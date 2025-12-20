Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: Cara Memilih

Penelitian tentang adopsi AI mengungkapkan cerita menarik: 88% organisasi kini menggunakan AI setidaknya dalam satu fungsi bisnis.

Namun, hanya 7% yang telah sepenuhnya menerapkan AI di seluruh organisasi mereka. Sebanyak 31% sedang dalam proses penerapan, sementara 30% masih berada dalam fase uji coba inisiatif AI mereka.

Jelas, banyak tim sedang mencoba AI, tetapi sedikit yang telah mencapai tahap di mana AI sepenuhnya terintegrasi ke dalam pekerjaan sehari-hari.

Statistik penggunaan AI dari McKinsey & Company

Dan begitu tim mulai menjelajahi AI untuk pekerjaan, pilihan yang tersedia bisa terasa membingungkan.

Misalnya, Google Workspace Studio mengintegrasikan AI langsung ke dalam Gmail, Docs, dan Google Sheets. Di sisi lain, ClickUp Agents dirancang untuk mengotomatisasi tugas, mengelola proyek, dan menjaga sinkronisasi kerja lintas fungsi.

Keduanya menjanjikan penghematan waktu, tetapi cara mereka terintegrasi ke dalam alur kerja Anda bisa sangat berbeda.

Jadi, dalam posting blog ini, kami akan membandingkan Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents secara rinci. Pada akhir artikel, Anda akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang cara beralih dari uji coba AI ke penggunaan nyata untuk menyelesaikan pekerjaan.

Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents Sekilas

Berikut perbandingan antara Google Workspace Studio dan ClickUp Agents.

Aspek Google Workspace Studio ClickUp Agents Tujuan utama Otomatiskan alur kerja multi-langkah di aplikasi Google seperti email, dokumen, dan obrolan menggunakan Gemini. Pengelolaan proyek berbasis AI, otomatisasi tugas, pengelolaan pengetahuan, dan alur kerja berdasarkan peran. Metode pembuatan Prompt bahasa alami untuk langkah awal, langkah-langkah, dan variabel; tidak memerlukan pemrograman. Fitur AI percakapan terintegrasi di seluruh platform, agen yang dapat disesuaikan untuk proses dan tim. Pemicu dan otomatisasi Waktu/tanggal, email dari orang tertentu; rantai tugas seperti merangkum atau memberi label. Menganalisis data historis, memprediksi hambatan, mengotomatisasi prioritas, dan menyesuaikan alur kerja. Integrasi Gmail, Drive, Chat, Kalender; aplikasi pihak ketiga seperti Jira, Asana, Salesforce Lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk Slack, GitHub, Zapier; terintegrasi secara native dengan hierarki ClickUp (Spaces, Folders, Lists). Kemampuan AI Analisis sentimen, ringkasan, ekstraksi data, dan pembangkitan konten. Pencarian AI, penulisan, ringkasan, transkrip, pembangkitan label, pelaporan lanjutan, wawasan proaktif Kasus penggunaan Balas email, perbarui spreadsheet, ringkas rapat, jadwalkan acara Prioritas bug, tinjauan kode, optimasi sprint, wawasan pemasaran, perbaikan proses Berbagi dan kolaborasi Bagikan file seperti Drive, pemberitahuan tim Obrolan kontekstual, dokumen real-time, papan tulis, akses tamu, dan AI untuk seluruh tim. Skalabilitas Tersedia dalam paket Business/Enterprise; ketersediaan umum sedang diluncurkan. Mendukung tim besar (Fortune 500); penyesuaian tak terbatas untuk proyek kompleks. Kelebihan Sederhana untuk otomatisasi berbasis Google; real-time di seluruh Workspace Platform all-in-one dengan tampilan proyek yang superior, otomatisasi, dan kedalaman AI.

Apa Itu ClickUp?

Optimalkan operasional Anda dengan ClickUp Optimalkan pengelolaan pekerjaan dan jadwal di seluruh tim dengan ClickUp 4.0 dan agen-agen canggihnya!

ClickUp adalah platform AI terintegrasi pertama di dunia, di mana agen AI beroperasi langsung di dalam tugas, proyek, dan alur kerja Anda.

Tidak perlu berpindah-pindah antara alat yang terpisah atau membuang waktu untuk beralih konteks.

Dengan ClickUp 4.0, tugas, dokumen, pengetahuan, obrolan, transkrip rapat, dan semua alat kerja terkait tetap terhubung dalam satu ruang kerja yang didukung AI. Anda juga dapat membuat dan mengimplementasikan agen AI tanpa kode langsung di dalam ClickUp, tanpa menambah kerumitan alur kerja yang terputus dan penggunaan aplikasi ganda.

Fitur ClickUp

Mari kita telusuri apa yang ditawarkan oleh perangkat lunak ruang kerja terpadu ini:

ClickUp Agents adalah asisten otomatis yang terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda, berjalan di latar belakang, dan menangani tugas-tugas berulang atau yang memerlukan konteks. Mereka memiliki kesadaran konteks, sehingga mengetahui isi tugas, dokumen, obrolan, dan lainnya, serta bertindak tanpa Anda perlu memicu setiap tindakan secara manual. Dan tidak ada pemrograman yang diperlukan untuk membuatnya!

Anda mendapatkan serangkaian Agen Pra-bangun yang dapat diaktifkan dan digunakan segera. Agen-agen ini adalah templat atau 'siap pakai' yang dirancang untuk alur kerja umum, tanpa memerlukan konfigurasi.

Berikut adalah beberapa contoh yang sangat baik yang dapat Anda pilih:

Answers Agent yang memberikan jawaban yang tepat berdasarkan konteks ruang kerja Anda di saluran yang memberikan jawaban yang tepat berdasarkan konteks ruang kerja Anda di saluran obrolan ClickUp.

Laporan Harian atau Mingguan Agents yang menghasilkan pembaruan rutin untuk sebuah Space, Folder, atau List pada jadwal yang telah ditentukan.

StandUp Agents yang merangkum aktivitas tim pada waktu tertentu

Anda dapat menggunakan agen pra-bangun ini saat ingin menggunakan alur kerja AI standar dengan pengaturan minimal.

Di sisi lain, ada ClickUp Custom Agents yang memungkinkan Anda membuat otomatisasi sendiri menggunakan pembuat tanpa kode. Fitur ini lebih fleksibel dan memungkinkan Anda menyesuaikan apa yang dilakukan agen, kapan dijalankan, dan bagaimana interaksinya dengan ruang kerja Anda. Berikut salah satu contoh dari tim kami:

Agen-agen canggih ini didefinisikan oleh komponen-komponen berikut:

Pemicu: Acara apa yang memicu agen untuk berjalan (misalnya, pesan yang diposting atau tugas yang diperbarui) Kondisi: Aturan yang menentukan apakah agen harus bertindak (misalnya, hanya merespons jika pesan mengandung pertanyaan yang jelas) Aksi: Apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (seperti mengirim balasan, membuat tugas, atau merangkum informasi) Pengetahuan dan alat: Data apa yang dapat diakses oleh agen dan alat apa yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Misalnya, jika tim dukungan Anda menerima banyak pertanyaan di saluran Chat, Anda dapat membuat Custom Agent yang:

Diterapkan saat pesan baru tiba

Hanya merespons jika pesan terlihat seperti pertanyaan.

Menggunakan Docs dan Tasks dari workspace sebagai 'basis pengetahuan'nya.

Menjawab dengan jawaban yang cerdas dan akurat secara kontekstual.

Fitur #2: Paket produktivitas bertenaga AI

ClickUp Brain terintegrasi dalam ruang kerja Anda, mengumpulkan konteks dari tugas, dokumen, obrolan, dan bahkan aplikasi terhubung untuk mengotomatisasi pekerjaan. Alat produktivitas AI ini merupakan jaringan 'selalu aktif' yang menghubungkan tim, proyek, dan pengetahuan Anda.

Platform ini memberikan jawaban kontekstual instan tentang tugas, dokumen, tenggat waktu, ketergantungan, dan diskusi. Tim dapat dengan cepat mengakses persyaratan, menemukan keputusan, atau mengingat mengapa status tugas berubah, tanpa perlu mencari melalui lapisan dokumen atau riwayat obrolan.

📌 Contoh prompt: Mengapa tugas integrasi API dipindahkan kembali ke 'Dalam Proses'? Ringkaslah diskusi yang mengarah pada perubahan tersebut.

Ambil persyaratan untuk Pembaruan Alur Onboarding dari semua dokumen dan tugas yang terhubung.

Temukan rapat di mana kami menetapkan ruang lingkup untuk Fitur XYZ, dan ringkas keputusan yang diambil.

Selain itu, ClickUp Brain juga mengotomatiskan rutinitas proyek yang memakan waktu. Ia dapat merangkum thread tugas yang panjang, menghasilkan pembaruan atau standup, serta menyusun dokumentasi atau rencana proyek.

Bagian terbaiknya? Platform ini juga dapat membantu Anda membuat agen. Cukup mulailah percakapan dengan BrainGPT menggunakan prompt bahasa alami, dan ia akan memandu Anda!

Dapatkan ClickUp Brain untuk membantu Anda membangun agen.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gantikan kumpulan alat AI yang terpisah dengan mesin produktivitas yang terintegrasi dan memahami konteks: ClickUp BrainGPT. Platform ini terhubung langsung dengan pekerjaan Anda di berbagai aplikasi dan platform, mengintegrasikan pencarian, otomatisasi, pembuatan konten, dan perintah suara. Gunakan ekstensi Chrome BrainGPT ClickUp untuk mencari, merangkum, dan bertindak dari tab browser mana pun Begini cara Anda dapat menggunakannya untuk menghilangkan AI Sprawl: Ruang kerja AI terpadu untuk mengajukan pertanyaan, mengotomatisasi tugas, dan menghasilkan konten menggunakan model AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini.

Pencarian kontekstual di aplikasi lain seperti ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint, dan OneDrive

Talk-to-Text untuk produktivitas berbasis suara yang memungkinkan Anda mendiktekan ide, pembaruan, penugasan tugas, atau pesan secara langsung ke dalam alur kerja Anda. untuk produktivitas berbasis suara yang memungkinkan Anda mendiktekan ide, pembaruan, penugasan tugas, atau pesan secara langsung ke dalam alur kerja Anda.

Pencarian mendalam + web dan wawasan untuk mendapatkan jawaban yang mendalam dan kaya konteks.

Fitur #3: Fitur kolaborasi bawaan

ClickUp mengumpulkan percakapan, pembaruan, dan keputusan yang biasanya tersebar di berbagai aplikasi ke dalam satu tempat. Hal ini memberikan tim satu pusat kerja di mana pekerjaan dapat berjalan lancar dan di mana agen dapat benar-benar memahami apa yang sedang terjadi karena semua konteks berada di satu tempat.

Setiap tim pasti mengalami percakapan bolak-balik yang terus-menerus: mengklarifikasi persyaratan, memeriksa kemajuan, berbagi tangkapan layar cepat, atau bertanya “siapa yang menangani ini?”.

Di ClickUp, percakapan tersebut terjadi tepat di samping tugas, dokumen, dan garis waktu yang terkait melalui ClickUp Chat . Tidak ada yang terlewat di saluran yang jauh dari pekerjaan.

Karena obrolan terintegrasi dalam alur kerja, agen Anda dapat ikut serta dengan konteks yang sebenarnya. Mereka dapat melihat tugas yang sedang dibahas, dokumen yang berisi persyaratan, pembaruan terakhir, dan keputusan yang diambil dalam panggilan SyncUp kemarin serta catatan rapat dari AI Notetaker.

Agents dapat mengambil informasi dari ruang kerja Anda, menjawab pertanyaan, dan terus mendorong pekerjaan maju.

Pengelolaan tugas menjadi hasil alami dari percakapan. Pesan yang memperjelas dapat diubah menjadi Tugas ClickUp dengan satu klik.

ClickUp Docs terintegrasi secara alami ke dalam alur ini dengan menangkap spesifikasi, catatan rapat, panduan proses, dan ide-ide brainstorming, yang semuanya terhubung kembali ke tugas dan percakapan. Ketika tim memperbarui dokumen, agen melihatnya. Ketika persyaratan berubah, siapa pun yang sedang berdiskusi tentang hal itu melihatnya. Ketika seseorang meninggalkan komentar, komentar tersebut dapat diubah menjadi tugas tanpa kehilangan konteks.

Hasilnya adalah keputusan yang lebih cepat, serah terima yang lebih jelas, dan lebih sedikit momen "di mana itu?" sepanjang minggu.

Harga ClickUp

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna nyata tentang penggunaan ClickUp:

Sebelum beralih ke ClickUp, kami menggunakan Redbooth untuk manajemen proyek, dan setelah membandingkan keduanya, saya melihat peningkatan yang signifikan. Saya sangat menghargai fitur otomatisasi dan alat AI ClickUp. Dashboard-nya menarik, dan saya menyukai desain visualnya. Bagian terpisah untuk tugas yang ditugaskan, pekerjaan yang selesai, dan item yang sedang direview oleh klien merupakan salah satu fitur terbaiknya. Kemampuan untuk menambahkan media, membuat dokumen, dan bekerja pada whitepaper juga merupakan aspek yang paling saya sukai dari ClickUp. Secara keseluruhan, hal ini telah membantu saya menjadi lebih efisien dalam bekerja.

📮 ClickUp Insight: 32% pekerja percaya bahwa otomatisasi hanya akan menghemat beberapa menit setiap kali, tetapi 19% mengatakan hal itu dapat menghemat 3-5 jam per minggu. Kenyataannya, bahkan penghematan waktu yang paling kecil pun akan bertambah seiring waktu. Misalnya, menghemat hanya 5 menit sehari pada tugas-tugas berulang dapat menghasilkan lebih dari 20 jam yang dapat dihemat setiap kuartal, waktu yang dapat dialihkan ke pekerjaan yang lebih berharga dan strategis. Dengan ClickUp, mengotomatisasi tugas-tugas kecil—seperti menetapkan tenggat waktu atau menandai rekan tim—hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit. Anda memiliki AI Agents bawaan untuk ringkasan dan laporan otomatis, sementara Agents kustom menangani alur kerja spesifik. Kembalikan waktu Anda! 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security berhasil mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

Apa Itu Google Workspace Studio?

melalui Google Workspace

Google Workspace Studio adalah platform tanpa kode di dalam Google Workspace yang memungkinkan pengguna membuat agen AI kustom yang didukung oleh Gemini. Platform ini membantu mengotomatisasi alur kerja di berbagai aplikasi, termasuk Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat, dan alat pihak ketiga seperti Microsoft 365.

Anda dapat membuat agen melalui deskripsi bahasa alami, mengikuti logika 'jika ini, maka itu' yang diperkuat dengan penalaran AI untuk tugas yang sadar konteks. Agen beradaptasi dengan situasi, menangani proses multi-langkah, dan terintegrasi langsung ke aplikasi Workspace melalui ikon pintasan.

🧠 Fakta Menarik: Shakey the Robot, yang dibangun pada tahun 1966, menjadi robot pertama yang dapat merencanakan tindakan sendiri, dan video demonya begitu mengesankan pada masa itu sehingga beberapa orang mengira video tersebut direkayasa.

Fitur Google Workspace Studio

Mari kita lihat beberapa fitur yang memungkinkan Anda mengotomatisasi proses dengan AI:

Fitur #1: Agen tanpa kode

Gunakan perintah bahasa sederhana untuk membuat agen AI kustom di Google Workspace Studio ( Sumber )

Google Workspace Studio memungkinkan Anda membuat agen AI hanya dengan mendeskripsikan apa yang ingin Anda lakukan. Misalnya, Anda dapat mengatakan: ‘Tandai email dari departemen keuangan, ekstrak jumlah faktur, tambahkan ke Sheets, dan beri tahu saya di Chat.’

Gemini 3 mengubahnya menjadi otomatisasi yang berfungsi secara instan tanpa perlu membuat aturan. Platform ini juga dilengkapi dengan templat manajemen tugas siap pakai untuk tugas-tugas seperti tindak lanjut rapat, ringkasan kotak masuk, atau penandaan pesan. Semua proses mengikuti izin organisasi Anda, sehingga agen hanya berinteraksi dengan data yang diizinkan untuk dilihat.

🧠 Fakta Menarik: Para peneliti membangun robot pada tahun 1990-an bernama Genghis yang dapat berjalan di medan kasar hanya dengan menggunakan refleks berlapis. Robot ini tidak memiliki otak dalam arti konvensional, tetapi berperilaku seperti makhluk otonom, yang membantu memicu minat pada perilaku agen yang terinspirasi oleh serangga.

Fitur #2: Berbagi Agen

Bagikan agen di seluruh Google Workspace Anda sambil tetap aman dan mematuhi peraturan ( Sumber )

Workspace Studio dilengkapi dengan dasbor pusat di mana tim dapat melihat templat, mengedit agen, melacak aktivitas, dan meninjau kinerja. Semua fitur ini dapat diakses melalui sidebar Workspace, sehingga Anda tidak perlu beralih antar alat.

Anda juga dapat berbagi agen sama seperti Anda berbagi Google Docs atau Sheets. Hal ini memudahkan tim untuk berkolaborasi, menggunakan kembali contoh otomatisasi alur kerja, dan menerapkannya di seluruh departemen.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian tentang perilaku agen kelompok yang terinspirasi langsung dari alam: para ilmuwan yang mempelajari semut, lebah, dan rayap menyadari bahwa sekelompok agen sederhana yang mengikuti aturan lokal dasar dapat menghasilkan perilaku kelompok yang sangat kompleks; wawasan ini menjadi dasar bagi robotika multi-agen dan swarm modern.

Fitur #3: Pengembangan agen kolaboratif dan integrasi dengan Google Workspace

Minta Workspace Studio Agents untuk beroperasi di dalam akun obrolan Anda ( Sumber )

Agen-agen ini mengoordinasikan tugas di seluruh Gmail, Docs, Sheets, Drive, dan Chat. Ini berarti Anda dapat mengotomatisasi alur kerja seperti:

Mengimpor data CRM ke Sheets untuk pelaporan mingguan

Mengubah catatan obrolan menjadi proposal yang diformat di Docs

Mengorganisir berkas onboarding dan menetapkan izin secara otomatis

Karena alat otomatisasi ini memahami teks, lampiran, dan konteks, mereka dapat beradaptasi dengan variasi daripada mengandalkan aturan kaku.

Selain itu, mereka berfungsi seperti aset Workspace yang dibagikan. Jadi tim Anda dapat:

Edit bersama instruksi agen

Duplikat agen dan sesuaikan untuk tujuan baru.

Perbarui logika seiring dengan perkembangan proses.

Hal ini mendorong tim untuk membangun perpustakaan bersama dari agen-agen berguna daripada puluhan otomatisasi pribadi yang terpisah.

📖 Baca Juga: Ide Otomatisasi Google Sheets

Harga Google Workspace Studio

Uji coba 14 hari

Harga kustom

Buat agen AI pertama Anda dalam waktu kurang dari 20 menit!

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio: Perbandingan Fitur

Meskipun keduanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang serupa, ClickUp dan Google Workspace Studio mendekati otomatisasi AI dari sudut pandang yang sangat berbeda.

ClickUp berfokus pada integrasi AI langsung ke dalam manajemen proyek, dokumentasi, dan alur kerja lintas fungsi. Di sisi lain, Workspace Studio berfokus pada otomatisasi tugas di dalam ekosistem Google.

Mari kita bahas bagaimana masing-masing platform bekerja:

Fitur #1: Alur kerja berbasis agen

ClickUp

ClickUp AI Agents beroperasi langsung di dalam platform kerja Anda, di mana tugas, obrolan, dokumen, dan pembaruan sudah ada.

Karena semua hal terhubung dalam satu tempat, mereka memiliki konteks yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang tepat, seperti memperbarui tugas, memposting di Chat, merangkum kemajuan, atau menjalankan alur kerja berulang. Anda dapat mengaktifkan agen bawaan untuk kebutuhan umum atau membangun agen kustom dengan pembuat tanpa kode, dan alat AI bawaan seperti Brain dapat membantu Anda merancang logika.

Agen canggih ini dilengkapi dengan pemahaman kontekstual terhadap prinsip-prinsip keterbacaan kami dan memberikan saran yang solid untuk meningkatkan skor keterbacaan.

Google Workspace Studio

Google Workspace Studio memungkinkan Anda membuat agen AI yang mengotomatisasi alur kerja di aplikasi Workspace seperti Gmail, Drive, Kalender, dan Chat. Agen-agen ini sangat berguna untuk rutinitas lintas aplikasi—menyusun email, memproses dokumen, mengumpulkan informasi, atau mengoordinasikan langkah-langkah di berbagai alat Google. Mereka memanfaatkan kemampuan penalaran Gemini, tetapi tidak terikat pada sistem proyek atau tugas tunggal, dan konteksnya berasal dari aplikasi Workspace individu rather than satu lingkungan kerja terpadu.

🏆 Pemenang: ClickUp Agents, karena mereka beroperasi di dalam ruang kerja terintegrasi di mana proyek, percakapan, dan dokumentasi sudah terhubung. Hal ini memberikan mereka konteks yang lebih mendalam pada tingkat tugas dan memungkinkan tindakan yang lebih spesifik dan terarah pada alur kerja. Agen Google Workspace Studio unggul dalam otomatisasi yang luas dan lintas aplikasi, tetapi mereka beroperasi di alat yang terpisah dan memiliki visibilitas yang lebih rendah terhadap alur kerja proyek yang terstruktur.

Fitur #2: Kedalaman manajemen proyek

Berikut perbandingan alat manajemen proyek ini:

ClickUp

ClickUp dirancang untuk tim yang mengelola proyek kompleks. Anda mendapatkan lebih dari 15 tampilan ClickUp, termasuk Diagram Gantt, Papan Kanban, Tampilan Waktu, kalender, dan peta pikiran, sehingga Anda dapat merencanakan pekerjaan sesuai preferensi Anda. Selain itu, Anda dapat membagi pekerjaan menjadi tugas, subtugas, ketergantungan, sprint, dan Bidang Kustom yang didukung AI, menjadikannya ideal untuk proyek multi-fase atau lintas fungsi.

ClickUp Automations dan AI Agents membantu tim mengelola serah terima, pembaruan, pengingat, dan perubahan status di ribuan tugas.

Begini cara kerjanya dalam praktik:

Google Workspace Studio

Workspace Studio mendukung perencanaan dasar melalui templat Sheets, ringkasan yang dihasilkan oleh Gemini, dan tindakan yang diambil dari rapat.

Namun, platform ini tidak menyediakan fitur manajemen proyek bawaan, seperti hierarki tugas, ketergantungan, atau pelacakan waktu. Tim sering mengandalkan lembar kerja manual, add-on, atau alat eksternal, yang dapat membuat alur kerja lebih sulit dilacak seiring pertumbuhan proyek.

🏆 Pemenang: ClickUp untuk manajemen proyek dan program yang lebih kuat, terutama untuk tim yang mengelola pekerjaan terstruktur dan bertahap.

Fitur #3: Kemampuan AI

Perbandingan singkat fitur AI mereka:

ClickUp

BrainGPT menyediakan AI di seluruh ruang kerja: tugas, dokumen, obrolan, dan dasbor. Ia menjawab pertanyaan berdasarkan konteks tugas, menghasilkan pembaruan atau rapat harian, merangkum thread komentar yang panjang, dan membantu membuat rencana proyek secara instan.

ClickUp AI Agents menangani alur kerja yang dapat diulang, sementara Brain MAX sangat cocok untuk pemrosesan informasi berkecepatan tinggi dan tugas-tugas kompleks. Anda juga mendapatkan ClickUp AI Notetaker, yang secara otomatis mencatat catatan rapat, tindakan yang harus dilakukan, dan keputusan. Cukup tandai @brain pada tugas apa pun untuk bantuan instan!

Google Workspace Studio

Workspace Studio mengintegrasikan Gemini ke dalam Gmail, Docs, Sheets, dan Meet.

Platform ini andal untuk menyusun konten, merangkum teks, mengubah catatan rapat menjadi tindakan, atau menganalisis data di Sheets. Namun, AI khusus proyek, seperti memetakan ketergantungan, melacak status, atau meramalkan, tidak terintegrasi secara bawaan. Tugas-tugas tersebut memerlukan pekerjaan manual atau skrip kustom.

🏆 Pemenang: ClickUp karena fitur AI bawaan yang ideal untuk pelaksanaan proyek, bukan hanya untuk pembuatan konten.

Fitur #4: Kolaborasi dan komunikasi

Kedua alat kolaborasi ini menawarkan fitur yang luas untuk menghubungkan Anda dan tim Anda. Berikut perbandingannya:

ClickUp

Platform ini mengintegrasikan kolaborasi dalam satu tempat dengan obrolan tingkat tugas, ClickUp Chat untuk percakapan real-time, panggilan video dan audio, Dokumen dengan pengeditan real-time, ClickUp Whiteboards untuk brainstorming, dan @mentions untuk penyerahan tugas yang cepat.

Ada juga ClickUp Clips untuk komunikasi asinkron.

Google Workspace Studio

Google juga unggul dalam kolaborasi real-time di Docs, Sheets, dan Slides. Gmail, Meet, dan Chat memenuhi kebutuhan komunikasi dengan baik. Tim mendapatkan lingkungan kolaborasi yang familiar dan tanpa hambatan.

Namun, karena pekerjaan sering kali melibatkan beberapa aplikasi, tugas dan diskusi dapat tersebar di berbagai platform.

🏆 Pemenang: Seri! Google Workspace Studio menawarkan pengeditan real-time dan antarmuka yang familiar, sementara ClickUp menghubungkan komunikasi secara langsung dengan tindakan, disertai fitur manajemen proyek yang lebih mendalam.

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio di Reddit

Untuk membandingkannya, kami mencari ulasan di Reddit.

Google Workspace Studio baru saja diluncurkan, dan pembicaraan seputar platform ini masih dalam tahap awal. Pengguna awal sedang mencoba, berbagi kesan pertama, dan mencari tahu bagaimana platform ini dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja mereka.

Perlu dicatat bahwa Studio mengalami gangguan layanan segera setelah diluncurkan. Berikut adalah tanggapan dari pengguna baru:

Setiap kali saya mencoba menggunakan tindakan "Gemini", saya menerima pesan: "Kami sedang penuh — kami akan kembali segera." Selain itu, di halaman utama saat saya mencoba menggunakan “Jelaskan tugas untuk Gemini,” saya mendapatkan: “Saya tidak memahami permintaan Anda. Coba tambahkan detail lebih lanjut atau jelajahi contoh.”

Setiap kali saya mencoba menggunakan tindakan "Gemini", saya menerima pesan: "Kami sedang penuh — kami akan kembali segera."

Google telah menyelesaikan masalah tersebut.

ClickUp, di sisi lain, memiliki kehadiran yang lebih mapan di Reddit, dengan komunitas yang telah membahas fitur-fiturnya, pembaruan, dan kemampuan AI-nya selama bertahun-tahun.

Seorang pengguna ClickUp memuji fitur AI-nya:

Hal paling keren yang saya lakukan dengan platform ini adalah menggunakan fitur pencatat AI mereka, saya memproses transkrip melalui otak AI, dan hasilnya adalah format tanya jawab (Q&A) spesifik. Hasil tersebut diposting ke obrolan ClickUp di mana agen mencari informasi tersebut, dan secara otomatis memposting Q&A ke daftar, menciptakan pembaruan playbook dinamis melalui semua Q&A.

Seorang pengguna lain mengapresiasi ClickUp BrainGPT karena kemampuannya dalam manajemen proyek:

Hal ini juga sangat membantu untuk melakukan tugas-tugas AI secara rutin di satu tempat terpusat. Karena saya membayar fitur AI untuk setiap anggota tim saya, saya telah meminta mereka untuk menggunakannya, dan hal ini benar-benar membantu manajer proyek saya. Dia memiliki prompt AI yang terus diperbarui untuk tetap mengontrol lebih dari seratus tugas yang diberikan sekaligus kepada tim kreatif beranggotakan delapan orang. Jika AI dimaksudkan sebagai asisten pribadi dan pekerjaan Anda terorganisir di ClickUp, memiliki setiap anggota tim dengan asisten AI mereka sendiri yang membantu berdasarkan pemahaman mendalam tentang pekerjaan spesifik mereka sangatlah powerful.

Manakah Alat Otomatisasi AI yang Paling Unggul?

Hasilnya sudah keluar! 🎉

Google Workspace Studio cocok untuk kolaborasi cepat, pengeditan real-time, dan kekuatan Gemini AI di dalam Docs, Sheets, dan Slides. Platform ini familiar, lancar, dan ideal untuk tim yang beroperasi di ekosistem Google setiap hari.

Namun, saat berbicara tentang menjalankan pekerjaan, bukan hanya membicarakannya, ClickUp unggul.

Dengan ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Whiteboards, Meetings, dan tampilan proyek end-to-end, tim dapat mengubah ide menjadi tindakan. Setiap diskusi menjadi tugas, setiap pertemuan didokumentasikan, dan setiap tindak lanjut dapat dilacak.