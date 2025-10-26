10 Alternatif ShotGrid Terbaik untuk Manajemen Proyek Kreatif pada Tahun 2025

Seiring dengan semakin kompleksnya alur kerja kreatif dan ketatnya jadwal, tim membutuhkan alat manajemen proyek yang fleksibel, intuitif, dan dirancang untuk mendukung kolaborasi dan persetujuan yang lancar.

Meskipun ShotGrid merupakan solusi yang tangguh, mungkin tidak cocok untuk setiap tim, terutama bagi yang mencari antarmuka yang lebih modern, proses onboarding yang lebih mudah, atau opsi penyesuaian yang lebih luas.

Dalam blog ini, kami telah mengkurasi alternatif terbaik untuk ShotGrid—sempurna untuk tim kreatif yang menginginkan fitur-fitur yang sama kuatnya dengan pengalaman pengguna yang lebih fleksibel.

Alternatif ShotGrid Terbaik Sekilas

Mengapa Memilih Alternatif ShotGrid?

ShotGrid tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah dari tim kecil atau mereka yang mencari fleksibilitas lebih. Inilah mengapa banyak tim kreatif mencari alternatif:

Kurva pembelajaran yang curam: Antarmuka yang kompleks dan pengaturan teknis ShotGrid dapat memperlambat proses onboarding, terutama bagi tim kecil atau non-teknis

Biaya tinggi: Harganya sering kali cocok untuk studio besar, tetapi bisa terlalu mahal untuk tim indie, freelancer, atau agensi dengan anggaran yang lebih ketat

Alur kerja kaku: Dirancang terutama untuk alur kerja film, efek visual (VFX), dan animasi, ShotGrid dapat terasa kaku bagi tim dengan proses yang lebih beragam atau hibrida

Pengalaman pengguna terbatas: Antarmuka dapat terasa ketinggalan zaman dan tidak intuitif, yang memengaruhi efisiensi sehari-hari dan momentum kreatif

Ketergantungan yang tinggi pada kustomisasi: Banyak tim menemukan bahwa mereka membutuhkan ahli teknis atau skrip kustom hanya untuk menyesuaikan platform dengan kebutuhan mereka

Pilihan yang lebih baik kini tersedia: Alat-alat baru menawarkan antarmuka pengguna modern, Alat-alat baru menawarkan antarmuka pengguna modern, kolaborasi di tempat kerja yang terintegrasi, fitur berbasis cloud, dan integrasi yang mudah, tanpa beban tambahan dari ShotGrid

Alternatif ShotGrid Terbaik yang Dapat Digunakan

Siap untuk memulai? Jelajahi solusi manajemen proyek yang telah dipilih secara khusus ini yang dapat Anda gunakan sebagai pengganti ShotGrid:

1. ClickUp (Terbaik untuk pelacakan proyek dan kolaborasi)

Bangun alur kerja kolaboratif, kreatif, dan didukung AI di ClickUp

Jika pekerjaan tim kreatif Anda tersebar di thread Slack yang kacau, dokumen Google yang berantakan, dan email “Di mana file terbaru?”, ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, adalah solusi yang Anda tunggu-tunggu.

Platform ini dirancang tidak hanya untuk manajer proyek, tetapi juga untuk desainer, editor video, penulis naskah, dan direktur seni yang membutuhkan ruang kerja yang secepat mereka bergerak. Faktanya, organisasi seperti Sequeent telah mengonsolidasikan pekerjaan mereka, meningkatkan produktivitas hingga 50% dengan ClickUp.

Platform Manajemen Proyek Desain ClickUp dirancang khusus untuk tim kreatif yang menangani banyak klien, tenggat waktu ketat, dan umpan balik yang tak henti-henti. Platform ini memungkinkan Anda membangun alur kerja yang rapi, memvisualisasikan proyek dari konsep hingga penyelesaian, dan berkolaborasi secara real-time—tanpa perlu terus-menerus beralih tab atau mencari versi terbaru

Tonton video ini untuk mempelajari cara mengelola pekerjaan kreatif dan membangun perpustakaan aset di ClickUp 👇

Koordinasikan tim kreatif dan kampanye dengan ClickUp Project Management

Dan dengan paket manajemen proyek ClickUp, Anda mendapatkan fleksibilitas untuk merancang alur kerja Anda—baik itu manajemen proyek animasi, pasca-produksi, tinjauan aset game, atau peluncuran kampanye.

Anda juga memiliki kendali penuh atas bagaimana proyek berjalan—dari “Konsep” hingga “Selesai Dikirim” (atau “Klien Mengubah Pendapat Lagi”). Anda dapat menyesuaikan status tugas, menetapkan prioritas, menambahkan ketergantungan, dan bahkan mengatur ClickUp Automations untuk menangani langkah-langkah berulang. Apakah proses pengembangan atau produksi game video Anda terdiri dari dua langkah atau dua puluh, semuanya cocok.

⭐ Bonus Pengguna mendapatkan kecerdasan buatan (AI) paling lengkap di dunia dengan ClickUp AI. Ini sepenuhnya menghilangkan penyebaran AI yang berlebihan dengan memenuhi setiap kebutuhan AI pekerja pengetahuan modern. Dari agen AI hingga otomatisasi, hingga akses ke model AI eksternal premium langsung dari ClickUp Workspace, seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude, Anda tidak perlu lagi beralih antar aplikasi atau mencari konteks lagi. Berikut cara fitur AI di ClickUp dapat membantu proyek kreatif: Analisis persyaratan proyek dan secara otomatis generate tugas, alokasikan ke anggota tim yang tepat, dan tetapkan tenggat waktu berdasarkan beban kerja dan prioritas menggunakan ClickUp Automations dan AI Agents . Otomatiskan tindakan rutin seperti memindahkan tugas antar tahap, mengirim pengingat, atau memperbarui status untuk membebaskan tim kreatif untuk pekerjaan bernilai tinggi

Generate ide, kerangka kerja, dan draf konten untuk blog, kampanye, atau brief kreatif untuk mempercepat proses kreatif menggunakan ClickUp Brain

Transkrip diskusi, ringkas poin penting, dan catat tindakan yang perlu dilakukan dari rapat untuk memastikan semua orang tetap sejalan menggunakan ClickUp AI Notetaker

Temukan dengan cepat aset relevan, proyek sebelumnya, atau bahan referensi untuk menjaga konsistensi dan memanfaatkan kembali ide menggunakan ClickUp Enterprise Search

Gunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX untuk berbicara secara alami saat menugaskan tugas, mencatat ide, atau menyusun dokumen, dan tetap mempertahankan konteks lengkap karena Brain MAX memahami proyek, tim, dan file Anda di ClickUp dan alat lain Berikut ini contoh ClickUp Brain dalam aksi👇

Buat berbagai tampilan ClickUp untuk alur kerja Anda—seperti papan Kanban untuk tim desain, diagram Gantt untuk produser, dan daftar tugas sederhana untuk freelancer—sehingga semua orang dapat bekerja sesuai keinginan mereka tanpa mengganggu sistem.

ClickUp Docs memungkinkan Anda menulis, mengorganisir, dan berbagi brief kreatif langsung di ruang kerja Anda—hubungkan dengan tugas, tugaskan anggota tim, dan berikan komentar secara real-time. Ini ideal untuk segala hal mulai dari garis besar skrip hingga panduan merek, dengan pengeditan teks kaya, daftar periksa, dan media tertanam.

Gambarkan ide, kumpulkan umpan balik terpusat, dan buat alur kerja di ClickUp Whiteboards

Sedang merencanakan kampanye baru atau merancang perjalanan karakter?

ClickUp Whiteboards memberikan tim Anda ruang kerja visual untuk menyeret, meletakkan, menggambar, merencanakan, dan berdiskusi secara terbuka—tanpa perlu meninggalkan platform. Anda dapat langsung mengubah catatan tempel menjadi tugas, menugaskan pemilik, dan menjaga alur kerja dari ideasi hingga eksekusi.

Ini sangat berguna untuk mempresentasikan konsep kepada klien atau merencanakan visual selama fase pra-produksi.

Dengan ClickUp Time Tracking, desainer dan editor dapat mencatat jam kerja secara langsung untuk setiap tugas, dan manajer proyek (PM) akhirnya tidak perlu lagi menggunakan tiga aplikasi berbeda untuk mengelola satu proyek. Anda dapat menetapkan tujuan, melacak kemajuan terhadap tonggak pencapaian, dan memvisualisasikan bagaimana proyek berjalan sesuai dengan tenggat waktu atau anggaran.

Perlu melacak waktu yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih? Itu juga tercakup.

Dengan integrasi ClickUp dengan Figma, Adobe Creative Cloud, InVision, dan lainnya, Anda dapat melampirkan berkas desain, menampilkan pratinjau langsung dalam tugas, dan mengumpulkan umpan balik di satu tempat. Desainer tidak perlu menghentikan alur kerja mereka untuk memperbarui tim, dan manajer proyek tidak perlu terus bertanya, “Sudah siap belum?”

Fitur terbaik ClickUp

Batasi akses dengan kontrol privasi canggih dan izin berdasarkan peran

Bagikan tautan publik atau privat untuk tugas, dokumen, dan dasbor

Rencanakan kapasitas dengan manajemen beban kerja dan perkiraan waktu

Sinkronkan Google Calendar dan Outlook Calendar Anda dengan ClickUp Calendar untuk tetap terorganisir dalam jadwal pertemuan dan kegiatan Anda

Rekam panduan layar dengan fitur perekaman layar bawaan ClickUp Clips dalam tugas

Jadwalkan tugas berulang dengan opsi pengulangan yang fleksibel

Impor data dari alat seperti Asana, Trello, Jira, dan Excel dengan mudah

Batasan ClickUp

Platform ini mungkin terasa membingungkan pada awalnya, terutama bagi tim yang fokus beralih dari alat yang lebih sederhana

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

ClickUp menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dengan tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), otomatisasi yang kuat, dan dokumen bawaan, tujuan, serta pelacakan waktu—semua dalam satu ruang kerja. Ini mengintegrasikan kolaborasi tim dan manajemen proyek, memungkinkan kita menggantikan berbagai alat seperti Trello, Asana, dan Notion dengan satu sistem yang terintegrasi.

ClickUp menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dengan tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), otomatisasi yang kuat, dan dokumen bawaan, tujuan, serta pelacakan waktu—semua dalam satu ruang kerja. Ini mengintegrasikan kolaborasi tim dan manajemen proyek, memungkinkan kita menggantikan berbagai alat seperti Trello, Asana, dan Notion dengan satu sistem yang terintegrasi.

💡 Tips Pro: ClickUp Docs terhubung langsung ke tugas, jadi brief desain Anda bukan hanya berkas—melainkan dokumen dinamis yang terhubung dengan pekerjaan nyata.

2. Prism Pipeline (Terbaik untuk tim produksi 3D dan VFX)

melalui Prism Pipeline

Prism Pipeline adalah solusi ringan yang berfokus pada seniman, yang membawa keteraturan ke semua proyek media Anda. Ia secara otomatis mengorganisir aset, mengelola versi, dan terintegrasi dengan alat yang sudah Anda gunakan—memberikan manajemen aset digital yang praktis bersamaan dengan perangkat lunak manajemen proyek Anda.

Dirancang khusus untuk alur kerja CG di Maya, Blender, Houdini, Nuke, dan Unreal, alat ini memberikan struktur pada proses ideasi, pengelolaan file, kontrol versi, dan rendering tanpa memerlukan keahlian khusus dalam pengembangan alur kerja. Alat ini bersifat open-source dan telah berkembang menjadi alat siap produksi yang dipercaya oleh tim independen dan studio VFX besar, termasuk yang bekerja pada produksi film dan televisi.

Bagi tim yang membutuhkan komunikasi visual yang jelas, Prism mendukung alur kerja tinjauan dan persetujuan serta manajemen tugas terintegrasi di dalam DCCs—sehingga Anda dapat mengelola tim kreatif tanpa perlu berganti-ganti alat secara terus-menerus.

Fitur terbaik Prism Pipeline

Organisir file media dan versi secara otomatis menggunakan konvensi penamaan cerdas dan folder terstruktur

Tugaskan dan kelola tugas langsung di dalam DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Tinjau pekerjaan menggunakan pemutar media bawaan dengan anotasi dan catatan untuk umpan balik internal

Bekerja sama di berbagai sistem operasi dengan dukungan untuk Windows, Mac, dan Linux

Sesuaikan alur kerja melalui fleksibilitas sumber terbuka untuk ekstensi dan alat internal

Batasan Prism Pipeline

Tidak menyediakan alat manajemen proyek tradisional seperti garis waktu atau laporan beban kerja

Mungkin terasa lebih berfokus pada pengembang di beberapa bagian, terutama untuk tim yang tidak memiliki pemimpin teknis

Harga Prism Pipeline

Gratis

Plus : $22/bulan per pengguna

Pro: $52/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Prism Pipeline

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Prism Pipeline?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Saya sendiri telah menggunakan Prism di rumah selama beberapa tahun dan performanya sangat andal.

Saya sendiri telah menggunakan Prism di rumah selama beberapa tahun dan performanya sangat andal.

👀 Tahukah Anda? Efek visual (VFX) dalam Avengers: Endgame melibatkan lebih dari 2.500 adegan efek visual, dengan beberapa studio bekerja sama secara jarak jauh di berbagai benua.

3. Frame. io (Terbaik untuk tinjauan video dan umpan balik klien yang cepat)

Deadline tidak menunggu balasan email. Dan Frame.io hadir tepat untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Dirancang untuk para kreator yang bekerja dengan video dan tidak ingin membuang waktu mengejar persetujuan, menggali pesan di Slack, atau menjelaskan untuk kelima kalinya versi mana yang “final_final3.mp4”. (Ya, kita semua pernah mengalaminya.)

Frame. io digunakan oleh editor, produser, desainer animasi, dan klien—dan terintegrasi langsung dengan perangkat lunak editing dan hiburan Anda, sehingga umpan balik yang cepat tetap berada di tempat kerja berlangsung.

Fitur terbaik Frame.io

Unggah dan atur footage secara instan dengan penyimpanan berbasis cloud yang dioptimalkan untuk video beresolusi tinggi

Kumpulkan umpan balik yang akurat tentang perangkat lunak proofing online dengan komentar yang akurat hingga frame dan anotasi di layar (tidak perlu lagi menebak “bagian mana?”)

Konversi media secara otomatis untuk pemutaran yang lancar di browser, sambil menjaga file sumber tetap utuh untuk pengiriman akhir

Integrasikan langsung dengan Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects, dan DaVinci Resolve untuk tinjauan yang mulus dalam timeline

Kelola versi secara otomatis, menjaga riwayat revisi yang rapi untuk referensi cepat

Kontrol akses dengan izin, watermark, dan perlindungan kata sandi untuk konten yang ditujukan kepada klien

Bekerja sama secara real-time dengan pemangku kepentingan dari mana saja—di desktop, mobile, atau bahkan iPad

Batasan Frame.io

Palin cocok untuk tim video; kurang berguna untuk perencanaan proyek kreatif yang lebih luas

Rencana gratis dapat terasa membatasi bagi tim yang bekerja dengan file media besar atau siklus tinjauan yang intensif

Harga Frame.io

Gratis

Pro : $15 per anggota + pajak

Tim : $25 per anggota + pajak

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Frame.io

G2 : 4.6/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Frame. io?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Saya rasa perspektif saya dalam menggunakan Frame agak unik karena saya tidak menggunakannya secara langsung untuk membuat konten, namun saya menggunakannya untuk berbagi dan mempresentasikan konsep kreatif kepada klien saya, dan ini adalah alat yang fantastis untuk itu. Sangat mudah untuk mempresentasikan dan tetap terorganisir.

Saya rasa perspektif saya dalam menggunakan Frame agak unik karena saya tidak menggunakannya secara langsung untuk membuat konten, namun saya menggunakannya untuk berbagi dan mempresentasikan konsep kreatif kepada klien saya, dan ini adalah alat yang fantastis untuk itu. Sangat mudah untuk mempresentasikan dan tetap terorganisir.

👀 Tahukah Anda: Mad Max: Fury Road merekam lebih dari 480 jam footage mentah —untuk film berdurasi dua jam. Itu setara dengan rasio pengambilan gambar 240:1, salah satu yang tertinggi dalam sejarah film modern. Para editor terbenam dalam footage harian selama berbulan-bulan.

4. ftrack (Terbaik untuk pelacakan produksi kreatif end-to-end)

melalui ftrack

Dirancang khusus untuk tim VFX, animasi, dan pasca-produksi, ftrack menggabungkan pelacakan produksi, tinjauan, dan kolaborasi tim dalam satu platform terstruktur. Platform ini dirancang untuk memahami cara kerja para kreator.

Sudah digunakan oleh studio-studio ternama, termasuk vendor Netflix, ftrack memberikan kejelasan pada alur kerja yang kompleks. Alat ini memungkinkan produser dan seniman untuk melihat siapa yang sedang mengerjakan apa, kapan tenggat waktunya, dan bagaimana hal itu sesuai dengan gambaran besar, tanpa kekacauan yang biasanya terjadi dalam penjadwalan kreatif.

Dan skalabel—dari tim internal kecil hingga studio jarak jauh yang lengkap.

fitur terbaik ftrack

Lacak berbagai tugas dan aset di sepanjang alur produksi yang berfokus pada garis waktu detail dan ketergantungan

Tinjau media secara langsung di browser dengan umpan balik real-time dan perbandingan versi

Bekerja sama antar tim dengan catatan, pembaruan status, dan pemberitahuan yang terhubung dengan tahap proyek

Visualisasikan kemajuan proyek menggunakan garis waktu bergaya Gantt dan dasbor yang disesuaikan untuk manajemen alur kerja kreatif

Integrasikan dengan alat DCC seperti Maya, Nuke, dan After Effects untuk menjaga para seniman tetap dalam alur kerja mereka

Otomatiskan alur kerja dengan Python API dan integrasi untuk penyesuaian lanjutan

batasan ftrack

Mungkin terasa membingungkan bagi tim kecil yang tidak memerlukan pelacakan tingkat produksi yang mendalam

Harga mungkin terlalu tinggi untuk studio independen atau freelancer yang baru memulai

harga ftrack

Ulasan: $10 per bulan per pengguna

Studio: $25/bulan per pengguna

ulasan dan peringkat ftrack

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ftrack?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Visibilitas sumber daya yang baik dan ringkasan tugas. Banyak hal yang dapat disesuaikan dan dapat diubah sesuai kebutuhan yang berbeda. Antarmuka yang baik.

Visibilitas sumber daya yang baik dan ringkasan tugas. Banyak hal yang dapat disesuaikan dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan yang berbeda. Antarmuka yang baik.

👀 Tahukah Anda: 20% manajer produk menyebutkan ketidakteraturan sebagai pembunuh produktivitas terbesar—tantangan yang sering dihadapi tim kreatif di pasca-produksi dan VFX saat mengelola alur kerja yang kompleks.

5. Krock (Terbaik untuk agensi kreatif dan kolaborasi storyboard)

via Krock

Dirancang khusus untuk agensi, produser video, ilustrator, dan seniman storyboard, Krock menyederhanakan proses ulasan kreatif tanpa membebani pengguna dengan terlalu banyak pengaturan yang rumit.

Platform ini unggul ketika visual dan alur kerja persetujuan klien menjadi inti proses Anda. Bayangkan sebagai platform yang berfokus pada visual, di mana garis waktu, thread umpan balik, dan penugasan tugas berintegrasi dengan rapi, tanpa kekacauan.

Anda dapat membuat alur kerja kustom, berbagi aset, mendapatkan umpan balik per frame, dan melibatkan klien tanpa harus terjebak dalam lingkaran email yang tak berujung.

Fitur terbaik Krock

Buat alur kerja visual yang disesuaikan dengan tahap proyek kreatif, mulai dari draf hingga pengiriman, dalam antarmuka yang ramah pengguna

Kumpulkan umpan balik yang akurat dan kontekstual pada video, gambar, PDF, dan templat storyboard

Tugaskan tugas dan kelola daftar tugas langsung di samping aset visual

Bagikan dengan klien dengan mudah menggunakan portal bermerk dan tautan yang dilindungi kata sandi

Lacak versi secara otomatis dengan perbandingan berdampingan

Bekerja sama secara real-time dengan klien, rekan tim, dan freelancer

Batasan Krock

Tidak ideal untuk alur kerja produksi besar atau integrasi teknis

Fungsi mobile terbatas—pengalaman terbaik di desktop

Harga Krock

Gratis

Pro : $14 per bulan per pengguna

Unlimited: $400/bulan

Ulasan dan penilaian Krock

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Krock?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Platform ini meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim dan pelanggan eksternal. Rekan-rekan kami memuji platform ini karena fitur pelacakan proyek dan umpan balik yang kuat.

Platform ini meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim dan pelanggan eksternal. Rekan-rekan kami memuji platform ini karena fitur pelacakan proyek dan umpan balik yang kuat.

📮ClickUp Insight: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan pengembangan ide. Tapi apa yang terjadi dengan ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan papan tulis bertenaga AI, seperti ClickUp Whiteboards, yang membantu Anda mengubah ide dari sesi brainstorming menjadi tugas secara instan. Dan jika Anda kesulitan menjelaskan suatu konsep, cukup minta generator gambar AI untuk membuat visual berdasarkan prompt Anda. Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang memudahkan Anda berkreasi, memvisualisasikan, dan mengeksekusi lebih cepat!

6. ReviewStudio (Terbaik untuk tinjauan kreatif dan persetujuan klien)

melalui ReviewStudio

Jika proyek Anda kewalahan dengan umpan balik yang tersebar di email, obrolan Slack, dan catatan tempel di monitor Anda, ReviewStudio dapat membantu. Platform ini dirancang untuk tim yang membutuhkan tinjauan kreatif terstruktur dan terkendali versi untuk semua proyek media mereka tanpa kerumitan fitur manajemen proyek yang tidak perlu.

ReviewStudio sepenuhnya berfokus pada membantu kreator, agensi, dan tim video mengumpulkan, mengorganisir, dan bertindak berdasarkan umpan balik. Platform ini berfungsi di berbagai jenis media—unggah video, gambar, PDF, bahkan situs web—dan mengubah percakapan yang kacau menjadi percakapan yang terstruktur dan kontekstual.

Alih-alih menebak apa yang dimaksud klien dengan “buatnya menonjol,” Anda mendapatkan komentar visual yang dilengkapi cap waktu dan alat markup yang tidak meninggalkan ruang untuk kebingungan. Dan karena tidak mencoba menjadi segalanya, alat ini ringan dan cepat, mudah digunakan oleh klien, bahkan jika mereka tidak terbiasa dengan teknologi.

Fitur terbaik ReviewStudio

Kumpulkan umpan balik visual pada video, PDF, gambar, dan halaman web dengan alat markup yang presisi

Bandingkan versi secara berdampingan untuk persetujuan yang lebih cepat dan konteks yang jelas

Lacak tahap ulasan dengan pembaruan status dan penugasan reviewer

Sesuaikan alur kerja dengan peran, izin, dan branding

Bagikan dengan mudah kepada klien melalui tautan aman—tanpa perlu login

Dapatkan pemberitahuan real-time agar tidak ada yang ketinggalan siklus tinjauan

Batasan ReviewStudio

Fokus sepenuhnya pada proses tinjauan/persetujuan—tidak dilengkapi dengan alat manajemen tugas atau proyek bawaan

Antarmuka mungkin terasa sedikit ketinggalan zaman bagi tim yang terbiasa dengan dashboard modern

Harga ReviewStudio

Starter: Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna

Lanjutan: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat ReviewStudio

G2 : 4.7/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ReviewStudio?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Review Studio sangat mudah digunakan. Semua fitur yang kami butuhkan ada di alat ini. 100% klien kami menyetujuinya. Ini benar-benar alat terbaik yang pernah saya gunakan untuk berkolaborasi dengan klien. Kami menggunakannya setiap hari dan di setiap proyek (CGI atau animasi)

Review Studio sangat mudah digunakan. Semua fitur yang kami butuhkan ada di alat ini. 100% klien kami menyetujuinya. Ini benar-benar alat terbaik yang pernah saya gunakan untuk berkolaborasi dengan klien. Kami menggunakannya setiap hari dan di setiap proyek (CGI atau animasi)

7. Cage (Terbaik untuk kolaborasi aset penjualan visual dan umpan balik klien)

via Cage

Bagi tim penjualan yang bekerja dengan materi desain yang kompleks—seperti presentasi penjualan, proposal bermerk, atau demo video—memiliki alat yang memudahkan umpan balik visual sangat penting. Di situlah Cage membantu.

Ini berfungsi sebagai pusat utama di mana tim internal dan klien dapat meninjau, memberikan komentar, dan menyetujui konten visual tanpa kebingungan. Berbeda dengan CRM tradisional atau pengelola tugas, Cage unggul dalam alur kerja yang berfokus pada visual, di mana kejelasan dan iterasi cepat mendorong kesepakatan maju.

Fitur terbaik Cage

Berikan komentar langsung pada video, PDF, dan gambar dengan anotasi yang presisi hingga piksel

Tugaskan tugas dari komentar umpan balik kepada desainer atau perwakilan penjualan

Lacak perubahan dan persetujuan dengan riwayat versi dan alur kerja persetujuan

Undang klien atau pemangku kepentingan tanpa memerlukan akun

Sentralisasikan diskusi visual dan pembaruan dalam satu thread yang dapat dilacak

Integrasikan dengan Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud, dan lainnya

Batasan Cage

Kurang efektif untuk tim penjualan yang berfokus pada teks atau panggilan telepon

Fitur otomatisasi dan alat pipeline yang terbatas, paling baik digunakan bersama platform penjualan

Harga Cage

Gratis

Standar : $8 per bulan per pengguna

Profesional: $14 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Cage

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cage?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Cage sangat berguna untuk mengawasi manajemen proyek dan membagikan tugas kepada anggota tim Anda. Alat ini dapat membantu Anda tetap mengontrol tenggat waktu dengan membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil dan memastikan semua orang tetap terinformasi.

Cage sangat berguna untuk mengawasi manajemen proyek dan membagikan tugas kepada anggota tim Anda. Alat ini dapat membantu Anda tetap mengontrol tenggat waktu dengan membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil dan memastikan semua orang tetap terinformasi.

🧠 Fakta menarik: AI diperkirakan akan menangani hingga 80% tugas manajemen proyek —membuat alat yang mendukung otomatisasi dan alur kerja kreatif menjadi lebih penting dari sebelumnya.

8. Monday. com (Terbaik untuk perencanaan tugas visual dengan templat fleksibel)

Monday.com memberikan kejelasan nyata bagi tim—bukan jenis kejelasan yang tersembunyi di balik tab dan grafik, tetapi jenis kejelasan yang menunjukkan apa yang sedang terjadi dan siapa yang melakukannya.

Ini sangat berguna bagi tim kreatif yang harus mengelola jadwal produksi film, kalender konten, dan peluncuran kampanye secara bersamaan. Dengan papan yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengatur alur kerja pasca-produksi, pelacak pengeditan video, atau alur tinjauan konten—tanpa harus memulai dari awal.

Bagian terbaiknya? Ini mudah digunakan baik oleh perencana maupun kreator.

Meskipun tidak dirancang khusus untuk umpan balik kreatif atau kontrol versi, alat ini dapat berintegrasi dengan baik dengan alat lain. Tambahkan garis waktu, otomatisasi, formulir, dan dasbor, dan alat ini menjadi pusat operasional yang solid untuk tim yang menyukai struktur tanpa aturan yang ketat.

Fitur terbaik Monday.com

Buat papan visual untuk mengelola proyek, tugas, jadwal, dan status

Sesuaikan templat untuk tim desain grafis , pemasaran, video, atau produksi

Lacak kemajuan menggunakan kolom status, otomatisasi, dan pembaruan real-time

Bekerja sama dalam konteks dengan lampiran file, komentar, dan daftar periksa

Integrasikan dengan mudah dengan alat seperti Slack, Adobe CC, Google Drive, dan Dropbox

Buat dasbor untuk tampilan tingkat tinggi di seluruh proyek

Batasan Monday.com

Tidak dilengkapi dengan alat proofing kreatif bawaan atau alat umpan balik yang akurat per frame

Dapat terasa membingungkan jika terlalu banyak otomatisasi atau kolom ditambahkan

Harga Monday.com

Gratis

Basic: $9/bulan per pengguna

Standar: $12/bulan per pengguna

Pro : $19/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Monday.com

G2 : 4,7/5 (13.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Platform ini sangat intuitif, sangat dapat disesuaikan, dan benar-benar membantu menjaga semua orang tetap berada di halaman yang sama — mulai dari pelacakan tugas harian hingga perencanaan proyek jangka panjang.

Platform ini sangat intuitif, sangat dapat disesuaikan, dan benar-benar membantu menjaga semua orang tetap berada di halaman yang sama — mulai dari pelacakan tugas harian hingga perencanaan proyek jangka panjang.

🧠 Fakta menarik: Lebih dari 85% bisnis saat ini mengandalkan perangkat lunak proprietary untuk mengelola proyek dan operasional mereka.

9. Trello (Terbaik untuk pelacakan tugas ringan dengan papan visual)

melalui Trello

Trello menjaga kesederhanaan. Jika tim Anda mencari alat yang tidak memerlukan waktu berjam-jam untuk dipelajari atau dikonfigurasi, papan Kanban Trello sangat sederhana dan mudah dipahami sejak hari pertama.

Ini sempurna untuk tim kreatif kecil, freelancer, atau studio yang hanya perlu melacak siapa yang melakukan apa dan kapan. Setiap kartu dapat menampung daftar periksa, tanggal jatuh tempo, lampiran (seperti mockup desain atau draf video), dan percakapan, sehingga umpan balik tetap berada di tempat kerja. Ini visual, mudah digunakan dengan drag-and-drop, dan tidak dipenuhi dengan fitur yang tidak akan pernah Anda gunakan.

Fitur terbaik Trello

Organisir proyek menggunakan papan dan daftar seret-dan-lepas yang intuitif

Lampirkan aset dan simpan umpan balik langsung di kartu tugas

Bekerja sama secara real-time dengan komentar, mention, dan daftar periksa

Otomatiskan tugas dengan otomatisasi Butler yang terintegrasi

Gunakan templat yang disesuaikan untuk proyek desain, kalender konten media, dan tinjauan kreatif

Gunakan Power-Ups untuk menyesuaikan alur kerja video modern Anda

Batasan Trello

Struktur terbatas untuk tim yang membutuhkan manajemen pengalaman digital yang detail, alur kerja, atau langkah persetujuan

Power-Ups mungkin terasa penting, tetapi banyak di antaranya memerlukan langganan berbayar untuk mengakses fitur lengkapnya

Harga Trello

Gratis

Standar: $5 per bulan per pengguna

Premium: $10/bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Mudah digunakan. Antarmuka pengguna (UI) yang nyaman dipandang.

Mudah digunakan. Antarmuka pengguna (UI) yang nyaman dipandang.

10. Wrike (Terbaik untuk mengelola proyek penjualan kompleks dan serah terima skala besar)

melalui Wrike

Mengelola proses penjualan bervolume tinggi atau bertahap sering melibatkan tim pemasaran, hukum, pengiriman, dan onboarding—dan di situlah Wrike memberikan nilai tambah terbesar.

Ini memungkinkan tim operasional penjualan merancang dan mengawasi segala hal mulai dari alur kerja RFP hingga urutan onboarding. Dengan AI dan otomatisasi bawaan, Wrike mengidentifikasi potensi penundaan sebelum menjadi masalah besar dan membantu tim besar menjaga kesepakatan berjalan efisien di seluruh departemen.

Fitur terbaik Wrike

Otomatiskan prioritas tugas dengan AI dan deteksi risiko

Sesuaikan alur kerja penjualan dengan formulir permintaan, persetujuan, dan ketergantungan

Lacak materi penjualan dan jadwal proposal di tim yang tersebar

Visualisasikan garis waktu dengan diagram Gantt interaktif dan tampilan beban kerja

Tetapkan izin yang detail untuk melindungi data klien atau transaksi yang sensitif

Buat laporan dan dasbor untuk memantau efisiensi operasional penjualan

Hubungkan dengan stack teknologi Anda melalui integrasi dengan Salesforce, Google Workspace, Outlook, dan lainnya

Batasan Wrike

Lebih cocok untuk operasi penjualan belakang layar daripada penjualan langsung

Terbaik jika dipadukan dengan CRM atau alat engagement keluar untuk visibilitas penuh

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis : $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4. 2/5 (4.300+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (2.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Hal terbaik tentang Wrike adalah menjaga seluruh proyek tetap terpusat. Semua diskusi dan aset berada dalam proyek, yang berguna jika kita harus mengulang proyek yang sama tahun depan. Semua percakapan internal terjadi di Wrike dan bukan melalui email. Terkadang kami menambahkan komunikasi vendor atau klien dari email ke proyek untuk memastikan semua pihak tetap terinformasi.

Hal terbaik tentang Wrike adalah menjaga seluruh proyek tetap terpusat. Semua diskusi dan aset berada dalam proyek, yang berguna jika kita harus mengulang proyek yang sama tahun depan. Semua percakapan internal terjadi di Wrike dan bukan melalui email. Terkadang kami menambahkan komunikasi vendor atau klien dari email ke proyek untuk memastikan semua pihak tetap terinformasi.

Desain Lebih Baik, Kolaborasi Lebih Cerdas dengan ClickUp

Anda tidak perlu terpaku pada alat yang memperlambat proses atau membuat kolaborasi pada semua aset media Anda menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Baik Anda tim video yang ramping, studio animasi papan tulis berskala penuh, atau tim pemasaran internal, alat-alat dalam daftar ini menawarkan fleksibilitas, transparansi, dan ruang kreatif yang lebih luas.

Jika Anda mencari platform yang tidak hanya sekadar mengatur segala sesuatu—tetapi juga menggabungkan brief, timeline, penyimpanan aset proyek, umpan balik, dan komunikasi tim dalam satu tempat—ClickUp adalah pilihan yang menonjol. Platform ini menawarkan struktur tanpa kaku, kustomisasi tanpa kekacauan, dan yang terbaik, ia tumbuh bersama tim kreatif Anda (bukan melawan mereka).

Daftar gratis sekarang