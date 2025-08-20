AI dalam Akuntansi Piutang: Manfaat, Kasus Penggunaan & Alat

Rata-rata, usaha kecil di Amerika Serikat dibayar 8,2 hari setelah tanggal jatuh tempo.

Ini bukanlah situasi ideal saat mencoba menutup buku, mencapai target, atau bertahan dalam kondisi sulit. Selain beban finansial, penundaan pembayaran meningkatkan risiko kredit, mengganggu arus kas, dan melemahkan tim yang sudah terbebani.

Namun, penerapan AI dalam proses pembayaran Anda dapat mempercepat proses, memberikan Anda lebih banyak kontrol, dan visibilitas yang lebih baik dalam operasional keuangan Anda.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas manfaat konkret penggunaan AI dalam manajemen piutang (AR) dan alat terbaik untuk memodernisasi proses AR Anda. (Spoiler alert: Itu ClickUp, dan kami akan menunjukkan alasannya!)

Template Rencana Aksi Piutang ClickUp adalah alat yang berharga untuk memantau kemajuan perusahaan Anda dalam mengelola piutang. Template ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menangani masalah berulang yang mungkin menyebabkan penundaan pembayaran, memastikan arus kas Anda tetap sehat dan dapat diprediksi.

Apa Itu Piutang (AR) dan Mengapa Ini Menjadi Hambatan?

Piutang usaha merujuk pada pembayaran yang diharapkan perusahaan dari klien untuk barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang ini mewakili kas yang akan diterima sebagai aset lancar pada neraca.

Penagihan piutang yang tepat waktu meningkatkan pengelolaan arus kas, membantu bisnis menutupi biaya, membayar pemasok, dan mendanai pertumbuhan. Penundaan, di sisi lain, dapat menyebabkan kekurangan kas, kehilangan peluang, dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal.

Masalah umum dalam piutang usaha

Manajemen piutang tampaknya sederhana: kirim faktur, tagih pembayaran yang tertunggak, dan rekonsiliasi. Namun, proses ini seringkali lambat, manual, dan reaktif, yang mengakibatkan hambatan operasional yang mahal.

Menurut Xero Small Business Insights (XSBI) , penundaan pembayaran faktur selama satu hari saja dapat menyebabkan peningkatan 1,1% dalam pinjaman usaha kecil pada kuartal tersebut, yang setara dengan sekitar $278,7 miliar utang tambahan di berbagai pasar. Perusahaan yang mengalami penundaan pembayaran selama 7 hingga 8 hari meningkatkan tingkat pinjaman sebesar 6,8%. Hal ini membebani modal kerja dan meningkatkan ketergantungan pada kredit jangka pendek dengan bunga tinggi. Sebagian besar usaha kecil tidak beralih ke bank saat masalah arus kas memburuk. Sebaliknya, mereka meminjam dari pemberi pinjaman non-bank dengan suku bunga lebih tinggi dan jangka waktu pengembalian lebih singkat, yang semakin memperburuk tekanan keuangan mereka seiring waktu.

Proses manual hanya memperburuk keadaan. Banyak tim masih:

Mengirim pengingat terlambat atau tidak konsisten

Bergantung pada spreadsheet untuk melacak data faktur yang sudah jatuh tempo

Kurangnya alur kerja eskalasi otomatis

Akibatnya, penagihan yang lambat, hubungan pelanggan yang tegang, dan DSO (hari penjualan yang belum tertagih) yang meningkat. Tim keuangan juga kesulitan mengidentifikasi akun berisiko tinggi atau berapa banyak uang tunai yang realistis dapat ditagih dalam 30 hari ke depan.

Kurangnya visibilitas ini dapat menyebabkan terlewatnya jendela pembayaran, penundaan investasi, dan ketidakpastian di menit-menit terakhir.

AI dalam akuntansi dapat mengubah hal ini. Anda dapat mengintegrasikan otomatisasi dan kecerdasan ke dalam proses piutang Anda untuk mendapatkan kendali, kecepatan, dan wawasan yang optimal.

👀 Tahukah Anda? Perusahaan di seluruh Inggris menghabiskan sekitar 56,4 juta jam untuk mengejar pembayaran yang tertunda.

Bagaimana AI Digunakan dalam Akuntansi Piutang

Meskipun jangka waktu yang lebih lama dapat menarik pelanggan, hal ini seringkali disertai dengan peningkatan utang dan risiko arus kas.

Itulah mengapa mengelola piutang secara strategis sangat penting. Anda harus menagih klien secara proaktif dan membuat sistem pengingat pembayaran meskipun tenggat waktu yang panjang.

Model AI dan machine learning (ML) memproses sejumlah besar data internal dan eksternal, seperti perilaku pelanggan dan riwayat pembayaran, untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan menghasilkan rekomendasi. Anda dapat mengakses proses AR yang efisien yang mendorong pembayaran tepat waktu dan dapat diskalakan tanpa mengganggu operasional keuangan.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan praktis di mana alat AI dalam akuntansi membuat perbedaan:

1. Pembuatan dan pengelolaan faktur

Penagihan manual dapat menunda proses penagihan sebelum Anda bahkan mencapai tahap follow-up. Kesalahan ketik atau tanggal jatuh tempo yang salah dapat menunda pembayaran selama berminggu-minggu dan memicu komunikasi bolak-balik yang tidak perlu dengan klien.

Dengan memanfaatkan solusi AI, proses ini menjadi lebih akurat, adaptif, dan cepat.

🔍 Anda dapat menggunakan pembangkitan faktur otomatis untuk: Ekstrak detail penagihan dari kontrak, pesanan pembelian, dan entri CRM untuk secara otomatis menghasilkan faktur dengan input manual minimal. Pelajari dari riwayat pelacakan pembayaran sebelumnya dan terapkan secara otomatis tarif pajak, syarat diskon, atau instruksi pembayaran yang sesuai berdasarkan riwayat klien

Tandai data yang hilang, kesalahan format, atau ketidakkonsistenan sebelum faktur dikirim, mengurangi kemungkinan sengketa 📌 Gunakan alat AI yang terintegrasi dengan sistem ERP Anda untuk memicu pembuatan faktur saat pekerjaan dinyatakan selesai atau pengiriman dikonfirmasi. Hal ini menutup celah antara penyampaian layanan dan penagihan.

2. Prediksi pembayaran dan penilaian risiko

Mengetahui siapa yang harus dihubungi dan kapan dapat membingungkan proses piutang. Tidak semua pelanggan berperilaku sama. Beberapa selalu membayar tepat waktu, yang lain membutuhkan pengingat rutin, dan beberapa hanya membayar setelah ditindaklanjuti.

Tradisionalnya, mengidentifikasi pola-pola ini berarti menggali laporan penagihan yang sudah lama dan mengandalkan asumsi. Namun, AI mengubah hal itu dengan mengubah data pembayaran mentah menjadi wawasan yang jelas dan prospektif.

🔍 Begini cara kerjanya: Lakukan analisis prediktif terhadap perilaku pembayaran historis, tren industri, dan data kredit eksternal untuk memprediksi kapan pembayaran dari pelanggan tertentu akan masuk

Berikan skor risiko real-time untuk setiap pelanggan atau faktur , menyoroti akun mana yang berpotensi menunggak menggunakan ML

Simulasikan bagaimana keterlambatan pembayaran dari klien utama dapat memengaruhi likuiditas secara keseluruhan dan manajemen arus kas 📌 Tim keuangan dapat memprioritaskan penagihan, membangun cadangan, atau menegosiasikan ulang syarat sebelum krisis likuiditas terjadi dengan prediksi yang akurat.

⭐️ Studi kasus: Analisis prediktif untuk mengoptimalkan upaya penagihan Sebuah perusahaan manufaktur pipa PVC terkemuka menghadapi tantangan yang semakin besar: tumpukan tagihan yang jatuh tempo yang terus bertambah, yang mengikat arus kas dan membebani operasional. Proses penagihan tradisional tidak lagi efektif, dan tim keuangan membutuhkan cara yang lebih cerdas untuk mengidentifikasi akun mana yang memerlukan perhatian segera. Untuk mengatasi hal ini, mereka bermitra dengan Nitor Infotech untuk mengimplementasikan sistem analitik prediktif berbasis AI/ML. Langkah pertama adalah mengonsolidasikan data penjualan dan pembayaran historis selama bertahun-tahun ke dalam data warehouse terpusat. Dengan fondasi ini, AI dapat menganalisis pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi akun berisiko tinggi—memberikan tim gambaran jelas tentang area yang perlu menjadi fokus upaya penagihan. Dampaknya sangat signifikan. Dalam waktu hanya 24 minggu, perusahaan berhasil mengurangi piutang yang belum terbayar sebesar 75% dan memangkas rata-rata keterlambatan pembayaran menjadi 20 hari. Proses yang dulunya reaktif dan memakan waktu kini berubah menjadi strategi proaktif yang didukung oleh AI, membuka jalan bagi arus kas yang lebih sehat dan membebaskan tim keuangan untuk fokus pada pertumbuhan daripada mengejar pembayaran.

3. Pengingat otomatis dan penagihan

Menindaklanjuti faktur yang terlambat adalah salah satu tugas paling berulang dan memakan waktu dalam AR. Tugas ini membutuhkan konsistensi, waktu yang tepat, dan nada yang tepat. AI membantu mempersonalisasi dan memprioritaskan tindak lanjut, menggantikan pesan generik atau spreadsheet.

🔍 Ini membantu Anda: Sesuaikan waktu dan cara mengikuti up berdasarkan data pelanggan (jika pelanggan merespons email pada hari Selasa, kirim pengingat sesuai dengan itu)

Sesuaikan komunikasi berdasarkan sentimen dan riwayat pelanggan —pengingat ramah untuk pelanggan tetap vs. pengingat tegas untuk pelanggan yang sering terlambat membayar

Urutkan ulang antrean tindak lanjut sehingga faktur bernilai tinggi atau berisiko tinggi diprioritaskan terlebih dahulu 📌 Biarkan AI mengeskalasi tindak lanjut berdasarkan pemicu seperti 'tagihan yang terlambat 5 hari' atau 'tidak ada tanggapan setelah dua pengingat'. Sistem dapat menugaskan tugas atau mengirim email sehingga tim piutang Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih mendesak.

💡 Tips Pro: Anda dapat menggunakan Agen AI Otomatis Kustom ClickUp untuk mengirim pengingat otomatis ke saluran dan grup klien berdasarkan tanggal jatuh tempo dan kriteria tertentu. Berikut cara agen AI dapat membantu: Pengingat Otomatis: Anda dapat mengatur Agen AI untuk memantau tanggal jatuh tempo atau Bidang Kustom (seperti "Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran") pada tugas atau catatan klien. Agen tersebut dapat secara otomatis mengirim pengingat (melalui komentar, pesan chat, atau email) ketika pembayaran mendekati jatuh tempo atau terlambat

Pemicu Kustom: Agen dapat dikonfigurasi untuk memicu tindakan berdasarkan perubahan status tugas, bidang kustom, atau tanggal—ideal untuk pelacakan pembayaran

Integrasi: Jika Anda menggunakan alat pembayaran eksternal (seperti Stripe, QuickBooks, dll.), Anda dapat mengintegrasikannya dengan ClickUp. Agen AI dapat bertindak berdasarkan pembaruan status pembayaran dari alat-alat tersebut Pelajari cara mengatur agen-agen ini dalam video penjelasan ini oleh salah satu manajer produk ClickUp, Ken:

👀 Tahukah Anda? Mengurangi keterlambatan pembayaran selama satu hari dapat meningkatkan arus kas gabungan perusahaan-perusahaan UE sebesar 0,9% dan menghemat biaya pembiayaan sebesar €158 juta.

4. Pengelolaan dan penyelesaian sengketa

Sebuah kesalahan pada baris item atau ketentuan pesanan pembelian yang terlewatkan dapat menghambat pembayaran selama berminggu-minggu. Lebih parah lagi, sengketa seringkali tidak terdeteksi hingga pelanggan mengajukan keluhan, pada saat itu, arus kas sudah terkena dampaknya.

AI mendeteksi dan mencegah sengketa sebelum terjadi, serta mengatur cara tim mengelola dan menyelesaikan sengketa tersebut ketika terjadi.

🔍 Anda dapat menggunakannya untuk: Identifikasi alasan sengketa berulang dari data historis seperti masalah jumlah produk, ketidaksesuaian tagihan, dll., dan tandai faktur berisiko tinggi sebelumnya

Pindai email atau tiket dukungan untuk mendeteksi nada frustrasi, memudahkan eskalasi atau penyelesaian yang lebih cepat

Rutekan sengketa ke pemangku kepentingan internal yang tepat dan sarankan tindakan penyelesaian berdasarkan hasil sebelumnya 📌 Penyelesaian yang lebih cepat mengurangi DSO dan meningkatkan kepuasan pelanggan—dua hasil yang biasanya sulit untuk diseimbangkan.

5. Peramalan arus kas

Arus kas menentukan kemampuan Anda untuk beroperasi, berkembang, dan membayar tim Anda. Namun, metode peramalan tradisional seperti spreadsheet dan model statis tidak dapat mengikuti perubahan perilaku pelanggan atau ketidakpastian ekonomi.

AI menawarkan cara untuk beralih dari perencanaan retrospektif dan reaktif ke perencanaan real-time yang didorong oleh data.

🔍 Bagaimana cara kerjanya: Gabungkan laporan penagihan, pola pembayaran, status faktur, dan tren makro

Penyesuaian otomatis proyeksi saat faktur baru dikeluarkan atau pembayaran masuk

Simulasikan perubahan seperti apa yang terjadi jika 10 pelanggan teratas membayar 5 hari terlambat, dan lihat dampaknya pada proses selanjutnya 📌 Buat dasbor berbasis AI untuk memantau arus kas masuk yang diharapkan versus yang sebenarnya dan atur peringatan untuk setiap perbedaan signifikan.

💡 Tips Pro: Bangun dasbor yang didukung AI yang tidak hanya melacak pembayaran yang diharapkan versus yang sebenarnya, tetapi juga menjelaskan alasan di balik angka-angka tersebut. Dengan AI Cards di ClickUp Dashboards, Anda dapat menambahkan widget yang secara otomatis merangkum tren, menandai anomali, atau bahkan menyusun wawasan dalam bahasa yang mudah dipahami langsung di dasbor Anda. Alih-alih memeriksa laporan secara manual, Anda mendapatkan pemberitahuan proaktif dan konteks—sehingga Anda dapat bertindak cepat saat perbedaan paling penting.

Manfaat Menggunakan AI dalam Manajemen Piutang

Seiring dengan perpanjangan siklus pembayaran dan meningkatnya biaya operasional, tim keuangan berusaha keras untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas. AI mengubah proses piutang manual menjadi sistem proaktif yang didorong oleh wawasan.

Berikut adalah beberapa manfaat AI dalam operasional piutang:

Kurangi DSO dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan faktur yang paling berisiko tertunda

Skalakan bisnis Anda dengan efisien dengan menangani lebih banyak faktur tanpa menambah jumlah karyawan

Tingkatkan visibilitas dengan mengintegrasikan status faktur, perilaku pelanggan, data keuangan, dan perkiraan dalam satu dasbor

Lakukan penilaian risiko kredit dengan menetapkan skor risiko dinamis dan mengidentifikasi tren pembayaran awal

Bebaskan tim Anda dengan mengotomatisasi tugas rutin seperti pengingat, eskalasi, dan entri data

👀 Tahukah Anda? Hanya 44% bisnis yang telah mengotomatisasi proses piutang mereka untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Alat otomatisasi piutang yang tepat dapat membantu Anda mempermudah proses penagihan dan pelacakan pembayaran.

Berikut ini tiga alat yang menghadirkan otomatisasi cerdas dan wawasan prediktif ke dalam operasi piutang Anda:

1. Versapay

melalui Versapay

Versapay menggabungkan otomatisasi piutang dengan fitur kolaborasi pelanggan untuk membantu bisnis mempercepat pembayaran dan meningkatkan transparansi.

Gunakan Versapay untuk:

Implementasikan machine learning untuk mengotomatisasi pencatatan pembayaran dan mencocokkan pembayaran dengan setoran

Prediksi risiko pembayaran berdasarkan perilaku pelanggan dan riwayat sengketa

Organisir penagihan dengan fitur komentar bawaan dan portal pelanggan

2. HighRadius

melalui HighRadius

HighRadius menyediakan rangkaian alat berbasis AI yang komprehensif untuk Kantor CFO, dengan fokus kuat pada otomatisasi piutang dan pengelolaan arus kas yang lebih baik.

Begini cara kerjanya:

Prediksi tanggal pembayaran menggunakan model perilaku canggih

Percepat penyelesaian sengketa dengan tanggapan yang disarankan oleh AI dan pengalihan otomatis

Cocokkan pembayaran dengan faktur dari berbagai format dan sumber

3. ClickUp

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, memberikan Anda visibilitas penuh atas status pembayaran dan informasi akun tanpa perlu mengelola spreadsheet atau alat yang terpisah.

Coba ClickUp secara gratis Tambahkan bidang kustom ke catatan transaksi Anda dan detailkan dengan tepat ke mana uang Anda mengalir, dengan ClickUp untuk Keuangan

ClickUp untuk Tim Keuangan

Dengan ClickUp untuk Keuangan, Anda dapat:

Hitung jumlah hari piutang Anda yang telah jatuh tempo menggunakan tanggal jatuh tempo dan tanggal penyelesaian pada bidang kustom

Tandai faktur yang melebihi batas usia rata-rata perusahaan Anda menggunakan kombinasi peringatan otomatis dan wawasan AI dari Dashboard ClickUp

Perkirakan dampak potensial pada arus kas bulanan berdasarkan saldo terbuka dan data keuangan secara keseluruhan. Misalnya, Bidang Kustom di ClickUp memungkinkan Anda melacak poin data seperti nomor proses faktur, status pembayaran, nama pelanggan, jumlah yang harus dibayar, dan lainnya untuk mendapatkan konteks yang lebih jelas

Anda juga dapat menambahkan Formula Fields untuk menjalankan perhitungan real-time di dalam ruang kerja Anda. Fitur ini sangat berguna bagi tim keuangan yang terbiasa dengan logika spreadsheet

Organisir informasi dan tugas seperti Anda melakukannya di spreadsheet, menggunakan tampilan tabel ClickUp

Anda dapat mengelola informasi ini di tampilan tabel ClickUp, yang mirip dengan spreadsheet (hanya dengan fitur yang lebih baik). Setiap baris berubah menjadi tugas, dan setiap kolom menjadi bidang data langsung yang dapat Anda tindak lanjuti secara langsung. Tim piutang dapat mengelola status faktur, memperbarui catatan pembayaran, dan menugaskan tugas tindak lanjut.

ClickUp Brain

Tim AR juga dapat dengan mudah menulis pertanyaan mereka ke ClickUp Brain daripada harus melakukan perhitungan angka yang rumit dan analisis manual!

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan ClickUp yang memahami tugas, dokumen, dan komunikasi pelanggan Anda. Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk merangkum riwayat pembayaran klien, menghasilkan email tindak lanjut, atau menandai faktur yang belum diproses dalam seminggu.

Misalnya, jika seorang pelanggan memiliki tiga faktur yang belum dibayar, ClickUp Brain dapat menyusun email yang merujuk pada komunikasi sebelumnya, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang harus dibayar. Anda dapat mengikuti pelanggan dengan pengingat pembayaran yang dipersonalisasi dalam hitungan detik.

Minta ClickUp Brain untuk membuat pengingat pembayaran untuk pelanggan Anda

📌 Masih mengandalkan ChatGPT atau LLM lainnya untuk proses piutang Anda? Sekarang Anda dapat menggunakan ChatGPT, Gemini, dan Claude, semuanya dari dalam ClickUp Brain tanpa perlu berpindah aplikasi.

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin menghindari kerumitan pengaturan dan mulai mengelola proses piutang Anda segera, Template Faktur ClickUp adalah cara tercepat. Ini adalah pengaturan daftar siap pakai yang dirancang khusus untuk tim keuangan dan pemilik bisnis yang ingin melacak, mengirim, dan memantau faktur dari dasbor terpusat tanpa perlu membangun sistem dari nol. Dapatkan template gratis Jaga arus kas yang lebih sehat dengan pelacakan data otomatis di templat faktur ClickUp

Otomatisasi ClickUp

ClickUp Automations menawarkan solusi yang ideal untuk tugas-tugas berulang atau membosankan. Majukan tugas dengan menetapkan kondisi dan pemicu yang secara otomatis menjalankan tindakan di seluruh proses piutang Anda.

Misalnya, Anda dapat membuat alur kerja dengan ClickUp Automations untuk secara otomatis mengirim email yang telah disusun oleh ClickUp Brain kepada pelanggan dan meminta pembayaran dengan profesional.

Beritahu ClickUp Brain apa yang ingin Anda otomatisasi dalam bahasa alami, dan ClickUp Automations akan membuat alur kerja

Anda dapat menggunakan ClickUp Automations untuk:

Otomatisasi perubahan status tugas berdasarkan tanggal jatuh tempo atau konfirmasi pembayaran

Tugaskan eskalasi jika klien tidak merespons dalam jangka waktu yang ditentukan

Tambahkan subtugas atau komentar berdasarkan tag risiko atau nilai faktur

Beritahu manajer ketika akun penting melampaui batas usia piutang

📮ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan ke 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi tersebut sudah didokumentasikan dan mudah diakses? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager di sisi Anda, pergantian konteks menjadi hal yang masa lalu. Cukup tanyakan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

Dashboard ClickUp

Untuk memantau arus kas masuk, keluar, utang, dan piutang, Anda dapat membuat dasbor ClickUp kustom yang menampilkan informasi yang tepat sesuai kebutuhan tim Anda. Dasbor ini mengambil data real-time dari alur kerja tugas Anda, sehingga setiap perubahan status, penugasan, atau konfirmasi pembayaran akan langsung terrefleksikan dalam laporan Anda.

Dapatkan wawasan visual terperinci tentang KPI akun kunci dengan Dashboard ClickUp

Dengan Dashboard ClickUp, Anda dapat melacak:

Saldo terutang berdasarkan status, usia, atau penagih

Jumlah faktur yang sedang dalam proses eskalasi, tindak lanjut, atau telah diselesaikan

Tren penagihan berdasarkan minggu, wilayah, atau jenis pelanggan

Rata-rata DSO dan tingkat penagihan dibandingkan dengan target

Faktanya, Dashboard ClickUp sangat ideal untuk rapat tinjauan piutang atau saat eksekutif membutuhkan gambaran cepat tentang kinerja piutang.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp University untuk menghemat waktu dan melatih karyawan Anda. Bekerja dalam ekosistem ClickUp memungkinkan Anda mengakses panduan praktis yang menarik dan menguasai alat-alat penting.

Sementara dasbor visual di ClickUp mengstandarkan KPI keuangan Anda, Anda juga dapat mengorganisir pengelolaan informasi Anda.

Formulir ClickUp

ClickUp Forms mengotomatiskan tugas tindak lanjut atau permintaan sebelum masuk ke dalam pipeline. Anda dapat membuatnya untuk tim internal untuk mengirimkan permintaan faktur, dengan bidang wajib seperti nama pelanggan, jumlah faktur, tanggal jatuh tempo, referensi PO, dan informasi kontak.

Setiap pengiriman di ClickUp Forms secara otomatis diubah menjadi Tugas ClickUp. Tugas tersebut kemudian ditugaskan kepada orang yang tepat dengan semua konteks yang diperlukan sudah tersedia.

Kumpulkan dan sentralisasikan informasi dengan ClickUp Forms

Tim piutang dapat menggunakan ClickUp Forms untuk:

Hemat waktu dengan menghilangkan klarifikasi bolak-balik

Aktifkan otomatisasi spesifik berdasarkan input formulir (misalnya, otomatis mengalokasikan faktur bernilai tinggi ke penagih senior)

Hubungkan pengiriman formulir ke alur kerja kustom untuk eskalasi atau persetujuan

ClickUp Docs

ClickUp Docs memberikan tim piutang Anda ruang terpusat untuk semua yang mereka butuhkan agar tetap konsisten.

Tambahkan informasi lebih cepat dengan format yang kaya dan perintah slash di ClickUp Docs

Simpan koleksi playbook, templat email tindak lanjut, panduan penyelesaian sengketa, dan kebijakan eskalasi di Docs. Dokumen-dokumen ini dapat dihubungkan langsung ke tugas, memastikan semua pihak tetap sejalan dalam penggunaan bahasa dan proses.

Misalnya, untuk menangani tugas sengketa klien, penagih yang ditugaskan dapat mengakses dokumen yang relevan dan melacak perubahan dalam proses menggunakan riwayat versi.

Integrasi ClickUp

Anda mengumpulkan informasi faktur melalui Forms, mengelola tugas dengan Custom Fields dan Automations, memantau kemajuan di Dashboards, menggunakan Docs untuk konsistensi, dan menghubungkan sistem keuangan Anda melalui integrasi ClickUp.

Hubungkan aplikasi favorit Anda dengan lebih dari 1000 integrasi ClickUp

Misalnya, ClickUp terintegrasi dengan QuickBooks untuk menyinkronkan aktivitas faktur dengan manajemen tugas. Ketika faktur baru diterbitkan di QuickBooks, tugas yang sesuai dapat dibuat secara otomatis di ClickUp, lengkap dengan syarat pembayaran, detail klien, dan batas waktu tindak lanjut.

Setelah pembayaran diterima, tugas dapat ditandai selesai secara otomatis, sehingga alur kerja Anda tetap terkini.

Ini juga terintegrasi dengan ClickUp Brain, yang dapat:

Buat tindak lanjut yang disesuaikan untuk faktur yang belum dibayar berdasarkan data yang disinkronkan

Ringkas tren perilaku pembayaran pelanggan yang diambil dari QuickBooks

Sarankan tindakan berdasarkan data penagihan yang sudah jatuh tempo atau masalah pembayaran berulang

ClickUp menyediakan alur kerja AR yang lengkap dengan fitur pemrosesan pembayaran yang lebih cepat.

Arnold Rogers, Manajer Layanan Pelanggan di Launch Control, setuju:

Kami telah terintegrasi dengan Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan kami untuk melacak keuangan, retensi, pelaporan, dan detail pelanggan dalam satu platform, karena kami dapat mengumpulkan informasi dari semua alat yang kami gunakan dan mengompilasinya di ClickUp untuk kemudahan penggunaan tanpa melibatkan semua departemen dan menghabiskan waktu dari jadwal mereka.

Cara Memulai Penggunaan AI dalam Manajemen Piutang

Penggunaan AI generatif tidak berarti mengganti seluruh sistem piutang Anda. Mulailah dari hal kecil dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang paling rumit.

Berikut ini adalah daftar cepat tempat tim piutang dapat menerapkan AI dalam sistem yang sudah ada untuk penagihan pembayaran yang tepat waktu:

Tugas atau tantangan Solusi berbasis AI Menagih pembayaran yang terlambat Aktifkan pengingat berdasarkan tanggal jatuh tempo atau perilaku pelanggan Pengiriman faktur yang terlambat atau tidak lengkap Standarkan input dengan formulir input terstruktur Kurangnya visibilitas terhadap kinerja piutang Gunakan dashboard real-time untuk memantau penagihan yang tertunda, DSO, dan eskalasi Penanganan dan penyelesaian sengketa yang tertunda Rutekan masalah secara otomatis dan sarankan tindakan berdasarkan data historis

👀 Tahukah Anda? 99% perusahaan di Amerika Serikat termasuk dalam kategori usaha kecil. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran mempengaruhi lebih dari setengah tenaga kerja nasional.

Jangan biarkan piutang berubah menjadi utang—kelola dengan lebih baik menggunakan ClickUp

Tidak ada yang ingin menghabiskan waktu seminggu mengejar faktur yang belum dibayar atau pembayaran terlambat. Dengan AI dalam alur kerja Anda, Anda dapat mengganti tugas reaktif dengan sistem proaktif. Hasilnya? Anda dapat merencanakan proses piutang Anda dan menikmati penghematan biaya yang signifikan.

ClickUp adalah platform all-in-one yang menyediakan alat lengkap untuk melakukan hal tersebut. Anda dapat membuat draf tindak lanjut, mengatur otomatisasi untuk menangani pengingat dan eskalasi, memantau tren pembayaran secara real-time melalui dashboard langsung, dan banyak lagi.

Ini mengotomatisasi proses Anda dan mengurangi pekerjaan manual, sehingga Anda tidak lagi merespons masalah tetapi menyelesaikannya sebelum muncul.

Daftar gratis untuk ClickUp dan bangun proses AR yang lebih cerdas dan lebih cepat!