Alternatif Terbaik untuk Follow Up Boss untuk Meningkatkan Manajemen Prospek

Follow Up Boss adalah CRM yang banyak digunakan oleh tim properti.

Aplikasi ini menyimpan semua prospek dan kontak Anda di satu tempat. Anda dapat mengirim email otomatis yang dipersonalisasi, melakukan panggilan telepon, dan mengirim pesan teks kepada prospek pada waktu yang tepat. Seluruh tim Anda bekerja menggunakan satu sistem bersama alih-alih menggunakan berbagai alat yang berbeda.

Meskipun fiturnya premium, harga yang dimulai dari $69/bulan/pengguna cukup mahal bagi agen solo dan tim kecil dengan anggaran terbatas.

Itulah mengapa masuk akal untuk menjelajahi alternatif Follow Up Boss—terutama jika Anda ingin fitur serupa dengan biaya lebih rendah atau dengan kemampuan tambahan.

Alternatif Terbaik untuk Follow Up Boss dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang CRM properti teratas yang dapat digunakan sebagai alternatif Follow Up Boss:

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Alur kerja penjualan properti end-to-end Ukuran tim: Agen individu hingga brokerage perusahaan Template CRM properti, Tampilan peta, Dashboard, Otomatisasi, Dokumen, Aplikasi seluler, Ringkasan AI ClickUp Brain Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. BoldTrail (kvCORE) CRM properti perusahaan berbasis AI Ukuran tim: Tim menengah hingga brokerage besar Situs web IDX, Alat pengumpulan prospek, Kampanye email otomatis, Alur kerja transaksi, Integrasi back-office + QuickBooks Harga kustom BoomTown Generasi prospek terintegrasi + CRM properti Ukuran tim: Tim yang sedang berkembang yang membutuhkan generasi prospek yang skalabel Predictive CRM, Situs web IDX, Pengingat otomatis, Aplikasi seluler, Layanan concierge jaminan keberhasilan Harga kustom IXACT Contact Otomatisasi pemasaran + pembentukan hubungan Ukuran tim: Agen tunggal dan tim kecil Pelatihan untuk tetap terhubung, Kampanye Drip, Posting otomatis di media sosial, Pesan teks massal, Situs web properti Mulai dari $55/bulan CINC Konversi lead online dengan volume tinggi Ukuran tim: Tim dengan banyak lead + ISAs Panggilan otomatis, Pesan massal, Interaksi AI, Aturan rute, Halaman penilaian properti, Dashboard ROI Harga kustom Top Producer CRM terintegrasi MLS untuk alur kerja tradisional Ukuran tim: Tim yang sudah mapan dengan alur kerja yang berat di MLS Sinkronisasi MLS, Rencana Cerdas, Email Ringkasan Pasar, Pengelola Transaksi, Sinkronisasi Email Dua Arah Paket mulai dari $179/pengguna/bulan Sell. Do Pengembang + mitra saluran yang membutuhkan otomatisasi siklus penjualan penuh Ukuran tim: Pengembang properti, broker, jaringan CP Pengelolaan prospek, Pelacakan inventaris, Alat kunjungan lokasi, Alur kerja pasca penjualan, Portal mitra saluran Harga kustom Pipedrive Pengelolaan saluran penjualan visual Ukuran tim: Tim kecil + agen independen Kanban pipeline, Asisten Penjualan AI, CRM Mobile, 300+ integrasi, Pembuat Otomatisasi Paket mulai dari $19/pengguna/bulan HubSpot CRM Pemasaran terintegrasi + CRM gratis Ukuran tim: Agen dan tim yang menginginkan otomatisasi dan alur pemeliharaan Pipa cerdas, agen AI (Prospek/Pelanggan/Konten), Pelacakan email, Alur kerja kustom Paket mulai dari $49/pengguna/bulan Freshsales CRM penjualan berbasis AI dengan komunikasi multichannel Ukuran tim: Tim yang membutuhkan panggilan, SMS, dan email dalam satu platform Penilaian AI Freddy, Panggilan telepon/SMS bawaan, WhatsApp, Wawasan transaksi, CRM seluler Paket mulai dari $11/pengguna/bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Follow Up Boss?

Sebelum beralih, evaluasi CRM properti untuk fitur-fitur berikut:

Penangkapan dan pengalihan prospek: Pastikan CRM dapat dengan mudah mengumpulkan prospek dari portal, situs web, iklan media sosial, dan alat pihak ketiga. Pengalihan otomatis berdasarkan lokasi, kisaran harga, atau ketersediaan agen membantu mengurangi keterlambatan dan meningkatkan waktu respons.

Otomatisasi untuk tindak lanjut: Cari alur kerja cerdas yang secara otomatis mengirim pesan teks, email, dan pengingat. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan prospek potensial hanya karena lupa melakukan tindak lanjut. Pilih alternatif Follow Up Boss yang dilengkapi dengan kampanye drip untuk merawat prospek secara bertahap dalam jangka panjang.

Otomatisasi untuk tindak lanjut: Cari alur kerja cerdas yang secara otomatis mengirim pesan teks, email, dan pengingat untuk membantu Anda Cari alur kerja cerdas yang secara otomatis mengirim pesan teks, email, dan pengingat untuk membantu Anda mengelola proyek properti dengan baik. Anda tidak ingin prospek terbaik menjadi dingin hanya karena lupa melakukan tindak lanjut. Pilih alternatif CRM Follow Up dengan kampanye drop untuk merawat prospek dalam jangka panjang.

Alat komunikasi bawaan: CRM harus mendukung pesan teks, panggilan telepon, pengingat tugas, dan sinkronisasi email dua arah untuk komunikasi yang lancar dan kolaborasi tim.

Integrasi yang menghemat waktu: CRM Anda harus dapat terhubung dengan lancar ke situs web IDX, platform MLS, alat pemasaran, aplikasi penilaian properti, dan perangkat lunak transaksi. Anda tidak perlu membayar banyak add-on tambahan hanya untuk membuat alat-alat tersebut dapat berinteraksi satu sama lain.

Visibilitas dan analitik pipeline: Anda membutuhkan dasbor untuk visibilitas real-time metrik kunci, pelacakan prospek dan transaksi, wawasan yang dapat ditindaklanjuti, pemberitahuan, dan lainnya.

Pengalaman aplikasi seluler: Properti adalah bisnis yang dinamis. Aplikasi seluler memastikan agen dapat merespons prospek secara instan, menjadwalkan kunjungan properti, dan memperbarui alur kerja langsung dari mobil.

Bantuan berbasis AI: AI bawaan harus dapat merangkum percakapan dengan prospek, menyarankan tindakan terbaik selanjutnya, dan menyusun pesan tindak lanjut. Hal ini menjaga konteks dalam satu tempat dan AI bawaan harus dapat merangkum percakapan dengan prospek, menyarankan tindakan terbaik selanjutnya, dan menyusun pesan tindak lanjut. Hal ini menjaga konteks dalam satu tempat dan mengurangi kekacauan akibat berpindah-pindah antara alat

Bantuan berbasis AI: AI bawaan dapat merangkum percakapan prospek, menyarankan tindakan terbaik selanjutnya, dan menyusun pesan tindak lanjut—untuk konteks yang terhubung dan mengurangi AI bawaan dapat merangkum percakapan prospek, menyarankan tindakan terbaik selanjutnya, dan menyusun pesan tindak lanjut—untuk konteks yang terhubung dan mengurangi penyebaran konteks.

Harga yang dapat disesuaikan: Seiring pertumbuhan tim Anda, biaya Anda tidak boleh melonjak. Pilih CRM yang memberikan nilai lebih per pengguna, tanpa biaya tambahan yang tidak terduga untuk fitur-fitur penting seperti otomatisasi, integrasi, dan pelaporan.

👀 Tahukah Anda? Pendapatan perangkat lunak generasi prospek properti mencapai USD 4,5 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai USD 10,2 miliar, dengan pertumbuhan CAGR (Compound Annual Growth Rate) sebesar 9,8% (2026–2033). Tim yang berinvestasi lebih awal dalam CRM yang lebih cerdas dan alat otomatisasi siap untuk meraih keuntungan terbesar.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak CRM Terbaik di Australia

Alternatif Terbaik untuk Follow Up Boss

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Menemukan CRM yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan proses follow-up, visibilitas pipeline, dan tingkat konversi untuk tim properti. Berikut adalah alternatif terbaik untuk Follow Up Boss yang layak dipertimbangkan:

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja penjualan properti dari awal hingga akhir)

Gabungkan tujuan properti, transaksi klien, dan hasil kerja utama Anda dalam ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menggabungkan manajemen proyek properti dan kemampuan CRM dalam satu platform. Manajer penjualan dan agen dapat mengelola prospek, daftar properti, dan transaksi di tempat yang sama.

Mulailah dengan menggunakan Platform Manajemen Proyek Properti ClickUp untuk mengelola semua proyek pengembangan Anda di satu tempat.

Dari akuisisi komersial hingga daftar penjualan properti residensial, setiap tonggak, dokumen, tugas, dan pembaruan pemangku kepentingan tetap terorganisir dalam satu ruang kerja.

Meskipun pada dasarnya merupakan alat proyek, ClickUp menawarkan fitur lengkap gaya CRM: Anda dapat mengelola basis data kontak, properti, tugas, komentar, dan dokumen terkait.

Kelola dan optimalkan semua kebutuhan hubungan pelanggan Anda dengan ClickUp CRM

Untuk operasi yang berfokus pada properti, ClickUp menawarkan tampilan peta yang memungkinkan Anda melihat daftar properti atau lokasi yang ditandai secara geografis, dengan kode warna berdasarkan harga, status, atau aktivitas.

Tugas di ClickUp mewakili item pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti secara individual, yang dapat disesuaikan dengan status, penugas, tanggal jatuh tempo, bidang kustom, dan subtugas, memungkinkan tim untuk melacak dengan jelas apa yang perlu dilakukan.

Dengan aplikasi seluler ClickUp, profesional properti dapat memperbarui daftar periksa dan tugas saat berada di lapangan selama operasi lapangan.

Selain itu, dengan menggunakan ClickUp untuk Manajemen Proyek Penjualan, perwakilan penjualan Anda dapat melacak alur kerja di satu tempat, berkolaborasi dalam transaksi, dan menyerahkan tugas dengan lancar ke tim onboarding tanpa kehilangan konteks.

Jaga agar tim Anda tetap terkoordinasi dengan tampilan tunggal untuk setiap tugas, pesan, dan pembaruan prospek di perangkat lunak manajemen proyek penjualan ClickUp.

Gunakan 15+ Tampilan Kustom untuk memvisualisasikan alur kerja Anda, melacak aktivitas akun, dan berkolaborasi dalam transaksi.

Untuk memantau kesehatan pipeline, Anda dapat menggunakan ClickUp Dashboards.

Dashboard AI Cards mengubah data ruang kerja (tugas, waktu yang dilacak, kemajuan proyek) menjadi laporan visual yang jelas. Anda dapat menyaring dan berbagi dashboard, mengekspornya ke PDF, dan memperbarui otomatis untuk menjaga keselarasan pemangku kepentingan dan transparansi aktivitas penjualan.

Dan kemudian ada ClickUp Brain. Ini adalah lapisan AI terintegrasi pertama yang memahami pekerjaan Anda, memperbarui informasi, dan mengambil tindakan atas nama Anda.

Misalnya, ClickUp Brain dapat membuat rencana bisnis properti berdasarkan tujuan Anda. Ia dapat mengambil data dari proyek yang sudah ada untuk proposal.

Gunakan ClickUp Brain untuk menyusun proposal representasi pembeli.

Selain itu, Anda dapat menggunakan Brain untuk mengunduh transkrip rapat, merangkum laporan, menyusun email tindak lanjut untuk calon klien, memperbarui status listing, dan memberitahu pemangku kepentingan.

Saat menggunakan AI dalam properti dengan Brain, tanyakan pertanyaan seperti “Di mana kita terhambat dalam peluncuran pemasaran?” dan Brain akan memindai ClickUp dan memberikan jawaban untuk Anda.

Dan jika pembuatan konten memakan terlalu banyak waktu, biarkan AI membantu Anda menulis lebih cepat—video ini menunjukkan cara berkolaborasi dengan AI untuk menyempurnakan, menyusun, dan memperhalus pekerjaan Anda secara efisien.

Tidak hanya itu, Anda juga dapat memulai lebih cepat dengan templat CRM properti siap pakai dari ClickUp. Templat ini membantu agen Anda mengelola hubungan, memfasilitasi komunikasi, dan mengatur alur kerja mereka.

Sebagai permulaan, gunakan templat CRM ClickUp untuk mengelola siklus hidup pelanggan. Anda atau agen Anda dapat melacak penjualan, memantau kepuasan pelanggan, dan mengembangkan prospek.

Dapatkan template gratis Dapatkan lebih banyak prospek, tutup lebih banyak listing, dan jalin hubungan dengan setiap klien menggunakan Template CRM Properti ClickUp.

Inilah alasan mengapa tim properti menyukainya:

Simpan semua detail pembeli, penjual, dan properti secara terorganisir di satu tempat.

Sederhanakan komunikasi dengan klien, calon klien, dan mitra.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti pengingat tindak lanjut dan jadwal kunjungan untuk menghemat waktu berharga.

Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data pipeline dan klien Anda untuk mempercepat penutupan transaksi dan meningkatkan pertumbuhan bisnis.

Bagi tim kecil atau agen properti mandiri, ada ClickUp Real Estate Agent Template. Template plug-and-play ini melacak klien, properti, komisi, dan tanggal penting, semuanya terorganisir dalam satu sumber kebenaran.

Dapatkan template gratis Ucapkan selamat tinggal pada prospek yang terlewat dan pastikan setiap calon klien terus maju dengan Template Agen Properti ClickUp.

📌 Otomatiskan Pelacakan Properti Anda dengan ClickUp Autopilot Agents: Melacak setiap pertanyaan pembeli, tugas tindak lanjut, pembahasan harga, dan jadwal pemasaran bisa menjadi sangat membingungkan. ClickUp Agents mengatasi hal itu dengan secara otomatis mengelola manajemen prospek dan pembaruan pipeline untuk Anda. Otomatis buat dan tugaskan tugas begitu prospek baru masuk ke CRM Anda.

Kirim pengingat tindak lanjut tepat waktu setelah pemutaran properti atau penawaran diajukan.

Otomatis memindahkan transaksi melalui tahap-tahap saluran penjualan berdasarkan pemicu.

Posting pembaruan dan komentar langsung di dalam tugas saat milestone kritis tercapai.

Buat ringkasan cepat tentang kemajuan prospek dan kinerja penjualan. Jadi, daripada sibuk dengan pekerjaan administratif, tim Anda dapat fokus pada percakapan yang dapat menutup transaksi lebih cepat.

Fitur terbaik ClickUp

Lihat apa yang penting secara instan: Lacak prospek, transaksi berdasarkan tahap, perkiraan pendapatan, dan kinerja agen dengan Lacak prospek, transaksi berdasarkan tahap, perkiraan pendapatan, dan kinerja agen dengan Dashboard ClickUp sehingga rapat harian Anda menjadi lebih berfokus pada pengambilan keputusan.

Segmentasi dan prioritaskan prospek: Gunakan Gunakan ClickUp Custom Fields , filter kontak berdasarkan lokasi, anggaran, status pinjaman, dan sumber untuk melakukan follow-up dengan lebih cerdas dan cepat.

Simpan semua di tempat Anda bekerja: Buat presentasi listing, catatan persiapan pertemuan, dan berkas kontrak di Buat presentasi listing, catatan persiapan pertemuan, dan berkas kontrak di ClickUp Docs tepat di samping transaksi terkait.

Atur brokerage Anda seperti profesional: Gunakan Gunakan ClickUp Hierarchy untuk mengatur ruang kerja untuk Pembeli, Penjual, dan Admin sehingga setiap agen tahu di mana pekerjaan berada.

Review aset pemasaran lebih cepat: Kumpulkan dan setujui catatan pada foto properti atau brosur dengan Kumpulkan dan setujui catatan pada foto properti atau brosur dengan ClickUp Proofing tanpa perlu berurusan dengan thread email yang berantakan.

Jangan pernah melewatkan tenggat waktu lagi: Visualisasikan jadwal penawaran, inspeksi, dan tanggal penutupan menggunakan Visualisasikan jadwal penawaran, inspeksi, dan tanggal penutupan menggunakan ClickUp Gantt Charts dengan ketergantungan yang jelas.

Otomatisasi tindak lanjut Anda: Aktifkan pengingat, tetapkan pemilik, pindahkan tahap, dan jaga akurasi pipeline secara otomatis dengan Aktifkan pengingat, tetapkan pemilik, pindahkan tahap, dan jaga akurasi pipeline secara otomatis dengan ClickUp Automations

Ingin mengintegrasikan alat-alat dan mempersiapkan bisnis kecil Anda untuk sukses di tahun 2026? Simak panduan langkah demi langkah kami.

Batasan ClickUp

Otomatisasi CRM tingkat lanjut (seperti urutan email) mungkin kurang kuat dibandingkan dengan CRM yang dirancang khusus.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang ClickUp:

ClickUp telah menjadi game-changer bagi bisnis kecil kami. Platform ini menawarkan nilai yang luar biasa dibandingkan dengan solusi CRM lainnya. Sebagai perusahaan properti komersial, menemukan platform yang khusus dirancang untuk industri kami merupakan tantangan. ClickUp memungkinkan kami mengembangkan platform yang disesuaikan dengan kebutuhan kami dan ramah pengguna, sehingga semua orang di kantor dapat menggunakannya, terlepas dari seberapa mahir mereka dalam teknologi.

ClickUp telah menjadi game-changer bagi bisnis kecil kami. Platform ini menawarkan nilai yang luar biasa dibandingkan dengan solusi CRM lainnya. Sebagai perusahaan properti komersial, menemukan platform yang khusus dirancang untuk industri kami merupakan tantangan. ClickUp memungkinkan kami mengembangkan platform yang disesuaikan dengan kebutuhan kami dan ramah pengguna, sehingga semua orang di kantor dapat menggunakannya, terlepas dari seberapa mahir mereka dalam teknologi.

⭐ Bonus: Dengan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX, Anda dapat mendikte email, catatan rapat, deskripsi properti, atau pesan tindak lanjut. Fitur ini mengubah ucapan Anda menjadi teks yang rapi, menyisipkan @mentions, tautan ke tugas/dokumen secara otomatis, mendukung lebih dari 50 bahasa, dan mempelajari kosakata Anda. Anda tetap fokus pada alur kerja; AI akan mengetik dan mengatur strukturnya untuk Anda.

2. BoldTrail (Pilihan terbaik untuk CRM perusahaan properti berbasis kecerdasan buatan)

via BoldTrail

Platform perangkat lunak properti BoldTrail menggabungkan CRM dan komunikasi. Platform ini mendukung penangkapan prospek, otomatisasi pemasaran, alur kerja transaksi, pelaporan, dan operasi back-office dalam satu sistem.

Platform front-office ini memungkinkan Anda menampilkan keahlian Anda dengan situs web IDX bawaan. Gunakan situs web ini untuk mengumpulkan prospek. Anda dapat menambahkan halaman area lokal, halaman penilaian properti, dan menghasilkan wawasan perilaku.

Di sisi back-end, modul BackOffice dirancang untuk broker dan tim yang lebih besar, menawarkan alat penagihan agen, alur kerja onboarding, integrasi QuickBooks, pelacakan komisi, dan pelaporan/analisis.

Bagi perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan dan talenta, modul Recruit menambahkan dasbor perekrutan dan laporan tim. Modul ini menyediakan peta panas transaksi dan kampanye cerdas untuk mendukung retensi dan ekspansi.

BoldTrail Marketplace adalah add-on opsional yang terintegrasi dengan platform CRM BoldTrail utama. Fitur-fiturnya meliputi alat-alat yang sudah terintegrasi seperti PropertyBoost (iklan Facebook berbasis daftar properti), Leads360 (prospek berkualitas yang dikirim secara otomatis), Success Assurance (layanan concierge prospek berbasis AS yang aktif), dan Voicemail Drop (pesan suara otomatis ke kontak).

Fitur terbaik BoldTrail

Generate aliran prospek yang konsisten menggunakan integrasi PPC, halaman arahan, dan rute otomatis untuk tanggapan cepat.

Otomatiskan kampanye drip multi-saluran dengan email berbasis perilaku, SMS, dan rekomendasi properti berbasis AI untuk menjaga klien tetap terlibat.

Kelola daftar properti dan transaksi dalam satu platform dengan alat inventaris, publikasi media sosial, pesan massal, dan integrasi QuickBooks.

Batasan BoldTrail

Platform ini mungkin terasa terlalu banyak fitur untuk tim kecil yang tidak memerlukan otomatisasi alur kerja yang canggih.

Harga BoldTrail

Harga kustom

Ulasan dan peringkat BoldTrail

G2: 4.5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BoldTrail?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang BoldTrail:

kvCORE sangat penting bagi bisnis saya. Saya masuk ke pasar properti pada tahun 2021 setelah pindah dari Florida selama pandemi Covid. Pindah ke tempat baru tanpa jaringan atau kemampuan untuk bertemu orang baru karena lockdown Covid dan kurangnya interaksi langsung serta beralih ke platform virtual menjadi hambatan besar bagi saya untuk mengembangkan bisnis. kvCORE benar-benar berperan besar dalam memulai bisnis saya dan meninggalkan jejak. Saya tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan jika harus membelinya sendiri. Saya menyukainya dan saya menyukai bagaimana mereka terus bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan cara yang lebih baik untuk membantu kita.

kvCORE sangat penting bagi bisnis saya. Saya masuk ke pasar properti pada tahun 2021 setelah pindah dari Florida selama pandemi Covid. Pindah ke tempat baru tanpa jaringan atau kemampuan untuk bertemu orang baru karena lockdown Covid dan kurangnya interaksi langsung serta beralih ke platform virtual menjadi hambatan besar bagi saya untuk mengembangkan bisnis. kvCORE benar-benar berperan besar dalam memulai bisnis saya dan meninggalkan jejak. Saya tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan jika harus membelinya sendiri. Saya menyukainya dan saya menyukai bagaimana mereka terus bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan cara yang lebih baik untuk membantu kita.

👀 Tahukah Anda? 9 dari 10 pembeli dan penjual mengaku akan merekomendasikan agen mereka, tetapi sangat sedikit yang benar-benar melakukannya. Alasannya adalah mereka lupa siapa yang membantu mereka. Tetap terhubung setelah penutupan transaksi dapat mengubah hal itu. Sebuah tindak lanjut cepat di kemudian hari dapat mengubah transaksi masa lalu menjadi mesin rujukan yang andal dan jangka panjang. Minta ClickUp Brain untuk mengatur pengingat untuk Anda setiap kali Anda menyelesaikan sebuah proyek. Atur pengingat dan tugas lainnya dengan memberikan instruksi ke ClickUp Brain

3. BoomTown (Terbaik untuk generasi lead terintegrasi dan CRM untuk tim properti yang sedang berkembang)

via BoomTown

BoomTown adalah platform perangkat lunak properti yang dirancang untuk mengelola generasi prospek, CRM, situs web, dan manajemen tim dalam satu sistem. Platform ini mendukung situs web yang terintegrasi dengan IDX untuk menangkap prospek, melacak prospek tersebut melalui CRM terpusat, memfasilitasi alur kerja tindak lanjut otomatis, dan menyediakan analisis dan pelaporan untuk tim dan broker.

Sistem ini dijual dalam empat paket berjenjang: Launch, Core, Grow, dan Advance. Jika Anda ingin memulai dengan skala kecil, pilih paket Launch dan kemudian skalakan dengan paket lainnya. Layanan bernama Success Assurance menyediakan tim concierge yang membantu memantau dan berinteraksi dengan prospek di platform.

Sebagai alternatif Follow Up Boss, platform ini terintegrasi dengan berbagai alat pihak ketiga (lebih dari 70 integrasi) sehingga pengguna dapat menghubungkan sistem yang sudah ada dan memperluas fungsionalitasnya.

Fitur terbaik BoomTown

Otomatiskan pengalihan prospek, segmentasikan kontak secara cerdas, dan identifikasi peluang prioritas tinggi dengan CRM properti prediktif.

Bangun dan luncurkan situs web kustom yang dilengkapi IDX untuk menangkap prospek, menampilkan daftar properti, dan mengubah pengunjung menjadi kontak.

Tanggapi pertanyaan baru secara instan menggunakan aplikasi seluler BoomTown NOW dengan pemberitahuan real-time dan pelacakan tugas.

Batasan BoomTown

Meskipun BoomTown memiliki fitur "Predictive CRM" yang menampilkan prospek yang paling mungkin konversi menggunakan pelacakan perilaku, sistem ini tidak dilengkapi dengan sistem AI generatif atau otonom.

Harga BoomTown

Harga kustom

Ulasan dan peringkat BoomTown

G2: 4.7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BoomTown?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang BoomTown:

Boomtown selalu praktis. Semua prospek saya ada di sana tanpa saya perlu repot. Pembaruan sangat penting untuk mengetahui di mana klien saya berada dalam proses pembelian rumah mereka. Dibandingkan dengan aplikasi properti lainnya, ini yang terbaik.

Boomtown selalu praktis. Semua prospek saya ada di sana tanpa saya perlu repot. Pembaruan sangat penting untuk mengetahui di mana klien saya berada dalam proses pembelian rumah mereka. Dibandingkan dengan aplikasi properti lainnya, ini yang terbaik.

⚡ Arsip Template: Berinvestasi Lebih Cerdas dengan Template Investasi Properti Berbayar

🧠 Fakta Menarik: Profesional properti yang beralih dari agen ke broker melihat pendapatan median mereka meningkat dari $56K menjadi lebih dari $72K, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Pertumbuhan tersebut seringkali disebabkan oleh sistem yang lebih efisien—broker menghabiskan lebih sedikit waktu untuk administrasi manual dan lebih banyak waktu untuk mengembangkan operasional. Dengan ClickUp, Anda dapat melakukan hal yang sama dengan mengotomatisasi daftar properti, tindak lanjut, dan pelacakan transaksi dari satu ruang kerja.

melalui IXACT Contact

Alternatif Follow Up Boss, IXACT, adalah sistem manajemen kontak yang memungkinkan Anda membuat profil kontak yang lengkap. Anda dapat melacak nomor telepon, alamat rumah dan kantor, anggota keluarga, riwayat rujukan, detail properti/kredit, dan catatan komunikasi.

Dengan fitur coaching otomatis untuk menjaga komunikasi, Anda akan mendapatkan pengingat untuk melakukan panggilan, mengirim email atau pesan teks, menandai ulang tahun pindah atau ulang tahun, dan mengikuti leads melalui CRM properti.

Untuk situs web dan penangkapan prospek, IXACT Contact memungkinkan Anda meluncurkan situs web yang ramah seluler dan dioptimalkan untuk SEO, dilengkapi dengan formulir cerdas, konten blog, dan integrasi IDX opsional untuk daftar properti. Dashboard bawaan menampilkan kesehatan pipeline, aktivitas individu dan tim, manajemen tugas, penugasan, dan pelacakan tujuan.

IXACT Contact juga mengotomatiskan penangkapan dan pemeliharaan prospek. Prospek baru dapat dikumpulkan dari situs web atau penyedia prospek mana pun, termasuk Zillow. Prospek dapat secara otomatis dialokasikan ke kampanye drip untuk tindak lanjut otomatis.

Otomatiskan branding bulanan Anda dengan buletin elektronik yang sudah siap pakai melalui layanan pemasaran surat langsung.

Otomatiskan posting konten properti terbaru ke saluran media sosial untuk tetap terlihat tanpa perlu posting manual secara terus-menerus.

Kirim pesan teks massal yang dipersonalisasi ke grup kontak dan terima balasan di ponsel Anda. Anda juga dapat merespons prospek baru dengan respons otomatis.

IXACT Contact tidak menyediakan dukungan bawaan yang kuat untuk penyimpanan dokumen, penandatanganan elektronik, dan tidak dirancang untuk tahap-tahap kompleks dalam funnel penjualan.

Tersedia uji coba gratis Solusi CRM Terintegrasi dan Pemasaran Email IXACT Contact: $55/bulan

G2: 4.5/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang IXACT Contact:

Saya senang menggunakan sistem CRM IXACT karena memungkinkan saya untuk fokus pada aspek lain dari bisnis properti. Mendapatkan pemberitahuan dan pengingat untuk ulang tahun dan peringatan sangat membantu. Cukup atur dan lupakan! Ya, tidak benar-benar lupakan, tapi Anda tahu maksud saya.

Saya senang menggunakan sistem CRM IXACT karena memungkinkan saya untuk fokus pada aspek lain dari bisnis properti. Mendapatkan pemberitahuan dan pengingat untuk ulang tahun dan peringatan sangat membantu. Cukup atur dan lupakan! Ya, tidak benar-benar lupakan, tapi Anda tahu maksud saya.

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh Email Follow-Up Terbaik

5. CINC (Terbaik untuk konversi lead volume tinggi)

via CINC

CINC dirancang untuk tim properti yang mengelola sejumlah besar prospek online dari sumber seperti SEO, PPC, dan iklan sosial berbayar. Setiap permintaan langsung masuk ke CRM dengan pelacakan sumber lengkap, wawasan perilaku, dan analisis prediktif.

Agen dapat memprioritaskan tahap-tahap funnel penjualan yang tepat dan fokus pada prospek yang paling mungkin melakukan konversi. Aturan rute cerdas memastikan prospek baru langsung diarahkan ke agen atau ISA yang tepat, mencegah waktu respons lambat yang dapat merugikan transaksi.

Setelah prospek masuk ke sistem, agen dapat mengelola setiap titik kontak dari satu tempat menggunakan pemanggil otomatis bawaan, email, dan pesan teks massal. Setiap panggilan, klik, dan percakapan dicatat di garis waktu prospek, menjaga proses tindak lanjut tetap terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan.

CINC AI langsung bertindak untuk menghangatkan permintaan melalui pesan teks, menjaga calon pelanggan tetap terlibat hingga agen manusia siap mengambil alih.

Fitur terbaik CINC

Dorong konversi saat bepergian menggunakan aplikasi seluler yang kuat dengan fitur klik-untuk-telepon dan notifikasi instan.

Tarik penjual dengan halaman arahan penilaian properti khusus dan tindak lanjut CMA otomatis.

Analisis alur kerja Anda dengan dasbor ROI yang menampilkan sumber prospek, biaya, dan metrik konversi agen.

Batasan CINC

Beberapa pengguna merasa sistem ini terlalu bergantung pada add-on, dengan kustomisasi yang terbatas.

Harga CINC

Harga kustom

Ulasan dan peringkat CINC

G2: 4.3/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CINC?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang CINC:

Saya menyukai fitur-fitur yang ringkas dan otomatis di CINC. Fitur-fitur ini telah mempermudah pekerjaan saya dalam melakukan follow-up (terhadap klien lama dan calon penjual/pembeli). Saya tidak lagi merasa khawatir tentang kurangnya follow-up. Fitur AutoTracks di CINC memastikan tim saya tetap terhubung dan tidak terlupakan.

Saya menyukai fitur-fitur yang ringkas dan otomatis di CINC. Fitur-fitur ini telah mempermudah pekerjaan saya dalam melakukan follow-up (terhadap klien lama dan calon penjual/pembeli). Saya tidak lagi merasa khawatir tentang kurangnya follow-up. Fitur AutoTracks di CINC memastikan tim saya tetap terhubung dan tidak terlupakan.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semuanya tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "bekerja tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

6. Top Producer (Terbaik untuk pengguna CRM berpengalaman dan integrasi MLS)

via Top Producer

Alternatif Follow Up Boss, Top Producer, adalah platform manajemen bisnis untuk properti.

Platform ini mengintegrasikan email, pesan teks, pengingat tugas, data listing, dan aktivitas MLS dalam satu platform. Market Snapshot mengumpulkan data MLS secara real-time untuk menghasilkan laporan aktivitas listing yang dapat dikirimkan agen kepada calon klien atau klien existing.

Top Producer juga terintegrasi dengan sumber lead utama—termasuk Zillow, Trulia, Realtor.com, dan iklan lead Facebook—sehingga permintaan baru langsung masuk ke CRM.

Kategorikan kontak menjadi pembeli aktif, penjual, prospek, dan klien lama, dan tetapkan rencana tindak lanjut otomatis. CRM menyimpan riwayat email, panggilan, catatan, dan perkembangan transaksi.

Aplikasi ini juga terintegrasi dengan alat manajemen transaksi dan menawarkan sinkronisasi email dua arah dengan Gmail dan Outlook.

Fitur terbaik Top Producer

Atur penutupan transaksi dengan Transaction Manager yang ringan, yang melacak tanggal transaksi dan kondisi-kondisi tertentu.

Otomatiskan alur kerja Anda menggunakan Smart Plans yang memicu daftar tugas untuk daftar properti dan jenis klien.

Kirim email ringkasan pasar bermerk dengan data MLS real-time untuk menempatkan diri Anda sebagai ahli lokal yang diandalkan dan mengaktifkan kembali prospek lama.

Batasan Top Producer

Tidak ada aplikasi seluler khusus yang dapat digunakan agen saat bepergian.

Harga Top Producer

Pro: $179 per pengguna per bulan

Pro+ Leads: $479/pengguna/bulan

Pro+ Farming: $599 per pengguna per bulan

Pro Teams 5: $399/5 pengguna/bulan

Pro Teams 10: $699/10 pengguna/bulan

Pro Teams 25: $1199/25 pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Top Producer

G2: 3. 1/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Top Producer?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Top Producer:

Saya telah mencoba CRM lain, tetapi selalu kembali ke TP karena tampaknya program ini dirancang dengan sangat baik untuk Agen, Broker, atau siapa pun di bidang properti yang membutuhkan CRM layanan lengkap dengan sistem bawaan yang hebat.

Saya telah mencoba CRM lain, tetapi selalu kembali ke TP karena tampaknya program ini dirancang dengan sangat baik untuk Agen, Broker, atau siapa pun di bidang properti yang membutuhkan CRM layanan lengkap dengan sistem bawaan yang hebat.

📚 Baca Lebih Lanjut: Langkah-langkah Proses Penjualan yang Harus Dilakukan

7. Sell. Do (Terbaik untuk pengembang properti dan penjualan end-to-end)

Sell. Do dirancang untuk pengembang, broker, dan mitra saluran, bukan tim penjualan umum.

Platform ini mencakup alur kerja end-to-end untuk penutupan transaksi. Ini termasuk manajemen prospek, pelacakan inventaris dan kunjungan lokasi, otomatisasi pemasaran (email, SMS, WhatsApp), manajemen saluran penjualan, layanan pasca-penjualan, dan dasbor kinerja untuk wawasan berharga.

CRM properti terintegrasi ini mendukung otomatisasi proses, termasuk penangkapan dan pengalihan prospek, penugasan tugas, alur persetujuan, pembangkitan dokumen, dan pembayaran digital.

Aplikasi mobile-nya memungkinkan agen untuk bekerja di lapangan, dengan akses offline, notifikasi push, dan pelacakan panggilan bahkan saat tidak berada di kantor.

Perbedaan utama antara Sell. Do dan alternatif Follow Up Boss lainnya adalah Sell. Do menawarkan manajemen properti. Anda dapat mengelola ketersediaan unit, harga, pemesanan, dan pemesanan.

Sell. Fitur terbaik

Kelola mitra saluran dengan portal khusus untuk mengalokasikan prospek, melacak kemajuan transaksi, dan mengelola komisi dengan lancar.

Otomatiskan pemesanan dan kelola jadwal pembayaran serta dokumen untuk mempermudah transaksi pasca penjualan.

Analisis kinerja kampanye dengan pelacakan penuh funnel dari sumber lead hingga penjualan akhir.

Jual. Batasan

Aplikasi seluler tidak memiliki beberapa fitur yang ada di versi desktop, sehingga menyulitkan untuk mengelola tugas dan mengakses informasi proyek penting saat sedang bepergian.

Jual. Tentukan harga

Harga kustom

Jual. Lakukan penilaian dan ulasan.

G2: 4.8/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sell. Do?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Sell. Do:

Sell. Do adalah CRM siap pakai yang dirancang khusus untuk industri properti. Platform ini dilengkapi dengan semua integrasi esensial, sehingga tidak memerlukan mitra implementasi eksternal. Platform ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang proses bisnis properti, menjadikannya sangat relevan dan praktis sejak hari pertama. Yang paling menonjol adalah biaya lisensi yang rendah, kinerja yang cepat, dan seberapa cepat tim dapat mulai menggunakan tanpa pengaturan atau penyesuaian yang rumit. Ini efisien, hemat biaya, dan benar-benar dirancang dengan mempertimbangkan industri properti.

Sell. Do adalah CRM siap pakai yang dirancang khusus untuk industri properti. Platform ini dilengkapi dengan semua integrasi esensial, sehingga tidak memerlukan mitra implementasi eksternal. Platform ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang proses bisnis properti, menjadikannya sangat relevan dan praktis sejak hari pertama. Yang paling menonjol adalah biaya lisensi yang rendah, kinerja yang cepat, dan seberapa cepat tim dapat mulai menggunakan tanpa pengaturan atau penyesuaian yang rumit. Ini efisien, hemat biaya, dan benar-benar dirancang dengan mempertimbangkan industri properti.

🧠 Fakta Menarik: Florida memiliki lebih banyak agen properti dan broker properti daripada negara bagian lain di AS. California dan Texas menempati posisi berikutnya.

8. Pipedrive (Terbaik untuk pengelolaan pipeline penjualan visual)

melalui Pipedrive

Pipedrive memudahkan pengelolaan transaksi dengan antarmuka Kanban visualnya. Meskipun tidak khusus untuk properti, firma broker kecil dan profesional properti menggunakan Pipedrive untuk mengelola prospek dan transaksi berkat antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan dengan fitur seret dan lepas.

Setiap transaksi ditampilkan sebagai kartu yang dapat Anda seret dari "New Lead" ke "Showing" hingga "Under Contract", sehingga sangat mudah untuk melihat kemajuan dan mencegah stagnasi.

Pipedrive juga dilengkapi dengan suite CRM AI yang terus berkembang, yang dapat menghasilkan email tindak lanjut, merangkum percakapan email yang panjang, menilai kesepakatan untuk mengidentifikasi prospek dengan niat tinggi, dan menyoroti peluang yang berisiko. AI membantu dalam peramalan dan menyarankan aturan otomatisasi berdasarkan pola alur kerja.

Fitur terbaik Pipedrive

Hubungkan lebih dari 300 alat, termasuk Zillow, Facebook Lead Ads, dan pemanggil telepon, untuk mengoptimalkan aliran prospek dengan integrasi Pipedrive.

Perbarui CRM Anda secara instan dari lapangan menggunakan aplikasi seluler dengan fitur pencatatan panggilan, geolokasi, dan pemindaian kartu nama.

Selesaikan tugas, jadwalkan pertemuan, dan balas email di mana saja dengan aplikasi seluler Android dan iOS.

Batasan Pipedrive

Karena Pipedrive bukanlah platform yang dirancang khusus untuk properti, ia tidak dilengkapi dengan situs web IDX bawaan, manajemen daftar properti, atau pelacakan komisi; fitur-fitur tersebut memerlukan aplikasi tambahan.

Harga Pipedrive

Uji coba gratis selama 14 hari

Lite: $19 per pengguna per bulan

Growth: $34 per pengguna per bulan

Premium: $64 per pengguna per bulan

Ultimate: $89 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Pipedrive

G2: 4.3/5 (2000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Pipedrive:

Sangat mudah dipahami dan dikelola, serta memenuhi kebutuhan pekerjaan saya di sektor properti. Aplikasi mobilenya sangat lengkap dan juga membantu memastikan Anda tidak melewatkan apa pun.

Sangat mudah dipahami dan dikelola, serta memenuhi kebutuhan pekerjaan saya di sektor properti. Aplikasi mobilenya sangat lengkap dan juga membantu memastikan Anda tidak melewatkan apa pun.

9. HubSpot CRM (Terbaik untuk pemasaran terintegrasi dan CRM gratis)

via HubSpot

HubSpot CRM dirancang untuk tim properti yang membutuhkan lebih dari sekadar basis data kontak sederhana. Sebagai CRM yang lengkap, ia membantu sepanjang siklus hidup pelanggan, mulai dari penangkapan prospek hingga pelacakan interaksi, dan keterlibatan pasca penjualan.

Leads dari open house, formulir website, iklan sosial, rujukan, atau portal mengalir langsung ke CRM. HubSpot memperkaya profil mereka dan menempatkannya ke dalam urutan pemeliharaan properti yang spesifik.

Platform ini menyesuaikan dengan alur kerja Anda. Agen dapat membuat alur kerja kustom yang mencerminkan setiap tahap transaksi properti, mulai dari permintaan awal hingga inspeksi, negosiasi, dan penutupan.

Setiap email, pesan teks, panggilan telepon, dokumen, dan tenggat waktu dicatat secara otomatis, sehingga tidak ada yang terlewat selama siklus penjualan yang panjang.

Paket Breeze-nya menawarkan agen AI seperti Prospecting Agent (untuk menemukan prospek dan membuat kampanye pemasaran), Customer Agent (chatbot/asisten), dan Content Agent (untuk menghasilkan konten email dan teks). Bersama-sama, mereka mengotomatisasi tugas dan membantu Anda memperluas jangkauan pemasaran.

Fitur terbaik HubSpot CRM

Atur tindak lanjut satu-ke-satu secara otomatis sehingga prospek baru menerima titik kontak tepat waktu tanpa usaha manual, mengurangi peluang yang terlewat.

Organisir transaksi properti di berbagai tahap (seperti dari Prospek Pembeli hingga Ditutup) dan optimalkan upaya pemasaran harian dengan tugas yang terintegrasi dan pengingat kalender.

Pantau sumber prospek, keterlibatan email, kemajuan transaksi, dan produktivitas tim untuk fokus pada apa yang berhasil dan meningkatkan tingkat konversi.

Batasan HubSpot CRM

Meskipun platform ini menawarkan berbagai fitur, pengaturan dan penyesuaiannya bisa menjadi tantangan tanpa pelatihan atau dukungan yang memadai.

Harga HubSpot CRM

Smart CRM Professional: $49 per pengguna per bulan

Smart CRM Enterprise: $75 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (13.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot CRM?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Capterra tentang HubSpot CRM:

HubSpot CRM sangat ramah pengguna dengan antarmuka yang bersih. HubSpot CRM terintegrasi dengan mudah dengan alat-alat populer seperti Gmail, Outlook, Slack, Shopify, dan WordPress, serta menawarkan integrasi pihak ketiga. Mereka memiliki dukungan pelanggan yang baik.

HubSpot CRM sangat ramah pengguna dengan antarmuka yang bersih. HubSpot CRM terintegrasi dengan mudah dengan alat-alat populer seperti Gmail, Outlook, Slack, Shopify, dan WordPress, serta menawarkan integrasi pihak ketiga. Mereka memiliki dukungan pelanggan yang baik.

👀 Tahukah Anda? Meskipun wanita lajang memiliki 58% dari hampir 35,2 juta rumah yang dimiliki oleh orang Amerika yang belum menikah pada tahun 2022, keunggulan tersebut telah berkurang dari 64% pada tahun 2000.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Manajemen Penjualan Terbaik untuk Melacak Jalur Prospek Anda

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Terbaik untuk penjualan berbasis AI dengan jangkauan multichannel)

melalui Freshworks

Freshsales, bagian dari suite Freshworks, ditujukan untuk tim properti yang menginginkan CRM bertenaga AI dan saluran komunikasi terintegrasi dalam satu platform. Ini membantu agen terhubung melalui telepon, SMS, email, WhatsApp, dan obrolan tanpa perlu berpindah antar alat.

Asisten AI Freddy menganalisis perilaku pembeli dan pola keterlibatan. Ia memberikan skor prospek, mengidentifikasi wawasan, dan menyarankan tindakan terbaik selanjutnya.

Alternatif Follow Up Boss ini memungkinkan agen untuk memprioritaskan peluang yang paling menjanjikan dan memperkuat strategi penjualan mereka dengan keputusan yang didukung data.

Fitur terbaik Freshsales

Kelola transaksi, panggilan, dan pembaruan klien di mana saja menggunakan aplikasi seluler Freshsales yang dilengkapi dengan fitur lengkap dan lokasi geografis.

Integrasikan data penjualan, dukungan, dan pemasaran dengan terhubung ke ekosistem Freshworks yang lebih luas untuk mendapatkan pandangan 360 derajat tentang klien.

Analisis kesehatan dan kinerja pipeline dengan wawasan berbasis AI dan perkiraan penjualan visual untuk mencapai target penutupan Anda.

Batasan Freshsales

Membuat laporan bisa menjadi hal yang menjengkelkan, dan kurang fleksibel serta mudah digunakan dibandingkan dengan beberapa CRM lainnya.

Harga Freshsales

Uji coba gratis selama 21 hari

Growth: $11 per pengguna per bulan

Pro: $47 per pengguna per bulan

Enterprise: $71 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat Freshsales

G2: 4.5/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Freshsales?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Capterra tentang Freshsales:

Platform ini memiliki daftar fitur yang sangat baik. Mulai dari menambahkan kontak/prospek ke platform, mengelola siklus hidup prospek melalui tugas, hingga membuat penawaran untuk mendorong siklus tersebut, platform ini sangat mudah digunakan.

Platform ini memiliki daftar fitur yang sangat baik. Mulai dari menambahkan kontak/prospek ke platform, mengelola siklus hidup prospek melalui tugas, hingga membuat penawaran untuk mendorong siklus tersebut, platform ini sangat mudah digunakan.

TL;DR Alternatif Terbaik untuk Follow Up Boss Adalah…

ClickUp adalah platform manajemen proyek properti dan CRM untuk tim dari berbagai ukuran.

Jika Anda adalah agen independen, ClickUp membantu Anda mengelola pipeline, daftar properti, tugas, dan tindak lanjut di satu tempat.

Jika Anda adalah tim yang sedang berkembang atau brokerage, ClickUp menawarkan dashboard bersama, otomatisasi, penyimpanan dokumen, ringkasan AI dari percakapan, dan visibilitas di setiap listing, tahap transaksi, dan proyek.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk memulai.