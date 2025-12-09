14 Alat Analisis Sentimen Terbaik pada Tahun 2026

Setiap hari, pelanggan Anda berbagi pendapat jujur mereka tentang merek Anda melalui ulasan dalam aplikasi, tanggapan survei, posting media sosial, dan obrolan dukungan. Ini adalah sumber informasi yang berharga.

Bagian yang sulit adalah memahami semuanya. Ribuan komentar, puluhan saluran, dan spreadsheet yang tak ada habisnya. Otak Anda hanya bisa menangani begitu banyak.

Alat analisis sentimen menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menganalisis semua umpan balik dan mengidentifikasi pola-pola: apa yang membuat orang senang, apa yang membuat mereka frustrasi, dan apa yang perlu menjadi prioritas Anda.

Kami telah mengumpulkan beberapa opsi terbaik untuk membantu Anda memantau secara massal. Ayo mulai! 🎧

Berikut adalah alat analisis sentimen terbaik. ⚒️

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Alur kerja manajemen tugas dan umpan balik untuk tim produk, dukungan, dan pengalaman pelanggan (CX). ClickUp Forms untuk pengumpulan umpan balik yang efisien dengan survei yang dapat disesuaikan; ClickUp Brain untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami tentang data Anda; AI Fields untuk mengotomatisasi klasifikasi sentimen; Dashboard dengan AI Cards untuk analisis mendalam; ClickUp Agents untuk pemantauan ruang kerja yang cerdas. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. IBM Watson Discovery Analisis multibahasa untuk koleksi dokumen besar dan kompleks dalam lingkungan perusahaan. Pengelompokan nada dan tingkat detail emosi; Pemrosesan batch skala besar; Dukungan multibahasa; Ekspor terstruktur untuk gudang data. Uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $500 Google Cloud NLP Akses API yang sederhana dan bayar sesuai penggunaan untuk tim teknik dan pengembang. Magnitude dan polaritas sentimen; Analisis sentimen tingkat entitas; Deteksi bahasa otomatis; Analisis file penyimpanan awan. Uji coba gratis; penawaran harga khusus Amazon Comprehend Analisis sentimen tingkat aspek yang native AWS untuk analisis produk dan ulasan. Rincian fitur sentimen; Deteksi PII; Pelatihan entitas kustom; Unit gratis bulanan untuk pengujian Uji coba gratis; harga kustom, berdasarkan unit. Talkwalker Pemantauan merek multimodal melalui video, gambar, audio, dan teks untuk tim PR dan komunikasi. Pemantauan multimodal (video/gambar/audio); Indeks historis lima tahun; Peringatan lonjakan real-time; Model yang peka terhadap sarkasme Harga khusus Lexalytics Analisis sentimen khusus industri untuk tim yang membutuhkan NLP yang memahami konteks industri. Model jargon industri; Deploymen on-premise/cloud/hybrid; Pemrosesan multibahasa asli; Integrasi API (Semantria) Uji coba gratis; penawaran harga khusus Brandwatch Deteksi tingkat emosi dan konteks budaya untuk tim media sosial global. Taksonomi emosi (kebahagiaan, kemarahan, ketakutan, dll.); Pengelolaan emoji dan konteks budaya; Dashboard interaktif; Pembandingan. Harga khusus Brand24 Pemberitahuan real-time untuk perubahan sentimen mendadak dan penemuan influencer. Peringatan anomali real-time; Metrik jangkauan/impresi gabungan; Identifikasi influencer; Filter platform/lokasi Uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $199/bulan Sprout Social Tim media sosial yang membutuhkan publikasi terpadu + penyaringan sentimen Pemisahan pesan berdasarkan sentimen; Pertanyaan pemantauan + penjadwalan; Penanganan slang/emoji; Klasifikasi manual untuk pelatihan Uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $199 per pengguna per bulan. Hootsuite Pemantauan media sosial terpadu dan pemantauan sentimen dasar di berbagai kanal. Pemantauan mention lintas platform; Pembandingan sentimen pesaing; Kombinasi topik tren + sentimen; Integrasi pemantauan + publikasi. Uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $149 per pengguna per bulan. Qualtrics XM Discover Analisis emosi dan niat lintas kanal untuk organisasi CX Analisis percakapan di berbagai saluran seperti panggilan telepon, obrolan, dan survei; Model prabangun yang disesuaikan dengan industri; Alur kerja pengalihan otomatis. Harga khusus Chattermill Analisis umpan balik berbasis tema untuk tim produk dan dukungan. Pencarian dengan bahasa alami; Ekstraksi tema otomatis; Pemberitahuan real-time tentang tema masalah baru; Penemuan pola yang dapat ditindaklanjuti Harga khusus Meltwater Tim PR dan media yang memantau sentimen media yang diperoleh dan pangsa suara. Analisis sentimen tingkat kalimat; Pembandingan historis; Ekspor API untuk alat BI; Deteksi lonjakan dan peringatan. Harga khusus Medallia Pengumpulan umpan balik perusahaan dan tindakan berulang untuk program pengalaman pelanggan (CX). Alur kerja tertutup untuk sentimen negatif; Dashboard lintas titik sentuh; Ekstraksi bertema dari teks terbuka; Dukungan umpan balik video Harga khusus

Dengan puluhan alat analisis sentimen merek yang tersedia di pasaran, menemukan yang tepat bisa terasa membingungkan. Alat terbaik untuk bisnis Anda akan bergantung pada volume data Anda, platform yang Anda gunakan, dan seberapa dalam analisis yang Anda butuhkan. Berikut hal-hal yang perlu diprioritaskan:

Ketepatan dan pemahaman konteks: Cari alat yang dapat mendeteksi sarkasme, ironi, dan bahasa yang kompleks, bukan hanya klasifikasi positif atau negatif yang dasar.

Dukungan multibahasa: Pilih platform yang dapat menganalisis konten dalam berbagai bahasa jika Anda melayani audiens global.

Integrasi yang mulus: Pastikan kompatibilitas dengan CRM, platform media sosial, dan sistem dukungan pelanggan Anda.

Kedalaman analisis: Tentukan apakah Anda membutuhkan analisis polaritas sederhana atau analisis sentimen berbasis aspek yang mengidentifikasi perasaan terhadap fitur-fitur spesifik.

Dashboard yang ramah pengguna: Prioritaskan antarmuka yang intuitif agar wawasan dapat diakses oleh seluruh tim Anda tanpa memerlukan keahlian teknis.

Kepatuhan privasi data: Pastikan alat tersebut mematuhi regulasi seperti GDPR, terutama saat menangani data pelanggan atau media sosial.

📮 ClickUp Insight: “Selalu orang yang sama yang harus melakukannya!” adalah sentimen yang dibagikan oleh 65% pekerja terkait tugas-tugas yang tidak terlihat. (Seperti membantu karyawan baru selama minggu pertama onboarding mereka atau bekerja lembur akhir pekan untuk menyelesaikan tugas-tugas kritis. 👀) Namun, distribusi yang tidak merata ini dapat dengan cepat menjadi sumber ketidakpuasan, kelelahan, dan dinamika tim yang buruk. Solusinya? Kumpulkan tim Anda untuk sesi brainstorming singkat dan peta semua tugas dukungan melalui ClickUp Tasks. Buat daftar dengan pemilik yang jelas (yang memiliki waktu dan kapasitas untuk mendukung), dan Anda siap beraksi!

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Ini adalah pilihan kami untuk alat analisis sentimen terbaik. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas dan alur kerja umpan balik)

Analisis sentimen lebih cepat dengan ClickUp Forms Tampilkan sinyal sentimen melalui ClickUp Forms

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas. Tim yang mengelola dukungan pelanggan, wawasan pengguna, dan alur kerja umpan balik cenderung memilih ClickUp karena aplikasi ini mengintegrasikan analisis sentimen ke dalam alur kerja.

Titik awal yang kuat untuk alur kerja semacam ini dapat dimulai melalui ClickUp Forms, jadi mari kita mulai dari sana.

Kumpulkan umpan balik terstruktur

Formulir di ClickUp adalah cara terstruktur untuk mengumpulkan umpan balik yang langsung mengalir ke Tugas ClickUp. Tim mengandalkan pengaturan ini untuk pelacakan sentimen karena setiap pengiriman mengalir ke alur kerja yang dapat ditindaklanjuti.

Misalkan seorang manajer keberhasilan pelanggan mengirimkan formulir pasca-demo kepada calon pelanggan untuk mengukur nilai yang dirasakan dan titik-titik keraguan. Tanggapan secara otomatis diubah menjadi tugas dengan label sentimen. Tim CS meninjau tugas-tugas ini setiap minggu, mengidentifikasi pengajuan dengan sentimen negatif untuk ditangani secara langsung dan segera.

Sekarang umpan balik terintegrasi dalam tugas, langkah alami berikutnya melibatkan interpretasi sentimen.

Memahami sinyal sentimen

Klasifikasikan nada umpan balik melalui bidang AI yang didukung oleh ClickUp Brain

ClickUp Brain memperkaya tugas dengan deteksi sentimen otomatis.

Tim dapat mengatur AI Field untuk analisis sentimen pada daftar umpan balik mereka. AI Field ini beroperasi berdasarkan deskripsi tugas, respons formulir, dan komentar, lalu menyimpan label seperti positif, netral, atau negatif untuk setiap tugas.

Tampilkan wawasan sentimen melalui ClickUp Brain untuk analisis survei

Selain itu, ClickUp Brain menganalisis umpan balik pelanggan di seluruh ruang kerja Anda dan menjawab pertanyaan sentimen secara instan. Anda dapat mengajukan pertanyaan langsung, dan ClickUp Brain akan mengambil konteks dari respons formulir, jawaban survei, dokumen, atau item kerja yang terhubung. ClickUp Brain kemudian menampilkan tren emosional, peringkat, dan nada keseluruhan dari umpan balik tersebut.

📌 Coba prompt ini: Ringkas sentimen keseluruhan dalam tanggapan pelanggan terbaru dalam daftar ini. Soroti emosi utama, tema yang paling sering muncul, dan perubahan nada yang perlu ditangani oleh tim dalam siklus tinjauan berikutnya.

Proses ini berlanjut secara alami ke tahap pengukuran, sehingga tim dapat memvalidasi tren.

Pelajari lebih lanjut tentang AI Fields:

Pantau tren sentimen

Ringkas sentimen di seluruh siklus umpan balik dengan Dashboard ClickUp. Anda membuat dashboard, menambahkan kartu yang menampilkan metrik seperti tugas berdasarkan status, nilai bidang kustom, atau jam kerja yang dilacak, lalu menyaringnya berdasarkan bidang sentimen yang telah Anda tentukan.

Pantau perubahan sentimen pelanggan melalui Kartu Kustom di Dashboard ClickUp

Misalnya, jika Anda telah mengatur bidang AI dalam tugas yang mengklasifikasikan sentimen sebagai positif, netral, atau negatif, Anda dapat membuat kartu di dasbor untuk menghitung berapa banyak tugas yang termasuk dalam setiap kategori selama seminggu terakhir.

Anda mungkin memperhatikan bahwa item dengan sentimen negatif meningkat bulan ini dalam daftar 'Umpan Balik Pelanggan' Anda. Temuan tersebut mendorong Anda untuk menyelidiki tugas-tugas tersebut dan merencanakan langkah-langkah korektif.

Fitur terbaik ClickUp

Pantau perubahan mood dalam satu tampilan: Gunakan Gunakan AI Cards di Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan tren sentimen di seluruh umpan balik, tiket dukungan, dan log obrolan, sehingga Anda dapat mendeteksi penurunan emosi secara dini.

Tindaklanjuti sebelum masalah memburuk: Biarkan Biarkan ClickUp Agents memantau kata kunci seperti ‘frustrasi’ atau ‘cancel’ dalam obrolan dan tiket, lalu buat tugas atau peringatan secara otomatis.

Otomatiskan respons terhadap sinyal sentimen: Atur Atur ClickUp Automation untuk memicu alur kerja eskalasi saat sentimen negatif melebihi ambang batas, tanpa perlu menunggu pemeriksaan manual.

Tangkap bagaimana orang benar-benar merasa, secara real-time: Tambahkan Tambahkan ClickUp AI Notetaker ke panggilan atau sesi dukungan untuk menyoroti perubahan nada, masalah yang ditandai, dan item tindak lanjut yang mencerminkan sentimen.

Pastikan interpretasi tetap selaras di seluruh tim: Diskusikan wawasan sentimen dalam satu thread dan ubah pesan-pesan tersebut menjadi tugas yang terhubung dengan akun yang tepat menggunakan Diskusikan wawasan sentimen dalam satu thread dan ubah pesan-pesan tersebut menjadi tugas yang terhubung dengan akun yang tepat menggunakan ClickUp Chat.

Manfaatkan berbagai mesin AI: Lakukan analisis sentimen di berbagai model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, bandingkan interpretasi, dan ambil sinyal emosional yang paling andal dengan Lakukan analisis sentimen di berbagai model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, bandingkan interpretasi, dan ambil sinyal emosional yang paling andal dengan ClickUp Brain MAX.

Catat reaksi lisan tanpa hambatan: Dikte kutipan pelanggan, reaksi setelah demo, atau laporan internal melalui Dikte kutipan pelanggan, reaksi setelah demo, atau laporan internal melalui ClickUp Talk to Text di Brain MAX untuk bekerja 4 kali lebih cepat.

Hubungkan semua titik kontak pelanggan Anda: Gabungkan catatan CRM, log obrolan, umpan balik email, dan tiket dukungan ke dalam satu ruang kerja untuk analisis sentimen yang komprehensif dengan Gabungkan catatan CRM, log obrolan, umpan balik email, dan tiket dukungan ke dalam satu ruang kerja untuk analisis sentimen yang komprehensif dengan integrasi ClickUp

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat menimbulkan sedikit kurva pembelajaran, tetapi kursus gratis ClickUp University dapat membantu.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.655+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.510+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini sudah menjelaskan semuanya:

Setelah mencoba berbagai platform sepanjang karier saya sebagai Manajer Proyek, saya dapat mengatakan bahwa ClickUp telah menjadi favorit saya. Ini adalah alat yang sangat komprehensif yang memungkinkan saya mengorganisir semua proyek saya di satu tempat, berkat ruang-ruang, papan, dan tampilan yang dapat disesuaikan. […] Saya sangat menyukai fungsi AI Notetaker: sebagai PM, fitur ini benar-benar berharga. Saya dapat fokus pada sesi tanpa terganggu oleh pencatatan, karena sistem ini menghasilkan ringkasan yang jelas dengan poin-poin kunci, baik dalam pertemuan singkat maupun pertemuan panjang di mana sulit untuk mengikuti seluruh alur pembicaraan. Selain itu, formulirnya memudahkan saya untuk mengumpulkan persyaratan, dan seolah-olah itu belum cukup, integrasinya dengan alat lain (seperti sistem tiket) membuat alur kerja menjadi jauh lebih fleksibel, secara otomatis menghasilkan tugas di ClickUp.

Setelah mencoba berbagai platform sepanjang karier saya sebagai Manajer Proyek, saya dapat mengatakan bahwa ClickUp telah menjadi favorit saya. Ini adalah alat yang sangat komprehensif yang memungkinkan saya mengorganisir semua proyek saya di satu tempat, berkat ruang-ruang, papan, dan tampilan yang dapat disesuaikan. […] Saya sangat menyukai fungsi AI Notetaker: sebagai PM, fitur ini benar-benar berharga. Saya dapat fokus pada sesi tanpa terganggu oleh pencatatan, karena sistem ini menghasilkan ringkasan yang jelas dengan poin-poin kunci, baik dalam pertemuan singkat maupun pertemuan panjang di mana sulit untuk mengikuti seluruh alur pembicaraan. Selain itu, formulirnya memudahkan saya untuk mengumpulkan persyaratan, dan seolah-olah itu belum cukup, integrasinya dengan alat lain (seperti sistem tiket) membuat alur kerja menjadi jauh lebih fleksibel, secara otomatis menghasilkan tugas di ClickUp.

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 5% kata-kata dalam bahasa Inggris yang digunakan saat ini telah mengalami perubahan polaritas yang sepenuhnya berlawanan dalam 150 tahun terakhir (misalnya, kata 'awful' dulu berarti 'penuh kekaguman,' kini memiliki konotasi negatif).

2. IBM Watson Discovery (Terbaik untuk perusahaan multibahasa yang menganalisis dokumen kompleks)

melalui IBM Watson

Pendekatan IBM Watson Discovery berfokus pada pemahaman nuansa emosional daripada sekadar klasifikasi permukaan. Platform ini mendeteksi berbagai nada secara bersamaan dalam satu paragraf teks, mengidentifikasi kepercayaan, kegembiraan, ketakutan, dan pemikiran analitis dalam komunikasi pelanggan yang sebenarnya.

Sistem ini memproses volume dokumen yang besar dengan efisien tanpa mengalami gangguan, yang sangat penting saat Anda menangani ribuan interaksi harian. Tim global dapat memanfaatkan dukungan asli untuk lebih dari 10 bahasa, artinya Anda tidak perlu membangun ulang kueri atau mengintegrasikan alat terpisah untuk pasar yang berbeda.

Platform ini terintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem Cloud IBM yang lebih luas jika Anda sudah berkomitmen pada infrastruktur tersebut.

Fitur terbaik IBM Watson Discovery

Proses batch lebih dari 10.000 dokumen dalam satu tugas untuk menganalisis umpan balik pelanggan di seluruh tumpukan pekerjaan kuartalan Anda sekaligus.

Ganti pasangan bahasa di tengah proses, sehingga umpan balik multibahasa diproses dalam satu alur kerja tanpa memecah dataset.

Tambahkan deteksi nada ke skor sentimen yang sudah ada untuk mengisolasi emosi marah, keyakinan, dan pemikiran analitis secara bersamaan.

Ekspor data nada yang terstruktur untuk analisis lanjutan di data warehouse atau platform CRM Anda.

Batasan IBM Watson Discovery

Hal ini memerlukan pengaturan infrastruktur cloud melalui ekosistem IBM, yang dapat menimbulkan hambatan jika Anda sudah terikat dengan penyedia lain.

Tingkat gratis dibatasi hingga 30.000 item per bulan, sehingga sebagian besar organisasi harus beralih ke paket berbayar dengan cepat.

Pelatihan model kustom memerlukan keahlian yang signifikan dan investasi waktu yang besar di awal.

Harga IBM Watson Discovery

Uji coba gratis

Plus: Mulai dari $500

Enterprise: Mulai dari $5.000

Premium: Harga khusus

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Harga khusus

IBM Watson Discovery ulasan dan penilaian

G2: 4.5/5 (95+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watson Discovery?

Dari ulasan G2:

Mudah digunakan dan terintegrasi dengan dokumen, dilengkapi dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP) yang kuat. Watson Discovery menggunakan NLP untuk mengekstrak wawasan dari data tidak terstruktur, seperti dokumen teks, email, dan posting media sosial. Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang sulit atau bahkan tidak mungkin ditemukan menggunakan metode tradisional.

Mudah digunakan dan terintegrasi dengan dokumen, dilengkapi dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP) yang kuat. Watson Discovery menggunakan NLP untuk mengekstrak wawasan dari data tidak terstruktur, seperti dokumen teks, email, dan posting media sosial. Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang sulit atau bahkan tidak mungkin ditemukan menggunakan metode tradisional.

📖 Baca Juga: Cara Mengukur dan Memantau Pangsa Suara Anda

3. Google Cloud Natural Language API (Terbaik untuk tim yang menginginkan harga API yang sederhana tanpa kontrak)

melalui Google Cloud NLP

API Bahasa Alami Google menghilangkan kerumitan dengan memberikan tepat apa yang Anda minta tanpa lapisan tambahan. Anda mengirimkan teks dan mendapatkan skor sentimen (di mana posisinya di spektrum positif-negatif) serta magnitudenya (seberapa intens perasaan tersebut tercatat).

Platform ini memungkinkan Anda mengakses file yang tersimpan di Cloud Storage tanpa perlu mengunggahnya ulang, atau Anda dapat mengirim teks mentah melalui REST APIs, tergantung pada alur kerja Anda. Deteksi bahasa dilakukan secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu mengkategorikan teks yang masuk terlebih dahulu.

Analisis sentimen entitas memungkinkan Anda memahami bagaimana pelanggan merasa tentang hal-hal tertentu, seperti pesaing, fitur produk, dan orang-orang yang disebutkan dalam ulasan.

Fitur terbaik Google Cloud Natural Language API

Minta magnitudo dan polaritas sentimen secara bersamaan untuk membedakan antara respons positif yang biasa-biasa saja dan dukungan yang antusias dari panggilan API yang sama.

Analisis file yang disimpan di Google Cloud Storage tanpa perlu mengunduh atau mengunggahnya secara terpisah, menghemat bandwidth pada koleksi dokumen besar.

Proses teks melalui deteksi bahasa untuk menangani umpan balik multibahasa secara otomatis tanpa perlu menyortir dataset Anda terlebih dahulu.

Fokuskan analisis sentimen pada entitas tertentu sehingga Anda dapat memahami perasaan pelanggan terhadap pesaing individu, fitur, atau orang tertentu secara spesifik.

Batasan Google Cloud Natural Language API

Analisis sentimen entitas hanya berfungsi dalam bahasa Inggris, yang membatasi tim multibahasa yang membutuhkan detail tingkat aspek.

Ketepatan bervariasi tergantung pada seberapa kompleks atau spesifik teksnya—istilah medis atau bahasa hukum dapat mengganggu akurasinya.

Batasan satu permintaan per dokumen berarti Anda tidak dapat menganalisis bagian-bagian yang berbeda secara terpisah dalam satu panggilan.

Tanpa visualisasi atau dasbor bawaan, sehingga Anda harus membangun lapisan pelaporan sendiri dari awal.

Harga Google Cloud Natural Language API

Uji coba gratis

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Google Cloud Natural Language API

G2: 4. 3/5 (95+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Cloud Natural Language API?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Baru-baru ini saya bekerja pada proyek bernama “Analisis Sentimen” yang terintegrasi dengan Google Cloud Natural Language API. Saat saya menggunakannya untuk menganalisis data teks dalam proyek “Analisis Sentimen” saya, alat ini bekerja dengan sangat baik dalam mengidentifikasi apakah sentimen tersebut positif, negatif, atau netral. Hal yang paling saya sukai adalah dokumentasinya sendiri, yang memungkinkan saya untuk mulai menggunakan alat ini dengan cepat. Fitur dukungan multibahasa juga menjadi bonus yang berguna untuk kebutuhan analisis teks di masa depan.

Baru-baru ini saya bekerja pada proyek bernama “Analisis Sentimen” yang terintegrasi dengan Google Cloud Natural Language API. Saat saya menggunakannya untuk menganalisis data teks dalam proyek “Analisis Sentimen” saya, alat ini bekerja dengan sangat baik dalam mengidentifikasi apakah sentimen tersebut positif, negatif, atau netral. Hal yang paling saya sukai adalah dokumentasinya sendiri, yang memungkinkan saya untuk mulai menggunakan alat ini dengan cepat. Fitur dukungan multibahasa juga menjadi bonus yang berguna untuk kebutuhan analisis teks di masa depan.

🔍 Tahukah Anda? Meskipun teknologi canggih, alat analisis sentimen masih kesulitan dalam memahami sarkasme, ungkapan kiasan, dan konteks. Misalnya, kalimat ‘Just great, another glitch!’ bisa salah diartikan sebagai positif hanya karena kata ‘great’.

4. Amazon Comprehend (Terbaik untuk bisnis berbasis AWS yang membutuhkan analisis sentimen tingkat aspek)

melalui Amazon Comprehend

Jika infrastruktur Anda sudah berjalan di AWS, Amazon Comprehend merupakan langkah alami berikutnya yang masuk akal.

Keunggulan utama platform ini adalah analisis sentimen berbasis aspek. Alih-alih hanya mengetahui apakah pelanggan secara keseluruhan merasa positif atau negatif, Anda dapat mengidentifikasi secara tepat elemen produk mana yang memicu kepuasan atau keluhan.

Sebuah ulasan mungkin memuji daya tahan baterai dan desain sambil mengkritik layanan pelanggan, dan Comprehend memisahkan hal-hal tersebut menjadi sinyal sentimen yang terpisah.

Alat ini mendukung 12 bahasa, mendeteksi informasi pribadi (PII), dan menawarkan ekstraksi frasa kunci sebagai fitur bawaan, sehingga Anda mendapatkan berbagai sudut pandang analitis tanpa perlu menggunakan alat terpisah. Pelatihan model kustom memungkinkan klasifikasi atau pengenalan entitas yang disesuaikan dengan kosakata dan karakteristik unik industri Anda.

Fitur terbaik Amazon Comprehend

Analisis sentimen ulasan berdasarkan aspek sehingga satu komentar pelanggan dapat menghasilkan sinyal sentimen yang berbeda untuk fitur produk, desain, dan dukungan secara terpisah.

Latih model entitas kustom berdasarkan taksonomi produk Anda sehingga platform secara otomatis menandai mention dari SKU tertentu, fitur, atau nama pesaing.

Hapus informasi pribadi dari teks sebelum menyimpannya di sistem Anda untuk kepatuhan dan perlindungan privasi.

Manfaatkan 50.000 unit gratis per bulan selama tahun pertama untuk menguji pada skala produksi sebelum mengoptimalkan struktur biaya Anda.

Batasan Amazon Comprehend

Model kustom dan pengenalan entitas memerlukan pengumpulan data pelatihan dan penyempurnaan model; ini bukan situasi yang bisa dibiarkan begitu saja.

Pemrosesan batch adalah model utama; pemrosesan streaming real-time memerlukan penyesuaian arsitektur di pihak Anda.

Biaya dapat meningkat dengan cepat melebihi batas tier gratis, terutama bagi tim yang menganalisis jutaan teks setiap bulannya.

Harga Amazon Comprehend

Uji coba gratis

Harga kustom (berdasarkan unit)

Ulasan dan penilaian Amazon Comprehend

G2: 4. 2/5 (70+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon Comprehend?

Seorang pengulas G2 menulis:

Antarmuka API yang mudah digunakan yang memberikan informasi penting tentang sentimen suatu kalimat. Skor kepercayaan membantu memahami akurasi sentimen yang diberikan oleh Comprehend kepada Anda.

Antarmuka API yang mudah digunakan yang memberikan informasi penting tentang sentimen suatu kalimat. Skor kepercayaan membantu memahami akurasi sentimen yang diberikan oleh Comprehend kepada Anda.

📖 Baca Juga: Cara Mengotomatisasi Analisis Survei dengan ChatGPT untuk Wawasan yang Lebih Cepat

5. Talkwalker (Terbaik untuk mendeteksi mention merek di video, gambar, dan audio)

melalui Talkwalker

Sebagian besar alat pemantauan media sosial hanya fokus pada analisis teks dan berhenti di situ. Talkwalker menganggap internet sebagai platform multimodal; orang-orang membahas merek melalui video, gambar, audio, dan teks di lebih dari 30 platform media sosial dan 150 juta situs web secara bersamaan.

Alat ini mengindeks konten video dan dapat menganalisis apa yang orang katakan tanpa memerlukan transkripsi manual terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku untuk gambar dengan teks keterangan atau potongan audio.

Mesin AI Blue Silk mencapai akurasi 90% dalam deteksi sentimen dan memahami sarkasme. Selain itu, pemberitahuan real-time akan memberitahu Anda secara instan ketika sentimen tiba-tiba anjlok atau melonjak, memberi Anda waktu beberapa menit untuk merespons daripada menemukan masalah setelah sudah meledak di media sosial.

Fitur terbaik Talkwalker

Pantau konten video, gambar, dan audio untuk mention merek tanpa perlu transkripsi manual, dan tangkap sentimen multimodal di berbagai platform media sosial.

Identifikasi mention visual merek Anda menggunakan pengenalan gambar berbasis AI untuk melacak lebih dari 30.000 logo merek.

Ambil data historis selama lima tahun untuk membandingkan tren persepsi tahun ke tahun dan mengidentifikasi pola siklus dalam sentimen pelanggan.

Atur ambang batas yang memicu peringatan hanya ketika sentimen turun sebesar persentase tertentu di wilayah atau saluran tertentu.

Batasan Talkwalker

Mengatur kueri pemantauan yang akurat memerlukan keahlian; Anda perlu memahami operator pencarian Boolean dan cara menyusun kueri yang menangkap percakapan yang Anda pedulikan.

Akurasi analisis sentimen bervariasi secara signifikan tergantung pada industri dan spesifikasi topik, terkadang memerlukan penyempurnaan manual untuk diskusi niche.

Harga Talkwalker

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Talkwalker

G2: 4. 3/5 (135+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Talkwalker?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Alat ini menghemat waktu karena sekarang saya tidak perlu lagi mencari secara manual di web untuk mention tentang perusahaan saya. TalkWalker melakukannya untuk saya. […] Saya suka bahwa setelah saya mengatur kata kunci yang ingin dilacak, saya mendapatkan email ringkasan harian tentang mention kata kunci di media sosial dan di seluruh web.

Alat ini menghemat waktu karena sekarang saya tidak perlu lagi mencari secara manual di web untuk mention tentang perusahaan saya. TalkWalker melakukannya untuk saya. […] Saya suka bahwa setelah saya mengatur kata kunci yang ingin dilacak, saya mendapatkan email ringkasan harian tentang mention kata kunci di media sosial dan di seluruh web.

🧠 Fakta Menarik: Alat untuk sejarawan kini menggunakan analisis sentimen untuk meneliti teks-teks lama. Visualisasi " Sentimen Berdasarkan Rentang Waktu " membantu peneliti melacak bagaimana suasana hati publik berubah sepanjang dekade dengan menganalisis koran, pidato, dan surat-surat.

6. Lexalytics (Terbaik untuk analisis sentimen di berbagai istilah teknis industri)

melalui Lexalytics

Berbeda dengan alat yang menawarkan paket manajemen media sosial all-in-one, Lexalytics berfokus sepenuhnya pada akurasi dan kedalaman analisis data tidak terstruktur, mengungkap wawasan mendalam dari teks, termasuk data media sosial.

Lexalytics text analytics dilengkapi dengan perpustakaan analisis sentimen yang memahami bahasa khusus. Terminologi medis diproses secara berbeda dari jargon keuangan atau dialek regional, karena konteks sangat penting untuk klasifikasi yang akurat.

Anda dapat menyesuaikan cara kerja skor sentimen sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Misalnya, istilah 'agresif' memiliki arti yang sangat berbeda dalam pemasaran olahraga dibandingkan dengan perbankan atau layanan pelanggan.

Selain itu, alat analisis sentimen ini menawarkan fleksibilitas implementasi—cloud, on-premise, atau konfigurasi hybrid, tergantung pada persyaratan keamanan data dan lokasi penyimpanan data Anda.

Fitur terbaik Lexalytics

Analisis teks dalam 29 bahasa menggunakan pemrosesan asli sehingga terjemahan tidak menghilangkan nuansa dari umpan balik pelanggan.

Tingkatkan akurasi analitis dengan menggunakan paket konfigurasi khusus industri yang sudah siap pakai (misalnya, Hotel, Farmasi).

Ubah hashtag, bahasa gaul, dan tata bahasa yang buruk menjadi data terstruktur dan wawasan yang berguna.

Bangun pola entitas yang unik untuk bisnis Anda sehingga mention tentang lini produk tertentu, pesaing, atau istilah industri muncul secara otomatis dalam hasil.

Integrasikan melalui API (misalnya, API Semantria) atau gunakan mesin NLP lengkap untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem yang sudah ada dan bertindak berdasarkan wawasan dengan cepat.

Batasan Lexalytics

Biaya implementasi dan penyesuaian lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing yang siap pakai, sehingga memerlukan alokasi anggaran di awal.

Penerapan on-premise berarti tim IT Anda menangani infrastruktur, pembaruan, dan pemecahan masalah; mereka memerlukan sumber daya untuk dukungan berkelanjutan.

Dokumentasi teknis mengasumsikan pengetahuan dasar NLP, yang dapat menimbulkan hambatan bagi tim yang tidak memiliki latar belakang ilmu data.

Harga Lexalytics

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Lexalytics

G2: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lexalytics?

Di G2, seorang pengguna menulis:

Saya dapat mengimplementasikannya sesuai keinginan, baik di lingkungan lokal, di cloud, atau bahkan dalam model hybrid. Selain itu, pemrosesan data menggunakan machine learning membuat tugas harian saya menjadi sangat mudah!

Saya dapat mengimplementasikannya sesuai keinginan, baik di lingkungan lokal, di cloud, atau bahkan dalam model hybrid. Selain itu, pemrosesan data menggunakan machine learning membuat tugas harian saya menjadi sangat mudah!

🔍 Tahukah Anda? Dalam Pemilihan Presiden AS 2024-2025, sebuah studi menemukan bahwa ekspresi wajah dalam posting Instagram memberikan wawasan tambahan di luar apa yang disampaikan oleh teks saja, artinya analisis sentimen di masa depan mungkin perlu melihat emosi, bukan hanya membacanya.

📖 Baca Juga: Template Formulir Umpan Balik Gratis untuk Mengumpulkan Wawasan

7. Brandwatch (Terbaik untuk mendeteksi emosi spesifik bersama dengan skor sentimen)

melalui Brandwatch

Brandwatch memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) canggih, termasuk teknologi BrightView miliknya, untuk segmentasi data yang superior dan deteksi wawasan otomatis. Hal ini memungkinkan platform melampaui label dasar positif-negatif-netral dengan mengidentifikasi emosi spesifik: kemarahan, jijik, ketakutan, kegembiraan, kesedihan, dan kejutan.

Platform ini memproses 22 bahasa dan menangkap makna emoji serta konteks budaya yang umumnya terlewatkan oleh sebagian besar alat.

Selain itu, pemantauan real-time di media sosial, blog, berita, dan forum membantu Anda tetap unggul dalam mengelola masalah reputasi merek, memungkinkan Anda mendeteksi pergeseran sentimen yang muncul sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Fitur terbaik Brandwatch

Atasi klasifikasi algoritmik dengan aturan kustom saat sistem salah mengartikan terminologi industri atau slang Anda.

Segmentasikan sentimen berdasarkan fitur produk atau atribut merek untuk melihat elemen mana yang memengaruhi kepuasan secara independen dari persepsi merek secara keseluruhan.

Bandingkan kinerja konten (milik Anda dan pesaing) dan gunakan ringkasan AI untuk mengidentifikasi tema-tema yang mendorong keterlibatan atau percakapan.

Bangun dasbor interaktif dan ekspor data sehingga Anda dapat berbagi wawasan dengan pemangku kepentingan, menyajikan data secara visual, dan menggabungkan data dengan alat lain yang sudah Anda gunakan.

Batasan Brandwatch

Pengaturan kueri memerlukan konstruksi yang cermat untuk menghindari penangkapan percakapan yang tidak relevan dan mengotori data Anda dengan noise.

Akurasi analisis sentimen berkisar antara 60-75% untuk bahasa yang tidak didukung atau sangat sarkastis, sehingga memerlukan tinjauan manual untuk kasus-kasus khusus.

Harga Brandwatch

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Brandwatch

G2: 4. 4/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4. 2/5 (235+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Brandwatch?

Seorang pengguna Reddit menulis:

Ya, saya suka Brandwatch! Mudah digunakan, dan laporan yang disediakan sangat bagus. Saya bisa dengan mudah mengekspor dan menyesuaikan grafik dan diagram. Saya hanya menggunakannya untuk pemantauan media sosial, tetapi ada banyak fitur lain yang ditawarkan untuk pemasar media sosial.

Ya, saya suka Brandwatch! Mudah digunakan, dan laporan yang disediakan sangat bagus. Saya bisa dengan mudah mengekspor dan menyesuaikan grafik dan diagram. Saya hanya menggunakannya untuk pemantauan media sosial, tetapi ada banyak fitur lain yang ditawarkan untuk pemasar media sosial.

💡 Tips Pro: Twitter lebih keras daripada email. Sebuah tweet yang terdengar normal sebenarnya bisa saja mengandung emosi marah. Anggap skor Twitter sebagai lebih negatif daripada saluran lain.

8. Brand24 (Terbaik untuk berbagi pemberitahuan real-time yang mendeteksi perubahan sentimen mendadak)

melalui Brand24

Brand24 memindai 25 juta sumber online secara real-time dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi perubahan mendadak dalam sentimen atau lonjakan volume mention yang tidak terduga.

Impact Score, sebuah metrik yang dirancang untuk mengukur pengaruh dari suatu mention, membantu pengguna memprioritaskan percakapan mana yang memerlukan perhatian atau tanggapan segera.

Anda dapat melihat siapa yang memimpin percakapan, jangkauan dan tingkat pengaruh mereka, serta tepat di mana mention berasal di berbagai kanal. Visibilitas ini penting karena momen viral tidak menunggu; menemukan masalah dalam ringkasan harian daripada saat momen terjadi berarti melewatkan kesempatan untuk merespons secara efektif.

Alat analisis sentimen juga mengumpulkan metrik jangkauan untuk menunjukkan skala sebenarnya dari percakapan di berbagai platform, termasuk media sosial, berita, forum, dan saluran lainnya.

Fitur terbaik Brand24

Tetapkan ambang batas peringatan sehingga Anda hanya menerima pemberitahuan ketika sentimen turun di bawah batas toleransi spesifik Anda atau volume mention menyimpang secara signifikan dari nilai dasar.

Identifikasi influencer yang aktif menggerakkan percakapan sehingga Anda dapat memprioritaskan interaksi dengan akun yang memiliki jangkauan luas daripada sekadar mention biasa.

Lihat potensi jangkauan dan impresi gabungan dari semua mention merek di semua platform secara bersamaan dalam satu metrik.

Saring seluruh dataset Anda berdasarkan platform, lokasi, sentimen, dan kata kunci untuk menyelami percakapan yang benar-benar berdampak pada bisnis Anda.

Batasan Brand24

Beberapa pengguna melaporkan bahwa mention dari forum niche atau komunitas spesifik industri terlewatkan meskipun cakupan secara keseluruhan sudah luas.

Harga mencerminkan cakupan pemantauan, sehingga tidak terjangkau bagi organisasi dengan anggaran yang lebih rendah.

Harga Brand24

Uji coba gratis

Perorangan: $199/bulan

Tim: $299/bulan

Pro: $399/bulan

Bisnis: $599/bulan

Enterprise: Mulai dari $999/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Brand24

G2: 4. 6/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (245+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Brand24?

Menurut ulasan G2:

Saya sangat terkesan dengan kemampuan pemantauan media sosial real-time Brand24 dan kemampuannya untuk melacak mention di berbagai platform. Fitur analisis sentimen juga sangat berguna dalam membantu saya memahami nada dan konteks percakapan online tentang merek saya. Selain itu, antarmuka pengguna yang ramah membuatnya mudah untuk menavigasi dan mengambil keputusan berdasarkan data.

Saya sangat terkesan dengan kemampuan pemantauan media sosial real-time Brand24 dan kemampuannya untuk melacak mention di berbagai platform. Fitur analisis sentimen juga sangat berguna dalam membantu saya memahami nada dan konteks percakapan online tentang merek saya. Selain itu, antarmuka pengguna yang ramah membuatnya mudah untuk menavigasi dan mengambil keputusan berdasarkan data.

💡 Tips Pro: Bandingkan cara berbeda segmen berbicara: pengguna gratis vs. berbayar, pelanggan baru vs. setia, kelompok dengan LTV tinggi vs. rendah. Perbedaan antara segmen menunjukkan di mana ekspektasi berbeda.

9. Sprout Social (Terbaik untuk mengelola respons media sosial bersamaan dengan analisis sentimen)

melalui Sprout Social

Sprout Social mengintegrasikan analisis sentimen ke dalam dashboard manajemen media sosial Anda, menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah antara alat secara terus-menerus.

Jaringan Neural Dalam secara otomatis mengkategorikan pesan masuk sebagai positif, negatif, netral, atau tidak terklasifikasi. Buat kueri pemantauan untuk melacak kampanye tertentu atau tahap tertentu dalam perjalanan pelanggan, lalu saring berdasarkan sentimen untuk menampilkan percakapan prioritas tinggi terlebih dahulu.

Alih-alih memaksa Anda untuk memeriksa beberapa dashboard, semua informasi tersedia di satu tempat: posting terjadwal Anda, aktivitas keterlibatan, dan kueri pemantauan berbasis sentimen, semuanya dalam satu tempat.

Fitur terbaik Sprout Social

Sortir pesan masuk berdasarkan polaritas sentimen untuk memprioritaskan percakapan mendesak sebelum menangani pertanyaan rutin secara kronologis.

Temukan dan seleksi kreator dan influencer yang aman untuk merek berdasarkan topik menggunakan alat pemasaran yang didukung AI.

Proses bahasa pelanggan yang tidak terstruktur, termasuk slang, emoji, kesalahan ketik, dan singkatan internet, untuk menangkap sentimen sebenarnya yang terlewatkan oleh teks formal.

Koreksi klasifikasi pesan individu secara manual untuk melatih platform menggunakan terminologi industri Anda guna meningkatkan akurasi secara berkelanjutan.

Batasan Sprout Social

Fitur analisis sentimen memerlukan Paket Lanjutan, sehingga ketersediaannya terbatas bagi tim dengan anggaran terbatas di tingkat yang lebih rendah.

Sarkasme dan bahasa khusus industri masih dapat membingungkan sistem tanpa penyempurnaan manual dan koreksi berkelanjutan.

Platform ini dioptimalkan untuk manajemen media sosial terlebih dahulu dan analisis sentimen sebagai prioritas kedua, artinya fitur pemantauan berbagi ruang dengan alat penjadwalan dan penerbitan.

Menghubungkan alat eksternal memerlukan pekerjaan pengaturan tambahan di luar platform itu sendiri.

Harga Sprout Social

Uji coba gratis

Pemasaran media sosial Standar: $199/bulan per pengguna

Pemasaran media sosial Profesional: $299/bulan per pengguna

Pemasaran media sosial Lanjutan: $399/bulan per pengguna

Pemasaran media sosial Enterprise: Harga khusus

Influencer marketing: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Sprout Social

G2: 4. 4/5 (5.700+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sprout Social?

Di Capterra, seorang pengguna menulis:

Menggunakan media sosial untuk mengembangkan pengalaman dan keterampilan kita sangatlah berharga. Saya telah mengumpulkan ide-ide terbaik untuk karier saya dari media sosial melalui Sprout Social. Ketika keterlibatan pelanggan diperlukan, Sprout Social adalah platform terbaik untuk membahas hal-hal ini. Platform ini umumnya mudah digunakan. Sangat terjangkau dengan masa percobaan gratis selama sebulan untuk semua.

Menggunakan media sosial untuk mengembangkan pengalaman dan keterampilan kita sangatlah berharga. Saya telah mengumpulkan ide-ide terbaik untuk karier saya dari media sosial melalui Sprout Social. Ketika keterlibatan pelanggan diperlukan, Sprout Social adalah platform terbaik untuk membahas hal-hal ini. Platform ini umumnya mudah digunakan. Sangat terjangkau dengan masa percobaan gratis selama sebulan untuk semua.

10. Hootsuite (Terbaik untuk pemantauan sentimen terpadu di seluruh media sosial)

melalui Hootsuite

Hootsuite mengintegrasikan analisis sentimen langsung ke dalam dasbor pemantauan. Setiap paket Hootsuite mencakup pelacakan mention, identifikasi topik tren, dan klasifikasi sentimen tanpa memaksa Anda untuk upgrade agar dapat mengakses fitur pemantauan.

Anda memantau apa yang sebenarnya dikatakan orang tentang merek Anda di seluruh internet terbuka secara real-time, lalu menyaring percakapan tersebut berdasarkan sentimen untuk memahami pergeseran persepsi saat terjadi.

Alat riset pasar ini memungkinkan Anda mencari jutaan percakapan secara bersamaan untuk menangkap mention merek yang mungkin terlewatkan. Pemantauan sentimen pesaing ditampilkan bersamaan dengan metrik Anda sendiri, sehingga Anda dapat membandingkan persepsi relatif terhadap pemain pasar lainnya.

Lapisan pemantauan terintegrasi dengan mulus dengan alat penerbitan, penjadwalan, dan keterlibatan Anda, artinya Anda tidak perlu berpindah-pindah platform.

Fitur terbaik Hootsuite

Saring semua mention yang dipantau berdasarkan polaritas sentimen secara bersamaan, sehingga Anda dapat fokus menanggapi percakapan negatif terlebih dahulu.

Identifikasi topik yang sedang tren berdasarkan kategori dan lokasi langsung di antarmuka pemantauan untuk menginformasikan pembuatan konten seputar topik dengan sentimen positif.

Gabungkan hashtag dan topik yang sedang tren dengan metrik sentimen yang terkait, sehingga Anda dapat merancang kampanye dengan memahami konteks emosionalnya.

Bekerja sama secara efisien dengan membagikan respons dan tugas kepada anggota tim yang berbeda di dalam platform.

Batasan Hootsuite

Fitur pemantauan emosi bersifat luas namun tidak mendalam; Anda mendapatkan pemantauan sentimen dasar daripada deteksi emosi atau analisis berbasis aspek.

Migrasi dari alat pemantauan mandiri memerlukan pengaturan data dan perubahan alur kerja yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

Harga Hootsuite

Uji coba gratis

Standar: $149/bulan per pengguna

Lanjutan: $399/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Hootsuite

G2: 4. 3/5 (6.610+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (3.780+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hootsuite?

Sebuah ulasan G2 menyatakan:

Saya menyukai antarmuka Hootsuite yang mudah digunakan dan sangat intuitif, yang memudahkan pengelolaan konten dan pembelajaran bagi anggota tim baru. Platform ini terus diperbarui, beradaptasi dengan jejaring sosial dan fitur baru, yang sangat penting bagi pekerjaan saya sebagai koordinator media sosial. Saya juga menghargai bahwa Hootsuite memungkinkan saya untuk memiliki analisis lengkap dan terpusat atas metrik semua jejaring sosial organisasi, memudahkan akses dan konsultasi kapan pun saya membutuhkannya.

Saya menyukai antarmuka Hootsuite yang mudah digunakan dan sangat intuitif, yang memudahkan pengelolaan konten dan pembelajaran bagi anggota tim baru. Platform ini terus diperbarui, beradaptasi dengan jejaring sosial dan fitur baru, yang sangat penting bagi pekerjaan saya sebagai koordinator media sosial. Saya juga menghargai bahwa Hootsuite memungkinkan saya untuk memiliki analisis lengkap dan terpusat atas metrik semua jejaring sosial organisasi, memudahkan akses dan konsultasi kapan pun saya membutuhkannya.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Hootsuite yang Patut Dicoba

11. Qualtrics XM Discover (Terbaik untuk menganalisis emosi di setiap saluran interaksi pelanggan)

melalui Qualtrics XM Discover

Qualtrics mengintegrasikan analisis percakapan ke dalam platform umpan baliknya yang lebih besar. Sistem terintegrasi ini menganalisis emosi, niat, dan upaya pelanggan dari interaksi yang terjadi di media sosial, panggilan dukungan, transkrip obrolan, dan survei umpan balik produk secara bersamaan.

Termasuk lebih dari 150 model pra-bangun untuk industri spesifik, artinya analisis sentimen di sektor kesehatan diinterpretasikan secara berbeda dibandingkan dengan sektor perhotelan atau layanan keuangan berdasarkan konteks industri.

Selain itu, alur kerja otomatis dapat diaktifkan berdasarkan ambang batas sentimen, sehingga interaksi negatif secara otomatis diteruskan ke atasan atau diarahkan ke tim penyelesaian khusus tanpa intervensi manual.

Qualtrics XM: Temukan fitur terbaiknya

Impor rekaman panggilan dukungan dan transkrip obrolan secara langsung sehingga platform dapat mengekstrak sentimen tanpa memerlukan transkripsi manual terlebih dahulu.

Pahami upaya dan niat pelanggan bersama dengan sentimen untuk mendiagnosis mengapa interaksi gagal atau berhasil di luar sekadar penilaian positif atau negatif.

Rute interaksi secara otomatis berdasarkan ambang batas sentimen, sehingga percakapan negatif akan diteruskan ke supervisor tanpa perlu intervensi manusia.

Batasan Qualtrics XM Discover

Kompleksitas platform dan luasnya fitur menciptakan kurva pembelajaran yang curam bagi tim.

Penyesuaian seringkali memerlukan intervensi layanan profesional daripada konfigurasi mandiri.

Harga Qualtrics XM Discover

Harga khusus

Qualtrics XM Discover ulasan dan penilaian

G2: 4. 3/5 (735+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qualtrics XM Discover?

Seorang pengulas Capterra menambahkan:

Qualtrics XM memberikan layanan yang sangat baik. Kami dapat membuat survei apa pun, dan saya menyukai kemudahan mengintegrasikannya ke dalam iklan media sosial atau pesan promosi di semua saluran komunikasi. Saya menyukai cara Qualtrics XM membuat pertanyaan dalam formulir menjadi jelas dan terorganisir, serta memudahkan responden untuk menavigasi dan mencatat jawaban. Saya juga menyukai kemampuannya untuk menyaring responden dan memastikan mereka adalah orang sungguhan dan berasal dari kelompok target.

Qualtrics XM memberikan layanan yang sangat baik. Kami dapat membuat survei apa pun, dan saya menyukai kemudahan mengintegrasikannya ke dalam iklan media sosial atau pesan promosi di semua saluran komunikasi. Saya menyukai cara Qualtrics XM membuat pertanyaan dalam formulir menjadi jelas dan terorganisir, serta memudahkan responden untuk menavigasi dan mencatat jawaban. Saya juga menyukai kemampuannya untuk menyaring responden dan memastikan mereka adalah orang sungguhan dan berasal dari kelompok target.

🔍 Tahukah Anda? Dalam sebuah studi tentang proyek perangkat lunak sumber terbuka, para peneliti menggunakan analisis sentimen dari komentar pengembang untuk memprediksi apakah sebuah bug akan diperbaiki (dan seberapa cepat). Ternyata, sentimen negatif yang lebih tinggi dalam diskusi sering kali berarti bug tersebut lebih mungkin diperbaiki dengan cepat.

12. Chattermill (Terbaik untuk mengubah data umpan balik menjadi pola yang tepat dan dapat ditindaklanjuti)

melalui Chattermill

Chattermill menggabungkan umpan balik dari survei, ulasan, tiket dukungan, dan mention di media sosial ke dalam mesin analisis.

Platform Lyra AI secara otomatis membagi umpan balik menjadi tema-tema spesifik sehingga Anda dapat melihat dengan tepat fitur produk atau elemen layanan mana yang meningkatkan kepuasan versus keluhan. Alih-alih hanya mendapatkan skor sentimen dan harus menebak artinya, platform ini menekankan pemahaman alasan di balik sentimen tersebut.

Selain itu, pemberitahuan real-time akan memberitahu Anda ketika masalah baru muncul atau tren sentimen berubah. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengantisipasi masalah yang muncul daripada menemukannya dalam laporan retrospektif.

Fitur terbaik Chattermill

Hubungkan semua akun media sosial Anda untuk menganalisis komentar, mention, dan hashtag di satu tempat.

Tanyakan data umpan balik Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana daripada membuat laporan secara manual, sehingga Anda dapat bertanya, "Mengapa pelanggan tidak puas dengan proses onboarding?" dan mendapatkan jawaban.

Konfigurasikan pemberitahuan yang muncul saat tema masalah baru muncul atau tren sentimen berubah untuk merespons masalah sebelum menjadi lebih parah.

Identifikasi sentimen campuran dalam satu umpan balik untuk pemahaman yang lebih akurat tentang opini pelanggan yang kompleks.

Batasan Chattermill

Pengaturan integrasi data memerlukan perhatian yang cermat untuk mengonsolidasikan aliran umpan balik dari sistem sumber yang berbeda secara akurat.

Platform ini lebih menekankan pada wawasan CX kualitatif daripada pelacakan dan pemantauan mention media sosial dalam volume besar.

Harga Chattermill

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Chattermill

G2: 4.5/5 (210+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Chattermill?

Menurut ulasan G2:

Chattermill memudahkan pengelolaan pelanggan dan ulasan mereka. Alat ini membantu memberikan layanan yang lebih baik dan luar biasa kepada pelanggan. Bagi pemangku kepentingan internal, Chattermill dilengkapi dengan fitur analisis sentimen yang membantu dalam melakukan perubahan produk dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Implementasinya sangat mudah di tim baru dan terintegrasi dengan lancar [sic] dengan alat lain yang sudah ada. Semua ulasan pelanggan kami dikelola melalui Chattermill setiap hari.

Chattermill memudahkan pengelolaan pelanggan dan ulasan mereka. Alat ini membantu memberikan layanan yang lebih baik dan luar biasa kepada pelanggan. Bagi pemangku kepentingan internal, Chattermill dilengkapi dengan fitur analisis sentimen yang membantu dalam melakukan perubahan produk dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Implementasinya sangat mudah di tim baru dan terintegrasi dengan lancar [sic] dengan alat lain yang sudah ada. Semua ulasan pelanggan kami dikelola melalui Chattermill setiap hari.

13. Meltwater (Terbaik untuk tim PR yang memantau pergeseran persepsi media dan publik)

melalui Meltwater

Meltwater memproses lebih dari 1 miliar dokumen setiap hari menggunakan model sentimen berbasis transformer, arsitektur jaringan saraf yang sama yang mendasari terobosan kecerdasan buatan modern. Alat ini melacak sentimen di berbagai platform seperti berita online, media sosial, blog, podcast, dan bahkan transkrip siaran, sehingga tim humas dapat memantau persepsi di seluruh saluran media yang diperoleh.

Analisis tingkat kalimat menangkap pergeseran halus dan kontradiksi yang tidak terdeteksi oleh pendekatan tingkat dokumen. Sebuah artikel berita mungkin mengkritik satu aspek perusahaan Anda sambil memuji aspek lain, dan analisis tingkat kalimat menampilkan kedua sinyal tersebut daripada mengaveragenya menjadi skor sentimen tunggal.

Keunggulannya terletak pada cakupan media yang komprehensif, memungkinkan pengguna memahami bagaimana kampanye media yang diperoleh, dimiliki, dan media sosial memengaruhi reputasi dan kinerja merek secara keseluruhan.

Fitur terbaik Meltwater

Bandingkan sentimen dan pangsa suara Anda dengan pesaing menggunakan tren historis untuk memvisualisasikan tren relatif seiring waktu.

Akses pencarian tak terbatas dan arsip bergulir komprehensif selama 15 bulan untuk penelitian tren dan persaingan yang mendalam.

Ekspor semua data sentimen melalui API ke Tableau, Power BI, atau Looker Studio sehingga Anda memiliki kendali penuh atas dashboard Anda dan tidak terikat pada antarmuka Meltwater.

Atur pemberitahuan real-time dan deteksi lonjakan untuk mendapatkan notifikasi saat percakapan atau tren mendadak menjadi penting, sehingga Anda dapat bertindak cepat.

Batasan Meltwater

Akurasi analisis sentimen bervariasi tergantung pada bahasa dan sektor industri, terkadang memerlukan pengecekan manual dan penyempurnaan.

Pemrosesan data dalam skala besar menghasilkan jumlah data yang sangat besar—Anda memerlukan strategi penyaringan dan segmentasi yang kuat untuk fokus pada informasi penting daripada kebisingan.

Harga Meltwater

Harga khusus

Meltwater ratings and reviews

G2: 4/5 (2.395+ ulasan)

Capterra: 4/5 (95+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Meltwater?

Berdasarkan ulasan G2 tentang perangkat lunak analisis sentimen:

Meltwater telah secara signifikan meningkatkan kemampuan kami dalam memantau manajemen reputasi, baik untuk organisasi kami maupun pesaing kami. Kemudahan menerima Pemberitahuan langsung di Teams membantu kami tetap terupdate tentang berbagai topik penting, sehingga lebih mudah untuk mengawasi persepsi publik organisasi kami secara efisien dan efektif. Selain Pemberitahuan, fitur pelaporan Meltwater memberikan wawasan berharga tentang tren, tema kunci, mention, dan pangsa suara untuk kami dan pesaing kami, dan laporan ini dapat dengan mudah dibagikan kepada Pimpinan.

Meltwater telah secara signifikan meningkatkan kemampuan kami dalam memantau manajemen reputasi, baik untuk organisasi kami maupun pesaing kami. Kemudahan menerima Pemberitahuan langsung di Teams membantu kami tetap terupdate tentang berbagai topik penting, sehingga lebih mudah untuk mengawasi persepsi publik organisasi kami secara efisien dan efektif. Selain Pemberitahuan, fitur pelaporan Meltwater memberikan wawasan berharga tentang tren, tema kunci, mention, dan pangsa suara untuk kami dan pesaing kami, dan laporan ini dapat dengan mudah dibagikan kepada Pimpinan.

14. Medallia (Terbaik untuk mengumpulkan sentimen di setiap titik kontak dan interaksi pelanggan)

melalui Medallia

Medallia mengkhususkan diri dalam pengumpulan dan analisis umpan balik melalui survei, pusat kontak, saluran media sosial, dan interaksi digital, daripada memisahkan sumber data ini secara terpisah.

Teknologi NLP-nya secara otomatis mengidentifikasi tema dan pola sentimen dari komentar pelanggan yang terbuka tanpa memaksa Anda untuk menandai setiap respons secara manual. Selain itu, umpan balik video menambahkan dimensi yang sering diabaikan oleh platform lain.

Alur kerja tertutup mengubah wawasan menjadi tindakan nyata daripada membiarkan umpan balik tertahan di database. Ketika skor sentimen menandakan adanya masalah, Anda dapat mengonfigurasi sistem untuk secara otomatis memberitahu tim, menaikkan ke supervisor, atau memicu tindakan tindak lanjut tanpa intervensi manusia.

Fitur terbaik Medallia

Atur alur kerja sehingga sentimen negatif secara otomatis diteruskan ke atasan atau memicu tindakan tindak lanjut tanpa perlu tinjauan manual.

Bangun dasbor real-time yang memantau sentimen di semua titik kontak pelanggan secara bersamaan untuk memantau kemajuan terhadap target.

Ekstrak tema-tema berulang dari umpan balik teks terbuka secara otomatis sehingga Anda dapat mengidentifikasi tren dan pola yang muncul tanpa harus membaca ratusan respons secara manual.

Batasan Medallia

Kompleksitas fitur platform berarti proses onboarding dan pelatihan memakan waktu, bahkan bagi tim CX dan keberhasilan pelanggan yang khusus.

Posisi pasar perusahaan membuat harga menjadi tidak terjangkau bagi organisasi atau departemen kecil dengan anggaran terbatas.

Harga Medallia

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Medallia

G2: 4.5/5 (165+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Medallia?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2:

Medallia membantu tim pemasaran menghubungkan sentimen pelanggan yang sebenarnya dengan elemen kampanye spesifik. Kami dapat menyaring umpan balik berdasarkan saluran di mana umpan balik tersebut disampaikan dan membaca komentar yang langsung berkaitan dengan efektivitasnya, seperti kampanye email. Hal ini benar-benar mengubah cara kami melakukan tinjauan aset kreatif pra-peluncuran sebelum peluncuran besar. Fitur menarik lainnya adalah kutipan pelanggan bertema mudah diekstraksi dan dibagikan oleh tim selama sprint agile.

Medallia membantu tim pemasaran menghubungkan sentimen pelanggan yang sebenarnya dengan elemen kampanye spesifik. Kami dapat menyaring umpan balik berdasarkan saluran di mana umpan balik tersebut disampaikan dan membaca komentar yang langsung berkaitan dengan efektivitasnya, seperti kampanye email. Hal ini benar-benar mengubah cara kami melakukan tinjauan aset kreatif pra-peluncuran sebelum peluncuran besar. Fitur menarik lainnya adalah kutipan pelanggan bertema mudah diekstraksi dan dibagikan oleh tim selama sprint agile.

Semua Tanda Menunjuk ke ClickUp

Memilih alat analisis sentimen yang tepat bergantung pada kejelasan. Anda kini tahu apa yang menjadi keunggulan masing-masing platform, di mana posisinya, dan bagaimana platform tersebut menangani umpan balik pelanggan yang sebenarnya. Hal ini memberikan cara praktis untuk mencocokkan kebutuhan Anda dengan fitur-fitur yang benar-benar membantu Anda melacak nada, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan lebih cepat.

ClickUp menggabungkan semua elemen tersebut dalam satu alur kerja.

Formulir mengumpulkan umpan balik, ClickUp Brain menganalisis sentimen, Dashboard menampilkan tren, dan Agen AI memantau perubahan sehingga Anda dapat mendeteksi perubahan penting lebih awal. Semua tetap terhubung, sehingga tim Anda bekerja dengan informasi yang andal tanpa perlu berpindah-pindah antar alat. Itulah keunggulan ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp.

Jika Anda ingin cara yang lebih bersih dan terfokus untuk bertindak berdasarkan sentimen pelanggan, Anda dapat mulai sekarang juga. Daftar ke ClickUp hari ini! ✅