Cara Memilih Stack AI yang Tepat untuk Pemula

Setiap perusahaan sedang membicarakan tentang menjadi siap AI.

Sebagian besar organisasi sedang mencoba AI dalam berbagai bentuk atau berada dalam fase uji coba.

Meskipun ada dorongan untuk mengintegrasikan model-model baru yang kuat, hampir 95% program AI generasi baru gagal memberikan dampak yang dapat diukur pada laba rugi.

Tanpa fondasi yang tepat, bahkan algoritma paling canggih pun tidak dapat memperbaiki alur kerja yang terfragmentasi.

Jika Anda pemula, fokus Anda seharusnya pada membangun tumpukan AI sederhana yang mengurangi pekerjaan rutin dan mendukung produktivitas sehari-hari Anda.

Panduan ini menjelaskan semuanya secara rinci. Kami menunjukkan AI stack mana yang tepat untuk pemula dan bagaimana Anda dapat memilihnya.

Apa Itu Stack AI?

Stapel AI adalah kumpulan alat yang Anda gunakan untuk menulis, meneliti, menganalisis, mendesain, dan mengotomatisasi pekerjaan, tanpa perlu membangun AI sendiri.

Begini penampakannya:

Lapisan infrastruktur: Mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dari tumpukan AI Anda. Misalnya, GPU, chip AI, layanan cloud, alat deployment, dll.

Lapisan data: Mengelola data terstruktur dan tidak terstruktur yang diperlukan untuk AI. Ini mencakup alat manajemen data, alat analisis data, alat pengumpulan data, alat penambangan data, alat pemrosesan data, dan sebagainya.

Lapisan model: Jaringan saraf yang menginterpretasikan data Anda, menghasilkan konten, membuat prediksi, dan memberikan wawasan berdasarkan masukan yang diterima.

Lapisan aplikasi: Terdiri dari alat-alat yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti asisten penulisan AI, dasbor analitik data, dan sebagainya.

👀 Tahukah Anda? Robot pertama di dunia mungkin adalah burung merpati kayu bertenaga uap yang dibuat oleh matematikawan Yunani Archytas sekitar tahun 400–350 SM. Burung mekanisnya dilaporkan dapat terbang sejauh 200 meter sebelum kehabisan uap. Benar-benar teknologi kuno!

Mengapa Membangun Stack AI Terasa Menakutkan bagi Pemula

Penyebaran AI memang nyata. Sebagai pemula, Anda mungkin mencoba terlalu banyak alat, berakhir dengan fitur yang tumpang tindih, dan tidak tahu mana yang harus dipilih, yang pada akhirnya menyebabkan kebingungan daripada produktivitas.

Beberapa alasan mengapa membangun tumpukan teknologi AI bisa terasa menakutkan adalah:

Anda tidak perlu coding: Mungkin Anda seorang pemasar, seniman, atau mahasiswa. Anda tidak mengerti bahasa pemrograman dan tidak bisa membangun solusi AI sendiri.

Anda bukan ahli AI: Anda baru saja mulai belajar tentang teknologi AI, dan Anda merasa perlu memiliki gelar PhD hanya untuk memahami percakapan, apalagi membangun sesuatu.

Anda kekurangan sumber daya yang tepat: Anda memiliki latar belakang teknis, tetapi tidak memiliki anggaran khusus atau bantuan untuk mengembangkan solusi AI canggih untuk stack Anda.

Dengan memilih stack teknologi AI yang efektif, Anda dapat menghindari kerumitan pengembangan AI dan mulai memanfaatkan kemampuan AI sejak hari pertama.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1952, ilmuwan komputer Arthur Samuel menciptakan program catur yang menjadi sistem pertama yang mengajarkan dirinya sendiri cara bermain. Program tersebut belajar dengan mengulang permainan ahli dari “Lee’s Guide to Checkers,” menyesuaikan strateginya setiap kali sehingga memilih langkah yang sama dengan yang dianggap baik oleh pemain terbaik. Ini adalah salah satu contoh awal penerapan machine learning dalam praktik.

Komponen Utama dari Stack AI yang Ramah Pemula

Kami telah banyak membahas tentang tumpukan AI—tetapi bagaimana penampilannya dalam praktik?

Mari kita cari tahu apa saja yang termasuk dalam tumpukan teknologi AI:

Asisten Penulisan AI

Lapisan ini membantu pemula mengatasi masalah halaman kosong dan menghasilkan konten yang dapat digunakan dengan cepat. Alih-alih membangun model bahasa atau menyesuaikan prompt, Anda mengandalkan alat penulisan AI yang sudah dilatih sebelumnya, yang menawarkan templat, pengaturan nada, dan alur kerja terarah.

Jasper

Jasper adalah platform penulisan AI yang dirancang untuk tim pemasaran dan konten yang membutuhkan konten yang konsisten dan sesuai merek dalam skala besar.

Jasper Grid menyediakan sistem spreadsheet tanpa kode yang mempercepat produksi sambil menjaga konsistensi suara, keselarasan dengan audiens, dan integritas merek.

Komponen utama:

Pengaturan suara dan nada merek untuk menjaga konsistensi

Template siap pakai untuk blog, email, iklan, dan halaman arahan.

Editor panjang untuk menyusun dan mengembangkan konten

Kolaborasi tim dan pengendalian versi

Writesonic

Writesonic adalah alat penulisan AI yang ramah pemula, dirancang untuk pembuatan konten cepat dalam berbagai format. Alat ini sangat cocok untuk individu dan tim kecil yang mencari kecepatan dan kesederhanaan.

Komponen utama:

Template konten siap pakai untuk blog, iklan, dan deskripsi produk.

Pengeditan ulang, pemendekan, dan perubahan nada dengan satu klik.

Opsi pembangkitan konten yang berfokus pada SEO

Antarmuka ringan dengan pengaturan minimal.

Alat AI sangat berguna untuk variasi A/B cepat, revisi, ringkasan, dan mengatasi halaman kosong.

✅ Fakta: ChatGPT dipilih oleh 77,9% pemasar konten sebagai alat AI paling tepercaya untuk pembuatan konten secara keseluruhan—lebih dari 50% dibandingkan Claude.

Sebuah tumpukan AI modern tidak lengkap tanpa alat brainstorming yang baik. Daripada menghabiskan berjam-jam mencari di Google atau secara manual melalui dokumen, gunakan alat-alat ini untuk dengan cepat menemukan informasi.

Mereka mengompres jam-jam pencarian menjadi satu percakapan, memecah topik kompleks agar mudah dipahami, dan menyajikan informasi secara terstruktur.

ChatGPT

ChatGPT adalah alat AI percakapan yang dirancang untuk membantu pengguna mengemukakan ide, menjelajahi topik, dan memecahkan masalah secara interaktif.

Komponen utama:

Antarmuka percakapan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan secara alami.

Kemampuan untuk memecah topik kompleks menjadi penjelasan yang sederhana.

Generasi ide untuk konten, kampanye, strategi, dan alur kerja

Menyusun kerangka kerja, struktur, dan ringkasan terstruktur.

Perplexity

Perplexity adalah alat penelitian berbasis AI yang dirancang untuk penemuan informasi yang cepat dan andal. Ia menggabungkan pencarian percakapan dengan hasil web real-time, menjadikannya ideal bagi pemula yang ingin jawaban dengan sumber yang jelas.

Komponen utama:

Pencarian web real-time dengan sumber yang dikutip

Ringkasan singkat tentang topik-topik kompleks

Prompt lanjutan untuk menyempurnakan atau memperluas penelitian

Respons terstruktur yang cocok untuk pengambilan keputusan cepat.

✅ Fakta: Menurut Survei Kesenjangan Penggunaan AI ClickUp, 37% orang menggunakan AI untuk membuat konten, 30% untuk riset dan pengumpulan informasi, dan 11% untuk brainstorming dan pengembangan ide. Hal ini karena kurangnya konteks dan alat AI yang terhubung membuatnya sangat sulit untuk digunakan sejak awal.

Stapel teknologi AI yang ideal mengurangi penyebaran AI. Dengan kata lain, ia mengintegrasikan seluruh ruang kerja Anda—tugas, dokumen, obrolan, komentar umpan balik, catatan rapat—sehingga Anda tidak perlu beralih antara 10 alat atau model AI yang berbeda untuk bekerja.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain adalah asisten AI yang kuat yang bekerja bersama Anda untuk memberikan bantuan kontekstual, menghasilkan konten, dan mengotomatisasi alur kerja langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda.

Untuk memulai, ajukan pertanyaan dalam bahasa alami seperti ‘Tugas apa yang harus saya prioritaskan hari ini?’

AI kontekstual mengumpulkan informasi tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan, membandingkan prioritas, dan memberikan daftar dalam urutan yang benar agar Anda dapat mulai bekerja.

Gunakan ClickUp Brain untuk secara otomatis memprioritaskan tugas-tugas Anda.

ClickUp Chat bertindak sebagai asisten AI Anda dalam setiap diskusi. Ia memahami percakapan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan, dan dapat mengubah keputusan menjadi tugas secara otomatis.

Ubah pesan menjadi Tugas di dalam ClickUp Chat

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot adalah asisten AI yang terintegrasi di seluruh aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams. Dirancang untuk profesional dan tim yang sudah bekerja dalam ekosistem Microsoft dan ingin bantuan AI tanpa perlu mengganti alat atau alur kerja.

Komponen utama:

Bantuan AI langsung di dalam Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams

Prompt bahasa alami untuk menyusun dokumen, merangkum email, dan membuat presentasi.

Gunakan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami alih-alih rumus untuk mendapatkan wawasan dari Excel.

Ringkasan rapat, tindakan yang harus dilakukan, dan tindak lanjut yang dihasilkan dari percakapan di Teams.

✅ Fakta: Lebih dari setengah (57%) pengembang kini menggunakan AI untuk mengotomatisasi dan mempercepat proyek perangkat lunak mereka. AI tidak hanya digunakan untuk menulis kode, tetapi juga untuk berdiskusi tentang masalah, menguji logika, mendeteksi bug, dan meningkatkan kinerja.

AI untuk Wawasan Data

Lapisan ini membantu pemula memahami data tanpa spreadsheet, rumus, atau SQL. Alih-alih menganalisis baris dan grafik secara manual, AI menerjemahkan data menjadi wawasan dan ringkasan dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami, yang dapat Anda tindak lanjuti.

Airtable AI

Airtable AI menambahkan kecerdasan ke tabel dan basis data fleksibel Airtable, memudahkan pemula untuk menganalisis, merangkum, dan bekerja dengan data terstruktur.

Komponen utama:

Ringkasan teks alami dari data tabel

Nilai bidang dan kategorisasi yang dihasilkan oleh AI

Saran rumus tanpa sintaks manual

Beroperasi di dalam tampilan yang mirip spreadsheet yang familiar.

Tentu saja AI

Obviously AI adalah alat analitik tanpa kode yang dirancang untuk pengguna non-teknis yang ingin mendapatkan jawaban dari data tanpa perlu membangun model atau dasbor.

Komponen utama:

Ajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sederhana (misalnya, “Apa yang paling mempengaruhi tingkat churn?”)

Analisis prediktif otomatis dan peramalan

Hasil visual yang bersih tanpa pengaturan manual

Tidak memerlukan keahlian data science atau pemrograman.

Lapisan ini memungkinkan non-desainer untuk membuat visual yang rapi dengan cepat, tanpa perlu belajar perangkat lunak desain atau bergantung pada desainer untuk setiap aset kecil.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio membawa AI ke platform desain Canva, membantu pemula untuk membuat, mengedit, dan menyesuaikan visual dengan perintah sederhana.

Komponen utama:

Konversi teks menjadi desain dan tata letak yang didukung AI

Magic Write untuk teks dalam desain

Penghapusan latar belakang dengan satu klik dan pengeditan gambar.

Template untuk posting media sosial, presentasi, dan aset pemasaran

Figma AI

Figma AI memperkenalkan bantuan berbasis AI di dalam Figma, membantu tim menghasilkan tata letak, mengedit desain, dan mengeksplorasi ide dengan lebih cepat.

Komponen utama:

Tata letak antarmuka pengguna (UI) yang dihasilkan AI dan saran desain.

Iterasi dan variasi yang lebih cepat

Bekerja langsung di dalam file desain kolaboratif.

Mengurangi upaya desain manual untuk draf awal.

✅ Fakta: 61% pengguna Figma di perusahaan kecil (1–10 karyawan) mengatakan AI sangat atau sangat penting untuk mencapai tujuan pangsa pasar mereka.

Lapisan ini menghilangkan pekerjaan berulang dengan mengotomatisasi pengalihan tugas, notifikasi, dan serah terima—tanpa perlu menulis kode atau mengelola alur kerja yang kompleks.

Zapier

Zapier menghubungkan berbagai aplikasi dan mengotomatisasi tindakan di antara mereka menggunakan logika pemicu dan tindakan yang sederhana.

Komponen utama:

Pembuat otomatisasi tanpa kode

Ribuan integrasi aplikasi

Saran alur kerja yang didukung AI

Kasus penggunaan umum seperti pembuatan tugas, pemberitahuan, dan sinkronisasi data

Buat

Make (sebelumnya Integromat) menawarkan cara yang lebih visual dan fleksibel untuk membangun otomatisasi sambil tetap tanpa kode.

Komponen utama:

Pembuat alur kerja visual seret dan lepas

Logika canggih tanpa perlu coding

Pemantauan otomatisasi secara real-time

Cocok untuk alur kerja yang sedikit lebih kompleks.

✅ Fakta: Menurut para pemimpin di bidang IT dan teknik, 74% mengatakan bahwa otomatisasi proses telah menghemat 11–30% waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk pekerjaan manual, dan 59% melaporkan pengurangan biaya sebesar 11–30% yang serupa.

Cara Memilih Stack AI yang Tepat untuk Pemula

Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan (agar Anda tidak membangun tumpukan alat yang tumpang tindih dan memperumit alur kerja Anda).

Mulailah dengan tujuan

Jangan terburu-buru memikirkan AI. Pikirkan terlebih dahulu tugas-tugas apa yang bernilai rendah, lambat, membosankan, atau berulang.

Daftar semua masalah Anda dan kelompokkan untuk memudahkan pengelompokan.

📌 Contoh: Kesulitan menemukan file dan penamaan aset yang tidak konsisten termasuk dalam manajemen aset yang buruk. Pesan bolak-balik untuk pembaruan status dan lupa tenggat waktu termasuk dalam visibilitas tugas yang buruk. Membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyusun email dan kesulitan menulis ulang konten dalam nada yang berbeda termasuk dalam hambatan dalam pembuatan konten.

Selanjutnya, berikan skor pada setiap kelompok dengan skala 1 hingga 10. Semakin tinggi skornya, semakin mendesak atau menyakitkan kategori tersebut.

Akhirnya, pilih 2-3 kelompok teratas dengan skor tertinggi dan tentukan seperti apa kesuksesan AI akan terlihat untuk masing-masing.

Jika visibilitas tugas yang buruk adalah masalah terbesar Anda, kesuksesan mungkin berarti memiliki dasbor tunggal untuk tenggat waktu, pengingat otomatis, atau ringkasan yang dihasilkan AI daripada harus mengejar pembaruan.

Setelah selesai, lanjutkan ke langkah berikutnya.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Periksa setiap grup yang dibuat pada Langkah 1 dan tanyakan pada diri Anda: Apakah ada aplikasi AI tunggal yang mencakup semua atau sebagian besar masalah dalam grup ini?

Aturan umum:

Pilih alat yang menawarkan fitur AI bawaan yang dapat Anda gunakan secara instan.

Tanpa coding. Tanpa API. Tanpa infrastruktur. Cukup buka aplikasi dan mulai bekerja.

Tujuan di sini adalah menghindari pembangunan tumpukan yang membengkak dengan fungsi yang tumpang tindih. Jika satu alat dapat sepenuhnya mengatasi masalah dalam suatu kelompok, pilihlah alat tersebut. Jika alat tersebut hanya menyelesaikan 25% dari masalah, teruslah mencari.

📌 Contoh: Jika masalah Anda adalah visibilitas tugas yang buruk, Anda perlu mencari platform manajemen proyek atau kerja all-in-one dengan AI terintegrasi. Platform tersebut harus menawarkan dasbor terpadu, pelacakan tugas otomatis, ringkasan dan laporan AI, serta komunikasi terintegrasi.

📚 Baca Lebih Lanjut: Arsip Manajemen Proyek

Prioritaskan integrasi, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

Kemampuan integrasi berarti dua hal:

Integrasi yang mulus—alat AI Anda dalam tumpukan teknologi Anda harus dapat berinteraksi satu sama lain.

Seluruh tumpukan AI harus terintegrasi dengan sistem perusahaan yang sudah ada.

Misalnya, jika asisten AI Anda untuk mencatat rapat dapat langsung mengirimkan tugas-tugas ke pengelola tugas Anda, alur kerja Anda tetap rapi dan terhubung.

Selanjutnya, perhatikan keamanan. Bagaimanapun, bahkan pemula pun membutuhkan alat AI yang menangani data sensitif dengan bertanggung jawab. Pastikan semua alat AI dalam stack Anda mengikuti protokol keamanan yang kuat untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efektif.

Periksa jaminan dasar: privasi data, cara penyimpanan informasi pengguna, dan apakah alat tersebut membagikan atau melatih model pembelajaran mesin menggunakan konten Anda.

Terakhir, evaluasi kemudahan penggunaan setiap solusi berbasis AI. Kami berbicara tentang kemudahan penggunaan alat tersebut dalam aktivitas sehari-hari, sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan menavigasi tanpa harus terus-menerus merujuk ke dokumen bantuan.

(Apa gunanya mengadopsi AI jika antarmuka alatnya yang rumit memperlambat Anda, kan?)

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp menawarkan lebih dari 1.000 integrasi untuk menghubungkan stack teknologi AI yang sudah ada dengan alat ClickUp. Sebagai permulaan, Anda dapat menghubungkan Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub, dan Zoom dalam hitungan detik (tanpa perlu pengaturan teknis!). Buat tumpukan teknologi AI terintegrasi menggunakan Integrasi ClickUp

Eksperimen, ukur, dan sederhanakan

Metode terbaik untuk penerapan AI? Lakukan eksperimen kecil dan terkontrol, lalu ukur hasilnya. Jangan menerapkan semuanya sekaligus.

Pilih satu atau dua alat AI dan biarkan mereka menangani tugas Anda selama seminggu. Selama fase ini, ukur hasil seperti waktu yang dihemat, langkah manual yang berkurang, tingkat kesalahan, waktu penyelesaian, dll.

Jika suatu alat tidak meningkatkan kinerja di area yang telah Anda identifikasi sebelumnya, ulangi penilaian sebelum membangun di sekitarnya. Hapus segala hal yang terasa berlebihan atau terlalu sering digunakan.

Dengan cara ini, Anda dapat membangun tumpukan AI yang kecil namun berperforma tinggi, yang bernilai dan dapat diskalakan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Produktivitas Terbaik untuk Mengelola Daftar Tugas Anda

Contoh Stack AI yang Ramah Pemula

Penasaran bagaimana tumpukan teknologi AI yang tepat untuk Anda?

Berikut adalah contoh-contoh sederhana dan nyata yang menunjukkan cara menggabungkan beberapa alat AI untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan alur kerja sehari-hari Anda. Tidak memerlukan pengaturan teknis.

Contoh 1: Stack produktivitas sehari-hari untuk profesional sibuk

Terbaik untuk: Karyawan yang kewalahan, manajer, dan pemilik usaha kecil yang menginginkan kejelasan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Alat:

ClickUp Brain → prioritas tugas harian, ringkasan AI, ekstraksi catatan rapat

Otomatisasi ClickUp → pengingat, tindak lanjut, tugas berulang

ChatGPT atau Perplexity → jawaban cepat, penelitian, dan pengembangan ide.

Masalah yang diselesaikan:✅ Tetap mengontrol tenggat waktu✅ Mengubah pertemuan menjadi tindakan konkret✅ Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi✅ Mendapatkan kejelasan instan tanpa kerumitan teknis

Contoh 2: Stack AI untuk tim pemasaran solo

Terbaik untuk: Pengusaha, manajer media sosial, tim konten, penulis buletin.

Alat:

ClickUp Docs + Brain → draf awal, pembangkitan gambar, revisi, dan kerangka SEO.

Canva Magic Studio → thumbnail, grafis media sosial, desain cepat

ChatGPT → eksplorasi ide, penyesuaian gaya/suara

Otomatisasi ClickUp → publikasikan pengingat, sinkronisasi kalender

Masalah yang diselesaikan:✅ Menulis lebih cepat dan memanfaatkan kembali konten✅ Menjaga kampanye tetap terorganisir✅ Membuat grafis dengan cepat✅ Menghindari penggunaan berlebihan alat di berbagai aplikasi

Jika Anda menggunakan terlalu banyak alat AI dan merasa "AI ada di mana-mana tapi dampaknya tidak terasa," video ini untuk Anda. Lihat cara mengatasi penyebaran AI sebelum menjadi tidak terkendali.

Contoh 3: Stack kolaborasi tim kecil untuk agensi dan startup

Terbaik untuk: Tim yang mengelola proyek, hasil kerja, pekerjaan klien, dan komunikasi.

Alat:

ClickUp Tasks + Brain → penugasan pekerjaan, pembaruan status, ringkasan proyek AI

ClickUp Chat → Obrolan bertenaga AI dengan konversi tugas dan ringkasan percakapan.

Miro atau FigJam AI → brainstorming, diagram alur, perencanaan

Zapier (opsional) → otomatis membuat tugas dari aplikasi obrolan, email, atau formulir

Masalah yang diselesaikan: ✅ Visibilitas yang jelas tentang siapa yang melakukan apa✅ Tidak lagi perlu mengejar pesan atau kehilangan pembaruan✅ Ringkasan yang dihasilkan AI untuk penyelarasan cepat✅ Perencanaan proyek tanpa alat teknis

Contoh 4: Stack layanan profesional untuk konsultan dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien

Terbaik untuk: Konsultan, penyedia layanan HR, akuntan, desainer, tim hukum, dan profesional keuangan yang menangani dokumentasi dan hasil kerja, serta ingin menggunakan AI dalam layanan profesional.

Alat:

ClickUp Tasks + Brain → jadwal klien, tugas aksi, ringkasan AI, daftar periksa layanan

ClickUp Docs → kontrak, proposal, alur kerja terstruktur, ringkasan klien

Fireflies. ai / Otter. ai → catatan rapat, ringkasan panggilan, tindakan otomatis

Tability AI → OKRs, KPI klien, pembaruan kemajuan mingguan

Scribe AI → SOP, panduan onboarding, dokumen serah terima klien

Loom atau Tella AI → pembaruan klien & tinjauan hasil kerja

Masalah yang diselesaikan: ✅ Pengiriman klien terpusat✅ Ringkasan AI instan dari panggilan & persyaratan klien✅ Proposal lebih cepat & SOP yang dapat diulang✅ Pembaruan status yang rapi tanpa pekerjaan manual✅ Onboarding yang lancar & garis waktu yang transparan

Inilah yang dikatakan Andrea Park, Koordinator Operasional Bisnis di Spekit, tentang penggunaan ClickUp untuk manajemen proyek terintegrasi:

ClickUp adalah solusi terbaik bagi kami karena menggabungkan berbagai alat manajemen proyek menjadi satu. Dari Mind-Mapping hingga Dokumen hingga Sprint, ClickUp adalah alat dinamis untuk mengorganisir kebutuhan manajemen tugas di setiap departemen dan memberikan visibilitas di seluruh perusahaan.

ClickUp adalah solusi terbaik bagi kami karena menggabungkan berbagai alat manajemen proyek menjadi satu. Dari Mind-Mapping hingga Dokumen hingga Sprint, ClickUp adalah alat dinamis untuk mengorganisir kebutuhan manajemen tugas di setiap departemen dan memberikan visibilitas di seluruh perusahaan.

📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan alat AI untuk tugas pribadi setiap hari, dan 55% menggunakannya beberapa kali sehari. Bagaimana dengan AI di tempat kerja? Dengan AI terpusat yang menggerakkan semua aspek manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi Anda, Anda dapat menghemat hingga 3+ jam setiap minggu, yang sebelumnya Anda habiskan untuk mencari informasi, sama seperti 60,2% pengguna ClickUp!

Bagaimana ClickUp Memudahkan Penggunaan AI bagi Pemula

Meskipun memilih tumpukan AI lebih mudah daripada membangunnya, tidak semuanya mulus.

Anda perlu berhati-hati dalam memilih aplikasi AI yang akan diterapkan untuk meminimalkan redundansi fitur dan memastikan skalabilitas.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan berbagai alat AI dan alur kerja ke dalam platform yang terpadu.

Ini berarti alat AI yang sudah dibangun sebelumnya terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

Plus, ini sepenuhnya tanpa kode, artinya pemula dapat dengan mudah menyesuaikan dan mulai menggunakan tumpukan AI mereka dalam hitungan menit!

Brainstorming, membuat, dan menyempurnakan konten

Sudah bosan berpindah-pindah antara ChatGPT untuk riset, Gemini untuk menyusun konten, dan alat desain AI lain untuk menghasilkan gambar?

Ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga menyebabkan perpindahan konteks yang konstan, kehilangan fokus, dan output yang lebih lambat.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghilangkan hambatan ini dan mencegah penurunan produktivitas. Minta Brain untuk menyarankan topik relevan, merancang struktur, dan menghasilkan draf awal sehingga seluruh proses pembuatan konten tetap terpusat di satu tempat.

Menggunakan ClickUp Brain untuk brainstorming ide

Gunakan sebagai teman riset Anda untuk melakukan pencarian web dengan cepat, menganalisis sejumlah besar informasi, mengekstrak wawasan kunci dari makalah riset, dan berbagi sumber tepercaya untuk verifikasi.

Buat ringkasan temuan kunci dalam penelitian menggunakan alat AI seperti ClickUp Brain.

Asisten AI ini juga merangkum dokumen, memperbaiki ejaan dan tata bahasa, memformat konten, dan menghasilkan templat AI yang dapat digunakan ulang.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas, tonton video ini:

👀 Tahukah Anda: Pengguna ClickUp Brain dapat memilih dari model AI eksternal terkemuka seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini untuk menghasilkan berbagai jenis konten, termasuk posting blog, email, infografis, aset merek, dan gambar. Ganti model AI yang berbeda di dalam ClickUp Brain

Buat ruang kerja terpadu menggunakan AI

Lingkungan kerja terpadu membantu pemula mengelola tugas, dokumen, dan ide tanpa perlu berganti alat. Hal ini penting untuk mengurangi penyebaran pekerjaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Perkenalkan: ClickUp BrainGPT — teman AI desktop Anda.

Stapel AI yang sudah siap pakai dengan kecerdasan buatan kontekstual yang memahami pekerjaan Anda, membantu Anda di setiap langkah, dan mengintegrasikan orang dan pengetahuan.

Misalnya, bayangkan Anda mencari sebuah file tetapi tidak ingat namanya atau di mana Anda menyimpannya. Dengan Pencarian AI Perusahaan ClickUp, deskripsikan file tersebut dalam bahasa alami, dan AI akan mencarinya di seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi terhubung!

Gunakan ClickUp Enterprise Search untuk menampilkan hasil pencarian di seluruh dokumen, tugas, dan aplikasi terhubung.

Selain itu, algoritma pembelajaran mesin cerdas ClickUp dapat menganalisis tugas, obrolan, dan rencana bisnis Anda, serta memproses data untuk menjawab pertanyaan secara kontekstual.

Jadi, Anda dapat mengobrol dengan asisten AI dan mengajukan pertanyaan seperti “Tugas apa saja yang harus diselesaikan minggu ini?” atau “Apa kebijakan kerja dari rumah perusahaan?” Ia akan menjawabnya setelah membaca tugas mingguan Anda atau dokumen kebijakan internal.

🛠️ Tips Cepat: Gunakan fitur Talk-To-Text ClickUp untuk mendiktekan kueri pencarian, pesan, catatan, dll. Brain akan mengubah ucapan Anda menjadi teks yang rapi dan berformat, yang langsung ditempelkan ke mana pun kursor Anda berada—dokumen, email, komentar, atau bilah pencarian Brain itu sendiri! Gunakan fitur Talk-to-Text ClickUp untuk mengubah ucapan menjadi transkrip yang rapi dan bahkan mengubah catatan menjadi tindakan yang dapat dilakukan.

Analisis dan laporkan wawasan secara real-time.

Bagus, semua teknologi AI Anda sudah terhubung. Tantangan berikutnya adalah memahami semua informasi yang mengalir melalui proyek-proyek Anda.

Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah menghabiskan berjam-jam mengumpulkan pembaruan dari spreadsheet, obrolan, dan pesan tim hanya untuk memahami apa yang sedang terjadi.

ClickUp memecahkan masalah ini dengan mengubah data tugas, percakapan, dan alur kerja Anda menjadi wawasan instan.

Gunakan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan kemajuan proyek, beban kerja tim, jadwal, risiko, dan KPI—semua diperbarui secara otomatis tanpa perlu pelaporan manual.

Tambahkan widget untuk tugas, sprint, dokumen, atau tujuan, dan lihat metrik Anda diperbarui secara real-time.

Analisis data ruang kerja yang kompleks dan laporkan wawasan real-time menggunakan Dashboard ClickUp yang didukung AI.

Kartu AI di Dashboard ClickUp menambahkan ringkasan dan wawasan yang didukung AI tepat di samping grafik dan diagram Anda. Mereka secara otomatis menampilkan pencapaian kunci, langkah selanjutnya, risiko utama, tenggat waktu yang akan datang, ringkasan rapat harian, dan lainnya.

Tambahkan kartu AI ke dasbor Anda untuk berbagi wawasan kustom dengan cepat.

Otomatiskan tugas-tugas rutin dan fokus pada strategi.

Tugas-tugas kecil seperti mengatur pengingat, mengalihkan pekerjaan, atau berbagi pembaruan terus-menerus mengganggu konsentrasi. Sebelum Anda menyadarinya, tugas-tugas administratif telah diam-diam menghabiskan setengah hari Anda.

Alasan tepat mengapa aplikasi AI dengan otomatisasi alur kerja sangat penting dalam tumpukan AI modern.

ClickUp mewujudkan hal ini dengan menggabungkan ClickUp Automations, AI Agents, dan ClickUp Brain menjadi satu sistem terpadu.

Alih-alih mengatur pemicu dan kondisi secara manual, beritahu AI apa yang ingin Anda lakukan—dan biarkan AI menangani logistik di balik layar.

Beritahu ClickUp Brain dengan bahasa yang sederhana apa yang Anda butuhkan, dan ia akan membantu Anda membuat alur kerja cerdas yang dapat beradaptasi.

Bayangkan AI Agents sebagai rekan kerja cerdas di dalam ruang kerja Anda:

Mereka secara otomatis memahami konteks: Agen membaca tugas, komentar, formulir, dan bidang untuk memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Mereka beroperasi secara mandiri: Menugaskan pemilik, memperbarui status, menaikkan tingkat masalah, atau menghasilkan respons—tanpa Anda perlu mengatur setiap aturan.

Mereka beradaptasi dengan pekerjaan nyata: Saat konten berubah atau prioritas berubah, Agen menyesuaikan alur kerja agar proses tetap berjalan lancar.

Mereka mengurangi waktu penyiapan: Tidak ada rantai aturan atau diagram alur yang panjang. Cukup tentukan hasil yang diinginkan, dan biarkan Brain menentukan urutan tindakan yang tepat.

Agen Autopilot di dalam ClickUp memastikan informasi mengalir lancar di seluruh ruang kerja.

🤖 Apa yang Sebenarnya Dilakukan oleh Super AgentsPemula sering menganggap otomatisasi berarti membangun aturan atau diagram alur yang rumit. Super Agents membalikkan pemikiran tersebut. Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp Mereka memantau ruang kerja Anda seperti rekan kerja sungguhan. Ketika tugas tidak diproses, tenggat waktu terlewat, atau keputusan belum ditindaklanjuti, mereka mendorong proses tanpa perlu diarahkan langkah demi langkah. Mereka menangani koordinasi yang tenang dan terus-menerus yang biasanya menguras waktu Anda, sehingga Anda dapat fokus menyelesaikan masalah daripada mengawasi daftar tugas Anda.

Siap menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas dan mengembalikan waktu yang hilang? Tonton video ini:

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh dan Template Otomatisasi Proses Bisnis

Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan klien/tim

Memiliki grup WhatsApp atau rantai email panjang mungkin cocok untuk pemula. Masalah mulai muncul saat beban kerja meningkat, anggota tim baru bergabung, dan Anda perlu memperluas komunikasi Anda.

Pada tahap ini, kemampuan AI ClickUp membantu mengintegrasikan komunikasi dengan pekerjaan sebenarnya.

Gunakan Brain dengan ClickUp Chat untuk membuat tugas secara instan dari pesan.

Demikian pula, gunakan AI Notetaker ClickUp untuk menerjemahkan catatan rapat/catatan suara, mengekstrak poin tindakan penting dari catatan transkripsi, dan menghasilkan ringkasan otomatis.

Rekam suara, transkrip, dan ringkas pertemuan Anda dengan ClickUp AI Notetaker.

Otomatisasi ClickUp, dikombinasikan dengan AI, memungkinkan alur kerja yang lebih canggih di mana perubahan tugas tidak hanya memperbarui bidang tetapi juga memicu komunikasi. Anda dapat secara otomatis memposting komentar, mengirim email templat, dan menghasilkan ringkasan AI saat milestone atau tenggat waktu tercapai.

📮 ClickUp Insight: Ketika sebuah tugas hilang dalam obrolan, 41% pekerja menggali riwayat obrolan untuk menemukannya, 22% mengatakan tugas tersebut tidak pernah diselesaikan, dan 19% mencoba merekonstruksi tugas tersebut nanti dari ingatan. Anda pada dasarnya bekerja dengan sistem di mana 40% percakapan hilang tanpa jejak. Tim mulai mengambil tangkapan layar pesan, mengirim pesan pribadi sebagai pengingat, atau membuat dokumen cadangan untuk mengatasi kelemahan obrolan. ClickUp AI, yang beroperasi di dalam ClickUp Chat, mengubah dinamika tersebut. Ia secara otomatis menampilkan komitmen, menandai tugas yang belum ditugaskan, dan menghubungkannya dengan proyek yang relevan. Tidak ada lagi detail yang terlewat. Hanya catatan yang mengikuti perkembangan percakapan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan ClickUp AI untuk Produktivitas dan Efisiensi yang Lebih Baik

Tips untuk Memulai dengan Stack Teknologi AI Anda

Memilih stack teknologi AI yang tepat melibatkan penilaian dan perbandingan aplikasi AI untuk memastikan kesuksesan proyek.

Namun, setelah Anda memilih stack Anda, bagaimana cara memaksimalkan penggunaannya?

Berikut adalah beberapa tips untuk implementasi AI yang sukses:

Jelajahi pengaturan alat: Lihat fitur seperti preferensi model, opsi nada, pintasan, dan pengaturan otomatisasi. Ini membantu Anda memanfaatkan aplikasi AI secara maksimal.

Gunakan templat prompt untuk hasil yang lebih baik: Alih-alih menulis prompt dari awal setiap kali, simpan prompt yang paling efektif. Bangun perpustakaan templat untuk email, ringkasan, laporan, revisi, dan brainstorming.

Mulailah perlahan, tumbuh cepat: Jangan gunakan banyak alat sekaligus di hari pertama. Mulailah dengan satu atau dua alat, pelajari dengan baik, dan biarkan keberhasilan Anda menjadi panduan untuk peningkatan selanjutnya.

Pilih alat yang saling melengkapi: Cari alat yang bekerja secara alami bersama-sama daripada tumpang tindih. Misalnya, ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automations menciptakan alur kerja yang mulus dan terintegrasi.

Harap perhatikan ketidakkonsistenan: Model AI tidak sempurna. Terkadang outputnya mungkin tidak konsisten atau tidak lengkap. Cara terbaik untuk meningkatkan hasil adalah dengan bereksperimen: tulis ulang prompt, tambahkan konteks, ajukan pertanyaan lanjutan, atau coba alat yang berbeda. Semakin Anda membimbingnya, semakin baik hasilnya.

Saya ingat pada awal 2021, kami mencoba meluncurkan banyak produk. Kami melewatkan tenggat waktu, kami mengalami masalah. Orang-orang tidak berkomunikasi. Kami tidak tahu siapa yang seharusnya mengambil keputusan. Kami merekrut beberapa orang cerdas, tetapi saya bisa katakan ClickUp telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan, terutama untuk alur kerja yang efisien.

Saya ingat pada awal 2021, kami mencoba meluncurkan banyak produk. Kami melewatkan tenggat waktu, kami mengalami masalah. Orang-orang tidak berkomunikasi. Kami tidak tahu siapa yang seharusnya mengambil keputusan. Kami merekrut beberapa orang cerdas, tetapi saya bisa katakan ClickUp telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan, terutama untuk alur kerja yang efisien.

Bekerja dengan sistem AI untuk pertama kalinya? Berikut adalah tantangan umum dalam adopsi AI yang harus Anda ketahui:

❌ Berinvestasi berlebihan pada stack teknologi AI Anda

Mudah untuk menganggap bahwa tumpukan AI pertama Anda akan menjadi tumpukan yang sempurna. Jadi, Anda membeli paket premium, berlangganan terlalu banyak alat, atau terikat pada kontrak tahunan sebelum Anda bahkan menguji seberapa baik mereka cocok dengan alur kerja Anda.

✅ Solusi: Peta alur kerja terlebih dahulu, lalu otomatisasi satu langkah pada satu waktu. Mulailah dengan satu pemicu (misalnya, status tugas berubah menjadi “Dalam Peninjauan”) dan pastikan berfungsi sebelum menambahkan aturan lain.

❌ Mengotomatisasi terlalu dini

Anda mungkin tergoda untuk mengotomatisasi semuanya sekaligus tanpa memahami proses dasarnya. Hal ini dapat menyebabkan alur kerja yang terputus, data yang duplikat, biaya operasional yang lebih tinggi, dan pekerjaan ulang yang tidak perlu.

✅ Solusi: Mulailah dengan memetakan proses secara manual terlebih dahulu. Kemudian otomatiskan satu langkah demi satu (pembagian tugas, pengingat, pengalihan). Jika alur kerja terganggu, perbaiki prosesnya sebelum menambahkan otomatisasi lebih lanjut.

Tingkatkan Produktivitas dan Kesuksesan Anda dengan ClickUp

Stapel teknologi AI modern adalah bagian yang tak terpisahkan dari alur kerja Anda—baik Anda seorang pelajar, seniman, profesional, atau bisnis.

ClickUp menawarkan solusi yang lebih sederhana: kerangka kerja AI all-in-one yang menggabungkan penulisan, perencanaan, rapat, tugas, dan alur kerja Anda dalam satu tempat.

Alih-alih menggabungkan belasan aplikasi atau berurusan dengan kode, Anda mendapatkan pengalaman AI yang terhubung dan ramah pemula yang berkembang bersama Anda.

Tidak diperlukan pengaturan teknis atau keahlian pelatihan model untuk implementasi AI.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Stapel AI adalah kumpulan sistem AI yang Anda gunakan untuk menulis, riset, menganalisis, mendesain, mengotomatisasi, atau mengelola pekerjaan Anda menggunakan kecerdasan buatan. Setiap alat menangani bagian yang berbeda dari alur kerja Anda, dan bersama-sama mereka memampukan bisnis dan individu untuk bekerja secara cerdas.

Alat ramah pemula adalah alat yang dapat digunakan langsung tanpa perlu pengembangan model AI teknis. Misalnya, ChatGPT atau Gemini untuk menulis dan brainstorming, Perplexity untuk penelitian cepat, Canva Magic Studio untuk pembuatan gambar instan, ClickUp Brain untuk otomatisasi tugas dan alur kerja, dan sebagainya.

Mulailah dengan mengidentifikasi hambatan terbesar Anda—menulis, perencanaan, rapat, pelaporan, atau pekerjaan administratif. Selanjutnya, pilih satu aplikasi AI untuk mengatasi semua masalah di setiap kategori. Lebih baik memiliki setup kecil dan terintegrasi yang dapat digunakan setiap hari daripada sistem kompleks dengan banyak alat.

Beberapa kesalahan umum adalah: berinvestasi terlalu dini, memilih alat dengan fitur yang tumpang tindih, mengharapkan hasil sempurna dari satu perintah, atau mengotomatisasi lebih dari yang diperlukan.

ClickUp Brain menyematkan AI ke dalam alur kerja harian Anda untuk pekerjaan yang lebih cerdas dan cepat. Anda dapat melakukan riset dan brainstorming ide, menghasilkan konten, menerjemahkan pertemuan, mengelola dokumen, bercakap-cakap dengan anggota tim, menugaskan tugas, dan mengatur otomatisasi tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda. Ini menghilangkan kebutuhan akan berbagai alat dan memberikan pemula cara yang sederhana dan terpadu untuk menggunakan AI sejak hari pertama.