Alternatif Terbaik Setmore untuk Penjadwalan Janji Temu yang Lebih Cerdas (2025)

Memesan pertemuan tidak seharusnya terasa seperti menegosiasikan perdamaian dunia. Jika sistem Anda saat ini terasa lebih seperti hambatan daripada peluncur, mungkin saatnya untuk berubah. Selama ini, Setmore telah menjadi andalan bagi pengguna tak terbatas, tetapi seiring pertumbuhan bisnis Anda, kebutuhan Anda pun berkembang. Mungkin Anda mencari kontrol yang lebih besar, integrasi yang lebih cerdas, atau pengalaman yang lebih lancar bagi klien Anda. Beberapa alternatif memungkinkan Anda menyinkronkan kalender multiple di seluruh tim, sementara platform lain mengotomatiskan pengingat dan konfirmasi. Beberapa bahkan dapat mengubah pemesanan menjadi tugas tindak lanjut atau terintegrasi langsung dengan sistem pembayaran.

Jika Anda siap untuk merasakan apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak penjadwalan cerdas yang sesungguhnya, kami akan memandu Anda melalui alat-alat terbaik yang mempermudah pemesanan dan menjaga kalender Anda tetap terorganisir.

Alternatif Setmore dalam Sekilas

Lihat sekilas alternatif Setmore terbaik ini untuk membandingkan fitur, skenario yang paling sesuai, dan harga.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Kalender bertenaga AI, manajemen proyek dan penjadwalan all-in-one, otomatisasi tugas, dokumen, dan persetujuan, Tim yang membutuhkan penjadwalan dan manajemen proyek dalam satu platform. Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan. Calendly Tautan pemesanan cerdas, integrasi dengan Google/Outlook, penjadwalan grup, dan sistem bergiliran. Profesional dan tim yang membutuhkan penjadwalan berbasis tautan yang mudah. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Acuity Scheduling Formulir pendaftaran kustom, sinkronisasi kalender, pemesanan mandiri oleh klien, dan pemrosesan pembayaran. Penyedia layanan, pelatih, konsultan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Vagaro Pemesanan dan POS, manajemen keanggotaan, alat pemasaran, dan penggajian. Salon, spa, bisnis wellness Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $23,99 per bulan. Square Appointments Pemesanan online, integrasi pembayaran, POS, pengingat otomatis Usaha kecil yang membutuhkan penjadwalan dan pembayaran Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29 per bulan. Doodle Jajak pendapat grup untuk waktu pertemuan, pelacakan ketersediaan, dan sinkronisasi kalender. Tim dapat menjadwalkan pertemuan grup dengan cepat. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,95 per bulan. vCita Portal klien, CRM, faktur, penagihan pembayaran, penjadwalan online Usaha kecil dan freelancer membutuhkan sistem manajemen klien dan pemesanan. Paket berbayar mulai dari $35 per bulan. Microsoft Bookings Integrasi dengan Outlook dan Teams, penjadwalan staf, dan halaman pemesanan yang dapat disesuaikan. Perusahaan yang menggunakan ekosistem Microsoft 365 Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per bulan. Mindbody Pemesanan kelas dan janji temu, pengelolaan keanggotaan, paket pemasaran. Studio kebugaran, gym, pusat yoga Penetapan harga kustom Appointlet Janji temu tak terbatas, integrasi (Zoom, Stripe, Google Meet), dan branding kustom. Tim kecil dan freelancer yang membutuhkan penjadwalan sederhana Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan. YouCanBookMe Halaman pemesanan kustom, deteksi zona waktu, pemberitahuan, dan penjadwalan tim. Bisnis berbasis layanan dengan berbagai jenis janji temu Paket berbayar mulai dari $9 per bulan

Mengapa Memilih Alternatif Setmore?

Bahkan perangkat lunak penjadwalan yang solid pun bisa mulai terasa seperti hambatan seiring pertumbuhan bisnis Anda. Apa yang awalnya merupakan cara sederhana untuk memesan janji temu dapat dengan cepat berubah menjadi pengingat yang terlewat, pemesanan yang tumpang tindih, atau pekerjaan manual yang membosankan.

Inilah alasan mengapa Anda membutuhkan alat canggih yang menawarkan lebih dari sekadar penjadwalan janji temu dasar:

Penyesuaian: Halaman pemesanan, notifikasi, dan alur kerja harus memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis unik Anda.

Pengelolaan tim dan lokasi: Mengelola beberapa lokasi, staf, atau sesi grup dapat dengan cepat menjadi rumit tanpa fitur kolaborasi real-time.

Pembayaran dan penagihan: Pembayaran terintegrasi, penagihan berulang, dan penagihan tidak boleh memerlukan langkah tambahan atau alat pihak ketiga.

Integrasi: Sinkronisasi kalender, sistem CRM, atau alat video harus terintegrasi, mengurangi beban kerja yang terfragmentasi.

Visibilitas dan wawasan: Melacak tren pemesanan, kinerja staf, atau riwayat klien seharusnya mudah dilakukan untuk membantu Anda mengambil keputusan berdasarkan data.

Pengalaman klien: Tanpa sistem pemesanan yang lancar atau pembaruan otomatis, klien dapat mengalami kebingungan, pembatalan, atau penundaan yang berdampak pada kepuasan mereka.

Pembaruan manual: Menyesuaikan jadwal, menangani pembatalan, atau memindahkan pemesanan seringkali berarti pekerjaan administratif tambahan yang memperlambat seluruh tim.

Alternatif Setmore Terbaik yang Dapat Digunakan

Mencari cara yang lebih cerdas untuk mengelola sistem pemesanan Anda? Kami telah menyusun daftar alternatif Setmore terbaik yang membuat penjadwalan menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama proyek, tugas, dan alur kerja klien)

Jadwalkan dengan fleksibel sambil memastikan tugas-tugas penting terselesaikan dengan Kalender Bertenaga AI ClickUp.

Mengelola janji temu seringkali terasa seperti pekerjaan tersendiri. Anda harus melacak siapa yang membutuhkan waktu Anda, kapan Anda tersedia, dan bagaimana komitmen tersebut cocok dengan gambaran besar pekerjaan Anda. Mengelola janji temu seringkali berarti menggunakan catatan tempel atau dokumen untuk mendapatkan konteks lengkap pertemuan, mengelola kalender yang berantakan, atau berpindah-pindah antara alat yang tidak terintegrasi satu sama lain.

Itulah Work Sprawl dalam aksi, dan hal itu merusak produktivitas di seluruh tim dan perusahaan.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda. Platform ini menggabungkan semua aplikasi kerja, data, obrolan, dan alur kerja Anda ke dalam Converged AI Workspace pertama di dunia, memberikan konteks 100% pada setiap interaksi dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama. Alih-alih memaksa Anda ke dalam sistem yang kaku, alat ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tugas dan kalender sesuai keinginan Anda.

Anda dapat menambahkan detail yang penting—informasi klien, catatan persiapan, lampiran, atau langkah tindak lanjut. Mari kita jelajahi caranya:

Inilah alasan mengapa Kalender ClickUp merupakan alternatif yang lebih baik daripada Setmore

ClickUp Calendar mengumpulkan semua detail janji temu Anda, termasuk catatan, informasi klien, dan tag status, dalam satu tempat. Tergantung pada paket Anda, Anda dapat memberi kode warna pada acara, mengatur janji temu berulang, atau beralih antara tampilan.

Lihat jadwal lengkap Anda dengan Kalender Bertenaga AI ClickUp.

ClickUp Calendar secara otomatis menjadwalkan tugas berdasarkan prioritas Anda, memblokir waktu fokus, dan mengatur ulang pekerjaan sehingga tenggat waktu dan produktivitas pribadi seimbang.

Aplikasi ini terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dll., mengimpor informasi rapat, dan memungkinkan Anda bergabung dalam panggilan langsung dari kalender.

Hubungkan Google Calendar dengan ClickUp Calendar dengan mudah.

Aplikasi ini menyediakan tampilan harian/mingguan/bulanan, kalender yang dapat dibagikan, sinkronisasi antar kalender (Google, Outlook), pengingat, pelacakan waktu, dan alat untuk membandingkan jadwal tim—semua dalam satu aplikasi.

🎥 Tonton: Berikut ini adalah video tentang bagaimana penjadwalan cerdas dapat menyederhanakan pengelolaan janji temu.

Cara lain ClickUp mempermudah penjadwalan adalah melalui ClickUp Forms. Alih-alih mengumpulkan permintaan klien melalui pengingat email yang tersebar atau panggilan yang terlewat, Anda dapat membuat formulir untuk mengumpulkan detail pemesanan.

Sederhanakan permintaan tugas dengan ClickUp Forms

Setiap pengajuan langsung menjadi tugas di ruang kerja Anda, lengkap dengan informasi yang Anda minta—seperti slot waktu yang diinginkan, catatan, atau persyaratan khusus. Hal ini membuat proses penerimaan janji temu menjadi mudah dan andal, sambil memastikan tidak ada permintaan yang terlewat.

Ubah tugas berulang menjadi tindakan cerdas dengan ClickUp Automations

ClickUp memudahkan pengelolaan tindak lanjut dan pembaruan tugas dengan ClickUp Automations. Alih-alih melacak setiap tugas secara manual, Anda dapat menetapkan aturan untuk secara otomatis memindahkan tugas, mengubah status, atau memicu notifikasi saat kondisi seperti klien menjadwal ulang, membatalkan, atau mengajukan permintaan janji temu baru terpenuhi.

Tingkatkan produktivitas dengan menjadwalkan menggunakan Pengingat ClickUp.

Dengan ClickUp Reminders, Anda dapat menjadwalkan pengingat untuk diri sendiri, tim Anda, atau tugas tertentu. Dikombinasikan dengan ClickUp Notifications, Anda akan tahu persis kapan tugas diperbarui, status berubah, atau seseorang membutuhkan perhatian.

💡 Tips Pro: Kelompokkan jenis janji temu yang serupa (seperti panggilan klien di pagi hari, sinkronisasi internal di sore hari). Perpindahan konteks adalah yang menguras energi.

ClickUp Brain membantu Anda mengatur komunikasi dan mempercepat pembuatan tugas. Anda dapat dengan mudah meminta Brain untuk menjadwalkan pertemuan klien, menyusun pesan klien, merangkum catatan pertemuan, atau bahkan mengubah masukan Anda menjadi tugas yang dapat dilaksanakan.

Cukup minta Brain untuk menjadwalkan pertemuan, mencatat ide, atau merangkum catatan, semuanya dalam ruang kerja Anda.

Integrasi ClickUp dapat terhubung dengan mudah ke aplikasi yang sudah Anda gunakan. Integrasi dengan Google Calendar, Outlook, dan Zoom memastikan pertemuan, panggilan, dan tenggat waktu Anda tetap sinkron di semua platform. Setiap pembaruan yang dilakukan di ClickUp secara otomatis tercermin di kalender lain Anda. Untuk pertemuan virtual, integrasi Zoom memungkinkan Anda menjadwalkan, bergabung, atau melacak panggilan langsung dari Tugas ClickUp Anda.

Jelajahi integrasi praktis dengan ClickUp Integrations

⚡ Arsip Template: Template Buku Janji Temu ClickUp membantu Anda mengelola detail klien melampaui sekadar tanggal dan waktu. Anda dapat menambahkan catatan, melacak penjadwalan ulang atau pembatalan dengan tag status kustom, dan mencatat detail seperti nomor telepon dan kota langsung di halaman pemesanan. Selain itu, Anda dapat beralih antara tampilan yang berbeda—dari tampilan kalender, peta proses, hingga formulir untuk mengumpulkan pengajuan.

Fitur terbaik ClickUp

Pantau beban kerja: Dapatkan gambaran real-time tentang ketersediaan tim, pemesanan, dan jadwal proyek menggunakan Dapatkan gambaran real-time tentang ketersediaan tim, pemesanan, dan jadwal proyek menggunakan Dashboard ClickUp

Bekerja sama dalam dokumen: Simpan dan bagikan kontrak klien, pedoman, atau catatan di Simpan dan bagikan kontrak klien, pedoman, atau catatan di ClickUp Docs , yang terhubung langsung dengan sistem pemesanan Anda.

Visualisasikan alur kerja: Gambarkan alur kerja atau perjalanan klien secara visual di Gambarkan alur kerja atau perjalanan klien secara visual di ClickUp Whiteboards

Sederhanakan komunikasi: Simpan pembaruan janji temu dan diskusi klien di satu tempat dengan Simpan pembaruan janji temu dan diskusi klien di satu tempat dengan ClickUp Chat

Kumpulkan informasi klien: Rekam detail pemesanan atau preferensi klien melalui Rekam detail pemesanan atau preferensi klien melalui ClickUp Forms , yang secara instan disinkronkan ke tugas.

Batasan ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan gambaran yang baik tentang beban kerja dan kinerja tim, tetapi membuat laporan kompleks memerlukan waktu dan usaha tambahan.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.490+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan TrustRadius:

Sangat bagus untuk mengelola tugas untuk seluruh organisasi. Juga untuk tugas berulang, di mana Anda dapat menjadwalkan kejadian. Sangat mudah digunakan dan Anda dapat menambahkan bidang kustom, sesuatu yang sangat berguna. Saya suka tampilan yang berbeda-beda.

Sangat bagus untuk mengelola tugas untuk seluruh organisasi. Juga untuk tugas berulang, di mana Anda dapat menjadwalkan kejadian. Sangat mudah digunakan dan Anda dapat menambahkan bidang kustom, sesuatu yang sangat berguna. Saya suka tampilan yang berbeda-beda.

💡 Bonus: Jika Anda mencari alternatif Setmore yang tidak hanya untuk penjadwalan, ClickUp Brain MAX layak untuk dicoba. Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran.

Gunakan Talk to Text untuk menanyakan jadwal Anda dan memesan pertemuan dengan suara Anda—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Gantikan puluhan alat AI yang terpisah dan manfaatkan model AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi yang kontekstual dan siap untuk perusahaan. Brain MAX adalah Aplikasi AI Super Desktop yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat pertemuan, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi. Jadwalkan pertemuan, lacak catatan panggilan, dan lebih banyak lagi dengan Brain MAX

2. Calendly (Terbaik untuk mengelola jadwal sederhana bersama sinkronisasi kalender otomatis dan pengingat)

melalui Calendly

Calendly adalah perangkat lunak penjadwalan yang terhubung langsung ke kalender Anda dan hanya menampilkan waktu-waktu yang tersedia bagi orang lain. Platform ini memeriksa kalender Google, Outlook, Office 365, atau iCloud Anda dan memblokir waktu yang sudah terisi.

Calendly memungkinkan Anda untuk menambahkan jeda singkat antara panggilan, menetapkan batasan jumlah pertemuan yang dapat Anda ambil dalam sehari, atau bahkan memblokir hari-hari tertentu untuk pekerjaan yang lebih fokus. Dan jika pertemuan Anda dapat ditagih, Anda dapat menerima pembayaran saat slot dipesan melalui Stripe atau PayPal.

Setmore juga mengirimkan pengingat otomatis melalui email atau pesan teks. Anda juga dapat mempersonalisasi konfirmasi dengan catatan atau instruksi persiapan.

Fitur terbaik Calendly

Tawarkan berbagai jenis acara seperti pemeriksaan singkat 15 menit, konsultasi 30 menit, atau pertemuan penuh 60 menit.

Gunakan penjadwalan round-robin untuk mendistribusikan pemesanan secara merata di antara tim dukungan Anda tanpa perlu koordinasi tambahan.

Aktifkan integrasi mulus dengan pihak ketiga seperti Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot, dan lainnya.

Batasan Calendly

Memiliki otomatisasi alur kerja yang terbatas, karena tidak ada fitur manajemen tugas atau proyek yang terintegrasi.

Harga Calendly

Gratis

Standar: $12/bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $15.000 per tahun

Ulasan dan penilaian Calendly

G2: 4.7/5 (2.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Calendly?

Berikut ulasan G2:

Sangat mudah bagi klien saya untuk menjadwalkan pertemuan dengan saya sesuai kenyamanan mereka. Saya telah membagikan tautan saya dengan sangat mudah sehingga mereka dapat melakukannya. Tautan tersebut juga dapat digunakan melalui email dan pesan saya.

Sangat mudah bagi klien saya untuk menjadwalkan pertemuan dengan saya sesuai kenyamanan mereka. Saya telah membagikan tautan saya dengan sangat mudah sehingga mereka dapat melakukannya. Tautan tersebut juga dapat digunakan melalui email dan pesan saya.

3. Acuity Scheduling (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama dengan pembayaran, penagihan, dan pemesanan klien yang sesuai dengan HIPAA)

melalui Acuity Scheduling

Acuity Scheduling adalah alat untuk bisnis yang membutuhkan lebih dari sekadar memilih waktu di kalender. Platform ini ramah pengguna dan dirancang untuk menangani detail janji temu dengan klien, seperti pembayaran, formulir, dan pengingat.

Dengan Acuity Scheduling, Anda dapat membuat layanan yang berbeda dengan durasi, harga, dan formulir pendaftaran klien yang unik. Setiap pemesanan dilengkapi dengan konfirmasi janji temu otomatis, dan Anda dapat meminta klien untuk mengisi formulir sebelum pertemuan.

Acuity Scheduling juga mendukung paket, keanggotaan, dan sertifikat hadiah, yang berguna jika Anda menawarkan layanan multiple, program berulang, atau mengelola multiple penyedia.

Fitur terbaik Acuity Scheduling

Aktifkan kepatuhan HIPAA (pada paket tertentu) untuk penjadwalan yang aman di praktik kesehatan dan terapi.

Kelola beberapa staf dan lokasi dari satu dasbor dengan kalender individu untuk setiap anggota tim.

Tangani zona waktu yang berbeda secara otomatis sehingga klien dapat melihat ketersediaan yang sesuai dengan lokasi mereka.

Batasan Acuity Scheduling

Kepatuhan HIPAA, penjadwalan staf yang fleksibel, dan branding yang canggih memerlukan paket profesional yang lebih mahal.

Harga Acuity Scheduling

Gratis

Starter: $20/bulan per pengguna

Standard: $34/bulan per pengguna

Premium: $61/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (5.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Acuity Scheduling?

Berikut ulasan Capterra:

Sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam situs web dasar dengan pemberitahuan email.

Sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam situs web dasar dengan pemberitahuan email.

4. Vagaro (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama alur kerja salon, spa, dan wellness seperti POS dan pemasaran)

melalui Vagaro

Vagaro adalah alat yang dirancang khusus untuk bisnis wellness, kecantikan, dan kebugaran. Selain sebagai perangkat lunak penjadwalan, Vagaro juga berfungsi sebagai sistem manajemen bisnis lengkap. Platform ini memungkinkan Anda mengelola pembayaran, keanggotaan, kelas, dan kampanye pemasaran.

Jika Anda mengelola salon, spa, atau studio kebugaran, Vagaro memberikan cara profesional untuk mengelola penjadwalan janji temu satu-satu dan kelas kelompok. Vagaro mengintegrasikan penjadwalan dengan sistem point-of-sale, sehingga Anda dapat mengelola keanggotaan dan memproses pembayaran dalam sistem yang sama yang digunakan untuk penjadwalan janji temu. Hal ini sangat berguna jika bisnis Anda melibatkan layanan berulang, seperti perawatan wajah bulanan atau kelas yoga mingguan.

Fitur terbaik Vagaro

Aktifkan pemesanan klien dari halaman media sosial seperti Facebook dan Instagram.

Pantau penjualan, persediaan, dan kinerja dengan alat pelaporan bawaan.

Tetapkan kalender dan layanan kustom untuk anggota staf atau lokasi yang berbeda.

Batasan Vagaro

Vagaro dirancang khusus untuk bisnis wellness, kecantikan, dan kebugaran, jadi jika Anda berada di luar bidang-bidang tersebut, banyak fitur canggih mungkin terasa tidak perlu.

Harga Vagaro

Gratis

Satu Lokasi: $23,99/bulan per pengguna

Lokasi Multi: Penetapan harga kustom

Vagaro

G2: 4.6/5 (250+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vagaro?

Berikut ulasan Capterra:

Dapat digunakan sebagai perangkat lunak pemesanan, dirancang untuk memudahkan penjadwalan pemesanan dan penerimaan pembayaran guna menghemat waktu.

Dapat digunakan sebagai perangkat lunak pemesanan, dirancang untuk memudahkan penjadwalan pemesanan dan penerimaan pembayaran guna menghemat waktu.

5. Square Appointments (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama dengan pembayaran terintegrasi dan operasional bisnis kecil)

melalui Square Appointments

Square Appointments dirancang untuk mereka yang membutuhkan penjadwalan dan pembayaran ditangani di tempat yang sama. Jika Anda seorang profesional mandiri, seperti penata rambut, tukang cukur, teknisi kuku, atau konsultan, Anda akan menemukan pengaturannya sangat sederhana. Alat ini juga dapat diskalakan dengan baik untuk tim yang lebih besar dengan kalender staf yang beragam. Platform ini terintegrasi dengan sistem pembayaran Square, seperti Square Reader atau Tap-to-Pay, memungkinkan Anda menerima pembayaran kartu kredit dan pembayaran mobile, serta mengatur pembayaran di muka atau biaya pembatalan. Koneksi POS bawaan ini menjadi keuntungan tambahan bagi bisnis yang bergantung pada arus kas yang stabil. Square Appointments juga menyediakan URL pemesanan unik bagi klien untuk menjadwalkan janji temu langsung dengan anggota tim yang diinginkan.

Fitur terbaik Square Appointments

Gunakan Square Assistant untuk membalas pesan klien 24/7, mengelola konfirmasi, atau penjadwalan ulang.

Tugaskan layanan ke sumber daya spesifik (ruangan, stasiun, kursi) sehingga pemesanan secara otomatis memesan semua yang diperlukan.

Tambahkan alergi, preferensi, atau catatan kunjungan sebelumnya langsung ke profil klien untuk pengalaman yang lebih personal.

Batasan Square Appointments

Halaman pemesanan terlihat bersih, tetapi memiliki kustomisasi terbatas pada fitur canggih.

Harga Square Appointments

Gratis

Plus: $29/bulan per pengguna

Premium: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Square Appointments

G2: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Square Appointments?

Berikut ulasan G2:

Saya menyukai betapa mudahnya menjadwalkan janji temu dengan klien online untuk membantu menghindari pembatalan janji temu online.

Saya menyukai betapa mudahnya menjadwalkan janji temu dengan klien online untuk membantu menghindari pembatalan janji temu online.

👀 Tahukah Anda? Selama musim liburan 2022, Southwest Airlines membatalkan lebih dari 15.000 penerbangan, lebih dari 60% jadwalnya pada hari-hari puncak, karena sistem penjadwalan kru yang usang dan operasi yang kaku. Media massa menyebutnya sebagai krisis perjalanan liburan Southwest Airlines. Hal ini menyoroti bagaimana alat penjadwalan yang tidak efektif dapat berkontribusi pada krisis besar di bawah tekanan.

6. Doodle (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama dengan jajak pendapat grup dan koordinasi rapat kolaboratif)

melalui Doodle

Menemukan waktu yang cocok untuk beberapa orang seringkali menjadi tugas yang lebih rumit daripada pertemuan itu sendiri. Anda meminta saran, mendapatkan balasan yang tersebar di berbagai saluran, dan entah bagaimana masih ada yang terlewatkan. Doodle mengatasi masalah itu dengan mengubah penjadwalan menjadi polling grup yang sederhana.

Anda membuat jajak pendapat dengan slot waktu potensial dan membagikannya. Semua orang menandai opsi yang cocok untuk mereka, dan Anda segera melihat tumpang tindihnya. Mereka tidak perlu membuat akun atau mengunduh aplikasi—cukup klik, pilih, selesai. Dan jika rencana berubah, Anda dapat memperbarui jajak pendapat atau membuat yang baru dalam hitungan menit.

Anda juga dapat membuat beberapa halaman pemesanan untuk menangani berbagai acara atau jenis pertemuan tanpa batasan. Doodle tidak hanya untuk pertemuan kantor. Orang-orang mengandalkan Doodle sebagai alat yang andal untuk mengatur kelompok belajar, rapat orang tua-guru, atau bahkan acara santai.

Fitur terbaik Doodle

Tetapkan batas waktu untuk tanggapan agar peserta tidak menunda proses pengambilan keputusan.

Lindungi jajak pendapat sensitif dengan kata sandi saat Anda menjadwalkan pertemuan rahasia atau yang berkaitan dengan klien.

Berikan respons 'ya', 'tidak', atau 'jika diperlukan' sehingga peserta dapat menunjukkan fleksibilitas tanpa kebingungan.

Batasan Doodle

Tidak dilengkapi dengan alat manajemen canggih seperti formulir pendaftaran, pengumpulan pembayaran, atau penjadwalan janji temu berulang.

Harga Doodle

Gratis

Pro: $14,95/bulan per pengguna

Tim: $19,95/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Doodle

G2: 4. 4/5 (2000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Doodle?

Berikut ulasan Capterra:

Ini adalah aplikasi sederhana yang sangat mudah digunakan. Aplikasi ini membantu kita dalam mengambil keputusan. Membuat jajak pendapat juga sangat berguna bagi orang-orang yang kesulitan memutuskan.

Ini adalah aplikasi sederhana yang sangat mudah digunakan. Aplikasi ini membantu kita dalam mengambil keputusan untuk segala hal. Membuat jajak pendapat juga sangat berguna bagi orang-orang yang kesulitan mengambil keputusan.

7. vCita (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama dengan komunikasi klien, penagihan, dan alur kerja serupa CRM)

melalui vCita

Jika Anda mengelola bisnis berbasis layanan, Anda tidak hanya membutuhkan aplikasi penjadwalan. Anda juga perlu mengonfirmasi pemesanan, mengumpulkan pembayaran, melacak detail klien, dan menjadwalkan tindak lanjut. Dengan vCita, klien dapat memilih jadwal sendiri untuk janji temu mereka, sementara Anda tetap mengontrol semua hal lainnya di belakang layar.

Ketika klien memesan sesi dengan Anda, vCita secara otomatis mengirimkan konfirmasi, faktur, dan pengingat sebelum pertemuan. Jika mereka perlu menjadwal ulang, mereka dapat melakukannya sendiri tanpa perlu mengirim email kepada Anda.

Selain itu, Anda dapat menambahkan widget situs web untuk pemesanan dan penangkapan prospek, serta menggunakan asisten AI bawaan untuk menyusun tanggapan klien dan mendapatkan saran bisnis berdasarkan data Anda.

Fitur terbaik vCita

Sediakan portal layanan mandiri bagi pelanggan di mana mereka dapat memeriksa janji temu sebelumnya, faktur, dan riwayat komunikasi.

Buat paket layanan (seperti paket 5 sesi) dan lacak penggunaan klien tanpa perlu pembaruan manual.

Aktifkan berbagi dokumen online sehingga kontrak, formulir, atau panduan dapat dikirimkan langsung melalui portal.

Batasan vCita

vCita terasa rumit jika Anda hanya membutuhkan perangkat lunak penjadwalan sederhana, karena alat CRM dan penagihan tambahan tampaknya tidak diperlukan.

Harga vCita

Uji coba gratis

Basic: $35/bulan per pengguna

Bisnis: $65 per bulan per pengguna

Platinum: $110/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian vCita

G2: 4.6/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (270+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang vCita?

Berikut ulasan G2:

Widget penjadwalan untuk situs web yang terintegrasi dengan backend memudahkan proses pendaftaran pelanggan. Tampilannya sangat profesional bagi klien, dan sangat mudah digunakan dari sisi saya.

Widget penjadwalan untuk situs web yang terintegrasi dengan backend memudahkan proses pendaftaran pelanggan. Tampilannya sangat profesional bagi klien, dan sangat mudah digunakan dari sisi saya.

melalui Microsoft Bookings

Ketika tim Anda bekerja di dalam Microsoft 365, Microsoft Bookings adalah pilihan yang baik yang menghubungkan Outlook, Teams, dan halaman pemesanan Anda. Saat Anda membuat janji temu, informasi tersebut langsung diperbarui di Outlook, dan jika itu adalah pertemuan virtual, Teams secara otomatis membuat tautan.

Platform ini berguna jika Anda mengelola beberapa departemen atau layanan. Anda dapat membuat halaman pemesanan terpisah untuk masing-masing, sehingga klien dapat memilih layanan dan waktu yang tepat. Dengan pemesanan yang dapat disesuaikan, setiap halaman dapat dipersonalisasi sehingga klien langsung diarahkan ke tempat yang mereka butuhkan.

Fitur terbaik Microsoft Bookings

Buat halaman pemesanan khusus departemen sehingga klien dapat menjadwalkan langsung dengan tim dukungan atau anggota staf yang tepat.

Kelola ketersediaan staf secara terpusat, sehingga kalender setiap anggota tim mencerminkan perubahan secara real-time.

Gunakan keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan karena beroperasi di bawah kebijakan data Microsoft 365.

Batasan Microsoft Bookings

Hanya berfungsi optimal jika organisasi Anda sudah menggunakan Microsoft 365—penggunaan mandiri terasa membatasi.

Harga Microsoft Bookings

Gratis

Basic: $6 per bulan per pengguna

Standard: $12,5 per bulan per pengguna

Premium: $22/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Bookings

G2: 3.7/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Bookings?

Berikut ulasan Capterra:

Secara keseluruhan, ini telah menjadi aset besar bagi organisasi kami yang memungkinkan pelanggan, vendor, dan mitra untuk dengan mudah "membuat janji" dengan personel kunci hanya dengan mengikuti tautan di tanda tangan email.

Secara keseluruhan, ini telah menjadi aset besar bagi organisasi kami yang memungkinkan pelanggan, vendor, dan mitra untuk dengan mudah "membuat janji" dengan personel kunci hanya dengan mengikuti tautan di tanda tangan email.

9. Mindbody (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama dengan manajemen kebugaran, kesehatan, dan keanggotaan kelas)

melalui Mindbody

Banyak studio yoga, spa, gym, dan pusat kebugaran mengandalkan Mindbody untuk mengelola pendaftaran kelas, pembayaran, dan jadwal. Ini adalah platform ramah pengguna yang dirancang khusus untuk industri seperti kesehatan, kebugaran, dan kecantikan, di mana Anda dapat menjual paket kelas dan bahkan menjalankan program loyalitas untuk klien tetap.

Aplikasi seluler memudahkan klien untuk melihat jadwal kelas, memesan tempat, atau bergabung dengan daftar tunggu saat kelas penuh. Anda dapat mengintegrasikan penjadwalan dengan manajemen staf, sehingga Anda dapat menugaskan instruktur, melacak jam kerja mereka, dan menyinkronkan penggajian dalam satu platform.

Fitur terbaik Mindbody

Pantau kemajuan dan preferensi klien untuk mempersonalisasi layanan, seperti mencatat tingkat keahlian klien yoga atau terapis favorit klien pijat.

Aktifkan fitur check-in mandiri dengan opsi kiosk dan mobile sehingga klien dapat menghindari antrean di meja depan.

Gunakan pasar aplikasi Mindbody untuk ditemukan oleh klien baru yang mencari layanan kebugaran atau kesehatan.

Batasan Mindbody

Jadwal kelas mengikuti tata letak tetap, dengan sedikit opsi untuk menyesuaikan alur pemesanan sesuai gaya studio Anda.

Harga Mindbody

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Mindbody

G2: 3. 6/5 (420+ ulasan)

Capterra: 4/5 (2900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mindbody?

Berikut ulasan G2:

Paket pelaporan Mindbody tidak ada duanya. Fiturnya telah mengalami peningkatan signifikan dalam setahun terakhir. Sistem ini juga mudah digunakan oleh pelanggan dan sangat stabil.

Paket pelaporan Mindbody tidak ada duanya. Fitur-fiturnya telah mengalami peningkatan signifikan dalam setahun terakhir. Sistem ini juga mudah digunakan oleh pelanggan dan sangat stabil.

10. Appointlet (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama dengan halaman pemesanan fleksibel untuk freelancer dan bisnis kecil)

melalui Appointlet

Appointlet adalah alat penjadwalan pertemuan yang andal yang terintegrasi dengan Google Calendar, Office 365, dll., untuk memeriksa slot yang sudah terisi sehingga pemesanan baru tidak bertabrakan dengan jadwal Anda. Anda dapat menambahkan waktu buffer antara janji temu, menetapkan aturan untuk mencegah pemesanan mendadak, membatasi jumlah peserta, dan mendistribusikan pemesanan di antara anggota tim.

Dengan Appointlet, berbagi ketersediaan Anda juga fleksibel. Anda dapat menyertakan tautan pemesanan Anda dalam email, menyematkannya di situs web Anda, atau mengirimkannya melalui SMS, media sosial, dll. Pengingat email otomatis membantu mengurangi ketidakhadiran, dan ketika seseorang membatalkan atau menjadwal ulang, semua orang akan diberitahu.

Fitur terbaik Appointlet

Buat halaman pemesanan tanpa batas tanpa batasan jenis acara atau anggota tim.

Tawarkan penjadwalan janji temu grup saat Anda ingin beberapa orang bergabung dalam sesi yang sama, seperti webinar atau sesi pelatihan.

Dukung berbagai bahasa dan zona waktu sehingga klien internasional dapat melakukan pemesanan tanpa kebingungan.

Batasan Appointlet

Laporan dan analitiknya minimal, jadi Anda tidak mendapatkan wawasan canggih tentang pemesanan.

Harga Appointlet

Gratis

Premium: $12/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Appointlet

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Appointlet?

Berikut ulasan Capterra:

Appointlet menghemat banyak waktu saya saat perlu menjadwalkan pertemuan dengan beberapa orang. Saya dapat menambahkan waktu buffer antara pertemuan dan memungkinkan orang untuk menjadwalkan ulang jika diperlukan ke slot waktu yang tersedia. Secara keseluruhan, ini benar-benar mengubah permainan!

Appointlet menghemat banyak waktu saya saat perlu menjadwalkan pertemuan dengan beberapa orang. Saya dapat menambahkan waktu buffer antara pertemuan dan memungkinkan orang untuk menjadwalkan ulang jika diperlukan ke slot waktu yang tersedia. Secara keseluruhan, ini benar-benar mengubah permainan!

11. YouCanBookMe (Terbaik untuk mengelola jadwal bersama halaman pemesanan yang dipersonalisasi dan integrasi kalender)

melalui YouCanBookMe

Dengan YouCanBookMe, Anda dapat sepenuhnya menyesuaikan halaman pemesanan Anda (ubah warna, unggah logo, gunakan latar belakang dan footer kustom) serta menyesuaikan bahasa dan elemen lain sehingga pengalaman pemesanan terasa seperti bagian dari merek Anda.

Fitur deteksi zona waktu memungkinkan klien melihat slot pemesanan dalam waktu lokal mereka untuk menghindari kebingungan penjadwalan saat Anda memiliki klien di berbagai wilayah geografis. Ketika jadwal harian Anda sering berubah, sistem akan diperbarui secara real-time begitu Anda menambahkan, membatalkan, atau mengubah acara di kalender Anda.

Fitur terbaik YouCanBookMe

Gunakan logika kondisional dalam formulir untuk mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan pilihan yang dipilih oleh klien.

Lindungi dengan kata sandi atau blokir domain email tertentu sehingga hanya akun bisnis yang dapat melakukan pemesanan dengan Anda.

Buat kode QR untuk tautan pemesanan, memudahkan Anda untuk membagikan ketersediaan Anda.

Batasan YouCanBookMe

Kurang memiliki analisis mendalam tentang perilaku klien atau pelacakan pendapatan.

Harga YouCanBookMe

Gratis

Perorangan: $9/bulan per pengguna

Profesional: $13/bulan per pengguna

Tim: $18/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian YouCanBookMe

G2: 4.7/5 (1.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (350+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang YouCanBookMe?

Berikut ulasan G2:

Ini adalah sistem yang memiliki banyak fitur dan lebih banyak kustomisasi. Bantuan yang diberikan cepat dan efektif.

Ini adalah sistem yang memiliki banyak fitur dan lebih banyak kustomisasi. Bantuan yang diberikan cepat dan efektif.

