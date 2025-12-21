10 Alternatif Terbaik Sococo untuk Kolaborasi Tim Virtual & Kantor

SoSococo menyediakan kantor virtual untuk tim jarak jauh dan hybrid, membantu mereka berkolaborasi seolah-olah mereka berada di tempat yang sama. Namun, banyak pengguna melaporkan masalah teknis dan biaya yang tinggi.

Jika Anda mencari alternatif yang lebih terjangkau yang menawarkan:

Antarmuka modern dan profesional

Kinerja andal untuk tim besar

Peningkatan visibilitas terhadap kemajuan tim dan tanggung jawab masing-masing anggota.

Fitur seperti papan tulis, berbagi layar, pengeditan dokumen bersama, dan ruang diskusi…

Anda berada di tempat yang tepat. Panduan ini menyoroti alternatif terbaik Sococo untuk membantu tim Anda berkolaborasi dengan lebih efektif.

Mengapa Memilih Alternatif Sococo?

Jika Anda pengguna Sococo, Anda mungkin akan relate dengan beberapa hal berikut:

Navigasi yang membingungkan: Seiring pertumbuhan tim Anda, menemukan rekan kerja atau ruang kerja dapat menjadi sulit karena antarmuka yang ramai dan berantakan.

Penurunan kinerja: Sococo dapat menggunakan banyak sumber daya sistem, terutama saat ada banyak aliran video. Aplikasi seluler hanya mendukung tampilan daftar dasar.

Masalah skalabilitas: Organisasi besar mungkin mengalami kesulitan dengan tata letak yang kompleks dan kinerja yang lebih lambat saat berbagi layar atau panggilan video.

Kekurangan manajemen tugas: Sococo tidak menyediakan alat bawaan untuk mengelola tugas, tujuan, atau alur kerja.

🧠 Fakta Menarik: Hampir 67% pekerja di industri teknologi melaporkan bahwa mereka bekerja secara remote. Ini adalah industri dengan persentase pekerja remote tertinggi.

Alternatif Terbaik Sococo dalam Sekilas

Sebelum kita mulai menjelajahi setiap alternatif Sococo, berikut ini ringkasan singkat tentang fitur, ukuran tim ideal, dan harga masing-masing alat. Jadi, apakah Anda ingin membuat kantor virtual, mengadakan acara online, atau sekadar menjaga tim jarak jauh tetap terhubung, ada alat yang sesuai untuk setiap kebutuhan Anda.

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp ClickUp Brain, Agen AI memudahkan kolaborasi real-time, tampilan dan dasbor kustom, otomatisasi alur kerja menciptakan AI kerja paling lengkap di dunia. Dari startup hingga perusahaan besar yang membutuhkan platform terpadu untuk manajemen proyek, otomatisasi, dan kolaborasi lintas fungsi. Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Tandem Panggilan suara/video instan, berbagi layar, mode kolaborasi, indikator kehadiran Tim jarak jauh kecil hingga menengah yang mengutamakan obrolan suara/video spontan dan kehadiran real-time untuk kolaborasi yang fleksibel. Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $59 per bulan. Kumospace Platform kantor virtual dengan audio spasial, ruang interaktif, dan alat kolaborasi. Tim terdistribusi (5–100+) di lingkungan kreatif, teknologi, atau agensi yang mencari pengalaman kantor virtual yang imersif dan interaktif. Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $16 per pengguna per bulan. Teamflow Audio spasial, papan tulis dan dokumen yang terus menerus, ruang rahasia, berbagi layar multi, integrasi produktivitas Tim hybrid dan jarak jauh (10–200 orang) yang ingin menciptakan suasana kantor fisik dengan ruang kolaborasi yang terus-menerus. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan. Microsoft Teams Obrolan, panggilan video, berbagi file, saluran, integrasi mendalam dengan Microsoft 365, webinar hingga 10.000 peserta, keamanan tingkat perusahaan. Perusahaan menengah hingga besar di industri yang diatur yang membutuhkan komunikasi aman dan skalabel yang terintegrasi erat dengan Microsoft 365. Paket berbayar mulai dari $4,80 per pengguna per bulan. Slack Pesan berbasis saluran, hambatan, lebih dari 2000 integrasi, pembuat alur kerja, pencarian yang kuat, berbagi file Startup teknologi dan UMKM yang memprioritaskan pesan instan berbasis saluran dan integrasi mendalam dengan alat pengembangan. Paket berbayar mulai dari $8,75 per pengguna per bulan. Zoom Rapat video HD, ruang obrolan terpisah, hosting webinar, berbagi layar, dan asisten rapat AI. Perusahaan besar yang membutuhkan pertemuan video, webinar, dan acara virtual yang andal dan berkualitas tinggi. Paket berbayar mulai dari $13,33 per pengguna per bulan. Connecteam Pelacakan waktu, penjadwalan shift, pembaruan tugas, umpan berita internal, pelacakan lokasi, alat HR, modul pelatihan Perusahaan layanan lapangan, ritel, perhotelan, dan tim logistik yang mengelola karyawan tanpa meja atau mobile secara besar-besaran. Uji coba gratis, paket berbayar mulai dari $35/bulan Cisco Webex Rapat video (HD), panggilan, webinar, papan tulis digital, jajak pendapat, berbagi file, pesan berkelanjutan, kolaborasi didukung AI, keamanan yang kuat Perusahaan besar dan organisasi pemerintah yang membutuhkan keamanan yang kuat, kepatuhan, dan fitur konferensi video canggih. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,50 per pengguna per bulan. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendar, integrasi dengan lebih dari 5.000 aplikasi di pasar aplikasi, kontrol admin yang kuat, perlindungan data, dan kepatuhan. Perusahaan kecil hingga menengah dan tim pendidikan yang mencari paket produktivitas terintegrasi dengan alat administrasi dan kolaborasi yang mudah digunakan. Paket berbayar mulai dari $8,40 per pengguna per bulan.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Terbaik Sococo yang Dapat Digunakan

Apakah Anda ingin membuat kantor virtual, mengadakan acara online, atau sekadar menjaga tim jarak jauh tetap terhubung, ada alat yang sesuai untuk setiap kebutuhan Anda.

Mari kita lihat lebih dekat apa yang ditawarkan oleh masing-masing alat.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang membutuhkan platform terpadu untuk tugas dan kolaborasi)

Beberapa tim mungkin beralih dari konsep kantor virtual Sococo karena mereka mencari platform yang membantu tim mereka bekerja lebih efektif dan cerdas.

Kenalkan ClickUp. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan kolaborasi, manajemen tugas dan proyek, obrolan, dan Agen dalam satu platform—semua didukung oleh kecerdasan buatan.

Kolaborasi online dengan ClickUp Chat Mempermudah kolaborasi jarak jauh tanpa biaya tambahan di ClickUp Chat

Ketika tim jarak jauh bekerja dalam lingkungan yang dinamis, pekerjaan sering kali tersebar di berbagai alat, jendela obrolan, dokumen, email, dan sistem iklan yang tidak saling terhubung. Akibatnya: tim menghabiskan waktu berharga untuk berpindah antar aplikasi, mencari konteks, dan mengatasi silo informasi, sementara organisasi menghadapi penurunan produktivitas dan efisiensi yang semakin parah.

ClickUp menghilangkan Work Sprawl dengan mengintegrasikan alat-alat yang sebenarnya digunakan oleh tim jarak jauh setiap hari.

Jadi, daripada berpindah-pindah antara Sococo untuk kehadiran virtual, Slack untuk obrolan, alat terpisah untuk tugas, dan Google Docs untuk kolaborasi, semuanya terintegrasi dalam satu platform. Itulah kekuatan integrasi dalam satu platform.

Dengan demikian, mari kita jelajahi setiap fitur ClickUp:

Obrolan dan panggilan video terintegrasi dalam ruang kerja Anda

Hari ini, komunikasi yang lancar adalah tulang punggung tim yang produktif. Dengan ClickUp Chat, Anda tidak perlu lagi membuang waktu untuk beralih ke alat komunikasi lainnya. Chat benar-benar masa depan kerja.

Ini karena percakapan, tugas, dan proyek tidak hanya terhubung—mereka saling berintegrasi. Anda dapat berkomunikasi dengan tim menggunakan saluran atau pesan langsung, membuat tugas dari pesan obrolan, menggunakan ClickUp AI untuk merangkum thread, dan banyak lagi.

Atau jika Anda ingin mengikuti perkembangan melalui video, ClickUp SyncUps membantu tim jarak jauh tetap terkoordinasi dengan pemeriksaan rutin yang cepat dan terstruktur, langsung di dalam ruang kerja Anda. Anda dapat menugaskan tugas, meninjau kemajuan proyek, dan mendokumentasikan keputusan—semua dalam sesi SyncUp (yang dapat Anda mulai dengan satu klik langsung di jendela obrolan Anda)!

Ikuti diskusi kolaboratif yang cepat melalui SyncUps di ClickUp Chat

💡 Tips Pro: Video asinkron seringkali lebih mudah saat tim Anda bekerja di zona waktu yang berbeda. ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam layar dan suara langsung dari dalam platform. Anda dapat merekam layar dengan hanya suara, menambahkan anotasi pada konten, dan membagikan video hasilnya dengan mudah. Tambahkan komentar ke waktu tertentu dan mulailah diskusi lengkap dengan ClickUp Clips.

Manajemen proyek yang kuat dan terintegrasi

Fitur manajemen proyek ClickUp benar-benar cocok untuk kolaborasi tim virtual karena dapat disesuaikan dengan setiap gaya kerja. Berikut beberapa di antaranya yang membuat kerja asinkron terasa mudah:

ClickUp Whiteboards : Gunakan kanvas digital untuk brainstorming, memetakan alur kerja, dan memvisualisasikan ide bersama. Ubah catatan tempel dan diagram langsung menjadi tugas yang dapat dieksekusi, dan hubungkan whiteboards dengan Dokumen atau tugas untuk berbagi pengetahuan secara lancar. Gunakan kanvas digital untuk brainstorming, memetakan alur kerja, dan memvisualisasikan ide bersama. Ubah catatan tempel dan diagram langsung menjadi tugas yang dapat dieksekusi, dan hubungkan whiteboards dengan Dokumen atau tugas untuk berbagi pengetahuan secara lancar.

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk memetakan alur kerja dan lebih banyak lagi.

ClickUp Docs : Buat dan kolaborasi pada agenda rapat, wiki perusahaan, SOP, dan ringkasan proyek. Manfaatkan pengeditan real-time, format kaya, dan halaman bersarang, serta kontrol izin granular untuk berbagi dokumen secara aman. Buat dan kolaborasi pada agenda rapat, wiki perusahaan, SOP, dan ringkasan proyek. Manfaatkan pengeditan real-time, format kaya, dan halaman bersarang, serta kontrol izin granular untuk berbagi dokumen secara aman.

ClickUp Automations : Otomatiskan proses rutin seperti penugasan tugas, perubahan status, dan pengingat dengan lebih dari 100 resep otomatisasi yang sudah siap pakai. Aktifkan tindakan berdasarkan pembaruan tugas, tanggal jatuh tempo, atau Bidang Kustom untuk menjaga tim virtual Anda tetap fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi. Otomatiskan proses rutin seperti penugasan tugas, perubahan status, dan pengingat dengan lebih dari 100 resep otomatisasi yang sudah siap pakai. Aktifkan tindakan berdasarkan pembaruan tugas, tanggal jatuh tempo, atau Bidang Kustom untuk menjaga tim virtual Anda tetap fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi.

ClickUp Dashboards : Buat dasbor kustom untuk memvisualisasikan beban kerja, kemajuan proyek, pelacakan waktu, dan metrik kunci secara real-time. Gunakan widget untuk tugas, tujuan, sprint, dan lainnya untuk memantau kinerja dan mengambil keputusan berdasarkan data. Buat dasbor kustom untuk memvisualisasikan beban kerja, kemajuan proyek, pelacakan waktu, dan metrik kunci secara real-time. Gunakan widget untuk tugas, tujuan, sprint, dan lainnya untuk memantau kinerja dan mengambil keputusan berdasarkan data.

💡 Tips Pro: Gunakan Fitur Deteksi Kolaborasi ClickUp untuk melihat indikator ketik real-time, pemberitahuan pengeditan langsung, dan pembaruan instan saat rekan tim bekerja pada tugas atau dokumen yang sama. Fitur ini membantu tim jarak jauh menghindari pengeditan yang tumpang tindih dan tetap sinkron di semua perangkat. Jadikan kolaborasi menjadi mudah dengan Deteksi Kolaborasi Instan dan Langsung dari ClickUp.

Transformasi kerja jarak jauh dengan AI

ClickUp Brain adalah rekan tim AI Anda yang dirancang untuk membuat kolaborasi jarak jauh lebih cerdas, cepat, dan intuitif. Dengan Brain, Anda dapat berkolaborasi pada dokumen yang sama, mendapatkan rekomendasi, ringkasan instan, penelitian eksternal, dan semua yang dapat dilakukan oleh LLM yang lengkap.

Ringkas secara instan catatan rapat, pembaruan proyek, dan dokumen, sehingga tim Anda selalu berada di halaman yang sama.

Otomatiskan pembuatan tugas tindak lanjut dan tugas pengingat dari percakapan atau komentar, mengurangi pekerjaan manual.

Cari jawaban dan file di semua aplikasi terintegrasi Anda (seperti Google Drive, Slack, dan Notion) dalam hitungan detik.

Dapatkan saran berbasis AI untuk mengoptimalkan alur kerja, mengidentifikasi hambatan, dan meningkatkan produktivitas tim.

Kolaborasi lebih cepat dengan templat yang praktis

Template Rencana Kerja Jarak Jauh ClickUp dirancang untuk membantu tim mengelola tugas, jadwal, dan prioritas dari mana saja. Dengan mudah tetapkan tanggung jawab, tetapkan batas waktu, dan lacak kemajuan secara real-time. Template ini menjaga tim jarak jauh tetap terorganisir, bertanggung jawab, dan terhubung—terlepas dari di mana pekerjaan dilakukan.

Dapatkan template gratis Pantau kemajuan proyek kerja karyawan di mana saja, kapan saja dengan Template Rencana Kerja Jarak Jauh ClickUp.

💡 Tips Pro: Sudah bosan mengganggu tim Anda hanya untuk mengetahui siapa yang sedang mengerjakan apa? ClickUp BrainGPT membantu tim yang tersebar bekerja sama secara efektif tanpa gangguan konstan yang dapat memperlambat pekerjaan jarak jauh. Ini adalah asisten AI desktop yang membantu Anda: Cari di semua tempat, di mana saja : BrainGPT mencari di ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint, dan semua layanan terhubung Anda.

Temukan rekan tim dan pekerjaan mereka secara instan : Tanyakan, “Siapa yang sedang mengerjakan redesign situs web?” atau “Apakah Sarah tersedia untuk sinkronisasi cepat?” dan BrainGPT akan memberi tahu Anda berdasarkan penugasan tugas saat ini, jadwal, dan pembaruan status.

Koordinasi berbasis suara: Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk menugaskan tugas, memeriksa status proyek, atau memperbarui tim Anda saat Anda tidak berada di meja kerja. Pekerja jarak jauh dapat tetap terhubung dan mengoordinasikan pekerjaan tanpa menggunakan tangan antara rapat atau saat bepergian. Coba ClickUp BrainGPT untuk penelitian yang lebih mendalam dan konteks di seluruh ruang kerja Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Catatan rapat otomatis : Anda tidak perlu menghadiri setiap panggilan! : Anda tidak perlu menghadiri setiap panggilan! ClickUp AI Notetaker menyediakan ringkasan pasca-rapat, mengubah setiap poin tindakan dari catatan rapat Anda menjadi tugas, dan memiliki transkrip lengkap yang dapat dicari untuk anggota tim.

Sinkronkan alat favorit Anda: Hubungkan Zoom, Outlook, Google Drive, dan lainnya dengan Hubungkan Zoom, Outlook, Google Drive, dan lainnya dengan ClickUp Integrations agar pembaruan, file, dan rapat tetap terpusat di satu tempat.

Bergabung dalam panggilan cepat: Mulai panggilan suara atau video SyncUps langsung di dalam ClickUp Chat untuk menyelesaikan hambatan dengan cepat dan menjaga konteks tetap utuh.

Jadwalkan otomatis minggu Anda: Biarkan Biarkan ClickUp Calendar menyarankan slot waktu ideal untuk tugas dan pertemuan berdasarkan ketersediaan tim dan tenggat waktu Anda.

Sinkronkan sebelum pekerjaan dimulai: Tetapkan ekspektasi dengan cepat menggunakan Tetapkan ekspektasi dengan cepat menggunakan templat rencana komunikasi di ClickUp yang mendefinisikan apa yang akan dibagikan, kapan, dan kepada siapa.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran mungkin cukup curam karena banyaknya fitur yang tersedia.

Tidak semua fitur tersedia di aplikasi seluler saat ini.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp sangat serbaguna dan telah menjadi pilihan utama kami untuk mengelola segala hal mulai dari tugas harian hingga proyek jangka panjang. Saya menyukai seberapa fleksibelnya — kami berhasil menyesuaikannya agar sesuai dengan alur kerja tim kami dengan sempurna. Kemampuan untuk membuat dashboard, mengotomatisasi tugas berulang, dan terintegrasi dengan alat seperti Slack dan Google Drive telah menghemat banyak waktu kami. Antarmuka pengguna juga bersih dan mudah dinavigasi setelah Anda terbiasa dengannya.

ClickUp sangat serbaguna dan telah menjadi pilihan utama kami untuk mengelola segala hal mulai dari tugas harian hingga proyek jangka panjang. Saya menyukai seberapa fleksibelnya — kami berhasil menyesuaikannya agar sesuai dengan alur kerja tim kami dengan sempurna. Kemampuan untuk membuat dashboard, mengotomatisasi tugas berulang, dan terintegrasi dengan alat seperti Slack dan Google Drive telah menghemat banyak waktu kami. Antarmuka pengguna juga bersih dan mudah dinavigasi setelah Anda terbiasa dengannya.

💡 Tips Pro: Coba ClickUp AI-powered Calendar, di mana tugas, acara, dan ketersediaan tim tergabung dalam satu dasbor cerdas. Mirip dengan Sococo, ia menciptakan ruang bersama di mana waktu menjadi titik pusat kolaborasi, tanpa menggunakan avatar visual. Hindari tebak-tebakan dan lihat langsung jadwal anggota tim di Kalender ClickUp untuk menghindari pemesanan ganda.

2. Tandem (Terbaik untuk pertemuan dadakan dan pengalaman kolaborasi jarak jauh yang lancar)

melalui Tandem

Jika Anda mencari platform rapat virtual yang mendorong sesi brainstorming spontan dan percakapan mendadak, Tandem adalah pilihan yang baik. Anda dapat melihat kehadiran rekan tim dan memulai percakapan dengan satu klik menggunakan ‘Wave & Talk’ atau ‘Notify Me When Free’.

Anda mendapatkan ruang kolaborasi terstruktur seperti Tables dan Rooms, serta alat kolaborasi bawaan seperti berbagi layar instan, kursor bersama, dan kontrol layar jarak jauh. Alat ini juga terintegrasi dengan Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub, dan lainnya untuk memperluas kolaborasi dalam aplikasi.

Namun, integrasi ini berarti Anda masih harus berpindah antar alat untuk mengakses data proyek sebenarnya. Meskipun percakapan terjadi di Tandem, tugas tindak lanjut dan dokumentasi berada di tempat lain.

Fitur terbaik Tandem

Tiru ruang rapat nyata dengan Tandem rooms (alias saluran suara) yang dapat diakses oleh siapa saja, secara otomatis menghubungkan Anda ke audio semua orang di ruangan tersebut.

Izinkan pengguna mobile dan tamu eksternal untuk bergabung melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi.

Tambahkan timer, agenda, jajak pendapat, dan bahkan musik untuk percakapan yang dinamis.

Batasan Tandem

Fitur kolaborasi yang terbatas, seperti manajemen tugas bawaan atau pelacakan proyek.

Harga Tandem

Gratis

Tim Kecil : $59/bulan

Tim Menengah : $119/bulan

Tim Besar: $449/bulan

Ulasan dan penilaian Tandem

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tandem?

Berikut ini adalah ulasan Capterra tentang " ":

Alat yang hebat untuk kerja jarak jauh yang efisien, alternatif yang mudah digunakan yang menggabungkan beberapa fungsi dalam satu program.

Alat yang hebat untuk kerja jarak jauh yang efisien, alternatif yang mudah digunakan yang menggabungkan beberapa fungsi dalam satu program.

📮 ClickUp Insight: Hampir 50% responden survei mengatakan langkah ekstra terbesar yang ditambahkan oleh obrolan adalah memindahkan tugas secara manual ke alat lain. Sekitar 20% lainnya menghabiskan waktu membaca ulang thread hanya untuk menemukan tindakan yang sebenarnya. Gangguan kecil ini menumpuk karena setiap serah terima adalah kebocoran kecil waktu, energi, dan kejelasan. ClickUp menggantikan estafet dengan satu gerakan. Di dalam ClickUp Chat, thread percakapan Anda dapat langsung diubah menjadi tugas yang dapat dilacak. Anda tidak kehilangan momentum saat mentransfer konteks karena Converged AI Workspace ClickUp menjaga integritasnya untuk Anda.

📚 Baca Juga: Cara Membangun Budaya Perusahaan Jarak Jauh yang Kuat dan Berkelanjutan

3. Kumospace (Terbaik untuk kantor virtual yang imersif dan keterlibatan tim)

melalui Kumospace

Kumospace menyediakan versi digital dari kantor fisik Anda dalam lingkungan virtual bergaya video game—kantor dengan meja kopi, ruang santai, dekorasi kustom, dan ruangan bertema.

Tim Anda dapat berinteraksi melalui panggilan video dan obrolan, berkolaborasi pada dokumen, berkreasi di papan tulis virtual, dan bahkan bermain game interaktif. Jadi, Anda tidak hanya mengadakan pertemuan tetapi juga membangun budaya kantor, bahkan secara remote.

Saat mengadakan pertemuan mendadak, sistem Kumospace mendukung berbagi layar secara bersamaan, presentasi multi-pengguna, dan kontrol presenter yang intuitif. Selain itu, fitur seperti mengangkat tangan dan perekaman pertemuan sudah terintegrasi, memastikan kejelasan dan pertanggungjawaban selama diskusi.

Fitur terbaik Kumospace

Buat markas virtual untuk rapat dan kolaborasi tim, serta selenggarakan acara virtual dan webinar berskala siaran.

Tingkatkan keamanan dengan kontrol admin, Single Sign-On (SSO), dan izin yang dapat disesuaikan.

Dapatkan wawasan tentang aktivitas tim, tingkat keterlibatan, dan pola penggunaan melalui analitik canggih.

Batasan Kumospace

Kualitas video dan audio terkadang tidak konsisten, terutama dalam pertemuan dengan banyak peserta.

Harga Kumospace

Gratis

Bisnis : $16 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Kumospace

G2 : 4.8/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kumospace?

Berikut ulasan G2:

Antarmuka Kumospace intuitif dan mudah digunakan, sehingga transisi dari pertemuan tatap muka ke pertemuan virtual menjadi lebih lancar. Selain itu, kemampuan untuk menyesuaikan ruang dan menambahkan elemen interaktif seperti musik dan permainan secara signifikan meningkatkan pengalaman, membuatnya lebih menyenangkan dan menarik.

Antarmuka Kumospace intuitif dan mudah digunakan, sehingga transisi dari pertemuan tatap muka ke pertemuan virtual menjadi lebih lancar. Selain itu, kemampuan untuk menyesuaikan ruang dan menambahkan elemen interaktif seperti musik dan permainan secara signifikan meningkatkan pengalaman, membuatnya lebih menyenangkan dan menarik.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Kumospace untuk Kolaborasi Virtual

🎥 Tonton: Sudah bosan bolak-balik antara obrolan, dokumen, dan notifikasi tak berujung di lima aplikasi berbeda? Dalam video ini, kami akan membahas alat kolaborasi online terbaik yang benar-benar menyatukan tim Anda—bukan malah mengganggu fokus Anda. Inilah yang akan kita bahas 👇 ✅ Platform kolaborasi teratas untuk tim jarak jauh dan hybrid✅ Berbagi dokumen secara real-time, papan tulis, dan pelacakan tugas✅ Bagaimana ClickUp menggantikan lima alat dalam satu untuk kolaborasi tim yang lancar

4. Teamflow (Terbaik untuk meniru suasana kantor fisik dalam tim jarak jauh)

melalui Teamflow

Teamflow menawarkan tata letak interaktif 2D atau 3D yang memungkinkan pengguna menyesuaikan ruang virtual dengan ruangan, meja, furnitur, zona, dan bahkan avatar yang dipersonalisasi. Alat kolaborasi seperti audio berbasis jarak, browser bersama untuk beberapa orang, dan aksesibilitas mobile menciptakan pengalaman yang imersif.

Berkas dan dokumen dari Google Docs, Trello, Notion, Figma, dan platform lain dapat diintegrasikan langsung ke dalam ruang kerja.

Alat ini juga dilengkapi dengan mode lantai penjualan khusus yang dirancang untuk SDR, yang memungkinkan sesi panggilan langsung, pemantauan rekan kerja, umpan balik real-time, dan perayaan virtual. Anda juga dapat mengintegrasikannya dengan platform penjualan seperti Aircall, Salesloft, Outreach, dll., untuk pelatihan panggilan langsung dan kolaborasi.

Fitur terbaik Teamflow

Navigasi dan kendalikan halaman web yang sama secara bersamaan dengan fitur co-browsing real-time.

Akses ruang pribadi dengan pengaturan privasi untuk diskusi yang lebih rahasia atau pertemuan satu lawan satu.

Pertahankan konten dan tata letak di ruang dan ruangan Teamflow bahkan setelah pengguna keluar untuk memastikan kelanjutan dan konteks yang lebih baik.

Batasan Teamflow

Membutuhkan koneksi internet yang baik dan perangkat keras modern untuk pengalaman optimal.

Harga Teamflow

Gratis

Seed : $20 per karyawan/bulan

Bisnis: $30 per karyawan/bulan

Ulasan dan peringkat Teamflow

G2 : 4.7/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamflow?

Berikut ulasan G2:

Teamflow menciptakan ruang virtual ini untuk memungkinkan kita yang bekerja secara remote memiliki fleksibilitas untuk tetap terhubung dengan orang lain dan bekerja. Saya menikmati fleksibilitas untuk mendesain ruang sesuai selera kita dan mendekorasi ruang kantor virtual dengan pemandangan yang indah dan hewan peliharaan lucu yang kita semua cintai.

Teamflow menciptakan ruang virtual ini untuk memungkinkan kita yang bekerja secara remote memiliki fleksibilitas untuk tetap terhubung dengan orang lain dan bekerja. Saya menikmati fleksibilitas untuk mendesain ruang sesuai selera kita dan mendekorasi ruang kantor virtual dengan pemandangan yang indah dan hewan peliharaan lucu yang kita semua cintai.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Teamflow untuk Kolaborasi Virtual

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

5. Microsoft Teams (Terbaik untuk komunikasi dan kolaborasi perusahaan yang skalabel)

melalui Microsoft Teams

Microsoft Teams adalah salah satu platform kolaborasi virtual yang paling banyak digunakan oleh tim jarak jauh dan hybrid. Diluncurkan sebagai bagian dari paket Microsoft 365, platform ini menggabungkan komunikasi, berbagi file, pelacakan proyek, dan integrasi menjadi satu pusat.

Administrator juga dapat mengadakan webinar dan pertemuan besar dengan hingga 10.000 peserta. Antarmuka pengguna Teams yang ramah pengguna terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi Microsoft 365 lainnya, seperti PowerPoint, Word, dan Excel.

Selain itu, pengalaman panggilan video sangat intuitif berkat fitur-fitur seperti mengangkat tangan, ruang obrolan terpisah, blur latar belakang, dan reaksi langsung, yang terintegrasi secara mulus ke dalam antarmuka rapat untuk pengalaman pengguna yang ramah. Platform ini menggunakan teknologi Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) untuk melindungi data organisasi selama panggilan audio dan video.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Memfasilitasi obrolan satu lawan satu dan obrolan grup, serta saluran pesan khusus untuk diskusi terfokus pada proyek tertentu.

Strukturkan tim dan saluran berdasarkan departemen, proyek, atau topik, sehingga percakapan dan file selalu relevan dengan konteksnya.

Batasan Microsoft Teams

Pilihan terbatas saat mengundang kolaborator eksternal ke Teams

Harga Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $4,00 per pengguna/bulan

Microsoft 365 Business Basic: $6,00 per pengguna/bulan

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Microsoft Teams

G2 : 4.4/5 (16.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (10.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Teams?

Berikut ini ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Microsoft Teams adalah bagaimana semua fitur terintegrasi dalam satu platform — obrolan, rapat, berbagi file, dan bahkan aplikasi pihak ketiga. Hal ini benar-benar memudahkan kolaborasi sehari-hari, terutama saat bekerja dengan tim lintas fungsi. Kemampuan untuk langsung melakukan panggilan cepat atau menjadwalkan rapat langsung dari obrolan sangat praktis.

Yang paling saya sukai dari Microsoft Teams adalah bagaimana semua fitur terintegrasi dalam satu platform — obrolan, rapat, berbagi file, dan bahkan aplikasi pihak ketiga. Hal ini benar-benar memudahkan kolaborasi sehari-hari, terutama saat bekerja dengan tim lintas fungsi. Kemampuan untuk langsung melakukan panggilan cepat atau menjadwalkan rapat langsung dari obrolan sangat praktis.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Microsoft Teams untuk Kolaborasi Virtual

🧠 Fakta Menarik: Perusahaan all-remote terbesar di dunia, GitLab, memiliki lebih dari 2.000 anggota tim di lebih dari 60 negara—membuktikan bahwa budaya kerja jarak jauh dapat berkembang lebih besar daripada banyak kantor pusat.

6. Slack (Terbaik untuk pesan tim yang fleksibel dan integrasi)

melalui Slack

Anda dapat meniru ruang virtual Sococo di Slack dengan menggunakan saluran khusus untuk komunikasi tim, seperti #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor untuk departemen yang berbeda, dan #project-alpha untuk diskusi spesifik proyek.

Selain itu, ada Huddles yang dapat dimulai di saluran mana pun atau DM untuk panggilan audio dan video dengan berbagi layar. Anggota tim dapat masuk/keluar dengan santai, seperti masuk ke ruang kantor virtual. Anda dapat menambahkan reaksi emoji untuk menjaga percakapan tetap menyenangkan dan interaktif.

Integrasi sangat mudah. Anda dapat menghubungkan Google Calendar atau Outlook untuk melacak jadwal tim secara real-time dan menambahkan file dari Google Drive, Dropbox, Notion, dan lainnya ke saluran yang relevan.

Fitur terbaik Slack

Sesuaikan pemberitahuan dan gunakan pesan terjadwal untuk mengirimkan komunikasi pada waktu yang paling tepat.

Integrasikan dengan sistem file seperti Google Drive, alat manajemen proyek seperti ClickUp, atau bahkan alat pengembangan seperti GitHub.

Otomatiskan tugas dan proses rutin melalui pembuat alur kerja Slack, seperti mengirim pesan selamat datang kepada anggota baru, mengisi formulir, membuat proses persetujuan, dan lainnya.

Batasan Slack

Dengan banyaknya saluran dan notifikasi yang terus-menerus, mudah untuk teralihkan atau melewatkan pesan penting di tengah keramaian.

Harga Slack

Gratis

Pro : $8,75 per pengguna per bulan

Business+ : $15 per pengguna per bulan

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2 : 4.5/5 (35.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (24.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Berikut ulasan G2:

Slack benar-benar telah membuat perbedaan besar dalam cara tim kami bekerja sama. Sangat mudah digunakan dan membantu kami tetap terhubung, baik saat di kantor maupun bekerja dari jarak jauh. Daripada harus mencari-cari email, kami bisa dengan cepat bercakap-cakap, berbagi file, dan menjaga semuanya terorganisir di satu tempat.

Slack benar-benar telah membuat perbedaan besar dalam cara tim kami bekerja sama. Sangat mudah digunakan dan membantu kami tetap terhubung, baik saat di kantor maupun bekerja dari jarak jauh. Daripada harus mencari-cari email, kami bisa dengan cepat bercakap-cakap, berbagi file, dan menjaga semuanya terorganisir di satu tempat.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Slack untuk Obrolan Tim

7. Zoom (Terbaik untuk rapat video dan webinar)

melalui Zoom

Baik Anda mengadakan webinar berskala besar, pertemuan singkat, atau acara happy hour virtual bersama teman-teman, Zoom adalah pilihan yang andal. Platform ini mengintegrasikan berbagai alat komunikasi ke dalam satu platform, seperti konferensi video untuk pertemuan, pesan instan untuk kolaborasi tim, penjadwalan janji temu, dan masih banyak lagi.

Untuk komunikasi asinkron, Zoom Clips memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi pesan video atau rekaman layar. Zoom Docs memudahkan pengeditan dokumen secara real-time dengan riwayat versi dan komentar. Dan, tidak kalah menariknya, Zoom Whiteboard menyediakan kanvas virtual untuk brainstorming dan perencanaan bersama tim.

Namun, Zoom masih belum memiliki kemampuan manajemen proyek bawaan. Tim sering harus secara manual memindahkan keputusan dan tindakan dari Zoom ke alat manajemen proyek mereka, yang menyebabkan perpindahan konteks.

Fitur terbaik Zoom

Ringkas isi rapat, percakapan email, dan obrolan chat dengan Zoom AI Companion.

Bagi rapat Anda menjadi kelompok-kelompok kecil untuk diskusi yang lebih fokus atau workshop menggunakan ruang terpisah Zoom.

Integrasikan dengan mulus dengan alat produktivitas seperti ClickUp, sistem manajemen pembelajaran seperti Moodle dan Canvas, serta aplikasi kalender seperti Google Calendar dan Outlook.

Batasan Zoom

Kurang memiliki fitur canggih seperti balasan berurutan dan manajemen file, sehingga sulit untuk melacak tautan yang dibagikan dan pesan penting.

Harga Zoom

Basic: Gratis

Pro : $16,99 per pengguna/bulan

Bisnis : $21,99 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Zoom

G2 : 4.5/5 (54.300+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (14.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoom?

Berikut ulasan G2:

Hal terbaik tentang Zoom Workplace adalah bagaimana platform ini menggabungkan konferensi video, obrolan, papan tulis, dan berbagi file dengan mulus dalam satu platform. Kualitas video dan audio selalu baik, bahkan dalam pertemuan besar. Saya juga menyukai fitur ruang obrolan dan webinar, yang sangat berguna untuk sesi internal maupun eksternal.

Hal terbaik tentang Zoom Workplace adalah bagaimana platform ini menggabungkan konferensi video, obrolan, papan tulis, dan berbagi file dengan mulus dalam satu platform. Kualitas video dan audio selalu baik, bahkan dalam pertemuan besar. Saya juga menyukai fitur ruang obrolan dan webinar, yang sangat berguna untuk sesi internal maupun eksternal.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Zoom

8. Connecteam (Terbaik untuk mengelola operasi tenaga kerja di garis depan dan tanpa meja)

melalui Connecteam

Meskipun Connecteam tidak memiliki fitur audio spasial atau panggilan video berbasis ruangan seperti Sococo, Anda tetap dapat membuat grup atau obrolan khusus untuk departemen, proyek, dan ruang sosial. Feed Pengumuman adalah tempat manajemen dapat membagikan pesan CEO atau berita kantor harian, dan direktori karyawan menampilkan siapa saja yang ada di tim, peran mereka, dan cara menghubungi mereka.

Alat ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu, memungkinkan anggota tim untuk mencatat waktu masuk/keluar atau menandai shift, sehingga semua orang dapat melihat siapa yang aktif, sedang istirahat, atau tidak bertugas. Anda juga dapat mengatur status kustom dan pemberitahuan otomatis untuk pembaruan tugas, sehingga semua orang tetap terinformasi tentang aktivitas tim secara real-time.

Connecteam dilengkapi dengan alat penjadwalan untuk perencanaan shift, modul pelatihan untuk onboarding dan kepatuhan, serta desain yang diprioritaskan untuk perangkat mobile, yang sangat cocok untuk tim yang tidak selalu berada di meja kerja sepanjang hari. Platform ini menggabungkan manajemen tenaga kerja dengan komunikasi tim dalam satu aplikasi.

Fitur terbaik Connecteam

Sematkan tautan Zoom, Teams, atau Google Meet di dalam obrolan atau acara untuk rapat video dengan satu klik.

Buat pusat dokumen dan basis pengetahuan untuk menyimpan kebijakan perusahaan, SOP, dan berkas proyek agar mudah diakses.

Buat laporan otomatis seperti lembar waktu karyawan, batas harian yang melebihi, karyawan yang absen, dan yang tidak hadir.

Batasan Connecteam

Pilihan kustomisasi yang lebih sedikit secara keseluruhan (lebih sedikit tampilan/templat/status) dan fleksibilitas yang lebih rendah untuk proyek besar dengan banyak pemangku kepentingan.

Harga Connecteam

Uji coba gratis

Basic : $35/bulan

Advanced : $59/bulan

Expert : $119/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Connecteam

G2: 4.6/5 (2.880+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.380+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Connecteam?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Connecteam adalah seberapa ramah pengguna dan all-in-one-nya. Platform ini membuat pengelolaan jadwal, pelacakan waktu, dan komunikasi dengan tim menjadi sangat mudah tanpa perlu menggunakan beberapa aplikasi sekaligus. Saya terutama menyukai betapa mudahnya bagi karyawan untuk check-in/check-out dari ponsel mereka, mengajukan cuti, dan tetap terupdate melalui feed berita perusahaan.

Yang paling saya sukai dari Connecteam adalah seberapa ramah pengguna dan all-in-one-nya. Platform ini membuat pengelolaan jadwal, pelacakan waktu, dan komunikasi dengan tim menjadi sangat mudah tanpa perlu menggunakan beberapa aplikasi sekaligus. Saya terutama menyukai betapa mudahnya bagi karyawan untuk check-in/check-out dari ponsel mereka, mengajukan cuti, dan tetap terupdate melalui feed berita perusahaan.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Connecteam

📮 ClickUp Insight: 48% karyawan mengatakan bahwa kerja hybrid adalah yang terbaik untuk keseimbangan kerja dan kehidupan. Namun, dengan 50% masih bekerja sebagian besar di kantor, menjaga keselarasan di berbagai lokasi bisa menjadi tantangan. Namun, ClickUp dirancang untuk semua jenis tim: jarak jauh, hybrid, asinkron, dan segala hal di antaranya. Dengan ClickUp Chat & Komentar yang Ditetapkan, tim dapat dengan cepat berbagi pembaruan, memberikan umpan balik, dan mengubah diskusi menjadi tindakan—tanpa rapat yang tak berujung. Kolaborasi secara real-time melalui ClickUp Docs dan ClickUp Whiteboards, tetapkan tugas langsung dari komentar, dan pastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama, terlepas dari lokasi kerja mereka! 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengalami peningkatan 80% dalam kepuasan kerja tim berkat alat kolaborasi yang mulus dari ClickUp.

9. Cisco Webex (Terbaik untuk konferensi video aman tingkat perusahaan)

melalui Webex

Webex by Cisco awalnya merupakan alat untuk rapat dan webinar, namun kini telah menambahkan berbagai alat kolaborasi perusahaan. Produk terpopulernya adalah Webex Calling dan Webex Meetings. Rapat di Cisco dilakukan dengan video dan audio HD untuk hingga 1.000 peserta.

Ada beberapa cara untuk bergabung, termasuk nomor telepon langsung, VOIP, atau dihubungi oleh tuan rumah pertemuan. Webex juga terintegrasi dengan beberapa kalender, seperti Google, sehingga penjadwalan pertemuan menjadi lebih mudah.

Keamanan adalah area lain di mana Cisco Webex menonjol. Semua pertemuan cloud dienkripsi, dan Anda juga dapat menambahkan kata sandi pertemuan dan mengunci ruangan. Fitur-fitur bertenaga AI seperti transkripsi real-time, ringkasan pertemuan otomatis, dan pembatalan suara bising membantu meningkatkan kualitas pertemuan.

Platform ini cocok untuk perusahaan yang membutuhkan keamanan tingkat perusahaan, sertifikasi kepatuhan, dan integrasi dengan infrastruktur komunikasi Cisco yang sudah ada.

Fitur terbaik Cisco Webex

Gunakan Webex Spaces (obrolan grup yang terus menerus) untuk mewakili departemen, proyek, atau area sosial.

Tambahkan file penting, papan tulis, atau tautan sebagai tab di setiap ruang untuk berfungsi sebagai "rak sumber daya" untuk ruang tersebut.

Jaga ruang rapat Webex yang khusus tetap terbuka sebagai ruang istirahat virtual tempat rekan tim dapat bergabung kapan saja dengan santai.

Batasan Cisco Webex

Meskipun Webex memiliki banyak fitur, banyak pengguna merasa antarmukanya kurang intuitif dibandingkan dengan pesaing seperti Zoom atau Microsoft Teams.

Harga Cisco Webex

Gratis

Webex Meet : $14,50 per pengguna per bulan

Webex Suite : $25 per pengguna per bulan

Webex Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Cisco Webex

G2 : 4.3/5 (20.100+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (7.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cisco Webex?

Berikut ini ulasan G2:

Saya suka bagaimana Webex membuat pertemuan virtual terasa lancar dengan kualitas video dan audio yang tajam, sehingga pertemuan virtual terasa seperti obrolan langsung. Alat kolaborasi real-time seperti papan tulis dan berbagi file instan memudahkan untuk brainstorming dan memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Saya suka bagaimana Webex membuat pertemuan virtual terasa lancar dengan kualitas video dan audio yang tajam, sehingga pertemuan virtual terasa seperti obrolan langsung. Alat kolaborasi real-time seperti papan tulis dan berbagi file instan memudahkan untuk brainstorming dan memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

🧐 Tahukah Anda? Laporan Gallup tentang Kondisi Tempat Kerja Global menemukan bahwa pekerja yang sepenuhnya bekerja dari jarak jauh melaporkan tingkat keterlibatan tertinggi (31%) dibandingkan dengan 23% pekerja hybrid dan hanya 19% pekerja di lokasi.

📚 Baca Juga: Alternatif Webex Terbaik

10. Google Workspace (Pilihan terbaik untuk paket produktivitas dan kolaborasi terintegrasi)

melalui Google Workspace

Jika Anda bekerja secara remote, kemungkinan besar Anda sudah menggunakan beberapa aplikasi terintegrasi Google Workspace, seperti Gmail, Drive, Calendar, Meet, dan lain-lain. Ini adalah kumpulan aplikasi berbasis cloud yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja.

Google Workspace menyediakan alat komunikasi instan dan rapat untuk meniru interaksi "drop-in" Sococo, seperti Google Meet untuk rapat video spontan langsung dari Chat, Kalender, atau Gmail. Fitur-fitur berguna seperti jam kerja di Google Kalender dan indikator kehadiran di Google Chat (Aktif, Tidak Ada, dan Jangan Ganggu) membantu anggota tim melihat kehadiran dan ketersediaan satu sama lain.

Selain itu, Google Docs, Sheets, dan Slides memungkinkan tim Anda berkolaborasi pada dokumen secara real-time, menjadikannya alat yang andal untuk brainstorming atau perencanaan proyek. Anda dapat mengintegrasikan aplikasi seperti ClickUp langsung di dalam Gmail/Chat untuk menghubungkan manajemen tugas dengan komunikasi tim.

Fitur terbaik Google Workspace

Simpan semua file perusahaan, SOP, dan kebijakan dalam folder terstruktur, dan gunakan drive bersama untuk departemen agar pekerjaan tetap terpusat di satu tempat.

Bagikan status online atau mode fokus Anda, sehingga rekan tim dapat dengan cepat mengetahui apakah mereka dapat memulai percakapan.

Kolaborasi secara real-time dengan riwayat suntingan yang dilacak, komentar, dan riwayat versi.

Batasan Google Workspace

Sebagai suite berbasis cloud sepenuhnya, Google Workspace sangat bergantung pada akses internet yang stabil. Tanpa akses internet yang stabil, akses ke file, kolaborasi real-time, dan sebagian besar fitur akan dibatasi atau tidak tersedia.

Harga Google Workspace

Starter : $8,40 per pengguna/bulan

Standard : $16,80 per pengguna/bulan

Plus : $26,40 per pengguna/bulan

Enterprise Plus: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Google Workspace

G2 : 4.6/5 (43.601 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (17.316 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Workspace?

Berikut ini ulasan G2:

Google Workspace benar-benar unggul dalam kolaborasi real-time, di mana beberapa rekan tim dapat bekerja secara bersamaan dalam dokumen atau spreadsheet, dan Anda dapat melihat perubahan yang dilakukan oleh semua orang secara langsung. Dengan Gmail, Kalender, Drive, Meet, dan Chat yang terintegrasi dalam satu platform, saya tidak perlu lagi mencari-cari di berbagai alat; semuanya hanya dengan satu klik.

Google Workspace benar-benar unggul dalam kolaborasi real-time, di mana beberapa rekan tim dapat bekerja secara bersamaan dalam dokumen atau spreadsheet, dan Anda dapat melihat perubahan yang dilakukan oleh semua orang secara langsung. Dengan Gmail, Kalender, Drive, Meet, dan Chat yang terintegrasi dalam satu platform, saya tidak perlu lagi mencari-cari di berbagai alat; semuanya hanya dengan satu klik.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Google Meet

Tingkatkan Kolaborasi Virtual Anda dengan ClickUp

Inilah dia: alat kolaborasi virtual terbaik untuk tim jarak jauh Anda saat ini.

Apakah prioritas Anda adalah antarmuka yang bersih, ruang obrolan berbasis avatar, atau pusat kolaborasi ber kinerja tinggi, ada platform yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Namun, hanya beberapa yang menawarkan semua fitur tersebut dalam satu platform.

Itulah mengapa ClickUp menjadi pilihan ideal. ClickUp memiliki semua fitur yang diperlukan untuk mempermudah kolaborasi virtual dengan tim jarak jauh Anda. Jika Anda siap untuk mengintegrasikan alat-alat Anda dan memfasilitasi kolaborasi antar tim, ClickUp adalah solusi all-in-one yang Anda butuhkan.

Daftar gratis di ClickUp untuk mengumpulkan tim Anda, di mana pun mereka berada.