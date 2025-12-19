Tren Pemasaran di India 2026: Apa yang Akan Mempengaruhi Pertumbuhan Digital

Ekonomi digital India diperkirakan akan melampaui $1 triliun pada tahun 2030, dengan sebagian besar pengguna baru dan transaksi muncul pada tahun 2026 dan seterusnya. Itu berarti banyak smartphone, banyak pengguna internet, dan banyak orang yang akan mengabaikan iklan Anda jika Anda salah langkah.

Dasar-dasar sedang berubah.

Pencarian suara semakin populer karena mengetik terasa melelahkan. Kota-kota tier-2 memiliki daya beli yang setara dengan kota-kota besar. Pemasaran influencer telah berkembang dari selebriti Instagram menjadi tetangga Anda yang mengulas ponsel di YouTube.

Jika strategi Anda masih sama seperti dua tahun yang lalu, Anda sudah ketinggalan.

Panduan ini mencakup tren pemasaran digital di India, apa yang sedang berubah, dan apa yang perlu Anda lakukan tentang hal itu. Kami juga akan melihat bagaimana ClickUp membantu tim pemasaran menjalankan strategi tanpa stres. 🎯

Apa yang Berubah dalam Perilaku Konsumen di India?

Konsumen digital di India berkembang dengan cepat. Saat ini, sekitar 806 juta orang di India menggunakan internet, mewakili sekitar 55,3% dari populasi.

Ketika hampir setengah miliar orang aktif di media sosial, asumsi seputar jangkauan, pengaruh, dan campuran media harus diubah.

Berikut adalah faktor-faktor utama yang mengubah cara konsumen di India menemukan, mengevaluasi, dan membeli:

Hyper digital, berbasis riset, dan didukung AI

E-retail India telah berkembang pesat dan kini secara struktural berorientasi digital. Bain memperkirakan GMV (Gross Merchandise Value) e-retail di India sekitar $60 miliar, didukung oleh basis pembeli online terbesar kedua di dunia.

Sebuah studi PwC menggambarkan konsumen yang sangat peduli dengan nilai, di mana harga, ulasan, penawaran, dan manfaat loyalitas pelanggan secara konsisten menjadi pemicu keputusan. Analisis mereka tentang e-commerce selama musim liburan menunjukkan bahwa konsumen di lokasi tier 2, 3, dan 4 menyumbang hampir 80% dari penjualan online selama periode puncak. Mereka juga sangat bergantung pada harga dan ulasan selama proses penemuan produk.

Studi lain dari Bain menyoroti bagaimana perjalanan percakapan yang didukung oleh kecerdasan buatan generatif (generative AI) di aplikasi pesan kini mendukung penemuan produk, klarifikasi, dan layanan secara massal bagi konsumen India.

Bagi para CMO, hal ini berarti perjalanan konsumen di India sangat digital, sangat dipengaruhi oleh sinyal media sosial dan pasar, dan semakin dipengaruhi oleh asisten AI dan antarmuka obrolan yang mempermudah pengambilan keputusan.

🧠 Fakta Menarik: Iklan sudah ada sejak lama: di Mesir Kuno (sekitar 3000 SM), terdapat catatan papirus yang menawarkan hadiah atau mengiklankan barang. Pedagang awal menggunakan catatan tersebut mirip dengan cara kita menggunakan papan iklan atau iklan baris hari ini.

Pilihan merek yang lokal, autentik, dan berfokus pada nilai

Penelitian pasar terbaru menunjukkan preferensi yang jelas terhadap merek lokal yang menonjolkan transparansi.

Sebuah studi YouGov untuk Rukam Capital melaporkan bahwa 58% konsumen India lebih memilih bisnis lokal atau kecil, dan 76% menyoroti komunikasi autentik dan solusi inovatif sebagai faktor utama dalam membangun loyalitas.

Keselarasan dengan nilai dan kepercayaan juga terlihat di sektor ritel. Misalnya, Indeks Konsumen Masa Depan EY untuk India menemukan bahwa 52% konsumen beralih ke produk merek sendiri, dengan 70% mengatakan kualitas dari merek-merek ini telah meningkat.

Kebiasaan konten singkat, regional, dan berorientasi pada Bharat

Konsumsi konten telah bergeser secara signifikan ke arah konten video berdurasi pendek dan format bahasa regional. Basis pengguna 'Bharat' berada di pusat pergeseran ini:

📮 ClickUp Insight: 47% tim tidak mengukur dampak AI, dan hanya 10% yang melacak hasil dengan metrik nyata. Dalam banyak kasus, pemimpin pemasaran seringkali tidak melihat di mana alat AI memberikan nilai tambah, jika ada. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan mengintegrasikan AI ke dalam satu ruang kerja terpadu di mana setiap tindakan, pembaruan, dan hasil terhubung. Dampaknya terlihat: lebih dari 150.000 perusahaan, termasuk Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, dan Fortinet, menggunakan ClickUp Brain untuk mencapai hasil yang terukur. Tim melaporkan penghematan biaya hingga 88%, 1,1 hari yang dihemat per minggu, dan penyelesaian tugas 3 kali lebih cepat, karena Brain menggantikan puluhan alat yang terpisah dengan satu AI yang berfungsi di seluruh alur kerja mereka.

10 Tren Pemasaran Teratas yang Akan Mempengaruhi India

Proyeksi terbaru WPP ‘This Year, Next Year’ memperkirakan bahwa pasar iklan India akan mencapai hampir INR 2 miliar pada tahun 2026, dengan pertumbuhan sekitar 10% setiap tahun.

Berikut adalah tren-tren kunci yang perlu diperhatikan, masing-masing didasarkan pada perubahan nyata dalam perilaku. 📝

1. Iklan media ritel muncul sebagai saluran yang tumbuh paling cepat

Platform quick commerce seperti Blinkit, Zepto, dan Swiggy Instamart telah membangun infrastruktur periklanan digital yang canggih yang kini bersaing dengan Google dan Meta.

Merek dapat menargetkan pelanggan yang sedang berbelanja bahan makanan pada pukul 11 malam, dengan menampilkan iklan digital untuk produk yang dapat diantar dalam waktu 10 menit.

Kekuatan terletak pada menghubungkan antara paparan dan pembelian.

Iklan Saffola di aplikasi Blinkit

Ketika Marico ingin meningkatkan penjualan Saffola Oats, mereka menjalankan iklan produk bersponsor di Blinkit yang muncul saat pelanggan mencari produk sarapan. Kampanye ini melacak impresi hingga penambahan ke keranjang belanja dan checkout, menunjukkan ROI yang tepat di tingkat SKU.

Keuntungan utama yang mendorong adopsi meliputi:

Penargetan berdasarkan perilaku pembelian aktual daripada asumsi demografis.

Data kinerja real-time yang menunjukkan produk mana yang berhasil dan mana yang tidak.

Kemampuan untuk menjalankan promosi yang langsung terkait dengan tingkat persediaan.

Audiens dengan niat tinggi yang sudah dalam mode berbelanja

Strategi merek memerlukan penanganan media ritel sebagai saluran tersendiri.

Konten kreatif harus dirancang untuk format thumbnail kecil. Strategi penawaran berbeda dari pencarian karena jendela konversi hanya hitungan menit, bukan hari. Alokasi anggaran harus mencerminkan bahwa platform-platform ini menjangkau pelanggan yang siap membeli sekarang, bukan untuk membangun kesadaran untuk pembelian di masa depan.

2. Pengaruh Generasi Z melampaui pengeluaran langsung mereka

Mamaearth membangun mereknya sebagian besar dengan memahami cara Gen Z menemukan produk. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam kemitraan dengan kreator Instagram dan YouTube, membiarkan influencer mendemonstrasikan produk secara autentik daripada menjalankan iklan tradisional.

Ketika konsumen Gen Z melihat kreator yang mereka percayai menggunakan sabun wajah atau minyak rambut Mamaearth, mereka menambahkan produk-produk tersebut ke daftar belanja keluarga.

Melalui Modash

Demografi ini melakukan riset secara mendalam sebelum membeli. Mereka akan menonton lima ulasan YouTube, memeriksa komentar di Instagram, bertanya kepada teman di grup WhatsApp, dan membaca thread Reddit sebelum memilih laptop atau produk perawatan kulit.

Merek yang hadir di berbagai titik sentuh dengan pesan yang konsisten akan memenangkan persaingan untuk mendapatkan perhatian konsumen.

Generasi Z juga mengharapkan merek untuk mengambil posisi yang jelas terhadap isu-isu yang mereka pedulikan.

Ketika Bombay Shaving Company meluncurkan kampanye yang menantang stereotip gender dalam perawatan diri, kampanye tersebut mendapat respons positif karena sikapnya terasa autentik. Peluangnya terletak pada membangun hubungan yang autentik sejak awal.

3. Konten dalam bahasa regional membuka pasar tier 2 dan tier 3

Meesho berhasil menembus pertumbuhan di kota-kota kecil dengan menciptakan konten khusus dalam 11 bahasa India. Mereka merekrut kreator konten regional yang memahami budaya lokal dan membangun kampanye sekitar festival regional, humor lokal, dan situasi yang relevan secara budaya.

Strategi ini melampaui iklan. Antarmuka aplikasi Zomato dalam bahasa regional menghasilkan frekuensi pesanan yang secara signifikan lebih tinggi dari kota-kota tier 2. Ketika pelanggan dapat menavigasi menu, membaca ulasan, dan menyelesaikan proses checkout dalam bahasa ibu mereka, hambatan pun hilang.

Persyaratan regional meliputi:

Memahami festival lokal dan momen budaya untuk penentuan waktu kampanye.

Menyesuaikan posisi produk agar sesuai dengan preferensi regional.

Membangun jaringan kreator di setiap pasar bahasa utama

Aplikasi pembayaran seperti PhonePe memperluas hal ini dengan penawaran pembayaran yang spesifik untuk setiap wilayah. Selama Onam, pengguna di Kerala mendapatkan cashback pada kategori pembelian tradisional. Selama Durga Puja, konsumen di West Bengal mendapatkan penawaran pada pakaian dan perhiasan. Lokalisasi ini meningkatkan keterlibatan karena mencerminkan cara orang berbelanja selama momen budaya.

4. Influencer mikro dan nano memberikan kinerja yang dapat diukur

Nykaa, platform e-commerce terkemuka untuk produk kosmetik dan perawatan kulit, mengalihkan sebagian besar anggaran influencer-nya dari endorsement selebriti ke kolaborasi dengan lebih dari 200 micro-influencer kecantikan. Setiap kreator memiliki 10.000-50.000 pengikut yang benar-benar tertarik pada rutinitas perawatan kulit, tutorial makeup, dan ulasan produk.

Seorang micro-influencer berbasis di Bangalore yang membagikan konten tentang kinerja produk foundation dalam cuaca lembap lebih resonan dengan 30.000 pengikut lokalnya daripada endorsement generik seorang selebriti yang menjangkau secara nasional. Dia memahami kekhawatiran spesifik audiensnya dan menanggapi secara langsung.

Keunggulan kinerja meliputi:

Demografi audiens yang tepat sesuai dengan pelanggan target.

Konten yang dihasilkan pengguna yang autentik karena para kreator benar-benar menggunakan produk tersebut setiap hari.

Kemampuan untuk menguji pesan yang berbeda di berbagai kreator secara bersamaan.

Pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang berbeda.

melalui OnePlus

OnePlus membangun Program Kreator lengkap, di mana individu menghasilkan konten secara berkelanjutan sepanjang tahun, bukan hanya posting kampanye sekali saja, untuk membangun visibilitas yang berkelanjutan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Program influencer sering melibatkan puluhan atau ratusan kreator kecil, masing-masing menghasilkan format yang berbeda, mempublikasikan konten pada jadwal yang berbeda, dan menarik segmen audiens yang berbeda. Dashboard ClickUp mengumpulkan semua data tersebut sehingga tim dapat dengan cepat membandingkan hasil, mengidentifikasi pola keterlibatan, dan memahami kreator mana yang memberikan pengembalian investasi (ROI) tertinggi. Ketika kemitraan dengan influencer berlangsung sepanjang tahun, Dashboards berfungsi sebagai lapisan kinerja berkelanjutan. Merek dapat memahami dengan lebih jelas apa yang berhasil, apa yang perlu disesuaikan, dan kreator mana yang benar-benar mendorong konversi, tanpa harus menggali data analitik yang terfragmentasi.

Pantau impresi di Dashboard ClickUp Pahami bagaimana setiap kreator berkontribusi pada kinerja kampanye dengan Dashboard ClickUp.

5. Video pendek mendominasi perhatian pengguna

Sebagian besar pengguna Instagram di India kini menemukan merek melalui video pendek daripada posting tradisional. Hal ini memaksa perusahaan untuk sepenuhnya mengubah pendekatan konten mereka.

Melalui Zomato

Merek seperti Zomato telah membangun kehadiran sosial mereka di sekitar Reels. Kampanye #EnjoyLargeMealsOnZomato mereka menggunakan influencer untuk menampilkan layanan pengiriman makanan dalam format yang relatable dan menghibur, yang menggabungkan humor dengan narasi emosional.

Kampanye ini berhasil karena sesuai dengan cara orang sebenarnya mengonsumsi konten di ponsel mereka selama perjalanan, istirahat, dan waktu luang.

Wakefit mengambil pendekatan yang berbeda selama musim IPL. Mereka membuat kampanye Reels yang lucu dan mengundang influencer Barat yang fasih berbahasa Hindi, seperti Drew Hicks dan Agu Stanley, untuk membuat konten lucu tentang masalah tidur.

Perpaduan antara elemen global dengan bahasa lokal ini menghasilkan jutaan tayangan dan bagikan, menunjukkan bagaimana Reels memfasilitasi eksperimen kreatif yang tidak dapat ditandingi oleh format tradisional.

Persyaratan format berbeda dari jenis konten lainnya:

Tarik perhatian penonton dalam tiga detik pertama, atau mereka akan melewatinya.

Pastikan video berdurasi antara 15 hingga 60 detik agar sesuai dengan rentang perhatian.

Gunakan audio yang sedang tren secara strategis, karena kreator yang menggunakan lagu seperti ‘Heeriye’ atau ‘Tum Kya Mile’ melihat peningkatan keterlibatan hingga 3 kali lipat.

6. Personalisasi yang didukung AI melampaui segmentasi dasar

melalui IndiaAI

Tata Cliq menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis apa yang dicari dan diinteraksikan oleh pembeli, lalu menyajikan produk yang benar-benar sesuai dengan niat mereka.

Seorang pengunjung yang menghabiskan waktu menjelajahi teknologi akan melihat halaman utama yang dipenuhi dengan gadget yang tepat sasaran. Seseorang yang mendalam dalam fashion akan mendapatkan feed yang menonjolkan gaya yang sebelumnya mereka minati.

Teknologi ini menganalisis ribuan titik data: waktu hari, jenis perangkat, pembelian sebelumnya, keranjang belanja yang ditinggalkan, keterlibatan email, dan perilaku penelusuran.

melalui Swiggy

AI Swiggy mendeteksi pola konsumsi makanan dan menyesuaikannya dengan saran restoran dan menu yang terasa familiar bagi setiap pengguna.

Tingkat relevansi ini meningkatkan keterlibatan dan mendorong lebih banyak pelanggan untuk melakukan pemesanan, terutama saat mereka sudah dalam suasana hati untuk mengambil keputusan.

Aplikasi yang efektif meliputi:

Konten pemasaran email dinamis yang menampilkan produk berbeda kepada langganan yang berbeda.

Rekomendasi prediktif yang menyarankan produk sebelum pelanggan melakukan pencarian.

Kampanye otomatis yang dipicu oleh sinyal perilaku spesifik

Alokasi anggaran secara real-time ke konten kreatif dan audiens yang paling berkinerja baik.

Fondasi ini memerlukan pengumpulan data pihak pertama yang kuat. Merek memerlukan platform data pelanggan untuk mengintegrasikan informasi dari situs web, aplikasi, email, dan interaksi offline. Tanpa infrastruktur ini, AI tidak dapat melakukan personalisasi secara efektif.

7. Televisi Terhubung menjangkau audiens premium yang meninggalkan kabel

Mamaearth menjalankan kampanye CTV di Disney+ Hotstar untuk produk Ubtan Face Wash. Mereka menayangkan iklan berdurasi 30 detik yang berfokus pada cerita produk, dengan Shilpa Shetty Kundra, menonjolkan kisah bahan-bahan produk, dan segala hal yang menjanjikan 'Shaadi Wala Glow'.

Hasilnya terlihat cepat: kesadaran merek dan kesukaan konsumen meningkat sekitar 9%, dan niat membeli melonjak hampir 19%, melampaui standar kampanye tipikal.

Lingkungan menonton sangat penting. Penonton CTV biasanya menonton bersama anggota keluarga lainnya, sehingga nilai impresi menjadi lebih besar. Mereka cenderung tidak beralih saluran selama iklan karena pengalaman menontonnya lebih terencana.

Keuntungan CTV meliputi:

Penargetan berdasarkan perilaku penonton dan demografi

Tingkat penyelesaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan video seluler.

Pelacakan atribusi untuk mengukur konversi dari paparan iklan.

Integrasi dengan kampanye digital yang lebih luas untuk pembatasan frekuensi.

🔍 Tahukah Anda? Hanya 32% pemasar yang mengatakan mereka melacak pengeluaran media tradisional dan digital secara holistik, meskipun kampanye kini menggabungkan kedua saluran tersebut lebih dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa besar ruang untuk analisis yang lebih cerdas dan terintegrasi.

8. Pencarian suara memerlukan optimasi konten percakapan

Lebih dari 50% pengguna internet diperkirakan akan menggunakan asisten suara pada tahun depan, menurut proyeksi industri.

Perubahan ini penting karena pertanyaan suara secara fundamental berbeda dari pencarian teks. Orang berbicara secara alami, menggunakan frasa percakapan yang lebih panjang dan pertanyaan yang lengkap. Pencarian suara sangat bermanfaat karena kemudahan penggunaannya dalam lingkungan multibahasa.

Seseorang mungkin bertanya, ‘Mere paas me petrol pump kaha hai?’ (Temukan pom bensin terdekat di dekat saya dalam bahasa Hindi) saat berbicara dibandingkan dengan mengetik ‘pom bensin terdekat di dekat saya’.

Platform digital seperti Google Assistant dan JioSaavn sedang menyesuaikan kemampuan suara untuk mengakomodasi aksen dan dialek regional India. Teknologi ini terus berkembang seiring model AI belajar dari lebih banyak pertanyaan yang melibatkan pola bicara yang berbeda.

Persyaratan optimasi untuk suara meliputi:

Membuat konten FAQ yang menjawab pertanyaan yang diajukan secara lisan oleh orang-orang.

Menggunakan bahasa percakapan yang sesuai dengan pola bicara alami.

Menyusun konten untuk cuplikan teratas yang dibacakan oleh asisten suara.

Optimalkan untuk pencarian lokal karena banyak kueri suara memiliki niat lokasi.

🔍 Tahukah Anda? Pola pikir 'produk terlebih dahulu' semakin populer. 41% perusahaan kini mengutamakan produk, lonjakan signifikan dari 31%.

9. Perdagangan percakapan berkembang melalui WhatsApp

India memiliki 853,8 juta pengguna WhatsApp, menjadikan negara ini pasar terbesar di dunia. Basis pengguna yang besar ini telah mengubah WhatsApp dari aplikasi pesan menjadi platform perdagangan.

Pergeseran ke conversational commerce didorong oleh perubahan perilaku. Pelanggan lebih memilih untuk menghubungi bisnis melalui pesan teks sesuai kenyamanan mereka daripada melakukan panggilan telepon atau mengirim email.

Pembaruan promo Nykaa di WhatsApp

Misalnya, Nykaa menggunakan WhatsApp untuk mengirimkan pelacakan pesanan yang dipersonalisasi, tips perawatan produk, dan rekomendasi gaya. Pendekatan ini berhasil karena mengubah komunikasi pasca-pembelian dari pembaruan transaksional menjadi pembentukan hubungan yang berkelanjutan.

Terapkan tips ini untuk membuat interaksi terasa bermanfaat:

Gunakan media kaya, seperti video pendek dan carousel, untuk mendukung pengambilan keputusan.

Bagikan penawaran terbatas selama momen puncak minat, seperti saat keranjang belanja ditinggalkan.

Memungkinkan percakapan dua arah yang mudah, sehingga pelanggan dapat mengajukan pertanyaan atau meminta rekomendasi.

Pastikan opt-in tetap bersih dan bermakna agar pelanggan tahu apa yang akan mereka terima dan tetap terlibat lebih lama.

🚀 Keunggulan ClickUp: Bangun fondasi strategi perdagangan percakapan Anda di ClickUp Docs. Jaga komunikasi tetap relevan dan bermanfaat dengan ClickUp Docs yang terpusat

Setiap templat pesan, panduan balasan, skrip penawaran, dan variasi alur kerja harus tetap konsisten di seluruh tim yang berinteraksi dengan pelanggan, dan Docs menjaga semuanya terorganisir di satu tempat.

Dengan bagian yang terstruktur, riwayat versi, dan aset tertanam, tim dapat membangun perpustakaan hidup standar komunikasi WhatsApp yang mendukung onboarding yang lebih cepat, eksekusi yang lebih lancar, dan pengalaman pelanggan yang lebih konsisten di setiap titik kontak.

10. Iklan programmatic menjangkau di luar audiens metropolitan

Iklan programatik telah berkembang untuk menargetkan kota-kota tier 2 dan tier 3 dengan presisi yang sama seperti yang sebelumnya hanya mungkin dilakukan di kota-kota besar.

Flipkart menerapkan strategi ini melalui pendekatan ekspansi regionalnya. Merek ini sejak awal fokus pada kota-kota tier 2 dan tier 3, di mana pertumbuhan konsumen kuat dan stabil.

Kampanye Flipkart

Misalnya, kampanye 'India Ka Fashion Capital' mereka membantu Flipkart mencapai lebih dari 100 juta pengguna di YouTube saja dalam 10 hari pertama, sementara kampanye sebelumnya membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai jangkauan yang sama.

Pendekatan ini berhasil karena kampanye yang menargetkan kota-kota tier 2 dan tier 3 memerlukan pesan yang berbeda dibandingkan dengan kampanye di kota-kota metropolitan.

Kemampuan penargetan yang canggih meliputi:

Menjalankan kampanye kreatif yang berbeda untuk pengguna perkotaan, menekankan kecepatan dan produk premium, dengan fokus pada keterjangkauan dan pembayaran tunai saat pengiriman (COD).

Menggunakan wawasan audiens dari minggu-minggu awal kampanye untuk mempersonalisasi pesan pada periode berikutnya.

Memanfaatkan audiens yang memiliki minat serupa untuk menjangkau kelompok minat tertentu.

Iklan retargeting untuk menjalin kembali hubungan dengan konsumen yang menunjukkan minat awal.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1620-an di Belanda, koran-koran menerbitkan ribuan iklan cetak pertama di dunia. Dan pada tahun 1675, sudah ada lebih dari 6.000 iklan yang beredar di sana. Hal itu menjadikan koran-koran Belanda tersebut setara dengan 'jaringan iklan' pada abad ke-17.

Tantangan yang Berpotensi Dihadapi Pemasar di India

Tim pemasaran di seluruh India bergerak dengan cepat, tetapi dasar di bawah mereka berubah bahkan lebih cepat. Ini adalah beberapa hambatan terbesar yang kemungkinan akan Anda hadapi di tahun mendatang. 🗓️

Tantangan Apa artinya Mengapa hal ini penting di India Biaya akuisisi pelanggan yang meningkat Saluran berbayar semakin mahal seiring dengan meningkatnya persaingan di Meta, Google, dan pasar online. Merek membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk mencapai hasil yang sama, yang berdampak pada keuntungan. Fragmentasi data Data pelanggan tersebar di CRM, platform iklan, situs web, pasar online, dan saluran offline. Sulit untuk membangun pandangan yang terpadu tentang pelanggan dan menjalankan atribusi yang akurat. Kesenjangan pengukuran dan atribusi Kehilangan sinyal, pelacakan yang terbatas, dan pelaporan platform yang tidak konsisten mengurangi kejelasan tentang apa yang mendorong konversi. Menyebabkan pengeluaran yang tidak efisien dan keputusan kinerja yang lebih lemah. Saturasi platform Setiap kategori dipenuhi dengan iklan, pasar online, dan platform media sosial. Jangkauan organik menurun dan kinerja iklan berbayar menurun lebih cepat. Kompleksitas konten regional Keanekaragaman bahasa dan budaya India menuntut pesan yang disesuaikan secara lokal. Menyesuaikan konten untuk beberapa negara bagian menjadi mahal dan memakan waktu. Kesenjangan keterampilan AI Tim kekurangan pengalaman praktis dalam rekayasa prompt dan alur kerja kampanye yang didorong oleh AI. Memperlambat adopsi otomatisasi dan optimasi yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI). Persyaratan kepatuhan yang terus berkembang Perlindungan data, kerangka kerja persetujuan, dan kebijakan platform semakin ketat. Pemasar digital harus menyesuaikan alur kerja untuk tetap mematuhi peraturan dan mengurangi risiko.

Bagaimana Tim Pemasaran Dapat Bersiap (Langkah demi Langkah)

Tim pemasaran di India menghadapi siklus cepat perubahan platform, tuntutan kreatif, dan perubahan perilaku audiens. Rencana berkembang setiap kuartal, dan tim membutuhkan sistem yang mendukung kecepatan dan akurasi.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp membantu tim menciptakan ritme tersebut.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, platform ini menghilangkan penyebaran pekerjaan, sehingga tujuan, ide, tugas, dan dokumentasi tetap terhubung. Koneksi ini membantu tim menjalankan tugas lebih cepat dan menyempurnakan kampanye tanpa kehilangan momentum.

Begini cara kerjanya. 📁

Langkah #1: Buat sumber kebenaran tunggal

Keputusan pemasaran akan terhambat jika kinerja kampanye, kalender konten, umpan balik pelanggan, dan data anggaran tersimpan dalam sistem yang terpisah. Sebelum Anda dapat mengoptimalkan apa pun, Anda memerlukan visibilitas yang lengkap.

Mulailah dengan membuat daftar semua platform tempat data pemasaran saat ini disimpan:

Analisis kampanye dari saluran digital berbayar dan upaya pemasaran organik.

Kinerja konten di platform media sosial, email, dan situs web.

Umpan balik pelanggan dari survei, ulasan, dan tiket dukungan.

Informasi saluran penjualan yang menunjukkan pola konversi.

Pemantauan anggaran dan alokasi sumber daya di seluruh inisiatif

Gabungkan semua ini ke dalam satu ruang kerja di mana tim Anda dapat memantau kinerja secara real-time. Ketika data terhubung, Anda dapat mengidentifikasi pola yang tersembunyi dalam sistem yang terfragmentasi.

🚀 Keunggulan ClickUp: Pantau kesehatan kampanye, kapasitas tim, dan pola kinerja tanpa perlu beralih konteks di Dashboard. Gunakan Kartu Kustom di Dashboard ClickUp untuk menciptakan sumber informasi tunggal yang akurat untuk kampanye pemasaran Anda

Kartu Kustom di ClickUp memungkinkan tim pemasaran untuk mengolah data menjadi tampilan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, seperti:

Kartu grafik garis: Melacak tren pemasaran berbasis waktu seperti pergeseran ROAS atau CTR.

Kartu diagram batang: Membandingkan saluran, kampanye, atau segmen audiens secara berdampingan.

Kartu diagram lingkaran: Menampilkan pembagian proporsional seperti pembagian anggaran atau sumber prospek.

Kartu grafik baterai: Menampilkan kemajuan menuju tujuan produksi kampanye atau konten.

Kartu perhitungan: Menghitung total, rata-rata, dan rumus seperti biaya per prospek atau selisih pengeluaran.

Kartu portofolio: Merangkum status di berbagai kampanye atau alur kerja dalam satu tampilan.

Kartu blok teks: Menambahkan catatan, sorotan, atau konteks naratif di samping data.

Kartu diskusi: Mencatat pertanyaan, keputusan, dan komentar yang terkait dengan wawasan dasbor.

Kartu pencarian: Menampilkan daftar yang ditargetkan seperti tugas mendesak, item yang perlu ditinjau, atau pekerjaan yang terhambat.

Langkah #2: Integrasikan AI ke dalam alur kerja Anda

Sebagian besar waktu seorang pemasar dihabiskan untuk menyusun posting media sosial, menganalisis rencana pemasaran, mengelompokkan audiens, dan memantau pesaing.

Kecerdasan buatan dapat menangani hal ini dengan cepat sementara tim Anda fokus pada strategi dan pekerjaan kreatif.

Identifikasi di mana AI memberikan dampak terbesar:

Pembuatan konten mempercepat draf awal untuk email, platform media sosial, dan blog.

Analisis kinerja secara otomatis mengidentifikasi peluang optimasi.

Segmentasi audiens dilakukan berdasarkan pola perilaku di berbagai titik kontak.

Pemantauan kompetitif mengidentifikasi tren pemasaran digital yang sedang berkembang tanpa perlu pemeriksaan manual secara terus-menerus.

Gunakan AI di tempat di mana ia dapat meningkatkan produktivitas manusia, bukan di tempat di mana ia menggantikan pemikiran strategis.

💡 Tips Pro: Gunakan AI Kontekstual untuk menjaga agar pekerjaan pemasaran tetap berjalan lancar. ClickUp Brain terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda, jadi ketika Anda menanyakan status proyek, tenggat waktu, atau detail kepemilikan, ia akan mengambil jawaban langsung dari ruang kerja ClickUp Anda.

Analisis kinerja konten untuk pengelolaan sumber daya dan media sosial yang cerdas menggunakan ClickUp Brain

Misalnya, seorang pemimpin konten bertanya kepada ClickUp Brain: ‘Bisakah Anda menunjukkan artikel mana yang menghasilkan lalu lintas dan keterlibatan tertinggi bulan lalu?’

Alat pemasaran AI menganalisis data yang disimpan di ruang kerja dan menghasilkan ringkasan yang menyoroti artikel dengan performa terbaik, jumlah tampilan bulanan, dan posting yang membuat pembaca tetap berada di halaman paling lama. Pemimpin tim menggunakan wawasan tersebut untuk memutuskan topik mana yang layak mendapatkan anggaran lebih besar di sprint berikutnya.

Langkah #3: Integrasikan eksperimen sistematis ke dalam pengembangan kampanye

Strategi pemasaran statis tidak akan bertahan di pasar yang dinamis. Pesaing Anda menguji pesan, format kreatif, segmen audiens, dan kombinasi saluran setiap minggu. Tim yang meluncurkan kampanye dan berharap yang terbaik akan kehilangan pangsa pasar dengan cepat.

Buat kerangka kerja pengujian yang diikuti oleh tim Anda untuk setiap inisiatif:

Kembangkan hipotesis yang didasarkan pada wawasan pelanggan dan data kampanye sebelumnya.

Tentukan KPI pemasaran sebelum peluncuran agar semua orang tahu seperti apa kesuksesan itu.

Buat lingkungan terkontrol yang mengisolasi variabel-variabel spesifik.

Dokumentasikan temuan segera setelah setiap tes selesai.

Pantau kinerja eksperimen secara real-time sehingga Anda dapat menghentikan variasi yang tidak efektif dengan cepat dan memperluas variasi yang berhasil lebih cepat. Eksperimen sistematis memperkuat pengetahuan institusional, dan tim Anda membuat keputusan yang lebih baik karena Anda membangun atas wawasan yang teruji.

🚀 Keunggulan ClickUp: Ungkap wawasan tanpa perlu mengelola berbagai platform SaaS menggunakan AI Cards di Dashboard ClickUp. Kartu-kartu ini memberikan tim pemasaran gambaran cepat tentang kinerja dan kemajuan yang selaras dengan aktivitas kampanye nyata di ClickUp. Tampilkan wawasan pemasaran real-time melalui AI Cards di Dashboard ClickUp

Coba jenis Kartu AI ini:

Kartu Otak AI: Jalankan prompt AI kustom yang disesuaikan dengan pertanyaan pemasaran.

Kartu AI StandUp: Ringkas aktivitas terbaru dalam periode waktu tertentu.

Kartu StandUp Tim AI: Ringkas aktivitas untuk orang atau tim tertentu.

Kartu Ringkasan Eksekutif AI: Buat ringkasan terkini tentang kesehatan dan status.

Kartu Pembaruan Proyek AI: Buat ringkasan kemajuan proyek tingkat tinggi.

Langkah #4: Otomatiskan tugas-tugas berulang yang menghambat pelaksanaan kampanye

Proses serah terima manual menghambat momentum. Persetujuan tertahan di email, pembaruan status memerlukan pesan Slack dan pertemuan tindak lanjut, penugasan tugas dilakukan melalui spreadsheet, dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan sering terlambat atau bahkan terlupakan sama sekali.

Identifikasi setiap tugas manual yang terjadi berulang kali di seluruh kampanye Anda. Peta rantai persetujuan, pemicu pembaruan status, aturan penugasan, dan urutan pemberitahuan pemangku kepentingan.

Otomatisasi menghilangkan titik gesekan ini, sehingga kampanye dapat diluncurkan dalam setengah waktu dari konsep hingga peluncuran.

💡 Tips Pro: Bebaskan kapasitas untuk inisiatif strategis yang mendorong pertumbuhan dengan ClickUp Automations. Anda menetapkan aturan sekali, dan ClickUp akan menjalankannya setiap kali kondisi tersebut terpenuhi. Trigger tindakan alur kerja instan melalui ClickUp Automations Misalnya, seorang pemimpin kampanye mengubah status tugas menjadi ‘Siap untuk Ditinjau’, dan sistem secara otomatis menugaskan tugas tersebut kepada manajer yang berwenang untuk menyetujui. Seorang desainer mengunggah aset final, dan status tugas berubah menjadi ‘Jadwal’, sementara ClickUp mengirimkan pembaruan kepada pemilik saluran. ClickUp Agents memperluas hal ini lebih jauh. Mereka bertindak berdasarkan data, pola, dan konteks di dalam ruang kerja, lalu menjalankan tugas yang biasanya memakan waktu beberapa menit bagi seseorang. Misalkan Anda mengembangkan Agen AI untuk menganalisis sentimen dalam umpan balik pelanggan. Agen ini akan mengidentifikasi respons negatif dan membuat urutan tindak lanjut yang membantu tim tetap waspada terhadap tanda-tanda churn. Tonton video ini untuk membangun strategi Anda sendiri:

Langkah #5: Manfaatkan AI untuk analisis dan wawasan yang lebih mendalam

AI dasar menangani tugas-tugas permukaan. Kemampuan AI canggih menggali lebih dalam pola data kompleks, memprediksi hasil kampanye, menghasilkan wawasan audiens yang canggih, dan memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan di tingkat kepemimpinan.

Gunakan kecerdasan buatan (AI) canggih di area yang membutuhkan analisis mendalam, misalnya:

Prediksi segmen audiens mana yang akan merespons pesan tertentu sebelum Anda menghabiskan anggaran.

Identifikasi pola lintas kanal yang mengungkap peluang yang belum termanfaatkan.

Buat rekomendasi strategis berdasarkan kinerja historis dan tren pemasaran terbaru.

Tingkat kecerdasan ini membedakan tim yang merespons perubahan pasar dari tim yang memprediksinya.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tim pemasaran membutuhkan AI strategis yang memahami pekerjaan Anda. ClickUp BrainGPT menjadi ekstensi yang kuat dari pekerjaan Anda di luar ruang kerja ClickUp. Aplikasi desktop dan ekstensi Chrome-nya membantu Anda: Gabungkan pencarian di ClickUp, aplikasi terhubung (Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint), dan web dalam satu kueri.

Jawab pertanyaan kompleks dengan menggunakan konteks dari tugas, dokumen, rapat, dan alat terhubung.

Ubah suara yang diucapkan menjadi teks tertulis dan tindakan hingga 4 kali lebih cepat dengan ClickUp Talk to Text

Gunakan AI multi-model (misalnya, ChatGPT, Claude, Gemini) dalam satu antarmuka untuk penalaran yang lebih mendalam dan gaya output yang beragam.

Peroleh wawasan dari file dan konteks proyek yang tidak dapat diakses oleh AI tradisional.

Ubah konten browser menjadi ringkasan yang dapat ditindaklanjuti atau tugas dengan ekstensi Chrome. Akses konteks yang lebih mendalam melalui analisis halaman ClickUp BrainGPT

Langkah #6: Industrialisasi produksi konten

Penonton di India menuntut konten dalam berbagai bahasa seperti Hindi, Inggris, Tamil, Telugu, dan bahasa regional lainnya di platform seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, dan platform baru secara bersamaan. Produksi manual tidak dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi permintaan ini.

Bangun sistem konten yang menyeimbangkan kecepatan dan standar merek:

Tentukan alur kerja yang jelas dengan penugasan tanggung jawab untuk setiap jenis konten.

Tetapkan tahapan persetujuan yang menjaga konsistensi.

Buat templat kalender konten yang mempercepat produksi tanpa mengorbankan kreativitas.

Pantau metrik kinerja untuk mengidentifikasi apa yang resonan dengan segmen tertentu.

AI mempercepat produksi konten secara massal sementara tim Anda tetap memegang kendali kreatif dan arah strategis. Fokus pada format dan topik yang meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan kurangi produksi pada jenis konten yang kurang performan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tim konten menghasilkan lebih banyak pekerjaan daripada sebelumnya, dan ClickUp Brain tetap menjaga ritme tersebut tanpa mengorbankan konsistensi. Sistem ini sudah memahami pedoman merek Anda, aturan nada, dan konten yang disimpan di ruang kerja Anda. Konteks tersebut membentuk setiap saran, sehingga hasil tetap konsisten tanpa siklus editing yang panjang. Buat salinan yang efektif untuk kampanye Anda dengan ClickUp Brain

Misalkan seorang pemimpin konten sedang menyiapkan aset untuk kampanye musim liburan. Dia bertanya kepada ClickUp Brain: ‘Buatlah postingan media sosial untuk penawaran diskon Diwali kami menggunakan nada merek kami dan salinan yang paling berhasil tahun lalu di bidang ini.’

Ini menghasilkan versi LinkedIn yang lebih singkat, caption Instagram yang lebih menarik, dan CTA yang mencerminkan gaya yang sebelumnya berhasil meningkatkan keterlibatan tinggi.

Praktik Terbaik untuk Memperluas Pemasaran Digital

Ekosistem digital India menghargai merek yang bergerak cepat namun tetap berpijak pada realitas lokal. Memperluas bisnis di sini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Berikut beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan. 📋

Uji coba penetapan harga di kota-kota tier-2 dan tier-3

Konsumen di kota-kota kecil merespons struktur harga secara berbeda dibandingkan dengan audiens di kota besar. Lakukan uji A/B pada model pembayaran—opsi EMI, siklus mingguan, periode uji coba—dan lacak tingkat konversi berdasarkan wilayah geografis.

Sensitivitas harga bervariasi secara signifikan antara Pune dan Patna, jadi struktur harga Anda harus mencerminkan daya beli lokal dan preferensi pembayaran. Sesuaikan berdasarkan data nyata, bukan asumsi.

🧠 Fakta Menarik: Eropa Abad Pertengahan memiliki 'pengumum kota' yang bertindak sebagai jaringan iklan berjalan. Karena kebanyakan orang tidak bisa membaca, merek-merek mempekerjakan pengumum untuk berteriak promosi di jalan-jalan ramai.

Bagi funnel Anda berdasarkan perilaku pembayaran

Pilihan metode pembayaran mengungkapkan lebih dari sekadar kelompok usia atau pendapatan. Buat jalur konversi yang berbeda untuk pengguna dompet digital, pengguna UPI, dan pengguna kartu kredit.

Pengguna dompet digital berburu cashback dan diskon instan. Pengguna UPI memprioritaskan kecepatan dan kemudahan. Pengguna kartu kredit merespons poin reward dan penawaran premium.

Desain halaman arahan, penawaran, dan pesan untuk setiap segmen secara terpisah.

Untuk pemahaman yang lebih jelas tentang AI dalam pemasaran, tonton video ini:

Bangun pusat pengiriman hyperlocal di kawasan perumahan

Kecepatan pengiriman secara langsung memengaruhi tingkat konversi dan pembelian berulang. Identifikasi kawasan padat penduduk, seperti Whitefield di Bangalore, Powai di Mumbai, dan Gachibowli di Hyderabad, untuk mendirikan gudang mikro yang diisi dengan produk-produk yang laris.

Kurangi waktu pengiriman dari 24 jam menjadi 2-4 jam. Pengiriman yang lebih cepat menghasilkan rekomendasi dari mulut ke mulut di kompleks apartemen dan perkumpulan perumahan.

🔍 Tahukah Anda? 35% pemasar B2B mengatakan organisasi mereka kini menggunakan aplikasi bertenaga AI, tetapi mereka berada pada tahap kematangan yang sangat berbeda. Sekitar 20% masih dalam tahap eksplorasi, 48% sedang mengembangkan kasus penggunaan mereka, dan 24% telah mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja mereka.

Optimalkan aset kreatif untuk perilaku pencarian dalam bahasa lokal

Orang India mencari informasi secara berbeda dalam bahasa regional.

Pengguna Hindi mengetik ‘shaadi ke kapde’ (pakaian pernikahan), bukan ‘bridal wear’. Pengguna Malayalam mencari ‘sadya recipes’ selama Onam, bukan ‘Kerala feast menu’.

Audit strategi kata kunci dan aset kreatif Anda agar sesuai dengan cara audiens regional sebenarnya melakukan pencarian. Gunakan penutur asli untuk memvalidasi terjemahan; terjemahan harfiah seringkali melewatkan konteks budaya dan niat pencarian.

Bekerja sama dengan pengecer lokal untuk membangun kepercayaan pada tahap akhir distribusi

Penetrasi e-commerce masih rendah di banyak daerah karena konsumen lebih suka melihat produk secara langsung sebelum membeli.

Bekerja sama dengan toko-toko lokal sebagai titik pengambilan atau pusat demo. Biarkan pelanggan mencoba, menguji, dan mengambil pesanan dari toko-toko yang sudah mereka kenal.

Model hibrida ini mengurangi tingkat pengembalian dan membangun kredibilitas di pasar di mana transaksi digital masih menghadapi skeptisisme.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1908, pemasar Inggris Thomas J. Barratt, yang kini dikenal sebagai 'bapak periklanan modern', menjalankan kampanye cerdas untuk Pears Soap menggunakan seni, slogan, dan paparan berulang. Salah satu iklannya bahkan menggunakan kembali lukisan era Victoria Bubbles untuk mengasosiasikan sabun dengan kenyamanan domestik dan status sosial, contoh awal dari pembentukan merek.

Coba templat pemasaran untuk kecepatan yang lebih baik

Tim pemasaran yang berkinerja tinggi mengandalkan templat kampanye pemasaran untuk menstandarkan perencanaan, mengurangi pengaturan manual, dan memastikan setiap kampanye tetap selaras dari awal hingga peluncuran. Templat yang solid memberikan tim kejelasan tentang tujuan, jadwal, tanggung jawab, dan kapasitas sebelum produksi dimulai.

Berikut beberapa opsi. 🗒️

Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Beralih dari perencanaan tingkat tinggi ke detail tingkat departemen kapan saja dengan Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp.

Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp memberikan tim pemasaran kerangka kerja yang andal untuk merancang, mengorganisir, dan melacak pekerjaan kampanye dari awal hingga penyelesaian.

Terdiri dari:

Diblokir , Dibatalkan , Selesai , Sedang Berlangsung , dan Direncanakan Status Tugas Kustom ClickUp , seperti, dan

Output , Tim yang Ditugaskan , Berkas , dan Tujuan , untuk menambah kejelasan pada setiap tugas. Gunakan Bidang Kustom ClickUp , seperti, dan, untuk menambah kejelasan pada setiap tugas.

Berbagai tampilan bawaan, termasuk Tampilan Kalender, Daftar Rencana Aksi, Tampilan Per Tim, dan Tampilan Mulai Di Sini.

Template Garis Waktu Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Seimbangkan kapasitas dan rencanakan ketergantungan dengan Template Jadwal Pemasaran ClickUp.

Template Jadwal Pemasaran ClickUp mengubah jadwal kampanye yang kompleks menjadi urutan visual yang jelas. Template ini mencakup:

Dihentikan, Evaluasi , Pelaksanaan , Belum Dimulai , dan Perencanaan , untuk Status Kustom, seperti, dan, untuk manajemen proyek kreatif yang lebih baik.

Kolom kustom, termasuk Kategori Tugas , Usaha , Kuartal , Pemimpin Pemasaran , dan Saluran , untuk memberikan struktur dan kejelasan pada setiap aktivitas.

Pandangan cepat, seperti Pandangan Aktivitas, Pandangan Pipeline, Pandangan Kapasitas Leads Pemasaran, Pandangan Timeline, dan Pandangan Panduan Memulai

Langkah Anda Selanjutnya Dimulai dengan ClickUp

Tren pemasaran di India bergerak dengan cepat, dan perubahannya tidak menunggu siapa pun. Tren terus berkembang, platform berubah arah dalam semalam, dan ekspektasi audiens meningkat seiring dengan setiap pengalaman baru yang mereka temui.

Namun, untuk tetap unggul, diperlukan perhatian yang konsisten dan eksekusi yang fleksibel, yang disediakan oleh ClickUp.

Dashboard menggabungkan kinerja, kapasitas, dan kesehatan kampanye ke dalam satu tampilan, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat tanpa perlu berpindah tab. Otomatisasi menghilangkan proses pengalihan yang berulang dan menjaga kampanye tetap berjalan tanpa perlu mengejar pengingat. ClickUp Brain dan BrainGPT memperluas fondasi tersebut dengan jawaban kontekstual dan dukungan konten langsung di dalam ruang kerja Anda.

Dan ketika tim membutuhkan kejelasan dalam jadwal yang kompleks, templat pemasaran memastikan kepemilikan tetap terlihat.

Jika Anda ingin pekerjaan pemasaran terasa lebih terkoordinasi dan lebih responsif terhadap lanskap digital India, ClickUp menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan Anda menjalankan setiap kampanye dengan percaya diri dan jelas.

Daftar sekarang di ClickUp! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Merek-merek semakin banyak berinvestasi dalam konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), pemasaran kinerja, program retensi, dan kemitraan dengan influencer. Konten regional dan video berdurasi pendek juga menjadi pendorong utama interaksi.

AI membantu tim membuat konten lebih cepat, mempersonalisasi kampanye, menganalisis kinerja, dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Hal ini memudahkan untuk menjalankan eksperimen dan memperluas kampanye tanpa perlu menambah jumlah karyawan.

Pemasaran influencer kini berfokus pada kreator niche, konten bergaya UGC, dan kesepakatan yang terkait dengan kinerja. Merek lebih menekankan pada hasil yang dapat diukur daripada jumlah pengikut.

Ya, karena sebagian besar pengguna internet baru lebih menyukai konten dalam bahasa lokal. Merek yang berkomunikasi dengan audiens dalam konteks regional mereka mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dan konversi yang lebih baik.

Pemasar harus meninjau cara mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pelanggan, memperbarui alur persetujuan, dan memastikan semua mitra mengikuti standar yang sama. Kebijakan data yang jelas akan mengurangi risiko.

Tim dapat memanfaatkan alat konten AI, platform CRM, alat analitik, dasbor kinerja iklan, dan platform otomatisasi pemasaran yang mengintegrasikan kampanye, data, dan pelaporan dalam satu platform.