10 Alat ERP Berbasis AI Terbaik untuk Memperlancar Alur Kerja Bisnis

Bayangkan ini: Akhir bulan telah tiba. Laporan persediaan Anda sudah usang, tim keuangan tenggelam dalam spreadsheet, dan tim Anda harus mengejar pembaruan di lima aplikasi berbeda. Semuanya terasa terputus-putus dan sangat manual. Inilah yang disebut "work sprawl" dalam aksi, dan hal ini menggerogoti produktivitas dan potensi perusahaan Anda.
Masuki sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang didukung AI. Alat-alat ini dilengkapi dengan fitur seperti otomatisasi entri data, peramalan permintaan, analitik prediktif, dan AI percakapan yang membantu bisnis Anda tetap fleksibel dan kompetitif.
Pada akhirnya, sistem ini mengintegrasikan semua proses bisnis, data, dan tim Anda ke dalam satu sistem ERP cerdas.
Dalam artikel ini, kami telah mengkurasi alat-alat berbasis AI terbaik yang akan meningkatkan perencanaan sumber daya perusahaan Anda.
Alat AI Terbaik untuk ERP dalam Sekilas
Berikut ini adalah fitur, struktur, dan harga dari 10 sistem ERP berbasis AI terbaik.
|Alat
|Terbaik untuk
|Fitur utama
|Harga
|ClickUp
|Semua ukuran tim (perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar)
|Dokumen kolaboratif dengan mekanisme umpan balik dan anotasi, obrolan bawaan, manajemen tugas, dan saran pengecekan yang didukung AI, lebih dari 100 integrasi
|Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar dengan fitur tambahan; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan
|SAP Business AI
|Perusahaan
|Pencocokan faktur, kecerdasan buatan bawaan, dan penilaian keberlanjutan
|Harga khusus
|Microsoft Dynamics 365
|Bisnis rantai pasok berukuran menengah hingga besar
|Otomatisasi tugas, wawasan real-time, dan integrasi dengan alat Microsoft
|Paket berbayar tersedia
|Oracle ERP Cloud
|Lembaga pemerintah dan industri yang sangat diatur
|Perencanaan permintaan terintegrasi, manajemen pemasok, dan manajemen risiko serta kepatuhan
|Harga khusus
|Odoo
|Bisnis kecil hingga menengah
|Penempatan di cloud dan di lokasi
|Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar dengan fitur tambahan
|Acumatica ERP
|Bisnis kecil hingga menengah dan startup
|Arsitektur terbuka, alur kerja yang dapat disesuaikan
|Harga khusus
|Infor Cloudsuite
|Bisnis menengah hingga besar
|Manajemen rantai pasok, fitur AI seperti prediksi tren, dan analisis data canggih
|Harga khusus
|Epicor
|Pabrikan dan distributor berskala besar
|Fitur CRM bawaan, penilaian harga, dan manajemen vendor
|Harga khusus
|Sage Intacct AI
|Tim Keuangan
|Entri data otomatis, integrasi dengan perangkat lunak akuntansi, dan impor cerdas
|Harga khusus
|NetSuite dengan AI
|Bisnis manufaktur
|AI Generatif, alat HR, manajemen rantai pasokan
|Harga khusus
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.
Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
Apa yang Harus Anda Cari dalam Sistem ERP Berbasis AI?
59% perusahaan global mengalami kesulitan dengan kompleksitas sistem ERP mereka. Untuk menghindari tantangan dalam bidang IT, HR, dan manajemen rantai pasok, Anda sebaiknya memilih sistem ERP berbasis AI yang sesuai dengan operasi dan kebutuhan bisnis Anda yang unik.
Berikut adalah kualitas yang harus Anda cari dalam perangkat lunak ERP untuk memaksimalkan investasi Anda:
- Otomatisasi cerdas: Otomatisasi proses bisnis dan tugas rutin seperti penagihan, pembaruan inventaris, dan alur kerja manajemen sumber daya manusia. Kurangi pekerjaan manual, tingkatkan efisiensi proses, dan bebaskan tim Anda untuk fokus pada proses bisnis inti
- Analisis prediktif: Gunakan AI dalam ERP untuk memprediksi permintaan, memantau tren keuangan, dan mengidentifikasi risiko potensial. Ambil keputusan proaktif dan didukung data untuk mengantisipasi gangguan operasional, dan manfaatkan peluang pertumbuhan sejak dini
- Visibilitas data real-time: Sinkronkan data dari berbagai departemen untuk memberikan Anda pandangan yang jelas dan real-time tentang bisnis Anda. Lihat gambaran lengkap secara instan, baik Anda melacak penjualan, persediaan, atau kinerja karyawan
- Kemampuan pemrosesan bahasa alami: Gunakan kecerdasan buatan untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sederhana dan mendapatkan wawasan instan. Buat data dapat diakses oleh pengguna non-teknis dan percepat pengambilan keputusan
- Dashboard yang dapat disesuaikan: Sesuaikan tampilan sesuai peran dan KPI. Tampilkan informasi paling relevan di dashboard ERP untuk memantau kinerja dengan cepat
- Pengelolaan alur kerja: Hubungkan tugas antar departemen dan atur rantai persetujuan otomatis. Jaga operasional Anda berjalan lancar seperti jam, tanpa perlu pengecekan terus-menerus
- Integrasi pihak ketiga: Hubungkan dengan sistem CRM, platform e-commerce, atau perangkat lunak akuntansi yang sudah ada untuk memastikan semua sistem teknologi Anda bekerja secara terintegrasi. Kurangi duplikasi dan buat implementasi menjadi lebih lancar bagi tim
- Akses dan izin berdasarkan peran: Jaga keamanan data keuangan dan karyawan yang sensitif dengan membatasi akses berdasarkan peran. Pastikan kepatuhan dan kendali penuh atas siapa yang dapat melihat atau mengedit informasi
- Catatan audit dan pelacakan kepatuhan: Lacak semua perubahan, persetujuan, dan tindakan pengguna untuk kepatuhan regulasi, audit internal, dan manajemen inventaris
👀 Tahukah Anda? Hampir 97% perusahaan mempertimbangkan solusi ERP berbasis cloud dibandingkan dengan solusi ERP on-premise. Dan sebagian besar perusahaan ini memilih solusi ERP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan proses serta produktivitas mereka.
Alat AI Terbaik untuk ERP
Sekarang mari kita pelajari fitur, kasus penggunaan, dan batasan dari sistem ERP ini.
1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas cerdas dan integrasi alur kerja ERP)
ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, di mana proyek ERP, tugas, obrolan, dan lainnya bersatu dalam solusi yang disesuaikan dan skalabel.
Melalui manajemen tugas yang cerdas dan integrasi alur kerja ERP yang mulus, Anda dapat menyederhanakan proses bisnis, mengotomatisasi tugas rutin, dan mengoptimalkan efisiensi operasional—semua dalam satu tempat.
Mari kita lihat caranya.
ClickUp Brain
ClickUp Brain adalah asisten virtual platform yang memanfaatkan machine learning untuk mengotomatisasi entri data berulang, menghasilkan dokumentasi proses, dan menyediakan analisis prediktif untuk operasional bisnis yang lebih cerdas.
Anda dapat mengelola tugas, memprediksi kebutuhan sumber daya, menghasilkan rencana proyek secara otomatis, dan menjawab pertanyaan tim secara instan.
Misalkan Anda sedang mengelola peluncuran produk. Alih-alih secara manual memetakan setiap langkah, Brain secara otomatis menghasilkan garis waktu, mengidentifikasi bottleneck sumber daya, dan memprediksi keterlambatan berdasarkan beban kerja tim. Ini benar-benar menyederhanakan manajemen sumber daya. Mulai dari perencanaan sumber daya, penyesuaian garis waktu, hingga tetap proaktif, semuanya dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik.
Bagaimana ClickUp Brain MAX mengubah ERP
ClickUp Brain MAX bukan sekadar alat AI biasa—ini adalah pusat komando Anda, dirancang untuk mengoptimalkan setiap aspek perencanaan sumber daya perusahaan. Berikut cara kerjanya dalam memberdayakan tim:
- Pencarian terpadu: Temukan secara instan catatan keuangan, dokumen HR, data inventaris, dan informasi pelanggan di seluruh aplikasi terhubung dan platform cloud Anda
- Produktivitas berbasis suara: Gunakan Talk to Text untuk mengelola tugas, menghasilkan laporan, dan memperbarui catatan hanya dengan suara Anda, sehingga mempermudah alur kerja ERP
- Wawasan berbasis AI: Dapatkan analisis keuangan kontekstual, riset pesaing, dan prediksi penjualan langsung di lingkungan ERP Anda
- Satu AI yang kuat: Pengguna dapat memanfaatkan alat AI premium eksternal seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan
🎥 Lihat cara memaksimalkan penggunaan Brain Max:
Dengan ClickUp Brain MAX, Anda mendapatkan satu aplikasi AI Super App yang siap digunakan oleh perusahaan, yang memahami alur kerja Anda, menghubungkan data Anda, dan memungkinkan Anda mengelola seluruh sistem ERP—melalui suara atau teks. Tinggalkan kumpulan alat AI yang terpisah dan rasakan otomatisasi yang mulus dan kontekstual untuk setiap kasus penggunaan ERP.
ClickUp Autopilot Agen Pra-bangun dan Kustom
Anda dapat mengoptimalkan potensi penuh sistem ERP Anda dengan agen AI ClickUp. Agen AI dirancang untuk mengotomatisasi proses, menyederhanakan alur kerja, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh organisasi Anda.
Berikut adalah beberapa cara Anda dapat menggunakan agen AI ClickUp:
- Otomatisasi tugas rutin ERP: Agen AI yang sudah siap pakai dapat menangani proses berulang seperti persetujuan faktur, entri data, dan pembangkitan laporan, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual
- Otomatisasi alur kerja kustom: Buat agen AI kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan ERP unik Anda, seperti otomatisasi pemrosesan pesanan pembelian, pembaruan inventaris, atau alur kerja onboarding HR
- Pencarian dan analisis cerdas: Agen AI dapat mengekstrak informasi penting dari dokumen (misalnya, kontrak, kwitansi, laporan keuangan) dan memberikan ringkasan instan atau wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat
- Peringatan & rekomendasi: Atur agen untuk memantau data ERP terkait anomali, tenggat waktu, atau masalah kepatuhan, dan terima peringatan proaktif atau saran untuk menjaga operasional tetap berjalan lancar
ClickUp Automations
Untuk otomatisasi tugas-tugas ERP rutin Anda, gunakan ClickUp Automations. Alat ini menghilangkan upaya manual dalam mengelola alur kerja ERP dengan memungkinkan Anda menetapkan aturan kustom yang memindahkan tugas secara otomatis, sehingga tidak ada yang terlewat. Dengan lebih dari 50+ pemicu aksi, Anda dapat mengotomatisasi hampir semua bagian dari operasi ERP Anda.
Misalnya, ketika pesanan pembelian disetujui, ClickUp dapat secara otomatis menugaskan tugas berikutnya kepada tim pengadaan Anda, memperbarui tahap proyek, dan memberi tahu tim akuntansi untuk memulai proses penagihan.
ClickUp Docs
Jika Anda perlu berkolaborasi dengan rekan kerja atau membuat kerangka kerja untuk batasan sumber daya yang akan dibagikan dengan tim Anda, gunakan ClickUp Docs.
Ini memungkinkan Anda berbagi dokumen ERP, SOP, dan proses bisnis, serta memberikan komentar secara real-time. Tim operasional bisnis Anda dapat menambahkan masukan, menyoroti bagian-bagian tertentu yang memerlukan perhatian, dan menandai rekan tim yang relevan langsung di Docs.
Dokumen juga terhubung langsung ke Tugas ClickUp, memastikan bahwa informasi proses kritis selalu dapat ditindaklanjuti, mudah diakses, dan selalu diperbarui. Hal ini memusatkan manajemen pengetahuan dan mempermudah proses onboarding serta kepatuhan.
Konvergensi yang didukung AI ini memungkinkan Anda menghubungkan semua operasi dan proses bisnis Anda (melalui ekosistem aplikasi terhubung Anda) di satu tempat.
ClickUp Operations adalah sistem ERP yang memungkinkan Anda melacak setiap fase operasional secara real-time, mulai dari onboarding vendor dan konfigurasi sistem hingga pelatihan staf gudang.
Anda mendapatkan visibilitas penuh di seluruh departemen, memastikan implementasi Anda selaras dengan anggaran, tonggak pencapaian, dan persyaratan kepatuhan—semua dalam satu tempat. Selain itu, Anda juga mendapatkan akses ke semua fitur Manajemen Proyek ClickUp.
🧩 Template Arsip: ClickUp juga menyediakan beberapa template implementasi ERP dan inventaris yang dapat disesuaikan secara gratis untuk membantu Anda memulai dengan cepat.
Misalnya, templat Struktur Pemecahan Pekerjaan Implementasi ERP ClickUp dan templat Manajemen Persediaan ClickUp membantu tim mengelola implementasi ERP yang kompleks dan operasi berkelanjutan dengan hierarki tugas yang jelas, diagram Gantt, dan tampilan garis waktu.
Template-template ini mendukung peramalan permintaan, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan, semuanya didukung oleh wawasan berbasis AI dari ClickUp.
Fitur terbaik ClickUp
- Dashboard ClickUp yang dapat disesuaikan untuk akuntansi proyek dan visualisasi KPI, metrik operasional, serta kinerja ERP secara real-time
- Digitalisasi dan kelola basis data pemasok, lacak aset tetap, dan pantau jadwal produksi untuk pelaksanaan yang tepat waktu
- Buat protokol operasi standar dan sistem pelacakan dengan templat rencana operasional
- Rencanakan, laksanakan, dan pantau proyek implementasi ERP skala apa pun dengan manajemen penjadwalan dan ketergantungan yang canggih.
- Tetap terhubung dan diskusikan tips pengelolaan sumber daya dengan rekan tim menggunakan ClickUp Chat.
- Optimalkan proses perekrutan, onboarding, dan manajemen karyawan melalui alur kerja otomatis dan dokumentasi terpusat.
- Jaga SOP, lacak tugas kepatuhan, dan pastikan standarisasi proses menggunakan dokumentasi dan pengingat yang dihasilkan oleh AI.
Batasan ClickUp
- Beberapa pengguna mungkin merasa fitur yang sangat lengkap ini sedikit membingungkan pada awalnya.
Harga ClickUp
Ulasan dan penilaian ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Sebuah ulasan G2 menyebutkan:
Sistem ERP SaaS all-in-one terbaik untuk DIY. ClickUp menawarkan fungsionalitas modular yang memudahkan pembuatan alur kerja yang beragam. Arsitektur fitur yang terbuka mendorong kreativitas dan kustomisasi. Antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang dengan baik, menyediakan navigasi intuitif dan tampilan yang elegan. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi kustom, menambahkan lapisan fleksibilitas yang berharga. Tim penjualan terbaik yang pernah ada!
Sistem ERP SaaS all-in-one terbaik untuk DIY. ClickUp menawarkan fungsionalitas modular yang memudahkan pembuatan alur kerja yang beragam. Arsitektur fitur yang terbuka mendorong kreativitas dan kustomisasi. Antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang dengan baik, menyediakan navigasi intuitif dan tampilan yang elegan. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi kustom, menambahkan lapisan fleksibilitas yang berharga. Tim penjualan terbaik yang pernah ada!
🧠 Fakta menarik: Netflix menggunakan algoritma manajemen sumber daya untuk memprediksi permintaan penonton dan mengalokasikan bandwidth streaming secara efisien selama jam sibuk.
2. SAP Business AI (Terbaik untuk perusahaan besar yang menangani logistik kompleks)
Mengelola operasi kompleks di berbagai departemen seringkali menyebabkan data terpisah, keputusan yang lambat, dan peluang yang terlewatkan. SAP Business AI menggabungkan kecerdasan tingkat perusahaan dengan sistem perencanaan sumber daya. Sistem ini dapat mengotomatisasi tugas berulang, melacak faktur, memvisualisasikan persediaan, dan merencanakan alokasi sumber daya.
Mulai dari analisis prediktif dan peramalan pendapatan hingga pencocokan faktur berbasis AI dan chatbot cerdas untuk pertanyaan karyawan, solusi ERP ini dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas bisnis perusahaan.
Fitur terbaik SAP Business AI
- Akses pemrosesan faktur cerdas untuk memproses pembayaran lebih cepat
- Cegah penipuan dengan deteksi anomali yang didukung AI.
- Otomatisasi proses bisnis yang berulang dan memerlukan banyak komunikasi.
- Evaluasi aktivitas bisnis Anda berdasarkan faktor keberlanjutan dengan machine learning.
- Gunakan Joulie, AI bawaan, untuk mendapatkan jawaban dan mengakses sumber daya kapan pun Anda membutuhkannya.
- Kelola metrik rantai pasokan, logistik, dan persediaan, serta visualisasikan bagaimana bisnis Anda menangani pengiriman barang dan armada.
Batasan SAP Business AI
- Perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan ini memiliki kurva pembelajaran yang curam.
- Integrasinya belum cukup luas.
Harga SAP Business AI
- Harga khusus
Ulasan dan penilaian SAP Business AI
- G2: 4. 4/5 bintang (300+ ulasan)
- Capterra: 4.3/5 bintang (300+ ulasan)
📮 ClickUp Insight: 16% manajer kesulitan mengintegrasikan pembaruan dari berbagai alat ke dalam tampilan yang terpadu. Ketika pembaruan tersebar, Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan kurang waktu untuk memimpin.
Hasilnya? Beban administratif yang tidak perlu, wawasan yang terlewatkan, dan ketidakselarasan. Dengan ruang kerja all-in-one ClickUp, manajer dapat mengonsolidasikan tugas, dokumen, dan pembaruan, mengurangi pekerjaan administratif yang tidak perlu, dan menampilkan wawasan yang paling penting tepat saat dibutuhkan.
💫 Hasil Nyata: Mengumpulkan 200 profesional dalam satu ruang kerja ClickUp, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan pelacakan waktu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan waktu pengiriman di berbagai lokasi.
3. Microsoft Dynamics 365 (Terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Microsoft 365 sebagai platform teknologi utama mereka)
Microsoft Dynamics 365 menggabungkan ERP dengan CRM dan alat manajemen proyek, menciptakan pusat kendali terpusat untuk mengelola operasi bisnis, proyek, dan hubungan pelanggan.
Anda dapat menggunakannya untuk melacak penjualan, memantau kinerja layanan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, dan bahkan mengelola operasi keuangan dan rantai pasokan.
Dengan wawasan berbasis AI dan kustomisasi low-code, perangkat lunak manajemen inventaris ERP ini membantu Anda bergerak lebih cepat, melayani pelanggan dengan lebih baik, dan mengambil keputusan yang mendorong pertumbuhan nyata. Jika Anda sudah menggunakan Microsoft 365 sebagai platform teknologi utama Anda, solusi ERP ini sangat cocok untuk Anda.
Fitur terbaik Microsoft Dynamics 365
- Otomatiskan alur kerja pengelolaan sumber daya yang berulang untuk meningkatkan efisiensi.
- Dapatkan wawasan real-time dengan AI dan analitik bawaan.
- Sesuaikan aplikasi dengan mudah menggunakan alat low-code.
- Integrasikan dengan mulus dengan alat Microsoft 365 seperti Teams dan Outlook.
- Pantau dan optimalkan logistik rantai pasok secara end-to-end.
- Akses lisensi untuk implementasi di lokasi.
Batasan Microsoft Dynamics 365
- Alat ini dapat menjadi tidak nyaman jika Anda tidak menggunakan Microsoft.
- Anda mungkin mengalami masalah kinerja sesekali saat bekerja dengan set data besar.
Harga Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Business Central Essentials: Mulai dari $70/bulan per pengguna
- Dynamics 365 Business Central Premium: Mulai dari $100/bulan per pengguna
- Anggota Tim Dynamics 365 Business Central: Mulai dari $8 per bulan per pengguna
- Dynamics 365 Sales Professional: $65 per bulan per pengguna
Ulasan dan penilaian Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 bintang (800+ ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Dynamics 365?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Saya telah menggunakan D365 selama setahun terakhir dan benar-benar terkesan dengan opsi penyesuaian yang ditawarkannya, serta cara integrasinya yang mulus dengan Teams dan Outlook. Dashboard yang disesuaikan, pelaporan, dan seolah-olah itu belum cukup, Copilot hadir untuk melengkapi semua ini. Hal ini sangat memudahkan pekerjaan Anda jika Anda harus melacak sejumlah besar pelanggan.
Saya telah menggunakan D365 selama setahun terakhir dan benar-benar terkesan dengan opsi penyesuaian yang ditawarkannya, serta cara integrasinya yang mulus dengan Teams dan Outlook. Dashboard yang disesuaikan, pelaporan, dan seolah-olah itu belum cukup, Copilot hadir untuk melengkapi semua ini. Hal ini sangat memudahkan pekerjaan Anda jika Anda harus melacak sejumlah besar pelanggan.
4. Oracle ERP Cloud (Terbaik untuk lembaga pemerintah dan industri yang sangat diatur)
Mengelola ERP di industri yang sangat diatur, seperti keuangan dan kesehatan, melibatkan penyesuaian dengan kepatuhan, mitigasi risiko, dan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi yang terus-menerus. Sistem ERP tradisional kesulitan untuk mengikuti perkembangan, mengakibatkan proses yang usang, pelaporan yang terfragmentasi, dan kesalahan yang mahal.
Dengan fleksibilitas bawaan, otomatisasi, dan kecerdasan yang siap diaudit, dirancang untuk lingkungan yang kompleks dan berorientasi pada kepatuhan, Oracle ERP Cloud merupakan alternatif yang baik untuk Microsoft Dynamics. Sistem ini menggabungkan keuangan, pengadaan, manajemen proyek, risiko, dan kepatuhan menjadi satu sistem terpadu.
Fitur terbaik Oracle ERP Cloud
- Otomatiskan proses keuangan dengan AI dan machine learning
- Dapatkan visibilitas real-time dengan pelaporan dinamis dan dashboard.
- Kelola risiko dan kepatuhan dengan kontrol dan audit bawaan.
- Optimalkan proses pengadaan dengan manajemen supplier yang cerdas
- Rencanakan dengan alat peramalan dan anggaran terintegrasi
- Integrasikan keuangan proyek, sumber daya, dan pelacakan kinerja dengan aplikasi AI Oracle.
Batasan Oracle ERP Cloud
- Fungsionalitas AI-nya terbatas
- Pengguna melaporkan bahwa antarmuka pengguna (UI) kompleks dan tidak intuitif.
Harga Oracle ERP Cloud
- Harga khusus
Ulasan dan peringkat Oracle ERP Cloud
- G2: 4. 1/5 bintang (300+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Oracle ERP Cloud?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Banyak fitur yang tersedia di berbagai modul dan mereka terintegrasi dengan sangat baik sebagai standar. Kemampuan untuk memperluas juga membantu dalam kasus penggunaan bisnis inti. Dukungan di cloud bisa menjadi sedikit merepotkan, karena tidak adanya akses ke backend memaksa ketergantungan penuh pada Oracle. Dukungan tidak dirancang untuk menangani skenario khusus pelanggan dalam banyak kesempatan.
Banyak fitur yang tersedia di berbagai modul dan mereka terintegrasi dengan sangat baik sebagai standar. Kemampuan untuk memperluas fitur juga membantu dalam kasus penggunaan bisnis inti. Dukungan di cloud bisa menjadi sedikit merepotkan, karena tidak adanya akses ke backend memaksa ketergantungan penuh pada Oracle. Dukungan tidak dirancang untuk menangani skenario khusus pelanggan dalam banyak kasus.
📖 Baca juga: Contoh Perangkat Lunak Perusahaan Terbaik
5. Odoo (Terbaik untuk pengelolaan operasional bisnis all-in-one)
Jika Anda bosan mengelola pelanggan dan tugas secara terpisah, Odoo adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Ini adalah perangkat lunak ERP open-source yang menggabungkan CRM, penjualan, dan manajemen pengetahuan dalam satu platform.
Oddo dapat secara otomatis menangkap data faktur Anda dan mencatatnya di dasbor akuntansi. Anda dapat menyinkronkannya dengan sistem perbankan Anda dan melacak setiap pembayaran dan pengeluaran dari satu tempat.
Selain itu, Anda dapat mengevaluasi, menandatangani, dan menyetujui dokumen secara langsung, mengatur otomatisasi untuk tugas manajemen sumber daya, dan bahkan mengimplementasikan alat ini di server perusahaan Anda.
Fitur terbaik Odoo
- Tambahkan atau hapus modul sesuai kebutuhan, berkat struktur modular yang fleksibel
- Sesuaikan alur kerja, laporan, dan antarmuka sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda
- Visualisasikan dan kelola data serta tugas dengan alat seret dan lepas
- Gunakan kemampuan AI bawaan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan kecerdasan manusia
- Dapat diimplementasikan baik di lingkungan cloud maupun on-premise
- Kontrol akses pengguna dengan izin yang detail dan jejak audit
Batasan Odoo
- Perangkat lunak dapat menjadi mahal saat Anda memperluas tim Anda
- Waktu pemuatan lebih lama saat mengelola operasi bisnis yang kompleks
Harga Odoo
- Gratis Selamanya
- Standar: $31,10 per bulan per pengguna
- Kustom: $46,80/bulan per pengguna
Ulasan dan penilaian Odoo
- G2: 4,3 dari 5 bintang (lebih dari 200 ulasan)
- Capterra: 4.2/5 bintang (1.200+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Odoo?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Yang paling saya sukai dari Odoo ERP adalah solusi all-in-one-nya yang mencakup berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari akuntansi hingga manajemen persediaan, dengan kustomisasi yang mudah dan antarmuka pengguna yang ramah. Ini membantu mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Yang paling saya sukai dari Odoo ERP adalah solusi all-in-one-nya yang mencakup berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari akuntansi hingga manajemen persediaan, dengan kustomisasi yang mudah dan antarmuka pengguna yang ramah. Ini membantu mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
🧠 Fakta menarik: NASA memiliki kit perencanaan sumber daya sendiri yang disebut SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).
📖 Baca juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Odoo
6. Acumatica ERP (Pilihan terbaik untuk menyesuaikan sistem ERP yang diperkuat AI dengan arsitektur terbuka)
Sebagian besar sistem ERP tradisional terlalu kaku dan mahal untuk diskalakan atau memerlukan pemeliharaan IT yang terus-menerus, terutama bagi bisnis kecil hingga menengah yang berusaha berkembang.
Sistem ERP Acumatica menonjol dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), menjadikannya alternatif populer untuk Salesforce. Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur berbasis AI seperti deteksi anomali, analitik prediktif, dan alur kerja cerdas.
Ini adalah sistem ERP modern berbasis cloud yang dirancang untuk kemudahan penggunaan. Anda mendapatkan platform ERP modular dengan arsitektur terbuka yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Sistem ini dapat diakses dari mana saja, terintegrasi dengan mudah dengan alat lain, dan memberikan akses real-time kepada seluruh tim Anda ke data yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan cepat.
Fitur terbaik Acumatica ERP
- Otomatiskan alur kerja Anda dengan platform terbuka dan fleksibel yang mendukung sistem ERP cerdas
- Terhubung secara mulus dengan aplikasi pihak ketiga untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasokan dan operasional harian
- Lihat data real-time dan historis melalui dasbor terpadu untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas
- Kelola keuangan, persediaan, CRM, dan proyek dalam satu platform untuk visibilitas penuh di seluruh bisnis
- Menyediakan alat berbasis AI untuk pembuatan konten, visualisasi data, dan pengenalan dokumen yang lebih baik
Batasan Acumatica ERP
- Jika Anda tidak memiliki pengetahuan pemrograman, menggunakan beberapa fitur dapat sedikit sulit
- Proses analisis data dan pembangkitan laporan pada sistem ERP sangat kompleks
Harga Acumatica ERP
- Harga khusus
Ulasan dan peringkat Acumatica ERP
- G2: 4,5/5 bintang (1.500+ ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Acumatica ERP?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Acumatica sangat ramah pengguna dibandingkan dengan program sebelumnya. Saya menyukai bahwa Acumatica terus berkembang dengan teknologi baru dan terintegrasi dengan banyak program, seperti Teams. Acumatica juga merupakan sumber yang sangat berguna saat bekerja di lokasi proyek, yang sangat membantu! Kami tidak sabar untuk mengoptimalkan program ini dan menggunakannya setiap hari bersama semua karyawan.
Acumatica sangat ramah pengguna dibandingkan dengan program sebelumnya. Saya menyukai bahwa Acumatica terus berkembang dengan teknologi baru dan terintegrasi dengan banyak program, seperti Teams. Acumatica juga merupakan sumber yang sangat berguna saat bekerja di lokasi proyek, yang sangat membantu! Kami tidak sabar untuk mengoptimalkan program ini dan menggunakannya setiap hari bersama semua karyawan.
📖 Baca juga: Contoh Sistem ERP Terbaik
7. Infor Cloudsuite (Pilihan terbaik untuk produsen yang membutuhkan visibilitas rantai pasokan secara real-time)
Dengan fitur khusus industri, wawasan data real-time, dan implementasi cloud yang mulus, Infor menonjol di antara solusi AI ERP, terutama untuk lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi.
Sistem ini menyediakan platform cloud-native yang tangguh dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri Anda. Anda dapat menggunakannya untuk mengoptimalkan sumber daya guna operasional bisnis yang lancar, menyederhanakan kepatuhan regulasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cerdas melalui data terhubung dan otomatisasi cerdas.
Fitur terbaik Infor Cloudsuite
- Kurangi entri data manual dengan otomatisasi dan alur kerja cerdas untuk keuangan, pengadaan, dan SDM
- Berikan interaksi pengguna yang lebih sederhana kepada tim Anda dengan antarmuka yang intuitif dan dasbor yang disesuaikan
- Lakukan analisis data canggih dengan akses ke data real-time dan historis, serta tingkatkan efisiensi bisnis dan pengambilan keputusan
- Skalakan dengan mudah menggunakan arsitektur cloud-native dan opsi deployment yang fleksibel
- Integrasikan dengan mulus ke sistem pihak ketiga untuk operasional bisnis yang terintegrasi
- Perkuat kepatuhan dan pengendalian risiko dengan alat tata kelola yang terintegrasi dalam platform
Batasan Infor Cloudsuite
- Biaya modul-modul premium dapat menjadi mahal bagi startup
- Penyelesaian masalah dukungan pelanggan membutuhkan waktu
Harga Infor Cloudsuite
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan Infor Cloudsuite
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Infor Cloudsuite?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Infor Process Automation adalah fitur yang berguna untuk mengelola proses bisnis. Aplikasi pencarian yang mudah dan ramah pengguna serta pengembang
Infor Process Automation adalah fitur yang berguna untuk mengelola proses bisnis. Aplikasi pencarian yang mudah dan ramah pengguna serta pengembang
👀 Tahukah Anda? Beralih antara tugas dapat menghabiskan hingga 40% waktu produktif karyawan, terutama karena upaya mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dan kembali fokus setelah setiap peralihan. Di lingkungan bisnis yang cepat, terutama yang bergantung pada banyak alat atau alur kerja yang terputus-putus, peralihan konteks yang konstan menyebabkan perhatian yang terpecah, pengambilan keputusan yang lebih lambat, dan efisiensi yang berkurang.
Itulah mengapa platform ERP terintegrasi seperti ClickUp semakin populer: mereka mengonsolidasikan operasi, mengurangi kebutuhan untuk berpindah-pindah aplikasi, dan memungkinkan tim tetap fokus lebih lama.
8. Epicor (Terbaik untuk produsen, pemasok, dan lingkungan pesanan berdasarkan desain)
91% perusahaan mencatat bahwa menjaga tingkat persediaan yang optimal merupakan salah satu manfaat utama dari perangkat lunak ERP.
Sistem ERP berbasis AI dari Epicor dirancang khusus untuk membantu produsen, distributor, dan perusahaan ETO. Anda dapat menggunakan produk seperti Epicor Kinetic dan Epicor Eclipse untuk mengoptimalkan manajemen persediaan dan operasi lainnya.
Sistem ini fleksibel, mudah digunakan, dan cukup cerdas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan rantai pasokan Anda yang terus berkembang. Selain itu, perangkat lunak ini dilengkapi dengan alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) bawaan, sehingga Anda tidak perlu bolak-balik antara ERP dan CRM.
Fitur terbaik Epicor
- Kelola operasi keuangan dengan dukungan multi-mata uang
- Pantau perencanaan produksi dan pengendalian lantai produksi
- Gunakan modul CRM dan HR bawaan untuk menyederhanakan pengelolaan penjualan dan tenaga kerja
- Akses dasbor intelijen bisnis dan analitik dengan toolkit Prism AI untuk mengambil keputusan berdasarkan data
- Tetapkan harga kompetitif untuk produk Anda dengan analisis harga dan manajemen harga kontrak
Batasan Epicor
- Biaya pemeliharaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya
- Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga terbatas
Harga Epicor
- Harga khusus
Ulasan dan penilaian Epicor
- G2: 4/5 bintang (1.000+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Epicor?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Fungsi dasar yang solid dan memenuhi 90% dari tugas harian yang diperlukan. Ketinggalan dari sistem ERP modern lainnya dalam hal fleksibilitas dan opsi integrasi.
Fungsi dasar yang solid dan memenuhi 90% dari tugas harian yang diperlukan. Ketinggalan dari sistem ERP modern lainnya dalam hal fleksibilitas dan opsi integrasi.
9. Sage Intacct AI (Terbaik untuk tim keuangan)
Jika tim keuangan Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan daripada menganalisis peluang pertumbuhan bisnis, saatnya beralih ke solusi yang lebih cerdas. Sage Intacct adalah perangkat lunak ERP berbasis cloud yang berfokus pada manajemen keuangan.
Sistem ini mengotomatisasi tugas-tugas keuangan inti, memberikan visibilitas real-time terhadap kinerja, dan membantu Anda mengembangkan bisnis tanpa tekanan. Baik Anda mengelola konsolidasi multi-entitas atau membuat laporan siap investor, Sage Intacct membuat proses keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan jauh lebih mendalam.
Fitur terbaik Sage Intacct AI
- Kelola operasi multi-entitas dan multi-mata uang dengan mudah
- Buat laporan keuangan dan dasbor secara real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas
- Integrasikan dengan mulus bersama alat-alat populer seperti Salesforce, ADP, dan lainnya
- Gunakan akuntansi dimensional untuk memantau kinerja di seluruh departemen, proyek, dan lokasi
- Sederhanakan kepatuhan dengan jejak audit bawaan dan kontrol akses berbasis peran
- Skalakan bisnis Anda dengan mudah menggunakan arsitektur cloud-native yang dirancang untuk bisnis yang sedang berkembang
Batasan AI Sage Intacct
- Fungsionalitas mobile-nya terbatas
- Perusahaan kecil mungkin akhirnya membayar fitur yang tidak mereka butuhkan
Harga Sage Intacct AI
- Harga khusus
Ulasan dan peringkat Sage Intacct AI
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sage Intacct AI?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Navigasi antar modul sangat ramah pengguna. Fungsi pelaporan sangat baik, dan kemampuan untuk membuat laporan sendiri sangat berguna. Kemudahan integrasi dengan perangkat lunak lain juga menjadi keunggulan besar bagi bisnis kami. [Namun] ada beberapa solusi alternatif yang membuat proses menjadi lebih lama dari yang seharusnya, seperti harus mencatat pengembalian dana supplier atau pelanggan sebagai penyesuaian, bukan langsung ke akun mereka. Saya juga menemukan bahwa saat melihat alokasi pembayaran/faktur, hal itu sama sekali tidak jelas.
Navigasi antar modul sangat ramah pengguna. Fungsi pelaporan sangat baik, dan kemampuan untuk membuat laporan sendiri sangat berguna. Kemudahan integrasi dengan perangkat lunak lain juga menjadi keunggulan besar bagi bisnis kami. [Namun] ada beberapa solusi alternatif yang membuat proses menjadi lebih lama dari yang seharusnya, seperti harus mencatat pengembalian dana supplier atau pelanggan sebagai penyesuaian, bukan langsung ke akun mereka. Saya juga menemukan bahwa saat melihat alokasi pembayaran/faktur, hal itu sama sekali tidak jelas.
10. NetSuite dengan AI (Terbaik untuk menggunakan AI generatif dalam pelaporan)
Seiring pertumbuhan bisnis Anda, mengelola inventaris, keuangan, dan operasional di berbagai alat dengan cepat menjadi rumit dan mahal. NetSuite’s AI ERP adalah platform terpadu berbasis cloud yang mengintegrasikan semua aspek, termasuk keuangan, rantai pasokan, CRM, dan lainnya, ke dalam satu sistem yang tumbuh bersama Anda.
Dengan data real-time, alur kerja otomatis, dan dasbor yang dapat disesuaikan, NetSuite membantu Anda mengoptimalkan operasional, meningkatkan visibilitas, dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan cerdas.
NetSuite dengan fitur AI terbaik
- Otomatiskan tugas-tugas berulang di bidang keuangan, pengadaan, dan operasional untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan
- Gunakan layanan AI generatif untuk membuat laporan, memberikan saran tindakan, dan mengidentifikasi wawasan bisnis yang penting
- Aktifkan otomatisasi proses yang mulus untuk alur kerja seperti penagihan, persetujuan, dan pengelolaan pesanan
- Perbaiki peramalan permintaan dengan prediksi berbasis AI yang didukung oleh data real-time dan historis
- Optimalkan manajemen rantai pasok dengan visibilitas end-to-end dan alat perencanaan cerdas
NetSuite dengan batasan AI
- Anda mungkin mengalami lag atau masalah kinerja sesekali saat menangani volume data yang besar
NetSuite dengan penawaran harga berbasis AI
- Harga khusus
NetSuite dengan ulasan dan peringkat AI
- G2: 4. 4/5 bintang (30+ ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang NetSuite dengan AI?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Sistem ini sangat fleksibel, mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak lain yang kami gunakan, dan sangat mudah dipelajari. Saya mulai menggunakan NetSuite pada Januari 2025 dan sudah cukup nyaman dengan sistem ini. Kami dapat mengakses data apa pun yang kami inginkan dalam format apa pun, tetapi memerlukan pengetahuan mendalam tentang sistem untuk membuat laporan kustom. Kami juga harus melakukan beberapa rekonsiliasi secara offline karena tidak praktis dilakukan di platform (contoh: rekonsiliasi pendapatan tertunda)
Sistem ini sangat fleksibel, mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak lain yang kami gunakan, dan sangat mudah dipelajari. Saya mulai menggunakan NetSuite pada Januari 2025 dan sudah cukup nyaman dengan sistem ini. Kami dapat mengakses data apa pun yang kami inginkan dalam format apa pun, tetapi memerlukan pengetahuan mendalam tentang sistem untuk membuat laporan kustom. Kami juga harus melakukan beberapa rekonsiliasi secara offline karena hal itu tidak praktis dilakukan di platform (contoh: rekonsiliasi pendapatan tertunda)
Jalankan Operasi yang Lebih Cerdas, Lebih Cepat, dan Lebih Terhubung dengan ClickUp
Semua alat ERP berbasis AI yang kami sebutkan dilengkapi dengan keunggulan unik (USPs) untuk berbagai kasus penggunaan. Namun, jika Anda ingin perangkat lunak yang mencakup semua fitur ERP yang diperlukan plus banyak lagi, pilih ClickUp.
Sistem ini menggabungkan kolaborasi real-time, perencanaan sumber daya berbasis AI, otomatisasi proses, serta templat pelacakan sumber daya, inventaris, dan pesanan dalam satu ruang kerja yang intuitif.
Ubah dokumen menjadi alur kerja, obrolan menjadi tindakan, dan pembaruan menjadi ringkasan cerdas. Tidak memerlukan pengetahuan pemrograman atau pengalaman IT yang mendalam!
Daftar gratis dengan ClickUp hari ini, dan seluruh tim Anda akan mendapatkan kejelasan dan kendali yang mereka butuhkan dari sistem ERP berbasis AI tanpa kerumitan.