Cara Menerapkan Strategi Pemasaran Efektif untuk Kesuksesan E-commerce

Orang tidak lagi berbelanja online—mereka hidup di sana. Dan merek e-commerce yang memahaminya, menang.

Ambil contoh Jacquemus. Alih-alih meluncurkan toko Monte-Carlo mereka dengan promosi dasar, mereka menciptakan fantasi klub pantai yang surreal, lengkap dengan narasi suara yang datar, visual pastel, dan sentuhan elegan yang mengarah pada kemewahan.

Tanpa influencer. Tanpa penjualan agresif. Hanya dunia palsu yang aneh tapi sempurna yang membuat semua orang membicarakannya.

Keterbatasan kreatif ini, dipadukan dengan subversi cerdas, tidak hanya menjual fashion; tetapi juga menjual emosi. Hal ini menghasilkan hit viral yang tetap populer di layar bahkan setelah kampanye berakhir.

Jika merek e-commerce Anda masih bermain aman, panduan ini menjelaskan strategi pemasaran yang benar-benar efektif saat ini.

⭐ Template Terpilih Bagi merek yang siap melampaui pola pikir kampanye demi kampanye, Template Rencana Pemasaran Strategis dari ClickUp membantu Anda melihat gambaran besar dan fokus pada tujuan jangka panjang. Template ini dirancang untuk menyelaraskan tujuan strategis dengan eksekusi taktis, dan sangat cocok untuk tim yang merencanakan sprint kuartalan atau peta jalan tahunan. Dapatkan template gratis Organisir dan lacak seluruh alur konten Anda dengan Template Manajemen Konten dari ClickUp Mengapa Anda akan menyukai template ini Tentukan tujuan kuartalan dan hasil kunci dengan tampilan OKRs untuk eksekusi yang terfokus

Gunakan Milestones untuk membagi strategi besar menjadi fase-fase yang jelas dan dapat dilacak

Lacak anggaran, jadwal, dan beban kerja tim menggunakan bidang kustom bawaan dan alat manajemen sumber daya

Apa Itu Strategi Pemasaran E-commerce?

Strategi pemasaran e-commerce merupakan panduan yang digunakan merek untuk menarik pelanggan ke toko online mereka, meyakinkan mereka untuk membeli, dan membuat mereka kembali lagi.

Strategi ini, mulai dari SEO dan pemasaran email hingga saluran media sosial dan kemitraan dengan influencer, dirancang untuk meningkatkan lalu lintas, meningkatkan penjualan online, dan menciptakan pelanggan setia.

Apa yang membuat pemasaran e-commerce unik?*

Strategi pemasaran e-commerce tidak mengikuti skenario pemasaran konvensional. Anda tidak bisa memelihara prospek selama berbulan-bulan atau menjadwalkan demo. Anda harus mendorong tindakan cepat. Inilah yang membedakannya:

Proses penjualan online sangat singkat: Tidak ada proses pemikat yang panjang. Orang menemukan produk dan membelinya dalam hitungan menit, atau sama sekali tidak. Strategi Anda harus fokus pada penjualan instan

Setiap produk membutuhkan kampanye tersendiri: Setiap SKU mungkin memerlukan pesan, kata kunci, halaman arahan, dan konten kreatif yang berbeda

Anda selalu harus menyeimbangkan permintaan dan persediaan: Mengarahkan lalu lintas ke situs tidak ada gunanya jika produk terlaris Anda kehabisan stok. Kampanye pemasaran harus selaras dengan logistik, sesuatu yang jarang dipikirkan oleh kebanyakan pemasar

Kreativitas terhambat oleh data kinerja: Dalam e-commerce, ide terbaik pun akan gagal jika tidak menghasilkan konversi. Branding menjadi prioritas kedua setelah CTR, ROAS, dan pemulihan keranjang belanja yang ditinggalkan

Kesetiaan pelanggan bisa hilang hanya karena satu pengiriman yang buruk: Retensi pelanggan mencakup berbagai aspek seperti operasional, kecepatan, kemasan, dan pengalaman pengiriman terakhir, hal-hal yang jarang disentuh oleh para pemasar

➡️ Baca Lebih Lanjut: Alat Pemasaran untuk Usaha Kecil

Tantangan Pertumbuhan E-commerce

Membangun bisnis e-commerce terdengar menarik hingga Anda mencobanya. Pertumbuhan tidak hanya mengungkap kelemahan; ia juga menciptakan kelemahan baru. Berikut tiga tantangan nyata yang jarang disadari oleh kebanyakan merek:

Pencapaian kinerja pemasaran mencapai plateau

Apa yang berhasil dengan anggaran iklan $10.000 per bulan seringkali tidak efektif saat anggaran naik menjadi $100.000. Audiens menjadi jenuh, biaya per akuisisi (CPA) meningkat, dan kampanye yang dulu menguntungkan berhenti berkembang. Pertumbuhan memaksa Anda untuk membangun ulang funnel yang sama berulang kali, bukan hanya menambah anggaran.

Hambatan operasional menghambat pemasaran

Pertumbuhan yang lebih cepat berarti lebih banyak SKU, lebih banyak pengembalian, dan lebih banyak kekacauan di belakang layar. Tiba-tiba, tim pemasaran Anda menghabiskan setengah waktunya menunggu pembaruan inventaris atau memperbaiki feed produk yang rusak. Hambatan operasional menghancurkan momentum jauh sebelum pelanggan melihat iklan.

Biaya akuisisi pelanggan menjadi lebih mahal daripada yang dihasilkan oleh program loyalitas

Merek-merek menganggap pembelian berulang akan menyeimbangkan biaya akuisisi pelanggan (CAC) yang tinggi, tetapi kebanyakan tidak menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi tersebut. Jika pelanggan existing Anda hanya membeli lagi setelah 6 bulan, arus kas Anda mungkin kolaps sebelum retensi pelanggan mulai bekerja. Pertumbuhan membutuhkan timing yang lebih baik, bukan hanya penawaran yang lebih baik.

🔍 Tahukah Anda? Rata-rata situs e-commerce mengalami tingkat penolakan keranjang belanja sebesar 70,19%. Itu bukan kesalahan ketik. Kebanyakan orang meninggalkan situs sebelum membeli—email pengingat dan kebijakan pengembalian barang dapat membantu mengembalikan pelanggan.

15 Strategi Pemasaran E-commerce Terbukti (dengan Tips Pelaksanaan)

Kesuksesan dalam pemasaran e-commerce bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan perhatian pelanggan cukup lama hingga mereka melakukan pembelian. Berikut adalah 15 taktik pemasaran e-commerce dan beberapa tips pemasaran e-commerce yang dirancang untuk mencapai kedua tujuan tersebut:

1. Libatkan influencer sebagai bagian dari cerita, bukan hanya sebagai alat penjualan

Postingan influencer tradisional sudah tidak efektif lagi; audiens hanya melewati foto produk yang dipoles.

Yang efektif saat ini adalah konten yang santai, tidak formal, dan bersifat percakapan yang meniru keputusan nyata dan dilema sehari-hari.

Misalnya, daripada mengatakan “Saya suka celana jeans ini,” Anda bisa meminta seorang influencer membuat video pendek: “Bantu saya memilih mana dari lima item ini yang akan dikembalikan.” Dia mencoba setiap item, memberikan komentar yang jujur (tetapi positif), dan pada akhirnya, “tanpa sengaja” memutuskan untuk menyimpan semuanya. Strategi pemasaran influencer ini adalah promosi terselubung yang dibungkus dalam perilaku yang relatable.

Merek pakaian Zara telah berhasil menerapkan format ini, mengubah dilema mencoba pakaian menjadi cerita mini yang viral, yang meningkatkan keterlibatan dan konversi.

💡 Tips Pro: Saat memilih influencer, jangan hanya mengejar jumlah penonton yang tinggi. Teliti target audiens mereka. Perhatikan kualitas komentar, bukan hanya jumlahnya. Apakah pengikut benar-benar terlibat, mengajukan pertanyaan, menandai teman, atau hanya meninggalkan emoji? Pikirkan dengan matang sebelum memilih influencer Anda.

2. Ubah strategi peluncuran produk

Alih-alih mempromosikan produk melalui hype hitung mundur tradisional, mulailah dengan kampanye “Apa yang ingin Anda lihat kami rilis selanjutnya?”.

Merek dapat mengumpulkan umpan balik melalui jajak pendapat di media sosial, mengurutkan opsi dalam cerita, dan membangun rasa FOMO dengan menampilkan 'pemenang dan pecundang'. Pelanggan potensial dan pembeli, karenanya, merasa memiliki produk akhir dan siap untuk melakukan pembelian.

Partisipasi menggantikan persuasi. Strategi pemasaran media sosial ini lebih efektif daripada yang Anda bayangkan.

3. Gunakan penawaran terbatas untuk menciptakan rasa urgensi dan menjual habis dengan cepat

Dalam salah satu episode Shark Tank ( Musim 14, Episode 18 ), Sophie Nistico datang dengan mereknya, See The Way I See, sebuah label pakaian yang didirikan dengan fokus pada advokasi kesehatan mental. Dia mengungkapkan bahwa koleksinya hanya dijual dalam jumlah terbatas, tanpa iklan berbayar, hanya mengandalkan komunitas, storytelling, dan strategi kelangkaan.

Dia membagikan statistik yang menakjubkan: salah satu produknya menghasilkan $260.000 dalam waktu 24 jam.

Merek tidak mengejar algoritma atau kode diskon. Merek mengandalkan permintaan nyata, antusiasme yang dibangun, dan urgensi 'jika Anda melewatkannya, itu akan hilang'. Model ini tidak hanya menciptakan hype, tetapi juga membuat setiap penjualan terasa personal.

4. Gunakan email untuk mendorong perilaku, bukan hanya promosi

Alur sambutan Anda sia-sia jika hanya berupa kode diskon 10% dan ucapan terima kasih.

Merek cerdas memanfaatkan lima email pertama untuk membentuk perilaku penelusuran, satu email untuk kategori teratas, satu lagi untuk konten buatan pengguna (UGC), dan email ketiga menampilkan ulasan yang disaring berdasarkan jenis pembeli. Ini lebih tentang mengarahkan penemuan dengan niat daripada sekadar menawarkan diskon.

➡️ Baca Selengkapnya: Strategi Pemasaran Pertumbuhan untuk Memperluas Bisnis Anda

📮 ClickUp Insight: Meskipun 78% responden survei kami sangat fokus pada penetapan tujuan, hanya 34% yang meluangkan waktu untuk merefleksikan ketika tujuan tersebut tidak tercapai. 🤔 Di situlah pertumbuhan sering kali terhenti. Dengan ClickUp Docs dan ClickUp Brain, asisten AI bawaan, refleksi menjadi bagian dari proses, bukan sekadar tambahan. Secara otomatis generate ulasan mingguan, lacak keberhasilan dan pelajaran, dan buat keputusan yang lebih cerdas dan cepat ke depannya. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas 2 kali lipat karena membangun loop umpan balik menjadi mudah saat Anda memiliki asisten AI untuk brainstorming.

5. Buat halaman arahan 'shop-by-vibe', bukan hanya kategori

Sebagian besar filter e-commerce bersifat mekanis, berdasarkan ukuran, warna, atau harga.

Namun, pelanggan yang membayar tidak berpikir seperti spreadsheet. Mereka berbelanja berdasarkan suasana hati, seperti ‘Untuk liburan akhir pekan Anda berikutnya’, ‘Suasana: Nyaman & Oversized’, ‘Hadiah di bawah $50 untuk Orang yang Anda Suka’.

Lihat halaman arahan ini dari Anice Jewellery:

via Anice Jewellery

Halaman-halaman seperti ini meniru cara orang berbelanja di toko fisik. Merek seperti Glossier dan Madewell melakukannya dengan baik dengan mengubah konteks dari ‘Apa ini?’ menjadi ‘Kapan saya akan menggunakan ini?’ Itulah yang membuat orang mengklik dan terus menggulir.

6. Ubah kebijakan pengembalian menjadi pemicu konversi

Sebagian besar pelanggan tidak membaca kebijakan pengembalian Anda, kecuali jika mereka ragu. Ubah keraguan itu dengan memasarkan kebijakan pengembalian sebagai keuntungan: “Coba tiga ukuran, simpan satu, pengembalian gratis.” Pengembalian yang mudah dan tanpa hambatan mengurangi kekhawatiran pelanggan saat berbelanja, terutama untuk produk dengan harga tinggi atau yang sensitif terhadap ukuran.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Alat Perangkat Lunak Pertumbuhan Berbasis Produk Terbaik (PLG)

7. Bangun lingkaran rujukan yang tidak terasa seperti promosi

Sebagian besar widget 'Refer a friend' diabaikan karena terasa seperti merek yang meminta bantuan.

Ubah sudut pandang. Berikan insentif kepada kedua belah pihak, tetapi posisikan pembagian sebagai bentuk kebanggaan. Misalnya, lihat bagaimana Amerisleep memiliki halaman khusus untuk referensi:

via Amerisleep

Anda juga dapat menggabungkannya dengan penawaran eksklusif terbatas waktu atau peluncuran awal. Ketika referensi terasa seperti akses daripada tugas, orang akan mempromosikan Anda tanpa perlu diminta dua kali.

8. Tingkatkan keterlibatan pelanggan dengan gamifikasi tanpa membuatnya terasa seperti permainan

Sebagian besar merek menggunakan gamifikasi untuk menarik pelanggan. Merek yang lebih cerdas menggunakan gamifikasi untuk mempertahankan mereka.

Rover melakukannya dengan baik melalui program hadiah berjenjang yang memberikan kredit untuk menulis ulasan, mendaftar untuk email, dan merekomendasikan teman.

via Rover

Yang membuatnya efektif adalah kombinasi; bukan hanya insentif pembelian, tetapi pemicu kecil dan beragam yang mengaktifkan kembali pengguna di berbagai titik kontak. Dan kredit berarti pemesanan di masa depan, yang secara alami mengarah pada perilaku berulang. Ini adalah pembentukan kebiasaan yang disamarkan sebagai kesenangan.

💡 Tips Bonus: Gunakan gamifikasi untuk mengarahkan perhatian ke area yang penting: kategori yang kurang dieksplorasi, produk baru, atau lini produk dengan CTR rendah. Berikan pengguna alasan untuk tinggal lebih lama dari 60 detik.

9. Gunakan permintaan ulasan sebagai strategi pemasaran konten

Minta ulasan bukan hanya tentang mengumpulkan bintang. Merek-merek inovatif meminta jenis ulasan yang tepat.

Alih-alih bertanya, “Bagaimana pesanan Anda?”, tanyakan hal-hal seperti: “Bagaimana ukuran produk ini sesuai dengan yang Anda harapkan?” atau “Dengan apa Anda akan memadukan produk ini?”

Prompt terstruktur ini menghasilkan konten yang dapat digunakan kembali di berbagai platform, seperti halaman produk (PDP), email, dan iklan. Misalnya, lihat email yang dikirim oleh merek bernama Sun of a Beach:

via Getsitecontrol

10. Jadikan kemasan sebagai saluran pemasaran pasca pembelian

Sebagian besar merek menghentikan pemasaran setelah produk dikirim. Merek cerdas menganggap kemasan sebagai ruang iklan berikutnya. Kemasan yang baik adalah umpan sosial—pengguna ingin membagikannya, dan pengikut ingin membelinya.

Ambil contoh Theatre. xyz, merek sepatu asal India yang berhasil menerapkan ini:

via Instagram

Kemasan bertema Shakespeare mereka tidak hanya mengantarkan produk; mereka mengantarkan momen. Dan momen-momen itu berubah menjadi jangkauan gratis melalui Instagram, video unboxing, dan komentar seperti “Link pls” dari pembeli yang sudah terpesona dengan konsepnya.

Selain itu, kemasan ini membantu mereka memanfaatkan banyak konten yang dihasilkan pengguna melalui berbagai posting di media sosial.

💡 Tips Pro: Sisipkan kode QR untuk konten eksklusif. Berikan hadiah untuk berbagi. Atau cetak pesan pribadi yang membuat pembeli merasa seperti mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi.

11. Penawaran yang ditargetkan secara geografis tanpa terasa mengganggu

Tidak ada yang ingin menerima email yang mengatakan, “Hei, kami tahu Anda berada di Milwaukee.” Namun, segmentasi geografis sangat efektif jika digunakan dengan tepat.

Merek yang menjalankan promosi berbasis cuaca (misalnya, mempromosikan perlengkapan hujan di daerah yang dilanda badai) atau kampanye regional (“Kembali tersedia di daerah Anda”) mendapatkan tingkat pembukaan dan konversi yang lebih baik daripada promosi generik. Hal ini terasa relevan dan tidak mengganggu.

12. Manfaatkan Google Shopping Ads dengan cerdas

Iklan Google Shopping menampilkan produk Anda tepat di tempat keputusan pembelian terjadi—di halaman pertama hasil pencarian. Iklan ini visual, langsung, dan memiliki tingkat konversi tinggi karena pembeli dapat melihat produk, harga, dan rating Anda sebelum mengklik.

Apa yang membuatnya lebih powerful? Konteks!

Misalnya, jika seseorang mengetik 'rok berwarna-warni' di Google, mereka tidak ingin halaman utama; mereka ingin pilihan, dan cepat. Lihat hasil pencarian Google ini di mana merek seperti Shein, ASOS, dan Temu muncul sebelum daftar organik, menguasai momen niat.

via Google

🤓 Tips Praktis: Sebelum meluncurkan kampanye produk berikutnya, lakukan audit terhadap 2–3 pesaing teratas menggunakan alat riset pesaing. Ambil strategi yang berhasil dari mereka, sempurnakan, dan optimalkan halaman arahan Anda untuk mengungguli konversi pesaing.

13. Optimalkan halaman produk untuk SEO long-tail

SEO dapat memberikan kontribusi besar terhadap tujuan pemasaran Anda — ia membantu menarik lalu lintas organik yang berkualitas dengan niat beli yang nyata. Kata kunci ekor panjang seperti ‘rok midi satin multicolor di bawah 3000’ atau ‘rok maxi berlapis katun untuk musim panas’ sesuai dengan apa yang dicari pengguna saat mereka siap untuk membeli.

Pastikan Anda:

Fokus pada optimasi halaman produk individu dengan frasa-frasa seperti ini

Pastikan riset kata kunci Anda mempertimbangkan konteks untuk menghasilkan penjualan

Tambahkan kata kunci secara alami ke dalam judul, deskripsi meta, teks alternatif, dan deskripsi produk

Misalnya, Luna Sandals menulis deskripsi unik berisikan lebih dari 500 kata untuk setiap produk, menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara pelanggan mereka mencari dan berbelanja—meningkatkan relevansi dan peringkat.

via Luna Sandals

14. Gunakan daftar tunggu produk sebagai uji coba pra-peluncuran

Daftar tunggu adalah sinyal pemasaran. Mereka membangun keinginan, menciptakan bukti sosial, dan membantu Anda memprediksi persediaan sebelum berinvestasi dalam produksi.

Hermès telah menguasai hal ini dengan tas Birkin. Anda tidak hanya membeli satu, tetapi bergabung dalam daftar tunggu, membangun hubungan dengan merek, dan menunggu giliran Anda.

Mereka tidak pernah menyesuaikan pasokan dengan permintaan. Sebaliknya, mereka menjadikan waktu tunggu sebagai bagian dari cerita. Merek tersebut menonjolkan keahlian (membutuhkan 40 jam untuk membuat satu tas), mengubah setiap item dalam daftar keinginan menjadi kampanye pemasaran merek yang halus.

Strategi kelangkaan ini telah mendorong relevansi budaya dan nilai jual kembali selama puluhan tahun. Begitu kuatnya hingga orang-orang secara harfiah, secara fisik, menunggu berjam-jam pada hari peluncuran koleksi baru:

via Sixthtone

Pendekatan ini efektif untuk merek e-commerce bahkan tanpa positioning mewah. Anda dapat menggunakan daftar tunggu untuk mengukur minat, mengurangi risiko stok berlebih, dan membangun antusiasme sebelum peluncuran. Ketika pelanggan mendaftar, mereka sudah tertarik.

💡Tips Pro: Apa yang terjadi setelah Anda memiliki data daftar tunggu yang sudah siap untuk ditindaklanjuti? Otomatiskan proses tindak lanjut. Baik Anda ingin membagi mereka ke dalam daftar email spesifik atau mempercepat beberapa pesanan, alur kerja otomatis dapat menangani semuanya. Lihat caranya. 👇🏼

15. Gabungkan produk dengan penempatan berdasarkan kasus penggunaan, bukan diskon

Alih-alih menawarkan promosi 'Beli 2, Dapat 1', ubah narasi menjadi bagaimana paket tersebut dapat bermanfaat dalam kehidupan seseorang.

Contoh: Sebuah merek perawatan kulit menggabungkan serum, tabir surya, dan pembersih wajah sebagai ‘Rutinitas 3 Langkah Setelah Berolahraga Anda’.

Anda menjual solusi, bukan hanya diskon—dan itu adalah alasan yang jauh lebih kuat untuk membeli.

Membangun strategi pemasaran e-commerce yang kuat adalah satu hal—menjaganya tetap terorganisir seiring pertumbuhan tim Anda adalah hal lain.

1. ClickUp (Pusat Komando Pemasaran Bertenaga AI All-in-One Anda)

Bagi tim e-commerce yang menghadapi volume tinggi, jadwal ketat, dan ketergantungan antar tim, ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, berfungsi sebagai penguat produktivitas.

Misalnya, ClickUp’s Marketing memberikan merek satu tempat untuk mengelola semuanya, mulai dari ide kampanye dan perencanaan influencer hingga kalender peluncuran produk dan persetujuan konten.

Dengan fitur seperti Daftar, Dokumen, Tugas, dan Tampilan Kalender, Anda dapat mengelola alur kerja di seluruh tim dan memastikan setiap departemen tetap sinkron. Baik Anda mengoordinasikan konten pengguna (UGC) untuk peluncuran produk atau melacak aset untuk kampanye musiman, semuanya tetap terhubung.

Gabungkan riset pesaing dan analisis canggih dengan satu platform berbasis kecerdasan buatan (AI)

Untuk memulai, ClickUp Brain, asisten AI ClickUp, bertindak sebagai pusat komando all-in-one untuk riset produk e-commerce, peluncuran produk, dan pengelolaan pesanan.

Temukan jawaban tidak hanya dari ruang kerja ClickUp Anda, tetapi juga dari web menggunakan ClickUp Brain

Ini dapat membantu Anda:

Pindai web secara instan untuk tren terbaru, langkah pesaing, perubahan harga, dan sentimen pelanggan, memastikan ide produk Anda selalu didasarkan pada data terkini dan dapat diterapkan

Manfaatkan beberapa model bahasa besar untuk mensintesis informasi, membandingkan sumber, dan menyoroti peluang atau risiko baru di niche Anda

Dapatkan ringkasan yang jelas dan rekomendasi yang dihasilkan oleh AI untuk memvalidasi konsep produk, memprediksi permintaan, dan mengidentifikasi celah di pasar sebelum Anda berinvestasi

Ubah temuan riset langsung menjadi tugas yang dapat dilakukan, tetapkan pemilik tugas, tentukan batas waktu, dan hubungkan dokumen atau aset terkait sehingga setiap wawasan mengarah pada langkah konkret berikutnya

Jaga seluruh tim tetap sinkron dengan pembaruan real-time, komentar, dan pelacakan kemajuan, mengurangi kesalahpahaman dan memastikan semua orang sejalan dari tahap ideasi hingga peluncuran

Tetapkan tujuan yang dapat dilacak dan catat setiap detail melalui dokumen terintegrasi

Ingin mengembangkan bisnis dan mencapai target pertumbuhan besar berikutnya? Dengan ClickUp Goals, Anda dapat membuat target spesifik seperti ‘Meluncurkan tiga kampanye influencer bulan ini’ atau ‘Meningkatkan tingkat pembukaan email menjadi 30%’, dan menghubungkannya langsung dengan tugas-tugas yang harus dilakukan.

Saat anggota tim menyelesaikan tugas, progres tujuan diperbarui secara otomatis, memberikan visibilitas dan pertanggungjawaban kepada semua orang tanpa perlu pengecekan manual.

Tetapkan dan lacak KPI e-commerce seperti peluncuran influencer atau tingkat pembukaan email dengan ClickUp Goals

Untuk memastikan semua detail kecil tetap terkendali, Anda membutuhkan dokumentasi. Saat ide produk baru atau iterasi muncul, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk ringkasan produk, Lists untuk peluncuran produk, Tasks untuk tugas, dan tampilan Kalender untuk memantau setiap tenggat waktu peluncuran.

ClickUp Docs membantu Anda:

Buat deskripsi produk, FAQ, dan salinan pemasaran yang disesuaikan dengan merek dan audiens Anda secara instan dengan AI bawaan

Ringkas kontrak supplier yang panjang, kebijakan, atau catatan rapat menjadi poin-poin yang jelas dan dapat diterapkan

Hubungkan dokumen terkait, tugas, dan aset sehingga tim Anda selalu menemukan informasi yang tepat saat membutuhkannya

Bekerja sama secara real-time dengan komentar, saran, dan konten yang dihasilkan oleh AI, menjaga semua pihak tetap sejalan dan mengurangi hambatan

Manfaatkan tren penjualan secara real-time dengan dashboard yang mudah dibuat dan tanpa kode

Setelah alur kerja Anda aktif, Dashboard ClickUp membantu Anda melihat apa yang sedang berjalan, apa yang tertunda, dan apa yang memengaruhi kinerja.

Jika ada masalah yang perlu diatasi atau pengembalian barang perlu diproses lebih cepat, gunakan ClickUp Autopilot Agents. Ini adalah rekan kerja digital Anda yang dapat menjaga pekerjaan tetap berjalan berdasarkan pemicu yang telah ditentukan sebelumnya.

Ini memungkinkan Anda untuk:

Tangani tugas-tugas manajemen pesanan yang berulang seperti memperbarui stok, membuat label pengiriman, dan mengirim notifikasi kepada pelanggan

Pastikan pesanan berjalan lancar dari pembelian hingga pengiriman dengan pembaruan status real-time

Otomatiskan penandaan dan eskalasi anomali pesanan, kehabisan stok, atau keterlambatan pengiriman

Berikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan penanganan pesanan yang lebih cepat dan akurat

Skalakan bisnis Anda dengan mudah seiring pertumbuhan volume pesanan, dengan ClickUp Agents memastikan kinerja yang konsisten

Pantau kinerja kampanye, tenggat waktu, dan kemajuan tim secara real-time dengan ClickUp Dashboards

2. Google Analytics (Terbaik untuk melacak lalu lintas web)

Google Analytics adalah alat analitik web yang kuat yang membantu bisnis e-commerce melacak dan memahami perilaku pelanggan di situs web mereka. Alat ini memberikan wawasan tentang sumber lalu lintas, tingkat bounce, tingkat konversi, dan demografi pengguna, memungkinkan bisnis untuk mengambil keputusan berdasarkan data guna mengoptimalkan upaya pemasaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

3. Hootsuite (Terbaik untuk manajemen media sosial)

Hootsuite adalah platform manajemen media sosial yang memungkinkan bisnis e-commerce untuk menjadwalkan posting, mengelola beberapa akun media sosial, dan memantau kinerja media sosial dari satu dashboard. Platform ini membantu menjaga kehadiran online yang konsisten, berinteraksi dengan pelanggan secara real-time, dan menganalisis konten mana yang paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan penjualan.

4. Shopify (Pilihan terbaik untuk membuat toko e-commerce)

Shopify adalah platform e-commerce terkemuka yang memungkinkan bisnis untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan toko online dengan mudah. Dengan templat yang dapat disesuaikan, sistem pembayaran terintegrasi, dan berbagai aplikasi, Shopify menawarkan solusi ramah pengguna untuk menjual produk secara online dan mengelola segala hal mulai dari inventaris hingga pengiriman.

5. Mailchimp (Terbaik untuk mengelola kampanye email)

Mailchimp adalah alat pemasaran email all-in-one yang membantu bisnis e-commerce membuat kampanye yang ditargetkan, mengotomatisasi email, dan mengelola daftar langganan. Alat ini sangat berguna untuk mengirim rekomendasi produk yang dipersonalisasi, email pengingat keranjang belanja, dan pesan promosi, yang semuanya membantu meningkatkan retensi pelanggan dan penjualan.

6. SEMrush (Terbaik untuk riset SEO mendalam)

SEMrush adalah alat SEO dan pemasaran digital yang membantu bisnis meningkatkan visibilitas mereka di mesin pencari. Fitur-fiturnya meliputi riset kata kunci, audit situs, dan analisis pesaing. Untuk e-commerce, SEMrush membantu mengoptimalkan daftar produk dan konten untuk menarik lalu lintas organik dan mengungguli pesaing dalam peringkat pencarian.

7. Hotjar (Terbaik untuk menganalisis lalu lintas web)

Hotjar menyediakan heatmaps, rekaman sesi, dan alat umpan balik pengguna, memungkinkan bisnis e-commerce untuk memvisualisasikan cara pengguna berinteraksi dengan situs web mereka. Bisnis dapat melakukan perubahan yang terinformasi untuk meningkatkan kegunaan, meningkatkan konversi, dan memperbaiki pengalaman berbelanja dengan mengidentifikasi di mana pengguna mengklik, menggulir, atau keluar dari situs.

8. QuickBooks (Terbaik untuk mempermudah pembayaran dan operasional terkait)

QuickBooks adalah alat akuntansi yang memudahkan pengelolaan keuangan untuk bisnis e-commerce. Aplikasi ini mengotomatisasi penagihan, melacak pengeluaran, mengelola gaji, dan menghasilkan laporan keuangan. Hal ini memastikan bisnis Anda tetap terorganisir secara finansial dan mematuhi peraturan, sehingga memudahkan pemantauan keuntungan dan perencanaan pertumbuhan.

Template siap pakai untuk memulai strategi pemasaran e-commerce Anda

Sudah siap untuk memulai? Template pemasaran yang sudah siap pakai ini menghilangkan kerumitan dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Baik Anda sedang meluncurkan produk baru, merencanakan kalender konten, atau menyelaraskan tujuan tim, templat-templat ini membantu Anda bergerak lebih cepat, tetap terorganisir, dan mencapai target Anda. Mari kita lihat beberapa templat ini:

1. Template Rencana Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan dan luncurkan kampanye multi-saluran dengan Template Rencana Pemasaran dari ClickUp

Template Rencana Pemasaran oleh ClickUp sangat cocok untuk mereka yang sedang membangun strategi pemasaran e-commerce skala penuh pertama kali atau memperbarui strategi yang sudah usang. Template ini membantu Anda membagi tujuan menjadi kampanye, menetapkan langkah-langkah aksi, dan memantau kemajuan secara real-time.

Gunakan Tampilan Waktu untuk menjadwalkan tugas kampanye dan memastikan tenggat waktu tetap terlihat oleh seluruh tim

Tetapkan KPI pemasaran yang dapat diukur menggunakan Tujuan dan Bidang Kustom untuk memantau kinerja secara real-time

Buat papan kemajuan bersama agar tim Anda selalu tahu apa yang sedang berjalan dan apa yang terhambat

2. Template Manajemen Konten ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap unggul dalam pembuatan konten, mulai dari ide hingga publikasi, dengan Template Manajemen Konten ClickUp

Mengelola konten di berbagai format, tim, dan tenggat waktu bisa menjadi rumit dengan cepat. Template Manajemen Konten dari ClickUp memberikan sistem tunggal untuk mengelola perencanaan, produksi, tinjauan, dan publikasi tanpa perlu bolak-balik. Template ini ideal untuk kalender editorial, jadwal blog, dan aset kampanye.

Gunakan tampilan papan untuk mengelola tahap konten seperti Konsep, Dalam Pengembangan, dan Dalam Revisi dengan kemudahan seret dan lepas

Buat Bidang Kustom untuk menyortir berdasarkan saluran, jenis aset, anggaran, atau penulis yang ditugaskan

Buat dashboard untuk memantau jadwal penerbitan dan kinerja di berbagai format

3. Template Pengelolaan Kampanye dan Promosi ClickUp

Dapatkan template gratis Koordinasikan setiap detail kampanye dan lacak kinerja promosi dengan Template Manajemen Kampanye & Promosi ClickUp

Jaga setiap kampanye tetap terorganisir, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil. Template Manajemen Kampanye dan Promosi ClickUp membantu Anda merencanakan setiap fase, menugaskan tanggung jawab, dan melacak kinerja—semua dari satu tempat. Ideal untuk peluncuran musiman, promosi intensif, atau upaya pemasaran multi-saluran.

Rencanakan kampanye di tampilan kalender untuk menentukan tanggal, hasil yang diharapkan, dan jadwal peluncuran

Lacak ROI menggunakan Bidang Kustom seperti tahap funnel audiens, saluran, dan status peluncuran

Gunakan otomatisasi untuk memicu langkah selanjutnya saat tugas berpindah dari konsep hingga peluncuran

Inilah yang dikatakan Chelsea Bennett, Manajer Engagement Merek di Lulu Press, tentang ClickUp:

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

4. Template Media Sosial ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan, buat, dan jadwalkan konten media sosial dengan mudah menggunakan Template Media Sosial ClickUp

Kelola semua konten media sosial Anda di satu tempat tanpa kehilangan jejak di mana konten diposting. Template Media Sosial oleh ClickUp memudahkan Anda merencanakan kampanye, membuat konten, dan berkolaborasi di berbagai platform dengan jelas dan cepat.

Gunakan Tampilan Kalender Konten untuk menjadwalkan posting dan tetap konsisten di semua saluran

Lacak status posting dengan Status Kustom seperti "Menunggu Persetujuan" atau "Dalam Proses"

Kumpulkan masukan tim dengan formulir saran konten bawaan untuk menjaga ide-ide segar terus mengalir

5. Template Kalender Konten Mingguan ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan konten Anda setiap minggu dengan Template Kalender Konten Mingguan ClickUp

Tetap unggul dalam jadwal penerbitan tanpa dokumen yang berantakan atau tenggat waktu yang terlewat. Template Kalender Konten Mingguan dari ClickUp membantu Anda merencanakan konten mingguan, melacak kemajuan, dan menyelaraskan tim—tanpa perlu menggali spreadsheet.

Organisir semua tugas berdasarkan minggu menggunakan Tampilan Konten Mingguan untuk jadwal penerbitan yang jelas

Tambahkan detail postingan dengan Custom Fields untuk keterangan, hashtag, dan aset desain

Lihat jadwal dan postingan mendatang menggunakan Tampilan Kalender untuk menghindari tumpang tindih atau celah

💫 Studi Kasus ClickUp: CEMEX, merek konstruksi global, mengurangi waktu pemasaran hingga 15% menggunakan ClickUp. Tim mereka yang terdiri dari lebih dari 50 karyawan kini mengelola kampanye, alur kerja kreatif, dan tinjauan pemangku kepentingan—semua dalam satu platform. Apa yang dulu memakan waktu berjam-jam kini dapat dilakukan dalam hitungan detik berkat otomatisasi dan visibilitas yang lebih baik. Bukti bahwa sistem inovatif dapat berkembang, bahkan di industri yang jauh dari e-commerce.

🧨 Lebih banyak template untuk memperkuat operasional pemasaran e-commerce Anda

Berikut ini beberapa template rencana bisnis e-commerce tambahan yang dapat membantu Anda brainstorming lebih cepat, menjaga branding tetap tajam, dan menguji apa yang sebenarnya efektif:

👉🏽 Template Brainstorm Peluncuran Kampanye: Ideal untuk perencanaan pra-peluncuran, template ClickUp Campaign Launch Brainstorm adalah template bergaya papan tulis yang membantu Anda mengidentifikasi target pelanggan, sudut pandang pesan, dan format kreatif sebelum kampanye diluncurkan. Gunakan bersama tim Anda untuk menyelaraskan strategi sejak awal dan menghindari kekacauan di menit-menit terakhir.

👉🏽 Template Panduan Gaya Merek: Pastikan setiap konten sesuai dengan merek Anda dengan panduan gaya yang mudah dibagikan ini. Dengan template Panduan Gaya Merek ClickUp, Anda dapat mendokumentasikan suara, nada, palet warna, penggunaan logo, dan aturan desain sehingga tim dan kontraktor Anda tidak perlu ragu tentang konsistensi merek.

👉🏽 Template Ringkasan Kampanye: Template Ringkasan Kampanye ClickUp memaparkan tujuan kampanye, saluran, jadwal, dan pesan dalam format yang jelas dan kolaboratif. Template ini sangat berguna untuk memberikan briefing kepada tim internal, freelancer, atau mitra agen tanpa perlu bolak-balik berkali-kali.

👉🏽 Template Iklan: Gunakan template iklan ClickUp untuk mengorganisir semua aset iklan, variasi teks, spesifikasi kreatif, dan detail penempatan. Template ini dirancang untuk membantu Anda menjaga konsistensi kampanye berbayar, melacak apa yang sedang direview, dan mengirimkan konten tepat waktu.

👉🏽 Template Papan Rencana Eksperimen Pertumbuhan: Lakukan eksperimen terstruktur tanpa dokumen berantakan atau data yang hilang. Template Papan Rencana Eksperimen Pertumbuhan Clickup memungkinkan Anda merancang ide uji coba, mendefinisikan metrik keberhasilan, dan mencatat hasil—semua dalam satu ruang yang mudah diperbarui dan diakses.

Bangun, Pantau, dan Skalakan Strategi Pemasaran E-commerce Anda dengan ClickUp

Menjalankan strategi pemasaran yang efektif untuk e-commerce tidak hanya membutuhkan ide-ide bagus—tetapi juga struktur, kecepatan, dan visibilitas.

Dari merencanakan peluncuran produk dan membuat kalender konten hingga melacak ROI kampanye dan memperlancar kolaborasi, ClickUp memberikan tim e-commerce semua yang mereka butuhkan untuk berkembang tanpa kekacauan yang biasa.

Template siap pakai, otomatisasi cerdas, dan kecerdasan buatan (AI) bawaan menghilangkan tebak-tebakan dan membantu Anda menjalankan strategi dengan jelas. Baik Anda meluncurkan kampanye influencer atau menjalankan iklan berbayar, ClickUp mengubah strategi menjadi sistem yang dapat diulang.

Siap untuk mengorganisir, melaksanakan, dan mengembangkan pemasaran e-commerce Anda seperti seorang profesional? Mulailah dengan ClickUp secara gratis!