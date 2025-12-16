50 Prompt Bing AI Terbaik untuk Meningkatkan Kreativitas dan Produktivitas

Anda mungkin pernah mengalami momen di mana Bing AI memberikan jawaban yang terlihat yakin, rapi, dan bahkan disertai referensi—tetapi entah bagaimana tetap tidak sesuai dengan apa yang Anda butuhkan.

Kemudian Anda menemukan diri Anda mengutak-atik prompt, menambahkan konteks tambahan, menghapus konteks, mengedit kalimat, dan berharap Bing akhirnya memahami apa yang Anda maksud.

Faktanya, kesenjangan jarang berasal dari Bing itu sendiri. Kesenjangan tersebut berasal dari prompt.

Prompt yang jelas dan terstruktur mengubah Bing AI menjadi mesin riset dan penalaran yang kuat, yang memberikan tepat apa yang Anda cari.

Dalam panduan ini, kami akan membahas prompt Bing AI paling andal yang dapat Anda gunakan untuk riset, pembuatan konten, analisis, dan produktivitas sehari-hari, beserta beberapa tips pro.

Memahami Bing AI

Bing AI adalah asisten berbasis kecerdasan buatan yang terintegrasi ke dalam mesin pencari Microsoft Bing. Ia dapat digunakan untuk merangkum jawaban, menghasilkan gambar dan video, mengembangkan konten, membuat kode, menyusun laporan, dan melakukan tugas seperti berbelanja.

Bing dibangun menggunakan GPT-4, model bahasa besar canggih, dan model Prometheus milik Microsoft. Ia dapat melakukan pencarian real-time di seluruh web dan mendukung interaksi multimodal menggunakan masukan teks, suara, dan gambar.

Bing Chat Enterprise menyediakan layanan obrolan bertenaga AI untuk organisasi Anda dengan perlindungan data komersial.

Apa Itu Bing AI Prompts?

Prompt Bing adalah cara Anda memberi tahu Bing bagaimana Anda ingin dibantu. Hal ini dapat dilakukan melalui serangkaian petunjuk, pertanyaan, atau instruksi yang sangat detail.

Katakan 'tulis email untuk saya', 'bantu saya menganalisis bug dalam kode ini', atau 'generate gambar fiksi ilmiah anjing yang tersesat di luar angkasa'—semua perintah sederhana dan kompleks ini adalah prompt yang memberi tahu Bing apa yang harus dilakukannya.

Namun, seperti halnya semua model AI dan LLM, kualitas dan kedalaman respons Bing juga bergantung langsung pada spesifikasinya.

🧠 Fakta Menarik: Pertarungan Prompt adalah hal yang nyata. Di sini, peserta membuat prompt AI secara langsung di atas panggung sementara penonton menyaksikan hasilnya secara real-time. Peserta dinilai berdasarkan kreativitas, kualitas output, dan seberapa efektif prompt mereka mengarahkan AI untuk menghasilkan hasil yang tak terduga atau mengesankan. Penulisan prompt kini resmi menjadi acara yang menarik untuk ditonton.

Manfaat Menggunakan Prompt AI

Model AI tidak tahu apa yang Anda inginkan; mereka menebaknya. Setiap kali Anda mengetikkan prompt, Anda memberikan model petunjuk tentang niat Anda, batasan, format yang diinginkan, konteks, dan ekspektasi kualitas.

Selain itu, model AI bersifat sensitif terhadap konteks, bukan sadar konteks. Mereka tidak memahami bisnis Anda, audiens Anda, alur kerja Anda, atau gaya kreatif Anda kecuali Anda memberitahukannya.

Manfaat dari prompt yang dirancang dengan baik adalah:

Penelitian efisien : Prompt yang terdefinisi dengan baik meningkatkan kualitas dan kecepatan penelitian dengan menjalankan pencarian berlapis, membandingkan sumber, dan mengekstrak wawasan lebih cepat daripada menjelajah secara manual.

Pembuatan konten yang disesuaikan : Prompt dengan spesifikasi tertentu menghasilkan draf awal konten yang sesuai dengan garis besar konten dan suara merek Anda.

Hasil gambar yang lebih baik : Prompt deskriptif menghasilkan gambar yang sesuai dengan visi kreatif Anda.

Menghemat waktu : Instruksi yang jelas meminimalkan revisi dan klarifikasi bolak-balik. Satu prompt yang terstruktur dengan baik seringkali menggantikan beberapa upaya yang tidak jelas dan frustrasi.

Eksekusi tugas kontekstual : Saat Anda memberikan informasi latar belakang dalam prompt Anda, AI akan memberikan respons yang sesuai dengan situasi spesifik Anda daripada saran generik.

Pengurangan risiko : Prompt yang dirancang dengan cermat membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi kesalahan atau bias dalam output AI.

Mempengaruhi jalur pemikiran: Ketika Anda memberikan struktur pada prompt Bing AI Anda, Anda sedang membentuk rantai pemikiran internal model, yang menghasilkan output yang lebih logis dan koheren.

Berikut ini perbandingan singkat untuk membantu Anda memahami perbedaan antara ChatGPT dan Bing AI dalam hal akses data, gaya penalaran, dan penggunaan sehari-hari.

Fitur Bing AI ChatGPT Pengembang Microsoft OpenAI Pendekatan inti Dibangun berdasarkan data web real-time, pencarian langsung, kutipan, dan pengambilan fakta. Dirancang untuk pemikiran mendalam, kreativitas, dan pemecahan masalah bertahap tanpa memerlukan akses internet. Tone dan gaya Berorientasi pada pencarian, ringkas, dan berfokus pada sumber. Berbicara secara alami, adaptif, dan mampu menghasilkan narasi panjang atau kedalaman teknis. Kekuatan penalaran Model DALL·E terintegrasi dalam pencarian, dioptimalkan untuk pembangkitan visual yang cepat. Ahli dalam penalaran terstruktur, tugas-tugas yang membutuhkan logika tinggi, pemrograman, dan generasi kreatif. Akses data Terhubung langsung dengan Bing Search, memungkinkan hasil real-time dan kutipan sumber. Bergantung pada pengetahuan yang telah dilatih kecuali jika penelusuran diaktifkan. Tingkat kreativitas Lebih dibatasi oleh hasil pencarian dan batasan fakta. Lebih bebas dalam ideasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah abstrak. Pembuatan gambar Menggunakan model DALL-E dari OpenAI untuk menghasilkan visual dari prompt teks. Menghasilkan gambar melalui model gambar bawaan ChatGPT dengan fleksibilitas gaya yang lebih besar. Pengelolaan file dan teks Andal untuk merangkum halaman web dan sumber langsung; tidak dirancang untuk alur kerja multi-file yang kompleks. Mengelola dokumen, media campuran, kode, dan jendela konteks yang lebih panjang dengan kelanjutan yang kuat. Palin cocok untuk Penelitian real-time, perbandingan, verifikasi fakta, dan kutipan cepat. Pemikiran mendalam, pekerjaan kreatif, tugas teknis, perencanaan, pemrograman, dan pemecahan masalah interaktif.

Cara Menulis Prompt Bing AI yang Efektif

Mengetahui cara mengajukan pertanyaan kepada AI adalah seni yang dapat dipelajari jika Anda memahami apa yang membuat sebuah prompt menjadi baik.

Berikut cara menulis prompt Bing yang efektif:

Mulailah dengan tujuan yang jelas dan spesifik.

Bing dapat menjawab hampir semua pertanyaan yang Anda ajukan. Kuncinya adalah menjadi spesifik dan jelas agar Bing memberikan jawaban yang detail dan terperinci yang benar-benar membantu Anda. Sebagai contoh:

❌ Prompt: Berikan daftar tren pemasaran teratas.

✅ Prompt: Ringkas tiga tren pemasaran B2B yang sedang berkembang tahun ini beserta contohnya.

💡 Tips Pro: Rumuskan tujuan Anda sebagai tindakan. Gunakan kata kerja seperti “ringkas,” “bandingkan,” “generasi,” atau “perbaiki” untuk langsung menunjukkan jenis tugas yang diinginkan.

Berikan konteks yang relevan

Kontekstual menentukan relevansi. Dan konteks tersebut dapat berupa:

Informasi latar belakang perusahaan

Pedoman suara merek

Konten sebelumnya untuk referensi

Demografi audiens dan masalah utama yang dihadapi

Istilah atau jargon khusus industri

Tujuan proyek saat ini atau tujuan kampanye

Batasan seperti anggaran, jadwal, atau keterbatasan platform.

Contoh pesaing yang dapat ditiru atau dihindari

Format, panjang, atau struktur yang diinginkan

❌ Prompt: Tulis rangkaian email untuk peluncuran produk baru.

✅ Prompt: Saya akan meluncurkan alat manajemen proyek untuk tim jarak jauh. Target audiens saya adalah manajer operasional di perusahaan dengan 50-200 karyawan yang mengalami kesulitan dalam komunikasi asinkron. Tulis tiga email dengan nada ramah namun profesional: satu teaser, satu sorotan fitur, dan satu penawaran terbatas. Pastikan setiap email tidak melebihi 150 kata.

💡 Tips Pro: Buat dokumen pedoman merek yang mencakup gaya bahasa, nada, detail audiens, dan pesan kunci Anda. Jika tim Anda menjalankan beberapa kampanye, pedoman merek ini menjadi penyelamat. Unggah ke Bing saat memulai proyek baru, dan sistem akan mengingat konteksnya.

Berikan peran padanya

Menetapkan peran memberikan Bing AI perspektif yang jelas. Hal ini memungkinkan AI untuk fokus pada pola yang relevan dan memprioritaskan pengetahuan yang terkait. Fitur ini berguna saat Anda ingin Bing menyederhanakan masalah kompleks atau membantu dalam tugas komunikasi.

❌ Prompt: Apa itu context engineering?

(Ini memberikan pemahaman yang luas tentang konsep tersebut.)

✅ Prompt: Berperanlah sebagai pengembang AI dan jelaskan kepada saya apa itu context engineering.

(Dengan prompt ini, Bing memahami kalibrasi audiens dan kedalaman konseptual yang diperlukan.)

👀 Tahukah Anda? Jendela konteks berfungsi sebagai memori jangka pendek AI. Ketika jendela konteks penuh, instruksi sebelumnya akan terhapus. Ketika token meluap, model kehilangan konteks karena mekanisme perhatiannya secara alami memprioritaskan informasi yang lebih baru.

Selesaikan tugas-tugas kompleks

Tugas berlapis-lapis membingungkan AI. Ketika Anda membaginya menjadi prompt yang lebih kecil dan berurutan, Anda akan mendapatkan output berkualitas lebih baik untuk digunakan.

❌ Prompt: Teliti pesaing, analisis strategi mereka, dan tulis laporan.

✅ Prompt: Daftar lima pesaing teratas di industri kemasan ramah lingkungan. Kemudian lanjutkan ke analisis, dan akhirnya minta format laporan.

Pendekatan ini, yang dikenal sebagai prompt chaining, secara signifikan meningkatkan kualitas output.

Perbaiki dan ulangi

Anggap respons Bing sebagai titik awal. Anda dapat meminta Bing untuk memverifikasi fakta, menyesuaikan nada, mempersonalisasi detail, atau menambahkan nuansa pada topik dengan mengembangkan responsnya.

Setiap AI beroperasi secara berbeda. Semakin banyak Anda bereksperimen, semakin Anda memahami apa yang sebenarnya efektif.

Ingin memulai dengan cepat tentang cara mengajukan pertanyaan kepada AI? Lihat video ini.

50 Prompt Terbaik Bing AI untuk Berbagai Kasus Penggunaan

Mulai dari memberikan resep, memperbaiki kode yang kompleks, menghasilkan podcast, hingga membuat laporan penelitian, tidak ada batasan apa yang tidak dapat dibantu oleh Bing AI.

Kami telah mengumpulkan beberapa prompt yang dapat Anda gunakan (atau jadikan inspirasi) untuk kasus penggunaan spesifik Anda.

Prompt pemasaran dan penulisan konten

Dapatkan inspirasi dari prompt penulisan AI ini saat Anda ingin Bing menulis email, membuat posting blog, menyempurnakan proposisi nilai, atau menghasilkan salinan pemasaran.

Menggunakan Bing AI untuk kasus penggunaan pemasaran dan penulisan konten

1. Anda adalah seorang strategis konten yang sedang menulis posting LinkedIn tentang mengapa tim pemasaran gagal dalam mengolah ulang konten. Mulailah posting ini dengan pernyataan yang tegas, bagikan dua kesalahan, dan akhiri dengan pertanyaan yang mendorong interaksi, dengan panjang kurang dari 150 kata.

2. Buat skrip berdurasi 90 detik yang menjelaskan integrasi API kepada pemilik usaha kecil non-teknis. Gunakan analogi sederhana dan fokus pada manfaat seperti penghematan waktu dan konektivitas alat. Struktur: hook, masalah, penjelasan, CTA.

3. Tulis caption Instagram untuk lini produk katun organik baru merek fashion berkelanjutan kami. Ceritakan kisah singkat tentang para pengrajin di pedesaan India, sertakan nilai-nilai produksi etis, dan akhiri dengan ajakan bertindak (CTA) untuk berbelanja. Kurang dari 180 kata.

4. Tulis siaran pers untuk mengumumkan pendanaan Seri B sebesar $25 juta untuk platform layanan pelanggan berbasis AI. Sertakan judul yang kuat, paragraf pembuka dengan fakta kunci, kutipan CEO tentang rencana pertumbuhan, cara penggunaan dana (pengembangan produk, ekspansi pasar), dan deskripsi perusahaan standar. Jaga agar tetap dalam 400 kata.

5. Saya sedang membangun merek perawatan kulit langsung ke konsumen untuk orang dengan kulit sensitif. Bantu saya mendefinisikan suara merek kami. Berikan tiga contoh cara kami menyampaikan pesan yang sama (“produk kami telah diuji oleh dermatolog”) dalam gaya kami versus cara pesaing mungkin mengatakannya. Sertakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

6. Saya membutuhkan 10 variasi judul untuk halaman arahan yang mempromosikan webinar tentang “Excel Lanjutan untuk Analis Keuangan.” Prioritaskan judul yang menarik bagi analis tingkat menengah yang ingin mengembangkan karir mereka. Uji sudut pandang yang berbeda: rasa ingin tahu, manfaat, rasa takut ketinggalan, kejelasan, pertanyaan, dan urgensi, dan pastikan setiap judul tidak melebihi 15 kata.

7. Kembangkan tema kampanye kreatif untuk promosi kembali ke sekolah platform pembelajaran online kami (menargetkan pelajar dewasa yang kembali ke pendidikan). Saya membutuhkan nama kampanye, tagline, tiga pilar pesan yang menanggapi ketakutan dan motivasi mereka, arah mood board visual yang disarankan, serta ide tentang bagaimana tema ini dapat diadaptasi di email, media sosial, dan iklan berbayar. Buatlah agar memiliki resonansi emosional dan aspiratif.

8. Buat 10 ide konten Instagram untuk aplikasi keuangan pribadi yang menargetkan milenial. Setiap ide harus mencakup jenis konten, topik, pesan utama, dan arah visual. Bahas topik pinjaman mahasiswa, pengeluaran impulsif, dasar-dasar investasi, dan dana darurat.

9. Analisis hasil SERP teratas untuk kata kunci “praktik terbaik pemasaran email untuk SaaS”. Identifikasi celah konten, analisis sentimen konsumen di Quora dan Reddit, dan buat kerangka artikel blog yang dapat saya tulis untuk mengatasi celah-celah tersebut secara efisien. Targetkan panjang artikel blog antara 2500-3000 kata.

📚 Baca Lebih Lanjut: 10 Perangkat Lunak Asisten Penulisan Terbaik dengan AI pada Tahun 2025

Penelitian dan analisis data

Percepat riset dan analisis data Anda dengan Bing AI prompts.

10. Ringkas tiga tren pemasaran B2B yang sedang berkembang tahun ini dengan contoh nyata dari perusahaan yang telah mengadopsinya. Fokus pada adopsi AI, evolusi pemasaran berbasis akun, dan atribusi berorientasi privasi. Sertakan data pendukung dan metrik keberhasilan.

11. Analisis 50 ulasan pelanggan terbaru tentang ClickUp di G2 dan Capterra. Kategorikan umpan balik ke dalam tema: keluhan harga, permintaan fitur, masalah dukungan, dan pujian pengalaman pengguna. Ringkas tiga masalah utama.

12. Teliti lima alat manajemen proyek teratas (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Buat tabel perbandingan yang menampilkan tingkatan harga, fitur utama, batasan pengguna, integrasi, dan peringkat aplikasi seluler.

13. Analisis posting blog yang paling berhasil dari enam bulan terakhir di situs web kami. Identifikasi pola umum dalam topik, panjang, format, judul, dan tautan internal. Ekstrak wawasan tentang jenis konten apa yang paling banyak menarik lalu lintas organik dan konversi.

14. Pantau percakapan tentang "produktivitas kerja jarak jauh" di Twitter, LinkedIn, dan Reddit selama 30 hari terakhir. Ekstrak poin-poin masalah utama, alat-alat yang sering disebutkan, dan solusi-solusi yang sedang berkembang. Ringkas sentimen dan tema pembicaraan.

15. Saya membutuhkan laporan penelitian mendetail tentang industri pemasaran konten di Louisiana. Laporan tersebut harus mencakup tren utama, pemain utama, tantangan regional, dan peluang pertumbuhan. Sertakan wawasan tentang bagaimana bisnis lokal menggunakan pemasaran konten, agensi atau freelancer terkemuka yang beroperasi di negara bagian tersebut, serta statistik atau studi kasus yang relevan. Format laporan dengan header dan format yang sesuai untuk memastikan kejelasan dan struktur. Gunakan tabel jika diperlukan untuk membandingkan agensi, tren, atau data industri.

Gunakan Bing AI untuk pembuatan laporan penelitian yang detail.

Pembelajaran dan pengembangan keterampilan

Pelajari topik-topik kompleks dengan Bing AI

16. Jelaskan komputasi kuantum kepada siswa SMA yang memahami aljabar dasar tetapi tidak memiliki latar belakang fisika. Gunakan analogi sehari-hari, hindari istilah teknis, dan fokus pada aplikasi praktis yang menarik bagi mereka, seperti enkripsi atau penemuan obat.

17. Buat 15 pertanyaan wawancara perilaku untuk peran manajer produk dengan contoh jawaban metode STAR. Bahas skenario tentang prioritas, konflik pemangku kepentingan, peluncuran yang gagal, dan keputusan berbasis data. Sertakan tips tentang apa yang dicari oleh pewawancara.

18. Buat panduan belajar komprehensif untuk ujian sertifikasi Google Analytics 4. Susun berdasarkan topik ujian, termasuk definisi kunci, rumus yang perlu dihapal, kesalahan umum, dan contoh soal latihan. Buatlah panduan ini mudah dibaca dengan bagian-bagian yang jelas.

19. Bandingkan empat sertifikasi manajemen proyek populer: PMP, CAPM, Scrum Master, dan PRINCE2. Analisis biaya, waktu yang dibutuhkan, tingkat kesulitan, manfaat karir, dan industri mana yang paling menghargai masing-masing. Berikan rekomendasi berdasarkan tahap karir dan tujuan.

20. Buat latihan praktik untuk meningkatkan keterampilan penulisan teknis. Sediakan dokumen teknis yang ditulis dengan buruk (dokumentasi API atau manual pengguna), identifikasi lima masalah spesifik, dan tulis ulang setiap bagian dengan penjelasan tentang perbaikan yang dilakukan.

👀 Tahukah Anda? Para peneliti Anthropic berhasil mengekstrak jutaan fitur dari Claude 3.0 Sonnet, menciptakan pandangan detail pertama ke dalam model bahasa besar modern yang siap produksi—mengungkap bagaimana AI mengorganisir konsep secara internal dengan cara yang mencerminkan pemahaman manusia.

Pemrograman, debugging, dan analisis data

21. Ringkaslah makalah penelitian 40 halaman ini tentang aplikasi machine learning dalam bidang kesehatan. Ekstrak temuan utama, metodologi, batasan, dan implikasi praktisnya. Tulis untuk administrator kesehatan non-teknis yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam solusi machine learning. Maksimal 500 kata.

22. Tinjau fungsi JavaScript ini yang menyaring dan mengurutkan array berisi 10.000 objek produk. Fungsi ini berjalan lambat di sisi frontend. Identifikasi bottleneck kinerja, sarankan optimasi, dan tulis ulang fungsi tersebut dengan kompleksitas waktu yang lebih baik. Jelaskan perbaikan yang dilakukan.

23. Anda adalah pengembang berpengalaman yang menulis kode Python untuk mengintegrasikan dengan API pembayaran Stripe. Saya perlu membuat pelanggan, menghasilkan niat pembayaran sebesar $99, dan menangani respons sukses atau kesalahan. Sertakan penanganan kesalahan yang tepat dan komentar yang menjelaskan setiap langkah.

24. Perulangan while saya terus membuat browser macet saat menyaring array berisi 1000 objek: [tempel kode]. Temukan penyebab perulangan tak berujung. Jelaskan kesalahan logika dan tulis ulang kode agar berfungsi dengan benar. Selain itu, sarankan pendekatan yang lebih efisien.

25. Pengguna tidak dapat tetap login setelah me-refresh halaman: [tempel kode otentikasi]. Token JWT disimpan, tetapi tidak dibaca dengan benar. Debug masalah dan perbaiki logika pengambilan token.

26. Aplikasi saya mencapai batas kecepatan API (100 permintaan per menit) saat memproses unggahan batch: [tempel kode]. Implementasikan sistem antrian yang membatasi permintaan agar tetap di bawah batas sambil tetap memproses semuanya. Tampilkan kemajuan kepada pengguna.

💡 Tips Pro: Jika Copilot tidak dapat menganalisis halaman atau merangkum konten, aktifkan "Izinkan akses ke halaman web atau PDF apa pun" di pengaturan Microsoft Edge di bawah bagian Sidebar > Copilot.

Informasi real-time dan penelitian web

Manfaatkan Bing AI untuk jawaban yang komprehensif dan terkini.

27. Cari harga terbaik untuk iPhone 15 Pro warna Black Titanium, 256 GB di seluruh AS. Sertakan jika ada penawaran tukar tambah atau diskon untuk metode pembayaran tertentu, dan hitung opsi mana yang paling menghemat uang secara keseluruhan.

28. Teliti kisaran gaji saat ini untuk Analis Data Senior di Austin, Texas. Periksa lowongan pekerjaan di LinkedIn, Indeed, dan Glassdoor. Rinci berdasarkan ukuran perusahaan, tahun pengalaman yang dibutuhkan, dan sertakan manfaat yang umumnya ditawarkan. Hitung gaji median.

29. Cari artikel penelitian yang telah direview oleh rekan sejawat yang diterbitkan tahun lalu tentang efektivitas puasa intermittent terhadap kesehatan metabolik. Temukan setidaknya lima studi, ringkas metodologi dan temuan utama mereka, dan catat hasil yang bertentangan antara studi.

30. Teliti fitur-fitur baru yang diluncurkan Notion dalam tiga bulan terakhir. Periksa blog mereka, halaman pembaruan produk, pengumuman di Twitter, dan forum pengguna. Jelaskan setiap fitur dan cari umpan balik awal pengguna mengenai kualitas implementasinya.

31. Temukan batasan perjalanan dan persyaratan visa terkini untuk warga negara AS yang berkunjung ke Jepang. Sertakan persyaratan vaksinasi, proses pengajuan visa, waktu pemrosesan, dan perubahan kebijakan terbaru yang diumumkan dalam sebulan terakhir.

32. Temukan statistik performa lengkap Lionel Messi untuk Inter Miami pada musim MLS 2024. Sertakan jumlah gol yang dicetak, assist, jumlah pertandingan yang dimainkan, dan bagaimana statistiknya dibandingkan dengan pencetak gol teratas lainnya di liga. Periksa apakah dia memecahkan rekor apa pun.

33. Temukan jam operasional terkini untuk Museum Seni Metropolitan di New York. Periksa apakah mereka memiliki jam operasional khusus selama minggu Thanksgiving dan apakah mereka menawarkan hari-hari masuk gratis. Pastikan informasi tersebut terbaru.

34. Temukan semua perusahaan yang telah mendapatkan pendanaan Seri B dalam enam bulan terakhir. Fokus pada sektor teknologi dan SaaS di Amerika Serikat.

35. Identifikasi peraturan pemerintah baru, pembaruan kepatuhan, atau perubahan hukum yang memengaruhi [industri atau wilayah] dalam 60 hari terakhir. Berikan ringkasan singkat dengan kutipan sumber dan dampak yang diharapkan.

Produktivitas dan manajemen tugas

Tingkatkan produktivitas Anda dengan Bing AI prompts

36. Buat daftar periksa onboarding komprehensif untuk anggota tim pemasaran baru. Mencakup hari pertama (dokumen administratif, pengaturan akun), minggu pertama (sesi pelatihan, perkenalan), dan bulan pertama (proyek awal, pertemuan umpan balik). Sertakan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas.

37. Saya memiliki 12 tugas yang harus diselesaikan hari ini dengan persyaratan waktu dan prioritas yang bervariasi: [daftar tugas]. Buat jadwal yang dioptimalkan dari pukul 9 pagi hingga 6 sore yang memperhitungkan jam produktivitas puncak saya (10 pagi-12 siang), menyertakan waktu cadangan, dan mengelompokkan tugas-tugas serupa bersama-sama.

38. Ringkas catatan rapat harian dari Senin hingga Jumat: [tempelkan catatan]. Identifikasi tugas yang telah diselesaikan, pekerjaan yang sedang berlangsung, hambatan yang muncul berulang kali, dan anggota tim yang mungkin memerlukan dukungan. Format sebagai laporan singkat untuk manajemen.

39. Buat agenda untuk rapat tinjauan bisnis kuartalan selama 60 menit dengan lima kepala departemen. Sertakan alokasi waktu untuk setiap segmen, topik diskusi yang memerlukan keputusan versus pembaruan, dan ruang untuk pertanyaan. Pastikan agenda tetap fokus dan dapat ditindaklanjuti.

40. Saya bekerja 60 jam seminggu dan merasa kelelahan. Tinjau jadwal saya saat ini: [tempel jadwal]. Sarankan di mana harus mengurangi beban kerja, tugas mana yang bisa ditunda atau delegasikan, kapan harus istirahat, dan bagaimana cara menyisipkan waktu pemulihan tanpa mengganggu proyek.

41. Buat dokumen protokol komunikasi tim. Tentukan kapan menggunakan email, Slack, atau rapat; waktu respons yang diharapkan untuk setiap saluran; batasan komunikasi di luar jam kerja; dan cara menindaklanjuti masalah mendesak. Pastikan dokumen ini praktis dan menghormati keseimbangan kerja-hidup.

42. Desain templat kalender mingguan yang melindungi waktu fokus untuk pekerjaan mendalam sambil mengakomodasi pertemuan dan kerja kolaboratif. Saya membutuhkan setidaknya 15 jam waktu tak terputus setiap minggu untuk menulis dan strategi. Tunjukkan cara mengatur hari Senin hingga Jumat.

Pembuatan gambar

Sebelum kita membahas prompt gambar AI, ketahui bahwa Anda dapat menggunakan 'Bing Image Creator' atau opsi 'Generate an Image' di Copilot untuk menghasilkan gambar.

💡 Tips Pro: Menurut panduan Microsoft, gunakan kata-kata deskriptif saat menjelaskan bagaimana Anda ingin gambar tersebut dibuat. Faktanya, gunakan rumus ini sebagai daftar periksa untuk prompt generasi gambar Anda: Tindakan yang jelas: Buat gambar fotorealistik.

Topik detail: Mawar, tapi buatlah deskriptif (Sebuah mawar merah tua dengan kelopak yang lembut seperti beludru, ditutupi tetesan embun pagi)

Gaya spesifik: Makro close-up

Latar belakang atau setting: Matahari terbit dengan cahaya emas yang lembut

Elemen tambahan: Latar belakang bokeh, tetesan air yang menangkap cahaya, daun hijau kecil. Prompt Lengkap: Buat gambar fotorealistik mawar merah tua dengan kelopak berbulu halus yang ditutupi tetesan embun pagi dalam mode Dall’e. Close-up makro ekstrem dengan kedalaman bidang dangkal di taman Inggris berkabut saat matahari terbit dengan cahaya emas lembut. Sertakan latar belakang bokeh, tetesan air yang menangkap cahaya, daun hijau kecil, dan suasana romantis. Menggunakan prompt Bing AI untuk pemrosesan gambar

43. Gambarkan sampul buku fantasi epik yang menampilkan seorang penyihir muda berdiri di tepi tebing, memandang ke arah kerajaan luas dengan pulau-pulau terapung. Awan badai gelap berkumpul di atas, sementara rune bercahaya magis mengelilingi karakter. Gaya lukisan dengan warna-warna kaya dan dramatis.

44. Fotografikan tas ransel kulit mewah dalam setting gaya hidup di atas meja kopi kayu, bersama laptop, jurnal, dan cangkir kopi buatan tangan. Cahaya pagi yang lembut menyinari melalui tirai tipis. Warna hangat dan alami dengan kedalaman bidang yang dangkal menciptakan suasana premium dan aspiratif.

45. Buat slide infografis bergaya modern dan flat untuk Instagram yang menampilkan lima tips produktivitas. Gunakan palet warna pastel dengan warna pink, hijau mint, dan krem. Sertakan ikon sederhana, font sans-serif yang mudah dibaca, dan banyak ruang putih. Gaya kontemporer dan minimalis.

46. Buat diagram ramah dan berwarna-warni yang menjelaskan bagaimana fotosintesis bekerja. Tunjukkan pohon kartun dengan panah berlabel yang mengarah ke akar, daun, matahari, dan tetesan air. Gunakan warna hijau cerah, kuning, dan biru dengan bentuk sederhana dan tipografi yang jelas, sesuai untuk siswa sekolah menengah.

47. Gambarkan adegan hutan yang imajinatif di mana karakter hewan yang ramah (beruang, kelinci, dan rubah) sedang mengadakan pesta teh di bawah jamur raksasa. Bentuk yang lembut dan bulat dengan warna hangat dan mengundang. Gaya lukisan air buku cerita dengan tekstur lembut dan pencahayaan yang mimpi.

48. Buat karakter maskot robot yang ramah untuk startup teknologi. Robot tersebut harus memiliki sudut yang bulat, panel dada berwarna biru bercahaya, mata LED yang ekspresif, dan sedang melambaikan tangan untuk menyapa. Desain modern dan ramah dengan gradasi warna dan bayangan yang halus. Tampilan penuh tubuh pada latar belakang transparan.

49. Buat render interior fotorealistik dapur modern mewah dengan meja marmer, peralatan stainless steel, lampu gantung, dan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Pencahayaan sore yang hangat, dihiasi dengan mangkuk buah dan bunga segar. Gaya fotografi arsitektur berkualitas majalah.

50. Gambarkan tampilan isometrik modern dari antarmuka dashboard yang mengapung di ruang 3D, menampilkan grafik berwarna-warni, diagram, dan kartu data. Gunakan latar belakang gradien dari biru gelap ke ungu. Sertakan efek cahaya halus dan garis yang bersih. Gaya yang modern dan elegan untuk bagian hero halaman arahan.

Dan itulah ringkasan kami tentang berbagai (tetapi tentu saja tidak lengkap) kasus penggunaan Bing AI dan prompt-nya.

👀 Tahukah Anda? Pengembangan AI telah beralih dari pengujian tertutup ke eksperimen publik. Microsoft Copilot Labs adalah contoh utama di mana pengguna dapat menguji fitur eksperimental seperti Copilot Vision dan pengalaman gaming sebelum fitur tersebut menjadi mainstream. Pendekatan "evaluasi flywheel" ini memungkinkan tim meluncurkan produk dengan cepat, mengumpulkan umpan balik dari dunia nyata, dan melakukan iterasi lebih cepat daripada siklus pengembangan tradisional.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Menggunakan Bing AI Prompts

Ketidakpuasan Anda terhadap hasil Bing mungkin disebabkan oleh salah satu kesalahan dalam pembuatan prompt ini. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menghindarinya:

Kesalahan Apa yang Terjadi? Bagaimana Cara Mengatasinya? Terlalu samar atau generik Bing menghasilkan konten permukaan yang tidak berguna dan tidak memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Tentukan ekspektasi nada, berikan konteks, tunjukkan contoh bagaimana kesuksesan terlihat, dan deskripsikan permintaan Anda dengan jelas. Menggunakan satu prompt secara berlebihan Bing akan mencoba menangani beberapa tugas sekaligus dan menghasilkan output yang tidak lengkap atau dangkal. Pecah permintaan Anda menjadi prompt yang lebih kecil, logis, dan berurutan, lalu kembangkan berdasarkan respons yang diberikan oleh Bing. Mengabaikan kemampuan real-time Anda akan ketinggalan data terkini seperti berita terbaru, harga, tren, atau pembaruan terbaru. Gunakan Bing untuk pertanyaan yang membutuhkan informasi terbaru dan spesifikasikan bahwa Anda memerlukan informasi terbaru dari web. Melupakan spesifikasi format Anda mungkin mendapatkan respons berupa esai panjang padahal yang Anda inginkan hanyalah tabel perbandingan yang jelas. Tentukan format secara eksplisit: “susun sebagai poin-poin,” “tulis dalam paragraf 2-3 baris,” atau “buat tabel.” Tetap menggunakan satu mode percakapan Anda mendapatkan respons yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Beralih antara mode Bing yang berbeda (Smart (GPT-5), respons cepat, berpikir lebih dalam, dll.) untuk mendapatkan respons yang sesuai dengan konteks.

Tahukah Anda? Berganti-ganti antara alat AI secara terus-menerus berdampak negatif pada produktivitas. Mengulang penjelasan konteks, memformat ulang data, mengelola antarmuka yang berbeda, dan menyinkronkan hasil yang bertentangan menciptakan beban kognitif yang begitu besar sehingga menggunakan AI seringkali terasa lebih sulit daripada melakukan pekerjaan secara manual. Faktanya, 79,3% pekerja melaporkan bahwa upaya yang diperlukan untuk membuat prompt AI terasa tidak proporsional dibandingkan dengan nilai output yang dihasilkan.

Batasan Penggunaan Bing AI

Bing menawarkan pengalaman pencarian yang ditingkatkan sambil juga melakukan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh model bahasa besar (LLMs) seperti ChatGPT. Ia dapat menulis kode, menghasilkan konten, menjalankan pencarian real-time, mengembangkan laporan, dan bahkan mengkurasi podcast. Anda bisa mengatakan bahwa ia dapat melakukan hampir segala hal.

Namun, ada hambatan yang akan menghalangi Anda:

Tidak menyimpan konteks antar sesi : Bing tidak menyimpan konteks antar sesi, jadi bahkan untuk proyek serupa, Anda harus mengulang instruksi setiap kali memulai ulang.

Respons yang dihaluskan : Bing menghaluskan fakta dan menyajikan ide-ide ambigu terhadap pertanyaan Anda yang sepenuhnya berbeda.

Jendela konteks yang lebih pendek : Jendela konteks Bing dalam mode kreatif terbatas. Meskipun tidak ada jumlah token yang ditentukan, jendela ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan jendela retensi alat AI seperti ChatGPT dan Claude.

Fitur keamanan dan konten yang diblokir : Permintaan yang melibatkan topik sensitif, figur publik tertentu, atau konten yang memicu mekanisme keamanan akan ditolak secara langsung. Filter blokir ini lebih ketat dibandingkan dengan LLM lainnya.

Kedalaman dan konsistensi terbatas : Bing menghasilkan output yang dangkal bahkan pada pertanyaan yang kompleks dan spesifik; terkadang, ia sama sekali tidak menangkap nuansa dan konteks.

Perbandingan aspek tetap untuk gambar yang dihasilkan AI: Bing tidak memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dimensi gambar atau perbandingan aspek, sehingga Anda harus menggunakan perbandingan standar 1:1 atau 3:4.

⚠️ Perhatian: Hindari terjebak dalam penyebaran AI yang berlebihan. Dengan alat seperti Bing AI, mudah untuk menggunakan banyak aplikasi untuk pencarian, penulisan, perencanaan, dan penelitian. Setiap alat AI menyelesaikan satu bagian dari alur kerja Anda. Namun, fragmentasi ini menyebabkan AI sprawl, di mana pekerjaan dan konteks Anda tersebar di berbagai tab, obrolan, dan alat yang terputus-putus. Setiap kali Bing lupa instruksi sebelumnya atau memberikan output yang dangkal dan tidak konsisten, Anda terpaksa mengompensasinya dengan berpindah-pindah antara alat lain, menyatukan semuanya secara manual. Hal ini memperlambat tim alih-alih mempercepatnya. Begini cara mengendalikannya sebelum situasi memburuk.

Alternatif Terbaik Bing AI yang Layak Dieksplorasi

Kami memiliki alternatif Bing AI yang lebih baik yang dapat mempermudah alur kerja Anda. Sebelum kita menjelajahi detailnya, berikut perbandingan singkatnya:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Lingkungan kerja AI terintegrasi untuk pelaksanaan proyek kontekstual. AI yang sadar konteks (Brain), AI Notetaker, templat prompt, BrainGPT (multi-model), Pencarian Perusahaan, generasi gambar, otomatisasi, Agen AI, integrasi mendalam, manajemen tugas dan dokumen, Codegen Gratis selamanya; Penyesuaian untuk perusahaan. Runway ML Pembuatan dan pengeditan konten multimedia Gen-2/Gen-3 teks ke video, interpolasi frame, pelacakan gerakan, mode sutradara, integrasi Adobe Premiere, kolaborasi real-time. Gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan. ChatGPT AI percakapan untuk konten, kode, dan penelitian Mode suara, unggah file & analisis, memori, interpreter kode, organisasi proyek/ruang kerja. Gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Google Gemini AI multimodal dengan integrasi mendalam ke Google Workspace. Akses aplikasi Google asli, masukan multimodal, data web real-time, Gemini Nano untuk kontrol tingkat perangkat. Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,99 per bulan. Perplexity AI Pencarian percakapan real-time dengan sumber yang dikutip. Pencarian web langsung, kutipan langsung, tanya jawab lanjutan, multimodal/multi-model, penandaan sumber. Gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan

1. ClickUp

Optimalkan proses kerja Anda dengan ClickUp Brain yang terintegrasi.

Bing dapat menghasilkan berbagai output untuk pertanyaan Anda—dalam bentuk ringkasan, konten, gambar, video, dan bahkan laporan penelitian. Namun, di situlah batasnya.

Ia tidak dapat menugaskan tugas kepada tim Anda, berkomunikasi dengan mereka, atau melacak status dan kesuksesan proyek. Ada kesenjangan antara apa yang dihasilkan Bing dan apa yang sebenarnya dieksekusi oleh tim Anda. Kesenjangan ini menyebabkan produktivitas tim Anda menurun.

Yang dibutuhkan tim adalah AI yang terintegrasi dalam ruang kerja mereka. AI yang tidak hanya dapat menyusun ringkasan proyek tetapi juga mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditugaskan dengan batas waktu.

Masuk: ClickUp.

Platform AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan berbagai alat dan alur kerja ke dalam satu platform. Proyek, percakapan, dokumen, dan analisis beroperasi bersama dalam platform AI kontekstual ini.

Berikut ini adalah gambaran lebih detail tentang kemampuan AI-nya. 💬

Sebuah AI yang memahami konteks lengkap pekerjaan Anda.

ClickUp Brain (AI bawaan ClickUp) memiliki pemahaman konteks lengkap tentang ruang kerja Anda. Anda tidak perlu menjelaskan sifat proyek atau konteks obrolan saat meminta AI untuk melakukan tugas.

AI ini memahami Anda dan pekerjaan Anda.

Brain menyediakan jawaban kontekstual berdasarkan proyek Anda di ClickUp.

Sebuah AI yang membantu Anda menyusun pesan Anda.

ClickUp Brain dapat digunakan dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan ChatGPT atau Bing. Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk menjelaskan konsep, menulis posting blog, membuat kampanye media sosial, menyusun narasi, dan hampir semua hal di antaranya.

Namun, berbeda dengan alat AI mandiri, asisten AI ini beroperasi langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda.

Misalnya, Anda ingin menulis artikel kepemimpinan pemikiran tentang “Bagaimana AI mengubah produktivitas di tempat kerja.” Buka ClickUp Docs dan minta ClickUp Brain untuk menulis posting blog.

Gunakan Brain di dalam ClickUp Docs

Anda bahkan dapat membuat dan menyimpan templat prompt AI di ClickUp Docs yang dapat diakses oleh siapa saja di tim Anda.

Atau gunakan metode prompting berantai ini untuk mendapatkan struktur yang lebih rinci dan wawasan mendalam tentang topik:

Analisis blog teratas di SERP dan buat kerangka kerja dengan bagian-bagian kunci dan poin pembahasan.

Sarankan tiga sudut pandang yang bertentangan yang menantang saran produktivitas umum.

Tulis pengantar yang menarik yang memikat pembaca dengan statistik mengejutkan atau klaim berani.

Buat pertanyaan wawancara untuk ahli di bidangnya.

Dengan ClickUp BrainGPT, Anda dapat mengakses semua model AI premium terbaru dan beralih di antara mereka untuk membantu dalam penulisan brief, riset mendalam, perumusan strategi, dan penulisan kreatif.

Akses model AI terbaru di satu tempat dengan ClickUp Brain

📌 Simpan prompt penulisan AI ini: Buat garis besar kalender konten untuk kuartal keempat (Q4) dengan tema mingguan dan ide posting.

Tulis pengumuman tim tentang [perubahan kebijakan/inisiatif baru] yang jelas dan menginspirasi.

Bantu saya membuat dokumen pedoman suara merek untuk tim pemasaran. Sarankan apa yang harus kami sertakan dalam dokumen ini.

Berikan saya daftar blog yang dapat kami tulis untuk menargetkan pemilik restoran di Louisiana.

AI untuk pencarian web dan pencatatan.

ClickUp BrainGPT mencakup Enterprise Search, yang memberikan respons kontekstual dan terbaru dari ruang kerja Anda, aplikasi dan alat terhubung, serta internet. Semua ini tanpa perlu beralih alat.

Misalkan tim Anda sedang merancang strategi pemasaran untuk kuartal berikutnya dan membutuhkan wawasan terbaru tentang tren perilaku konsumen. Alih-alih membuka banyak tab browser dan menyintesis informasi secara manual, Anda dapat langsung meminta Brain.

BrainGPT mencari jawaban kontekstual di semua aplikasi yang Anda gunakan.

Brain akan mengumpulkan wawasan dari sumber-sumber tepercaya, merangkum temuan, dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami—langsung di dalam ClickUp Docs Anda.

Untuk kolaborasi real-time, berikut beberapa cara untuk menggunakan fitur tambahan ClickUp.

Fitur Apa yang terjadi? Contoh Catatan rapat + Dokumen Dapatkan transkrip, video, dan ringkasan di Dokumen Pribadi Anda. Jika Anda kehilangan fokus dan ingin ringkasan singkat tentang apa yang dibahas oleh pemimpin proyek, Anda dapat memeriksa ringkasan utama. Catatan rapat + Obrolan Ajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban terpadu dari semua catatan rapat Anda. Tanyakan kepada Brain, “Apa saja kekhawatiran yang diungkapkan tim penjualan mengenai harga dalam tiga pertemuan terakhir?” dan dapatkan jawaban instan. Catatan rapat + Tugas Ubah setiap poin tindakan dari panggilan Anda menjadi tugas yang dapat dilaksanakan. Brain mengidentifikasi "Kami perlu menyelesaikan salinan halaman arahan hingga Jumat" dan membuat tugas dengan batas waktu.

💡 Tips Pro: Gunakan fitur Talk to Text dari BrainGPT untuk langsung mencatat pikiran Anda saat muncul. Anda dapat memberikan tugas, menyebut orang, atau mengekspresikan kreativitas Anda tanpa filter tanpa membiarkan keyboard menjadi penghalang. Ubah pikiran Anda menjadi teks tertulis secara instan dengan Talk to Text.

AI untuk generasi gambar

Brain juga memungkinkan Anda menghasilkan salinan pemasaran dan visual untuk proyek Anda tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Misalnya, Anda sedang membuat konten media sosial dan membutuhkan visual yang menarik untuk melengkapinya.

Alih-alih menggunakan alat desain terpisah dan secara manual mendetailkan setiap tahap, ClickUp Brain mengambil konteks dari teks Anda dan menghasilkan visual menakjubkan berdasarkan apa yang telah Anda tulis di ClickUp Whiteboards.

Gunakan kombinasi ClickUp Brain + Whiteboard untuk pembuatan gambar.

Dari sana, Anda dapat berkolaborasi dengan tim untuk menyempurnakan visualnya.

Biarkan Automations + AI Agents + Brain menangani pekerjaan berat.

ClickUp’s Automations, AI Agents, dan Brain bekerja sama untuk mengubah pemikiran menjadi tindakan tanpa perlu menggabungkan berbagai alat.

Brain memahami konteks lengkap ruang kerja, dokumen, proyek, dan prioritas Anda.

Otomatisasi menangani pekerjaan berulang dan berbasis aturan yang seharusnya tidak Anda lakukan secara manual.

Agen AI bertindak atas nama Anda, memahami konteks, mengambil keputusan, membagikan tugas, memperbarui status, menindaklanjuti hambatan, dan menjaga proyek tetap berjalan bahkan saat Anda tidak online.

Beritahu Brain dengan bahasa yang sederhana apa yang Anda butuhkan, dan ia akan memberikan alur kerja cerdas yang dapat diandalkan.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah panggilan menjadi tindakan yang jelas: Gunakan Gunakan AI Notetaker untuk merekam, merangkum, dan menerjemahkan panggilan dan pertemuan. Alat ini mencatat keputusan dan menugaskan tindak lanjut langsung di Tasks.

Ubah pesan tidak terstruktur menjadi data yang dapat digunakan: ClickUp AI Fields mengklasifikasikan sentimen, urgensi, prioritas, kesehatan akun, atau jenis permintaan langsung di dalam tugas.

Berikan konteks lengkap kepada AI dari stack teknologi Anda: Dengan Dengan integrasi ClickUp , Anda dapat menghubungkan alat seperti Google Drive, Slack, Figma, GitHub, dan lainnya, sehingga AI dapat mengakses riwayat akun yang sebenarnya daripada prompt yang terisolasi.

Batasan ClickUp

Kumpulan fitur yang komprehensif dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

2. Runway ML

Melalui Runway ML

Runway ML adalah alternatif untuk pembuat gambar Bing AI, dirancang untuk menghasilkan dan mengedit konten multimedia. Platform ini menggabungkan lebih dari 30 alat AI ke dalam antarmuka intuitif tunggal untuk kasus penggunaan seperti penghapusan latar belakang, pelacakan gerakan, rotoscoping, dan interpolasi frame.

Model Gen 2 Runway dapat menghasilkan video realistis dari nol. Model ini menawarkan opsi pengeditan AI canggih dan mendukung kolaborasi real-time.

Aplikasi ini terintegrasi dengan Adobe Premiere Pro dan alat profesional lainnya, sehingga dapat diakses oleh baik kreator independen maupun studio produksi.

Fitur utama Runway ML

Model Gen-2 dan Gen-3 Alpha : Model canggih untuk generasi teks-ke-video dan gambar-ke-video yang mampu menghasilkan klip pendek (hingga 18 detik) yang fotorealistik dari prompt teks atau gambar statis.

Gerakan lambat yang halus : Interpolasi bingkai yang dihasilkan AI mengubah rekaman biasa 30fps menjadi gerakan lambat 120fps yang halus, meniru output kamera berkecepatan tinggi.

Pelacakan gerak dan efek visual : Memungkinkan penambahan elemen visual pada objek bergerak dalam rekaman untuk komposisi lanjutan dan peningkatan kreatif.

Mode Sutradara: Memungkinkan kontrol dinamis atas sudut kamera, zoom, dan jalur gerakan dalam video yang dihasilkan, memberikan arahan kreatif yang detail untuk memenuhi kebutuhan produksi profesional.

Batasan Runway ML

Kualitas generasi video menurun dengan prompt yang kompleks atau abstrak.

Harga Runway ML

Gratis

Standar: $15 per pengguna per bulan

Pro: $35 per pengguna per bulan

Tak Terbatas: $95 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat Runway ML

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

melalui ChatGPT

Alternatif Bing, ChatGPT dari OpenAI, dapat menangani berbagai tugas, mulai dari menghasilkan gambar, menulis kode, hingga merencanakan hari Anda. Antarmuka yang bersih tidak memerlukan waktu belajar; Anda dapat mulai menggunakan segera.

Dengan jendela konteks yang lebih besar, kelancaran yang lebih baik dalam percakapan panjang, dan alat bawaan seperti memori dan interpretasi kode, ChatGPT menghasilkan hasil yang lebih koheren, akurat, dan berkualitas tinggi.

Fitur terbaik ChatGPT

Mode suara: Bicaralah secara alami kepada ChatGPT dan dapatkan respons suara kembali—berguna untuk alur kerja tanpa tangan, brainstorming saat bepergian, atau komunikasi yang ramah aksesibilitas.

Unggah file: Unggah dokumen (PDF, spreadsheet, file teks), set data (CSV, Excel), atau kode. ChatGPT dapat menganalisis, merangkum, memvisualisasikan, mengonversi, atau bahkan menulis kode berdasarkan unggahan tersebut.

Memori antar sesi: Dengan memori diaktifkan, ChatGPT dapat mengingat detail yang Anda bagikan, termasuk preferensi, konteks sebelumnya, dan proyek yang sedang berlangsung.

Organisasi proyek dan ruang kerja: Atur obrolan, file, dan konteks di bawah proyek bersama.

Batasan ChatGPT

Pengguna gratis akan dialihkan ke model yang lebih lambat selama jam sibuk.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (260+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

4. Google Gemini

melalui Gemini

Google Gemini adalah alternatif Bing AI yang berguna bagi siapa pun yang terintegrasi secara mendalam dalam ekosistem Google. Ia mengakses indeks pencarian Google yang besar dan terhubung langsung dengan Gmail, Drive, dan Docs, memudahkan untuk mengakses informasi, menyusun konten, atau menganalisis file.

Kemampuan multimodalnya merupakan keunggulan utama—Anda dapat mengunggah gambar, video, dan dokumen, serta mendapatkan respons yang memahami konteks secara instan.

Fitur terbaik Google Gemini

Integrasi mendalam dengan Google Workspace: Gemini terintegrasi langsung ke dalam Gmail, Docs, Sheets, Slides, dan Drive, memungkinkan Anda untuk menyusun email, mengedit dokumen, menganalisis spreadsheet, dan lain-lain, tanpa perlu meninggalkan alur kerja Anda.

Pemahaman multimodal asli: Gemini dapat menginterpretasikan teks, gambar, audio, dan video secara asli dalam satu model tunggal.

Respons berkualitas tinggi yang didukung data web: Dengan akses langsung ke Google Search, Gemini dapat mengumpulkan data real-time, mengutip sumber, membandingkan hasil, dan memberikan jawaban yang selalu terbaru.

Kontrol tingkat aplikasi dan perangkat melalui Gemini Nano: Pada perangkat Android, Gemini Nano memungkinkan pemrosesan offline, ringkasan, dan balasan cerdas.

Batasan Google Gemini

Integrasi yang mendalam berarti Anda berkomitmen untuk menggunakan seluruh Google Workspace.

Harga Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: $19,99/bulan

Google AI Ultra: $249,99/bulan

Ulasan dan penilaian Google Gemini

G2: 4. 4/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Gemini?

5. Perplexity AI

melalui Perplexity

Perplexity AI adalah mesin jawaban percakapan yang menggabungkan keunggulan mesin pencari dan chatbot LLM. Alih-alih memberikan daftar tautan, ia mencari web secara real-time dan memberikan jawaban yang ringkas dan terkutip dengan baik langsung dalam format obrolan.

Apakah Anda membutuhkan fakta terkini, ringkasan topik kompleks, atau penelitian cepat, Perplexity menampilkan sumber-sumber dan menyaring informasi menjadi respons yang mudah dipahami.

Berkat kombinasi antara penjelajahan web real-time dan model bahasa canggih, ini merupakan alternatif Bing AI yang berguna saat Anda membutuhkan jejak audit dalam pekerjaan penelitian Anda.

Fitur terbaik Perplexity AI

Jawaban real-time yang didukung sumber: Perplexity mencari di web secara langsung dan menyertakan kutipan langsung ke sumber asli.

Pencarian lanjutan dan percakapan: Ajukan pertanyaan lanjutan secara alami dan telusuri topik lebih dalam tanpa perlu mengulang detail latar belakang.

Fleksibilitas multimodal dan multi-model: Perplexity mendukung berbagai model bahasa dasar dan dapat menangani berbagai jenis konten—mulai dari pencarian web cepat hingga penelitian mendalam, ringkasan data, analisis file, atau pertanyaan campuran media.

Pin sumber yang sering dirujuk: Saat Anda mengajukan pertanyaan lanjutan, Perplexity secara otomatis memprioritaskan sumber-sumber yang telah di-pin.

Batasan Perplexity AI

Anda tidak dapat menetapkan instruksi kustom atau membuat persona untuk menyesuaikan gaya respons untuk proyek yang berbeda.

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: $200/bulan

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Enterprise Max: $325/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Perplexity AI

G2: 4.6/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perplexity AI?

