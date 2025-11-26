Panduan Lengkap Langkah demi Langkah Iklan LinkedIn untuk Tahun 2026

LinkedIn telah menjadi arena berburu bagi pemasar B2B yang tahu bahwa pelanggan ideal mereka mengenakan pakaian bisnis santai dan menggulir layar di sela-sela pertemuan.

Platform ini memberikan akses ke profesional berdasarkan jabatan, ukuran perusahaan, industri, dan sekitar 17 poin data lainnya, memungkinkan penargetan yang sangat presisi. Anda dapat secara harfiah menayangkan iklan kepada 'Direktur Pemasaran di perusahaan SaaS dengan 50-200 karyawan yang baru saja pindah pekerjaan.'

Namun, antarmuka menampilkan tujuan kampanye, parameter audiens, dan opsi penawaran dengan asumsi bahwa Anda sudah pernah melakukannya sebelumnya. Kebanyakan orang belum pernah melakukannya.

Panduan iklan LinkedIn ini memecah seluruh proses menjadi langkah-langkah konkret yang dapat Anda ikuti. Setelah selesai membaca, Anda akan tahu cara meluncurkan kampanye LinkedIn yang menghasilkan prospek dan meningkatkan kesadaran merek dengan bantuan ClickUp!

Mari kita mulai. 💪🏼

Apa Itu Iklan LinkedIn dan Mengapa Penting

melalui LinkedIn

Iklan LinkedIn adalah penempatan iklan berbayar di LinkedIn yang memungkinkan bisnis menjangkau audiens profesional dengan pesan yang ditargetkan.

Berbeda dengan platform media sosial yang berfokus pada koneksi pribadi, LinkedIn adalah platform jejaring profesional tempat para pengambil keputusan, pemimpin industri, dan pencari kerja menghabiskan waktunya. Faktanya, 44% profesional B2B percaya bahwa LinkedIn adalah platform paling penting.

Posisi unik ini menjadikan iklan LinkedIn sebagai alat yang ampuh untuk pemasaran B2B, perekrutan, dan pembangunan merek profesional.

🧠 Fakta Menarik: Iklan sudah ada sejak lama: iklan tertulis tertua yang diketahui berasal dari sekitar 3000 SM di Mesir Kuno, di mana sebuah pesan di papirus menawarkan hadiah untuk budak yang melarikan diri dan menyebutkan sebuah toko tenun.

Manfaat iklan LinkedIn

Inilah alasan mengapa bisnis semakin banyak berinvestasi dalam iklan LinkedIn:

Generasi prospek: Tangkap prospek berkualitas melalui formulir generasi prospek bawaan yang menjaga pengguna tetap di platform, mengurangi gesekan dibandingkan dengan halaman arahan eksternal.

Pemasaran berbasis akun: Tentukan perusahaan dan jabatan tertentu untuk menjalankan kampanye yang sangat dipersonalisasi sesuai dengan daftar target tim penjualan Anda.

Otoritas merek: Sponsori konten dari eksekutif Anda untuk membangun Sponsori konten dari eksekutif Anda untuk membangun kepemimpinan pemikiran dan visibilitas di kalangan pemangku kepentingan utama di industri Anda.

Penargetan yang tepat: Gunakan penargetan berdasarkan jabatan, industri, ukuran perusahaan, dan tingkat senioritas; filter-filter ini tidak tersedia di platform media sosial lainnya.

Rekrutmen: Temukan Temukan kandidat pasif yang sudah aktif di jaringan profesional mereka tanpa hanya mengandalkan posting di papan lowongan kerja.

Retargeting prospek yang sudah tertarik: Kembali melibatkan orang-orang yang telah mengunjungi situs web Anda atau berinteraksi dengan konten Anda, karena mereka sudah berada di tahap lebih lanjut dalam funnel.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah responden menggunakan tiga atau lebih alat setiap hari, menghadapi " penumpukan aplikasi " dan alur kerja yang terpecah-pecah. Meskipun mungkin terasa produktif dan sibuk, konteks Anda hanya tersebar di berbagai aplikasi, belum lagi kelelahan akibat mengetik. Brain MAX menyatukan semuanya: cukup sampaikan sekali, dan pembaruan, tugas, serta catatan Anda akan langsung terkirim ke tempat yang tepat di ClickUp. Tidak perlu lagi beralih-alih, tidak ada lagi kekacauan—hanya produktivitas yang lancar dan terpusat.

Jenis-Jenis Iklan LinkedIn

Iklan LinkedIn dapat meningkatkan niat pembelian merek hingga 33 %. Platform ini menawarkan berbagai format iklan, masing-masing dirancang untuk tujuan kampanye yang berbeda dan tahap perjalanan pembeli.

Berikut ini adalah penjelasan lebih detail tentang jenis-jenis tersebut. 👀

Iklan bersponsor LinkedIn

Konten bersponsor muncul langsung di umpan pengguna dan menyatu secara alami dengan posting organik. Ini adalah format paling fleksibel di LinkedIn, mendukung iklan gambar, video, carousel, dokumen, dan acara. Penempatan asli ini membuat pengguna melihat pesan Anda dalam pengalaman menggulir alami mereka, sehingga terasa kurang mengganggu dibandingkan iklan banner.

Jenis iklan bersponsor di LinkedIn meliputi:

Iklan gambar tunggal paling efektif untuk peluncuran produk atau pengumuman singkat dengan visual yang kuat.

Iklan video menarik perhatian lebih cepat dan menghasilkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan konten statis.

Iklan dokumen memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau whitepaper dan studi kasus tanpa meninggalkan LinkedIn.

Iklan acara mempromosikan konferensi virtual dan tatap muka, serta mendorong pendaftaran RSVP langsung dari platform.

Iklan Carousel menampilkan beberapa produk atau ide melalui kartu yang dapat digeser di dalam satu unit iklan.

Iklan pemimpin pemikiran memperluas jangkauan posting dari eksekutif, pendiri, atau karyawan langsung di feed.

Iklan Connected TV (CTV) menampilkan video layar penuh di platform streaming premium menggunakan penargetan LinkedIn.

Iklan artikel mempromosikan konten berformat panjang langsung di dalam feed untuk interaksi yang lebih mendalam.

Iklan buletin membantu meningkatkan daftar langganan dengan menampilkan konten ahli yang berulang.

Iklan lowongan kerja menampilkan lowongan yang tersedia kepada kandidat yang memenuhi syarat berdasarkan data profil real-time.

Iklan video LinkedIn

🔍 Tahukah Anda? Penelitian tentang iritasi iklan digital menunjukkan bahwa nilai iklan yang lebih tinggi (relevansi, hiburan) menghasilkan sikap konsumen yang lebih baik dan niat pembelian yang lebih tinggi, sementara iritasi melemahkan keduanya. Hal ini menekankan pentingnya iklan yang memberikan nilai tambah dan tidak mengganggu.

Pesan bersponsor di pesan langsung LinkedIn

Iklan percakapan dan pesan mengirimkan pesan bersponsor secara langsung ke kotak masuk LinkedIn pengguna, menciptakan titik kontak yang dipersonalisasi. Iklan percakapan melangkah lebih jauh dengan memungkinkan pengguna memilih jalur mereka sendiri melalui opsi cabang, memfasilitasi penyaringan mandiri berdasarkan minat mereka.

Iklan LinkedIn ini membantu Anda:

Bagikan penawaran yang bersifat mendesak atau undangan acara yang memerlukan tindakan segera.

Jangkau prospek di ruang yang kurang ramai dibandingkan dengan penempatan berbasis feed.

Kurangi hambatan dengan memungkinkan pengguna memilih opsi yang relevan sejak awal.

Buat kesan eksklusivitas dibandingkan dengan iklan di feed publik.

📖 Baca Juga: Panduan Membangun Merek Pribadi Anda di LinkedIn

Iklan teks

Iklan teks di beranda LinkedIn Anda

Iklan teks adalah unit iklan yang ringkas dan dapat diklik, muncul di sisi kanan atau banner atas pada desktop. Iklan berformat kecil ini dikenakan biaya per klik atau per tayangan dan bekerja dengan baik bersama kampanye konten bersponsor yang lebih besar.

Alasan untuk menyertakan iklan teks dalam campuran iklan Anda:

Efektif untuk menguji pesan sebelum mengalokasikan anggaran ke format yang lebih besar.

Penempatan di sisi kanan mengurangi kebosanan iklan karena berada di luar aliran konten utama.

Biaya per klik (CPC) yang lebih rendah membuatnya cocok untuk kampanye dengan anggaran terbatas atau retargeting.

Persyaratan kreatif yang minimal berarti pengaturan yang lebih cepat dan iterasi yang lebih efisien.

🧠 Fakta Menarik: Format video dan personalisasi berbasis AI secara signifikan meningkatkan keterlibatan, konversi, kesadaran merek, dan loyalitas dibandingkan dengan format iklan statis.

Iklan dinamis

melalui LinkedIn

Iklan dinamis secara otomatis mengambil informasi dari profil LinkedIn pengguna, seperti nama dan foto mereka, untuk membuat konten iklan yang dipersonalisasi dan menarik perhatian. Iklan pengikut secara khusus mempromosikan Halaman LinkedIn Anda dengan elemen personalisasi ini.

Keuntungan utama dari pendekatan personalisasi ini:

Personalisasi profil dapat meningkatkan tingkat klik secara signifikan dibandingkan dengan iklan generik.

Iklan pengikut membantu membangun audiens Anda sambil membuat pengikut halaman terasa ditargetkan secara individual.

Peningkatan kreatif minimal karena personalisasi dilakukan secara otomatis

Terutama efektif untuk menargetkan kembali pengunjung situs web atau audiens serupa.

⚡️ Template Arsip: Perkuat alur kerja iklan LinkedIn Anda dengan Template Lanjutan Media Sosial. Template ini membantu Anda merencanakan setiap aset iklan LinkedIn dalam alur produksi yang jelas, yang melacak salinan, desain, penargetan, dan persetujuan.

Formulir pengumpulan prospek

melalui LinkedIn

Formulir pengumpulan lead terintegrasi langsung dalam iklan bersponsor dan memungkinkan pengguna mengirimkan informasi mereka tanpa meninggalkan LinkedIn. Formulir ini secara otomatis terisi dengan data dari profil LinkedIn mereka, termasuk nama, email, perusahaan, dan jabatan, sehingga secara signifikan mengurangi upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan konversi. Anda dapat menyesuaikan bidang yang ditampilkan dan menambahkan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan bisnis Anda.

Mengapa formulir pengumpulan lead lebih unggul daripada halaman arahan eksternal:

Waktu muat halaman nol karena formulir terdapat di dalam iklan itu sendiri, mengurangi tingkat penolakan.

Pengajuan yang memenuhi syarat karena informasi profil LinkedIn umumnya akurat dan terverifikasi.

Pengumpulan data secara instan tanpa perlu mengandalkan pengguna untuk mengisi formulir di situs web Anda.

🧠 Fakta Menarik: Istilah UTM (untuk pelacakan dalam iklan digital: Urchin Tracking Module) berasal dari alat yang dikembangkan oleh Urchin Software Corporation, yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Teknologi pelacakan tersebut masih digunakan dalam Google Analytics hingga saat ini.

Perbandingan Antara Iklan Akselerasi dan Iklan Klasik di LinkedIn

Saat Anda mengatur kampanye LinkedIn, Anda memiliki dua cara untuk menjalankan iklan Anda: Accelerate dan Classic.

Accelerate menggunakan otomatisasi untuk mengoptimalkan penargetan, penawaran, dan kombinasi kreatif Anda, sementara Classic mempertahankan semua pengaturan manual sehingga Anda dapat mengontrol setiap pengaturan sendiri. Tabel di bawah ini menyoroti perbedaan antara keduanya dan kapan masing-masing cocok digunakan. 📝

Fitur Percepat Classic Apa itu Pengaturan iklan yang didukung AI dan otomatis dioptimalkan Pengaturan iklan manual dengan kontrol penuh Terbaik untuk Optimasi cepat dan skalabilitas Penargetan yang tepat dan pengujian kustom Bagaimana cara kerjanya Secara otomatis menguji dan menyesuaikan penargetan, konten kreatif, dan penawaran. Anda dapat mengatur dan mengelola semua parameter sendiri. Tingkat kontrol Kontrol manual yang rendah Kontrol manual yang tinggi Kapan memilih Anda ingin efisiensi tanpa harus mengawasi secara detail. Anda memerlukan penargetan yang ketat atau eksperimen yang terstruktur.

🧠 Fakta Menarik: Tingkat respons email dingin rata-rata sekitar 5,1%, sedangkan pesan LinkedIn memiliki tingkat respons 10,3%, artinya upaya pemasaran di LinkedIn mendapatkan dua kali lipat respons dibandingkan email tradisional.

Cara Membuat Kampanye Iklan LinkedIn (Langkah demi Langkah)

Berikut adalah panduan iklan LinkedIn untuk mengatur, mengonfigurasi, dan meluncurkan kampanye yang menjangkau profesional yang tepat dengan pesan yang tepat. 💬

Langkah #1: Akses Campaign Manager dan buat akun iklan Anda

Mulailah dengan mengunjungi LinkedIn.com/ads atau pilih Iklan di menu navigasi atas profil LinkedIn Anda.

Anda memerlukan halaman perusahaan LinkedIn yang aktif untuk melanjutkan. Jika organisasi Anda belum memilikinya, buatlah terlebih dahulu dengan mengisi informasi perusahaan dasar, mengunggah logo, dan menambahkan deskripsi perusahaan.

Setelah masuk ke Campaign Manager, klik ‘Buat’ untuk memulai proses pengaturan.

Atur LinkedIn Campaign Manager

Anda akan diminta untuk memberi nama akun iklan Anda, memilih mata uang, dan menambahkan metode pembayaran. Di sini pula Anda menentukan halaman perusahaan mana yang akan menayangkan iklan dan menetapkan akses tim untuk rekan kerja yang perlu membantu mengelola kampanye.

Beri nama kampanye Anda

💡 Tips Pro: Berikan nama yang deskriptif untuk Grup Kampanye Anda yang mencerminkan tujuan bisnis Anda secara keseluruhan. Kemudian buat nama kampanye spesifik di dalam grup tersebut yang menggambarkan pendekatan penargetan atau pesan yang digunakan.

Langkah #2: Pilih tujuan kampanye Anda

Tujuan kampanye Anda menentukan format iklan yang dapat Anda gunakan, cara LinkedIn mengoptimalkan iklan Anda, dan opsi penawaran yang tersedia.

Pilih tujuan Anda

LinkedIn menawarkan tujuan seperti Kesadaran (membangun pengenalan merek di kalangan audiens target Anda), Pertimbangan (mendorong keterlibatan dan kunjungan situs web), dan Konversi (mendapatkan prospek atau penjualan).

Pertimbangkan dengan cermat tindakan apa yang ingin Anda minta para profesional lakukan setelah melihat iklan Anda. Jadi, jika:

Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, fokus pada impresi, dan menjangkau seluruh anggota audiens target Anda.

Anda sedang menjalankan kampanye generasi prospek, prioritaskan formulir dan pelacakan konversi untuk mengukur prospek yang berkualitas.

⚡️ Template Arsip: Bawa struktur ke kampanye iklan LinkedIn Anda dengan Template Rencana Kampanye ClickUp. Dengan template ini, Anda dapat merencanakan strategi LinkedIn Anda dengan tujuan yang jelas, anggaran, peran, dan titik pemeriksaan kunci.

Langkah #3: Bangun dan sempurnakan audiens target Anda dengan presisi

Kemampuan penargetan LinkedIn merupakan salah satu keunggulan utamanya. Anda dapat mempersempit audiens Anda berdasarkan jabatan, fungsi pekerjaan, industri, nama perusahaan, ukuran perusahaan, tingkat senioritas, keterampilan, dan minat profesional.

Tentukan audiens target Anda

Mulailah dengan mengidentifikasi siapa profil pelanggan ideal pemasaran (ICP) Anda.

Apakah Anda ingin menjangkau direktur pemasaran di perusahaan teknologi dengan 500 hingga 5.000 karyawan? Apakah Anda menargetkan pemimpin HR di industri ritel? Gabungkan beberapa kriteria penargetan untuk mendapatkan hasil yang semakin spesifik.

Anda juga dapat membuat audiens yang sesuai dengan mengunggah daftar pelanggan existing untuk menemukan profesional serupa, atau dengan menargetkan kembali orang-orang yang telah mengunjungi situs web Anda.

Sebagian besar kampanye berkinerja terbaik dengan ukuran audiens antara 100.000 dan 1 juta orang untuk format Sponsored Content. Terlalu kecil dan Anda tidak akan menjangkau cukup banyak orang. Terlalu besar dan pesan Anda menjadi kurang relevan.

Strategi penargetan audiens Anda harus mencakup:

Jabatan utama yang dipegang oleh pengambil keputusan di industri target Anda

Parameter ukuran perusahaan yang sesuai dengan profil pelanggan tipikal Anda

Penargetan geografis, jika Anda hanya melayani wilayah atau negara tertentu

Pengecualian untuk menghilangkan prospek yang tidak mungkin melakukan konversi atau yang sudah menjadi pelanggan Anda.

Target audiens yang disesuaikan menggunakan data pelanggan Anda sendiri untuk relevansi yang lebih tinggi.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian yang mencakup 575 merek selama lima tahun (pengeluaran iklan ≈ US$264 miliar) menemukan bahwa iklan digital meningkatkan nilai yang dirasakan dari merek, meskipun dampaknya terhadap kualitas atau kepuasan yang dirasakan lebih kecil dibandingkan dengan iklan tradisional.

Langkah #4: Pilih format iklan LinkedIn Anda

Format yang Anda pilih menentukan cara audiens Anda menerima pesan Anda.

Pilih jenis iklan LinkedIn yang sesuai

Pertimbangkan aset kreatif apa yang Anda miliki. Jika Anda hanya memiliki satu gambar yang kuat, format Sponsored Content dengan satu gambar adalah pilihan yang tepat. Jika Anda ingin menampilkan beberapa produk atau memandu seseorang melalui suatu proses, gunakan Carousel Ads. Sesuaikan format Anda dengan tujuan Anda dan cerita yang ingin Anda sampaikan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan format:

Penyesuaian tujuan untuk memastikan format mendukung tujuan kampanye Anda.

Aset kreatif yang tersedia untuk membuat iklan dengan benar

Preferensi perangkat audiens dan di mana mereka mengonsumsi konten

Data kinerja historis, jika Anda pernah menjalankan iklan sebelumnya

Kompleksitas cerita dan apakah Anda memerlukan satu gambar atau beberapa elemen

🧠 Fakta Menarik: Iklan banner web pertama kali ditayangkan pada 27 Oktober 1994 melalui HotWired (divisi online majalah Wired). Iklan grafis sederhana ini untuk AT&T bertuliskan, ‘Apakah Anda pernah mengklik mouse di sini? Anda akan melakukannya.’

Langkah #5: Tetapkan anggaran, strategi penawaran, dan jadwal kampanye Anda

Manfaatkan anggaran iklan Anda sebaik mungkin

Anda dapat menetapkan anggaran di tingkat Kelompok Kampanye untuk optimasi platform atau di tingkat kampanye individu untuk kontrol yang lebih ketat. Pilih strategi penawaran Anda dengan hati-hati:

Pengiriman Maksimal memungkinkan LinkedIn mengoptimalkan secara otomatis untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai anggaran Anda.

Batasan Biaya memungkinkan Anda menetapkan biaya target per hasil, sehingga LinkedIn berusaha untuk tetap di bawah angka tersebut.

Penawaran Manual memberi Anda kendali atas jumlah penawaran.

Sebagian besar pengiklan pemula disarankan menggunakan Maximum Delivery untuk kemudahan dan memanfaatkan optimasi AI LinkedIn. Tetapkan anggaran harian yang tidak melebihi sumber daya Anda, anggaran kampanye total sebagai batas pengeluaran, dan pilih tanggal mulai dan berakhir. Anda dapat menghentikan kampanye kapan saja atau memperpanjangnya jika kinerjanya baik.

Langkah #6: Buat konten iklan yang menarik

Sekarang, Anda dapat membuat konten iklan yang sebenarnya yang akan ditampilkan kepada audiens Anda.

Tarik perhatian audiens dengan konten iklan Anda

Tergantung pada format yang Anda pilih, Anda akan mengunggah gambar, menulis judul, menambahkan teks deskriptif, dan menyertakan tombol ajakan bertindak (CTA).

LinkedIn merekomendasikan untuk membuat 4 hingga 5 variasi iklan dalam satu kampanye, sehingga platform dapat menguji dan mengidentifikasi mana yang paling efektif. Pastikan gambar memenuhi persyaratan teknis: minimal 100×100 piksel, disimpan sebagai file .jpg atau .png, dan ukuran file di bawah 2MB.

Strategi kreatif Anda harus mencakup:

Judul yang langsung menyampaikan nilai atau manfaat

Teks iklan yang menargetkan masalah spesifik atau aspirasi audiens Anda.

Gambar yang profesional dan relevan dengan audiens target Anda

Tombol CTA yang sesuai dengan tujuan kampanye Anda

Varian kreatif yang berbeda diuji secara bersamaan untuk perbandingan kinerja.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara ChatGPT untuk teks, Midjourney untuk gambar, dan alat desain untuk tata letak. ClickUp Brain menggabungkan penulisan AI + pembangkitan gambar di ruang kerja Anda sehingga tim pemasaran Anda dapat bekerja lebih cepat dan tetap fokus tanpa perlu menggunakan berbagai alat AI. Coba prompt ini: Tulis tiga versi teks iklan LinkedIn untuk mempromosikan kursus manajemen proyek baru kami yang ditujukan untuk direktur pemasaran. Pertahankan nada profesional namun ramah, dengan fokus pada penghematan waktu dan pengurangan kekacauan tim. Minta ClickUp Brain untuk menulis salinan iklan untuk Anda Kemudian buat gambar hero yang bersih dan modern, menampilkan seorang profesional pemasaran yang percaya diri bekerja di meja yang elegan dengan beberapa dashboard proyek yang terorganisir terlihat di layar mereka—desain minimalis dengan warna biru dan putih yang cerah. Luncurkan kampanye iklan LinkedIn dengan dukungan ClickUp Brain

Langkah #7: Pasang pelacakan konversi (Opsional)

Jika Anda hanya melacak klik dan tayangan, Anda melewatkan gambaran lengkap tentang apa yang sebenarnya didorong oleh iklan Anda.

Lacak konversi dengan Iklan LinkedIn

Pasang LinkedIn Insight Tag di situs web Anda untuk melacak saat seseorang dari iklan Anda melakukan tindakan berharga seperti mengisi formulir, mengunduh sumber daya, atau melakukan pembelian. Pelacakan berbasis piksel ini menghubungkan pengeluaran iklan Anda dengan hasil bisnis yang sebenarnya, memberikan kejelasan tentang pengembalian investasi.

Anda dapat membuat acara konversi untuk tindakan berbeda yang dilakukan orang di situs web Anda. Misalnya, Anda mungkin melacak pengisian formulir secara terpisah dari penyelesaian pembelian. Data ini menjadi sangat berharga untuk mengoptimalkan kampanye dan menunjukkan nilai iklan kepada pemangku kepentingan.

💡 Tips Pro: Sebelum meluncurkan, lakukan tinjauan menyeluruh terhadap setiap elemen untuk memastikan semuanya siap. Anda harus: Pastikan tujuan Anda sesuai dengan tujuan bisnis Anda.

Pastikan penargetan audiens Anda cukup spesifik untuk relevan, tetapi cukup luas untuk menjangkau cukup banyak orang.

Pastikan konten kreatif Anda menarik dan memenuhi spesifikasi teknis. Lakukan pemeriksaan akhir dan kirimkan iklan Anda untuk direview LinkedIn melakukan proses peninjauan, yang biasanya diselesaikan dalam waktu 24 jam, untuk memastikan semua hal sesuai dengan kebijakan platform sebelum ditayangkan.

Mengukur Kesuksesan Iklan LinkedIn

Sebagian besar pengiklan LinkedIn terlalu fokus pada impresi sambil mengabaikan metrik yang memprediksi keuntungan. Anda perlu mengukur apa yang menghasilkan konversi, bukan hanya apa yang dilihat.

Pantau metrik berikut:

Tingkat klik (CTR): Bandingkan CTR Anda dengan kampanye sebelumnya dan pesaing di industri Anda. CTR yang stagnan atau menurun menandakan bahwa konten kreatif atau penargetan Anda perlu diperbarui.

Biaya per klik (CPC): Pantau secara konsisten di seluruh kampanye untuk mengidentifikasi segmen audiens atau format iklan mana yang lebih efisien secara biaya untuk bisnis Anda.

Konversi: Hanya lacak tindakan yang memiliki nilai bisnis. Pengisian formulir yang diabaikan oleh tim penjualan Anda tidak berguna. Tentukan apa yang sebenarnya dimaksud dengan konversi untuk tujuan Anda.

Kualitas prospek: Nilai prospek berdasarkan kriteria kesesuaian sebelum merayakan angka konversi. Volume prospek yang tidak memenuhi syarat yang tinggi akan membuang-buang sumber daya dan merusak data kinerja Anda.

Return on investment (ROI): Hitung mundur dari nilai seumur hidup pelanggan Anda untuk menetapkan target biaya akuisisi yang realistis. Hal ini menentukan apakah pengeluaran iklan Anda berkelanjutan dalam jangka panjang.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jaga ritme tinjauan yang konsisten untuk kampanye iklan LinkedIn Anda dengan fitur Tugas Berulang di ClickUp. Jadwalkan Tugas Berulang ClickUp untuk tinjauan kinerja iklan mingguan/bulanan Tetapkan tugas mingguan atau dua mingguan yang mengembalikan fokus pada metrik kunci, konten kreatif, dan kinerja audiens Anda, sehingga Anda dapat mendeteksi perubahan sejak dini dan melakukan penyesuaian dengan sengaja. Hal ini menjaga siklus optimasi tetap konsisten, mengurangi kebingungan di menit-menit terakhir, dan mendukung jalur yang lebih lancar menuju keputusan kampanye yang lebih kuat.

Batasan Iklan LinkedIn

LinkedIn sangat efektif untuk pemasaran B2B, tetapi bukan solusi universal. Memahami di mana platform ini memiliki keterbatasan membantu Anda mengalokasikan anggaran secara lebih strategis di seluruh campuran pemasaran Anda.

Di mana iklan LinkedIn menghadapi batasan nyata:

Biaya tinggi: CPC dan CPM jauh lebih tinggi dibandingkan platform media sosial lainnya, sehingga kampanye konsumen berskala besar menjadi mahal dan seringkali tidak menguntungkan.

Batasan B2C: Fokus profesional LinkedIn membuatnya kurang efektif untuk menjangkau konsumen di luar konteks kerja, sehingga membatasi jangkauan untuk merek ritel dan gaya hidup.

Segmen audiens yang lebih kecil: Jumlah pengguna aktif yang lebih sedikit dibandingkan Facebook atau Instagram berarti Anda bekerja dengan pasar yang lebih sempit untuk sebagian besar kampanye.

Keterbatasan fleksibilitas kreatif: Suara merek harus tetap profesional dan formal, membatasi pendekatan kreatif yang playful, edgy, atau kasual yang mungkin efektif di platform lain.

Kelelahan iklan: Audiens yang lebih kecil berarti iklan Anda berputar di antara orang yang sama berulang kali, yang menyebabkan penurunan kinerja dan kelelahan dalam melihat iklan seiring waktu.

Alat dan templat yang tepat (seperti ClickUp untuk Tim Pemasaran!) menghilangkan pekerjaan berulang dari piring Anda sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu pada strategi dan manajemen alur kerja kreatif.

Berikut ini ringkasan singkatnya:

Sekarang mari kita lihat secara detail.

Papan tulis bawaan untuk brainstorming di ruang kerja terpadu

Brainstorming untuk iklan LinkedIn akan lebih efektif jika Anda mengorganisirnya berdasarkan keunggulan platform ini. Cobalah membagi papan tulis Anda menjadi tiga kolom: jabatan yang Anda targetkan, masalah yang dihadapi orang-orang tersebut di tempat kerja, dan bagaimana penawaran Anda dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Jaga percakapan strategi Anda terhubung dengan pekerjaan menggunakan ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards memberikan tim Anda kanvas visual untuk merencanakan ide kampanye, menggambar konsep iklan, dan menghubungkan titik-titik antara masalah audiens dan sudut pandang pesan.

Anda dapat menyeret catatan, menambahkan gambar untuk inspirasi, menggambar ide tata letak kasar, dan menghubungkan semuanya langsung ke Tugas di ClickUp saat Anda siap untuk melanjutkan.

Dengarkan pengalaman Lulu Press dalam menggunakan ClickUp:

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Pelajari cara menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas:

Pelacak kreatif iklan untuk mengelola semua aset Anda secara terpusat

Melacak kreativitas iklan LinkedIn bisa menjadi rumit dengan cepat. Anda menguji berbagai gambar, judul, variasi teks, dan kombinasi audiens. Setelah beberapa minggu, sulit untuk mengingat kombinasi mana yang dijalankan di mana atau apa yang Anda pelajari darinya.

Masalahnya semakin rumit saat Anda bekerja sama. Seseorang meluncurkan konten kreatif baru tanpa menyadari bahwa sudut pandang tersebut sudah diuji sebelumnya. Atau format yang berhasil terlupakan karena tidak ada yang mendokumentasikan mengapa format tersebut berhasil.

Dapatkan templat gratis Selaraskan tim Anda dalam kampanye LinkedIn dengan Template Iklan ClickUp.

Template Iklan ClickUp dapat membantu di sini. Template ini memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengelola setiap tahap kampanye iklan LinkedIn Anda. Misalnya, Anda dapat:

Anggaran yang Dialokasikan , Tautan Publikasi , Tanggal Rilis , Platform , dan Target Audiens untuk memetakan setiap iklan. Gunakan Bidang Kustom ClickUp seperti, danuntuk memetakan setiap iklan.

Pindahkan tugas ke status yang berbeda, seperti Permohonan Baru , Penelitian , Implementasi , Aktif , dan Selesai , sehingga semua orang tahu tahap aset tersebut.

Kalender, Per Klien, Anggaran, Iklan, atau Desainer untuk visibilitas pemangku kepentingan. Pilih dari tampilan ClickUp seperti, atauuntuk visibilitas pemangku kepentingan.

Kalender konten LinkedIn untuk melacak jadwal

Menjalankan iklan LinkedIn tanpa konten organik yang mendukungnya adalah kesempatan yang terlewatkan. Ketika seseorang melihat iklan Anda dan mengklik ke halaman perusahaan Anda, apa yang mereka temukan? Jika posting terakhir adalah dua bulan yang lalu, Anda telah kehilangan kredibilitas sebelum percakapan dimulai.

Kalender konten LinkedIn membantu Anda mengoordinasikan keduanya. Misalnya, jika kampanye iklan Anda mempromosikan webinar, maka posting organik Anda selama seminggu tersebut dapat memberikan konteks seputar topik yang sama. Atau jika Anda melakukan retargeting terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan sebuah posting, Anda perlu mengetahui apa yang dijadwalkan dan kapan.

Coba templat kalender konten LinkedIn ini. 👇

Dapatkan templat gratis Jaga konsistensi dan transparansi alur kerja iklan Anda dengan Template Kalender Konten ClickUp.

Jadikan jadwal konten iklan Anda lebih terfokus dengan menggunakan Template Kalender Konten ClickUp.

Panduan ini memungkinkan Anda untuk memetakan semua aset LinkedIn—mulai dari postingan kesadaran hingga pembaruan pengumpulan prospek—ke dalam kalender yang jelas, di mana Anda dapat melacak konsep, draf, tinjauan, dan publikasi. Anda akan menemukan Bidang Kustom untuk Saluran, Audiens Target, Tanggal Publikasi, dan Jenis Konten, yang memudahkan Anda untuk memisahkan konten Anda.

Dashboard pelaporan bertenaga AI dengan ringkasan sekilas

Melihat laporan bawaan LinkedIn Campaign Manager saja tidak cukup. Data memang ada, tetapi tersebar di berbagai tab dan rentang waktu, sehingga sulit untuk melihat gambaran keseluruhan atau mengidentifikasi tren.

Dashboard pelaporan menggabungkan semua data ke dalam satu tampilan. Anda dapat melacak pengeluaran, tayangan, klik, dan konversi secara bersamaan. Yang lebih penting, Anda dapat memantau bagaimana metrik-metrik tersebut bergerak bersama seiring waktu.

Dapatkan ringkasan dan pembaruan AI secara instan dengan Dashboard ClickUp.

Dashboard ClickUp memberikan tampilan tunggal tentang bagaimana kampanye iklan LinkedIn Anda berkinerja sambil menunjukkan bagaimana tim Anda mengelola tugas-tugas. Anda dapat melacak KPI seperti klik, CPL, CTR, konversi, laju pengeluaran, dan kinerja audiens menggunakan kartu yang mengambil data dari pekerjaan yang diperbarui oleh tim Anda setiap hari.

Beban kerja tim, kemajuan tugas, persetujuan, dan jadwal produksi ditampilkan bersamaan dengan metrik kampanye Anda, sehingga Anda dapat melihat apakah penundaan, revisi kreatif, atau perubahan volume memengaruhi hasil.

Jaga agar kampanye Anda tetap berjalan dengan tujuan menggunakan AI Cards di Dashboard ClickUp

Gunakan Kartu AI yang didukung oleh ClickUp Brain, seperti:

AI StandUp: Memberikan ringkasan singkat tentang aktivitas kerja terbaru salah satu anggota tim.

AI Team StandUp: Menampilkan apa yang telah dicapai oleh beberapa anggota tim selama rentang waktu yang dipilih.

Ringkasan Eksekutif AI: Menyoroti kesehatan keseluruhan dan pembaruan penting dari folder kampanye atau proyek Anda.

Pembaruan Proyek AI: Menyediakan gambaran umum tentang kemajuan tugas, jadwal, dan hambatan.

AI Brain: Memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan spesifik tentang kinerja, penundaan, atau prioritas untuk mendapatkan wawasan instan.

Otomatisasi dan Agen untuk memastikan pekerjaan terus berjalan

Mengelola iklan LinkedIn melibatkan banyak langkah berulang.

Seseorang menyelesaikan materi kreatif, lalu Anda harus ingat untuk mengirimkannya untuk persetujuan. Kampanye berakhir, lalu Anda harus menarik laporan. Tidak ada yang sulit secara terpisah, tetapi melacak semuanya memakan waktu.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

ClickUp Automations dan AI Agents dapat menangani langkah-langkah berulang dalam alur kerja iklan LinkedIn Anda, sehingga tim Anda dapat fokus pada pelaksanaan.

Beberapa contoh otomatisasi yang dapat dicoba:

Status > Siap untuk Ditinjau > Buat tugas persetujuan secara otomatis

Penargetan Bidang Kustom Diperbarui > Tetapkan tugas ke pemimpin kampanye

Status > Disetujui > Ubah status menjadi Siap Dijadwalkan

Status > Aktif > Beritahu pemilik analitik

Setiap Jumat > Buat tugas Penilaian Kinerja

Prioritas diperbarui > Tanggal jatuh tempo disesuaikan otomatis

Agen melakukan hal yang sama, tetapi tanpa Anda perlu repot-repot. Mereka dapat menugaskan tugas kepada anggota tim, mengirim pembaruan, mengumpulkan ringkasan dan laporan, bahkan menjawab pertanyaan untuk Anda. Lihat caranya. 👇🏼

Produktivitas berbasis suara dengan aplikasi desktop mandiri

ClickUp Brain MAX berfungsi sebagai asisten AI desktop yang mengumpulkan konteks dari tugas, dokumen, dan aplikasi terhubung Anda, sehingga Anda mendapatkan jawaban yang didasarkan pada pekerjaan kampanye Anda yang sebenarnya.

Anda dapat mencari draf iklan, menemukan catatan kinerja sebelumnya, mengakses detail penargetan, atau menampilkan metrik LinkedIn terbaru dari ruang kerja Anda tanpa perlu beralih tab. Fitur ini juga mendukung beberapa model AI, sehingga Anda dapat membuat variasi teks iklan, memperbaiki deskripsi audiens, atau mengubah ide-ide yang tersebar menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti tanpa perlu keluar dari alur kerja Anda.

Bekerja 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Talk to Text di ClickUp Brain MAX memungkinkan Anda mengucapkan pikiran Anda dan mengubahnya langsung menjadi teks untuk tugas, catatan, atau pesan.

Panduan ini mengenali @mentions dan tautan, mendukung kosakata kustom sehingga istilah industri dan nama kampanye Anda dapat dipahami, dan berfungsi di berbagai aplikasi. Artinya, Anda dapat merancang ide optimasi lengkap saat melihat LinkedIn Campaign Manager, lalu langsung menerapkannya ke tugas yang memerlukan pembaruan.

Ini menghilangkan hambatan mengetik selama siklus tinjauan yang sibuk, menjaga alur pemikiran Anda tetap lancar, dan memberikan tim Anda serah terima yang lebih jelas dan cepat saat keputusan perlu diambil.

Praktik Terbaik untuk Iklan LinkedIn

Coba praktik terbaik ini untuk meningkatkan iklan LinkedIn Anda. 📈

Hentikan kebiasaan memperlakukan LinkedIn seperti Facebook dengan menggunakan judul pekerjaan

Kesalahan terbesar yang dilakukan pemasar adalah menggunakan strategi yang sama seperti yang mereka gunakan di platform lain.

Pengguna LinkedIn berada dalam kondisi pikiran yang berbeda. Mereka tidak menggulir untuk bersantai. Mereka mencari nilai profesional di sela-sela pertemuan. Iklan Anda mungkin hanya memiliki dua detik untuk menunjukkan relevansi sebelum mereka beralih ke konten lain.

Ini berarti memulai dengan spesifik. Masalah umum sering diabaikan. Tapi sebutkan sesuatu yang terdengar seperti percakapan yang mereka lakukan pada Selasa lalu, dan Anda akan menarik perhatian mereka.

🔍 Tahukah Anda? Eksperimen lapangan tentang petunjuk sosial dalam iklan sosial menunjukkan bahwa menambahkan informasi afiliasi teman (misalnya, ‘Teman Anda menyukai merek ini’) secara signifikan meningkatkan klik iklan dan pembentukan koneksi, terutama ketika teman tersebut adalah hubungan yang kuat.

Sesuaikan penawaran Anda dengan tingkat kesadaran

Audiens yang belum mengenal Anda tidak tertarik dengan demo. Mereka hampir tidak tahu siapa Anda. Memaksakan percakapan penjualan terlalu dini hanya akan membuang anggaran dan membuat calon pelanggan menjauh sebelum mereka siap.

Pikirkan secara bertahap:

Audiens yang belum familiar membutuhkan konten edukatif yang membangun kredibilitas.

Audiens yang sadar akan masalah merespons kerangka kerja atau perspektif yang mengubah cara mereka memandang tantangan mereka.

Audiens yang sadar solusi menginginkan bukti: studi kasus, perbandingan, dan detail spesifik.

Hanya orang yang sedang aktif mempertimbangkan yang layak mendapatkan permintaan demo.

Sebagian besar akun iklan LinkedIn hanya menayangkan satu penawaran untuk semua orang. Itu berarti Anda melewatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak.

Biarkan iklan Anda berjalan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan

Godaan untuk memeriksa kinerja setiap jam memang nyata, tetapi algoritma LinkedIn membutuhkan waktu untuk mengoptimalkan. Melakukan perubahan setelah sehari atau dua hari data dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Kampanye yang terlihat tidak berhasil pada Selasa mungkin akan menemukan ritmenya pada Jumat setelah sistem memahami siapa yang berinteraksi.

Berikan waktu setidaknya seminggu dan beberapa ribu tayangan untuk konten kreatif baru sebelum menilai kinerjanya. Jika tidak, Anda hanya merespons kebisingan, bukan sinyal yang sebenarnya.

Gunakan pengecualian dengan agresif seperti halnya penargetan

Sebagian besar pengiklan fokus pada siapa yang ingin mereka jangkau dan melupakan siapa yang ingin mereka hindari. Mengesampingkan pelanggan saat ini, pesaing, pencari kerja, dan industri yang tidak relevan akan secara signifikan mempertajam target audiens Anda.

Periksa data kampanye Anda secara teratur untuk mengidentifikasi pola.

Jika segmen tertentu mengklik tetapi tidak pernah melakukan konversi, kecualikan mereka. Pengecualian yang ketat berarti anggaran Anda menjangkau orang-orang yang benar-benar berpotensi membeli.

Sesuaikan waktu kampanye dengan siklus pembelian

Pembelian B2B mengikuti pola yang terkait dengan anggaran, kuartal, dan musim perencanaan.

Beriklan untuk solusi berbiaya tinggi pada Desember saat anggaran dibekukan hanya akan membuang-buang uang. Meningkatkan upaya pada kuartal pertama (Q1) saat anggaran baru dibuka akan membuat setiap dolar bekerja lebih efisien.

Pelajari kapan pelanggan Anda biasanya mengevaluasi dan membeli. Sesuaikan kalender kampanye Anda: tingkatkan pengeluaran selama periode pembelian aktif, dan kurangi pengeluaran selama periode sepi.

📖 Baca Juga: Template Audiens Target Gratis untuk Menentukan Pelanggan Ideal Anda

Tingkatkan Kampanye Iklan LinkedIn Anda dengan ClickUp

Iklan LinkedIn bisa terasa membingungkan ketika setiap langkah mengarahkan Anda ke arah yang berbeda. Anda merencanakan konten kreatif di satu tempat, melacak kinerja di tempat lain, dan mengingatkan tim Anda tentang tinjauan di alat lain lagi. Namun, setelah melewati kurva pembelajaran, seluruh proses mulai terasa seperti ritme yang Anda kendalikan.

ClickUp membantu Anda menjaga ritme yang konsisten.

Anda merancang konsep kampanye di ClickUp Whiteboards, memantau tren kinerja melalui ClickUp Dashboards, dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang dengan Automations.

Dan saat waktunya membuat konten kreatif, Anda bisa bergerak lebih cepat. ClickUp Brain menulis salinan iklan Anda, membuat variasi, mempertajam judul, dan membantu Anda menyesuaikan pesan untuk setiap segmen audiens. Kemudian Anda menggunakan ClickUp Brain MAX untuk menghasilkan visual iklan yang bersih dan sesuai merek langsung di dalam ruang kerja Anda. Bahkan ide-ide cepat Anda akan mendarat di tempat yang tepat dengan Talk to Text, sehingga tidak ada yang terlewat selama siklus tinjauan.

Semua tetap terhubung, artinya setiap kampanye berjalan dengan lebih jelas, konsisten, dan percaya diri.

Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Iklan LinkedIn umumnya berjalan berdasarkan model CPC (Cost Per Click) atau CPM (Cost Per Mille). Biaya bervariasi tergantung pada audiens dan tingkat persaingan, tetapi sebagian besar kampanye berada dalam kisaran $5-$12 per klik atau CPM yang setara. Segmen yang sangat tertarget seringkali memiliki biaya yang lebih tinggi.

Formulir Pengumpulan Leads (Lead Gen Forms) paling efektif untuk mengumpulkan leads karena pengguna dapat mengisi detail tanpa meninggalkan LinkedIn. Konten Berbayar (Sponsored Content) juga berkinerja baik ketika dipadukan dengan penawaran yang kuat atau aset yang dibatasi aksesnya.

Ya. Usaha kecil dapat menjalankan kampanye yang terfokus dan berbiaya rendah dengan menargetkan audiens yang spesifik dan menggunakan tujuan sederhana seperti kunjungan situs web atau pengumpulan prospek. Batas minimum LinkedIn dapat dikelola untuk pengujian terkontrol.

Konversi dilacak melalui LinkedIn Insight Tag yang dipasang di situs web Anda. Tag ini menangkap tindakan seperti pengisian formulir, pendaftaran, dan unduhan untuk mengukur efektivitas kampanye.

ClickUp membantu mengorganisir tugas kampanye, persetujuan, aset, dan jadwal. Tim menggunakan ClickUp Task Priorities, Custom Task Statuses, dan Docs untuk mempermudah perencanaan, memantau pelaksanaan, dan menjaga catatan kinerja tetap selaras di seluruh kampanye.