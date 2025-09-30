Template Notion Terbaik untuk Melacak Kemajuan Tantangan Anda

Memulai tantangan 75 Hard memang seru, tapi di antara sesi latihan kedua Anda dalam sehari dan meneguk sisa air terakhir di tengah malam, Anda mulai merasakan kelelahan dalam rutinitas Anda lebih dari pada otot-otot Anda.

Daripada mengandalkan ingatan (atau catatan berantakan di ponsel Anda), kerangka kerja yang solid membuat kemajuan Anda terlihat dan hari-hari Anda terstruktur. 💪🏼

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi 75 templat Notion yang efektif untuk membantu Anda melacak kebiasaan dan tetap bertanggung jawab. Dan sebelum kita mengakhiri, kita juga akan melihat templat ClickUp sebagai alternatif yang lebih cerdas. Ayo kita mulai! 🎯

🧠 Fakta Menarik: Buku best-seller James Clear, Atomic Habits, menyoroti kekuatan perubahan kecil dan bertahap. Ia menjelaskan bahwa meningkatkan diri hanya 1% setiap hari dapat menghasilkan hasil yang signifikan seiring waktu.

Apa yang Membuat Template 75 Hard Notion yang Baik?

Template 75 Hard Notion yang baik menjaga tantangan Anda tetap sederhana, terstruktur, dan memotivasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Struktur harian yang jelas dengan blok modular: Menggunakan judul yang konsisten untuk Hari 1 hingga Hari 75, bagian yang dapat diaktifkan/dinonaktifkan untuk setiap item daftar periksa, dan ruang kosong yang cukup untuk berbagai catatan

Pelacakan kebiasaan yang dapat disesuaikan dan fleksibel: Termasuk kotak centang atau bilah kemajuan untuk setiap tugas, seperti asupan air, dua sesi latihan, membaca, dan foto, memungkinkan Anda menyesuaikan pelacakan secara instan

Visualisasi kemajuan terintegrasi: Mengintegrasikan elemen visual seperti kalender atau penghitung kemajuan (misalnya, 10/75 hari selesai) sehingga Anda dapat dengan cepat menilai konsistensi

Ruangan untuk refleksi dan motivasi: Memuat blok jurnal harian atau mingguan yang ditentukan atau catatan khusus tempat Anda dapat mencatat perasaan mental Anda, mencatat kutipan motivasi, atau mendokumentasikan wawasan kunci

Desain ringan namun dapat diperluas: Dimulai dengan sederhana sehingga memuat cepat dan tetap rapi. Kemudian, menawarkan bagian opsional (misalnya, resep, papan motivasi, atau galeri sebelum/sesudah) yang dapat diaktifkan jika diinginkan

💡 Tips Pro: Mulailah dengan hal-hal yang tidak bisa ditawar. Pilih 2-3 kebiasaan kerja yang akan Anda lakukan setiap hari, apa pun yang terjadi, seperti inbox zero, 20 menit kerja mendalam, atau blok waktu tanpa rapat. Jaga agar tetap menjadi prioritas utama.

75 Templat Hard dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat tantangan 75 Hard Notion dan ClickUp:

Template Notion 75 Hard Gratis

Ini adalah beberapa templat Notion 75 Hard yang dirancang untuk membantu penggemar kebugaran, pecinta produktivitas, dan penggemar pengembangan diri tetap konsisten. 👇

1. Template Pelacak Tantangan 75 Hard Notion

melalui Notion

Dari melacak latihan hingga mencatat makanan, templat ini menjaga setiap aspek transformasi Anda terorganisir di satu tempat. Dengan antarmuka yang elegan, tampilan harian dan kalender, serta bagian khusus untuk foto sebelum dan sesudah, Anda dapat melihat kemajuan Anda dengan sekilas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau hidrasi Anda secara konsisten dengan penghitung air bawaan

Catat dua sesi latihan harian dan rencanakan makanan Anda di satu tempat

Jaga bagian catatan buku untuk mencatat bacaan harian Anda

Periksa kepatuhan Anda terhadap aturan resmi 75 Hard Challenge

📌 Ideal untuk: Individu yang memulai Tantangan 75 Hard dan ingin pelacak yang ringkas dan bersih secara visual untuk semua tugas harian.

💡 Tips Pro: Ingin rencana pertumbuhan pribadi 75 Hard Challenge yang sesuai dengan gaya hidup unik Anda? Minta ClickUp Brain untuk menyesuaikan latihan, diet, dan daftar bacaan Anda berdasarkan jadwal dan preferensi Anda. Bagikan tujuan dan batasan Anda, dan Brain akan membuat rutinitas harian yang disesuaikan dan rekomendasi untuk membantu Anda sukses dalam perjalanan 75 Hard Anda.

2. Template Notion 75 Hard Edisi Wanita

melalui Notion

Dirancang khusus untuk wanita, templat ini berfokus pada menyelesaikan Tantangan 75 Hard tanpa kelelahan berlebihan atau ketidakseimbangan hormonal. Templat ini menekankan sinkronisasi siklus menstruasi untuk latihan sambil menjaga daftar periksa yang sederhana dan estetis untuk mencegah kelelahan.

Setiap tugas harian, seperti asupan air, latihan, diet, membaca, dan foto progres, mudah dilacak dan disesuaikan sesuai ritme tubuh Anda.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan latihan Anda sesuai dengan siklus menstruasi untuk energi yang berkelanjutan

Lacak kebiasaan hidrasi harian dan pola makan sehat dengan mudah

Pantau kemajuan membaca dan jenis tujuan dengan penghitung halaman khusus

Simpan foto-foto kemajuan Anda dalam satu tempat yang praktis

📌 Ideal untuk: Wanita yang mencari pendekatan khusus dan sadar dalam menyelesaikan Tantangan 75 Hard.

💡 Tips Pro: Anggap hari kerja Anda seperti latihan fisik. Mulailah dengan pemanasan (tugas mudah), lanjutkan dengan sesi fokus (sprint kerja mendalam), dan akhiri dengan pendinginan (tugas administratif ringan atau perencanaan untuk besok).

3. Template Pelacak Kemajuan Notion 75 Hard

melalui Notion

Dirancang sebagai pelacak berfokus mingguan, templat ini menekankan kemajuan yang stabil daripada beban harian yang berlebihan. Templat ini mencakup halaman resep terpisah untuk memudahkan perencanaan makanan dan bagian sumber daya untuk menyimpan konten motivasi.

Kalender harian membantu Anda tetap terjadwal, sementara catatan mingguan dan kutipan inspiratif membantu mempertahankan momentum.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan kutipan motivasi untuk menginspirasi tindakan konsisten sepanjang tantangan

Catat refleksi dan wawasan mingguan untuk perbaikan jangka panjang

Visualisasikan kepatuhan harian dengan tata letak kalender yang intuitif

📌 Ideal untuk: Individu yang lebih suka melacak kemajuan setiap minggu sambil mengintegrasikan resep dan konten motivasi.

4. Template Pelacak Tantangan 75 Hard Notion

melalui Notion

Template ini menggabungkan akuntabilitas dengan motivasi, dirancang untuk membantu Anda tetap konsisten dalam tantangan tanpa kehilangan semangat. Selain itu, template pelacak kebiasaan ini dilengkapi dengan dashboard dan papan motivasi bawaan untuk menjaga motivasi Anda. Template ini paling cocok untuk mereka yang menghargai struktur dan dorongan sepanjang perjalanan 75 hari.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat dasbor kustom untuk fokus pada kebiasaan unik Anda

Lacak latihan harian, makanan, dan asupan air dengan efisien

Catat foto kemajuan dan entri bacaan harian secara lancar di dalam pelacak buku

Tetap terinspirasi dengan elemen dinamis dan interaktif yang memperkuat konsistensi

📌 Ideal untuk: Individu yang membutuhkan dorongan motivasi bersama sistem pelacakan praktis.

5. Template Notion 75 HARD

melalui Notion

Dirancang untuk kesederhanaan dan akuntabilitas, templat ini secara ketat berfokus pada lima aturan inti dari Tantangan 75 Hard. Setiap hari dicatat dalam tabel, memungkinkan Anda mencentang tugas yang telah diselesaikan dan memantau konsistensi. Desain ini menekankan disiplin daripada fitur tambahan, yang paling cocok untuk pengguna yang menyukai minimalisme dan kejelasan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Centang tugas harian seperti minum air, olahraga, diet, membaca, dan foto progres

Tinjau hari-hari yang telah diselesaikan dari tantangan dengan tata letak tabel visual yang jelas

Pantau konsistensi dengan cepat untuk meningkatkan akuntabilitas diri

📌 Ideal untuk: Para penantang yang menginginkan sistem sederhana dan tanpa embel-embel untuk tetap disiplin.

💡 Tips Pro: Sikat gigi dengan tangan non-dominan Anda sambil mengucapkan daftar tugas Anda secara lantang. Kombinasi aneh ini memaksa otak Anda untuk membentuk jalur baru (kontrol motorik + pengingatan bahasa + urutan), mengubah rutinitas membosankan menjadi latihan neuroplastisitas mikro yang mempertajam fokus, memori, dan kemampuan beradaptasi.

6. Template Dashboard Notion Ultimate 75 Hard

melalui Notion

Dashboard komprehensif ini dirancang untuk pengguna yang detail-oriented yang ingin memantau setiap aspek dari 75 Hard Challenge. Dengan bilah kehidupan dan grafik yang diintegrasikan dengan elemen permainan, dashboard ini cocok untuk mereka yang ingin mengandalkan analisis data untuk pertanggungjawaban kemajuan.

Halaman input kustom, pencapaian, dan peringatan SOS memastikan tidak ada yang terlewat, menjadikan proses ini menarik dan interaktif.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat statistik detail: foto, berat badan, makro, VO₂ max, dan lainnya

Rayakan pencapaian dengan grafik pencapaian dan kemajuan

Gunakan bilah kehidupan yang diintegrasikan dengan elemen permainan untuk motivasi visual dan akuntabilitas

📌 Ideal untuk: Pengguna Notion berpengalaman yang mencari pengalaman pelacakan yang sangat detail, gamifikasi, dan interaktif.

👀 Tips Ramah: Tambahkan hari fleksibel. Siapkan diri untuk situasi tak terduga dengan menyisakan satu slot fleksibel per minggu. Dengan begitu, jika ada hal tak terduga terjadi, streak Anda tidak akan putus; ia akan menyesuaikan diri dan reset.

7. Template Tantangan 75 Hard Notion

melalui Notion

Template ini berfokus pada memberikan pengalaman terarah dengan sumber daya yang diseleksi. Saran buku yang sudah dimuat sebelumnya, ide resep, dan struktur latihan membantu mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan dan membantu Anda tetap pada jalur yang benar. Bagian-bagian fleksibelnya memungkinkan Anda menyesuaikan latihan dan pilihan bacaan, memfasilitasi personalisasi.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat kemajuan buku log dengan sampul, status, dan sistem penilaian

Ikuti struktur latihan yang sudah dirancang sebelumnya atau sesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri

Akses resep awal dengan bahan dan langkah-langkah untuk menyederhanakan perencanaan

Simpan refleksi pribadi dan catatan untuk setiap hari tantangan

📌 Ideal untuk: Pemula atau perencana terstruktur yang menginginkan panduan terkurasi bersama fleksibilitas penuh.

8. Template Pelacak Tantangan 75 Hard Notion

melalui Notion

Template penetapan tujuan ini memanfaatkan grafik, tombol, dan alat tata letak Notion untuk menciptakan sistem pelacakan canggih. Template ini menekankan tanggung jawab penuh diri dan kepatuhan konsisten terhadap aturan inti, sambil memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan kemajuan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak hidrasi, latihan, diet, membaca, dan foto kemajuan dengan tombol interaktif

Visualisasikan perjalanan Anda dengan diagram lingkaran penyelesaian dan grafik garis multivariat

Fokus pada ketahanan mental dan ketangguhan melalui pencatatan terstruktur

📌 Ideal untuk: Individu yang mencari lingkungan pelacakan 75 Hard yang canggih, dinamis secara visual, dan terstruktur.

💡 Tips Pro: Bangun bank motivasi. Ambil tangkapan layar pujian, testimoni, atau apa pun yang mengingatkan Anda bahwa Anda sedang berkembang. Kembali lihat mereka saat Anda merasa terjebak atau lambat.

Batasan Notion

Meskipun Notion dilengkapi dengan fitur-fitur yang kuat, pengguna sehari-hari menyoroti beberapa masalah yang dapat memengaruhi produktivitas:

Kurva pembelajaran yang curam: Pengguna sering menghabiskan berminggu-minggu hanya untuk mengatur templat, rumus, dan alur kerja sebelum mencapai efisiensi yang sebenarnya

Pengalaman offline yang lemah: Pengeditan offline terbatas pada halaman yang telah dibuka sebelumnya; membuat konten baru atau mengakses halaman yang belum dikunjungi tidak dapat diandalkan

Kinerja lambat: Seiring pertumbuhan ruang kerja, laporan keterlambatan, waktu muat yang lebih lambat, dan responsivitas yang berkurang secara keseluruhan sering terjadi

Masalah ekspor dan format: Ekspor PDF seringkali tidak sejajar atau menghapus konten bersarang

Batasan antarmuka seluler: Aplikasi seluler tidak memiliki fungsionalitas dan kelancaran versi desktop, sehingga pengeditan saat bepergian menjadi kurang intuitif

Template Notion 75 Hard Alternatif

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja (dan kehidupan), memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar. Anda dapat membuat daftar tugas harian, mencatat kemajuan, dan bahkan memvisualisasikan perjalanan Anda dalam 15+ tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan.

Seorang pengguna berbagi:

Saya tidak bisa cukup memuji ClickUp. Dengan otomatisasi, templat, dan berbagai jenis pelacakan serta tampilan, tidak ada cara untuk salah dengan ClickUp.

Saya tidak bisa cukup memuji ClickUp. Dengan otomatisasi, templat, dan berbagai jenis pelacakan serta tampilan, tidak ada cara untuk salah dengan ClickUp.

Berikut adalah beberapa templat alternatif Notion terbaik yang patut dicoba. 🎯

1. Template ClickUp 75 Hard

Dapatkan templat gratis Dapatkan kerangka kerja khusus untuk memperkuat disiplin dengan templat ClickUp 75 Hard

Template ClickUp 75 Hard adalah sistem terstruktur yang memudahkan tantangan untuk diikuti dan lebih sulit untuk ditinggalkan, mengintegrasikan setiap tugas, refleksi, dan pembaruan kemajuan ke dalam satu ruang kerja interaktif.

Dengan alat bawaan untuk perencanaan harian, penetapan tujuan, dan tinjauan kemajuan mingguan, ini memastikan tantangan Anda tetap pada jalurnya dan Anda tetap termotivasi.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sudah Selesai , Sedang Berlangsung , dan Harus Dilakukan Lacak setiap tugas dengan Status Kustom ClickUp seperti, dan

Kategorikan kebiasaan menggunakan Bidang Kustom ClickUp untuk visualisasi yang jelas tentang kemajuan

Navigasi melalui lima tampilan yang disesuaikan, termasuk Challenge Gantt dan Challenge Summary

Tugaskan subtugas, atur pengingat berulang, dan gunakan label prioritas untuk disiplin harian

📌 Ideal untuk: Pengguna yang ingin aplikasi planner harian yang sepenuhnya terorganisir dengan visualisasi kemajuan, pengingat berulang, dan alat akuntabilitas.

🚀 Tips Ramah: Ingin menganalisis kemajuan Anda? Dengan Dashboard ClickUp, Anda dapat mengumpulkan semua data ke dalam satu tampilan. Gunakan AI Cards untuk secara otomatis merangkum catatan latihan, hidrasi, dan streak membaca Anda, sehingga Anda mendapatkan wawasan instan tanpa perlu melacak secara manual. Selain itu, Anda dapat membuat kartu kustom untuk pemantauan asupan air, penyelesaian latihan, dan pengecekan harian. Pantau konsistensi Anda seiring waktu dengan AI Cards di Dashboard ClickUp

2. Template Catatan Latihan ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun ruang berbasis data untuk latihan Anda dengan templat Catatan Latihan ClickUp

Template Catatan Latihan ClickUp dirancang untuk penggemar kebugaran yang menginginkan ketepatan dalam melacak setiap sesi latihan. Template ini mengumpulkan riwayat latihan Anda dalam satu tempat, memberikan gambaran jelas tentang kemajuan Anda.

Yang membuat templat ini berbeda adalah fleksibilitasnya. Anda dapat mencatat set, repetisi, durasi, intensitas, atau bahkan kondisi eksternal seperti cuaca untuk sesi di luar ruangan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak sesi dengan Status Kustom seperti Selesai , Terlewat , atau Harus Dilakukan

Catat detail menggunakan Bidang Kustom seperti Pelatih , Latihan Kekuatan , Latihan Fleksibilitas , dan Durasi Sesi

Akses tampilan seperti Jadwal Latihan , Tampilan Papan , Catatan Latihan , dan Panduan Memulai

Gunakan fitur Pelacakan Waktu bawaan di ClickUp untuk mencatat durasi latihan yang tepat

📌 Ideal untuk: Penggemar kebugaran, pelatih pribadi, dan individu lain yang membutuhkan sistem terorganisir untuk mencatat dan menganalisis latihan.

3. Template Rencana Aksi Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah urutan prioritas harian selama tantangan 75 Hard dengan templat Rencana Aksi Harian ClickUp

Pernah merasa hari Anda terbuang sia-sia karena Anda hanya merespons tugas-tugas alih-alih mengarahkannya? Hal itu terutama terjadi saat Anda mengikuti Tantangan 75 Hard sambil menjalankan pekerjaan sehari-hari. Template Rencana Aksi Harian ClickUp menghilangkan hal itu.

Ini membagi tujuan menjadi langkah-langkah yang diprioritaskan dan terikat waktu, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi, menambahkan rutinitas pagi seperti olahraga atau membaca, dan tetap menyisakan ruang untuk penyesuaian.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kemajuan dengan Status Kustom seperti Selesai , Sedang Berlangsung , dan Tugas yang Harus Dilakukan

Gunakan Bidang Kustom seperti Kompleksitas Tugas , Progres Tujuan , Departemen , dan Jenis Tugas untuk mengkategorikan tugas harian

Visualisasikan hari Anda dengan Tujuan , Jadwal , Langkah Aksi , dan Panduan Memulai

Sisihkan waktu untuk 75 aktivitas Hard yang esensial tanpa mengabaikan tujuan kerja

📌 Ideal untuk: Profesional sibuk atau peserta yang menyeimbangkan tantangan 75 Hard dengan jadwal yang padat dan membutuhkan kejelasan serta fokus dalam perencanaan harian.

4. Template Rencana Perawatan Diri ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat perubahan gaya hidup yang seimbang dengan templat Rencana Perawatan Diri ClickUp

Selama tantangan 75 Hard, mudah untuk terlalu fokus pada disiplin dan hasil sehingga perawatan diri menjadi prioritas kedua. Namun, tanpa keseimbangan kerja-hidup yang tepat, tantangan ini bisa terasa melelahkan daripada memberdayakan.

Template Rencana Perawatan Diri ClickUp membantu Anda menyisihkan waktu untuk pemulihan, refleksi, dan kebiasaan yang mendukung kesehatan fisik dan mental Anda. Dengan ruang khusus untuk kesehatan mental, fisik, dan emosional, Anda dapat merancang rutinitas yang melampaui latihan fisik dan membaca.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak tujuan kesejahteraan dengan Status Kustom seperti Tercapai , Berjalan Lancar , Tidak Sesuai Rencana , dan lainnya

Atur rutinitas dengan Bidang Kustom untuk Jenis Kesejahteraan , Catatan , Referensi , dan Jenis Perawatan Diri

Bangun rencana holistik yang menyeimbangkan disiplin dengan perawatan diri yang sejati

📌 Ideal untuk: Individu yang ingin mencegah kelelahan, menjaga keseimbangan, dan membangun rutinitas pagi yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan.

5. Template Perencanaan Makanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap konsisten dengan pola makan harian Anda menggunakan templat Perencanaan Makanan ClickUp

Salah satu bagian tersulit dari 75 Hard adalah memutuskan apa yang akan dimakan setiap hari sambil tetap mengikuti rencana diet Anda. Template Perencanaan Makanan ClickUp dapat membantu Anda dalam hal ini. Daripada terburu-buru mencari tahu apa yang akan dimakan untuk makan malam atau secara tidak sengaja melewatkan target protein Anda, Anda dapat mengatur makanan, melacak nutrisi, dan merencanakan ke depan dengan jelas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak makro dengan Bidang Kustom seperti Kalori Bersih, Karbohidrat, Protein, dan Jenis Makanan

Gunakan daftar seret dan lepas untuk merencanakan makanan dalam hitungan detik

Visualisasikan rencana Anda di berbagai tampilan papan ClickUp , termasuk Ringkasan Mingguan, Kalender, dan Jenis Makanan

Kurangi perjalanan belanja dengan daftar bahan dan daftar belanja yang terintegrasi

📌 Ideal untuk: Individu yang ingin menghilangkan stres dalam pengambilan keputusan makanan saat mengikuti tantangan 75 Hard.

6. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak semua kebiasaan 75 Hard Anda dengan templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Rahasia menyelesaikan 75 Hard adalah konsistensi. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp memberikan cara sederhana untuk mencatat, memantau, dan tetap konsisten dengan setiap tugas harian tanpa kehilangan momentum. Mulai dari menandai latihan fisik hingga melacak halaman yang dibaca atau ons air yang diminum, Anda akan melihat kemajuan yang terus berkembang setiap hari, mengubah kemenangan kecil menjadi kebiasaan baik yang bertahan lama.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetap di jalur dengan Bidang Kustom seperti Progres , Baca 15 Halaman , 10.000 Langkah , dan Minum 64 ons

Pecah kebiasaan menjadi subtugas, tambahkan label prioritas, atau tetapkan mitra pertanggungjawaban

Visualisasikan tren dan kemajuan secara real-time untuk menjaga motivasi tetap tinggi

📌 Ideal untuk: Orang yang sedang menantang diri sendiri untuk berkembang dan membutuhkan aplikasi pelacak kebiasaan untuk tetap bertanggung jawab setiap hari.

7. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Lampaui 75 hari untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dengan templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp membantu Anda melihat gambaran besar, merencanakan tujuan jangka panjang, dan melacak perkembangan di sepanjang karier, keterampilan, dan kehidupan pribadi Anda. Template ini juga mendorong refleksi, perencanaan, dan perbaikan berkelanjutan sehingga Anda dapat mengukur kemajuan nyata selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kemajuan dengan Status Kustom seperti Tujuan Tercapai , Sesuai Rencana , Tidak Sesuai Rencana , dan Ditunda

Gunakan Bidang Kustom seperti Tujuan Harian Minimum , Prestasi & Pencapaian , dan Tujuan Pembelajaran

Akses tampilan yang disesuaikan seperti PD per Kuartal , Pelacak Kemajuan , Rencana Aksi , dan Panduan Memulai untuk menyelaraskan tujuan dengan jadwal

Bangun siklus umpan balik dalam perjalanan pertumbuhan Anda dengan merayakan keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

📌 Ideal untuk: Penggemar produktivitas yang ingin melampaui pelacakan kebiasaan dan menciptakan peta jalan terstruktur untuk pertumbuhan pribadi dan profesional jangka panjang.

8. Template Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Pecah tujuan 75 Hard yang kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dicapai dengan templat ClickUp SMART Goals

Seperti yang pernah dikatakan Antoine de Saint-Exupéry, "Sebuah tujuan tanpa rencana yang jelas hanyalah sebuah harapan." Itulah mengapa kerangka kerja SMART—Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terikat Waktu—begitu efektif. Kerangka kerja ini memaksa Anda untuk mengubah ambisi yang kabur menjadi tujuan yang dapat ditindaklanjuti dan dilacak.

Template Tujuan SMART ClickUp membantu Anda menerapkan kerangka kerja ini dalam kehidupan nyata, membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola, dan memberikan sistem untuk melacak, mengukur, dan benar-benar mencapainya.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kemajuan tujuan dengan Status Kustom seperti Crushing , On Track , Off Track , On Hold , dan Complete

Gunakan 12 Bidang Kustom untuk menambah kejelasan, seperti “ Mengapa saya menetapkan tujuan ini sekarang? dan “ Apakah saya memiliki keterampilan yang diperlukan? “

Manfaatkan bidang Jumlah Usaha yang Diperlukan , sistem berbasis poin yang memberikan nilai numerik untuk setiap tujuan, sehingga usaha menjadi lebih konkret

Usaha Tujuan, Lembar Kerja Tujuan SMART, dan Tujuan Perusahaan untuk tujuan pribadi maupun tim Jelajahi tampilan yang disesuaikan seperti Tujuan SMART, , danuntuk tujuan pribadi maupun tim

📌 Ideal untuk: Individu dan tim yang ingin berhenti mengejar tujuan pribadi yang tidak jelas dan sebaliknya menetapkan tujuan yang dapat diukur dan realistis yang dapat mereka capai.

📮 ClickUp Insight: 78% responden survei kami membuat rencana detail sebagai bagian dari proses penetapan tujuan mereka. Namun, secara mengejutkan, 50% di antaranya tidak melacak rencana tersebut dengan alat khusus. 👀 Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah mengubah tujuan menjadi tugas yang dapat dilaksanakan, memungkinkan Anda menaklukkannya langkah demi langkah. Selain itu, dasbor tanpa kode kami memberikan representasi visual yang jelas tentang kemajuan Anda, menampilkan kemajuan Anda dan memberikan Anda lebih banyak kontrol dan visibilitas atas pekerjaan Anda. Karena "berharap yang terbaik" bukanlah strategi yang andal. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp mengatakan mereka dapat menangani ~10% lebih banyak pekerjaan tanpa kelelahan.

9. Template Perencana Mingguan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadwalkan tugas 75 Hard sepanjang minggu Anda dengan templat ClickUp Weekly Planner

Perencanaan minggu Anda tidak perlu terasa kaku; sistem terbaik adalah yang dapat menyesuaikan diri dengan jadwal Anda yang berubah-ubah. Template Perencana Mingguan ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang minggu Anda sambil memungkinkan Anda mengatur ulang tugas-tugas sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan Anda.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Seret dan lepas catatan tempel di kolom harian untuk dengan cepat mengatur ulang prioritas tanpa perlu menulis ulang rencana Anda

Rencanakan tenggat waktu, acara, atau ide spontan dengan cara yang lebih terasa seperti brainstorming daripada penjadwalan

Jaga minggu Anda tetap rapi dengan tampilan papan visual yang memisahkan tugas penting dari 'tugas yang tidak terlalu penting'

Akhiri setiap minggu dengan menyeret tugas yang telah diselesaikan ke ruang 'selesai', memberikan pemeriksaan kemajuan instan dan dorongan motivasi

📌 Ideal untuk: Individu yang menghadapi Tantangan 75 Hard (atau rutinitas terstruktur lainnya) dengan rencana mingguan.

💡 Tips Pro: Visualisasikan setelah Hari ke-75. Kebanyakan orang mengalami penurunan setelah garis finish. Rencanakan bagaimana Anda akan beralih: kebiasaan apa yang akan Anda pertahankan, kebiasaan baru apa yang akan Anda coba, dan bagaimana tetap fokus tanpa struktur.

Lampaui Batas 75 Hari dengan ClickUp

Template Notion sangat berguna untuk melacak aturan 75 Hard. Anda dapat mencatat latihan, makanan, air minum, dan foto kemajuan di satu tempat.

Namun, setelah tantangan berakhir, Anda hanya akan memiliki pelacakan statis. Tidak ada cara mudah untuk melanjutkan momentum, menetapkan tujuan baru, atau membangun sistem yang berkelanjutan di luar 75 hari.

ClickUp memberikan kerangka kerja lengkap untuk mengubah tantangan menjadi gaya hidup. Dengan templat pelacak kebiasaan, pelacakan tujuan, dan rencana mingguan, Anda dapat terus membangun rutinitas bahkan setelah tantangan 75 Hard selesai.

Daftar gratis untuk ClickUp hari ini! ✅