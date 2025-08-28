Campfire vs. Slack: Manakah Alat Obrolan Tim yang Lebih Baik?

Sudah bosan dengan terlalu banyak obrolan, pembaruan yang terlewat, dan berganti-ganti aplikasi sepanjang hari?

Alat seperti Slack dan Campfire dirancang untuk mengatasi hal itu, membantu tim berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama dengan lebih lancar.

Meskipun keduanya bertujuan untuk menyederhanakan komunikasi internal, keduanya bekerja secara berbeda dan cocok untuk jenis tim yang berbeda. Dalam blog ini, kami akan menguraikan apa yang ditawarkan Slack dan Campfire serta rencana langganan mereka.

Selain itu, kami akan memperkenalkan Anda pada alat bonus yang mempermudah kolaborasi untuk seluruh tim Anda, menyediakan ruang kerja di mana Anda tidak perlu repot-repot!

Campfire vs. Slack Sekilas

Ingin melihat sekilas? Berikut perbandingan Slack vs Campfire secara singkat:

Fitur Slack Campfire (melalui Basecamp) 🌼 Bonus: ClickUp Kolaborasi Saluran, Pesan Pribadi (DM), Huddles, Klip, Slack Connect, Pembaruan Real-Time, Berbagi File lebih dari 2.000 integrasi, termasuk Google Drive, Salesforce, dan fitur kecerdasan buatan (AI) Obrolan terintegrasi dengan tugas, komentar, dokumen, obrolan, papan tulis, pembaruan real-time, berbagi file, dan pengeditan dokumen kolaboratif Manajemen proyek Alur kerja kustom, pelacakan tugas dengan daftar, templat, kanvas, dan otomatisasi Berbagi file dan pesan dasar dalam proyek Basecamp lebih dari 2.000 integrasi, termasuk Google Drive, Salesforce, dan fitur kecerdasan buatan (AI) Integrasi lebih dari 1.000 integrasi, termasuk Google Drive, Slack, GitHub, dan fitur AI bawaan lebih dari 1.000 integrasi, termasuk Google Drive, Slack, GitHub, dan fitur AI bawaan Tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan manajemen proyek all-in-one, kolaborasi, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi Pencarian & riwayat Pencarian tingkat perusahaan di seluruh obrolan, file, dan alat terhubung Riwayat obrolan yang dapat dicari dengan pesan berurutan Pencarian bertenaga AI yang kuat melintasi tugas, dokumen, obrolan, lampiran, dan komentar Kemudahan penggunaan Fitur lengkap namun mungkin memerlukan proses onboarding Antarmuka sederhana, pengaturan mudah untuk tim kecil Antarmuka yang intuitif dengan tampilan yang dapat disesuaikan, cocok untuk semua ukuran tim Terbaik untuk Tim berukuran menengah hingga besar yang membutuhkan alat yang tangguh dan integrasi yang mendalam Tim kecil yang menggunakan Basecamp atau mencari komunikasi yang minimalis dan berfokus pada obrolan Tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan manajemen proyek all-in-one, kolaborasi, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi

Apa Itu Slack?

melalui Slack

Platform pesan berbasis cloud untuk manajemen proyek, Slack memudahkan komunikasi untuk tim dari berbagai ukuran.

Jika tim Anda mengandalkan percakapan berurutan yang cepat dan berbagi file bolak-balik, Anda beruntung. Platform ini dilengkapi dengan ruang khusus di mana anggota tim dapat dengan cepat mengakses informasi untuk memahami konteks proyek sejak awal.

Dengan fitur tambahan seperti saluran, pesan langsung, berbagi file, dan integrasi aplikasi, Slack menjaga percakapan tetap terorganisir dan alur kerja berjalan lancar dan efisien.

Tujuannya? Ganti thread email yang tak berujung dengan diskusi tim yang cepat dan fleksibel!

Fitur Slack

Slack menawarkan model freemium, ideal untuk tim dengan berbagai ukuran dan kebutuhan.

Platform ini dilengkapi dengan alat-alat canggih untuk membuat kerja tim lebih lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa fitur utamanya:

Fitur #1: Kolaborasi

melalui Slack

Dengan Slack, obrolan tidak tersembunyi di antara email yang tak berujung. Tim dapat berkomunikasi melalui saluran berbasis topik yang menjaga file, percakapan, dan pembaruan tetap terorganisir dan transparan. Anda dapat menginstalnya di perangkat mobile dan desktop untuk komunikasi yang lancar.

Slack Connect memperluas kemudahan yang sama untuk klien atau mitra di luar perusahaan Anda. Anda dapat mengobrol melalui teks, mengadakan Huddles pagi singkat untuk panggilan suara atau video, berbagi layar, atau membuat Clips, rekaman singkat untuk memastikan semua orang tetap terinformasi meskipun memiliki jadwal yang berbeda.

Fitur #2: Manajemen proyek

Slack menawarkan fitur manajemen proyek yang kuat untuk mengoptimalkan seluruh siklus hidup proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, semuanya dalam satu platform. Anda dapat memulai proyek dengan templat yang menyediakan saluran, daftar, kanvas, dan alur kerja yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, semuanya siap untuk disesuaikan sesuai kebutuhan Anda.

Canvases berfungsi sebagai pusat utama untuk proyek Anda, memungkinkan Anda menyematkan konten penting, berkolaborasi dengan tim melalui komentar, dan bahkan menambahkan otomatisasi untuk menyederhanakan tugas rutin. Untuk mengelola pekerjaan proyek, Lists menyediakan ruang kolaboratif bagi tim untuk melacak tugas dan tetap terorganisir.

Bersama-sama, fitur-fitur ini menciptakan lingkungan yang kohesif dan intuitif yang memudahkan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pekerjaan langsung di Slack.

Fitur #3: Integrasi

Dengan Workflow Builder, Slack memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas sehari-hari dengan mudah, mulai dari proses sederhana hingga kompleks. Slack terintegrasi dengan alat populer seperti Google Drive dan Salesforce, sehingga Anda dapat membangun alur kerja otomatis yang berfungsi langsung di dalam Slack.

Anda bahkan dapat mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja Anda, mengotomatisasi tindakan, merangkum saluran, dan menghubungkan data CRM untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

melalui Slack

Fitur #4: Informasi yang dapat dicari

Fitur pencarian enterprise Slack melampaui pencocokan kata kunci sederhana. Fitur ini menciptakan pusat pencarian terpadu dengan menghubungkan ke semua aplikasi pihak ketiga dan sumber data utama Anda, seperti Google Drive, Salesforce, dan lainnya.

Ditenagai oleh AI, fitur pencarian dapat memahami pertanyaan dalam bahasa alami dan memberikan jawaban yang komprehensif dan ringkas, bukan sekadar daftar tautan. Fitur ini juga menghormati izin pengguna, memastikan Anda hanya melihat informasi yang Anda miliki aksesnya.

Agentforce melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan agen AI otonom yang berfungsi sebagai tenaga kerja digital.

Misalnya, agen dapat dikonfigurasi untuk merespons permintaan dukungan IT, merangkum riwayat akun pelanggan dari Salesforce, dan bahkan mengotomatisasi tindakan Slack seperti membuat saluran baru untuk proyek atau memperbarui kanvas proyek dengan detail penting.

Harga Slack

Gratis Selamanya

Pro : $8,75 per bulan per pengguna

Business +: $18 per bulan per pengguna

Enterprise Grid: Harga kustom

Apa Itu Campfire?

melalui Basecamp

Campfire adalah alat obrolan grup real-time bawaan Basecamp yang dirancang untuk mempermudah komunikasi di dalam tim. Alih-alih mengandalkan email tradisional atau pesan yang tersebar, Campfire menciptakan ruang virtual terpusat di mana anggota tim dapat bertukar teks, file, potongan kode, dan ide secara real-time.

Sebagai bagian dari paket Basecamp, Campfire terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja proyek, membuat kolaborasi real-time menjadi lebih lancar dan efisien. Fitur-fiturnya sangat berguna untuk pembaruan cepat, sesi brainstorming, dan obrolan tim informal.

Fitur Campfire

Campfire menawarkan ruang kolaborasi yang sederhana dan terorganisir untuk tim kecil.

Tim dapat mengakses obrolan pribadi—atau Pings—dan menikmati riwayat obrolan tak terbatas untuk memastikan semua informasi penting disimpan untuk masa depan. Berikut ini semua yang ditawarkan Campfire:

Fitur #1: Kolaborasi

Campfire memungkinkan pesan instan antar anggota tim dalam proyek Basecamp. Tim Anda dapat berbagi pembaruan, mengajukan pertanyaan singkat, dan mengadakan diskusi informal, ideal untuk kolaborasi tanpa perlu beralih alat.

Fitur ini sangat penting untuk menjaga alur kerja yang fleksibel dan memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama. Anda dapat mengelola aliran informasi dengan menggunakan notifikasi kustom dan mention (@) untuk memberitahu anggota tim secara spesifik ketika masukan mereka diperlukan. Hal ini mencegah pesan penting hilang dalam percakapan dan memastikan respons yang tepat waktu.

Fitur #2: Manajemen proyek

melalui Basecamp

Berbagi file di Campfire sangat mudah dan intuitif. Baik itu dokumen, gambar, atau potongan kode, Anda dapat dengan mudah mengunggah dan melihat file langsung di dalam obrolan.

Hal ini menghilangkan kebutuhan akan lampiran email yang rumit atau tautan eksternal, sehingga semua komunikasi dan sumber daya proyek tetap terorganisir dengan rapi dan berada di satu tempat.

Integrasi seperti Enchant juga dapat memicu pembaruan otomatis dengan semua informasi di ruang Campfire Basecamp.

Fitur #3: Integrasi

Campfire terintegrasi dengan lebih dari 30 alat, memungkinkan tim Anda mengelola percakapan tanpa perlu berpindah antar platform.

Karena Campfire terintegrasi dengan Basecamp, Anda juga dapat menghubungkan beberapa platform pihak ketiga untuk pelacakan waktu, kontrak, proposal, dan lainnya.

Fitur #4: Informasi yang dapat dicari

melalui Basecamp

Semua percakapan di Campfire disimpan secara otomatis dan dapat dicari sepenuhnya. Hal ini menciptakan catatan historis yang komprehensif yang dapat diakses kapan saja, yang sangat berharga bagi anggota tim baru dan yang sudah ada untuk memahami situasi atau merujuk pada keputusan sebelumnya.

Untuk menjaga percakapan yang sibuk tetap terorganisir dan terfokus, Campfire menggunakan thread, memungkinkan Anda untuk memisahkan diri dari percakapan utama untuk membahas poin-poin spesifik. Hal ini memudahkan Anda untuk mengikuti beberapa diskusi secara bersamaan dan menemukan informasi yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya.

Harga Campfire

Campfire telah digabungkan ke dalam Basecamp dan tersedia untuk integrasi. Berikut adalah rincian harga Basecamp:

Gratis Selamanya

Plus : $15 per pengguna per bulan

Pro Unlimited: $299/bulan (dibayar secara tahunan)

Campfire vs. Slack: Perbandingan Fitur

Baik Slack maupun Campfire adalah alat yang dirancang untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi tim, tetapi keduanya memenuhi kebutuhan organisasi yang berbeda. Slack adalah platform kolaborasi yang kuat dan kaya fitur, ideal untuk tim besar dan alur kerja yang kompleks.

Campfire, yang telah merger dengan Basecamp, di sisi lain, berfokus pada kesederhanaan dan komunikasi real-time untuk manajemen proyek.

Mari bandingkan kedua platform ini berdasarkan fitur utama untuk melihat perbedaannya.

Fitur #1: Kolaborasi

Slack menawarkan berbagai fitur yang melampaui pesan dasar. Dengan saluran, pesan langsung, berbagi file, dan kemampuan pencarian yang kuat, tim dapat berkomunikasi dengan terorganisir dan efisien.

Campfire berfokus pada obrolan real-time dan berbagi file yang terintegrasi langsung dengan proyek, menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dan terfokus. Hal ini memastikan informasi terus mengalir secara real-time, memungkinkan Anda menyelesaikan proyek lebih cepat.

🏆 Pemenang: Campfire menang dalam putaran ini. Pendekatan terintegrasi Campfire memungkinkan komunikasi yang lebih baik tentang proyek dengan konteks yang jelas, yang ideal untuk menjaga efisiensi di berbagai departemen.

Fitur #2: Manajemen proyek

Slack, meskipun bukan alat manajemen proyek, terintegrasi dengan mulus dengan alat manajemen proyek, memungkinkan Anda menerima pembaruan dan mengelola tugas di dalam saluran Anda.

Campfire adalah fitur obrolan real-time yang terintegrasi langsung ke dalam Basecamp, platform manajemen proyek yang komprehensif. Karena merupakan bagian integral dari Basecamp, yang mencakup alat untuk daftar tugas, penjadwalan, dan berbagi dokumen, Anda mendapatkan integrasi asli secara default, sehingga tidak perlu menggunakan alat terpisah untuk pelacakan tugas atau manajemen alur kerja.

🏆 Pemenang: Campfire menjadi pilihan terbaik dalam hal ini. Fungsi Slack lebih berfokus pada kolaborasi yang lancar, sementara Campfire juga membantu mengelola jadwal proyek.

Fitur #3: Integrasi

Salah satu keunggulan utama Slack adalah kemampuannya dalam integrasi, yang memungkinkan pengguna terhubung dengan lebih dari 2.000 aplikasi pihak ketiga. Tingkat integrasi ini memastikan Slack dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja yang sudah ada, memberikan pengguna fleksibilitas untuk menggunakan alat yang sudah mereka kenal.

Meskipun Campfire sendiri (fitur obrolan) menawarkan beberapa integrasi dasar, platform Basecamp yang lebih luas memiliki jumlah integrasi yang terus bertambah, meskipun tidak sebesar Slack. Integrasi Basecamp sering dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajemen proyek bawaan platform, dengan fokus pada alat untuk pelacakan waktu, penagihan, dan pelaporan.

Anda dapat menggunakan layanan seperti Zapier untuk menghubungkan Basecamp dengan platform lain.

🏆 Pemenang: Slack mendapat poin plus di sini. Fungsi yang kaya dan fleksibilitasnya memudahkan untuk memastikan alur kerja yang lancar.

Fitur #4: Informasi yang dapat dicari

Saat mencari informasi, fitur pencarian perusahaan Slack berada di kelasnya sendiri. Bayangkan sebagai satu kolom pencarian untuk seluruh pengetahuan perusahaan Anda.

Campfire dari Basecamp, di sisi lain, membantu Anda menjaga percakapan agar tidak menjadi berantakan.

Meskipun Campfire dirancang untuk obrolan real-time dan informal, Basecamp juga memiliki Papan Pesan terpisah untuk diskusi yang lebih formal. Di sini, Anda dapat mengorganisir percakapan menjadi thread yang rapi dan mudah dibaca. Pengaturan ini memastikan bahwa keputusan proyek penting dan informasi kunci mudah ditemukan dan dirujuk kembali di kemudian hari, sehingga tidak tersesat di tengah obrolan sehari-hari.

🏆 Pemenang: Hasilnya imbang. Slack unggul dalam hal skala, sementara Campfire lebih unggul bagi mereka yang mencari ruang yang sederhana dan jelas.

Slack vs. Campfire di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk mengetahui alat mana yang lebih disukai oleh perusahaan. Saat Anda mencari perbandingan Slack vs Campfire, banyak pengguna setuju bahwa Slack memiliki rangkaian fitur yang lebih lengkap.

Meskipun Campfire ideal untuk komunikasi tim, Slack menawarkan fitur canggih yang membantu memastikan alur kerja yang lancar.

Namun, beberapa pengguna menghargai kesederhanaannya. Seorang pengguna di Reddit mengatakan,

Campfire adalah aplikasi obrolan grup yang menjanjikan yang dapat Anda gunakan di perusahaan Anda untuk berkomunikasi dengan tim Anda. Ini sederhana, dan Anda tidak akan mendapatkan fitur kompleks atau canggih seperti Slack atau Teams. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk fungsi utama—berkomunikasi dengan tim.

Campfire adalah aplikasi obrolan grup yang menjanjikan yang dapat Anda gunakan di perusahaan Anda untuk berkomunikasi dengan tim Anda.

Ini sederhana, dan Anda tidak akan mendapatkan fitur kompleks atau canggih seperti Slack atau Teams. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk fungsi utama—berkomunikasi dengan tim.

Beberapa pengguna mengeluhkan bahwa riwayat obrolan dihapus di server Slack, dan mereka merekomendasikan menggunakan Campfire untuk cadangan obrolan.

Kenalkan ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Slack dan Campfire

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menggantikan obrolan yang tersebar, thread yang terlewat, dan alat yang terputus.

Bagian terbaiknya? Percakapan, tugas, dokumen, dan kolaborasi kini semuanya berada dalam satu ruang kerja yang terintegrasi. Ini adalah semua yang tim Anda butuhkan, tanpa perlu meninggalkan aplikasi.

Mari kita jelajahi fitur-fiturnya bersama untuk melihat bagaimana Anda dapat memudahkan kolaborasi!

Keunggulan ClickUp #1: ClickUp Chat

Obrolan yang terputus, tugas yang tidak terorganisir, dan thread yang terlewatkan tidak akan lagi menjadi masalah.

Dengan ClickUp Chat, Anda dapat memulai percakapan di saluran publik untuk memastikan semua anggota tim Anda tetap terinformasi tentang apa yang sedang terjadi.

Begini cara menggunakannya:

Jangan pernah kehilangan jejak tugas: Segera alokasikan komentar ke orang yang tepat atau ubah menjadi tugas, sehingga tidak ada yang terlewat

Ubah percakapan menjadi hasil: Dengan satu klik, ubah percakapan chat menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti—tidak ada lagi tindak lanjut yang terlupakan

Jaga konteks di ujung jari Anda: Hubungkan tugas, dokumen, dan obrolan secara otomatis, sehingga tim Anda selalu memiliki gambaran lengkap

Bekerja lebih cepat dengan AI: Dapatkan saran cerdas untuk membuat tugas secara otomatis, merangkum percakapan, dan lebih banyak lagi—menghemat waktu dan tenaga Anda

Bagikan pembaruan penting: Buat Posting untuk pengumuman, pembaruan, dan diskusi agar semua orang tetap sejalan

Bertemu dan merangkum dengan mudah: Mulai panggilan dengan satu klik dan terima ringkasan otomatis yang menyoroti semua poin penting

Kolaborasi secara real-time: Gunakan Syncups untuk panggilan audio atau video langsung di dalam ClickUp—tanpa perlu alat tambahan

ClickUp One Up #2: ClickUp Tasks

Jaga agar jadwal proyek dan alur kerja tim tetap transparan dengan ClickUp Tasks

Mencari fitur yang menjaga tugas-tugas Anda tetap terorganisir untuk mengurangi bolak-balik? ClickUp Tasks mengotomatisasi pekerjaan, meningkatkan kolaborasi, dan menghubungkan semua alat produktivitas Anda, seperti Docs, Chat, dan Whiteboards, dengan AI bawaan.

Begini cara kerjanya untuk memudahkan kolaborasi tim dalam setiap tugas:

Sesuaikan tugas dengan alur kerja Anda: Gunakan Bidang Kustom, kategori, dan jenis tugas yang sesuai dengan proses unik tim Anda

Otomatisasi tugas rutin: Hemat waktu dengan penugasan tugas otomatis, pemberitahuan, dan pembaruan status—fokus pada hal yang paling penting

Sentralisasi dan efisiensi: Tambahkan tugas ke daftar proyek yang berbeda dan simpan semua diskusi di satu tempat untuk menghilangkan duplikat

Tetap update dengan perkembangan: Pantau status proyek dan wawasan kinerja secara sekilas untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Ubah masukan menjadi tindakan: Konversikan pengiriman formulir menjadi tugas secara otomatis dengan saran yang didukung AI

Prioritaskan dengan presisi: Tetapkan status dan tingkat prioritas kustom untuk memastikan tim Anda fokus pada hal yang paling penting

Visualisasikan koneksi: Hubungkan tugas-tugas terkait dengan ketergantungan untuk melihat dampak proyek dan mengelola jadwal dengan efektif

Manajemen all-in-one: Kelola tugas, kalender, pengingat, dan daftar tugas dari platform tunggal yang terintegrasi

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah asisten ruang kerja cerdas Anda, dirancang untuk memastikan tim Anda terus bergerak maju tanpa hambatan. Dengan ClickUp Brain, Anda tidak perlu lagi bingung tentang apa pun!

Cukup tanyakan, dan AI akan secara otomatis mengambil konteks dari obrolan dan tugas Anda. ClickUp Brain memastikan semua orang tetap selaras, terinformasi, dan fokus pada hal yang paling penting.

Begini cara ClickUp Brain memberikan nilai tambah dan menjaga pekerjaan Anda berjalan lancar:

Kontekstual instan, selalu siap sedia: Jangan pernah kehilangan jejak detail penting—ClickUp Brain menampilkan informasi relevan dari percakapan dan tugas Anda tepat saat Anda membutuhkannya

Kolaborasi yang mudah: Dengan menghubungkan wawasan dari obrolan dan pembaruan tugas, ClickUp Brain membantu tim Anda berkolaborasi lebih efektif dan mengambil keputusan lebih cepat

Bantuan proaktif: Dapatkan pengingat tepat waktu, saran, dan ringkasan berdasarkan diskusi yang sedang berlangsung dan aktivitas proyek, sehingga tidak ada yang terlewat

Model AI multiple untuk hasil yang lebih cerdas: ClickUp Brain memungkinkan Anda mengakses multiple model bahasa besar (LLMs) untuk memberikan respons yang paling akurat, relevan, dan nuansatif sesuai kebutuhan unik Anda

Pembuatan gambar dan dukungan kreatif: Buat gambar dan aset visual secara instan langsung dalam alur kerja Anda, membantu Anda mewujudkan ide tanpa perlu meninggalkan ClickUp

Pencarian web dan jawaban real-time: Akses informasi terkini dari web melalui Brain, sehingga Anda selalu memiliki wawasan dan data terbaru untuk mendukung keputusan Anda

Alur kerja yang efisien: Ini mengurangi pencarian manual dan perpindahan konteks, memungkinkan Anda fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi daripada mencari informasi

Bekerja sama dengan tim Anda dari mana saja menggunakan ClickUp Docs

Bagaimana jika Anda ingin mengedit secara real-time bersama anggota tim Anda? Kami juga siap membantu! ClickUp Docs membantu Anda menjaga semua informasi tetap terorganisir. Berikut cara kerjanya:

Ubah ide menjadi tindakan: Hubungkan dokumen langsung ke tugas dan proyek Anda, memastikan setiap ide terus berkembang

Buat dokumen sesuai keinginan Anda: Gunakan halaman bersarang, opsi gaya yang kaya, dan templat siap pakai untuk membuat dokumen sempurna untuk kebutuhan apa pun

Libatkan tim Anda: Organisir informasi dengan bookmark bertingkat, tabel, dan fitur lainnya—ideal untuk roadmap, wiki, dan basis pengetahuan

Kolaborasi secara real-time: Berdiskusi, mengedit, dan menyelesaikan masalah bersama dengan pengeditan langsung dan real-time

Jadikan pengetahuan sebagai prioritas utama: Tandai dokumen penting sebagai wiki agar tim Anda dapat dengan mudah mengakses dan merujuknya kapan pun diperlukan

Komentar terlewat? Tugas hilang? Keterlambatan dalam memenuhi tenggat waktu? Terlalu banyak untuk dikelola dan dikendalikan? Tapi tidak dengan ClickUp Comments. Fitur ini memungkinkan Anda menugaskan komentar yang memerlukan tindakan, sehingga anggota tim yang relevan tahu apa yang perlu dilakukan.

Setelah menyelesaikan tugas Anda, Anda dapat dengan mudah menyelesaikan komentar-komentar ini untuk menghindari kebingungan!

Inilah pendapat Marianela Fernandez, Konsultan Pengolahan Air di Eco Supplier Panamá, tentang penggunaan ClickUp:

Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi seperti notifikasi, kalender, email, dan alur kerja dalam pelaksanaan proyek, ClickUp secara efektif membuat pekerja berhenti fokus pada pemeriksaan terus-menerus berbagai mekanisme teknologi dan fokus pada tugas yang menghasilkan nilai.

Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi seperti notifikasi, kalender, email, dan alur kerja dalam pelaksanaan proyek, ClickUp secara efektif membuat pekerja berhenti fokus pada pemeriksaan terus-menerus berbagai mekanisme teknologi dan fokus pada tugas yang menghasilkan nilai.

Jadikan Komunikasi Tim Lebih Mudah dengan ClickUp!

Memilih platform komunikasi yang tepat dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya koordinasi tim dan secara langsung mempengaruhi kelancaran alur kerja.

Slack menawarkan fitur canggih dengan integrasi, pencarian lanjutan, dan komunikasi multi-saluran. Platform ini ideal jika Anda mencari aplikasi yang menggabungkan manajemen proyek dan komunikasi.

Di sisi lain, Campfire menjaga kesederhanaan dengan percakapan yang jelas, gangguan minimal, dan fokus yang tajam pada kolaborasi.

Namun, jika Anda mencari platform all-in-one untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan mengelola proyek, pertimbangkan ClickUp. Dengan ClickUp Chats, Comments, Tasks, dan Docs, Anda dapat mengubah percakapan menjadi tindakan, menjaga komunikasi tetap lancar dan pekerjaan tetap terorganisir. Ini lebih dari sekadar alat obrolan; ini adalah ruang kerja lengkap di mana tidak ada yang terlewatkan.

Jelajahi ClickUp sekarang dan ubah komunikasi tim—daftar untuk akun gratis!