10 Alat ERP Berbasis AI Terbaik untuk Memperlancar Alur Kerja Bisnis

Bayangkan ini: Akhir bulan telah tiba. Laporan persediaan Anda sudah usang, tim keuangan tenggelam dalam spreadsheet, dan tim Anda harus mengejar pembaruan di lima aplikasi berbeda. Semuanya terasa terputus-putus dan sangat manual. Inilah yang disebut "work sprawl" dalam aksi, dan hal ini menggerogoti produktivitas dan potensi perusahaan Anda.

Masuki sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang didukung AI. Alat-alat ini dilengkapi dengan fitur seperti otomatisasi entri data, peramalan permintaan, analitik prediktif, dan AI percakapan yang membantu bisnis Anda tetap fleksibel dan kompetitif.

Pada akhirnya, sistem ini mengintegrasikan semua proses bisnis, data, dan tim Anda ke dalam satu sistem ERP cerdas.

Dalam artikel ini, kami telah mengkurasi alat-alat berbasis AI terbaik yang akan meningkatkan perencanaan sumber daya perusahaan Anda.

Berikut ini adalah fitur, struktur, dan harga dari 10 sistem ERP berbasis AI terbaik.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Semua ukuran tim (perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar) Dokumen kolaboratif dengan mekanisme umpan balik dan anotasi, obrolan bawaan, manajemen tugas, dan saran pengecekan yang didukung AI, lebih dari 100 integrasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar dengan fitur tambahan; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan SAP Business AI Perusahaan Pencocokan faktur, kecerdasan buatan bawaan, dan penilaian keberlanjutan Harga khusus Microsoft Dynamics 365 Bisnis rantai pasok berukuran menengah hingga besar Otomatisasi tugas, wawasan real-time, dan integrasi dengan alat Microsoft Paket berbayar tersedia Oracle ERP Cloud Lembaga pemerintah dan industri yang sangat diatur Perencanaan permintaan terintegrasi, manajemen pemasok, dan manajemen risiko serta kepatuhan Harga khusus Odoo Bisnis kecil hingga menengah Penempatan di cloud dan di lokasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar dengan fitur tambahan Acumatica ERP Bisnis kecil hingga menengah dan startup Arsitektur terbuka, alur kerja yang dapat disesuaikan Harga khusus Infor Cloudsuite Bisnis menengah hingga besar Manajemen rantai pasok, fitur AI seperti prediksi tren, dan analisis data canggih Harga khusus Epicor Pabrikan dan distributor berskala besar Fitur CRM bawaan, penilaian harga, dan manajemen vendor Harga khusus Sage Intacct AI Tim Keuangan Entri data otomatis, integrasi dengan perangkat lunak akuntansi, dan impor cerdas Harga khusus NetSuite dengan AI Bisnis manufaktur AI Generatif, alat HR, manajemen rantai pasokan Harga khusus

Apa yang Harus Anda Cari dalam Sistem ERP Berbasis AI?

59% perusahaan global mengalami kesulitan dengan kompleksitas sistem ERP mereka. Untuk menghindari tantangan dalam bidang IT, HR, dan manajemen rantai pasok, Anda sebaiknya memilih sistem ERP berbasis AI yang sesuai dengan operasi dan kebutuhan bisnis Anda yang unik.

Berikut adalah kualitas yang harus Anda cari dalam perangkat lunak ERP untuk memaksimalkan investasi Anda:

Otomatisasi cerdas: Otomatisasi proses bisnis dan tugas rutin seperti penagihan, pembaruan inventaris, dan alur kerja manajemen sumber daya manusia. Kurangi pekerjaan manual, tingkatkan Otomatisasi proses bisnis dan tugas rutin seperti penagihan, pembaruan inventaris, dan alur kerja manajemen sumber daya manusia. Kurangi pekerjaan manual, tingkatkan efisiensi proses , dan bebaskan tim Anda untuk fokus pada proses bisnis inti

Analisis prediktif: Gunakan AI dalam ERP untuk memprediksi permintaan, memantau tren keuangan, dan mengidentifikasi risiko potensial. Ambil keputusan proaktif dan didukung data untuk mengantisipasi gangguan operasional, dan manfaatkan peluang pertumbuhan sejak dini

Visibilitas data real-time: Sinkronkan data dari berbagai departemen untuk memberikan Anda pandangan yang jelas dan real-time tentang bisnis Anda. Lihat gambaran lengkap secara instan, baik Anda melacak penjualan, persediaan, atau kinerja karyawan

Kemampuan pemrosesan bahasa alami: Gunakan kecerdasan buatan untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sederhana dan mendapatkan wawasan instan. Buat data dapat diakses oleh pengguna non-teknis dan percepat pengambilan keputusan

Dashboard yang dapat disesuaikan: Sesuaikan tampilan sesuai peran dan KPI. Tampilkan informasi paling relevan di dashboard ERP untuk memantau kinerja dengan cepat

Pengelolaan alur kerja: Hubungkan tugas antar departemen dan atur rantai persetujuan otomatis. Jaga operasional Anda berjalan lancar seperti jam, tanpa perlu pengecekan terus-menerus

Integrasi pihak ketiga: Hubungkan dengan sistem CRM, platform e-commerce, atau perangkat lunak akuntansi yang sudah ada untuk memastikan semua sistem teknologi Anda bekerja secara terintegrasi. Kurangi duplikasi dan buat implementasi menjadi lebih lancar bagi tim

Akses dan izin berdasarkan peran: Jaga keamanan data keuangan dan karyawan yang sensitif dengan membatasi akses berdasarkan peran. Pastikan kepatuhan dan kendali penuh atas siapa yang dapat melihat atau mengedit informasi

Catatan audit dan pelacakan kepatuhan: Lacak semua perubahan, persetujuan, dan tindakan pengguna untuk kepatuhan regulasi, audit internal, dan manajemen inventaris

👀 Tahukah Anda? Hampir 97% perusahaan mempertimbangkan solusi ERP berbasis cloud dibandingkan dengan solusi ERP on-premise. Dan sebagian besar perusahaan ini memilih solusi ERP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan proses serta produktivitas mereka.

Sekarang mari kita pelajari fitur, kasus penggunaan, dan batasan dari sistem ERP ini.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas cerdas dan integrasi alur kerja ERP)

Kelola proyek, operasional HR, dan pengembangan produk dalam satu platform tunggal dengan ClickUp

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, di mana proyek ERP, tugas, obrolan, dan lainnya bersatu dalam solusi yang disesuaikan dan skalabel.

Melalui manajemen tugas yang cerdas dan integrasi alur kerja ERP yang mulus, Anda dapat menyederhanakan proses bisnis, mengotomatisasi tugas rutin, dan mengoptimalkan efisiensi operasional—semua dalam satu tempat.

Mari kita lihat caranya.

ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah asisten virtual platform yang memanfaatkan machine learning untuk mengotomatisasi entri data berulang, menghasilkan dokumentasi proses, dan menyediakan analisis prediktif untuk operasional bisnis yang lebih cerdas.

Otomatiskan ringkasan proyek dan pembaruan dengan ClickUp Brain

Anda dapat mengelola tugas, memprediksi kebutuhan sumber daya, menghasilkan rencana proyek secara otomatis, dan menjawab pertanyaan tim secara instan.

Misalkan Anda sedang mengelola peluncuran produk. Alih-alih secara manual memetakan setiap langkah, Brain secara otomatis menghasilkan garis waktu, mengidentifikasi bottleneck sumber daya, dan memprediksi keterlambatan berdasarkan beban kerja tim. Ini benar-benar menyederhanakan manajemen sumber daya. Mulai dari perencanaan sumber daya, penyesuaian garis waktu, hingga tetap proaktif, semuanya dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik.

Ekstrak jawaban, keputusan, dan tindakan dari catatan rapat Anda dengan ClickUp Brain

Bagaimana ClickUp Brain MAX mengubah ERP

ClickUp Brain MAX bukan sekadar alat AI biasa—ini adalah pusat komando Anda, dirancang untuk mengoptimalkan setiap aspek perencanaan sumber daya perusahaan. Berikut cara kerjanya dalam memberdayakan tim:

Pencarian terpadu: Temukan secara instan catatan keuangan, dokumen HR, data inventaris, dan informasi pelanggan di seluruh aplikasi terhubung dan platform cloud Anda

Produktivitas berbasis suara: Gunakan Gunakan Talk to Text untuk mengelola tugas, menghasilkan laporan, dan memperbarui catatan hanya dengan suara Anda, sehingga mempermudah alur kerja ERP

Wawasan berbasis AI: Dapatkan analisis keuangan kontekstual, riset pesaing, dan prediksi penjualan langsung di lingkungan ERP Anda

Satu AI yang kuat: Pengguna dapat memanfaatkan alat AI premium eksternal seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan

🎥 Lihat cara memaksimalkan penggunaan Brain Max:

Dengan ClickUp Brain MAX, Anda mendapatkan satu aplikasi AI Super App yang siap digunakan oleh perusahaan, yang memahami alur kerja Anda, menghubungkan data Anda, dan memungkinkan Anda mengelola seluruh sistem ERP—melalui suara atau teks. Tinggalkan kumpulan alat AI yang terpisah dan rasakan otomatisasi yang mulus dan kontekstual untuk setiap kasus penggunaan ERP.

ClickUp Autopilot Agen Pra-bangun dan Kustom

Anda dapat mengoptimalkan potensi penuh sistem ERP Anda dengan agen AI ClickUp. Agen AI dirancang untuk mengotomatisasi proses, menyederhanakan alur kerja, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh organisasi Anda.

Buat prediksi tugas, ubah percakapan menjadi tindakan, analisis beban kerja saat ini, dan buat rencana alokasi sumber daya dengan ClickUp Brain

Berikut adalah beberapa cara Anda dapat menggunakan agen AI ClickUp:

Otomatisasi tugas rutin ERP: Agen AI yang sudah siap pakai dapat menangani proses berulang seperti persetujuan faktur, entri data, dan pembangkitan laporan, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual

Otomatisasi alur kerja kustom: Buat agen AI kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan ERP unik Anda, seperti otomatisasi pemrosesan pesanan pembelian, pembaruan inventaris, atau alur kerja onboarding HR

Pencarian dan analisis cerdas: Agen AI dapat mengekstrak informasi penting dari dokumen (misalnya, kontrak, kwitansi, laporan keuangan) dan memberikan ringkasan instan atau wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat

Peringatan & rekomendasi: Atur agen untuk memantau data ERP terkait anomali, tenggat waktu, atau masalah kepatuhan, dan terima peringatan proaktif atau saran untuk menjaga operasional tetap berjalan lancar

ClickUp Automations

Untuk otomatisasi tugas-tugas ERP rutin Anda, gunakan ClickUp Automations. Alat ini menghilangkan upaya manual dalam mengelola alur kerja ERP dengan memungkinkan Anda menetapkan aturan kustom yang memindahkan tugas secara otomatis, sehingga tidak ada yang terlewat. Dengan lebih dari 50+ pemicu aksi, Anda dapat mengotomatisasi hampir semua bagian dari operasi ERP Anda.

Otomatiskan tugas-tugas ERP yang berulang dengan ClickUp Automations

Misalnya, ketika pesanan pembelian disetujui, ClickUp dapat secara otomatis menugaskan tugas berikutnya kepada tim pengadaan Anda, memperbarui tahap proyek, dan memberi tahu tim akuntansi untuk memulai proses penagihan.

ClickUp Docs

Jika Anda perlu berkolaborasi dengan rekan kerja atau membuat kerangka kerja untuk batasan sumber daya yang akan dibagikan dengan tim Anda, gunakan ClickUp Docs.

Bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya dan perencanaan dengan ClickUp Docs

Ini memungkinkan Anda berbagi dokumen ERP, SOP, dan proses bisnis, serta memberikan komentar secara real-time. Tim operasional bisnis Anda dapat menambahkan masukan, menyoroti bagian-bagian tertentu yang memerlukan perhatian, dan menandai rekan tim yang relevan langsung di Docs.

Dokumen juga terhubung langsung ke Tugas ClickUp, memastikan bahwa informasi proses kritis selalu dapat ditindaklanjuti, mudah diakses, dan selalu diperbarui. Hal ini memusatkan manajemen pengetahuan dan mempermudah proses onboarding serta kepatuhan.

Konvergensi yang didukung AI ini memungkinkan Anda menghubungkan semua operasi dan proses bisnis Anda (melalui ekosistem aplikasi terhubung Anda) di satu tempat.

Visualisasikan dan kelola semua operasi dan sumber daya terkait Anda dengan ClickUp Operations

ClickUp Operations adalah sistem ERP yang memungkinkan Anda melacak setiap fase operasional secara real-time, mulai dari onboarding vendor dan konfigurasi sistem hingga pelatihan staf gudang.

Anda mendapatkan visibilitas penuh di seluruh departemen, memastikan implementasi Anda selaras dengan anggaran, tonggak pencapaian, dan persyaratan kepatuhan—semua dalam satu tempat. Selain itu, Anda juga mendapatkan akses ke semua fitur Manajemen Proyek ClickUp.

🧩 Template Arsip: ClickUp juga menyediakan beberapa template implementasi ERP dan inventaris yang dapat disesuaikan secara gratis untuk membantu Anda memulai dengan cepat. Misalnya, templat Struktur Pemecahan Pekerjaan Implementasi ERP ClickUp dan templat Manajemen Persediaan ClickUp membantu tim mengelola implementasi ERP yang kompleks dan operasi berkelanjutan dengan hierarki tugas yang jelas, diagram Gantt, dan tampilan garis waktu. Template-template ini mendukung peramalan permintaan, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan, semuanya didukung oleh wawasan berbasis AI dari ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Dashboard ClickUp yang dapat disesuaikan untuk akuntansi proyek dan visualisasi KPI, metrik operasional, serta kinerja ERP secara real-time

Digitalisasi dan kelola basis data pemasok, lacak aset tetap, dan pantau jadwal produksi untuk pelaksanaan yang tepat waktu

Buat protokol operasi standar dan sistem pelacakan dengan templat rencana operasional

Rencanakan, laksanakan, dan pantau proyek implementasi ERP skala apa pun dengan manajemen penjadwalan dan ketergantungan yang canggih.

Tetap terhubung dan diskusikan tips pengelolaan sumber daya dengan rekan tim menggunakan ClickUp Chat

Optimalkan proses perekrutan, onboarding, dan manajemen karyawan melalui alur kerja otomatis dan dokumentasi terpusat.

Jaga SOP, lacak tugas kepatuhan, dan pastikan standarisasi proses menggunakan dokumentasi dan pengingat yang dihasilkan oleh AI.

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna mungkin merasa fitur yang sangat lengkap ini sedikit membingungkan pada awalnya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Sistem ERP SaaS all-in-one terbaik untuk DIY. ClickUp menawarkan fungsionalitas modular yang memudahkan pembuatan alur kerja yang beragam. Arsitektur fitur yang terbuka mendorong kreativitas dan kustomisasi. Antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang dengan baik, menyediakan navigasi intuitif dan tampilan yang elegan. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi kustom, menambahkan lapisan fleksibilitas yang berharga. Tim penjualan terbaik yang pernah ada!

Sistem ERP SaaS all-in-one terbaik untuk DIY. ClickUp menawarkan fungsionalitas modular yang memudahkan pembuatan alur kerja yang beragam. Arsitektur fitur yang terbuka mendorong kreativitas dan kustomisasi. Antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang dengan baik, menyediakan navigasi intuitif dan tampilan yang elegan. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi kustom, menambahkan lapisan fleksibilitas yang berharga. Tim penjualan terbaik yang pernah ada!

🧠 Fakta menarik: Netflix menggunakan algoritma manajemen sumber daya untuk memprediksi permintaan penonton dan mengalokasikan bandwidth streaming secara efisien selama jam sibuk.

2. SAP Business AI (Terbaik untuk perusahaan besar yang menangani logistik kompleks)

melalui SAP Business AI

Mengelola operasi kompleks di berbagai departemen seringkali menyebabkan data terpisah, keputusan yang lambat, dan peluang yang terlewatkan. SAP Business AI menggabungkan kecerdasan tingkat perusahaan dengan sistem perencanaan sumber daya. Sistem ini dapat mengotomatisasi tugas berulang, melacak faktur, memvisualisasikan persediaan, dan merencanakan alokasi sumber daya.

Mulai dari analisis prediktif dan peramalan pendapatan hingga pencocokan faktur berbasis AI dan chatbot cerdas untuk pertanyaan karyawan, solusi ERP ini dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas bisnis perusahaan.

Fitur terbaik SAP Business AI

Akses pemrosesan faktur cerdas untuk memproses pembayaran lebih cepat

Cegah penipuan dengan deteksi anomali yang didukung AI.

Otomatisasi proses bisnis yang berulang dan memerlukan banyak komunikasi.

Evaluasi aktivitas bisnis Anda berdasarkan faktor keberlanjutan dengan machine learning.

Gunakan Joulie, AI bawaan, untuk mendapatkan jawaban dan mengakses sumber daya kapan pun Anda membutuhkannya.

Kelola metrik rantai pasokan, logistik, dan persediaan , serta visualisasikan bagaimana bisnis Anda menangani pengiriman barang dan armada.

Batasan SAP Business AI

Perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan ini memiliki kurva pembelajaran yang curam.

Integrasinya belum cukup luas.

Harga SAP Business AI

Harga khusus

Ulasan dan penilaian SAP Business AI

G2: 4. 4/5 bintang (300+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 bintang (300+ ulasan)

3. Microsoft Dynamics 365 (Terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Microsoft 365 sebagai platform teknologi utama mereka)

melalui Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 menggabungkan ERP dengan CRM dan alat manajemen proyek, menciptakan pusat kendali terpusat untuk mengelola operasi bisnis, proyek, dan hubungan pelanggan.

Anda dapat menggunakannya untuk melacak penjualan, memantau kinerja layanan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, dan bahkan mengelola operasi keuangan dan rantai pasokan.

Dengan wawasan berbasis AI dan kustomisasi low-code, perangkat lunak manajemen inventaris ERP ini membantu Anda bergerak lebih cepat, melayani pelanggan dengan lebih baik, dan mengambil keputusan yang mendorong pertumbuhan nyata. Jika Anda sudah menggunakan Microsoft 365 sebagai platform teknologi utama Anda, solusi ERP ini sangat cocok untuk Anda.

Fitur terbaik Microsoft Dynamics 365

Otomatiskan alur kerja pengelolaan sumber daya yang berulang untuk meningkatkan efisiensi.

Dapatkan wawasan real-time dengan AI dan analitik bawaan.

Sesuaikan aplikasi dengan mudah menggunakan alat low-code.

Integrasikan dengan mulus dengan alat Microsoft 365 seperti Teams dan Outlook.

Pantau dan optimalkan logistik rantai pasok secara end-to-end.

Akses lisensi untuk implementasi di lokasi.

Batasan Microsoft Dynamics 365

Alat ini dapat menjadi tidak nyaman jika Anda tidak menggunakan Microsoft.

Anda mungkin mengalami masalah kinerja sesekali saat bekerja dengan set data besar.

Harga Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: Mulai dari $70/bulan per pengguna

Dynamics 365 Business Central Premium: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Anggota Tim Dynamics 365 Business Central: Mulai dari $8 per bulan per pengguna

Dynamics 365 Sales Professional: $65 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 bintang (800+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Dynamics 365?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya telah menggunakan D365 selama setahun terakhir dan benar-benar terkesan dengan opsi penyesuaian yang ditawarkannya, serta cara integrasinya yang mulus dengan Teams dan Outlook. Dashboard yang disesuaikan, pelaporan, dan seolah-olah itu belum cukup, Copilot hadir untuk melengkapi semua ini. Hal ini sangat memudahkan pekerjaan Anda jika Anda harus melacak sejumlah besar pelanggan.

Saya telah menggunakan D365 selama setahun terakhir dan benar-benar terkesan dengan opsi penyesuaian yang ditawarkannya, serta cara integrasinya yang mulus dengan Teams dan Outlook. Dashboard yang disesuaikan, pelaporan, dan seolah-olah itu belum cukup, Copilot hadir untuk melengkapi semua ini. Hal ini sangat memudahkan pekerjaan Anda jika Anda harus melacak sejumlah besar pelanggan.

4. Oracle ERP Cloud (Terbaik untuk lembaga pemerintah dan industri yang sangat diatur)

melalui Oracle ERP Cloud

Mengelola ERP di industri yang sangat diatur, seperti keuangan dan kesehatan, melibatkan penyesuaian dengan kepatuhan, mitigasi risiko, dan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi yang terus-menerus. Sistem ERP tradisional kesulitan untuk mengikuti perkembangan, mengakibatkan proses yang usang, pelaporan yang terfragmentasi, dan kesalahan yang mahal.

Dengan fleksibilitas bawaan, otomatisasi, dan kecerdasan yang siap diaudit, dirancang untuk lingkungan yang kompleks dan berorientasi pada kepatuhan, Oracle ERP Cloud merupakan alternatif yang baik untuk Microsoft Dynamics. Sistem ini menggabungkan keuangan, pengadaan, manajemen proyek, risiko, dan kepatuhan menjadi satu sistem terpadu.

Fitur terbaik Oracle ERP Cloud

Otomatiskan proses keuangan dengan AI dan machine learning

Dapatkan visibilitas real-time dengan pelaporan dinamis dan dashboard.

Kelola risiko dan kepatuhan dengan kontrol dan audit bawaan.

Optimalkan proses pengadaan dengan manajemen supplier yang cerdas

Rencanakan dengan alat peramalan dan anggaran terintegrasi

Integrasikan keuangan proyek, sumber daya, dan pelacakan kinerja dengan aplikasi AI Oracle.

Batasan Oracle ERP Cloud

Fungsionalitas AI-nya terbatas

Pengguna melaporkan bahwa antarmuka pengguna (UI) kompleks dan tidak intuitif.

Harga Oracle ERP Cloud

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Oracle ERP Cloud

G2: 4. 1/5 bintang (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Oracle ERP Cloud?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Banyak fitur yang tersedia di berbagai modul dan mereka terintegrasi dengan sangat baik sebagai standar. Kemampuan untuk memperluas juga membantu dalam kasus penggunaan bisnis inti. Dukungan di cloud bisa menjadi sedikit merepotkan, karena tidak adanya akses ke backend memaksa ketergantungan penuh pada Oracle. Dukungan tidak dirancang untuk menangani skenario khusus pelanggan dalam banyak kesempatan.

Banyak fitur yang tersedia di berbagai modul dan mereka terintegrasi dengan sangat baik sebagai standar. Kemampuan untuk memperluas fitur juga membantu dalam kasus penggunaan bisnis inti. Dukungan di cloud bisa menjadi sedikit merepotkan, karena tidak adanya akses ke backend memaksa ketergantungan penuh pada Oracle. Dukungan tidak dirancang untuk menangani skenario khusus pelanggan dalam banyak kasus.

5. Odoo (Terbaik untuk pengelolaan operasional bisnis all-in-one)

melalui Odoo

Jika Anda bosan mengelola pelanggan dan tugas secara terpisah, Odoo adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Ini adalah perangkat lunak ERP open-source yang menggabungkan CRM, penjualan, dan manajemen pengetahuan dalam satu platform.

Oddo dapat secara otomatis menangkap data faktur Anda dan mencatatnya di dasbor akuntansi. Anda dapat menyinkronkannya dengan sistem perbankan Anda dan melacak setiap pembayaran dan pengeluaran dari satu tempat.

Selain itu, Anda dapat mengevaluasi, menandatangani, dan menyetujui dokumen secara langsung, mengatur otomatisasi untuk tugas manajemen sumber daya, dan bahkan mengimplementasikan alat ini di server perusahaan Anda.

Fitur terbaik Odoo

Tambahkan atau hapus modul sesuai kebutuhan, berkat struktur modular yang fleksibel

Sesuaikan alur kerja, laporan, dan antarmuka sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda

Visualisasikan dan kelola data serta tugas dengan alat seret dan lepas

Gunakan kemampuan AI bawaan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan kecerdasan manusia

Dapat diimplementasikan baik di lingkungan cloud maupun on-premise

Kontrol akses pengguna dengan izin yang detail dan jejak audit

Batasan Odoo

Perangkat lunak dapat menjadi mahal saat Anda memperluas tim Anda

Waktu pemuatan lebih lama saat mengelola operasi bisnis yang kompleks

Harga Odoo

Gratis Selamanya

Standar: $31,10 per bulan per pengguna

Kustom: $46,80/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Odoo

G2: 4,3 dari 5 bintang (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4.2/5 bintang (1.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Odoo?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Odoo ERP adalah solusi all-in-one-nya yang mencakup berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari akuntansi hingga manajemen persediaan, dengan kustomisasi yang mudah dan antarmuka pengguna yang ramah. Ini membantu mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Yang paling saya sukai dari Odoo ERP adalah solusi all-in-one-nya yang mencakup berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari akuntansi hingga manajemen persediaan, dengan kustomisasi yang mudah dan antarmuka pengguna yang ramah. Ini membantu mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

🧠 Fakta menarik: NASA memiliki kit perencanaan sumber daya sendiri yang disebut SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

6. Acumatica ERP (Pilihan terbaik untuk menyesuaikan sistem ERP yang diperkuat AI dengan arsitektur terbuka)

melalui Acumatica ERP

Sebagian besar sistem ERP tradisional terlalu kaku dan mahal untuk diskalakan atau memerlukan pemeliharaan IT yang terus-menerus, terutama bagi bisnis kecil hingga menengah yang berusaha berkembang.

Sistem ERP Acumatica menonjol dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), menjadikannya alternatif populer untuk Salesforce. Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur berbasis AI seperti deteksi anomali, analitik prediktif, dan alur kerja cerdas.

Ini adalah sistem ERP modern berbasis cloud yang dirancang untuk kemudahan penggunaan. Anda mendapatkan platform ERP modular dengan arsitektur terbuka yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Sistem ini dapat diakses dari mana saja, terintegrasi dengan mudah dengan alat lain, dan memberikan akses real-time kepada seluruh tim Anda ke data yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan cepat.

Fitur terbaik Acumatica ERP

Otomatiskan alur kerja Anda dengan platform terbuka dan fleksibel yang mendukung sistem ERP cerdas

Terhubung secara mulus dengan aplikasi pihak ketiga untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasokan dan operasional harian

Lihat data real-time dan historis melalui dasbor terpadu untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas

Kelola keuangan, persediaan, CRM, dan proyek dalam satu platform untuk visibilitas penuh di seluruh bisnis

Menyediakan alat berbasis AI untuk pembuatan konten, visualisasi data, dan pengenalan dokumen yang lebih baik

Batasan Acumatica ERP

Jika Anda tidak memiliki pengetahuan pemrograman, menggunakan beberapa fitur dapat sedikit sulit

Proses analisis data dan pembangkitan laporan pada sistem ERP sangat kompleks

Harga Acumatica ERP

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Acumatica ERP

G2: 4,5/5 bintang (1.500+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Acumatica ERP?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Acumatica sangat ramah pengguna dibandingkan dengan program sebelumnya. Saya menyukai bahwa Acumatica terus berkembang dengan teknologi baru dan terintegrasi dengan banyak program, seperti Teams. Acumatica juga merupakan sumber yang sangat berguna saat bekerja di lokasi proyek, yang sangat membantu! Kami tidak sabar untuk mengoptimalkan program ini dan menggunakannya setiap hari bersama semua karyawan.

Acumatica sangat ramah pengguna dibandingkan dengan program sebelumnya. Saya menyukai bahwa Acumatica terus berkembang dengan teknologi baru dan terintegrasi dengan banyak program, seperti Teams. Acumatica juga merupakan sumber yang sangat berguna saat bekerja di lokasi proyek, yang sangat membantu! Kami tidak sabar untuk mengoptimalkan program ini dan menggunakannya setiap hari bersama semua karyawan.

7. Infor Cloudsuite (Pilihan terbaik untuk produsen yang membutuhkan visibilitas rantai pasokan secara real-time)

melalui Infor Cloudsuite

Dengan fitur khusus industri, wawasan data real-time, dan implementasi cloud yang mulus, Infor menonjol di antara solusi AI ERP, terutama untuk lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi.

Sistem ini menyediakan platform cloud-native yang tangguh dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri Anda. Anda dapat menggunakannya untuk mengoptimalkan sumber daya guna operasional bisnis yang lancar, menyederhanakan kepatuhan regulasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cerdas melalui data terhubung dan otomatisasi cerdas.

Fitur terbaik Infor Cloudsuite

Kurangi entri data manual dengan otomatisasi dan alur kerja cerdas untuk keuangan, pengadaan, dan SDM

Berikan interaksi pengguna yang lebih sederhana kepada tim Anda dengan antarmuka yang intuitif dan dasbor yang disesuaikan

Lakukan analisis data canggih dengan akses ke data real-time dan historis, serta tingkatkan efisiensi bisnis dan pengambilan keputusan

Skalakan dengan mudah menggunakan arsitektur cloud-native dan opsi deployment yang fleksibel

Integrasikan dengan mulus ke sistem pihak ketiga untuk operasional bisnis yang terintegrasi

Perkuat kepatuhan dan pengendalian risiko dengan alat tata kelola yang terintegrasi dalam platform

Batasan Infor Cloudsuite

Biaya modul-modul premium dapat menjadi mahal bagi startup

Penyelesaian masalah dukungan pelanggan membutuhkan waktu

Harga Infor Cloudsuite

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Infor Cloudsuite

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Infor Cloudsuite?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Infor Process Automation adalah fitur yang berguna untuk mengelola proses bisnis. Aplikasi pencarian yang mudah dan ramah pengguna serta pengembang

Infor Process Automation adalah fitur yang berguna untuk mengelola proses bisnis. Aplikasi pencarian yang mudah dan ramah pengguna serta pengembang

👀 Tahukah Anda? Beralih antara tugas dapat menghabiskan hingga 40% waktu produktif karyawan, terutama karena upaya mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dan kembali fokus setelah setiap peralihan. Di lingkungan bisnis yang cepat, terutama yang bergantung pada banyak alat atau alur kerja yang terputus-putus, peralihan konteks yang konstan menyebabkan perhatian yang terpecah, pengambilan keputusan yang lebih lambat, dan efisiensi yang berkurang. Itulah mengapa platform ERP terintegrasi seperti ClickUp semakin populer: mereka mengonsolidasikan operasi, mengurangi kebutuhan untuk berpindah-pindah aplikasi, dan memungkinkan tim tetap fokus lebih lama.

8. Epicor (Terbaik untuk produsen, pemasok, dan lingkungan pesanan berdasarkan desain)

melalui Epicor

91% perusahaan mencatat bahwa menjaga tingkat persediaan yang optimal merupakan salah satu manfaat utama dari perangkat lunak ERP.

Sistem ERP berbasis AI dari Epicor dirancang khusus untuk membantu produsen, distributor, dan perusahaan ETO. Anda dapat menggunakan produk seperti Epicor Kinetic dan Epicor Eclipse untuk mengoptimalkan manajemen persediaan dan operasi lainnya.

Sistem ini fleksibel, mudah digunakan, dan cukup cerdas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan rantai pasokan Anda yang terus berkembang. Selain itu, perangkat lunak ini dilengkapi dengan alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) bawaan, sehingga Anda tidak perlu bolak-balik antara ERP dan CRM.

Fitur terbaik Epicor

Kelola operasi keuangan dengan dukungan multi-mata uang

Pantau perencanaan produksi dan pengendalian lantai produksi

Gunakan modul CRM dan HR bawaan untuk menyederhanakan pengelolaan penjualan dan tenaga kerja

Akses dasbor intelijen bisnis dan analitik dengan toolkit Prism AI untuk mengambil keputusan berdasarkan data

Tetapkan harga kompetitif untuk produk Anda dengan analisis harga dan manajemen harga kontrak

Batasan Epicor

Biaya pemeliharaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya

Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga terbatas

Harga Epicor

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Epicor

G2: 4/5 bintang (1.000+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Epicor?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Fungsi dasar yang solid dan memenuhi 90% dari tugas harian yang diperlukan. Ketinggalan dari sistem ERP modern lainnya dalam hal fleksibilitas dan opsi integrasi.

Fungsi dasar yang solid dan memenuhi 90% dari tugas harian yang diperlukan. Ketinggalan dari sistem ERP modern lainnya dalam hal fleksibilitas dan opsi integrasi.

9. Sage Intacct AI (Terbaik untuk tim keuangan)

melalui Sage Intacct AI

Jika tim keuangan Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan daripada menganalisis peluang pertumbuhan bisnis, saatnya beralih ke solusi yang lebih cerdas. Sage Intacct adalah perangkat lunak ERP berbasis cloud yang berfokus pada manajemen keuangan.

Sistem ini mengotomatisasi tugas-tugas keuangan inti, memberikan visibilitas real-time terhadap kinerja, dan membantu Anda mengembangkan bisnis tanpa tekanan. Baik Anda mengelola konsolidasi multi-entitas atau membuat laporan siap investor, Sage Intacct membuat proses keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan jauh lebih mendalam.

Fitur terbaik Sage Intacct AI

Kelola operasi multi-entitas dan multi-mata uang dengan mudah

Buat laporan keuangan dan dasbor secara real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas

Integrasikan dengan mulus bersama alat-alat populer seperti Salesforce, ADP, dan lainnya

Gunakan akuntansi dimensional untuk memantau kinerja di seluruh departemen, proyek, dan lokasi

Sederhanakan kepatuhan dengan jejak audit bawaan dan kontrol akses berbasis peran

Skalakan bisnis Anda dengan mudah menggunakan arsitektur cloud-native yang dirancang untuk bisnis yang sedang berkembang

Batasan AI Sage Intacct

Fungsionalitas mobile-nya terbatas

Perusahaan kecil mungkin akhirnya membayar fitur yang tidak mereka butuhkan

Harga Sage Intacct AI

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Sage Intacct AI

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sage Intacct AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Navigasi antar modul sangat ramah pengguna. Fungsi pelaporan sangat baik, dan kemampuan untuk membuat laporan sendiri sangat berguna. Kemudahan integrasi dengan perangkat lunak lain juga menjadi keunggulan besar bagi bisnis kami. [Namun] ada beberapa solusi alternatif yang membuat proses menjadi lebih lama dari yang seharusnya, seperti harus mencatat pengembalian dana supplier atau pelanggan sebagai penyesuaian, bukan langsung ke akun mereka. Saya juga menemukan bahwa saat melihat alokasi pembayaran/faktur, hal itu sama sekali tidak jelas.

Navigasi antar modul sangat ramah pengguna. Fungsi pelaporan sangat baik, dan kemampuan untuk membuat laporan sendiri sangat berguna. Kemudahan integrasi dengan perangkat lunak lain juga menjadi keunggulan besar bagi bisnis kami. [Namun] ada beberapa solusi alternatif yang membuat proses menjadi lebih lama dari yang seharusnya, seperti harus mencatat pengembalian dana supplier atau pelanggan sebagai penyesuaian, bukan langsung ke akun mereka. Saya juga menemukan bahwa saat melihat alokasi pembayaran/faktur, hal itu sama sekali tidak jelas.

10. NetSuite dengan AI (Terbaik untuk menggunakan AI generatif dalam pelaporan)

melalui NetSuite dengan AI

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, mengelola inventaris, keuangan, dan operasional di berbagai alat dengan cepat menjadi rumit dan mahal. NetSuite’s AI ERP adalah platform terpadu berbasis cloud yang mengintegrasikan semua aspek, termasuk keuangan, rantai pasokan, CRM, dan lainnya, ke dalam satu sistem yang tumbuh bersama Anda.

Dengan data real-time, alur kerja otomatis, dan dasbor yang dapat disesuaikan, NetSuite membantu Anda mengoptimalkan operasional, meningkatkan visibilitas, dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan cerdas.

NetSuite dengan fitur AI terbaik

Otomatiskan tugas-tugas berulang di bidang keuangan, pengadaan, dan operasional untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan

Gunakan layanan AI generatif untuk membuat laporan, memberikan saran tindakan, dan mengidentifikasi wawasan bisnis yang penting

Aktifkan otomatisasi proses yang mulus untuk alur kerja seperti penagihan, persetujuan, dan pengelolaan pesanan

Perbaiki peramalan permintaan dengan prediksi berbasis AI yang didukung oleh data real-time dan historis

Optimalkan manajemen rantai pasok dengan visibilitas end-to-end dan alat perencanaan cerdas

NetSuite dengan batasan AI

Anda mungkin mengalami lag atau masalah kinerja sesekali saat menangani volume data yang besar

NetSuite dengan penawaran harga berbasis AI

Harga khusus

NetSuite dengan ulasan dan peringkat AI

G2: 4. 4/5 bintang (30+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang NetSuite dengan AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Sistem ini sangat fleksibel, mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak lain yang kami gunakan, dan sangat mudah dipelajari. Saya mulai menggunakan NetSuite pada Januari 2025 dan sudah cukup nyaman dengan sistem ini. Kami dapat mengakses data apa pun yang kami inginkan dalam format apa pun, tetapi memerlukan pengetahuan mendalam tentang sistem untuk membuat laporan kustom. Kami juga harus melakukan beberapa rekonsiliasi secara offline karena tidak praktis dilakukan di platform (contoh: rekonsiliasi pendapatan tertunda)

Sistem ini sangat fleksibel, mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak lain yang kami gunakan, dan sangat mudah dipelajari. Saya mulai menggunakan NetSuite pada Januari 2025 dan sudah cukup nyaman dengan sistem ini. Kami dapat mengakses data apa pun yang kami inginkan dalam format apa pun, tetapi memerlukan pengetahuan mendalam tentang sistem untuk membuat laporan kustom. Kami juga harus melakukan beberapa rekonsiliasi secara offline karena hal itu tidak praktis dilakukan di platform (contoh: rekonsiliasi pendapatan tertunda)

