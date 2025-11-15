Template Kontrak Gratis untuk Makeup Artist untuk Memastikan Pemesanan Anda

Pernahkah Anda mengalami klien yang membatalkan janji tepat sebelum hari besar mereka? Atau seseorang pergi tanpa membayar setelah berjam-jam bekerja merias wajah?

Tanpa kontrak, hampir tidak mungkin untuk membuktikan syarat-syarat Anda atau melindungi nilai waktu dan usaha Anda.

Sebagian besar makeup artist lepas pernah mengalami hal ini. Dengan tekanan mengelola klien dan penjadwalan, urusan administrasi sering kali diabaikan. Namun, penundaan kecil ini bisa berubah menjadi masalah serius ketika perselisihan atau ketidakhadiran klien menyebabkan kerugian pendapatan dan stres yang besar.

Itulah tepatnya mengapa kami membuat artikel ini. Di sini, Anda akan menemukan templat kontrak makeup artist ClickUp gratis yang siap digunakan, yang dapat membantu Anda:

Pastikan pemesanan Anda terkonfirmasi.

Tetapkan ekspektasi yang jelas

Kelola bisnis kecantikan Anda dengan percaya diri.

Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai!

👀 Tahukah Anda? Pasar layanan makeup artist sedang booming di seluruh dunia. Diproyeksikan akan tumbuh dari US$6,93 miliar pada 2025 menjadi hampir US$12 miliar pada 2035, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,6%. Peningkatan ini menunjukkan seberapa cepat permintaan acara meningkat di seluruh dunia dan seberapa besar orang kini menghargai layanan kecantikan profesional di era influencer.

Apa itu Template Kontrak Makeup Artist?

Template kontrak makeup artist adalah dokumen hukum siap pakai yang menjelaskan syarat dan ketentuan layanan antara makeup artist dan klien mereka. Template ini secara jelas mendefinisikan detail seperti:

Ruang lingkup pekerjaan

Harga

Kebijakan deposit dan pembatalan

Tanggal acara

Klausul tanggung jawab

Ini berfungsi sebagai perjanjian tertulis yang melindungi kedua belah pihak (seniman makeup lepas dan klien, dalam hal ini), mencegah kesalahpahaman, dan memastikan kolaborasi yang lancar di antara mereka.

Tergantung pada pengaturan kerja Anda, ada berbagai jenis kontrak yang dapat digunakan oleh makeup artist, seperti perjanjian layanan, kontrak kerja, atau surat perjanjian untuk menyesuaikan dengan setiap jenis hubungan klien.

Templat Kontrak Makeup Artist Gratis Sekilas

Apa yang Membuat Template Kontrak Makeup Artist yang Baik?

Sebuah template kontrak makeup artist yang baik harus jelas, rinci, dan secara hukum valid. Template tersebut harus mencakup setiap aspek layanan Anda untuk mencegah kebingungan atau sengketa di kemudian hari. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih template 👇

Ruang lingkup layanan dan hasil kerja : Pastikan templat tersebut secara jelas mencantumkan apa yang termasuk dalam kontrak, seperti jenis makeup (pengantin, editorial, pesta), jumlah orang, dll.

Rincian pemesanan dan jadwal : Pilih templat yang mencakup ruang untuk menyebutkan tanggal acara, waktu mulai dan berakhir, serta lokasi acara, termasuk waktu perjalanan jika berlaku. Hal ini membantu menjaga kalender Anda tetap terorganisir dan menghindari pemesanan ganda atau konflik waktu.

Harga, deposit, dan syarat pembayaran: Klausul pembayaran yang transparan melindungi penghasilan Anda dan menetapkan batas profesional. Template kontrak Anda harus mencakup total biaya, persentase pembayaran di muka, metode pembayaran yang diterima, tanggal jatuh tempo, dan kebijakan penggantian biaya untuk perjalanan, parkir, atau biaya lain yang terkait dengan acara.

Kebijakan Pembatalan dan Pengembalian Dana : Gunakan templat yang menjelaskan apa yang terjadi jika klien membatalkan atau menjadwal ulang, serta apakah deposit dapat dikembalikan. Hal ini membantu Anda menghemat waktu dan sumber daya yang terbuang karena tanggal yang terblokir atau pembatalan mendadak.

Klausul keterlambatan dan ketidakhadiran : Pastikan templat yang Anda pilih menjelaskan masa tenggang dan biaya tambahan yang dikenakan akibat keterlambatan yang disebabkan oleh klien.

Klausul kesehatan, kebersihan, dan tanggung jawab : Pilih templat yang secara jelas menyatakan bahwa semua produk telah disterilkan dan aman, serta tentukan tanggung jawab dalam hal reaksi alergi. Hal ini melindungi Anda secara hukum dan meyakinkan klien Anda tentang keamanan dan profesionalisme.

Hak penggunaan foto dan portofolio : Untuk memperjelas kepemilikan, templat kontrak Anda harus menyebutkan apakah Anda dapat menggunakan foto klien untuk media sosial, portofolio, atau tujuan promosi, dan mendapatkan persetujuan tertulis untuk hal yang sama.

Tanda tangan dan pengakuan perjanjian: Pilih templat yang memastikan kedua belah pihak menandatangani secara digital atau fisik, mengonfirmasi bahwa mereka memahami dan menerima syarat-syaratnya.

📮 ClickUp Insight: 74% karyawan menggunakan dua atau lebih alat hanya untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan—sambil berpindah-pindah antara email, obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi. Perpindahan konteks yang konstan ini membuang waktu dan memperlambat produktivitas. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda—email, obrolan, dokumen, tugas, dan catatan—ke dalam satu ruang kerja yang dapat dicari, sehingga semuanya tepat di tempat yang Anda butuhkan.

Template Kontrak Makeup Artist

Mengelola bisnis makeup berarti menjaga agar pemesanan, klien, dan pembayaran tetap teratur. Di antara acara yang berturut-turut dan perubahan mendadak, seringkali detail penting terlewatkan.

Di situlah ClickUp berperan sebagai ruang kerja all-in-one. Platform ini membantu makeup artist lepas dan profesional kecantikan tetap terorganisir, mulai dari mengelola jadwal klien hingga melacak faktur dan kontrak.

Dan untuk memudahkan Anda lebih lanjut, ClickUp menyediakan templat kontrak makeup artist gratis yang dapat Anda gunakan segera. Setiap templat dirancang untuk membantu Anda membuat perjanjian yang jelas dan melindungi pemesanan Anda tanpa repot menulis kontrak dari awal.

1. Template Perjanjian Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Perjanjian Layanan ClickUp ini untuk membuat dan mengelola kontrak layanan pemesanan makeup Anda.

Template Perjanjian Layanan ClickUp berfungsi sebagai pusat kontrak yang bersih dan bermerk, yang secara instan meningkatkan pemesanan makeup Anda dan memperlancar proses onboarding klien. Anda dapat menambahkan nama bisnis Anda dan memasukkan logo Anda untuk menetapkan nada hubungan kerja profesional sejak halaman pertama. Template ini juga menjelaskan siapa yang Anda ajak bekerja sama dan apa yang dicakup oleh perjanjian, atau ekspektasi dasar dari kedua belah pihak.

Anda dapat menjelaskan secara rinci layanan yang Anda tawarkan untuk pemesanan tersebut, baik itu rias pengantin, rias pesta, perawatan kecantikan, sentuhan akhir, uji coba, atau styling editorial, sehingga tidak ada kebingungan di kemudian hari. Anda juga dapat menjelaskan aspek keuangan dengan jelas dengan menentukan jumlah pembayaran di muka, biaya uji coba, biaya perjalanan, biaya lembur, atau penambahan tampilan ekstra pada menit-menit terakhir.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan berapa lama perjanjian berlaku dan jelaskan apa yang terjadi jika salah satu pihak membatalkan atau menjadwal ulang.

Ringkas layanan dan hasil kerja Anda dengan cepat menggunakan prompt bawaan untuk merinci persetujuan dan serah terima.

Tetapkan jadwal pembayaran bulanan atau berdasarkan milestone untuk kolaborasi jangka panjang dengan studio atau merek dengan mudah.

Gunakan kembali format kontrak yang elegan dan dapat disesuaikan untuk menghemat waktu administrasi berjam-jam untuk setiap klien.

✅ Ideal untuk: Makeup artist lepas dan pengusaha kecantikan yang ingin tetap terorganisir dan profesional sambil melindungi bisnis mereka.

💡 Tips Pro: Menulis kontrak klien dari awal bisa memakan waktu berjam-jam, tapi tidak jika Anda memiliki ClickUp Brain di sisi Anda. Asisten AI bawaan ini membantu Anda menyusun perjanjian layanan yang disesuaikan dalam hitungan menit, menggunakan detail, nada, dan alur kerja Anda sendiri. Cukup beritahu ClickUp Brain jenis layanan makeup yang Anda tawarkan, dan sistem akan menghasilkan kerangka kontrak yang rapi dan siap untuk diedit. Mulai dari harga, jadwal, hingga kebijakan pembatalan, semua hal penting yang Anda butuhkan tercakup di dalamnya. Minta ClickUp Brain untuk ‘Buat perjanjian layanan makeup pengantin profesional yang mencakup harga, deposit, ketentuan pembatalan, biaya perjalanan, dan klausul tanggung jawab. ’

⚡ Arsip Template: Template Perjanjian Layanan Gratis

2. Template Perjanjian Layanan Utama ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat dan ketentuan antara klien dan penyedia layanan, serta pastikan kejelasan mengenai pembayaran dan tanggung jawab dengan templat Perjanjian Layanan Utama ClickUp.

Jika Anda bekerja dengan klien tetap, salon, rumah produksi, atau agen, maka Template Perjanjian Layanan Utama ClickUp sangat cocok untuk Anda. Template ini mencakup semua hal dasar, seperti nama bisnis Anda, detail klien, tanggal mulai proyek, layanan yang Anda tawarkan, dan cara pembayaran. Anda dapat merencanakan jadwal untuk tugas-tugas seperti kapan umpan balik uji coba harus dibagikan, kapan persetujuan tampilan akhir dilakukan, atau kapan Anda diharapkan untuk menyerahkan mood boards, lembar referensi, atau dukungan di lokasi syuting.

Yang membuat templat ini sangat menguntungkan adalah seberapa baiknya melindungi bisnis Anda. Templat ini secara jelas menetapkan harapan tanggung jawab untuk melindungi Anda dari reaksi kulit yang tidak terduga atau kecelakaan yang terkait dengan peralatan. Bagian kerahasiaan juga melindungi Anda, memastikan percakapan pribadi, gambar, brief, dan konsep yang belum dirilis tetap rahasia antara Anda dan klien, bahkan setelah proyek selesai.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pilih format pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan Anda, mulai dari tarif per jam, tarif tetap, komisi, atau kustom, untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis layanan, mulai dari pemesanan pernikahan tunggal hingga produksi foto multi-hari.

Jelaskan siapa yang menyediakan perlengkapan makeup, pencahayaan, alat kebersihan, atau perlengkapan di lokasi syuting agar tidak ada kebingungan saat Anda tiba di lokasi atau studio.

Lindungi karya kreatif Anda dengan menentukan siapa yang memiliki hak atas foto, tampilan kustom, konsep, dan materi visual yang dibagikan atau dikembangkan selama proyek.

Konfirmasikan apakah asisten atau seniman kedua dapat bergabung dengan Anda untuk acara besar dan dapatkan persetujuan klien saat diperlukan untuk pengaturan multi-seniman.

✅ Ideal untuk: Seniman makeup pengantin dan tim makeup berbasis produksi yang menangani hubungan klien berulang atau jangka panjang.

💡 Tips Pro: Karena templat perjanjian layanan utama dibuat menggunakan ClickUp Docs, Anda tidak perlu menangani hal ini melalui pesan-pesan yang tersebar atau janji verbal. Anda dapat merinci jam kerja, struktur pembayaran bulanan atau per acara, kerahasiaan daftar klien, dan bahkan kebijakan penggunaan produk dalam satu dokumen yang rapi dan siap diedit. Buat templat kontrak makeup artist di ClickUp Docs Selain itu, dengan ClickUp AI yang terintegrasi, Anda bahkan dapat menghasilkan klausul kontrak secara instan, membantu Anda menyelesaikan perjanjian profesional lebih cepat dan menjaga seluruh tim kecantikan Anda tetap sejalan tanpa kebingungan.

⚡ Arsip Template: Template Pernyataan Pekerjaan Gratis

3. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan ruang lingkup pekerjaan dan syarat pembayaran dengan jelas menggunakan templat perjanjian konsultasi ClickUp.

Jika Anda seorang makeup artist yang menawarkan bimbingan satu-satu atau sesi konsultasi merek, templat Perjanjian Konsultasi ClickUp siap membantu Anda. Templat ini ideal untuk tugas tunggal seperti makeup pengantin, pemotretan, persiapan belakang panggung, atau proyek apa pun di mana Anda disewa untuk tugas yang jelas dan terdefinisi. Semua hal berpusat pada tugas spesifik ini: apa yang akan Anda lakukan, berapa biayanya, kapan tenggat waktunya, dan apa yang dapat diharapkan klien dari Anda.

Pengaturan kompensasi ini sangat cocok untuk setiap gaya penentuan harga MUA. Anda dapat menentukan apakah Anda membebankan biaya per tampilan, per jam, per pengantin, biaya tetap untuk seluruh proyek, atau bahkan komisi jika Anda melakukan konsultasi terkait merek. Dan jika Anda menerima pembayaran di muka untuk acara besar, seperti paket pengantin atau acara di luar kota, bagian retainer membuatnya sangat jelas berapa yang harus dibayar di muka dan apakah jumlah tersebut dapat dikembalikan atau tidak.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan setiap detail acara, mulai dari jumlah tampilan dan uji coba hingga sentuhan akhir dan jadwal, sehingga klien tahu persis apa yang termasuk dalam pemesanan mereka.

Jelaskan harapan pembayaran secara jelas di awal, termasuk kapan faktur harus dibayar dan bagaimana pembayarannya dilakukan, untuk menghindari kebingungan atau penundaan di menit-menit terakhir.

Jadikan kontrak resmi secara instan, dengan opsi tanda tangan digital atau fisik yang mempercepat konfirmasi dan mengamankan pemesanan Anda.

✅ Ideal untuk: Konsultan makeup lepas atau profesional yang menawarkan layanan bimbingan dan pelatihan makeup khusus.

⚡ Arsip Template: Jelajahi template konsultasi gratis untuk perjanjian dan layanan konsultasi kecantikan untuk mempermudah cara Anda merancang, menentukan harga, dan mengelola proyek konsultasi kecantikan Anda.

4. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat proyek Anda dengan jelas menggunakan templat perjanjian kontraktor ClickUp.

Template Perjanjian Kontraktor ClickUp sangat cocok saat Anda dipekerjakan sebagai makeup artist yang bekerja langsung di lapangan. Template ini berfokus pada aspek praktis pekerjaan Anda, yaitu hadir di lokasi, menciptakan tampilan makeup, menangani sentuhan akhir, dan memberikan layanan di lokasi atau di set.

Ini membantu Anda menetapkan batasan kerja, baik itu siapa yang membawa perlengkapan sendiri, pengaturan perjalanan, atau cara menangani pembatalan mendadak. Anda juga dapat menentukan berapa lama hubungan kerja berlangsung. Perjanjian ini diperbarui secara otomatis setiap tahun kecuali salah satu pihak mengakhirinya. Pengaturan pembayaran juga sederhana dan fleksibel, baik Anda dibayar bulanan, mingguan, per sesi, atau dengan sistem retainer sebagai seniman andalan mereka.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Perkuat kemandirian Anda dengan secara jelas menyatakan bahwa Anda bukan karyawan dan dapat dengan bebas menerima klien lain.

Jelaskan kewajiban pajak Anda agar keuangan bisnis Anda tetap rapi dan sesuai dengan peraturan.

Lindungi privasi klien dengan menggunakan ketentuan kerahasiaan yang ketat untuk menjaga ide-ide sensitif dan detail pribadi tetap aman sepenuhnya.

Sederhanakan kolaborasi dengan menggunakan pelacakan tugas dan dasbor ClickUp yang dibagikan untuk mengelola setiap pemesanan dengan lancar.

✅ Ideal untuk: Seniman makeup yang bekerja dengan beberapa kolaborator, bertujuan untuk kemitraan yang terorganisir dan adil agar setiap proyek tetap profesional.

💡Tips Pro: Bekerja pada proyek foto atau kampanye merek berskala besar? Lindungi karya dan detail klien Anda dengan templat Perjanjian Kerahasiaan (NDA) yang dirancang khusus untuk profesional kreatif. Inilah yang dapat Anda lakukan dengan templat tersebut: Lindungi informasi rahasia klien atau merek sebelum pembahasan proyek.

Lindungi karya kreatif Anda dengan menempatkan semua ide makeup dan bahan perencanaan Anda di bawah perlindungan NDA yang kuat.

Bangun kepercayaan dengan mitra kerja dengan menjaga setiap komunikasi tetap profesional dan rahasia.

⚡ Arsip Template: Template Kontrak Bisnis Sederhana Gratis dan Perjanjian

5. Template Perjanjian Layanan Umum ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kontrak layanan sederhana dan dapat disesuaikan dengan templat Perjanjian Layanan Umum ClickUp.

Template Perjanjian Layanan Umum ClickUp adalah cara sederhana dan profesional lainnya untuk menjelaskan layanan makeup Anda tanpa memperumit hal-hal. Template ini mengubah layanan Anda menjadi komitmen yang jelas yang melindungi waktu dan usaha Anda sebelum Anda bahkan membuka kit makeup Anda. Anda dapat menentukan berapa lama perjanjian berlaku berdasarkan pekerjaan yang Anda ambil, baik itu pemotretan satu hari atau musim pernikahan penuh.

Template ini juga memberikan ruang untuk menjelaskan secara detail apa yang Anda akan lakukan, seperti jumlah tampilan makeup, apakah perawatan rambut atau tata rambut termasuk dalam layanan, berapa lama Anda akan tinggal untuk touch-up, atau apakah uji coba dan persiapan pra-acara termasuk dalam paket. Anda juga dapat menyebutkan aturan studio atau pedoman klien yang akan Anda ikuti, yang membantu menghindari kebingungan saat tiba di lokasi syuting atau venue. Dan karena profesionalisme sama pentingnya dengan kreativitas, perjanjian ini secara jelas menyatakan bahwa pekerjaan akan dilakukan dengan sadar dan bertanggung jawab untuk melindungi reputasi Anda dan lingkungan kerja klien.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lindungi kedua belah pihak dengan membiarkan klien meninjau hasil akhir pekerjaan Anda sebelum pembayaran.

Sentralisasikan alur kerja Anda menggunakan Pengingat ClickUp sehingga setiap langkah (perjalanan, waktu panggilan, sentuhan akhir) terkoordinasi dengan sempurna.

Sesuaikan templat untuk pemesanan sekali atau pemotretan berulang, dan duplikatnya dengan mudah untuk klien di masa depan.

Jaga kestabilan kontrak dengan klausul Severability, memastikan perjanjian tetap berlaku meskipun salah satu klausul menjadi tidak dapat ditegakkan.

✅ Ideal untuk: Seniman makeup, penata rambut, pemilik salon, dan pekerja lepas di bidang kecantikan yang menginginkan kontrak fleksibel dan siap diedit yang dapat digunakan untuk jenis klien atau proyek apa pun.

💡 Tips Pro: Tetap terhubung dengan klien sebelum dan setelah janji temu bukan hanya soal etika yang baik; itu juga strategi bisnis yang cerdas. Penelitian menunjukkan bahwa 75% klien tetap setia pada profesional kecantikan yang menjaga komunikasi yang konsisten sepanjang pengalaman layanan. Coba ini: Tambahkan konsistensi pada alur kerja Anda dengan mengatur pesan otomatis singkat yang menjaga klien tetap terinformasi dan dihargai pada waktu yang tepat. Beberapa pesan yang thoughtful dapat mengubah klien sekali pakai menjadi pemesanan berulang dan rekomendasi!

6. Template Perjanjian Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Perjanjian Kerja ClickUp untuk menyatukan tim Anda dengan menjelaskan bagaimana setiap orang akan berkontribusi dan berkolaborasi.

Kerja sama tim berjalan lebih lancar ketika semua orang berada di halaman yang sama, dan itulah tepatnya yang dibantu oleh Template Perjanjian Kerja ClickUp. Template ini berfungsi sebagai panduan kolaboratif bagi Anda dan tim Anda, ideal untuk mereka yang bekerja dengan penata rambut, asisten, atau fotografer, atau tim kecantikan lengkap untuk pernikahan atau produksi besar.

Template ini menggunakan tata letak gaya papan tulis yang terasa seperti meja studio digital tempat semua orang dapat berkolaborasi secara real-time. Anda dapat merencanakan tampilan pesta pernikahan, membuat papan suasana, merencanakan jadwal pemotretan, atau mencatat detail kelanjutan untuk acara multi-hari, bahkan jika beberapa anggota bekerja secara remote atau dari studio. Template ini mengorganisir semuanya ke dalam tiga papan interaktif yang menjaga alur kerja Anda tetap tenang dan kolaboratif:

Kepribadian: Pahami bagaimana setiap anggota tim bekerja. Ketahui apakah mereka orang yang suka bangun pagi, pekerja cepat, kreator yang tenang, atau multitasker berenergi tinggi, sehingga pagi pernikahan dan sesi pemotretan berjalan lancar.

Aspirasi: Berikan ruang bagi semua orang untuk berbagi tujuan mereka, seperti jika mereka lebih suka melakukan pekerjaan editorial, memimpin tim pengantin, bepergian untuk acara di destinasi tertentu, atau sekadar menjaga jadwal yang seimbang selama musim sibuk.

Penyelesaian Topik: Ubah diskusi menjadi kesepakatan yang jelas dengan mengorganisir topik (seperti standar kebersihan, biaya asisten, alur komunikasi, atau berbagi peralatan) menjadi proposal dan keputusan akhir yang disetujui tim.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan hierarki tim Anda agar semua orang memahami alur tanggung jawab dan bagaimana keseluruhan pengaturan glamor beroperasi selama proyek.

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk membuat ruang visual yang jelas di mana tim Anda dapat melihat bagaimana setiap orang berperan dalam alur kerja dan bagaimana jadwal serta gaya kerja saling terintegrasi.

Tetapkan aturan komunikasi sederhana yang menjelaskan waktu yang tepat dan cara yang tepat untuk berbagi umpan balik klien atau perubahan apa pun selama proyek.

Hubungkan catatan tempel Anda di seluruh papan sehingga Anda dapat memetakan alur pemotretan atau jadwal persetujuan dengan cara yang jelas dan visual.

✅ Ideal untuk: Seniman makeup yang mengelola tim kreatif kecil, atau kolaborator lepas yang ingin cara kerja yang lebih jelas dan transparan.

🎥 Bonus Tonton: Pelajari cara makeup artist dapat menggunakan ClickUp Whiteboards untuk merencanakan pekerjaan mereka dan mengatur semuanya secara visual, mulai dari ide tampilan hingga jadwal keseluruhan dan keselarasan tim.

⚡ Arsip Template: Bekerja sama dengan penata rambut, fotografer, atau merek fashion? Jaga setiap proyek tetap adil dan transparan dengan Template Perjanjian Kolaborasi yang dirancang khusus untuk profesional kreatif. Inilah yang dapat Anda lakukan dengan templat tersebut: Kurangi kebingungan dengan menetapkan harapan Anda terkait pekerjaan dan jadwal dalam istilah tertulis yang jelas dan dapat diandalkan oleh semua pihak.

Jelaskan bagaimana setiap orang berkontribusi dan siapa yang memegang hak kreatif dan finansial, sehingga proyek berjalan dengan pemahaman yang jelas sejak awal.

Jelaskan bagaimana konten Anda dapat digunakan dengan menetapkan izin untuk semua materi visual atau promosi yang dibuat selama proyek.

Jika meningkatkan koordinasi dan efisiensi adalah fokus Anda, Anda juga akan menyukai panduan singkat ini tentang cara meningkatkan produktivitas bisnis atau perusahaan .

7. Template Perjanjian Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Perjanjian Kerja ClickUp untuk membagikan tanggung jawab pekerjaan dan harapan di tempat kerja dalam format yang jelas dan terorganisir.

Saat bisnis kecantikan Anda mulai berkembang, dokumen administratif menjadi sama pentingnya dengan alat makeup Anda. Template Perjanjian Kerja ClickUp menjadi alat andalan Anda untuk mengformalkan hubungan kerja dengan siapa pun yang Anda rekrut ke dalam bisnis kecantikan Anda, seperti makeup artist junior yang belajar di bawah bimbingan Anda, atau asisten studio yang membantu Anda selama bulan-bulan sibuk pernikahan.

Template ini dimulai dengan pengenalan yang sederhana dengan kolom kosong, di mana Anda dapat menambahkan nama, alamat, detail perusahaan, dan tanggal efektif bergabung. Setelah itu, Anda akan mendapatkan ruang khusus untuk mendefinisikan bagaimana proses perekrutan berlangsung, seperti apa proses onboarding, dan standar profesional yang harus diikuti oleh siapa pun yang mewakili merek Anda. Bagian terbaiknya? Anda juga dapat merinci struktur pembayaran lengkap yang mencakup cara dan waktu pembayaran untuk berbagai jenis pekerjaan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan ekspektasi studio yang jelas dengan menjelaskan cara tim Anda mengelola waktu dan berperilaku secara profesional di hadapan klien.

Lindungi budaya merek Anda dengan menetapkan aturan tentang perilaku yang sopan, standar kebersihan, praktik keselamatan, interaksi dengan klien, dan kerahasiaan untuk pemotretan atau pekerjaan dengan selebriti.

Simpan semua catatan penting Anda dengan rapi dengan menempatkan dokumen dan tanda tangan yang diperlukan langsung di dalam kontrak melalui lampiran ClickUp.

Perlancar komunikasi tim dengan menggunakan komentar dan pengingat untuk mengelola pembaruan kontrak atau perubahan kebijakan.

✅ Ideal untuk: Makeup artist lepas dan pemilik salon yang mempekerjakan staf pendukung untuk proyek klien yang berbeda dan ingin cara yang jelas untuk mengelola hubungan kerja tersebut.

⭐ Bonus: Catat ide makeup Anda hanya dengan suara menggunakan ClickUp Brain Max – Ubah Suara Menjadi Teks Sedang sibuk mencampur atau menata makeup saat ide bagus muncul? Daripada berhenti untuk mengetik, cukup ucapkan saja. Dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain Max, Anda dapat: Simpan catatan klien secara otomatis selama sesi percobaan.

Catat nama produk, warna, atau teknik sebelum Anda lupa.

Simpan perubahan tampilan terakhir saat sedang dalam perjalanan. Semua yang Anda katakan langsung menjadi teks di dalam ClickUp. Sempurna untuk makeup artist yang selalu bekerja di mana saja!

8. Template Surat Perjanjian ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Surat Perjanjian ClickUp untuk menjelaskan bagaimana proyek akan berjalan dari awal hingga akhir, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan.

Setiap makeup artist tahu momen canggung ketika klien mengatakan, ‘Saya akan bayar setelah acara’, lalu menghilang. Template Surat Perjanjian ClickUp tetap fokus pada komitmen finansial: berapa yang harus dibayar, bagaimana pembayarannya, denda keterlambatan, dan apa yang terjadi jika pembayaran tertunda.

Untuk klien pernikahan, Anda dapat mencatat dengan rapi pembayaran awal, biaya uji coba, sisa pembayaran setelah persetujuan tampilan akhir, atau biaya tambahan seperti biaya perjalanan, tambahan tata rambut, atau biaya panggilan awal. Dan untuk pekerjaan produksi, Anda dapat menetapkan tarif harian dan batas waktu pembayaran. Anda juga dapat menentukan cara pembayaran, baik melalui UPI, transfer bank, tunai, atau bahkan nomor khusus yang Anda gunakan terpisah untuk WhatsApp Business versus komunikasi pribadi. Tidak hanya itu, Anda juga dapat menambahkan klausul bunga sehingga jika klien menunda pembayaran, Anda dapat mengenakan biaya keterlambatan kecil atau persentase bunga.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lindungi diri Anda dengan menggunakan klausul ganti rugi untuk mencegah klien membuka kembali tagihan lama atau masalah masa lalu setelah perjanjian ditandatangani.

Tetapkan jadwal pemesanan yang jelas sehingga semua orang tahu apa yang terjadi jika pengantin wanita memindahkan slotnya atau merek menugaskan koordinator baru.

Dokumentasikan setiap perubahan untuk memastikan penambahan tampilan, jam kerja lebih lama, atau pengiring pengantin tambahan telah disetujui secara resmi.

Selesaikan konflik secara profesional, sehingga setiap perselisihan mengikuti proses hukum yang jelas, bahkan untuk pemesanan di luar kota atau di lokasi lain.

✅ Ideal untuk: Makeup artist lepas dan profesional kecantikan yang ingin mengamankan pekerjaan klien dengan syarat layanan dan pembayaran yang jelas, baik itu sesi foto pra-pernikahan atau kolaborasi yang lebih luas.

⚡ Arsip Template: Ingin mempromosikan layanan makeup Anda atau berkolaborasi dengan influencer secara profesional? Gunakan Template Kontrak Pemasaran untuk merinci kampanye atau tujuan pribadi Anda, hasil kerja, jadwal, dan syarat pembayaran, sehingga setiap promosi berjalan lancar dan transparan. Inilah yang dapat Anda lakukan dengan templat tersebut: Tentukan aturan mengenai hak cipta konten atau revisi agar ekspektasi tetap jelas.

Tentukan hasil kerja media sosial seperti Reels, Stories, postingan sebelum-sesudah, atau mention merek.

Tetapkan batas waktu yang jelas dan titik persetujuan dengan klien atau mitra.

9. Template Perjanjian Operasional ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Perjanjian Operasional ClickUp ini untuk mendefinisikan peran kepemilikan dan ketentuan pembagian keuntungan dengan jelas.

Ketika beberapa makeup artist bergabung untuk meluncurkan studio atau membangun merek kecantikan, kejelasan menjadi pondasi utama kemitraan. Template Perjanjian Operasional ClickUp membantu Anda mendokumentasikan setiap keputusan penting, mulai dari kepemilikan hingga pembagian keuntungan, dengan cara yang bersih dan sederhana, sehingga bisnis Anda tidak berjalan berdasarkan asumsi.

Template ini memungkinkan Anda untuk mencantumkan dengan jelas mitra yang terlibat, beserta detail bisnis dan peran masing-masing. Template ini juga menjelaskan kontribusi masing-masing pihak dan berapa persen kepemilikan bisnis yang mereka miliki. Anda juga dapat menentukan siapa saja yang berwenang menandatangani kontrak atas nama bisnis kecantikan Anda. Template ini juga memaparkan pembagian keuntungan setelah mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan. Selain itu, template ini juga menetapkan ritme kerja tim Anda. Anda dapat menentukan seberapa sering Anda bertemu, cara meninjau keuangan, dan cara merencanakan layanan, workshop, atau ekspansi di masa depan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan proses keluar yang jelas agar kepergian mitra secara tiba-tiba tidak mengganggu pemesanan pernikahan atau komitmen studio.

Tentukan catatan keuangan dan dokumen apa yang harus dibagikan untuk menjaga transparansi arus kas dan pengeluaran.

Lindungi merek kecantikan Anda dengan mencegah mitra Anda membuka studio atau tim pengantin pesaing yang menargetkan klien yang sama.

Jelaskan dengan jelas hukum negara atau wilayah mana yang berlaku sehingga sengketa tetap sederhana bahkan saat Anda bekerja di berbagai kota atau lokasi pernikahan di destinasi.

✅ Ideal untuk: Seniman makeup atau pengusaha kecantikan yang ingin membangun kemitraan bisnis formal atau LLC untuk mengembangkan merek mereka dengan jelas dan percaya diri.

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin mempertahankan kemitraan yang konsisten dengan klien Anda di luar acara tunggal, saatnya untuk berpikir jangka panjang. Di sinilah templat perjanjian retainer berperan. Templat ini sempurna untuk makeup artist yang bekerja dengan klien berulang atau mengelola proyek berkelanjutan dengan merek dan studio. Dan jika Anda berencana untuk mengembangkan bisnis Anda melampaui freelancing solo, lengkapi dengan Templat Perjanjian Bisnis untuk mendefinisikan bagaimana perusahaan akan beroperasi dan berkembang, memberikan pemahaman yang jelas bagi semua pihak sejak hari pertama.

10. Template Formulir Penawaran Makeup Artist ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan permintaan klien yang detail beserta persyaratan layanan dan informasi harga menggunakan templat formulir penawaran makeup artist ClickUp ini.

Bagi makeup artist yang mengelola pemesanan acara multiple atau proyek berbasis tim, templat Formulir Penawaran Makeup Artist ClickUp menjadi pusat komando pra-kontrak Anda. Templat ini berfungsi sebagai pengumpul permintaan cerdas dan pengatur harga dalam satu tempat, membantu Anda mengelola prospek jauh sebelum Anda mengeluarkan kontrak atau faktur. Formulir Permintaan Penawaran Layanan yang sudah jadi terlihat profesional dan dapat dengan mudah dibagikan melalui bio Instagram, situs web, atau WhatsApp Business Anda.

Setiap pengajuan secara otomatis muncul di Daftar Permintaan Penawaran Baru, di mana Anda dapat dengan cepat menyortir dan memprioritaskan acara yang mendesak atau bernilai tinggi. Dari sana, setiap permintaan pindah ke papan Proses Pembuatan Penawaran. Ini adalah alur visual yang menunjukkan status setiap penawaran, mulai dari tinjauan hingga dikirim dan dikonfirmasi. Setiap kartu menampilkan detail penting seperti tanggal acara, layanan yang dibutuhkan, jumlah peserta, dan nilai proyek perkiraan, membantu Anda memutuskan penawaran mana yang akan diterima dan dijadwalkan terlebih dahulu dengan jelas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat semua permintaan masuk secara sekilas menggunakan Tampilan Daftar , memberikan gambaran jelas tentang siapa yang mengajukan permintaan, tanggal acara, layanan yang diminta, dan status penawaran saat ini.

Lacak seluruh alur penawaran Anda secara visual dengan Board View dengan menyeret setiap permintaan melalui tahap-tahap seperti Permintaan Baru, Dalam Peninjauan, Siap Ditawarkan, dan Telah Ditawarkan.

Catat semua detail pemesanan penting menggunakan Bidang Kustom ClickUp untuk tanggal acara, jumlah peserta, alamat email klien, foto referensi, kategori layanan, dan lain-lain.

Hitung harga secara akurat secara otomatis dengan bidang yang menghitung perkiraan berdasarkan jam, tarif, dan durasi.

✅ Ideal untuk: Makeup artist lepas dan profesional kecantikan yang ingin membuat penawaran yang transparan dan terstruktur dengan baik untuk memukau klien dan menyederhanakan pengelolaan pemesanan.

⚡ Arsip Template: Ingin lebih banyak tata letak harga siap pakai? Jelajahi Template Penawaran Harga Bisnis Gratis untuk membuat perkiraan yang jelas dan profesional dalam hitungan menit. Inilah yang dapat Anda lakukan dengan templat tersebut: Simpan semua penawaran klien dengan rapi dan mudah diperbarui sebelum persetujuan akhir.

Sesuaikan penawaran harga terperinci untuk paket makeup atau pemesanan acara.

Tambahkan deskripsi layanan, diskon, dan pajak tanpa perlu format tambahan.

Tutup Setiap Kesepakatan dengan Cara Cerdas Bersama ClickUp!

Menjalankan bisnis makeup sudah membutuhkan fokus yang konsisten dan energi kreatif, jadi kontrak Anda tidak boleh menambah kesulitan. Template kontrak makeup artist siap pakai dari ClickUp memberikan struktur sederhana yang membantu Anda menjelaskan layanan Anda dan memulai setiap pemesanan dengan jelas dan percaya diri.

Template ini menghilangkan proses tanya-jawab yang biasa dan memberikan perlindungan hukum yang kuat, sehingga Anda terlihat terorganisir dan dapat diandalkan sejak interaksi pertama. Seluruh proses Anda terasa lebih mudah karena semuanya menjadi jelas dan konsisten bagi Anda dan klien Anda.

Dan tidak peduli apakah pekerjaan melibatkan rias pengantin, kolaborasi kreatif, pemotretan sekali saja, atau janji temu salon rutin, ClickUp menyimpan semuanya di satu tempat, memandu Anda dengan lancar dari penawaran pertama hingga tanda tangan akhir.

Daftar ke ClickUp hari ini dan sederhanakan cara Anda mengelola bisnis kecantikan Anda!