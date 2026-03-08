10 Template Analisis Margin Gratis

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki visibilitas detail terhadap kinerja keuangan mereka dapat mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Namun, sebagian besar tim keuangan masih menghabiskan berjam-jam setiap bulan untuk membangun ulang perhitungan margin yang sama di spreadsheet yang terpisah.

Panduan ini akan membimbing Anda melalui 10 templat analisis margin—mulai dari kalkulator titik impas hingga kerangka kerja penetapan harga kompetitif—sehingga Anda dapat menghentikan reaksi terhadap penurunan keuntungan dan mulai membuat keputusan yang lebih cepat dan didukung data untuk melindungi margin keuntungan Anda.

Apa Itu Template Analisis Margin?

Ketika CFO Anda meminta data margin per lini produk selama tinjauan kuartalan, hal terakhir yang Anda inginkan adalah menemukan tiga spreadsheet berbeda dengan tiga jawaban berbeda—masing-masing 'diperbarui' oleh anggota tim yang berbeda bulan lalu.

Template analisis margin adalah kerangka kerja yang sudah siap pakai untuk mengatasi hal ini. Template ini dirancang untuk menghitung dan melacak selisih antara pendapatan dan biaya Anda, memberikan gambaran yang jelas tentang keuntungan di seluruh produk, layanan, atau unit bisnis.

Ini mengstandarkan perhitungan Anda, mengonsolidasikan data Anda, dan memberikan alur kerja yang dapat diulang untuk melacak keuntungan—baik Anda fokus pada margin bruto, margin kontribusi, atau margin laba bersih.

Template ini sangat penting bagi tim keuangan, pemilik bisnis, dan manajer operasional yang perlu memahami profitabilitas tanpa repot dengan spreadsheet. Template ini mengstandarkan perhitungan Anda, mengonsolidasikan data Anda, dan menciptakan alur kerja yang dapat diulang untuk melacak metrik kunci.

Sebuah templat yang baik biasanya mencakup:

Masukan pendapatan: Kolom untuk angka penjualan berdasarkan produk, layanan, atau periode waktu.

Kategori biaya: Bagian untuk Biaya Barang yang Dijual (COGS), biaya variabel, dan biaya tetap.

Rumus margin: Perhitungan siap pakai untuk Perhitungan siap pakai untuk margin bruto , margin kontribusi, atau margin laba bersih

Elemen visualisasi: Grafik atau format kondisional untuk membantu Anda mengidentifikasi tren secara instan.

Meskipun banyak tim memulai dengan kalkulator margin laba di Excel, pendekatan ini seringkali menimbulkan masalah kontrol versi dan silo data. Menggunakan templat dalam ruang kerja terhubung memastikan semua orang bekerja dengan angka yang sama, memberikan wawasan yang andal saat Anda membutuhkannya.

📮ClickUp Insight: 44% responden survei kami menggunakan spreadsheet untuk mengelola proyek dan tugas mereka. Namun, spreadsheet tidak dirancang untuk alur kerja yang terus berkembang. Seiring proyek Anda menjadi lebih kompleks, memperbarui status, jadwal, dan penugasan menjadi tugas manual yang memakan waktu. Platform AI terintegrasi seperti ClickUp mengatasi masalah ini dengan tampilan khusus seperti Daftar, Tabel, Kalender, dan Gantt. Artinya, Anda dapat memvisualisasikan tugas-tugas dengan cara yang sesuai untuk Anda dan tim Anda. Atur otomatisasi berbasis pemicu untuk memperbarui bidang dan status seiring berjalannya pekerjaan, dan tiba-tiba, pembaruan manual menjadi hal yang masa lalu.

🎥 Apakah Anda menggunakan alat yang tepat untuk mengatasi entri data berulang yang secara alami diperlukan dalam pekerjaan Anda? Video ini menunjukkan apa yang perlu Anda perhatikan.

10 Template Analisis Margin Gratis untuk Pemantauan Keuntungan

Di bawah ini, kami telah mengorganisir 10 templat analisis berdasarkan kasus penggunaan—mulai dari perhitungan keuntungan cepat hingga analisis keuangan komprehensif—sehingga Anda dapat langsung memilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

1. Template Penetapan Harga Produk oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir dan simpan semua informasi harga dalam basis data tanpa kode di Templat Harga Produk ClickUp.

Menetapkan harga tanpa mengetahui apakah itu menguntungkan adalah risiko besar. Templat Penetapan Harga Produk ClickUp membantu Anda menghindari hal itu dengan menghitung harga optimal berdasarkan biaya produksi, harga pesaing, dan margin laba target Anda. Ini memastikan strategi penetapan harga Anda didasarkan pada data, bukan tebakan.

Fitur unggulan: Lacak komponen biaya seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung dalam tugas penetapan harga Anda menggunakan Lacak komponen biaya seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung dalam tugas penetapan harga Anda menggunakan ClickUp Custom Fields . Hal ini memperkaya pekerjaan Anda dengan konteks keuangan yang kritis dan meningkatkan pelaporan di Dashboard ClickUp

Keunggulan AI: Hentikan tebak-tebakan dalam menentukan titik harga. Analisis data harga historis dan dapatkan saran harga yang dioptimalkan margin berdasarkan struktur biaya saat ini Anda dengan Hentikan tebak-tebakan dalam menentukan titik harga. Analisis data harga historis dan dapatkan saran harga yang dioptimalkan margin berdasarkan struktur biaya saat ini Anda dengan ClickUp Brain , kumpulan fitur AI kontekstual.

🚀 Ideal untuk: Manajer produk, tim e-commerce, dan siapa pun yang meluncurkan produk baru.

2. Template Analisis Titik Impas oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Analisis Titik Impas ClickUp membantu Anda memahami titik di mana pendapatan sama dengan biaya.

Apakah Anda bertanya-tanya apakah produk atau proyek baru secara finansial layak? Template Analisis Titik Impas ClickUp menghitung volume penjualan atau pendapatan yang tepat yang diperlukan untuk menutupi semua biaya tetap dan variabel Anda. Template ini menunjukkan titik tepat di mana Anda berhenti merugi dan mulai menghasilkan keuntungan.

Fitur unggulan: Grafik titik impas visual yang diperbarui secara otomatis saat Anda menyesuaikan asumsi biaya, memberikan umpan balik instan tentang bagaimana perubahan harga atau biaya memengaruhi laba bersih Anda.

Koneksi Dashboard: Buat representasi visual pekerjaan Anda dan pantau kemajuan real-time menuju target titik impas di berbagai produk dengan menghubungkan templat Anda ke Buat representasi visual pekerjaan Anda dan pantau kemajuan real-time menuju target titik impas di berbagai produk dengan menghubungkan templat Anda ke Dashboard ClickUp.

🚀 Ideal untuk: Startup, peluncuran produk baru, dan tim keuangan yang mengevaluasi kelayakan proyek.

3. Template Analisis Biaya oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Dengan Template Analisis Biaya ClickUp, Anda dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang anggaran dan alokasi sumber daya.

Margin Anda terus menyusut, tetapi Anda tidak tahu penyebabnya. Template Analisis Biaya ClickUp membantu Anda mengidentifikasi masalah dengan memecah semua kategori biaya Anda —langsung, tidak langsung, tetap, dan variabel—untuk mengetahui persis ke mana uang Anda mengalir.

Fitur unggulan: Sistem kategorisasi yang jelas yang memisahkan biaya yang dapat dikendalikan dari biaya yang tidak dapat dikendalikan, membantu Anda fokus pada upaya optimasi di area yang akan memberikan dampak terbesar.

Manfaat otomatisasi: Tangani erosi margin sebelum menjadi krisis dengan mengatur Tangani erosi margin sebelum menjadi krisis dengan mengatur otomatisasi ClickUp untuk secara otomatis menandai kategori biaya yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.

🚀 Ideal untuk: Tim operasional, manajer pembelian, dan CFO yang memimpin inisiatif pengurangan biaya.

4. Template Analisis Biaya Produksi oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Navigasi struktur biaya yang kompleks dengan mudah menggunakan Template Analisis Biaya Produksi ClickUp.

Template Analisis Biaya Produksi ClickUp memberikan visibilitas detail tentang biaya produksi dengan melacaknya pada tingkat unit, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Hal ini memungkinkan Anda menghitung margin yang tepat untuk setiap produk yang Anda buat.

Fitur unggulan: Pelacakan biaya per unit yang digabungkan ke dalam tampilan margin agregat, sehingga Anda dapat melihat detail kecil dan gambaran besar secara bersamaan.

Integrasi alur kerja: Buat visibilitas end-to-end dari lantai pabrik hingga margin laba akhir Anda dengan menghubungkan data biaya produksi ke manajemen inventaris dan tugas penjualan di ClickUp.

🚀 Ideal untuk: Tim manufaktur, manajer produksi, dan pemimpin operasional.

5. Template Analisis Harga Kompetitif oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Analisis model harga pesaing Anda secara berdampingan dan temukan peluang untuk mengungguli mereka dengan Template Analisis Harga Kompetitif ClickUp.

Penetapan harga tanpa mempertimbangkan faktor lain adalah resep kegagalan. Template Analisis Harga Kompetitif ClickUp membantu Anda menetapkan harga secara kompetitif tanpa mengorbankan keuntungan dengan menggabungkan informasi harga pesaing dengan struktur biaya Anda sendiri. Anda dapat menggunakannya untuk dengan mudah mengidentifikasi peluang penetapan harga dan celah margin di pasar.

Fitur unggulan: Perbandingan berdampingan Perbandingan berdampingan ClickUp Views yang menampilkan margin Anda dibandingkan dengan margin pesaing yang diperkirakan, memberikan gambaran jelas tentang posisi pasar Anda.

Penelitian AI: Ringkas tren harga pesaing dari penelitian yang Anda simpan di Ringkas tren harga pesaing dari penelitian yang Anda simpan di ClickUp Docs menggunakan ClickUp Brain untuk mengidentifikasi peluang yang dapat ditindaklanjuti dalam optimasi margin.

🚀 Ideal untuk: Tim pemasaran, strategis produk, dan manajer pengembangan bisnis

6. Template Daftar Harga oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Daftar Harga ClickUp dirancang untuk membantu Anda mengorganisir dan melacak informasi harga untuk produk atau layanan Anda.

Sudah bosan dengan kekacauan "spreadsheet mana yang berisi harga terbaru?"? Template Daftar Harga ClickUp mengumpulkan semua harga produk dan layanan Anda, beserta biaya dan margin terkait, ke dalam satu tampilan terorganisir dan andal. Ini menjadi sumber kebenaran tunggal untuk penetapan harga di seluruh organisasi Anda.

Fitur unggulan: Lacak setiap perubahan harga dan lihat siapa yang membuatnya dengan Riwayat Versi ClickUp. Gabungkan ini dengan Alur Kerja Persetujuan ClickUp untuk memastikan semua pembaruan harga telah disetujui dengan benar sebelum diterapkan.

Kontrol akses: Mencegah pembagian data margin sensitif secara tidak sengaja dengan membuat Tampilan Terfilter ClickUp untuk tim penjualan Anda yang hanya menampilkan harga akhir, sementara tim keuangan dan pimpinan tetap memiliki akses ke detail biaya dan margin lengkap.

🚀 Ideal untuk: Tim penjualan, manajer akun, dan departemen keuangan

7. Template Laporan Analisis Keuangan oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp dirancang untuk memudahkan tim dalam menganalisis, melaporkan, dan menyimpulkan temuan untuk perencanaan anggaran dan investasi.

Perhitungan margin dasar memang baik, tetapi eksekutif membutuhkan gambaran lengkap. Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp ini menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan Anda, termasuk tren margin, rasio keuntungan, dan perbandingan periode ke periode.

Fitur unggulan: Bagian yang sudah disiapkan untuk analisis margin bersama dengan metrik keuangan kunci lainnya seperti rasio likuiditas, efisiensi, dan leverage.

Dokumen dinamis: Ubah laporan statis menjadi sumber daya dinamis dengan ClickUp Docs. Buat laporan keuangan yang mengambil data real-time dari dashboard ClickUp yang terhubung, sehingga analisis Anda tetap terkini.

🚀 Ideal untuk: Tim keuangan, analis, dan eksekutif yang membutuhkan pelaporan keuangan terstruktur.

8. Template Analisis Biaya-Manfaat oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Analisis Biaya-Manfaat ClickUp memudahkan pengambilan keputusan dengan membandingkan secara visual biaya dan manfaat dari proyek atau inisiatif.

Setiap proyek atau investasi baru adalah sebuah taruhan. Templat Analisis Biaya dan Manfaat dari ClickUp membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dengan melakukan analisis biaya dan manfaat yang membandingkan biaya suatu keputusan dengan manfaat yang diharapkan. Templat ini dilengkapi dengan perhitungan bawaan untuk ROI dan periode pengembalian modal untuk menentukan apakah margin dari suatu investasi secara finansial masuk akal.

Fitur unggulan: Perhitungan ROI dan periode pengembalian modal sudah terintegrasi langsung dalam kerangka kerja, menghemat waktu Anda dari pembuatan rumus manual.

Pelacakan proyek: Pantau apakah margin dan manfaat yang diproyeksikan benar-benar terwujud dengan menghubungkan analisis biaya-manfaat langsung ke tugas-tugas proyek di ClickUp.

🚀 Ideal untuk: Manajer proyek dan eksekutif yang mengevaluasi inisiatif baru atau perubahan operasional.

9. Template Margin Laba (CFI)

melalui CFI

Corporate Finance Institute (CFI) menyediakan templat margin laba berbasis Excel yang kuat untuk menghitung margin laba kotor, margin laba operasional, dan margin laba bersih menggunakan rumus standar industri. Ini adalah titik awal yang bagus bagi profesional keuangan yang sering bekerja dengan spreadsheet.

Fitur unggulan: Template ini juga berfungsi sebagai sumber belajar, dengan penjelasan yang jelas tentang setiap jenis margin dan kapan harus menggunakannya. Ini adalah cara yang bagus untuk memahami teori di balik angka-angka tersebut.

Penilaian jujur: Ini adalah alat yang sangat baik untuk perhitungan satu kali atau analisis individu. Namun, karena ini adalah spreadsheet statis, ia tidak memiliki fitur kolaborasi real-time dan otomatisasi yang diperlukan untuk pemantauan margin berkelanjutan di seluruh tim.

🚀 Ideal untuk: Profesional keuangan dan analis yang lebih suka bekerja di Excel

10. Kalkulator margin kontribusi online + templat Sheets gratis (Koefisien)

melalui Coefficient

Kalkulator Margin Kontribusi oleh Coefficient menyediakan kalkulator online cepat dan templat Google Sheets yang dapat diunduh untuk menghitung margin kontribusi. Ini membantu Anda memahami seberapa besar setiap unit yang terjual berkontribusi dalam menutupi biaya tetap dan menghasilkan keuntungan.

Fitur unggulan: Kalkulator online instan sangat cocok untuk pemeriksaan cepat selama rapat, sementara templat yang dapat diunduh memungkinkan analisis yang lebih rinci.

Penilaian jujur: Berguna untuk analisis ekonomi tingkat unit yang sederhana, tetapi terbatas untuk tim yang perlu melacak tren historis atau menganalisis margin di berbagai produk kompleks.

🚀 Ideal untuk: Tim yang sudah menggunakan Google Workspace dan membutuhkan cara cepat untuk menghitung margin kontribusi.

📮ClickUp Insight: 74% karyawan menggunakan dua atau lebih alat hanya untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan—sambil berpindah-pindah antara email, obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi. Perpindahan konteks yang konstan ini membuang waktu dan memperlambat produktivitas. Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda—email, obrolan, dokumen, tugas, dan catatan—ke dalam satu ruang kerja yang dapat dicari, sehingga semuanya tepat di tempat yang Anda butuhkan.

Mengapa Templat Analisis Margin Penting untuk Bisnis Anda

Anda melihat angka pendapatan yang tinggi dan menganggap bisnis berjalan baik, tetapi Anda merasa ragu karena tidak tahu cara mengukur keuntungan proyek secara akurat—masalah yang dialami sebagian besar bisnis, karena hanya 38% perusahaan yang menggunakan analisis biaya-keuntungan.

Template analisis margin memberikan data yang akurat, membantu Anda beralih dari tebak-tebakan ke pemahaman yang pasti. Template ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan cerdas dan berbasis data yang melindungi margin keuntungan Anda.

Visibilitas terhadap keuntungan sebenarnya: Pendapatan tinggi bisa menyesatkan. Template ini memaksa Anda untuk melihat produk dan layanan mana yang sebenarnya menghasilkan keuntungan setelah semua biaya diperhitungkan.

Pengambilan keputusan yang lebih cepat: Ketika data margin Anda terorganisir dan mudah diakses, keputusan kritis terkait penetapan harga, pengurangan biaya, dan Ketika data margin Anda terorganisir dan mudah diakses, keputusan kritis terkait penetapan harga, pengurangan biaya, dan strategi produk dapat diambil dalam hitungan jam而不是minggu.

Konsistensi di seluruh organisasi: Templat standar menghilangkan masalah "lembar kerja saya menunjukkan angka yang berbeda" yang mengganggu rapat keuangan dan merusak kepercayaan terhadap data.

Pencegahan margin proaktif: Dengan memantau margin seiring waktu, Anda dapat mendeteksi penurunan margin sebelum menjadi krisis. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendeteksi kenaikan biaya pemasok atau tekanan harga pasar sejak dini.

Ketika Anda berhenti menganggap analisis margin sebagai tugas terpisah dan terisolasi, serta mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan harian Anda, Anda menghilangkan fragmentasi konteks —yang memaksa tim untuk membuang-buang waktu mencari informasi di aplikasi yang terputus-putus—yang sering menghantui banyak bisnis.

💟 Bonus: Gunakan Super Agent Builder di ClickUp untuk membuat Analis Laporan Keuangan Super Agent yang mengubah data kerja ClickUp Anda menjadi laporan yang konsisten dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa perlu mengompilasi pembaruan secara manual. Super Agents adalah rekan kerja AI-powered ClickUp yang dirancang untuk menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan beradaptasi dengan ruang kerja Anda melalui interaksi cerdas dan mirip manusia. Agen ambient yang belajar sendiri ini memiliki konteks lengkap ruang kerja Anda, memungkinkan mereka untuk menjalankan alur kerja multi-langkah secara efisien dan aman sepanjang waktu. Begini cara Analis Laporan Keuangan Super Agent dapat membantu: Ambil sinyal kunci dari Ruang/Folder/Daftar yang telah ditentukan (atau kumpulan Daftar), seperti: Apa yang telah diselesaikan versus yang direncanakan Apa yang terlambat atau berisiko (pekerjaan yang dapat mempengaruhi pendapatan, penagihan, biaya, atau pengiriman) Perubahan ruang lingkup yang signifikan atau sinyal pekerjaan ulang (seringkali menjadi faktor biaya)

Apa yang telah diselesaikan vs. yang direncanakan

Apa yang terlambat atau berisiko (pekerjaan yang dapat mempengaruhi pendapatan, penagihan, biaya, atau pengiriman)

Perubahan lingkup yang signifikan atau sinyal pekerjaan ulang (seringkali menjadi faktor biaya)

Buat laporan standar setiap kali (sehingga pimpinan dapat membandingkan periode)

Posting laporan sebagai komentar, pesan obrolan, atau ke dalam dokumen yang sedang berjalan (tergantung pada pengaturan Anda) Apa yang telah diselesaikan vs. yang direncanakan

Apa yang terlambat atau berisiko (pekerjaan yang dapat mempengaruhi pendapatan, penagihan, biaya, atau pengiriman)

Perubahan lingkup yang signifikan atau sinyal pekerjaan ulang (seringkali menjadi faktor biaya)

Pelajari cara membuat Super Agent pertama Anda hari ini.

Cara Menggunakan Template Analisis Margin

Bahkan setelah Anda menemukan templat, ketakutan akan memasukkan data secara salah dan mendapatkan hasil yang menyesatkan dapat menghambat, sehingga templat tersebut hanya mengumpulkan debu digital. Mengikuti proses pengambilan keputusan yang jelas membuatnya lebih mudah dikelola dan memastikan analisis Anda akurat.

Sebelum memulai, pastikan data Anda sudah siap:

Data biaya (biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap vs. biaya variabel)

Angka pendapatan (dapat diakses berdasarkan produk, layanan, atau unit bisnis)

Pahami dengan jelas jenis margin mana yang perlu Anda analisis (margin kotor, margin kontribusi, atau margin bersih).

Begini cara memulainya:

Pilih templat yang tepat untuk jenis analisis Anda: Gunakan templat titik impas untuk pertanyaan kelayakan, templat analisis biaya untuk optimasi pengeluaran, atau templat penetapan harga produk untuk peluncuran baru. Masukkan struktur biaya Anda: Isi templat dengan biaya tetap, biaya variabel per unit, dan alokasi biaya overhead. Tambahkan data pendapatan Anda: Masukkan data harga dan volume penjualan, baik data historis aktual maupun proyeksi masa depan. Periksa margin yang dihitung: Periksa margin kotor, margin kontribusi, atau margin bersih, tergantung pada templat yang Anda pilih. Analisis hasil: Identifikasi produk atau layanan mana yang memiliki margin sehat dan mana yang memerlukan perhatian. Cari tren atau penyimpangan. Atur pelacakan berkelanjutan: Jika Anda menggunakan templat di ClickUp, hubungkan dengan Dashboard ClickUp untuk pemantauan margin secara real-time, sehingga data Anda selalu diperbarui secara langsung.

Jika margin Anda terlihat tidak sesuai dalam templat ClickUp, periksa Bidang Kustom—kesalahan umum adalah memasukkan biaya ke kategori yang salah. Dalam templat spreadsheet, pastikan referensi sel Anda mengambil data dari kolom yang benar.

💡 Tips Pro: Butuh jawaban cepat tentang biaya proyek tertentu, atau laporan yang Anda tahu ada tapi tidak bisa ditemukan? Cukup tanyakan ke ClickUp Brain MAX. Asisten AI desktop ini menggunakan kecerdasan buatan canggih untuk mencari di seluruh ruang kerja ClickUp Anda dan semua aplikasi terhubung, lalu merangkum informasi, sehingga tidak ada yang terlewat. Anda juga dapat mengucapkan instruksi Anda, dan Talk to Text akan mengubahnya menjadi catatan atau komentar.

Jadikan Analisis dan Pengendalian Keuangan sebagai Keunggulan Anda dengan ClickUp

Template analisis margin menghilangkan beban perhitungan manual dan menstandarkan cara tim Anda mengukur keuntungan. Dengan memilih template yang tepat sesuai tujuan Anda—baik itu mengevaluasi kelayakan, mengoptimalkan biaya, atau menetapkan harga—Anda dapat beralih dari pemecahan masalah reaktif menjadi pengambilan keputusan proaktif.

Tim yang secara konsisten memantau margin dapat mendeteksi penurunan margin lebih awal dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri yang mendorong pertumbuhan yang menguntungkan.

ClickUp membantu Anda mengonsolidasikan analisis margin dan menghubungkan pelacakan keuntungan dengan seluruh alur kerja Anda. Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan ubah cara tim Anda melacak dan mengoptimalkan keuntungan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Margin bruto menunjukkan keuntungan Anda setelah biaya produksi langsung dengan mengurangkan biaya barang yang dijual (COGS) dari pendapatan. Margin kontribusi menunjukkan seberapa besar setiap unit yang terjual membantu menutupi biaya tetap dengan mengurangkan semua biaya variabel dari pendapatan.

Sebagian besar templat kalkulator laba Excel sudah dilengkapi dengan ini, tetapi rumusnya adalah (Pendapatan – Biaya) / Pendapatan. Cukup masukkan pendapatan dan total biaya Anda ke sel yang ditentukan untuk mendapatkan margin laba Anda.

Spreadsheet memang cocok untuk perhitungan sekali pakai, tetapi alat manajemen proyek lebih baik untuk pelacakan margin yang berkelanjutan dan kolaboratif—terutama karena 30% organisasi masih mengandalkan spreadsheet sebagai alat utama untuk pemodelan kinerja. Alat ini menghubungkan data keuangan dengan alur kerja operasional Anda dan dapat mengotomatiskan pemberitahuan saat margin berubah.

Ya, sebagian besar templat dapat diduplikasi atau diperluas untuk melacak produk atau unit bisnis yang berbeda. Di platform seperti ClickUp, Anda dapat membuat tampilan terpisah yang difilter berdasarkan lini produk, yang semuanya terintegrasi ke dalam dasbor ClickUp tunggal dan agregat.