3 Perangkat Lunak PM Terbaik yang Tidak Dibebani dengan Kompleksitas

Kompleksitas seringkali dilebih-lebihkan. Kita semua menginginkan fitur-fitur canggih, tetapi jika menggunakannya membutuhkan lebih banyak energi daripada pekerjaan itu sendiri, apakah benar-benar sepadan? Produktivitas seharusnya terasa alami. 🌟

Ambil contoh studio desain kecil. Jika memperbarui diagram Gantt terasa lebih sulit daripada menyelesaikan proyek itu sendiri, maka perangkat lunak tersebut telah gagal melayani mereka.

Bagi kebanyakan tim, kenyataannya sederhana. Anda tidak memerlukan sistem berat yang dipenuhi fitur manajemen proyek yang rumit. Anda membutuhkan alat manajemen proyek yang terasa ringan, mudah, dan mendukung, serta dapat berkembang seiring pertumbuhan tim Anda.

Dalam artikel ini, kita akan membahas mengapa perangkat lunak PM sederhana dan alat-alatnya paling efektif, serta hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih perangkat lunak manajemen proyek yang tepat.

3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek (PM) Terbaik yang Ramah Pengguna dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat tentang perangkat lunak manajemen proyek terbaik yang mudah digunakan. Untuk membantu Anda memilih yang tepat, kami telah mengumpulkan fitur utama, kelebihan dan kekurangan, harga, serta ulasan pengguna dari masing-masing perangkat lunak.

Nama Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* Mengapa Ini Bagus untuk Mengelola Prioritas yang Beragam ClickUp Pengelolaan proyek dan kolaborasi yang didukung AI untuk tim dari segala ukuran ClickUp Brain untuk bantuan AI; Dokumen kolaboratif yang terhubung dengan tugas; tampilan tugas yang fleksibel; obrolan terintegrasi; otomatisasi alur kerja Kelebihan:🌟 Sangat dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan alur kerja apa pun 🌟 Menggabungkan beberapa aplikasi dalam satu 🌟 Alat AI mengurangi pekerjaan manualKekurangan:🧐 Set fitur yang luas dapat terasa membingungkan jika tidak disesuaikan 🧐 Aplikasi seluler kurang lancar dibandingkan versi desktop Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan ClickUp tumbuh bersama Anda. Aplikasi serba guna ini untuk pekerjaan menggabungkan semua tugas, file, aplikasi, dan percakapan Anda dalam sebuah Converged AI Workspace sehingga Anda dapat menangani prioritas yang berbeda tanpa perlu beralih konteks. Basecamp Pengelolaan proyek yang sederhana dan ramah klien untuk freelancer dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien Layar utama terpadu; Daftar tugas, papan pesan, obrolan, dan berbagi file; Grafik Hill, Mission Control, Lineup untuk pelacakan kemajuan; Pengecekan otomatis; Kolaborasi klien Kelebihan:🌟 Antarmuka sederhana 🌟 Proses onboarding yang mudah 🌟 Struktur yang jelas untuk tugas dan komunikasiKekurangan:🧐 Kurang fitur lanjutan seperti Gantt dan ketergantungan 🧐 Kustomisasi terbatas🧐 Tidak ada AI bawaan atau pelacakan waktu asli Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna Dengan menyatukan komunikasi, tugas, dan file dalam satu tempat, Basecamp mengurangi pembaruan yang tersebar dan membuat pengelolaan prioritas yang beragam menjadi lebih mudah. Nifty Mengintegrasikan peta jalan, tugas, dan kolaborasi dalam satu platform untuk tim lintas fungsi yang mengelola proyek dengan banyak aspek yang perlu dikelola Peta jalan dengan garis waktu yang diperbarui otomatis; manajemen tugas dengan tonggak, ketergantungan, dan bidang kustom; obrolan dan diskusi; dokumen kolaboratif; dasbor pelaporan; otomatisasi alur kerjaKelebihan:🌟 Antarmuka bersih dengan alat kolaborasi yang kuat🌟 Impor yang lancar untuk perpindahan yang mudah🌟 Bantuan AI yang terintegrasiKekurangan:🧐 Pelaporan kurang dapat disesuaikan🧐 Aplikasi seluler kurang fungsional dibandingkan desktop🧐 Dapat melambat dengan proyek besar Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $49/bulan per pengguna Nifty mengintegrasikan peta jalan, tugas, dan percakapan dalam satu platform. Ini sangat berguna untuk menghindari kelebihan alat, menjaga tujuan besar tetap terlihat sambil memastikan tugas harian tetap terkendali.

Fitur Utama yang Perlu Dicari dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Tidak Diisi dengan Kompleksitas Berlebihan

Seorang pengguna Reddit merangkumnya dengan baik ketika mereka menulis,

Saya mencari perangkat lunak proyek/perencana yang sederhana. Saya telah mencoba beberapa dan menemukannya terlalu rumit dan tidak perlu untuk kebutuhan saya. Saya tidak punya waktu untuk melakukan pencarian mendalam, jadi saya meminta rekomendasi Anda.

Semakin banyak manajer proyek yang menginginkan perangkat lunak manajemen proyek sederhana yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Jadi, apa yang Anda cari dalam alat yang komprehensif namun tidak membingungkan, tetapi tetap mendukung tim yang beragam?

Berikut adalah beberapa kualitas yang perlu dicari:

Memiliki antarmuka yang bersih dan intuitif sehingga anggota tim dapat menggunakannya tanpa kurva pembelajaran yang curam

Termasuk fitur-fitur penting seperti manajemen tugas, eksekusi proyek yang didukung AI , tenggat waktu, dan ketergantungan tugas tanpa membebani Anda dengan opsi yang berlebihan

Mendukung komunikasi tim dan kolaborasi lintas fungsi sehingga semua orang tetap terhubung dan anggota tim tetap terinformasi

Menyediakan fitur pengelolaan sumber daya yang sederhana, sehingga alokasi sumber daya menjadi jelas tanpa harus kembali menggunakan spreadsheet

Terintegrasi dengan mulus dengan alat yang sudah ada untuk menjaga semua data Anda tetap terbaru di satu tempat

📮 ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengatakan mereka mengandalkan AI terutama untuk manajemen tugas dan organisasi. Salah satu alasannya mungkin karena sebagian besar alat hanya mencakup area yang sempit seperti kalender, daftar tugas, atau email. Dengan ClickUp, kecerdasan buatan (AI) bekerja lebih luas. Ia menghubungkan email, komunikasi, kalender, tugas, dan dokumen Anda dalam satu tempat. Anda bahkan dapat bertanya, “Apa prioritas saya hari ini?” dan ClickUp Brain akan memindai ruang kerja Anda untuk memberikan daftar yang jelas dan berdasarkan urgensi. Dengan demikian, ClickUp menggabungkan kekuatan lima atau lebih aplikasi menjadi satu aplikasi super yang sederhana.

3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Tidak Diisi dengan Kompleksitas Berlebihan

Jika Anda pernah membuka alat manajemen proyek dan merasa kebingungan dengan tab-tabnya, ini untuk Anda. Berikut adalah tiga alat manajemen proyek yang menjaga kesederhanaan tanpa mengorbankan fitur yang benar-benar dibutuhkan tim Anda.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan kolaborasi yang didukung AI)

Identifikasi hambatan dan alihkan tugas agar proyek tetap berjalan tanpa perlu pengecekan terus-menerus menggunakan ClickUp Brain

Banyak orang mencoba perangkat lunak manajemen proyek dan akhirnya merasa frustrasi. Jira bisa terasa terlalu rumit untuk dipasang dan dipelihara, sementara Trello, meskipun sederhana, bisa terasa terlalu ringan saat pekerjaan mulai menumpuk.

Hal ini membuat manajer dan freelancer terjebak di tengah-tengah, menginginkan alat yang cukup powerful untuk mengelola proyek tetapi tidak dipenuhi dengan kompleksitas. Di sinilah ClickUp unggul.

Perangkat lunak ini menyediakan fitur esensial untuk mengelola tugas, berkolaborasi dengan tim proyek Anda, dan memantau kemajuan proyek, sambil memungkinkan Anda untuk mengembangkan skala saat Anda siap. Mari kita lihat bagaimana tim manajemen proyek dapat memanfaatkan ClickUp.

Berikan tim Anda tambahan daya pikir dengan ClickUp Brain

Dapatkan pembaruan cepat tentang kemajuan tanpa perlu menggali pembaruan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah kecerdasan buatan yang terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda. Ia memahami konteks, bukan hanya perintah. Ia mengidentifikasi hambatan, menyarankan penugasan ulang, memperbarui prioritas, dan menjaga proyek tetap sesuai jadwal tanpa perlu rapat status berkala.

Bayangkan Anda sedang mempersiapkan peluncuran produk tetapi telah absen selama beberapa hari. Alih-alih menggulir melalui pembaruan yang tak berujung, cukup tanyakan kepada Brain, “Apa yang terjadi minggu ini?” Dalam hitungan detik, Anda akan mendapatkan ringkasan tentang apa yang telah maju, apa yang terhambat, dan apa yang memerlukan perhatian Anda.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX bisa terasa seperti jam ekstra yang tersembunyi dalam sehari Anda. Berbicara empat kali lebih cepat daripada mengetik, artinya bahkan catatan suara singkat menggunakan Talk to Text dapat menghemat hampir sehari penuh setiap minggu. Selain itu, Brain MAX terintegrasi dengan model seperti GPT-5, Claude, dan Gemini, sehingga Anda dapat menghilangkan AI Sprawl dan mengonsolidasikan semua pekerjaan Anda dalam satu layar.

Berikut ini adalah video YouTube yang menunjukkan bagaimana ClickUp Brain membuat proses manajemen proyek terasa lancar dalam beberapa langkah:

🧠 Tahukah Anda: JLL memperkenalkan sistem pengukuran menggunakan 16 KPI untuk mengarahkan proyek pemasaran. Hal ini menghasilkan peningkatan tiga kali lipat dalam hasil pipeline, empat kali lipat dalam dampak pendapatan, dan peningkatan efektivitas keseluruhan lebih dari 20%, semua itu dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit.

Tindaklanjuti ide dengan ClickUp Docs dan Tasks

Ubah umpan balik menjadi tugas dengan satu klik dan jaga agar seluruh proyek tetap berjalan lancar di satu tempat melalui ClickUp Docs

ClickUp Docs menghubungkan dokumentasi dengan alur kerja. Anda dapat mengedit bersama secara real-time, mengubah komentar menjadi tugas, menyematkan file, dan menambahkan widget mini untuk mengubah status tugas atau menugaskan pekerjaan tanpa meninggalkan dokumen.

💡 Tips Pro: Buat wiki terverifikasi di Docs Hub, simpan templat untuk brief dan serah terima, dan biarkan anggota tim baru mencari jawaban di satu tempat. Hal ini menjaga data proyek tetap rapi dan memungkinkan manajer proyek fokus pada perencanaan proyek daripada mencari tautan.

Atur pekerjaan dengan daftar sederhana hari ini dan beralih ke papan, kalender, atau diagram Gantt saat Anda membutuhkan struktur yang lebih terorganisir dengan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks membantu Anda memulai dengan hal-hal penting seperti tenggat waktu, prioritas proyek, dan daftar periksa.

Ketika Anda membutuhkan fitur yang lebih canggih, tambahkan bidang kustom, otomatisasi, dan dasbor untuk memantau kinerja proyek tanpa perlu membangun sistem baru dari awal.

📌 Contoh: Sebuah studio kreatif mengelola hasil kerja klien dalam tampilan daftar, beralih ke papan untuk alur kerja, dan berganti ke kalender saat tenggat waktu mendekat. Dasbor sederhana menampilkan tugas-tugas yang terlambat dan di mana alokasi sumber daya ketat. Manajer proyek dapat menyeimbangkan kapasitas tanpa perlu berpindah-pindah antara Excel atau Google Sheets dan alat manajemen sumber daya.

Percakapan yang terintegrasi dengan pekerjaan menggunakan ClickUp Chat

Ubah pesan obrolan singkat menjadi tugas aksi tanpa mengganggu alur kerja dengan ClickUp Chat

Kita semua pernah kehilangan jejak keputusan di thread Slack atau rantai email. ClickUp Chat memastikan percakapan tetap terhubung dengan tugas yang sedang dikerjakan.

Bayangkan tim Anda sedang mengerjakan proposal klien. Alih-alih berpindah-pindah antara aplikasi obrolan dan papan proyek, umpan balik langsung dilakukan di samping dokumen proposal. Seorang pengguna mengusulkan perubahan, langsung mengubahnya menjadi tugas, dan secara otomatis menyimpan konteksnya.

Ketika Anda melihat kembali, setiap percakapan, file, dan keputusan sudah terhubung dengan proyek.

Fitur terbaik ClickUp

Hemat waktu dengan ringkasan instan ClickUp Brain, pembuatan dan penugasan tugas, AI Doc Writer, dan fitur lainnya

Bangun basis pengetahuan kolaboratif di satu tempat dengan ClickUp Docs, di mana brainstorming, umpan balik, dan penugasan tugas tetap terhubung

Berikan komentar langsung pada tugas, tandai rekan tim, dan bagikan file —semua dalam satu tempat. Tidak perlu lagi berurusan dengan thread email yang tak berujung atau berpindah-pindah antar aplikasi

Kelola tugas dengan tampilan fleksibel seperti Daftar, Papan, Kalender, dan Diagram Gantt, sehingga setiap anggota tim dapat bekerja sesuai preferensi mereka

Kurangi pergantian konteks dengan ClickUp Chat, di mana percakapan tetap terhubung dengan tugas dan dokumen

Hindari masalah penjadwalan dengan Kalender ClickUp yang didukung AI

Otomatiskan alur kerja berulang seperti memperbarui status atau mengirim pengingat, mengurangi pekerjaan manual yang membosankan

Gunakan templat siap pakai untuk alur kerja umum (seperti kalender konten, sprint, atau agenda rapat) untuk memulai dengan cepat. Sesuaikan seiring pertumbuhan Anda

Temukan semua komunikasi penting, tugas, dan file Anda di satu tempat dengan ClickUp Inbox

Batasan ClickUp

Awalnya mungkin terasa membingungkan karena banyaknya fitur yang tersedia jika tidak disesuaikan

Pengalaman menggunakan aplikasi seluler tidak sehalus versi desktop, menurut beberapa pengguna

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini mencatat:

ClickUp menyatukan semua yang kita butuhkan dalam satu tempat: pengelolaan tugas, dokumentasi, obrolan, dan perencanaan proyek. Ini menggantikan alat seperti Asana, Slack, dan Notion bagi kami, yang sangat menyederhanakan alur kerja kami.

2. Basecamp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek yang sederhana dan ramah klien)

melalui Basecamp

Beberapa perangkat lunak manajemen tugas terasa seolah-olah dirancang untuk korporasi besar dengan lapisan persetujuan yang tak berujung.

Jika Anda tim kecil atau freelancer, Anda tidak memerlukan semua itu. Anda hanya membutuhkan ruang di mana tugas, file, dan percakapan berada dalam satu tempat sehingga tidak ada yang terlewat. Itulah janji Basecamp.

Platform ini adalah pilihan yang praktis bagi mereka yang ingin mengorganisir proyek tanpa kurva pembelajaran yang curam.

Baik Anda merencanakan perombakan situs web, berkoordinasi dengan klien, atau sekadar menjaga tim tetap fokus, Basecamp membuat segalanya sederhana, menurut ulasan Basecamp.

Fitur terbaik Basecamp

Atur proyek di layar utama yang rapi yang menampilkan tugas, tenggat waktu, dan acara dalam satu tempat

Gabungkan tugas, papan pesan, obrolan, file, dan jadwal sehingga tidak ada yang tersebar di berbagai aplikasi

Visualisasikan kemajuan proyek dengan Lineup, Mission Control, dan Hill Charts untuk melihat kemajuan proyek secara sekilas

Kurangi rapat status dengan menggunakan Automatic Check-ins dan notifikasi yang jelas di menu Hey!

Bekerja sama dengan klien di ruang yang aman dan transparan, di mana umpan balik, persetujuan, dan berkas tetap tercatat

Batasan Basecamp

Tidak menyediakan fitur lanjutan seperti laporan detail, garis waktu Gantt, dan ketergantungan tugas untuk proyek yang kompleks

Tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu bawaan tanpa perlu upgrade tambahan atau integrasi

Cukup dasar untuk alur kerja berskala besar, dengan opsi penyesuaian yang terbatas

Tidak menyediakan alat AI bawaan, melainkan mengandalkan integrasi untuk otomatisasi atau kecerdasan

Harga Basecamp

Gratis

Plus : $15 per bulan per pengguna

Pro Unlimited: $299 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2 : 4. 1/5 (5.300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Basecamp

Ulasan G2 ini mencatat:

Basecamp membuat pengelolaan proyek menjadi sederhana dan terorganisir. Saya suka bagaimana semua hal—tugas, dokumen, diskusi, dan tenggat waktu—terkumpul di satu tempat, yang mengurangi komunikasi yang tersebar.

3. Nifty (Terbaik untuk mengintegrasikan peta jalan, tugas, dan kolaborasi dalam satu platform)

melalui Nifty

Salah satu ujian sejati kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengenali masalah sebelum menjadi darurat.

Kata-kata dari Arnold Glasow terasa sangat tepat dalam dunia proyek.

Tanpa sistem yang tepat, masalah kecil dapat dengan cepat berubah menjadi masalah besar. Nifty membantu tim menghindari spiral tersebut.

Alih-alih menyebar pekerjaan Anda ke terlalu banyak solusi manajemen proyek, perangkat lunak ini mengumpulkan semuanya dalam satu tempat.

Tugas, peta jalan, percakapan, dan dokumen berada dalam satu tempat, sementara otomatisasi kecil secara diam-diam menangani pekerjaan rutin di latar belakang. Asisten Orbit AI mengurangi upaya manual dengan menghasilkan dokumen proyek, membuat tugas, dan lebih banyak lagi.

Fitur terbaik yang praktis

Buat peta jalan proyek yang jelas dengan garis waktu visual yang diperbarui secara otomatis saat tugas-tugas diselesaikan

Kelola tugas dengan bidang kustom, ketergantungan, dan tonggak pencapaian untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya

Bekerja sama secara real-time dengan fitur diskusi dan obrolan bawaan yang mengurangi kebutuhan akan aplikasi pesan eksternal

Edit dokumen bersama di dalam Nifty dan hubungkan langsung ke tugas untuk eksekusi yang lancar

Pantau kemajuan proyek dengan dasbor pelaporan dan tampilan milestone yang menyoroti posisi proyek saat ini

Otomatiskan alur kerja dengan aturan if/then untuk mempermudah proses yang berulang

Hubungkan dengan alat populer seperti Google Drive, Figma, dan Slack melalui integrasi bawaan

Batasan yang praktis

Menyediakan kustomisasi pelaporan yang terbatas dibandingkan dengan platform manajemen proyek yang lebih canggih

Aplikasi seluler tidak memiliki fungsi lengkap seperti versi desktop

Memuat dengan lambat saat menangani proyek yang sangat besar atau kompleks

Harga yang terjangkau

Gratis

Starter : $49/bulan per pengguna

Bisnis : $149/bulan per pengguna

Unlimited: $499/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian yang berguna

G2 : 4.7/5 (430+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Nifty

Ulasan Capterra ini menyatakan:

Nifty telah menjadi game-changer bagi kami. Berkat kegunaannya dalam memfasilitasi komunikasi dan menyederhanakan pengelolaan dokumen, Collaborative Docs telah dengan cepat menjadi elemen penting dalam alur kerja proyek kami.

Jika Anda masih menjelajahi opsi di luar ketiga ini, beberapa perangkat lunak manajemen proyek lainnya layak dipertimbangkan.

1. Monday. com

Jika Anda menyukai cara visual dan fleksibel untuk mengelola proyek dan pekerjaan penjualan di satu tempat, Monday terasa alami. Papan kerja mudah dibaca, otomatisasi menangani tugas-tugas kecil, dan asisten AI terbaru membuat pengaturan alur kerja lebih cepat dan menjaga semua orang tetap selaras tanpa ribet.

2. Wrike

Wrike adalah alat manajemen proyek yang andal yang membantu tim kreatif dan agensi mengoptimalkan alur kerja mereka dan mendapatkan visibilitas yang lebih baik di seluruh proyek mereka.

Permohonan masuk dengan rapi, alur kerja diarahkan ke orang yang tepat, dan laporan menunjukkan di mana waktu dihabiskan sehingga manajer proyek dapat menyesuaikan lebih awal daripada setelahnya.

🧠 Tahukah Anda: Militer AS menandatangani kesepakatan dengan Scale AI, Microsoft, dan Google untuk menciptakan “Thunderforge,” asisten AI yang membantu komandan merencanakan pergerakan kapal dan pesawat. AI ini menyusun ringkasan dan rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap diserahkan kepada manusia.

3. Hive

Bayangkan sebuah agensi dengan tim kreatif kecil yang merencanakan peluncuran produk. Hive membantu tim memulai ruang kerja kampanye, menambahkan daftar periksa hasil kerja dan metrik kunci, bercakap-cakap di samping setiap kartu tindakan, dan menandai klien untuk persetujuan cepat.

Dengan menghindari fitur-fitur kompleks, otomatisasi sederhana Hive memandu pemilik proyek saat tugas-tugas berjalan, bukti-bukti direview, dan tampilan bersama menampilkan apa yang sudah siap dan apa yang memerlukan perhatian.

Cara Mengelola Prioritas Ganda dengan Efektif (Tips + Praktik Terbaik)

Terkadang, rasanya semua hal terasa penting dan mendesak. Konflik konstan ini dapat menyebar perhatian Anda, mencegah Anda menyelesaikan satu tugas sebelum tugas lain menuntut fokus Anda.

Faktanya, mengelola beberapa proyek dan prioritas bukanlah tentang melakukannya sekaligus, tetapi tentang memilih apa yang paling penting pada saat itu. Berikut beberapa tips untuk mengelola beberapa proyek:

Mulailah hari Anda dengan mencatat dua atau tiga hal yang benar-benar membutuhkan perhatian Anda hari ini, dan biarkan sisanya menunggu giliran

mengelompokkan tugas menjadi yang mendesak, yang penting, dan yang bisa ditunda untuk saat ini—hal ini akan meringankan beban pikiran Anda. Cobamenjadi yang mendesak, yang penting, dan yang bisa ditunda untuk saat ini—hal ini akan meringankan beban pikiran Anda. Matriks Eisenhower dapat membantu

Bagi waktu Anda menjadi blok-blok kecil, fokuslah pada satu tugas dengan mendalam sebelum beristirahat sejenak; bahkan beberapa menit untuk bernafas pun membuat perbedaan. Coba menjadi blok-blok kecil, fokuslah pada satu tugas dengan mendalam sebelum beristirahat sejenak; bahkan beberapa menit untuk bernafas pun membuat perbedaan. Coba teknik Pomodoro

Simpan semua yang Anda butuhkan di satu tempat terpercaya, sehingga Anda tidak perlu mencari-cari catatan dan pengingat di berbagai aplikasi atau kertas

Sebelum setuju dengan sesuatu yang baru, berhentilah sejenak dan tanyakan apakah hal itu benar-benar perlu dilakukan saat ini—terkadang jawaban yang paling baik adalah, “nanti”

👀 Fakta Menarik: Pada tahun 1950-an, DuPont dan Remington Rand mengembangkan Metode Jalur Kritis (CPM) saat berusaha mencari cara untuk menghentikan operasi pabrik kimia untuk pemeliharaan tanpa mengalami kerugian besar. Eksperimen tersebut menghasilkan diagram Gantt dan praktik penjadwalan yang masih kita gunakan hingga kini.

ClickUp: Solusi Sederhana untuk Masalah Kompleks

Manajer proyek membutuhkan alat manajemen tugas yang mudah digunakan dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang kuat.

Solusi perangkat lunak yang ideal menggabungkan fitur manajemen tugas dengan manajemen sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, dan kolaborasi tim.

Pada akhirnya, alat PM yang ideal berfokus pada menjaga komunikasi tim yang jelas, mengelola risiko proyek, dan memastikan anggota tim lainnya tetap sejalan. Basecamp dan Nifty menunjukkan bahwa kemudahan memiliki tempatnya, tetapi ClickUp secara diam-diam unggul karena dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda.

Mulailah dengan tampilan Daftar atau Papan yang sesuai dengan alur kerja tim Anda, dan tambahkan fitur lain saat Anda siap. Alih-alih membebani tim Anda, Anda dapat berkembang sesuai dengan kecepatan Anda sendiri.

Jika Anda pernah berharap hari kerja Anda terasa sedikit lebih ringan dan proyek Anda sedikit lebih teratur, ClickUp mungkin menjadi solusi yang Anda cari. Coba sendiri dengan mendaftar di ClickUp sekarang!