15 Perangkat Lunak Pelacakan Waktu Freelance untuk Akurasi di [tahun]

Jika Anda tidak tahu ke mana waktu Anda pergi, Anda sebenarnya tidak tahu berapa nilai pekerjaan Anda.

Bagi freelancer, waktu adalah uang. Namun, di antara mengurus panggilan klien, revisi, faktur, dan tenggat waktu, melacak jam kerja bisa terasa seperti pekerjaan tambahan yang tidak Anda minta.

Dan ketika Anda tidak mencatat waktu dengan akurat, itulah saat usaha Anda tidak sebanding dengan penghasilan Anda❌ Anda membebankan biaya terlalu rendah untuk pekerjaan yang membutuhkan usaha besar❌ Anda melewatkan jam kerja yang dapat ditagih❌ Anda menerima proyek yang sebenarnya tidak menguntungkan

Di situlah alat pelacak waktu berperan—bukan hanya untuk menghitung jam kerja, tetapi juga untuk memberikan kejelasan, kendali, dan keyakinan dalam penetapan harga Anda.

Kami telah menguji 15 aplikasi pelacak waktu freelance terbaik—mulai dari timer sederhana hingga ruang kerja terintegrasi yang cerdas. Baik Anda seorang solopreneur atau mengelola beberapa klien, ada sesuatu di sini yang akan memudahkan hidup Anda (dan membuat faktur Anda lebih cerdas).

Mari kita bahas lebih detail. 👇

Perangkat Lunak Pelacakan Waktu Freelance Terbaik

Saya telah mengumpulkan aplikasi favorit saya untuk pelacakan waktu freelance sehingga Anda tidak perlu repot mencarinya. 👇

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga ClickUp Manajemen waktu dan proyek all-in-one Ukuran tim: Solo → Perusahaan Pelacakan waktu bawaan, Perkiraan Waktu, Dashboard, Saran Waktu AI, Jam Kerja yang Dapat Ditagih, Ekstensi Chrome Gratis selamanya; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan. Toggl Track Pengatur waktu satu klik & pengaturan minimal Ukuran tim: Freelancer, tim kecil Pomodoro timer, Tampilan garis waktu, Pemindahan proyek otomatis, Laporan keuntungan Gratis; paket berbayar mulai dari $10/pengguna/bulan Clockify Mengelola beberapa orang & persetujuan Ukuran tim: Freelancer → tim berukuran sedang Mode kiosk, Persetujuan lembar waktu, Tarif kustom, Laporan "Siapa yang Bekerja pada Apa" Gratis; paket berbayar mulai dari $6,99/pengguna/bulan Harvest Pelacakan waktu + penagihan dalam satu tempat Ukuran tim: Freelancer, agensi Penagihan klien, Pencatatan pengeluaran, Perencanaan anggaran, Portal klien Gratis; paket berbayar mulai dari $13,75 per pengguna per bulan My Hours Wawasan dan ringkasan proyek visual Ukuran tim: Freelancer, konsultan Widget, Laporan kinerja visual, Tujuan harian Gratis; Pro $9/pengguna/bulan Timely Pelacakan waktu otomatis di latar belakang Ukuran tim: Freelancer dengan ADHD atau yang sering lupa mengatur waktu Jadwal waktu, Filter Waktu Pribadi, Saran AI, Skor Fokus Rencana berbayar mulai dari $11/pengguna/bulan Hubstaff Pemantauan tim jarak jauh & pekerjaan lapangan Ukuran tim: Tim yang tersebar Pelacakan aktivitas, tangkapan layar, GPS, penggajian otomatis Rencana berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan TopTracker Freelancer yang menggunakan platform marketplace (Upwork, dll.)Ukuran tim: Freelancer solo Deteksi waktu cerdas, tangkapan layar Work Diary, timer yang dipicu oleh aplikasi Gratis Jibble Berbasis mobile, GPS, dan geofencing Ukuran tim: Tim lapangan, freelancer di lokasi Pengenalan wajah, Geofencing, Mode kiosk Gratis; berbayar mulai dari $4,99/pengguna/bulan TimeCamp Laporan canggih & analisis keuntungan Ukuran tim: Freelancer → UKM Pelacakan otomatis, Laporan keuntungan, Pemberitahuan, Kategori tarif Gratis; paket berbayar mulai dari $3,49/pengguna/bulan Everhour Integrasi alat Deep PMUkuran tim: Tim yang menggunakan ClickUp, Asana, Trello, Notion Pelacakan anggaran, Laporan waktu vs. perkiraan, Akses klien Gratis; paket berbayar $10/pengguna/bulan TMetric Klasifikasi pekerjaan terperinciUkuran tim: Freelancer, tim kecil Deteksi idle, Ekstensi browser, Lembar waktu terperinci Gratis; paket berbayar mulai dari $5/pengguna/bulan Fanurio Penagihan profesional & pekerjaan retainer Ukuran tim: Konsultan, profesional layanan Pengatur waktu yang diaktifkan oleh aplikasi, Faktur berlogo, Pelacakan pengeluaran Rencana tahunan mulai dari $29/tahun RescueTime Kesadaran produktivitas & bimbingan fokus Ukuran tim: Freelancer solo Pelacakan aktivitas, Blokir Waktu Fokus, Wawasan Mingguan Gratis; berbayar mulai dari $9/bulan Memtime Rekontruksi waktu otomatis berbasis memori Ukuran tim: Freelancer yang lupa melacak waktu Data lokal saja, Penugasan waktu retroaktif, Garis waktu aktivitas lengkap Rencana berbayar mulai dari $18/pengguna/bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pelacakan Waktu Freelance?

Alat pelacak waktu yang tepat membantu Anda tetap menguntungkan dan menjaga klien tetap puas. Berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih alat jika Anda ingin mengatasi masalah manajemen waktu:

Pencatatan waktu yang akurat: Catat jam kerja yang dapat ditagih dengan presisi menggunakan timer otomatis atau opsi input manual.

Kategorisasi proyek: Atur tugas berdasarkan klien atau proyek untuk laporan waktu yang jelas dan terperinci.

Integrasi aplikasi: Sinkronisasi secara mulus dengan Sinkronisasi secara mulus dengan aplikasi produktivitas freelancer seperti QuickBooks atau PayPal untuk alur kerja yang lebih efisien.

Otomatisasi penagihan: Buat faktur profesional langsung dari jam kerja yang dilacak untuk menghemat waktu

Pelindungan data: Lindungi data klien yang sensitif dengan enkripsi dan kepatuhan terhadap GDPR atau SOC 2.

Laporan kustom: Dapatkan laporan waktu yang jelas sehingga Anda dapat meningkatkan pekerjaan Anda dan menjelaskan penagihan Anda.

Peringatan anggaran: Pantau anggaran proyek dengan notifikasi real-time untuk menghindari kelebihan anggaran.

🧠 Fakta Menarik: Paten pertama untuk jam waktu mekanis diajukan oleh Willard Bundy pada tahun 1888. Penemuannya memicu era kartu pukulan dan pada akhirnya mengarah pada pembentukan perusahaan yang akhirnya menjadi IBM.

Perangkat Lunak Pelacakan Waktu Freelance Terbaik

Alat pelacak waktu freelance ini membantu saya mengontrol jam kerja (dan penghasilan) saya. 📋

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan waktu all-in-one)

Sederhanakan Pelacakan Waktu Menggunakan ClickUp Lacak setiap menit yang dapat ditagih menggunakan ClickUp Project Time Tracking

ClickUp adalah tempat di mana saya mengelola setiap aspek pekerjaan freelance saya. Aplikasi ini menyimpan proyek, waktu yang dilacak, perkiraan, faktur, dan laporan dalam satu tempat.

Saya tidak lagi membutuhkan lima alat untuk melacak tenggat waktu klien dan jam kerja yang dapat ditagih. Perangkat Lunak Manajemen Proyek Freelancer ClickUp melakukannya semua, dan melakukannya dengan rapi.

Lacak waktu di dalam tugas

Saya mulai dengan ClickUp Project Time Tracking, yang memungkinkan saya melacak jam kerja langsung di dalam setiap tugas. Saat saya mengerjakan revisi halaman produk atau draf blog lengkap, saya langsung memulai timer dari tugas tersebut.

Setiap sesi dicatat di bawah tugas spesifik tersebut, jadi saya tidak perlu menebak berapa lama waktu yang saya habiskan atau mencari-cari di kalender saya nanti. Jika saya membagi waktu antara menulis dan revisi, kedua entri tersebut berada di tugas yang sama, dilabeli dan diberi cap waktu.

Rencanakan dengan perkiraan waktu

Gunakan ClickUp Time Estimates untuk menentukan lingkup tugas dan mendeteksi proyek yang mulai melenceng

Kemudian ada ClickUp Time Estimates.

Sebelum minggu saya dimulai, saya menambahkan perkiraan waktu untuk setiap tugas.

Misalnya, jika saya menangani audit situs web lengkap, saya akan mengalokasikan dua jam untuk audit, satu setengah jam untuk menulis temuan, dan satu jam untuk revisi. Setelah mulai melacak waktu, saya dapat langsung melihat apakah saya melebihi perkiraan waktu. Visibilitas ini membantu saya menetapkan harga yang lebih baik dan mengelola beban kerja saya.

Lihat semuanya dalam satu tampilan

Buat dasbor ClickUp kustom untuk memvisualisasikan jam kerja yang dilacak

Untuk menjaga semuanya terlihat dengan jelas, saya menggunakan Dashboard ClickUp.

Dashboard saya menampilkan berapa jam yang telah saya catat per klien, apa yang masih tertunda, dan tugas mana yang melebihi perkiraan waktu. Saya juga menambahkan widget yang menampilkan total jam yang telah saya catat di seluruh proyek dan bagaimana hal itu dibandingkan dengan kapasitas bulanan saya. Dengan begitu, saya selalu tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya telah saya tagih dan berapa banyak yang masih bisa saya tagih.

Dapatkan saran cerdas dengan AI

Percepat perencanaan tugas dengan saran waktu otomatis dari ClickUp Brain

ClickUp Brain menghilangkan tebak-tebakan dalam perencanaan dengan belajar dari pekerjaan Anda sebelumnya. Ia menyarankan perkiraan waktu untuk tugas baru berdasarkan proyek serupa yang telah Anda selesaikan. Alih-alih menebak berapa lama sesuatu akan memakan waktu, Anda mendapatkan perkiraan yang jelas dan didukung AI berdasarkan pekerjaan nyata yang telah Anda selesaikan.

Ketika saya menambahkan tugas 'dokumen strategi + rencana konten' minggu lalu, perkiraan waktu otomatis terisi menggunakan data dari sesi perencanaan klien sebelumnya. Alat ini juga membantu saya tetap fokus dengan menampilkan tugas yang terlambat atau yang memakan waktu terlalu lama untuk diselesaikan. Saya tidak perlu membuang waktu menebak apa yang mendesak—informasi tersebut muncul tepat saat saya membutuhkannya.

Gunakan templat yang ramah freelancer untuk mengatur setiap proyek.

Setelah pekerjaan selesai, saya membuka ClickUp Docs untuk membuat faktur. Saya menggunakan templat faktur ClickUp, yang mengimpor detail tugas dan jam kerja. Yang terbaik adalah saya dapat memasukkan tarif jam kerja saya, dan sistem akan menghitung total secara otomatis.

Dapatkan Template Gratis Lacak jam kerja dan kelola pekerjaan klien menggunakan Template Pelacakan Waktu Konsultan ClickUp.

Selain itu, Template Pelacakan Waktu Konsultan ClickUp memberikan struktur lengkap untuk penagihan per jam. Template ini dilengkapi dengan tampilan pelacakan waktu bawaan, ringkasan harian dan mingguan, serta label siap pakai untuk tugas yang dapat ditagih dan yang tidak dapat ditagih.

Template pelacakan waktu ini menghemat banyak waktu saya saat pertama kali menggunakannya, dan saya masih menggunakannya untuk mengelola proyek klien baru.

Dapatkan Template Gratis Catat layanan berulang menggunakan templat lembar waktu layanan ClickUp.

Untuk pekerjaan dengan kontrak tetap dan layanan berulang, saya menggunakan templat lembar waktu ClickUp Services.

Ini sangat cocok untuk melacak tugas-tugas berulang seperti tinjauan strategi, pelaporan bulanan, atau pertemuan dengan klien. Saya mengatur tugas berulang menggunakan templat lembar waktu ini dan menjaga semua catatan waktu saya terstruktur berdasarkan jenis layanan.

💡 Tips Pro: Ingin melewati proses pengaturan dan langsung mulai mengelola proyek Anda? Unduh templat pelacakan waktu dan templat lembar waktu ini untuk mulai mencatat jam kerja, waktu yang dapat ditagih, dan pekerjaan klien secara langsung. Templat ini gratis, fleksibel, dan sepenuhnya dapat disesuaikan.

Fitur terbaik ClickUp

Dapatkan kembali waktu Anda: Tugas-tugas berulang dapat ditangani dengan mudah menggunakan Tugas-tugas berulang dapat ditangani dengan mudah menggunakan ClickUp Automations , sehingga kemajuan tetap terjadi bahkan saat Anda fokus pada hal lain.

Temukan kejelasan secara instan: Ringkasan, tindakan yang perlu dilakukan, dan balasan cepat muncul secara otomatis di ruang kerja Anda, didukung oleh ClickUp Brain.

Jaga kolaborasi tim tetap terhubung: Percakapan, file, dan umpan balik tetap berada di dalam tugas—berkat Percakapan, file, dan umpan balik tetap berada di dalam tugas—berkat ClickUp Chat , sehingga semuanya tetap terhubung dengan hasil akhir yang sebenarnya.

Tetap fokus, bukan di spreadsheet: Pelacakan waktu mengikuti Anda ke mana pun Anda pergi dengan Pelacakan waktu mengikuti Anda ke mana pun Anda pergi dengan ekstensi Chrome ClickUp , membantu Anda mencatat jam kerja tanpa mengganggu alur kerja.

Jaga agar semua alat tetap sinkron: Hubungkan aplikasi pelacakan waktu seperti Toggl dan Harvest ke ClickUp untuk pelacakan jam yang konsisten di seluruh pengaturan klien.

Tagih dengan percaya diri: Tandai waktu sebagai waktu yang dapat ditagih di setiap tugas, sehingga faktur mencerminkan tepat apa yang telah Anda lakukan—akurat hingga menit.

Tetap terorganisir dengan mudah: Tidak perlu khawatir lagi tentang jadwal yang tidak cocok. Dengan Tidak perlu khawatir lagi tentang jadwal yang tidak cocok. Dengan ClickUp Calendar, rapat, acara, dan tugas Anda diperbarui secara otomatis—sehingga tenggat waktu tetap jelas dan minggu Anda berjalan lancar.

Batasan ClickUp

Jika Anda baru mengenal perangkat lunak manajemen proyek, jumlah fitur dan opsi di ClickUp mungkin terasa banyak hingga Anda menemukan ritme Anda.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.295+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.485+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Saya berhasil berhenti menggunakan aplikasi pelacakan waktu lain yang saya gunakan sebelumnya dan kini beralih ke ClickUp. Mereka juga merilis dasbor yang dapat disesuaikan untuk ruang dan folder, yang saya sangat sukai. Kami dapat menyimpan dokumen penting, tautan, dan sumber daya di satu tempat yang mudah ditemukan. Anda juga dapat menambahkan widget yang memecah tugas berdasarkan penugas, waktu yang dihabiskan untuk proyek, tugas yang terlambat, dan sebagainya. Semuanya sangat dapat disesuaikan dan telah membuat penggunaan ClickUp untuk manajemen proyek menjadi lebih lancar.

Saya berhasil berhenti menggunakan aplikasi pelacakan waktu lain yang saya gunakan sebelumnya dan kini beralih ke ClickUp. Mereka juga merilis dasbor yang dapat disesuaikan untuk ruang dan folder, yang saya sangat sukai. Kami dapat menyimpan dokumen penting, tautan, dan sumber daya di satu tempat yang mudah ditemukan. Anda juga dapat menambahkan widget yang memecah tugas berdasarkan penugas, waktu yang dihabiskan untuk proyek, tugas yang terlambat, dan sebagainya. Semuanya sangat dapat disesuaikan dan telah membuat penggunaan ClickUp untuk manajemen proyek menjadi lebih lancar.

📮ClickUp Insight: Meskipun 40% karyawan menghabiskan kurang dari satu jam per minggu untuk tugas-tugas yang tidak terlihat di tempat kerja, sebanyak 15% di antaranya kehilangan 5+ jam per minggu, setara dengan 2,5 hari per bulan! Masalah kecil yang tampaknya tidak penting ini bisa perlahan-lahan mengikis produktivitas Anda. ⏱️ Manfaatkan fitur pelacakan waktu dan asisten AI ClickUp untuk mengetahui secara tepat di mana jam-jam yang tidak tercatat itu menghilang. Identifikasi ketidakefisienan, biarkan AI mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan dapatkan kembali waktu yang berharga!

2. Toggl Track (Terbaik untuk pelacakan waktu dengan satu klik yang sederhana)

melalui Toggl Track

Toggl Track langsung ke intinya. Toggl Track menghilangkan kerumitan yang menghambat freelancer.

Anda cukup klik satu tombol, dan Anda sudah mulai melacak waktu. Proyek yang diwarnai secara berbeda membuatnya mudah dipahami secara visual, dan widget desktop kecilnya diam-diam berada di sudut layar Anda hingga Anda membutuhkannya. Selain itu, saat Anda berpindah antara browser dan aplikasi web yang berbeda, ekstensi mereka akan mengikuti Anda ke mana pun.

Fitur terbaik Toggl Track

Aktifkan Pomodoro Timer untuk bekerja dalam interval 25 menit yang terfokus dengan pengingat istirahat otomatis.

Akses tampilan Timeline untuk melihat gambaran visual aktivitas sepanjang hari Anda.

Atur peralihan proyek otomatis berdasarkan aplikasi yang sedang Anda gunakan.

Buat laporan laba rugi yang menunjukkan klien dan proyek mana yang paling menguntungkan bagi Anda.

Batasan Toggl Track

Tidak adanya sistem penagihan bawaan berarti Anda memerlukan alat lain untuk penagihan.

Opsi penyesuaian pelaporan terasa terbatas.

Harga Toggl Track

Gratis

Starter: $10/bulan per pengguna

Premium: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Toggl Track ulasan dan penilaian

G2: 4.6/5 (1.570+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.575+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Toggl Track?

Ulasan Capterra ini menyoroti sudut pandang yang menarik:

Toggl Track sangat ramah pengguna. Mudah untuk dinavigasi. Saya suka betapa mudahnya melanjutkan proyek sebelumnya atau menambahkan proyek baru. Sistem kode warna juga membantu mengidentifikasi area di mana saya menghabiskan sebagian besar waktu saya. Saya juga sangat menyukai tab laporan – menyenangkan melihat berapa jam yang telah dikerjakan dan persentase waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek.

Toggl Track sangat ramah pengguna. Mudah untuk dinavigasi. Saya suka betapa mudahnya melanjutkan proyek sebelumnya atau menambahkan proyek baru. Sistem kode warna juga membantu mengidentifikasi area di mana saya menghabiskan sebagian besar waktu saya. Saya juga sangat menyukai tab laporan – menyenangkan melihat berapa jam yang telah dikerjakan dan persentase waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek.

🚀 Peningkatan Alur Kerja: Jika ada satu hal yang dulu membuat saya kewalahan, itu adalah semua tugas administratif kecil seputar pelacakan waktu. ClickUp Agents menghilangkan beban itu dari pundak saya dengan memantau pola, menampilkan pekerjaan yang terlambat, menandai perkiraan yang melebihi anggaran, dan mengingatkan saya ketika suatu tugas memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Mereka mengubah data pelacakan waktu saya menjadi rekomendasi dan langkah selanjutnya yang konkret, sehingga mengelola beban kerja saya terasa jauh lebih efisien dan tidak lagi manual. Jelajahi ClickUp Autopilot Agents untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

3. Clockify (Terbaik untuk mengelola beberapa anggota tim)

melalui Clockify

Begini masalahnya dengan pelacakan waktu tim: biasanya hal itu berubah menjadi kekacauan total. Clockify menyelesaikan masalah ini daripada menciptakan masalah baru.

Saya sebelumnya mengelola tim freelancer dengan lebih dari 15 orang menggunakan alat ini, dan secara mengejutkan, alat ini tidak mengalami kegagalan saat ditekan. Proses persetujuan lembar waktu berjalan lancar, sehingga Anda tidak terbebani oleh rantai email tentang jam kerja yang diajukan. Sementara itu, tampilan kalender mereka membantu Anda mendeteksi masalah penjadwalan sebelum terjadi.

Fitur terbaik Clockify

Gunakan fitur Time Clock Kiosk untuk mengubah tablet apa pun menjadi stasiun pukulan masuk bersama untuk tim.

Atur persetujuan manajer di mana atasan harus meninjau dan menyetujui semua lembar waktu yang diajukan.

Buat tarif jam kerja kustom untuk anggota tim yang berbeda, proyek, dan jenis pekerjaan.

Buat laporan detail "Siapa yang Bekerja pada Apa" untuk melihat secara tepat bagaimana waktu tim didistribusikan.

Batasan Clockify

Antarmuka menjadi berantakan dan membingungkan saat menggunakan fitur-fitur canggih yang banyak.

Aplikasi mobile-nya tidak memiliki beberapa fitur penting yang tersedia di versi desktop.

Laporan pelacakan waktu dan analisis tingkat lanjut memerlukan langganan berbayar.

Harga Clockify

Gratis

Standar: $6,99/bulan per pengguna

Pro: $9,99/bulan per pengguna

Enterprise: $14,99/bulan per pengguna

Paket Produktivitas: $15,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Clockify

G2: 4.5/5 (175+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (9.205+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clockify?

Berikut ini ulasan G2 tentang perangkat lunak pelacakan waktu untuk pekerja lepas ini:

Jika Anda seorang freelancer atau agensi, Anda pasti tahu betapa merepotkannya melacak waktu secara manual… Clockify menangani hal itu sepenuhnya. Daripada mencatat waktu di dokumen Excel yang tidak terorganisir, saya dapat menggunakannya untuk mengirim faktur, mengirim pengingat, dan melacak waktu untuk klien yang berbeda! Saya menggunakannya setiap hari. Saya suka betapa mudahnya Clockify dalam melacak waktu, ada juga versi aplikasinya. Melihat laporan sangat mudah, dan kemampuan menambahkan deskripsi panjang sangat luar biasa.

Jika Anda seorang freelancer atau agensi, Anda pasti tahu betapa merepotkannya melacak waktu secara manual… Clockify menangani hal itu sepenuhnya. Daripada mencatat waktu di dokumen Excel yang tidak terorganisir, saya dapat menggunakannya untuk mengirim faktur, mengirim pengingat, dan melacak waktu untuk klien yang berbeda! Saya menggunakannya setiap hari. Saya suka betapa mudahnya Clockify dalam melacak waktu, ada juga versi aplikasinya. Melihat laporan sangat mudah, dan kemampuan menambahkan deskripsi panjang sangat luar biasa.

4. Harvest (Terbaik untuk penagihan klien terintegrasi)

melalui Harvest

Harvest menghubungkan celah yang mengganggu antara pelacakan jam kerja dan pengiriman faktur. Saya suka cara Anda dapat memotret bukti pembayaran, dan secara otomatis terhubung ke proyek yang tepat (tidak lagi perlu menyimpan bukti pembayaran di kotak sepatu!).

Selain itu, perangkat lunak ini kompatibel dengan QuickBooks dan perangkat lunak akuntansi lainnya, yang menghemat waktu saya berjam-jam selama musim pajak.

Fitur terbaik Harvest

Kirim faktur langsung dari Harvest menggunakan templat faktur komersial bawaan mereka dan proses pembayaran.

Gunakan Harvest Forecast untuk merencanakan kapasitas tim dan melihat siapa yang tersedia untuk proyek-proyek mendatang.

Biarkan klien melihat kemajuan proyek dan menyetujui entri waktu melalui portal yang dibagikan secara publik.

Batasan Harvest

Jauh lebih mahal dibandingkan alternatif pelacakan waktu dasar.

Pengguna menganggap aplikasi mobile-nya kaku dan sempit, sehingga penggunaan saat bepergian menjadi kurang efisien.

Antarmuka desktop dan web terkadang tidak sinkron sepenuhnya, menyebabkan ketidakkonsistenan data antar perangkat.

Harga Harvest

Gratis

Pro: $13,75 per bulan per pengguna

Premium: $17,50 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Harvest

G2: 4.3/5 (815+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (630+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Harvest?

Seorang pengulas G2 mengatakan ini:

Sebagai pengguna Harvest, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah platform yang mudah diakses dan efisien untuk mengorganisir dan memvisualisasikan kinerja semua operasi kerja Anda, memberikan Anda kendali penuh atas setiap aktivitas profesional Anda. Selain itu, Harvest menonjol karena kemampuannya secara teknis untuk memvisualisasikan semua proyek kerja Anda dan mengelola waktu Anda dengan efisiensi penuh.

Sebagai pengguna Harvest, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah platform yang mudah diakses dan efisien untuk mengorganisir dan memvisualisasikan kinerja semua operasi kerja Anda, memberikan Anda kendali penuh atas setiap aktivitas profesional Anda. Selain itu, Harvest menonjol karena kemampuannya secara teknis untuk memvisualisasikan semua proyek kerja Anda dan mengelola waktu Anda dengan efisiensi penuh.

5. My Hours (Terbaik untuk wawasan proyek visual)

melalui My Hours

Beberapa orang berpikir dalam spreadsheet, yang lain berpikir dalam warna dan grafik. Jika Anda tipe visual, My Hours akan sangat cocok untuk Anda.

Template tugas freelancer mereka telah membantu saya mengatur proyek serupa. Aplikasi selulernya merespons dengan cepat, tidak seperti beberapa pesaing yang terasa lambat seperti berjalan di bawah air.

Selain itu, opsi ekspor mereka mencakup sebagian besar skenario penagihan klien sambil menjaga integritas data.

Fitur terbaik My Hours

Gunakan widget HoursTracker di layar utama ponsel Anda untuk akses langsung ke pelacakan waktu.

Buat laporan kinerja tim visual yang menampilkan pola produktivitas selama periode waktu yang berbeda.

Tetapkan tujuan waktu harian untuk melacak kemajuan Anda dengan indikator pencapaian yang berwarna-warni.

Batasan My Hours

Menu dropdown selektor mungkin tertutup secara tiba-tiba saat menggulir daftar yang panjang, memaksa Anda untuk memilih ulang klien atau proyek secara manual.

Beberapa pengguna melaporkan ketidaksesuaian antara total jam dan nilai desimal, atau perilaku filter yang tidak konsisten dalam laporan.

Pengguna rencana gratis tidak dapat menghentikan timer atau membulatkan entri waktu.

Secara otomatis memprediksi dan mengisi entri berulang berdasarkan pola aktivitas sebelumnya Anda menggunakan AI Autofill.

Harga My Hours

Gratis

Pro: $9 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian My Hours

G2: 4.6/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (985+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang My Hours?

Ulasan G2 ini menjelaskannya dengan baik:

Setelah mencari dan mencoba berbagai paket lembar waktu, saya menemukan myhours sebagai yang paling sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu perangkat lunak pelacakan dan pelaporan lembar waktu berbasis web yang sederhana dan mudah digunakan. Layanan pelanggan mereka sangat baik, semua pertanyaan yang saya ajukan dijawab dengan cepat melalui email balasan.

Setelah mencari dan mencoba berbagai paket lembar waktu, saya menemukan myhours sebagai yang paling sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu perangkat lunak pelacakan dan pelaporan lembar waktu berbasis web yang sederhana dan mudah digunakan. Layanan pelanggan mereka sangat baik, semua pertanyaan yang saya ajukan dijawab dengan cepat melalui email balasan.

💡 Tips Pro: Buat kalender kedua di mana Anda merancang minggu freelance impian Anda: hari kerja 4 jam, tanpa rapat Senin, sesi kerja intensif 90 menit, dll. Kemudian bandingkan dengan jam kerja yang sebenarnya Anda catat. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk melihat versi alur kerja mana yang ingin Anda terapkan.

🎥 Ingin lebih banyak waktu untuk bekerja secara mendalam tanpa kelelahan? Video ini akan memandu Anda melalui alat-alat pemblokiran waktu dan pelacakan waktu terbaik yang membantu Anda merencanakan hari Anda, memahami ke mana waktu Anda pergi, dan melindungi fokus Anda.

6. Timely (Terbaik untuk pelacakan waktu otomatis di latar belakang)

melalui Timely

Lupakan tentang memulai dan menghentikan timer; Timely berjalan secara diam-diam di latar belakang, merekam semua yang Anda lakukan. Perangkat lunak pelacak waktu freelance ini mengingat situs web yang Anda kunjungi, aplikasi yang Anda gunakan, dan dokumen yang Anda kerjakan.

Saya sering memeriksa riwayat waktu saat tidak ingat apa yang saya lakukan tiga jam yang lalu. Saran AI semakin cerdas seiring waktu, mempelajari pola Anda dan mengkategorikan pekerjaan secara otomatis.

Fitur terbaik Timely

Aktifkan Filtrasi Waktu Pribadi untuk mengesampingkan aktivitas penelusuran dan kegiatan pribadi dari laporan kerja.

Pahami tingkat konsentrasi Anda selama sesi kerja yang berbeda dengan Focus Score

Isi otomatis entri waktu dengan saran cerdas yang belajar dari perilaku Anda.

Timely kini menyoroti periode fokus tanpa gangguan, membantu Anda melihat kapan Anda melakukan pekerjaan terbaik Anda.

Memory AI menganalisis pola historis Anda untuk memprediksi tren fokus Anda di masa depan—sangat berguna untuk merencanakan beban kerja yang realistis.

Batasan waktu

Pemantauan latar belakang yang terus-menerus terasa mengganggu privasi bagi pengguna yang peduli dengan privasi.

Klasifikasi AI memerlukan waktu pelatihan yang signifikan untuk menjadi andal.

Timely tidak mendukung sistem penggajian atau penagihan yang terintegrasi.

Fungsi terbatas saat bekerja offline atau jauh dari komputer.

Penetapan harga yang tepat waktu

Uji coba gratis

Starter: $11/bulan per pengguna

Premium: $20/bulan per pengguna

Unlimited: $28/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian yang tepat waktu

G2: 4.8/5 (450+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (215+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Timely?

Seorang freelancer lain di G2 berbagi umpan balik ini:

Yang paling saya sukai adalah fitur pelacakan waktu otomatis. Fitur ini mencatat semua pekerjaan yang saya lakukan tanpa perlu secara manual memulai atau menghentikan timer. Sebagai seseorang dengan ADHD, mengingat untuk melacak waktu bisa menjadi tantangan nyata—tetapi Timely mengurusnya untuk saya, dengan akurat dan tanpa repot. Jujur saja, ini benar-benar mengubah hidup saya dalam hal produktivitas.

Yang paling saya sukai adalah fitur pelacakan waktu otomatis. Fitur ini mencatat semua pekerjaan yang saya lakukan tanpa perlu secara manual memulai atau menghentikan timer. Sebagai seseorang dengan ADHD, mengingat untuk melacak waktu bisa menjadi tantangan nyata—tetapi Timely mengurusnya untuk saya, dengan akurat dan tanpa repot. Jujur saja, ini benar-benar mengubah hidup saya dalam hal produktivitas.

7. Hubstaff (Terbaik untuk pemantauan tim jarak jauh)

melalui Hubstaff

Transparansi kerja jarak jauh menjadi sangat penting saat mengelola tim yang tersebar. Hubstaff mengatasi hal ini melalui pemantauan aktivitas dan penangkapan tangkapan layar. Saya telah menggunakan fitur pelacakan GPS mereka untuk pekerjaan lapangan dan kunjungan klien, dan fitur ini berfungsi dengan andal.

Saya juga menghargai bagaimana laporan produktivitas harian mereka menganalisis fokus saya sepanjang hari.

Fitur terbaik Hubstaff

Pantau tingkat aktivitas tim dengan pelacakan Activity Rate yang menampilkan klik mouse dan penggunaan keyboard.

Dapatkan pemantauan aplikasi dan URL yang detail untuk melihat tepatnya aplikasi dan situs web mana yang digunakan oleh tim Anda.

Bayar kontraktor berdasarkan jam kerja yang dilacak dengan penggajian otomatis melalui Hubstaff Talent

Batasan Hubstaff

Pengguna melaporkan penggunaan CPU dan baterai yang signifikan (misalnya, Mac overheat) setelah menginstal Hubstaff.

Pemberitahuan waktu idle setiap ~10 menit dapat salah mengklasifikasikan pekerjaan yang sah sebagai ketidakaktifan.

Setiap pekerjaan yang tidak melibatkan gerakan keyboard diklasifikasikan secara salah sebagai waktu kerja yang tidak produktif.

Pengguna kesulitan untuk mengedit timer setelah dimulai, menambahkan catatan, atau mencocokkan entri waktu.

Harga Hubstaff

Uji coba gratis

Starter: $7 per bulan per pengguna (minimal dua pengguna)

Grow: $9 per bulan per pengguna (minimal dua pengguna)

Tim: $12/bulan per pengguna (minimal dua pengguna)

Enterprise: $25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Hubstaff

G2: 4. 2/5 (1.440+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.570+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hubstaff?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Hubstaff menawarkan cara yang mulus untuk melacak waktu dan memantau produktivitas tim. Kemampuan untuk mengambil tangkapan layar secara berkala, melacak tingkat aktivitas, dan terintegrasi dengan alat manajemen proyek seperti Trello dan Asana menjadikannya sangat berharga bagi tim jarak jauh. […] Terkadang, pelacakan aktivitas dapat terasa terlalu mengganggu, terutama dengan tangkapan layar yang sering. Aplikasi seluler juga cenderung lambat atau crash sesekali, yang dapat mengganggu produktivitas saat bepergian.

Hubstaff menawarkan cara yang mulus untuk melacak waktu dan memantau produktivitas tim. Kemampuan untuk mengambil tangkapan layar secara berkala, melacak tingkat aktivitas, dan terintegrasi dengan alat manajemen proyek seperti Trello dan Asana menjadikannya sangat berharga bagi tim jarak jauh. […] Terkadang, pelacakan aktivitas dapat terasa terlalu mengganggu, terutama dengan tangkapan layar yang sering. Aplikasi seluler juga cenderung lambat atau crash sesekali, yang dapat mengganggu produktivitas saat bepergian.

💡 Tips Pro: Setelah menyelesaikan setiap tugas, nilai seberapa lelah atau bersemangat Anda merasa pada skala 1-5. Kemudian, bandingkan hasilnya setiap minggu dengan jumlah pembayaran untuk tugas atau klien tersebut. Anda akan melihat dengan jelas mana tugas berbayaran tinggi yang tidak sepadan dengan usaha, dan mana yang berbayaran rendah namun memberikan ketenangan (dan potensi untuk peningkatan penjualan).

8. TopTracker (Terbaik untuk integrasi platform freelance)

melalui TopTracker

Bekerja melalui Upwork atau Freelancer? TopTracker terintegrasi langsung dengan platform-platform ini tanpa masalah kepatuhan yang biasa. Perangkat lunak pelacakan waktu freelance ini dengan tangkapan layar secara otomatis menangani persyaratan platform, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang standar dokumentasi.

Aplikasi desktop mereka juga ringan dan tidak memperlambat komputer Anda.

Fitur terbaik TopTracker

Gunakan Smart Time Detection yang mengenali saat Anda sedang bekerja secara aktif dan menghentikan pelacakan selama istirahat.

Akses fitur Work Diary yang mengambil tangkapan layar setiap 10 menit dengan indikator tingkat aktivitas.

Aktifkan deteksi aplikasi otomatis yang memulai timer saat Anda membuka aplikasi terkait pekerjaan tertentu.

Batasan TopTracker

Fitur tangkapan layar tidak dapat dinonaktifkan pada sebagian besar paket langganan.

Pengguna menyebutkan kurangnya integrasi (misalnya, tidak ada dukungan langsung untuk Payoneer atau QuickBooks Online, kurangnya sinkronisasi dengan alat akuntansi atau produktivitas)

Lebih sedikit integrasi pihak ketiga dibandingkan dengan alat pelacak waktu serbaguna.

Harga TopTracker

Harga kustom

Peringkat dan ulasan TopTracker

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TopTracker?

Berikut ini adalah pandangan langsung dari ulasan Capterra:

Saya seorang konsultan dan bekerja untuk beberapa perusahaan yang berbeda. Alat ini memungkinkan saya untuk melacak waktu untuk masing-masing perusahaan dengan sangat mudah. Alat ini memantau kapan saya menggunakan komputer (aktivitas) dan mencatat waktunya. Saya dapat beralih antara perusahaan (proyek) saat saya mengganti tugas.

Saya seorang konsultan dan bekerja untuk beberapa perusahaan yang berbeda. Alat ini memungkinkan saya untuk melacak waktu untuk masing-masing perusahaan dengan sangat mudah. Alat ini memantau kapan saya menggunakan komputer (aktivitas) dan mencatat waktunya. Saya dapat beralih antara perusahaan (proyek) saat saya mengganti tugas.

9. Jibble (Terbaik untuk pelacakan waktu berbasis mobile)

melalui Jibble

Pelacakan waktu mobile biasanya terasa seperti tambahan belaka. Jibble membalikkan hal ini, menjadikan mobile sebagai pengalaman utama.

Saya menemukan fitur geofencing mereka sangat berguna; timer mulai secara otomatis saat Anda tiba di lokasi klien. Teknologi beacon berfungsi di dalam ruangan, di mana GPS biasanya tidak berfungsi. Pelacakan offline terus beroperasi tanpa koneksi internet, dan semuanya disinkronkan secara otomatis nanti.

Fitur terbaik Jibble

Verifikasi identitas karyawan melalui teknologi pemindaian dan pengenalan wajah.

Otomatis mencatat kehadiran karyawan saat mereka masuk ke area kerja yang ditentukan.

Ubah tablet menjadi jam waktu bersama untuk beberapa anggota tim dengan mode Kiosk.

Batasan Jibble

Banyak freelancer dan usaha kecil menemukan bahwa perangkat lunak ini tidak mudah terintegrasi dengan semua platform produktivitas atau penagihan mereka.

Opsi pelaporan dasar tidak sebanding dengan kedalaman fitur yang ditawarkan oleh perangkat lunak pelacakan waktu freelance khusus.

Pengguna melaporkan masalah login, penundaan saat masuk/keluar, layar yang membeku, dan masalah sinkronisasi sesekali antara aplikasi seluler dan browser.

Harga Jibble

Gratis

Premium: $4,99/bulan per pengguna

Ultimate: $9,99/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jibble

G2: 4.6/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (1.470+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jibble?

Langsung dari ulasan Reddit tentang perangkat lunak pelacak waktu freelance ini:

Saya telah menggunakan Jibble selama beberapa tahun dan menemukan bahwa ini adalah yang terbaik di pasaran. Antarmuka yang sangat ramah pengguna, beralih dengan mulus antara browser web dan aplikasi, melacak aktivitas berbeda dalam satu akun, dan versi gratisnya memiliki banyak opsi. Tentu saja, versi premium menawarkan alat-alat yang lebih luar biasa. Secara keseluruhan, tim kami sangat puas dengan Jibble (kami mencoba beberapa alat lain sebelum menemukan Jibble, tetapi sejak itu tidak perlu mencari lagi!)

Saya telah menggunakan Jibble selama beberapa tahun dan menemukan bahwa ini adalah yang terbaik di pasaran. Antarmuka yang sangat ramah pengguna, beralih dengan mulus antara browser web dan aplikasi, melacak aktivitas berbeda dalam satu akun, dan versi gratisnya memiliki banyak opsi. Tentu saja, versi premium menawarkan alat-alat yang lebih luar biasa. Secara keseluruhan, tim kami sangat puas dengan Jibble (kami mencoba beberapa alat lain sebelum menemukan Jibble, tetapi sejak itu tidak perlu mencari lagi!)

10. TimeCamp (Terbaik untuk analisis proyek yang komprehensif dan pelaporan canggih)

melalui TimeCamp

Bagi para pecinta data, ini untuk Anda.

TimeCamp menganalisis keuntungan proyek secara mendalam melalui analisis biaya terperinci dan pelacakan anggaran. Perangkat lunak pelacakan waktu freelance ini menghubungkan data waktu secara langsung dengan metrik keuangan, menunjukkan proyek mana yang menghasilkan uang versus proyek yang hanya membuat Anda sibuk.

Saya menemukan pemantauan aktivitas komputer sangat berguna untuk memahami pola produktivitas saya sepanjang hari. Karena tarif penagihan saya bervariasi tergantung proyek dan klien, saya mengandalkan diagram Gantt-nya untuk memvisualisasikan garis waktu proyek bersamaan dengan data pelacakan waktu aktual saya.

Fitur terbaik TimeCamp

Buat kategori tarif yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih dengan tarif jam yang berbeda untuk berbagai jenis pekerjaan.

Buat laporan keuntungan yang menunjukkan proyek dan klien mana yang paling menguntungkan secara finansial.

Aktifkan pelacakan waktu otomatis yang mendeteksi saat Anda bekerja pada aplikasi atau situs web tertentu.

Dapatkan pemberitahuan instan saat jam kerja yang dilacak melebihi batas proyek atau klien.

Analisis pendapatan dan biaya di seluruh klien untuk mengidentifikasi di mana waktu Anda paling berharga.

Batasan TimeCamp

Rencana gratis sangat membatasi jumlah proyek dan pengguna yang dapat Anda kelola.

Pelacakan kata kunci otomatis atau waktu idle memerlukan tinjauan dan koreksi manual, karena dapat salah mengklasifikasikan atau menghilangkan entri.

Harga TimeCamp

Gratis

Starter: $3,49/bulan per pengguna

Premium: $4,49/bulan per pengguna

Ultimate: $6,99 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian TimeCamp

G2: 4.7/5 (345+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (595+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TimeCamp?

Ulasan G2 ini menarik perhatian saya:

Saya telah menggunakan TimeCamp sebagai pengguna individu selama lebih dari setahun. Saya adalah seorang freelancer, dan sangat penting bagi saya untuk mengetahui berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk setiap proyek. Dengan demikian, TimeCamp telah terbukti sangat berguna! Perangkat lunak ini memiliki banyak fitur berguna, seperti pelacak proyek otomatis, widget tugas, lembar waktu mingguan, dan laporan kemajuan. Dan sangat mudah digunakan. Saya hanya menginstalnya di PC saya, dan perangkat lunak ini melacak aktivitas saya setiap hari.

Saya telah menggunakan TimeCamp sebagai pengguna individu selama lebih dari setahun. Saya adalah seorang freelancer, dan sangat penting bagi saya untuk mengetahui berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk setiap proyek. Dengan demikian, TimeCamp telah terbukti sangat berguna! Perangkat lunak ini memiliki banyak fitur berguna, seperti pelacak proyek otomatis, widget tugas, lembar waktu mingguan, dan laporan kemajuan. Dan sangat mudah digunakan. Saya hanya menginstalnya di PC saya, dan perangkat lunak ini melacak aktivitas saya setiap hari.

11. Everhour (Terbaik untuk integrasi manajemen proyek)

melalui Everhour

Saya menguji Everhour untuk mengevaluasi kemampuan pelacakan waktu dan manajemen proyeknya. Everhour menonjol karena integrasinya yang mulus dengan platform manajemen proyek populer, memungkinkan pengguna mengubah tugas menjadi entri waktu yang dapat dilacak tanpa perlu mengulang pekerjaan.

Perangkat lunak pelacakan waktu untuk pekerja lepas memudahkan untuk membandingkan perkiraan waktu dengan jam kerja aktual, memantau anggaran, dan menghasilkan faktur langsung dari data proyek.

Fitur terbaik Everhour

Pantau kemajuan real-time dibandingkan perkiraan proyek di dalam alat PM saya dengan fitur pelacakan anggaran.

Buat laporan perbandingan waktu vs. perkiraan yang membandingkan jam yang direncanakan dengan waktu aktual yang dihabiskan untuk tugas-tugas.

Desain portal akses klien untuk pemangku kepentingan agar dapat melihat kemajuan proyek dan ringkasan waktu.

Batasan Everhour

Membutuhkan langganan yang sudah ada untuk alat manajemen proyek yang didukung.

Fungsi mandiri yang terbatas saat digunakan secara terpisah dari platform terintegrasi.

Rencana gratis membatasi jumlah proyek dan integrasi yang dapat Anda gunakan.

Harga Everhour

Gratis

Tim: $10/bulan

Ulasan dan peringkat Everhour

G2: 4.7/5 (175+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Everhour?

Inilah yang membuat perbedaan bagi seorang pengulas Reddit:

Saya suka integrasi Everhour. Meskipun tidak sempurna seperti perencanaan sumber daya dan perencanaan kapasitas yang kurang baik, namun alat ini sangat baik dalam memungkinkan pengguna memesan waktu di tingkat tugas, menandai sebagai tagihan atau non-tagihan, dan terintegrasi dengan baik dengan QBO, meskipun ada satu ketidaknyamanan kecil di mana nomor faktur tidak tertransfer. Laporan juga cukup baik, tetapi Anda dapat mengekspor ke CSV dan melakukan apa pun yang Anda inginkan dengan data tersebut.

Saya suka integrasi Everhour. Meskipun tidak sempurna seperti perencanaan sumber daya dan perencanaan kapasitas yang kurang baik, namun alat ini sangat baik dalam memungkinkan pengguna memesan waktu di tingkat tugas, menandai sebagai tagihan atau non-tagihan, dan terintegrasi dengan baik dengan QBO, meskipun ada satu ketidaknyamanan kecil di mana nomor faktur tidak tertransfer. Laporan juga cukup baik, tetapi Anda dapat mengekspor ke CSV dan melakukan apa pun yang Anda inginkan dengan data tersebut.

12. TMetric (Terbaik untuk klasifikasi pekerjaan yang detail)

melalui TMetric

Sebagai seseorang yang terorganisir, saya menikmati fitur klasifikasi pekerjaan TMetric. Fitur ini memungkinkan Anda mengorganisir proyek ke dalam hierarki detail menggunakan tag dan kategori kustom, yang membuat skenario penagihan yang kompleks menjadi lebih mudah dikelola.

Selain pelacakan dasar, widget desktop menyediakan akses cepat ke pengaturan timer dan perpindahan proyek, sementara ekstensi browser secara mulus melacak pekerjaan berbasis web.

Fitur terbaik TMetric

Hentikan timer selama periode ketidakaktifan komputer dengan Smart Idle Detection

Unduh ekstensi pelacak waktu web mereka untuk digunakan di browser Chrome, Firefox, dan Safari.

Buat lembar waktu detail dengan lampiran file, catatan, dan tangkapan layar untuk dokumentasi lengkap.

Batasan TMetric

Hanya satu tarif penagihan per akun (atau anggota tim), yang dapat membatasi bagi freelancer yang mengelola klien dengan tingkat harga yang berbeda-beda.

Faktur tidak dapat disesuaikan secara visual (tidak ada logo atau warna merek).

Alat ini tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan lembur bawaan dan tidak dapat menghentikan secara otomatis atau menjadwalkan istirahat makan siang.

Laporan berupa daftar sederhana dengan representasi visual yang terbatas; tidak ada grafik atau perbandingan periode.

Harga TMetric

Tersedia uji coba gratis

Profesional: $5 per bulan per pengguna

Bisnis: $7 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat TMetric

G2: 4.6/5 (110+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TMetric?

Menurut ulasan G2 tentang perangkat lunak pelacakan waktu freelance ini:

Saya menemukan alat ini luar biasa untuk mengetahui berapa banyak waktu yang saya dedikasikan untuk setiap klien saya dan seberapa menguntungkannya mereka

Saya menemukan alat ini luar biasa untuk mengetahui berapa banyak waktu yang saya dedikasikan untuk setiap klien saya dan seberapa menguntungkannya mereka

13. Fanurio (Terbaik untuk penagihan layanan profesional)

melalui Fanurio

Perangkat lunak pelacakan waktu freelance ini menangani skenario penagihan retainer dan penagihan progres, yang sebelumnya saya kelola secara manual. Klien saya dapat memeriksa progres proyek dan status penagihan melalui portal klien, sehingga mengurangi jumlah email status yang saya terima.

Namun, kurva pembelajaran lebih curam dari yang saya harapkan. Pelacakan pengeluaran, meskipun komprehensif, memerlukan lebih banyak input manual daripada yang saya inginkan untuk item-item kecil.

Fitur terbaik Fanurio

Gunakan pemicu timer berbasis aplikasi yang secara otomatis memulai pelacakan saat Anda membuka program tertentu.

Buat faktur profesional dengan branding perusahaan Anda, logo, dan syarat pembayaran kustom.

Lacak pengeluaran detail, termasuk perhitungan jarak tempuh, biaya bahan, dan biaya subkontraktor.

Batasan Fanurio

Pengguna baru seringkali kesulitan dalam pengaturan dan navigasi, dengan fitur-fitur yang tersembunyi di dalam menu.

Fitur kolaborasi tim yang terbatas untuk proyek yang melibatkan beberapa orang.

Lisensi sekali bayar dapat terasa mahal dibandingkan dengan alat berlangganan modern.

Harga Fanurio

Rencana Pemeliharaan Tahunan: $29/tahun

Rencana Pemeliharaan Tahunan (Perpanjangan): $19/tahun

Ulasan dan peringkat Fanurio

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fanurio?

Dengarkan ulasan dari reviewer Capterra ini:

Saya bukan orang yang terlalu terorganisir dalam hal keuangan. Program ini telah menyelamatkan hidup saya. Dan karena terintegrasi dengan Quickbooks, saya bisa menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola penagihan dan penagihan, dan lebih banyak waktu untuk bekerja menghasilkan arus kas.

Saya bukan orang yang terlalu terorganisir dalam hal keuangan. Program ini telah menyelamatkan hidup saya. Dan karena terintegrasi dengan Quickbooks, saya bisa menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola penagihan dan penagihan, dan lebih banyak waktu untuk bekerja menghasilkan arus kas.

💡 Tips Pro: Kita sering menghabiskan waktu untuk membuat keputusan kecil: Apakah saya harus menerima panggilan ini? Apakah saya harus mengirim draf sekarang? Apakah saya harus mengelompokkan ini? Catat jumlah keputusan yang dibuat selama blok kerja, dan berapa lama masing-masing memakan waktu. Itu adalah beban keputusan Anda. Desain sistem untuk menguranginya.

14. RescueTime (Terbaik untuk analisis pola produktivitas)

melalui RescueTime

Ketika saya menguji perangkat lunak pelacak waktu freelance RescueTime, ia mengkategorikan semua aktivitas menjadi produktif, netral, atau mengganggu. Laporan mingguan yang dihasilkan mengejutkan saya dengan menunjukkan di mana waktu saya sebenarnya terpakai dibandingkan dengan di mana saya kira saya menghabiskannya.

Saya juga dapat menetapkan tujuan untuk tetap fokus pada proyek penting, dan fitur FocusTime memblokir situs web yang mengganggu selama periode kerja yang ditentukan. Kelemahannya adalah pelacakan ini bersifat pasif—tidak ada entri waktu manual untuk pekerjaan offline atau penagihan proyek spesifik.

Fitur terbaik RescueTime

Akses laporan aktivitas terperinci yang menunjukkan tepatnya berapa banyak waktu yang Anda habiskan di berbagai aplikasi dan situs web.

Tetapkan tujuan harian untuk waktu produktif dan terima pemberitahuan saat Anda tertinggal dari jadwal.

Dapatkan email ringkasan mingguan untuk menyoroti pola produktivitas dan pencapaian Anda.

Batasan RescueTime

Laporan dan dasbor dapat terasa rumit; garis waktu yang detail mungkin mencakup beberapa halaman dan sulit untuk ditinjau secara efisien.

Tidak dilengkapi dengan fungsi penagihan faktur atau penagihan klien bawaan.

Harga RescueTime

Gratis

Solo: $9/bulan

Solo+: $15/bulan

Tim: $12/bulan per pengguna

Team+: $18 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RescueTime?

Berikut adalah pendapat seorang pengguna Reddit:

Saya benar-benar baru menggunakan Rescue Time, tetapi saya baru saja mendaftar untuk uji coba 2 minggu mereka berdasarkan fitur timesheets, yang tampaknya sederhana dan sempurna untuk seorang freelancer seperti saya. Beberapa fitur tampaknya kurang dokumentasi, tetapi tampaknya segar.

Saya benar-benar baru menggunakan Rescue Time, tetapi saya baru saja mendaftar untuk uji coba 2 minggu mereka berdasarkan fitur timesheets, yang tampaknya sederhana dan sempurna untuk seorang freelancer seperti saya. Beberapa fitur tampaknya kurang dokumentasi, tetapi tampaknya segar.

15. Memtime (Terbaik untuk rekonstruksi aktivitas otomatis)

melalui Memtime

Memtime melangkah lebih jauh dalam pelacakan waktu otomatis dibandingkan kebanyakan alat, merekam setiap dokumen, program, dan aktivitas browser tanpa mengganggu alur kerja Anda. Alat ini berjalan sepenuhnya secara diam-diam, merekam setiap program, dokumen, dan situs web yang Anda gunakan sepanjang hari.

Pendekatan privasi yang diutamakan mereka membuat saya merasa tenang, karena semua data tetap tersimpan di perangkat lokal Anda. Lebih baik lagi? Penugasan proyek dilakukan secara retroaktif, jadi Anda tidak perlu menghentikan alur kerja Anda untuk mengelola timer.

Fitur terbaik Memtime

Periksa riwayat aktivitas lengkap Anda untuk melihat setiap dokumen, aplikasi, dan situs web yang Anda akses.

Kategorikan pekerjaan dari hari atau minggu yang lalu menggunakan penugasan waktu retroaktif di garis waktu memori Anda.

Temukan dengan cepat sesi kerja atau aktivitas proyek tertentu menggunakan fungsi pencarian cerdas.

Batasan Memtime

Kustomisasi dashboard dan laporan terbatas; opsi ekspor hanya CSV dasar, dan tidak ada integrasi dengan sistem penggajian atau penagihan.

Kurva pembelajaran untuk penugasan waktu retroaktif yang efektif dan kategorisasi proyek.

Harga Memtime

Uji coba gratis

Basic: $18 per bulan per pengguna (ditagih setiap kuartal)

Connect: $26 per bulan per pengguna (ditagih setiap kuartal)

Premium: $35 per bulan per pengguna (ditagih setiap kuartal)

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Memtime

G2: 4.7/5 (185+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Memtime?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2 tentang perangkat lunak pelacakan waktu freelance ini:

Saya menghargai bagaimana Memtime mempermudah proses pelacakan waktu saya sebagai freelancer. Fitur pelacakan otomatisnya secara signifikan mengurangi entri manual, menghemat waktu saya secara signifikan setiap minggu. Antarmuka yang intuitif memudahkan saya untuk memulai tanpa pelatihan yang mendalam. Saya sangat menghargai fitur pelaporan yang jelas yang memberikan wawasan tentang cara saya menghabiskan jam kerja saya, membantu saya mengidentifikasi area di mana saya dapat meningkatkan efisiensi dan mengalokasikan waktu saya dengan lebih baik di berbagai proyek.

Saya menghargai bagaimana Memtime mempermudah proses pelacakan waktu saya sebagai freelancer. Fitur pelacakan otomatisnya secara signifikan mengurangi entri manual, menghemat waktu saya secara signifikan setiap minggu. Antarmuka yang intuitif memudahkan saya untuk memulai tanpa pelatihan yang mendalam. Saya sangat menghargai fitur pelaporan yang jelas yang memberikan wawasan tentang cara saya menghabiskan jam kerja saya, membantu saya mengidentifikasi area di mana saya dapat meningkatkan efisiensi dan mengalokasikan waktu saya dengan lebih baik di berbagai proyek.

My Hours? Teratasi, Berkat ClickUp

Saya sudah mencoba cukup banyak alat pelacak waktu untuk tahu apa yang efektif dan apa yang hanya membuang-buang waktu. Saya tidak butuh aplikasi lain yang hanya mencatat jam kerja dan membuat saya bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya.

ClickUp memberi saya gambaran yang jelas tentang pekerjaan saya. Saya dapat melacak jam kerja di dalam tugas, melihat perkiraan waktu secara real-time, dan melihat dasbor yang menunjukkan apa yang dapat ditagih, apa yang terlambat, dan ke mana waktu saya terpakai. Ini membantu saya merencanakan dengan lebih baik, menentukan harga pekerjaan dengan akurat, dan memahami bagaimana saya menghabiskan waktu di antara klien dan proyek.

Alat lain membantu saya melacak. ClickUp membantu saya meningkatkan. Itulah yang saya pedulikan: membangun alur kerja freelance yang jelas, terencana, dan dapat diskalakan.

Jika Anda serius ingin mengelola waktu Anda dengan baik, mulailah dengan ClickUp. ✅