Anthropic vs. OpenAI: Alat AI Mana yang Lebih Unggul?

Satu keputusan AI yang buruk dapat menghancurkan bulan-bulan kerja: tenggat waktu terlewat, produk rusak, dan tim perusahaan terpaksa mencari solusi darurat akibat protokol keamanan yang tidak memadai.

Pemimpin teknologi membutuhkan teknologi AI yang dirancang untuk menangani implementasi langsung tanpa kendala. Pemimpin bisnis menuntut sistem dengan pemahaman bahasa alami yang kuat—AI yang berfungsi di tempat yang penting, bukan hanya pada hari demo.

Anthropic dan OpenAI keduanya telah mengembangkan model yang menjanjikan inovasi, keamanan, dan kinerja. Namun, janji-janji tidak menutup kesepakatan, menghasilkan produk, atau mengembangkan bisnis.

Mari kita analisis perbandingan antara OpenAI dan Anthropic: bukan hanya headline, tetapi perbedaan nyata yang akan berpengaruh saat membangun, mengembangkan, dan menerapkan AI dengan cepat. Kita akan fokus pada model-model terpopuler mereka, yaitu ChatGPT dan Claude.

Dan, jika Anda serius memilih perusahaan AI yang benar-benar dapat mendorong kemajuan pekerjaan Anda, ClickUp memiliki kecerdasan dan kekuatan.

Anthropic vs. OpenAI dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan langsung antara kemampuan Anthropic dan OpenAI:

Fitur Anthropic OpenAI ⭐️ Bonus: ClickUp Tujuan inti Berfokus pada model AI yang aman, selaras, dan etis AI serbaguna untuk pengembang dan bisnis Jalankan proyek AI dengan dokumen, tugas, obrolan, dan pengetahuan perusahaan dalam satu tempat untuk menghilangkan penyebaran yang tidak terkendali Pendekatan unik AI kerja paling lengkap di dunia yang sefleksibel konteksnya RLHF + pelatihan multimodal—menyeimbangkan pembelajaran penguatan dan umpan balik pengguna AI kerja paling lengkap di dunia yang sama fleksibelnya dengan kesadarannya terhadap konteks Kekuatan percakapan Memori multi-putaran sangat berguna untuk percakapan panjang dan alur kerja yang detail Ekosistem ChatGPT mendukung gambar, file, data real-time, dan interaksi dinamis Dapatkan respons yang memahami konteks berdasarkan pengetahuan di lingkungan kerja Anda Alat pengembangan & API API publik terbatas (lebih berfokus pada keandalan daripada pengembangan terbuka) Antarmuka API yang andal untuk GPT, DALL·E, Codex, dan lainnya – ideal untuk integrasi AI kustom Akses semua model bahasa besar (LLMs) terbaru dari Claude hingga ChatGPT hingga Gemini dalam satu ekosistem AI terintegrasi dan powerful Dikenal terutama untuk AI Konstitusional dan penelitian yang mengutamakan keamanan Keragaman model dan alat pengembangan AI Menggabungkan AI dengan manajemen proyek dan otomatisasi Kemudahan penggunaan Antarmuka obrolan sederhana dengan kontrol terbatas Antarmuka pengguna yang ramah dengan kontrol yang fleksibel Antarmuka pengguna yang bersih dan dirancang untuk tim dari berbagai ukuran Kolaborasi tim Alur kerja penelitian mandiri dengan fitur tim yang terbatas Alat tim yang lebih baik di ChatGPT Team dan Enterprise Dokumen real-time, obrolan, dan kolaborasi tugas Kesiapan integrasi Berbasis API, integrasi bawaan terbatas Ekosistem API yang kuat dan dukungan plugin yang baik Kompatibel dengan alat seperti Slack, Notion, GitHub, dan lainnya Siapa yang cocok untuknya Peneliti AI dan tim yang berfokus pada keamanan Pengembang, startup, dan tim perusahaan Pemimpin AI, tim teknologi, dan manajer operasional yang membangun skala besar

Apa itu Anthropic?

Anthropic adalah perusahaan riset AI yang berfokus pada pengembangan model bahasa besar yang aman, andal, dan mudah diarahkan. Didirikan oleh mantan karyawan OpenAI, misi Anthropic berpusat pada keselarasan AI dan sistem AI yang dapat diarahkan, memastikan bahwa model berperilaku secara prediktif bahkan dalam situasi kompleks.

Produk utamanya adalah keluarga model Claude, yang dirancang untuk pemrosesan bahasa alami tingkat lanjut, generasi konten, dan kasus penggunaan bisnis di mana presisi dan keamanan menjadi prioritas utama.

Fitur Anthropic

👀 Tahukah Anda? Antara Oktober 2023 dan Mei 2024, skor transparansi Anthropic naik 15 poin (mencapai 51 dari 100). Itu adalah pergeseran besar menuju model yang lebih mudah dipercaya.

Transparansi berasal dari pilihan desain yang lebih cerdas, yang membuat lanskap AI lebih aman dan andal. Inilah cara Anthropic membangun AI yang andal dan mengapa pendekatan mereka menonjol.

Fitur #1: AI Berbasis Konstitusi

Alih-alih mengandalkan koreksi manusia secara terus-menerus, Anthropic melatih modelnya untuk mengikuti seperangkat prinsip etika yang tertulis. Pendekatan ini, yang disebut Constitutional AI, membantu model Claude tetap konsisten dalam tugas-tugas kompleks, sehingga tim dapat melatih AI mereka sendiri tanpa khawatir tentang perilaku yang tidak terduga.

via Anthropic

Fitur #2: Optimasi percakapan multi-putaran

Model Claude tidak hanya menjawab pertanyaan—mereka mengingat percakapan, melacak detail, dan tetap fokus seiring waktu. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang kuat bagi bisnis yang membangun alat kolaborasi AI di mana percakapan yang lebih panjang, interaksi klien, dan alur kerja tim harus tetap jelas dan terarah.

via Anthropic

Fitur #3: Pengaman keamanan AI untuk perusahaan

Anthropic berfokus pada deteksi dan perbaikan kesalahan model secara dini, sebelum kesalahan tersebut dapat menyebabkan masalah pada skala besar. Melalui evaluasi LLM yang lebih cerdas, mereka mengoptimalkan model Claude agar tetap akurat, stabil, dan siap digunakan dalam bisnis nyata, mulai dari alat internal hingga aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan.

via Anthropic

Harga Anthropic (Claude)

Gratis

Keunggulan: $20/bulan

Tim: $30/bulan/pengguna

Max: Mulai dari $100 per orang

Enterprise: Harga kustom

Apa itu OpenAI?

OpenAI adalah perusahaan riset dan penerapan kecerdasan buatan yang berfokus pada memastikan bahwa AI bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Misi OpenAI berpusat pada pengembangan sistem AI yang kompeten, aman, selaras dengan nilai-nilai manusia, dan mudah diakses oleh semua orang.

🧠 Fakta Menarik: ChatGPT dari OpenAI mencapai 100 juta pengguna lebih cepat daripada TikTok atau Instagram, menjadikannya salah satu aplikasi dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah!

Rilis utama OpenAI meliputi keluarga ChatGPT (GPT-3.5, GPT-4, dan model terbaru, GPT-4o mini, GPT-4.5, dan GPT-o3) serta alat seperti DALL·E untuk generasi gambar, Codex untuk generasi kode, dan Whisper untuk pengenalan suara.

Fitur OpenAI

👀 Tahukah Anda? Per April 2024, lebih dari 90% perusahaan Fortune 500 menggunakan teknologi OpenAI, dengan tingkat adopsi yang lebih cepat daripada era awal internet.

Tingkat adopsi ini mengatakan segalanya. Jauh dari sekadar mendapatkan momentum, model OpenAI kini menjadi alat AI default bagi pengguna sehari-hari. Inilah cara OpenAI membentuk pergeseran tersebut.

Fitur #1: Ekosistem ChatGPT

ChatGPT mungkin awalnya hanya chatbot yang menyenangkan, tetapi kini telah berkembang menjadi ekosistem lengkap yang mendukung pemrosesan gambar, analisis dokumen, pembangkitan kode, dan alat data real-time, dipercaya oleh bisnis dan pengguna sehari-hari. Jika Anda mempertimbangkan aplikasi AI terbaik untuk mendukung pekerjaan nyata, platform multimodal ChatGPT sudah mulai membentuk cara tim mengotomatisasi, menciptakan, dan berkolaborasi.

via OpenAI

Fitur #2: API dan alat pengembangan

API OpenAI memudahkan pengembang untuk mengakses model-model canggih seperti GPT, DALL ·E, dan Codex. Mulai dari bot dukungan pelanggan hingga otomatisasi desain, OpenAI memberikan tim fleksibilitas untuk membangun alat inovatif dengan cepat, seringkali ditingkatkan dengan teknik AI terbaru seperti reinforcement learning dan fine-tuning untuk hasil yang lebih baik.

via OpenAI

Fitur #3: Kustomisasi tingkat perusahaan

ChatGPT Enterprise menyediakan kontrol dan fleksibilitas yang dibutuhkan bisnis, termasuk alat admin, fitur keamanan, dan opsi deployment privat. Bagi perusahaan yang membandingkan platform AI dengan kekuatan dan privasi, OpenAI memudahkan implementasi AI tanpa menyerahkan kendali atas data sensitif.

via OpenAI

Harga OpenAI (ChatGPT)

Gratis

Plus: $20/bulan

Keunggulan: $200/bulan

Tim: $30 per pengguna per bulan

Rencana Perusahaan: Harga disesuaikan

👀 Tahukah Anda? Pada November 2023, Amerika Serikat mengumumkan pembentukan Institut Keamanan AI-nya. Institut Keamanan AI biasanya merupakan organisasi teknis yang didukung oleh pemerintah, dengan mandat utama meliputi: Melakukan evaluasi independen terhadap sistem AI canggih (misalnya, pengujian untuk penyalahgunaan, ketahanan, bias, risiko kontrol, dan dampak sosial)

Memimpin riset keamanan AI dasar untuk memperdalam pemahaman tentang risiko yang terkait dengan AI

Memfasilitasi pertukaran informasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional—secara sukarela dan teratur

Anthropic vs. OpenAI: Perbandingan Fitur

Anthropic dan OpenAI masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda, mulai dari model percakapan yang lebih aman hingga siklus inovasi yang lebih cepat. Seiring AI beralih dari proyek eksperimental menjadi alat bisnis sehari-hari, memahami detail teknis di balik platform-platform ini menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Mari kita bahas fitur-fitur yang benar-benar penting jika Anda sedang mengembangkan AI secara besar-besaran di seluruh bisnis Anda dan membutuhkannya untuk bekerja di bawah tekanan, bukan hanya teori belaka.

1. Perilaku model dan keselarasan

Model Claude dilatih dengan AI konstitusional dan dirancang untuk mengikuti serangkaian pertimbangan etis yang tertulis. Claude menunjukkan perilaku penolakan yang kuat, tingkat halusinasi yang rendah, dan kemampuan koreksi diri yang lebih baik dalam prompt yang kompleks.

Pimpinan OpenAI mengonfirmasi bahwa GPT menggunakan umpan balik pengguna, penyesuaian halus, dan lapisan moderasi untuk mengarahkan perilaku. Sistem ini terus berkembang, tetapi masih rentan terhadap jawaban berlebihan atau terlalu percaya diri pada topik yang tidak pasti.

🏆 Pemenang: Anthropic unggul dalam hal keselarasan. Model Claude secara konsisten menunjukkan perilaku yang lebih aman sejak awal, menjadikannya lebih cocok untuk kasus penggunaan berisiko tinggi di mana kepercayaan dan prediktabilitas adalah hal yang tidak dapat ditawar.

2. Kontrol perusahaan dan kustomisasi

Claude tersedia melalui API dan integrasi (Slack, Notion) tetapi tidak memiliki alat admin terpusat atau kustomisasi penuh. Saat ini belum ada opsi deployment self-hosted atau privat.

ChatGPT Enterprise menawarkan dashboard admin, izin tim, instance pribadi, dan analisis penggunaan. Model dapat disesuaikan dengan dukungan fine-tuning dan embedding.

🏆 Pemenang: OpenAI menang karena stack perusahaannya dirancang untuk skalabilitas dengan kontrol granular, deployment privat, dan kustomisasi model. Bagi tim yang menggunakan AI untuk mengelola operasi internal atau mendukung output skala besar, OpenAI jelas lebih siap.

3. Pengalaman pengembang dan fleksibilitas pengembangan

Anthropic menawarkan API Claude dengan SDK ringan dan fokus pada kesederhanaan. Ia memberikan kontrol modular yang lebih sedikit dan alat pengembangan yang terbatas di luar integrasi dasar.

OpenAI menyediakan platform pengembang lengkap—API untuk obrolan, gambar, kode, dan audio. Platform ini mendukung GPT kustom, penyesuaian, dan deployment yang mulus di berbagai aplikasi dan alur kerja.

🏆 Pemenang: OpenAI memberikan lebih banyak kebebasan bagi pengembang untuk membangun. Dengan toolset lengkap GPT, tim dapat bergerak lebih cepat dari prototipe ke produksi tanpa terkendala batas platform.

Anthropic vs. OpenAI di Reddit

Umpan balik dari dunia nyata sering kali mengungkap detail yang tidak akan Anda temukan dalam daftar fitur. Untuk memahami lebih baik bagaimana Anthropic dan OpenAI berkinerja dalam alur kerja sehari-hari, kami meneliti diskusi di Reddit di mana pengguna berbagi pengalaman langsung mereka.

Inilah yang mereka katakan.

Seorang pengguna Reddit memuji kemampuan Claude dalam menangani pekerjaan kompleks dan kreatif, menyoroti keunggulannya dalam percakapan, tugas penulisan, dan analisis teks mendalam.

Saya sangat menyukai Opus, saya menggunakannya untuk analisis kreatif dan mendalam, membantu saya memikirkan ide-ide kompleks dan penulisan dalam format panjang. Ketika versi 3.5 dirilis, saya berhenti menggunakan Opus dan, seperti kebanyakan orang, merasa frustrasi dengan pengalaman yang biasa-biasa saja sebagai pelanggan berbayar. Baru-baru ini, saya beralih kembali ke Opus dan ingat betapa hebatnya platform ini.

Saya sangat menyukai Opus, saya menggunakannya untuk analisis kreatif dan mendalam, membantu saya memikirkan ide-ide kompleks dan penulisan dalam format panjang. Ketika versi 3.5 dirilis, saya berhenti menggunakan Opus dan, seperti kebanyakan orang, merasa frustrasi dengan pengalaman yang biasa-biasa saja sebagai pelanggan berbayar. Baru-baru ini, saya beralih kembali ke Opus dan ingat betapa hebatnya platform ini.

Namun, seorang insinyur perangkat lunak membagikan bagaimana API OpenAI memudahkan integrasi AI ke dalam proyek mereka, menyoroti dukungan pengembang yang kuat dan kurva pembelajaran yang minimal dari platform tersebut.

API OpenAI sama seperti API lainnya, jadi dari segi teknis, tidak ada kurva pembelajaran. Semua endpoint, parameter, dan respons contoh telah didokumentasikan dengan baik.

API OpenAI sama seperti API lainnya, jadi dari segi teknis, tidak ada kurva pembelajaran. Semua endpoint, parameter, dan respons contoh telah didokumentasikan dengan baik.

Sementara Anthropic berfokus pada pedoman etika untuk percakapan yang lebih aman dan dukungan kreatif yang andal, OpenAI menonjol karena alat pengembangan yang cepat dan fleksibel. Pilihan yang tepat tergantung pada apakah Anda memprioritaskan keandalan kreatif atau fleksibilitas teknis.

Kenali ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Anthropic dan OpenAI

AI berkembang dengan cepat. Namun, menerapkan AI untuk pekerjaan nyata masih terasa lambat bagi banyak tim. Riset dilakukan di satu tempat, proyek dijalankan di tempat lain, dan konten membutuhkan alat ketiga untuk memulai.

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, mengubah hal itu dan meminimalkan penyebaran AI yang tidak terkendali. Platform ini menggabungkan berbagai model AI ke dalam satu platform yang mendukung manajemen tugas, generasi konten, dan otomatisasi alur kerja secara bersamaan, tanpa kerumitan menggabungkan lima aplikasi terpisah. Hasilnya? Tim mendapatkan kembali satu hari penuh setiap minggu dan menghemat 86% biaya pada saat yang sama!

Mari kita lihat bagaimana ClickUp menjadi pilihan yang lebih cerdas untuk membangun alur kerja yang didukung AI.

ClickUp’s One Up #1: Bangun alur kerja yang lebih cerdas dengan ClickUp AI Project Management

Prioritaskan, alokasikan, dan ringkas tugas secara otomatis dengan platform manajemen proyek berbasis AI ClickUp

AI sedang mengubah cara tim merencanakan, melacak, dan mengimplementasikan proyek, tetapi alat manajemen proyek tradisional masih tertinggal.

Platform manajemen proyek ClickUp mengintegrasikan AI ke setiap aspek alur kerja Anda, mulai dari pelacakan tenggat waktu secara otomatis hingga pembuatan pembaruan dan ringkasan proyek tanpa perlu mengetik manual. Inilah cara tim yang bergerak cepat tetap produktif tanpa kehilangan kendali.

📌 Berikut adalah skenario yang menunjukkan hal ini dalam praktik:

Tim Anda akan meluncurkan fitur baru minggu ini. Anda menambahkan tugas ke ClickUp dengan judul “Launch Live Collaboration in Docs.”

Dengan bantuan AI bawaan di ClickUp, Anda tidak perlu membuat subtugas secara manual. Lihat bagaimana AI secara otomatis menghasilkan langkah-langkah kunci: menentukan persyaratan, serah terima desain, tiket pengembangan, pengujian, dan deployment. Kemudian pilih subtugas yang sebenarnya ingin Anda buat dan masukkan ke sistem Anda dengan satu klik.

Otomatiskan pembuatan subtugas dari tugas ClickUp dan deskripsi tugas Anda melalui ClickUp AI

Saat tugas-tugas ini muncul di Daftar Proyek Anda, aktifkan AI Assign dan AI Prioritize Custom Fields di ClickUp. Anda sudah mengaturnya dengan prompt seperti:

“Jika deskripsi mencakup ‘bug darurat’, tandai sebagai Prioritas Tinggi”

“Berikan tugas dengan desain di judul ke Akash” (pemimpin UX Anda)

Lihat bagaimana AI secara otomatis mengisi bendera prioritas dan pemilik tugas—serta terus diperbarui secara berkala agar tidak ada yang terlewat. Hingga pertengahan minggu, pekerjaan sudah berjalan lancar dan terfokus.

Oh ya, lihat video ini untuk mengatur AI Assign dan AI Prioritize:

Di mana pun Anda berada, dari Dashboard ClickUp Anda, Anda dapat melihat Kartu AI untuk mendapatkan pembaruan tanpa perlu menganalisis angka dan grafik:

Kartu Ringkasan AI yang merangkum apa yang telah dilakukan minggu ini dan apa yang akan dilakukan selanjutnya, per orang

Kartu Pembaruan Proyek AI yang memberikan status real-time tentang kemajuan, hambatan, dan langkah-langkah berikutnya

Kartu Tanya AI kustom di mana Anda bertanya: “Apa risiko utama yang menghambat sprint ini?” Dan ClickUp AI menjawab berdasarkan konteks ruang kerja

Gunakan AI Cards di Dashboard ClickUp untuk memeriksa status dan kesehatan proyek dengan sekilas

Kartu-kartu ini dinamis. Saat tugas berubah, pembaruan status, atau hambatan muncul, Dashboard Anda akan menampilkan perubahan tersebut secara instan tanpa perlu mengedit Dashboard secara manual.

Sementara itu, tim Anda mendapatkan pembaruan harian tanpa perlu meminta berulang kali: AI Team StandUp merangkum aktivitas setiap individu menjadi ringkasan yang rapi, menghilangkan tugas menulis pembaruan.

Ketika hari Jumat tiba, rekaman layar Anda, yang juga dikenal sebagai ClickUp Clips atau catatan suara, akan secara otomatis ditranskrip dan dirangkum menjadi poin tindakan yang ringkas dan keputusan oleh AI bawaan ClickUp.

ClickUp’s One Up #2: Percepat tugas harian dengan ClickUp Brain, Brain MAX, dan Talk to Text

Dapatkan jawaban instan untuk pertanyaan dari ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Tim yang menggunakan AI dengan baik tidak hanya melakukan eksperimen. Mereka mengembangkan produk lebih cepat dengan lebih sedikit pekerjaan manual.

ClickUp Brain memungkinkan tim Anda menghilangkan pekerjaan rutin, mengurangi pergantian konteks, dan menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa perlu berpindah antar puluhan aplikasi AI. Anda mendapatkan ChatGPT, Claude, Gemini (dan lebih banyak lagi)—semua dapat diakses dalam satu antarmuka, sehingga Anda dapat memilih model yang tepat untuk setiap tugas. Misalnya, Anda dapat menggunakan GPT-4o untuk penalaran yang kompleks, beralih ke Claude untuk tugas dengan konteks panjang, atau mengandalkan Gemini saat membutuhkan kecepatan atau eksperimen.

Beralih antara beberapa LLM dari satu ruang kerja menggunakan ClickUp Brain—hemat waktu dan uang

Dengan ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, Anda dapat mengintegrasikan ruang kerja Anda—dan model bahasa besar (LLMs)—ke dalam satu platform. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara jendela ChatGPT, tab ClickUp, atau alat AI lainnya.

Berkat fitur Talk to Text di Brain MAX, Anda bisa secara harfiah berbicara untuk menciptakan pekerjaan Anda:

Diktekan rencana sprint, email, atau catatan rapat ke Brain MAX—dan teksnya akan ditranskrip, diedit, dan diformat menjadi konten yang rapi, lengkap dengan @mentions untuk rekan kerja Anda dan tautan ke tugas ClickUp atau dokumen yang relevan

Anda bicara, AI bertindak. Hingga 4 kali lebih cepat daripada mengetik

Karena Brain Max terintegrasi secara mendalam di seluruh aplikasi Anda, Anda dapat bertanya: “Apakah PR untuk halaman pekerjaan sudah digabungkan?” atau “File Figma mana yang terkait dengan tugas ini?” dan mendapatkan jawaban instan yang sesuai konteks

Jadikan suara Anda alat produktivitas dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Dari menulis draf pertama hingga merangkum catatan dan memulai tugas baru, hal ini membuat eksekusi sehari-hari terasa mudah. Anda juga dapat menggunakan templat prompt AI ClickUp untuk mengotomatisasi konten, email, dan pengaturan tugas berulang.

🗣️Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp AI:

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum thread panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, yang memungkinkan tim saya mengurangi pergantian konteks dan menggunakan lebih sedikit alat tambahan.

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum thread panjang, menyusun dokumen, dan bahkan menerjemahkan klip suara langsung di dalam tugas, yang memungkinkan tim saya mengurangi pergantian konteks dan menggunakan lebih sedikit alat tambahan.

ClickUp’s One Up #3: Tetap produktif dengan ClickUp Automations dan Autopilot Agents

Aktifkan pengalihan tugas instan berdasarkan status dengan ClickUp Automations

AI mengubah cara kerja klien dilakukan, dan tim yang mengotomatisasi proses lebih awal bergerak lebih cepat dengan kesalahan yang lebih sedikit. ClickUp Automations menggunakan AI untuk menangani serah terima tugas, tindak lanjut klien, dan pembaruan internal. Tidak perlu lagi mengejar pembaruan status atau mengingat untuk menugaskan pekerjaan, semuanya terjadi secara otomatis.

Bangun otomatisasi menggunakan bahasa biasa—tanpa pengaturan rumit atau pemrograman

Tugaskan tugas secara dinamis berdasarkan pemicu seperti formulir atau tanggal jatuh tempo

Kirim email otomatis saat status tugas berubah atau formulir dikirimkan

Gunakan templat siap pakai untuk mempercepat pekerjaan klien dan mengurangi waktu penyiapan

Pantau dan sesuaikan alur otomatisasi dengan catatan audit yang transparan

ClickUp’s One Up #4: Buat, kelola, dan kolaborasi dalam pekerjaan dengan ClickUp Docs

Organisir pengetahuan tim Anda dan hubungkan dengan alur kerja aktual menggunakan ClickUp Docs

Dokumen adalah tempat ide dimulai, tetapi tidak seharusnya menjadi tempat momentum berhenti. ClickUp Docs mengubah konten statis menjadi ruang kerja kolaboratif yang dinamis, di mana AI membantu tim menulis, mengorganisir, dan mengambil tindakan, tanpa perlu berpindah antar alat atau kehilangan konteks.

ClickUp Docs juga memudahkan Anda untuk menghasilkan pembaruan, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan, dan menghubungkan tugas secara real-time, sehingga proyek, tim, dan konten tetap sinkron.

Edit dokumen bersama dengan kolaborasi real-time dan saran cerdas

Ubah sorotan menjadi tugas yang terhubung langsung ke alur kerja Anda

Gunakan halaman bersarang dan templat untuk mengorganisir berdasarkan topik atau tim

Tambahkan tugas, tabel, embed, dan widget untuk konteks lengkap

Atur izin untuk mengontrol visibilitas dan berbagi dengan aman

🗣️ Apa yang dikatakan Julien C., seorang desainer, tentang ClickUp Docs:

Saya butuh blog untuk menulis semua hal yang saya sukai tentang ClickUp. Mereka punya SEMUA hal: Tugas (dalam tampilan daftar, tabel, papan, kalender, peta, dll), Dokumen, IA, Dashboard, otomatisasi… Anda bisa membagikan tautan publik untuk tugas atau dokumen.

Saya butuh blog untuk menulis semua hal yang saya sukai tentang ClickUp. Mereka punya SEMUA hal: Tugas (dalam tampilan daftar, tabel, papan, kalender, peta, dll), Dokumen, IA, Dashboard, otomatisasi… Anda bisa membagikan tautan publik untuk tugas atau dokumen.

ClickUp’s One Up #5: Sentralisasikan percakapan dengan ClickUp Chat

Bekerja sama di berbagai thread, tugas, dan tim di ClickUp Chat

👀 Tahukah Anda? ClickUp menemukan bahwa 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan chat sebagai alat utama untuk komunikasi tim. Namun, hampir 60% waktu kerja mereka terbuang untuk berpindah-pindah antara alat-alat ini dan mencari informasi.

Pesan bolak-balik tidak boleh menghambat pekerjaan Anda. ClickUp Chat membawa percakapan real-time ke ruang kerja Anda, sehingga tim dapat bertanya, memutuskan, dan bertindak tanpa perlu beralih alat atau kehilangan konteks.

Dengan fitur AI yang terintegrasi, ClickUp Chat membantu Anda merangkum percakapan, mengekstrak langkah selanjutnya, dan membuat tugas secara instan, sehingga ide dan eksekusi tetap berada di satu tempat.

Bicaralah di tempat kerja sebenarnya—tidak perlu lagi berpindah tab

Buat tindakan langsung dari pesan apa pun dengan satu klik

Ringkas thread panjang dengan AI untuk sampai ke intinya lebih cepat

Gunakan Chat Agents untuk mengotomatisasi tanggapan standar atau memicu alur kerja

Organisir percakapan berdasarkan tim, proyek, atau topik untuk memudahkan tindak lanjut

🗣️ Inilah yang dikatakan Thymen O. , seorang pemilik usaha kecil, tentang ClickUp Chat:

Fitur Chat terintegrasi juga membuat kolaborasi real-time sangat nyaman dan merupakan salah satu alasan saya menggunakan ClickUp setiap hari. Selain itu, otomatisasi dan alat AI menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. ”

Fitur Chat terintegrasi juga membuat kolaborasi real-time sangat nyaman dan merupakan salah satu alasan saya menggunakan ClickUp setiap hari. Selain itu, otomatisasi dan alat AI menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. ”

Bandingkan Model Sesuka Anda—Lalu Bangun dengan ClickUp

Memilih antara Anthropic dan OpenAI tergantung pada apa yang paling penting bagi Anda—keselarasan model, kecepatan inovasi, dukungan perusahaan, atau keamanan. Keduanya mendorong batas-batas dalam cara yang berbeda, dan pilihan yang tepat bergantung pada prioritas Anda.

Namun, saat waktunya beralih dari evaluasi ke implementasi, Anda membutuhkan platform untuk merencanakan, menulis, meluncurkan, dan menskalakan pekerjaan AI Anda. Di situlah ClickUp berperan.

Dengan AI bawaan, Dokumen, Chat, dan manajemen tugas—semua dalam satu tempat—ClickUp membantu Anda mengubah model hebat menjadi hasil nyata. Plus, Anda tidak perlu repot memilih antara OpenAI dan Anthropic, karena ClickUp sudah menyediakan keduanya.

Daftar ke ClickUp dan bawa proyek, tim, dan alur kerja Anda ke dalam satu ruang kerja yang powerful.