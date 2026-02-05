Bagaimana ClickUp Menggunakan Papan Sprint untuk Pengembangan Produk Agile

Zeb Evans, CEO dan Pendiri ClickUp, mengatakan dalam sebuah wawancara.

ClickUp awalnya dikembangkan sebagai alat internal untuk mengatasi fragmentasi produktivitas tim yang tersebar di 15 alat berbeda. Kami kemudian beralih untuk membantu menghemat waktu bagi dunia.

Apa yang awalnya dimulai sebagai alur kerja internal sederhana bagi kami, kini menjadi landasan yang menggerakkan cara kami membangun ClickUp setiap hari.

Setiap minggu, tim produk, desain, dan teknik bekerja berdasarkan satu sumber kebenaran. Papan bersama ini adalah tempat di mana semua hal terlihat: kemajuan, hambatan, dan apa yang akan kami rilis.

Kemudian papan tersebut langsung terintegrasi ke dalam Dashboard kami, sehingga metrik seperti kecepatan pengembangan dan kesiapan rilis dapat ditampilkan tanpa perlu repot-repot menganalisis data!

Menggunakan sistem kami sendiri telah mengajarkan kami banyak hal tentang cara kerja tim dan proses Agile.

Jadi, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang telah kami pelajari.

Di bawah ini, saya berbagi cara ClickUp menggunakan papan sprint untuk pengembangan produk Agile.

Apa Itu Papan Sprint di ClickUp?

Papan sprint adalah tampilan visual dari pekerjaan sprint, yang diorganisir ke dalam tahap-tahap seperti To Do, In Progress, Review, dan Done. Di ClickUp, sebagian besar tim membangun papan sprint menggunakan Board View , lalu menambahkan pengaturan sprint seperti tanggal, poin, spillover, dan pelaporan.

Untuk mengelola sprint secara efektif di ClickUp, Anda dapat menampilkan tugas, subtugas, perkiraan upaya, dan detail terkait lainnya secara visual pada tampilan papan Kanban.

Visualisasikan dan kelola tugas sprint, subtugas, dan perkiraan upaya dengan tampilan papan ClickUp.

Ini memungkinkan Anda untuk melihat, mengorganisir, dan mengelola semua tugas dalam sprint sambil mengintegrasikan pengaturan sprint penting, termasuk durasi, tanggal mulai dan berakhir, perkiraan poin atau waktu, spillover, dan pelaporan.

⚡ Arsip Template: Jika membuat papan sprint atau backlog terasa seperti mengulang dari awal setiap kali, lihat daftar template struktur pembagian kerja yang telah kami kurasi.

Ringkasan fungsi papan sprint

Ringkasan singkat tentang apa yang dapat dilakukan oleh Papan Sprint ClickUp:

Fitur Fungsionalitas Tampilan tugas sprint terpadu Lihat semua tugas dan subtugas sprint Anda di satu tempat. Kelola semuanya dari satu papan dan tetap memantau kemajuan. Perkiraan upaya dan pelacakan kemajuan Lacak pekerjaan menggunakan poin atau Perkiraan Waktu ClickUp . Semua data tetap sinkron dengan durasi sprint, tanggal mulai dan berakhir, serta tugas-tugas yang berlanjut ke sprint berikutnya. Integrasi pelaporan dashboard Buat dasbor kustom dengan kartu pelaporan sprint seperti Velocity, Burnup, dan Burndown untuk memantau kemajuan tim Anda dan mengidentifikasi hambatan. Kartu sprint baru Kartu Velocity, Burnup, dan Burndown terbaru lebih cepat, lebih akurat, dan mendukung durasi sprint kustom. Kartu lama tidak kompatibel dengan durasi kustom, jadi sebaiknya diperbarui untuk pelaporan Agile yang lebih baik. Analisis mendalam Klik pada kartu Anda untuk wawasan detail. Lihat tugas, penugas, dan perubahan apa yang berkontribusi pada hasil tim Anda. Sumber data dan filter yang fleksibel Sesuaikan tampilan Anda dengan memilih sprint, daftar, atau bidang kustom mana yang ingin Anda tampilkan. Anda bahkan dapat memutuskan apakah ingin menampilkan subtugas, pekerjaan yang diarsipkan, atau tugas di beberapa daftar.

🤯 Tahukah Anda? AI ClickUp, ClickUp Brain, telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, meningkat dari sekitar 665.000 menjadi lebih dari 2 juta ruang kerja dalam setahun. Itu lebih dari tiga kali lipat jumlah tim yang kini menggunakan AI untuk merencanakan, menulis, dan bekerja lebih cerdas setiap hari.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Membangun Peran dan Tanggung Jawab Tim Agile

Alur kerja dan kolom yang dapat disesuaikan untuk tim Agile

Salah satu hal yang kami sukai saat membangun di ClickUp adalah mengetahui bahwa setiap tim Agile (termasuk tim kami!) memiliki kebiasaan unik, ritual, dan aturan 'begini cara kami melakukannya'.

Itulah sebenarnya alasan mengapa ClickUp untuk Tim Agile ada.

Mulai proses Agile Anda lebih cepat dengan ClickUp dan dapatkan alur kerja yang sudah siap pakai yang dapat disesuaikan dengan pendekatan Scrum, Kanban, atau hybrid.

Dalam pengaturan tersebut, kita mendapatkan akses instan ke dua tampilan yang hampir selalu digunakan oleh tim Agile:

Pandang Tabel ClickUp untuk kejelasan gaya spreadsheet yang kita butuhkan saat menyortir tugas sprint, perkiraan, pemilik, dan ketergantungan.

Tampilan Papan ClickUp untuk alur seret dan lepas yang bersih, di mana kita dapat memindahkan pekerjaan dari To Do ke Doing ke Done tanpa terganggu.

Di dalam ruang kerja, Anda dapat mengganti nama kolom, mengatur ulang tahap, menambahkan langkah seperti Review atau QA, atau menjaga agar tetap sederhana.

Integrasi dengan tugas, backlog, dan tujuan

Papan sprint di ClickUp menjadi lebih powerful ketika Anda menghubungkannya dengan bagian lain dari ruang kerja Anda.

Tugas ClickUp membantu memecah pekerjaan tingkat tinggi menjadi subtugas, menumpuk lapisan saat upaya mencakup beberapa komponen, dan mempertahankan konteks yang mendalam.

Pecah pekerjaan kompleks menjadi subtugas terstruktur dengan ClickUp Tasks

Dari sana, ClickUp memungkinkan Anda untuk memetakan sprint Anda ke daftar backlog tertentu. Ini berfungsi sebagai sumber tunggal untuk pekerjaan yang akan datang.

Yang lebih baik lagi, setiap item backlog dilengkapi dengan opsi untuk menambahkannya langsung ke sprint aktif. Jika tim Anda merencanakan beberapa cerita sekaligus, Anda dapat menggabungkan pilihan tersebut dan menempatkannya dengan satu langkah.

Mapping item backlog ke sprint aktif dan kelola pekerjaan yang akan datang dengan lancar menggunakan ClickUp Tasks.

Semua ini terkait dengan tujuan Anda yang lebih luas di ClickUp. Anda dapat menghubungkan tugas sprint dengan tujuan yang didukungnya, melacak kemajuan saat pekerjaan berpindah di papan, dan melihat bagaimana setiap sprint berkontribusi pada gambaran besar.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp AI membantu Anda mengelola Tugas. Berikut caranya: Ringkas aktivitas tugas: Minta AI untuk merangkum aktivitas yang terjadi dalam deskripsi dan komentar tugas ini.

Tanyakan pertanyaan tentang tugas Anda: AI akan menyarankan beberapa pertanyaan tentang tugas Anda yang dapat dijawabnya.

Pembaruan kemajuan: Minta AI untuk memberi tahu Anda tentang aktivitas tugas ini.

Temukan tugas yang terhenti: AI mengidentifikasi semua tugas di suatu lokasi yang belum diperbarui atau dibahas dalam periode waktu tertentu. Buat subtugas yang dihasilkan oleh ClickUp-AI hanya dari nama tugas.

Papan Sprint menjadi hidup ketika percakapan yang membentuknya terjadi di tempat yang sama.

Masuk: ClickUp Chat

Tim lintas fungsi Anda dapat mendiskusikan prioritas, menyempurnakan ide, atau mengambil keputusan cepat jauh sebelum sesuatu dipindahkan ke papan.

Kolaborasi dalam menentukan prioritas dan keputusan sprint secara real-time dengan ClickUp Chat.

Fitur SyncUps di ClickUp Chat membawa hal ini ke level berikutnya. Selama perencanaan sprint, seseorang dapat memulai SyncUp langsung di dalam saluran dan berbagi layar untuk membahas item backlog atau sprint saat ini.

Lakukan perencanaan sprint dan tinjauan backlog secara real-time langsung di saluran dengan ClickUp Chat SyncUps.

Untuk ide-ide besar atau penyesuaian di tengah sprint, ClickUp Whiteboards adalah tempat yang tepat untuk mendiskusikannya dengan tim Anda.

Gambarlah alur kerja dengan cepat, peta ketergantungan, atau sempurnakan cerita sebagai tim. Ketika sesuatu siap untuk menjadi pekerjaan, ia langsung berubah menjadi tugas dari papan (betapa mudahnya!).

Brainstorming, memetakan ketergantungan, dan mengubah ide menjadi tugas secara instan dengan ClickUp Whiteboards.

Manfaat Menggunakan Papan Sprint untuk Pengembangan Agile

Mari kita telusuri manfaat penggunaan papan sprint dalam manajemen proyek Agile 👇

✅ Perencanaan sprint dan prioritas yang lebih baik

Ketika kami merencanakan sprint di papan, tim pengembangan perangkat lunak kami mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Kami dapat melihat tugas-tugas besar, kecil, dan yang benar-benar tidak dapat dinegosiasikan untuk sprint yang sedang berlangsung.

Menampilkan pekerjaan sebagai kartu membantu mengurutkan prioritas dan mengidentifikasi area di mana tim pengembangan terlalu terbebani. Saat sprint dikunci, kami sudah tahu persis apa yang kami setujui dan apa yang ditunda untuk nanti.

✅ Peningkatan visibilitas dan akuntabilitas tim

Kami menyukai bahwa sekilas melihat papan memberi tahu kami siapa yang sedang mengerjakan apa dan bagaimana sprint tersebut berkembang. Setiap kartu memiliki pemilik dan status, jadi tidak ada momen 'Saya kira kamu yang mengerjakannya'.

Dalam rapat standup, kami hanya berjalan di papan dari kiri ke kanan dan membahas pergerakan. Orang-orang secara alami mengambil tanggung jawab karena pekerjaan mereka terlihat jelas bagi semua orang. Hal ini menjaga tim Agile kami tetap selaras (tanpa rasa pengawasan yang berlebihan).

📮 Wawasan ClickUp: Hampir sepertiga pekerja (29%) menghentikan tugas mereka sementara menunggu keputusan, terjebak dalam keadaan ketidakpastian, tidak yakin kapan atau bagaimana melanjutkan. Sebuah situasi produktivitas yang tidak diinginkan oleh siapa pun. 💤 Dengan Kartu AI ClickUp, setiap tugas dilengkapi dengan ringkasan keputusan yang jelas dan kontekstual. Lihat secara instan apa yang menghambat kemajuan, siapa yang terlibat, dan langkah selanjutnya—sehingga bahkan jika Anda bukan pengambil keputusan, Anda tidak akan pernah ketinggalan informasi.

✅ Identifikasi lebih cepat terhadap hambatan dan titik leher botol

Papan membuat pekerjaan yang terhenti menjadi jelas bagi seluruh tim secara bersamaan. Ketika kartu berhenti bergerak atau menumpuk di kolom yang sama, kita tahu ada bottleneck—reviu, QA, persyaratan, atau apa pun itu.

Kita dapat langsung menuju kartu-kartu tersebut, membaca komentar, dan mengatasi hambatan secepatnya begitu hambatan tersebut mulai menjadi ancaman. Inilah saat papan sprint benar-benar menunjukkan keunggulannya bagi tim pengembangan perangkat lunak Agile yang bekerja pada proyek Agile yang kompleks.

✅ Pengiriman yang lebih efisien dan prediktabilitas sprint yang lebih baik

Dengan papan sprint yang terkelola dengan baik, pengiriman tidak pernah terasa seperti terburu-buru di akhir setiap minggu. Kami dapat melihat pekerjaan mengalir secara stabil di papan, yang membantu kami meratakan lonjakan dan menghindari penumpukan di menit-menit terakhir.

Dan karena setiap tugas dilacak, kita mulai melihat pola nyata dalam cara tim mengerjakan tugas (seberapa banyak yang biasanya kita selesaikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan di mana kita cenderung melambat).

🚀 Keunggulan ClickUp: Saat kita sudah membahas cara membuat sprint lebih lancar… kita juga mengandalkan salah satu fitur andalan ClickUp untuk menjaga segala sesuatunya berjalan lancar tanpa perlu terus-menerus memantau papan. Kami menggunakan Super Agents ClickUp karena mereka menyelamatkan kami dari spiral pertanyaan ‘siapa yang sudah melakukannya?’. Begini cara mereka membantu kami setiap hari: Ketika suatu tugas berpindah ke status ‘Dalam Proses,’ seorang Agen secara instan menandai rekan tim QA kami dan meninggalkan pengingat ramah di thread.

Pada akhir pekan, seorang Agen lain menyusun ringkasan yang rapi tentang apa yang telah kami selesaikan dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya (seperti manajer proyek mini yang siap membantu kami). Untuk fitur baru, kami mencatat ide-ide kami di ClickUp Docs, dan Agen secara otomatis menghasilkan subtugas berdasarkan judul-judul (ini seperti sihir, percayalah pada kami!)

Bagaimana Tim ClickUp Menggunakan Papan Sprint dengan Efektif

Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kami sebenarnya menggunakan papan sprint di ClickUp:

Langkah 1: Atur papan sprint Anda

Sebelum kita dapat mulai melacak grafik burndown atau mendiskusikan kecepatan dalam retrospeksi, kita memerlukan tempat yang solid untuk sprint kita. Pertama-tama, inilah cara mengaktifkan ‘Sprints’ di ClickUp (jika Anda belum melihatnya):

Buka pengaturan Workspace kami

Kunjungi App Center

Kunjungi App Center

Temukan dan aktifkan Sprints ClickApp

Kunjungi Semua ClickApps

Pilih Spaces di mana kita ingin sprint aktif.

Aktifkan Sprint di ClickUp Spaces

Di sidebar atau di dalam Space, klik tombol ‘+’

Klik tombol ‘+’

Pilih Folder Sprint untuk membuat folder baru.

Pilih Folder Sprint

Kami kini memiliki Folder Sprint yang mengetahui setiap Daftar di dalamnya adalah sprint, dengan tanggal, laporan, dan pengaturan khusus Agile yang siap digunakan.

Buat folder sprint baru

🚀 Keunggulan ClickUp: Salah satu peningkatan produktivitas terbaik yang kami berikan pada diri kami sendiri adalah membiarkan ClickUp Automations mengambil alih semua pekerjaan administratif sprint yang berulang. Otomatiskan tugas administratif sprint yang berulang dan jaga agar alur kerja tetap berjalan lancar dengan ClickUp Automations. Dengan pengaturan otomatisasi ini, kita dapat: Otomatis menandai sprint sebagai selesai begitu mencapai tanggal akhir (selamat tinggal, sprint yang terlupakan)

Buat sprint berikutnya secara instan , sehingga tim kami selalu siap untuk siklus berikutnya.

Pindahkan tugas yang belum selesai ke daftar backlog Anda

📚 Baca Lebih Lanjut: Dokumentasi Agile: Praktik Terbaik untuk Tim Agile

Langkah 2: Isi sprint dengan tugas-tugas yang diprioritaskan

Sekarang setelah papan sprint kita sudah disiapkan, kita perlu memutuskan apa yang sebenarnya akan dimasukkan ke dalam sprint. Dari sini, kita terlebih dahulu melakukan grooming backlog di luar sprint:

Gunakan daftar Backlog untuk menyimpan semua ide, bug, dan pekerjaan yang akan datang.

Tambahkan tugas ke daftar Backlog Anda

Tambahkan detail seperti deskripsi, kriteria penerimaan, dan tautan.

Terapkan Prioritas, Poin Cerita, dan Jenis (fitur, bug, tugas rutin).

Gunakan Bidang Kustom ClickUp

Kemudian kami memilih pekerjaan terbaik untuk dimasukkan ke dalam sprint. Cara sederhana untuk memahaminya:

Mulailah dengan item-item dengan prioritas tertinggi yang telah didefinisikan dengan jelas.

Periksa kapasitas tim kami menggunakan Perkiraan Waktu ClickUp atau kecepatan sebelumnya, sehingga kami tidak membebani sprint.

Pindahkan atau tugaskan tugas-tugas tersebut ke daftar sprint saat ini Sprint List agar muncul di papan sprint kami.

🚀 Keunggulan ClickUp: Buat bidang AI untuk epik Anda. Kami merekomendasikan bidang-bidang berikut: AI Field Deskripsi Ringkasan Ringkaskan epik Pembaruan Kemajuan Dapatkan pembaruan tentang kemajuan epik. Tindakan yang Harus Dilakukan Identifikasi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk epik. Ukuran Kaos Tentukan seberapa besar upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan epic. Kategorikan Biarkan ClickUp AI mengkategorikan epik Anda, atau buat prompt kustom Anda sendiri untuk melakukannya.

Tonton video ini untuk memaksimalkan penggunaan AI Fields:

🔊 Dengarkan langsung dari pengguna ClickUp yang merupakan insinyur perangkat lunak:

Pengalaman saya dengan ClickUp sangat positif. Platform ini intuitif dan ramah pengguna, sehingga tim kami dapat mengadopsinya dengan mudah tanpa kurva pembelajaran yang curam. Salah satu fitur unggulan bagi kami adalah kemudahan dalam membuat dan mengelola sprint. Fleksibilitas untuk menyesuaikan papan sprint, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan secara real-time telah sangat meningkatkan efisiensi alur kerja kami. ClickUp juga menawarkan pengalaman pengguna yang mulus dengan antarmuka yang bersih, navigasi yang cepat, dan integrasi yang kuat. Baik itu menetapkan prioritas, memantau jadwal, atau berkolaborasi antar tim, semuanya terasa terorganisir dan terstruktur dengan baik. Secara keseluruhan, ClickUp telah menyederhanakan cara kami merencanakan, melaksanakan, dan meninjau proyek, menjadikannya alat yang sangat baik untuk manajemen sprint Agile di perusahaan kami.

Langkah 3: Pantau kemajuan sprint secara real-time

Setelah sprint dimulai, tugas kami pada dasarnya adalah mengawasi pekerjaan dengan cara terbaik. Kami ingin melihat apa yang berjalan lancar, apa yang terhambat, dan apakah kami masih berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan apa yang telah kami janjikan.

Di papan sprint, kami menampilkan daftar sprint saat ini dalam tampilan papan dan memantau tugas-tugas yang berpindah dari To Do ke Done. Selama rapat standup, kami secara harfiah berjalan bersama di papan, membahas tugas-tugas yang berpindah, dan menyoroti tugas-tugas yang terlalu lama berada di In Progress atau Review.

Pantau kemajuan sprint dan identifikasi hambatan secara real-time dengan mengelola tugas di tampilan papan ClickUp.

Kemudian kita memperluas pandangan dengan kartu Dashboard Sprint, yang memberikan gambaran menyeluruh di balik papan tersebut.

Kartu sprint ditempatkan di Dashboard ClickUp dan mengambil data langsung dari Folder Sprint kami, sehingga kami dapat melaporkan dan memvisualisasikan kemajuan sprint dengan akurat.

Intinya, inilah yang tidak bisa dilewatkan oleh tim saya 👇

Sprint Burndown untuk melihat berapa banyak usaha yang tersisa dan apakah kita sedang menyelesaikan pekerjaan dengan kecepatan yang sehat atau melenceng dari garis ideal.

Pantau sisa upaya dan bandingkan kemajuan dengan laju ideal menggunakan grafik Sprint Burndown ClickUp.

Sprint Burnup untuk mencegah untuk mencegah perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali, karena membandingkan total pekerjaan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan seiring berjalannya sprint.

Pantau total pekerjaan versus pekerjaan yang telah diselesaikan untuk mengidentifikasi perubahan ruang lingkup dengan grafik Sprint Burnup ClickUp.

Pantau total pekerjaan versus pekerjaan yang telah diselesaikan untuk mengidentifikasi perubahan ruang lingkup dengan ClickUp Sprint Burnup

Kecepatan Sprint untuk melihat melintasi beberapa sprint dan memahami kecepatan aktual kami sebelum merencanakan sprint berikutnya.

Analisis kinerja tim di berbagai siklus untuk merencanakan dengan akurat menggunakan grafik Kecepatan Sprint ClickUp.

Laporan Tugas Sprint saat kita ingin melihat gambaran lengkap tentang sprint, menampilkan apa yang telah kita komitmenkan, apa yang ditambahkan atau dihapus, dan apa yang belum selesai.

Review komitmen, perubahan ruang lingkup, dan pekerjaan yang belum selesai dengan Laporan Tugas Sprint ClickUp.

Kami menggunakan Dashboards untuk mengukur metrik Agile.

Papan Dashboard ClickUp dapat dibuat untuk pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Papan ini dapat disesuaikan di tingkat tim dan untuk tampilan tingkat atas.

Buat dasbor kustom untuk tim Agile

Dengan Kartu AI, siapa pun dapat mendapatkan ringkasan cepat tentang poin-poin tindakan utama.

Dapatkan ringkasan pencapaian kunci, risiko, tugas yang telah diselesaikan, dan lainnya dengan AI Cards.

Langkah 4: Lakukan tinjauan sprint dan retrospeksi

Saat kita mencapai akhir sprint, kita memiliki dua percakapan berbeda yang perlu dijalankan:

Sebuah sprint review tentang apa yang telah kami kirimkan

Sebuah retrospeksi tentang bagaimana kami bekerja, dan bagaimana kami ingin memperbaiki diri di masa mendatang.

Dan kami memastikan untuk memperlakukannya sebagai momen terpisah, meskipun terjadi secara berturut-turut.

Dalam tinjauan sprint, kami biasanya:

Saring daftar sprint atau papan kami ke item yang sudah selesai dan lihat apa yang sebenarnya kami hasilkan.

Undang pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik langsung di komentar tugas.

Gunakan komentar tugas di ClickUp untuk @sebutkan, ajukan pertanyaan, dan dapatkan umpan balik.

Perbarui backlog berdasarkan apa yang telah kita pelajari, sehingga sprint berikutnya dimulai dari perspektif peta jalan proyek yang ditingkatkan.

Akhir sprint adalah saat di mana semua pembelajaran terjadi, dan sangat mudah bagi pembelajaran tersebut menguap menjadi catatan acak dan obrolan di chat. Namun, Template Retrospeksi ClickUp membantu tim kami menjalankan retrospeksi yang konsisten dan terstruktur setiap kali!

Dapatkan templat gratis Lakukan tinjauan sprint yang konsisten dan terstruktur, serta catat pelajaran yang dipetik dengan menggunakan Template Retrospeksi ClickUp.

Dalam templat ini:

Simpan setiap retrospeksi dalam satu dokumen, dengan tab untuk setiap sesi, sehingga kita dapat menggulir kembali ke sprint-sprint sebelumnya dan melihat bagaimana tim kita telah berkembang.

Catat ringkasan yang jelas, apa yang berjalan baik, apa yang tidak berjalan baik, dan langkah konkret selanjutnya.

Gunakan @mentions dan komentar yang ditugaskan untuk melibatkan orang yang tepat, ubah tindak lanjut menjadi tugas, dan pastikan perbaikan muncul di sprint berikutnya.

Jika Anda pernah bingung tentang story points, video ini adalah jalan pintas yang sempurna. Video ini menunjukkan (langkah demi langkah) cara membandingkan tugas, memilih baseline, menggunakan skala Fibonacci, dan melakukan estimasi sebagai tim tanpa terlalu memikirkannya. Anda akan melihat contoh nyata, papan sprint nyata, dan momen-momen tepat di mana tim biasanya mengalami kesulitan. Tonton sekali, dan sesi perencanaan sprint berikutnya akan terasa sepuluh kali lebih mudah.

Langkah 5: Sesuaikan sprint mendatang berdasarkan analisis data.

Laporan Tugas Sprint adalah tempat kita berhenti sejenak dan mengevaluasi diri. Laporan ini membandingkan komitmen awal kita dengan apa yang sebenarnya terjadi, serta melacak setiap perubahan ruang lingkup sepanjang proses, sehingga kita dapat melihat gambaran lengkap dari sprint tersebut.

Laporan ini menampilkan lima bagian utama, dan masing-masing bagian menceritakan bagian yang berbeda dari cerita:

Laporan tugas sprint Deskripsi Komitmen Upaya yang kami tetapkan saat kami mengonfirmasi sprint. Ini adalah janji awal kami dalam poin atau waktu, sebelum ada perubahan apa pun. Ditambahkan Pekerjaan tambahan atau upaya ekstra yang muncul setelah konfirmasi. Inilah saat di mana perubahan ruang lingkup di tengah sprint menjadi jelas dan nyata. Dihapus Pekerjaan yang kami hapus atau kurangi setelah konfirmasi. Hal ini menyoroti di mana kami secara diam-diam memperkecil sprint untuk menyesuaikan dengan kenyataan. Selesai Semua pekerjaan yang sebenarnya telah kami selesaikan sebelum menandai sprint selesai. Ini adalah tumpukan pekerjaan yang benar-benar selesai, bukan hanya apa yang kami harapkan untuk diselesaikan. Sisa Tugas yang masih terbuka saat sprint berakhir. Item-item ini kemungkinan akan dilanjutkan ke sprint berikutnya atau memerlukan peninjauan ulang.

Karena setiap ubin dapat diklik, kita dapat melihat detail tugas di balik angka-angka tersebut dan mengetahui pemilik, jenis pekerjaan, atau epik mana yang mendasari pola-pola tersebut.

Dari sana, kami menyesuaikan sprint berikutnya:

Jika Committed selalu jauh lebih besar dari Completed, kami mengurangi beban awal atau membagi tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil.

Jika Added terus meningkat, kami memperketat aturan untuk pekerjaan di tengah sprint atau menyisihkan buffer yang jelas.

Jika jenis pekerjaan yang sama terus muncul di Remaining, kami mempertimbangkan ulang cara kami memperkirakan atau memprioritaskan kategori tersebut.

Contoh Nyata Penggunaan Papan Sprint

Dengan proses yang sudah diterapkan, penting untuk memahami bagaimana papan sprint berfungsi dalam lingkungan pengembangan produk Agile. Mari kita lihat beberapa contoh:

Manajer pengembangan perangkat lunak dan produk ClickUp

Para insinyur dan manajer produk di ClickUp merencanakan epik di ClickUp untuk memprioritaskan pekerjaan, meningkatkan visibilitas, dan berkolaborasi.

Tim dibagi menjadi tim kecil (squad), masing-masing memiliki folder khusus. Setiap folder tim kecil berisi daftar (lists) untuk item backlog, bug, dan sprint.

Epics dan user stories terdapat dalam daftar fitur tim, daftar roadmap produk, dan daftar sprint berkat fleksibilitas tugas dalam beberapa daftar.

Tim pengembangan SaaS yang mengelola peluncuran fitur

Yggdrasil Gaming adalah perusahaan pengembangan game yang beralih ke ClickUp untuk mengelola pekerjaan tekniknya. Setelah memindahkan pengembangan ke ClickUp, mereka berhasil mengurangi biaya pengembangan sebesar 30% dan meningkatkan produktivitas sebesar 37%.

Intinya:

Tim teknik mereka mengelola pengembangan game di ClickUp, menggunakannya sebagai tempat pusat untuk merencanakan dan melacak pekerjaan pada judul dan fitur baru.

Papan sprint memungkinkan mereka memindahkan pekerjaan dari perencanaan ke implementasi hingga peluncuran, sambil memastikan tim produk, teknik, dan kepemimpinan tetap selaras dalam hal kemajuan dan cakupan.

Tim pemasaran menjalankan sprint kampanye dengan tenggat waktu dan persetujuan.

Tim pemasaran memiliki kekacauan yang sama dengan tim teknik… terkadang bahkan lebih. Contoh nyata yang berguna adalah Santander, yang tim pemasarannya beralih dari perencanaan kampanye yang panjang dan kaku menjadi siklus Scrum yang ketat selama dua minggu. Hal ini memberi mereka ruang untuk menguji ide dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih cerdas seiring dengan hasil yang masuk.

Papan sprint mereka membantu mereka:

Lihat semua aset kampanye di satu tempat melalui metodologi Agile yang terstruktur.

Pindahkan pekerjaan melalui tahap-tahap seperti draf, desain, tinjauan, dan peluncuran.

Sesuaikan anggaran dan prioritas di tengah sprint berdasarkan apa yang sebenarnya berjalan dengan baik.

Desainer menyukai struktur sama seperti mereka menyukai kekacauan kreatif, dan tim UX Google adalah contoh yang baik dalam menyeimbangkan keduanya. Mereka menggunakan desain sprint sebagai alur kerja yang terfokus dan terbatasi waktu untuk mengulang ide-ide UI dan UX secepat mungkin.

Sebuah sprint desain tipikal bagi mereka berjalan seperti ini:

Mapping masalah sebagai tim

Gambarlah dan jelajahi berbagai pendekatan UX.

Buat prototipe ide terbaik

Uji coba dengan pengguna sungguhan

Tentukan fitur mana yang akan dilanjutkan ke dalam produk.

📚 Baca Lebih Lanjut: Menguasai alur kerja Agile: Teknik untuk manajemen proyek yang efektif

Kesalahan Umum Saat Menggunakan Papan Sprint

Berikut adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan tim pada papan sprint yang sering terlewatkan ⬇️

Lajur yang tidak sejajar

Sangat mengejutkan betapa mudahnya swimlanes menyimpang dari cara kerja bergerak melalui tim. Ketika papan tidak lagi sesuai dengan kenyataan, orang sering mulai berpindah-pindah swimlane atau mengabaikannya sama sekali.

✅ Perbaikan: Ubah jalur kerja (swimlanes) sesuai dengan langkah-langkah alur kerja yang sebenarnya atau pemilik yang sebenarnya, dan tinjau ulang setiap sprint.

Pekerjaan yang diblokir tersembunyi

Tugas yang terhambat sering bersembunyi di tempat-tempat yang jarang diperiksa, seperti sub-tugas atau tengah kolom yang berantakan. Ketika hal itu terjadi, perlambatan terasa tiba-tiba meskipun pekerjaan sebenarnya sudah terhenti sejak lama.

✅ Perbaikan: Berikan item yang terblokir tag atau jalur yang jelas dan unik, dan wajibkan item yang ditunda lebih dari satu jam untuk diberi tanda.

Tugas-tugas mikro yang berlebihan

Beberapa tim membagi pekerjaan begitu tipis sehingga papan mulai terlihat seperti confetti. Akibatnya, terkadang lebih sulit untuk melihat gambaran besar daripada melakukan pekerjaan itu sendiri.

✅ Perbaikan: Tetapkan ukuran tugas minimum yang wajar dan gabungkan item-item sangat kecil menjadi blok yang mewakili nilai nyata bagi pengguna.

Kesenjangan kepemilikan yang tidak terdefinisi dengan jelas

Kartu-kartu terkadang berada di kolom aktif tanpa pemilik yang jelas, diam-diam menunggu seseorang untuk mengambilnya. Lebih sering daripada tidak, semua orang menganggap orang lain yang mengurusnya.

✅ Perbaikan: Memerlukan pemilik yang ditentukan sebelum kartu masuk ke status aktif dan memperbarui kepemilikan secara terbuka saat terjadi perubahan.

Kirim Lebih Cepat, Kurangi Stres, dan Bangun Lebih Baik dengan Papan Sprint ClickUp

Ketika kami menjalankan proyek pengembangan perangkat lunak di dalam ClickUp, semuanya berjalan dengan lancar sesuai rencana. Papan scrum Agile kami menjadi satu-satunya tempat di mana ide berubah menjadi tugas, tugas berubah menjadi kemajuan, dan kemajuan berubah menjadi fitur yang dirilis. Dan bagian terbaiknya bukan itu. Yang terbaik adalah kami tidak membuang waktu menebak-nebak di mana sesuatu berada atau siapa yang mengerjakannya.

Papan Sprint memberikan gambaran yang jelas dan dinamis tentang manajemen tugas kami, sehingga kami dapat memindahkan pekerjaan antar tahap, mengatasi hambatan rekan tim dengan cepat, dan tetap fokus pada hal-hal yang memberikan nilai tambah. Gabungkan itu dengan ClickUp Automations, Docs, Dashboards, dan AI… dan tiba-tiba proses pengembangan perangkat lunak kami terasa jauh lebih ringan.

Kami merencanakan dengan lebih cerdas, meninjau lebih cepat, dan meluncurkan dengan keyakinan yang jauh lebih besar. Daftar ke ClickUp dan lihat sejauh mana tim Anda dapat berkembang ketika sprint Anda akhirnya berjalan lancar.

⚡ Arsip Template: Template Perencanaan Sprint Gratis untuk Tim Agile

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Papan tampilan di ClickUp membantu Anda mengorganisir tugas, cerita pengguna, dan prioritas untuk siklus sprint yang spesifik. Mirip dengan papan scrum fisik tradisional, papan ini menampilkan pekerjaan dalam tahap-tahap (seperti To Do, In Progress, dan Done) namun dilengkapi dengan fitur otomatisasi, penyaringan, dan pelaporan yang kuat, ideal untuk mengelola proyek Agile. Papan ini membantu anggota tim memvisualisasikan beban kerja, tetap selaras, dan berkolaborasi secara real-time.

Papan Sprint membantu tim tetap selaras dengan prinsip Agile dengan memberikan pandangan bersama tentang pekerjaan. Tugas-tugas disusun dengan jelas, yang membantu anggota tim fokus pada hal-hal paling penting selama perencanaan sprint. Dengan alur kerja visual, menjadi jauh lebih mudah untuk melacak kemajuan, mengelola cakupan, dan menjaga pengiriman tetap dapat diprediksi. Siklus umpan balik yang ketat inilah yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengembangan produk yang lebih lancar.

Ya, Papan Sprint terhubung langsung dengan backlog Anda dan semua tugas terkait. Anda dapat menarik item yang telah disempurnakan ke dalam sprint, mengelompokkannya berdasarkan status atau penugas, dan menjaga semuanya tetap sinkron melalui alat manajemen proyek Anda. Koneksi ini membantu scrum master dan tim menjaga backlog tetap rapi sambil memastikan setiap tugas memiliki jalur yang jelas ke dalam sprint mendatang.

ClickUp menyediakan beberapa cara untuk melacak kemajuan secara real-time. Anda dapat menggunakan tampilan Papan untuk memantau pergerakan tugas antar tahap, tampilan Tabel untuk detail tugas yang lebih mendalam, dan Dashboard untuk metrik seperti poin yang selesai, beban kerja, dan sprint burndown. Tampilan-tampilan ini membantu anggota tim dan scrum master tetap selaras dalam memantau kemajuan, hambatan, dan laju pengiriman secara keseluruhan. Yang lebih baik lagi, hal ini membawa kolaborasi tim ke level yang lebih tinggi!

Rapat tinjauan sprint yang efektif menyoroti pekerjaan yang telah diselesaikan, mengumpulkan umpan balik, dan menghubungkan hasil dengan visi produk. Setelah itu, rapat retrospektif membantu tim merefleksikan bagaimana sprint berjalan. Kami melihat apa yang berjalan baik, apa yang menghambat kami, dan apa yang ingin kami tingkatkan. Mengubah wawasan ini menjadi tugas yang dapat dilaksanakan menjaga perbaikan berkelanjutan tetap hidup, yang merupakan bagian penting dari praktik Agile dan kerja sama tim.