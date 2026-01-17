15 Perangkat Lunak Manajemen Penjualan Iklan

Sebagian besar tim penjualan iklan menghabiskan waktu seminggu hanya untuk menyinkronkan informasi.

Mereka memperbarui CRM, memasukkan kembali detail klien yang sama ke dalam alat manajemen proyek, dan menghubungi anggota tim melalui alat obrolan untuk memeriksa apakah aset kreatif sudah siap.

Dalam blog ini, kami menghadirkan 15 platform manajemen penjualan iklan yang menjanjikan untuk mengatasi kekacauan ini.

Mulai dari ruang kerja terpadu yang menghubungkan seluruh proses penjualan hingga pengiriman hingga alat khusus yang dirancang untuk jenis inventaris iklan tertentu, kami telah mencakup semuanya.

Perangkat Lunak Manajemen Penjualan Iklan Sekilas

Tabel perbandingan ini merangkum opsi terbaik. 🛠️

ClickUp CRM, Tugas, Obrolan, & Dokumen; Agen AI Super; Serah terima otomatis Dari Perusahaan Kecil hingga Besar (Tim penjualan/operasi lintas fungsi) Gratis selamanya; Paket berbayar tersedia Salesforce Media Cloud Model data media; Agentforce AI; Manajemen pesanan omnichannel Global Enterprise (Organisasi media multi-departemen yang kompleks) Mulai dari $165 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan) HubSpot Ads Pelacakan ROI berputar tertutup; Sinkronisasi audiens CRM; Otomatisasi pemasaran UKM hingga Pasar Menengah (Tim penjualan yang berfokus pada pemasaran) Gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan Pipedrive Pipeline Kanban visual; Pelatihan berbasis aktivitas; Asisten AI UKM (Usaha Kecil dan Menengah) (Tim penjualan yang dinamis dan visual) Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan Freshsales Freddy AI penilaian prospek; Telepon/email bawaan; Urutan penjualan UKM (Tim yang memprioritaskan keterlibatan prospek) Gratis; Paket berbayar mulai dari $11 per pengguna per bulan Zoho CRM Zia AI; Canvas UI designer; Integrasi ekosistem Zoho yang mendalam Solo hingga Enterprise (Tim yang hemat biaya dan dapat diskalakan) Gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan ADvendio Salesforce-native; Inventaris omnichannel; Penagihan otomatis Segmen Menengah hingga Perusahaan Besar (Penerbit & Spesialis Operasi Iklan) Penetapan harga kustom Google Ad Manager Lelang terpadu; Alokasi dinamis; Laporan hasil canggih Penerbit Menengah hingga Besar (Manajer Operasi Iklan & Manajer Yield) Penetapan harga kustom Meta Ads Manager Keunggulan+ Kreativitas AI; Penargetan yang akurat; Jangkauan lintas platform Dari Agen Kecil hingga Besar (Pemasar media sosial dan kinerja) Tanpa biaya platform (Bayar per pengeluaran iklan) Zendesk Sell Pandang penjualan/dukungan terpadu; Daftar cerdas; Alat penjualan mobile Pasar Kecil hingga Menengah (Tim penjualan yang berfokus pada hubungan) Paket berbayar mulai dari $25 per bulan Insightly Penghubungan hubungan; Pelacakan proyek terintegrasi; AppConnect UKM (Tim yang menangani penjualan dan pengiriman) Paket berbayar mulai dari $29 per pengguna per bulan Monday Sales CRM Papan tanpa kode; Pelacakan kesepakatan visual; Peningkatan prospek dengan AI Pasar Kecil hingga Menengah (Tim penjualan visual dan kolaboratif) Gratis; Paket berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan WideOrbit Pengelolaan lalu lintas siaran; Otomatisasi penagihan; Analisis jangkauan Organisasi Media Penyiaran (Tim Penjualan dan Lalu Lintas TV/Radio) Penetapan harga kustom Bitrix24 CRM all-in-one; Panggilan video; Opsi self-hosted; Intranet sosial Solo hingga Menengah (Tim yang membutuhkan solusi "bisnis dalam satu paket") Penetapan harga kustom AdRoll Retargeting lintas kanal; Laporan atribusi; AI Lookalike Pasar Kecil hingga Menengah (Tim Pertumbuhan E-commerce & D2C) Penetapan harga kustom

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Penjualan Iklan?

Perangkat lunak manajemen penjualan iklan adalah platform khusus yang membantu perusahaan media, penerbit, dan tim periklanan mengelola seluruh siklus penjualan iklan. Proses ini dimulai dari generasi prospek dan pembuatan proposal hingga pelaksanaan kampanye dan pelacakan pendapatan.

Perangkat lunak ini menjembatani kesenjangan antara fungsi CRM tradisional dan kebutuhan unik dalam menjual inventaris iklan di berbagai saluran digital, cetak, siaran, dan luar ruangan. Alih-alih menggunakan alat yang terpisah-pisah, ruang kerja terintegrasi menghilangkan fragmentasi ini dengan mengonsolidasikan semua fungsi ke dalam satu platform terpadu.

Elemen kunci dari platform-platform ini meliputi:

Manajemen alur kerja: Melacak hubungan dengan pengiklan dari prospek hingga kesepakatan yang ditutup

Manajemen inventaris: Visibilitas terhadap slot iklan yang tersedia dan penjadwalan.

Otomatisasi proposal dan kontrak: Mempercepat proses dari penawaran hingga penutupan kesepakatan, mulai dari kit media hingga pesanan pemasangan.

Koordinasi kampanye: Memastikan aset kreatif, tenggat waktu, dan hasil kerja selaras untuk pengelolaan kampanye.

Pelacakan dan pelaporan pendapatan: Memantau kinerja terhadap target untuk pengelolaan hasil yang lebih baik

⚡️ Arsip Template: Template Iklan yang Disetujui Ahli untuk Pemasar

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perangkat Lunak Manajemen Penjualan Iklan

Tim Anda mengalami kesulitan karena Anda memilih alat berdasarkan daftar fitur yang panjang, hanya untuk menemukan bahwa alat tersebut tidak sesuai dengan alur kerja sebenarnya.

Perangkat lunak manajemen penjualan iklan terbaik bergantung pada apakah Anda menjual inventaris langsung, programmatic, atau hybrid, serta seberapa terintegrasi proses penjualan dan pengiriman Anda perlu. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Pengelolaan alur kerja dan kontak: Perangkat lunak Anda harus mampu mengelola hubungan kompleks dengan pengiklan yang memiliki banyak kontak. Perangkat lunak tersebut harus memungkinkan Anda melacak transaksi di berbagai produk iklan (seperti display, video, dan sponsor) serta mendukung tahap penjualan kustom yang sesuai dengan proses nyata Anda.

Kemampuan koordinasi kampanye: Pastikan tim penjualan dapat menyerahkan tugas ke tim operasional tanpa perlu memasukkan data ulang. Alat ini harus menghubungkan proposal dengan tugas kampanye aktual dan memberikan visibilitas terhadap status kreatif, distribusi, dan tanggal peluncuran.

Pelaporan dan wawasan pendapatan: Anda perlu dapat melihat nilai pipeline, Anda perlu dapat melihat nilai pipeline, OKR penjualan , tingkat keberhasilan, dan akurasi perkiraan secara real-time. Cari perangkat lunak yang melacak pendapatan terhadap target per sales rep atau klien dan menawarkan laporan yang dapat disesuaikan tanpa memerlukan ahli data.

Integrasi dan otomatisasi alur kerja: Alat yang tepat terhubung dengan server iklan, sistem penagihan, dan aplikasi komunikasi Anda. Ia harus mengotomatisasi tindak lanjut, pembaruan status, dan pemberitahuan serah terima, dengan bantuan AI untuk membantu memprioritaskan prospek.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semua hal tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "bekerja tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semua hal tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "bekerja tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

15 Perangkat Lunak Manajemen Penjualan Iklan Terbaik

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja terpadu dari penjualan hingga pengiriman)

Kelola semua dokumen, proyek, percakapan, dan lainnya di satu platform komprehensif dengan ClickUp

Penjualan iklan jarang gagal karena presentasi. Mereka gagal pada tahap serah terima.

Sebuah kesepakatan ditutup, antusiasme tinggi, lalu kenyataan menghantam. Rencana singkat tersimpan di satu tempat, detail kampanye berada di kotak masuk seseorang, jadwal dibahas di obrolan, dan pemasaran mulai melaksanakan tanpa konteks yang lengkap. Saat pertanyaan muncul, momentum sudah mulai berkurang.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp mengatasi hal ini dengan menganggap penjualan iklan dan pemasaran sebagai satu alur kerja yang berkelanjutan, bukan dua departemen terpisah yang saling bertukar informasi melalui alat yang berbeda. Berikut cara kerjanya.

Manajemen pipeline dalam ClickUp CRMTim penjualan Anda melacak pengiklan, agen, nilai kesepakatan, inventaris, dan tahap langsung dalam ClickUp CRM. Bidang Kustom mencatat semua hal yang penting untuk iklan. Anggaran, penempatan, format, tanggal penayangan, audiens, dan persyaratan kreatif. Tidak ada yang terperangkap dalam presentasi atau thread email. Saat kesepakatan bergerak melalui tahap, ClickUp mempertahankan pipeline yang hidup dan terlihat yang sudah dapat dilihat oleh tim pemasaran.

Rekam detail penting dengan mudah menggunakan Bidang Kustom di Tugas ClickUp

Tim pemasaran bekerja dengan konteks lengkap dari penjualan Tim pemasaran bekerja langsung dari ClickUp Tasks, yang terhubung kembali ke kesepakatan asli. Brief kreatif, spesifikasi, persetujuan, dan daftar periksa peluncuran semuanya berada di ruang kerja yang sama. Jika seseorang bertanya, “Mengapa iklan ini dirancang seperti ini?” jawabannya sudah ada di sana. ClickUp Brain menghubungkan kampanye sebelumnya, catatan dari siklus penjualan, tolok ukur kinerja, dan percakapan, sehingga tim tidak membuang waktu untuk mencari atau menjelaskan ulang.

Setiap percakapan, tugas, dan item tindakan dapat dicari dengan AI di ClickUp

Penutupan kesepakatan → eksekusi dimulai secara otomatisKetika peluang berpindah ke Closed/Won, ClickUp Automations dan Super Agents mengambil alih. Tugas kampanye dibuat secara instan. Pemilik ditugaskan. Tanggal jatuh tempo terisi berdasarkan jadwal kampanye. Folder kampanye tertaut atau Dokumen dihasilkan dengan semua detail kesepakatan sudah terisi sebelumnya.

Buat agen AI kustom dengan instruksi yang telah dikonfigurasi sebelumnya melalui ClickUp Super Agents

Pembaruan otomatis kembali ke tim penjualanSeiring berjalannya pemasaran, pembaruan status tugas dan tonggak penting akan otomatis dikomunikasikan kembali ke tim penjualan tanpa perlu rapat tambahan. Agen dapat memposting ringkasan, menandai keterlambatan, atau menyoroti kesiapan peluncuran secara otomatis. Tim penjualan selalu tahu apa yang sedang berjalan, apa yang terhambat, dan apa yang akan datang selanjutnya. Hal ini berarti komunikasi yang lebih baik dengan klien dan lebih sedikit kebingungan di menit-menit terakhir.

Kolaborasi tetap terpusat, bukan tersebarAlih-alih berpindah-pindah antara Slack, email, dan rapat, tim berkolaborasi di ClickUp Chat, tepat di samping tugas dan kampanye yang sedang dibahas. Percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan, bukan tersembunyi dalam thread yang sulit ditemukan nanti.

Berkomunikasi dengan tim Anda dan buat tugas di jendela obrolan Anda dengan ClickUp Chat

ClickUp menghilangkan hambatan antara penjualan iklan dan pelaksanaannya. Tim penjualan dapat menutup transaksi lebih cepat karena pelaksanaan dapat diprediksi. Tim pemasaran meluncurkan kampanye dengan lebih sedikit kejutan karena konteksnya lengkap. Pimpinan mendapatkan visibilitas nyata atas alur kerja, kapasitas, dan pelaksanaan tanpa harus mengejar pembaruan!

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp CRM: Buat alur kerja kustom yang mencerminkan proses penjualan iklan Anda dengan tahap-tahap seperti prospek, proposal, negosiasi, dan transaksi yang berhasil. Anda dapat melacak nilai transaksi, tanggal penutupan yang diperkirakan, dan probabilitas untuk menghasilkan perkiraan yang akurat, serta menghubungkan kontak dengan perusahaan untuk melihat riwayat hubungan lengkap dalam satu tampilan.

ClickUp Dashboards: Dapatkan visibilitas real-time terhadap nilai pipeline, tingkat keberhasilan, dan pendapatan dibandingkan dengan target tanpa harus menunggu laporan mingguan. Buat Dapatkan visibilitas real-time terhadap nilai pipeline, tingkat keberhasilan, dan pendapatan dibandingkan dengan target tanpa harus menunggu laporan mingguan. Buat dasbor penjualan kustom yang menampilkan transaksi berdasarkan perwakilan atau lini produk, sehingga Anda dapat mengidentifikasi hambatan secara instan dan mengambil tindakan sebelum peluang hilang.

ClickUp Brain: Dapatkan bantuan berbasis AI yang benar-benar memahami konteks penjualan Anda karena terhubung dengan seluruh ruang kerja Anda. Ringkas riwayat komunikasi klien sebelum panggilan penemuan, buat email tindak lanjut yang dipersonalisasi berdasarkan catatan pertemuan, dan identifikasi transaksi yang memerlukan perhatian berdasarkan pola aktivitas.

ClickUp Automations: Hilangkan proses serah terima manual dan pembaruan status dengan alur kerja berbasis aturan. Notifikasi otomatis ke tim operasional saat transaksi ditutup, buat tugas pengaturan kampanye dengan detail klien yang sudah terisi sebelumnya, dan picu pengingat tindak lanjut saat transaksi tidak ada perkembangan.

ClickUp Docs: Simpan proposal, kit media, dan templat pesanan pemasangan yang terhubung dengan transaksi dan kampanye. Kolaborasi dalam merespons RFP secara real-time dengan fitur komentar dan riwayat versi, sehingga tidak ada yang terlewat dalam lampiran email. Simpan proposal, kit media, dan templat pesanan pemasangan yang terhubung dengan transaksi dan kampanye. Kolaborasi dalam merespons RFP secara real-time dengan fitur komentar dan riwayat versi, sehingga tidak ada yang terlewat dalam lampiran email.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Alih-alih membayar untuk alat CRM dan manajemen proyek terpisah, semua fitur terintegrasi dalam satu platform, sehingga informasi klien dan status kampanye selalu terhubung.

Baik Anda menjual kampanye langsung atau inventaris programmatic, fitur Custom Fields dan tampilan ClickUp dapat disesuaikan dengan proses Anda.

ClickUp Brain semakin cerdas seiring penggunaan tim Anda, belajar dari pola penjualan spesifik dan kesepakatan yang berhasil untuk memberikan saran yang lebih baik.

Kekurangan:

Kedalaman opsi penyesuaian dapat terasa membingungkan pada awalnya; tim akan diuntungkan dengan memulai menggunakan templat.

Fungsi aplikasi seluler, meskipun komprehensif, belum mencakup semua fitur desktop.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (4.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna mengatakan:

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Kami menggunakannya di seluruh tim Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance, dan Tech, dan memiliki semuanya dalam satu tempat telah memberikan struktur yang kuat dan visibilitas yang jelas. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Kami menggunakannya di seluruh tim Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance, dan Tech, dan memiliki semuanya dalam satu tempat telah memberikan struktur yang kuat dan visibilitas yang jelas. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

2. Salesforce Media Cloud (Terbaik untuk operasi media perusahaan yang kompleks)

melalui Salesforce

Salesforce Media Cloud adalah solusi terdepan untuk perusahaan media berskala besar yang perlu mengelola operasi iklan yang kompleks dan multi-saluran. Perangkat lunak ini melampaui fungsi CRM dasar dengan menawarkan model data industri yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan penjualan, manajemen langganan, dan monetisasi konten.

Platform ini dilengkapi dengan mesin CPQ yang kuat yang dapat menangani penetapan harga berdasarkan atribut yang kompleks dan pengganda musiman tanpa kesulitan. Dengan integrasi terbaru Agentforce AI, tim kini dapat secara proaktif mengidentifikasi wawasan dan mengotomatisasi proses dari penawaran hingga penerimaan pembayaran di seluruh saluran digital dan linear.

Perangkat lunak ini secara efektif mengatasi masalah "data silo" dengan mengintegrasikan peramalan inventaris dan manajemen pesanan di bawah satu atap. Meskipun implementasinya memerlukan komitmen serius, hasilnya adalah sumber kebenaran tunggal untuk seluruh rantai nilai media Anda. Ini adalah pilihan yang baik untuk organisasi yang ingin meningkatkan pendapatan iklan mereka sambil menjaga akurasi penagihan.

Fitur terbaik Salesforce Media Cloud

Manajemen penjualan iklan: Pantau transaksi media kompleks yang melibatkan berbagai produk dan model harga dalam tampilan terpadu.

Sistem manajemen pesanan: Ubah kesepakatan yang ditutup menjadi pesanan operasional tanpa perlu mengetik ulang data atau serah terima manual.

Optimasi pendapatan: Manfaatkan Einstein AI untuk mengidentifikasi peluang penetapan harga dan memprediksi permintaan.

Kelebihan dan kekurangan Salesforce Media Cloud

Keuntungan:

Dirancang khusus untuk alur kerja unik dalam penjualan iklan, mengurangi kebutuhan kustomisasi.

Menyediakan tampilan terpadu di seluruh saluran digital, TV, dan cetak.

Dapat menyesuaikan diri untuk menangani volume dan kompleksitas organisasi media besar.

Kekurangan:

Implementasi seringkali kompleks dan sering memerlukan konsultan eksternal.

Rentang fungsionalitas yang luas menciptakan kurva pembelajaran yang curam.

Penyesuaian di luar konfigurasi standar memerlukan keahlian pengembangan Salesforce.

Harga Salesforce Media Cloud

Pertumbuhan: Mulai dari $165 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Lanjutan: Mulai dari $475 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Salesforce Media Cloud

G2: 4.3/5 (18.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (18.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Media Cloud?

Seorang pengguna mengatakan:

Bagi saya, fitur unggulan adalah kemampuan otomatisasi platform ini. Journey Builder, segmentasi audiens, dan kampanye berbasis pemicu semuanya sangat efektif jika dikonfigurasi dengan benar. Meskipun ada kurva pembelajaran awal, setelah Anda terbiasa dengan sistem ini, terbukti andal dan memerlukan perawatan minimal. Keunggulan lain yang signifikan adalah kemampuannya untuk mengonsolidasikan data dari berbagai sumber. Menggunakan Marketing Cloud bersama dengan Data Cloud benar-benar telah mengubah alur kerja saya. Kombinasi ini memungkinkan saya untuk mendapatkan wawasan berharga, membuat segmen yang lebih cerdas, mengaktifkan audiens, dan mengirimkan komunikasi yang dipersonalisasi yang terasa benar-benar relevan dan bermakna.

Bagi saya, fitur unggulan adalah kemampuan otomatisasi platform ini. Journey Builder, segmentasi audiens, dan kampanye berbasis pemicu semuanya sangat efektif jika dikonfigurasi dengan benar. Meskipun ada kurva pembelajaran awal, setelah Anda terbiasa dengan sistem ini, terbukti andal dan memerlukan perawatan minimal. Keunggulan lain yang signifikan adalah kemampuannya untuk mengonsolidasikan data dari berbagai sumber. Menggunakan Marketing Cloud bersama dengan Data Cloud benar-benar telah mengubah alur kerja saya. Kombinasi ini memungkinkan saya untuk mendapatkan wawasan berharga, membuat segmen yang lebih cerdas, mengaktifkan audiens, dan mengirimkan komunikasi yang dipersonalisasi yang terasa benar-benar relevan dan bermakna.

Ucapkan selamat tinggal pada "AI Sprawl." BrainGPT adalah aplikasi desktop khusus ClickUp yang dirancang sebagai antarmuka utama Anda untuk bekerja. Aplikasi ini berada di desktop Anda, siap bertindak atas informasi apa pun di komputer dan aplikasi terhubung Anda.

🧠 BrainGPT: Pusat Komando AI Anda Ucapkan selamat tinggal pada "AI Sprawl." BrainGPT adalah aplikasi desktop khusus ClickUp yang dirancang sebagai antarmuka utama Anda untuk bekerja. Aplikasi ini berada di desktop Anda, siap bertindak atas informasi apa pun di komputer dan aplikasi terhubung Anda. Pencarian universal kontekstual: Cari di ClickUp, Google Drive, Slack, dan GitHub secara bersamaan. BrainGPT tidak hanya menemukan file; ia memahami konteks percakapan dan riwayat proyek Anda.

Kecerdasan yang tidak bergantung pada model: Beralih antara model bahasa besar (LLM) terbaik di dunia—termasuk GPT-5.1, Claude 4.5, dan Gemini 3—sambil menjaga data ruang kerja proprietary Anda tetap aman dan privat.

Talk-to-Text: Dirancang khusus untuk tim penjualan iklan yang sering berpindah tempat, fitur pengenalan suara ke teks terdepan di industri ini memungkinkan Anda mendiktekan brief kreatif atau catatan rapat 4 kali lebih cepat daripada mengetik, langsung ke aplikasi apa pun. Integrasikan semua pekerjaan Anda untuk hasil yang lebih cepat dengan ClickUp BrainGPT

3. HubSpot Marketing Hub (Terbaik untuk atribusi prospek yang terintegrasi dengan CRM)

melalui HubSpot Marketing Hub

Tim pemasaran menjalankan iklan di alat khusus platform sementara tim penjualan bekerja di CRM terpisah. Ketidakcocokan ini membuat sulit untuk melihat kampanye mana yang benar-benar menghasilkan pendapatan dibandingkan hanya klik, yang mengakibatkan pengeluaran iklan yang sia-sia.

HubSpot Marketing Hub dirancang untuk tim modern yang percaya bahwa pemasaran dan penjualan tidak boleh dipisahkan. Fitur unggulannya adalah kemampuan untuk menghubungkan iklan Google, Meta, dan LinkedIn secara langsung ke data CRM Anda untuk pelaporan loop tertutup yang sesungguhnya.

Alih-alih hanya melacak klik, Anda dapat melihat kampanye iklan spesifik mana yang menghasilkan kontrak yang ditandatangani dan nilai seumur hidup yang tinggi. Platform ini memungkinkan Anda menyinkronkan daftar CRM Anda ke platform iklan secara otomatis, memastikan retargeting Anda terfokus secara tepat pada prospek yang sebenarnya.

Dengan penambahan "ChatSpot" dan penilaian prospek prediktif, perangkat lunak ini membantu Anda mengidentifikasi prospek mana yang siap membeli sebelum mereka bahkan bertanya. Ia menyederhanakan kekacauan atribusi multi-saluran menjadi dasbor visual yang dapat dipahami oleh siapa pun di tim. Bagi merek yang sedang berkembang, perangkat lunak ini menawarkan kombinasi sempurna antara otomatisasi tingkat tinggi dan antarmuka yang tidak memerlukan gelar sarjana ilmu komputer.

Fitur terbaik HubSpot Marketing Hub

Audien yang didukung CRM: Sinkronkan daftar kontak langsung ke platform iklan untuk penargetan berdasarkan data pelanggan yang sebenarnya.

Laporan atribusi: Lihat kampanye iklan mana yang berkontribusi pada pendapatan aktual, bukan hanya klik atau pengisian formulir.

Rekomendasi optimasi iklan: Dapatkan saran untuk meningkatkan kinerja kampanye berdasarkan hasil CRM.

Kelebihan dan kekurangan HubSpot Marketing Hub

Keuntungan:

Menyediakan pelaporan siklus tertutup yang sesungguhnya dengan melacak kontak melalui seluruh proses penjualan.

Mempermudah pengelolaan audiens dengan menyinkronkan segmen CRM di berbagai platform

Menyediakan integrasi asli untuk tim yang sudah menggunakan HubSpot CRM

Kekurangan:

Fungsionalitas terbatas pada Google, Facebook/Instagram, dan LinkedIn

Fitur manajemen iklan canggih masih memerlukan penggunaan platform asli.

Ketepatan atribusi bergantung pada pengaturan pelacakan yang tepat.

Harga HubSpot Marketing Hub

Gratis

Starter: Mulai dari $20/bulan

Profesional: Mulai dari $890/bulan

Enterprise: Mulai dari $3.600/bulan

Ulasan dan peringkat HubSpot Marketing Hub

G2: 4.4/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (6.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Marketing Hub?

Seorang pengguna mengatakan:

Hal yang paling saya sukai dari HubSpot Marketing Hub adalah kemudahan penggunaannya & juga kita dapat menghasilkan dan mengorganisir semua lead tim melalui satu portal sehingga hal-hal tidak menjadi rumit dan setiap orang dapat melihat lead mereka sendiri dengan efektif.

Hal yang paling saya sukai dari HubSpot Marketing Hub adalah kemudahan penggunaannya & juga kita dapat menghasilkan dan mengorganisir semua lead tim melalui satu portal sehingga hal-hal tidak menjadi rumit dan setiap orang dapat melihat lead mereka sendiri dengan efektif.

📖 Baca Lebih Lanjut: 15+ Contoh Kampanye Iklan yang Berhasil

📖 Baca Lebih Lanjut: 15+ Contoh Kampanye Iklan yang Berhasil

4. Pipedrive (Terbaik untuk penjualan berbasis aktivitas visual)

melalui Pipedrive

Pipedrive dirancang oleh tim penjualan, untuk tim penjualan, dengan memprioritaskan momentum sebenarnya dari suatu kesepakatan daripada pekerjaan administratif yang membosankan. Perangkat lunak ini memperkenalkan alur kerja visual bergaya Kanban yang memudahkan Anda melihat dengan jelas di mana setiap pengiklan berada dalam funnel penjualan Anda.

Filosofi "Activity-Based Selling" memastikan tim penjualan Anda selalu fokus pada langkah berikutnya, baik itu panggilan tindak lanjut atau tinjauan brief kreatif. Asisten Penjualan AI-nya bertindak seperti pelatih pribadi, mengidentifikasi transaksi yang mandek dan menyarankan waktu terbaik untuk menghubungi kontak Anda. Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang—seperti membuat tugas kampanye saat transaksi mencapai tahap negosiasi—tanpa perlu bantuan tim IT.

Platform ini terkenal mudah diadopsi, artinya tim Anda akan benar-benar menggunakannya daripada menolaknya. Ini adalah alat penutupan transaksi yang efisien untuk tim yang menginginkan proses penjualan berkecepatan tinggi tanpa beban sistem perusahaan yang berlebihan.

Fitur terbaik Pipedrive

Pipeline penjualan visual: Seret dan lepas kesepakatan antar tahap dengan visibilitas instan terhadap kesehatan pipeline.

Penjualan berbasis aktivitas: Lacak dan jadwalkan tindakan yang mendorong kesepakatan maju, dengan pengingat untuk aktivitas yang akan datang.

Asisten penjualan AI: Dapatkan saran otomatis untuk langkah selanjutnya dan prioritas transaksi berdasarkan pola alur penjualan.

Kelebihan dan kekurangan Pipedrive

Keuntungan:

Desain visual yang bersih mendorong adopsi di kalangan tim penjualan.

Setiap fitur dirancang untuk membantu menutup transaksi, bukan hanya untuk pelacakan administratif.

Aplikasi seluler ini memberikan akses penuh ke alur penjualan, yang sangat penting bagi tim penjualan lapangan.

Kekurangan:

Kurang memiliki fitur otomatisasi pemasaran dan manajemen kampanye yang kuat, berbeda dengan alternatif Pipedrive lainnya.

Fitur pelaporan tidak sebanding dengan kedalaman platform CRM perusahaan.

Opsi penyesuaian lebih terbatas dibandingkan platform yang sangat fleksibel.

Harga Pipedrive

Esensial: $19 per pengguna/bulan

Lanjutan: $34 per pengguna/bulan

Profesional: $64 per pengguna/bulan

Power/Enterprise: $89 per pengguna/bulan

Ulasan dan peringkat Pipedrive

G2: 4.3/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya menemukan Pipedrive sangat bagus untuk mengelola klien dan panggilan telepon. Saya sangat menyukai cara perangkat lunak ini memungkinkan saya mengorganisir informasi dan menghubungi klien, sambil tetap melacak siapa yang telah saya hubungi, berapa kali, dan alasan setiap panggilan. Saya juga menghargai kemampuan untuk mencatat interaksi, yang membantu saya tetap terorganisir dengan setiap klien.

Saya menemukan Pipedrive sangat bagus untuk mengelola klien dan panggilan telepon. Saya sangat menyukai cara perangkat lunak ini memungkinkan saya mengorganisir informasi dan menghubungi klien, sambil tetap melacak siapa yang telah saya hubungi, berapa kali, dan alasan setiap panggilan. Saya juga menghargai kemampuan untuk mencatat interaksi, yang membantu saya tetap terorganisir dengan setiap klien.

5. Freshsales (Terbaik untuk penilaian prospek berbasis AI)

melalui Freshsales

Freshsales menghadirkan tingkat kecerdasan yang segar dalam proses penjualan iklan dengan mengintegrasikan komunikasi dan kecerdasan buatan (AI) langsung ke layar transaksi. AI Freddy miliknya menilai prospek Anda secara real-time, membantu Anda mengabaikan informasi yang tidak relevan dan fokus pada pengiklan dengan niat tinggi.

Dengan fitur telepon, email, dan obrolan bawaan, tim Anda tidak perlu beralih tab untuk mencatat percakapan atau merekam panggilan klien. Fitur "Sales Sequences" platform ini memungkinkan Anda mengotomatisasi upaya pemasaran yang personal namun berjalan secara otomatis. Anda mendapatkan pandangan 360 derajat tentang perjalanan pelanggan, termasuk interaksi mereka di situs web dan tiket dukungan sebelumnya, bersamaan dengan catatan penjualan Anda.

Fitur terbaik Freshsales

Freddy AI: Dapatkan penilaian prospek cerdas yang memprioritaskan kontak yang paling mungkin melakukan konversi berdasarkan sinyal keterlibatan.

Fitur telepon dan email bawaan: Lakukan panggilan dan kirim email langsung dari catatan kontak dengan pencatatan otomatis.

Urutan penjualan: Otomatiskan kampanye pemasaran multi-langkah yang menyesuaikan diri berdasarkan respons prospek.

Kelebihan dan kekurangan Freshsales

Keuntungan:

Komunikasi terpadu menghilangkan pergantian alat dan meningkatkan produktivitas.

AI memberikan saran praktis berdasarkan data Anda, bukan saran generik.

Antarmuka yang bersih dan modern mengurangi beban kognitif saat menavigasi sistem yang kompleks.

Kekurangan:

Penyesuaian lanjutan mungkin memerlukan dukungan teknis

Kedalaman pelaporan tidak sebanding dengan platform perusahaan.

Ekosistem integrasi lebih kecil dibandingkan platform CRM besar

Harga Freshsales

Gratis: $0

Pertumbuhan: $11 per pengguna/bulan

Pro: $47 per pengguna/bulan

Enterprise: $71 per pengguna/bulan

Ulasan dan peringkat Freshsales

G2: 4.5/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Freshsales?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya suka betapa hemat biayanya Freshsales; dengan biaya tersebut, Anda mendapatkan paket lengkap dengan banyak fitur seperti urutan email dan fasilitas pengiriman email massal. Sangat mudah untuk mengatur semuanya karena Freshsales menyediakan panduan langkah demi langkah. Kami membuat bidang akun dan perusahaan, dan Freshsales menyediakan templat untuk hal-hal lain. Kami menguji kesehatan email tanpa menghubungkan kotak masuk, lalu mengujinya dengan pengaturan DKIM, SPF, dan DMARC di Freshsales. Anda dapat menggunakan Sequences untuk mengirim email berdasarkan logika tertentu, seperti mengirim tindak lanjut kepada klien yang membuka email. Ini memungkinkan Anda mengirim kampanye email otomatis, dan dengan email massal, kami dapat mengirim satu email sebagai kampanye dan mempersonalisasi setiap aspek dari setiap email.

Saya suka betapa hemat biayanya Freshsales; dengan biaya tersebut, Anda mendapatkan paket lengkap dengan banyak fitur seperti urutan email dan fasilitas pengiriman email massal. Sangat mudah untuk mengatur semuanya karena Freshsales menyediakan panduan langkah demi langkah. Kami membuat bidang akun dan perusahaan, dan Freshsales menyediakan templat untuk hal-hal lain. Kami menguji kesehatan email tanpa menghubungkan kotak masuk, lalu mengujinya dengan pengaturan DKIM, SPF, dan DMARC di Freshsales. Anda dapat menggunakan Sequences untuk mengirim email berdasarkan logika tertentu, seperti mengirim tindak lanjut kepada klien yang membuka email. Ini memungkinkan Anda mengirim kampanye email otomatis, dan dengan email massal, kami dapat mengirim satu email sebagai kampanye dan mempersonalisasi setiap aspek dari setiap email.

6. Zoho CRM (Terbaik untuk harga terjangkau dan kustomisasi mendalam)

melalui Zoho CRM

Tim yang berkembang membutuhkan fungsi CRM yang dapat diskalakan, tetapi platform perusahaan mahal, dan alat untuk bisnis kecil cepat menjadi tidak memadai.

Zoho CRM adalah "kameleon" untuk tim yang berorientasi pada anggaran namun tetap membutuhkan kekuatan tingkat perusahaan dan kustomisasi mendalam. Perangkat lunak ini menawarkan beragam fitur luar biasa, mulai dari otomatisasi alur kerja hingga asisten AI Zia, yang dapat memprediksi penutupan kesepakatan dan mendeteksi anomali dalam data Anda.

Platform ini dilengkapi dengan Canvas Design Studio yang memungkinkan Anda merancang ulang antarmuka pengguna sesuai dengan terminologi dan alur kerja penjualan iklan tim Anda. Karena merupakan bagian dari ekosistem Zoho yang besar, perangkat lunak ini terintegrasi secara native dengan berbagai aplikasi, mulai dari perangkat lunak penagihan hingga platform webinar Anda. Anda dapat mengatur "SalesSignals" untuk menerima notifikasi begitu prospek membuka email Anda atau mengunjungi halaman harga, sehingga Anda dapat bertindak pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik Zoho CRM

Asisten AI Zia: Dapatkan prediksi tentang kemungkinan penutupan kesepakatan dan waktu terbaik untuk menghubungi prospek.

Otomatisasi alur kerja: Buat aturan otomatisasi kompleks tanpa perlu coding menggunakan pembuat alur kerja visual.

Komunikasi multikanal: Berinteraksi dengan prospek melalui email, telepon, obrolan langsung, dan media sosial langsung dari dalam CRM.

Kelebihan dan kekurangan Zoho CRM

Keuntungan:

Menawarkan nilai luar biasa, menyediakan fitur perusahaan tanpa biaya perusahaan.

Integrasi mendalam dengan produk Zoho lainnya menciptakan platform bisnis terpadu.

Sangat dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan hampir semua proses penjualan

Kekurangan:

Ragam pilihan yang tersedia dapat membingungkan pengguna baru.

Beberapa fitur lanjutan memerlukan paket berlangganan tingkat atas.

Waktu respons dukungan dapat bervariasi

Harga Zoho CRM

Gratis

Standar: $20 per pengguna/bulan

Profesional: $35 per pengguna/bulan

Enterprise: $50 per pengguna/bulan

Ultimate: $65 per pengguna/bulan

Ulasan dan peringkat Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.600+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (6.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho CRM?

Seorang pengguna mengatakan:

Bagi tim yang mencari kontrol tanpa beban sistem perusahaan, Zoho CRM sangat fleksibel dan terjangkau. Integrasi ekosistem Zoho berjalan lancar, dan opsi penyesuaian (bidang, alur kerja, otomatisasi) sangat luas. Ini sangat baik untuk melacak alur kerja, aktivitas, dan tindak lanjut di satu tempat untuk perekrutan atau operasi penjualan. Jika diatur dengan benar, pelaporan sangat andal.

Bagi tim yang mencari kontrol tanpa beban sistem perusahaan, Zoho CRM sangat fleksibel dan terjangkau. Integrasi ekosistem Zoho berjalan lancar, dan opsi penyesuaian (bidang, alur kerja, otomatisasi) sangat luas. Ini sangat baik untuk melacak alur kerja, aktivitas, dan tindak lanjut di satu tempat untuk perekrutan atau operasi penjualan. Jika diatur dengan benar, pelaporan sangat andal.

📖 Baca Lebih Lanjut: Contoh Rencana Penjualan: Membuat Strategi Efektif untuk Pertumbuhan

📖 Baca Lebih Lanjut: Contoh Rencana Penjualan: Membuat Strategi Efektif untuk Pertumbuhan

7. ADvendio (Terbaik untuk operasi iklan yang terintegrasi dengan Salesforce)

melalui ADvendio

Perusahaan media yang menggunakan Salesforce untuk CRM seringkali kekurangan fungsi bawaan untuk mengelola inventaris iklan dan pesanan, yang menyebabkan data terpisah dan masalah integrasi.

ADvendio adalah solusi Salesforce-native yang kuat, dirancang khusus untuk menghubungkan celah antara pembelian media dan penjualan iklan. Karena beroperasi langsung dalam ekosistem Salesforce, alat ini menghilangkan kebutuhan sinkronisasi data yang rumit dan memastikan sumber data tunggal yang akurat untuk seluruh operasi iklan Anda.

Platform ini unggul dalam manajemen inventaris omnichannel, memungkinkan Anda melacak ketersediaan aset digital, cetak, dan luar ruangan secara real-time. Mesin keuangan bawaan otomatisasi transisi kompleks dari pesanan pemasangan yang ditandatangani hingga faktur akhir, secara drastis mengurangi kesalahan manual. Dengan integrasi programmatic ke SSP dan bursa utama, platform ini menyediakan pandangan terpadu atas aliran pendapatan langsung dan otomatis.

Fitur terbaik ADvendio

Manajemen pesanan: Kelola alur kerja penjualan iklan secara lengkap, mulai dari proposal hingga pelaksanaan kampanye, di dalam Salesforce.

Peramalan persediaan: Lihat ketersediaan real-time untuk produk iklan Anda sebelum berkomitmen kepada klien.

Integrasi programmatic: Hubungkan penjualan langsung dengan permintaan programmatic melalui manajemen inventaris terpadu.

Kelebihan dan kekurangan ADvendio

Keuntungan:

Sebagai aplikasi Salesforce asli, ia menghilangkan tantangan integrasi.

Memahami alur kerja periklanan seperti daftar tarif dan kompensasi yang tidak dimiliki oleh alat generik.

Menyesuaikan dengan berbagai model bisnis media, mulai dari digital-only hingga lintas kanal.

Kekurangan:

Membutuhkan Salesforce sebagai platform dasar

Kompleksitas implementasi sebanding dengan proyek Salesforce

Fitur di luar operasi iklan mungkin memerlukan aplikasi Salesforce tambahan

Harga ADvendio

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat ADvendio

G2: 4.6/5 (15+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (5+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ADvendio?

Seorang pengguna mengatakan:

Advendio adalah CRM yang sangat baik, sangat cocok untuk semua proses penjualan yang terlibat dalam penjualan layanan media. Manajemen pelanggan, klasifikasi, penawaran, konfirmasi pesanan, pengiriman email, laporan, dan banyak lagi diimplementasikan dengan sangat baik. Perangkat lunak ini sepenuhnya berbasis cloud, Anda tidak perlu khawatir tentang cadangan data dan pemeliharaan perangkat lunak, ketersediaannya 100% bagi saya sejauh ini.

Advendio adalah CRM yang hebat, sangat cocok untuk semua proses penjualan yang terlibat dalam penjualan layanan media. Manajemen pelanggan, klasifikasi, penawaran, konfirmasi pesanan, pengiriman email, laporan, dan banyak lagi diimplementasikan dengan sangat baik. Perangkat lunak ini sepenuhnya berbasis cloud, Anda tidak perlu khawatir tentang cadangan data dan pemeliharaan perangkat lunak, ketersediaannya 100% bagi saya sejauh ini.

📖 Baca Lebih Lanjut: 10 Fitur Penting Perangkat Lunak Manajemen Penjualan untuk Kesuksesan

📖 Baca Lebih Lanjut: 10 Fitur Penting Perangkat Lunak Manajemen Penjualan untuk Kesuksesan

8. Google Ad Manager (Terbaik untuk mengoptimalkan hasil digital penerbit)

melalui Google Ads

Google Ad Manager tetap menjadi standar emas bagi penerbit yang perlu memaksimalkan pendapatan dari volume besar impresi digital. Teknologi lelang terpadu Google Ad Manager memaksa setiap sumber permintaan—termasuk kesepakatan langsung dan pembeli programatik—untuk bersaing secara bersamaan untuk setiap slot iklan.

Baru-baru ini, platform ini telah berkembang dengan fitur "Laporan Interaktif" yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk secara proaktif mengidentifikasi peluang pendapatan dan mengidentifikasi hambatan dalam proses pengiriman. Fitur ini memberikan kontrol detail atas inventaris Anda, mulai dari banner iklan standar hingga penempatan iklan CTV dan video bernilai tinggi. Fitur alokasi dinamis sistem ini memastikan Anda tidak melewatkan peluang pendapatan dengan secara otomatis memprioritaskan iklan dengan bayaran tertinggi secara real-time.

Meskipun antarmukanya terkenal rumit, kedalaman datanya dan integrasinya dengan ekosistem Google yang lebih luas menjadikannya tak tergantikan untuk situs dengan lalu lintas tinggi. Bagi penerbit yang mencari kendali penuh atas strategi monetisasi mereka, platform ini adalah solusi terbaik di industri ini.

Fitur terbaik Google Ad Manager

Lelang terpadu: Maksimalkan pendapatan dengan membuat semua sumber permintaan bersaing secara bersamaan untuk setiap tayangan.

Alokasi dinamis: Secara otomatis menyeimbangkan kampanye yang dijual langsung dengan permintaan programmatic untuk mengoptimalkan tingkat pengisian dan hasil.

Laporan canggih: Pahami kinerja pendapatan di berbagai dimensi seperti unit iklan, wilayah geografis, dan perangkat.

Kelebihan dan kekurangan Google Ad Manager

Keuntungan:

Integrasi dengan ekosistem iklan Google memberikan permintaan yang signifikan bagi penerbit.

Algoritma canggih secara terus-menerus mengoptimalkan pendapatan di berbagai skenario kompleks.

Dapat disesuaikan untuk semua ukuran, dengan tingkat gratis untuk penerbit kecil.

Kekurangan:

Kompleksitas fitur menciptakan kurva pembelajaran yang curam

Membuat ketergantungan pada ekosistem Google

Akses dukungan bervariasi tergantung pada tingkatan penerbit.

Harga Google Ad Manager

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat Google Ad Manager

G2: 4. 2/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Ad Manager?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya menyukai Google Ad Manager karena kontrol iklan yang kuat dan analisis detailnya. Perangkat lunak ini menawarkan penargetan yang presisi, format iklan yang fleksibel, dan alat optimasi pendapatan yang kuat. Saya juga menghargai bagaimana perangkat lunak ini membantu saya mengoptimalkan pengiriman iklan, melacak kinerja, dan memaksimalkan pendapatan secara efisien. Beralih dari jaringan iklan dasar dan penempatan iklan langsung ke Google Ad Manager memberikan kontrol yang lebih baik, skalabilitas, dan pelaporan detail dalam satu platform.

Saya menyukai Google Ad Manager karena kontrol iklan yang kuat dan analisis detailnya. Perangkat lunak ini menawarkan penargetan yang presisi, format iklan yang fleksibel, dan alat optimasi pendapatan yang kuat. Saya juga menghargai bagaimana perangkat lunak ini membantu saya mengoptimalkan pengiriman iklan, melacak kinerja, dan memaksimalkan pendapatan secara efisien. Beralih dari jaringan iklan dasar dan penempatan iklan langsung ke Google Ad Manager memberikan kontrol yang lebih baik, skalabilitas, dan pelaporan detail dalam satu platform.

9. Meta Ads Manager (Terbaik untuk jangkauan kampanye media sosial)

melalui Meta Ads

Tim sering kesulitan menjangkau audiens target mereka secara efektif di platform media sosial, membuang anggaran untuk impresi yang tidak relevan karena optimasi manual tidak dapat mengikuti algoritma platform.

Meta Ads Manager adalah pusat kendali utama untuk menjangkau miliaran pengguna di Facebook, Instagram, Messenger, dan Threads. Alat Advantage+ yang didukung AI pada platform ini mengotomatiskan variasi kreatif dan penargetan audiens untuk menemukan kombinasi yang paling efektif. Anda dapat membangun audiens kustom yang mendalam menggunakan data CRM Anda sendiri atau lalu lintas situs web yang dilacak melalui Conversions API untuk penargetan ulang yang sangat akurat.

Dashboard visual menyederhanakan proses dengan melakukan pengujian A/B pada judul dan aset video untuk melihat apa yang sebenarnya mendorong konversi. Dengan dukungan bawaan untuk format imersif seperti Reels dan Carousel ads, perangkat lunak ini menawarkan penargetan perilaku yang canggih, menjadikannya "wajib dimiliki" bagi merek yang ingin memperluas akuisisi pelanggan dengan cepat. Ini adalah alat definitif untuk mengubah keterlibatan sosial menjadi pendapatan yang dapat diukur melalui kampanye yang dioptimalkan oleh machine learning.

Fitur terbaik Meta Ads Manager

Penargetan audiens: Bangun audiens yang tepat menggunakan demografi, minat, perilaku, dan data kustom seperti daftar pelanggan.

Optimasi kampanye: Biarkan algoritma Meta mengoptimalkan pengiriman iklan sesuai dengan tujuan yang Anda pilih, baik itu konversi, prospek, atau lalu lintas.

Jangkauan lintas platform: Kelola kampanye di Facebook, Instagram, dan Messenger dari satu antarmuka

Kelebihan dan kekurangan Meta Ads Manager

Keuntungan:

Jangkauan audiens yang tak tertandingi, menjangkau miliaran pengguna di seluruh dunia

Kemampuan penargetan canggih berdasarkan data yang dinyatakan dan sinyal perilaku

Pengiklan mendapatkan manfaat dari investasi berkelanjutan Meta dalam pembelajaran mesin untuk pengiriman iklan.

Kekurangan:

Penetapan atribusi menjadi lebih menantang dengan perubahan privasi iOS.

Ketergantungan pada platform berarti perubahan algoritma dapat berdampak signifikan pada kinerja.

Kelelahan kreatif memerlukan pembaruan konten secara terus-menerus.

Harga Meta Ads Manager

Tanpa biaya platform

Bayar sesuai penggunaan

Ulasan dan peringkat Meta Ads Manager

G2: 4. 2/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (800+ ulasan)

📖 Baca Lebih Lanjut: Bagaimana AI Membantu Manajer Penjualan Menemukan Ide Cemerlang untuk Meningkatkan Pendapatan

10. Zendesk Sell (Terbaik untuk visibilitas penjualan dan dukungan)

melalui Zendesk Sell

Tim penjualan seringkali tidak memiliki visibilitas terhadap interaksi dukungan, yang menyebabkan percakapan canggung di mana perwakilan tidak mengetahui masalah terbaru.

Zendesk Sell adalah CRM pilihan utama untuk tim yang percaya bahwa senjata terbaik seorang salesperson adalah riwayat lengkap pengalaman pelanggan. Perangkat lunak ini secara unik menghilangkan batasan antara tim penjualan dan dukungan dengan menampilkan semua tiket terbuka dan keluhan sebelumnya langsung dalam catatan kontak. Transparansi ini mencegah masalah "pendekatan yang canggung" dan memungkinkan tim Anda menyesuaikan waktu presentasi berdasarkan tingkat kepuasan klien saat ini.

“Smart Lists” dalam alat ini secara otomatis memprioritaskan tugas harian Anda, memastikan Anda mengikuti leads terpanas pada waktu yang tepat. Aplikasi mobile-nya merupakan salah satu yang terbaik di industri, menawarkan alat geolokasi dan akses offline untuk tim penjualan yang selalu mobile.

Fitur terbaik Zendesk Sell

Pandangan pelanggan terpadu: Lihat data alur penjualan bersama riwayat tiket dukungan dalam satu antarmuka

Daftar cerdas: Buat daftar dinamis yang diperbarui secara otomatis untuk memprioritaskan aktivitas harian para perwakilan.

Pelacakan email dan panggilan: Catat semua komunikasi secara otomatis dengan konteks lengkap yang terhubung ke catatan kontak dan transaksi.

Kelebihan dan kekurangan Zendesk Sell

Keuntungan:

Integrasi asli dengan Zendesk Support memberikan visibilitas pelanggan yang unik.

Antarmuka yang bersih dan terfokus menghindari kelebihan fitur dan intuitif bagi tim penjualan.

Aplikasi seluler yang kuat memungkinkan tim penjualan lapangan untuk bekerja dari mana saja.

Kekurangan:

Nilai tambah yang paling kuat untuk pengguna Zendesk Support yang sudah ada

Opsi penyesuaian lebih terbatas dibandingkan dengan platform CRM lainnya.

Fitur pelaporan tidak sebanding dengan kedalaman alat analitik penjualan perusahaan.

Harga Zendesk Sell

Sell Team: $25 per pengguna/bulan

Sell Growth: $69 per pengguna/bulan

Sell Professional: $149 per pengguna/bulan

Sell Enterprise: Mulai dari $199 per pengguna/bulan

Ulasan dan peringkat Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (480+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zendesk?

Seorang pengguna mengatakan:

Salah satu hal yang paling saya sukai dari Zendesk Support Suite adalah seberapa intuitif dan mudah penggunaannya, bahkan bagi anggota tim baru. Antarmukanya bersih dan terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan pengelolaan percakapan di berbagai kanal seperti email, chat, dan media sosial dalam satu tempat. Sistem tiketnya sangat powerful—membantu kami memantau permintaan pelanggan, mengalokasikannya dengan efisien, dan melacak kemajuannya tanpa ada yang terlewat.

Salah satu hal yang paling saya sukai dari Zendesk Support Suite adalah seberapa intuitif dan mudah penggunaannya, bahkan bagi anggota tim baru. Antarmukanya bersih dan terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan pengelolaan percakapan di berbagai kanal seperti email, chat, dan media sosial dalam satu tempat. Sistem tiketnya sangat powerful—membantu kami memantau permintaan pelanggan, mengalokasikannya dengan efisien, dan melacak kemajuannya tanpa ada yang terlewat.

11. Insightly (Terbaik untuk menghubungkan penjualan dengan proyek)

melalui Insightly

Insightly mengatasi masalah "transisi yang tidak lancar" dengan menggabungkan CRM ber kinerja tinggi dengan sistem manajemen proyek yang tangguh dalam satu platform. Alih-alih kehilangan momentum setelah kesepakatan ditandatangani, Anda dapat langsung mengubah peluang menjadi proyek dengan semua file dan catatan asli tetap utuh.

Fitur unik "Relationship Linking" melampaui daftar dasar untuk menunjukkan jaringan kompleks kontak, organisasi, dan proyek masa lalu yang menghubungkan pemangku kepentingan Anda. AI "Insightly Copilot" membantu merangkum thread email panjang dan menyusun balasan tindak lanjut untuk menjaga alur kerja Anda berjalan dengan kecepatan maksimal. Perangkat lunak ini juga menawarkan suite otomatisasi pemasaran terintegrasi, memungkinkan Anda menjalankan kampanye pengumpulan prospek yang terkoordinasi yang langsung mengalir ke saluran penjualan Anda.

Mesin AppConnect dari Insightly menyediakan integrasi tanpa kode dengan lebih dari 2.000 alat lain, menjadikannya pusat yang sangat fleksibel untuk seluruh bisnis Anda. Ini adalah pilihan ideal untuk tim yang perlu tetap terorganisir mulai dari presentasi awal hingga pengiriman kampanye akhir.

Fitur terbaik Insightly

Pengkaitan hubungan: Hubungkan kontak, organisasi, dan proyek dengan peta hubungan yang terlihat untuk memahami jaringan pemangku kepentingan.

Manajemen proyek terintegrasi: Ubah peluang yang telah ditutup menjadi proyek tanpa perlu memasukkan ulang informasi.

Otomatisasi alur kerja: Buat proses otomatis untuk pengalihan prospek, penugasan tugas, dan pemberitahuan email.

Kelebihan dan kekurangan Insightly

Keuntungan:

Kombinasi antara CRM dan manajemen proyek mengatasi masalah serah terima dari penjualan hingga pengiriman.

Intelligence hubungan membantu tim memahami hubungan kompleks antara pemangku kepentingan dalam penjualan B2B.

Menyediakan fungsi yang solid untuk bisnis yang sedang berkembang dengan harga yang terjangkau.

Kekurangan:

Fitur manajemen proyek tidak sebanding dengan kedalaman platform khusus.

Penyesuaian pelaporan memerlukan sedikit pembelajaran

Integrasi email kadang-kadang dapat mengalami keterlambatan sinkronisasi

Harga Insightly

Plus: $29 per pengguna/bulan

Profesional: $49 per pengguna/bulan

Enterprise: $99 per pengguna/bulan

Ulasan dan peringkat Insightly

G2: 4.2/5 (890+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Insightly?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya sangat menyukai fitur-fitur baru yang ada di Insightly Marketing. Template email dan proses pembuatannya luar biasa, dan kami memanfaatkan fitur perjalanan dengan sangat baik.

Saya sangat menyukai fitur-fitur baru yang ada di Insightly Marketing. Template email dan proses pembuatannya luar biasa, dan kami memanfaatkan fitur perjalanan dengan sangat baik.

12. Monday Sales CRM (Terbaik untuk fleksibilitas visual dan tanpa kode)

via Monday

Monday Sales CRM mengubah dunia pelacakan penjualan yang traditionally kaku menjadi ruang kerja visual yang dinamis dan menyenangkan untuk digunakan oleh tim. Dibangun di atas fondasi no-code yang fleksibel, perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk menyeret dan meletakkan elemen-elemen dengan mudah untuk menciptakan alur kerja yang sepenuhnya disesuaikan tanpa perlu melibatkan pengembang.

Fitur "Board" memberikan gambaran umum tentang kesehatan transaksi Anda, menggunakan status berwarna untuk menyoroti di mana kampanye terhenti. Dengan otomatisasi bawaan, Anda dapat memicu pemberitahuan instan untuk tim kreatif Anda begitu pesanan pemasangan ditandatangani.

Fitur kecerdasan buatan (AI) mencakup pengayaan prospek otomatis, mengumpulkan data dari berbagai sumber di internet untuk memberi Anda keunggulan dalam setiap prospek. Perangkat lunak ini menghubungkan antara tim penjualan dan operasional dengan menyimpan semua komunikasi dan berkas dalam satu pusat terpusat yang dapat dicari.

Fitur terbaik Monday Sales CRM

Pipeline yang dapat disesuaikan: Buat pipeline penjualan yang sesuai dengan proses Anda menggunakan fitur drag-and-drop yang dapat disesuaikan.

Pengelolaan transaksi visual: Lihat seluruh alur penjualan Anda dengan sekali pandang melalui status yang diwarnai dan tampilan papan yang intuitif.

Integrasi manajemen kerja asli: Hubungkan aktivitas penjualan dengan kampanye pemasaran, onboarding pelanggan, dan permintaan dukungan.

Kelebihan dan kekurangan Monday Sales CRM

Keuntungan:

Fleksibilitas tanpa kode yang ekstrem memungkinkan tim membangun CRM yang tepat sesuai kebutuhan mereka.

Antarmuka visual yang intuitif meminimalkan waktu pelatihan dan mendorong adopsi pengguna.

Membuat platform terpadu untuk penjualan dan operasional bagi pengguna monday.com yang sudah ada.

Kekurangan:

Fitur khusus penjualan seperti urutan email kurang berkembang dibandingkan platform khusus.

Kekuatan fleksibilitas dapat menyebabkan konfigurasi yang tidak konsisten jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Laporan, meskipun visual, mungkin tidak memuaskan tim yang membutuhkan analisis penjualan yang mendalam, dibandingkan dengan beberapa alternatif Monday

Harga Monday Sales CRM

Basic: $18 per pengguna/bulan

Standar: $25 per pengguna/bulan

Pro: $41 per pengguna/bulan

Enterprise: Penawaran khusus

Peringkat dan ulasan Monday Sales CRM

G2: 4.6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday Sales CRM?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya sangat menyukai fitur email dan aktivitas di monday CRM, yang secara otomatis menandai email ke klien dan prospek, sehingga memudahkan pelacakan. Otomatisasi ini, dikombinasikan dengan fitur AI, membantu saya mengekstrak informasi penting seperti tanggal tindak lanjut dan detail penting dengan mudah. Pusat Alur Kerja (Workflow Center) adalah fitur unggulan lainnya, menawarkan otomatisasi yang ditingkatkan mirip dengan pernyataan "if-this-then-that" yang mendorong pekerjaan saya maju dan mencegah stagnasi, pada akhirnya menghemat waktu dan uang.

Saya sangat menyukai fitur email dan aktivitas di monday CRM, yang secara otomatis menandai email ke klien dan prospek, sehingga memudahkan pelacakan. Otomatisasi ini, dikombinasikan dengan fitur AI, membantu saya mengekstrak informasi penting seperti tanggal tindak lanjut dan detail penting dengan mudah. Pusat Alur Kerja (Workflow Center) adalah fitur unggulan lainnya, menawarkan otomatisasi yang ditingkatkan mirip dengan pernyataan "if-this-then-that" yang mendorong pekerjaan saya maju dan mencegah stagnasi, pada akhirnya menghemat waktu dan uang.

13. WideOrbit (Terbaik untuk televisi dan radio siaran)

melalui WideOrbit

Perusahaan media siaran beroperasi dengan alur kerja yang secara fundamental berbeda dari periklanan digital, dan alat generik tidak memahami konsep seperti ketersediaan slot iklan, penggantian slot iklan, atau penjadwalan kompleks media linear.

WideOrbit tetap menjadi standar industri yang tak terbantahkan bagi perusahaan media siaran yang perlu mengelola kompleksitas tinggi inventaris linear. Berbeda dengan alat digital saja, WideOrbit dirancang khusus untuk menangani tantangan unik TV dan radio, mulai dari mengelola "avails" hingga penjadwalan tepat waktu slot iklan.

Mesin penagihan terintegrasinya secara otomatis memperhitungkan preemptions dan “makegoods,” memastikan laporan keuangan Anda akurat hingga sen. Dengan menghubungkan penjualan, lalu lintas, dan kepemimpinan eksekutif, perangkat lunak ini menciptakan aliran data yang lancar untuk memaksimalkan pendapatan di setiap jaringan siaran. Fitur lain termasuk integrasi data audiens yang ditingkatkan, memungkinkan penyiar membuktikan nilai jangkauan mereka dengan analitik real-time. Bagi organisasi yang beroperasi di ruang media tradisional, perangkat lunak ini menyediakan infrastruktur khusus yang tidak dapat disamai oleh CRM generik.

Fitur terbaik WideOrbit

Pengelolaan lalu lintas: Jadwalkan slot iklan di jaringan siaran yang kompleks, hindari konflik, dan optimalkan inventaris.

Otomatisasi penagihan: Buat faktur yang secara akurat mencerminkan apa yang ditayangkan, termasuk penggantian dan penundaan.

Integrasi data audiens: Hubungkan data peringkat untuk menunjukkan kinerja kampanye kepada pengiklan.

Kelebihan dan kekurangan WideOrbit

Keuntungan:

Keahlian mendalam dalam penyiaran berarti lebih sedikit penyesuaian dan implementasi yang lebih cepat.

Mencakup seluruh alur kerja periklanan siaran dari penjualan hingga penagihan dalam satu sistem.

Sebagai standar industri, perangkat lunak ini menawarkan platform yang matang dan stabil.

Kekurangan:

Spesialisasi ini menjadi batasan bagi perusahaan dengan operasi digital yang signifikan.

Implementasi memerlukan sumber daya yang khusus dan pelatihan.

Antarmuka pengguna mungkin terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform yang lebih baru.

Harga WideOrbit

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat WideOrbit

G2: 4. 1/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WideOrbit?

Ulasan pengguna mengatakan :

Kemudahan penggunaan. Mampu menyesuaikan dan membuat pesanan multiple.

Kemudahan penggunaan. Mampu menyesuaikan dan membuat pesanan multiple.

melalui Bitrix24

Bitrix24 adalah platform digital all-in-one yang menggantikan kebutuhan akan enam langganan terpisah. Platform ini menggabungkan CRM berkemampuan tinggi dengan manajemen proyek, konferensi video, dan alat pembuat situs web ke dalam satu lingkungan terpadu.

Alat ini unggul dalam kolaborasi internal, menawarkan "Activity Streams" bergaya media sosial dan jendela obrolan instan yang terintegrasi langsung dengan transaksi penjualan aktif Anda. Anda dapat mengotomatiskan seluruh alur penjualan, mulai dari formulir penangkapan prospek awal di situs web Anda hingga tanda tangan elektronik akhir pada kontrak.

Bagi tim dengan persyaratan keamanan yang ketat, ini adalah salah satu platform modern yang masih menawarkan versi self-hosted on-premise. Fitur "Super Agent" AI-nya membantu Anda mengelola kalender, merangkum catatan rapat, dan bahkan menyusun salinan pemasaran untuk kampanye outreach berikutnya.

Fitur terbaik Bitrix24

CRM Komprehensif: Kelola prospek, transaksi, dan penawaran dengan alur kerja yang dapat disesuaikan dan aturan otomatisasi.

Kolaborasi bawaan: Obrolan, panggilan video, dan aliran aktivitas menjaga tim tetap terhubung dalam konteks catatan CRM.

Manajemen proyek dan tugas: Pantau proyek dengan diagram Gantt dan papan Kanban, terhubung dengan transaksi CRM.

Kelebihan dan kekurangan Bitrix24

Keuntungan:

Nilai yang baik, menggabungkan berbagai alat ke dalam satu platform untuk menghemat biaya

Opsi self-hosted tersedia untuk organisasi dengan persyaratan keamanan khusus.

Tingkat gratis yang generos memungkinkan tim untuk mengevaluasi platform secara menyeluruh.

Kekurangan:

Rentang fitur yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru

Komponen individu mungkin tidak sebanding dengan kedalaman alat khusus yang terbaik di kelasnya.

Antarmuka dapat terasa berantakan dengan begitu banyak fitur dibandingkan dengan alternatif Bitrix24

Harga Bitrix24

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat Bitrix24

G2: 4. 1/5 (590+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (800+ ulasan)

15. AdRoll (Terbaik untuk kampanye retargeting e-commerce)

melalui AdRoll

AdRoll berperan sebagai penguat daya yang kuat bagi merek e-commerce dan D2C yang perlu mengubah pengunjung biasa menjadi pelanggan setia. Perangkat lunak ini spesialis dalam retargeting canggih, memungkinkan Anda untuk mengikuti pengguna dengan niat tinggi dengan pesan yang konsisten dan dipersonalisasi di seluruh jaringan display, media sosial, dan email.

Alat ini juga menyederhanakan dunia atribusi lintas kanal yang seringkali membingungkan dengan menunjukkan secara tepat bagaimana setiap titik sentuh berkontribusi pada penjualan akhir. Dengan integrasi bawaan untuk Shopify dan WooCommerce, Anda dapat menyinkronkan katalog produk Anda dan meluncurkan kampanye kreatif dinamis hanya dengan beberapa klik.

Perangkat lunak ini menghilangkan hambatan teknis untuk masuk ke iklan digital premium, memberikan merek kecil kekuatan retargeting yang sama dengan raksasa ritel global. Pada tahun 2026, paket "Brand Awareness" telah berkembang untuk membantu Anda menjangkau audiens baru yang mirip dengan pelanggan terbaik Anda saat ini.

Fitur terbaik AdRoll

Retargeting lintas kanal: Jangkau pengunjung situs web dengan pesan yang terkoordinasi di jaringan display, Facebook, dan email.

Segmentasi audiens: Buat segmen berdasarkan perilaku pengunjung situs web, seperti halaman yang dikunjungi atau keranjang belanja yang ditinggalkan.

Atribusi pendapatan: Hubungkan tayangan iklan dan klik dengan pembelian aktual melalui pelacakan lintas perangkat.

Kelebihan dan kekurangan AdRoll

Keuntungan:

Pengelolaan lintas kanal yang disederhanakan menghemat waktu dan meningkatkan konsistensi.

Fokus pada e-commerce berarti perangkat lunak ini memahami alur kerja seperti feed produk dan konten kreatif dinamis.

Membuat teknologi retargeting dapat diakses oleh merek tanpa tim operasional iklan khusus.

Kekurangan:

Kemampuan terbatas pada tahap atas funnel untuk kampanye kesadaran merek

Ketepatan atribusi telah terpengaruh oleh perubahan privasi browser.

Opsi kreatif lebih terbatas dibandingkan dengan alat kreatif khusus.

Harga AdRoll

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat AdRoll

G2: 4.0/5 (690+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AdRoll?

Seorang pengguna mengatakan:

Yang paling saya sukai dari AdRoll adalah kemudahan dalam melakukan retargeting di berbagai kanal dari satu tempat. Pengaturannya sederhana, dan laporan yang disajikan cukup jelas untuk memahami dengan cepat apa yang mendorong konversi. Ini sangat berguna untuk tetap berada di benak pengguna dengan niat tinggi tanpa perlu usaha manual yang berat.

Yang paling saya sukai dari AdRoll adalah seberapa mudahnya melakukan retargeting di berbagai saluran dari satu tempat. Pengaturannya sederhana, dan laporan yang disajikan cukup jelas untuk memahami dengan cepat apa yang mendorong konversi. Ini sangat berguna untuk tetap berada di benak pengguna dengan niat tinggi tanpa perlu usaha manual yang berat.

Perangkat lunak manajemen penjualan iklan terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik Anda—baik Anda menjual inventaris langsung, mengelola programmatic, atau mengoordinasikan kampanye kustom. Pilihan yang tepat menyeimbangkan pengelolaan alur kerja, koordinasi kampanye, dan kemampuan pelaporan. Tim yang memilih platform terintegrasi daripada solusi terpisah akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan administratif dan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan dengan pengiklan. Siap untuk mengintegrasikan alur kerja penjualan iklan dan manajemen kampanye Anda? Mulailah secara gratis dengan ClickUp. ✅

Gabungkan Iklan dan Penjualan Anda

Perangkat lunak manajemen penjualan iklan terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik Anda—baik Anda menjual inventaris langsung, mengelola programmatic, atau mengoordinasikan kampanye kustom.

Pilihan yang tepat menyeimbangkan pengelolaan alur kerja, koordinasi kampanye, dan kemampuan pelaporan.

Tim yang memilih platform terintegrasi daripada solusi terpisah akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan administratif dan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan dengan pengiklan.

Siap untuk mengintegrasikan alur kerja penjualan iklan dan manajemen kampanye Anda? Mulailah secara gratis dengan ClickUp. ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perangkat lunak manajemen penjualan iklan mencakup fitur-fitur khusus industri seperti manajemen inventaris, daftar tarif, dan pengelolaan kampanye yang tidak dimiliki oleh CRM umum. Sementara CRM melacak hubungan, platform penjualan iklan juga mengelola apa yang Anda jual dan bagaimana produk tersebut disampaikan.

Platform manajemen proyek dapat menangani pelacakan alur kerja dan koordinasi kampanye, terutama untuk solusi periklanan kustom. Namun, tim dengan kebutuhan inventaris yang kompleks mungkin masih memerlukan alat khusus, meskipun ruang kerja terintegrasi mengurangi kebutuhan akan sistem ganda.

Cari fitur AI praktis seperti penilaian prospek untuk memprioritaskan upaya pemasaran, wawasan transaksi untuk mengidentifikasi peluang berisiko, dan saran tindak lanjut otomatis. AI terbaik menampilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda berjualan dengan lebih cerdas, bukan hanya menghasilkan lebih banyak laporan.

Ya, tingkatan gratis dari platform seperti ClickUp, HubSpot, dan Zoho memberikan nilai nyata bagi tim kecil yang baru memulai. Anda perlu mengevaluasi batasan terkait jumlah pengguna dan fitur, tetapi opsi gratis ini merupakan titik awal yang sangat layak.