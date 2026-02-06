Cara Menggunakan Grok untuk Pembuatan Thread

Jika Anda mengelola konten di X (sebelumnya Twitter), ide-ide thread terbaik Anda mungkin dimulai dari poin-poin penting yang diambil dari percakapan pelanggan. Masalahnya, perhatian Anda teralihkan sebelum Anda dapat mengubah masukan tersebut menjadi poin-poin kunci yang jelas yang dapat meningkatkan keterlibatan.

Penelitian oleh Microsoft menemukan bahwa karyawan terganggu setiap dua menit selama jam kerja utama, totalnya mencapai 275 kali sehari.

Tingkat gangguan tersebut membuat Anda lebih mudah mengulang diri sendiri dan melewatkan hal-hal penting, sehingga thread Anda terlihat seperti brainstorming daripada aset kampanye.

Grok AI, model AI generatif percakapan, dapat mencari posting publik di X dan menjalankan pencarian web real-time, membantu Anda tetap up-to-date dengan topik yang sedang tren. Dengan begitu, Anda tahu apa yang dicari orang dan bagaimana postingan Anda berikutnya seharusnya terlihat.

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda dalam menggunakan Grok untuk merencanakan sebuah thread dan menyempurnakan salinan akhir untuk meningkatkan keterlibatan.

Template Media Sosial ClickUp. Template ini memberikan cara yang konsisten untuk menangkap ide dan memindahkan draf melalui proses tinjauan di seluruh tim Anda.

Apa Itu Grok dan Mengapa Menggunakannya untuk Pembuatan Thread?

Grok adalah chatbot xAI di dalam X. Anda dapat menggunakannya untuk brainstorming ide, mengatur struktur thread Anda, dan mengambil konteks terbaru dari postingan publik X serta web secara luas, yang berguna saat Anda menulis tentang tren atau topik yang berkembang cepat.

Catatan penting: Grok masih bisa salah dalam detail atau menyederhanakan sumber secara berlebihan. Anggap output sebagai draf, bukan verifikasi fakta. Jika Anda mengutip statistik, kutipan, klaim produk, atau perbandingan dengan pesaing, verifikasi sebelum mempublikasikan.

✅ Inilah yang benar-benar Grok kuasai dalam pembuatan thread:

Mengambil konteks terkini dari posting publik X dan web (berguna untuk thread berbasis tren)

Mengubah konten panjang menjadi kerangka thread (laporan, pengumuman, posting blog)

Menyusun hook dan framing dengan nada yang berbeda (termasuk nada jenaka, jika suara merek Anda mengizinkannya)

Membantu thread teknis menjadi lebih mudah dibaca (menjelaskan konsep kode dan menyederhanakan bahasa).

Menyimpan konteks draf Anda di satu tempat sehingga Anda dapat mengulang tanpa perlu menjelaskan semuanya lagi.

🧠 Tahukah Anda? Dokumentasi pengembang X mencatat bahwa sebagian besar posting dapat berisi hingga 280 karakter, dan beberapa karakter dapat dihitung secara berbeda tergantung pada bobotnya.

Apa yang Membuat Sebuah Thread X Berperforma Tinggi?

Sebuah thread X yang berperforma tinggi membuat orang terus membaca setelah postingan pertama Anda. Kemudian, thread tersebut memberikan konteks yang berguna dan kesimpulan yang jelas. Thread adalah serangkaian postingan terhubung dari satu orang yang memungkinkan Anda menambahkan konteks atau mengembangkan suatu poin.

Bagi pemasar dan kreator, format ini efektif karena Anda dapat menjelaskan konsep dalam langkah-langkah kecil dan tetap mengarah pada satu tindakan yang jelas. Pembuka Anda harus menjanjikan manfaat spesifik dan membuat pembaca ingin terus membaca.

✅ Inilah yang biasanya mendorong interaksi dalam thread X:

Mulailah dengan tujuan yang jelas di postingan pertama agar pembaca tahu apa yang akan mereka dapatkan jika terus membaca.

Tetapkan struktur sederhana agar ide-ide Anda tidak tersebar, dan poin-poin utama tetap mudah diikuti.

Tulis setiap postingan sebagai pikiran yang utuh sehingga orang yang sekadar membaca sekilas tetap dapat menangkap pesan inti, meskipun mereka tidak membaca setiap bagian.

Tambahkan bukti jika memungkinkan , seperti tautan sumber atau data poin singkat, agar thread terasa lebih kredibel.

Ubah aset berformat panjang menjadi thread dengan memecah artikel atau pembaruan produk menjadi posting-posting kecil yang saling melengkapi.

Ajukan tanggapan dengan satu pertanyaan atau pendapat yang jelas, sehingga Anda mendapatkan balasan dan tindak lanjut yang menjaga percakapan tetap aktif.

Periksa waktu dan distribusi, karena hasil dapat bervariasi tergantung pada audiens dan wilayah Anda, jadi Anda harus menguji apa yang paling efektif untuk akun Anda.

Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda dapat menghemat waktu dalam pembuatan konten karena satu thread dapat menjadi posting singkat dan potongan konten pemasaran tanpa perlu menulis ulang semuanya dari awal.

Bagaimana Cara Menggunakan Grok untuk Pembuatan Thread?

Cara paling andal untuk menggunakan Grok adalah dengan memperlakukannya sebagai asisten riset terlebih dahulu, dan sebagai penulis kedua. Pastikan masukan yang benar, tetapkan strukturnya, lalu buat draf.

✅ Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diikuti untuk menggunakan Grok AI dalam pembuatan thread:

Mulailah dengan hasil yang diinginkan : Tentukan apa yang Anda inginkan: klik tautan, tanggapan dari audiens tertentu, pendaftaran, kesadaran, atau diskusi.

Tempelkan hanya konteks yang relevan : Audiens, topik, penawaran, sudut pandang, dan hal-hal yang harus dihindari. Jika Anda ingin suara yang konsisten, tempelkan 2–3 contoh posting.

Minta Grok untuk mengambil masukan langsung terlebih dahulu : Jika thread bergantung pada tren, minta Grok untuk memindai posting publik X dan web, lalu ringkas pola dengan sumbernya.

Rencana sebelum menulis : Minta rencana 8–12 postingan di mana setiap postingan memiliki satu ide dan transisi yang jelas.

Draft dengan batasan : Tentukan: jumlah posting, nada, dan panjang karakter maksimum per posting (saya merekomendasikan 240–260 untuk memberi ruang untuk tautan)

Lakukan pemeriksaan kualitas : Minta Grok untuk menandai: klaim yang perlu diverifikasi, titik lemah, pengulangan, dan bukti yang hilang.

Posting, lalu gunakan kembali yang berhasil: Setelah memposting, ringkas balasan dan kutip posting, lalu buat sudut pandang thread berikutnya berdasarkan pertanyaan yang diajukan orang.

Contoh Perintah Grok

Berikut ini 12 prompt AI Grok yang dirancang khusus untuk pemasar dan kreator dalam skenario tertentu. Setiap prompt membantu Anda menggunakan Grok untuk beralih dari riset langsung ke thread yang terstruktur:

Lakukan pemindaian akses internet secara real-time untuk "catatan rapat AI" di seluruh web dan posting publik X, lalu ringkas 8 poin pembicaraan teratas menjadi poin kunci yang dapat saya gunakan untuk thread X. Hasilkan 10 posting thread, masing-masing kurang dari 260 karakter, dengan 1 tautan sumber setidaknya di 6 posting, plus daftar singkat klaim yang memerlukan verifikasi.

Tulis thread yang berfokus pada kreator tentang "cara menulis hook yang lebih baik di X." Cari topik tren untuk format hook yang sedang populer saat ini, lalu ringkas 7 pola dan buat 10 postingan dengan satu contoh hook per postingan, ditambah 5 balasan cerdas untuk komentar dalam nada profesional.

Buat thread peluncuran produk untuk startup yang meluncurkan "harga berdasarkan penggunaan." Gunakan Grok untuk mengumpulkan jawaban terbaru tentang keluhan pembeli terkait perubahan harga, lalu buat 11 postingan yang menjelaskan perubahan tersebut, mengurangi kebingungan, dan sertakan satu postingan yang menangani keberatan terberat.

Gunakan Grok AI untuk brainstorming ide untuk thread B2B tentang "mengapa onboarding gagal di SaaS." Tarik data langsung tentang keluhan umum onboarding dari postingan X publik, ringkas pola-pola tersebut, lalu tulis thread 9 postingan yang mencakup satu contoh konkret dan satu postingan daftar periksa.

Cari di web dan posting publik X tentang apa yang sedang tren mengenai “Grok vs ChatGPT” saat ini, lalu buat thread yang menjelaskan konsep-konsep tersebut dengan jelas untuk pendiri yang sedang mengevaluasi alat AI. Hasilkan 12 posting, termasuk 3 penjelasan singkat, dan akhiri dengan satu pertanyaan yang mengundang tanggapan lanjutan.

Gunakan Grok AI secara efektif untuk membuat thread yang mengubah artikel panjang menjadi postingan. Topik: “Biaya tersembunyi dari pergantian konteks bagi tim pemasaran.” Ambil data real-time dari sumber tepercaya tentang gangguan dan produktivitas, ringkas poin-poin utama, lalu hasilkan thread 12 postingan dengan tautan sumber singkat dan tanpa basa-basi.

Buat thread untuk manajer media sosial tentang "operasi konten untuk tim yang ramping." Gunakan internet untuk mencari wawasan industri terkini tentang penundaan persetujuan dan siklus tinjauan, ringkas menjadi 6 poin kunci, lalu buat 10 posting yang terasa dapat ditindaklanjuti dan terukur.

Buat thread tentang "cara mengenali konten AI yang dangkal." Cari panduan terkini di web tentang pengungkapan AI, sinyal kualitas, dan pemeriksaan editorial, lalu tulis 9 posting yang menjelaskan konsep-konsep tersebut, sertakan satu rubrik mini, dan akhiri dengan ajakan kepada pembaca untuk berbagi pemeriksaan terbaik mereka.

Buat thread yang membandingkan dua pendekatan go-to-market: “pertumbuhan yang dipimpin komunitas vs akuisisi berbayar.” Ambil data langsung dari contoh-contoh terbaru di postingan X publik, ringkas argumen terbaik dari kedua sisi, lalu buat 13 postingan yang tetap seimbang dan berakhir dengan kerangka kerja pengambilan keputusan.

Tulis thread teknis untuk pengembang tentang “cara mengoptimalkan keterbacaan kode saat membagikan potongan kode di X.” Jelaskan konsep dengan penjelasan singkat, sertakan 3 transformasi kode singkat dalam bentuk teks saja, dan format thread menjadi 10 posting yang mudah dibaca.

Anda harus membuat thread tren industri yang tetap relevan dan bermanfaat bagi pembaca B2B. Ambil sinyal terbaru dari tautan penelitian yang Anda simpan dan ringkas tren paling penting dalam pembuatan konten media sosial untuk tahun 2026, lalu tulis thread berisikan 13 postingan yang menjelaskan apa yang berubah, mengapa hal itu penting, dan apa yang harus disesuaikan oleh tim pada kuartal ini. Tandai klaim yang memerlukan verifikasi sebelum dipublikasikan.

Anda sebaiknya membuat thread "content ops" yang dapat diimplementasikan oleh pendiri dan kreator. Tulis thread berisikan 11 postingan tentang cara menjalankan alur kerja sosial mingguan di ClickUp menggunakan satu dokumen untuk ringkasan, tugas untuk produksi, dan langkah persetujuan yang mencegah revisi mendadak. Pastikan setiap postingan praktis, dan akhiri dengan daftar periksa mingguan yang sederhana.

70% manajer menggunakan ringkasan proyek terperinci untuk menetapkan ekspektasi, 11% mengandalkan pertemuan awal tim, dan 6% menyesuaikan pertemuan awal proyek mereka berdasarkan tugas dan kompleksitas. Artinya, sebagian besar kickoff bersifat dokumentasi-berat, bukan berbasis konteks.

Praktik Terbaik untuk Mendapatkan Hasil yang Lebih Baik dari Grok

Jika Anda ingin Grok menghasilkan thread yang tajam, triknya sederhana: paksa struktur sebelum draf dan paksa pemeriksaan sebelum publikasi.

✅ Berikut adalah praktik terbaik untuk membantu Anda memaksimalkan Grok dalam pembuatan thread:

Mulailah dengan satu hasil yang jelas (bukan permintaan yang samar): Beritahu Grok tentang KPI Anda untuk thread tersebut, seperti tanggapan yang memenuhi syarat dari pendiri, atau klik ke halaman arahan. Kemudian, mintalah Grok untuk mengusulkan poin-poin kunci sebelum mulai menulis. Hal ini menjaga thread tetap fokus daripada berubah menjadi tulisan kreatif yang tidak sesuai dengan tujuan Anda.

Berikan konteks yang tepat sejak awal: Sertakan informasi tentang audiens Anda, dan apa yang tidak akan Anda sertakan. Anda dapat menambahkan contoh singkat "suara" dari 2 hingga 3 posting sebelumnya untuk menjaga konsistensi output di seluruh thread Anda. Sertakan informasi tentang audiens Anda, dan apa yang tidak akan Anda sertakan. Anda dapat menambahkan contoh singkat "suara" dari 2 hingga 3 posting sebelumnya untuk menjaga konsistensi output di seluruh thread Anda. OpenAI dan Microsoft keduanya menekankan bahwa konteks yang lebih jelas dan batasan yang tegas menghasilkan hasil yang lebih baik.

Struktur paksa sebelum draf: Minta kerangka terlebih dahulu, lalu draf. Prompt Anda harus meminta Grok untuk merangkum sudut pandang menjadi rencana postingan per postingan sebelum menghasilkan thread akhir. Ini mengurangi penulisan ulang dan menghemat waktu selama tinjauan Anda.

Berikan instruksi kepada Grok kapan menggunakan data real-time: Saat Anda menulis tentang topik yang sedang tren, minta Grok untuk menggunakan akses internet real-time dan tentukan jendela waktu, seperti “24 jam terakhir” atau “7 hari terakhir.” Kemampuan Grok untuk mencari posting X publik dan web secara real-time sangat bermanfaat bagi penulis dan manajer media sosial.

Minta sumber dan daftar verifikasi: Minta tautan untuk data atau kutipan apa pun. Disarankan untuk tidak menggunakan "klaim," tetapi jika Anda menambahkan klaim, pastikan untuk menautkannya dengan benar. Grok mungkin menghasilkan output yang tidak akurat atau tidak lengkap, jadi Anda harus memperlakukan "fakta" sebagai materi draf hingga Anda memverifikasi detailnya.

Tetapkan batasan thread yang sesuai dengan cara Anda mempublikasikan: Tentukan jumlah postingan dan format sebelum mulai menulis. Anda juga harus menentukan panjang maksimum per postingan. Dengan cara ini, Anda tidak akan membuang waktu untuk memperbaiki output nanti. Jika Anda ingin konten yang mudah dibaca, mintalah postingan singkat dengan satu ide per postingan.

Minta variasi: Minta dua hingga tiga alternatif hook dan satu alternatif framing untuk bagian tengah. Anda juga dapat meminta versi yang lebih langsung dan satu yang lebih ringan. Mode "fun" Grok berguna saat suara merek Anda memungkinkan lebih banyak kepribadian, tetapi kejelasan tetap harus diutamakan.

Melalui X

Gunakan tindak lanjut untuk memperketat thread Anda: Setelah draf siap, minta proses kompresi yang menghilangkan pengulangan. Kemudian minta Grok untuk menjalankan proses kejelasan yang menjelaskan konsep dengan cepat. Prompting berulang adalah praktik terbaik yang diakui dalam panduan OpenAI, dan hal ini juga berlaku di sini.

Mulai percakapan baru saat tujuan berubah: Jaga agar satu proyek thread tetap dalam satu percakapan agar konteks tetap konsisten. Mulai percakapan baru jika Anda mengubah topik, audiens, atau penawaran. Hal ini meminimalkan penyimpangan dan membantu menjaga output yang stabil selama proses pengeditan.

Rencanakan dengan mempertimbangkan batasan jika Anda memposting dalam jumlah besar: X Premium dan Premium+ menawarkan batasan yang lebih tinggi di Grok. Hal ini penting jika Anda membuat thread setiap hari dan ingin respons yang lebih cepat selama jam sibuk.

Jaga detail kampanye sensitif agar tidak masuk ke prompt: Jika Anda bekerja pada peluncuran rahasia atau data pelanggan, hindari menyertakan informasi sensitif. Output Grok dapat salah, dan Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda publikasikan di platform media sosial untuk proyek kreatif.

Saat Anda menerapkan praktik ini, Grok AI menjadi alat yang berharga untuk thread yang terstruktur. Alat ini membantu Anda menghasilkan draf yang lebih rapi dan mencapai konsistensi dalam pembuatan konten di seluruh tim Anda.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Menulis Thread dengan Grok

Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus dihindari saat menulis thread dengan Grok:

Meminta "thread viral" tanpa tujuan yang jelas: Grok akan menghasilkan ide dengan cepat, tetapi tujuan yang tidak jelas biasanya menghasilkan postingan yang tidak jelas. Tentukan tujuan terlebih dahulu, seperti tanggapan dari pendiri, atau pendaftaran dari audiens niche.

Melewatkan instruksi pencarian langsung saat topik bersifat mendesak : Jika Anda ingin jawaban terbaru dari Grok, mintalah secara eksplisit dan berikan jendela waktu, seperti “24 jam terakhir”.

Menggunakan Grok sebagai pemeriksa fakta daripada asisten penulisan: Grok mungkin memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak pantas, sebagian karena dilatih menggunakan informasi yang tersedia secara publik yang dapat menyesatkan. Gunakan sumber, lalu verifikasi detail sebelum Anda memposting.

Membiarkan nada "mode menyenangkan" mengalahkan kejelasan: Kepribadian Grok dapat membantu Anda menulis thread yang lebih manusiawi, tetapi pembaca tetap menginginkan penjelasan konsep dan struktur yang jelas. Simpan balasan yang lucu untuk komentar, bukan untuk argumen inti.

Lupa meminta sumber saat mengutip data: Jika Anda berencana menyertakan angka, kutipan, atau klaim, mintalah tautan. Kemudian periksa sumbernya. Inilah perbedaan antara penjelasan singkat dan thread yang kredibel untuk audiens profesional.

Mengisi satu percakapan dengan topik thread yang berbeda: Saat Anda mencampur topik, Grok cenderung mengaburkan konteks. Tetaplah menggunakan satu percakapan per topik thread, lalu mulailah percakapan baru saat Anda mengubah sudut pandang atau audiens.

Posting tanpa pemeriksaan risiko akhir: Jika thread Anda mengandung klaim bisnis, harga, atau pernyataan kompetitif, lakukan verifikasi cepat sebelum memposting.

🧠 Tahukah Anda? Grok menerima masukan teks atau suara, yang dapat membantu saat Anda membutuhkan penjelasan cepat selama perencanaan di perangkat mobile.

Batasan Sebenarnya dalam Menggunakan Grok untuk Pembuatan Thread

Meskipun Grok AI dapat digunakan secara efektif untuk pembuatan thread, namun memiliki beberapa keterbatasan. Mari kita bahas di bawah ini:

Grok hanya melihat apa yang publik

Ini dapat mengambil data dari posting publik X dan sumber web, tetapi tidak akan secara otomatis menampilkan konteks pribadi atau percakapan yang dilindungi. Anggaplah ini sebagai penelitian dari luar ke dalam, bukan pengetahuan internal.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Alur Kerja Konten untuk Tim Pemasaran

Meskipun terdengar yakin, tetap saja salah.

Bahkan draf yang kuat pun akan hancur jika umpan balik berada di DM dan "versi final" ditentukan oleh siapa yang terakhir memposting. Itu adalah masalah alur kerja, bukan masalah AI.

Jika Anda menggabungkan Grok dengan alur kerja tinjauan yang sederhana, Anda akan mendapatkan kecepatan tanpa kekacauan.

Cara Meninjau, Berkolaborasi, dan Mengirim Thread Tanpa Kehilangan Konteks

Grok membantu Anda menyusun thread dengan cepat, terutama saat Anda membutuhkan jawaban cepat atau ingin memeriksa topik yang sedang tren di X. Namun, pembuatan thread jarang berakhir pada tahap draf. Anda masih memerlukan ringkasan dan alur kerja yang menjaga tim Anda tetap selaras di berbagai platform.

Di situlah masalah penyebaran pekerjaan muncul. Dengan rencana thread Anda di satu aplikasi dan edit Anda di aplikasi lain, Anda akhirnya harus berpindah-pindah antara beberapa alat dan membuang-buang waktu.

Selain itu, penyebaran AI memperburuk situasi. Anda membuat draf di satu alat AI dan mengeditnya di alat kedua, tetapi dalam prosesnya, Anda kehilangan konteks.

Di sinilah ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp berperan. Dengan ClickUp, Anda dapat menghilangkan penyebaran pekerjaan dan AI dengan mengintegrasikan berbagai alat langsung ke dalam alur kerja Anda.

Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang signifikan dari thread X, prioritaskan alur kerja dengan ClickUp yang menyatukan ide, draf, dan tindak lanjut dalam satu tempat.

Gunakan ClickUp Brain untuk riset konten dan otomatisasi tugas.

Tanyakan pertanyaan dan dapatkan wawasan industri dengan ClickUp Brain

Saat Anda membuat thread X sebagai bagian dari kampanye, Anda membutuhkan satu sistem yang menghubungkan penulisan dengan eksekusi. Anda mencari catatan dan tautan, lalu mengulang pekerjaan karena detailnya tersebar di berbagai alat. ClickUp Brain memberikan lapisan AI berbasis ruang kerja, di mana Anda dapat menghasilkan dan menyimpan pengetahuan yang terikat dengan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh tim Anda. Hal ini penting bagi pemasar dan pendiri karena thread bukanlah satu-satunya hasil kerja; Anda juga membutuhkan aset pendukung dan jadwal.

✅ Berikut cara ClickUp Brain dapat membantu Anda dalam pembuatan thread:

Ringkas dokumen panjang dan aktivitas tugas sehingga Anda dapat mengekstrak poin-poin penting ke dalam garis besar thread dengan cepat.

Buat tugas dan dokumen dari komentar dan pesan sehingga alur kerja konten Anda tetap dapat dilacak.

Simpan ulasan di dalam dokumen dengan komentar berurutan dan umpan balik yang ditugaskan, sehingga Anda dapat memperbaiki hal yang tepat dengan lebih cepat.

Buat draf thread X lebih cepat dengan ClickUp Brain

Grok sangat berguna saat Anda membutuhkan konteks real-time dari postingan publik X dan web. Namun, banyak pembuatan thread tidak bergantung pada tren. Ini tentang mengekstrak wawasan dari pekerjaan Anda sendiri: catatan pelanggan, dokumen internal, pesan peluncuran, pola dukungan, dan ringkasan kampanye.

Di situlah ClickUp Brain menunjukkan keunggulannya. Ia membantu Anda mengubah konteks ruang kerja yang sudah ada menjadi kerangka dan draf thread tanpa perlu mengumpulkan ulang input dari berbagai alat.

Ubah konteks internal menjadi kerangka thread.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan rencana thread yang rapi dari bahan mentah yang sudah Anda miliki, seperti catatan rapat, ringkasan panggilan pelanggan, ringkasan produk, atau draf posting blog.

Coba prompt seperti:

“Ubah dokumen ini menjadi outline thread X dengan 10 postingan. Satu ide per postingan, masing-masing kurang dari 260 karakter.”

“Ekstrak 7 poin penting dari dokumen ini dan susunlah ke dalam struktur thread: hook → bukti → langkah-langkah → penutupan”

“Berikan saya 3 opsi hook untuk thread ini, lalu sebuah outline 9 postingan yang dibangun secara logis”

ClickUp Brain dalam aksi: 3 opsi hook plus kerangka 9 postingan, dihasilkan dalam hitungan detik, sehingga tim Anda dapat menerbitkan konten lebih cepat dengan lebih sedikit bolak-balik.

Buat draf thread dan perbaiki tanpa kehilangan gaya penulisan Anda.

Setelah Anda memiliki kerangka kerja, gunakan ClickUp Brain untuk menyusun posting dalam gaya yang Anda sukai, lalu lakukan pemeriksaan kualitas cepat sebelum Anda menyalin ke X.

Coba prompt seperti:

“Tulis thread ini dengan gaya yang ringkas dan ramah bagi pendiri. Pastikan setiap postingan tidak melebihi 260 karakter.”

“Lakukan kompresi: hapus pengulangan, perketat kalimat, pertahankan makna yang sama”

“Tulis ulang postingan pertama dengan 3 variasi: langsung, didorong oleh rasa ingin tahu, dan berlawanan.”

Buat templat thread yang dapat digunakan ulang (sehingga Anda tidak perlu membuat struktur baru setiap minggu)

Jika Anda sering mempublikasikan, keuntungan terbesar adalah reuse. Buat format "starter" thread di dalam workspace Anda, lalu minta ClickUp Brain untuk mengisinya berdasarkan topik.

Contoh format yang dapat digunakan ulang:

“Mitos → kenyataan” thread

“3 kesalahan + solusi” thread

“Mini playbook” thread (langkah-langkah + daftar periksa)

Thread "Penanganan keberatan" untuk pembaruan produk

Contoh:

“Gunakan templat thread saya di bawah ini dan buat versi baru untuk [TOPIK]. Pertahankan struktur yang sama.”

💡Tips Pro: Buat ringkasan thread Anda di ClickUp Docs, lalu ubah menjadi pekerjaan yang dapat dilacak Sesuaikan dokumen dengan proyek apa pun menggunakan ClickUp Docs ClickUp Docs memungkinkan Anda menyusun draf dan berkolaborasi antar tim secara real-time. Ini membantu Anda mengubah konten menjadi tugas, sehingga penulisan dan eksekusi tetap terhubung. ✅ Berikut adalah alur kerja siap thread yang harus Anda jalankan di dalam dokumen: Buat ringkasan thread satu halaman dengan audiens, sudut pandang, poin kunci, dan sumber bukti dalam satu dokumen.

Sorot bagian-bagian dan minta ClickUp Brain untuk menghasilkan tindakan, sehingga Anda dapat mengubah ringkasan menjadi tugas untuk penelitian, penyuntingan, desain, dan persetujuan.

Gunakan alat penulisan ClickUp Brain untuk meningkatkan kejelasan dan memperbaiki pengulangan sebelum putaran tinjauan Anda, sehingga thread tersebut terbaca seperti aset kampanye.

Organisir dan temukan ringkasan lebih cepat di ClickUp’s Docs Hub , sehingga tim Anda selalu bekerja dengan versi terbaru dan tidak menduplikasi dokumen di berbagai ruang.

Gunakan ClickUp Brain MAX untuk penulisan thread, perekaman suara, dan jawaban terhubung.

Dikte dengan lancar menggunakan AI dan hemat waktu dengan ClickUp Brain MAX

Grok dapat mendukung penulisan cepat, tetapi penulisan thread menjadi lebih mudah ketika AI Anda dapat bekerja di berbagai alat AI. Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan berbagai model AI tanpa perlu beralih aplikasi. Hal ini sangat membantu saat Anda menulis dan mengedit di berbagai jenis thread.

✅ Begini cara ClickUp Brain MAX dapat membantu Anda dalam pembuatan thread:

Diktekan hook dan draf kasar dengan Talk to Text , lalu biarkan ClickUp Brain MAX memperhalus bahasa untuk audiens Anda.

Gunakan Pencarian Perusahaan untuk mendapatkan jawaban yang kaya konteks dari tugas dan rapat, sehingga Anda dapat mendukung klaim kinerja dengan keputusan dan hambatan yang tepat. dari tugas dan rapat, sehingga Anda dapat mendukung klaim kinerja dengan keputusan dan hambatan yang tepat.

Cari di seluruh aplikasi kerja dan web sehingga Anda dapat menampilkan poin penting, tautan, dan latar belakang tanpa perlu berpindah antar platform.

Jaga konsistensi draf dengan meminta variasi pada pembuka, struktur, dan penutup, lalu memilih versi terbaik untuk audiens Anda.

💡Tips Pro: Gunakan Kartu AI ClickUp dan Dashboard ClickUp untuk memastikan produksi thread siap direview Gunakan pelaporan bertenaga AI dengan dasbor Anda menggunakan Kartu AI ClickUp Kartu AI ClickUp memungkinkan Anda menghasilkan laporan yang didukung AI di Dashboard dan Ringkasan ClickUp menggunakan konteks dari pekerjaan tim Anda, sehingga Anda dapat melihat apa yang siap dipublikasikan dan apa yang perlu diperbaiki. ✅ Anda dapat membuat dashboard thread yang melacak: Tambahkan Kartu AI yang merangkum perubahan apa yang terjadi pada tugas-tugas thread aktif minggu ini

Buat pembaruan status untuk thread yang sedang direview, sehingga Anda dapat mempercepat persetujuan dan mengurangi penundaan yang mengganggu jadwal posting Anda.

Tambahkan tampilan dashboard yang menampilkan pemilik dan tanggal jatuh tempo untuk setiap tugas thread, sehingga Anda dapat mendeteksi keterlambatan sejak dini daripada panik pada hari publikasi.

Gunakan dashboard sebagai permukaan tinjauan mingguan Anda, sehingga keputusan tetap terikat pada data real-time dari tugas, dan Anda tidak bergantung pada ingatan saat merencanakan thread berikutnya.

Gunakan ClickUp Agents untuk menstandarkan kualitas thread dan mengurangi pekerjaan manual.

Gunakan prompt untuk mempermudah pekerjaan Anda di bawah satu ruang kerja dengan ClickUp Agents

Jika Anda hanya menggunakan Grok AI untuk draf thread X Anda, kualitas thread bergantung pada siapa yang meninjau thread pada hari itu. Satu thread mungkin terdengar tajam, sementara yang lain mungkin mengulang poin yang sama. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan, dan tim akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki daripada membuat.

ClickUp Super Agents dirancang untuk menangani tugas-tugas rutin sementara Anda bekerja, sehingga Anda dapat mensistematisasikan pemeriksaan seperti struktur dan kejelasan menggunakan ruang kerja yang sama. Mempertahankan konsistensi ini sangat penting bagi tim saat Anda mempublikasikan beberapa posting dan thread di bawah merek atau akun yang sama.

✅ Berikut cara ClickUp Agents dapat membantu Anda dalam pembuatan thread:

Tandai poin bukti yang hilang agar thread Anda tidak dikirim dengan data yang lemah atau klaim yang tidak jelas.

Periksa struktur sehingga setiap posting mengandung satu ide, dan thread dibangun secara logis.

Buat alternatif hook dan closer yang sesuai dengan gaya dan audiens Anda.

Ringkas catatan internal yang panjang menjadi poin-poin kunci sehingga draf Anda dimulai dengan konteks yang tepat.

💡 Tips Pro: Simpan keputusan thread di dalam ClickUp Chat agar tidak kehilangan konteks. Dapatkan umpan balik instan dan berkomunikasi dengan tim Anda di ClickUp Chat ClickUp Chat dapat diintegrasikan dengan pekerjaan Anda, di mana percakapan terhubung kembali ke tugas dan dokumen. Hal ini berguna saat Anda membuat thread X untuk topik-topik berbeda di seluruh tim Anda. ✅ Anda sebaiknya mengarahkan umpan balik melalui ClickUp Chat saat: Seorang pemangku kepentingan melakukan perubahan dalam percakapan, dan Anda perlu mengubahnya menjadi perubahan yang dapat dilacak.

Anda ingin AI merangkum rantai komentar yang panjang menjadi langkah-langkah yang jelas.

Anda ingin riwayat persetujuan tetap terhubung dengan tugas-tugas thread yang sebenarnya

Gunakan ClickUp untuk perencanaan media sosial yang menghubungkan thread dengan kampanye.

Lihat semua kemajuan dan pembaruan tugas Anda dengan ClickUp Tasks

Saat Anda membuat thread di Grok AI, Anda dapat dengan cepat beralih dari ide ke draf. Masalah muncul ketika Anda masih membutuhkan sistem untuk kepemilikan dan tinjauan. Atau ketika thread Anda berubah menjadi posting satu kali.

ClickUp menggabungkan perencanaan dan eksekusi dalam satu alur kerja dengan menghubungkan ClickUp Tasks, ClickUp Docs, dan ClickUp Automations. Di sini, ClickUp Tasks memastikan setiap posting dan pembaruan tercatat dengan baik, sementara ClickUp Docs memungkinkan Anda menyimpan ringkasan dan sumber daya di satu tempat. Selain itu, ClickUp Automations menghilangkan proses serah terima manual sehingga Anda tetap menjaga momentum bahkan saat tim sedang sibuk.

Hal ini penting karena sebuah thread yang mendapatkan respons biasanya melalui beberapa tanggapan lanjutan dan pertanyaan dari pemangku kepentingan. ClickUp memberikan Anda satu ruang kerja terpadu dengan berbagai alat dan manfaat, sehingga ide-ide Anda dapat diubah menjadi draf kerja yang excellent.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Grok

✅ Berikut cara ClickUp dapat membantu Anda merencanakan dan meluncurkan kampanye thread:

Buat satu tugas per thread yang mencakup tujuan dan target audiens. Tentukan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap selesai, sehingga pengguna lain dapat memanfaatkannya tanpa menyimpang dari pesan utama.

Lampirkan atau tautkan dokumen ke tugas untuk ringkasan thread dan tautan bukti, sehingga peninjau dapat memverifikasi detail tanpa perlu berpindah antar alat.

Standarkan status seperti outline, draft, review, approved, scheduled, dan published, sehingga alur kerja pembuatan konten Anda tetap konsisten di seluruh kampanye.

Otomatiskan pengalihan saat status berubah, misalnya, menugaskan editor saat draf berpindah ke tahap tinjauan, sehingga Anda menghemat waktu dan menghindari pengejaran manual.

💡Tips Pro: Rencanakan kalender thread Anda dengan templat Media Sosial ClickUp. Dapatkan templat gratis di sini Bahkan setelah Anda memilih alat AI yang tepat untuk penulisan, pembuatan thread X dapat tetap tidak konsisten jika setiap anggota tim merencanakan posting dengan cara mereka sendiri. Anda mungkin berakhir dengan menulis ulang ide yang sama atau kehilangan jejak apa yang sudah siap untuk diposting. Template Media Sosial ClickUp memberikan struktur yang konsisten untuk merencanakan konten di satu tempat. Ini membantu Anda membuat rencana terpadu untuk semua saluran media sosial Anda dan memperlancar kolaborasi antar anggota tim. 🌻 Begini cara template ini dapat membantu: Jaga konsistensi alur kerja thread Anda dengan status kustom bawaan seperti "Untuk Persetujuan" dan "Untuk Revisi", sehingga tinjauan tidak hilang dalam percakapan.

Organisir setiap postingan dengan bidang kustom, sehingga Anda dapat mengkategorikan konten dan memvisualisasikan kemajuan di kalender sosial Anda.

Catat ide di tampilan Formulir Saran Konten , sehingga ide thread masuk ke satu antrean alih-alih catatan yang tersebar.

Rencanakan apa yang akan dibuat per platform menggunakan tampilan Content Stage, sehingga setiap thread sesuai dengan saluran dan tujuan kampanye yang tepat.

Kuasai Strategi Thread Anda di X dengan ClickUp

Grok AI dapat membantu Anda mengumpulkan ide dan merangkum tren yang sedang populer. Ia juga dapat membantu Anda menyusun thread lebih cepat, terutama saat Anda membutuhkan jawaban terbaru dari data real-time di web.

Namun, jika thread merupakan bagian dari mesin pembuatan konten Anda, tantangan yang lebih besar adalah menjaga konteks dan tindak lanjut tetap terorganisir, yang membantu posting Anda tetap konsisten dan siap untuk kampanye.

Di situlah ClickUp menjadi pengganti ideal untuk Grok AI. Dengan ClickUp, Anda dapat menyimpan riset, ringkasan, draf, tugas, tinjauan, dan penjadwalan dalam satu ruang kerja AI terintegrasi. Hal ini memungkinkan tim Anda menghabiskan jauh lebih sedikit waktu untuk memperbaiki masalah yang dapat dihindari dan lebih banyak waktu untuk membuat thread yang mendapatkan respons positif dari audiens yang tepat.

Jika Anda ingin cara yang dapat diulang untuk merencanakan, menyusun, meninjau, dan mengirimkan thread tanpa kehilangan momentum, daftarkan diri Anda di ClickUp sekarang ✅.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Saat Anda menulis thread untuk X, mulailah dengan memberitahu Grok AI tentang audiens yang tepat dan tujuan Anda. Kemudian bahas sudut pandang, dan minta Grok untuk mengambil jawaban terbaru dari postingan publik X dan pencarian web real-time jika topik bergantung pada tren.

Prompt terbaik memberikan batasan yang jelas kepada Grok mengenai nada, panjang thread, dan sumber bukti, serta permintaan akses internet real-time saat Anda membutuhkan data langsung. Grok juga dapat merespons dalam gaya percakapan yang Anda tentukan, jadi pastikan untuk menetapkan hal itu sejak awal.

Ya, Anda dapat meminta Grok untuk merespons dalam gaya yang Anda pilih, sehingga Anda bisa mendapatkan balasan yang cerdas tanpa mengorbankan kejelasan. Namun, pastikan untuk memverifikasi fakta sebelum Anda memposting.

Untuk menjaga konsistensi gaya penulisan saat menggunakan Grok, tempelkan panduan gaya penulisan singkat di bagian atas percakapan. Kemudian minta Grok untuk mengedit ulang setiap posting dengan gaya yang sama, bukan membuat gaya baru untuk setiap draf. Pertahankan satu topik thread per percakapan, dan mulailah percakapan baru saat Anda mengubah audiens atau kampanye.

Minta Grok untuk menghasilkan thread berupa postingan bernomor, masing-masing kurang dari 280 karakter. Instruksikan agar setiap postingan berisi satu ide dan garis transisi yang jelas. Kemudian tempelkan ke X menggunakan alur penulisan dan ikon plus untuk menambahkan postingan, lalu tekan “Post all” saat sudah siap. Ini adalah cara paling rapi untuk beralih dari draf ke thread yang sudah diformat di X.

ClickUp dapat menggantikan Grok untuk produksi thread end-to-end karena Anda dapat menyusun ringkasan di dokumen, melacak tugas, dan mengelola persetujuan dalam satu ruang kerja, alih-alih membagi pekerjaan di antara berbagai alat. ClickUp Brain dan Brain MAX menambahkan dukungan AI dalam alur kerja tersebut, sehingga konteks tetap terhubung dengan pekerjaan yang Anda hasilkan. Grok unggul dalam pencarian langsung dan jawaban cepat, tetapi tidak mengelola alur kerja kampanye Anda.

Dengan ClickUp, Anda dapat mendiktekan hook dan draf menggunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX, dan sistem akan menangani pengetikan dan pengeditan, sehingga Anda menghemat waktu. Anda juga dapat merangkum tugas dan aktivitas dokumen, serta menarik poin-poin penting ke dalam outline thread Anda tanpa perlu menggali percakapan lama.