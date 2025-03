Cara Mengelola Pekerja Lepas

Mengelola tim pekerja lepas menghadirkan beberapa tantangan unik. Salah satu rintangan terbesar yang akan Anda hadapi adalah menyelaraskan jadwal semua orang, terutama di zona waktu yang berbeda. Anda harus melacak kemajuan setiap orang, atau proyek Anda mungkin akan tertinggal.

Dengan tanggung jawab ini, Anda harus selalu menyulap ketersediaan dan tenggat waktu proyek. Kami mengerti-itu banyak yang harus dikelola dan bisa jadi membuat Anda kewalahan untuk menjaga semuanya berjalan lancar.

Tetapi ada kabar baik: Anda bisa dengan cepat meningkatkan kinerja pekerja lepas Anda dengan strategi dan alat yang tepat.

Artikel ini membahas strategi yang sudah terbukti dan alat manajemen proyek untuk mengelola pekerja lepas dengan tetap memegang kendali atas proyek Anda dan memaksimalkan produktivitas.

Pada saat Anda selesai membaca, Anda akan menjadi ahli dalam menetapkan ekspektasi yang jelas untuk pekerja lepas Anda, mengelola waktu dan beban kerja setiap orang, dan memberikan umpan balik yang membantu.

Mengelola Bakat Pekerja Lepas: Manfaat dan Tantangan

Keuntungan mempekerjakan pekerja lepas

Mempekerjakan pekerja lepas menawarkan beberapa keuntungan yang berbeda dari karyawan tetap, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi banyak bisnis; di antaranya:

Efisiensi biaya: Pekerja lepas dapat menghemat biaya jika Anda hanya membutuhkan tim tambahan untuk proyek tertentu atau dalam waktu singkat. Misalnya, untuk kampanye pemasaran, mempekerjakan editor video lepas selama beberapa minggu akan lebih murah daripada mempekerjakan karyawan penuh waktu dengan gaji sepanjang tahun

Akses ke keahlian khusus: Jika Anda merasa tim karyawan tetap Anda saat ini tidak memiliki keahlian di bidang tertentu, mempekerjakan pekerja lepas memungkinkan Anda memanfaatkan keahlian mereka, memastikan hasil berkualitas tinggi untuk tugas-tugas khusus

Fleksibilitas: Dengan tenaga kerja lepas, Anda dapat meningkatkan atau menurunkan tim Anda dengan cepat, yang ideal untuk menangani beban kerja puncak untukmencegah kelebihan beban kerja dan kelelahan karyawan

Mengurangi biaya overhead: Karena pekerja lepas bekerja dari jarak jauh dan mengelola alat dan ruang kerja mereka, Anda tidak perlu berinvestasi pada ruang kantor tambahan, peralatan, dan sumber daya lainnya

Dengan tenaga kerja lepas, Anda dapat meningkatkan atau menurunkan tim Anda dengan cepat, yang ideal untuk menangani beban kerja puncak untukmencegah kelebihan beban kerja dan kelelahan karyawan

Mengelola pekerja lepas vs. karyawan internal

Mengelola pekerja lepas sangat berbeda dengan mengelola karyawan tetap. Anda mempekerjakan pekerja lepas untuk tugas atau proyek tertentu, sedangkan karyawan tetap menjalankan peran yang berkelanjutan dan terus berkembang.

Anda harus mengetahui perbedaan antara pekerja lepas dan karyawan tetap untuk membangun hubungan yang positif.

perbedaan antara mempekerjakan pekerja lepas vs karyawan tetap

Aspek Pekerja Lepas Karyawan Tetap Biaya Seringkali lebih murah, tidak ada tunjangan atau komitmen jangka panjang Gaji, tunjangan, pajak, dan komitmen jangka panjang Fleksibilitas Mempekerjakan pekerja lepas sesuai kebutuhan untuk proyek tertentu Fleksibilitas terbatas, jadwal kerja tetap Keahlian Akses ke berbagai keahlian khusus Keahlian terbatas pada keahlian staf saat ini Skalabilitas Mudah ditingkatkan atau diturunkan dengan cepat Peningkatan membutuhkan proses perekrutan/pemecatan Biaya overhead Tidak perlu ruang kantor atau peralatan tambahan Membutuhkan ruang kantor, peralatan, dan sumber daya lainnya Komitmen Komitmen jangka pendek, berbasis proyek Komitmen jangka panjang, pekerjaan yang berkelanjutan Manajemen Kontrol yang kurang langsung, dikelola sendiri Pengawasan langsung, lebih banyak kontrol atas pekerjaan ketersediaan Ketersediaan Mungkin memiliki ketersediaan yang bervariasi, beberapa proyek Didedikasikan untuk perusahaan Anda, ketersediaan yang konsisten

Cara Mengelola Pekerja Lepas Secara Efektif dalam 7 Langkah

1. Tentukan ruang lingkup, ekspektasi, dan anggaran proyek

Sebelum Anda memberikan tugas kepada pekerja lepas, tetapkan ekspektasi proyek yang jelas untuk menghindari masalah di kemudian hari. Untuk memastikan komunikasi dan pemahaman yang jelas, berikut ini cara Anda dapat menyamakan persepsi:

Tambahkan persyaratan proyek

Perjelas secara spesifik apa yang Anda ingin pekerja lepas Anda lakukan. Berikan instruksi terperinci tentang ekspektasi dan cara menyelesaikan tugas, termasuk langkah, panduan, atau persyaratan proyek .

Tentukan detail proyek dengan baik-semakin banyak informasi yang bisa Anda berikan, pekerja lepas Anda akan semakin siap untuk memberikan pekerjaan yang Anda butuhkan.

Contoh: Jika Anda merekrut seorang penulis lepas untuk membuat whitepaper untuk perusahaan Anda, berikan konteks tambahan tentang target audiens, jumlah kata, dan nada. Sertakan juga detail produk dan studi kasus yang spesifik.

Sebutkan hasil kerja dengan tenggat waktu

Ketika Anda menugaskan tugas apa pun kepada pekerja lepas, sertakan hasil yang jelas, pencapaian, dan tenggat waktu untuk menyelesaikan proyek,

Contoh: Kami ingin empat posting blog 1000 kata dari Anda setiap bulan. Kirimkan satu tulisan setiap minggu pada hari Senin.

Diskusikan ketersediaan

Diskusikan sejak awal jika Anda membutuhkan pekerja lepas untuk tersedia untuk pertemuan atau panggilan sehingga mereka dapat merencanakan jadwal mereka dengan tepat.

Contoh: Setiap hari Selasa, antara pukul 12.45 dan 13.30, kami mengadakan panggilan Zoom mingguan antara pekerja lepas dan tim terkait.

Rapat tim bertujuan untuk membahas tujuan proyek, hasil yang dicapai, umpan balik untuk sesuatu yang khusus, dan berbagi pembaruan produk.

Mendiskusikan ketentuan pembayaran

Perjelas ketentuan pembayaran, termasuk seberapa sering Anda akan membayar pekerja lepas dan platform pembayaran Anda.

Contoh: Kami memiliki siklus pembayaran NET + 30 hari untuk tim pekerja lepas. Metode pembayarannya adalah PayPal, dan itu untuk semua postingan blog yang telah Anda tulis.

Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah melakukan diskusi ini setelah pekerja lepas yang mengerjakan proyek Anda mengajukan faktur.

Gunakan Templat Lingkup Kerja ClickUp untuk menentukan semua detail dalam repositori terpusat. Ini akan menghemat waktu Anda dalam membuat spreadsheet atau email yang panjang untuk membagikan informasi ini.

Ini memberikan kerangka kerja yang mudah untuk menguraikan ruang lingkup, tujuan, dan hasil, bersama dengan bagian untuk persyaratan hukum, pencapaian, dan tujuan proyek yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Gunakan Templat Lingkup Kerja ClickUp untuk menentukan detail penting dari proyek di awal

Unduh Templat Ini Tip profesional💡: Gunakan asisten penulisan AI, seperti ClickUp Brain untuk mengotomatiskan pembuatan deskripsi dan ringkasan proyek

clickUp Brain mengambil detail yang diperlukan dari alat manajemen proyek Anda dan mengisi ruang lingkup, tanggal pengiriman, jadwal, sasaran, dan pencapaian dalam Lingkup Kerja dan lainnya Templat SOP untuk pekerja lepas yang Anda gunakan._

menggunakan ClickUp Brain untuk membuat deskripsi proyek dan garis besar untuk sebuah ebook_

2. Mendiskusikan komunikasi dan check-in

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mengelola tim mana pun, tetapi lebih penting lagi ketika mengelola pekerja lepas. Anda tidak secara langsung mengawasi pekerjaan mereka; dalam banyak kasus, mereka mungkin bekerja dari jarak jauh.

Dan jika Anda tidak berkomunikasi secara efektif, Anda harus berurusan dengan:

Tenggat waktu proyek yang terlewat

Kesalahpahaman

Lingkup merayap

Masalah motivasi

Untuk menghindari skenario ini, pastikan untuk mendiskusikan aspek-aspek komunikasi berikut ini dengan pekerja lepas Anda:

Mode komunikasi yang lebih disukai

Diskusikan dengan pekerja lepas Anda tentang alat komunikasi yang digunakan perusahaan Anda: Slack, Zoom, dan lainnya alat kolaborasi online di mana mereka harus tersedia untuk membalas dengan segera.

Frekuensi pertemuan

Sepakati seberapa sering Anda akan melakukan kontak. Apakah Anda ingin check-in mingguan atau pembaruan dua mingguan?

Pilih frekuensi yang membuat Anda tetap selaras tanpa membebani jadwal siapa pun sehingga Anda dapat mengatasi masalah apa pun sebelum masalah tersebut meningkat.

Menangani perubahan

Diskusikan bagaimana Anda akan mendiskusikan perubahan dalam pekerjaan mereka. Apakah melalui komentar di Google Doc atau pesan melalui alat kolaborasi proyek untuk memastikan proses yang jelas.

Idealnya, Anda menginginkan satu alat komunikasi yang efektif untuk rapat tim, menangani perubahan, dan komunikasi asinkron, termasuk pesan langsung.

Di situlah ClickUp untuk pekerja lepas berfungsi sebagai alat manajemen proyek dengan jalur komunikasi yang efektif untuk memusatkan jadwal dan komunikasi Anda dengan banyak pekerja lepas yang bekerja dengan Anda. Tampilan Obrolan ClickUp memungkinkan Anda untuk mengelola komunikasi secara efisien dengan talenta lepas Anda sehingga tidak ada yang terlewatkan. Kirim pesan langsung, tetapkan tugas, bagikan pembaruan saat Anda menambahkan atau mengedit tugas, dan bagikan jaminan seperti tautan, lampiran, dan video untuk mendukung pekerja lepas.

tetap terhubung dengan tim pekerja lepas Anda menggunakan ClickUp Chat View_

Untuk setiap tugas yang diberikan di ClickUp, Anda juga dapat menambahkan komentar untuk menyebutkan pembaruan atau catatan khusus.

Tip pro: Dalam ClickUp, pekerja lepas dapat menyorot teks untuk menambahkan balasan pada bagian tertentu dari komentar Anda menggunakan opsi 'Kutipan', mengurangi risiko kebingungan meskipun Anda telah menambahkan beberapa poin.

menggunakan opsi Kutipan dalam komentar di ClickUp_

Namun, bagaimana jika Anda perlu memberikan instruksi yang rumit dan mendetail?

Lewati teks tersebut dan gunakan Klip ClickUp untuk membuat dan berbagi rekaman layar, memberikan panduan visual yang jelas untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan pekerja lepas Anda memahami setiap tugas.

Anda juga bisa menyematkan klip ini pada tugas apa pun atau membagikan tautan publik sehingga pekerja lepas bisa mengaksesnya dengan mudah.

gunakan ClickUp Clips untuk berbagi rekaman layar di jendela obrolan_

3. Menyiapkan sistem orientasi yang efektif

Apa saja tanda-tanda klasik dari sistem orientasi yang buruk?

Pekerja lepas Anda merasa tersesat, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka kesulitan untuk mencari tahu secara mandiri dan berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda.

Yang terburuk, mereka akan kesulitan untuk memberikan pekerjaan yang berkualitas.

Ini bukanlah skenario terbaik ketika Anda mempekerjakan pekerja lepas yang tepat sebagai investasi jangka panjang untuk kesuksesan perusahaan Anda.

Inilah yang harus Anda sertakan dalam dokumen orientasi Anda:

Kebijakan perusahaan: Memperkenalkan pekerjaan Anda danbudaya tim dan nilai-nilai, serta menyertakan NDA dan perjanjian jika diperlukan

Memperkenalkan pekerjaan Anda danbudaya tim dan nilai-nilai, serta menyertakan NDA dan perjanjian jika diperlukan Materi pelatihan: Menyediakan panduan gaya, praktik terbaik, dan pengetahuan khusus industri untuk memastikan konsistensi dan kualitas

Menyediakan panduan gaya, praktik terbaik, dan pengetahuan khusus industri untuk memastikan konsistensi dan kualitas Akses ke alat khusus: Melengkapi pekerja lepas dengan akses ke perangkat lunak atau alat khusus yang mereka perlukan untuk pekerjaan mereka, seperti perangkat lunak desain grafis, alat manajemen proyek, atau platform komunikasi

Untuk menyederhanakan proses orientasi, Anda bisa memanfaatkan kerangka kerja yang sudah jadi.

Contohnya, Templat Orientasi Karyawan Baru dari ClickUp memungkinkan Anda untuk membuat daftar periksa terperinci, menjadwalkan sesi pelatihan dengan rekan kerja, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan proyek dengan status khusus seperti To Do, In Progress, dan Complete.

Tambahkan daftar periksa terperinci dalam Templat Orientasi Perekrutan Baru ClickUp untuk memastikan pekerja lepas Anda dilengkapi dengan detail penting untuk memulai kolaborasi

Unduh Templat Ini Baca lebih lanjut: Berikut ini 10 peretasan pekerja lepas yang telah dicoba dan diuji _untuk menghemat waktu pada pekerjaan admin yang menguras tenaga

4. Gunakan alat manajemen proyek pekerja lepas

Mengelola beberapa pekerja lepas di seluruh tim bisa menyulitkan untuk mengikuti berbagai pembaruan dan tenggat waktu, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakteraturan. Perangkat lunak manajemen proyek untuk pekerja lepas dapat membantu Anda menjadwalkan tugas, melacak kemajuan, melihat ketergantungan dan hambatan, dan memastikan kelancaran operasi.

Begini caranya Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp menyiapkan Anda untuk sukses:

buat daftar tugas yang jelas dan multifungsi untuk mengelola ide dan pekerjaan Anda dari mana saja sehingga Anda tidak akan pernah melupakan apa pun lagi_

Papan tulis untuk curah pendapat: Papan Tulis ClickUp adalah kanvas digital Anda, membantu karyawan tetap Anda berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan tim lepas dan mengubah ide menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, bahkan ketika semua orang bekerja dari jarak jauh

Papan Tulis ClickUp adalah kanvas digital Anda, membantu karyawan tetap Anda berkolaborasi dan bertukar pikiran dengan tim lepas dan mengubah ide menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, bahkan ketika semua orang bekerja dari jarak jauh Dokumen untuk pengeditan kolaboratif:Dokumen ClickUp adalah sumber kebenaran tunggal untuk mencantumkan semua detail proyek-tujuan, panduan, proposal proyek, pencapaian, dll. Pengeditan kolaboratif memungkinkan beberapa anggota tim proyek untuk membuat perubahan, menambahkan komentar, dan memberikan tugas pada dokumen-dokumen ini. Anda juga dapat menambahkan akses berbasis peran sebagai dokumen hanya-lihat

buat, edit, simpan, dan bagikan semua informasi terkait perusahaan dan proyek dengan pekerja lepas Anda menggunakan ClickUp Docs_

Dasbor untuk melacak kemajuan: Sebagai manajer proyek atau pemimpin tim, Dasbor ClickUp memungkinkan Anda untuk menambahkan KPI, melacak dan memvisualisasikan kemajuan, dan mendapatkan visibilitas waktu nyata ke dalam peluang dan hambatan

Sebagai manajer proyek atau pemimpin tim, Dasbor ClickUp memungkinkan Anda untuk menambahkan KPI, melacak dan memvisualisasikan kemajuan, dan mendapatkan visibilitas waktu nyata ke dalam peluang dan hambatan Organisasi tugas: Gunakan Tugas ClickUp untuk memecah proyek yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, menetapkan tenggat waktu, dan membantu pekerja lepas memprioritaskan pekerjaan secara efektif

Gunakan Tugas ClickUp untuk memecah proyek yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, menetapkan tenggat waktu, dan membantu pekerja lepas memprioritaskan pekerjaan secara efektif Dapatkan gambaran menyeluruh tentang apa yang sedang dikerjakan oleh pekerja lepas: Dengan Tampilan Papan Kanban ClickUp anda dapat melihat sekilas apa yang sedang dikerjakan oleh setiap pekerja lepas, di tahap mana tugas mereka, dan apa yang masih perlu dilakukan

visualisasikan beberapa alur kerja dengan Tampilan Papan Kanban ClickUp_

Jika prioritas berubah, Anda bisa memindahkan tugas melalui alur kerja menggunakan fitur seret dan lepas, sehingga memungkinkan pembaruan dan reorganisasi yang cepat.

seret dan letakkan tugas apa pun ke kolom berikutnya untuk memperbarui statusnya secara otomatis dengan tampilan Papan mirip Kanban dari ClickUp_

Baca lebih lanjut: 10 perangkat lunak manajemen kontraktor & sistem pelacakan terbaik di tahun 2024

5. Kelola waktu secara efektif dengan pelacak Perangkat lunak pelacakan waktu lepas memungkinkan Anda untuk mengelola jam kerja dan lembar waktu yang dapat ditagih serta melacak waktu masuk dan keluar di lokasi terpusat.

Pelacakan Waktu Proyek ClickUp membantu pekerja lepas Anda melacak jam kerja mereka. Gunakan pelacak waktu global bawaan untuk memulai dan menghentikan waktu dari mana saja, tambahkan catatan dan label ke entri waktu, dan dapatkan rangkuman total waktu yang mereka habiskan untuk tugas-tugas Anda.

periksa perkiraan waktu proyek dengan laporan pelacakan waktu ClickUp yang terperinci_

Meskipun beberapa pekerja lepas, seperti penulis dan editor, mengerjakan tugas yang sama, mereka bisa melacak waktu mereka satu per satu. Pada akhirnya, Anda bisa memeriksa catatan waktu masing-masing dan membandingkannya dengan waktu yang diperkirakan pada awal proyek.

Jika ada kemunduran atau penundaan, pekerja lepas dapat memperbarui tanggal jatuh tempo pada tugas utama. Semua anggota tim yang ditugaskan pada tugas tersebut akan secara otomatis mendapatkan notifikasi sehingga mereka dapat menyesuaikan jadwal mereka.

Laporan pelacakan waktu ClickUp yang mendetail memastikan bahwa semua aspek dari proyek Anda tetap berada di jalurnya dan tenggat waktu terpenuhi secara efisien.

Baca lebih lanjut: 9 alat perangkat lunak manajemen sumber daya manusia teratas pada tahun 2024

6. Tawarkan dan dapatkan umpan balik secara teratur

Tidak peduli seberapa berbakatnya pekerja lepas Anda, mereka membutuhkan panduan dan umpan balik dari Anda untuk memenuhi harapan Anda.

Anda harus memberikan umpan balik secara teratur untuk menghindari revisi tanpa henti dan frustrasi. Beberapa praktik terbaik untuk berbagi umpan balik yang konstruktif adalah:

Jadilah spesifik

Tunjukkan dengan tepat apa yang telah mereka lakukan dengan baik atau apa yang perlu ditingkatkan.

Contoh: Bagian tentang fitur produk dapat menggunakan lebih banyak detail. Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana setiap fitur bermanfaat bagi pengguna?

Tepat waktu

Jangan menunggu hingga pekerja lepas Anda berhenti mengerjakan proyek untuk memberi tahu mereka apa yang Anda pikirkan. Berikan mereka umpan balik sejak awal agar mereka dapat membuat perubahan dengan cepat dan mudah.

Contoh: Saya baru saja selesai meninjau draf artikel Anda. Mari kita melakukan panggilan telepon untuk mendiskusikan umpan balik saya selagi masih segar dalam pikiran saya.

Dapat ditindaklanjuti

Sarankan bagaimana mereka dapat meningkatkan atau mengembangkan pekerjaan mereka.

Contoh: Untuk meningkatkan keterbacaan, gunakan paragraf yang lebih pendek. Gunakan subjudul dan poin-poin penting agar konten Anda mudah dipindai.

Seimbang

Berikan apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan dengan baik, dan tunjukkan area yang dapat mereka tingkatkan.

Contoh: Penelitian dan poin data Anda sangat mengesankan dan menambah kredibilitas artikel Anda. Namun, kesimpulannya agak datar. Kesimpulannya agak umum; kita perlu menulis ulang agar dapat merangkum poin-poin penting dari artikel tersebut.

Berikan umpan balik yang konstruktif kepada tim freelance Anda, tapi ingatlah untuk meminta masukan mereka secara teratur.

Tanyakan kepada mereka tentang masalah yang mereka hadapi saat bekerja.

Cara mudah untuk mengumpulkan wawasan dari pekerja lepas Anda adalah dengan menggunakan Templat Umpan Balik Karyawan ClickUp . Templat ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan umpan balik terperinci tentang bekerja dengan Anda, seperti kejelasan peran dan peluang pengembangan.

Ini lingkaran umpan balik dapat membantu Anda mengidentifikasi cara meningkatkan proses dan mendukung pekerja lepas Anda dengan lebih baik.

Ketahui apa yang pekerja lepas Anda pikirkan tentang budaya perusahaan, manajemen, dan budaya kerja Anda dengan Templat Umpan Balik Karyawan ClickUp

Unduh Templat Ini Tip Pro💡: Penyiapan Otomatisasi ClickUp untuk secara otomatis mengirim email survei umpan balik ke pekerja lepas Anda setiap kuartal

anda dapat menggunakan Tampilan Formulir ClickUp untuk mengumpulkan umpan balik dari tim pekerja lepas Anda. Hal ini memastikan pengumpulan umpan balik yang konsisten dan membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan segera._

7. Undanglah pekerja lepas ke kegiatan membangun tim

Meskipun pekerja lepas adalah perpanjangan dari tim Anda, mereka mungkin akan merasa terputus dari kebersamaan tim karena interaksi mereka dengan tim terbatas.

Hasilnya?

Hal ini bisa berdampak pada rasa memiliki dan motivasi mereka. Mengundang mereka ke acara pembangunan tim membantu mereka berintegrasi dan merasa dihargai.

Bagi karyawan Anda, hal ini memperkuat bahwa pekerja lepas adalah rekan tim yang penting. Ketika mereka berpartisipasi bersama dalam aktivitas team building, mereka membangun hubungan baik dan memperkuat ikatan mereka.

Berikut ini adalah contoh-contohnya aktivitas pembangunan tim virtual yang bisa Anda coba:

Ruang pelarian virtual

Untuk aktivitas ruang pelarian virtual, semua orang bergabung dalam permainan ruang pelarian online yang sama. Mereka harus berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menemukan petunjuk dan memecahkan teka-teki sebelum waktu habis untuk 'melarikan diri'

Permainan yang menyenangkan ini sangat cocok untuk tim jarak jauh dengan para pekerja lepas, karena permainan ini mendorong kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama.

Trivia malam

Pilih pertanyaan trivia tentang film populer, acara TV, musik, dan topik-topik seru lainnya. Buatlah campuran antara pekerja lepas dan anggota internal di setiap tim.

Semua orang bisa bersosialisasi dalam suasana santai dan tanpa tekanan karena ini hanyalah permainan trivia yang santai dan menyenangkan.

Rencanakan kegiatan seperti itu dengan menggunakan Templat Dokumen Tim ClickUp . Templat yang dapat disesuaikan ini memungkinkan Anda membuat daftar pertanyaan pencair suasana, menetapkan aturan untuk berbagai aktivitas virtual, dan mengatur semua detail dalam satu tempat.

Gunakan Templat Dokumen Tim di ClickUp untuk menyederhanakan dokumen tim inti dan meningkatkan aksesibilitas dalam proyek

Unduh Templat Ini Siapkan Templat Dokumen Tim di ClickUp untuk digunakan selama aktivitas virtual Anda. Templat ini memungkinkan Anda melihat jabatan, pengalaman, dan informasi kontak setiap orang.

Karena ini adalah dokumen kolaboratif, seluruh tim Anda, termasuk tenaga kerja lepas Anda, bisa menyumbangkan ide dan umpan balik. Sentralisasi ini mendorong proses perencanaan yang lebih inklusif dan terorganisir, memastikan semua orang merasa terlibat dalam pengalaman kerja jarak jauh.

Gunakan ClickUp untuk Memberdayakan Tim Pekerja Lepas Anda

Ingatlah bahwa setiap pekerja lepas yang sukses ingin menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, dan Anda bertanggung jawab untuk menyiapkan mereka untuk sukses.

Mulailah dengan mendefinisikan ekspektasi dengan jelas dan memberikan arahan yang terperinci. Saat proyek berjalan, berikan umpan balik secara teratur. Komunikasi yang terbuka akan membantu mereka memahami di mana mereka perlu melakukan perubahan.

ClickUp platform manajemen proyek menggabungkan semua fitur yang Anda perlukan untuk mengelola anggota tim pekerja lepas, termasuk pelacakan waktu, komunikasi tim dan kemampuan manajemen proyek dalam satu platform.

Melacak jam kerja terhadap anggaran proyek menetapkan tugas proyek, mengatur dan melacak tenggat waktu proyek, membuat deskripsi proyek yang didukung AI, berbagi file penting, dan berkomunikasi dalam alat manajemen proyek ClickUp.

Anda tidak perlu lagi menyulap beberapa aplikasi untuk mengelola tim freelance dan pekerja independen Anda. Jawaban atas cara mengelola pekerja lepas dimulai dengan mendaftar di ClickUp dan mencoba fitur-fiturnya secara gratis dalam sebuah uji coba.