11 Alat Perangkat Lunak Pelatihan Jarak Jauh Terbaik untuk Memberdayakan Tim yang Tersebar (2025)

Jika konsep pelatihan jarak jauh Anda hanyalah presentasi PowerPoint 50 slide dan panggilan Zoom "cepat"... kita perlu bicara.

Perangkat lunak pelatihan jarak jauh modern jauh lebih canggih daripada itu. Kami berbicara tentang pembuat kursus seret-dan-lepas, penilaian yang diintegrasikan dengan permainan, dan alat yang tidak membuat tim Anda ingin berpura-pura ada gangguan Wi-Fi.

Itu belum semuanya. Bayangkan kuis interaktif, video panduan, dashboard kemajuan, dan mungkin bahkan badge atau dua untuk motivasi.

Baik Anda sedang melakukan onboarding tim penjualan sepenuhnya remote atau meluncurkan pelatihan kepatuhan untuk 300 karyawan di tiga negara, alat pelatihan jarak jauh yang tepat membuat prosesnya sederhana, skalabel, dan jauh lebih menarik.

Dalam posting ini, kami akan membahas platform pelatihan jarak jauh terbaik untuk memastikan pembelajaran efektif, bahkan ketika tim Anda tersebar di berbagai benua dan zona waktu.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pelatihan Jarak Jauh?

Pelatihan karyawan jarak jauh tidak hanya sekadar membagikan beberapa slide presentasi atau merekam sesi Zoom. Perangkat lunak pelatihan jarak jauh yang tepat harus terasa seperti perpanjangan dari tim L&D Anda, membantu Anda menyelenggarakan pembelajaran berdampak tinggi secara massal. Berikut ini yang perlu Anda cari:

Pembuatan kursus yang mudah dan pengelolaan konten: Perangkat lunak Anda harus memudahkan pembuatan dan pengorganisasian Perangkat lunak Anda harus memudahkan pembuatan dan pengorganisasian manual pelatihan . Perangkat lunak tersebut harus memungkinkan Anda membuat program pelatihan dari awal serta mengunggah dokumen, video, dan presentasi yang sudah ada

Alat ruang kelas virtual dan kolaborasi real-time: Cari platform yang mendukung sesi langsung, ruang diskusi kecil, berbagi layar, dan obrolan untuk meniru pengalaman belajar tatap muka dalam lingkungan virtual

Pelacakan kemajuan dan pelaporan: Analisis bawaan harus menampilkan siapa yang telah menyelesaikan kursus online, di mana mereka mengalami kesulitan, dan bagaimana Anda dapat terus meningkatkan program pelatihan Anda

Otomatisasi dan pengingat: Hemat waktu dengan penugasan kursus otomatis, pengingat tenggat waktu, dan dorongan kemajuan. Hal ini sangat berguna saat mengelola pelatihan di berbagai zona waktu

Integrasi dengan infrastruktur teknologi Anda: Platform pelatihan harus dapat terintegrasi dengan alat-alat yang sudah ada, seperti sistem HR, Platform pelatihan harus dapat terintegrasi dengan alat-alat yang sudah ada, seperti sistem HR, perangkat lunak pelatihan , aplikasi produktivitas, dan perangkat lunak konferensi video, tanpa perlu solusi tambahan

Skalabilitas dan pengalaman peserta: Pilih platform yang mudah digunakan, ramah seluler, dan fleksibel untuk mendukung berbagai peran, departemen, dan format pelatihan seiring pertumbuhan perusahaan Anda

Dengan mempertimbangkan hal-hal penting ini, Anda siap untuk menjelajahi alat terbaik untuk melatih tim jarak jauh Anda.

🧠 Tahukah Anda? 74% karyawan mengatakan mereka perlu terus belajar keterampilan baru untuk tetap relevan dalam pekerjaan mereka.

Perbandingan Cepat: Perangkat Lunak Pelatihan Jarak Jauh Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Untuk menghemat waktu Anda dalam melakukan riset, kami telah mengumpulkan platform perangkat lunak pelatihan jarak jauh terbaik.

Nama Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Tim yang membutuhkan ruang kerja all-in-one untuk pelatihan Dokumen, Asisten AI, Klip, Papan Tulis, Otomatisasi, Dashboard, Pelacakan Waktu Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan TalentLMS Pembuatan kursus cepat untuk tim kecil hingga menengah Pembuat kursus, kuis, akses seluler, sertifikasi Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $149 per bulan per pengguna Docebo Pengalaman belajar tingkat perusahaan Konten didukung AI, segmentasi pengguna, alat pelaporan Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar tersedia atas permintaan 360Learning Pembelajaran kolaboratif dan pelatihan antar rekan Pembuatan kursus, forum diskusi, analisis Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan Absorb LMS Branding kustom dan kepatuhan SCORM Penyampaian kursus, sertifikasi, dan integrasi dengan alat HR Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar tersedia atas permintaan Trainual Prosedur Operasional Standar (SOP) dan pelatihan proses untuk tim yang sedang berkembang Panduan langkah demi langkah, diagram organisasi, pelatihan berdasarkan peran Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $249 per bulan (ditagih secara tahunan) LearnUpon Pembelajaran campuran untuk pelatihan korporat Laporan kustom, gamifikasi, dan dukungan multibahasa Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar tersedia atas permintaan Seismic Learning (Lessonly) Pelatihan tim penjualan dan layanan pelanggan Jalur berbasis peran, pelajaran interaktif, alat umpan balik Tidak ada rencana gratis; Harga disesuaikan BrainCert Ruang kelas virtual yang fleksibel dan pengawasan ujian Ujian real-time, streaming video HD, platform eLearning Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $59/bulan (ditagih setiap bulan) MapleLMS Pelatihan dengan integrasi Salesforce Jalur berbasis peran, pelajaran interaktif, dan alat umpan balik Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar tersedia atas permintaan SkyPrep Pengiriman pelatihan yang disederhanakan dan pengelolaan pengguna Pembuat kursus, penilaian, dan penyesuaian merek Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar tersedia atas permintaan

Perangkat Lunak Pelatihan Jarak Jauh Terbaik

Ke-11 alat ini membantu Anda membangun program pelatihan yang dapat diulang dan menarik untuk segala hal, mulai dari onboarding karyawan baru hingga meningkatkan keterampilan tim jarak jauh.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang membutuhkan ruang kerja all-in-one untuk mengelola program pelatihan internal)

Organisir semua aset pelatihan Anda di dalam ClickUp untuk Kerja Jarak Jauh

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, memungkinkan Anda membuat, mengelola, dan menyelenggarakan pelatihan karyawan. Ini memberikan lebih dari sekadar LMS.

ClickUp juga berfungsi sebagai sistem yang dapat diskalakan untuk manajemen tim jarak jauh. Ini membantu Anda melatih tim jarak jauh Anda dan mendokumentasikan pengetahuan pelatihan.

Strukturkan pelatihan Anda dengan Dokumen dan Klip

Dengan ClickUp Knowledge Management, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang dokumen yang tersebar, informasi yang usang, dan waktu yang terbuang untuk mencari jawaban. Semua informasi tetap terorganisir, mudah diakses, dan selalu diperbarui, sehingga tim Anda dapat bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Anda dapat membuat panduan praktis, SOP, dan manual pelatihan khusus peran menggunakan ClickUp Docs. Dokumen-dokumen ini dapat dihubungkan ke tugas dan dicari di seluruh ruang kerja Anda.

Buat dokumen onboarding yang menarik untuk pelatihan jarak jauh dengan ClickUp Docs

Dengan ClickUp Clips, pelatih dan pemimpin tim Anda dapat merekam panduan singkat, demonstrasi alat, atau langkah demi langkah secara instan. Tidak diperlukan sesi langsung tambahan di zona waktu yang berbeda. Instruksi video ini tersimpan langsung di dalam tugas atau Dokumen, sehingga pembelajaran tetap terhubung dengan praktik.

Buat dan bagikan demo langsung untuk melatih tim Anda menggunakan ClickUp Clips

Karena Anda dapat menetapkan batas waktu, menugaskan pemilik, dan menyematkan Clips atau Dokumen, setiap tugas pelatihan memiliki langkah selanjutnya yang jelas dan sumber daya pendukung.

Manajemen sumber daya manusia yang optimal

Bagi tim HR, ClickUp menjadi pusat pengelolaan terpadu untuk segala hal mulai dari onboarding karyawan baru hingga pembelajaran berkelanjutan.

Dengan ClickUp untuk Sumber Daya Manusia, Anda dapat menetapkan daftar periksa onboarding, mengotomatisasi alur kerja persetujuan, dan melacak penyelesaian pelatihan. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk bergantung pada alat terpisah atau pengingat melalui email.

Tampilan Tabel Proyek HR ClickUp menampilkan tugas pelatihan jarak jauh untuk mengelola proses onboarding dan kepatuhan yang tersebar

Gunakan kecerdasan buatan (AI) untuk merancang modul pelatihan Anda

Keunggulan utamanya adalah dengan asisten AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, Anda dapat membuat kebijakan dan pedoman dengan beberapa perintah sederhana.

Berikut adalah contoh cara kami menggunakan ClickUp Brain MAX untuk menghasilkan konten untuk modul pelatihan jarak jauh. Brain MAX adalah asisten desktop AI yang memungkinkan Anda menggunakan berbagai model AI seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dalam satu solusi yang kontekstual dan siap digunakan di lingkungan perusahaan

Menggunakan ClickUp Brain untuk membuat program pelatihan jarak jauh

Anda juga dapat dengan cepat mencari ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk webinar pelatihan yang sudah ada, serta dokumen.

Ya, tim HR atau L&D Anda dapat menyempurnakan hasil awal, tetapi Brain menyediakan titik awal yang sangat baik.

Ingin tahu lebih lanjut tentang cara menggunakan AI untuk menulis materi pelatihan untuk tenaga kerja jarak jauh Anda? Tonton video ini 👇

Laksanakan sesi pelatihan jarak jauh menggunakan ClickUp Syncups

Mencari alternatif Zoom yang terintegrasi dengan ruang kerja Anda? Coba ClickUp Syncups! Dengan fitur video dan audio lengkap, Anda dapat menjalankan sesi, merekamnya, menugaskan tugas, dan terus beroperasi di dalam ruang kerja Anda saat berkolaborasi!

Anda dapat memulai atau bergabung dengan sesi sinkronisasi langsung dari ClickUp Chat, sehingga sangat cocok untuk tutorial cepat dan pemecahan masalah mendadak.

Template Rencana Peluncuran Pelatihan ClickUp

Dapatkan template gratis Sederhanakan rencana implementasi pelatihan jarak jauh Anda dengan Template Rencana Implementasi Pelatihan Jarak Jauh ClickUp

Ketika tim Anda kesulitan mengoordinasikan pelatihan di berbagai tim dan zona waktu, Template Rencana Peluncuran Pelatihan ClickUp membantu Anda menstandarkan proses. Template ini menyediakan struktur siap pakai untuk merencanakan fase, menetapkan tanggung jawab, dan memastikan setiap inisiatif pelatihan tetap berjalan sesuai rencana.

Saatnya meninggalkan spreadsheet dan kebingungan versi yang menyertainya.

Fitur terbaik ClickUp

Buat konten pelatihan cerdas dan interaktif: Gunakan ClickUp Docs dan AI untuk membuat manual, kuis, dan SOP yang dapat disesuaikan dengan tujuan pelatihan Anda, ideal untuk lingkungan kerja jarak jauh

Pelacakan waktu: Saat melakukan pelatihan ulang atau onboarding secara besar-besaran, mengetahui berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh pelatih dan karyawan per modul melalui Saat melakukan pelatihan ulang atau onboarding secara besar-besaran, mengetahui berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh pelatih dan karyawan per modul melalui Pelacakan Waktu ClickUp membantu tim HR merencanakan penempatan tenaga kerja dan alokasi sumber daya dengan lebih akurat

Otomatisasi administrasi pelatihan rutin: Atur Atur ClickUp Automations untuk pengingat tenggat waktu, penugasan berdasarkan peran, dan pengingat kemajuan

Analisis dampak pelatihan secara real-time: Gunakan Gunakan Dashboard ClickUp untuk mengukur tingkat partisipasi, waktu penyelesaian, dan tingkat keterlibatan peserta

Template siap pakai: Standarkan proses menggunakan lebih dari 1.000 template, seperti template rencana pelatihan Standarkan proses menggunakan lebih dari 1.000 template, seperti template onboarding dan

Batasan ClickUp

Beberapa fitur canggih, seperti kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan otomatisasi penuh, hanya tersedia pada paket harga tingkat atas

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Tim saya sangat menyukai kemampuan untuk menugaskan tugas untuk pertanggungjawaban dan tingkat kustomisasi yang tinggi! Kami dapat membuat ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan melacak kemajuan pada setiap tugas. Perangkat lunak ini mudah digunakan, dan layanan pelanggan sangat membantu saat dibutuhkan! Tidak butuh waktu lama bagi seluruh tim kami untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan Clickup, dan kini menjadi alat yang digunakan setiap hari oleh semua orang!

Tim saya sangat menyukai kemampuan untuk menugaskan tugas untuk pertanggungjawaban dan tingkat kustomisasi yang tinggi! Kami dapat membuat ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan melacak kemajuan pada setiap tugas. Perangkat lunak ini mudah digunakan, dan layanan pelanggan sangat membantu saat dibutuhkan! Tidak butuh waktu lama bagi seluruh tim kami untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan Clickup, dan kini menjadi alat yang digunakan setiap hari oleh semua orang!

📚 Baca Lebih Lanjut: Dokumen Onboarding Wajib untuk Karyawan Baru

2. TalentLMS (Terbaik untuk onboarding tenaga kerja jarak jauh dan pelatihan kepatuhan)

melalui TalentLMS

TalentLMS adalah sistem manajemen pembelajaran berbasis cloud yang dirancang untuk menyederhanakan pelatihan berbasis web untuk tim yang tersebar. Manajer HR dan L&D Anda dapat membuat kursus terstruktur menggunakan video, kuis, dan file SCORM dengan menggunakan pembuat kursus AI.

Anda dapat menetapkan jalur pembelajaran berdasarkan peran atau departemen, mengotomatisasi pengingat, dan memantau kemajuan secara real-time. Platform ini menyediakan penilaian bawaan, jalur kursus, dan pelacakan sertifikasi.

Perpustakaan kursus siap pakai mereka memudahkan proses onboarding karyawan di berbagai lokasi geografis dan menjalankan program kepatuhan secara besar-besaran. Dengan pembelajaran mandiri, karyawan Anda dapat menyelesaikan program pelatihan jarak jauh sesuai dengan kecepatan mereka sendiri.

Fitur terbaik TalentLMS

Pembelajaran berbasis keterampilan, di mana AI mengidentifikasi kekuatan organisasi Anda, mengidentifikasi celah, dan menghubungkan karyawan dengan panduan pelatihan yang tepat saat mereka memulai pekerjaan baru

Fitur konferensi video terintegrasi untuk sesi langsung, serta materi pelatihan asinkron

Kompatibilitas dengan SCORM dan xAPI untuk mendukung konten pelatihan interaktif dan dapat dilacak

Batasan TalentLMS

Fleksibilitas pelaporan terbatas untuk analisis yang lebih mendalam tanpa integrasi lanjutan

Harga TalentLMS

Core: Mulai dari $149 per bulan per pengguna (ditagih bulanan)

Grow: Mulai dari $299 per bulan per pengguna (ditagih bulanan)

Pro: Mulai dari $579 per bulan per pengguna (ditagih bulanan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat TalentLMS

G2: 4.6/5 (780+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (580+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TalentLMS?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Talent LMS memiliki keunggulan karena mudah dikelola, mengunggah kursus, menugaskan kursus, dan melacak penyelesaiannya sangat mudah. Perpindahan dari antarmuka lama ke antarmuka baru merupakan perubahan yang menyegarkan. Tampilannya lebih bersih, terasa lebih modern, dan navigasinya lebih lancar. Antarmuka pengguna yang bersih memudahkan baik admin maupun peserta pelatihan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan.

Talent LMS memiliki keunggulan karena mudah dikelola, mengunggah kursus, menugaskan kursus, dan melacak penyelesaiannya sangat mudah. Perpindahan dari antarmuka lama ke antarmuka baru merupakan perubahan yang menyegarkan. Tampilannya lebih bersih, terasa lebih modern, dan navigasinya lebih lancar. Antarmuka pengguna yang bersih memudahkan baik admin maupun peserta pelatihan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan.

🧠 Tips Ramah: Jadikan ketahanan sebagai bagian dari perjalanan belajarRayakan karyawan yang tetap tenang di bawah tekanan dan beradaptasi dengan perubahan—mereka menetapkan standar bagi yang lain. Bangun ketahanan dalam pelatihan dengan video singkat, pertanyaan refleksi, atau contoh nyata tentang stres, motivasi, dan ketidakpastian. Ini bukan sekadar teori—ini adalah keterampilan yang relevan di dunia yang terus berubah dengan cepat.

⚡ Arsip Template: Template Penilaian Kinerja Gratis untuk Meningkatkan Pertumbuhan Karyawan

3. Docebo (Terbaik untuk pembelajaran personalisasi berbasis AI skala besar)

melalui Docebo

Semakin cepat karyawan baru Anda mulai bekerja, semakin baik bagi Anda. LMS Docebo menyediakan akses on-demand ke semua yang mereka butuhkan untuk mempercepat waktu hingga mencapai kinerja optimal.

Untuk program onboarding yang sukses bagi setiap peserta, Anda dapat membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dan menyesuaikannya sesuai dengan struktur organisasi Anda, termasuk cabang dan kelompok.

Anda dapat mengunggah materi pembelajaran dalam berbagai format, termasuk video, dokumen, file SCORM, dan pelatihan virtual yang dipandu instruktur. Hal ini sangat berguna saat meluncurkan fitur baru atau inisiatif adopsi produk internal, di mana tim memerlukan berbagai titik kontak untuk memahami kasus penggunaan, kebijakan, atau alat yang digunakan.

Docebo menyediakan laporan kustom untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program pelatihan Anda. Melalui dasbor ini, Anda dapat melacak konten pembelajaran mana yang menghasilkan hasil terbaik.

Fitur terbaik Docebo

Otomatisasi pendaftaran di dalam LMS Anda dan antara LMS Anda dengan platform lain, seperti sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) dan manajemen sumber daya manusia (HCM)

Manfaatkan rekomendasi konten berbasis AI, jalur pembelajaran adaptif, dan bimbingan virtual untuk pembelajaran yang sangat dipersonalisasi

Sentralisasikan umpan balik yang dapat diukur dari karyawan baru dan data dari LMS dan alat BI untuk menganalisis dampak onboarding terhadap hasil bisnis kunci

Batasan Docebo

Penyesuaian yang lebih mendalam, seperti mengubah tampilan halaman kursus atau gaya login, memerlukan CSS atau dukungan pengembang

Harga Docebo

Elevate: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Docebo

G2: 4.3/5 (660+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Docebo?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Perangkat lunak ini sangat ramah pengguna dalam hampir semua aspek terkait administrasi pembelajaran. Saya pernah menjadi admin untuk LMS lain di masa lalu, dan Docebo jauh lebih intuitif dan ramah pengguna dibandingkan dengan yang lain yang jauh lebih rumit. Saya juga sangat menyukai bahwa Docebo selalu melakukan perbaikan besar-besaran dengan setiap pembaruan yang mereka rilis.

Perangkat lunak ini sangat ramah pengguna dalam hampir semua aspek terkait administrasi pembelajaran. Saya pernah menjadi admin untuk LMS lain di masa lalu, dan Docebo jauh lebih intuitif dan ramah pengguna dibandingkan yang lain yang terasa lebih rumit. Saya juga sangat menyukai bahwa Docebo selalu melakukan perbaikan besar-besaran dengan setiap pembaruan yang mereka rilis.

​​📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan (57%) membuang waktu mencari informasi terkait pekerjaan melalui dokumen internal atau basis pengetahuan perusahaan. Dan ketika mereka tidak bisa menemukannya? 1 dari 6 karyawan beralih ke solusi pribadi—mencari melalui email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk menyusun informasi yang dibutuhkan. ClickUp Brain menghilangkan kebutuhan pencarian dengan menyediakan jawaban instan yang didukung AI, diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan—tanpa repot.

4. 360Learning (Terbaik untuk pelatihan kolaboratif dan berbasis rekan sebaya)

melalui 360Learning

360Learning adalah sistem manajemen pembelajaran (LMS) kolaboratif yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Platform ini memungkinkan Anda mengubah keahlian materi pelajaran menjadi pengalaman pembelajaran interaktif dan sosial yang dapat diskalakan untuk tim yang tersebar di berbagai lokasi.

Alih-alih menunggu tim L&D pusat, manajer jarak jauh dan ahli internal Anda dapat merekam pelajaran video, menambahkan kuis, dan membangun jalur pembelajaran terstruktur. Alat AI bawaan platform ini membantu dalam penulisan konten, penandaan otomatis, dan terjemahan.

Penggunaan AI untuk dokumentasi membantu Anda mengurangi waktu peluncuran program pelatihan secara signifikan. Dengan thread diskusi real-time, reaksi, dan komentar rekan kerja langsung dalam alur kursus, karyawan jarak jauh Anda dapat belajar secara kolaboratif, bukan secara terpisah.

fitur terbaik 360Learning

Ubah masukan ahli menjadi kursus terstruktur dengan garis besar yang didukung AI dan saran pertanyaan cerdas

Gunakan dashboard manajer untuk melihat data kemajuan dan penyelesaian berdasarkan kelompok, peserta, atau kursus

Undang ahli internal untuk merekam, menguji, dan mempublikasikan konten pelatihan yang menarik menggunakan alat authoring yang didukung AI

batasan 360Learning

Pengguna mengatakan bahwa alat penulisan bawaan dapat lebih andal

harga 360Learning

Tim: $8 per pengguna terdaftar per bulan (hingga 100 pengguna)

Bisnis: Harga disesuaikan

ulasan dan peringkat 360Learning

G2: 4.6/5 (480+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 360Learning?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Yang paling saya sukai dari 360Learning adalah seberapa intuitif dan kolaboratif platformnya. Dari perspektif HR dan L&D, platform ini benar-benar mendukung budaya pembelajaran berkelanjutan dengan memudahkan para ahli materi di seluruh organisasi untuk berkontribusi pada konten pelatihan—tanpa memerlukan keterampilan desain instruksional yang canggih.

Yang paling saya sukai dari 360Learning adalah seberapa intuitif dan kolaboratif platformnya. Dari perspektif HR dan L&D, platform ini benar-benar mendukung budaya pembelajaran berkelanjutan dengan memudahkan para ahli materi di seluruh organisasi untuk berkontribusi pada konten pelatihan—tanpa memerlukan keterampilan desain instruksional yang canggih.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Rencana Implementasi LMS

5. Absorb LMS (Terbaik untuk peningkatan keterampilan tingkat perusahaan dan pelatihan kepatuhan)

melalui Absorb LMS

Absorb LMS, platform berbasis cloud yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), mendukung pembelajaran mandiri dan dipandu instruktur. Sebagai perangkat lunak pelatihan jarak jauh, Absorb LMS menyediakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan disesuaikan untuk tim jarak jauh, hybrid, dan global.

Dengan jalur pembelajaran yang disesuaikan, Anda dapat mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan keterampilan tenaga kerja Anda. Bahkan, Anda dapat mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan mereka sendiri.

Anda membutuhkan saluran pembelajaran yang memberikan akses kepada semua karyawan, terlepas dari lokasi mereka, ke informasi yang sama. Platform komunikasi dua arah ini menyediakan informasi umum, pembaruan real-time, dan informasi spesifik sesuai peran.

Manfaatkan fitur terbaik Absorb LMS

Rekam semua aspek pengalaman belajar peserta dengan dasbor bawaan dan dapat disesuaikan

Dapatkan akses instan ke lebih dari 20.000 kursus pelatihan yang mudah digunakan

Akses ke materi pembelajaran berkualitas tinggi melalui tiga perpustakaan yang dikurasi secara ahli—Amplify, Amplify Plus, dan Amplify Max

Atasi batasan LMS

Pelaporan bisa sedikit rumit kecuali Anda menggunakan alat-alat lanjutan mereka

Harga Absorb LMS

Harga disesuaikan berdasarkan ukuran tim

Lihat ulasan dan peringkat LMS

G2: 4.6/5 (670+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Absorb LMS?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Yang paling saya sukai dari Absorb LMS adalah antarmuka pengguna dan fleksibilitasnya. Meskipun Anda tidak terlalu familiar dengan perangkat lunak LMS, pengalaman di bagian belakang sistem (backend) cukup mudah dinavigasi. Platform ini memudahkan baik administrator maupun peserta pelatihan, yang secara signifikan mengurangi kurva pembelajaran.

Yang paling saya sukai dari Absorb LMS adalah antarmuka pengguna dan fleksibilitasnya. Meskipun Anda tidak terlalu familiar dengan perangkat lunak LMS, pengalaman di bagian belakang sistem (backend) cukup mudah dinavigasi. Platform ini memudahkan baik administrator maupun peserta pelatihan, yang secara signifikan mengurangi kurva pembelajaran.

6. Trainual (Terbaik untuk onboarding dan dokumentasi SOP untuk tim yang sedang berkembang)

melalui Trainual

Anda dapat menggunakan Trainual sebagai alat pelatihan jarak jauh dengan mengubah pengetahuan internal perusahaan, kebijakan, dan proses yang dapat diulang menjadi modul mandiri. Karyawan baru maupun yang sudah ada dapat mengaksesnya kapan saja untuk pelatihan pengetahuan produk.

Tersedia juga basis pengetahuan yang dapat dicari. Dengan fitur pencarian berbasis AI, ketika tim Anda mencari jawaban, mereka cukup mengajukan pertanyaan, dan Trainual akan memberikan kebijakan yang tepat. Kemampuan ini menjadi lebih powerful ketika dipadukan dengan alat berbagi pengetahuan yang kuat, yang memastikan pembaruan dapat diakses oleh semua tim.

Trainual membantu Anda mendokumentasikan pekerjaan Anda dan mengajarkannya kepada tim Anda. Alat ini memungkinkan Anda untuk memperluas dokumentasi onboarding dan SOP tanpa bergantung pada sesi pelatihan langsung atau sistem perusahaan.

Fitur terbaik Trainual

Gunakan editor bawaan untuk membuat konten, menulis panduan langkah demi langkah, menyematkan video, dan menambahkan gambar

Video pelatihan dan perekaman layar memungkinkan Anda menjelaskan proses yang kompleks secara visual ketika Anda tidak dapat melatih karyawan secara langsung

Sentralisasikan pelatihan kepatuhan Anda dalam satu basis pengetahuan dan tetap unggul dalam menghadapi peraturan kepatuhan yang terus berkembang dengan pembaruan pelatihan otomatis

Batasan Trainual

Ketiadaan folder atau struktur hierarkis membuat admin dan penulis konten kesulitan dalam mengorganisir dan menavigasi perpustakaan konten yang terus berkembang.

Harga Trainual

Small: $249 per bulan (ditagih secara tahunan)

Medium: $279 per bulan (ditagih secara tahunan)

Pertumbuhan: $419 per bulan (ditagih secara tahunan)

Custom: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Trainual

G2: 4.7/5 (460+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (480+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trainual?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Trainual telah secara signifikan meningkatkan cara kami mendokumentasikan, berbagi, dan menstandarkan proses aerospace AS9100 kami. Ini telah menjadi pusat informasi terpusat di mana staf kami dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk memahami kebijakan, menyelesaikan pelatihan, dan merujuk pada prosedur tanpa bergantung pada transfer informasi verbal atau pengetahuan informal.

Trainual telah secara signifikan meningkatkan cara kami mendokumentasikan, berbagi, dan menstandarkan proses aerospace AS9100 kami. Ini telah menjadi pusat informasi terpusat di mana staf kami dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk memahami kebijakan, menyelesaikan pelatihan, dan merujuk pada prosedur tanpa bergantung pada transfer informasi verbal atau pengetahuan informal.

👀 Tahukah Anda: Di McKinsey, onboarding bukan hanya tentang membuat karyawan baru cepat beradaptasi—itu adalah landasan untuk pengembangan jangka panjang . Sebagai bagian dari pengalaman onboarding, setiap peserta menyelesaikan penilaian kepemimpinan berbasis simulasi. Pada Hari Pertama, mereka menerima Rencana Pertumbuhan yang disesuaikan, yang menyoroti kekuatan mereka, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, dan merinci langkah-langkah selanjutnya yang jelas. Rencana Pertumbuhan ini terintegrasi dengan ekosistem sertifikasi McKinsey yang lebih luas, menawarkan jalur pembelajaran yang disesuaikan di bidang seperti keuangan, pemikiran strategis, risiko, dan keterampilan spesifik industri. Ini bukan sekadar gambaran singkat—ini adalah landasan untuk melangkah lebih jauh. Bagi karyawan, ini menjawab pertanyaan “apa selanjutnya?” Bagi perusahaan, ini membangun budaya pembelajaran berkelanjutan yang didorong oleh rasa kepemilikan.

7. LearnUpon (Terbaik untuk mengelola pelatihan karyawan internal dan eksternal secara besar-besaran)

melalui LearnUpon

Tantangan dalam proses onboarding karyawan dapat mengganggu pengalaman belajar yang positif, terutama bagi karyawan baru. Tantangan ini meliputi hambatan komunikasi, ketidakcocokan budaya, dan motivasi yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penggunaan program pelatihan yang disesuaikan.

Platform LMS berbasis cloud LearnUpon membantu Anda melakukannya. Fitur Learning Journeys memungkinkan Anda membuat jalur pelatihan yang terstruktur secara visual dan multi-langkah, yang secara dinamis menyesuaikan diri berdasarkan data pengguna dan hasil kursus sebelumnya.

Misalnya, karyawan dapat secara otomatis diarahkan ke modul yang berbeda tergantung pada peran, lokasi, atau hasil kuis mereka. Hal ini memastikan setiap peserta pelatihan jarak jauh mendapatkan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Fitur terbaik LearnUpon

Mendukung pelatihan asinkron (kursus mandiri, video on-demand, titik pemeriksaan pengetahuan) dan sinkron (webinar langsung, pelatihan virtual dengan instruktur)

Integrasikan sistem HRIS atau CRM dengan LearnUpon dan daftarkan pengguna secara otomatis ke dalam grup atau Learning Journeys

Kirim email pribadi atau pengingat Slack, buat sertifikat secara otomatis, dan bahkan atur alur kerja sertifikasi ulang

Batasan LearnUpon

Menyiapkan satu kursus saja bisa memakan waktu yang cukup lama

Harga LearnUpon

Esensial: Harga khusus untuk hingga 150 pengguna

Premium: Harga khusus untuk hingga 500 pengguna

Enterprise: Harga khusus untuk lebih dari 500 pengguna

Ulasan dan peringkat LearnUpon

G2: 4.6/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (480+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LearnUpon?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Saya suka antarmuka pengguna secara keseluruhan. Mudah menemukan informasi, Anda dapat menjadwalkan kelas, membatasi akses hanya untuk audiens target, dan mengizinkan ulasan dalam kursus untuk memahami lebih lanjut tentang pengalaman belajar peserta.

Saya suka antarmuka pengguna secara keseluruhan. Mudah menemukan informasi, Anda dapat menjadwalkan kelas, membatasi akses hanya untuk audiens target, dan mengizinkan ulasan dalam kursus untuk memahami lebih lanjut tentang pengalaman belajar peserta.

📚 Baca Lebih Lanjut: Panduan Anda untuk Manajemen Proyek dalam Produksi Video

8. Seismic Learning (Lessonly) (Terbaik untuk tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan membutuhkan latihan dan bimbingan secara real-time)

melalui Seismic Learning

Seismic Learning, sebelumnya dikenal sebagai Lessonly, adalah platform pelatihan dan coaching yang dirancang khusus untuk tim penjualan dan dukungan.

Alih-alih mengandalkan modul statis, Lessonly menekankan latihan yang dapat dipandu, memungkinkan perwakilan jarak jauh untuk berlatih skenario nyata. Ini termasuk menangani keberatan, menulis email pengembalian dana, dan mendapatkan umpan balik tanpa memerlukan manajer langsung.

Simulasi peran dan umpan balik instan di Seismic membantu meningkatkan retensi pengetahuan dalam skenario yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, di mana pengulangan dan latihan sangat penting.

Perangkat lunak ini juga terintegrasi dengan alat-alat enablement yang lebih luas dari Seismic, memberikan tim akses ke pelatihan, panduan, dan perpustakaan konten dalam lingkungan yang terpadu.

Fitur unggulan Seismic Learning

Pelatihan yang disesuaikan dengan peran dengan alat bimbingan real-time

Gunakan pembuat modul pelatihan seret dan lepas untuk membuat modul pelatihan terstruktur dengan video, kuis, dokumen, dan teks

Integrasikan pelatihan ke dalam alat sehari-hari seperti Slack, Salesforce, Zendesk, dan Microsoft Teams untuk menyajikan microlearning ke platform yang sudah digunakan oleh tim jarak jauh Anda

Batasan Seismic Learning

Semua materi pelatihan harus dibuat dari awal; tidak ada templat atau perpustakaan konten yang dapat digunakan untuk mempercepat proses onboarding atau melacak jalur pelatihan umum

Harga Seismic Learning

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Seismic Learning

G2: 4.7/5 (590+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (210+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LearnUpon?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Seismic Learning adalah pilihan utama kami untuk onboarding dan pelatihan berkelanjutan. Saya telah membuat beberapa kurikulum dan dapat mengisi materi pelajaran di seluruh kurikulum tersebut. Saat saya memperbarui materi pelajaran, kurikulum juga otomatis diperbarui.

Seismic Learning adalah pilihan utama kami untuk pelatihan onboarding dan pelatihan berkelanjutan. Saya telah membuat beberapa kurikulum dan dapat mengisi pelajaran di seluruh kurikulum tersebut. Saat saya memperbarui pelajaran, kurikulum juga diperbarui secara otomatis.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Melakukan Survei Umpan Balik Pasca Pelatihan

9. BrainCert (Pilihan terbaik untuk tim yang membutuhkan solusi ruang kelas virtual dan ujian all-in-one)

melalui BrainCert

BrainCert menyediakan rangkaian alat untuk pengiriman pelatihan, menggabungkan ruang kelas virtual, pembuat kursus, dan platform ujian dalam satu solusi. Platform ini mendukung kolaborasi real-time dengan konferensi video HD, ruang diskusi, papan tulis, dan berbagi layar.

Anda juga dapat merancang kuis dan tes interaktif, melacak kinerja, dan menerbitkan sertifikat untuk tenaga kerja jarak jauh Anda. Baik Anda melatih karyawan baru atau mengadakan sesi langsung di berbagai zona waktu, BrainCert menyediakan infrastruktur untuk menskalakan dan mengelola semuanya di bawah satu atap.

Fitur terbaik BrainCert

Dilengkapi dengan ruang kelas virtual, ruang diskusi, papan tulis, dan berbagi layar

Pembuat kursus yang kompatibel dengan SCORM dilengkapi dengan alat uji coba canggih

Biarkan peserta pelatihan jarak jauh menyelesaikan kursus, mengikuti sesi langsung, mengerjakan penilaian, dan berpartisipasi dalam diskusi komunitas secara lancar melalui browser seluler atau aplikasi iOS/Android

Batasan BrainCert

Versi mobile BrainCert saat ini belum sehalus versi desktop, terutama jika kita lebih suka belajar dari ponsel atau tablet

Harga BrainCert

Pro: $59 per bulan (ditagih setiap bulan)

Elite: $149 per bulan (ditagih setiap bulan)

Pertumbuhan: $299 per bulan (ditagih setiap bulan)

Peringkat dan ulasan BrainCert

G2: 4.6/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (220+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BrainCert?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Hal terbaik yang saya sukai dari BrainCert adalah bahwa ini adalah LMS (Learning Management System) yang lengkap, termasuk ruang kelas virtual, gamifikasi, integrasi untuk otomatisasi, dan masih banyak lagi.

Hal terbaik yang saya sukai dari BrainCert adalah bahwa ini adalah LMS (Learning Management System) yang lengkap, termasuk ruang kelas virtual, gamifikasi, integrasi untuk otomatisasi, dan masih banyak lagi.

📚 Baca lebih lanjut: Contoh Pelatihan Video untuk Pengembangan Karyawan

10. MapleLMS (Pilihan terbaik untuk organisasi yang mencari pelatihan jarak jauh yang aman dan skalabel)

melalui MapleLMS

MapleLMS adalah sistem manajemen pembelajaran berbasis cloud yang mendukung berbagai gaya belajar. Sistem ini menggabungkan instruksi langsung dan pembelajaran mandiri untuk karyawan remote Anda.

Untuk membuat pembelajaran jarak jauh lebih menarik, pertimbangkan untuk menggunakan fitur gamifikasi. Peserta pelatihan mendapatkan poin untuk menyelesaikan modul, kuis, dan tugas. Poin ini dapat ditukarkan dengan badge dan ditampilkan di papan peringkat.

Progres berbasis tantangan dan hadiah digital dirancang untuk memotivasi peserta dengan mengubah pelatihan menjadi pengalaman yang mirip permainan. Pengguna dapat membuka level atau sertifikat saat mencapai tujuan pelatihan.

Fitur terbaik MapleLMS

Menyimpan informasi peserta menggunakan standar enkripsi canggih, dengan protokol seperti OAuth 2.0 dan SAML untuk memastikan akses dan autentikasi yang aman

Umpan balik real-time, hadiah digital, dan pengakuan dari rekan kerja menciptakan rasa pencapaian dan momentum

Memungkinkan peserta pelatihan untuk berkolaborasi atau bersaing satu sama lain melalui grup, forum diskusi, dan tantangan tim

Batasan MapleLMS

Tidak dilengkapi dengan kursus bawaan, yang berarti mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu (atau berbulan-bulan) untuk mengembangkan kurikulum lengkap

Harga MapleLMS

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat MapleLMS

G2: Tidak cukup ulasan tersedia

Capterra: Tidak cukup ulasan tersedia

🧠 Fakta Menarik: Seiring dengan tren digital dan AI yang terus mengganggu dunia kerja, 85% pemimpin bisnis setuju bahwa kebutuhan akan pengembangan keterampilan akan meningkat secara dramatis, menurut Gartner, Inc. Berikut adalah wawasan lain dari survei tersebut: Dari 330 pemimpin bisnis, 93% setuju bahwa peran mereka adalah memastikan tenaga kerja mereka memiliki waktu dan sumber daya untuk terus belajar

Perusahaan yang mencapai hasil bisnis terbaik dari program pembelajaran mereka menggunakan serangkaian praktik pembelajaran agile setidaknya 1,5 kali lebih banyak daripada perusahaan lain

Gartner merekomendasikan agar L&D menjadi lebih agile—menyampaikan pembelajaran lebih cepat, dalam format yang ringkas, dan secara massal—serta lebih efisien secara biaya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan keterampilan yang terus berubah

11. SkyPrep (Pilihan terbaik untuk bisnis yang membutuhkan pelatihan karyawan jarak jauh yang intuitif)

melalui SkyPrep

SkyPrep mengintegrasikan pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan pembuatan kursus cepat, ruang kelas virtual, interaksi gamifikasi, administrasi otomatis, dan pelacakan yang mendalam.

Antarmuka yang bersih dan pembuat kursus seret-dan-lepas memudahkan peluncuran program pembelajaran jarak jauh secara mandiri.

Anda dapat mengunggah materi pelatihan dalam berbagai format, termasuk dokumen, video, kuis, dan file SCORM. Kemudian berikan sertifikasi dan lacak kemajuan peserta melalui analitik bawaan. SkyPrep juga mendukung branding yang dapat disesuaikan, yang membantu melatih tim internal atau kelompok yang berinteraksi dengan klien.

Fitur terbaik SkyPrep

Sampaikan sesi kelas virtual langsung melalui Zoom, Teams, Webex, atau BigBlueButton langsung di dalam platform

Otomatisasi alur kerja dan pemberitahuan untuk pendaftaran, pengingat, dan penerbitan sertifikat

Gunakan dasbor dan analisis real-time untuk mengukur dampak pelatihan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan mengekspor data untuk kepatuhan atau tinjauan kinerja

Batasan SkyPrep

Lebih sedikit alat kolaborasi canggih dibandingkan dengan platform LMS yang lebih besar

Harga SkyPrep

Lite: Harga disesuaikan

Premium: Harga khusus

Enterprise Learning Suite: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat SkyPrep

G2: 4.6/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SkyPrep?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Sky Prep sangat ramah pengguna bagi peserta pelatihan dan administrator. Fiturnya lengkap dan mudah digunakan, serta dapat diintegrasikan dengan mudah ke toko Shopify kami. Harganya juga sangat terjangkau dan belum pernah mengalami downtime sama sekali. Implementasinya berjalan lancar.

Sky Prep sangat ramah pengguna bagi peserta pelatihan dan admin. Fiturnya lengkap dan dapat diintegrasikan dengan mudah ke toko Shopify kami. Harganya juga sangat terjangkau dan belum pernah mengalami downtime sama sekali. Implementasinya berjalan lancar.

Bangun Program Pelatihan Jarak Jauh yang Lebih Cerdas dan Skalabel dengan ClickUp

Saat mempertimbangkan platform pelatihan jarak jauh, tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Jika hambatan terbesar Anda adalah pengetahuan yang tersebar dan proses onboarding yang berulang, mulailah dengan alat yang membantu Anda mengonsolidasikan SOP dan menstandarkan jalur pelatihan.

Jika Anda sedang meluncurkan pelatihan produk di berbagai peran atau wilayah, carilah fitur logika cabang, jalur pembelajaran adaptif, dan analisis detail.

Berikut ini adalah panduan sederhana untuk membantu Anda:

Perlu skalabilitas cepat? Pilih alat dengan templat, otomatisasi, dan objek pembelajaran yang dapat digunakan ulang

Mengelola tim lintas fungsi? Prioritaskan fitur kolaborasi, akses berdasarkan peran, dan panduan video asinkron

Menerapkan alat atau proses baru? Cari perangkat lunak yang mendukung adopsi produk dengan kuis, jalur kondisional, dan panduan terintegrasi

Mengelola konten dalam skala besar? Anda akan membutuhkan fitur pengeditan massal, kontrol versi, dan asisten AI untuk mengurangi kelelahan dalam menulis ulang

Jika Anda masih bingung harus mulai dari mana, pertimbangkan ClickUp. Platform ini mengintegrasikan dokumen, penugasan tugas, penulisan didukung AI, perekaman video, dan templat bawaan.

Untuk memulai, daftar di ClickUp secara gratis.