Cara Membuat Google Form Anonim dalam Beberapa Langkah Saja

Jika Google Form Anda tidak benar-benar anonim, responden yang peduli privasi mungkin akan menyensor atau melewatkan formulir tersebut sepenuhnya.

Hal ini berarti Anda akan kehilangan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti dan wawasan berharga. Dalam kasus ekstrem, hal ini dapat menggagalkan tujuan utama pengiriman permintaan tersebut.

Tanpa anonimitas, kepercayaan akan hilang, kejujuran menghilang, dan Anda akhirnya mendapatkan kenyamanan palsu dan keputusan yang cacat.

Artikel ini menjelaskan secara detail cara membuat Google Forms menjadi anonim untuk menghindari kesalahan tersebut, serta kapan ClickUp Forms bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan cerdas untuk Google Forms.

Apa Arti "Anonim" dalam Google Forms?

Di Google Forms, "anonim" berarti tanggapan tidak terhubung dengan detail identitas responden—tidak ada email, nama, log IP, atau metadata.

Namun, secara default, terutama di Google Workspace, Forms dapat mengumpulkan alamat email, informasi waktu, atau bahkan fragmen IP. Untuk memastikan respons yang benar-benar anonim, Anda harus menonaktifkan pengumpulan alamat email dan informasi waktu, serta hindari penggunaan PII (Informasi Pribadi yang Dapat Diidentifikasi) dalam pertanyaan.

🧠 Fakta Menarik: Pada abad ke-19, peneliti sosial Inggris Henry Mayhew menjadi pionir dalam penggunaan sistematis wawancara dan kuesioner untuk penelitian sosial di London. Karyanya, “London Labour and the London Poor” (1851), menggunakan survei terstruktur dan kisah pribadi untuk mendokumentasikan kehidupan orang-orang kelas pekerja. Pendekatan ini menjadi dasar bagi kuesioner survei modern, menggabungkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.

Langkah demi Langkah: Cara Membuat Google Form Anonim?

Membuat Google Form anonim tidak sulit, tetapi jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin melewatkan beberapa pengaturan penting. Berikut cara melakukannya dengan benar:

Langkah 1: Buat Google Form baru

Untuk memastikan bahwa Google Form Anda benar-benar anonim, kami sarankan untuk membuat formulir kosong baru dan menerapkan pengaturan di bawah ini dari awal.

Apakah Anda tidak dapat membuat Google Form yang sudah ada menjadi anonim?

Ya, Anda bisa. Namun, membuat formulir menjadi anonim tidak menghapus data identifikasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jika Anda sebelumnya mengaktifkan pengumpulan alamat email, respons tersebut masih akan memiliki metadata yang terhubung. Anda perlu menghapus atau menyaring data tersebut secara manual jika ingin mendapatkan dataset yang sepenuhnya anonim ke depannya.

Inilah mengapa memulai dari awal adalah pilihan yang lebih aman.

Untuk membuat Google Form baru:

Tambahkan judul dan deskripsi, dan sesuaikan tampilan dan nuansa formulir sesuai keinginan Anda.

melalui Google Forms

Langkah 2: Buka tab Pengaturan di Google Form Anda

Langkah berikutnya adalah pergi ke pengaturan formulir dan nonaktifkan “Kumpulkan alamat email”. Pilih “Jangan kumpulkan” dari menu dropdown.

Ini adalah penyebab paling umum di balik formulir yang tidak anonim.

Selain itu, jangan lupa untuk melakukan hal yang sama di bagian “Pengaturan default formulir”.

Pengaturan ini sering kali diaktifkan secara default, terutama di akun organisasi (Google Workspace), untuk melacak siapa yang mengisi formulir. Namun, jika Anda ingin mendapatkan tanggapan yang jujur dan tidak disaring, sebaiknya matikan pengaturan ini.

Langkah 2: Nonaktifkan persyaratan masuk dari Google Form Anda

Selanjutnya, pastikan formulir Anda tidak memerlukan login.

Cari kotak centang yang bertuliskan “Batasi untuk pengguna di organisasi Anda” atau “Batasi menjadi 1 tanggapan”

Opsi-opsi ini mengharuskan responden untuk masuk ke akun Google, yang dapat mengungkapkan identitas mereka bahkan jika alamat email tidak dikumpulkan.

Menonaktifkan opsi-opsi ini memastikan siapa pun yang memiliki tautan dapat merespons dengan bebas dan anonim.

Langkah 3: Hindari meminta informasi pribadi (PII) dalam pertanyaan

Sekarang, periksa dengan cermat pertanyaan-pertanyaan Anda.

Hindari meminta informasi pribadi yang dapat diidentifikasi (PII) seperti nama, alamat email, departemen, atau lokasi—bahkan jika tampaknya tidak berbahaya.

🤝 Pengingat Ramah: Bahkan satu pertanyaan yang tampaknya sepele pun dapat mengungkap identitas responden, terutama dalam tim kecil atau kelompok yang erat. Aturan umum yang baik? Jika informasi tersebut tidak kritis untuk tujuan formulir Anda, sebaiknya dihilangkan.

Salah satu pengaturan yang sering terlupakan adalah cap waktu. Meskipun Google Forms secara otomatis menambahkan cap waktu ke setiap respons, hal ini menjadi masalah privasi di lingkungan tertutup—seperti saat Anda melakukan survei terhadap tim beranggotakan sepuluh orang dan seseorang mengirimkan respons pada waktu yang diketahui.

Jika Anda khawatir tentang hal ini, Anda selalu dapat mengekspor respons ke Google Sheet dan menghapus kolom cap waktu sebelum menganalisis data.

Langkah 5: Lakukan uji coba

Sebelum membagikan formulir Anda secara luas, lakukan uji coba singkat. Buka formulir tersebut di browser incognito atau kirimkan ke alamat email pribadi Anda. Kirimkan respons dan periksa data apa saja yang sebenarnya terekam.

Apakah ada alamat email, login, atau metadata tersembunyi yang terhubung? Pemeriksaan cepat ini dapat mendeteksi kebocoran data yang tidak disengaja sebelum menjadi masalah.

Langkah 6: Beritahukan bahwa formulir ini memang anonim

Akhirnya, sampaikan dengan jelas kepada audiens Anda bahwa formulir ini anonim. Tambahkan kalimat di bagian atas formulir: “Tidak ada nama, alamat email, atau informasi identitas lain yang dikumpulkan. Tanggapan Anda sepenuhnya anonim.”

Ketika responden tahu bahwa privasi mereka dihormati, mereka jauh lebih mungkin untuk menjawab dengan jujur.

🧠 Fakta Menarik: Penelitian menunjukkan bahwa anonimitas mendorong kejujuran dengan mengurangi bias keinginan sosial — responden tidak berusaha memberikan jawaban "yang benar" atau menghindari penilaian.

Bonus: Tips untuk formulir anonim

Bahkan jika Anda sudah menguasai pengaturan teknisnya, cara Anda merancang formulir sama pentingnya dalam mendorong respons yang jujur.

Berikut beberapa tips pro:

Jaga nada pertanyaan Anda tetap netral

Hindari pertanyaan yang terasa mengarahkan atau menghakimi. Hal ini memungkinkan umpan balik yang jujur tanpa membuat orang merasa terpojok atau terintimidasi.

📌 Contoh: ⚠️ Alih-alih: “Apa yang salah dengan proses onboarding saat ini?”✅ Coba: “Bagaimana Anda mendeskripsikan pengalaman Anda dengan proses onboarding saat ini?” ⚠️ Alih-alih: “Mengapa Anda tidak menggunakan alat internal kami lebih sering?”✅ Coba: “Faktor apa saja yang memengaruhi seberapa sering Anda menggunakan alat internal kami?” ⚠️ Alih-alih: “Apa masalah yang Anda hadapi dengan rekan kerja Anda?”✅ Coba: “Bagaimana Anda mendeskripsikan kolaborasi dalam tim Anda?”

Gunakan pertanyaan terbuka secara terbatas

Meskipun dapat mengungkap wawasan berharga, pertanyaan terbuka lebih mudah diidentifikasi, terutama dalam kelompok kecil di mana gaya penulisan atau pilihan kata tertentu dapat mengungkap identitas seseorang. Jika Anda tetap menggunakan pertanyaan terbuka, ingatkan pengguna untuk tidak menyertakan identitas pribadi dalam jawaban mereka.

Sebuah pendapat menarik di Reddit dalam konteks survei tempat kerja menyoroti:

Mantan Manajer Tingkat Tinggi (200 bawahan langsung/tidak langsung) di sini. Secara umum, mereka anonim. Namun, orang cenderung memiliki cara berbicara yang mudah dikenali, jadi tidak sulit untuk mengetahui siapa yang mengatakan apa. Jika Anda memberikan umpan balik langsung, perhatikan kata-kata yang Anda gunakan dan tata bahasa Anda.

Mantan Manajer Tingkat Tinggi (200 bawahan langsung/tidak langsung) di sini. Secara umum, mereka anonim. Namun, orang cenderung memiliki cara berbicara yang mudah dikenali, jadi tidak sulit untuk mengetahui siapa yang mengatakan apa. Jika Anda memberikan umpan balik langsung, perhatikan kata-kata yang Anda gunakan dan tata bahasa Anda.

Seorang pengguna lain setuju:

…gaya penulisan sangat berbeda-beda. Saya bekerja di sistem tiket sepanjang hari. Mereka bisa menghapus nama dari semua tiket, dan saya masih bisa menebak siapa rekan kerja saya yang menulis apa dengan akurasi sekitar 90%. Jadi, jika Anda menulis beberapa paragraf umpan balik dalam survei dan atasan Anda familiar dengan gaya penulisan Anda, mereka akan tahu itu Anda, tanpa perlu perangkat lunak pelacakan.

…gaya penulisan sangat berbeda-beda. Saya bekerja di sistem tiket sepanjang hari. Mereka bisa menghapus nama dari semua tiket, dan saya masih bisa menebak siapa rekan kerja saya yang menulis apa dengan akurasi sekitar 90%. Jadi, jika Anda menulis beberapa paragraf umpan balik dalam survei dan atasan Anda familiar dengan gaya penulisan Anda, mereka akan tahu itu Anda, tanpa perlu perangkat lunak pelacakan.

Uji coba formulir Anda

Akhirnya, uji formulir Anda dengan kelompok kecil terlebih dahulu. Hal ini akan membantu Anda mendeteksi masalah teknis atau masalah privasi sebelum peluncuran penuh. Ini juga akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda serius dalam menjaga anonimitas mereka.

👀 Tahukah Anda? Dalam survei anonim, mengumpulkan terlalu banyak detail demografis dapat secara tidak langsung mengidentifikasi responden, menimbulkan masalah privasi. Protokol statistik terkadang diperlukan untuk menjaga keamanan data.

Batasan Penggunaan Google Forms

Meskipun Google Forms gratis dan mudah diakses, ada beberapa keterbatasan, terutama jika Anda ingin menjalankan survei online anonim dan profesional.

Pertama, ternyata sangat mudah secara tidak sengaja mengumpulkan data pribadi.

Fitur seperti “Kumpulkan alamat email” atau “Batasi hingga 1 tanggapan” terkadang diaktifkan secara otomatis berdasarkan pengaturan admin Google Workspace Anda. Artinya, meskipun Anda berpikir telah menonaktifkannya, fitur tersebut mungkin tetap berlaku dalam konteks organisasi tertentu.

Kedua, tidak ada fitur penyembunyian alamat IP bawaan.

Google mengklaim bahwa mereka tidak menyimpan alamat IP dalam respons formulir, tetapi Anda tidak akan menemukan dokumentasi resmi yang mengonfirmasi atau mengontrol cara data ini diolah di belakang layar. Di industri yang mengutamakan kepatuhan atau sensitivitas data—seperti kesehatan, HR, atau pendidikan—ketidakjelasan ini merupakan risiko.

Ketiga, pelaporan dan otomatisasi terbatas.

Google Forms bukanlah alat otomatisasi formulir yang lengkap. Anda perlu mengandalkan Sheets atau alat pihak ketiga untuk memvisualisasikan hasil, mengatur pengingat, atau memicu langkah berikutnya—semua fitur ini tidak dioptimalkan untuk alur kerja yang mengutamakan privasi.

Ada cara yang lebih baik? Tentu saja!

Mari kami tunjukkan bagaimana ClickUp Forms mengatasi semua batasan ini, dan bahkan lebih dari itu!

Google Forms vs. ClickUp Forms: Mana yang Lebih Baik untuk Umpan Balik Anonim?

Fitur Google Forms ClickUp Forms Anonim sepenuhnya secara default ❌ Tidak selalu (mungkin mengumpulkan alamat email atau data organisasi secara default) ✅ Otomatisasi bawaan untuk secara otomatis menugaskan, menandai, memberi notifikasi, dan memperbarui status tugas berdasarkan respons Kontrol atas pengumpulan data ⚠️ Terbatas; harus menonaktifkan pengumpulan email dan masuk secara manual ✅ Kontrol penuh; tidak ada data yang dikumpulkan kecuali Anda menambahkan bidang Konversi formulir menjadi tugas ❌ Tidak; memerlukan ekspor manual ke Sheets ✅ Terintegrasi; setiap respons menjadi tugas Otomatisasi & integrasi alur kerja ⚠️ Terbatas. Membutuhkan alat pihak ketiga ✅ Otomatisasi bawaan untuk secara otomatis menugaskan, menandai, memberi notifikasi, dan memperbarui status tugas berdasarkan respons Izin & berbagi ⚠️ Terhubung ke akun Google/organisasi secara default ✅ Formulir publik atau privat, dengan izin yang dapat disesuaikan secara detail Penyesuaian antarmuka pengguna (UI) ❌ Kontrol branding atau tata letak minimal ✅ Header kustom, warna, label bidang, dan pengalihan Laporan & dasbor ⚠️ Membutuhkan Sheets atau Add-ons ✅ Dashboard ClickUp & AI ClickUp untuk analisis Terbaik untuk Pengumpulan data sederhana dan sekali pakai Umpan balik anonim dengan alur kerja, pengalihan tugas, dan kontrol privasi

Cara Menggunakan ClickUp Forms (tanpa mengorbankan privasi)

Jika Google Forms terasa seperti kompromi antara kemudahan penggunaan dan privasi, ClickUp Forms menawarkan alternatif yang lebih bersih dan aman. Hal ini terutama berlaku saat Anda mengumpulkan umpan balik sensitif atau ingin lebih mengontrol alur kerja Anda.

Dengan ClickUp Forms, tidak ada risiko secara tidak sengaja mengumpulkan alamat email atau menghubungkan respons dengan identitas pengguna kecuali Anda secara sengaja memilih untuk melakukannya. Anda yang menentukan data apa yang diminta dan apa yang tidak disimpan. Tidak ada pengaturan pelacakan tersembunyi. Dan, karena respons langsung terintegrasi ke dalam ClickUp Workspace Anda sebagai Tugas, Anda dapat mengelola umpan balik tanpa perlu berpindah-pindah alat.

Begini cara membuat formulir anonim yang aman dan sesuai dengan alur kerja Anda di ClickUp:

1. Tambahkan Tampilan Formulir

Navigasi ke Space, Folder, atau List yang relevan di dalam ClickUp tempat Anda ingin mengumpulkan respons.

Klik ikon ➕ Lihat atau “+”, lalu pilih Formulir. Jika Anda memulai dari tingkat Space atau Folder, Anda akan diminta untuk memilih daftar mana yang akan menerima respons formulir sebagai Tugas ClickUp.

Tambahkan tampilan formulir di ClickUp untuk mengumpulkan respons dan mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti

Cara lain untuk membuat tampilan formulir adalah dari Sidebar.

Dari Sidebar , arahkan kursor ke sebuah Space dan klik ikon plus. Atau, arahkan kursor ke sebuah List, klik menu titik tiga…, lalu pilih Buat baru

Pilih Formulir

Dari jendela "Buat Formulir", pilih templat atau pilih "Mulai dari awal" untuk membuka formulir kosong

Buat tampilan formulir dari sidebar ClickUp Anda

2. Pilih daftar tujuan dengan cermat

Setiap pengiriman formulir akan menjadi tugas baru dalam daftar yang Anda pilih.

Berpikir secara strategis—jika Anda mengumpulkan umpan balik tim, arahkan semua umpan balik ke daftar "Feedback Intake" yang khusus. Dengan cara ini, Anda dapat mengelola, memprioritaskan, dan menugaskan pekerjaan tanpa hambatan tambahan.

3. Desain formulir Anda dalam Mode Bangun

Setiap ClickUp Form dilengkapi dengan tiga mode:

Buat: Untuk menambahkan pertanyaan

Pengaturan: Untuk menyesuaikan pengaturan pengiriman dan desain tata letak

Pratinjau: Untuk melihat pratinjau Formulir Anda sebelum membagikannya

Mode Build drag-and-drop ClickUp memudahkan kustomisasi. Tambahkan bidang kustom seperti teks, dropdown, kotak centang, tanggal, dan lainnya untuk mencatat respons.

Tambahkan bidang kustom di ClickUp Forms menggunakan pembuat formulir seret dan lepas

Anda dapat dengan mudah menyeret bidang ke tata letak pratinjau. Ubah nama atau urutkan bidang tersebut dengan mudah menggunakan klik dan seret.

Ingin seseorang menandatangani sesuatu? Tambahkan unggahan file. Ingin penilaian? Gunakan skala numerik atau dropdown.

💡 Tips Pro: Jika Anda mengumpulkan masukan berkelanjutan—seperti saran karyawan, tinjauan tim, atau umpan balik produk —Template Formulir Umpan Balik ClickUp menyediakan dasar yang kokoh. Dirancang untuk mengumpulkan umpan balik kualitatif dan secara otomatis mengorganisirnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, sehingga tidak ada yang terlewat. Sesuaikan formulir sesuai dengan bahasa tim Anda dan atur otomatisasi untuk penyaringan. Ini adalah cara mudah untuk menjaga alur umpan balik tetap berjalan tanpa pekerjaan administratif tambahan.

4. Konfigurasikan pengaturan dan otomatisasi

Di bawah tab Pengaturan, Anda dapat secara otomatis menugaskan tugas pengiriman formulir kepada anggota tim, menerapkan templat tugas, menetapkan prioritas dan tanggal jatuh tempo, atau menandai tugas untuk pengalihan.

Tetapkan penugas, tanggal jatuh tempo, tingkat prioritas, dan lebih banyak lagi di dalam ClickUp Forms Anda untuk memastikan tugas-tugas yang dihasilkan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan

Pengguna dengan paket Business Plus dan Enterprise juga dapat menyembunyikan merek ClickUp, mengalihkan responden setelah pengiriman, dan fitur lainnya.

5. Terapkan logika kondisional (jika diperlukan)

Anda juga dapat menambahkan logika kondisional ke formulir Anda. Artinya, formulir akan menyesuaikan diri secara dinamis untuk menampilkan atau menyembunyikan bidang berdasarkan jawaban sebelumnya.

Gunakan logika kondisional di ClickUp Forms untuk mengumpulkan wawasan yang relevan dan dapat ditindaklanjuti

💡 Tips Pro: Menambahkan logika kondisional ke formulir ClickUp Anda adalah cara sederhana untuk mengurangi tingkat penolakan dan pengiriman yang tidak lengkap dengan menjaga formulir tetap singkat, jelas, dan tepat sasaran.

📌Contohnya, katakanlah Anda sedang membuat formulir umpan balik produk internal. Anda bisa memulai dengan pertanyaan dropdown: “Jenis umpan balik apa yang Anda kirimkan?”

Opsi: Bug, Permintaan Fitur

Sekarang, tergantung pada pilihan yang dipilih oleh responden, Anda dapat menggunakan logika kondisional untuk menampilkan hanya bidang yang relevan dengan pilihan mereka:

Jika mereka memilih "Bug" , tampilkan bidang seperti: Fitur apa yang Anda gunakan saat masalah terjadi? (Daftar dropdown) Langkah-langkah untuk mereproduksi bug (Teks paragraf) Unggah tangkapan layar atau rekaman layar (Unggah file)

Fitur mana yang Anda gunakan saat masalah terjadi? (Pilihan dropdown)

Langkah-langkah untuk mereproduksi bug (Teks paragraf)

Unggah tangkapan layar atau rekaman layar (Unggah file)

Jika mereka memilih "Feature Request" , tampilkan: Jelaskan fitur yang ingin Anda lihat (Teks paragraf) Masalah apa yang akan diselesaikan oleh fitur ini untuk Anda? (Jawaban singkat) Seberapa penting fitur ini bagi alur kerja Anda? (Pilihan dropdown atau skala penilaian)

Jelaskan fitur yang ingin Anda lihat (Teks paragraf)

Masalah apa yang akan diselesaikan ini untuk Anda? (Jawaban singkat)

Seberapa penting fitur ini bagi alur kerja Anda? (Pilihan dropdown atau skala penilaian)

Fitur mana yang Anda gunakan saat masalah terjadi? (Pilihan dropdown)

Langkah-langkah untuk mereproduksi bug (Teks paragraf)

Unggah tangkapan layar atau rekaman layar (Unggah file)

Jelaskan fitur yang ingin Anda lihat (Teks paragraf)

Masalah apa yang akan diselesaikan ini untuk Anda? (Jawaban singkat)

Seberapa penting fitur ini bagi alur kerja Anda? (Pilihan dropdown atau skala penilaian)

6. Gaya, pratinjau, dan publikasikan

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menyesuaikan tampilan formulir ClickUp Anda menggunakan gambar sampul? Anda juga dapat menambahkan warna merek Anda dan menyesuaikan opsi tata letak.

Sesuaikan ClickUp Forms dengan tema terang atau gelap dan warna merek Anda untuk sentuhan personal

Setelah itu, beralih ke Mode Pratinjau untuk pemeriksaan akhir.

Untuk mempublikasikan Formulir Anda:

Buka Formulir

Di pojok kanan atas, klik "Published"

Setelah dipublikasikan, formulir Anda siap untuk dibagikan.

7. Bagikan dan kumpulkan tanggapan

Kirim formulir melalui URL yang dapat dibagikan atau sematkan di situs web Anda. Sesuai dengan kebutuhan privasi Anda, Anda dapat memilih untuk membuatnya dapat diakses secara publik atau membatasi akses hanya untuk pengguna ruang kerja yang terautentikasi.

Bagikan ClickUp Forms dengan hanya mengklik tautan salin dan membagikannya

🎯 Penting: Responden akan mengirimkan respons tanpa perlu login kecuali Anda secara eksplisit meminta alamat email.

8. Kelola pengiriman sebagai tugas

Setiap pengiriman secara otomatis ditambahkan sebagai Tugas ClickUp ke Daftar yang Anda tentukan, sepenuhnya dapat diaudit dan dapat ditindaklanjuti.

Berbeda dengan Google Forms, Anda dapat menerapkan ClickUp Automations pada respons ini, seperti menugaskan respons ke manajer, menandai tim, atau memperbarui status. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk mengekspor data secara manual atau mengejar tindak lanjut.

Buat otomatisasi ClickUp kustom untuk memberi tahu Anda saat menerima respons formulir baru atau otomatisasi pengalihan respons ke anggota tim yang bertanggung jawab

9. Visualisasikan dan analisis

Gunakan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan pengiriman yang masuk—lacak volume respons, kategorikan berdasarkan Bidang Kustom, dan pantau kemajuan. Jika Anda membutuhkan wawasan yang lebih mendalam, Anda juga dapat meminta ClickUp Brain, asisten AI yang sadar konteks dari ClickUp, untuk menganalisis respons formulir langsung di Workspace Anda untuk tema atau sentimen.

Analisis data pengiriman formulir secara real-time dan dapatkan wawasan AI dengan ClickUp Brain

Ya, Anda tidak perlu repot-repot mengekspor data formulir dari Google Forms ke Google Sheets!

Ini adalah keunggulan utama menggunakan ClickUp Forms dibandingkan Google Forms: sentralisasi alur kerja formulir Anda. Anda mengumpulkan input dengan aman dan privat, secara otomatis menugaskan pekerjaan tindak lanjut, dan mempertahankan visibilitas dan kontrol penuh atas proses—semua dalam platform ClickUp.

Tim kami telah menggunakan formulir dan templat untuk mengstandarkan beberapa alur kerja. Kami juga memanfaatkan otomatisasi bawaan untuk mempermudah alur kerja, terutama saat bidang kustom digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menentukan siapa yang harus ditugaskan pada suatu tugas. Terakhir, kami juga menggunakan integrasi email dan fitur API untuk secara otomatis menghasilkan tugas saat platform tertentu memberikan peringatan atau menampilkan masalah kinerja yang potensial.

🔮 Tips bonus: Mulailah dengan templat ClickUp Form

Alih-alih membuat formulir dari awal, templat formulir ClickUp memberikan titik awal yang cepat dan fleksibel untuk mengumpulkan masukan dengan aman. Baik Anda mengumpulkan umpan balik karyawan secara anonim, melakukan pengecekan tim internal, atau mengelola saran pelanggan, Anda dapat mengaturnya untuk mengotomatisasi formulir Anda dalam waktu singkat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Cukup masukkan pertanyaan Anda ke dalam tata letak formulir yang sudah disediakan

Sesuaikan tata letak siap pakai dengan fleksibilitas seret dan lepas

Otomatiskan pengalihan pengiriman ke peninjau, kategorikan umpan balik, atau prioritaskan masalah secara real-time. Setiap pengiriman formulir menjadi tugas yang dapat dilacak di ruang kerja ClickUp Anda

Tag respons berdasarkan sentimen, topik, urgensi, atau departemen, sehingga lebih mudah melacak tren seiring waktu

Karena Anda mengontrol setiap kolom, Anda dapat memilih dengan tepat apa yang ingin dikumpulkan (dan apa yang ingin diabaikan). Berbeda dengan Google Forms, tidak ada penangkapan data yang tidak disengaja dan tidak ada risiko privasi

💡 Tips Pro: Padukan templat ini dengan ClickUp Automations untuk secara instan mengelola umpan balik, memicu tindak lanjut, atau memindahkan tugas melalui proses peninjauan.

Intinya? Template ini memudahkan Anda mengumpulkan umpan balik secara konsisten tanpa perlu membuat formulir baru setiap kali.

Buat Ruang Aman Anda dengan ClickUp

Umpan balik anonim harus terasa aman bagi Anda dan orang-orang yang mengisi formulir Anda. Baik Anda mengumpulkan masukan dari karyawan, siswa, atau pemangku kepentingan, tujuannya adalah menciptakan ruang untuk kejujuran tanpa mengorbankan privasi siapa pun. Google Forms dapat membantu Anda mencapai hal itu, tetapi hanya jika Anda berhati-hati. Beberapa pengaturan yang terlewatkan dapat membuat Anda mengumpulkan data lebih banyak dari yang Anda inginkan.

ClickUp memudahkan proses tersebut.

Anda yang menentukan apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin diabaikan. Tidak ada kolom email tersembunyi. Tidak ada ekspor data antar alat. Hanya formulir bersih dan aman yang terintegrasi dengan alur kerja Anda, mengubah setiap pengiriman menjadi tugas, dan memberikan struktur untuk benar-benar memanfaatkan umpan balik yang Anda kumpulkan.

Daftar ke ClickUp dan mulailah mengumpulkan tanggapan yang dapat diubah menjadi tindakan nyata. Tanpa mengorbankan privasi siapa pun.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah Google Forms benar-benar anonim?

Google Forms dapat dibuat anonim, tetapi hanya jika dikonfigurasi dengan benar. Secara default—terutama di akun Google Workspace—Forms mungkin mengumpulkan alamat email atau membatasi akses hanya untuk pengguna yang masuk, yang menghubungkan respons dengan identitas. Untuk membuat formulir benar-benar anonim, Anda perlu menonaktifkan “Kumpulkan alamat email,” mengizinkan akses tanpa batasan, dan hindari meminta informasi pribadi yang dapat diidentifikasi (PII). Selalu uji formulir Anda dalam mode penyamaran untuk memastikan tidak ada data identitas yang terekam.

Apa saja praktik terbaik untuk Google Form anonim?

Untuk memastikan anonimitas, mulailah dengan menonaktifkan opsi “Kumpulkan alamat email” dan “Batasi hingga 1 tanggapan”. Hindari meminta nama, departemen, atau pertanyaan yang dapat mengungkapkan identitas seseorang. Gunakan bahasa yang netral—hindari kalimat yang mengarahkan atau menghakimi—dan nyatakan dengan jelas di bagian atas formulir bahwa tanggapan bersifat anonim. Terakhir, uji formulir sendiri (atau dengan rekan) untuk memastikan tidak ada pelacakan tersembunyi atau login akun yang diperlukan.

Apa perbedaan antara Google Form rahasia dan anonim?

Formulir anonim tidak mengumpulkan informasi identitas apa pun—responden tetap sepenuhnya tidak dapat dilacak. Formulir rahasia, di sisi lain, mungkin mengumpulkan identitas atau metadata tetapi membatasi akses ke informasi tersebut. Dalam formulir rahasia, seseorang (seperti HR atau manajer) dapat melihat siapa yang mengirimkan respons, tetapi data tidak dibagikan secara publik. Anonim = privasi yang dirancang sejak awal. Rahasia = privasi berdasarkan kebijakan. Pilih berdasarkan apakah tindak lanjut diperlukan atau tidak.