10 Generator Hashtag Instagram Terbaik untuk Meningkatkan Jangkauan dan Interaksi

Kesulitan meningkatkan performa Instagram merek Anda? Strategi hashtag Anda mungkin menjadi penyebabnya!

Pemasaran media sosial telah menjadi berkah bagi para pemasar. Namun, mencapai hasil di Instagram tidak semudah itu. Anda dapat tetap berada di depan setiap tren dan menjaga pengikut Anda tetap tertarik melalui Instagram Reels, postingan, dan cerita secara teratur.

Namun, jika Anda tidak menggunakan hashtag yang sedang tren, jalan menuju kesuksesan di platform ini bisa cukup berliku-liku.

Jadi, dalam blog hari ini, kami telah mengumpulkan 10 generator hashtag terbaik untuk Instagram yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan hashtag yang relevan dengan merek Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Generator Hashtag Instagram?

Mengapa hashtag begitu penting di Instagram? Salah satu alasannya adalah hashtag membantu Anda menjangkau audiens dengan menandai konten Anda di bawah topik yang serupa. Oleh karena itu, pilihlah alat pembuat hashtag yang tepat untuk memaksimalkan manfaat ini. Berikut caranya:

Kemudahan penggunaan: Cari aplikasi yang menawarkan antarmuka intuitif dan mudah digunakan yang menyederhanakan proses yang biasanya membosankan.

Metrik kinerja: Pilih alat yang memberikan wawasan tentang kinerja strategi hashtag Anda. Anda harus dapat menganalisis visibilitas, pengikut baru, hashtag terbaik, Pilih alat yang memberikan wawasan tentang kinerja strategi hashtag Anda. Anda harus dapat menganalisis visibilitas, pengikut baru, hashtag terbaik, audit media sosial , dan lainnya.

Penyesuaian: Pilih alat yang menawarkan penyesuaian sesuai kebutuhan Anda. Jika Anda perlu menghasilkan hashtag terkait niche tertentu, alat tersebut harus memungkinkan Anda untuk...

Pembuatan massal: Pilih aplikasi yang dapat menghasilkan hashtag relevan secara massal. Anda akan mendapatkan poin plus jika dapat mengorganisir dan mengkategorikan hashtag tersebut secara individual untuk setiap postingan Anda.

Kemampuan integrasi: Pilih aplikasi yang dapat terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi dan perangkat lain untuk Pilih aplikasi yang dapat terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi dan perangkat lain untuk pemasaran Instagram , seperti platform penjadwalan, alat analitik, alat desain, dll. Mereka membantu Anda menggunakan waktu berharga Anda dengan lebih efisien.

Generator Hashtag Instagram Terbaik

Buat hashtag yang efektif. Cek generator hashtag Instagram terbaik ini yang akan meningkatkan permainan media sosial Anda!

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek media sosial)

Hashtag dan kata kunci sudah bagus. Bagaimana dengan alat yang dapat meningkatkan proses manajemen proyek media sosial Anda? Itu dia ClickUp!

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, dan memiliki semua fitur dan fungsionalitas yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan alur kerja pembuatan dan penjadwalan konten merek Anda.

Meskipun sebagian besar alat dalam daftar hanya mampu menghasilkan hashtag, ClickUp melangkah lebih jauh.

Membuat hashtag yang sedang tren untuk Instagram dengan ClickUp Brain

Dengan ClickUp Brain — kecerdasan buatan bawaan platform — Anda dapat dengan mudah menghasilkan hashtag terbaik dan paling tren untuk semua posting Anda tanpa perlu menganalisis peringkat dan kinerjanya. Platform ini juga memungkinkan Anda memilih dan menggunakan model AI teratas seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini untuk berbagai tugas, termasuk pembangkitan hashtag, semuanya dari satu tempat.

ClickUp Docs memungkinkan Anda menyalin hashtag yang dipilih ke dalam dokumen, mengelompokkannya ke dalam kategori, dan menggunakannya kapan saja diperlukan.

Sekarang, Anda dan tim Anda dapat dengan mudah berkolaborasi melalui dokumen bersama untuk membuat posting kapan pun diperlukan, menyederhanakan proses posting konten yang biasanya merepotkan.

Tapi bagaimana jika Anda membutuhkan bantuan yang lebih komprehensif? Kenalkan ClickUp Content Workflows! Sistem alur kerja terstruktur ini memudahkan proses pembuatan konten dari tahap ideasi hingga publikasi.

Bayangkan Anda mengelola kampanye media sosial multi-platform untuk peluncuran produk.

Bekerja sama dengan tim Anda di ClickUp Docs untuk menghasilkan ide-ide postingan yang menarik

Anda mulai dengan brainstorming ide di ClickUp Docs dan mengelola tugas konten menggunakan Status Kustom ClickUp seperti “Ideasi,” “Draf,” dan “Review.” Penulis membuat posting langsung di platform sementara desainer mengunggah visual untuk persetujuan.

ClickUp Tasks melacak aktivitas ini dan memberi tahu anggota tim yang tepat saat giliran mereka untuk meninjau.

Laksanakan rencana konten Anda tanpa terlewat—jadwalkan posting Anda di ClickUp Calendar

Setelah disetujui, postingan dijadwalkan menggunakan ClickUp Calendar, memastikan campuran konten yang seimbang di berbagai platform. Anda dapat menggunakan bidang kustom untuk mengkategorikan setiap postingan berdasarkan format (carousel, reel, tweet) dan prioritas.

Selama kampanye, Dashboard ClickUp melacak interaksi dan kinerja, membantu Anda menyempurnakan strategi Anda secara real-time. Mudah, kan?

Selain itu, ClickUp menawarkan beberapa templat khusus untuk manajemen media sosial. Salah satu yang terbaik adalah Templat Jadwal Posting Media Sosial ClickUp.

Dapatkan template gratis Bagi jadwal posting konten Anda menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola dengan Template Jadwal Posting Media Sosial ClickUp.

Template ini membantu Anda mengatur jadwal posting konten untuk mengelola beberapa platform dengan efisien. Anda juga dapat:

Optimalkan konten untuk setiap platform dan lacak kinerjanya.

Sederhanakan perencanaan konten, tingkatkan kolaborasi tim, dan tingkatkan visibilitas.

Perbaiki konsistensi konten dan pelaksanaan strategi secara keseluruhan.

Tetapkan peran dan tenggat waktu untuk mempermudah proses pembuatan konten.

Pantau kinerja posting Anda dengan tampilan analitik bawaan.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa bingung pada awalnya karena banyaknya fitur yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini adalah alat all-in-one yang kami gunakan setiap hari. Kami dapat membuat ringkasan proyek yang mudah dan daftar impor terperinci secara individual sehingga kami dapat merencanakan tim layanan lapangan kami, dan menghubungkannya dengan dasbor dan ringkasan keuangan. Saya merekomendasikan ClickUp untuk berbagai tim atau bahkan untuk perencanaan individu.

Menemukan hashtag terbaik untuk konten video adalah perjuangan yang tak pernah berakhir—kecuali Anda mengetahui VEED. IO. Alat gratis ini, yang ideal untuk Instagram Reels, memungkinkan Anda menemukan hashtag dan kata kunci yang sedang tren.

Anda dapat menghasilkan hingga 20 hashtag dan tag untuk Instagram dan platform media sosial lainnya.

Jika Anda mengeluarkan beberapa dolar, Anda dapat menghasilkan skrip dan caption, menerjemahkan video, dan menghilangkan suara latar belakang yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, VEED. IO merupakan alat yang komprehensif yang memudahkan pembuatan konten bagi influencer.

Fitur terbaik VEED. IO

Buat hashtag dalam hitungan detik berdasarkan analisis konten video.

Dapatkan saran hashtag yang didukung AI untuk meningkatkan interaksi posting Anda.

Gunakan editor video bawaan untuk membuat postingan dengan mudah untuk kampanye media sosial.

Manfaatkan kustomisasi hashtag yang luas untuk konsistensi branding.

Batasan VEED. IO

Kurang analisis kinerja hashtag yang mendalam

Berfokus terutama pada konten berbasis video, sehingga membatasi fleksibilitas.

Harga VEED. IO

Gratis

Lite: $24/bulan per editor

Pro: $55/bulan per editor

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian VEED. IO

G2: 4. 6/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 3. 3/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang VEED.IO ?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Veed membuat pengeditan video tingkat profesional menjadi sangat mudah—terutama bagi kreator dan pelatih yang tidak ingin repot dengan perangkat lunak yang rumit. Saya dapat menyesuaikan ukuran untuk platform apa pun dalam hitungan detik, menambahkan banner atas bermerk, menyisipkan b-roll, dan mengatur subtitle dengan sempurna—semua dari browser saya. Rasanya dirancang untuk pemasar yang menginginkan kecepatan tanpa mengorbankan kualitas.

3. RiteTag (Terbaik untuk analisis hashtag real-time dan pelacakan kinerja)

melalui RiteTag

RiteTag dikenal karena menyarankan hashtag berdasarkan konten gambar. Aplikasi ini memproses gambar Anda, menganalisis metrik keterlibatan audiens secara real-time, dan menyarankan hashtag terbaik untuk gambar tersebut.

Selain itu, Anda dapat menggunakannya untuk mencari hashtag secara manual yang terkait dengan topik tertentu—seperti perjalanan, makanan, kebugaran, atau apa pun.

Alat ini mudah digunakan dan dinavigasi. Fitur pengkodean warna-nya mengelompokkan hashtag berdasarkan efektivitasnya. Anda dapat memilih hashtag dan menyalinnya ke clipboard untuk penggunaan instan.

Fitur terbaik RiteTag

Dapatkan analisis keterlibatan hashtag secara real-time untuk meningkatkan strategi media sosial Anda seiring waktu.

Integrasikan platform ini dengan alat AI media sosial lainnya seperti Buffer dan Hootsuite.

Dapatkan perbandingan hashtag secara instan untuk pemilihan yang lebih baik.

Gunakan saran hashtag untuk postingan media sosial berbasis gambar maupun teks.

Batasan RiteTag

Kurang dalam pelacakan tren yang mendalam di luar wawasan real-time.

Menyediakan antarmuka pengguna (UI) yang agak ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat yang lebih baru.

Harga RiteTag

Saran Hashtag: $49/tahun

Ulasan dan peringkat RiteTag

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. Ahrefs (Terbaik untuk riset hashtag mendalam dengan wawasan berbasis SEO)

melalui Ahrefs

Ahrefs dikenal karena alat riset kata kunci-nya. Tapi tahukah Anda bahwa Ahrefs juga menawarkan generator hashtag AI gratis? Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat mencari dan mendapatkan hashtag-hashtag paling populer untuk konten Anda hanya dengan beberapa klik.

Anda dapat mengunggah gambar atau mendeskripsikannya dalam beberapa kata, dan Ahrefs akan menghasilkan 10 hashtag relevan yang dioptimalkan untuk SEO. Bagian terbaiknya? Meskipun sangat powerful, alat gratis ini tidak memerlukan kurva pembelajaran—bahkan sedikit pun.

Fitur terbaik Ahrefs

Akses alat riset kata kunci dan hashtag yang powerful untuk strategi media sosial Anda.

Dapatkan analisis hashtag berbasis data menggunakan wawasan SEO yang kuat.

Pantau hashtag yang sedang tren dari postingan pesaing dengan metrik volume pencarian.

Integrasikan dengan alat SEO Ahrefs lainnya untuk strategi konten media sosial.

Batasan Ahrefs

Lebih berfokus pada SEO, sehingga kurang ramah pengguna bagi pengguna kasual.

Tidak memiliki fitur posting langsung ke Instagram atau penjadwalan.

Harga Ahrefs

Lite: $129/bulan

Standar: $249/bulan

Lanjutan: $449/bulan

Enterprise: $1.499/bulan

Ulasan dan peringkat Ahrefs

G2: 4. 5/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Ahrefs?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Pengalaman saya secara keseluruhan sangat baik. Ahrefs menyediakan semua data penting yang diperlukan untuk analisis SEO. Platform ini menawarkan analisis mendalam tentang backlink, analisis pesaing, audit situs, dan pelacak peringkat. Untuk melakukan riset pesaing, ini adalah salah satu alat terbaik.

5. Canva (Terbaik untuk pembuatan hashtag yang mudah saat mendesain postingan Instagram)

melalui Canva

Jika Anda hanya menggunakan Canva untuk mendesain konten kreatif, Anda akan terkejut betapa baiknya Canva berfungsi sebagai generator hashtag. Intuitif, mudah digunakan, dan gratis, Canva menggunakan kecerdasan buatan (AI) canggih untuk mencari hashtag teratas untuk topik Anda.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendeskripsikan konten Anda, dan generator ini akan menghasilkan hashtag terbaik untuknya, yang dikategorikan dengan rapi ke dalam bagian-bagian seperti umum, spesifik lokasi, dan sebagainya.

Hal ini menjadikannya ideal untuk konten yang detail-spesifik seperti Instagram Reels dan video YouTube. Selain itu, alat ini dapat diakses di perangkat seluler Android dan iOS.

Fitur terbaik Canva

Buat hashtag langsung dalam alur kerja desain dalam hitungan detik.

Dapatkan saran hashtag yang relevan berdasarkan konten gambar dan teks.

Dapatkan saran desain yang didukung AI bersama dengan hashtag.

Buat rekomendasi hashtag bermerek yang kuat untuk konsistensi.

Batasan Canva

Kurang memiliki analisis dan pelacakan hashtag yang canggih.

Menawarkan lebih sedikit opsi penyaringan hashtag dibandingkan dengan alat khusus.

Harga Canva

Gratis selamanya

Pro: $14,99/bulan

Tim: $29,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Canva

G2: 4. 7/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (12.500+ ulasan)

melalui Hootsuite

Alat gratis lainnya, Hootsuite’s hashtag finder, adalah solusi all-in-one yang memungkinkan Anda mengoptimalkan dan menjadwalkan posting.

Sama seperti kebanyakan alat hashtag lainnya, Anda hanya perlu mendeskripsikan postingan Anda dengan kata-kata dan menambahkan kata kunci yang relevan. Alat ini akan menghasilkan tag terbaik untuk postingan Anda.

Apa lagi? Generator hashtag Hootsuite sangat fleksibel. Selain bahasa Inggris, generator ini juga dapat menghasilkan hashtag dalam bahasa Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia. Setelah selesai, Anda dapat menyalin kata kunci tersebut dan menggunakannya untuk posting.

Fitur terbaik Hootsuite

Pantau kinerja hashtag dalam analisis media sosial.

Integrasikan alat ini dengan platform media sosial lainnya di luar Instagram.

Otomatiskan penempatan hashtag pada komentar pertama untuk meningkatkan interaksi.

Batasan Hootsuite

Membutuhkan langganan berbayar untuk analisis hashtag dan otomatisasi.

Menawarkan penemuan hashtag yang terbatas dibandingkan dengan alat mandiri.

Harga Hootsuite

Profesional: $149/bulan

Tim: $399/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Hootsuite

G2: 4. 2/5 (5.700+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (3.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hootsuite?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka bagaimana Hootsuite memudahkan penjadwalan dan pelaporan media sosial. Platform ini memudahkan pengelolaan beberapa akun, penjadwalan posting sebelumnya, dan pengambilan analisis untuk pemantauan kinerja. Antarmukanya ramah pengguna, dan integrasinya dengan alat lain seperti Zapier mempermudah otomatisasi. Selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi dengan anggota tim adalah nilai tambah yang besar!

7. OneUp (Terbaik untuk pengelolaan hashtag otomatis dengan penjadwalan media sosial)

melalui OneUp

OneUp menghasilkan hashtag yang sesuai untuk hampir semua platform media sosial—dari Instagram hingga X dan bahkan TikTok. Aplikasi ini gratis dan ramah pemula, menyarankan hingga 10 hashtag tren yang dapat Anda salin dan gunakan.

Fitur ini juga memungkinkan Anda menjadwalkan posting dan memberikan wawasan tentang interaksi hashtag, sehingga Anda dapat mengoptimalkan strategi Anda untuk kinerja kampanye yang lebih baik.

Fitur terbaik OneUp

Gunakan saran hashtag yang didukung AI untuk jangkauan optimal di media sosial Anda.

Jadwalkan hashtag untuk komentar pertama agar caption Anda lebih rapi.

Mendukung posting hashtag berulang untuk kampanye berkelanjutan.

Batasan OneUp

Tidak dilengkapi dengan pelacakan tren hashtag secara real-time

Lebih berfokus pada penjadwalan daripada penelitian hashtag yang mendalam.

Harga OneUp

Paket Pemula: $18/bulan

Menengah: $60/bulan

Pertumbuhan: $120/bulan

Bisnis: $300/bulan

Ulasan dan peringkat OneUp

G2: 4. 3/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OneUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka bagaimana saya bisa menjadwalkan posting di Twitter dan Instagram tanpa perlu khawatir tentang waktu atau membuat posting pada hari yang sama. Ini juga memberi saya ruang untuk melihat pratinjau dan mengoptimalkan tampilan posting sesuai keinginan saya.

melalui Hashtagify

Menemukan hashtag populer untuk niche yang tidak sedang tren di halaman Explore Instagram bukanlah hal yang mudah kecuali Anda seorang ahli. Namun, dengan Hashtagify, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Alat ini menyarankan hashtag berdasarkan data real-time.

Anda juga dapat memeriksa skor popularitas dan tren penggunaan hashtag untuk memastikan setiap tag unik, relevan, dan viral. Alat ini juga dilengkapi dengan fitur organisasi yang efektif dan kemampuan yang canggih. Anda dapat menemukan kategori hashtag teratas, membuat grup hashtag, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Hashtagify

Manfaatkan analisis hashtag yang mendalam dan pelacakan tren.

Analisis penggunaan hashtag pesaing untuk wawasan strategi.

Dapatkan dukungan penemuan hashtag berdasarkan lokasi untuk menjangkau audiens target Anda.

Lihat data historis tentang kinerja hashtag dari waktu ke waktu.

Batasan Hashtagify

Berfokus terutama pada Twitter dan Instagram, membatasi platform lain.

Memiliki antarmuka pengguna yang agak ketinggalan zaman

Harga Hashtagify

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Hashtagify

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. All Hashtag (Terbaik untuk menghasilkan dan menyaring ide hashtag dengan cepat)

via All Hashtag

Selanjutnya dalam daftar generator hashtag terbaik adalah All Hashtag. Keunggulan utama alat ini adalah tidak hanya menghasilkan hashtag—tetapi juga memungkinkan Anda membuatnya dari awal.

Selain itu, Anda dapat mengakses analisis canggih dan memeriksa peringkat hashtag yang sukses berdasarkan popularitasnya.

Dengan All Hashtag, Anda dapat mengelola proyek konten Anda secara komprehensif dan meningkatkan visibilitasnya. Karena juga menyediakan penghitung hashtag gratis, Anda dapat memastikan menambahkan jumlah tag yang tepat per postingan untuk menghindari risiko spam.

Fitur terbaik semua hashtag

Buat daftar hashtag secara instan dengan pencarian sederhana dan hemat waktu.

Pilih dari tiga jenis hashtag: top, random, dan live sesuai kebutuhan Anda.

Integrasikan platform ini ke berbagai platform media sosial.

Dapatkan akses gratis ke generator hashtag dasar.

Semua batasan hashtag

Hanya menyediakan analisis dasar tanpa wawasan mendalam.

Menawarkan lebih sedikit opsi penyesuaian untuk menyaring hashtag.

Semua Harga Hashtag

Harga kustom

Semua peringkat dan ulasan hashtag

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

via Tujuan Tampilan

Akhirnya, mari kita bahas tentang Tujuan Tampilan. Generator hashtag Instagram ini sangat cocok untuk mereka yang mencari alat profesional namun mudah digunakan. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menemukan hashtag yang dilarang, sehingga Anda dapat menandainya dan menghapusnya dari daftar Anda secara langsung.

Selain itu, asisten AI alat ini merupakan fitur berguna yang memberikan saran personal untuk memilih hashtag terbaik untuk postingan Anda.

Fitur terbaik untuk tujuan tampilan

Temukan hashtag yang estetis dan relevan untuk postingan Instagram Anda.

Tentukan relevansi untuk memprioritaskan hashtag yang paling efektif dan dapatkan hasil terbaik.

Salin dan buat set hashtag secara massal saat Anda sedang terburu-buru.

Batasan Tujuan Tampilan

Berfokus terutama pada relevansi estetika daripada metrik keterlibatan.

Menawarkan kustomisasi terbatas untuk hashtag yang spesifik untuk niche tertentu.

Harga untuk Tujuan Tampilan

Paket Pemula: $7/bulan

Pertumbuhan: $9/bulan

Pro: $12/bulan

Enterprise: $30/bulan

Tampilkan peringkat dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Alat Tambahan Inflact: Gunakan topik, gambar, dan URL untuk membuat hashtag kreatif dan tren. Gunakan topik, gambar, dan URL untuk membuat hashtag kreatif dan tren.

TagBlender : Buat hashtag kreatif dalam hitungan detik menggunakan kategori sederhana saja. : Buat hashtag kreatif dalam hitungan detik menggunakan kategori sederhana saja.

SISTRIX: Masukkan satu hashtag untuk membuat beberapa hashtag terkait dan hemat waktu dalam penelitian. Masukkan satu hashtag untuk membuat beberapa hashtag terkait dan hemat waktu dalam penelitian.

Dapatkan Generator Hashtag AI Terbaik!

Di dunia pemasaran Instagram yang dinamis, menggunakan strategi hashtag terbaik dapat membuat perbedaan besar. Ketika Anda menemukan hashtag yang sesuai dengan konten Anda, Anda dapat terhubung dengan audiens yang tepat, meningkatkan interaksi, dan memperbesar peluang untuk ditemukan.

Mengelola hashtag secara efektif membutuhkan perencanaan, organisasi, dan wawasan berbasis data. Baik itu melacak kinerja hashtag, menjadwalkan posting, atau mengoptimalkan strategi Anda, memiliki sistem yang tepat adalah kunci.

