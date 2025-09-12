Bagaimana Cara Mengukur dan Melacak Share of Voice Anda?

Apakah Adidas lebih populer daripada Nike? Apakah orang lebih banyak membicarakan Netflix daripada Amazon Prime di Instagram? Apakah Taco Bell mendapatkan lebih banyak perhatian daripada McDonald’s?

Inilah jenis pertanyaan yang diajukan tim tentang merek mereka setiap hari. Dan jangan salah, pesaing juga memantau tren ini dengan sama ketatnya.

Potongan sorotan itu yang kita sebut share of voice. Hal ini penting karena orang tidak hanya membeli produk; mereka membeli merek yang mereka rasakan terhubung dengannya. Faktanya, 76% pelanggan lebih memilih merek yang mereka rasakan terhubung dengannya daripada memilih pesaing.

Mengetahui seberapa besar pangsa percakapan yang sudah dimiliki merek Anda memudahkan untuk melihat kampanye pemasaran mana yang berhasil dan mana yang mungkin memerlukan sedikit dorongan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas cara mengukur pangsa suara secara efektif, termasuk melalui mention di media sosial, pangsa SEO, iklan berbayar, dan berbagai saluran pemasaran.

Apa itu Share of Voice (SOV)?

Pada dasarnya, share of voice berkaitan dengan seberapa besar ruang yang ditempati merek Anda dalam pikiran dan percakapan orang-orang dibandingkan dengan pesaing Anda.

Bayangkan Anda berada di ruangan ramai yang dipenuhi merek dan memperhatikan seberapa sering nama Anda disebut. Semakin keras dan bermakna kehadiran Anda, semakin kuat kesadaran merek Anda.

Tapi apakah ini hanya soal kebisingan? Tidak. SOV (Share of Voice) tentang tetap terlihat di tempat-tempat di mana audiens Anda sudah memperhatikan; ini berbeda dengan 'market share,' yang juga merupakan istilah untuk menggambarkan popularitas sebuah merek.

Mari kita pelajari perbedaan di antara mereka dengan beberapa contoh.

🧠 Tahukah Anda: Pada tahun 2022, Shiseido memanfaatkan konten yang dibuat pengguna di media sosial, mendorong penggemar untuk berbagi tampilan mereka menggunakan produk merek tersebut. Akibatnya, mention tentang makeup Shiseido meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bagaimana visibilitas di ruang yang tepat dapat secara dramatis meningkatkan kehadiran merek.

Perbandingan pangsa suara vs. pangsa pasar

Bayangkan dua rantai kopi: Merek A sering disebut-sebut di media sosial tetapi menjual lebih sedikit cangkir daripada Merek B, yang mendominasi penjualan aktual. Dalam kasus ini, Merek A memiliki pangsa suara yang lebih tinggi, sementara Merek B memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Satu menunjukkan visibilitas, yang lain menunjukkan kekuatan pendapatan.

Untuk memahami perbedaannya dengan lebih baik, berikut ini perbandingan komprehensif:

Aspek Share of Voice (SOV) Pangsa Pasar (SOM) Definisi Mengukur visibilitas, mention, dan kehadiran merek dibandingkan dengan pesaing Mengukur penjualan atau pendapatan yang dimiliki perusahaan Anda di pasar Fokus Kesadaran merek dan jangkauan pemasaran Penjualan, pendapatan, dan akuisisi pelanggan Contoh Di Instagram, jika Netflix muncul dalam 2.000 dari total 10.000 mention tentang streaming, SOV-nya adalah 20% Jika Netflix menghasilkan pendapatan streaming sebesar $2B di pasar senilai $10B, pangsa suaranya (SOM) adalah 20% Mengapa hal ini penting? Menjelaskan seberapa besar kehadiran merek Anda dalam percakapan dan media Menampilkan kinerja bisnis aktual dan kekuatan finansial Anda

Mengapa SOV penting dalam analisis kompetitif

Mengetahui pangsa suara Anda membantu Anda melihat di mana posisi merek Anda dibandingkan dengan merek lain.

Jika Nike mendominasi perbincangan seputar pakaian olahraga tetapi Adidas mengalami peningkatan mention selama kampanye, itu merupakan tanda pergeseran visibilitas merek.

Demikian pula, jika Taco Bell tiba-tiba lebih populer daripada McDonald’s dalam mention media sosial, hal ini dapat mengindikasikan minat konsumen atau dampak peluncuran produk baru.

Ada kesalahpahaman umum bahwa analisis suara (voice analysis) tentang meniru pesaing, tetapi yang sebenarnya Anda coba lakukan adalah mengidentifikasi celah dan peluang. Fokuslah pada meningkatkan apa yang efektif, dan dapatkan wawasan tentang bagaimana kehadiran merek Anda berkembang seiring waktu.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan mengakui bahwa keputusan sering terlewatkan ketika tersembunyi di obrolan, email, atau spreadsheet. Tanpa tempat tunggal untuk mencatatnya, wawasan berharga hilang dalam kerumitan. Dengan Manajemen Tugas ClickUp, setiap keputusan dapat langsung menjadi tugas yang dapat dilacak. Ubah obrolan, komentar, dokumen, atau bahkan email menjadi tindakan dengan satu klik saja

Saluran untuk Mengukur Share of Voice

Keuntungan utama dari share of voice adalah bahwa metrik ini tidak terikat pada satu kampanye atau bahkan satu saluran saja. Jika Anda tertinggal di satu platform, Anda dapat mengimbanginya di platform lain.

Jadi, mari kita tinjau saluran utama di mana merek Anda harus hadir dan diukur.

Mention media sosial

69% orang mengatakan mereka melihat konten merek yang paling menarik di Instagram, dan hampir setengahnya berharap merek menggunakan platform ini lebih sering. Hal ini saja menunjukkan betapa pentingnya media sosial bagi pangsa suara merek Anda.

Setiap tag, komentar, atau mention adalah indikasi seberapa sering merek Anda muncul dalam percakapan sehari-hari. Melacak mention media sosial di platform seperti Instagram, X, LinkedIn, atau TikTok membantu Anda tidak hanya melihat seberapa sering merek Anda muncul, tetapi juga apa yang orang katakan.

Pertimbangkan sebuah kafe lokal yang muncul dalam cerita pelanggan. Satu postingan mengarah ke postingan lain, dan segera merek tersebut menjadi bagian dari percakapan yang lebih besar. Inilah cara pangsa suara merek tumbuh.

👀 Fakta Menarik: Ketika film Barbie tayang di bioskop pada tahun 2023, film ini menciptakan gelombang budaya yang melampaui kesuksesan di box office. Salah satu keajaibannya berasal dari kampanye media sosial yang cerdas: pengguna diajak untuk membuat poster bergaya Barbie menggunakan alat berbasis kecerdasan buatan (AI), yang berhasil menarik 13 juta pengguna.

Visibilitas mesin pencari (SEO share of voice)

Beberapa orang mengatakan SEO kurang efektif sekarang. Orang-orang lebih memilih membaca ringkasan AI Google atau menggunakan alat seperti ChatGPT daripada menggulir daftar panjang tautan. Namun, hal itu tidak membuat visibilitas mesin pencari menjadi tidak relevan. Itu hanya berarti cara kerjanya telah berubah.

Untuk tetap terlihat, merek Anda kini perlu muncul tidak hanya di hasil pencarian teratas tetapi juga dalam jawaban yang diambil oleh alat AI. Itulah mengapa memiliki pangsa suara SEO yang kuat tetap menjadi hal yang krusial.

Semakin sering situs Anda muncul untuk kata kunci dan topik yang relevan, semakin besar kemungkinan mesin pencari dan asisten AI akan menampilkan konten Anda.

Ketika sebagian besar trafik organik untuk kata kunci mengalir ke situs Anda, hal itu menunjukkan bahwa Anda memiliki pangsa suara yang kuat di bidang tersebut.

Media berbayar (PPC dan iklan display)

Iklan online adalah tempat lain untuk mengukur pangsa suara. Akun Google Ads memberikan metrik seperti pangsa tayangan untuk menunjukkan seberapa sering iklan Anda muncul dibandingkan dengan pesaing.

Jika merek Anda mendapatkan lebih banyak impresi untuk kueri pencarian yang tepat, Anda akan mendominasi ruang iklan dan meningkatkan kehadiran merek. Penurunan pangsa impresi dapat menandakan kebutuhan untuk menyesuaikan tawaran, memperbaiki penargetan, atau meninjau ulang pengaturan kampanye.

Hal ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa iklan dan promosi yang ditargetkan mampu menarik perhatian sekitar sepertiga orang, dan angka tersebut meningkat menjadi hampir 50% untuk Generasi Z.

Hubungan Masyarakat (PR) dan liputan berita

Setiap kali merek Anda muncul dalam artikel atau di situs berita, hal itu menambah pangsa suara Anda. Jenis media yang diperoleh ini membangun kredibilitas dan membentuk reputasi merek Anda dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh iklan.

Melacak mention berita dan liputan PR membantu Anda melihat apakah upaya Anda berhasil menempatkan merek Anda di depan audiens yang tepat.

Forum industri dan diskusi komunitas

Forum niche, situs ulasan, dan komunitas online sering menjadi tempat di mana orang berbagi pemikiran jujur.

Dengan memantau percakapan di ruang-ruang ini, Anda dapat mengukur seberapa sering merek Anda disebut dibandingkan dengan pesaing.

Mention-mention ini berharga karena menunjukkan minat konsumen yang sejati dan sentimen pengguna. Berpartisipasi dan responsif dalam percakapan ini membantu memperkuat posisi merek Anda.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah aplikasi kebugaran baru yang dibahas di forum r/Fitness Reddit. Puluhan pengguna merekomendasikannya daripada pesaing yang lebih besar, memberikan merek tersebut peningkatan yang signifikan dalam pangsa suara di komunitas tersebut.

Cara Menghitung Share of Voice: Panduan Langkah demi Langkah

Bayangkan Anda baru saja meluncurkan merek kopi baru. Bulan ini, orang-orang menyebut merek Anda sekitar 50 kali secara online. Pada saat yang sama, pesaing Anda secara kolektif mendapatkan 450 mention. Anda ingin tahu seberapa besar porsi Anda dalam percakapan yang lebih besar itu. Di situlah share of voice berperan.

Berikut adalah cara melakukannya langkah demi langkah:

Langkah 1: Tentukan apa yang akan diukur

Bisa berupa mention di media sosial, impresi iklan, lalu lintas situs web, atau bahkan liputan berita. Pilih saluran (atau saluran-saluran) di mana Anda ingin mengevaluasi kehadiran merek Anda.

Langkah 2: Kumpulkan data merek Anda

Hitung berapa kali merek Anda disebutkan, berapa banyak klik yang diterima iklan Anda, atau berapa banyak lalu lintas yang diterima situs Anda di saluran tersebut.

Langkah 3: Kumpulkan angka total

Sekarang tambahkan data yang sama untuk semua pesaing Anda di bidang tersebut. Hal ini memberikan gambaran lengkap tentang pasar.

Langkah 4: Lakukan perhitungan

Inilah rumus sederhananya:

Share of Voice = (Jumlah merek Anda ÷ Jumlah total) × 100 Dalam contoh merek kopi kami: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Artinya, merek Anda saat ini memegang 10 persen dari percakapan di pasar tersebut.

Keunggulan rumus ini adalah dapat diterapkan di mana saja. Di media sosial, Anda dapat mengukur mention. Untuk iklan, Anda dapat menggunakan impression share dari Google Ads. Untuk pencarian, Anda dapat melihat seberapa sering situs Anda muncul dibandingkan dengan situs lain. Dan untuk PR, Anda dapat melacak seberapa sering merek Anda muncul dalam artikel atau liputan berita.

Metrik dan KPI Utama yang Perlu Dilacak untuk SOV

Ingin benar-benar memahami cara mengukur pangsa suara untuk merek Anda? Berikut ini adalah hal-hal penting, artinya, dan cara menggunakannya.

1. Jumlah mention total vs. pesaing

Ini adalah pandangan klasik tentang share of voice. Hitung jumlah mention merek Anda di suatu saluran, tambahkan mention pesaing, lalu hitung persentasenya.

Rumus: SOV = (Mention merek Anda ÷ Total mention pasar) × 100 Ide yang sama juga berlaku untuk sinyal lain, seperti klik atau lalu lintas. Begini cara kerjanya: Menunjukkan kehadiran merek Anda dalam percakapan dibandingkan dengan merek lain

Berlaku untuk mention media sosial, liputan PR, dan bahkan potongan lalu lintas berbayar atau organik saat Anda ingin cara sederhana untuk mengukur dan menghitung share

2. Impresi dan jangkauan

Jangkauan adalah jumlah orang unik yang melihat konten Anda. Impresi adalah total kali konten ditampilkan, termasuk pengulangan. Pantau keduanya untuk memahami seberapa luas merek Anda dilihat dan seberapa sering muncul.

💡 Tips Pro untuk pemasar kinerja: Di Google Ads, tambahkan kolom share of impression untuk melihat persentase impresi yang memenuhi syarat yang sebenarnya Anda dapatkan. Impresi Anda, dibagi dengan total impresi yang memenuhi syarat, memberikan sinyal visibilitas yang bersih, mirip SOV, untuk kampanye berbayar.

Tampilkan semua angka Anda di ClickUp Dashboards untuk menyelaraskan upaya Anda secara visual:

3. Tingkat keterlibatan

Tingkat keterlibatan memberi tahu Anda seberapa aktif orang berinteraksi dengan konten Anda relatif terhadap ukuran audiens atau jangkauan Anda. Pikirkan suka, komentar, bagikan, simpan, dan klik. Ini adalah pemeriksaan kualitas yang berguna selain jumlah mention mentah.

Keterlibatan yang konsisten merupakan indikator kuat kesehatan merek dan kehadiran online yang aktif.

Rumus: Engagement per jangkauan = (Total engagement/Jangkauan per post) X 100 Cara cepat untuk membacanya: Peningkatan keterlibatan dengan jangkauan yang stabil biasanya menandakan bahwa konten Anda resonansi dengan audiens

Gunakan metode yang sama untuk Anda dan pesaing agar perbandingan tetap adil

4. Analisis sentimen

Tidak semua mention sama. Analisis sentimen mengklasifikasikan percakapan sebagai positif, negatif, atau netral, sehingga Anda dapat melihat bagaimana orang merasa saat mereka membicarakan Anda.

Menggabungkan volume dengan nada memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kehadiran merek Anda.

Begini cara menggunakannya: Perhatikan fluktuasi setelah peluncuran produk atau upaya hubungan masyarakat

Bandingkan sentimen pelanggan Anda dengan sentimen pesaing untuk mengidentifikasi peluang dalam pesan pemasaran

5. Peringkat kata kunci dan visibilitas pencarian

Seperti yang kita lihat sebelumnya, SEO share of voice memperkirakan proporsi lalu lintas pencarian organik potensial untuk kumpulan kata kunci tertentu yang diarahkan ke situs Anda, dibandingkan dengan yang diterima oleh pesaing.

Ini menghubungkan peringkat dan klik ke pangsa visibilitas yang sederhana sehingga Anda dapat melihat posisi Anda di halaman hasil.

Topik di mana Anda sering muncul di peringkat atas dan mendapatkan klik menunjukkan visibilitas pencarian yang kuat, sementara celah di mana pesaing muncul di peringkat lebih tinggi menunjukkan area yang perlu ditingkatkan atau konten yang perlu dibuat.

Berikut beberapa sumber yang berguna untuk dilihat: Google Search Console untuk impresi, klik, dan posisi rata-rata, yang mendasari perkiraan SOV Anda pada data nyata

Alat pelacak peringkat seperti Ahrefs dan lainnya untuk posisi pesaing dan metrik visibilitas otomatis bergaya SOV

Apakah Anda khawatir tentang "menggunakan cukup kata kunci" dalam tulisan Anda? Thread Reddit ini menangkap keseimbangan yang berguna. Salah satu pandangan mengingatkan kita untuk menulis untuk orang dan tidak memaksakan frasa yang tepat:

Jika Anda menggunakan frasa kata demi kata secara tidak wajar di sepanjang teks Anda, hal itu kemungkinan besar akan merugikan Anda dalam jangka panjang. Jangan menulis untuk Google; tulis untuk orang.

Jika Anda menggunakan frasa kata demi kata secara tidak wajar di sepanjang teks Anda, hal itu kemungkinan besar akan merugikan Anda dalam jangka panjang. Jangan menulis untuk Google; tulis untuk orang.

Pendapat lain menyarankan untuk memberikan setiap artikel tujuan yang jelas agar tetap fokus:

Sesuaikan setiap artikel dengan satu kata kunci tertentu. Hal ini akan membantu penulisan Anda dengan membantu Anda fokus.

Sesuaikan setiap artikel dengan satu kata kunci tertentu. Hal ini akan membantu penulisan Anda dengan membantu Anda fokus.

Kedua ide ini saling melengkapi. Pilih topik yang jelas, tulis sesuatu yang benar-benar bermanfaat, dan biarkan bahasa Anda mengalir secara alami. Kemudian gunakan teknik pangsa suara untuk melihat apakah halaman Anda mendapatkan porsi yang adil dari lalu lintas pencarian organik.

Berikut ini ringkasan singkat tentang metrik yang baru saja kita bahas:

Metrik Apa yang ditunjukkannya Mengapa hal ini penting Jumlah mention total vs. pesaing Seberapa sering merek Anda disebutkan dibandingkan dengan merek lain Menunjukkan bagian Anda dalam percakapan dan membantu menghitung pangsa suara Tingkat keterlibatan Bagaimana orang berinteraksi dengan konten Anda Menunjukkan apakah audiens Anda menemukan konten Anda bermakna dan menarik Impresi dan jangkauan Berapa banyak orang yang melihat konten Anda, dan seberapa sering? Menyoroti visibilitas merek Anda dan kinerja iklan Analisis sentimen Baik mention bersifat positif, negatif, atau netral Membantu memantau reputasi merek dan sentimen pelanggan Peringkat kata kunci dan visibilitas pencarian Posisi Anda dalam hasil pencarian dan pangsa lalu lintas Menunjukkan pangsa suara SEO Anda dan peluang untuk meningkatkan visibilitas

Mengukur share of voice mungkin terdengar rumit pada awalnya, tetapi ada banyak alat yang membuatnya jauh lebih mudah. Alat-alat ini mengumpulkan mention, impresi, dan data pencarian untuk Anda, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami cerita di balik angka-angka tersebut.

Siap untuk menjelajahi opsi Anda? Mari kita mulai.

1. Platform pemantauan media sosial

melalui Brandwatch

Salah satu cara termudah untuk memantau pangsa suara merek Anda adalah melalui alat pemantauan media sosial. Alih-alih menggulir secara manual melalui feed yang tak berujung, gunakan platform ini untuk mengumpulkan semua percakapan tentang merek Anda dan pesaing Anda sehingga Anda dapat melihat gambaran besarnya.

Alat seperti Brandwatch dan Sprout Social memungkinkan Anda melacak mention merek, hashtag, dan bahkan sentimen pelanggan di berbagai akun media sosial. Mereka menyoroti kapan orang membicarakan Anda, apa yang mereka katakan, dan bagaimana kehadiran Anda dibandingkan dengan pesaing di industri Anda.

Dengan analisis sentimen pelanggan, Anda dapat memahami apakah orang merasa antusias, frustrasi, atau netral saat mereka menyebut merek Anda. Konteks tersebut membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas.

💡 Tips Pro: Nilai sebenarnya dari platform-platform ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan pola-pola seiring waktu. Pantau hal ini untuk mengidentifikasi topik mana yang paling menarik perhatian, bagaimana pangsa suara Anda berubah selama kampanye, dan di mana Anda memiliki peluang terbesar untuk meningkatkan kehadiran merek Anda.

melalui Ahrefs

Jika Anda ingin memahami seberapa terlihat merek Anda di mesin pencari, alat SEO adalah sahabat terbaik Anda.

Platform seperti Semrush dan Ahrefs memungkinkan Anda menghitung pangsa suara SEO Anda dengan menunjukkan seberapa besar lalu lintas pencarian potensial untuk sekelompok kata kunci yang diarahkan ke situs Anda dibandingkan dengan situs lain.

Anda dapat melihat topik mana yang Anda ungguli, di mana pesaing berada di depan, dan kata kunci baru mana yang mungkin layak untuk dibuat konten di sekitarnya.

Yang membuat alat-alat ini sangat berguna adalah mereka menempatkan kinerja pencarian Anda dalam konteks. Alih-alih hanya mengetahui bahwa Anda berada di peringkat #5 untuk kata kunci tertentu, Anda dapat melihat seberapa banyak lalu lintas yang Anda peroleh di posisi tersebut dan bagaimana hal itu berubah jika Anda naik ke peringkat yang lebih tinggi.

💡 Tips Pro: Gunakan Semrush atau Ahrefs untuk mengidentifikasi celah di mana pesaing Anda peringkat lebih tinggi daripada Anda. Celah-celah tersebut sering kali menunjuk pada topik-topik yang tepat yang menjadi perhatian audiens Anda, memberikan Anda peta jalan yang jelas untuk konten baru.

melalui Cision

Ketika merek Anda muncul di berita, blog, atau publikasi industri, Anda harus memastikan untuk melacak semua liputan tersebut. Namun, melakukannya sendiri bisa terasa membingungkan. Di sinilah alat pemantauan PR berperan.

Platform seperti Meltwater dan Cision mengumpulkan mention merek Anda di situs berita, majalah online, dan bahkan podcast.

Alat-alat ini juga menampilkan jangkauan setiap konten dan sentimen di baliknya. Hal ini membantu Anda menilai apakah upaya PR Anda berhasil menempatkan merek Anda di hadapan audiens yang tepat dan membentuk reputasi positif.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah startup teknologi yang baru meluncurkan aplikasi baru. Dengan menggunakan Cision, tim tersebut menyadari bahwa cerita mereka telah diangkat oleh tiga blog industri besar, menghasilkan sentimen positif dan ribuan impresi. Mereka juga melihat pesaing mereka disebutkan dalam surat kabar nasional, yang membantu mereka memutuskan di mana harus mengajukan proposal selanjutnya untuk meningkatkan pangsa suara mereka sendiri.

4. ClickUp untuk mengonsolidasikan pelacakan dan pelaporan SOV

Memantau share of voice (SOV) Anda di berbagai kanal dapat dengan mudah menjadi rumit. Masalahnya adalah lonjakan media sosial, penurunan SEO, mention berita, dan perbincangan pesaing semua terjadi secara bersamaan… dan data sering kali tersebar di berbagai alat.

ClickUp mengintegrasikan semua elemen ini menjadi satu kesatuan yang kohesif sehingga tim Anda dapat berhenti kebingungan dan mulai mengarahkan percakapan.

Sentralisasikan pelacakan dan pelaporan SOV

Dokumentasikan laporan SOV mingguan agar semua orang dapat melihat informasi yang sama di satu tempat menggunakan ClickUp Docs

Bayangkan ClickUp Docs sebagai buku catatan tim Anda yang selalu diperbarui. Alih-alih berkas yang tersebar atau PDF statis, Anda dapat menyimpan semua laporan SOV Anda di satu tempat yang diperbarui secara otomatis seiring berjalannya waktu.

Bangun dasbor langsung yang mengumpulkan mention, visibilitas SEO, dan sentimen sehingga perubahan dapat terdeteksi secara instan melalui ClickUp Dashboards

Tambahkan dan gabungkan data SOV Anda di Dashboard ClickUp, dan tiba-tiba, angka-angka tersebut menjadi hidup. Grafik yang menampilkan mention media sosial Anda berada di samping grafik aktivitas pesaing, dan keduanya terhubung kembali ke catatan dan wawasan mentah yang telah dikumpulkan tim Anda.

📌 Contoh: Bayangkan tim pemasaran di perusahaan SaaS. Mereka membuat folder "Share of Voice" di ClickUp dengan daftar terpisah untuk media sosial, SEO, PR, dan media berbayar. Setiap laporan menjadi tugas di dalam daftar tersebut, lengkap dengan kolom untuk mention, sentimen, dan pangsa pesaing. Saat tim melihat dashboard mereka dalam rapat Senin, mereka dapat melihat persis bagaimana pangsa suara mereka berubah di setiap kanal tanpa perlu membuka lusinan spreadsheet.

Otomatisasi impor data dari pemantauan media sosial

Dengan menggunakan ClickUp Automations, atur otomatisasi yang membuat tugas setiap kali ada lonjakan mention pesaing

Keunggulan ClickUp adalah tidak hanya berhenti pada organisasi.

Menyalin angka secara manual dari berbagai dashboard pemasaran tidak hanya melelahkan, tetapi juga berisiko menimbulkan kesalahan. Di sinilah integrasi ClickUp dan otomatisasi ClickUp menunjukkan keunggulannya.

Dengan menghubungkan ClickUp ke alat seperti Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs, atau bahkan Google Sheets, data Anda dapat langsung mengalir ke ruang kerja Anda. Kemudian otomatisasi akan aktif untuk memperbarui tugas, bidang kustom, atau bahkan dasbor begitu angka baru muncul.

📌 Contoh: Sebuah agensi digital menghubungkan Brandwatch dengan ClickUp menggunakan integrasi. Setiap kali Brandwatch mendeteksi lonjakan tiba-tiba dalam mention pesaing, otomatisasi secara instan membuat tugas baru di daftar “Competitor Watch” mereka. Tugas tersebut sudah dilengkapi dengan mention, volume, sentimen, dan tautan ke posting asli.

Temukan pola dalam data

ClickUp Brain menggabungkan kecerdasan buatan dengan pengetahuan kontekstual untuk mengidentifikasi hal-hal yang mungkin terlewatkan. Ia dapat menyoroti lonjakan tidak biasa dalam mention, merangkum aktivitas mingguan, atau menyarankan langkah selanjutnya yang perlu diambil.

Misalnya, sebuah retailer fashion memperhatikan angka yang stabil di dashboard mereka, tetapi ClickUp Brain mencatat bahwa mention TikTok meningkat pesat setelah seorang micro-influencer memposting tentang mereka. Sistem ini menandai tren tersebut sambil menyarankan untuk memperkuat konten TikTok. Dengan satu klik, tim pemasaran yang menggunakan ClickUp dapat menugaskan tugas kepada tim konten untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Analisis tren pada data SOV Anda, lalu buat langkah-langkah selanjutnya yang jelas dengan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Saat Anda tenggelam dalam laporan pangsa suara, mudah untuk melewatkan cerita di balik angka-angka tersebut. Di situlah ClickUp Brain MAX memudahkan hal tersebut. Anda dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan, seperti “Siapa yang paling sering menyebut kami minggu ini?” dan mendapatkan jawaban yang jelas tanpa perlu menggali laporan. Tim yang menggunakan ClickUp Brain Max menghemat sekitar satu hari penuh setiap minggu, menyelesaikan pekerjaan hingga tiga kali lebih cepat, dan mengurangi biaya hingga 86%. Ini berfungsi di beberapa model AI teratas, termasuk GPT-5, Claude, dan Gemini, sehingga Anda mendapatkan sudut pandang yang berbeda daripada satu sudut pandang yang sempit. Berikut adalah contoh nyata bagaimana ClickUp Brain MAX dapat membantu: Anda sedang mempersiapkan rapat mingguan. Alih-alih mengumpulkan catatan dari enam alat berbeda, Anda meminta Brain untuk merangkum poin-poin penting. Dalam hitungan detik, Anda mendapatkan ringkasan rapi yang dapat Anda masukkan ke dalam ClickUp Doc dan bagikan dengan tim Anda. Rasanya lebih seperti bantuan yang membantu Anda tetap fokus pada hal-hal yang penting, bukan sekadar tugas tambahan.

Cara Meningkatkan Pangsa Suara Anda

Seni sejati ingatan adalah seni perhatian.

Seni sejati ingatan adalah seni perhatian.

Bagi merek, perhatian adalah segalanya. Orang-orang mengingat nama-nama yang sering muncul, di tempat yang tepat, dan dengan cara yang terasa autentik.

Berikut beberapa tips untuk mendapatkan perhatian yang bermakna dan bertahan lama:

Ikuti tren budaya atau industri dengan cara yang terasa alami bagi merek Anda, tambahkan perspektif Anda sendiri daripada hanya meniru apa yang dilakukan orang lain

Buatlah konten yang orang ingin bagikan ke lingkaran mereka sendiri, baik itu panduan praktis yang bermanfaat, cerita inspiratif, atau sesuatu yang sekadar membuat mereka tersenyum

Bangun kemitraan dengan influencer atau merek yang sejalan dengan nilai Anda sehingga pesan Anda tersebar melalui suara yang sudah dipercaya oleh audiens Anda

Ajak karyawan Anda untuk berbagi pengalaman dan cerita mereka, karena sebutan dari orang sungguhan seringkali terasa lebih autentik daripada kampanye yang dipoles

Perhatikan apa yang dilakukan pesaing, lalu cari celah atau sudut pandang yang mereka lewatkan sehingga merek Anda dapat muncul di tempat-tempat di mana merek mereka tidak ada

Kesalahan Umum Saat Mengukur SOV

Pada tahun 2017, United Airlines menghadapi reaksi keras setelah seorang penumpang dipaksa keluar dari penerbangan. Sebaran informasi tentang maskapai tersebut melonjak tajam, namun bukan karena alasan yang tepat.

Jika seseorang hanya melihat volume share of voice, mungkin terlihat seolah-olah United mendominasi percakapan. Namun, kenyataannya, reputasi merek tersebut mengalami dampak serius karena sentimen yang dominan bersifat negatif.

Share of voice bukan hanya tentang seberapa sering merek dibicarakan. Ini tentang apa yang sebenarnya dikatakan orang.

Berikut adalah kesalahan umum yang perlu diwaspadai: Hanya melihat volume dan mengabaikan sentimen, yang dapat membuat banjir mention negatif terlihat seperti kemajuan padahal sebenarnya itu adalah tanda peringatan

Melacak setiap platform secara merata daripada fokus pada saluran di mana audiens Anda sebenarnya menghabiskan waktu dan berinteraksi dengan merek Anda

Membandingkan diri Anda hanya dengan pemain terbesar di industri Anda, yang dapat membuat kemenangan kecil namun penting terasa tidak terlihat

Menganggap SOV sebagai laporan sekali pakai alih-alih metrik dinamis yang berubah seiring tren, kampanye, dan perilaku konsumen

Melupakan untuk menghubungkan pangsa suara dengan hasil nyata seperti keterlibatan, lalu lintas situs web, atau penjualan, sehingga analisis Anda tidak memiliki langkah selanjutnya yang jelas

Ukur dan Tingkatkan Share of Voice Anda dengan ClickUp

Share of voice (SOV) berfungsi sebagai platform bagi narasi merek Anda untuk menonjol di dunia yang ramai. Ketika Anda mengukurnya dengan cermat dan bertindak dengan tujuan yang jelas, Anda memberi bisnis Anda kesempatan tidak hanya untuk ikut serta dalam percakapan, tetapi juga memimpinnya.

Di sinilah ClickUp unggul ✨.

Dengan kemampuannya untuk mengumpulkan semua data SOV Anda di satu tempat, alat ini mengotomatisasi bagian-bagian yang membosankan dan menampilkan wawasan yang mungkin terlewatkan.

Keuntungan lain dari ClickUp adalah fitur kolaboratifnya dan asisten AI. Dengan fitur-fitur ini, Anda dapat bekerja sama dengan tim Anda secara real-time untuk menyempurnakan pengaturan kata kunci dan kampanye iklan, mengelola pengeluaran iklan di berbagai saluran pemasaran, dan meninjau total pengeluaran iklan di pasar, di antara hal-hal lain.

Dengan kemampuan untuk meninjau data pemantauan media sosial dan menghasilkan wawasan SEO melalui ClickUp Brain, ClickUp memudahkan untuk melihat bagaimana kinerja suatu merek di berbagai kanal.

Lihat betapa mudahnya ketika semua pelacakan pangsa suara Anda terpusat dalam satu ruang yang sederhana dan powerful. Daftar di ClickUp hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Secara teknis, itu akan selalu muncul sebagai persentase dari keseluruhan. Namun, jika sebagian besar mention Anda bersifat negatif, hal itu bisa terasa negatif karena perhatian yang Anda dapatkan bukanlah jenis yang Anda inginkan.

Bayangkan seperti memeriksa kesehatan Anda. Pelacakan bulanan memberikan gambaran yang menyenangkan dan stabil, sementara pemeriksaan mingguan membantu Anda mendeteksi kejutan dari kampanye baru atau berita terkini. Anda dapat menggunakan rumus pangsa suara untuk mengukur pertumbuhan pangsa pasar Anda secara akurat dan konsisten.

Cara termudah adalah dengan membagi jumlah mention merek Anda dengan total mention di industri Anda, lalu kalikan dengan 100. Jadi, jika Anda memiliki 500 mention dan pesaing secara total memiliki 1.500 mention, share of voice Anda akan menjadi 2%. Alat dapat melakukan perhitungan untuk Anda, tetapi penting untuk memahami dinamika di baliknya

Interaksi membuat suara Anda lebih terdengar. Ketika orang menyukai, membagikan, atau berkomentar, hal ini memperluas jangkauan Anda dan membantu lebih banyak orang mengetahui tentang Anda. Efek berantai ini benar-benar meningkatkan visibilitas Anda dalam percakapan. Anda dapat menggunakan alat pemantauan media sosial untuk mendapatkan data ini dengan lebih akurat.

Tidak selalu. Dibicarakan lebih sering membuat Anda berada di pikiran konsumen, tetapi penjualan terjadi ketika perhatian tersebut dipadukan dengan kepercayaan, pengalaman yang baik, dan produk yang benar-benar diinginkan oleh konsumen. Gunakan riset pasar untuk memahami tren konsumen, lalu jalankan kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan Anda kepada audiens target.

Ya. AI dapat memindai ribuan postingan, berita, dan bahkan gambar yang mengandung logo Anda. Hal ini tidak hanya membantu Anda menghitung mention, tetapi juga memahami bagaimana orang merasa saat mereka membicarakan Anda.