Jira Gantt Chart vs. ClickUp Gantt Chart: Mana yang Lebih Baik untuk Perencanaan Proyek?

Ketika tim Anda merencanakan pekerjaan melintasi fase, ketergantungan, dan tenggat waktu, diagram Gantt tidak hanya sekadar memvisualisasikan pekerjaan. Mereka adalah alasan Anda memilih satu alat manajemen proyek daripada yang lain.

Antara ClickUp dan Jira, keduanya menawarkan fungsi Gantt (atau setidaknya fungsi serupa Gantt), mana yang paling sesuai dengan cara kerja Anda?

Jika Anda sedang mempertimbangkan Jira vs. ClickUp sebagai alat manajemen proyek Anda, kami siap membantu.

Apakah Anda memilih alat yang menawarkan garis waktu drag-and-drop bawaan, atau yang memiliki fitur Gantt melalui plugin dan pembaruan berbayar?

Mari kita lakukan perbandingan fitur antara Jira Gantt Chart vs. ClickUp Gantt Chart, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang terinformasi.

Skenario Ideal untuk Menggunakan Fitur Ini

Pada tahun 1903, Karol Adamiecki, seorang insinyur Polandia, mengembangkan alat penjadwalan proyek visual yang ia sebut harmonogram. Meskipun mirip dengan diagram Gantt modern, alat ini tidak banyak dikenal di luar Eropa Timur karena hambatan bahasa dan distribusi yang terbatas.

Pada tahun 1910, Henry L. Gantt, seorang insinyur mekanik dan konsultan manajemen Amerika Serikat, secara independen menciptakan diagram serupa untuk meningkatkan efisiensi dalam proyek manufaktur dan militer. Versinya lebih populer di Amerika Serikat dan negara-negara Barat, sehingga format tersebut dikenal sebagai diagram Gantt.

Bahkan hingga saat ini, diagram Gantt tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari alat manajemen proyek modern.

Dengan Kanban, Timeline, Scrum, dan lusinan tampilan lainnya yang kini tersedia, mengapa Gantt masih tetap relevan? Dan kapan sebaiknya Anda menggunakannya?

Kelola proyek dengan ketergantungan berurutan : Ketika penundaan satu tugas memengaruhi seluruh jadwal, diagram Gantt membantu Anda memvisualisasikan jalur kritis dan memahami bagaimana pergeseran satu tugas memengaruhi pekerjaan di hilir.

Tampilkan proyek secara sekilas: Tidak ada tampilan lain yang dapat menampilkan seluruh garis waktu, hierarki tugas, ketergantungan, tonggak pencapaian, dan batas waktu dalam satu tempat sebaik diagram Gantt.

Menyeimbangkan beban kerja di lingkungan dengan sumber daya terbatas : Diagram Gantt menunjukkan kapan seseorang terlalu sibuk atau kurang dimanfaatkan, sehingga memudahkan untuk mengalihkan pekerjaan tanpa mengganggu jadwal proyek.

Mengelola proyek dengan banyak pemangku kepentingan : Ketika tim kepemimpinan mengharapkan pembaruan yang jelas, diagram Gantt menawarkan cara yang rapi untuk berkomunikasi tentang kemajuan, hambatan, dan risiko.

Mengelola inisiatif kompleks dan bertahap : Untuk proyek jangka panjang, diagram Gantt memberikan gambaran umum tentang fase-fase proyek sambil melacak kemajuan harian, sehingga Anda tetap sejalan dengan tonggak penting.

Bekerja sama antar tim lintas fungsi : Diagram Gantt memberikan visibilitas bersama terhadap alur kerja yang saling bergantung, membantu satu tim memahami bagaimana hasil kerja mereka memengaruhi tim lain.

Dirancang untuk tenggat waktu: Scrum dapat membantu Anda menyelesaikan tugas. Kanban dapat membantu Anda tetap fleksibel. Namun, Gantt menjaga Scrum dapat membantu Anda menyelesaikan tugas. Kanban dapat membantu Anda tetap fleksibel. Namun, Gantt menjaga jalur kritis tetap terlihat , memastikan tenggat waktu yang ketat tidak tersembunyi di bawah tumpukan tugas.

🧠 Fakta Menarik: Penggunaan awal diagram Gantt terjadi selama Perang Dunia I. Militer AS menggunakan diagram Gantt untuk penjadwalan produksi kapal dan senjata. Pada saat ini, diagram Gantt dikenal memiliki dua fitur utama: waktu di sumbu x dan tugas atau aktivitas di sumbu y, dengan batang horizontal yang menunjukkan durasi.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Ringkasan: Tabel Perbandingan Fitur ClickUp Gantt Chart vs. Jira Gantt Chart

Antara ClickUp dan Jira, keduanya memungkinkan Anda mengorganisir dan mengelola proyek secara visual melalui Gantt Chart dan Timeline. Keduanya menawarkan fitur inti manajemen proyek yang memungkinkan Anda membuat alur kerja kustom, melacak kemajuan, membangun ketergantungan, dan mengelola tonggak proyek dengan efisien.

Demikian pula, berikut adalah perbedaan mendasar antara cara kedua alat ini menawarkan fitur Gantt kepada bisnis yang beragam dengan tim yang beragam.

Mari kita bahas dengan tabel ringkasan berikut:

Analisis Jalur Kritis Secara otomatis menghitung dan menyoroti urutan tugas yang menentukan durasi terpendek proyek. Tersedia melalui fitur pengaitan masalah lanjutan di Advanced Roadmaps (paket berbayar), tetapi tidak memiliki perhitungan Jalur Kritis otomatis yang sebenarnya. Diperlukan solusi manual atau aplikasi pihak ketiga. Slack Time Secara otomatis menghitung dan menampilkan jumlah waktu yang dapat ditunda suatu tugas tanpa mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek. Perhitungan ini umumnya tidak tersedia dalam fitur bawaan Jira. Perbandingan Dasar Memungkinkan Anda menyimpan snapshot dari timeline asli untuk membandingkan kemajuan yang direncanakan dengan kemajuan aktual. Membutuhkan pembuatan manual menggunakan bidang kustom atau aplikasi dari Marketplace. Bantuan AI AI yang terintegrasi secara mendalam untuk pembuatan tugas, ringkasan, dan saran. Tersedia secara umum pada paket berbayar. Berfokus pada ringkasan, pembangkitan konten, dan pencarian cerdas di seluruh suite Atlassian (tidak secara khusus terintegrasi ke dalam tampilan Gantt). Akses Rencana Gratis Tersedia di paket Free Forever. Tampilan Garis Waktu Dasar (tampilan proyek tunggal) tersedia. Peta Jalan Lanjutan (peta jalan multi-proyek sejati) hanya tersedia di paket berbayar. Ketergantungan Tugas Cukup gambarkan dan hubungkan tugas secara visual untuk membuat ketergantungan. Penjadwalan otomatis adalah fitur utama. Pembuatan dan pengelolaan ketergantungan visual tingkat lanjut merupakan fungsi inti dari Advanced Roadmaps (paket berbayar). Paket dasar mengandalkan pengaitan masalah. Kasus Penggunaan Ideal Perencanaan jadwal tugas dan proyek untuk tim lintas fungsi yang membutuhkan fitur manajemen proyek visual lengkap secara instan. Perencanaan roadmap dan kapasitas untuk tim teknis di lingkungan agile, yang terintegrasi secara erat dengan pelacakan masalah dan alur kerja pengembangan.

Apa itu ClickUp?

Visualisasikan proyek dengan tampilan diagram Gantt ClickUp.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, pelacakan tugas, kolaborasi tim, dan analitik ke dalam satu platform terpadu.

Selain sebagai alat manajemen proyek yang dapat Anda skalakan seiring pertumbuhan bisnis Anda, ClickUp menawarkan ruang kerja AI terintegrasi yang menghubungkan semua alur kerja Anda.

Alat ini mendukung berbagai metodologi manajemen proyek, termasuk alur kerja Agile, manajemen proyek tradisional, pendekatan waterfall, dan metodologi hibrida. Hal ini membuatnya cocok untuk semua jenis proyek dan membantu Anda menghindari penyebaran pekerjaan (work sprawl), yaitu mengelola beberapa alur kerja yang terputus-putus di berbagai alat yang tersebar.

Salah satu fitur unggulannya adalah menyediakan lebih dari 15 tampilan yang dapat disesuaikan (salah satunya adalah Tampilan Diagram Gantt). Anda dapat menggunakannya untuk memvisualisasikan proyek dengan cara yang paling sesuai untuk tim Anda.

Jika Anda ingin menambahkan Views ke proyek Anda di ClickUp, lihat video ini.

Fitur ClickUp Gantt Chart

Mari kita bahas fitur-fitur spesifik dari tampilan Gantt Chart ClickUp yang memberikan Anda gambaran umum yang komprehensif dan kontrol detail atas proyek-proyek Anda.

Fitur #1: Visualisasi ketergantungan tugas dan jalur kritis

Analisis jalur kritis dalam proyek Anda dengan tampilan diagram Gantt ClickUp.

ClickUp memungkinkan Anda untuk membuat ketergantungan antara tugas-tugas dengan hanya mengklik dan menggambar garis di antara mereka. Ketergantungan ini menciptakan representasi visual yang jelas tentang bagaimana tugas-tugas terhubung sepanjang garis waktu proyek Anda.

Platform ini terutama menggunakan hubungan "blok" dan "diblokir oleh", memastikan bahwa tugas tidak dapat dimulai hingga tugas yang bergantung padanya selesai.

Jika Anda mencari contoh diagram Gantt, pikirkan perencanaan sprint, jadwal peluncuran, atau alur kerja konten—setiap tugas terhubung dengan jelas ke tugas sebelumnya atau berikutnya.

Inilah semua yang dapat Anda lakukan dengan ketergantungan di tampilan diagram Gantt ClickUp:

Analisis jalur kritis : Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat waktu untuk menghindari penundaan proyek secara keseluruhan. ClickUp secara otomatis menghitung dan menampilkan urutan tugas bergantung terpanjang yang menentukan waktu penyelesaian minimum proyek Anda.

Penjadwalan otomatis : Menggeser tugas dengan ketergantungan akan secara otomatis menjadwal ulang semua tugas yang bergantung dalam rantai, dengan opsi untuk menyembunyikan dan melewati akhir pekan, sehingga tim pengembangan perangkat lunak Anda dapat memiliki tenggat waktu yang realistis.

Ketergantungan antar proyek : Memungkinkan Anda membuat ketergantungan antar proyek dan ruang kerja yang berbeda, artinya Anda dapat menghubungkan tugas dari beberapa proyek untuk menjaga koordinasi di seluruh portofolio Anda.

Pengelolaan ketergantungan massal : Dengan alat manajemen proyek Agile ini, Anda dapat memilih beberapa tugas dan membuat ketergantungan secara massal. Hal ini sangat berguna saat Anda mengatur garis waktu kompleks seperti sprint, peluncuran produk, atau kampanye pemasaran, di mana beberapa tugas bergantung pada satu hasil utama.

Deteksi dan peringatan konflik ketergantungan: Tampilan Gantt menandai masalah penjadwalan antara ketergantungan proyek, misalnya, jika tugas penilaian kualitas secara tidak sengaja dijadwalkan sebelum pengembangan fitur, ClickUp akan mengirimkan peringatan konflik.

👀 Tahukah Anda? Meskipun menggunakan diagram jalur kritis membantu Anda memvisualisasikan ketergantungan dan jadwal yang sesuai, ini adalah tugas yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Itulah mengapa sebagian besar manajer proyek menggunakan perangkat lunak diagram Gantt untuk mengidentifikasi jalur kritis suatu tugas secara otomatis.

📮 ClickUp Insight: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt bertenaga AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja hanya dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

Fitur #2 Pengelolaan garis waktu dan perhitungan waktu luang

Ubah proyek Anda menjadi garis waktu di tampilan diagram Gantt ClickUp.

Fitur Gantt View di ClickUp memungkinkan Anda mengelola jadwal tugas langsung di diagram. Anda dapat menyeret bilah tugas untuk menjadwal ulang tanggal mulai atau berakhir tanpa perlu mengklik beberapa tempat. Anda juga dapat memperbesar atau memperkecil tampilan untuk melihat jadwal Anda per hari, minggu, bulan, atau kuartal, tergantung pada seberapa detail perencanaan yang Anda butuhkan.

Setiap bilah tugas juga menampilkan bilah kemajuan visual dan persentase penyelesaian langsung di diagram Gantt. Indikator kemajuan ini diperbarui secara real-time saat anggota tim menandai tugas sebagai selesai atau memperbarui statusnya.

Untuk alokasi sumber daya yang optimal, Anda dapat mengaktifkan Perhitungan Waktu Slack untuk melihat siapa yang memiliki kapasitas yang diperlukan. Perhitungan waktu Slack menunjukkan jumlah waktu yang dapat ditunda suatu tugas tanpa mempengaruhi jalur kritis proyek. Misalnya, jika tinjauan desain memiliki 3 hari waktu Slack, Anda tahu bahwa tugas tersebut dapat ditunda (hingga 3 hari) tanpa menunda pengembangan.

Sebagai manajer proyek, fitur ini memungkinkan Anda untuk memprioritaskan tugas yang memerlukan perhatian segera dan mengalihkan pekerjaan tanpa membebani anggota tim.

💡 Tips Pro: Jika tugas Anda mengikuti pola yang dapat diulang, seperti persetujuan, serah terima, atau langkah lintas fungsi, menggunakan templat manajemen tugas dapat menghemat waktu secara signifikan. Templat ini memberikan struktur yang sudah jadi untuk alur kerja berulang, sehingga Anda tidak perlu membuat ulang pembagian tugas yang sama setiap kali. Lihat bagaimana ClickUp mengelolanya untuk alur kerja Agile:

Fitur #3 Laporan dan dasbor

ClickUp memungkinkan Anda menyematkan diagram Gantt langsung ke dasbor yang dapat disesuaikan, memudahkan komunikasi status proyek dan pembenaran keputusan alokasi sumber daya kepada manajemen. Anda dapat menggabungkan diagram Gantt dengan widget lain seperti kemajuan tugas, pelacakan waktu, atau kecepatan sprint untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi di seluruh proyek.

Dapatkan pembaruan proyek lebih cepat dengan ringkasan AI di Dashboard ClickUp.

Fitur pelaporan canggihnya memungkinkan Anda menyaring data Gantt berdasarkan penugas, tanggal jatuh tempo, tingkat prioritas, atau fase proyek. Lebih lanjut, Anda dapat mengotomatisasi dan menjadwalkan laporan melalui antarmuka yang intuitif untuk distribusi rutin kepada anggota tim dan pemangku kepentingan.

Fitur #4 Template garis waktu Gantt

Template Garis Waktu Gantt ClickUp menghilangkan waktu penyiapan yang biasanya diperlukan untuk membuat diagram Gantt dari awal. Template ini menyediakan kerangka kerja siap pakai yang dapat disesuaikan oleh tim sesuai kebutuhan proyek spesifik mereka sambil mempertahankan elemen struktural yang teruji untuk cakupan proyek yang komprehensif.

Dapatkan templat gratis Lihat beberapa proyek dalam satu diagram Gantt menggunakan templat Gantt ClickUp.

Dengan templat garis waktu Gantt ClickUp, Anda dapat:

Akses berbagai perspektif timeline : Beralih antara tampilan mingguan untuk fokus pada tugas segera, tampilan bulanan untuk fase proyek, dan tampilan tahunan untuk : Beralih antara tampilan mingguan untuk fokus pada tugas segera, tampilan bulanan untuk fase proyek, dan tampilan tahunan untuk perencanaan strategis jangka panjang.

Manfaatkan fitur manajemen proyek bawaan : Template ini mencakup kemampuan pelacakan waktu, peringatan ketergantungan, email otomatis, dan tag untuk meningkatkan koordinasi proyek sejak awal.

Standarkan perencanaan proyek di seluruh tim : Dengan pengelompokan tugas yang sudah ditentukan, status, dan penanda milestone, templat ini membantu tim-tim yang berbeda mengikuti struktur yang konsisten sambil tetap memungkinkan pengeditan kustom di mana diperlukan.

Filter melalui Bidang Kustom: Anda dapat memfilter diagram Gantt berdasarkan penugas, prioritas, atau fase tugas untuk mendapatkan gambaran yang sangat terfokus tentang elemen kunci yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

Fitur #5 Alokasi sumber daya dan manajemen beban kerja

Pandang Gantt ClickUp membantu mengidentifikasi beban kerja berlebihan atau celah dengan menampilkan garis waktu tugas bersama dengan penugas. Jika dua tugas prioritas tinggi tumpang tindih untuk orang yang sama, Anda akan melihatnya secara instan dan dapat memindahkan atau mengalihkan pekerjaan untuk menghindari konflik.

Untuk perencanaan sumber daya yang lebih mendalam, Anda dapat beralih ke tampilan Beban Kerja ClickUp. Fitur ini memperhitungkan perkiraan waktu dan kapasitas masing-masing anggota tim, sehingga Anda dapat merencanakan tugas berdasarkan apa yang dapat ditangani oleh tim Anda.

Visualisasikan beban kerja dan kapasitas tim Anda dengan tampilan beban kerja ClickUp.

Digunakan bersama-sama, tampilan Gantt dan Workload membantu menjaga jadwal yang seimbang dan mencegah overbooking.

💡 Tips Pro: Pertimbangkan untuk menggunakan templat jadwal proyek jika Anda mengelola pekerjaan bertahap dengan batas waktu yang ketat. Templat ini membantu Anda merencanakan tugas-tugas kunci, ketergantungan, dan tonggak pencapaian sejak awal—sehingga Anda tidak perlu membangun struktur dari awal setiap kali proyek baru dimulai.

ClickUp Gantt Chart: Ukuran tim yang paling sesuai dan kasus penggunaan SaaS.

Gantt chart ClickUp dapat menyesuaikan diri dengan ukuran tim yang berbeda dan kompleksitas proyek, menjadikannya fleksibel untuk berbagai lingkungan SaaS.

ClickUp menonjol karena opsi penyesuaian yang luas. Mulai dari status dan bidang yang disesuaikan hingga alur kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan sesuai dengan cara tim Anda beroperasi.

Inilah cara tim-tim berbeda dapat memanfaatkan ClickUp Gantt Chart:

Jenis tim Penggunaan utama Keuntungan utama Tim pengembangan perangkat lunak Peluncuran fitur, perencanaan sprint, peta jalan produk Mengelola ketergantungan antara fase pengembangan dan siklus pengujian. Tim pemasaran Koordinasi kampanye, kalender konten, urutan peluncuran Sinkronisasi aset kreatif, alur kerja persetujuan, dan jadwal publikasi. Tim produk Fase pengembangan fitur, fase riset pengguna, dan perencanaan peluncuran produk. Menyelaraskan hasil kerja lintas fungsi dari tahap penelitian hingga peluncuran. Layanan profesional Pengelolaan proyek klien, konsultasi, dan penyampaian layanan. Melacak tonggak proyek dan alokasi sumber daya di seluruh klien. Tim Operasional Implementasi proses, migrasi sistem, dan inisiatif lintas departemen Koordinasikan alur kerja yang kompleks yang melibatkan beberapa departemen dan pemangku kepentingan.

Kemampuan AI dalam ClickUp Gantt Chart

ClickUp Brain (asisten AI bawaan ClickUp) menghadirkan otomatisasi cerdas dan wawasan kontekstual langsung ke dalam tampilan Gantt.

Dengan alat ini, Anda dapat membuat diagram Gantt hanya dengan mendeskripsikan proyek Anda. Berikan deskripsi singkat seperti “Meluncurkan pembaruan produk kuartal ketiga kami dengan riset pengguna, iterasi desain, sprint pengembangan, fase pengujian, dan peluncuran pemasaran,” dan alat ini akan membangun fase, tugas, garis waktu, dan ketergantungan (tanpa memerlukan waktu berjam-jam untuk pengaturan).

The Brain dapat mengambil data dari garis waktu Gantt Anda (misalnya: kemajuan tugas, komentar, tingkat penyelesaian) untuk merangkum tugas dan menjawab pertanyaan seperti:

Apa yang menyebabkan keterlambatan?

Apakah kita sudah siap untuk peluncuran?

Apa yang menghambat kita minggu ini?

Dan karena tugas Gantt terikat dengan status dan tanggal jatuh tempo, Anda dapat memicu otomatisasi alur kerja, seperti pemberitahuan, penugasan, atau tindak lanjut, berdasarkan kemajuan. Ketika tugas jalur kritis tertinggal, AI dapat secara otomatis memberitahu anggota tim dan menaikkan masalah ke manajer proyek.

Otomatisasi kontekstual ini mengubah diagram Gantt Anda menjadi sistem manajemen proyek cerdas yang akan menjaga jadwal proyek tetap pada jalurnya tanpa intervensi manual yang terus-menerus.

📍 Bonus: Pengguna ClickUp Brain dapat memilih dari berbagai model AI eksternal, termasuk GPT-4o, Claude, dan Gemini, untuk berbagai tugas penulisan, penalaran, dan pemrograman, langsung dari platform ClickUp mereka! Maksimalkan efisiensi proyek dengan model AI pilihan Anda menggunakan ClickUp.

Kelebihan dan kekurangan (bersama dengan ulasan pengguna)

Keuntungan

Transisi yang mulus antara lebih dari 15 tampilan yang menampilkan pembaruan secara real-time.

Manajemen tugas bawaan untuk mengonsolidasikan dan mengintegrasikan alur kerja dalam satu platform.

Mengurangi waktu pengaturan manual dengan templat diagram Gantt yang sudah jadi.

Ringkas garis waktu dan otomatisasi pemicu dengan dukungan AI bawaan.

Penjadwalan intuitif dengan fungsi seret dan lepas.

Analisis jalur kritis bawaan dan perhitungan waktu luang.

Widget diagram Gantt yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam dashboard.

Kekurangan

Pengguna yang mengelola tugas-tugas kompleks mungkin mengalami lag saat memperbesar atau menggulir melalui beberapa garis waktu.

Karena fungsionalitasnya yang luas, menguasai fitur-fiturnya memerlukan kurva pembelajaran yang cukup curam.

Apa yang membuat diagram Gantt ClickUp menonjol?

Berikut ulasan G2:

Meskipun Jira dan ClickUp keduanya mendukung alur kerja agile, pendekatan ClickUp terhadap diagram Gantt membuatnya lebih mudah diakses oleh berbagai tim—tidak hanya pengembang. ClickUp menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan dalam satu tempat. Saya menyukai bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan untuk setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan. Sangat fleksibel, baik untuk pelacakan tugas pribadi maupun operasi bisnis yang kompleks. Template dan dashboard sangat membantu untuk menjaga semuanya terorganisir dan mudah diikuti.

Meskipun Jira dan ClickUp keduanya mendukung alur kerja agile, pendekatan ClickUp terhadap diagram Gantt membuatnya lebih mudah diakses oleh berbagai tim—tidak hanya pengembang. ClickUp menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan dalam satu tempat. Saya menyukai bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan untuk setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan. Sangat fleksibel, baik untuk pelacakan tugas pribadi maupun operasi bisnis yang kompleks. Template dan dashboard sangat membantu untuk menjaga semuanya terorganisir dan mudah diikuti.

Struktur harga

Catatan: Diagram Gantt tersedia untuk semua paket berbayar.

Apa itu Jira?

melalui Atlassian

Jira adalah alat pelacakan masalah dan manajemen proyek yang awalnya dirancang untuk tim pengembangan perangkat lunak. Alat ini dibangun berdasarkan metodologi agile, seperti Scrum dan Kanban, membantu tim teknis mengelola sprint, melacak bug, dan mengoordinasikan alur kerja pengembangan.

Jira berguna untuk membagi proyek perangkat lunak yang kompleks menjadi tugas-tugas, cerita, dan epik yang dapat dikelola. Alat manajemen proyek agile ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak, manajer produk, manajer proyek, dan penguji QA. Jira juga digunakan oleh tim lintas fungsi yang mengelola proyek kompleks dengan banyak komponen yang bergerak.

Catatan: Jira tidak menyediakan fungsi Gantt Chart bawaan seperti ClickUp. Jira menawarkan visualisasi tipe Gantt melalui fitur Timeline dan Plans-nya. Jika fungsi Gantt chart merupakan hal yang mutlak bagi Anda, pertimbangkan alternatif Jira.

Fitur Jira Gantt Chart

Mari kita pahami fitur utama Jira yang membantu melacak kemajuan proyek, mengoptimalkan alur kerja, dan mengelola proyek lintas fungsi.

Fitur #1 Visualisasi garis waktu

Pandang Waktu (Timeline view) Jira menyediakan visualisasi peta jalan dasar yang menampilkan epik, cerita, dan tugas pada garis waktu horizontal. Fitur ini mengambil data dari papan Jira (Scrum dan Kanban) Anda dan menampilkan masalah secara kronologis menggunakan batang sederhana dengan warna status dasar. Anda dapat menerapkan filter untuk fokus pada alur kerja tertentu, rilis, atau penugas, serta mendapatkan gambaran cepat tentang bagaimana pekerjaan tersebar di sepanjang garis waktu.

Tim perangkat lunak dapat menggunakan tampilan Timeline untuk melihat bagaimana epik dibagi menjadi cerita dan di mana batas sprint berada.

Namun, tampilan ini terbatas. Ia tidak dapat menampilkan tugas individu, subtugas, atau rincian pembagian pekerjaan yang umumnya dibutuhkan dalam perencanaan proyek. Jira juga tidak menyediakan wawasan yang detail tentang kemajuan sprint kecuali dipadukan dengan laporan atau alat pihak ketiga.

📚 Baca Lebih Lanjut: Diagram Gantt vs. Garis Waktu: Apa Itu dan Bagaimana Menggunakannya

Fitur #2 Paket

Plans (sebelumnya dikenal sebagai Advanced Roadmaps) adalah fitur premium Jira yang menyediakan visualisasi timeline canggih untuk beberapa proyek dan tim. Fitur ini mendukung ketergantungan antar proyek, hierarki multi-level dengan visibilitas subtugas, perencanaan kapasitas pengembangan perangkat lunak, dan pelacakan milestone. Semua fitur canggih yang tidak tersedia di fitur timeline dasar.

Fitur ini mendukung perhitungan dan peramalan sumber daya, memungkinkan tim perangkat lunak untuk memahami distribusi beban kerja di berbagai proyek dan individu. Namun, fitur ini masih kekurangan fungsi Gantt chart yang kritis. Misalnya, Perbandingan Baseline (kemampuan untuk menyimpan snapshot rencana asli untuk mengukur penyimpangan) bukanlah fitur bawaan di Jira, memaksa pengguna untuk mengandalkan bidang kustom yang dibuat secara manual atau aplikasi pihak ketiga.

📚 Baca Lebih Lanjut: Diagram Gantt vs. Roadmap: Panduan untuk Manajer Proyek tentang Persamaan dan Perbedaan

Fitur #3 Plugin dan integrasi

Karena Jira tidak menyediakan fitur Gantt chart bawaan, baik tim kecil maupun perusahaan besar mengandalkan integrasi pihak ketiga dari Atlassian Marketplace untuk mengakses fungsi Gantt yang lengkap. Alat-alat ini memungkinkan analisis jalur kritis, perbandingan baseline, pelacakan milestone, dan manajemen ketergantungan lanjutan, fitur-fitur yang tidak tersedia dalam pengaturan default Jira.

Jira terintegrasi dengan baik dengan alat pengembangan populer seperti Bitbucket, GitHub, dan Jenkins, menjadikannya cocok untuk tim teknik yang sudah terintegrasi dalam ekosistem Atlassian.

Beberapa integrasi Jira yang populer termasuk BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt, dan Advanced Gantt for Jira. Meskipun powerful, plugin-plugin ini menambah kompleksitas pada kurva pembelajaran Jira yang sudah curam, terutama bagi tim non-teknis. Biaya tambahan dan upaya pengaturan juga membuatnya menjadi pilihan yang kurang menarik bagi tim yang mencari alat manajemen proyek yang lebih sederhana.

Jira Gantt Chart: Ukuran tim yang paling sesuai dan kasus penggunaan SaaS.

Fungsi diagram Gantt Jira paling cocok untuk tim teknis dengan kebutuhan manajemen proyek spesifik, meskipun memerlukan plugin tambahan untuk fitur Gantt yang lengkap.

Inilah manfaat yang dapat diperoleh tim teknis dari Jira:

Jenis tim Kasus penggunaan utama Keuntungan utama Tim pengembangan perangkat lunak Perencanaan sprint Agile, alur kerja pelacakan bug Terintegrasi dengan alur kerja pengembangan yang sudah ada dan pelacakan masalah. Tim DevOps Implementasi sistem, migrasi teknis Menghubungkan tugas infrastruktur dengan siklus pengembangan. Tim produk teknis Pengembangan fitur, perencanaan rilis Menghubungkan cerita pengguna dan epik ke visualisasi garis waktu.

Kemampuan AI dalam Jira Gantt Chart

Atlassian (perusahaan induk Jira) telah mengintegrasikan Atlassian Intelligence—platform AI dasarnya—ke dalam produk-produknya. Pengalaman AI yang terpadu dan baru, yang diberi merek Rovo, menggabungkan fitur-fitur seperti pencarian, obrolan, dan agen yang dapat disesuaikan. Ia dapat merangkum tugas, menjawab pertanyaan terkait proyek, dan menggunakan bahasa alami untuk membuat aturan otomatisasi serta menyarankan pembagian pekerjaan.

Yang terpenting, fungsi utama Rovo masih berfokus pada pengelolaan masalah dan pengambilan informasi, bukan perencanaan proyek visual. Fungsi langsungnya di dalam tampilan Timeline atau Plans Jira umumnya terbatas pada tugas-tugas yang mengisi tampilan tersebut.

Ini berarti bahwa sama seperti Anda mengandalkan plugin untuk fungsi Gantt chart tradisional (Critical Path, Baselines), Anda masih memerlukan aplikasi pihak ketiga seperti Visor untuk mendapatkan fungsi AI yang lengkap yang benar-benar dapat memanipulasi dan meningkatkan tampilan Gantt chart itu sendiri.

🧠 Tahukah Anda? Meskipun ada alternatif Gantt chart seperti papan kanban, garis waktu, dan tampilan kalender, metode visual ini tetap menjadi pilihan utama bagi hampir 45% manajer proyek yang menangani pekerjaan kompleks dan bertahap.

Kelebihan dan kekurangan (bersama dengan ulasan pengguna)

Keuntungan

Terhubung langsung ke papan agile, menyinkronkan epik, cerita, dan tugas secara real-time.

Mendukung perencanaan dan pelacakan lintas proyek menggunakan Plans

Memungkinkan perencanaan kapasitas tim untuk mengidentifikasi keterbatasan sumber daya sejak dini.

Menyediakan tingkat hierarki kustom untuk menyesuaikan dengan struktur produk atau sprint Anda.

Cocok untuk tim teknik dan produk yang menggunakan Jira sehari-hari.

Kekurangan

Membutuhkan plugin tambahan untuk fungsi Gantt chart yang lengkap.

Memiliki kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna non-teknis.

Fitur lanjutan seperti Plans hanya tersedia di paket Premium dan Enterprise.

Apa yang membuat diagram Gantt Jira menonjol?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai adalah seberapa fleksibel dan terstrukturnya Jira dalam mengelola proyek dan tiket. Ia mendukung pelacakan tugas yang detail, memungkinkan kita membuat alur kerja kustom, dan memberikan visibilitas terhadap kemajuan melalui papan Kanban atau Scrum. Integrasinya dengan alat seperti Confluence, Slack, dan GitHub membuatnya semakin powerful. Kolaborasi, penugasan tugas, penetapan tenggat waktu, dan pemeliharaan akuntabilitas antar departemen menjadi mudah. Jira memungkinkan Anda membangun alur kerja kustom melalui editor skema, meskipun kurva pembelajaran lebih tinggi bagi tim non-teknis. Namun, Jira bisa terasa agak rumit untuk dipelajari pada awalnya, terutama saat mengonfigurasi alur kerja baru atau memahami skema izin. Terkadang, antarmuka pengguna terasa ramai, dan kinerja bisa lebih lambat pada proyek berskala besar.

Yang paling saya sukai adalah seberapa fleksibel dan terstrukturnya Jira dalam mengelola proyek dan tiket. Ia mendukung pelacakan tugas yang detail, memungkinkan kita membuat alur kerja kustom, dan memberikan visibilitas terhadap kemajuan melalui papan Kanban atau Scrum. Integrasinya dengan alat seperti Confluence, Slack, dan GitHub membuatnya semakin powerful. Kolaborasi, penugasan tugas, penetapan tenggat waktu, dan pemeliharaan akuntabilitas antar departemen menjadi mudah. Jira memungkinkan Anda membangun alur kerja kustom melalui editor skema, meskipun kurva pembelajaran lebih tinggi bagi tim non-teknis. Namun, Jira bisa terasa agak rumit untuk dipelajari pada awalnya, terutama saat mengonfigurasi alur kerja baru atau memahami skema izin. Terkadang, antarmuka pengguna terasa ramai, dan kinerja bisa lebih lambat pada proyek berskala besar.

Struktur harga

Gratis selamanya

Standard : $7,91 per bulan per pengguna

Premium : $14,54 per bulan per pengguna

Enterprise: Kustom

Catatan: Fitur "Plans (roadmap lanjutan)" hanya tersedia pada paket premium dan di atasnya.

ClickUp Gantt Chart vs. Jira Gantt Chart di Reddit

Untuk menyimpulkan perdebatan ini, kami membawanya ke Reddit. Meskipun tidak ada thread khusus yang membahas tampilan Gantt ClickUp dengan Jira, berikut adalah beberapa pendapat pengguna tentang kedua alat tersebut.

Pengguna telah mengalami kurva pembelajaran yang cukup curam dengan Jira dan ClickUp. Meskipun demikian, menurut seorang pengguna, jika Anda berhasil melewati kurva pembelajaran ClickUp, membuat alur kerja kustom dan pengelolaan tugas secara keseluruhan menjadi cukup mudah.

Ini memang alat yang sangat andal, tapi saya akui kurva belajarnya cukup curam. Butuh waktu bagi saya untuk mengaturnya sesuai keinginan, tapi setelah berhasil, alat ini benar-benar memudahkan pengelolaan proyek dan kolaborasi dengan tim saya.

Ini memang alat yang sangat andal, tapi saya akui kurva belajarnya cukup curam. Butuh waktu bagi saya untuk mengaturnya sesuai keinginan, tapi setelah berhasil, alat ini benar-benar memudahkan pengelolaan proyek dan kolaborasi dengan tim saya.

Meskipun Jira’s Advanced Roadmaps menawarkan fungsionalitas yang luas, ketidakhadiran fitur bawaan membuatnya mahal dan memakan waktu bagi pengguna. Menurut seorang pengguna:

Banyak ketergantungan pada add-on dan plugin untuk memperbaiki hal-hal yang seharusnya sudah tersedia secara default di Jira. Misalnya, CFD proyek saya agak tidak dapat digunakan karena "Done" kumulatif tidak memperhitungkan rentang waktu yang dipilih. Saya juga tidak suka bahwa Anda tidak dapat mewarnai kartu berdasarkan usia WIP secara default.

Banyak ketergantungan pada add-on dan plugin untuk memperbaiki hal-hal yang seharusnya sudah tersedia secara default di Jira. Misalnya, CFD proyek saya agak tidak dapat digunakan karena "Done" kumulatif tidak memperhitungkan rentang waktu yang dipilih. Saya juga tidak suka bahwa Anda tidak dapat mewarnai kartu berdasarkan usia WIP secara default.

Di sisi lain, batasan Gantt Chart ClickUp sebesar 60 penggunaan (dalam rencana gratis) menjadi masalah bagi beberapa pengguna. Menurut seorang pengguna:

Saat ini kami menggunakan rencana gratis, karena sudah memenuhi semua kebutuhan kami. Namun, kami telah mencapai batas "60 penggunaan" untuk Gantt Chart; ini merupakan bagian penting dari proses pengembangan kami, dan kami tidak dapat membenarkan setiap anggota tim mengeluarkan $10 per bulan untuk mengakses semua fitur, padahal kami hanya membutuhkan fitur Gantt Chart.

Saat ini kami menggunakan rencana gratis, karena sudah memenuhi semua kebutuhan kami. Namun, kami telah mencapai batas "60 penggunaan" untuk Gantt Chart; ini merupakan bagian penting dari proses pengembangan kami, dan kami tidak dapat membenarkan setiap anggota tim mengeluarkan $10 per bulan untuk mengakses semua fitur, padahal kami hanya membutuhkan fitur Gantt Chart.

Manakah Alat Diagram Gantt yang Terbaik untuk Tim Anda?

Hasilnya sudah jelas: ClickUp menjadi pilihan terbaik.

Jira dan ClickUp masing-masing ditujukan untuk audiens yang berbeda. Jira lebih difokuskan pada tim pengembangan perangkat lunak, sementara ClickUp menawarkan fungsi Gantt yang lebih luas untuk semua tim, mulai dari pemasaran hingga teknik.

Meskipun Jira unggul dalam manajemen proyek melalui metodologi agile, alat ini banyak digunakan oleh tim teknis dan pengembangan perangkat lunak. Ketidakhadiran fitur Gantt (atau jenis Gantt) yang canggih berarti Anda harus mengandalkan plugin pihak ketiga. Untuk ini, Anda perlu mempertimbangkan waktu dan biaya yang terlibat dalam pengaturan dan integrasi.

ClickUp, bagaimanapun, adalah alat manajemen kerja yang komprehensif yang dirancang untuk tim yang menginginkan fungsi Gantt lengkap tanpa perlu plugin tambahan atau pengaturan ekstra.

Dari membuat garis waktu hingga memetakan ketergantungan, melacak tonggak pencapaian, dan menyesuaikan jadwal, Anda dapat mengelola alur kerja agile dengan kustomisasi yang sangat fleksibel di dalam tampilan Gantt ClickUp.

Untuk mulai menggunakan ClickUp, daftar gratis.