10 Templat Pelacakan Waktu Proyek Gratis untuk Manajemen Waktu

Dengan satu atau lain cara, kita semua melacak waktu kita sepanjang hari.

Entah itu dengan rajin memperhatikan jam, pemblokiran waktu jadwal Anda, atau meneriakkan "Alexa! Atur timer selama 25 menit!" Kita semua melakukannya. ๐Ÿ™ƒ

Cara-cara ini mungkin cukup mudah atau sederhana menyelesaikan pekerjaan ketika kita dalam keadaan terdesak, namun sebenarnya hal ini bukanlah penggunaan waktu yang paling produktif dan dapat menghabiskan lebih banyak biaya dalam jangka panjang! Ditambah lagi, industri yang berbeda menggunakan cara yang sama teknik manajemen waktu dengan cara yang berbeda, yang membuat proses penghematan waktu khusus menjadi sangat penting untuk efisiensi dan profitabilitas bisnis apa pun.

Bagian yang sulit sebenarnya adalah membangun proses kustom tersebut dengan cara yang benar. Hal ini membutuhkan penelitian, uji coba, perhatian terhadap detail, dan yang paling penting, banyak waktu. Itulah mengapa Anda membutuhkan template pelacakan waktu dalam hidup Anda. ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ

Templat pelacakan waktu adalah sumber daya yang ideal untuk membantu tim mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas, berapa banyak yang sudah diselesaikan, berapa biayanya, dan banyak lagi. Templat ini juga dapat disesuaikan dengan kasus penggunaan apa pun! Jadi, apakah Anda seorang pengacara, penulis lepas, konsultan, atau ibu rumah tangga yang mengurus anjing, templat pelacakan waktu akan memenuhi kebutuhan spesifik Anda.

Baca terus untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen waktu menggunakan templat, cara menemukan templat terbaik, dan 10 templat pelacakan waktu terbaik untuk ClickUp, Excel, dan Google Spreadsheet. ๐Ÿค“

Apa yang dimaksud dengan Templat Pelacakan Waktu?

Templat pelacakan waktu adalah tabel, spreadsheet, folder, atau daftar yang sudah dibuat sebelumnya untuk membantu bisnis dan karyawan mengetahui bagaimana waktu mereka dihabiskan di tempat kerja. Seperti cetakan kue, templat melapisi berbagai alat manajemen waktu untuk membantu tim menggunakan perangkat lunak secara lebih efisien dan maksimal.

Menggunakan pintasan Pengatur Waktu Global ClickUp untuk melacak waktu pada tugas dari Daftar Anda

Templat ini mungkin sudah disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu atau dapat dengan mudah disesuaikan untuk menyelaraskan dengan proses yang ada di tim Anda.

Seperti templat lembar waktu atau lainnya templat penjadwalan templat pelacakan waktu mengumpulkan wawasan utama tentang waktu yang Anda habiskan di tempat kerja, untuk berbagai tugas, seluruh proyek, atau dengan klien, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memvisualisasikan produktivitas Anda dari waktu ke waktu. Pelacakan waktu proyek adalah bagian penting dalam mengelola produktivitas untuk bisnis apa pun, apa pun ukuran atau industrinya, namun templat pelacakan waktu menawarkan lebih dari sekadar pengatur waktu yang sederhana - templat ini memberi Anda kemampuan untuk menambahkan catatan, label, pengeditan, dan data tambahan pada entri Anda dengan mudah.

Templat terbaik bahkan akan menyertakan formula otomatis untuk menghitung gaji berbasis waktu atau jam kerja yang dapat ditagih. Tetapi apa lagi yang harus Anda cari dalam templat pencatatan waktu terbaik?

Apa yang Membuat Templat Pelacakan Waktu Proyek yang Baik?

Bahkan jika Anda adalah tim pemblokiran waktu ahli, ada banyak bagian bergerak tambahan yang masuk ke dalam manajemen waktu proyek yang tepat, dan templat Anda ada di sini untuk membantu! Berikut ini adalah fitur-fitur utama yang harus ada di template pelacak waktu Anda berikutnya:

Berbagai tampilan untuk melihat kalender, tugas, proyek, dan waktu Anda dari berbagai sudut

untuk melihat kalender, tugas, proyek, dan waktu Anda dari berbagai sudut Pelacakan waktu yang fleksibel yang memungkinkan Anda mengelola waktu yang Anda habiskan di berbagai aplikasi, tugas, dan jendela

yang memungkinkan Anda mengelola waktu yang Anda habiskan di berbagai aplikasi, tugas, dan jendela Bidang khusus untuk menyimpan informasi penting terkait waktu dan menghitung faktur secara akurat

untuk menyimpan informasi penting terkait waktu dan menghitung faktur secara akurat Pelaporan waktu untuk melihat produktivitas Anda secara harian, mingguan, atau bulanan

untuk melihat produktivitas Anda secara harian, mingguan, atau bulanan Integrasi untuk memperluas fungsionalitas templat Anda dan menyimpan rapat, acara, dan janji temu yang akan datang

Catat waktu saat Anda pergi atau masukkan secara manual dengan pelacakan waktu di ClickUp

Kedengarannya seperti banyak, tetapi lima fitur ini hanya menggores permukaan ketika berbicara tentang jumlah pelacakan waktu yang tersedia untuk manajer saat ini! Kuncinya adalah menemukan templat yang memiliki semuanya dan dirancang untuk membantu Anda menggunakannya dengan cara seefisien mungkin.

10 Templat Pelacakan Waktu Proyek Gratis (Dengan Spreadsheet Excel)

Templat pelacakan waktu Anda akan bertindak sebagai basis pengetahuan untuk semua informasi yang berhubungan dengan waktu-dan waktu adalah uang! Jadi keputusan ini adalah keputusan besar. Tapi Anda tidak sendirian, kami di sini untuk membantu Anda ๐Ÿ™‚

Kami telah menyisir web untuk mencari sumber daya pelacakan waktu terbaik untuk berbagai kasus penggunaan, dan kami di sini untuk berbagi 10 favorit kami! Baik Anda bekerja sendiri atau dengan tim, berikut ini adalah 10 templat pelacakan waktu terbaik untuk ClickUp, Excel, dan Google Spreadsheet.

1. Templat Pelacakan Waktu Konsultan ClickUp

Ideal untuk: Semua pekerjaan yang berhubungan dengan konsultan

Lacak bagaimana Anda menghabiskan waktu untuk setiap proyek klien dengan templat ini dari ClickUp

Konsultan melacak waktu yang mereka habiskan untuk klien untuk menagih klien mereka secara akurat dan menyimpan catatan tugas yang telah diselesaikan. Melakukan hal ini secara manual bisa menjadi proses yang membosankan, tetapi untungnya, ada beberapa alat yang tersedia untuk membantu menyederhanakan prosesnya ! ๐Ÿ›

Salah satu alat yang ingin kami masukkan ke dalam radar Anda adalah Templat Pelacakan Waktu Konsultan ClickUp -dirancang khusus untuk mencatat tugas, rapat, dan setiap aktivitas yang berhubungan dengan klien.

ClickUp memberikan fleksibilitas kepada konsultan untuk melacak waktu melalui web, desktop, atau aplikasi seluler. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan wawasan tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi mereka.

Untuk manajer proyek, mereka akan memiliki pandangan lengkap tentang semua tugas dan proyek yang sedang berjalan. (Bonus: Jika tim Hutang Usaha Anda membutuhkan jejak digital untuk memverifikasi faktur konsultan, mereka akan memiliki tampilan Daftar untuk memeriksa detail tugas!)

2. Templat Alokasi Waktu ClickUp

Ideal untuk: Menetapkan perkiraan waktu untuk memenuhi tenggat waktu

Templat Alokasi Waktu ClickUp dirancang untuk membantu anda mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih baik

Alokasi waktu sangat penting karena membantu individu dan organisasi bekerja dalam jangka waktu tertentu. Ini akan memotivasi Anda untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan memastikan tidak ada yang terlewatkan atau terlupakan.

Sebelum memulai pekerjaan apa pun, tetapkan tujuan dan tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas, dan tentukan kapan tugas tersebut selesai. Hal ini akan membantu memastikan bahwa tugas tidak dibiarkan terlalu lama belum selesai, sehingga Anda dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat dan efisien. โšก๏ธ Templat Alokasi Waktu ClickUp membuat proses strategis ini menjadi lebih mudah. Unduh sebagai alat bantu orientasi bagi manajer untuk menetapkan ekspektasi kerja atau menawarkan rekomendasi waktu untuk tugas sehari-hari:

Tim penjualan : Mencari prospek, menyiapkan rencana penjualan, dan menghadiri rapat penjualan

: Mencari prospek, menyiapkan rencana penjualan, dan menghadiri rapat penjualan Tim pemasaran : Mengelola kontraktor, membuat konten, dan meneliti pesaing

: Mengelola kontraktor, membuat konten, dan meneliti pesaing Tim pengembangan perangkat lunak : Membuat laporan, menulis kode, dan mengumpulkan persyaratan

3. Templat Manajemen Waktu Pribadi ClickUp

Ideal untuk: Mengatur waktu untuk membantu memenuhi tujuan produktivitas

Maksimalkan hari-hari Anda dan capai tujuan Anda dengan Templat Lembar Manajemen Waktu Pribadi ClickUp

Gunakan Templat Manajemen Waktu Pribadi ClickUp untuk menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat dan menghindari perasaan kewalahan. Atur kategori hidup Anda (Kebugaran, Keluarga, Perawatan Diri, Pekerjaan, Istirahat, Sosial, dan Keuangan) ke dalam tugas-tugas individual. Dari sana, tambahkan Kolom Khusus untuk mencatat informasi yang paling penting-mulai dan tanggal jatuh tempo, perkiraan waktu, waktu yang dilacak, dan banyak lagi!

Templat lembar waktu ini berfungsi ganda sebagai pelacak waktu dan daftar tugas di satu tempat. Dengan tugas yang telah Anda buat, beralihlah ke tampilan Kalender untuk melihat perincian hari atau minggu.

Saat Anda menyelesaikan tugas, centang tugas tersebut dari daftar untuk membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan tetap fokus. Tinjau Daftar Anda secara berkala untuk memastikan Anda membuat kemajuan dan menyesuaikan jadwal sesuai kebutuhan. ๐Ÿ”

Kiat pro: Semua templat ClickUp dapat disesuaikan sepenuhnya. Cukup atur sekali dan buat perubahan apa pun pada templat di sepanjang jalan tanpa harus memulai dari awal!

4. Templat Pelacakan Waktu ClickUp Gantt

Ideal untuk: Penggemar bagan Gantt dan pelacakan waktu untuk kompleks jadwal proyek

Melihat beberapa proyek pada satu bagan Gantt di ClickUp

Bagan Gantt membantu memantau proyek yang kompleks dengan memberikan representasi cepat dari jadwal, ketergantungan, dan pencapaian proyek. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi potensi konflik penjadwalan, penundaan, dan area di mana sumber daya tambahan mungkin diperlukan.

Spreadsheet bagan Gantt statis tidak menyertakan komponen kunci dari jadwal proyek - pelacakan waktu otomatis! โฒ

Jika Anda adalah penggemar bagan Gantt, Anda akan menyukai Templat Pelacakan Waktu ClickUp Gantt . Templat ini menawarkan tiga tampilan terpisah (Mingguan, Bulanan, dan Tahunan) untuk melihat satu atau beberapa jadwal proyek kapan saja. Anda dapat memulai pengatur waktu tugas atau mencatat waktu yang dilacak secara manual-tanpa meninggalkan bagan Gantt Anda!

5. Templat Jadwal Manajemen Waktu ClickUp

Ideal untuk: Setiap tahap dalam perjalanan manajemen waktu Anda

Rencanakan minggu Anda dengan presisi, pastikan setiap tugas dicatat menggunakan Templat Jadwal Manajemen Waktu ClickUp

The Templat Jadwal Manajemen Waktu ClickUp dirancang untuk membantu Anda membangun kebiasaan memperkirakan waktu Anda. Dengan data ini, Anda akan dapat membuat perubahan pada jadwal Anda dan menciptakan ruang untuk pekerjaan dan pengalaman yang bermakna. ๐ŸŒฑ

Dengan memprioritaskan pekerjaan Anda, Anda dapat mengatur waktu dengan lebih efektif dengan berfokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebelum beralih ke tugas-tugas yang tidak terlalu penting juga akan membantu Anda melindungi energi kreatif dan kekuatan otak Anda untuk pekerjaan yang lebih penting.

Templat lembar waktu ini memiliki tiga tampilan ClickUp yang berbeda untuk membantu Anda memulai perjalanan manajemen waktu Anda:

Daftar Catatan Aktivitas merangkum semua aktivitas Anda per hari

Tampilan Beban Kerja menunjukkan semua perkiraan waktu Anda

menunjukkan semua perkiraan waktu Anda Tampilan Tabel Aktivitas Harian mengelompokkan kategori Anda berdasarkan Jenis Aktivitas

6. Templat Pelacakan Waktu Per Jam ClickUp

Ideal untuk: Pelacakan waktu untuk pekerja lepas per jam, kontraktor, dan karyawan

Buat jadwal pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda dengan Templat Jadwal Per Jam dari ClickUp

The Templat Pelacakan Waktu Per Jam ClickUp dirancang untuk membantu manajer memastikan karyawan dan kontributor mendapatkan bayaran untuk jam kerja reguler dan lembur mereka. Dengan jadwal penggajian per jam yang terlihat di ClickUp, manajer dan kontributor memiliki transparansi penuh ke dalam aktivitas penggajian.

Dalam panduan Memulai, dapatkan tips tentang cara mempersonalisasi template Anda. Kemudian, jelajahi tampilan Kalender dan Daftar, dan pilih satu (atau beberapa) yang menurut Anda paling berguna untuk visibilitas sehari-hari. ๐Ÿ—“

Kiat pro: Kurangi kekacauan dalam tampilan Kalender ClickUp Anda dengan mengubah pengaturan kartu tugas, sehingga hanya informasi yang paling relevan yang ditampilkan dalam sekejap!

7. Templat Garis Waktu yang Dapat Diisi dengan Klik

Ideal untuk: Membuat jadwal proyek khusus dari bawah ke atas

Buat jadwal proyek menggunakan Daftar ClickUp dalam templat sederhana yang dapat diisi ini

A garis waktu proyek adalah alat yang bagus untuk menjabarkan urutan proyek, acara, pelajaran, atau aktivitas Anda. Terutama untuk proyek yang tidak sesuai dengan alur kerja dan proses Anda. Templat Garis Waktu ClickUp yang Dapat Diisi menyediakan beberapa tampilan serta Bidang Khusus untuk memungkinkan Anda memvisualisasikan tugas dan melacak waktu saat tugas-tugas tersebut diselesaikan. Berikut adalah beberapa fitur yang disertakan dalam templat ini untuk inspirasi Anda:

Tampilan garis waktu : Cara linear untuk memvisualisasikan dan menjadwalkan tugas Anda

: Cara linear untuk memvisualisasikan dan menjadwalkan tugas Anda Tampilan papan : Alat yang gesit dengan antarmuka seret dan lepas untuk memindahkan kartu tugas dengan mudah dari satu kolom ke kolom lainnya

: Alat yang gesit dengan antarmuka seret dan lepas untuk memindahkan kartu tugas dengan mudah dari satu kolom ke kolom lainnya Bidang Khusus Uang : Jumlah uang yang diformat dalam mata uang apa pun untuk melihat biaya yang dialokasikan dan biaya aktual

: Jumlah uang yang diformat dalam mata uang apa pun untuk melihat biaya yang dialokasikan dan biaya aktual bidang Khusus Bar Kemajuan Bidang Khusus Bar Kemajuan: Bilah kemajuan yang dihitung secara otomatis yang melacak penyelesaian subtugas, daftar periksa, dan komentar yang diberikan

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat jadwal proyek khusus. Pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang proyek: tujuan, tugas, sumber daya, anggaran, dan jadwal. Kemudian, atur semua tugas yang perlu diselesaikan ke dalam beberapa fase dan buatlah tugas. Selanjutnya, tentukan bagaimana tugas-tugas tersebut saling bergantung, dan tugas apa yang harus diselesaikan sebelum tugas berikutnya dapat diselesaikan.

Segera setelah garis waktu kasar dibuat, jadwal dapat disempurnakan saat Anda pergi! โšก๏ธ

8. Templat Pelacakan Waktu Pengacara ClickUp

Ideal untuk: Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengacara

Mengelola waktu anda secara efektif dengan mudah dengan Templat Pelacakan Waktu Pengacara ClickUp

Pelacakan waktu untuk pengacara yang sibuk mungkin terjadi pada akhir minggu, bulan, atau penutupan kasus. Tetapi dengan perangkat lunak pelacakan waktu membuat pelacakan waktu menjadi kebiasaan sehari-hari menjadi lebih mudah. ๐Ÿ’ช

Jika Anda mengalami kelelahan aplikasi, coba Templat Pelacakan Waktu Pengacara dari ClickUp . Alat ini memudahkan pengacara mana pun untuk mengelola lembar waktu mingguan, dua mingguan, dan bulanan dalam tampilan yang terorganisir.

Templat Folder juga dilengkapi dengan Bidang Khusus yang disarankan untuk segera Anda mulai:

Hari dalam Seminggu : Bidang tarik-turun dengan opsi, termasuk hari dalam seminggu

: Bidang tarik-turun dengan opsi, termasuk hari dalam seminggu Nama Pengacara : Kolom orang untuk menentukan pengacara, paralegal, atau asisten hukum mana yang melacak jam yang dapat ditagih

: Kolom orang untuk menentukan pengacara, paralegal, atau asisten hukum mana yang melacak jam yang dapat ditagih Nomor Kasus : Kolom teks untuk memasukkan nomor kasus yang sedang dikerjakan oleh pengacara atau sekelompok pengacara

: Kolom teks untuk memasukkan nomor kasus yang sedang dikerjakan oleh pengacara atau sekelompok pengacara Nama Klien : Bidang orang untuk menentukan klien

: Bidang orang untuk menentukan klien Tarif Per Jam: Kolom uang untuk memasukkan tarif per jam

Kiat pro: Lacak waktu, buat tugas, dan lihat jadwal Anda di mana saja dengan aplikasi seluler ClickUp!

9. Templat Spreadsheet Pelacakan Waktu Excel

Ideal untuk: Pekerjaan lepas dan kontrak untuk proyek-proyek kecil

melalui MicrosoftTemplat pelacakan waktu di Excel paling baik digunakan jika Anda seorang pekerja lepas atau kontraktor dan ingin melacak waktu masuk, waktu istirahat, dan waktu makan Anda setiap hari dalam seminggu.

Spreadsheet pelacak waktu ini dirancang dengan indah. Ada bagian yang terorganisir untuk informasi kontak seseorang, detail klien, dan ringkasan pelacakan tugas. Tidak memiliki fitur alat pelacakan waktu otomatis jadi rencanakan tiga puluh menit ekstra untuk mengumpulkan data Anda dan menghitung total jam. ๐Ÿ“ˆ

Setelah Anda melacak jam kerja Anda, Anda bisa menggunakan informasi ini untuk membuat faktur untuk klien Anda. Faktur ini akan menunjukkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk proyek mereka, dan jumlah total yang harus dibayar.

Periksa Alternatif Excel untuk meningkatkan produktivitas pribadi dan tim!

10. Templat Spreadsheet Pelacakan Waktu Google Spreadsheet

Ideal untuk: Pengalaman yang ramah pengguna lebih baik daripada Excel

melalui Smartsheet Jika klien Anda membutuhkan informasi tambahan seperti deskripsi tugas dan hasil proyek spreadsheet Excel pelacakan waktu mungkin akan terlihat berantakan. Templat lembar waktu harian Google sangat cocok untuk menangkap tampilan terperinci dari semua jam kerja pada tugas dan proyek. ๐Ÿ”Ž

Templat ini dapat digunakan untuk membantu individu dan organisasi memahami bagaimana mereka menghabiskan waktu. Selain bagian biaya tetap, estimasi jam, dan jam aktual, template ini juga menyediakan bagian khusus yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi area di mana efisiensi, sumber daya, dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Pelajari tentang Alternatif Google untuk manajemen proyek!

Kelola & Lacak Waktu Dengan ClickUp

ClickUp adalah satu-satunya perangkat lunak produktivitas lengkap yang cukup kuat untuk mengkonsolidasikan pekerjaan Anda di seluruh aplikasi ke dalam satu platform. Optimalkan manajemen waktu Anda dengan fitur Pelacakan Waktu Proyek ClickUp!

Lacak Waktu Dengan ClickUp

Ambil Kembali Produktivitas Anda Dengan Template Pelacakan Waktu

Lebih banyak lagi yang masuk ke dalam pelacakan waktu proyek dari yang bisa ditangani oleh timer sederhana - itulah mengapa Anda membutuhkan templat pelacakan waktu untuk menangani pekerjaan berat! Namun tidak semua templat pelacakan waktu dapat menawarkan fungsionalitas yang sama..

Industri, kasus penggunaan, ukuran tim, dan gaya kerja Anda merupakan faktor penentu besar dalam mencari template berikutnya. Tetapi untungnya, ada cukup banyak sumber daya manajemen waktu di pasaran untuk memastikan Anda tidak perlu berkorban dalam pencarian templat Anda! Meskipun pencarian itu sendiri bisa jadi menakutkan, tetapi tidak harus demikian! Terutama jika Anda memilih templat dari salah satu platform produktivitas dengan peringkat tertinggi saat ini- ClickUp . ๐Ÿ™‚

Visualisasikan waktu Anda dari setiap sudut dengan lebih dari 15 tampilan di ClickUp termasuk Daftar, Papan, dan Kalender

Dengan ratusan fitur hemat waktu yang sangat luas Perpustakaan Templat , dan lebih dari 1.000 integrasi , ClickUp adalah satu-satunya perangkat lunak yang cukup kuat untuk menyatukan semua waktu, proyek, dan tim Anda dalam satu pusat kerja yang terpusat. Mendaftar untuk ClickUp dan biarkan kerumitan pelacakan waktu lepas dari tangan Anda. ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ