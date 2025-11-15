Template Notion Terbaik untuk Perencana Hidup demi Produktivitas

Jika Anda pernah menonton The Good Place di Netflix, Anda tahu tentang sistem poin unik yang membagi tindakan Anda menjadi daftar baik dan daftar buruk. Memeluk teman yang sedih, dan Anda mendapatkan 4,98 poin. Mengambil motor, dan Anda kehilangan 64,88 poin.

Bahkan internet memiliki spreadsheet tentang tindakan-tindakan ini yang beredar di Reddit.

Bayangkan jika hidup benar-benar berjalan seperti itu: setiap tindakan tercatat dengan rapi, setiap keputusan dipertimbangkan dengan cermat. Meskipun kita tidak bisa memberi nilai pada segala hal, yang bisa kita lakukan adalah merencanakan hal-hal besar. Dan di situlah template life planner Notion berperan.

Berbeda dengan sistem poin fiktif dalam sitkom, templat-templat ini memberikan kerangka kerja nyata untuk merencanakan tujuan Anda, menyeimbangkan kehidupan sehari-hari, dan mengelola aspek pribadi dan profesional yang benar-benar membentuk perjalanan Anda.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi template Notion life planner terbaik untuk membantu Anda menciptakan sistem yang memberikan ruang bagi pilihan baik Anda dan sesekali kesalahan.

Apa yang Membuat Template Notion Perencana Hidup yang Baik?

Template Notion yang baik untuk perencanaan hidup membantu Anda menetapkan tujuan, merencanakan hari dan minggu Anda, melacak kebiasaan, dan meninjau kemajuan di dalam ruang kerja Notion Anda.

Template Notion untuk perencanaan hidup yang ideal harus mencakup hal-hal berikut:

Database terhubung untuk tujuan, rencana harian, daftar tugas, dan proyek , sehingga tugas harian terintegrasi dengan hasil akhir.

Pelacakan kebiasaan dengan tampilan mingguan dan bulanan, rentetan, dan pemeriksaan cepat untuk mempertahankan rutinitas.

Kalender dan tampilan mendatang untuk jadwal harian dan perencanaan minggu depan, dengan filter yang mudah diakses.

Tinjau panduan dan jurnal yang membantu Anda merenung, mengukur kemajuan, dan menyesuaikan rencana untuk pertumbuhan pribadi.

Tata letak bersih dengan tampilan galeri, papan, dan kalender, sehingga informasi tetap mudah dibaca dan Anda dapat mengelola kehidupan pribadi dan profesional di satu tempat.

Template Perencana Hidup Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua template perencanaan Notion dan ClickUp:

Berikut adalah tabel ringkasan untuk template Notion dan ClickUp terbaik untuk perencanaan hidup, diformat sesuai SOP Anda:

20 Template Perencana Hidup Notion Gratis Terbaik

Mahasiswa membutuhkan kejelasan untuk tugas-tugas, profesional memerlukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan pencari produktivitas menginginkan pelacakan kebiasaan dan penetapan tujuan dalam satu tampilan.

Template perencana kehidupan Notion gratis berikut ini mengatasi tantangan tersebut secara langsung. Mari kita buat sistem jangka panjang yang mendukung kemajuan dan pertumbuhan pribadi!

1. Perencana Hidup oleh Notion

via Notion

Ada adegan dalam Everything Everywhere All at Once di mana Evelyn terbawa melalui versi demi versi hidupnya. Di salah satunya, dia bertarung di gang. Di yang lain, dia adalah bintang film.

Sungguh membingungkan untuk diamati karena terasa seolah-olah dia menjalani terlalu banyak kehidupan sekaligus. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kelas, tujuan kesehatan, dan rutinitas pribadi saling bersaing untuk mendapatkan perhatian.

Life Planner by Notion menciptakan versi yang lebih teratur dari kekacauan tersebut. Ia memberikan ruang bagi setiap aspek kehidupan Anda, mulai dari afirmasi yang meningkatkan mindset Anda hingga sudut untuk perencanaan makanan. Ada ruang untuk pekerjaan universitas, kebiasaan kesehatan, dan tujuan pribadi, sehingga Anda tidak merasa seperti sedang berputar di antara garis waktu yang paralel. Sebaliknya, semuanya bersatu dalam satu tampilan yang tenang dan jelas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Pantau tenggat waktu universitas bersamaan dengan tujuan pribadi.

Bangun kebiasaan yang lebih sehat dengan pelacak sederhana untuk mindset dan kesejahteraan.

Rencanakan makanan dan latihan tanpa menambah kerumitan dalam hari Anda.

Sesuaikan dasbor dengan afirmasi, gambar, dan warna yang sesuai dengan kepribadian Anda.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang menyeimbangkan kuliah dan kesehatan, profesional sibuk yang menginginkan satu tempat tenang untuk tujuan dan rutinitas, serta siapa pun yang ingin mengganti daftar yang tersebar dengan satu pusat tunggal.

Pelajari cara membuat rencana hidup dengan tutorial video ini:

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Notion

2. Life Wiki oleh Notion

via Notion

Template Life Wiki di Notion terasa seperti peta untuk perjalanan hidup Anda, memberikan gambaran lengkap tentang di mana Anda berada dan ke mana Anda akan pergi.

Template ini dirancang untuk orang yang menginginkan lebih dari sekadar planner harian. Template ini menggabungkan tujuan, kebiasaan, catatan membaca, dan bahkan rencana perjalanan menjadi satu pusat sehingga Anda dapat melihat gambaran keseluruhan kehidupan Anda. Ada ruang untuk mencatat, melacak pertumbuhan pribadi, dan menjaga jurnal secara teratur, sehingga refleksi berada tepat di samping tindakan.

Desainnya mendorong keseimbangan dengan memungkinkan Anda berpindah dengan lancar antara merencanakan minggu depan, memeriksa rutinitas harian, dan mencatat pikiran Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan minggu Anda dengan visibilitas yang jelas terhadap tujuan, kebiasaan harian , dan tugas-tugas penting.

Catat apa yang Anda baca dan buat catatan pribadi yang dapat Anda lihat kembali kapan saja.

Catat rencana perjalanan, catatan, dan refleksi tanpa perlu berganti alat.

Gunakan ruang jurnal untuk merefleksikan kemajuan dan menciptakan ritme pertumbuhan pribadi.

✨ Ideal Untuk: Pengelola kehidupan yang ingin semuanya terorganisir, orang-orang dengan banyak minat yang melacak tujuan, kebiasaan, perjalanan, dan catatan dalam satu tempat, serta perencana reflektif yang sering mencatat dan meninjau.

3. Movie Tracker oleh Notion

via Not ion

Sinema adalah soal apa yang ada dalam bingkai dan apa yang di luarnya.

Sinema adalah soal apa yang ada dalam bingkai dan apa yang di luarnya.

Kerangka itu masih memikat kita hingga hari ini. Bahkan setelah pandemi hampir menutup bioskop-bioskop, industri box office global kembali bangkit, mencapai $26 miliar pada tahun 2022.

Itulah mengapa platform seperti Letterboxd menjadi sangat populer, memberikan penggemar film tempat untuk mencatat apa yang mereka tonton, menulis refleksi singkat, dan mengkurasi "empat favorit mereka."

Template Movie Tracker by Notion membawa semangat yang sama ke ruang kerja Anda. Alih-alih mengunduh aplikasi lain, Anda dapat membuat arsip pribadi langsung di dalam Notion.

Template ini menyediakan ruang untuk sutradara, genre, tag, tanggal rilis, rating, dan ringkasan, sehingga Anda tidak hanya mengingat bahwa Anda menonton sebuah film, tetapi juga mengapa film tersebut meninggalkan kesan mendalam. Memiliki semua informasi tersebut dalam satu dasbor terorganisir berarti Anda tidak perlu repot-repot menyusun kembali riwayat film Anda saat ingin meninjau kembali, merenung, atau bahkan merekomendasikan sesuatu kepada teman.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat sutradara, genre, tanggal rilis, dan rating untuk membuat perpustakaan film yang terus diperbarui.

Tulis ringkasan singkat untuk menangkap bagaimana setiap cerita membuat Anda merasa pada saat itu.

Berikan tag pada film berdasarkan tema atau suasana hati sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan "film yang menenangkan" atau "drama serius".

✨ Ideal Untuk: Penggemar film yang mencatat jam tayang dan rating, penggemar Letterboxd yang ingin catatan lebih mendalam, dan kreator yang mengkurasi daftar tontonan berdasarkan suasana hati.

📖 Baca Juga: Aplikasi Jurnal Digital untuk Bullet Journaling

4. Perencana Camping oleh Notion

via Notion

Menurut Laporan Camping & Outdoor Hospitality 2024 KOA, sekitar 11 juta lebih rumah tangga pergi berkemah pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2019, sebuah tanda jelas bahwa perjalanan outdoor telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern.

Namun, Anda segera merindukan kehidupan kota saat berdiri di hutan dan berharap telah membawa sepasang kaus kaki cadangan.

Template Camping Planner by Notion memudahkan proses reset dengan memberikan satu tempat untuk mengatur setiap detail. Template ini dilengkapi dengan database perlengkapan sehingga Anda tidak akan lupa barang-barang penting, bagian perencanaan makanan untuk mengatur sarapan hingga makan malam, serta slot untuk peta offline dan kontak darurat.

Karena dirancang untuk penggunaan offline, Anda tetap dapat mengakses daftar penting Anda saat koneksi internet terputus.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Buat daftar periksa peralatan yang lengkap agar tidak ada hal penting yang terlewatkan.

Rencanakan menu makanan sebelumnya dan buat memasak di luar ruangan menjadi lebih mudah.

Simpan peta offline dan kontak darurat untuk keamanan di jalan.

Sesuaikan pengaturan yang sama untuk perjalanan akhir pekan dan ekspedisi yang lebih lama.

✨ Ideal Untuk: Penggemar camping akhir pekan dan penggemar van life, keluarga yang merencanakan perlengkapan dan makanan, serta kelompok pecinta alam yang membutuhkan daftar periksa yang ramah offline.

5. Evaluasi Tengah Tahun oleh Notion

via Notion

Di tengah tahun adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, dan menyesuaikan arah sebelum waktu habis. Ini adalah momen untuk tidak hanya melihat apa yang telah Anda lakukan sejauh ini, tetapi juga apa yang layak menjadi fokus Anda di bulan-bulan mendatang.

Mid-Year Review oleh Notion membantu Anda mengambil jeda dengan jelas. Ini membagi refleksi menjadi lima bagian sederhana yang mencakup kehidupan pribadi Anda, sehingga lebih mudah untuk mundur sejenak dan melihat pola yang mungkin terlewatkan dalam kesibukan sehari-hari.

Dalam 20 hingga 30 menit, Anda dapat mencatat apa yang berhasil, apa yang tidak, dan di mana Anda ingin mengubah arah. ⚙️

Keunggulannya terletak pada kesederhanaannya. Alih-alih membingungkan Anda dengan tata letak yang rumit, ia memberikan struktur yang cukup untuk mengatur pikiran Anda sambil memberikan ruang untuk refleksi yang jujur.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tinjau kehidupan pribadi Anda di lima area fokus tanpa kehilangan jejak.

Identifikasi kekuatan, kelemahan, dan perubahan yang ingin Anda lakukan untuk enam bulan ke depan.

Tetapkan tujuan yang praktis dan terasa dapat dicapai, bukan yang menakutkan.

Gunakan template ini sebagai ritual tahunan untuk merenung, mereset, dan kembali menemukan keseimbangan.

✨ Ideal Untuk: Siapa pun yang ingin mereset di tengah tahun, penentu tujuan yang menyukai refleksi singkat yang terarah, tim, atau siswa yang melakukan retrospeksi pribadi dengan cepat.

6. Kalender Perdagangan oleh Notion

via Notion

Tempat sederhana untuk mencatat transaksi dan melihat kembali dengan jelas dapat membuat perbedaan nyata dalam rutinitas trading Anda.

Kalender Perdagangan Notion memberikan tempat yang konsisten untuk Anda. Anda dapat mencatat setiap transaksi, melihat keuntungan dan kerugian pada kalender harian, serta melihat grafik kinerja Anda seiring waktu. Memiliki catatan dan angka Anda berdampingan membantu Anda belajar dari keputusan daripada menebak-nebak.

Template ini juga dapat digunakan sebagai template perencanaan hidup yang lebih luas jika Anda ingin melacak keuangan pribadi atau rutinitas Anda di ruang kerja yang sama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat setiap transaksi dengan tanggal, instrumen, catatan masuk dan keluar, serta hasilnya untuk membangun disiplin.

Lihat laporan laba rugi harian di kalender untuk mengidentifikasi pola dalam waktu, risiko, dan kondisi pasar.

Gunakan grafik bawaan untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan ukuran posisi dengan bukti.

Tambahkan daftar periksa tinjauan mingguan agar rencana minggu depan mencerminkan apa yang Anda pelajari minggu ini.

✨ Ideal untuk: Trader pemula yang sedang membangun disiplin, trader swing atau harian yang melacak laba rugi dan catatan, serta pelajar keuangan yang menganalisis pola seiring waktu.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Bullet Journal untuk Manajemen Proyek agar Tetap di Jalur

7. My Food Planner oleh Notion

via Notion

Template ini untuk hari-hari ketika Anda membuka lemari es sepuluh kali berharap ada sesuatu yang baru muncul. Tidak ada yang berubah, dan makan malam masih terasa seperti teka-teki pada pukul 8 malam.

My Food Planner by Notion memberikan rencana yang teratur sehingga makan terasa mudah, bukan dadakan, dan kehidupan sehari-hari Anda menjadi sedikit lebih terorganisir.

Anda mendapatkan tampilan mingguan yang jelas untuk sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan, plus ruang untuk resep, daftar belanja, dan catatan persiapan cepat. Template ini mendukung pelacakan kebiasaan yang lembut untuk air dan sayuran, dan Anda dapat menduplikasi minggu yang sudah selesai untuk menggunakan kembali favorit dan makanan berulang tanpa harus memulai dari awal.

Selain itu, Anda juga dapat menandai makanan cepat saji untuk hari-hari sibuk dan mengaksesnya di ponsel Anda saat berbelanja, sehingga perencanaan dan pelaksanaan tetap dalam satu alur.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan minggu depan dengan slot makan fleksibel yang sesuai dengan jadwal Anda.

Buat daftar belanja dari resep yang Anda simpan agar berbelanja menjadi lebih cepat.

Lacak kebiasaan seperti minum air, makan buah, sayuran, dan protein untuk mendukung kesehatan.

Simpan catatan persiapan dan sisa makanan agar makan besok sudah setengah jadi.

✨ Ideal Untuk: Orang yang menyiapkan makanan, mahasiswa dengan anggaran terbatas, dan keluarga sibuk yang ingin daftar belanja terhubung dengan menu mingguan sederhana.

8. Perencana Pindah Rumah oleh Notion

via Notion

Kotak, kontrak, kunci, pembersih, dan perubahan alamat. Pindah rumah bisa menjadi hal yang menyenangkan dan menegangkan.

Dua pertiga warga Amerika mengatakan pindah rumah itu stres, dan sebagian besar melaporkan tantangan seperti packing dan pengelolaan anggaran, jadi rencana yang jelas benar-benar membantu.

Template Moving Out Planner by Notion mengumpulkan semua tugas ke dalam daftar periksa yang teratur. Anda dapat mengelompokkan pekerjaan ke dalam kategori seperti packing, pembatalan, dan pembaruan, lalu menandai tenggat waktu di garis waktu atau kalender. Ada bagian yang rapi untuk dokumen, anggaran sederhana, dan daftar persiapan rumah baru.

Simpan konfirmasi utilitas, salinan kontrak sewa, dan pengukuran di satu tempat, lalu tandai kemajuan dengan status dan kotak centang. Ulasan singkat setiap malam menjaga minggu berjalan lancar, dan pada hari pindahan, Anda merasa siap而不是 terburu-buru.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Bagi tugas menjadi kategori seperti packing, pembatalan, dan pembaruan dengan tenggat waktu yang jelas.

Simpan kontrak sewa, identitas, dan bukti pembayaran agar informasi penting mudah diakses di ponsel Anda.

Lacak biaya untuk jasa pindahan, deposit, dan kebutuhan pokok agar tetap dalam anggaran.

Rencanakan minggu pertama di tempat baru dengan tugas-tugas seperti membersihkan, mengatur internet, dan tata letak ruangan.

✨ Ideal untuk: Orang yang baru pindah, orang yang sering berpindah kota dan harus mengurus tagihan utilitas dan sewa, serta teman sekamar yang harus mengkoordinasikan packing, anggaran, dan jadwal.

📖 Baca Juga: Template dan Teknik Brainstorming

9. Pelacak Lamaran Pekerjaan oleh Notion

via Notion

Melamar pekerjaan belum pernah semudah ini dengan munculnya portal pekerjaan dan media sosial, itulah mengapa kini diperlukan lebih banyak perhatian dan struktur untuk menonjol di antara kerumunan.

LinkedIn melaporkan lonjakan volume, dengan jumlah lamaran kerja meningkat lebih dari 45% dibandingkan tahun sebelumnya dan sekitar 11.000 lamaran diajukan setiap menit.

Banyak perusahaan semakin mengandalkan sistem pelacakan pelamar untuk mengatasi lonjakan tersebut, yang berarti detail kecil dan tindak lanjut menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Job Application Tracker by Notion memberikan Anda tempat yang tenang untuk menjalankan pencarian pekerjaan dengan tujuan yang jelas. Anda dapat mencatat setiap posisi pekerjaan, melacak statusnya dari tahap aplikasi hingga penawaran, dan menambahkan tindakan selanjutnya yang jelas sehingga Anda selalu tahu langkah apa yang harus diambil berikutnya.

Setiap entri mencakup detail perekrut, kontak, catatan gaji, dan catatan pribadi, sehingga wawancara terasa lebih terencana daripada terburu-buru. Template Notion ini mengubah tab-tab yang tersebar menjadi sistem sederhana yang benar-benar akan Anda gunakan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Lacak aplikasi dengan status seperti “diajukan,” “wawancara,” “penawaran,” “ditolak,” dan “langkah berikutnya” untuk menjaga momentum.

Simpan nama perekrut, informasi kontak, dan catatan agar tindak lanjut dilakukan tepat waktu dan personal.

Bandingkan peran dengan kisaran gaji, lokasi, tim, dan persyaratan wajib untuk membuat keputusan dengan pikiran yang jernih.

Tambahkan pengingat lembut untuk email ucapan terima kasih, rekomendasi, dan pengecekan rutin.

✨ Ideal untuk: Pencari kerja aktif, orang yang beralih karier yang mengelola pipeline dan tindak lanjut, serta lulusan yang mengatur kontak perekrut dan langkah selanjutnya.

10. Flat Hunting Planner & Tracker oleh Notion

via Notion

Mencari tempat bisa menghabiskan waktu seminggu. Tautan menumpuk, foto-foto menjadi kabur, dan Anda lupa mana yang memiliki pencahayaan terbaik dan mana yang berada di samping jalan raya yang bising.

Flat Hunting Planner & Tracker by Notion memungkinkan Anda memiliki ruang yang tenang untuk mengumpulkan daftar properti, membandingkan opsi, dan merencanakan kunjungan tanpa kehilangan informasi kecil namun penting.

Anda dapat menyimpan setiap properti dengan foto, catatan, dan detail penting, lalu menilai sesuai dengan kriteria wajib dan hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Tersedia basis data penelitian area untuk transportasi, toko, keamanan, dan suasana umum, serta kalender sederhana agar kunjungan dan tindak lanjut jatuh pada hari yang tepat.

Tampilan perbandingan berdampingan membantu Anda memilih dengan pikiran yang jernih daripada harus menggulir obrolan lama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Bangun pusat informasi terpusat dengan foto, tautan, biaya, dan detail kontak.

Tentukan fitur wajib, hal yang tidak bisa ditoleransi, dan fitur tambahan untuk menyaring apartemen yang sesuai dengan gaya hidup Anda.

Rencanakan dan lacak kunjungan di kalender yang rapi dengan pengingat dan catatan setelah setiap kunjungan.

Bandingkan properti yang telah diseleksi secara berdampingan dan buat pilihan akhir dengan percaya diri.

✨ Ideal Untuk: Penyewa yang membandingkan daftar properti dan lingkungan, pemindahan yang menjadwalkan kunjungan, dan pasangan yang menyelaraskan kebutuhan wajib dan hal-hal yang tidak bisa ditoleransi.

📖 Baca Juga: Template Penulisan Konten Gratis untuk Pembuatan Konten yang Lebih Cepat

11. Pelacak Keuangan Pribadi oleh Notion

via Notion

Tugas-tugas keuangan menumpuk secara diam-diam. Sebuah kopi di sini, perjalanan di sana, dan satu pembayaran freelance yang memerlukan penyisihan pajak.

Pelacak Keuangan Pribadi oleh Notion mengubah kekacauan sehari-hari menjadi catatan sederhana yang dapat diandalkan, sehingga Anda tetap terorganisir tanpa perlu membuat spreadsheet dari awal.

Setiap entri pendapatan atau pengeluaran baru akan diberi cap tanggal secara otomatis, sehingga jurnal Anda tetap rapi dan akurat. Anda dapat menyortir berdasarkan kategori, menambahkan catatan, dan menggunakan pengingat pajak yang lembut pada pendapatan yang relevan sehingga Anda dapat menyisihkan uang sebelum terlupa.

Selain itu, tampilan bulanan memudahkan untuk melihat tren, melacak kemajuan menuju tujuan, dan melakukan perubahan kecil yang benar-benar bertahan lama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan anggaran bulanan dan bandingkan pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual.

Lacak tagihan berulang, langganan, dan tanggal jatuh tempo untuk menghindari kejutan.

Siapkan diri untuk pajak dengan catatan yang rapi dan pengingat otomatis untuk menyisihkan dana pajak.

Tinjau ringkasan kategori untuk mengidentifikasi pola dan menyesuaikan kebiasaan demi keuangan yang lebih sehat.

✨ Ideal untuk: Freelancer yang melacak penghasilan dan pajak, mahasiswa yang belajar mengelola anggaran, dan siapa pun yang mengganti spreadsheet dengan catatan keuangan sederhana.

👀 Fakta Menarik: Psikolog menyebutnya planning fallacy: kita hampir selalu mengira tugas akan memakan waktu lebih sedikit daripada yang sebenarnya. Efek ini pertama kali dijelaskan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Solusi sederhana adalah memeriksa berapa lama tugas serupa memakan waktu terakhir kali dan menambahkan buffer.

12. Pelacak Kebiasaan Kopi Nyaman oleh Notion

via Notion

Bayangkan pagi-pagi buta di Gilmore Girls saat Lorelai dan Rory tiba di konter Luke, cangkir kopi menghangatkan tangan mereka, rencana hari mulai terbentuk.

Cozy Coffee Habit Tracker by Notion berusaha menangkap perasaan itu. Ruang kecil yang ramah, tempat Anda beristirahat sejenak, mencatat hal-hal yang penting, dan kembali ke hari Anda dengan sedikit lebih tenang.

Tata letaknya dirancang dengan sederhana. Anda mendapatkan tampilan mingguan yang simpel dengan kotak centang, daftar tugas kecil di samping rutinitas Anda, dan ruang untuk catatan suasana hati atau energi. Tambahkan kebiasaan yang ingin Anda bangun, tetapkan target kecil, dan tulis satu baris singkat tentang bagaimana hasilnya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Lacak kebiasaan dalam tata letak mingguan yang rapi dengan kotak centang cepat dan kemajuan yang sederhana.

Padukan daftar tugas kecil dengan rutinitas Anda agar tugas harian tetap sejalan dengan tujuan Anda.

Tambahkan catatan suasana hati atau energi untuk mengetahui kebiasaan mana yang membantu Anda tetap fokus.

Gunakan refleksi yang lembut untuk merayakan konsistensi dan tetap setia pada rutinitas harian Anda.

✨ Ideal untuk: Pembentuk kebiasaan yang lembut, penggemar rutinitas pagi, dan orang-orang yang ingin melakukan pengecekan mingguan yang nyaman di samping daftar tugas kecil.

13. Perencana Pendakian oleh Notion

via Notion

Jalur hiking cepat ramai. Layanan Taman Nasional melaporkan rekor 331,9 juta kunjungan rekreasi pada tahun 2024. Merencanakan sebelumnya berarti Anda menghabiskan lebih banyak waktu berjalan dan kurang waktu bertanya-tanya apa yang terlupa.

Hiking Planner by Notion memberikan tempat sederhana untuk merencanakan perjalanan dan mengingat apa yang berhasil. Anda dapat mencatat detail jalur, tingkat kesulitan, dan catatan pribadi; menyimpan daftar perlengkapan kecil yang perlu diperiksa sebelum berangkat; serta menyimpan informasi offline untuk tempat-tempat di mana sinyal tidak tersedia.

Template ini juga memungkinkan Anda mengelompokkan pendakian berdasarkan wilayah atau musim, serta menyortir berdasarkan jarak atau ketinggian, sehingga memilih rute yang tepat untuk hari itu terasa mudah. Anda dapat menduplikasi perjalanan sebelumnya dengan satu klik untuk menggunakan kembali daftar perlengkapan, peta, dan jadwal, sehingga memulai perjalanan berikutnya menjadi lebih cepat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Bangun basis data jalur hiking dengan jarak, ketinggian, peta, dan catatan sehingga hiking di masa depan lebih mudah dipilih.

Lacak perlengkapan penting dan daftar barang bawaan untuk tetap terorganisir sebelum keberangkatan dini hari.

Simpan detail offline seperti titik awal jalur, koordinat, dan kontak darurat untuk ketenangan pikiran.

Catat kondisi, kecepatan, dan poin penting agar Anda dapat merefleksikan dan merencanakan dengan lebih baik di lain waktu.

✨ Ideal Untuk: Pendaki harian yang merencanakan rute dan perlengkapan, backpacker yang menyimpan detail offline, dan pecinta alam yang mencatat catatan jalur dan musim.

📖 Baca Juga: Aplikasi Daftar Tugas Terbaik

14. Perencana Akademik Mahasiswa – Clean oleh Notion

via Notion

Minggu awal perkuliahan terasa ringan hingga tiga dosen mengumumkan tenggat waktu pada hari yang sama. Dengan begitu banyak hal di halaman Anda, Anda membutuhkan satu halaman yang menunjukkan apa yang penting terlebih dahulu dan apa yang bisa ditunda.

Student Academic Planner – Clean by Notion memberikan Anda halaman tunggal yang tenang untuk bernafas, melihat apa yang harus diselesaikan, dan memutuskan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Template ini rapi, ramah, dan mudah diikuti saat minggu Anda mulai terasa padat.

Otomatisasi membantu Anda mencatat pekerjaan baru dengan cepat dan memperbarui status, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memperbaiki daftar dan lebih banyak waktu untuk belajar. Anda dapat melacak kebiasaan yang mendukung rutinitas Anda, membuka pusat belajar kecil untuk sesi yang terfokus, dan melihat ujian dan tugas mendatang di kalender yang jelas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat tugas dan ujian dengan status siap dan tanggal jatuh tempo sehingga perencanaan hanya memakan waktu beberapa menit.

Gunakan pelacak kebiasaan dan ruang belajar tenang untuk membangun rutinitas harian yang konsisten.

Lihat kalender sederhana untuk minggu depan dan tambahkan catatan singkat setelah setiap kelas.

Sesuaikan subjek, prioritas, dan pengingat agar daftar tugas Anda sesuai dengan cara Anda sebenarnya belajar.

✨ Ideal Untuk: Mahasiswa yang mengelola tugas dan ujian, pembelajar yang ingin menggabungkan kebiasaan dan jadwal dalam satu halaman rapi, serta pembuat rutinitas belajar.

15. Perencana Mingguan oleh Notion

via Notion

Sebuah studi enam negara yang diterbitkan di Nature melaporkan bahwa jadwal empat hari kerja mengurangi kelelahan dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik tanpa mengorbankan kinerja. Pada saat yang sama, perusahaan seperti Microsoft memperketat kebijakan kembali ke kantor menjadi tiga hari seminggu, yang membuat perencanaan waktu kerja di kantor dan waktu kerja mendalam menjadi lebih penting.

Weekly Planner by Notion memberikan Anda satu halaman yang jelas untuk melihat minggu ke depan, mengelompokkan tugas berdasarkan kategori, dan memilih apa yang sebenarnya layak menjadi fokus Anda hari ini. Rasanya sederhana dan ramah, sehingga perencanaan menjadi pemeriksaan cepat daripada tugas yang membosankan.

Anda dapat beralih tampilan untuk melihat jadwal harian, papan Kanban yang rapi, atau ringkasan bulanan, dan warna-warna memudahkan pembacaan status dengan sekilas. Tombol cepat membantu Anda mencatat tugas harian dalam hitungan detik, lalu menyortirnya ke tempat yang tepat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan minggu depan dengan tampilan multi untuk hari ini, minggu ini, dan bulan ini.

Catat daftar tugas dengan cepat menggunakan tindakan cepat, lalu prioritaskan tugas harian.

Grupkan tugas berdasarkan kategori, proyek, atau area kehidupan agar pekerjaan dan kehidupan pribadi tetap seimbang.

Pantau kemajuan dengan sorotan status sederhana yang membantu Anda tetap fokus pada hal-hal yang paling penting.

✨ Ideal untuk: Profesional yang merencanakan minggu dengan sekilas, kreator yang mengelola proyek dan urusan sehari-hari, serta siapa pun yang menyukai Kanban dan kalender.

16. Perencana Perjalanan oleh Notion

via Notion

Perjalanan kembali dalam warna penuh. UN Tourism melaporkan sekitar 1,4 miliar kedatangan internasional pada 2024, hampir pulih sepenuhnya, sementara IATA mengatakan lalu lintas udara internasional mencetak rekor baru pada tahun itu.

Perencanaan yang baik kembali penting karena penerbangan dan itinerari seringkali sibuk dan berubah dengan cepat. Travel Planner by Notion mengumpulkan perjalanan Anda ke dalam satu halaman yang tenang.

Anda dapat menyimpan penerbangan, penginapan, nomor konfirmasi, dan transportasi lokal dalam bagian yang rapi, lalu tambahkan tautan untuk tiket dan peta sehingga semuanya hanya dengan sekali ketuk. Daftar packing berada di samping rencana harian, dan catatan untuk restoran atau museum berada tepat di samping waktu dan alamat.

Ini juga membantu sebelum Anda berangkat. Anda dapat menambahkan pemeriksaan visa, pengingat paspor, dan catatan anggaran, lalu mengurutkan rencana berdasarkan kota atau hari sehingga minggu depan mudah dibayangkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Kumpulkan penerbangan, hotel, dan pemesanan dengan tanggal, nomor, dan tautan cepat untuk akses yang mudah.

Buat jadwal harian dengan waktu, peta, dan catatan agar Anda tetap fokus pada perjalanan.

Simpan daftar barang bawaan, kontak darurat, dan informasi offline dalam satu tempat untuk ketenangan pikiran.

Lacak anggaran perjalanan sederhana dan simpan bukti pembayaran atau tangkapan layar untuk ditinjau setelah Anda kembali.

✨ Ideal untuk: Pelancong solo dan keluarga, pecinta itinerary yang ingin menyimpan pemesanan dan packing di satu tempat, serta perencana perjalanan yang hemat biaya.

📮Wawasan ClickUp: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukan ini, sebuah AI perlu mampu: memahami tingkat prioritas untuk setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tugas atau menyesuaikan tugas, dan mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah yang terintegrasi. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengonsolidasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan pertemuan dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Selamat tinggal pekerjaan yang membosankan!

17. Jurnal oleh Notion

via Notion

Beberapa hari berlalu begitu saja. Percakapan yang ingin Anda ingat, kemenangan kecil di tempat kerja, atau pemikiran di kereta yang terasa penting tapi terlupakan sebelum Anda sampai di rumah.

Journal by Notion memberikan Anda ruang tenang untuk mencatat momen-momen penting dan merenung, sehingga kehidupan sehari-hari Anda terasa lebih terarah dan pertumbuhan pribadi Anda lebih mudah terlihat.

Entri akan diberi cap tanggal secara otomatis, dan Anda dapat menandainya berdasarkan suasana hati, topik, atau proyek untuk akses mudah di kemudian hari. Tambahkan catatan singkat atau catatan panjang, sisipkan foto atau memo suara, dan gunakan prompt sederhana untuk mengecek progres di akhir hari.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tulis jurnal harian dengan tag untuk suasana hati, tema, dan tonggak pencapaian yang ingin Anda tinjau kembali.

Catat momen spesial, ide, dan pelajaran yang dipetik agar tidak hilang.

Tambahkan foto, klip, atau refleksi singkat untuk membuat catatan yang lebih kaya tentang kehidupan Anda.

Periksa entri secara mingguan untuk mengenali pola, tetap fokus, dan menyesuaikan rencana dengan bijak.

✨ Ideal Untuk: Penggemar refleksi harian, kreator yang menangkap ide dan momen, serta siapa pun yang menandai suasana hati dan tema untuk tinjauan yang mendalam.

18. Pelacak Kebiasaan oleh Notion

via Notion

Perubahan jarang datang dalam satu momen heroik. Ia muncul dalam pengulangan yang tenang, pilihan-pilihan kecil yang mengajarkan pikiran Anda tentang siapa Anda yang sedang menjadi.

Habit Tracker by Notion membantu Anda menghargai pilihan tersebut dengan mengubah niat harian menjadi tanda centang sederhana yang menyenangkan untuk dicentang. Satu klik pada blok tombol mencatat usaha hari ini, dan tata letak yang tenang memudahkan Anda untuk kembali besok.

Anda dapat menambahkan kebiasaan yang penting bagi Anda, menetapkan target kecil, dan melihat tren kebiasaan berkembang sepanjang minggu dan bulan. Ada ruang untuk catatan singkat di samping setiap kebiasaan, sehingga Anda ingat apa yang membantu dan apa yang menghalangi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Lacak kebiasaan harian dengan satu klik dan lihat tren secara sekilas.

Grup kebiasaan berdasarkan tema seperti kesehatan, belajar, atau fokus untuk menjaga prioritas tetap jelas.

Tambahkan catatan singkat atau refleksi untuk memahami apa yang mendukung konsistensi.

✨ Ideal untuk: Pencari konsistensi, pemula dalam bidang kesehatan yang melacak kemajuan kecil, dan orang yang lebih menyukai tombol sederhana dan tampilan streak.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Notion untuk Manajemen Proyek

19. Dashboard Kehidupan oleh Notion

via Notion

Kuncinya bukanlah memprioritaskan jadwal Anda, tetapi menjadwalkan prioritas Anda

Kuncinya bukanlah memprioritaskan jadwal Anda, tetapi menjadwalkan prioritas Anda

Kutipan Stephen Covey ’s tidak bisa lebih relevan untuk template kami berikutnya.

Life Dashboard by Notion memberikan Anda satu halaman tenang untuk memulai hari dengan niat, melihat jadwal Anda, dan menjaga beberapa tujuan yang berarti tetap dalam pandangan.

Anda dapat mencatat jurnal, melacak kebiasaan dan kesehatan, serta menyimpan catatan kelas atau pekerjaan tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Bagian untuk membaca, keuangan, dan ide kreatif berada di samping daftar tugas singkat, dan widget yang ramah membantu Anda melihat kemajuan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan hari dan minggu Anda dengan jadwal yang rapi, tujuan, dan daftar tugas dalam satu tampilan.

Pantau kebiasaan, suasana hati, dan kesehatan agar rutinitas harian mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Simpan entri jurnal, catatan membaca, dan catatan kelas atau proyek dengan rapi dan terorganisir.

Gunakan widget cepat untuk melihat kemajuan dan tetap fokus pada hal-hal yang paling penting.

✨ Ideal Untuk: Minimalis yang menginginkan satu tempat untuk memulai hari, mereka yang mengejar keseimbangan dengan melacak tujuan, kebiasaan, dan catatan secara bersamaan, serta mereka yang melakukan pengecekan harian.

👀 Fakta Menarik: “Prioritas” dalam bahasa Inggris awalnya digunakan dalam bentuk tunggal selama sekitar 500 tahun. Kita baru mulai menggunakan “prioritas” pada abad ke-20 ketika pekerjaan semakin bertambah. Perencanaan sebagian adalah seni mengakui bahwa tidak mungkin ada sepuluh hal “pertama”.

20. Aesthetic That Girl Life Planner oleh Notion

via Notion

Jika feed Anda dipenuhi dengan video rutinitas pagi, Anda pasti tahu suasananya. Sinar matahari, meja yang rapi, kopi es, peregangan singkat, dan kemudian daftar yang rapi yang menentukan suasana hari itu.

Aesthetic That Girl Life Planner by Notion membawa energi TikTok ke dalam daftar periksa rutinitas pagi yang tenang dan praktis yang benar-benar bisa Anda gunakan.

Di dalamnya, Anda mendapatkan tampilan sederhana untuk hari, minggu, dan bulan Anda, serta ruang yang nyaman untuk kebiasaan, catatan pikiran, daftar keinginan, dan bacaan. Template ini membantu Anda menetapkan tujuan, melacak rutinitas kecil, dan menepati janji pada diri sendiri.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan hari, minggu, dan bulan Anda dengan prioritas yang jelas dan pengecekan yang mudah.

Pantau kebiasaan dan rutinitas agar kemajuan terasa stabil, bukan stres.

Catat ide-ide di halaman brain dump dan wishlist sebelum hilang.

Kelola proyek dan daftar buku di satu tempat, lalu tinjau kemajuan dengan tata letak yang tenang dan estetis.

✨ Ideal untuk: Pecinta rutinitas yang terinspirasi oleh video rutinitas pagi, mahasiswa dan profesional muda yang sedang membangun kebiasaan, serta perencana yang mengutamakan estetika.

Batasan Notion

Meskipun sebagian besar template Notion mudah digunakan dan dilengkapi dengan fitur-fitur berguna, mereka tidak luput dari kelemahan.

Notion AI tidak memiliki kemampuan untuk langsung mengedit properti basis data.

Notion AI tidak memiliki kemampuan untuk langsung mengedit properti basis data.

Pengguna dalam thread Reddit ini juga menyebutkan masalah pembekuan dalam obrolan panjang, ringkasan AI yang tidak akurat, dan kualitas model yang terasa tertinggal dibandingkan alat lain. Hal ini menimbulkan beberapa batasan praktis yang perlu diperhatikan saat Anda mengatur template Notion untuk perencanaan hidup.

AI tidak dapat menulis ke bidang basis data, jadi pembaruan massal masih memerlukan pekerjaan manual atau solusi alternatif.

Halaman besar memperlambat. Pisahkan pelacak kebiasaan, jurnal, dan daftar tugas menjadi tampilan yang lebih kecil dan terhubung.

Batasan rencana gratis cepat habis: unggahan file 5 MB, riwayat versi singkat, dan uji coba AI yang sangat terbatas.

Pengeditan di perangkat seluler terasa sempit dan penggunaan offline terbatas, jadi perubahan mendalam sebaiknya dilakukan di desktop.

Template ini fleksibel tetapi tidak plug and play. Hubungan, rollup, dan izin memerlukan pengaturan yang cermat untuk menjaga tugas, tujuan, dan entri tetap sinkron.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pelacak Tujuan Terbaik

Template Notion Alternatif

Anda tahu momen ketika pembaruan sederhana berubah menjadi perburuan harta karun? Tugas-tugas tersebar di berbagai platform: satu di aplikasi, catatan di platform lain, ringkasan di email, dan dokumen setengah jadi terbuka di tempat lain. Itu adalah pemborosan waktu kerja , dan secara diam-diam menguras waktu dan energi Anda.

ClickUp hadir dengan ruang kerja AI terintegrasi .

Ia menggabungkan tugas, dokumen, dasbor, dan Work AI ke dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu lagi mengejar tautan dan mulai membuat kemajuan. Ia mengatasi penyebaran konteks dan proses, dan bahkan membantu mengatasi penyebaran AI dengan memberikan penulisan, perencanaan, dan wawasan di ruang yang sama.

Jika template Notion untuk perencanaan hidup telah menjadi sistem awal Anda, ClickUp adalah peningkatan yang dapat menyesuaikan dengan minggu-minggu sibuk dan tim yang nyata.

1. Template Perencanaan Hidup ClickUp

Dapatkan template gratis Lakukan penyesuaian kecil saat kehidupan menjadi sibuk dengan Template Rencana Hidup ClickUp.

Jika Anda telah mencoba template Life Planner Notion dan masih merasa terbagi ke berbagai arah, Template Life Plan oleh ClickUp memberikan satu tempat tenang untuk mengintegrasikan semuanya.

Template ini membantu Anda mengidentifikasi hal-hal yang penting, menetapkan beberapa tonggak pencapaian, dan memilih tindakan kecil berikutnya yang sesuai dengan minggu Anda yang sebenarnya. Anda dapat melihat kemajuan Anda dengan jelas, yang memudahkan untuk tetap konsisten, menyesuaikan rencana saat terjadi perubahan, dan tetap berkomitmen pada tujuan Anda.

Anda dapat merencanakan tujuan jangka panjang di Daftar Rencana, mencatat ide di Papan Kehidupan, dan mengikuti panduan singkat “Memulai” agar tidak pernah menghadapi halaman kosong. Bidang Kustom seperti Area dan Mitra Akuntabilitas menjaga konteks tetap dekat, sementara status sederhana seperti To Do, Dalam Proses, dan Selesai membuat langkah selanjutnya jelas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tetapkan tujuan yang jelas, tambahkan tonggak pencapaian, dan ubah menjadi tugas harian yang benar-benar akan Anda selesaikan.

Lihat kemajuan dengan cepat melalui status yang tenang dan dasbor yang sederhana.

Simpan area kehidupan seperti kesehatan, karier, dan keuangan dalam satu tempat sehingga pilihan Anda sesuai dengan nilai-nilai Anda.

Undang teman atau mentor sebagai mitra akuntabilitas dan tinjau minggu bersama.

✨ Ideal Untuk: Penentu tujuan jangka panjang, orang yang mengubah tonggak pencapaian menjadi tindakan mingguan, dan siapa pun yang ingin melihat kemajuan di berbagai aspek kehidupan.

2. Template Perencanaan Akhir Hayat ClickUp Gratis

Dapatkan template gratis Mulailah dengan sederhana dan tambahkan sedikit demi sedikit dengan Template Perencanaan Akhir Hayat ClickUp Gratis.

Merencanakan akhir hidup Anda adalah pekerjaan yang sensitif. Hal ini meminta Anda untuk berhenti sejenak, memikirkan keinginan Anda, dan memudahkan hal-hal bagi orang-orang yang Anda cintai.

Template Perencanaan Akhir Hayat ClickUp Gratis memberikan tempat yang nyaman untuk mengumpulkan semua hal di satu tempat sehingga keluarga Anda tidak perlu mencari atau menebak-nebak di saat yang sulit.

Anda dapat menyimpan dokumen penting, kontak, dan instruksi dalam satu tempat, lalu menggunakan daftar periksa untuk mencatat apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu diperhatikan.

Ada juga ruang untuk detail praktis seperti akun dan kebijakan, serta aspek-aspek yang peduli keluarga Anda, seperti musik, surat, dan bagaimana Anda ingin hari Anda terasa. Anda dapat meninjau ulang setiap tahun, melakukan pembaruan kecil, dan tahu bahwa hal-hal yang penting telah dituliskan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Simpan dokumen penting, kebijakan, dan identitas dengan catatan tentang lokasi asli dokumen dan siapa yang harus dihubungi pertama kali.

Catat keinginan medis, perawatan yang diinginkan, dan instruksi praktis agar keputusan terasa jelas.

Simpan preferensi pemakaman atau peringatan, musik, bacaan, dan pesan pribadi di satu tempat.

Lacak kemajuan dengan status sederhana dan daftar periksa yang praktis, sehingga orang terdekat Anda dapat mengaksesnya dengan mudah saat membutuhkannya.

✨ Ideal Untuk: Keluarga yang mengatur keinginan dan dokumen, pengasuh yang membutuhkan kejelasan, dan siapa pun yang ingin rencana yang terperinci dituliskan.

📖 Baca Juga: Aplikasi Perencana Digital Gratis Terbaik

3. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Mulailah dengan sederhana dan tambahkan sedikit demi sedikit dengan Template Perencanaan Akhir Hayat ClickUp Gratis.

Ingat musim ketiga The Bear saat Carmy terus mengubah menu setiap hari? Makanannya berani, tapi pelayanannya jadi berantakan. Pesanan menumpuk.

Begitulah rasanya sehari tanpa rencana. Template Perencana Harian ClickUp memberikan papan kerja yang rapi yang Anda butuhkan agar pekerjaan berjalan lancar dan tidak ada yang terbengkalai.

Anda dapat mengelompokkan tugas ke dalam kategori “Pribadi,” “Pekerjaan,” atau “Tujuan,” lalu menetapkan prioritas yang fleksibel sehingga tugas-tugas penting muncul di bagian atas. Tampilan kalender yang bersih membantu Anda menempatkan pekerjaan di tempat yang tepat, dan status sederhana seperti “Buka” dan “Selesai” memudahkan pemantauan kemajuan.

Jika Anda suka memulai dengan cepat, tampilan "Start Here" menampilkan rencana Anda sehingga Anda tidak pernah menghadapi layar kosong.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan hari Anda dalam hitungan menit, lalu centang daftar tugas yang harus dilakukan seiring berjalannya waktu agar tetap terorganisir.

Kelompokkan pekerjaan tim, tugas sekolah, dan tugas pribadi untuk menjaga batasan yang jelas dan fokus perhatian.

Gunakan kalender untuk menempatkan tugas secara real-time sehingga jadwal harian sesuai dengan energi Anda.

Catat catatan singkat dan tindak lanjut kecil agar tidak ada yang terlewat antara rapat atau kelas.

✨ Ideal untuk: Orang yang suka memulai hari dengan kalender, mahasiswa dan profesional yang membagi tugas kerja dan pribadi, serta penggemar daftar periksa.

4. Template Rencana Aksi Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Ubah niat menjadi tugas harian menggunakan Template Rencana Aksi Harian ClickUp.

Hari kerja modern terus memanjang. Indeks Tren Kerja Terbaru Microsoft menemukan bahwa pertemuan setelah pukul 8 malam meningkat 16% secara tahunan, dengan orang-orang bertukar puluhan pesan di luar jam kerja.

Jika itu terdengar familiar, Template Rencana Aksi Harian ClickUp memberi Anda awal yang segar setiap pagi. Anda menetapkan satu tujuan yang jelas, membaginya menjadi tindakan kecil, dan menatanya dalam garis waktu yang sederhana.

Di dalamnya, Anda dapat mengelompokkan tugas untuk urusan pribadi dan pekerjaan, menambahkan prioritas cepat, dan melihat kemajuan dengan sekilas. Tampilan untuk tujuan, garis waktu, dan langkah tindakan memudahkan Anda merencanakan hari, lalu menyesuaikan saat kehidupan terjadi.

Anda juga dapat melacak kemajuan dan memantau hasil Anda sesuai dengan tujuan Anda menggunakan Dashboard ClickUp.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan hari yang realistis antara tugas kerja dan pribadi sehingga Anda tetap terorganisir dan masih memiliki energi setelah jam kerja.

Bagi tugas besar menjadi langkah-langkah aksi, tetapkan pemilik, dan lacak kemajuan tanpa perlu meninggalkan planner harian Anda.

Buat rutinitas pagi dan malam yang dapat diulang agar rutinitas harian Anda konsisten dan Anda tetap fokus.

Beralih dari ide ke eksekusi dengan cepat saat prioritas berubah, menjaga momentum, dan menghindari penyebaran konteks.

✨ Ideal Untuk: Pembuat yang memilih satu tujuan harian, tim yang membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah jelas, dan hari-hari yang sibuk yang membutuhkan perencanaan ulang cepat.

📖 Baca Juga: Template Rencana Perawatan Diri Gratis

5. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Rayakan langkah-langkah kecil yang berkontribusi besar dengan Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp.

Anda membuka ponsel dan melihat tiga hal sekaligus: streak Duolingo yang hampir habis, pengingat gym yang Anda tunda dua kali, dan artikel yang disimpan tentang memperbarui portofolio Anda.

Anda peduli dengan semuanya, tetapi rencana Anda tersebar di lima tempat yang berbeda, dan tidak ada yang terhubung. Template Rencana Pengembangan Pribadi dari ClickUp memberikan satu tempat untuk pertumbuhan pribadi Anda.

Begini cara kerjanya: Tetapkan satu atau dua tujuan kuartalan yang jelas, tambahkan target mingguan kecil, dan catat keberhasilan agar Anda benar-benar melihat kemajuan. Tampilan untuk perencanaan, tindakan, dan pelacakan berada berdampingan, yang membantu Anda tetap fokus dan mencapai tujuan.

Template ini juga fleksibel untuk kehidupan nyata. Gunakan untuk keterampilan karier, rutinitas kesehatan, dan proyek passion di ruang yang sama.

Untuk melangkah lebih jauh, Anda dapat menghubungkan Rencana Pengembangan Pribadi Anda dengan ClickUp Docs . ClickUp Docs memungkinkan Anda membuat dokumen dinamis, wiki, dan catatan yang tetap terhubung dengan tujuan dan tugas Anda. Baik itu menyimpan artikel, menulis refleksi, atau menjaga catatan belajar, semuanya tetap berada di ruang kerja yang sama tempat rencana Anda berada.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan tujuan karier Anda menjadi keterampilan yang perlu dipelajari, tugas yang perlu dilatih, dan bukti yang dapat Anda tunjukkan dalam penilaian.

Bangun rutinitas kesehatan dengan kebiasaan, pemeriksaan mingguan, dan tempat yang nyaman untuk melacak suasana hati dan energi.

Buat jalur belajar untuk buku dan kursus agar waktu belajar tidak tergeser oleh tugas-tugas harian.

Ubah tujuan jangka panjang menjadi tugas harian, dan tinjau kemajuan dengan cepat.

✨ Ideal untuk: Profesional yang sedang mengembangkan karier dan memetakan keterampilan, penggiat kesehatan yang melacak rutinitas, dan pembelajar seumur hidup yang mengubah tujuan menjadi tindakan.

6. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Jadikan kemajuan Anda mudah dilihat dan dirayakan dengan Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp.

Kebiasaan sedang menjadi tren. Buku Atomic Habits karya James Clear telah terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia, yang menunjukkan betapa banyak dari kita yang berusaha membangun rutinitas yang lebih baik dan konsisten menjalankannya.

Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp memberikan cara yang lembut dan visual untuk menepati janji pada diri sendiri. Anda dapat menamai beberapa kebiasaan yang penting bulan ini, melihat tren kebiasaan Anda berkembang, dan mengidentifikasi hari-hari yang memerlukan penyesuaian.

Di balik layar, templat penumpukan kebiasaan ini praktis dan ramah pengguna. Jika Anda suka angka, bidang kustom membantu Anda melacak target, dan tampilan "mulai" yang singkat membuat proses pengaturan terasa mudah而不是menakutkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Bangunlah sejumlah kecil kebiasaan harian dan lacaklah di satu tempat yang rapi.

Lihat tren dan kemajuan sederhana agar tetap termotivasi di minggu-minggu sibuk.

Tambahkan bidang kustom untuk hal-hal seperti langkah, halaman yang dibaca, atau tujuan hidrasi.

Review bulan Anda untuk mengenali pola dan pilih satu kebiasaan yang akan ditingkatkan selanjutnya.

✨ Ideal untuk: Pengguna yang suka menumpuk kebiasaan, orang yang tertarik dengan data dan suka menetapkan target serta menjaga konsistensi, serta siapa pun yang memulai dari kecil dan tetap konsisten.

👀Fakta Menarik: Kata “deadline” dulunya berarti garis literal yang tidak boleh dilanggar, digunakan di kamp tahanan Perang Saudara. Kemudian, tukang cetak menggunakan “deadline” untuk batas ruang cetak. Hari ini, itu adalah tanggal di kalender Anda, tetapi urgensinya tetap bertahan.

7. Template Produktivitas Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga agar tugas mendadak tidak terlewat dengan Template Produktivitas Pribadi ClickUp.

Jika feed Anda dipenuhi dengan video "Sunday reset", Anda tidak sendirian. Tren ini berkembang karena reset mingguan yang sederhana membantu orang merasa siap menghadapi minggu baru, dan bahkan media besar pun mengulasnya sebagai rutinitas berguna, bukan sekadar tren.

Template Produktivitas Pribadi ClickUp memberikan Anda satu tempat sederhana untuk beristirahat, bernapas, dan memutuskan apa yang sebenarnya layak mendapat perhatian Anda hari ini.

Di dalamnya, semuanya disusun dengan cara yang ramah dan jelas. Anda dapat mengelompokkan tugas berdasarkan kategori, menetapkan prioritas yang fleksibel, dan memantau kemajuan tanpa perlu mengontrol secara berlebihan. Tampilan kalender dan papan memudahkan perencanaan minggu ke depan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan hari Anda dalam hitungan menit, kelompokkan tugas berdasarkan pekerjaan, pribadi, atau sekolah, dan tetap terorganisir.

Ubah ide-ide yang tersebar menjadi daftar tugas harian, tambahkan tanggal jatuh tempo, dan lihat beban kerja mingguan Anda dengan sekilas.

Lacak kemajuan kecil pada tujuan jangka panjang agar Anda tetap fokus dan benar-benar mencapai tujuan yang penting.

Gunakan bersama templat planner favorit Anda jika Anda beralih dari templat life planner Notion atau mencoba sistem baru.

✨ Ideal untuk: Perencana yang mereset setiap Minggu, kreator yang mencatat ide dan kemudian memprioritaskan, serta orang yang ingin menggabungkan tampilan daftar dan papan.

Keunggulan ClickUp: Template produktivitas menjadi lebih tajam saat dipadukan dengan ClickUp Brain. Bayangkan menyelesaikan rapat tim dan menemukan dokumen yang sudah siap dengan catatan, tindakan yang harus dilakukan, dan tugas yang telah ditugaskan. ClickUp Brain memahami konteks ruang kerja Anda, merekomendasikan langkah selanjutnya, dan mengisi detail yang diperlukan. Rata-rata, pengguna menghemat 1,1 hari setiap minggu, memberi Anda waktu untuk fokus pada pekerjaan yang penting. Gunakan ClickUp Brain secara gratis Kembalikan lebih dari sehari waktu Anda setiap minggu dengan ClickUp Brain

8. Template Laporan Produktivitas Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Lihat kemajuan tanpa harus terus-menerus memantau spreadsheet dengan Template Laporan Produktivitas Pribadi ClickUp.

Indeks Anatomia Kerja Asana menemukan bahwa orang menghabiskan sekitar 60% waktu mereka untuk "pekerjaan tentang pekerjaan"—seperti mengejar pembaruan dan mencari dokumen—dan bukan pada pekerjaan itu sendiri!

Template Laporan Produktivitas Pribadi ClickUp memberikan gambaran jelas tentang ke mana waktu Anda sebenarnya digunakan. Anda mencatat pekerjaan sekali, dan template ini mengubahnya menjadi tampilan sederhana yang dapat Anda periksa setiap hari, minggu, atau bulan.

Template ini menyoroti pola yang mungkin terlewatkan saat ini, seperti tugas yang selalu memakan waktu lama atau jam-jam tenang saat Anda menghasilkan pekerjaan terbaik. Tujuannya adalah visibilitas yang jujur dengan perawatan seminimal mungkin.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tinjau garis waktu yang rapi dari hari atau minggu Anda untuk mengidentifikasi pemborosan waktu dan melindungi blok fokus.

Bandingkan waktu yang direncanakan dengan waktu aktual sehingga Anda dapat menyesuaikan perkiraan masa depan dengan lebih akurat dan mengurangi tebakan.

Grupkan pekerjaan berdasarkan jenis tugas atau klien untuk melihat apa yang memberikan hasil dan apa yang perlu dioptimalkan.

Ekspor ringkasan sederhana saat Anda ingin membagikan kemajuan atau menambahkan waktu ke faktur.

✨ Ideal Untuk: Freelancer dan konsultan yang melacak waktu, profesional mandiri yang mengidentifikasi pemborosan waktu, dan siapa pun yang ingin melihat ringkasan kemajuan yang sederhana.

Keunggulan ClickUp: Bayangkan bertanya, “Proyek mana yang paling banyak menghabiskan waktu minggu ini?” dan mendapatkan jawaban instan yang kaya konteks dari semua alat Anda. ClickUp Brain MAX terhubung antar aplikasi, file, dan data Anda, sehingga Anda tidak perlu membuang waktu mencari jawaban. Gunakan fitur talk-to-text untuk dengan cepat mencatat ide, mengatur pengingat, atau merencanakan ambisi Anda—baik untuk karier, kesehatan, keuangan, pembelajaran, atau pertumbuhan pribadi. Brain MAX memanfaatkan beberapa model AI terkemuka untuk membantu Anda memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, melacak kemajuan, dan menyarankan penyesuaian cerdas sepanjang perjalanan. Ia dapat mengatur rutinitas Anda, mengotomatisasi tugas berulang, dan bahkan menampilkan wawasan atau pengingat untuk menjaga motivasi dan tetap pada jalur yang benar. Dari tugas harian hingga visi jangka panjang, Brain MAX membuat perencanaan hidup menjadi lebih cerdas, terorganisir, dan sempurna disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

📖 Baca Juga: Aplikasi Catatan Tempel Online Gratis Terbaik

9. Template Kerangka Kerja Getting Things Done ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan kerangka kerja yang kuat ini untuk membuat daftar tugas yang dapat dilaksanakan!

Pikiran Anda untuk menghasilkan ide, bukan menahannya.

Pikiran Anda untuk menghasilkan ide, bukan menahannya.

David Allen sering mengulang kalimat ini, dan hal itu menangkap inti dari GTD: keluarkan semua hal dari pikiran Anda sehingga Anda benar-benar bisa berpikir.

Template Kerangka Kerja Getting Things Done (GTD) ClickUp memberikan tempat sederhana untuk mencatat, mengklarifikasi, dan mengatur sebelum Anda memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Template ini mencerminkan lima langkah GTD sehingga Anda dapat mengosongkan pikiran ke dalam kotak masuk, mengelompokkan setiap item ke dalam daftar yang tepat, meninjau secara teratur, dan kemudian memulai dengan lembaran bersih.

Jika Anda pernah merasa bahwa catatan dan tugas Anda tersebar di sepuluh tempat berbeda, ini akan menyatukannya dalam alur yang tenang dan dapat diandalkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat semua hal dalam satu Inbox, mulai dari ide hingga tugas-tugas kecil, lalu ubah masing-masing menjadi tindakan berikutnya yang terlihat.

Jelaskan dan atur dengan status dan bidang kustom, hasil pengarsipan, referensi, dan item yang sedang ditunggu sehingga daftar Anda hanya menampilkan hal-hal yang benar-benar dapat Anda lakukan saat ini.

Atur tinjauan mingguan yang santai untuk mundur sejenak, meninjau proyek, dan menyesuaikan prioritas agar sistem tetap andal saat kehidupan menjadi sibuk.

✨ Ideal Untuk: Penggemar GTD yang ingin mencatat segala hal, pikiran yang kewalahan yang membutuhkan kotak masuk tepercaya, dan peninjau mingguan yang menyukai siklus yang rapi.

10. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Buat daftar yang tenang dan dapat diandalkan serta hari yang terasa terkendali dengan Template Daftar Tugas Harian ClickUp.

Pernahkah Anda mengakhiri hari dengan bertanya-tanya ke mana perginya waktu—atau lebih buruk lagi, menyadari bahwa Anda lupa sesuatu yang penting?

Template Daftar Tugas Harian ClickUp membantu Anda melihat dengan jelas apa yang paling penting bagi Anda dalam sehari, sehingga tugas-tugas yang wajib dilakukan tetap menjadi prioritas sementara tugas-tugas yang tidak mendesak dapat ditunda.

Buka di pagi hari, pilih tiga prioritas utama Anda, dan biarkan sisa hari mengikuti di belakangnya. Tugas-tugas kecil menjadi centang yang memuaskan. Tugas-tugas besar dapat dibagi menjadi beberapa langkah kecil sehingga benar-benar selesai.

Template ini juga terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tunda atau reschedule tanpa kehilangan jejak, atur pengingat yang lembut untuk mengingatkan Anda sebelum tenggat waktu, dan simpan tugas berulang untuk rutinitas pagi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Daftar harian terfokus untuk blok kerja, tenggat waktu sekolah, tugas-tugas harian, dan satu atau dua tujuan ambisius yang ingin Anda prioritaskan.

Catat tugas baru dengan cepat sepanjang hari, lalu urutkan berdasarkan prioritas atau waktu agar rencana Anda tetap realistis.

Item berulang sederhana untuk kebiasaan dan urusan rumah tangga yang harus muncul pada hari-hari tertentu tanpa pengaturan manual.

Pemeriksaan akhir hari untuk menunda tugas yang belum selesai keesokan harinya dan menambahkan catatan singkat tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diubah.

✨ Ideal Untuk: Penggemar fokus harian teratas, pelajar, dan orang tua sibuk yang harus mengurus berbagai tugas dan pekerjaan, serta mereka yang menjaga rutinitas berulang.

📖 Baca Juga: Cara Menentukan Prioritas Tugas di Tempat Kerja

Jalani Hidup Terbaik Anda dengan ClickUp

Terlalu banyak tab. Terlalu banyak daftar. Kurang jelas.

Inilah yang dirasakan saat merencanakan saat ini.

Kami telah meninjau berbagai planner, tracker, dan jurnal yang benar-benar membantu, serta mengidentifikasi batasan-batasan yang menghambat orang ketika pekerjaan dan kehidupan pribadi terpisah.

Inilah alasan mengapa ClickUp menjadi pilihan terbaik untuk gaya hidup seperti itu. ✨

ClickUp menyederhanakan kerumitan kerja dan pencarian konteks dengan menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, tujuan, dan pelaporan menjadi satu ruang kerja yang dapat disesuaikan untuk hari Anda. Anda dapat merencanakan seminggu, mencatat ide, membuat daftar periksa, dan melihat kemajuan tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Daftar ke ClickUp, pilih template yang sesuai, dan atur kemenangan kecil Anda berikutnya!