Alternatif Terbaik TypingMind untuk Ruang Kerja Chat & LLM

Saat Anda berusaha mengoptimalkan alur kerja AI Anda, hal terakhir yang Anda inginkan adalah hambatan selama pengaturan atau batasan yang menghambat produktivitas Anda. Banyak penggemar AI memilih TypingMind karena kesederhanaannya, tetapi tidak semua orang memiliki pengalaman yang lancar.

Seorang pengulas G2 bahkan menyebutkan bahwa “Salah satu tantangan utama yang saya hadapi saat menggunakan TypingMind adalah bahwa awalnya diperlukan kunci API kami sendiri untuk instalasi lengkap perangkat lunak”. Hal ini menjadi hambatan ketika yang mereka inginkan hanyalah mulai bekerja secara instan.

Jika Anda berada dalam situasi serupa dan mencari alat yang menawarkan awal yang lebih cepat atau fitur AI tingkat perusahaan tanpa hambatan pengaturan tambahan, Anda memiliki banyak alternatif proprietary dan open source.

Dalam posting blog ini tentang alternatif TypingMind, kami akan menjelajahi platform yang membantu Anda berinteraksi, mengotomatisasi tugas, dan beralih model dengan mudah sehingga Anda dapat memilih yang benar-benar sesuai dengan alur kerja Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif TypingMind?

TypingMind adalah ruang kerja obrolan AI yang memungkinkan Anda menggunakan berbagai model dan membuat agen kustom dalam antarmuka yang bersih dan terstruktur. Platform ini dirancang untuk orang-orang yang bekerja secara intensif dengan model bahasa besar dan ingin memiliki kontrol lebih besar atas alur kerja mereka.

Namun, keterbatasan utamanya adalah semuanya bergantung pada kunci API Anda. Bagi pengguna yang tidak ingin repot mengelola biaya model, mengatur penyedia layanan, atau mengonfigurasi agen secara manual, TypingMind bisa terasa sedikit merepotkan.

Jika Anda sedang mencari alternatif TypingMind, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Fleksibilitas model: Pilih Pilih platform AI yang memungkinkan Anda beralih antara berbagai model AI, seperti OpenAI, Claude, Gemini, dan banyak lagi. Hal ini membantu Anda menghindari ketergantungan pada penyedia tertentu dan memberikan kebebasan untuk beradaptasi seiring dengan peningkatan model.

Organisasi ruang kerja: Cari opsi yang membantu Anda mengatur pekerjaan melalui folder obrolan, proyek, percakapan multi-thread, atau unggahan pengetahuan.

Penyesuaian dan kontrol: Pilih platform yang memungkinkan instruksi kustom, templat prompt yang dapat digunakan ulang, atau perilaku seperti agen yang berfungsi di seluruh percakapan.

API atau pengaturan plug-and-play: Tentukan apakah Anda ingin alat yang memerlukan kunci API Anda untuk fleksibilitas maksimal. Atau, Anda dapat memilih alat yang beroperasi dengan pengalaman plug-and-play, di mana Anda dapat mulai menggunakan tanpa perlu konfigurasi apa pun.

Kemampuan multimodal: Jika pekerjaan Anda melibatkan lebih dari teks, pilih alternatif yang mendukung gambar, dokumen, audio, video, atau eksekusi kode dalam antarmuka yang sama.

Harga terjangkau dan dapat diprediksi: Pertimbangkan platform yang menawarkan batas penggunaan yang jelas atau kredit daripada penagihan berbasis API yang tidak dapat diprediksi.

Privasi dan kontrol data: Pastikan alat tersebut memungkinkan Anda mengontrol di mana percakapan Anda disimpan, seperti secara lokal, terenkripsi, atau berbasis cloud, sesuai dengan kebutuhan Anda.

Integrasi dengan alat yang sudah ada: Cari perangkat lunak yang dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem yang sudah Anda gunakan, seperti kalender, pengelola tugas, penyimpanan cloud, CRM, alat komunikasi, atau alat manajemen proyek. Integrasi yang mulus memastikan output AI langsung terintegrasi ke dalam ruang kerja sehari-hari Anda tanpa perlu salin-tempel atau pengaturan manual tambahan.

Alternatif TypingMind Sekilas

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Wawasan berbasis AI, asisten AI desktop, konten kolaboratif, manajemen alur kerja, pelacakan real-time Tim yang membutuhkan manajemen proyek end-to-end dengan produktivitas yang ditingkatkan oleh AI. Rencana gratis selamanya: Rencana berbayar tersedia ChatGPT Masukan multimodal (teks, suara, gambar), GPT kustom, Pencarian web, Canvas untuk penulisan kolaboratif AI serbaguna untuk pembuatan konten, penelitian, dan produktivitas Rencana gratis tersedia; ChatGPT Plus $20/bulan LibreChat Dukungan untuk berbagai model AI, API Interpreter Kode, Pembuat Agen Tanpa Kode, Pembuatan Artefak & Gambar Pengguna yang menginginkan platform obrolan AI sumber terbuka, dapat dihosting sendiri, dengan integrasi yang fleksibel. Gratis Selamanya ChatSonic Terintegrasi dengan alat pemasaran (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), Akses multi-model, Wawasan data real-time, Pratinjau desain Marketer yang membutuhkan pembangkitan konten real-time yang sadar tren. Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $49/bulan 1min. AI Buat teks, gambar, audio, dan video dalam satu ruang kerja, model AI plug-and-play, pembuatan konten instan. Pemula dan kreator yang menginginkan pembangkitan konten all-in-one yang cepat. Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $8 per bulan. PromptVibes Generator Prompt AI, lebih dari 500 prompt siap pakai, dukungan multi-model, akses melalui browser dan perangkat seluler. Pengguna yang menginginkan pembuatan prompt AI yang efisien dan berkualitas tinggi. Gratis Dasar; Paket berbayar mulai dari $4,9 per bulan Fliki Kloning suara, Magic Edit untuk penyempurnaan skrip, lebih dari 2.500 suara AI, terjemahan ke lebih dari 80 bahasa, video dengan teks otomatis. Pembuat konten yang menginginkan konten video dengan narasi suara yang cepat. Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $28 per bulan. TextCortex AI Terhubung dengan lebih dari 30.000 aplikasi, Agen AI kustom, Pelatihan suara merek, Visualisasi data, Dukungan 25 bahasa Penulis dan pemasar yang membutuhkan AI yang didasarkan pada basis pengetahuan mereka Rencana gratis tersedia; Premium $5,99/bulan AIChatOne Dashboard multi-model (GPT-5, Claude-4, Gemini), Karakter AI kustom, Percakapan multi-threaded, Perpustakaan prompt Pengguna yang membandingkan beberapa model AI dan mengelola alur kerja yang terorganisir. Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $3,99 per bulan. Tagbox Organisasi media berbasis AI, Pencarian pengenalan wajah, Pelatihan AI kustom, Kolaborasi & dukungan global Tim kreatif dan agensi yang mengelola volume besar aset digital Uji coba gratis selama 30 hari; Paket berbayar mulai dari $300 per bulan

Alternatif Terbaik untuk TypingMind

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas tim dan manajemen proyek yang didukung AI)

Semua model bahasa besar (LLMs) yang Anda butuhkan tersedia dalam satu tempat dengan ClickUp Brain, asisten AI bawaan dalam ClickUp.

Beberapa pengguna meninggalkan TypingMind karena obrolan mandiri tidak dapat mendukung semua kebutuhan setelah tahap ideasi. Saat Anda membutuhkan AI untuk membantu merencanakan, menulis, menugaskan, mengorganisir, atau melacak pekerjaan, ClickUp menjadi alternatif yang lebih kuat dan terintegrasi. Platform ini menggabungkan semua fungsi tersebut dalam satu ruang kerja, sehingga obrolan Anda secara otomatis terhubung dengan tugas, dokumen, dasbor, dan lainnya.

ClickUp Brain menawarkan peningkatan instan jika Anda ingin AI Anda melakukan lebih dari sekadar obrolan.

Berbeda dengan chatbot lain yang hanya menjawab pertanyaan, jaringan saraf AI ini untuk pekerjaan memahami semua data yang tersimpan di ruang kerja Anda dan mengubah pengetahuan tersebut menjadi tanggapan yang dapat ditindaklanjuti, serta akses ke model-model lain! Artinya, Anda dapat beralih antara model seperti ChatGPT 5.1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4.5, Claude Haiku 4.5, Gemini 2.5 Pro, dan lainnya, hanya dengan satu aplikasi.

Misalnya, Anda dapat menggunakan GPT-4o saat membutuhkan tulisan yang rapi dan berkonteks tinggi, beralih ke Claude untuk analisis atau penalaran yang lebih mendalam, dan menggunakan Gemini saat membutuhkan ideasi cepat atau ringkasan terstruktur.

Salah satu fitur terbaik ClickUp Brain untuk tim adalah integrasinya yang mulus ke dalam alur kerja Anda.

Misalnya, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk merangkum proyek, menjelaskan tugas, menyusun konten, mengedit teks, atau langsung mengambil jawaban dari Docs, Tasks, dan diskusi sebelumnya.

ClickUp Brain MAX, aplikasi AI mandiri dari ClickUp, membawa semuanya ke level berikutnya dengan menyediakan asisten desktop AI yang komprehensif yang bekerja secara mulus di semua aplikasi Anda (bukan hanya ClickUp). Ia menjadi lapisan yang berada di atas aktivitas kerja harian Anda, memungkinkan Anda untuk mencari, membuat, dan mengotomatisasi dari satu tempat tanpa perlu beralih antara berbagai alat AI.

Manfaatkan kekuatan AI canggih untuk menganalisis, menghasilkan, dan mempercepat tugas menggunakan ClickUp Brain MAX.

Baik ClickUp Brain maupun ClickUp Brain MAX memungkinkan Anda untuk mencari di seluruh ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive, dan bahkan web melalui satu jendela pencarian terpadu. Anda juga dapat menggunakan Talk-to-Text untuk berbicara secara alami dan membiarkan perangkat lunak jaringan saraf ini mengubah suara Anda menjadi tugas, catatan, atau dokumen lengkap dalam hitungan detik.

👨‍💻 Tips Cepat: Gunakan ClickUp Automations untuk mengubah dokumen atau catatan Anda menjadi tugas yang dapat dieksekusi secara otomatis. Misalnya, ketika bagian baru ditambahkan ke dokumen, otomatisasi dapat membuat tugas, menugaskan ke anggota tim yang tepat, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan bahkan memperbarui status tugas. Hal ini memastikan tim Anda tetap selaras tanpa perlu kerja manual tambahan.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Docs dengan AI untuk mencatat dan mengembangkan semua ide, penelitian, dan rencana Anda dalam satu ruang terstruktur. Anda dapat merancang strategi, menyusun konten, atau merangkum pertemuan dengan seluruh tim Anda dan memastikan semua orang tetap sejalan.

Manfaatkan ClickUp Docs + ClickUp Brain untuk membuat brief kampanye dan konten secara massal.

Platform ini menawarkan format yang kaya, komentar real-time, dan riwayat versi, memastikan catatan, strategi, atau ide-ide Anda selalu terorganisir dan mudah diakses. Anda juga dapat menghubungkan Dokumen ke ruang kerja lain dan membuat struktur hierarkis untuk navigasi yang mudah.

Akhirnya, ClickUp Tasks memudahkan Anda untuk menerapkan strategi dan catatan ini dengan memungkinkan Anda mengorganisir dan melacak setiap tugas. Di dalam tugas, Anda dapat menambahkan ketergantungan untuk mengelola urutan tugas, menggunakan tugas berulang untuk alur kerja yang berulang, dan membuat status kustom sesuai dengan proses tim Anda.

Untuk gambaran cepat, ClickUp Dashboards memberikan gambaran singkat tentang pekerjaan tim dan kesehatan proyek Anda dengan menggabungkan tugas, jadwal, dan prioritas dalam antarmuka yang dapat disesuaikan. Dengan kartu yang dapat disesuaikan untuk grafik, daftar, pelacakan waktu, dan tujuan, Dashboards memudahkan pengukuran KPI dan menjaga keselarasan. Anda juga dapat menggabungkan beberapa tampilan, seperti tugas, pembaruan proyek, dan wawasan yang dihasilkan AI, untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kinerja tim Anda dengan sekali pandang.

Dapatkan pembaruan lebih cepat dengan ringkasan AI di Dashboard ClickUp.

💡 Tips Pro: Jelajahi contoh-contoh dashboard yang berbeda di ClickUp dan sesuaikan sesuai kebutuhan agar setiap anggota tim dapat melihat informasi yang relevan dengan peran mereka. Misalnya, buat dashboard untuk manajer yang menyoroti milestone proyek, tugas yang terlambat, dan kemajuan keseluruhan. Atau, buat dashboard terpisah untuk anggota tim yang fokus pada tugas yang ditugaskan, tenggat waktu yang akan datang, dan tindakan prioritas.

Fitur terbaik ClickUp

Atur dan lacak pekerjaan Anda secara visual dengan beralih antara berbagai tampilan ClickUp seperti Tampilan Daftar, Papan, atau Kalender.

Rencanakan strategi, alur kerja, atau ide-ide yang dihasilkan secara kolaboratif di kanvas bersama menggunakan ClickUp Whiteboards.

Rekam dan transkrip rekaman layar untuk menangkap konteks proyek, menjelaskan tugas, atau menampilkan pembaruan menggunakan ClickUp Clips

Hubungkan ruang kerja Anda dengan alat dan aplikasi lain menggunakan ClickUp Integrations dan sentralisasikan alur kerja Anda.

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Brain MAX baru telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Fitur seperti pengenalan suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan efisien.

💡 Tips Pro: Tetapkan Agen AI ClickUp Brain ke tugas-tugas spesifik di ruang kerja Anda, seperti merangkum pembaruan proyek, menyusun konten, atau mengekstrak wawasan dari Dokumen dan Tugas. Dengan mengotomatiskan tindakan berulang ini, Anda dapat fokus pada pekerjaan prioritas tinggi sementara AI memastikan proyek Anda berjalan lancar. Aktifkan agen AI ClickUp Brain untuk menangani pekerjaan rutin Anda secara instan.

2. ChatGPT (Terbaik untuk pembuatan konten AI yang serbaguna dan penelitian)

melalui ChatGPT

Jika Anda pernah menggunakan alat AI, Anda pasti sudah pernah menggunakan ChatGPT setidaknya sekali. Diluncurkan oleh OpenAI pada tahun 2023, alat pembuatan konten AI ini dengan cepat menjadi platform andalan untuk segala hal yang perlu Anda tulis, pahami, atau rencanakan secara detail.

Kemampuan multimodal platform ini memungkinkan Anda mengunggah dokumen, gambar, tangkapan layar, dan file untuk analisis mendalam. Anda bahkan dapat berbicara langsung dengan ChatGPT sekarang. Mode suara-ke-suara memungkinkan Anda mengucapkan perintah secara lisan dan mendengarkan respons AI secara real-time.

Anda juga dapat mengakses berbagai model, termasuk GPT-4o, GPT-4.1, GPT-5, dan versi mini yang lebih ringan, masing-masing dirancang untuk tingkat penalaran, kecepatan, dan kreativitas yang berbeda.

Banyak pengguna di subreddit AI berbagi tips dan alur kerja untuk memaksimalkan model-model ini. Misalnya, jika Anda ingin model-model ini berfungsi sesuai kebutuhan Anda, Anda dapat membuat GPT kustom dengan nama unik, profil, perilaku, instruksi yang disesuaikan, file yang diunggah, dan alat-alat.

Fitur terbaik ChatGPT

Cari di web untuk mendapatkan informasi terbaru dan terkini langsung ke dalam obrolan Anda.

Buat gambar sesuai permintaan menggunakan fitur pembuatan gambar AI bawaan.

Bekerja di dalam Canvas untuk penulisan kolaboratif, pengeditan terstruktur, dan pengembangan proyek yang terorganisir.

Batasan ChatGPT

Platform ini kadang-kadang dapat memberikan informasi yang salah, jadi penting untuk memverifikasi informasi tersebut.

Kemampuan generasi gambar mungkin menghasilkan hasil yang kurang memiliki resolusi tinggi atau detail halus.

Harga ChatGPT

Gratis Selamanya

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (240+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ChatGPT adalah model AI terbaik yang pernah saya gunakan, sangat mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang bersih. ChatGPT Pro juga sangat berguna dan saya menggunakannya untuk pekerjaan sehari-hari. Ini telah membuat pekerjaan saya lebih mudah dan cepat. Ia juga mengingat konteks dan merespons sesuai dengan itu.

📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu, yang pada akhirnya menyebabkan penyebaran AI yang tidak terkendali. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Ia terintegrasi langsung di Workspace Anda, memahami apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp! Akses berbagai model bahasa besar (LLMs) dengan mudah menggunakan ClickUp.

3. LibreChat (Terbaik untuk obrolan AI multi-model dengan fleksibilitas sumber terbuka)

melalui LibreChat

LibreChat adalah platform obrolan sumber terbuka yang memungkinkan Anda mengintegrasikan berbagai model AI dan mengelola penggunaannya dalam satu antarmuka. Alih-alih terikat pada satu penyedia, Anda dapat beralih antara OpenAI, Anthropic, Azure, Google, dan lainnya dalam satu aplikasi.

Fitur unggulan LibreChat meliputi API Interpreter Kode yang aman dan terisolasi, yang memungkinkan Anda menjalankan Python, TypeScript, JavaScript, Go, dan lainnya langsung dalam obrolan. Platform ini juga menyediakan pembuat agen tanpa kode untuk mengelola unggahan file, alat, dan panggilan API, serta fleksibilitas perluasan melalui plugin dan integrasi.

Ketika Anda membutuhkan hasil yang lebih rapi, Artifacts hadir untuk mengubah draf Anda menjadi dokumen yang rapi, potongan teks yang diformat, atau kode yang siap digunakan.

Jika Anda juga ingin menghasilkan gambar berkualitas atau mengedit gambar yang sudah ada, Anda dapat menggunakan model bawaan seperti DALL-E, Stable Diffusion, atau GPT-Image-1.

Fitur terbaik LibreChat

Cari di seluruh obrolan, pesan, dan proyek untuk segera menemukan prompt dan respons sebelumnya.

Salin percakapan apa pun untuk mengembangkan ide tanpa mengganggu thread asli.

Simpan pengaturan atau konfigurasi Anda sendiri dan beralih antara endpoint model dalam obrolan yang sama.

Batasan LibreChat

Beberapa fitur memerlukan pengetahuan teknis, seperti mengelola kunci API atau eksekusi sandbox.

Kurang memiliki antarmuka pengguna yang terintegrasi sepenuhnya dibandingkan dengan platform obrolan AI komersial.

Harga LibreChat

Gratis Selamanya, platform obrolan AI sumber terbuka.

Ulasan dan penilaian LibreChat

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LibreChat?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya telah menguji librechat dan hal terpenting adalah konfigurasi berkas env. yaml. Setelah konfigurasi tersebut dilakukan dengan baik, aplikasi ini berfungsi dengan sangat baik.

📖 Baca Juga: Banyak orang kesulitan memahami mengapa beberapa alat AI tampak lebih cerdas daripada yang lain atau berkembang lebih cepat seiring waktu. Memahami perbedaan antara AI dan machine learning membantu Anda melihat bagaimana setiap pendekatan memengaruhi otomatisasi, prediksi, dan efisiensi alur kerja secara keseluruhan.

4. ChatSonic (Terbaik untuk pemasar yang membuat konten real-time dan responsif terhadap tren)

melalui ChatSonic

Jika Anda seorang pemasar yang secara rutin membuat konten dan bergantung pada informasi terkini, ChatSonic memberikan keunggulan dengan menggabungkan AI percakapan dengan data real-time. Dibangun oleh Writesonic, platform ini berfungsi sebagai agen pemasaran AI yang dapat menyusun blog, posting media sosial, salinan iklan, email, dan deskripsi produk dengan usaha minimal.

Berbeda dengan chatbot umum, ChatSonic terintegrasi langsung dengan alat yang sudah Anda gunakan, seperti Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere, dan Writesonic. Hal ini menciptakan ruang kerja terpadu di mana riset, analisis kompetitor, optimasi SEO, dan pembuatan konten Anda tetap dalam alur yang terus menerus.

Misalnya, Anda dapat mencari kata kunci, membandingkan pesaing, memantau tren pencarian, dan menghasilkan konten lengkap tanpa perlu berpindah tab. Anda juga dapat melatih ChatSonic menggunakan PDF, tautan, contoh konten yang sudah ada, atau pedoman merek untuk menjaga konsistensi merek di seluruh konten.

Fitur terbaik ChatSonic

Akses dan beralih antara model AI teratas seperti GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini, dan Flux 1.1, tergantung pada tugas yang Anda kerjakan.

Analisis data pelanggan Anda, buat laporan terstruktur, dan ekstrak wawasan yang dapat Anda terapkan.

Desain halaman web, presentasi, dan diagram, dan pratinjau secara instan di dalam ChatSonic.

Batasan ChatSonic

Gambar yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak selalu sesuai dengan visi atau pedoman merek tertentu.

Harga ChatSonic

Gratis Selamanya

Lite: $49/bulan per pengguna

Standar: $99/bulan per pengguna

Profesional: $249/bulan untuk dua pengguna

Lanjutan: $499/bulan untuk lima pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian ChatSonic

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatSonic?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya perlu membuat posting blog tentang tren pemasaran terbaru, dan ChatSonic memberikan informasi terkini dengan mengintegrasikan Google Search, yang menghemat waktu penelitian saya berjam-jam.

👀 Tahukah Anda? AI semakin kuat, mudah diakses, dan hemat biaya. Antara November 2022 dan Oktober 2024, biaya inferensi untuk sistem yang beroperasi pada level GPT-3.5 turun lebih dari 280 kali lipat. Biaya hardware menurun sekitar 30% setiap tahun, sementara efisiensi energi meningkat sekitar 40% per tahun.

5. 1min. AI (Terbaik untuk pembuatan konten all-in-one yang cepat di berbagai platform media)

1min. AI adalah studio kreatif all-in-one di mana Anda dapat menghasilkan teks, gambar, audio, dan bahkan video hanya dengan beberapa klik. Platform ini mengikuti model plug-and-play yang sederhana, sehingga Anda tidak perlu melakukan konfigurasi apa pun untuk memulai.

Anda dapat masuk, pilih jenis output yang diinginkan, seperti teks, gambar, audio, atau video, dan ruang kerja akan menyesuaikan secara instan. Semua alat yang Anda butuhkan tersedia di satu tempat, sehingga Anda dapat beralih dari menulis ke mendesain atau mentranskrip tanpa perlu mengganti tab atau mengelola integrasi.

Anda juga dapat melihat perbedaan dalam cara 1min.AI dan TypingMind menangani model dan alur kerja. TypingMind mengharuskan Anda untuk menyediakan kunci API sendiri. Sementara itu, 1min.AI menyediakan akses instan ke berbagai model AI teratas tanpa memerlukan kunci API, sehingga lebih ramah bagi pemula yang ingin menghasilkan output berkualitas tinggi dengan cepat.

1min. Fitur terbaik AI

Buat artikel panjang, salinan pemasaran, dan konten SEO dalam beberapa klik.

Buat gambar AI, seni, dan grafis dengan gaya yang dapat disesuaikan.

Ubah teks menjadi suara menggunakan suara AI berkualitas tinggi.

Buat video pendek secara otomatis dari skrip atau prompt.

1min. Batasan AI

Platform ini menawarkan fleksibilitas minimal dalam hal mengubah suara dan ekspresi wajah.

1min. Harga AI

Gratis Selamanya

Pro: $8/bulan

Bisnis: $12,5 per bulan

Enterprise: $8,5 per bulan per pengguna

1 menit. Ulasan dan peringkat AI

G2 : 4.6/7 (690+ ulasan)

Capterra: 4.7/7 (390+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 1min. AI?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Dengan harga yang kompetitif, 1minAI menawarkan nilai yang sangat baik. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang sangat efektif yang saya sangat rekomendasikan. Antarmukanya bersih dan ramah pengguna, membuat tugas harian menjadi lancar. Sistem kreditnya sangat murah hati, dan tingkatan gratisnya memberikan kesempatan yang cukup untuk menguji semua fitur.

6. PromptVibes (Terbaik untuk menghasilkan prompt AI yang efektif dengan cepat)

melalui PromptVibes

Jika Anda kesulitan membuat prompt yang efektif, PromptVibes memudahkan proses tersebut. Ini adalah alat pembuat prompt AI yang mengubah ide kasar Anda menjadi prompt terstruktur, menjadikannya teman ideal bagi pelajar dalam kursus rekayasa prompt yang ingin berlatih secara praktis.

Generator Prompt AI di PromptVibes menciptakan prompt kustom yang efektif sesuai dengan tugas yang Anda deskripsikan. Begini cara kerjanya: Ia menganalisis informasi yang Anda berikan, memahami konteksnya, dan kemudian menghasilkan prompt yang dirancang dengan baik untuk memberikan respons yang lebih tajam dan relevan.

Anda juga mendapatkan akses ke koleksi lebih dari 500 prompt siap pakai yang mencakup pemasaran, penulisan, produktivitas, pemrograman, penelitian, dan banyak lagi untuk memulai dengan cepat. Jadi, jika Anda sering menggunakan alat AI untuk pembuatan konten, brainstorming, atau otomatisasi tugas, PromptVibes memberikan cara yang lebih cepat untuk menghasilkan prompt berkualitas tinggi tanpa perlu mencoba-coba berulang kali.

Fitur terbaik PromptVibes

Simpan prompt yang sering Anda gunakan dengan riwayat bawaan dan favorit.

Gunakan prompt di berbagai model AI, termasuk ChatGPT 3.5/4, Bard, dan Claude.

Pasang ekstensi browser atau akses mobile untuk mengintegrasikan prompt ke dalam alur kerja harian Anda.

Sesuaikan prompt dalam bahasa apa pun berdasarkan masukan dan gaya penulisan Anda.

Batasan PromptVibes

PromptVibes memiliki fitur kolaborasi real-time yang terbatas, sehingga kurang cocok untuk alur kerja berbasis tim.

Harga PromptVibes

Basic: Gratis

Plus: $4,9/bulan

Pro: $9,9/bulan

Ulasan dan peringkat PromptVibes

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Ingin melihat bagaimana AI dapat mengambil alih pekerjaan rutin dan membantu Anda menyelesaikan lebih banyak tugas setiap hari? Tonton video ini ⬇️

7. Fliki (Terbaik untuk membuat video dengan narasi suara dan multibahasa)

melalui Fliki

Ketika Anda ingin membuat video dengan cepat tanpa harus repot dengan alat pengeditan yang rumit, Fliki menawarkan cara mudah untuk melakukannya. Anda bisa memulai dengan skrip, ide, halaman produk, atau bahkan posting blog, dan Fliki secara otomatis mengubahnya menjadi video.

Platform ini mengambil skrip Anda, memahami alurnya, dan secara otomatis membaginya menjadi adegan-adegan terstruktur. Setiap bagian konten Anda dipadukan dengan visual yang sesuai dari perpustakaan stoknya, sambil memungkinkan Anda memilih suara yang realistis dalam berbagai bahasa dan aksen.

Fliki juga memungkinkan Anda untuk mengkloning diri dan suara Anda, menyediakan versi AI yang dapat digunakan ulang dari suara Anda sendiri untuk narasi video yang konsisten. Dengan fitur Magic Edit, Anda dapat menyempurnakan atau mengedit skrip Anda langsung di dalam editor sehingga konten Anda mengalir persis seperti yang Anda inginkan.

Fitur terbaik Fliki

Pilih dari lebih dari 2500 suara AI ultra-realistis untuk narasi.

Terjemahkan konten Anda ke lebih dari 80 bahasa dengan satu klik.

Gunakan berbagai templat video siap pakai untuk membuat video yang sesuai dengan merek Anda dalam hitungan detik.

Rekam pembaruan video dengan teks otomatis untuk komunikasi tim dan klien yang mudah.

Batasan Fliki

Beberapa pengguna melaporkan bahwa suara AI kadang-kadang melewatkan atau salah mengucapkan kata-kata.

Anda mungkin memerlukan beberapa kali regenerasi untuk membuat narasi menjadi lengkap.

Harga Fliki

Gratis Selamanya

Standar: $28/bulan

Premium: $88/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Fliki

G2: 4.7/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fliki?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya telah mencoba alat Fliki ini dan melihat potensinya, terutama bagi orang-orang seperti saya yang tidak suka berada di depan kamera. Penggunaannya cukup sederhana, Anda hanya perlu mengetik apa yang ingin Anda katakan dalam video sebagai skrip, lalu Anda dapat memilih avatar AI yang realistis untuk membuat video tersebut.

📚 Baca Lebih Lanjut: Bingung mengapa beberapa alat AI menghasilkan konten secara lebih kreatif sementara yang lain tampak lebih faktual? Memahami perbedaan antara cara kerja LLMs dan AI generatif membantu Anda memilih alat yang tepat untuk tugas seperti pembuatan konten, ringkasan, atau wawasan berbasis data.

8. TextCortex AI (Terbaik untuk konten yang sesuai dengan merek dan didasarkan pada pengetahuan perusahaan)

melalui TextCortex AI

TextCortex adalah asisten AI yang mengambil pendekatan berbeda dari alat penulisan konvensional dengan mendasarkan setiap respons pada sumber pengetahuan Anda sendiri. Anda dapat menghubungkannya dengan lebih dari 30.000 aplikasi dan memberi masukan berupa dokumen, tautan, dan konten internal. Hal ini membantu AI memahami bahasa, produk, dan pesan perusahaan Anda.

Setelah itu, Anda dapat melatihnya untuk secara konsisten mencerminkan suara dan gaya merek Anda, sehingga menghasilkan konten yang sesuai dengan merek setiap kali. Platform ini juga memungkinkan Anda untuk menetapkan aturan dan membangun agen AI kustom yang dapat menangani tugas penulisan berulang, penelitian, ekstraksi data, atau transformasi konten berdasarkan alur kerja Anda.

Anda juga dapat mengakses perpustakaan besar template siap pakai. Ini termasuk alat untuk pengecekan plagiarisme, perbaikan tata bahasa, pembuat kalimat pembuka esai, pembangkit sinonim, dan banyak tugas penulisan lainnya yang membantu Anda bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Fitur terbaik TextCortex AI

Beralih antara GPT-4, Claude, Gemini, dan Mistral tergantung pada gaya konten yang ingin Anda buat.

Ubah data mentah menjadi grafik, diagram, dan tabel agar Anda dapat menganalisis informasi secara visual.

Terjemahkan atau buat konten dalam 25 bahasa, termasuk Inggris, Belanda, Jerman, Ukraina, Rumania, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Italia.

Batasan TextCortex AI

Banyak pengguna mengatakan bahwa paket langganan cukup mahal, dan versi gratisnya cukup terbatas.

Mengunggah file berukuran besar untuk konteks dapat menjadi sulit.

Harga TextCortex AI

Gratis Selamanya

Premium: Mulai dari $5,99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat TextCortex AI

G2: 4.7/5 (840+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TextCortex AI?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Saya menyukai fitur pengeditan teks dan pembangkitan teksnya. Fitur ini menghemat banyak waktu dan tenaga saya untuk tugas-tugas yang biasanya saya tunda. Karena mudah digunakan dan menghasilkan konten berkualitas, saya bisa kembali melakukan hal-hal yang paling saya sukai tanpa rasa takut melakukan tugas-tugas yang kurang saya kuasai dan kurang saya minati.

9. AIChatOne (Terbaik untuk membandingkan model AI dan mengelola alur kerja multi-threaded)

melalui AIChatOne

AIChatOne dirancang untuk siapa saja yang sering membandingkan berbagai model AI atau mengandalkan keunggulan unik masing-masing model untuk tugas yang berbeda.

Alih-alih membuka jendela terpisah untuk setiap chatbot, Anda mendapatkan dasbor tunggal di mana semua model (GPT-5, Claude-4, Gemini) tetap dapat diakses. Anda dapat menjalankannya secara bersamaan, beralih secara instan di antara mereka, dan bahkan membandingkan hasil dari prompt yang sama di berbagai model secara berdampingan.

Anda dapat mengunggah file pengetahuan Anda sendiri, memungkinkan AI merespons dengan konteks dan mengelola beberapa thread percakapan dalam satu proyek. Platform ini juga memungkinkan Anda membuat karakter AI kustom yang mengikuti kepribadian atau peran tertentu, serta mengatur semuanya dengan rapi menggunakan folder obrolan, memastikan ruang kerja Anda tetap terstruktur seiring pertumbuhan proyek Anda.

Fitur terbaik AIChatOne

Akses perpustakaan prompt siap pakai untuk mempercepat alur kerja Anda.

Temukan apa yang Anda butuhkan dengan cepat menggunakan fitur pencarian dan penyaringan yang powerful.

Gunakan fitur speech-to-text untuk mengetik perintah Anda secara verbal demi input yang lebih cepat.

Berinteraksi dengan halaman web apa pun dan biarkan AI mengekstrak wawasan langsung darinya.

Batasan AIChatOne

Untuk menggunakan beberapa LLM tertentu, Anda perlu menyediakan kunci API OpenAI atau Claude Anda sendiri.

Batasan penggunaan dan biayanya bergantung pada model dan kunci API yang Anda gunakan.

Harga AIChatOne

Gratis Selamanya

AI Credits Pro : $3,99/bulan

AI Credits Ultra: $19,9 per bulan

AI Credits Max: $39,9 per bulan

Lifetime Premium: $24,9 (Pembayaran sekali bayar)

Ulasan dan penilaian AIChatOne

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Seringkali frustasi ketika informasi penting hilang di antara email, obrolan, dan dokumen yang tersebar. Perangkat lunak basis pengetahuan yang andal seperti ClickUp mengumpulkan semuanya di satu tempat, memudahkan Anda untuk menemukan, berbagi, dan menggunakan kembali wawasan tim Anda.

10. Tagbox (Terbaik untuk mengorganisir dan mencari perpustakaan aset digital besar)

melalui Tagbox

Mengorganisir aset kreatif agar mudah diakses dan digunakan seringkali menjadi tantangan besar. Tagbox mengatasi hal ini dengan menghadirkan kecerdasan berbasis AI ke seluruh perpustakaan media Anda.

Ini adalah platform manajemen aset digital yang didukung AI, dirancang khusus untuk bisnis, tim produksi, dan agensi kreatif yang menangani volume besar konten visual.

Alih-alih mengandalkan struktur folder yang rumit, Tagbox memanfaatkan pengenalan wajah dan penandaan cerdas untuk membantu Anda mencari foto, video, dan file desain dengan filter yang relevan. Anda juga dapat memperkaya perpustakaan Anda dengan menambahkan metadata, seperti nama klien, lokasi, status persetujuan, dan informasi kontekstual lainnya yang membantu AI menampilkan aset yang tepat secara instan.

Platform ini bahkan memungkinkan Anda melatih model AI kustom, sehingga sistem dapat mengenali logo merek Anda, produk spesifik, dan tema visual berulang dengan akurasi tinggi.

Fitur terbaik Tagbox

Cari seluruh perpustakaan media Anda dengan filter cerdas untuk penemuan aset yang lebih cepat.

Bekerja sama dengan tim Anda dengan berbagi koleksi dan mengonsolidasikan umpan balik dalam satu ruang kerja.

Dukung tim global dengan fitur pencarian dan penandaan AI yang tersedia dalam 100 bahasa.

Batasan Tagbox

Meskipun Tagbox mendukung pengenalan wajah, penggunaannya secara besar-besaran dapat menimbulkan masalah privasi.

Harga Tagbox

Uji coba gratis selama 30 hari

Starter: $300/bulan

Basic: $480/bulan

Pro: $720/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Tagbox

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tagbox?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Kemampuan untuk menyimpan, memberi label, dengan mudah menemukan, dan melihat aset digital dalam format file apa pun, baik itu foto, konten desain grafis seperti email kampanye, banner web, logo, dan bahkan dokumen. Mudah diimplementasikan dalam perusahaan kecil dan mudah digunakan serta intuitif.

Siap untuk beralih ke platform di luar TypingMind? Coba ClickUp

Ada banyak alat obrolan AI dan produktivitas yang tersedia di luar sana.

Beberapa di antaranya unggul dalam pembuatan konten, yang lain dalam kolaborasi tim atau manajemen aset digital. Kabar baiknya? Anda memiliki pilihan.

Namun, jika Anda mencari lebih dari sekadar chatbot AI mandiri, ClickUp menonjol sebagai alternatif yang kuat untuk TypingMind. Platform ini menggabungkan ideasi, manajemen tugas, dokumen, dashboard, dan model AI serta wawasan ke dalam satu ruang kerja yang terintegrasi, memungkinkan Anda untuk brainstorming, mengorganisir, dan mengeksekusi tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Ingin melihat bagaimana hal ini dapat meningkatkan produktivitas Anda? Coba ClickUp hari ini secara gratis dan rasakan cara kerja yang lebih cerdas.

Pertanyaan Umum

Banyak pengguna menyukai TypingMind karena antarmuka yang bersih, respons yang cepat, dan akses mudah ke berbagai model AI. Beberapa pengguna merasa TypingMind membatasi mereka saat ingin kustomisasi yang lebih mendalam, integrasi yang lebih luas, atau otomatisasi gaya agen yang lebih canggih di dalam ruang kerja mereka.

Sebagian besar alternatif TypingMind memungkinkan Anda mengekspor obrolan atau prompt dan mengimpornya dalam format standar seperti JSON atau teks. Tingkat kompatibilitas bervariasi antar alat, jadi penting untuk memeriksa apakah platform baru Anda mendukung unggahan massal atau memerlukan pengaturan manual.

Jika Anda ingin platform yang berfungsi baik baik untuk pengguna individu maupun kolaborasi tim, ClickUp adalah pilihan yang tepat. Anda dapat menikmati akses model yang lebih luas, integrasi yang lebih baik, dokumen bersama, obrolan terorganisir, dan struktur ruang kerja yang dapat diskalakan dengan lancar dari penggunaan pribadi hingga kolaborasi tim penuh.

Ya, sebagian besar alternatif TypingMind memungkinkan Anda beralih antara model AI yang berbeda dan juga memungkinkan Anda menghubungkan basis pengetahuan kustom Anda sendiri. Tingkat kontrol bervariasi tergantung platform, tetapi secara umum Anda akan menemukan fleksibilitas yang lebih besar daripada TypingMind dalam menggabungkan model, sumber data, unggahan dokumen, dan alur kerja.

Alat self-hosting memberikan Anda kendali penuh atas data, model, dan kustomisasi. Namun, mereka juga memerlukan pengaturan teknis, pemeliharaan server, dan biaya berkelanjutan. Di sisi lain, alat AI Chat SaaS menghilangkan beban tersebut dan tetap diperbarui secara otomatis, meskipun Anda harus mengorbankan sebagian fleksibilitas dan kendali langsung demi kenyamanan.