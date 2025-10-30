13 LMS Terbaik untuk Usaha Kecil pada Tahun 2025

Jika Anda adalah pemilik usaha kecil atau manajer HR, berikut cara sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang tepat dapat membantu Anda:

Melatih karyawan baru tanpa membebani tim Anda

Menjaga kepatuhan tanpa perlu mengawasi secara berlebihan.

Membantu karyawan belajar, bukan hanya mengklik melalui kursus online.

Namun, manajer HR dan pemimpin tim masih ragu. Bukan karena mereka tidak melihat nilai dari LMS, tetapi mereka khawatir tentang lapisan gesekan kedua:

Siapa yang akan membuat semua program pelatihan ini?

Apakah karyawan hanya akan mengabaikan dan mengklik 'selanjutnya'?

Apakah saya benar-benar punya waktu untuk mengelola alat lain?

Berikut adalah daftar platform LMS terbaik untuk usaha kecil yang mengatasi masalah ini secara langsung. Kami telah memilih alat yang memudahkan pekerjaan dengan templat siap pakai, otomatisasi cerdas, dan fitur keterlibatan yang membuat karyawan (dan admin) Anda senang.

Baik Anda menjalankan program onboarding, pelatihan karyawan, atau program peningkatan keterampilan, sistem manajemen pembelajaran ini membantu Anda melakukannya tanpa membebani tim HR Anda.

Jika Anda mencari perbandingan cepat tentang sistem manajemen pembelajaran terbaik, tabel ini cocok untuk Anda.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp ClickUp Brain, buat daftar tugas, dan ClickUp Clips untuk merekam dan berbagi pelatihan. Terbaik untuk organisasi nirlaba yang membutuhkan platform all-in-one untuk pelatihan, onboarding, dan manajemen proyek. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. TalentLMS Lebih dari 1.000 kursus siap pakai, buat survei, integrasi dengan BambooHR, dan Salesforce. Terbaik untuk pembelajaran all-in-one bagi bisnis yang sedang berkembang Paket berbayar mulai dari $149 per 1-40 pengguna/bulan AbsorbLMS Buat AI, persetujuan peserta pelatihan, dan daftar periksa observasional. Terbaik untuk pelatihan kepatuhan Harga khusus Docebo Arsitektur headless, rekomendasi kursus berbasis AI, dan fitur undangan untuk menonton. Terbaik untuk mengelola pelatihan kepatuhan dan sertifikasi Harga kustom LearnUpon Jalur pembelajaran multi-kursus, logika if-then untuk mengotomatisasi pelatihan, dan portal khusus. Terbaik untuk melatih berbagai audiens Harga kustom Thinkific Pembelajaran bermerek putih, domain kustom, ruang komunitas, dan peran kustom. Terbaik untuk bisnis yang ingin menjual kursus online. Paket berbayar mulai dari $49 per pengguna/bulan Blackboard Branding multi-tenant, bersertifikat ISO, area pengujian, dan pemeriksa aksesibilitas bawaan. Terbaik untuk bisnis yang membutuhkan platform pelatihan yang skalabel dan dapat disesuaikan dengan merek perusahaan. Harga kustom Moodle Kerangka kompetensi kustom, Pesan matriks, Penghubung AI Terbaik untuk organisasi nirlaba yang menginginkan LMS yang dapat disesuaikan dan ramah anggaran. Gratis Tovuti 40 jenis konten, Dizi AI, buat grup pengguna dan sub-grup. Terbaik untuk pengalaman pelatihan interaktif dan imersif Harga khusus 360 Learning Single sign-on (SSO), tambahkan file berbasis web, atur tanggal kedaluwarsa sertifikat. Terbaik untuk pelatihan kolaboratif Paket berbayar mulai dari $8 per pengguna/bulan iSpring Learn Pembuatan kursus berbasis PowerPoint, single sign-on, dan domain kustom untuk branding. Terbaik untuk menyelenggarakan dan mengotomatisasi pelatihan korporat Paket berbayar mulai dari $770 per pengguna/tahun Litmos 98.000 kursus siap pakai, lebih dari 100 konektor, gunakan AI untuk menganalisis pengiriman video, tinjau riwayat kursus. Terbaik untuk menyelenggarakan pelatihan berdampak tinggi Harga kustom LearnDash Progres video, mendukung berbagai format konten Terbaik untuk usaha kecil dalam membuat dan mengelola pelatihan Paket berbayar mulai dari $199/tahun untuk 1 situs web

Apa yang Harus Anda Cari dalam Sebuah LMS untuk Usaha Kecil?

Saat memilih sistem manajemen pembelajaran (LMS) untuk usaha kecil, Anda membutuhkan fitur yang menghemat waktu, mengurangi beban administrasi, dan dapat berkembang bersama bisnis Anda. Serta tidak membebani tim atau anggaran Anda.

Sebuah LMS yang mudah digunakan dan memberikan tim Anda pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Berikut adalah daftar periksa praktis fitur-fitur kunci yang perlu diperhatikan:

Modul pembelajaran interaktif: Jaga keterlibatan karyawan dengan video interaktif, kuis, dan simulasi yang meningkatkan retensi dan membuat pelatihan terasa kurang seperti tugas yang membosankan.

Opsi penyesuaian: Sesuaikan sistem manajemen pembelajaran dengan kebutuhan perusahaan Anda melalui kursus bermerk, konten kustom untuk modul pelatihan, dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi.

Skalabilitas: Pastikan LMS Anda dapat berkembang seiring dengan tim Anda, mendukung lebih banyak pengguna, kursus, dan lokasi tanpa memperlambat kinerja atau memerlukan upgrade yang mahal.

Pelacakan kemajuan: Pantau kemajuan peserta pelatihan dan sempurnakan pelatihan melalui kuis bawaan, Pantau kemajuan peserta pelatihan dan sempurnakan pelatihan melalui kuis bawaan, survei umpan balik pelatihan , sertifikat, dan penilaian kinerja.

Kemampuan integrasi: Hubungkan LMS Anda dengan alat seperti Slack, Google Workspace, Hubungkan LMS Anda dengan alat seperti Slack, Google Workspace, perangkat lunak pelatihan , atau sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) Anda untuk mempermudah proses onboarding, mengotomatisasi tugas, dan menyinkronkan data karyawan.

Akses mobile: Berikan akses kepada tim untuk mengakses materi pelatihan di mana saja dengan platform pelatihan yang ramah mobile untuk pekerja lapangan, tim hybrid, atau pelajaran singkat di antara tugas-tugas.

Pelaporan dan analitik: Dapatkan wawasan tentang siapa yang sedang belajar apa, di mana mereka mengalami kesulitan, dan bagaimana Anda dapat meningkatkan pelatihan di seluruh tim menggunakan dasbor dan laporan real-time.

LMS Terbaik untuk Usaha Kecil

Berikut adalah sistem manajemen pembelajaran terbaik untuk bisnis kecil seperti milik Anda.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk bisnis yang membutuhkan platform all-in-one untuk onboarding dan manajemen pembelajaran berkelanjutan)

ClickUp, platform AI terintegrasi pertama, berfungsi sebagai sistem manajemen pembelajaran yang ringan dan dapat disesuaikan, menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan pengelolaan tugas di seluruh proyek.

Dengan kombinasi kuat ClickUp Brain + ClickUp Docs, Anda dapat membuat manual pelatihan, panduan sukarelawan, panduan onboarding, dan bahkan rencana pembelajaran yang disesuaikan.

Untuk membuatnya lebih interaktif, Anda dapat mengunggah video tertanam atau infografis untuk memperkaya konten. Dengan fitur Public Sharing, konten ini dapat diakses oleh relawan atau pemangku kepentingan tanpa memerlukan akses penuh ke ClickUp, sehingga proses onboarding menjadi lebih lancar.

Buat materi pelatihan, tugas, jadwal, dan lainnya dengan ruang kerja bertenaga AI dari ClickUp.

Jika manual pelatihan Anda tersebar di berbagai format seperti PDF, spreadsheet, Google Docs, dan saluran lain, tim Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencarinya daripada menyelesaikan pekerjaan. Namun, Pencarian Perusahaan Bertenaga AI hadir untuk mempermudah bagian ini, memungkinkan Anda mencari apa pun di seluruh ruang kerja dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dalam hitungan detik.

Seiring dengan pertumbuhan perpustakaan pelatihan karyawan Anda, Anda dapat memanfaatkan fitur Manajemen Pengetahuan ClickUp untuk menemukan dokumen dan jawaban yang relevan tanpa harus menyortir folder. Fitur ini memudahkan penyimpanan dan akses instan ke semua pengetahuan perusahaan. Anda dapat melakukannya dengan mengubah semua dokumen dan panduan pelatihan Anda menjadi wiki internal.

Butuh bantuan yang lebih personal? Tanyakan kepada Agen di ClickUp! Alat AI untuk manajemen pengetahuan ini dapat dengan sabar menjawab pertanyaan berulang dan memicu alur kerja tanpa membebani tim kecil Anda!

Jawab pertanyaan berulang di saluran obrolan ClickUp, otomatiskan laporan harian dan mingguan, prioritaskan dan alokasikan pesan, tambahkan pengingat, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp juga memiliki templat siap pakai untuk membantu Anda mengstandarkan peluncuran program pelatihan. Misalnya, Templat Rencana Peluncuran Pelatihan dari ClickUp memastikan semua materi pelatihan Anda terorganisir dan dapat diakses secara terpusat.

Dapatkan templat gratis Buat dan lacak rencana pelatihan Anda menggunakan Template Rencana Peluncuran Pelatihan ClickUp.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Pantau berbagai tahap rencana pelatihan Anda melalui status kustom.

Simpan, atur, dan visualisasikan informasi tentang sesi pelatihan menggunakan bidang kustom.

Pantau kemajuan rencana implementasi dengan Dashboard ClickUp.

Baik Anda sedang melatih karyawan baru atau mengelola pengembangan keterampilan tim secara keseluruhan, fitur-fitur ClickUp sesuai dengan kebutuhan pelatihan Anda dan mendukung pertumbuhan bisnis Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Strukturkan proses onboarding sukarelawan atau karyawan dengan tugas-tugas yang telah ditentukan sebelumnya, seperti meninjau kebijakan dan menyelesaikan pelatihan pengenalan menggunakan templat yang telah disiapkan, seperti templat onboarding karyawan

Kumpulkan pendaftaran pelatihan, tanggapan kuis, dan umpan balik menggunakan ClickUp Forms

Otomatiskan alur kerja pembelajaran yang berulang, seperti menugaskan modul berikutnya dan mengirim pengingat, tanpa pengaturan manual menggunakan Agen Pra-bangun ClickUp

Visualisasikan penyelesaian pelatihan, pelajaran yang terlambat, tujuan pelatihan, dan keterlibatan peserta dengan Dashboard ClickUp

Batasan ClickUp

Aplikasi seluler terkadang bekerja lebih lambat daripada versi desktop, terutama saat menangani proyek kompleks atau mengelola tugas-tugas yang banyak.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Tim saya sangat menyukai kemampuan untuk menugaskan tugas untuk pertanggungjawaban dan tingkat kustomisasi yang tinggi! Kami dapat membuat ruang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan melacak kemajuan pada setiap tugas. Alat ini mudah digunakan, dan layanan pelanggan sangat membantu saat dibutuhkan! Tidak butuh waktu lama bagi seluruh tim kami untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan Clickup, dan kini menjadi penggunaan harian bagi semua orang!

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang juga berfungsi sebagai LMS cerdas dan intuitif untuk usaha kecil. Dengan integrasi mendalam di seluruh dokumen, materi pelatihan, dan komunikasi tim, Brain MAX memudahkan Anda untuk membuat, mengorganisir, dan menyelenggarakan konten pembelajaran—semua dari satu platform. Anda dapat menggunakan fitur talk-to-text untuk dengan cepat membangun modul pelatihan, menugaskan kursus, melacak kemajuan karyawan, dan bahkan menghasilkan kuis atau formulir umpan balik. Brain MAX mengotomatiskan pengingat, mengumpulkan sumber daya relevan, dan memberikan wawasan real-time tentang pembelajaran tim, sehingga proses onboarding dan peningkatan keterampilan menjadi lancar, efisien, dan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.

📚 Baca Lebih Lanjut: Bagaimana Tim Onboarding Kami Menggunakan ClickUp

2. TalentLMS (Pilihan terbaik untuk solusi pembelajaran all-in-one bagi bisnis yang sedang berkembang)

melalui TalentLMS

TalentLMS adalah sistem manajemen pembelajaran yang membantu usaha kecil melatih karyawan, mitra, atau pelanggan dengan pengaturan minimal. Sistem ini berbasis cloud dan siap digunakan di perangkat mobile.

Antarmuka yang ramah pengguna memungkinkan tim yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan LMS untuk membuat kursus online dalam hitungan jam.

Anda dapat mengelola pengguna, menetapkan jalur pembelajaran, dan melacak kemajuan melalui laporan bawaan dan otomatisasi. Alat AI mendukung pembuatan konten untuk dokumen onboarding dan deteksi kesenjangan keterampilan, sementara fitur gamifikasi, seperti papan peringkat dan lencana, membantu menjaga keterlibatan peserta didik.

Dengan harga yang fleksibel dan keterlibatan IT yang minimal, ini merupakan pilihan praktis untuk tim yang sedang berkembang yang membutuhkan solusi LMS yang skalabel.

Fitur terbaik TalentLMS

Sediakan kursus interaktif dengan berbagai opsi (pertanyaan pilihan ganda, seret dan lepas, pertanyaan terbuka) yang memenuhi standar konten eLearning seperti SCORM, xAPI, dan cmi5.

Buat survei untuk mengumpulkan dan menganalisis hasil tentang peserta pelatihan dan program pelatihan.

Integrasikan dengan platform seperti BambooHR dan Salesforce untuk proses onboarding dan pemantauan kemajuan pelatihan penjualan.

Batasan TalentLMS

Fitur pelaporan sangat dasar, tanpa opsi untuk membuat laporan untuk kursus yang dikelompokkan sebagai kurikulum.

Harga TalentLMS

Core : $149 per 1-40 pengguna/bulan

Grow : $299 per 1-70 pengguna/bulan

Pro : $579 per 1-100 pengguna/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat TalentLMS

G2: 4.6/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TalentLMS?

Berikut ulasan G2:

Saya menyukai kemampuan untuk menggunakan AI dan juga memiliki kebebasan penuh untuk kustomisasi. Ada begitu banyak area yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan pelatihan yang kami berikan. Laporan yang dihasilkan sangat bermanfaat dan menyediakan data yang berguna. Kami dapat mengimplementasikan konten dengan mudah dan cepat, dengan tingkat adopsi yang sangat tinggi.

⚡ Arsip Template: Template Rencana Pelatihan Karyawan Gratis

3. AbsorbLMS (Terbaik untuk pelatihan kepatuhan)

melalui AbsorbLMS

AbsorbLMS menawarkan pembelajaran berbasis AI yang disebut Absorb Skills, yang membantu Anda menyelenggarakan jalur pengembangan keterampilan yang dipersonalisasi untuk karyawan.

Anda dapat membuat kursus dan kuis dengan cepat menggunakan kecerdasan buatan generatif, bahkan tanpa tim L&D yang khusus.

Administrator dapat menggunakan perintah bahasa alami untuk menarik laporan atau mengotomatisasi pendaftaran, menghemat waktu berharga. AI memungkinkan Anda untuk mempersonalisasi pengalaman belajar. Fitur ini merekomendasikan konten kepada peserta didik berdasarkan kemajuan individu mereka.

Absorb menawarkan lebih dari 20.000 kursus siap pakai, didasarkan pada metode pelatihan tradisional, mencakup berbagai industri dan tingkat keterampilan, didukung oleh bimbingan ahli. Ini sangat cocok untuk usaha kecil yang tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membuat kursus dasar.

Fitur terbaik AbsorbLMS

Gunakan Create AI untuk meneliti, merancang, dan mendesain kursus, serta menyertakan elemen interaktif untuk melibatkan peserta didik.

Catat tanda tangan peserta dalam kursus untuk memastikan bukti tertulis tentang penyelesaian dan pengakuan.

Pantau dan tinjau seberapa baik peserta pelatihan dapat menerapkan pelatihan mereka pada tugas dan prosedur nyata yang kritis bagi peran mereka, menggunakan daftar periksa observasional

Batasan AbsorbLMS

Mengelola perpustakaan kursus yang besar saat ini memakan banyak waktu, karena opsi pengeditan massal tidak tersedia.

Harga AbsorbLMS

Harga kustom

Ulasan dan penilaian AbsorbLMS

G2: 4.6/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TalentLMS?

Berikut ulasan G2:

Antarmuka Absorb yang intuitif dan ramah pengguna mudah dipelajari dan digunakan. Alat ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi namun tetap stabil dan andal. Kebutuhan dan keinginan pengguna dipertimbangkan dalam pengembangan fitur baru. Layanan dukungan pelanggan sangat baik, dan mereka selalu siap membantu!

​​📮 ClickUp Insight: 33% responden kami menyebutkan pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam kasus seperti itu, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

4. Docebo (Terbaik untuk mengelola pelatihan kepatuhan dan sertifikasi)

melalui Docebo

Inisiatif pelatihan seringkali gagal jika dilakukan secara manual, tidak konsisten, atau sulit untuk diskalakan. Hal ini terutama berlaku saat melatih karyawan dalam penggunaan perangkat lunak baru secara efisien. Jika dibiarkan, hal ini dapat memperlambat produktivitas dan meningkatkan biaya onboarding.

Docebo mengatasi hal ini dengan LMS bertenaga AI yang mengotomatisasi pembuatan kursus, mempersonalisasi jalur pembelajaran, dan menyederhanakan sertifikasi. Dengan arsitektur headless, Anda dapat membuat kursus yang menarik dan mengintegrasikannya ke dalam alat yang sudah ada. Dengan cara ini, Anda menjadikan tujuan dan program pelatihan sebagai bagian dari alur kerja sehari-hari.

Dengan dukungan mobile, akses multibahasa, dan integrasi seperti Salesforce dan Zoom, Docebo dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.

Fitur terbaik Docebo

Dapatkan akses mudah ke konten pelatihan secara real-time yang mendukung jalur pembelajaran dengan Docebo Content, LinkedIn Learning, dan Skills.

Gunakan AI untuk merekomendasikan kursus yang disesuaikan dengan perilaku dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Misalnya, fitur "undang untuk menonton" membantu peserta didik berbagi konten dengan rekan mereka saat mereka ingin rekan tersebut menonton aset tersebut.

Buat ruang unik untuk kelompok pengguna untuk mendorong partisipasi melalui obrolan yang dimoderasi, permainan seru, pencapaian, dan lencana.

Batasan Docebo

Batasan pada otomatisasi tingkat sesi dan izin instruktur mengakibatkan pekerjaan manual tambahan dan solusi alternatif.

Harga Docebo

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Docebo

G2: 4. 3/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Docebo?

Berikut ulasan G2:

Docebo menyediakan platform yang sangat dapat disesuaikan, memungkinkan kami untuk menyesuaikan pengalaman belajar agar sesuai dengan branding dan gaya komunikasi perusahaan kami.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat AI untuk Organisasi Nirlaba

5. LearnUpon (Terbaik untuk melatih berbagai audiens)

melalui LearnUpon

LearnUpon adalah LMS berbasis cloud yang terintegrasi dengan platform yang sudah ada, seperti HRIS dan CRM.

Begitu karyawan baru bergabung atau pelanggan mendaftar, LearnUpon secara otomatis menugaskan mereka ke jalur pelatihan yang relevan. Dengan dukungan untuk lebih dari 20 bahasa, LMS multibahasa LearnUpon membuat pembelajaran dapat diakses oleh audiens global.

Dengan branding kustom, fitur yang berfokus pada keterlibatan, dan dasbor yang intuitif, LearnUpon membantu tim HR kecil menyelenggarakan proses pembelajaran profesional yang sesuai dengan merek. Semua ini tanpa menambah kompleksitas teknis, sehingga tim Anda dapat fokus pada pertumbuhan dan retensi.

Fitur terbaik LearnUpon

Struktur pembelajaran dengan modul fleksibel, jalur pembelajaran multi-kursus, dan katalog kursus self-service yang memungkinkan peserta didik untuk menjelajahi dan mendaftar sesuai kecepatan mereka sendiri.

Otomatiskan proses pelatihan menggunakan logika "if/then" yang cerdas dan objek pembelajaran yang dapat digunakan ulang untuk jalur pembelajaran yang disesuaikan.

Sesuaikan pelatihan untuk berbagai audiens melalui portal khusus, memungkinkan Anda mengelola lingkungan belajar yang berbeda dari satu platform LMS.

Batasan LearnUpon

Laporan standar yang tersedia tidak memiliki kedalaman yang diperlukan untuk analisis lanjutan.

Harga LearnUpon

Harga kustom

Ulasan dan penilaian LearnUpon

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LearnUpon?

Berikut ulasan G2:

Saya suka antarmuka pengguna secara keseluruhan. Mudah menemukan informasi, Anda dapat menjadwalkan kelas, membatasi akses hanya untuk audiens target, dan mengizinkan ulasan dalam kursus untuk memahami lebih lanjut tentang pengalaman belajar peserta.

🧠 Tahukah Anda? 74% karyawan mengatakan mereka perlu terus belajar keterampilan baru untuk tetap relevan dalam pekerjaan mereka.

6. Thinkific (Terbaik untuk pembuat konten yang ingin menjual kursus online)

melalui Thinkific

Bukan LMS biasa, Thinkific adalah pembuat kursus seret-dan-lepas yang mendukung video, audio, presentasi, PDF, unduhan, dan konten yang kompatibel dengan SCORM.

Dengan fitur seperti generator outline dan pengimpor massal, pembuat kursus dapat merancang kursus tanpa keahlian teknis, pilihan yang ideal untuk usaha kecil di mana anggota tim mungkin harus menangani beberapa peran sekaligus.

Untuk menjaga motivasi peserta didik, Thinkific menyediakan kuis, tugas, survei, sertifikat kelulusan, dan pelacakan kemajuan yang diintegrasikan dengan elemen permainan. Anda juga mendapatkan aplikasi seluler dan bermerk untuk akses belajar di mana saja.

Fitur terbaik Thinkific

Sediakan pengalaman belajar yang dibranding dan white-label dengan menyesuaikan tampilan, domain kustom, pengeditan tema lanjutan, dan alat pembuat situs.

Izinkan pembuat konten untuk membangun ruang komunitas khusus dan interaktif langsung di lingkungan belajar mereka untuk pembelajaran berbasis kelompok dan area anggota eksklusif.

Buat peran kustom dengan izin yang detail, memastikan pemangku kepentingan hanya melihat dan mengelola hal-hal yang relevan dengan tanggung jawab mereka.

Batasan Thinkific

Modul pembelajaran tidak dapat diunduh sebagai berkas SCORM untuk digunakan di platform LMS lain, yang mungkin diperlukan oleh perusahaan besar.

Harga Thinkific

Basic : $49 per pengguna/bulan

Mulai : $99 per pengguna/bulan

Grow : $199 per pengguna/bulan

Thinkific Plus: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Thinkific

G2: 4.5/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Thinkific?

Berikut ulasan G2:

Mudah digunakan – ini adalah LMS paling mudah yang pernah saya gunakan. Ini memenuhi kebutuhan saya, terutama aspek Wysiwyg-nya, Anda pasti bisa mendapatkan Akademi yang indah yang menawarkan pengalaman hebat bagi peserta didik Anda, bahkan dengan paket dasar! Harga terjangkau, dan tim dukungan mereka luar biasa! Mereka memberikan jawaban cepat dan selalu memastikan untuk mengikuti setiap kali.

🧠 Tahukah Anda? Pada tahun 1924, Sidney Pressey menciptakan mesin pembelajaran pertama di dunia. Mesin ini mirip dengan mesin ketik yang tidak akan memungkinkan pengguna melanjutkan kecuali mereka memberikan jawaban yang benar.

7. Blackboard (Terbaik untuk bisnis yang membutuhkan platform pelatihan yang skalabel dan dapat disesuaikan dengan merek)

melalui Blackboard

Blackboard adalah add-on tingkat perusahaan dan berbasis browser dalam toolkit Video Studio.

Sebagai sistem manajemen pembelajaran, alat ini memungkinkan pendidik untuk merekam, mengunggah, mengedit, menambahkan teks terjemahan, dan berbagi video langsung di dalam Blackboard. Anda tidak memerlukan alat tambahan atau login terpisah.

Alat ini menawarkan branding multi-tenant dan keamanan tingkat perusahaan (FedRAMP, ISO bersertifikat), memudahkan pelatihan karyawan, pelanggan, dan mitra menggunakan portal terpisah untuk setiap merek atau bahkan pengetahuan produk.

Yang membedakan Blackboard dari platform LMS lainnya adalah kemampuannya mendukung video 360° imersif dan transfer headset VR untuk pelajaran yang interaktif dan eksploratif.

Fitur terbaik Blackboard

Rekam dan edit video pelatihan secara langsung di lingkungan pembelajaran program pengembangan Anda.

Sediakan area uji coba di mana Anda dapat menguji konten pelatihan dengan aman atau mempersiapkan pembaruan perangkat lunak.

Temukan dan perbaiki masalah aksesibilitas menggunakan pemeriksa aksesibilitas bawaan di editor konten Blackboard.

Batasan Blackboard

Sistem ini kadang-kadang mengalami masalah kinerja, seperti waktu muat yang lambat dan gangguan sesekali, yang mengganggu pengalaman pengguna.

Harga Blackboard

Uji coba gratis selama 30 hari

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Blackboard

G2: 4.0/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Blackboard?

Berikut ulasan G2:

Kemampuan AI yang baru-baru ini diperkenalkan merupakan perubahan besar bagi kami. AI ini membantu mempercepat pengiriman kursus dan penilaian yang dirancang menggunakan struktur dan pertanyaan AI. Dari antarmuka pengguna yang sangat mudah digunakan oleh siapa pun, implementasi alat pihak ketiga juga luar biasa dan sangat mudah. Integrasi adalah hal lain yang paling saya sukai.

Kemampuan AI yang baru-baru ini diperkenalkan merupakan perubahan besar bagi kami. AI ini membantu mempercepat pengiriman kursus dan penilaian yang dirancang menggunakan struktur dan pertanyaan AI. Dari antarmuka pengguna yang sangat mudah digunakan oleh siapa pun, implementasi alat pihak ketiga juga luar biasa dan sangat mudah. Integrasi adalah hal lain yang paling saya sukai.

⚡ Arsip Template: Template Dokumen Proses

8. Moodle (Pilihan terbaik untuk organisasi nirlaba yang menginginkan LMS yang dapat disesuaikan dan ramah anggaran)

melalui Moodle

Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran gratis dan open-source untuk usaha kecil.

Alat ini menghilangkan biaya lisensi yang mahal dari sistem manajemen pembelajaran (LMS) proprietary, sehingga pelatihan karyawan berkualitas profesional menjadi terjangkau bahkan dengan anggaran yang ketat.

Selain itu, kemampuan kustomisasi yang mendalam memungkinkan usaha kecil menyesuaikan konten pelatihan, branding, dan alur kursus secara sempurna—termasuk menggunakan aktivitas kondisional untuk memastikan pembelajaran yang efisien dan sesuai peran—yang sangat penting untuk memaksimalkan dampak dari waktu dan sumber daya pelatihan yang terbatas.

Platform aman dan dapat disesuaikan ini memungkinkan Anda untuk menghosting Moodle sendiri untuk kepemilikan data penuh atau menggunakan MoodleCloud untuk implementasi yang lebih cepat dan adopsi produk yang lebih mudah.

Fitur terbaik Moodle

Impor dan buat kerangka kompetensi kustom, serta tetapkan rencana pembelajaran kepada karyawan.

Dorong pembelajaran kolaboratif melalui konferensi web, forum, dan opsi komunikasi dalam kursus dengan Matrix Messaging.

Perluas kemampuan Moodle dengan plugin yang kuat seperti AI Connector, yang mengintegrasikan alat AI seperti ChatGPT dan DALL-E.

Batasan Moodle

Proses pembaruan melibatkan langkah-langkah manual seperti membackup database, mengganti file inti, dan memeriksa apakah plugin masih berfungsi.

Harga Moodle

Gratis

Ulasan dan penilaian Moodle

G2: 4.0/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Moodle?

Berikut ulasan G2:

Moodle adalah salah satu sistem manajemen pembelajaran (LMS) open-source yang paling fleksibel dan kaya fitur yang tersedia. Saya menyukai bahwa ia memungkinkan kustomisasi penuh – mulai dari struktur kursus hingga peran pengguna, integrasi plugin, dan tema antarmuka pengguna.

ClickUp Callout: AI Terhubung ClickUp menghubungkan alat, dokumen, tugas, dan data Anda—sehingga respons AI selalu mencerminkan konteks terbaru dan relevan di seluruh ruang kerja Anda.

9. Tovuti (Terbaik untuk pengalaman pelatihan interaktif dan imersif)

via Tovuti

Tovuti LMS adalah sistem manajemen pembelajaran all-in-one untuk usaha kecil yang memungkinkan Anda membuat, menyelenggarakan, menjual, dan melacak program pelatihan. Alat ini membantu Anda membuat kursus interaktif menggunakan lebih dari 40 jenis konten, termasuk tur virtual 360°, skenario bercabang, dan titik panas yang dapat diklik untuk pengalaman belajar yang imersif.

Tovuti’s Dizi AI adalah asisten pembuatan kursus bawaan Anda, membantu Anda mengubah ide, PDF, atau prompt menjadi pelajaran lengkap dalam hitungan menit. Anda cukup mengunggah sumber atau mengetikkan prompt, dan Dizi akan menghasilkan konten kursus, kuis, bahkan aktivitas, siap untuk dipublikasikan di dalam LMS Anda.

Platform ini dilengkapi dengan perpustakaan 3 juta gambar stok dan lebih dari selusin format interaktif. Bagi tim kecil atau pemimpin HR, hal ini berarti peluncuran yang lebih cepat, biaya konten yang lebih rendah, dan lebih banyak waktu untuk meningkatkan efektivitas pelatihan.

Fitur terbaik Tovuti

Buat kursus lengkap dalam hitungan detik dengan Dizi AI, beserta gambar dan kuis interaktif.

Hubungkan Tovuti dengan sistem HRIS atau ERP Anda menggunakan koneksi API untuk mentransfer dan mengambil data.

Buat grup pengguna dan sub-grup tanpa batas, dan berikan izin khusus.

Batasan Tovuti

Pusat bantuan sering dianggap generik dan tidak memberikan banyak detail tentang alur kerja spesifik.

Harga Tovuti

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Tovuti

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tovuti?

Berikut ulasan G2:

Saya telah menggunakan Tovuti sejak awal 2022, dan sejak awal hingga akhir, mereka telah menjadi mitra yang luar biasa. Satu hal yang akan menonjol bagi siapa pun yang memutuskan untuk menggunakan Tovuti untuk kebutuhan LMS mereka adalah bahwa mereka memiliki, tanpa ragu, dukungan pelanggan dan teknis terbaik dari semua organisasi yang pernah saya tangani.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan Otomatisasi Alur Kerja AI untuk Meningkatkan Produktivitas

10. 360 Learning (Terbaik untuk pelatihan kolaboratif)

melalui 360 Learning

Fitur terkuat 360 Learning adalah integrasi basis data keterampilan dengan 30.000 entri dan penandaan berbasis AI, yang secara otomatis mencocokkan konten pelatihan dan profil karyawan dengan keterampilan yang tepat.

Otomatisasi ini memastikan bahwa tim kecil dapat menyelenggarakan jalur pembelajaran yang sangat terarah tanpa usaha manual, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan efektif secara instan.

Yang terpenting, platform ini menawarkan laporan yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang dapat dengan mudah difilter, disimpan, dan dijadwalkan, memberikan manajer sibuk data penting dan dapat ditindaklanjuti yang diperlukan untuk melacak kemajuan karyawan dengan cepat.

Artinya, Anda dapat mengukur dampak pelatihan dan membuktikan kepatuhan, semua fungsi kunci yang memastikan investasi pelatihan memberikan hasil yang nyata.

Fitur terbaik 360 Learning

Aktifkan single sign-on (SSO) dengan alat seperti Microsoft, Google, Okta, dan Myportal untuk akses yang mudah dan aman.

Tambahkan file berbasis web secara langsung dengan menghubungkan URL dari alat seperti Google dan Prezi, sehingga semua informasi tetap terupdate di satu tempat.

Tetapkan tanggal kedaluwarsa sertifikat dan dapatkan pengingat otomatis saat sertifikat perlu diperbarui.

Batasan 360 Learning

Pilihan terbatas untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa platform agar lebih sesuai dengan pedoman merek.

Harga 360 Learning

Tim : $8 per pengguna/bulan

Bisnis: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian 360 Learning

G2: 4.6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 360 Learning?

Berikut ulasan G2:

Sebagai Manajer Pelatihan & Pengembangan yang memimpin tim L&D beranggotakan satu orang, saya membutuhkan LMS yang intuitif, kolaboratif, dan fleksibel untuk mendukung baik tim internal maupun mitra ritel eksternal. 360Learning memenuhi semua kriteria tersebut—dan bahkan lebih.

⚡ Arsip Template: Template Basis Pengetahuan Gratis dalam format Word dan ClickUp

11. iSpring Learn (Terbaik untuk menyelenggarakan dan mengotomatisasi pelatihan korporat)

melalui iSpring Learn

iSpring Learn adalah LMS berbasis cloud yang ideal untuk usaha kecil karena secara drastis menyederhanakan transisi ke pelatihan digital profesional melalui antarmuka yang familiar dan kemudahan penggunaannya, mirip dengan Microsoft PowerPoint. Dengan alat konten terintegrasinya, terutama dukungan untuk iSpring Suite, platform ini memungkinkan karyawan dengan keterampilan komputer dasar untuk dengan cepat mengubah presentasi PowerPoint, video, dan dokumen yang sudah ada menjadi kursus interaktif yang dapat dilacak, dilengkapi dengan kuis dan simulasi. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk mempekerjakan desainer instruksional khusus atau mempelajari perangkat lunak kompleks dari awal.

Fokus alat ini pada pembuatan konten yang cepat, dikombinasikan dengan laporan penilaian real-time untuk pelacakan kemajuan yang mudah, memastikan bahwa usaha kecil dapat dengan cepat meluncurkan, mengelola, dan mengukur efektivitas program pelatihan mereka tanpa investasi waktu atau sumber daya yang besar di awal.

Fitur terbaik iSpring Learn

Kelola semua aktivitas pelatihan, seperti sesi langsung, workshop, dan pertemuan, di satu tempat menggunakan Kalender.

Alihkan pengguna dari situs web perusahaan Anda ke iSpring Learn menggunakan single sign-on (SSO) dengan teknologi JWT.

Sesuaikan URL platform dengan menghubungkan domain Anda sendiri ke iSpring Learn untuk pengalaman yang dibranding.

Batasan iSpring Learn

Menyesuaikan suara narasi dengan video bisa jadi rumit; tutorial yang lebih jelas akan sangat membantu.

Harga iSpring Learn

300 pengguna : $4,46 per pengguna/per bulan

500 pengguna : $3,97 per pengguna/per bulan

1000 pengguna: $3,58 per pengguna/per bulan

Ulasan dan penilaian iSpring Learn

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang iSpring Learn?

Berikut ulasan G2:

Antarmuka yang baik, banyak kesempatan untuk membuat kursus berkualitas tinggi, mudah melacak kemajuan karyawan, dan sangat bagus bahwa Anda dapat membeli paket Suite dan membuat materi yang luar biasa.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Organisasi Nirlaba

12. Litmos (Terbaik untuk menyelenggarakan pelatihan berdampak tinggi)

melalui Litmos

Litmos adalah sistem manajemen pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk usaha kecil yang membantu Anda dalam proses onboarding dan pelatihan karyawan, pelatihan mitra bisnis, serta memastikan kepatuhan.

Anda dapat membuat kursus menggunakan alat authoring drag-and-drop yang intuitif, menyematkan video, kuis, dan konten interaktif, serta menerapkan jalur pembelajaran di seluruh peran dan unit bisnis.

Platform ini menyediakan perpustakaan siap pakai dengan lebih dari 98.000 kursus siap pakai, mencakup topik seperti penjualan, pengalaman pelanggan, kepatuhan, keselamatan, dan keterampilan lunak.

Fitur Litmos

Pilih dari lebih dari 100 konektor siap pakai atau gunakan API terbuka untuk mengintegrasikan alat alur kerja.

Analisis pengiriman video peserta dengan AI untuk melacak sentimen, kecepatan penyampaian, dan penggunaan kata kunci.

Periksa riwayat versi kursus dan pulihkan versi sebelumnya kapan saja untuk menjaga akurasi dan mencegah kesalahan.

Batasan Litmos

Sulit untuk diperbarui dan bekerja dengan bidang kustom.

Harga Litmos

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Litmos

G2: 4. 3/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Litmos?

Berikut ulasan G2:

Litmos sangat ramah pengguna, memiliki banyak fitur, terus berkembang, dan selalu ditingkatkan! Saya sangat menyukai fitur Penulis Konten dan terkesan dengan peningkatan berkelanjutan yang dilakukan.

13. LearnDash (Terbaik untuk usaha kecil dalam mengelola pelatihan)

melalui LearnDash

LearnDash secara instan meningkatkan konten pembelajaran untuk usaha kecil. Ini berfungsi sebagai plugin WordPress yang kuat, jadi jika Anda memiliki situs web, Anda dapat menggunakannya.

Keunggulan utamanya adalah pembuatan kursus instan. Cukup masukkan tautan playlist YouTube, Vimeo, atau Wistia. Wizard pembuatan kursus cerdas akan mengambil alih. Ia secara otomatis mengubah playlist video tersebut menjadi kursus online yang terstruktur dengan baik dan profesional dalam hitungan menit.

Hal ini memungkinkan usaha kecil untuk menghindari proses yang memakan waktu dalam menyiapkan pelatihan. Anda dapat meluncurkan onboarding karyawan atau pendidikan pelanggan secara instan, mengubah video yang sudah ada menjadi aset berharga saat ini juga.

Fitur terbaik LearnDash

Aktifkan fitur kemajuan video untuk secara otomatis menandai pelajaran selesai begitu peserta pelatihan selesai menonton video.

Dapatkan wawasan tentang pola keterlibatan, waktu yang dihabiskan, dan kinerja kuis untuk mengambil keputusan berdasarkan data.

Mendukung gambar, video, audio, file SWF, HTML5, SCORM, dan xAPI.

Batasan LearnDash

Fitur seperti pengelompokan kursus dan keranjang belanja terlalu rumit.

Harga LearnDash

LearnDash LMS: $199/tahun untuk 1 situs web (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian LearnDash

G2: 4. 2/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LearnDash?

Berikut ulasan G2:

Saya telah membangun beberapa situs web menggunakan LearnDash, dan saya harus akui bahwa dukungan pelanggan adalah salah satu fitur favorit saya. Mengenai LearnDash sendiri, platform ini sangat mudah digunakan.

📚 Baca Juga: Perangkat Lunak Kolaborasi Dokumen Terbaik untuk Tim

LMS mana yang sebaiknya Anda mulai gunakan?

Jika Anda baru memulai, pilihlah LMS yang sesuai dengan alur kerja yang sudah ada. Bukan yang memiliki daftar fitur terpanjang.

Sudah menggunakan alat seperti ClickUp untuk manajemen proyek? Perluas fungsinya untuk pelatihan dengan dokumen, templat, dan AI. Tidak ada kurva pembelajaran tambahan bagi Anda.

Selain itu, jika Anda baru memulai penggunaan sistem manajemen pembelajaran untuk usaha kecil, kami merekomendasikan Anda untuk memulai dengan ClickUp. Platform ini memiliki semua fitur yang Anda butuhkan untuk mengambil langkah pertama.

Kuncinya adalah, mulailah dari yang kecil. Gunakan templat. Uji coba dengan satu tim. LMS terbaik adalah yang benar-benar digunakan oleh tim Anda dan terus mereka kembalikan.

✅ Daftar gratis di ClickUp untuk mulai membuat LMS Anda.