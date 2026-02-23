10 Alat AI Terbaik untuk Kepemimpinan Pertumbuhan untuk Meningkatkan Pendapatan

Selama pertemuan bulanan pertumbuhan, dashboard terlihat menjanjikan. CAC stabil. Pendaftaran baru terus meningkat.

Namun, ketika CFO bertanya, “Inisiatif mana yang meningkatkan pendapatan dan mana yang hanya meningkatkan metrik?” jawabannya menjadi kabur.

Mengapa demikian? Data media berbayar tersimpan dalam satu alat. Metrik aktivasi produk ada di alat lain. Wawasan tentang saluran penjualan terperangkap dalam laporan CRM. Eksperimen pertumbuhan dilacak dalam presentasi, spreadsheet, dan obrolan Slack.

Data tersebut tersedia, tetapi tersebar di berbagai dashboard, spreadsheet, dan alat.

Seiring dengan bertambahnya saluran akuisisi, perjalanan siklus hidup menjadi lebih kompleks, dan target pendapatan meningkat, tantangan bagi para pemimpin adalah memastikan kejelasan di seluruh sistem ini.

Di bawah ini, kami menjelajahi alat AI untuk kepemimpinan pertumbuhan yang mengintegrasikan wawasan yang terfragmentasi, mempercepat eksperimen, dan menghubungkan setiap inisiatif kembali ke dampak pendapatan. 📈

Ada beberapa kemampuan dasar yang harus dievaluasi oleh setiap pemimpin pertumbuhan sebelum memutuskan untuk menggunakan platform:

Integrasi data di seluruh funnel: Cari platform yang menerapkan wawasan berbasis data dengan menggabungkan data penggunaan produk, keterlibatan pemasaran, catatan CRM, dan data pendapatan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan tanpa perlu rekonsiliasi manual.

Keterlaksanaan yang terintegrasi dalam wawasan: Pastikan wawasan dapat diterjemahkan langsung menjadi tindakan, mendukung prioritas, rute, dan eksekusi yang didorong oleh AI dalam sistem yang sudah ada.

Metrik dan definisi yang dibagikan: Pilih alat yang Pilih alat yang menyelaraskan tim lintas fungsi di sekitar definisi yang sama untuk menghindari tantangan organisasi yang disebabkan oleh interpretasi yang bertentangan.

Kedalaman integrasi, bukan hanya luasnya: Fokus pada integrasi AI yang menyematkan wawasan ke dalam alur kerja, bukan hanya menampilkannya di dasbor.

Atribusi dan visibilitas tingkat pendapatan: Hubungkan data perilaku dengan hasil sehingga Anda dapat mengevaluasi dampak terhadap tujuan organisasi.

Keamanan, kepatuhan, dan tata kelola: Pastikan tata kelola mendukung adopsi AI secara besar-besaran, terutama saat bekerja dengan data pelanggan dan pemangku kepentingan eksternal.

AI Kontekstual: Alat AI generatif harus memahami lingkungan pertumbuhan Anda, bukan hanya menjawab perintah secara terpisah. Ia harus mampu menganalisis eksperimen, metrik, riwayat kampanye, pembaruan CRM, dan sinyal produk Anda dengan konteks yang utuh.

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang secara rutin menggunakan alat otomatisasi dan secara aktif mencari peluang baru untuk mengotomatisasi. Hal ini menyoroti potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk produktivitas: sebagian besar tim masih mengandalkan pekerjaan manual yang sebenarnya dapat diotomatisasi atau dihilangkan. Agen AI ClickUp memudahkan Anda untuk membangun alur kerja otomatis, bahkan jika Anda belum pernah menggunakan otomatisasi sebelumnya. Dengan templat plug-and-play dan perintah berbasis bahasa alami, otomatisasi tugas menjadi mudah diakses oleh semua anggota tim! 💫 Hasil Nyata: QubicaAMF mengurangi waktu pelaporan sebesar 40% dengan menggunakan dashboard dinamis dan grafik otomatis ClickUp—mengubah jam kerja manual menjadi wawasan real-time.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alat AI teratas dan perbandingannya secara langsung, berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan wawasan kunci, meningkatkan kinerja tim, dan mendukung potensi kepemimpinan:

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Manajemen kerja, perencanaan lintas fungsi, dasbor, otomatisasi, dokumen, pelacakan tujuan Tim lintas fungsi yang mengelola perencanaan dan pelaksanaan dalam satu sistem. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. 6sense Data niat tingkat akun, pemodelan tahap pembelian, dan koordinasi antar iklan dan upaya pemasaran. Tim B2B yang memprioritaskan dan berinteraksi dengan akun target berpotensi tinggi. Rencana gratis tersedia, harga kustom ZoomInfo Database kontak B2B, niat pembeli, ritme penjualan, kecerdasan percakapan Tim penjualan yang menjalankan aktivitas outbound dan prospek dengan volume tinggi Harga khusus HubSpot CRM, otomatisasi pemasaran, pembangkitan konten, pelaporan, asisten AI Tim yang berkembang yang mengelola CRM, pemasaran, dan penjualan dalam satu platform. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna Adobe Marketo Engage Otomatisasi pemasaran, atribusi multi-sentuhan, penilaian prospek, dan orkestrasi kampanye. Tim B2B yang mengelola siklus penjualan panjang dan kampanye kompleks Harga khusus Amplitude Analisis produk, wawasan perilaku, analisis berbasis AI, dukungan eksperimen Tim produk dan pertumbuhan yang berfokus pada retensi dan analisis perilaku. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $61 per bulan. Salesforce CRM, intelijen pendapatan, agen AI, analitik, otomatisasi alur kerja Organisasi besar yang mengelola alur kerja pendapatan dan pelanggan yang kompleks Paket berbayar mulai dari $25 per bulan per pengguna Clay Peningkatan data, penelitian web AI, pembentukan daftar keluar, urutan. Tim GTM yang ramping membangun daftar outbound yang ditargetkan dengan cepat. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $149 per bulan. Drift Agen obrolan AI, pemesanan pertemuan, penyaringan prospek, analisis percakapan Tim B2B yang mengubah pengunjung situs web dengan niat tinggi menjadi pelanggan. Harga khusus Dynamic Yield Personalisasi, eksperimen, dan optimasi pengalaman di berbagai saluran. Tim yang mempersonalisasi pengalaman web, aplikasi, dan perdagangan. Harga khusus

⚡ Arsip Template: Template Rencana Pertumbuhan untuk Membangun Strategi Pertumbuhan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Tidak ada satu pun alat AI terbaik untuk kepemimpinan pertumbuhan. Pilihan yang tepat bergantung pada cara tim Anda beroperasi, cara data mengalir melalui sistem yang ada, dan seberapa efektif peran AI didefinisikan dalam program pengembangan kepemimpinan.

Berikut adalah daftar alat AI terbaik yang akan Anda temukan berguna:

1. ClickUp (Terbaik untuk tim lintas fungsi yang merencanakan dan melacak pekerjaan dalam satu sistem)

Coba ClickUp secara gratis Rancang dan implementasikan ide pertumbuhan bersama mitra kolaboratif kreatif Anda—ClickUp AI

Mari kita mulai dengan favorit internal: ClickUp untuk Tim Pemasaran. Alat ini menggabungkan perencanaan, kolaborasi, dokumentasi, dan eksekusi dalam ruang kerja terintegrasi, menghilangkan Work Sprawl.

Apa yang membedakannya dari alat lain dalam daftar ini? Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp AI terintegrasi langsung ke dalam dokumen, obrolan, papan tulis, dan lainnya. Anda dapat merangkum diskusi, membuat rencana, dan beralih dari visual ke tindakan tanpa perlu berganti konteks.

Mari kita lihat beberapa fitur konvergensi AI inti dari platform ini:

AI kontekstual di dalam ruang kerja Anda

ClickUp Brain terintegrasi ke dalam pekerjaan Anda dan memahami konteks tugas, dokumen, komentar, dan data proyek Anda.

AI Kontekstual memberikan jawaban yang relevan dengan pekerjaan, merangkum aktivitas di ruang kerja, mendeteksi hambatan, dan menghasilkan konten berdasarkan data kerja nyata Anda.

Anda dapat menggunakannya untuk kasus penggunaan pemasaran berikut (di antara banyak lainnya):

Ringkasan kampanye otomatis: Tanyakan ‘Ringkas tugas kampanye kuartal ke-4 terbaru kami, termasuk kemajuan, hambatan utama, dan langkah selanjutnya’ dan sistem akan menampilkan status dari tugas, komentar, dan dokumen.

Wawasan umpan balik lintas kanal: Tempelkan umpan balik kampanye atau spreadsheet kinerja, lalu berikan perintah ‘Tampilkan tren sentimen pengguna teratas dan rekomendasi perbaikan. ’ Ini akan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti tanpa analisis manual.

Dukungan konten instan: Gunakan ClickUp Brain untuk menyusun draf email, caption media sosial, atau bahkan email dukungan.

Dapatkan jawaban yang jelas dari data ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Biarkan AI Super Agents menangani pekerjaan rutin untuk Anda.

AI Super Agents dari ClickUp adalah rekan kerja AI yang beradaptasi dengan perubahan di ruang kerja Anda dan mengambil tindakan berdasarkan instruksi Anda. Mereka dapat memantau ruang kerja, merespons pertanyaan, membuat tugas, dan mengorganisir pekerjaan dengan pengawasan minimal.

Integrasikan spesialis AI ke dalam setiap alur kerja pemasaran utama dengan ClickUp Super Agents.

Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk:

Pemantauan eksperimen dengan umpan balik real-time: Atur Agen untuk memantau metrik aktivasi, retensi, atau konversi, dan beri tahu pemilik saat kinerja turun di bawah ambang batas.

Peringatan dampak pendapatan: Buat Agen yang mendeteksi pergeseran pipeline, stagnasi transaksi, atau lonjakan CAC, dan secara otomatis menugaskan tindakan tindak lanjut kepada pemilik pertumbuhan yang tepat.

Pemicu penyelarasan lintas fungsi: Konfigurasikan Agen untuk mendeteksi saat pembaruan produk, peluncuran kampanye, atau perubahan harga terjadi, dan secara otomatis menghasilkan tugas untuk tim terkait.

Berikut ini adalah panduan tentang bagaimana Agen AI Media Sosial bekerja dalam praktiknya 👇

Desktop AI terpadu untuk semua pekerjaan Anda

Bawa kekuatan ClickUp Brain dan ClickUp Agents di luar ClickUp ke dalam aplikasi desktop AI khusus. Gabungkan pencarian, model AI, dan konteks dari semua aplikasi terhubung Anda dengan ClickUp Brain MAX. Ini mengakhiri penyebaran AI dengan menggabungkan berbagai model AI terbaru ke dalam satu aplikasi dan menampilkan konteks kerja di mana pun Anda membutuhkannya.

Dapatkan pusat AI terpusat dan gantikan berbagai alat terpisah untuk kecerdasan kontekstual dengan ClickUp Brain MAX.

Anda akan mendapatkan:

Pencarian terpadu di seluruh alat: Hindari berpindah-pindah antara Figma, Google Drive, dan ClickUp dengan Hindari berpindah-pindah antara Figma, Google Drive, dan ClickUp dengan Enterprise AI Search

Akses ke berbagai model AI eksternal: Tidak perlu menggunakan berbagai LLM untuk berbagai tugas, dapatkan akses ke ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya dalam ruang kerja terpusat.

Pengetikan suara ke tugas: Gunakan Gunakan ClickUp Talk to Text untuk mendikte catatan rapat atau ide kampanye. BrainGPT akan mengubah pikiran yang diucapkan menjadi tugas yang dapat dieksekusi tanpa perlu mengetik.

Wawasan lintas aplikasi: Tanyakan ‘Ringkas tren kompetitif dari halaman web dan sumber tautan terbaru,’ dan Brain MAX akan memberikan riset pasar dengan kutipan yang terhubung kembali ke dokumen Tanyakan ‘Ringkas tren kompetitif dari halaman web dan sumber tautan terbaru,’ dan Brain MAX akan memberikan riset pasar dengan kutipan yang terhubung kembali ke dokumen strategi pemasaran pertumbuhan Anda.

Ubah ide-ide pertumbuhan yang tersebar menjadi eksperimen yang berorientasi pada pendapatan.

Template Papan Tulis Eksperimen Pertumbuhan ClickUp memberikan tim Anda sistem visual untuk beralih dari tahap ideasi ke analisis tanpa kehilangan konteks.

Ini mengatasi kekacauan dalam mengelola eksperimen di berbagai slide, spreadsheet, dan thread Slack dengan mengintegrasikan semuanya ke dalam satu alur kerja kolaboratif.

Dapatkan template gratis Buat rencana komprehensif untuk semua eksperimen pertumbuhan Anda dengan templat papan tulis eksperimen pertumbuhan ClickUp.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Struktur bertahap yang jelas: Organisasikan eksperimen melalui tahap Ideasi, Perencanaan, Implementasi, Pengujian, dan Analisis agar tidak ada yang terhenti di tengah proses.

Prioritas visual: Lihat mana saja inisiatif pertumbuhan yang aktif, tertunda, atau siap diluncurkan dengan sekilas tanpa perlu menggali laporan.

Sinkronisasi lintas fungsi: Tim produk, pemasaran, dan pendapatan berkolaborasi dalam satu kanvas bersama alih-alih menggunakan alat terpisah.

Ubah data menjadi wawasan kepemimpinan pertumbuhan yang jelas.

Sebagai pemimpin pertumbuhan, Anda membutuhkan cara cepat untuk mengubah sinyal kinerja yang tersebar menjadi wawasan terstruktur yang dapat dibagikan kepada pemangku kepentingan.

Template Laporan Analitik ClickUp mengintegrasikan metrik kinerja seperti data sesi, pergerakan funnel, dan sinyal kampanye menjadi wawasan yang siap untuk eksekutif.

Dapatkan template gratis Gunakan Template Laporan Analitik ClickUp untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan metrik pertumbuhan dan kinerja kunci.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Struktur yang siap untuk eksekutif: Tampilkan total sesi, tren, rincian lalu lintas, dan pergeseran kinerja dalam format yang dapat ditinjau oleh kepemimpinan dengan sekilas.

Frekuensi pelaporan standar: Hilangkan spreadsheet satu kali dan buat ritme analitik mingguan atau bulanan yang dapat diulang.

Signal over noise: Soroti perubahan yang signifikan seperti lonjakan, penurunan, dan pergeseran saluran daripada membanjiri pemangku kepentingan dengan data mentah.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah diskusi pertumbuhan menjadi tindakan dengan ClickUp Chat . Hubungkan percakapan langsung dengan tugas, eksperimen, dan metrik sehingga umpan balik real-time mengalir langsung ke pelaksanaan.

Sentralisasikan ringkasan eksperimen, hipotesis pertumbuhan, model pendapatan, dan analisis pasca-proyek di ClickUp Docs yang tetap terhubung dengan tugas dan dasbor.

Visualisasikan funnel, perjalanan siklus hidup, dan peta jalan eksperimen. Gunakan papan tulis kolaboratif ClickUp untuk menguji coba inisiatif pertumbuhan sebelum mengalokasikan sumber daya teknik atau pemasaran.

Aktifkan tindak lanjut eksperimen, peringatan metrik, perubahan kepemilikan, dan alur kerja siklus hidup secara otomatis dengan ClickUp Automations.

Sinkronkan CRM, analitik, platform iklan, dan data produk sehingga sinyal akuisisi, aktivasi, dan pendapatan terintegrasi dalam satu lapisan operasional menggunakan ClickUp Integrations.

Gunakan Dashboard ClickUp untuk membangun pusat komando pertumbuhan real-time yang menggabungkan metrik akuisisi, aktivasi, retensi, dan pendapatan menjadi satu tampilan terpadu.

Batasan ClickUp

Fitur-fitur canggihnya membutuhkan waktu untuk terbiasa.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

2. 6sense (Terbaik untuk tim B2B yang memprioritaskan akun target menggunakan data niat)

melalui 6sense

6sense adalah platform ABM yang mengintegrasikan data web, iklan, email, dan penjualan Anda ke dalam satu sistem yang didukung AI.

Alat ini menyediakan analisis prediktif yang membantu pemimpin senior seperti Anda memprediksi permintaan dan mempersiapkan pemimpin untuk bertindak lebih awal dalam siklus pembelian.

6sense memfasilitasi orkestrasi otomatis. Misalnya, berdasarkan Tahap Pembelian akun (misalnya, Kesadaran vs. Keputusan), platform dapat secara otomatis mendaftarkan kontak ke urutan email khusus atau memberi tahu perwakilan untuk menelepon.

6sense juga dapat mengidentifikasi perusahaan yang melakukan riset secara diam-diam, jauh sebelum mereka mengisi formulir atau berbicara dengan tim penjualan. Hal ini dilakukan dengan mengkorelasikan sinyal-sinyal terfragmentasi, seperti data IP, cookie, dan pola konsumsi konten.

Fitur terbaik 6sense

Alokasikan anggaran iklan di LinkedIn, Meta, Google, dan saluran programmatic berdasarkan akun mana yang masuk ke mode pembelian secara real-time.

Deteksi sinyal pembelian, prioritaskan akun yang menunjukkan niat pembelian yang nyata, kirimkan pesan yang relevan, dan terhubung dengan pembeli selama fase penelitian mereka.

Otomatiskan tindak lanjut yang spesifik untuk peran tertentu pada hari yang sama setelah acara berakhir, sehingga setiap peserta menerima komunikasi yang relevan tanpa perlu mengekspor CSV, membersihkan daftar, atau membuat alur kerja satu kali.

Batasan 6sense

Konfigurasi awal dan pembuatan laporan disebutkan sebagai tantangan yang memerlukan upaya dan keahlian yang signifikan untuk mendapatkan nilai maksimal.

Harga 6sense

Uji coba gratis

Harga untuk perusahaan

Ulasan dan penilaian 6sense

G2: 4. 2/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 6sense?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

6sense menyediakan data niat yang kuat dan wawasan prediktif yang membantu memprioritaskan akun bernilai tinggi dan mengarahkan upaya penjualan dan pemasaran secara lebih efektif. Wawasan akun, visibilitas tahap pembelian, dan kemampuan segmentasi memungkinkan penargetan dan personalisasi yang lebih baik. Selain itu, 6sense terintegrasi dengan baik dengan CRM, sehingga pelacakan kinerja menjadi lebih efisien.

6sense menyediakan data niat yang kuat dan wawasan prediktif yang membantu memprioritaskan akun bernilai tinggi dan mengarahkan upaya penjualan dan pemasaran secara lebih efektif. Wawasan akun, visibilitas tahap pembelian, dan kemampuan segmentasi memungkinkan penargetan dan personalisasi yang lebih baik. Selain itu, 6sense terintegrasi dengan baik dengan CRM, sehingga pelacakan kinerja menjadi lebih efisien.

👀 Tahukah Anda? Menurut studi global terhadap lebih dari 1.200 pemimpin L&D dan fungsional, salah satu tantangan kepemimpinan teratas saat ini adalah mengembangkan pemimpin yang dapat menerima perubahan berkelanjutan dan menghubungkan wawasan berbasis data dengan hasil pertumbuhan.

3. ZoomInfo Sales (Terbaik untuk tim penjualan yang mencari prospek dan menjalankan kampanye outbound skala besar)

melalui ZoomInfo Sales

Apakah Anda ingin membangun basis data akun berdasarkan Profil Pelanggan Ideal (ICPs) dan menjangkau pemangku keputusan yang relevan? ZoomInfo Sales, perangkat lunak prospek penjualan B2B, dapat membantu mengatasi tantangan nyata dalam prospek penjualan keluar.

Ini memberikan akses ke lebih dari 70 juta nomor telepon langsung dan lebih dari 174 juta alamat email yang terverifikasi.

Melalui modul Engage/Chorus-nya, ZoomInfo Sales merekam dan mentranskrip setiap pertemuan penjualan. Kemudian, ia menggunakan AI untuk melacak risiko transaksi (misalnya, mention pesaing) atau sinyal pembelian (misalnya, pertanyaan tentang harga).

Selain niat berbasis kata kunci, ZoomInfo menonjol dengan pemicu berbasis acara. Alat ini memberi tahu tim Anda tentang perubahan dalam akun ICP. Misalnya, Anda mungkin menemukan bahwa sebuah perusahaan telah mengumpulkan $50 juta, merekrut CMO baru, atau menambahkan produk pesaing ke dalam portofolionya. Hal ini memungkinkan tim Anda untuk mengambil tindakan yang tepat waktu dan relevan.

Fitur terbaik ZoomInfo Sales

Desain dan jalankan alur penjualan multi-sentuhan melalui telepon dan email dari satu alur kerja.

Analisis interaksi pelanggan, pahami mengapa kesepakatan dimenangkan atau kalah, dan prediksi pipeline dengan analisis data yang kuat.

Gunakan niat pembeli, aktivitas web, penilaian kesesuaian, dan ekstensi Chrome ZoomInfo untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan akun yang paling mungkin melakukan konversi.

Batasan ZoomInfo Sales

Mengimpor catatan ke CRM, menugaskan mereka ke perwakilan, atau menandai kampanye mungkin terasa rumit dan tidak intuitif.

Harga ZoomInfo Sales

ZoomInfo Professional: Harga disesuaikan

Copilot Advanced: Harga kustom

Copilot Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat penjualan ZoomInfo

G2: 4.5/5 (8.930+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ZoomInfo Sales?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ZoomInfo meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran kami dengan menyediakan satu platform terpadu untuk informasi kontak pengecer dan toko kelontong yang kami targetkan untuk bekerja sama. Program ini mudah digunakan. Kami menggunakan ZoomInfo setiap hari dan telah menjadi bagian dari proses kami. Otomatisasi yang dapat diatur memungkinkan kami mendapatkan informasi tentang prospek sebelum pesaing kami.

ZoomInfo meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran kami dengan menyediakan satu platform terpadu untuk informasi kontak pengecer dan toko kelontong yang kami targetkan untuk bekerja sama. Program ini mudah digunakan. Kami menggunakan ZoomInfo setiap hari dan telah menjadi bagian dari proses kami. Otomatisasi yang dapat diatur memungkinkan kami mendapatkan informasi tentang prospek sebelum pesaing kami.

4. HubSpot (Terbaik untuk tim yang sedang berkembang yang mengelola CRM, pemasaran, dan penjualan dalam satu platform)

melalui HubSpot

HubSpot adalah platform CRM berbasis cloud yang mengintegrasikan data pemasaran, penjualan, dan pelanggan, sehingga memudahkan integrasi AI ke dalam alur kerja pendapatan sehari-hari.

Dengan Smart CRM-nya, Anda dapat mendefinisikan objek kustom, peristiwa, aturan penilaian, dan perhitungan untuk memodelkan cara bisnis Anda beroperasi.

Catatan secara otomatis diperkaya menggunakan data dari email, panggilan telepon, aktivitas situs web, dan dataset HubSpot sendiri, sehingga profil tetap terkini tanpa perlu pembaruan manual.

Selain itu, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada HubSpot dalam bahasa sehari-hari di seluruh catatan CRM, percakapan, dokumen, dan sumber terhubung, dan mendapatkan jawaban secara instan tanpa perlu beralih alat atau menunggu laporan.

Fitur terbaik HubSpot

Gabungkan data pihak pertama dan pihak ketiga, dan jaga sinkronisasi di seluruh sistem Anda, dengan integrasi real-time dan dua arah di seluruh penyimpanan cloud dan lebih dari 100 alat.

Gunakan agen konten untuk menghasilkan halaman arahan dan blog berkualitas tinggi, lalu ubah setiap aset menjadi berbagai format yang sesuai dengan merek.

Buat alur panggilan yang canggih dengan pohon respons suara interaktif dan aktifkan pengalihan tim dan transfer.

Batasan HubSpot

Harga meningkat dengan cepat seiring pertumbuhan basis data, ukuran tim, dan kebutuhan otomatisasi Anda, menjadikan platform ini sebagai investasi jangka panjang yang besar.

Harga HubSpot

Gratis

Starter: Mulai dari $20/bulan per pengguna

Professional: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $150/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian HubSpot

G2: 4.4/5 (34.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Keunggulan utama HubSpot adalah ekosistem all-in-one yang komprehensif. Alur kerja otomatisasi sangat intuitif, memungkinkan kami untuk mengelola prospek secara efisien tanpa perlu intervensi manual secara terus-menerus. Saya sangat menghargai bagaimana pembuat halaman arahan terintegrasi dengan mulus ke dalam analitik kami, memberikan pandangan yang jelas dan real-time tentang perjalanan pelanggan kami. Hal ini benar-benar menjembatani kesenjangan antara upaya pemasaran kami dan hasil yang didorong oleh data.

Keunggulan utama HubSpot adalah ekosistem all-in-one yang komprehensif. Alur kerja otomatisasi sangat intuitif, memungkinkan kami untuk mengelola prospek secara efisien tanpa perlu intervensi manual secara terus-menerus. Saya sangat menghargai bagaimana pembuat halaman arahan terintegrasi dengan mulus ke dalam analitik kami, memberikan pandangan yang jelas dan real-time tentang perjalanan pelanggan kami. Hal ini benar-benar menjembatani kesenjangan antara upaya pemasaran kami dan hasil yang didorong oleh data.

🎥 Bonus: Jika Anda masih bingung memilih antara pertumbuhan berbasis produk atau berbasis pelanggan, video ini untuk Anda 👇

5. Marketo Engage (Terbaik untuk tim B2B yang mengelola siklus penjualan panjang dan kampanye kompleks)

melalui Marketo Engage

Sebagai pemimpin pertumbuhan, Anda sering ditanya: “Bisakah kita melacak setiap dolar pengeluaran pemasaran ke pendapatan aktual?” Marketo Engage, platform otomatisasi pemasaran yang didukung AI, membantu menutup celah atribusi sambil meningkatkan pelacakan kemajuan selama siklus penjualan yang panjang.

Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat mengelola akuisisi dan pemeliharaan pelanggan lintas kanal, memanfaatkan integrasi CRM bawaan untuk menjaga data penjualan dan pemasaran tetap sinkron, serta mengembangkan saluran penjualan yang dapat diprediksi.

Bagi pemimpin yang sedang berkembang, alat ini menawarkan Multi-Touch Attribution (MTA) terdepan di industri. Alat ini melacak setiap titik sentuh, mulai dari klik iklan anonim pertama hingga webinar pra-penjualan terakhir, dan menghubungkannya kembali ke pendapatan dalam sistem CRM.

Untuk mencegah pergeseran merek dan penyebaran kampanye yang tidak terkendali, Marketo juga menyediakan Template Program dan fitur Kloning. Artinya, tim pusat dapat mendefinisikan Program Webinar Sempurna, dan tim regional atau produk dapat mengkloningnya, hanya mengubah variabel seperti tanggal, pembicara, atau segmen.

Fitur terbaik Marketo Engage

Atur kampanye email sekali pakai dan berulang, atau kirimkan berdasarkan perilaku pelanggan real-time, perubahan audiens, dan pembaruan pada CRM Anda.

Buat perjalanan pelanggan multi-langkah dari brief, teks, gambar, atau perintah suara untuk secara drastis mengurangi waktu pembuatan kampanye dan mempercepat eksekusi go-to-market.

Pantau sinyal keterlibatan bernilai tinggi dari prospek, seperti video yang ditonton atau survei yang diselesaikan, dan gunakan data tersebut untuk melakukan segmentasi yang tepat di berbagai kanal.

Batasan Marketo Engage

Platform ini memerlukan sumber daya operasional yang besar, seringkali membutuhkan seorang spesialis operasional pemasaran khusus hanya untuk mengelolanya, sehingga tidak praktis untuk organisasi kecil.

Harga Marketo Engage

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (3.000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Marketo Engage?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Adobe Marketo Engage adalah kekuatannya dalam mengotomatisasi pemasaran B2B. Alat ini menangani manajemen prospek yang kompleks, penilaian, pelacakan siklus hidup, dan pemeliharaan multi-langkah dengan jauh lebih baik daripada alat yang lebih ringan, terutama untuk organisasi dengan siklus penjualan yang panjang dan banyak titik kontak. Fleksibilitas daftar pintar, kampanye pintar, dan token memungkinkan Anda membangun otomatisasi yang sangat disesuaikan sambil tetap skalabel.

Yang paling saya sukai dari Adobe Marketo Engage adalah kekuatannya dalam mengotomatisasi pemasaran B2B. Alat ini menangani manajemen prospek yang kompleks, penilaian, pelacakan siklus hidup, dan pemeliharaan multi-langkah dengan jauh lebih baik daripada alat yang lebih ringan, terutama untuk organisasi dengan siklus penjualan yang panjang dan banyak titik kontak. Fleksibilitas daftar pintar, kampanye pintar, dan token memungkinkan Anda membangun otomatisasi yang sangat disesuaikan sambil tetap skalabel.

⚡ Arsip Template: Template Kampanye Pemasaran Gratis untuk Memudahkan Perencanaan dan Pelaksanaan Anda

6. Amplitude AI (Terbaik untuk tim produk yang menganalisis perilaku dan meningkatkan retensi)

melalui Amplitude AI

Amplitude AI adalah platform analitik AI yang membantu Anda melacak, memvisualisasikan, dan menganalisis perilaku pengguna di aplikasi web dan seluler.

Alat ini melakukan pencarian semantik pada dashboard dan dokumentasi yang sudah ada di perusahaan Anda terlebih dahulu. Jadi, misalnya, jika rekan kerja Anda sudah membuat grafik tersebut, alat ini akan menampilkan milik mereka untuk memastikan adanya satu versi kebenaran yang konsisten.

Amplitude juga memberikan akses ke agen pertumbuhan yang bertindak sebagai rekan kerja digital. Anda menetapkan tujuan (misalnya, Meningkatkan Retensi D7 untuk segmen Pendidikan). Agen tersebut kemudian secara otomatis memantau perilaku, mengidentifikasi titik gesekan, dan menyarankan uji A/B spesifik atau penyesuaian bendera fitur.

Amplitude’s Automated Insights meniru peran analis ahli. Misalnya, jika tingkat konversi checkout turun 15%, AI akan memberi peringatan dan menghubungkan panggilan alat—mengecek bendera fitur terbaru, kampanye pemasaran, dan kelompok pengguna berdasarkan perangkat—untuk menemukan penyebabnya.

Fitur terbaik Amplitude AI

Tanyakan data produk dan pertumbuhan dalam bahasa yang mudah dipahami dan visualisasikan jawaban secara instan dalam bentuk grafik dan tabel, menghilangkan ketergantungan pada analis untuk keputusan sehari-hari.

Otomatiskan normalisasi UTM dan referrer menjadi saluran yang bersih, menciptakan dasar yang andal untuk analisis akuisisi.

Pantau ROI (Return on Investment) iklan di Google, Meta, dan data warehouse Anda untuk mengarahkan alokasi ulang anggaran.

Batasan Amplitude AI

Beberapa paket harga membatasi visualisasi pada jendela satu tahun, yang membatasi kemampuan untuk melihat kinerja jangka panjang dan tren multi-tahun secara sekilas.

Harga Amplitude AI

Starter: Gratis

Plus: Mulai dari $61/bulan

Pertumbuhan: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Amplitude AI

G2: 4.5/5 (3.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (65+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amplitude AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai Amplitude Analytics sebagai alat yang sangat powerful yang mampu mengumpulkan sejumlah besar data dan menyajikannya dalam dashboard yang mudah dipahami. Saya menghargai kemampuan untuk melihat fitur-fitur mana yang digunakan atau tidak digunakan oleh pelanggan tertentu, serta mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana alat kami digunakan secara keseluruhan.

Saya sangat menyukai Amplitude Analytics sebagai alat yang sangat powerful yang mampu mengumpulkan sejumlah besar data dan menyajikannya dalam dashboard yang mudah dipahami. Saya menghargai kemampuan untuk melihat fitur-fitur mana yang digunakan atau tidak digunakan oleh pelanggan tertentu, serta mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana alat kami digunakan secara keseluruhan.

⚡ Arsip Template: Template Papan Visi Digital Gratis untuk Menginspirasi Tim Anda

7. Salesforce (Terbaik untuk organisasi besar yang mengelola alur kerja pendapatan yang kompleks)

melalui Salesforce

Ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perjalanan pelanggan? Pertimbangkan untuk menggunakan Salesforce, sistem CRM berbasis cloud.

Ketika sinyal produk Anda terintegrasi dengan Salesforce, sistem ini menjadi sistem pencatatan real-time. Tindakan pengguna akhir dalam aplikasi dapat tercermin pada profil mereka dalam hitungan detik. Hal ini memberikan tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan visibilitas instan terhadap perilaku real-time.

Artinya, upaya pemasaran dapat didorong oleh apa yang baru saja terjadi, bukan data dari minggu lalu. Salesforce juga memanfaatkan Einstein AI untuk beralih dari analisis deskriptif (apa yang terjadi) ke wawasan prediktif (apa yang akan terjadi).

Alat ini mengidentifikasi transaksi berisiko sebelum terjadi kegagalan dan mengidentifikasi pola sukses dari performa terbaik yang dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh tim untuk menyesuaikan inisiatif pertumbuhan yang dipimpin produk.

Selain itu, berbeda dengan chatbot umum, Salesforce Agentforce Agents dapat melakukan tugas di dalam CRM, seperti mengklasifikasikan prospek, meneliti laporan keuangan perusahaan, memperbarui tahap transaksi, dan menyusun kontrak khusus.

Fitur terbaik Salesforce

Onboarding mitra dengan lancar, meluncurkan kampanye bersama, dan mengelola mata uang antara mitra dan program Anda dari satu sistem.

Manfaatkan Agen AI untuk secara otomatis merangkum penyelesaian kasus dan membangun basis pengetahuan, meningkatkan kinerja lini depan sejak hari pertama.

Integrasikan analitik CRM ke Slack untuk menemukan, berbagi, dan mendiskusikan wawasan melalui langganan otomatis dan pemberitahuan real-time.

Batasan Salesforce

Implementasi besar dengan otomatisasi yang intensif di platform dapat mengalami latensi atau masalah stabilitas jika alur kerja dan proses tidak dioptimalkan dengan cermat.

Harga Salesforce

CRM: Salesforce Starter: $25/bulan per pengguna Salesforce Pro: $100/bulan per pengguna

Salesforce Starter: $25 per bulan per pengguna

Salesforce Pro: $100/bulan per pengguna

Analytics: Tableau: $75+/bulan per pengguna CRM Analytics: $140+/bulan per pengguna Revenue Intelligence: $250/bulan per pengguna

Tableau: $75+/bulan per pengguna

CRM Analytics: $140+/bulan per pengguna

Revenue Intelligence: $250/bulan per pengguna

Einstein: Harga kustom

Salesforce Starter: $25 per bulan per pengguna

Salesforce Pro: $100/bulan per pengguna

Tableau: $75+/bulan per pengguna

CRM Analytics: $140+/bulan per pengguna

Revenue Intelligence: $250/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Salesforce

G2: 4.5/5 (3.800+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (380+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Platform Salesforce merupakan bagian integral dari operasional harian saya, membantu saya tetap terorganisir dan efisien. Saya menghargai kemampuannya untuk mengonsolidasikan semua informasi pelanggan, sehingga pengelolaan kasus menjadi lebih mudah dan terkelola. Saya menyukai cara saya dapat membuat dan mengelola permintaan pelanggan, yang membuat semuanya mudah dilacak dan diorganisir. Platform ini memungkinkan saya untuk memprioritaskan tugas, memantau status setiap kasus, dan menjaga komunikasi yang jelas dengan pelanggan dan tim internal.

Platform Salesforce merupakan bagian integral dari operasional harian saya, membantu saya tetap terorganisir dan efisien. Saya menghargai kemampuannya untuk mengonsolidasikan semua informasi pelanggan, sehingga pengelolaan kasus menjadi lebih mudah dan terkelola. Saya menyukai cara saya dapat membuat dan mengelola permintaan pelanggan, yang membuat semuanya mudah dilacak dan diorganisir. Platform ini memungkinkan saya untuk memprioritaskan tugas, memantau status setiap kasus, dan menjaga komunikasi yang jelas dengan pelanggan dan tim internal.

👀 Tahukah Anda? Konsep 'virality' sudah ada jauh sebelum manajemen media sosial. Pada awal abad ke-20, model penularan dari mulut ke mulut dipelajari bersamaan dengan epidemiologi, yang membentuk pemahaman pemasar tentang lingkaran rujukan dan efek jaringan.

8. Clay (Terbaik untuk tim GTM yang ramping yang membangun daftar outbound yang ditargetkan dengan cepat)

melalui Clay

Clay adalah platform data AI untuk tim Go-to-Market (GTM) yang memungkinkan Anda memperkaya prospek masuk dengan lebih dari 150 titik data dan riset AI terintegrasi.

Teknik pengayaan data berjenjang (waterfall enrichment) yang digunakan mengakses beberapa penyedia data pihak ketiga secara berurutan. Jika satu sumber tidak dapat menemukan alamat email atau nomor telepon yang terverifikasi, Clay secara otomatis memeriksa sumber berikutnya. Hal ini meningkatkan cakupan dan tingkat kecocokan dibandingkan dengan alat pengayaan data yang hanya menggunakan satu sumber.

Anda juga dapat menginstruksikan Clay untuk mengunjungi situs web masing-masing perusahaan, memeriksa halaman Karir, mengidentifikasi posisi yang tersedia, dan merangkum peluncuran produk terbaru menggunakan pengikisan web AI dan Model Bahasa Besar (LLMs), lalu menggunakan konteks tersebut untuk menghasilkan kalimat pembuka yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik Clay

Tentukan taksonomi kustom, normalisasi bidang seperti nama perusahaan dan rentang pendapatan, serta jaga jejak audit untuk kepatuhan.

Dilengkapi dengan salinan email yang dipersonalisasi yang ditulis berdasarkan riset web AI, nomor telepon berkualitas tinggi, dan urutan otomatis.

Dengan mudah bangun, uji, dan kembangkan ide-ide pertumbuhan baru (seperti kampanye pemasaran berbasis pemicu untuk perubahan pekerjaan atau acara pendanaan) menggunakan antarmuka yang mirip spreadsheet.

Batasan Clay

Dengan begitu banyak sumber data dan opsi penyesuaian, platform ini dapat terasa membingungkan bagi pengguna non-teknis.

Harga Clay

Gratis

Starter: $149/bulan

Explorer: $349/bulan

Pro: $800/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Clay

G2: 4.8/5 (180+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clay?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai interaktivitas dan kemudahan penggunaan Clay. Aplikasi ini terintegrasi dengan banyak alat dan sumber yang sudah saya gunakan, sehingga sangat praktis untuk digunakan. Saya juga sangat menghargai fitur Sculptor dan Sequencer, yang sangat berguna untuk bereksperimen dengan kampanye outbound, menemukan kontak serupa, dan menghasilkan salinan outreach.

Saya sangat menyukai interaktivitas dan kemudahan penggunaan Clay. Aplikasi ini terintegrasi dengan banyak alat dan sumber yang sudah saya gunakan, sehingga sangat praktis untuk digunakan. Saya juga sangat menghargai fitur Sculptor dan Sequencer, yang sangat berguna untuk bereksperimen dengan kampanye outbound, menemukan kontak serupa, dan menghasilkan salinan outreach.

⚡ Arsip Template: Template Rencana Strategi Konten Gratis untuk Memudahkan Rencana Konten Anda

9. Drift (Terbaik untuk tim B2B yang mengonversi pengunjung situs web dengan niat tinggi melalui obrolan)

melalui Drift

Drift adalah platform pemasaran dan penjualan berbasis percakapan AI. Dengan menggunakan AI Playbooks, platform ini dapat mengidentifikasi pengunjung situs web, menjawab pertanyaan teknis umum, dan menjadwalkan atau memesan pertemuan langsung di kalender eksekutif akun.

Baru-baru ini, Drift telah beralih dari bot tombol statis ke agen AI generatif yang dilatih menggunakan kumpulan data besar percakapan B2B. Agen-agen ini dapat menangani pertanyaan teks terbuka tentang harga, integrasi, dan keamanan, daripada memaksa pengunjung melalui menu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan Anda memperluas cakupan penjualan real-time di berbagai wilayah dan zona waktu tanpa perlu memperluas tim lapangan, yang sangat berguna saat Anda berusaha membangun tim pertumbuhan tanpa menambah jumlah karyawan secara langsung.

Fitur terbaik Drift

Mengarahkan prospek bernilai tinggi atau yang sesuai dengan ICP dari formulir statis ke obrolan real-time atau alur penjadwalan terintegrasi.

Gabungkan semua thread LinkedIn ke dalam satu dashboard agar Anda dapat memantau kualitas percakapan dan kecepatan respons secara tim.

Analisis setiap transaksi yang sedang berlangsung untuk mendeteksi risiko, momentum, dan tindakan terbaik berikutnya, menjadikan pipeline sebagai titik sentuh eksekusi real-time bagi tim Anda.

Batasan Drift

Integrasi multi-sistem dan implementasi kustom di platform dapat menjadi kompleks, sehingga memerlukan keahlian khusus.

Harga Drift

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Drift

G2: 4.4/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Drift?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya hargai dari Drift adalah kemampuannya untuk mengubah obrolan di situs web menjadi peluang penjualan langsung. Platform ini secara efisien mengarahkan pertanyaan pelanggan yang kompleks ke perwakilan yang tepat, memungkinkan penjadwalan pertemuan instan, dan terintegrasi dengan mulus dengan alat pemasaran seperti HubSpot, Salesforce, dan Adobe Marketo. Drift sangat cocok untuk perusahaan B2B SaaS yang bertujuan untuk mempercepat alur penjualan mereka.

Yang paling saya hargai dari Drift adalah kemampuannya untuk mengubah obrolan di situs web menjadi peluang penjualan langsung. Platform ini secara efisien mengarahkan pertanyaan pelanggan yang kompleks ke perwakilan yang tepat, memungkinkan penjadwalan pertemuan instan, dan terintegrasi dengan mulus dengan alat pemasaran seperti HubSpot, Salesforce, dan Adobe Marketo. Drift sangat cocok untuk perusahaan B2B SaaS yang bertujuan untuk mempercepat alur penjualan mereka.

10. Dynamic Yield (Terbaik untuk tim yang ingin mempersonalisasi pengalaman di web, aplikasi, dan e-commerce)

melalui Dynamic Yield

Bagaimana cara memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman yang tepat pada waktu yang tepat, di mana pun mereka berinteraksi dengan Anda? Gunakan Dynamic Yield, platform personalisasi AI dan optimasi pengalaman.

Dengan Experience OS-nya, Anda dapat secara algoritmik mencocokkan pengalaman dengan niat pengguna dan memprediksi tindakan selanjutnya, menjadikannya pelengkap yang kuat untuk perangkat lunak perencanaan strategis yang digunakan untuk pertumbuhan yang didorong oleh pengalaman.

Dynamic Yield secara terus-menerus menguji, belajar, dan beradaptasi, memungkinkan Anda untuk melampaui segmen statis dan beralih ke pengambilan keputusan per pengguna di seluruh saluran.

Ini memastikan bahwa, misalnya, jika seorang pengguna melihat penawaran diskon 20% untuk sepatu bot di situs web Anda, mereka tidak akan melihat penawaran diskon 10% untuk jaket di email mereka lima menit kemudian. Dynamic Yield menyinkronkan pengalaman pengguna di seluruh platform, termasuk situs web, aplikasi seluler, email otomatis, bahkan kios atau sistem POS.

Selain itu, arsitektur data yang fleksibel dan API terbuka memungkinkan integrasi dengan platform CMS, sistem eCommerce, DMP, alat pemasaran AI, pengelola tag, dan tumpukan analitik.

Fitur terbaik Dynamic Yield

Akses puluhan strategi canggih, mulai dari AffinityML hingga penargetan prediktif berbasis lokasi, dan optimalkan dengan data kontekstual, CRM, loyalitas, dan data dalam toko untuk memberikan rekomendasi yang lebih menguntungkan.

Bangun eksperimen dan optimalkan pengalaman untuk kelompok audiens apa pun dengan Editor "What You See Is What You Get" tanpa bantuan desain atau pengembangan.

Pilih KPI yang tepat untuk setiap kampanye personalisasi dan eksperimen untuk memastikan Anda mengoptimalkan menuju tujuan yang tepat.

Batasan Dynamic Yield

Meskipun bersifat "no-code," kasus penggunaan lanjutan dan pengujian A/B masih memerlukan pengembangan kustom, sehingga menciptakan ketergantungan berkelanjutan pada tim teknik.

Harga Dynamic Yield

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Dynamic Yield

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dynamic Yield?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Dynamic Yield adalah platform personalisasi terkemuka yang telah secara signifikan memperluas upaya personalisasi kami di berbagai merek. Alat segmentasi dan penargetan yang kuat memungkinkan kami untuk menjalankan kampanye yang berdampak dan didukung data di web, mobile, dan email, menciptakan pengalaman omnichannel yang mulus.

Dynamic Yield adalah platform personalisasi terkemuka yang telah secara signifikan memperluas upaya personalisasi kami di berbagai merek. Alat segmentasi dan penargetan yang kuat memungkinkan kami untuk menjalankan kampanye yang berdampak dan didukung data di web, mobile, dan email, menciptakan pengalaman omnichannel yang mulus.

📚 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Manajemen Kampanye Terbaik

Wujudkan Strategi Pertumbuhan Anda Hingga Tujuan Akhir dengan ClickUp

Sebagian besar alat AI untuk kepemimpinan pertumbuhan berada di samping pekerjaan Anda. Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp beroperasi di dalamnya.

ClickUp menggabungkan AI dengan proyek langsung, tugas, dokumen, percakapan, dan garis waktu dalam satu sistem. Artinya, AI tidak hanya memahami apa yang Anda tanyakan—tetapi juga apa yang sedang terjadi, apa yang terhambat, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Keunggulan berasal dari Konvergensi:

Kontekstualisasi terjadi di tempat kerja berlangsung, bukan pada prompt yang disalin.

Kepemilikan dan jadwal waktu menambah akuntabilitas.

Tim AI Anda, Super Agents, menangani tugas-tugas berat untuk Anda.

Siap untuk menjelajahi kekuatan Converged AI Workspace? Daftar di ClickUp secara gratis.