakta Menarik: 56% usaha kecil memiliki tagihan yang belum dibayar, dengan rata-rata utang sebesar $17.500 per perusahaan. Mengejar pembayaran ini secara reaktif berarti perkiraan arus kas Anda hanya sekadar tebakan, dan tagihan-tagihan penting pasti akan terabaikan.

Pendekatan yang tidak terorganisir ini menyebabkan pekerjaan menjadi berantakan, di mana Anda menghabiskan berjam-jam mencari informasi di berbagai lembar kerja dan utas email. Faktanya, Indeks Tren Kerja Microsoft menemukan bahwa 62% karyawan kesulitan dengan waktu yang dihabiskan untuk mencari data.

Template pelacak umur piutang memberikan struktur pada piutang Anda, menunjukkan dengan tepat mana yang sudah jatuh tempo sehingga Anda dapat memprioritaskan penagihan secara efektif.

📮 Wawasan ClickUp: Rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang percuma untuk menelusuri email, obrolan Slack, dan berkas yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Fitur ini memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

🔎Tahukah Anda? Tagihan yang terlambat dibayar memengaruhi rata-rata 43% dari penjualan B2B berbasis kredit perusahaan-perusahaan di AS. Hal ini menyoroti kondisi yang terfragmentasi di mana bisnis kesulitan dalam hal likuiditas hanya karena sistem penagihan mereka tidak mampu mengimbangi volume yang ada.

5 Template Pelacak Usia Tagihan Terbaik

Kuncinya adalah menemukan templat yang sesuai dengan alur kerja Anda, mudah digunakan oleh tim Anda, dan dapat disesuaikan seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Kami telah memilih lima templat pelacak umur tagihan terbaik untuk membantu Anda memutuskan. Tiga di antaranya dibuat di dalam ClickUp untuk menciptakan alur kerja yang terintegrasi, sedangkan dua lainnya adalah spreadsheet tradisional untuk tim yang lebih menyukai opsi sederhana yang dapat diunduh.

1. Template Faktur oleh ClickUp

Dapatkan pembayaran tepat waktu dan kelola keuangan Anda dengan efisien menggunakan Template Faktur ClickUp

Template Faktur ClickUp mengubah faktur dari catatan statis menjadi unit yang dapat dilacak. Alih-alih memeriksa setiap tagihan secara manual, Anda mendapatkan alur kerja terintegrasi dengan tahapan yang jelas dan visibilitas menyeluruh untuk semua klien. Anda dapat mengelompokkan pembayaran berdasarkan status, mengelompokkannya berdasarkan klien, dan memprosesnya tanpa perlu membangun sistem baru dari awal setiap bulan.

Gunakan templat ini untuk:

Atur faktur berdasarkan klien, status, atau tanggal jatuh tempo agar akun bernilai tinggi tetap terlihat

Bagilah pembayaran ke dalam tahap-tahap yang jelas, sehingga Anda selalu tahu mana yang masih tertunda, sudah dibayar, atau tertunda

Kelola siklus penagihan berulang tanpa perlu membangun ulang alur kerja setiap kali

Rekam dan saring data faktur menggunakan Bidang Kustom ClickUp untuk pelacakan dan pelaporan yang lebih baik

Beralih antar tampilan ClickUp yang berbeda, seperti Tampilan Papan atau Tampilan Kalender , untuk memantau jadwal dan alur pembayaran

💰Cocok untuk: Tim yang menangani volume faktur yang terus bertambah dari berbagai klien dan siklus pembayaran.

2. Template Akun Hutang oleh ClickUp

Lacak utang, atur pengingat, dan lakukan pembayaran tepat waktu dengan Template Akun Utang ClickUp

Pembayaran keluar sering kali ditangani secara berkelompok—diperiksa pada akhir pekan atau menjelang tenggat waktu. Hal ini membuat Anda mudah melewatkan diskon pembayaran awal, melakukan pembayaran ganda atas faktur yang sama, atau kehilangan jejak arus kas.

Namun, Anda dapat menggunakan Template Akun Hutang ClickUp untuk mengatur akun hutang melalui proses bertahap. Setiap tagihan melewati tahap verifikasi, persetujuan, dan pembayaran dengan titik pemeriksaan yang jelas.

Anda dapat melacak di mana pembayaran terhambat, siapa yang perlu bertindak, dan apa yang akan terjadi selanjutnya, tanpa harus bergantung pada tindak lanjut manual atau catatan yang tersebar.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak faktur vendor melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, seperti penerimaan, verifikasi, dan pembayaran, untuk menghindari kemacetan

Jadwalkan pembayaran hutang berdasarkan tanggal jatuh tempo dan status persetujuan untuk mencegah denda keterlambatan atau pemrosesan yang terburu-buru

Standarkan proses peninjauan dan persetujuan tagihan agar tidak ada yang terlewat dari pemeriksaan yang diperlukan

Buat gambaran umum tentang pembayaran yang akan datang dan yang telah diselesaikan menggunakan ClickUp Dashboards untuk perencanaan yang lebih baik

Buat hubungan antar tugas dengan ClickUp Dependencies untuk mengatur urutan tugas keuangan sehingga pembayaran keluar selaras dengan arus kas masuk

💰Cocok untuk: Tim keuangan dan operasional yang membutuhkan alur kerja persetujuan dan pembayaran yang terstruktur untuk mengelola tagihan vendor tanpa penundaan atau kesalahan.

💡Tips Pro: Seiring waktu, data utang mulai menunjukkan pola yang dapat Anda manfaatkan—misalnya, vendor yang secara konsisten terlambat mengirimkan faktur atau bulan-bulan di mana pembayaran melonjak. Masalahnya, wawasan ini akan tetap tersembunyi kecuali ada yang secara rutin mengumpulkan dan menganalisisnya. Dashboard ClickUp menyajikan data tersebut dalam format yang dapat Anda tinjau tanpa perlu menggali lebih dalam. Anda dapat melacak berapa banyak yang telah Anda bayarkan kepada setiap vendor dari waktu ke waktu dan memantau secara real-time perbandingan antara pembayaran yang belum dibayar dan yang telah dibayar. Hal ini memberi Anda catatan yang rapi untuk dijadikan acuan selama negosiasi atau perencanaan anggaran, tanpa perlu membuat analisis ulang setiap kali. Gunakan AI Cards untuk menambahkan pelaporan dan analisis berbasis AI ke dasbor ClickUp Anda AI Cards membantu Anda mendapatkan jawaban lebih cepat. Anda dapat membuat ringkasan kinerja vendor sebelum rapat evaluasi, atau mengajukan pertanyaan langsung seperti ‘Vendor mana saja yang meningkatkan tagihan pada kuartal terakhir?’ Hasilnya terhubung dengan data pembayaran aktual Anda, sehingga Anda bekerja berdasarkan fakta, bukan perkiraan. Hal ini sangat berguna saat merencanakan anggaran, bernegosiasi dengan vendor, dan menjadwalkan pembayaran. Anda dapat mengambil keputusan tersebut dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang telah terjadi, bukan mencoba merekonstruksinya di bawah tekanan.

3. Template Riwayat Pembayaran oleh ClickUp

Buat sumber informasi tunggal untuk setiap transaksi pembayaran dengan Template Riwayat Pembayaran ClickUp

Tanpa catatan pembayaran yang jelas, Anda mungkin harus menyusun kronologi dari faktur, catatan bank, dan pesan lama. Template Riwayat Pembayaran ClickUp membantu Anda menjaga catatan yang rapi.

Alat ini menyimpan setiap pembayaran beserta faktur, tanggal, dan konteksnya di satu tempat. Anda dapat dengan cepat melihat riwayat pembayaran klien dari waktu ke waktu, memeriksa pembayaran sebagian, dan merujuk pada transaksi spesifik saat diperlukan.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak pembayaran sebagian, tertunda, dan yang telah diselesaikan dengan catatan akurat untuk setiap transaksi

Simpan catatan terpusat mengenai pembayaran yang terkait dengan faktur untuk verifikasi yang cepat

Identifikasi tren musiman dengan Tampilan Garis Waktu ClickUp

Saring dan analisis transaksi masa lalu atau pola pembayaran klien tertentu menggunakan ClickUp Brain

Catat detail pembayaran seperti metode, nomor referensi, dan catatan menggunakan Bidang Kustom ClickUp

💰Cocok untuk: Freelancer dan tim yang membutuhkan catatan pembayaran yang andal untuk menangani komunikasi dengan klien, sengketa, dan perencanaan pembayaran dengan percaya diri.

Arnold Rogers, Manajer Dukungan Pelanggan di Launch Control, mengelola keuangan dengan ClickUp:

“Kami telah terintegrasi dengan Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan kami untuk melacak keuangan, retensi, pelaporan, dan detail pelanggan dalam satu platform, karena kami dapat mengumpulkan informasi dari semua alat yang kami gunakan dan menyatukannya di ClickUp untuk kemudahan penggunaan tanpa perlu melibatkan semua departemen dan menghabiskan waktu dari jadwal mereka.”

“Kami telah terintegrasi dengan Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan kami untuk melacak keuangan, retensi, pelaporan, dan detail pelanggan dalam satu platform, karena kami dapat mengumpulkan informasi dari semua alat yang kami gunakan dan menyatukannya di ClickUp untuk kemudahan penggunaan tanpa perlu melibatkan semua departemen dan menghabiskan waktu dari jadwal mereka.”

4. Template Pelacakan Faktur untuk Excel oleh Vertex42

via Vertex42

Tidak semua tim membutuhkan sistem lengkap untuk mengelola faktur. Terkadang, prioritasnya sederhana: kumpulkan semua faktur di satu tempat, lihat mana yang sudah jatuh tempo, dan hindari proses yang terlalu rumit.

Dalam hal ini, Template Pelacakan Faktur Vertex42 untuk Excel dapat menjadi solusi yang ideal. Template ini memberikan cara terstruktur untuk mencatat faktur, melacak tanggal jatuh tempo, dan melihat usia piutang secara sekilas tanpa perlu mengatur alur kerja atau mempelajari perangkat lunak baru. Dengan rumus dan penyaringan bawaan, Anda dapat mengurutkan berdasarkan klien, menyoroti pembayaran yang terlambat, dan menghasilkan ringkasan cepat saat diperlukan.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak semua faktur dalam satu buku kerja untuk menghindari catatan yang tersebar di berbagai file

Pantau pembayaran yang terlambat menggunakan kategori penuaan bawaan dan perhitungan otomatis

Saring faktur berdasarkan klien atau status untuk meninjau akun tertentu dengan cepat

Buat laporan tagihan sederhana dengan memisahkan data khusus klien

Simpan catatan yang rapi dan siap cetak untuk keperluan pelaporan atau penggunaan offline

⚠️Namun, penting untuk diperhatikan keterbatasannya. Tidak ada fitur kolaborasi real-time, semua data harus dimasukkan secara manual, dan Anda tidak dapat menggunakan otomatisasi alur kerja untuk tindak lanjut. Ini adalah pilihan yang andal jika Anda lebih menyukai alur kerja spreadsheet yang sudah familiar dan tidak memerlukan fitur terintegrasi serta otomatis.

💰Cocok untuk: Pekerja lepas atau tim kecil yang lebih menyukai sistem berbasis spreadsheet yang sederhana tanpa kerumitan tambahan.

💡Gunakan ClickUp Brain MAX untuk mempercepat alur kerja penagihan Anda. Minta ClickUp Brain MAX untuk menyusun draf email tindak lanjut untuk jumlah tagihan dan kategori usia tertentu (30, 60, 90+ hari). Anda bahkan dapat menggunakan fitur Talk to Text untuk mendiktekan konteksnya (“susun draf pengingat pembayaran kedua untuk Acme Corp, $4.200, terlambat 60 hari”) dan mendapatkan email yang siap dikirim dalam hitungan detik. Buat email tindak lanjut yang disesuaikan dengan cepat menggunakan ClickUp Brain MAX

5. Template Laporan Usia Piutang oleh CFI

via CFI

Jika Anda seorang profesional keuangan yang perlu menyajikan data piutang kepada pemangku kepentingan, Template Laporan Usia Piutang dari CFI cocok untuk Anda.

Template ini mengelompokkan piutang ke dalam kategori umur piutang standar dan sesuai dengan format akuntansi umum, sehingga Anda dapat menyajikan data dengan cara yang mudah ditinjau dan ditindaklanjuti. Template ini juga mendukung perhitungan seperti piutang ragu-ragu, membantu Anda beralih dari pelacakan dasar ke evaluasi keuangan.

Gunakan templat ini untuk:

Kategorikan piutang ke dalam kelompok usia piutang untuk menyoroti risiko keterlambatan pembayaran dengan jelas

Siapkan laporan terstruktur yang siap untuk ditinjau oleh pemangku kepentingan atau auditor

Perkirakan piutang ragu-ragu berdasarkan lamanya waktu tagihan belum dibayar

Bandingkan saldo klien berdasarkan rentang waktu untuk mengidentifikasi akun berisiko tinggi

Pertahankan format yang rapi dan terstandarisasi untuk pelaporan keuangan yang konsisten

⚠️Kelemahan dari solusi ini mirip dengan solusi berbasis spreadsheet lainnya. Ini adalah templat statis yang memerlukan pembaruan manual, tidak memiliki manajemen alur kerja, dan tidak mendukung kolaborasi tim secara real-time. Ini adalah pilihan yang tepat jika presentasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi menjadi prioritas utama Anda.

💰Cocok untuk: Tim keuangan dan analis yang membutuhkan laporan penuaan tagihan yang terstruktur untuk pengambilan keputusan, audit, atau presentasi kepada pemangku kepentingan.

Cara Menggunakan Template Pelacak Usia Tagihan

Mengunduh templat adalah bagian yang mudah. Nilai sebenarnya terletak pada seberapa konsisten Anda menggunakannya untuk melacak, meninjau, dan menindaklanjuti faktur yang terlambat dibayar. Beberapa keputusan pengaturan kecil dapat mengubahnya menjadi sistem yang diandalkan tim Anda setiap minggu.

Tentukan kategori penagihan: Tetapkan rentang waktu yang jelas seperti Saat Ini, 1–30, 31–60, dan lebih dari 60 hari berdasarkan syarat pembayaran Anda

Masukkan data faktur secara lengkap: Masukkan detail klien, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, dan jumlah tagihan agar pelacakan tetap akurat

Atur perhitungan tunggakan: Otomatiskan cara perhitungan tunggakan untuk menghindari kesalahan manual dan ketidakkonsistenan

Buat tampilan berdasarkan peran: Saring faktur berdasarkan klien, jumlah, atau status sehingga setiap anggota tim dapat melihat informasi yang relevan

Otomatiskan pengingat: Aktifkan tindak lanjut saat tagihan melampaui batas usia tertentu, alih-alih mengandalkan ingatan

Lakukan tinjauan mingguan: Periksa laporan penagihan secara rutin untuk mendeteksi keterlambatan sebelum menjadi lebih parah

Percepat tindak lanjut dengan AI: Buat email pengingat dan ringkasan untuk menjaga konsistensi komunikasi

📌 Keunggulan ClickUp: Otomatiskan alur kerja tindak lanjut Sebagian besar tim hanya berhenti pada pengingat. Seseorang masih harus memeriksa faktur, memutuskan langkah selanjutnya, dan memperbarui pelacak. Otomatisasi ClickUp sangat unggul dalam hal ini. Anda dapat menetapkan aturan seperti: ketika sebuah faktur masuk ke kategori 31–60 hari, alokasikan ke pemilik akun, tingkatkan prioritas, dan posting komentar tindak lanjut. Jika melebihi 60 hari, naikkan statusnya atau aktifkan pembaruan email otomatis. Pengingat ini mempercepat proses tanpa perlu langkah manual. Dengan templat otomatisasi siap pakai atau AI Automation Builder, Anda dapat mengaturnya dalam hitungan menit. Setelah berjalan, faktur tidak akan tertahan antara proses peninjauan. Faktur tersebut akan melalui tahap tindak lanjut, penugasan, dan eskalasi berdasarkan kondisi aktual, tanpa perlu ada yang memantau setiap langkahnya.

Lacak Faktur dan Dapatkan Pembayaran Lebih Cepat dengan ClickUp

Masalah sebenarnya dalam pelacakan faktur bukan hanya pada pelacakan itu sendiri—melainkan pada fragmentasi pekerjaan yang tersebar di berbagai alat yang tidak terintegrasi. Fragmentasi ini berarti Anda selalu bekerja tanpa konteks yang lengkap.

Pergantian konteks yang terus-menerus ini memperlambat proses penagihan Anda, menyebabkan pekerjaan berulang, dan membuat tidak mungkin untuk mempertahankan satu sumber kebenaran. Tim Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari informasi daripada benar-benar menerima pembayaran.

ClickUp mengatasi masalah ini dengan ruang kerja AI terintegrasi. Ini adalah platform tunggal tempat proyek, dokumen, percakapan, dan analisis bersatu dengan AI kontekstual yang memahami pekerjaan Anda.

Alih-alih sekadar daftar statis pembayaran yang terlambat, Anda mendapatkan alur kerja yang terintegrasi dan otomatis. Lihat faktur yang terlambat, tinjau tugas terkait, periksa riwayat komunikasi klien, dan akses kontrak asli—semuanya tanpa perlu keluar dari ClickUp. Inilah cara Anda beralih dari pengejaran pembayaran reaktif menjadi pengelolaan arus kas yang proaktif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan antara penuaan piutang dan penuaan hutang?

Pelacakan umur piutang melacak uang yang harus dibayar pelanggan kepada bisnis Anda, sehingga membantu Anda mengelola arus kas masuk. Pelacakan umur hutang melacak uang yang harus dibayar bisnis Anda kepada vendor, sehingga membantu Anda mengelola arus kas keluar dan menghindari denda keterlambatan.

Seberapa sering tim harus meninjau laporan umur piutang?

Sebagian besar tim keuangan meninjau laporan penagihan mereka setiap minggu untuk memantau tagihan yang terlambat sebelum menjadi masalah serius. Namun, perusahaan dengan volume transaksi tinggi mungkin menemukan bahwa peninjauan harian lebih efektif.

Apakah saya bisa melacak umur piutang tanpa menggunakan lembar kerja Excel?

Ya, Anda bisa mendapatkan templat pelacak umur tagihan dengan fitur-fitur canggih yang tidak dimiliki spreadsheet dari platform manajemen kerja seperti ClickUp. Fitur-fitur ini mencakup otomatisasi bawaan untuk pengingat, kolaborasi real-time untuk tim Anda, dan wawasan yang didukung AI untuk mempercepat alur kerja Anda.