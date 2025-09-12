Pemasaran WhatsApp Business: Cara Mencapai & Mengonversi Pelanggan

Dunia semakin ramai, dengan semua orang ingin mendapatkan perhatian pelanggan Anda. Untuk memperburuk keadaan, rentang perhatian semakin berkurang dengan kecepatan yang sulit dibayangkan.

Jika menjadi terlihat oleh pelanggan Anda adalah tantangan utama merek Anda, pemasaran WhatsApp untuk bisnis dapat membantu Anda menonjol di tengah keramaian.

Dengan tingkat pembukaan 98% dan waktu respons yang sangat cepat, WhatsApp menawarkan apa yang tidak bisa diberikan oleh email dan media sosial: perhatian, kecepatan, dan keintiman.

Dalam panduan ini, kami membagikan semua yang perlu Anda ketahui tentang penggunaan pemasaran WhatsApp untuk bisnis Anda. Bonus: kami juga akan menunjukkan bagaimana ClickUp membantu mengoordinasikan seluruh alur kerja pemasaran WhatsApp Anda di satu tempat.

Apa Itu Pemasaran WhatsApp Business?

Pemasaran WhatsApp Business melibatkan penggunaan WhatsApp untuk mempromosikan produk Anda, berkomunikasi langsung dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan melalui komunikasi dua arah yang personal.

Bentuk pemasaran percakapan ini memungkinkan Anda mengirim pesan pemasaran seperti penawaran khusus, pengumuman peluncuran produk, pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan, pembaruan pesanan, dan tips atau panduan yang bermanfaat.

Usaha kecil umumnya menggunakan aplikasi WhatsApp Business gratis, sementara merek besar menggunakan WhatsApp Business Platform (API) untuk mengotomatisasi dan memperluas jangkauan pemasaran mereka.

Ingat: Berdasarkan Kebijakan Bisnis dan Kebijakan Perdagangan WhatsApp, Anda hanya boleh mengirim pesan pemasaran atau promosi kepada orang-orang yang telah memberikan izin secara eksplisit untuk dihubungi melalui WhatsApp.

🚨 Catatan: Akun WhatsApp Business dan akun pribadi memiliki tujuan yang berbeda. WhatsApp Pribadi dirancang untuk pesan pribadi sehari-hari antara teman dan keluarga. Di sisi lain, WhatsApp Business dirancang khusus untuk komunikasi komersial. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur seperti profil bisnis, balasan cepat, label, dan katalog. Selain itu, WhatsApp Business tunduk pada kebijakan komunikasi bisnis WhatsApp.

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh dan Contoh Rencana Pemasaran yang Efektif

Mengapa Menggunakan WhatsApp untuk Pemasaran?

Sebagai permulaan, WhatsApp memiliki hampir 3 miliar pengguna bulanan di 180 negara dan 60 bahasa. Namun, nilai sebenarnya melampaui sekadar jangkauan.

Inilah alasan mengapa WhatsApp Business layak menjadi bagian dari strategi komunikasi pemasaran Anda:

Engagement tinggi: Pesan WhatsApp memiliki Pesan WhatsApp memiliki tingkat pembukaan 98% , dibandingkan dengan rata-rata 20% untuk email. Lebih baik lagi, 90% dibaca dalam 3 menit. Kecepatan ini sangat berharga untuk penjualan kilat dan pengingat acara

Fitur multimedia dan interaktif yang kaya: WhatsApp mendukung gambar produk, video, PDF, pesan suara, dan stiker. Dengan WhatsApp Business API, Anda juga dapat menambahkan tombol untuk membuat pesan interaktif—seperti survei "Ya/Tidak" atau tautan "ketuk untuk membeli"

Komunikasi dua arah secara real-time: Berkomunikasi melalui WhatsApp mempercepat proses penjualan dan menghilangkan hambatan. Misalnya, jika seseorang melihat produk Anda dan bertanya, “Apakah tersedia ukuran M dalam warna biru?”, tanggapan cepat dapat mengubah minat menjadi pembelian di tempat

Kepercayaan dan keamanan tinggi: Pesan pemasaran WhatsApp dienkripsi end-to-end dan terhubung dengan nomor telepon asli. Selain itu, badge bisnis terverifikasi menambah lapisan kredibilitas tambahan

Pemasaran yang efisien secara biaya: Aplikasi WhatsApp Business gratis, dan bahkan biaya API lebih rendah daripada SMS atau iklan berbayar. Pesan pemasaran Anda tidak memerlukan konten kreatif yang mahal atau slot iklan

Sesuai dengan strategi omnichannel: Anda dapat menggunakan email untuk pembaruan detail, media sosial untuk menarik prospek, dan kemudian mengundang mereka ke WhatsApp untuk tindak lanjut cepat dan personal. Banyak CRM juga terintegrasi dengan WhatsApp, sehingga Anda dapat mengelola obrolan bersama email di satu tempat

👀 Tahukah Anda? WhatsApp awalnya dibuat untuk menampilkan pembaruan status seperti “sedang bekerja” atau “baterai rendah.” Fitur pesan ditambahkan kemudian tetapi dengan cepat menjadi fitur utama.

📚 Baca Lebih Lanjut: Keuntungan dan Kerugian WhatsApp

Cara Menggunakan WhatsApp untuk Pemasaran Bisnis: Strategi & Contoh Nyata

Mulai dari mendapatkan opt-in pertama hingga mengotomatisasi pengiriman konten yang dipersonalisasi, inilah cara menggunakan platform WhatsApp Business dalam strategi pemasaran Anda seperti seorang profesional. Kami juga menyertakan contoh nyata kampanye pemasaran WhatsApp yang sukses untuk menginspirasi Anda.

1. Bangun daftar opt-in

Berbeda dengan saluran pasif seperti Instagram atau TV, aplikasi pesan WhatsApp memaksa Anda untuk mendapatkan perhatian. Merek Anda tidak dapat sekadar mengirim pesan ke pengguna WhatsApp sembarangan; Anda memerlukan izin. Opt-in adalah wajib.

Karena setiap pelanggan di WhatsApp telah secara eksplisit meminta untuk menerima pesan dari Anda, ini adalah salah satu daftar pelanggan yang paling terarah dan berkualitas tinggi yang dapat Anda bangun. Di dunia yang semakin menjauhi data pihak ketiga, akses langsung dan berbasis persetujuan ini merupakan harta karun pemasaran.

Beberapa cara untuk membangun daftar opt-in Anda untuk keterlibatan pelanggan meliputi:

Prompt pasca pembelian: Tambahkan kotak centang selama proses checkout untuk menanyakan apakah pelanggan ingin menerima pembaruan pesanan atau akses awal melalui WhatsApp

Popup situs web: Tawarkan magnet prospek, seperti diskon atau panduan gratis, sebagai imbalan untuk pendaftaran WhatsApp

CTA Instagram/Meta: Gunakan sorotan cerita atau tautan bio untuk mengarahkan lalu lintas ke formulir pendaftaran WhatsApp atau tautan klik-untuk-chat

Kode QR: Di toko atau pada kemasan, gunakan kode QR yang langsung terhubung ke alur pendaftaran WhatsApp Anda

Pendaftaran acara atau webinar: Minta pengguna untuk mendaftar untuk pengingat atau konten bonus melalui akun WhatsApp Business Anda saat pendaftaran

Selalu jelaskan apa yang dapat diharapkan pengguna dari merek Anda. Dalam hal ini, merek membagikan pembaruan melalui aplikasi pesan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan WhatsApp untuk CRM Bisnis untuk Memperlancar Operasional

2. Personalisasi promosi

Dengan tingkat pembukaan WhatsApp yang mencapai lebih dari 98% (dibandingkan dengan hanya 20% untuk email ), pelanggan Anda lebih mungkin mengklik pesan WhatsApp Anda dan membacanya.

Namun, akses semacam itu berarti risiko yang lebih tinggi. Standar relevansi menjadi jauh lebih tinggi.

Mulailah dengan membagi daftar pelanggan yang telah setuju menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan demografi pelanggan, riwayat pembelian, minat, lokasi, atau tanggal interaksi terakhir.

Kemudian, gunakan fitur Label untuk memberi label pada setiap kontak dengan kategori seperti “Pelanggan baru,” “VIP,” atau “Pembeli musiman.” Anda juga dapat memberikan warna berbeda pada label untuk pembedaan visual.

Sederhanakan pengelolaan obrolan dengan fitur Label WhatsApp Business

Berdasarkan label-label ini, Anda dapat mempersonalisasi kampanye pemasaran WhatsApp Anda dengan lebih efektif:

Sesuaikan saran produk berdasarkan riwayat pembelian

Kirim penawaran ulang tahun atau pengingat perpanjangan yang terkait dengan pembelian terakhir

Sasaran pesan berdasarkan ketersediaan pengiriman atau promosi lokal.

Buat tag di CRM Anda untuk jenis pelanggan (misalnya, pelanggan bernilai tinggi, sering mengembalikan barang, penggemar kupon) dan hubungkan tag tersebut dengan alur kampanye

👀 Contoh Retailer fashion dan gaya hidup 6thStreet mengadopsi Platform WhatsApp Business untuk meningkatkan keterlibatan yang menurun di saluran pemasaran tradisional seperti email, notifikasi push, dan SMS. Merek tersebut mengirimkan pesan berikut kepada pengguna yang telah mendaftar: Pesan selamat datang yang dipersonalisasi untuk pengguna baru

Rekomendasi produk yang dipersonalisasi untuk menjaga pelanggan tetap terlibat

Kampanye pesan promosi yang dikirimkan kepada pelanggan tertentu berdasarkan frekuensi, nilai moneter, dan waktu terakhir interaksi

Pesan keranjang belanja yang ditinggalkan

Pesan pemasaran tindak lanjut yang dikirim dalam waktu 24 jam setelah pembelian

Kampanye berkelanjutan, termasuk pemberitahuan diskon Hasil: Peningkatan 10 kali lipat dalam konversi pembeli baru dibandingkan dengan saluran lain

Peningkatan 6 kali lipat dalam konversi keranjang belanja yang ditinggalkan dibandingkan dengan email dan notifikasi push

💡 Tips Pro: Template CRM di ClickUp memberikan kerangka kerja yang sudah siap pakai untuk mengelola setiap tahap hubungan Anda, mulai dari pendaftaran pertama hingga tindak lanjut setelah pembelian. Alih-alih membuat pengingat keranjang belanja, pembaruan pengiriman, atau permintaan ulasan secara manual, template membantu Anda menstandarkan dan mengotomatiskan alur kerja berulang ini.

3. Kirim siaran peluncuran produk

Ketika Anda mengumumkan produk di media sosial, produk tersebut bersaing dengan algoritma, meme, dan iklan. Namun, di WhatsApp, produk tersebut muncul di samping pesan teman, artinya mendapatkan lebih banyak perhatian dan tindakan yang lebih cepat.

Fitur Broadcast di aplikasi WhatsApp Business memungkinkan Anda mengirimkan pengumuman peluncuran produk langsung ke obrolan pengguna.

Berikut ini yang perlu Anda sertakan dalam pesan siaran peluncuran untuk pelanggan:

Pesan singkat dan menarik: “Kami baru saja meluncurkan sesuatu yang baru 👀”

Panggilan tindakan yang jelas: “Ketuk di sini untuk menjadi yang pertama” atau “Balas YA untuk melihat sekilas”

Gambar atau video: Visual selalu meningkatkan klik

Kekhususan: “Hanya tersedia untuk keluarga WhatsApp kami selama 24 jam ke depan”

Teaser pra-peluncuran: “ 🤫 Besok pukul 10 pagi – sesuatu yang baru akan hadir di [Merek Anda]! Siapkan diri…”

💡 Tips Pro: Gabungkan label dengan daftar siaran untuk mengirim pesan yang dipersonalisasi ke kelompok pelanggan tertentu. Misalnya, jika label bertuliskan: Pembelian pertama: Kirim pesan ucapan terima kasih dan diskon untuk mendorong pembelian kedua

Pembeli setia: Hadiahi loyalitas dengan akses awal atau penawaran VIP

4. Otomatiskan tindak lanjut dan urutan pemeliharaan

Lebih dari 74% konsumen telah meninggalkan pembelian hanya karena merasa terlalu kewalahan. Tidak heran. Konsumen Anda terus-menerus dibanjiri dengan pesan, iklan, gangguan, klaim, dan kebisingan.

Namun kabar baiknya, pesan WhatsApp membantu Anda menembus kebisingan. Dan Anda dapat mengotomatisasi proses ini menggunakan perangkat lunak CRM ClickUp. Bayangkan personalisasi tingkat tinggi secara massal. Begini caranya:

Pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan: Jika pembeli meninggalkan barang di keranjang belanja mereka, kirim pesan WhatsApp dalam waktu yang telah ditentukan. Gunakan ClickUp CRM untuk menandai status prospek dan atur aturan otomatisasi untuk pengingat berbasis waktu, yang disesuaikan dengan kategori produk atau nilai keranjang belanja

Pembaruan pengiriman: Setelah pesanan dikirim atau sedang dalam proses pengiriman, berikan informasi kepada pelanggan. Untuk melakukannya, hubungkan sistem manajemen pengiriman Anda dengan ClickUp CRM

Permintaan ulasan: Setelah pengiriman, ClickUp dapat secara otomatis menugaskan tugas untuk mengirimkan permintaan ulasan melalui WhatsApp. Setelah ulasan dikirimkan, kirimkan pesan ucapan terima kasih dengan kupon untuk pembelian berikutnya

Urutan pemeliharaan prospek: Gunakan ClickUp CRM untuk memisahkan dan memberi label pada prospek yang berpotensi, lalu atur serangkaian pesan WhatsApp yang mendidik prospek Anda

Balasan otomatis cerdas: Gunakan fitur Pesan Absen WhatsApp untuk Gunakan fitur Pesan Absen WhatsApp untuk balasan otomatis di luar jam kerja , mengarahkan pengguna ke FAQ atau chatbot Anda. ClickUp dapat melacak balasan otomatis ini dan membuat tugas tindak lanjut saat diperlukan respons manual. Atur Otomatisasi ClickUp untuk mengubah status tugas dan memicu pengingat saat waktunya untuk mengirim pesan berikutnya secara manual

Tonton video ini untuk mempelajari bagaimana ClickUp Automations membuat proses bisnis lebih efisien!

💡 Tips Pro: Instruksikan Agen Autopilot ClickUp untuk melakukan pemeriksaan harian atau mingguan di seluruh Workspace Anda dan menandai keterlambatan. Seorang Agen dapat memeriksa, misalnya, kontak mana yang belum menerima tindak lanjut setelah keranjang belanja mereka ditinggalkan, atau permintaan ulasan pelanggan mana yang belum mendapat tanggapan. Secara otomatis menambahkan komentar, memperbarui bidang kustom, atau mengalihkan tugas ke rekan tim yang tepat, sehingga tim Anda tahu persis apa yang perlu dilakukan. Dapatkan konteks dari tugas dan dokumen melalui ClickUp Autopilot Agents

5. Libatkan pelanggan dengan pemasaran konten melalui WhatsApp

Anda tidak perlu menunggu pelanggan menghubungi Anda sebelum berinteraksi dengan mereka menggunakan konten yang bermanfaat. Atur alur kerja di mana, begitu pelanggan mendaftar di platform Anda, Anda berinteraksi dengan mereka melalui konten yang telah disiapkan sebelumnya.

Pikirkan panduan 'cara melakukannya' untuk fitur-fitur tertentu, blog yang menjawab pertanyaan yang sering diajukan, atau tips produk singkat yang dikirim pada hari-hari tertentu dalam seminggu.

👀 Contoh Merek perawatan kulit Prancis Clarins meluncurkan kampanye Hari Lipstik Nasional dengan pesan WhatsApp yang dipersonalisasi untuk pelanggan setianya. Kampanye ini bertujuan untuk membangun hubungan percakapan dengan basis pelanggan Clarins yang telah mendaftar. Pelanggan harus memilih jenis lipstik yang mereka sukai, kemudian ditampilkan video pilihan mereka, dan diarahkan ke situs web merek untuk mendapatkan saran pribadi dalam menemukan warna yang tepat untuk mereka. Hasil: 4. Tingkat pembukaan 5 kali lebih tinggi daripada email

7X lebih tinggi tingkat konversi dibandingkan email

Merek Anda juga dapat mengikuti pendekatan serupa. Namun, jika Anda pemilik usaha kecil atau pengusaha e-commerce yang mengelola banyak hal, menyusun setiap pesan secara manual memakan waktu. Bahkan jika Anda memiliki konten berformat panjang, konten tersebut tetap perlu diubah menjadi format yang lebih singkat.

ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, membantu Anda mengubah konten Anda menjadi pesan yang siap dikirim melalui WhatsApp.

Misalnya, lihat bagaimana ClickUp Brain membuat konten yang dapat Anda sempurnakan dan kirimkan.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan konten yang dapat ditindaklanjuti untuk pemasaran WhatsApp

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk merangkum pertanyaan yang sering diajukan dari obrolan WhatsApp—seperti “Apakah produk ini aman untuk anak-anak?” atau “Apa kebijakan pengembalian barangnya?”. Ubah pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pesan yang dapat digunakan ulang, FAQ, atau tips edukatif.

Selain itu, Brain juga membantu Anda mengubah teks menjadi visual.

✨ Coba prompt ini Prompt 1: Tulis 3 tips perawatan kulit untuk pembeli saya yang memiliki kulit berminyak, sarankan apa yang dapat mereka lakukan di musim panas untuk menjaga kulit mereka tetap sehat Prompt 2: Bisakah Anda membuat postingan media sosial dengan tips ini untuk Instagram? Ubah menjadi visual dengan gaya retro. Minta Brain untuk membuat visual yang dapat menyertai pesan WhatsApp Anda

Bonus: Jika Anda mengelola beberapa kampanye, saluran, dan persona, pertimbangkan untuk meng-upgrade ke ClickUp Brain MAX. Berbeda dengan asisten AI standar, Brain MAX terhubung ke semua alat Anda, seperti Google Drive, OneDrive, SharePoint, dan lainnya. Tarik dokumen produk, skrip dukungan, atau posting blog lama secara instan dan ubah menjadi pesan WhatsApp yang siap digunakan tanpa perlu beralih tab. Anda bahkan dapat menggunakan perintah suara untuk meminta Brain MAX menyusun atau memperbarui urutan pesan, merangkum dokumen panjang untuk kampanye drip, atau menemukan aset yang tepat di seluruh ruang kerja Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Brain MAX, tonton video ini!

🧠 Fakta Menarik: Pada Juni 2013, WhatsApp mencetak rekor yang mengesankan dengan memproses 27 miliar pesan dalam 24 jam, termasuk sekitar 10 miliar pesan masuk dan 17 miliar pesan keluar.

Aplikasi WhatsApp Business adalah titik awal yang paling mudah diakses. Aplikasi ini gratis, mudah dipasang, dan ideal untuk pemilik usaha tunggal atau tim kecil. Anda dapat membuat profil bisnis, mengatur salam otomatis, dan mengorganisir kontak dengan label.

Namun, seiring dengan pertumbuhan kebutuhan pemasaran Anda, pengaturan dasar ini seringkali mencapai batasnya. Dalam situasi ini, berikut adalah alat pemasaran WhatsApp terbaik yang sebaiknya Anda pertimbangkan.

1. Platform WhatsApp Business (API)

Ini adalah antarmuka yang disediakan oleh WhatsApp (Meta) dan paling cocok untuk bisnis menengah hingga besar. Pemasar dapat menggunakannya untuk mengirim dan menerima pesan secara otomatis melalui penyedia solusi bisnis pihak ketiga (BSP).

Apa yang dapat Anda lakukan:

Kirim pesan ke pengguna yang telah mendaftar secara bersamaan

Otomatiskan alur kerja dengan memicu pesan WhatsApp berdasarkan tindakan pengguna (misalnya, keranjang belanja yang ditinggalkan, formulir yang diisi, atau status pengiriman)

Tangani pertanyaan umum (FAQ), terima pesanan, atau kualifikasi prospek menggunakan alat chatbot yang terhubung ke API

Gunakan templat yang telah disetujui untuk pesan keluar seperti pembaruan pengiriman, dorongan untuk kembali berinteraksi, atau pengingat janji temu

Integrasikan dengan CRM, helpdesk, atau platform e-commerce Anda untuk aliran data yang lancar dan tanggapan yang kaya konteks

Akses metrik pengiriman, pembukaan, dan keterlibatan pelanggan secara detail untuk mengoptimalkan kampanye Anda

Sebagian besar penyedia layanan pesan (BSP) mengenakan biaya per pesan atau biaya bulanan. Namun, biaya tersebut sebanding dengan jangkauan yang lebih luas, tingkat respons yang lebih tinggi, dan waktu yang dihemat. Selain itu, jika Anda ingin mendapatkan badge verifikasi centang hijau di akun WhatsApp Business Anda, API adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya.

Seiring dengan perkembangan tujuan pemasaran Anda, pilih dari rangkaian alat khusus yang dirancang untuk melengkapi platform WhatsApp Business.

Jenis Alat Manfaat Utama Ideal untuk Brevo (All-in-One) Kampanye WhatsApp, email, dan SMS yang dikombinasikan dengan otomatisasi dan analisis Perusahaan yang ingin mengintegrasikan saluran pesan dan memperluas jangkauan tanpa pengaturan yang rumit Respond.io ( Omnichannel CRM) Pesan terpusat di WhatsApp, Messenger, IG, dan platform lain dengan logika otomatisasi Tim dukungan dan penjualan berukuran menengah yang membutuhkan tampilan terpadu dari semua percakapan pelanggan Bird (MessageBird) Pembuat kampanye visual + orkestrasi omnichannel Perusahaan yang menjalankan kampanye multi-touch dengan logika pesan canggih Gupshup (API Bertenaga AI) Template berbasis AI, chatbot, dan otomatisasi perjalanan pelanggan Merek DTC yang berkembang pesat atau perusahaan yang membutuhkan pemasaran percakapan skala besar WANotifier (Alat Kampanye) Drip marketing, siaran massal, tanpa markup API, kotak masuk tim Tim kecil yang menjalankan pemasaran efisien dengan kompleksitas teknologi minimal Zixflow, Wati, Interakt (Alat Otomatisasi) Otomatisasi funnel, tag, FAQ, dan pengaturan bot Bisnis kecil hingga menengah yang mengatur alur pemeliharaan, seri onboarding, dan kampanye berulang ClickUp (Lapisan Manajemen Kampanye) Perencanaan terpusat, pembuatan aset, kolaborasi tim, dan pelacakan alur kerja Tim pemasaran yang mengelola kampanye WhatsApp multi-saluran secara end-to-end—dari ide hingga peluncuran

Pertimbangan hukum untuk pemasaran WhatsApp Business Terlepas dari alat yang Anda pilih untuk memasarkan bisnis Anda melalui WhatsApp, berikut adalah beberapa pedoman hukum penting yang harus Anda ikuti: Minta izin terlebih dahulu: Anda harus mendapatkan persetujuan yang jelas dan aktif dari pengguna sebelum mengirimkan pesan kepada mereka. Mereka harus secara sukarela mendaftar

Patuhi aturan WhatsApp: Patuhi dengan ketat Kebijakan Bisnis dan Perdagangan WhatsApp untuk menghindari ditandai sebagai spam, yang dapat menyebabkan penangguhan akun

Patuhi undang-undang privasi: Jika Anda mengumpulkan data pelanggan, patuhi peraturan perlindungan data seperti GDPR (UE), CCPA (California), dan PDPA

Pahami aturan pesan: Pesan promosi yang tidak diminta dianggap sebagai spam. Pelanggan harus menghubungi Anda terlebih dahulu, atau Anda harus menggunakan templat yang telah disetujui sebelumnya

Lindungi data pelanggan: Jaga keamanan informasi pengguna melalui enkripsi dan penyimpanan yang aman, serta patuhi semua peraturan lokal terkait penyimpanan data

📚 Baca Lebih Lanjut: Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik

Cara Mengukur Kesuksesan Upaya Pemasaran WhatsApp Business Anda

Seperti kampanye pemasaran lainnya, Anda juga perlu melacak hasil kampanye WhatsApp Business Anda untuk menilai return on investment (ROI) dan, yang lebih penting, mengetahui apa yang resonansi dengan pelanggan Anda.

Anda dapat menggunakan kombinasi sinyal kuantitatif dan kualitatif untuk melakukannya. Berikut beberapa tips tentang apa yang perlu diukur.

Metrik kuantitatif

Tingkat pengiriman: Persentase pesan yang berhasil dikirim. Tingkat pengiriman yang konsisten rendah dapat menandakan masalah dengan basis data kontak Anda

Tingkat pemblokiran dan penolakan: Tingkat di mana pengguna memblokir nomor Anda atau unsubscribe. Peningkatan tajam pada metrik ini merupakan indikator kritis bahwa konten atau frekuensi Anda memerlukan penyesuaian segera

Tingkat pembukaan: Persentase pesan yang dikirimkan yang dibuka oleh penerima

Tingkat klik (CTR): Untuk pesan yang mengandung tautan, ini mengukur persentase pengguna yang mengkliknya. Ini adalah indikator langsung seberapa persuasif pesan Anda

Tingkat respons: Persentase pengguna yang mengirimkan balasan terhadap siaran Anda. KPI ini sangat penting untuk mengukur seberapa baik pesan Anda memicu percakapan dua arah

Tingkat konversi: Persentase pengguna yang melakukan tindakan yang diinginkan (misalnya, menyelesaikan pembelian, memesan demo, menggunakan kode kupon) setelah menerima pesan Anda

Leads yang dihasilkan: Jumlah total prospek baru yang diidentifikasi melalui percakapan dan pertanyaan di WhatsApp

Biaya per konversi/akuisisi: Metrik keuangan yang membagi total biaya kampanye dengan jumlah konversi yang berhasil, membantu mengukur efisiensi ekonomi

Indikator kualitatif

Data kuantitatif memberi tahu Anda apa yang terjadi, tetapi analisis kualitatif memberi tahu Anda mengapa. Misalnya:

Analisis percakapan untuk wawasan: Tinjau secara sistematis riwayat obrolan untuk mengidentifikasi pertanyaan pelanggan yang sering muncul, keberatan umum, dan umpan balik produk yang alami

Evaluasi sentimen pelanggan: Klasifikasikan nada pesan masuk (positif, negatif, netral) untuk memahami persepsi merek Anda dan respons terhadap kampanye Anda

Menggunakan ClickUp untuk Mengkoordinasikan Pemasaran WhatsApp Anda

Setiap pesan WhatsApp yang Anda kirim memiliki latar belakang: Siapa yang menulisnya? Siapa yang menyetujuinya? Untuk segmen mana pesan tersebut ditujukan? Kapan pesan tersebut harus dikirim?

Alat Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp membantu Anda mengorganisir semua upaya pemasaran WhatsApp Anda di satu tempat. Kami akan menggunakan contoh merek perawatan kulit DTC untuk menunjukkan caranya.

1. Rencanakan dan atur kampanye

Misalkan Anda adalah manajer pemasaran untuk merek perawatan kulit. Anda akan meluncurkan paket produk baru untuk kulit berminyak selama musim lembap. Anda perlu mengirim pesan WhatsApp yang ditargetkan kepada pembeli baru, pengguna existing dari pembersih wajah pengontrol minyak Anda, dan pengguna tidak aktif dari kuartal lalu.

Di ruang kerja ClickUp Anda, buat daftar bernama Monsoon Skincare Bundle – Kampanye WhatsApp. Ini adalah ruang pusat Anda untuk melacak semua upaya pemasaran.

Dalam daftar, tambahkan tugas untuk setiap langkah tindakan kunci dalam kampanye Anda.

Lacak dan kelola tugas kampanye WhatsApp Anda dalam satu daftar ClickUp

Untuk setiap tugas, tambahkan:

Ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan tugas, termasuk file lampiran untuk gambar/video yang akan disertakan, dll.

Tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab untuk melacak kepemilikan dan batas waktu

Kolom Kustom untuk mengorganisir dan menyaring tugas dengan efisien. Contoh:

Field Tujuan Segmentasi audiens Beri label tugas dengan segmen seperti: Pembeli Pertama Kali, Pengguna Tidak Aktif, Pembeli Sebelumnya Jenis pesan Broadcast, promo, pengingat, umpan balik, atau keranjang belanja yang ditinggalkan

Buat setiap tugas dan subtugas dengan batas waktu dan bidang kustom

Kemudian, gunakan subtugas untuk membagi setiap tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dilaksanakan. Hal ini memudahkan penugasan tanggung jawab yang lebih rinci.

Misalnya, tugas "Menyusun salinan pesan yang dipersonalisasi" mungkin melibatkan penulisan salinan untuk pembeli pertama kali dan meninjau serta menyempurnakannya bersama tim hukum.

Dengan cara ini, tim copywriter, manajer CRM, dan tim kepatuhan Anda semua berada di halaman yang sama.

Bagi tugas kompleks menjadi subtugas yang lebih kecil dan dapat dilacak untuk visibilitas yang lebih baik

Anda juga memerlukan tempat pusat untuk mendefinisikan narasi, wawasan audiens, dan informasi lainnya. ClickUp Docs berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal Anda.

Misalnya, uraikan ringkasan kampanye di sini (alasan di balik kampanye). Selain itu, tambahkan pedoman merek dan hukum agar tim kreatif mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

Susun ringkasan kampanye Anda dan sentralisasikan informasi ini di ClickUp Docs

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang penting akan hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik saja!

2. Buat kalender konten pemasaran

Selanjutnya, gunakan tampilan kalender ClickUp untuk memvisualisasikan jadwal kampanye WhatsApp untuk paket perawatan kulit musim hujan Anda. Anda dapat:

Pastikan pesan untuk pembeli pertama kali dijadwalkan setelah paket ditayangkan

Pastikan bahwa tindak lanjut pada Hari ke-3 dan Hari ke-7 tidak bertabrakan dengan pengiriman promosi lainnya

Pantau tenggat waktu persetujuan kreatif agar Anda tidak terburu-buru di menit-menit terakhir

Jika Tampilan Kalender menampilkan dua promosi yang jatuh pada hari yang sama, atau minggu tanpa jadwal yang direncanakan, Anda dapat dengan cepat menyeret dan melepas untuk menyesuaikan jadwal sebelum promosi dimulai.

Visualisasikan tugas kampanye WhatsApp dan jaga aliran pesan yang konsisten melalui tampilan kalender ClickUp

Untuk mengatur kalender Anda, Anda juga dapat menggunakan kode warna atau label yang berbeda untuk jenis pesan yang berbeda (promosi vs. konten vs. tindak lanjut). Bagikan ini dengan tim Anda atau atasan untuk transparansi mengenai “apa yang akan dikirimkan kapan”

👀 Tahukah Anda? Menurut psikologi warna, merah secara alami menarik perhatian, menjadikannya ideal untuk menandai tenggat waktu salinan yang terlambat, hambatan kepatuhan, atau persetujuan kampanye kritis di tampilan kalender ClickUp Anda. Hijau menimbulkan rasa kemajuan dan penyelesaian, menjadikannya sempurna untuk menandai salinan pesan yang telah diselesaikan, aset desain, atau siaran terjadwal.

3. Bekerja sama dan berkomunikasi

Alih-alih menggunakan thread email yang tak berujung atau pesan Slack, gunakan ClickUp Chat untuk mengonsolidasikan diskusi terkait kampanye. Fitur ini memungkinkan Anda:

Berkomunikasi secara real-time langsung di dalam Workspace Anda menggunakan obrolan grup atau individu, panggilan suara, atau bahkan video SyncUps

Pastikan percakapan terkait dengan tugas tertentu, sehingga semua orang dapat melihat riwayatnya dan tahu persis apa yang dibahas

Percepat proses persetujuan dan revisi, karena Anda dapat mendiskusikan, merevisi, dan memperbarui dalam jendela yang sama

Mulailah percakapan, bagikan pembaruan, dan kelola keputusan kampanye di satu tempat dengan ClickUp Chat

Anda dapat menyertakan gambar atau video dalam obrolan dan menandai pengambil keputusan untuk menyetujui versi final. Dan ketika seseorang mengatakan “Kami membutuhkan tindak lanjut pada Hari ke-7”, buat tugas baru secara instan dari pesan obrolan tersebut.

Selain itu, anggota tim Anda tidak perlu menggulir lebih dari 60 pesan untuk memahami keputusan dan tugas yang harus dilakukan. ClickUp Brain dapat merangkum percakapan menjadi poin-poin kunci.

🧠 Fakta Menarik: WhatsApp adalah aplikasi non-Google kedua yang mencapai 1 miliar unduhan di Android pada tahun 2015.

📚 Baca Lebih Lanjut: Aplikasi Obrolan Grup Terbaik untuk Bisnis

4. Pantau status kampanye, persetujuan, dan metrik

Setelah tugas-tugas Anda teratur, atur Status Kustom ClickUp untuk mencerminkan setiap tahap alur kerja kampanye Anda.

Contoh alur: Perencanaan → Pembuatan Konten → Menunggu Persetujuan → Jadwal → Dikirim → Tindak Lanjut Dijadwalkan → Selesai

Ini membantu semua orang mengetahui dengan pasti tahap mana setiap pesan berada dalam strategi komunikasi pemasaran Anda. Jika ada yang terjebak di "Menunggu Persetujuan", seorang manajer atau pemangku kepentingan dapat langsung terlibat, meninjau kontennya, dan memajukannya.

Visualisasikan setiap tahap kampanye, mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut, dengan fitur Status Kustom ClickUp

Seiring waktu, Anda dapat menggunakan Dashboard ClickUp untuk mengumpulkan data ini.

Misalkan Anda melacak tiga segmen: Pembeli pertama kali, Pengguna pengontrol minyak, dan Pengguna tidak aktif. Buat dasbor dengan widget seperti:

Tugas berdasarkan status : Tampilan progres visual untuk setiap segmen—berapa banyak kampanye yang dijadwalkan, dikirim, atau menunggu persetujuan

Laporan bidang kustom : Tampilkan CTR atau penggunaan kode diskon yang tercatat dalam tugas (gunakan bidang angka seperti “CTR %” atau “Jumlah Penukaran”)

Persetujuan tertunda: Daftar tugas yang difilter menampilkan semua pesan yang masih terjebak di tahap "Menunggu Review"

Pantau kemajuan kampanye untuk mengidentifikasi hambatan melalui Dashboard ClickUp

5. Hemat waktu dengan templat kampanye

Sudah bosan membuat kampanye pemasaran WhatsApp yang sama dari awal? Template kampanye pemasaran dapat membantu menghemat waktu dengan menghindari pengaturan ulang dan menjaga konsistensi.

Misalnya, Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp memungkinkan Anda merencanakan, melaksanakan, dan memantau kampanye Anda.

Dapatkan template gratis Rencanakan kampanye peluncuran WhatsApp atau promosi musiman Anda dengan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp

Bagi kampanye menjadi tugas-tugas individu menggunakan Marketing Phase View, dan lacak tenggat waktu menggunakan Calendar View. Gunakan atribut kustom, seperti Final Content, Draft, Reference, Approval, dan Team Assigned, untuk menyimpan detail kampanye yang penting.

Anda juga dapat menggunakan templat rencana komunikasi untuk menargetkan kelompok tertentu dengan pesan yang disesuaikan dan mencegah kelelahan pesan atau tumpang tindih dengan menjadwalkan pesan WhatsApp pada interval yang tepat.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif WhatsApp Terbaik untuk Bisnis

Praktik Terbaik Pemasaran WhatsApp Business

Sekarang setelah Anda yakin akan efektivitas pemasaran WhatsApp Business, berikut adalah beberapa praktik terbaik yang perlu diikuti.

1. Anggap WhatsApp sebagai saluran hubungan

Penjualan agresif tidak efektif di sini, berbeda dengan di media sosial. Artinya:

Fokus pada pesan yang berorientasi pada nilai: edukasi, bantu, atau pandu

Gunakan gaya percakapan yang mencerminkan cara pelanggan berbicara, bukan bahasa merek

Berikan jawaban sebelum diminta: pembaruan pengiriman proaktif, tips penggunaan, atau FAQ setelah pembelian

💡 Tips Pro: Daripada mengirim diskon generik, coba: “Hai! Berdasarkan pembelian Anda sebelumnya, Anda mungkin akan menyukai SPF ringan ini. Mau mencobanya dengan diskon 10%?”

2. Segmentasikan audiens Anda

Tidak semua pelanggan harus menerima pesan yang sama. Penargetan perilaku dan siklus hidup membantu Anda mencapai personalisasi:

Tag pengguna berdasarkan minat produk, frekuensi pembelian, perilaku keranjang belanja, atau nilai seumur hidup dalam CRM Anda

Gunakan Label WhatsApp Business atau sinkronkan dengan alat seperti ClickUp CRM untuk memicu alur pesan yang berbeda

💡 Tips Pro: Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk menetapkan jenis segmen dan memicu alur kerja spesifik untuk setiap grup.

3. Desain mini funnel untuk alur pesan

Berpikir dalam urutan. Micro-funnels dapat mengarahkan pengguna dari kesadaran hingga tindakan. Misalnya:

Pesan 1 (kesadaran): Soroti masalah (misalnya, masalah kulit selama musim hujan)

Pesan 2 (pertimbangan): Berikan tips produk untuk edukasi

Pesan 3 (konversi): Tawarkan penawaran khusus

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk memetakan logika dan struktur pesan ini sebelum memberikan tugas kepada tim copy/desain Anda.

4. Skalakan dengan otomatisasi

Gabungkan respons otomatis WhatsApp dengan opsi cadangan, seperti mengarahkan pengguna ke petugas layanan pelanggan atau FAQ yang bermanfaat.

Hal yang tidak boleh dilakukan: Jangan kirim pesan berturut-turut, media besar tanpa konteks, atau tautan pendek yang mencurigakan. Hindari penggunaan huruf kapital semua (ALL CAPS) dan emoji berlebihan. Dan jangan pernah kirim informasi pribadi yang pengguna tidak setuju untuk menerimanya.

💡 Tips Pro: Gunakan templat siap pakai untuk kampanye yang paling umum, seperti Templat Rencana Komunikasi oleh ClickUp atau Templat CRM ClickUp untuk mengotomatisasi pengumpulan informasi.

5. Miliki ajakan bertindak yang jelas

Pesan Anda harus memiliki satu tujuan yang jelas, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengambil tindakan.

Gunakan tombol balasan cepat WhatsApp atau tautan singkat ke halaman arahan atau katalog produk

Hindari mengirim pesan yang memerlukan banyak pengguliran, membaca, atau pengambilan keputusan

Contoh: “Ingin mencoba paket ini? Ketuk di sini dan kami akan menyimpan satu untuk Anda.” Dengan tombol balasan langsung atau tautan CTA.

6. Buat proses penolakan menjadi mudah

Selalu sertakan cara yang jelas bagi pengguna untuk berhenti menerima pesan. Kalimat sederhana seperti “Balas STOP untuk berhenti berlangganan” sudah cukup. Anda juga dapat sesekali mengingatkan mereka bahwa mereka dapat berhenti berlangganan kapan saja.

💡 Tips Pro: Atur otomatisasi yang memicu tugas jika tingkat penolakan melebihi ambang batas tertentu untuk jenis pesan tertentu.

Tumbuhkan Bisnis Anda dengan Pemasaran WhatsApp & ClickUp

Pemasaran WhatsApp Business berfokus pada berinteraksi dengan pelanggan melalui antarmuka obrolan yang mereka sukai dan percayai. Namun, jika Anda mengelola pesan, pembuatan konten, dan kolaborasi tim melalui spreadsheet, Anda pasti akan kewalahan.

ClickUp memberikan struktur dan kecepatan pada strategi pemasaran WhatsApp Anda. Tampilan Kalender menampilkan jadwal yang telah ditentukan, sementara ClickUp Chat memungkinkan tim Anda berkoordinasi, berbagi umpan balik, dan menyetujui konten di satu tempat.

ClickUp Brain mempercepat perencanaan dan pembuatan konten untuk kampanye Anda, sementara ClickUp Dashboards membantu Anda melacak kemajuan kampanye, kinerja, dan tindakan yang perlu diambil.

Siap untuk mulai merencanakan kampanye WhatsApp Anda berikutnya dengan lebih jelas?

Daftar ke ClickUp untuk memulai.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah pemasaran WhatsApp efektif?

Ya. Pemasaran WhatsApp memiliki tingkat pembukaan yang tinggi (seringkali 80–90%) dan respons cepat karena menjangkau pengguna di tempat mereka sudah sering bercakap-cakap setiap hari.

2. Bagaimana cara mempromosikan bisnis saya di WhatsApp?

Mulailah dengan membuat akun WhatsApp Business dan menghubungkannya ke Meta Business Manager. Dapatkan persetujuan pelanggan melalui situs web, iklan, atau kode QR. Kemudian, segmentasikan audiens Anda dan kirimkan pesan personal seperti penawaran, pembaruan, atau tips.

3. Apakah Anda dapat melakukan pemasaran massal di WhatsApp?

Ya, tetapi hanya jika pengguna telah memberikan persetujuan. Gunakan WhatsApp Business API untuk mengelola pesan skala besar yang sesuai dengan peraturan.

4. Apa perbedaan antara WhatsApp dan WhatsApp Business?

WhatsApp ditujukan untuk penggunaan pribadi. WhatsApp Business dilengkapi dengan fitur-fitur seperti profil bisnis, balasan cepat, label, dan otomatisasi untuk mendukung komunikasi dengan pelanggan.