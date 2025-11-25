Cara Memilih Perangkat Lunak Sales Enablement yang Meningkatkan Pendapatan

Tim penjualan menghadapi masalah fragmentasi. Laporan State of Sales Enablement dari Highspot menemukan bahwa 29% perusahaan masih mengandalkan beberapa alat yang terputus-putus.

Jika kita membaginya, akan ada: satu untuk penyimpanan konten, satu lagi untuk onboarding, dan satu lagi untuk analitik. Masing-masing memiliki sistemnya sendiri, masing-masing memerlukan pemeliharaan tersendiri, dan bersama-sama mereka menciptakan labirin ketidak efisienan.

Panggil ini sebagai kesenjangan enablement. Dan itu mahal.

Namun, perusahaan yang melepaskan diri dari kompleksitas ini dan mengadopsi strategi sales enablement yang terintegrasi mencapai tingkat keberhasilan 49% pada transaksi yang diproyeksikan. Ketika perusahaan mengadopsi strategi sales enablement terbaik di kelasnya, 84% tenaga penjualan mencapai target penjualan mereka.

Perangkat lunak sales enablement akan membantu Anda mengintegrasikan proses penjualan.

Dalam panduan ini, kami menunjukkan kepada Anda cara memilih perangkat lunak sales enablement yang dapat meningkatkan pendapatan.

⭐ Template Terpilih Ketika data penjualan Anda tersimpan di spreadsheet dan alat yang terpisah, sulit untuk membuktikan bagaimana upaya enablement—pelatihan, konten, atau bimbingan—mempengaruhi ROI. Template Pelacakan KPI Enablement Penjualan ClickUp membantu Anda melacak, mengukur, dan mengoptimalkan indikator kinerja utama yang terkait dengan inisiatif enablement penjualan. Dapatkan templat gratis

Apa Itu Perangkat Lunak Sales Enablement?

Perangkat lunak sales enablement adalah kumpulan alat yang memberikan tenaga penjualan sumber daya dan informasi yang mereka butuhkan untuk berinteraksi dengan calon pelanggan dan menutup transaksi.

Termasuk sistem manajemen pembelajaran untuk pelatihan dan pembinaan tim penjualan, sistem manajemen konten untuk menyimpan materi penjualan, dan sistem manajemen hubungan pelanggan untuk melacak dampak.

📌 Contoh Penerapan Sales Enablement dalam Praktik Bayangkan sebuah perusahaan SaaS yang menjual produk enterprise yang kompleks. Program sales enablement yang kuat mencakup: Bekali tim penjualan dengan battle cards untuk menangani perbandingan dengan pesaing.

Buat skrip demo berbasis persona untuk berbagai jenis pembeli.

Sediakan modul pelatihan tentang negosiasi dan penanganan keberatan.

Gunakan platform sales enablement seperti ClickUp untuk mengelola konten secara terpusat, memantau kesiapan, dan mengukur kinerja. Hasilnya? Tim penjualan menjual dengan percaya diri, pesan tetap konsisten, dan setiap interaksi dengan pelanggan terasa terencana.

Mengapa Memilih Perangkat Lunak Sales Enablement yang Tepat Penting

Pertanyaan paling penting saat memilih perangkat lunak sales enablement adalah: Apakah perangkat lunak ini akan membantu tim penjualan menjual dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih konsisten?

Inilah mengapa memilih perangkat lunak sales enablement yang tepat sangat penting.

Mengurangi waktu adaptasi dan membangun kinerja tim penjualan yang konsisten.

Platform sales enablement yang baik dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan oleh tim penjualan untuk menjadi produktif sepenuhnya.

Hal ini karena tim penjualan mendapatkan akses instan ke panduan penjualan, presentasi penjualan, ringkasan pesaing, dan skrip percakapan yang disesuaikan dengan pembeli yang mereka ajak bicara.

Karyawan baru dapat mengikuti panggilan penjualan yang berhasil, meninjau demo yang diberi anotasi, dan berlatih menangani keberatan langsung di platform.

Meningkatkan bimbingan dengan umpan balik berbasis data

Alat sales enablement modern menangkap wawasan panggilan, pola kinerja tim penjualan, dan celah perilaku di seluruh funnel.

Manajer Anda dapat meninjau cara perwakilan penjualan terbaik menangani keberatan, kapan mereka memperkenalkan harga, atau bagaimana mereka mengidentifikasi masalah utama. Perangkat lunak ini menyoroti celah keterampilan untuk setiap perwakilan dan menyarankan pelajaran atau modul latihan.

Menghubungkan tim penjualan, pemasaran, dan produk untuk keselarasan pesan.

Setiap presentasi dan skrip disinkronkan dengan otomatisasi berbasis AI. Artinya, ketika pesan berubah, semua orang akan diberitahu. Tim penjualan Anda tidak akan bekerja dengan materi yang sudah usang.

Tim pemasaran tidak perlu mengejar mereka untuk mendapatkan pembaruan.

Tim produk memastikan setiap presentasi mencerminkan fitur terbaru. Anda memberikan pengalaman pembeli yang konsisten di setiap tahap perjalanan pelanggan.

Namun, jika Anda baru menggunakan AI dalam penjualan, video ini akan menunjukkan alat, templat, dan alur kerja yang dapat membantu Anda memulai.

👀 Tahukah Anda? Istilah ‘spam’ untuk email yang tidak diinginkan berasal dari sketsa BBC tahun 1970-an tentang daging kalengan ‘Spam,’ karena email massal tersebut meniru chorus yang berulang-ulang.

Komponen Utama Perangkat Lunak Sales Enablement

Platform sales enablement, ketika dilengkapi dengan fitur-fitur berikut, menjadi penguat daya dalam segala hal yang Anda lakukan bersama tim penjualan Anda.

Pengelolaan konten yang komprehensif: Repositori terpusat menyimpan semua Repositori terpusat menyimpan semua materi penjualan , seperti studi kasus, presentasi, dan lembar data, dalam satu tempat, terorganisir, dan mudah diakses.

Analisis dan pelaporan penjualan: Hubungkan Hubungkan KPI penjualan dengan pendapatan dan lihat bagaimana konten dan pelatihan memengaruhi seluruh pipeline.

Integrasi CRM: Integrasi langsung dengan platform yang berbeda menjaga konsistensi dan aksesibilitas data. Pencatatan aktivitas otomatis meminimalkan pekerjaan manual dan memastikan setiap interaksi pelanggan tercatat.

Otomatisasi berbasis AI: Otomatisasi cerdas dapat mempermudah alur kerja untuk setiap tahap penjualan atau profil pelanggan. Tambahkan analisis panggilan berbasis AI dan agen otomatis ke dalam sistem, dan dapatkan umpan balik kinerja yang mendalam secara real-time.

Kepatuhan yang kuat: Kontrol akses yang ketat memastikan materi sensitif dibagikan dengan aman. Mereka membantu Anda memenuhi persyaratan regulasi. Jejak audit menjaga transparansi dengan melacak penggunaan konten dan aktivitas berbagi.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1905, Madam C. J. Walker menjadi salah satu pionir penjualan langsung. Dia menciptakan lini produk perawatan rambutnya sendiri dan mendirikan Madam C. J. Walker Manufacturing Company, melatih ribuan wanita untuk menjual produknya dari pintu ke pintu. Dia menjadi salah satu jutawan pertama di Amerika Serikat yang berhasil meraih kesuksesan melalui usaha sendiri.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Otomatisasi Penjualan untuk Usaha Kecil

Berapa Biaya yang Harus Anda Keluarkan untuk Perangkat Lunak Sales Enablement?

Biaya yang harus Anda keluarkan untuk perangkat lunak sales enablement bervariasi tergantung pada ukuran organisasi Anda, fitur yang dibutuhkan, dan kebutuhan integrasi.

Paket dasar: $10–$30 per pengguna per bulan

Fitur-fiturnya meliputi manajemen konten, analitik dasar, integrasi email, dan akses ke pelatihan standar.

Paket Lanjutan: $30–$70 per pengguna per bulan

Menyediakan manajemen konten canggih, analitik yang ditingkatkan, integrasi CRM, branding kustom, dan dukungan yang lebih kuat.

Solusi perusahaan: $70–$100+ per pengguna per bulan

Tingkat harga ini mencakup fitur lengkap, integrasi kustom, dan dukungan prioritas. Beberapa platform mengenakan biaya dasar ditambah biaya per pengguna per tahun. ​

Kontrak perusahaan dapat mencapai lebih dari $90.000 per tahun, tergantung pada skala dan kustomisasi.

💡 Tips Pro: Platform sales enablement hanya sekuat sistem yang terhubung dengannya. Jika perangkat lunak tersebut tidak terintegrasi dengan baik dengan CRM, perekam panggilan, CMS, dan alat pelatihan Anda, tim Anda akan berakhir dengan mengulang pekerjaan dan meningkatkan biaya operasional. Perangkat lunak yang Anda pilih harus mengurangi pergantian konteks dan menghilangkan penyebaran pekerjaan, karena tim Anda sudah menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengelola pekerjaan daripada melakukannya.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu setara dengan lebih dari 120 jam per tahun yang terbuang untuk mencari melalui email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Cara Memilih Perangkat Lunak Sales Enablement yang Tepat

Jadi, jika Anda bingung harus mulai dari mana, mulailah dari sini 👇

1. Mulailah dengan kebutuhan bisnis Anda

Mengapa Anda membutuhkan perangkat lunak sales enablement sejak awal?

Bertanya pertanyaan seperti:

Di mana manajer penjualan Anda membuang-buang waktu atau tidak berkinerja optimal?

Bagaimana alat-alat sales enablement dapat membantu meningkatkan produktivitas penjualan dengan menghilangkan pekerjaan administratif yang berulang dan menyelaraskan tim penjualan dengan konten yang tepat?

Metrik apa yang penting bagi Anda?

Bagaimana perjalanan pembelian pelanggan Anda? Apakah panjang dan kompleks atau singkat dan transaksional?

Apa saja alat yang sudah Anda miliki saat ini, dan bagaimana alat baru ini akan cocok dengan sistem yang ada?

💡 Tips Pro: Dokumentasikan kasus penggunaan utama dan metrik keberhasilan Anda. Contohnya: tim penjualan harus dapat menemukan konten yang tepat dalam waktu 2 menit, atau waktu adaptasi karyawan baru harus berkurang dari 12 menjadi 8 minggu.

2. Evaluasi penyedia layanan dan lakukan analisis perbandingan.

Anda perlu memahami bagaimana setiap alat sesuai dengan proses penjualan Anda dan terintegrasi dengan sistem Anda.

Analisis perbandingan Anda harus mencakup:

Kriteria Mengapa Ini Penting Contoh dalam Praktik Kesesuaian kasus penggunaan Harus sesuai dengan proses penjualan Anda. Jika Anda mengelola transaksi bisnis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, Anda memerlukan jalur penjualan yang terarah dan panduan berbasis peran—bukan hanya perpustakaan konten. Kedalaman integrasi Integrasi Deep CRM, perekam panggilan, CMS, dan LMS menciptakan alur kerja tunggal untuk tim penjualan. Seorang perwakilan menyelesaikan panggilan di Gong → wawasan dan tag disinkronkan ke Salesforce → alat enablement merekomendasikan aset berikutnya secara otomatis AI dan otomatisasi AI harus menampilkan konten yang tepat, menganalisis panggilan, dan mengotomatisasi pelatihan. Selama panggilan penawaran harga, alat ini menampilkan battlecard secara real-time dan secara otomatis menyoroti pola keberatan untuk pelatihan. Pengelolaan konten dan analitik Kontrol yang kuat + analitik menunjukkan aset mana yang mempercepat alur penjualan dan mana yang diabaikan oleh tim penjualan. Anda melihat sebuah presentasi yang meningkatkan tingkat keberhasilan transaksi sebesar 18%—alat ini secara proaktif mengirimkannya kepada tim penjualan yang menangani transaksi serupa. Adopsi oleh tim penjualan dan kemudahan penggunaan Kemudahan penggunaan secara langsung berdampak pada percakapan yang lebih baik dan siklus yang lebih cepat. Tim penjualan membuka playbook sebelum panggilan karena hanya dengan satu klik di dalam CRM.

Dua hal tambahan yang harus Anda pertimbangkan adalah:

Governance: Evaluasi kontrol versi, izin berdasarkan peran, lokalisasi konten lintas wilayah, dan kinerja sistem saat skalabilitas.

Total biaya kepemilikan (TCO): Selain biaya lisensi, sertakan juga biaya untuk migrasi konten, manajemen perubahan, integrasi, pembersihan data, dan pelatihan berkelanjutan.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp menawarkan keamanan tingkat perusahaan dengan sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001, dihosting di AWS, dan menggunakan enkripsi end-to-end (AES-256 saat disimpan, TLS 1.2+ saat ditransmisikan) dengan pengujian dan pemantauan berkelanjutan oleh pihak ketiga. Anda mendapatkan kontrol akses tingkat lanjut, termasuk SSO, SCIM provisioning, dan izin berdasarkan peran, serta opsi penempatan data yang fleksibel untuk tim yang beroperasi di bawah GDPR atau persyaratan kepatuhan regional.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif CRM Terbaik untuk Mengelola Kontak Anda

3. Lakukan uji coba konsep

Anda ingin melihat bagaimana alat tersebut berfungsi dalam alur kerja penjualan yang sebenarnya, jadi uji perangkat lunak tersebut dengan sekelompok kecil tim penjualan dan lihat apakah mereka mengadopsinya.

Selain itu, unggah data transaksi seperti battlecards, presentasi, dan rekaman panggilan. Hal ini akan menunjukkan bagaimana platform menangani percakapan pembeli yang sebenarnya, pembaruan konten, dan panduan selama proses transaksi.

Hubungkan dengan CRM, CMS, dan stack teknologi Anda untuk memastikan data mengalir dengan lancar.

Anda juga ingin mengukur dampaknya—waktu yang dihemat, penggunaan konten, dan apakah tim penjualan menemukan perangkat lunak tersebut berguna.

Evaluasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui konten, membuat panduan penjualan, dan mengatur alur kerja pelatihan.

📊 Wawasan Penjualan: Pembeli modern tidak lagi mengikuti jalur yang lurus. Mereka berpindah-pindah antara situs web, email, panggilan telepon, dan media sosial sebelum membuat keputusan. Itulah mengapa sales enablement sedang booming, karena 65% tim penjualan mengakui bahwa perjalanan pelanggan telah menjadi begitu kompleks sehingga cara-cara baru dalam berjualan kini menjadi esensial untuk tetap bersaing.

Berikut adalah daftar alat sales enablement paling populer yang tersedia di pasar saat ini ⬇️

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek berbasis AI)

ClickUp adalah platform kerja lengkap dengan alur kerja penjualan cerdas yang terintegrasi.

Begini cara tim penjualan dapat menggunakan ClickUp.

Lakukan sales enablement di satu tempat

Kelola tim penjualan Anda, lacak kemajuan, dan pantau KPI sales enablement dengan CRM fleksibel ClickUp untuk tim penjualan.

ClickUp for Sales dirancang khusus untuk tim yang ingin memiliki pandangan menyeluruh tentang siklus pendapatan mereka. Solusi ini mencakup setiap tahap proses penjualan, mulai dari penangkapan prospek hingga transaksi yang berhasil ditutup, dan memastikan semua elemen tetap terhubung secara berarti.

Formulir ClickUp dapat menangkap prospek atau permintaan internal dan mengubahnya langsung menjadi tugas berbasis hasil. Selain itu, semua respons secara otomatis mengisi detail transaksi yang relevan, sehingga risiko kehilangan informasi saat serah terima menjadi lebih kecil.

Dengan menggunakan ClickUp Custom Fields, Anda dapat menambahkan atribut seperti nilai transaksi, wilayah, langkah berikutnya, atau lini produk untuk memberikan konteks yang bermakna dan disesuaikan pada setiap peluang.

Selain itu, perangkat lunak ini berfungsi sebagai CRM yang fleksibel. Ia menggabungkan manajemen pipeline penjualan, otomatisasi, dan pelacakan hubungan ke dalam satu ruang kerja yang sama di mana konten dan pelatihan enablement Anda berada.

⚡ Arsip Template: Gunakan Template Pipeline Penjualan ClickUp jika Anda mengelola puluhan peluang terbuka di berbagai wilayah dan tidak tahu mana yang terlewat atau siapa yang terakhir melakukan follow-up. Dapatkan templat gratis Lacak dan kelola peluang secara efisien di seluruh wilayah dengan Template Pipeline Penjualan ClickUp. Setiap tahap dalam templat ini, seperti Qualified, Demo, Proposal, dan Closed, mengelompokkan transaksi berdasarkan kemajuan, membantu Anda mengidentifikasi peluang yang terhenti atau menentukan di mana sebagian besar prospek berhenti. Begini cara tim dapat menggunakannya: Tambahkan bidang kustom untuk ukuran kesepakatan, probabilitas, atau wilayah untuk meramalkan dengan lebih akurat.

Catat setiap email atau panggilan dalam tugas transaksi untuk menyimpan riwayat komunikasi di satu tempat.

Filter berdasarkan tim penjualan atau tahap untuk melihat siapa yang berhasil menutup transaksi dan di mana transaksi menumpuk.

Pantau nilai total pipeline secara otomatis di bagian bawah tampilan Anda.

Ubah pengetahuan menjadi jawaban instan dengan ClickUp Brain

Pikirkan seberapa sering tim Anda menghabiskan menit—atau bahkan jam—menelusuri riwayat email, log obrolan, dan slide hanya untuk menjawab pertanyaan sederhana.

ClickUp Brain, alat AI terbaik untuk tim penjualan, mengubah hal itu. Ia memahami cara kerja Anda terorganisir (melalui tugas, dokumen, dan komentar) dan memungkinkan Anda mengaksesnya seperti saat Anda bertanya kepada rekan kerja: ‘Bagaimana status konten onboarding?’ atau ‘Transaksi mana yang belum mencapai titik kontak dalam dua minggu?’

Dapatkan wawasan dan jawaban instan dari data ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Inilah yang digunakan oleh tim penjualan dan pemimpin enablement:

Di Chat atau sidebar Brain, tanyakan, ‘Apa perubahan proses dalam versi 5 dari playbook?’ Sistem akan memeriksa dokumen, tugas, dan komentar, lalu memberikan detailnya.

Gunakan Workspace Q&A untuk bertanya, ‘Tunjukkan semua proposal aktif dengan nilai di atas $50K dalam 30 hari terakhir,’ dan Brain akan menampilkan tugas-tugas, menyaring hasil, dan menampilkannya secara instan.

Ketik @Brain di komentar tugas dan ajukan pertanyaan yang relevan. Brain akan menampilkan ringkasan detail penting beserta tindakan selanjutnya yang disarankan.

Ajukan pertanyaan dan dapatkan wawasan yang dapat diterapkan langsung di komentar tugas dengan ClickUp Brain.

Tapi itu belum semuanya. ClickUp Brain MAX memperluas pencarian melampaui ClickUp—Google Drive, GitHub, SharePoint, bahkan web—dan memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tanpa perlu mengetiknya, dengan fitur Talk to Text.

Bangun dan kelola panduan kerja yang dinamis dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah perpustakaan referensi dinamis tim Anda. Buat dokumen penjualan, tambahkan sub-halaman, sertakan gambar sampul, dan format konten seperti wiki.

Buat, atur, dan cari basis pengetahuan tim Anda dengan mudah menggunakan ClickUp Docs.

Docs memungkinkan Anda untuk menyematkan tugas, file, tautan, tabel, dan lainnya. Mereka mengubah panduan penjualan Anda menjadi alur kerja yang dapat dijalankan yang dapat diikuti dan diperbarui oleh tim penjualan secara real-time.

Fitur terbaik ClickUp

Sesuaikan alur kerja CRM dengan proses penjualan spesifik Anda.

Rekam dan transkrip percakapan penjualan, serta ekstrak poin tindakan dari percakapan tersebut menggunakan AI Meeting Notetaker

Dengan mudah lacak kemajuan dan kelola ketergantungan untuk aktivitas penjualan Anda menggunakan ClickUp Tasks

Periksa dan beri anotasi pada kontrak, PDF, dan skrip, dll., untuk umpan balik dan persetujuan yang lancar.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti mengirim email pemasaran atau tindak lanjut dengan ClickUp Automations

Gunakan integrasi ClickUp untuk menghubungkan alat-alat pipeline penjualan dengan stack teknologi Anda.

Buat konten pemasaran dengan cepat menggunakan AI Writer for Work

Batasan ClickUp

Rentang fitur dan otomatisasi yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.555+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

2. Gong (Terbaik untuk kecerdasan percakapan berbasis AI)

melalui Gong

Gong adalah platform kecerdasan percakapan untuk tim penjualan. Platform ini menganalisis panggilan penjualan, email, dan interaksi pelanggan, memberikan wawasan tentang kesehatan transaksi dan kinerja tim penjualan.

Mesin AI mengidentifikasi pola di seluruh pipeline Anda: apa yang dikatakan oleh sales rep teratas, keberatan apa yang menghambat kesepakatan, dan di mana pembeli menunjukkan niat.

Wawasan real-time Gong membantu pemimpin sales enablement meningkatkan tingkat keberhasilan, memperpendek siklus transaksi, dan menjaga konsistensi pesan di setiap interaksi.

Fitur terbaik Gong

Analisis panggilan penjualan dengan AI untuk mendeteksi rasio pembicaraan, keberatan, mention pesaing, dan sinyal kunci kesepakatan.

Deteksi tren yang muncul dan mention pesaing secara dini dengan memantau bahasa yang digunakan oleh pelanggan.

Bangun program pelatihan berbasis data menggunakan skor kartu perwakilan, perpustakaan cuplikan, dan tolok ukur perilaku.

Batasan Gong

Fitur analitik canggih dan fitur yang didukung AI hanya tersedia di tingkatan harga yang lebih tinggi.

Harga Gong

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Gong

G2: 4. 8/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (lebih dari 500 ulasan)

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik untuk Gong

3. Spekit (Terbaik untuk pemberdayaan penjualan dan keberhasilan pelanggan)

melalui Spekit

Spekit adalah platform enablement just-in-time yang menyediakan pelatihan, panduan proses, dan konten playbook langsung di dalam alat yang sudah digunakan oleh tim penjualan Anda—Salesforce, Outreach, Slack, dan lainnya.

Alih-alih mengirim tim penjualan ke LMS atau wiki statis, Spekit menyajikan panduan singkat dan padat tepat pada saat dan tempat yang mereka butuhkan.

Hal ini menjadikannya ideal untuk tim yang berkembang pesat yang secara terus-menerus memperbarui proses, pesan, atau strategi penjualan.

Fitur terbaik Spekit

Bagikan konten melalui tautan SmartSend di Spekit, lalu lihat pemberitahuan real-time saat prospek membuka atau berinteraksi dengan konten tersebut.

Manfaatkan dashboard di Spekit untuk melacak apa yang dilihat, direspons, dan dibagikan oleh tim penjualan.

Buat panduan langkah demi langkah untuk mempercepat proses onboarding tim penjualan dan memperkuat proses baru tanpa perlu sesi pelatihan formal.

Batasan Spekit

Memperluas konten ke beberapa tim dapat memerlukan upaya administratif yang signifikan dibandingkan dengan sistem enablement yang lebih terpusat.

Harga Spekit

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Spekit

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

⭐ Bonus: Biarkan ClickUp AI Agents menangani tugas-tugas berat untuk Anda. Gunakan agen kustom atau yang sudah jadi untuk: Pantau kesehatan kesepakatan: Pantau peluang yang terhenti, langkah berikutnya yang terlewat, dan aktivitas tim penjualan di seluruh pipeline secara real-time.

Momen penjualan yang muncul: Identifikasi pola dalam transkrip panggilan, seperti keberatan yang berulang atau minat terhadap harga, dan beri tahu tim penjualan secara instan.

Perbarui playbook secara otomatis: Ubah skrip presentasi, perbarui battlecards, atau sesuaikan pesan saat ada pembaruan produk atau perubahan strategi pesaing.

Escalate secara cerdas: Tandai transaksi berisiko kepada manajer berdasarkan tahap, niat pembeli, atau ketidakaktifan. Video ini menunjukkan cara mengatur AI Agent pertama Anda.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Sebelum Anda membuat keputusan akhir, penting untuk mengetahui hal-hal yang sering menjadi kendala yang membuat orang enggan menggunakan alat sales enablement terbaik:

❌ Memilih alat tanpa mendefinisikan proses penjualan Anda: Tim sering kali membeli perangkat lunak sebelum memetakan bagaimana proses penjualan mereka sebenarnya bekerja, seperti inbound vs. outbound, PLG vs. enterprise, atau hybrid. Tanpa kejelasan, bahkan alat yang kuat pun menjadi tidak sesuai dengan alur kerja.

❌ Mengabaikan pengelolaan konten: Banyak tim fokus pada pembuatan konten enablement tetapi mengabaikan kontrol versi, penandaan, dan penyimpanan arsip. Tim penjualan akhirnya membuang waktu mencari materi atau menggunakan presentasi yang sudah usang dalam panggilan penting.

❌ Mengabaikan kebersihan data dan kualitas integrasi: Semua orang mengatakan integrasi penting, tetapi sedikit yang memeriksa seberapa bersih dan dapat digunakan data yang disinkronkan sebenarnya. Data yang buruk masuk = wawasan yang buruk keluar

❌ Menganggap enablement sebagai pengaturan sekali saja: Tim sering kali meluncurkan platform enablement dan menganggapnya sudah selesai, alih-alih menjadikannya sebagai ekosistem yang terus berkembang. Relevansi akan menurun dengan cepat tanpa penyesuaian berkelanjutan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan AI dalam Penjualan

Praktik Terbaik untuk Implementasi yang Sukses

Bahkan perangkat lunak penjualan yang paling canggih pun dapat berkinerja buruk jika implementasinya hanya berhenti pada pengaturan teknis dan pelatihan dasar.

Berikut adalah praktik terbaik yang sering diabaikan 👇

✅ Bangun model tata kelola konten sebelum mengunggah apa pun.

Salah satu kesalahan terbesar dalam mengimplementasikan alat sales enablement baru adalah memasukkan konten lama ke dalamnya. Sebaliknya, buat kerangka kerja tata kelola yang mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan, kurasi, persetujuan, dan penghapusan konten. Tetapkan aturan kontrol versi dan standar metadata sejak awal untuk memastikan data tetap up-to-date dan relevan secara kontekstual.

✅ Implementasikan umpan balik antara tim penjualan dan pemasaran melalui alat tersebut.

Sebagian besar organisasi mengumpulkan umpan balik secara ad hoc. Sebaiknya, formalkan proses tersebut. Konfigurasikan alat sales enablement Anda sehingga tim penjualan dapat memberikan suara, berkomentar, atau menandai aset secara real-time, dan arahkan umpan balik tersebut langsung ke tim pemasaran. Hal ini menciptakan ekosistem umpan balik yang terus berkembang, yang secara berkelanjutan meningkatkan relevansi konten dan efektivitas pesan.

✅ Gunakan metrik adopsi mikro

Jangan hanya mengukur 'penggunaan' atau 'dampak tingkat keberhasilan'. Pantau sinyal perilaku yang memprediksi adopsi yang berkelanjutan, seperti waktu hingga pencarian pertama, rasio pencarian ke klik konten, atau frekuensi aset yang dibagikan oleh rekan. Metrik mikro ini mengungkapkan apakah tim penjualan sedang membangun kebiasaan yang sebenarnya seputar perangkat lunak sales enablement.

✅ Berdayakan pemimpin penjualan dengan kecerdasan coaching berbasis data

Seringkali, platform sales enablement berfokus pada penyampaian konten untuk tim penjualan dan mengabaikan kebutuhan kepemimpinan. Berikan pemimpin penjualan dengan dashboard yang menampilkan wawasan kinerja nyata, seperti pengaruh konten terhadap kecepatan transaksi, celah keterlibatan berdasarkan segmen, dan skor kesiapan tim penjualan.

Daftar Periksa: Hal yang Harus Dilakukan dan Dihindari dalam Evaluasi Platform

Hal yang Harus Dilakukan Hal yang Harus Dihindari ✅ Ikuti skenario penjualan nyata. Duduk bersama tim penjualan dan simulasi siklus transaksi langsung untuk melihat seberapa mudah mereka dapat menemukan, berbagi, dan mempersonalisasi konten. ❌ Jangan menilai hanya berdasarkan fitur. Sebuah platform mungkin terlihat kuat di atas kertas, tetapi dapat gagal di lapangan jika memperlambat tim penjualan atau menyembunyikan aset penting di balik klik. ✅ Minta data atau studi kasus yang menunjukkan bagaimana platform tersebut memengaruhi pencapaian kuota atau kecepatan penutupan transaksi. ❌ Jangan menerima klaim ROI yang tidak jelas. Jika penyedia perangkat lunak tidak dapat menghubungkan data penggunaan dengan hasil pendapatan, wawasan yang mereka berikan kemungkinan besar juga tidak akan bermanfaat bagi Anda. ✅ Periksa seberapa mudah tim enablement atau ops Anda dapat memperbarui izin, tag konten, dan alur kerja tanpa ketergantungan pada vendor. ❌ Bergantung sepenuhnya pada tim IT atau vendor untuk perubahan kecil. Sistem yang terlalu kaku dapat menghambat momentum dan menimbulkan gesekan jangka panjang. ✅ Prioritaskan analitik yang intuitif. Platform yang baik membantu pemimpin dan tim penjualan memahami apa yang berhasil (tanpa perlu ahli data untuk menafsirkannya). ❌ Mengabaikan kemudahan penggunaan dalam analitik. Data yang tersembunyi di balik dasbor yang kompleks seringkali tidak digunakan, sehingga menghilangkan nilainya.

📚 Baca Lebih Lanjut: Fitur Perangkat Lunak Manajemen Penjualan untuk Kesuksesan

Dorong Pertumbuhan Pendapatan yang Konsisten dengan ClickUp untuk Enablement Penjualan

Banyak alat sales enablement yang menjanjikan segalanya, tetapi sedikit yang menggabungkan kejelasan, kolaborasi, dan eksekusi dalam satu platform.

ClickUp menonjol di antara semua opsi lainnya.

Dengan solusi tim ClickUp, setiap tahap siklus penjualan Anda menjadi terlihat dan dapat ditindaklanjuti.

Tim Anda dapat mengelola pipeline, memantau kinerja, dan melacak transaksi tanpa perlu meninggalkan platform. Buat sumber daya dinamis seperti panduan penjualan dan materi presentasi di ClickUp Docs, sehingga semua orang tetap selaras dan percaya diri dalam setiap interaksi dengan pelanggan.

Dan yang membedakan ClickUp adalah kecerdasan buatan kontekstualnya.

ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX membantu tim penjualan bekerja lebih cepat dengan mengotomatisasi tindak lanjut, merangkum wawasan transaksi, dan menghasilkan pesan yang disesuaikan secara instan.

Siap melihat bagaimana tim penjualan paling produktif memfasilitasi kesuksesan setiap hari?

Mulailah dengan ClickUp dan wujudkan tujuan penjualan Anda menjadi kenyataan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Perbedaan utama terletak pada fungsi utama dan cakupannya: Perangkat lunak CRM (Customer Relationship Management) adalah sistem pencatatan yang berfokus pada pengelolaan data pelanggan dan prospek. Ia membantu melacak proses penjualan, mencatat aktivitas, dan melaporkan kinerja penjualan. Perangkat lunak Sales Enablement berfokus pada pelaksanaan strategi sales enablement dengan memberikan manajer penjualan dan tim penjualan sumber daya, pengetahuan, dan konten penjualan yang tepat untuk berinteraksi dengan pembeli secara efektif. Hal ini mencakup pengelolaan konten terpusat, pelatihan, dan bimbingan.

Tim penjualan kecil membutuhkan alat yang mengurangi beban administratif. Prioritaskan fitur yang memberikan dampak terbesar dengan kompleksitas terendah. Cari fitur manajemen konten terpusat, penjualan terarah, alat keterlibatan pembeli, dan integrasi CRM.

Meskipun banyak hal bergantung pada strategi sales enablement, berikut perkiraan waktu yang dibutuhkan. Untuk organisasi kecil dengan pengguna terbatas dan integrasi minimal, prosesnya memakan waktu antara 4-8 minggu. Untuk perusahaan menengah dengan integrasi terbatas, pembersihan data, dan kebutuhan pelatihan, prosesnya memakan waktu antara 3 hingga 6 bulan. Dan untuk organisasi besar dengan integrasi kompleks, kustomisasi yang berat, dan banyak pemangku kepentingan, prosesnya bisa memakan waktu antara 6-12 bulan atau lebih. Anda juga harus mempertimbangkan pelatihan dan bimbingan penjualan untuk tim.

Ya, secara signifikan. AI semakin menjadi komponen inti dalam mewujudkan strategi sales enablement yang sukses. Hal ini karena AI meningkatkan alur kerja dengan rekomendasi konten cerdas, pembuatan konten kontekstual, pelatihan penjualan otomatis, dan bahkan membantu dalam otomatisasi proses untuk meningkatkan efisiensi operasional penjualan.

Mengukur ROI untuk perangkat lunak sales enablement tidak hanya sekadar membandingkan angka pendapatan dengan biaya. Pandangan yang komprehensif mempertimbangkan bagaimana enablement memengaruhi kinerja penjualan (seperti tingkat keberhasilan, durasi siklus), efektivitas konten, efisiensi onboarding, dan manfaat tidak langsung (merek, pengalaman pembeli, keselarasan).