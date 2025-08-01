15 Alat AI Terbaik untuk Agen Properti pada Tahun 2025

Properti bergantung pada hubungan, tetapi tenggelam dalam tumpukan dokumen. Anda menghabiskan berjam-jam menulis deskripsi properti, mengikuti lead, dan mengelola daftar properti saat Anda seharusnya menutup transaksi.

Dengan alat AI untuk agen properti, Anda kini dapat dengan cepat menangani tugas-tugas yang dulu memakan waktu berjam-jam. Sementara Anda fokus pada pemasaran dan negosiasi, alat-alat ini menangani segala hal mulai dari pembuatan laporan, memperbarui CRM, hingga menjawab pertanyaan rutin klien.

Siap bekerja lebih cerdas? Ayo mulai. 💪🏼

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alat-alat teratas yang mendukung penggunaan AI dalam properti.

Sebelum memilih alat AI untuk agen properti, Anda perlu bertanya pada diri sendiri: Apakah ini membuat hari saya lebih mudah? Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda mengunduh atau membayar dengan kartu. 💳

Ketepatan penilaian prospek: Identifikasi prospek terbaik dengan menganalisis pola perilaku menggunakan AI untuk tindak lanjut yang lebih cerdas

Prediksi tren pasar: Prediksi pergeseran harga dan permintaan menggunakan wawasan AI untuk menempatkan listing secara kompetitif

Kemudahan sinkronisasi CRM: Integrasikan dengan mulus ke alat Integrasikan dengan mulus ke alat CRM manajemen properti untuk mengonsolidasikan data klien dan memperlancar alur kerja

Keajaiban virtual staging: Buat tur 3D yang menakjubkan atau visual yang di-staging untuk membuat properti terlihat menonjol tanpa perlu usaha ekstra

Pelindungan data klien: Lindungi informasi sensitif dengan enkripsi tingkat tinggi dan kepatuhan terhadap standar seperti GDPR atau protokol SOC 2

Akses mobile-first: Kelola prospek, daftar properti, dan tugas di mana saja dengan aplikasi mobile yang cepat dan intuitif

Otomatisasi pemasaran: Kirim email atau iklan online yang dipersonalisasi untuk Kirim email atau iklan online yang dipersonalisasi untuk komunikasi dan interaksi dengan klien tanpa usaha manual

Dukungan chatbot 24/7: Tangani pertanyaan dan jadwalkan kunjungan properti secara instan dengan chatbot yang didukung AI

Analisis mendalam: Lacak kemajuan dan kinerja transaksi dengan laporan yang disesuaikan untuk mengoptimalkan strategi

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2021, sebuah properti virtual di platform metaverse Decentraland terjual seharga $2,4 juta. Tanah tersebut sepenuhnya digital namun tetap mengikuti logika penetapan harga dunia nyata: lokasi, kelangkaan, dan visibilitas terhadap lalu lintas pengunjung virtual.

Perangkat Lunak AI Terbaik untuk Agen Properti

Berikut adalah alat AI terbaik untuk agen properti yang membantu dalam otomatisasi alur kerja AI, manajemen prospek, dan segala hal di antaranya. 🗂️

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim properti yang mengelola alur kerja klien dari awal hingga akhir)

Minta ClickUp Brain untuk menyusun email profesional untuk klien

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Real Estate ClickUp memberikan ruang terpusat untuk mengelola daftar properti, melacak transaksi, menangani dokumen, dan tetap terhubung dengan klien.

Dan di pusatnya semua itu ada ClickUp Brain, mitra AI bawaan Anda yang bekerja di seluruh tugas, dokumen, dan percakapan.

ClickUp Brain membantu Anda menulis lebih cepat dan mengatur pikiran Anda. Anda dapat menggunakannya untuk menyusun deskripsi properti, merangkum pertemuan klien, mengedit pembaruan, atau menanyakan pertanyaan tentang ruang kerja Anda.

Misalkan Anda baru saja menyelesaikan pemasaran properti senilai $1,2 juta. Dengan catatan Anda, minta AI untuk menulis email tindak lanjut yang menyoroti pilihan terbaik klien, menyertakan pertanyaan terbuka, dan diakhiri dengan ajakan untuk menjadwalkan tur berikutnya. Atau, tanyakan kepada ClickUp Brain apa yang harus diselesaikan untuk penutupan transaksi di Pacific Heights, dan ia akan mengumpulkan wawasan dari ruang kerja Anda dalam hitungan detik.

Selanjutnya: alur kerja.

Buat otomatisasi ClickUp kustom untuk setiap bagian dari proses penjualan Anda dengan AI

ClickUp Automations membantu alur kerja Anda berjalan lancar, dan kini Anda dapat membuatnya sendiri dengan mengetik apa yang Anda inginkan.

Misalnya, Anda dapat menulis: Jika status listing berubah menjadi "Under Contract", beritahu tim hukum dan tugaskan tugas untuk mengunggah dokumen penutupan.

ClickUp Brain membaca apa yang Anda tulis dan membangun langkah-langkah otomatisasi untuk Anda. Ini berfungsi untuk tindak lanjut open house, jadwal staging, penyerahan prospek, dan segala hal di antaranya.

Perbaiki panduan relokasi Anda menggunakan ClickUp Brain di Docs

ClickUp juga memudahkan pengelolaan dokumentasi. ClickUp Docs adalah ruang kerja bersama untuk konten pemasaran, templat tim, dan sumber daya klien. Tulis, edit, dan perbaiki draf Anda dengan AI terintegrasi, serta tugaskan tugas tanpa perlu beralih tab.

Misalkan Anda sedang membuat panduan relokasi untuk pembeli yang pindah ke Austin. Berikan AI garis besar dasar, dan AI akan mengembangkan bagian-bagian lengkapnya. Anda juga dapat memperpendek konten untuk brosur, menulis ulang pengantar, atau memperbaiki tata bahasa sebelum mempublikasikan.

Tim pemasaran dapat membuat urutan email atau posting blog di Docs, lalu meminta alat penulisan AI untuk mengedit judul, memperbaiki nada, atau menyarankan teks baru berdasarkan kampanye sebelumnya.

Fitur terbaik untuk tim, bagaimanapun, adalah ClickUp Chat. Fitur ini menjaga tim Anda tetap terhubung dan percakapan berlangsung secara real-time tepat di samping pekerjaan yang sedang mereka kerjakan.

Tetap terupdate dengan AI CatchUp , yang merangkum thread penting, keputusan kunci, dan tindakan yang perlu dilakukan yang mungkin Anda lewatkan

Bekerja lebih cepat tanpa kehilangan konteks dengan Pembuatan Tugas AI , di mana Brain secara otomatis membuat tugas, menambahkan detail, dan menghubungkannya kembali ke percakapan asli

Berkomunikasi tanpa perlu beralih tab dengan pesan langsung atau panggilan audio dan video

Dapatkan bantuan saat Anda membutuhkannya dengan ClickUp’s Prebuilt Autopilot Agents , asisten siap pakai yang dapat memposting ringkasan harian, mengelola alur kerja sederhana, atau menangani pembaruan proyek langsung di dalam Chat

Jaga proyek tetap berjalan dengan Agen Autopilot Pra-bangun di ClickUp Chat

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Agen properti mandiri atau tim kecil mungkin merasa kewalahan dengan banyaknya pilihan alat yang tersedia pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.440+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Dari ulasan Reddit:

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. Alat ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang sangat membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-nya. Imut banget!

🔍 Tahukah Anda? Di Roma Kuno, bangunan apartemen yang disebut insulae dapat mencapai tujuh lantai. Bangunan pencakar langit ini terbuat dari kayu dan batu, dan banyak di antaranya tidak memiliki air mengalir—namun mereka menampung sebagian besar kelas pekerja kota dan dianggap sebagai properti perkotaan yang sangat berharga.

2. REimagineHome. ai (Terbaik untuk solusi virtual staging AI)

melalui REimagineHome.ai

Ruangan kosong bisa menggagalkan transaksi.

REimagineHome. ai memahami hal ini dan menyelesaikannya dengan mengubah ruang kosong menjadi ruangan yang layak dipajang di majalah menggunakan kecerdasan buatan. Fitur utamanya meliputi penataan virtual ruangan kosong, merancang ulang ruang yang sudah furnished dengan interior modern, dan bahkan landscaping untuk pemotretan eksterior.

Anda mengunggah foto properti kosong, memilih dari berbagai gaya desain, dan mendapatkan gambar properti yang telah ditata secara profesional dalam waktu dan usaha yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan penataan konvensional.

Dengan kemampuannya untuk menghasilkan gambar fotorealistik, Reimagine Home memastikan setiap listing terlihat terbaik, memberikan kesan pertama yang kuat pada calon klien. Di antara alat AI untuk agen properti, alat ini menonjol karena kemampuannya untuk mempertahankan kualitas foto asli sambil menambahkan daya tarik visual.

REimagineHome. ai fitur terbaik

Ubah beberapa ruangan secara bersamaan untuk menciptakan tema desain yang konsisten di seluruh properti

Pilih antara estetika desain kontemporer, tradisional, dan modern untuk menarik berbagai segmen pembeli dan preferensi pasar

Ganti furnitur yang ada di rumah yang sedang ditempati untuk menunjukkan kemungkinan tata letak alternatif

Unduh gambar beresolusi tinggi yang siap digunakan langsung untuk unggahan MLS dan materi pemasaran tanpa perlu pengolahan tambahan

Bandingkan ruangan kosong asli dengan versi yang telah di-staging untuk menunjukkan dampak transformasi selama presentasi listing

Batasan REimagineHome. ai

Pementasan yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak secara akurat mewakili dimensi ruangan yang sebenarnya dalam beberapa kasus

Pilihan kustomisasi terbatas untuk furnitur tertentu atau permintaan desain unik

Biaya langganan dapat bertambah untuk agen properti dengan volume tinggi yang melakukan staging properti multiple setiap bulan

Beberapa gambar yang dihasilkan mungkin terlihat sedikit buatan bagi penonton yang teliti

REimagineHome. ai harga

Lima transformasi pertama gratis

Esensial: $14/bulan (30 kredit)

Optimal: $29/bulan (200 kredit)

Lanjutan: $49/bulan (500 kredit)

Premium: $99/bulan (1.200 kredit)

REimagineHome. ai ulasan dan peringkat

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang REimagineHome. ai?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya pernah bekerja sebentar sebagai agen properti, jadi saya sudah mencobanya dan menemukan alat ini cukup berguna. Opsi penyesuaian yang baik, dan fitur desain yang keren. Ini adalah fitur yang bagus untuk dimiliki, tetapi bukan hal yang mutlak diperlukan jika Anda bekerja di bidang properti.

📮ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa ! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah menggantikan 3+ aplikasi dengan aplikasi serba bisa kami untuk pekerjaan!

3. Zillow (Terbaik untuk data pasar yang komprehensif)

melalui Zillow

Semua orang tahu Zillow, tetapi kebanyakan agen hanya memanfaatkan sebagian kecil dari apa yang bisa dilakukannya. Memang, klien memeriksa Zestimates secara obsesif, tetapi platform ini menyimpan data yang jauh lebih berharga bagi profesional yang menggali lebih dalam.

Anda dapat mengakses riwayat properti yang lengkap, memantau pergerakan harga di lingkungan sekitar, dan mendapatkan informasi demografis yang membantu mencocokkan klien dengan area yang tepat. Aplikasi seluler memungkinkan Anda menjawab pertanyaan klien secara langsung selama tur properti.

Fitur utama adalah pencarian bahasa alami yang didukung AI, yang memungkinkan pengguna menemukan properti dengan menggambarkan rumah impian mereka dalam bahasa sehari-hari, termasuk waktu perjalanan, jarak ke sekolah, dan bahkan fitur spesifik rumah. Hal ini membantu agen dengan cepat mengidentifikasi dan membagikan daftar properti yang relevan sesuai dengan kebutuhan unik klien mereka.

Fitur terbaik Zillow

Teliti riwayat pajak properti dan perubahan penilaian untuk mengidentifikasi peluang penghematan dan membantu klien memahami biaya kepemilikan jangka panjang

Ekstrak data demografis, termasuk rentang usia, tingkat pendapatan, dan komposisi keluarga berdasarkan wilayah, untuk mencocokkan klien dengan komunitas yang sesuai

Lihat gambar satelit dan foto pemandangan jalan untuk menilai kondisi lingkungan sekitar secara jarak jauh sebelum menjadwalkan kunjungan

Pantau pola harga musiman dan kecepatan pasar untuk memberikan saran kepada klien tentang waktu terbaik untuk memasarkan properti sepanjang tahun

Tingkatkan visibilitas Anda di kalangan pembeli properti dan dapatkan prospek dengan layanan agen Zillow

Batasan Zillow

Akurasi Zestimate bervariasi secara signifikan di berbagai pasar dan jenis properti

Alat profesional memerlukan langganan terpisah di luar akses dasar untuk pengguna umum

Pembaruan data mungkin tertinggal dari perubahan pasar yang sebenarnya di pasar yang bergerak cepat

Data properti internasional terbatas untuk agen yang bekerja dengan klien yang pindah

Harga Zillow

Daftar FSBO: Gratis

Daftar agen melalui MLS: Gratis

Daftar sewa dasar: Gratis

Daftar sewa premium: $39,99 (sekali bayar)

Iklan Premier Agent: $300-$1.000+/bulan (bervariasi tergantung kode pos dan pasar)

Biaya per prospek: $20-$500+ (tergantung pada tingkat persaingan di wilayah)

Peringkat dan ulasan Zillow

G2: 4. 1/5 (295+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (85+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zillow?

Sebuah ulasan G2 mencatat:

Yang paling saya sukai dari Zillow adalah kestabilannya dalam menyaring klien untuk properti sewaan saya, serta kemampuannya untuk mendaftarkan properti saya yang dijual. Zillow memiliki jaringan yang sangat besar dari pembeli, penjual, dan profesional properti. Portal sewa untuk pemilik dan penyewa adalah yang terbaik dan tak tertandingi di industri ini! Sudahkah saya mention tentang kelimpahan leads gratis tanpa batas! Zillow dilengkapi dengan banyak fitur yang akan membantu Anda dalam bisnis properti sehari-hari. Tidak ada yang lebih baik dari Zillow.

💡 Tips Pro: Analisis tren pasar lokal setiap minggu. Alat AI untuk agen properti (seperti ClickUp Brain!) dapat merangkum pergeseran pasar, tren harga, dan pola hari di pasaran dalam hitungan detik. Anda tidak perlu membaca lima laporan; cukup dapatkan wawasan yang penting. Ringkas laporan dengan bantuan ClickUp Brain

4. Restb. ai (Terbaik untuk dokumentasi properti otomatis)

melalui Restb.ai

Menjelajahi properti dan mencatat detail bisa menjadi tugas yang membosankan. Restb. ai menggunakan teknologi pengenalan gambar untuk menganalisis foto Anda dan mengidentifikasi detail yang mungkin terlewatkan atau terlupakan.

Teknologi AI ini mengidentifikasi segala hal mulai dari lantai kayu keras dan meja granit hingga potensi masalah keamanan dan perawatan. Anda mengambil foto selama inspeksi, mengunggahnya, dan mendapatkan laporan detail yang terbaca seperti ringkasan inspeksi profesional.

Alat ini bahkan dapat mendeteksi hal-hal seperti detektor asap yang hilang atau instalasi listrik yang sudah usang, yang dapat menjadi faktor penentu kesepakatan di kemudian hari.

Melampaui sekadar input data, analisis gambar berbasis AI dari Restb. ai meningkatkan keseluruhan pengalaman pemasaran dan pencarian. Alat ini dapat menghasilkan teks alternatif (alt text) yang deskriptif dan SEO-optimized untuk gambar, sehingga daftar properti lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari dan dapat diakses oleh pengguna dengan gangguan penglihatan.

Fitur terbaik Restb. ai

Hitung perkiraan luas ruangan dari foto smartphone standar, menghilangkan kebutuhan akan alat pengukuran manual selama kunjungan properti

Deteksi merek dan model peralatan tertentu untuk menyertakan spesifikasi detail dalam deskripsi properti dan materi pemasaran

Identifikasi potensi bahaya keamanan seperti pagar yang hilang, tangga yang rusak, atau masalah listrik yang dapat memengaruhi keputusan pembeli atau hasil inspeksi

Klasifikasikan jenis ruangan secara otomatis untuk mempermudah penginputan data MLS dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif

Ekstrak metadata foto, seperti cap waktu dan koordinat GPS, untuk dokumentasi lengkap yang membuktikan kapan dan di mana foto diambil

Perbaiki daftar properti dengan teks deskriptif alternatif yang dihasilkan oleh AI untuk gambar

Batasan Restb. ai

Ketepatan analisis sangat bergantung pada kualitas foto dan kondisi pencahayaan

Mungkin melewatkan detail-detail halus yang biasanya terdeteksi oleh inspektur manusia selama inspeksi fisik

Kemampuan terbatas dalam menilai masalah struktural yang tidak terlihat dalam foto properti standar

Membutuhkan sudut pengambilan foto yang konsisten dan cakupan yang memadai untuk hasil analisis yang optimal

Harga Restb. ai

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Restb. ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Konsep open house pertama kali muncul pada tahun 1910-an. Agen properti pada masa itu mengadakan pesta bertema mewah dengan teh, kuartet biola, dan undangan tulisan tangan untuk menarik pembeli kaya.

5. HouseCanary (Terbaik untuk analisis prediksi pasar)

melalui HouseCanary

HouseCanary adalah platform analitik properti berbasis AI yang menyediakan agen properti dengan data akurat dan komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis mereka.

Alat ini menganalisis jutaan titik data—indikator ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, perubahan populasi, dan suku bunga—untuk memprediksi arah pergerakan nilai properti. Anda dapat menunjukkan kepada klien grafik yang memprediksi nilai rumah mereka enam bulan atau dua tahun ke depan, didukung oleh data aktual.

Dengan skor ‘Propensity to List’, agen dapat mengidentifikasi prospek yang belum terdaftar di pasar yang memiliki probabilitas tinggi untuk dijual

Alat AI ini juga mengevaluasi properti dan lingkungan sekitar melalui data seperti peringkat sekolah dan statistik kejahatan, membantu klien memutuskan di mana mereka ingin membeli. Alat ini juga memperbarui prediksinya secara terus-menerus seiring masuknya data baru.

Fitur terbaik HouseCanary

Evaluasi potensi hasil sewa dan proyeksi arus kas untuk properti investasi guna membantu investor dalam perencanaan portofolio

Buat laporan Analisis Pasar Banding (CMA) yang andal dengan cepat, menghemat berjam-jam penelitian manual

Evaluasi properti dengan cepat dan dapatkan wawasan pasar dari database yang luas menggunakan Canary AI

Bandingkan profil risiko antara properti serupa di lingkungan yang berbeda untuk membantu klien memahami faktor-faktor stabilitas pasar

Dapatkan pemberitahuan saat kondisi pasar berubah secara signifikan di area target Anda, memungkinkan Anda untuk menghubungi klien secara proaktif

Akses data ekonomi terperinci, seperti tren ketenagakerjaan dan pola pertumbuhan populasi yang memengaruhi nilai properti jangka panjang

Batasan HouseCanary

Antarmuka alat yang kompleks mungkin memerlukan pelatihan untuk memanfaatkan fitur analitik lanjutan secara efektif

Data historis yang tersedia untuk properti baru atau properti di daerah pedesaan sangat terbatas

Harga HouseCanary

Basic: $19/bulan

Pro: $79/bulan

Tim: $199/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat HouseCanary

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HouseCanary?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer ini:

HouseCanary melakukan semua riset untuk Anda! Fitur terbaiknya adalah peringkat properti sejenis pada skala 1 hingga 100. Tidak perlu lagi menyortir properti perbandingan yang buruk! HouseCanary telah menghemat berjam-jam kerja saya dalam pembuatan CMA. Yang dulu memakan waktu 30-45 menit kini hanya 5-10 menit, maksimal! Saya tidak bisa memikirkan satu hal pun yang tidak saya sukai tentang HouseCanary. Benar-benar.

📖 Baca Juga: Template CRM Properti Terbaik untuk Pengelolaan Klien yang Lebih Baik

6. OpusClip (Terbaik untuk mengubah tur properti menjadi klip sosial)

melalui OpusClip

Bayangkan OpusClip sebagai asisten video pribadi Anda yang menonton tur properti berdurasi satu jam dan mengekstrak momen-momen paling menarik. Alat berbasis AI ini mengubah video panjang Anda menjadi klip viral berkualitas tinggi, secara otomatis mengidentifikasi segmen terbaik dari daftar properti Anda, testimoni klien, atau pembaruan pasar.

Anda mengunggah video mentah Anda, dan AI OpusClip menganalisis kontennya untuk membuat video pendek yang menarik yang sempurna untuk Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Shorts.

Selain itu, Anda dapat menggunakan penjadwal media sosial bawaan untuk secara otomatis memposting video Anda ke YouTube, TikTok, Instagram, dan LinkedIn.

Fitur terbaik OpusClip

Otomatiskan penambahan teks deskriptif yang akurat pada video properti Anda, sehingga video tersebut dapat diakses dan menarik bagi penonton yang menonton tanpa suara

Optimalkan konten Anda untuk platform media sosial yang berbeda dengan membuat klip dalam berbagai rasio aspek (9:16, 16:9, 1:1)

Gunakan penilaian viralitas berbasis AI untuk mengidentifikasi bagian mana dari video properti Anda yang paling mungkin menarik perhatian calon klien

Gunakan templat dan overlay bermerk untuk menjaga konsistensi dan profesionalisme dalam semua konten media sosial

Batasan OpusClip

Pilihan kustomisasi terbatas untuk fitur pengeditan lanjutan dibandingkan dengan perangkat lunak pengeditan video tradisional

Efektivitas skor viralitas dapat bervariasi tergantung pada jenis konten spesifik Anda

Versi gratis mencakup watermark pada video Anda dan batasan pemrosesan bulanan sebesar 60 menit

Harga OpusClip

Gratis

Paket Pemula: $15/bulan

Pro: $29/bulan

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan peringkat OpusClip

G2: 4.6/5 (110+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OpusClip?

Berdasarkan ulasan G2:

Keuntungan utama OpusClip adalah Anda dapat dengan cepat membuat video pendek bermerk untuk dibagikan di platform media sosial. Fitur teks terjemahan sangat bagus. Ia menghasilkan subtitle yang sangat akurat dan Anda dapat dengan mudah mengeditnya (meskipun ini jarang diperlukan) serta mengubah font, warna, dan posisinya. Sangat bagus juga bahwa Anda dapat menyimpan hingga lima templat bermerk.

7. Collov AI (Terbaik untuk visualisasi renovasi)

melalui Collov AI

Pembeli kesulitan melihat potensi properti yang usang atau tidak terawat dengan baik. Collov AI menjembatani kesenjangan imajinasi tersebut dengan menunjukkan secara tepat bagaimana ruang-ruang tersebut dapat terlihat setelah renovasi.

Platform ini menganalisis foto ruangan atau denah lantai dan menciptakan berbagai variasi desain—bayangkan warna cat yang berbeda, pilihan lantai, dan tata letak furnitur. Dengan solusi virtual staging ini, Anda dapat menunjukkan bagaimana merobohkan dinding dapat memperluas ruang atau bagaimana finishing modern dapat mengubah dapur yang sudah ketinggalan zaman.

AI ini menghasilkan gambar render fotorealistik yang mirip dengan presentasi desain interior profesional, memudahkan penjualan properti. Anda juga dapat menggunakan alat terintegrasinya untuk membuat tur virtual agar daftar properti lebih menarik.

Fitur terbaik Collov AI

Coba berbagai warna cat dan finishing, atau visualisasikan perubahan struktural untuk menunjukkan kepada klien kemungkinan transformasi dan renovasi

Tampilkan beberapa tema desain untuk ruang yang sama untuk menarik selera dan preferensi gaya hidup pembeli yang berbeda

Buat papan mood renovasi yang detail untuk menginspirasi klien dan memberikan arahan yang jelas bagi kontraktor dan desainer

Tunjukkan bagaimana berbagai jenis lampu dan dekorasi jendela dapat mengubah suasana ruangan dan daya tarik estetika secara keseluruhan

Batasan Collov AI

Desain yang dihasilkan mungkin tidak memperhitungkan batasan struktural atau peraturan bangunan

Kemampuan terbatas untuk memasukkan furnitur tertentu atau elemen desain kustom

Kualitas rendering dapat bervariasi tergantung pada kualitas foto asli dan kompleksitas ruangan

Hal ini mungkin tidak secara akurat mewakili biaya atau kelayakan renovasi yang disarankan

Harga Collov AI

Coba gratis

Standar: $21/bulan

Lanjutan: $49/bulan

Premium: $79/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Collov AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Bangunan Capitol AS berdiri di atas lahan pertanian swasta. George Washington dan Pierre L’Enfant secara langsung bernegosiasi dengan para petani untuk memperoleh hak atas lahan yang kini menjadi Washington, D.C.

8. Canva (Terbaik untuk pembuatan konten pemasaran)

via Canva

Canva menyediakan templat manajemen properti profesional untuk segala hal, mulai dari brosur properti dan posting media sosial hingga papan pengumuman open house dan slide presentasi.

Antarmuka seret dan lepas (drag-and-drop) memungkinkan Anda menyesuaikan warna, font, dan tata letak tanpa perlu mempelajari perangkat lunak desain yang rumit. Hal ini membantu menjaga konsistensi merek di semua materi Anda sambil tetap memberikan kebebasan kreatif untuk setiap daftar properti.

Alat AI Canva berfungsi sebagai asisten pemasaran, dengan fitur seperti Magic Write yang membantu menyusun deskripsi properti yang menarik atau caption media sosial yang engaging. Alat pengeditan foto berbasis AI-nya, seperti Magic Eraser dan Magic Edit, memungkinkan Anda dengan cepat membersihkan foto listing dengan menghapus objek yang tidak diinginkan atau menyesuaikan detail.

Platform ini juga menangani penjadwalan media sosial, sehingga Anda dapat membuat postingan untuk seminggu dan membiarkan Canva mempublikasikannya secara otomatis.

Fitur terbaik Canva

Buat materi pemasaran berkualitas tinggi dalam hitungan menit dengan bantuan AI dan templat

Buat postingan media sosial animasi dan konten video pendek yang menghasilkan tingkat keterlibatan lebih tinggi daripada gambar statis

Bekerja sama dengan anggota tim dalam proyek desain sambil menjaga konsistensi merek di semua materi pemasaran

Simpan aset merek seperti logo, skema warna, dan font di perpustakaan bersama untuk akses mudah dan penggunaan yang konsisten di semua materi

Batasan Canva

Pendekatan berbasis template dapat menghasilkan materi yang serupa di antara agen yang berbeda

Fitur desain lanjutan memerlukan langganan premium untuk fungsi penuh

Pilihan kustomisasi terbatas untuk kebutuhan desain yang sangat spesifik atau unik

Pilihan font dan grafis mungkin tidak sesuai dengan pedoman merek brokerage tertentu

Harga Canva

Gratis

Pro: $15 per bulan per pengguna

Tim: $10 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Canva

G2: 4.7/5 (5.100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (12.870+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Canva?

Seperti yang dibagikan di Reddit:

Canva adalah alat yang hebat untuk profesional maupun non-profesional. Saya bisa mengandalkan Canva jika seseorang meminta, “Hei, saya butuh iklan animasi dalam sepuluh menit”, dan jika ada yang datang dengan pekerjaan yang terlalu kecil atau sederhana untuk saya kerjakan, seperti kartu nama atau undangan pernikahan, saya bisa langsung menyarankan Canva dan melanjutkan pekerjaan saya. Ini seperti lorong self-checkout untuk desain.

💡 Tips Pro: Beberapa alat AI untuk agen properti membantu mempersiapkan presentasi properti. Salin detail properti ke alat AI dan minta saran tentang keberatan yang mungkin diajukan pembeli. Anda akan masuk ke presentasi dengan persiapan yang lebih baik untuk menangani pertanyaan tentang tata letak, lokasi, atau harga.

9. Reonomy (Terbaik untuk riset properti komersial)

melalui Reonomy

Properti komersial bergerak secara berbeda dari properti residensial, dan Reonomy memahami hal ini. Platform ini spesialis dalam melacak kepemilikan properti komersial, masa berlaku sewa, dan aktivitas pengembangan yang menandakan peluang.

Anda dapat meneliti siapa pemilik mal tersebut, kapan kontrak sewa penyewa mereka berakhir, dan apakah pemilik mungkin tertarik untuk menjual. Informasi ini membantu Anda mengidentifikasi calon klien sebelum mereka mulai aktif mencari ruang atau perwakilan.

Teknologi AI Reonomy menganalisis data publik dan eksklusif dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi properti yang berpotensi terjual tetapi belum terdaftar. Teknologi ini juga memantau izin bangunan dan perubahan zonasi yang menandakan proyek pengembangan yang akan datang.

Dengan lebih dari 200 filter, agen dapat melakukan pencarian yang sangat tertarget untuk menemukan properti yang sempurna sesuai dengan kriteria klien mereka.

Fitur terbaik Reonomy

Pantau tanggal kedaluwarsa sewa untuk mengidentifikasi penyewa yang mungkin membutuhkan ruang baru dan hubungi bisnis yang berencana pindah

Pantau aktivitas izin bangunan yang menandakan proyek perluasan atau renovasi, mengungkap peluang potensial untuk sewa atau penjualan

Analisis riwayat transaksi dan penjualan properti komersial yang sejenis untuk memberikan analisis pasar yang akurat dan rekomendasi harga

Tetap terinformasi tentang perubahan pasar dan peluang dengan pemberitahuan untuk jenis properti tertentu atau wilayah geografis yang Anda minati

Batasan Reonomy

Berfokus terutama pada properti komersial daripada properti residensial

Ketepatan data bervariasi di berbagai pasar geografis dan jenis properti

Kurva pembelajaran yang diperlukan untuk menggunakan alat riset dan analisis canggih secara efektif

Harga Reonomy

Coba gratis

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Reonomy

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.2/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reonomy?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Mudah digunakan – cukup masukkan alamat apa pun dan dapatkan semua informasi kabupaten dan kontak. Analisisnya luar biasa. Reonomy memberi tahu Anda kapan properti sangat mungkin terjual. Anda juga dapat membuat laporan yang menunjukkan properti mana yang dalam kondisi sulit. Mereka sedang mengerjakan proyek yang akan memungkinkan Anda melihat semua hubungan antara pemilik dan bisnis yang mereka ikuti. Ini menampilkan semua properti yang terkait dengan pemilik.

💡 Tips Pro: Gunakan alat AI properti untuk merangkum kontrak atau dokumen hukum menjadi bahasa yang mudah dipahami. Ini tidak akan menggantikan pengacara Anda, tetapi membantu Anda menjelaskan poin-poin penting kepada pembeli yang cemas dengan cara yang tidak membingungkan.

10. Cotality (Terbaik untuk analisis pasar dan risiko yang komprehensif)

melalui Cotality

Cotality, sebelumnya dikenal sebagai CoreLogic, adalah platform kecerdasan properti berbasis AI yang membantu agen properti memberikan pemahaman yang canggih kepada klien mereka tentang tren historis dan potensi pasar masa depan dari lingkungan dan properti.

Platform ini dilengkapi dengan AI CoreAI, yang menganalisis miliaran titik data untuk menghasilkan model penilaian otomatis (AVM) yang sangat akurat dan analisis pasar yang mendalam.

Realist dan Araya, alat kecerdasan properti profesional mereka, menyediakan agen dengan data komprehensif tentang properti dan pasar. Anda dapat mengakses wawasan tentang riwayat pajak, karakteristik properti, perbandingan properti di luar MLS, catatan penjualan, dan riwayat transfer kepemilikan.

Skor 'kemungkinan terjual' menggunakan analisis prediktif untuk mengidentifikasi properti yang kemungkinan besar akan dipasarkan dalam waktu dekat. Hal ini memungkinkan agen untuk secara proaktif menargetkan upaya pemasaran dan generasi prospek mereka.

Platform ini juga menyediakan laporan risiko detail, termasuk informasi tentang risiko banjir dan kebakaran hutan, yang sangat penting untuk membantu klien membuat keputusan yang terinformasi.

Fitur terbaik Cotality

Dapatkan analisis pasar mendalam dan wawasan untuk meningkatkan kepercayaan klien

Akses data terpercaya dari lebih dari 22.000 sumber yang mencakup 99,9% properti di Amerika Serikat

Temukan prospek terbaik untuk menargetkan upaya generasi prospek

Akses statistik kejahatan dan peringkat keamanan untuk berbagai kawasan, termasuk analisis tren selama beberapa tahun

Pantau perubahan kinerja distrik sekolah dan pergeseran demografis yang memengaruhi nilai properti dan keputusan keluarga

Pantau indikator ekonomi, termasuk tren ketenagakerjaan, perkembangan bisnis, dan pertumbuhan populasi

Batasan Cotality

Data yang luas dapat membingungkan bagi agen yang tidak memiliki pengalaman analitis

Biaya langganan mungkin terlalu tinggi bagi agen baru atau brokerage kecil

Penilaian risiko mungkin tidak memperhitungkan perbaikan infrastruktur terbaru atau perubahan kebijakan

Harga Cotality

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Cotality

G2: 4. 1/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cotality?

Berikut ini adalah pandangan langsung:

CoreLogic memungkinkan kami mendapatkan informasi yang kami butuhkan dengan cepat, dan layanan pelanggan mereka luar biasa. Kami belum pernah mengalami masalah apa pun, dan informasi yang diberikan selalu akurat.

11. ChatGPT (Terbaik untuk bantuan pembuatan konten)

melalui ChatGPT

Menulis deskripsi properti yang menarik dan email profesional membutuhkan waktu yang tidak Anda miliki. ChatGPT membantu Anda menciptakan komunikasi yang terdengar profesional dan menarik tanpa harus memulai dari nol setiap kali.

Anda dapat memasukkan detail properti dasar dan mendapatkan deskripsi listing yang menonjolkan fitur unik dan menarik bagi calon pembeli potensial.

Alat pemasaran properti ini juga membantu menyusun email tindak lanjut, posting media sosial, dan presentasi klien yang menjaga nada profesional yang konsisten. Agen juga menggunakannya untuk melakukan simulasi negosiasi, mengembangkan urutan email tindak lanjut yang dipersonalisasi, dan bahkan menciptakan skrip untuk tur video properti.

Selain pembangkitan konten, agen properti yang canggih memanfaatkan ChatGPT sebagai alat strategis untuk analisis dan komunikasi dengan klien. ChatGPT dapat merangkum laporan pasar yang panjang atau artikel berita lokal, memberikan poin-poin penting untuk pertemuan dengan klien.

Fitur terbaik ChatGPT

Buat templat manajemen klien untuk berbagai tahap transaksi, mulai dari kontak awal hingga ucapan selamat atas penutupan transaksi

Teliti tren pasar lokal dan informasi lingkungan dengan cepat untuk mendukung percakapan dan presentasi klien

Buat kalender konten media sosial dan kerangka artikel blog yang membantu Anda menjaga kehadiran online yang konsisten

Buat poin pembicaraan presentasi dan agenda pertemuan klien yang memastikan pembahasan mendalam tentang topik-topik penting

Batasan ChatGPT

Tanggapan mungkin mengandung ketidakakuratan yang memerlukan verifikasi fakta sebelum digunakan oleh klien

Anda tidak dapat mengakses data pasar real-time atau daftar properti terkini

Deskripsi properti yang dihasilkan oleh AI mungkin kurang memiliki pengetahuan pasar lokal dan detail regional

Membutuhkan penyuntingan yang teliti untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar properti

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Tim: $25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4.7/5 (825+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (220+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Menurut salah satu reviewer:

Yang paling saya sukai dari ChatGPT adalah bagaimana ia membantu saya memulai tugas penulisan sehari-hari dengan mudah dan jelas. Saya menggunakannya secara rutin untuk menyusun surat, email, dan kebijakan, hal-hal yang sering memakan waktu untuk disempurnakan. ChatGPT memberikan titik awal yang solid berdasarkan pemikiran atau poin yang saya bagikan, membantu membentuk ide-ide saya menjadi sesuatu yang terstruktur dan koheren. Hal ini mengurangi tekanan dari halaman kosong, yang seringkali menjadi hambatan terbesar saat menulis dari nol.

12. Getfloorplan (Terbaik untuk pembuatan denah lantai digital)

via Getfloorplan

Mengukur ruangan dan membuat denah lantai secara manual memakan waktu dan rentan kesalahan. Getfloorplan mengubah foto properti Anda menjadi gambar arsitektur yang akurat dan model 3D secara otomatis.

Unggah foto dari tur properti Anda, dan AI akan menganalisis tata letak ruangan, mengukur dimensi, dan membuat denah lantai profesional yang biasanya memerlukan jasa arsitek.

Teknologi ini juga menghasilkan tur virtual 3D yang membantu pembeli jarak jauh memahami hubungan spasial dan aliran antara ruangan.

Bagi pengguna bisnis, perangkat lunak ini juga menyediakan opsi untuk memilih gaya antarmuka dan bahasa yang disukai, tampilan jendela, gaya interior, dan lain-lain. Anda juga dapat menambahkan elemen merek Anda sendiri ke output untuk tampilan profesional.

Fitur terbaik Getfloorplan

Ubah foto smartphone menjadi gambar arsitektur profesional yang memenuhi standar industri dalam hal akurasi dan presentasi

Hitung luas lantai dan dimensi ruangan secara otomatis, menghilangkan kesalahan pengukuran dan menghemat waktu selama penilaian properti

Buat beberapa tampilan denah lantai, termasuk opsi penempatan furnitur yang membantu pembeli membayangkan bagaimana ruang dapat digunakan

Ekspor rencana dalam berbagai format yang sesuai untuk daftar MLS, materi pemasaran, dan presentasi profesional

Batasan Getfloorplan

Ketepatan bergantung pada kualitas foto dan kelengkapan cakupan properti

Mungkin mengalami kesulitan dengan tata letak yang kompleks atau fitur arsitektur yang tidak biasa

Waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas properti

Kemampuan terbatas untuk memasukkan ruang luar atau detail lanskap

Harga Getfloorplan

Paket Dasar: $25

Paket Tambahan: $45

Paket Render: $49

Paket Pro: $49

Harga Maksimum: $69

Dapatkan peringkat dan ulasan floorplan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Getfloorplan?

Seorang pengguna membagikan umpan balik ini:

Mereka menyediakan paket 2D, 3D, dan tur virtual. Anda mengunggah denah lantai 2D dan mendapatkan set lengkap 2D (dengan sudut pandang berbeda) serta panorama 3D dan tur virtual yang luar biasa. Saat ini tidak ada kelemahan, tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah Anda tidak dapat menggabungkan gaya yang berbeda.

13. Tableau AI (Terbaik untuk visualisasi data dan analitik)

melalui Tableau

Data properti ada di mana-mana, tetapi menganalisisnya membutuhkan keterampilan analitis yang serius. Tableau AI mengubah informasi pasar yang kompleks menjadi dashboard visual yang benar-benar menceritakan sebuah cerita.

Anda dapat menggabungkan data MLS, statistik demografis, dan indikator ekonomi untuk membuat analisis pasar yang komprehensif yang jauh melampaui perbandingan harga sederhana. Alat penjualan AI ini membantu Anda mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin menandakan peluang baru atau pergeseran pasar yang potensial.

Tableau Pulse adalah fitur utama yang secara otomatis memantau metrik kunci—seperti sumber prospek, lama properti di pasaran, atau tren harga—dan menyajikan wawasan yang dipersonalisasi dan mudah dipahami dalam bahasa alami.

Kemampuan AI penting lainnya adalah Tableau Agent, asisten percakapan yang memudahkan agen untuk menjawab pertanyaan dengan cepat, membuat analisis pasar kustom untuk klien, dan mengidentifikasi tren mikro di lingkungan tertentu.

Fitur terbaik Tableau AI

Buat dasbor interaktif yang menampilkan tren pasar dan kinerja properti berdasarkan berbagai variabel dan periode waktu

Perbarui laporan secara instan dengan informasi terbaru dan jadwalkan distribusi rutin kepada klien

Desain visualisasi kustom untuk segmen pasar atau jenis properti tertentu yang menyoroti tren dan peluang yang relevan

Bagikan laporan interaktif dengan klien yang memungkinkan mereka menjelajahi data dan mengajukan pertanyaan selama pertemuan konsultasi

Batasan Tableau AI

Membutuhkan investasi waktu dan usaha yang signifikan untuk menguasai fitur analitik lanjutan

Biaya langganan mungkin cukup tinggi untuk agen individu atau tim kecil

Kualitas data bergantung pada akurasi dan kelengkapan informasi sumber

Antarmuka yang kompleks mungkin membingungkan pengguna yang tidak memiliki pengalaman dalam analisis data

Harga Tableau AI

Tableau Viewer: $15/bulan

Tableau Explorer: $42/bulan

Tableau Creator: $75/bulan

Enterprise Viewer: $35/bulan

Enterprise Explorer: $70/bulan

Enterprise Creator: $115/bulan

Tableau+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Tableau AI

G2: 4.2/5 (2.770+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.345+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tableau AI?

Langsung dari ulasan G2:

Hal terbaik tentang Tableau adalah seberapa mudahnya membuat dashboard yang indah dan interaktif setelah Anda terbiasa dengan alat ini. Ia menangani dataset besar dengan baik, dan opsi kustomisasi visualnya luar biasa. Saya suka cara ia memungkinkan Anda menghidupkan data — membuatnya lebih mudah untuk menjelaskan wawasan kepada orang non-teknis. Antarmuka seret dan lepas sangat membantu untuk analisis cepat.

💡 Tips Pro: Setelah pameran properti, rekam catatan suara dengan ClickUp Clips dan biarkan ClickUp AI menerjemahkannya. AI kemudian menyarankan tindakan, seperti membuat entri CRM, menyusun email, atau mencatat langkah selanjutnya. Anda terus bergerak, AI menangani administrasi.

14. Ylopo (Terbaik untuk generasi dan pemeliharaan prospek)

via Ylopo

Menghasilkan prospek yang konsisten sambil mengelola klien yang sudah ada merupakan tantangan yang terus-menerus. Ylopo menggunakan AI untuk generasi prospek dengan membuat kampanye iklan yang ditargetkan di Facebook, Google, dan platform lain.

Platform pemasaran digital berbasis AI ini untuk agen properti menilai prospek yang masuk berdasarkan perilaku dan kemungkinan konversi mereka, sehingga Anda dapat fokus pada prospek yang paling mungkin membeli atau menjual. Platform ini juga menyediakan topik pembicaraan dan saran tindak lanjut berdasarkan minat dan aktivitas spesifik masing-masing prospek.

Ylopo AI bertindak sebagai asisten virtual 24/7 yang berinteraksi dengan prospek melalui teks dan suara. Ia dapat memulai percakapan, menyaring prospek dengan mengajukan pertanyaan tentang jadwal, anggaran, dan kebutuhan mereka, serta menjadwalkan janji temu.

Hal ini menjadikannya salah satu alat AI paling praktis untuk agen properti yang ingin mengotomatisasi funnel pemasaran mereka.

Fitur terbaik Ylopo

Luncurkan kampanye iklan yang ditargetkan secara bersamaan di berbagai platform digital, memaksimalkan jangkauan sambil menjaga konsistensi pesan

Otomatiskan urutan tindak lanjut awal dan kampanye pemeliharaan untuk berinteraksi dengan prospek selama periode yang lebih lama

Pantau pola perilaku prospek untuk mengoptimalkan waktu dan konten pesan untuk segmen prospek yang berbeda

Dapatkan topik pembicaraan dan poin pembicaraan yang disesuaikan untuk setiap prospek berdasarkan minat dan aktivitas online mereka

Batasan Ylopo

Membutuhkan anggaran iklan berkelanjutan selain biaya langganan platform

Kualitas prospek dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan optimasi kampanye

Alat ini mungkin menghasilkan prospek di luar area geografis atau rentang harga yang disukai agen

Komunikasi otomatis mungkin kurang memiliki sentuhan pribadi yang disukai oleh beberapa klien

Harga Ylopo

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Ylopo

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Ylopo?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer ini:

Saya suka bahwa perwakilan layanan kami membuat kami merasa seperti klien satu-satunya. Saya juga menyukai semua integrasi AI

15. LocalizeOS (Terbaik untuk informasi lingkungan sekitar)

melalui LocalizeOS

LocalizeOS adalah sistem operasi berbasis AI yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan agen properti dalam mengelola dan mengubah prospek secara massal.

Mesin AI inti, Hunter, bertindak sebagai asisten virtual yang secara proaktif berinteraksi dengan setiap prospek di database Anda untuk membina dan menyaring mereka. Hal ini membebaskan waktu Anda, sehingga Anda dapat fokus pada klien yang siap bertransaksi.

Dengan menganalisis interaksi digital prospek, seperti riwayat penelusuran, klik, dan respons terhadap pesan, AI dapat menentukan kemungkinan mereka untuk melakukan transaksi. Hal ini memungkinkan agen dan tim untuk memprioritaskan pipeline mereka dan fokus pada peluang yang paling menjanjikan.

Platform ini terintegrasi secara mulus dengan CRM yang sudah ada dan sumber prospek, memberikan agen properti sistem yang kuat dan terpusat untuk mengelola bisnis mereka dan mengubah lebih banyak prospek menjadi transaksi yang ditutup.

Fitur terbaik LocalizeOS

Berikan saran daftar properti yang dipersonalisasi kepada klien berdasarkan interaksi dan preferensi mereka sebelumnya, menciptakan pengalaman yang superior

Saring dan kembangkan prospek Anda dengan AI sehingga Anda dapat fokus pada penutupan transaksi

Aktifkan kembali prospek yang tidak aktif dengan pesan yang dipersonalisasi dan otomatis

Dapatkan wawasan tentang kecenderungan transaksi sehingga Anda dapat fokus pada prospek yang paling dekat dengan keputusan pembelian

Integrasikan dengan mulus ke dalam ekosistem teknologi yang sudah ada, termasuk CRM dan alat pemasaran

Batasan LocalizeOS

Agen dan tim yang mencari solusi all-in-one dengan manajemen transaksi yang mendalam atau fitur pasca penutupan mungkin perlu mengintegrasikannya dengan alat lain

Biaya langganan mungkin menjadi tantangan bagi agen baru atau brokerage kecil

Harga LocalizeOS

Agen: $249 per bulan per agen + 15% biaya referensi

Tim: $749/bulan (hingga 5 agen) + 12% biaya referensi

Brokerage: Harga khusus

Ulasan dan peringkat LocalizeOS

G2: 4.8/5 (25+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (45+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LocalizeOS?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

LocalizeOS telah terbukti sangat bermanfaat dalam mengaktifkan kembali prospek lama kami dengan agen kami. Kami berhasil menghidupkan kembali prospek yang tidak aktif, membangkitkan minat mereka kembali pada daftar properti. Selain itu, perangkat lunak ini dan fungsi bantuan manusiawi mereka berfungsi seperti tim penjualan internal, secara efisien menjadwalkan janji temu untuk agen kami dan mempertahankan momentum dalam keterlibatan prospek untuk memfasilitasi pencarian properti yang berkelanjutan.

💡 Tips Pro: Buat prompt AI yang dapat digunakan ulang untuk alur kerja Anda. Contoh: ‘Tulis pesan tindak lanjut yang ramah setelah pemutaran properti, sebutkan tata letak dapur, dan ajak untuk bertanya. ’ Simpan 3-5 prompt seperti ini dan gunakan ulang setiap hari dengan sedikit penyesuaian.

