60+ Pertanyaan Survei Produk untuk Mengumpulkan Wawasan Pelanggan yang Dapat Ditindaklanjuti

Sebagian besar survei produk membosankan—kaku, generik, dan mudah dilupakan.

Pada pertanyaan kelima, pelanggan Anda sudah tidak tertarik lagi.

Namun, inilah kenyataannya: 85% pelanggan kemungkinan akan memberikan umpan balik setelah pengalaman yang baik, sementara 81% akan melakukan hal yang sama setelah pengalaman yang buruk. Ini berarti pelanggan bersedia berbagi umpan balik detail terlepas dari hasilnya. Mereka tidak menahan diri—mereka hanya membutuhkan cara yang lebih baik untuk didengar.

Seni sesungguhnya? Merancang survei untuk orang sungguhan.

Kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan survei produk terbaik yang terdengar alami, memicu tanggapan jujur, dan membantu Anda mengembangkan produk yang lebih baik.

Apa Itu Survei Produk?

Survei produk adalah kumpulan pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan wawasan berharga tentang pengalaman pengguna akhir dengan produk Anda. Hal ini membantu bisnis mengidentifikasi apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang perlu ditingkatkan.

Baik Anda mengirim survei umpan balik produk setelah peluncuran atau setelah rilis beta, tujuannya sama: mendengarkan, belajar, dan bertindak.

Hal ini menjadikan survei produk sebagai alat komunikasi pelanggan yang luar biasa. Survei ini membuka saluran komunikasi dua arah, memungkinkan Anda menunjukkan kepada pengguna bahwa pendapat mereka benar-benar dihargai.

Mengapa Pertanyaan Survei Produk Penting?

Survei produk adalah alat strategis yang memberikan suara kepada pelanggan Anda, membantu Anda mengumpulkan umpan balik di berbagai tahap perjalanan mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bahasa yang digunakan pelanggan Anda untuk memberitahu Anda apa yang penting bagi mereka.

Jika digunakan dengan benar, pertanyaan survei produk dapat mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Pertanyaan ini memungkinkan Anda mengetahui apa yang disukai pelanggan tentang produk Anda dan apa yang tidak mereka sukai.

Secara serupa, survei ini juga membantu dalam pengembangan produk. Mereka membantu tim mengidentifikasi dan memprioritaskan fitur berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh pengguna. Hal ini memungkinkan tim untuk mengambil keputusan yang terinformasi dengan memvalidasi asumsi menggunakan data pelanggan yang nyata. Dan itu baru permulaan.

Masukkan pertanyaan survei produk yang tepat ke dalam perangkat lunak umpan balik produk, dan Anda dapat menganalisis tren, melacak sentimen, mengukur kepuasan pelanggan, serta mengubah tanggapan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Segalanya bergantung pada jenis pertanyaan survei produk yang Anda ajukan!

🧠 Fakta Menarik: Sebagian besar peserta survei memutuskan apakah akan menyelesaikan survei dalam tiga pertanyaan pertama!

Jenis Pertanyaan Survei Produk yang Perlu Diajukan

Berbicara tentang jenis pertanyaan yang Anda ajukan, mari kita lihat berbagai jenis pertanyaan survei produk.

Pertanyaan terbuka

Pertanyaan terbuka memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikiran mereka tanpa dibatasi oleh opsi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga lebih sulit untuk diukur. Namun, pertanyaan ini menyediakan data kualitatif yang kaya yang dapat membentuk arah pengembangan produk.

Pertanyaan survei produk ini ideal untuk mengeksplorasi ekspektasi, motivasi, dan emosi pelanggan di balik pengalaman pengguna. Pertanyaan ini sering kali mengungkap wawasan berharga yang tidak terduga, menjadikannya sempurna untuk mengumpulkan umpan balik yang lebih mendalam atau konteks.

Pertanyaan tertutup

Pertanyaan tertutup memberikan pilihan yang tetap bagi pengguna untuk dipilih. Contohnya adalah jawaban ya/tidak, skala penilaian, atau pilihan ganda. Pertanyaan ini lebih cepat untuk dijawab, lebih mudah dianalisis, dan membantu mengidentifikasi tren.

Kualitas-kualitas ini menjadikan survei sebagai bagian integral dari sistem manajemen umpan balik. Wawasan yang jelas dan terstruktur dari survei memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat, sehingga sangat berguna dalam memvalidasi hipotesis atau memantau metrik kunci seiring waktu.

💡 Tips Pro: Selalu mulailah dengan pertanyaan yang lebih mudah untuk memanaskan responden sebelum masuk ke detail yang lebih mendalam.

Pertanyaan pilihan ganda

Pertanyaan pilihan ganda memungkinkan peserta memilih satu atau lebih jawaban yang telah ditentukan sebelumnya; oleh karena itu, pertanyaan ini lebih fleksibel daripada pertanyaan ya/tidak. Pertanyaan survei produk ini sangat cocok untuk mengumpulkan data terstruktur dan memahami preferensi, perilaku, serta kebutuhan pengguna.

Gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengidentifikasi fitur yang paling dihargai oleh pelanggan atau masalah yang mereka coba selesaikan dengan menggunakan produk Anda. Berbeda dengan pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan ini lebih mudah dianalisis, kurang ambigu, dan lebih dapat diandalkan.

📝 Contoh:

Fitur mana yang paling sering Anda gunakan?☐ Pelacakan tugas ☐ Pencatatan waktu ☐ Dashboard ☐ Dukungan

Mengapa Anda memilih produk kami?☐ Harga ☐ Fitur ☐ Merek ☐ Layanan Pelanggan

Pertanyaan skala Likert

Pertanyaan skala Likert meminta pengguna untuk menilai tingkat kesepakatan mereka terhadap suatu pernyataan pada skala yang berkisar dari ‘sangat setuju’ hingga ‘sangat tidak setuju’. Hal ini membuatnya berguna untuk mengukur sikap pengguna, kepuasan pelanggan, dan persepsi secara lebih mendalam.

Gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengidentifikasi faktor emosional dan gradasi dalam sentimen pengguna. Skala Likert adalah alat untuk mengukur tingkat keyakinan pengguna terhadap kemudahan penggunaan produk atau kegunaan fitur.

📝 Contoh:

Fitur ini menghemat waktu saya. → Sangat setuju → Sangat tidak setuju

Proses onboarding sangat mudah. → Sangat setuju → Sangat tidak setuju

Pertanyaan Net Promoter Score (NPS)

Pertanyaan NPS mengukur seberapa besar kemungkinan seorang pengguna merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Pertanyaan ini mengumpulkan masukan pada skala 0 hingga 10 dan merupakan indikator kuat tentang loyalitas pelanggan dan persepsi merek.

Selain itu, Anda dapat membagi pelanggan existing menjadi promotor, pasif, dan detractor. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur kepuasan jangka panjang. Umpan balik berharga yang diterima dari pertanyaan NPS menjadi tolok ukur untuk kesehatan produk secara keseluruhan.

📝 Contoh:

Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan kami?→ Skala: 0–10

Apakah Anda masih akan menggunakan layanan kami dalam 6 bulan ke depan?→ Skala: 0–10

Pertanyaan dengan skala penilaian

Ini adalah pertanyaan survei yang harus diajukan setelah interaksi atau peluncuran fitur. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menilai pengalaman atau fitur tersebut menggunakan skala numerik, dari 1 hingga 5 atau 1 hingga 10. Hal ini memungkinkan pengumpulan umpan balik berharga dengan cepat.

Pertanyaan survei produk ini sangat efektif untuk mengukur kemudahan penggunaan, kepuasan fitur, daya tarik visual, kemudahan akses, kepuasan pelanggan, dan banyak lagi. Skala penilaian menghasilkan wawasan yang dapat diukur sambil menjaga survei tetap cepat dan mudah diselesaikan.

📝 Contoh:

Berikan penilaian untuk dashboard baru:→ 1 (Buruk) – 10 (Sangat Baik)

Dukungan kecepatan kepuasan:→ 1 (Rendah) – 5 (Tinggi)

Pertanyaan demografis atau segmentasi

Pertanyaan demografis atau segmentasi membantu Anda memahami audiens target Anda. Jika Anda ingin memahami usia, peran, industri, ukuran perusahaan, dan detail demografis lainnya, inilah pertanyaan survei yang perlu Anda ajukan.

Fitur ini juga memungkinkan Anda untuk memisahkan tanggapan untuk wawasan yang lebih mendalam dan tindakan yang lebih terarah. Pertanyaan survei produk ini membantu mempersonalisasi perbaikan produk dan menyelaraskan fitur dengan persyaratan target audiens yang spesifik.

📝 Contoh:

Peran Anda: PM / Dev / Eksekutif / Lainnya

Ukuran tim: 1–10 / 11–50 / 51+

Pertanyaan berbasis perilaku atau penggunaan

Pertanyaan survei umpan balik produk berbasis perilaku atau penggunaan mengeksplorasi cara pengguna berinteraksi dengan produk Anda. Pertanyaan ini membantu Anda mendapatkan wawasan berharga tentang hal-hal seperti frekuensi penggunaan, fitur favorit, atau alur kerja.

Gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengidentifikasi pola dan masalah yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh analisis sederhana. Hal ini membantu Anda memahami dampak, seperti faktor yang mendorong adopsi pengguna atau di mana terjadi penurunan tingkat penggunaan.

📝 Contoh:

Seberapa sering Anda menggunakan produk ini? Setiap hari / Setiap minggu / Jarang

Apakah Anda pernah meninggalkan tugas karena kompleksitasnya? Ya / Tidak

💡 Tips Pro: Manfaatkan data perilaku konsumen (seperti klik dan waktu di halaman) untuk menentukan pertanyaan survei apa yang harus diajukan selanjutnya.

Pertanyaan lanjutan

Seperti namanya, pertanyaan tindak lanjut muncul berdasarkan jawaban responden. Gunakan pertanyaan survei produk ini untuk mempersonalisasi dan membuat survei lebih relevan.

Menggunakan logika kondisional pada pertanyaan survei produk Anda memungkinkan Anda menggali informasi lebih dalam tanpa membebani peserta. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengungkap respons, skor, atau sentimen yang mendasar.

📝 Contoh:

[Jika pengguna memberi rating rendah pada fitur] → Apa yang tidak sesuai dengan harapan Anda?

[Jika pengguna mengatakan mereka tidak akan merekomendasikan Anda] → Apa yang akan membuat Anda berubah pikiran?

[Jika pengguna membatalkan] → Apa yang kurang dari pengalaman Anda?

60+ Pertanyaan Survei Produk yang Menghasilkan Umpan Balik Nyata

Menanyakan pertanyaan survei produk yang tepat dapat membantu mengungkap wawasan berharga yang dapat Anda tindak lanjuti. Namun, konteks sangat penting. Pertanyaan yang Anda ajukan harus sesuai dengan tahap perkembangan produk Anda, audiens yang Anda targetkan, dan jenis keputusan yang ingin Anda ambil.

Misalnya, pertanyaan survei pasca-pertemuan Anda dapat mencegah prospek potensial menjadi tidak aktif, dan pertanyaan survei kepuasan pelanggan dapat mengubah pengguna sekali pakai menjadi pembeli berulang. Intinya, semuanya bergantung pada bagaimana Anda mengelola hal-hal tersebut dengan baik.

Untuk membantu Anda, kami telah mengumpulkan beberapa contoh pertanyaan survei produk dari berbagai kategori tematik dan kasus penggunaan. Gunakan contoh-contoh ini untuk memulai percakapan yang bermakna tentang membangun produk yang lebih baik, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas.

Pertanyaan untuk produk atau fitur baru

Umpan balik pelanggan adalah jaring pengaman saat meluncurkan produk atau fitur baru.

Umpan balik produk memvalidasi apakah Anda sedang menyelesaikan masalah yang tepat, apakah pengguna dapat memahami produk Anda, dan apakah produk Anda memberikan nilai tambah. Ini adalah cara yang bagus untuk menguji pasar sebelum menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan.

Seberapa jelas tujuan produk ini dapat dipahami?

Apa kesan pertama Anda setelah mencoba produk/fitur baru?

Alternatif apa saja yang Anda pertimbangkan sebelum memilih produk ini?

Masalah apa yang Anda harapkan dapat diselesaikan dengan produk/fitur ini?

Apakah produk/fitur ini lebih baik dalam menyelesaikan masalah Anda dibandingkan solusi sebelumnya?

Apa satu hal yang Anda harapkan produk ini lakukan secara berbeda?

Apakah ada hal tentang produk/fitur baru yang mengejutkan Anda?

Apa yang membuat produk ini menjadi tak tergantikan bagi Anda?

Pertanyaan untuk umpan balik produk yang sudah ada

Meskipun pertanyaan di atas dapat berguna saat melakukan riset pasar, pertanyaan berikut ini sangat penting setelah produk Anda diluncurkan.

Umpan balik produk berfungsi sebagai kompas, membimbing Anda dalam meningkatkan kegunaan, mengurangi hambatan, dan memprioritaskan pembaruan. Hal ini juga membantu mengukur sentimen pelanggan dan menjaga kesesuaian produk dengan pasar.

Pada skala 1 hingga 10, seberapa puaskah Anda dengan produk ini?

Apa yang paling Anda sukai dari produk ini?

Apa yang paling membuat Anda frustrasi saat menggunakan produk ini?

Apakah Anda menemukan bug atau masalah saat menggunakan produk ini?

Bagaimana produk ini telah mengalami perbaikan seiring waktu?

Apakah Anda menemukan fitur-fitur yang membingungkan atau tidak perlu?

Apa yang membuat Anda terus kembali menggunakan produk ini?

Jika Anda memiliki tongkat sihir, apa satu hal yang akan Anda perbaiki?

Pertanyaan untuk mengukur pengalaman pengguna

Kesuksesan suatu produk tidak hanya bergantung pada kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Hal ini juga bergantung pada pengalaman pengguna (UX).

Umpan balik UX mengungkap masalah kegunaan dan hambatan emosional yang tidak dapat dideteksi oleh analisis data. Gunakan survei produk ini untuk meningkatkan alur, mengurangi tingkat keluar, dan membuat pengguna menyukai produk Anda.

Pada skala 1 hingga 5, seberapa mudah Anda menyelesaikan tugas Anda hari ini?

Apakah Anda mengalami kesulitan saat menavigasi antarmuka? (Ya/Tidak)

Produk ini menarik secara visual. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju

Pada skala 1 hingga 10, seberapa lancar pengalaman Anda?

Apa yang dapat membuat penggunaan produk ini lebih menyenangkan?

Apakah ada hal dalam pengalaman yang terasa menjengkelkan atau lambat?

Seberapa yakin Anda merasa saat menggunakan produk ini?

Pertanyaan untuk mengumpulkan permintaan fitur

Terkadang, wawasan pengguna dapat mengungkap lebih banyak daripada riset pasar.

Pertanyaan survei produk yang menggali permintaan fitur dapat memengaruhi peta jalan produk, memprioritaskan fitur, mengumpulkan inovasi dari pengguna, dan mencegah pemborosan. Pertanyaan ini juga memberikan rasa kepemilikan, yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Apakah ada fitur yang Anda harapkan ada pada produk ini?

Bagaimana kita dapat membuat produk ini lebih bernilai/berguna?

Jika Anda dapat merancang fitur baru, apa yang akan dilakukannya?

Apa yang menurut Anda kurang dari produk saat ini?

Apakah Anda melihat fitur di alat lain yang ingin kami tawarkan?

Fitur mana yang saat ini ingin Anda kami perbaiki atau kembangkan?

Pertanyaan untuk mengukur kepuasan pelanggan

Setiap manajer produk ingin membangun produk yang menarik pelanggan setia. Untuk mencapainya, perlu mengajukan pertanyaan survei produk yang selalu memantau tingkat kepuasan pelanggan.

Anda perlu mengetahui apa yang dirasakan pengguna tentang produk, merek, dan layanan dukungan Anda. Umpan balik ini membantu mengukur tingkat retensi, memprediksi tingkat churn, dan mengidentifikasi pelanggan terbaik Anda.

Pada skala 1 hingga 10, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan kami kepada teman atau rekan kerja?

Bagaimana Anda menilai nilai untuk uang yang Anda keluarkan?

Apakah Anda merasa produk ini memenuhi harapan Anda?

Apakah Anda berencana untuk memperbarui langganan Anda?

Apa yang akan membuat Anda merekomendasikan produk kami?

Bagaimana produk ini memudahkan hidup Anda?

Pertanyaan untuk umpan balik setelah pembelian atau proses onboarding

Tingkat keterlibatan pengguna pada tahap awal menentukan adopsi produk dalam jangka panjang. Hal ini menjadikan fase pasca-pembelian dan onboarding sebagai momen krusial untuk memengaruhi hasil akhir. Untuk mempercepat aktivasi, tujuan utamanya adalah menghilangkan hambatan dan mempercepat momen "aha" yang memberikan pemahaman instan.

Apa tujuan utama Anda dalam menggunakan produk ini?

Apakah Anda merasa mudah untuk memulai setelah mendaftar?

Bagaimana Anda menilai proses onboarding sejauh ini?

Apakah ada hal yang membingungkan atau membuat frustrasi selama proses pengaturan?

Apakah proses memulai jelas setelah mendaftar?

Bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman Anda selama minggu pertama?

Pertanyaan untuk pengguna yang tidak aktif atau telah berhenti menggunakan layanan

Mengaktifkan kembali pengguna yang tidak aktif atau yang telah berhenti menggunakan layanan dimulai dengan memahami alasan mereka meninggalkan layanan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan ini mengeksplorasi ekspektasi yang tidak terpenuhi, fitur yang hilang, dan alasan eksternal mengapa pengguna berhenti menggunakan produk Anda. Pertanyaan-pertanyaan ini memiliki dua tujuan: mendiagnosis churn dan memenangkan kembali pengguna.

Apa yang membuat Anda berhenti menggunakan produk ini?

Apa yang kurang yang membuat Anda meninggalkan produk ini?

Bagaimana cara kami dapat meningkatkan produk kami?

Apakah Anda berencana untuk kembali di masa depan?

Apakah alat atau layanan lain lebih sesuai dengan kebutuhan Anda?

Apakah ekspektasi Anda berbeda dengan pengalaman sebenarnya?

🔍 Tahukah Anda? Hanya 1 dari 26 pelanggan yang tidak puas yang mengeluh—sisanya berhenti berlangganan.

Pertanyaan untuk memahami perilaku pengguna dan pengambilan keputusan

Pertanyaan-pertanyaan ini mengeksplorasi bagaimana pengguna menemukan Anda, apa yang memotivasi mereka untuk bertindak, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk Anda—melampaui apa yang dapat diungkapkan oleh analisis data saja.

Bagaimana Anda mengetahui tentang produk ini?

Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan Anda untuk mencobanya?

Seberapa sering Anda menggunakan produk ini?

Apakah ada fitur yang baru Anda temukan yang Anda harap tahu lebih awal?

Seberapa mudah menemukan fitur yang Anda butuhkan?

Seberapa besar usaha yang Anda keluarkan untuk menyelesaikan tugas Anda hari ini?

Apakah Anda telah menghubungi dukungan? Jika ya, bagaimana Anda menilai pengalaman Anda?

💡 Tips Pro: Gunakan umpan balik ini untuk memperbaiki alur onboarding, mengidentifikasi fitur tersembunyi, dan menyempurnakan pesan produk.

Praktik Terbaik untuk Membuat Survei Produk yang Efektif

Menyusun survei produk yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar daftar pertanyaan.

Ini adalah seni yang menggali pikiran pelanggan dengan menarik perhatian mereka dan mendapatkan masukan yang dapat ditindaklanjuti.

Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang dapat Anda ikuti:

Tentukan tujuan sebelum menyusun survei agar pertanyaan survei produk selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas

Otomatiskan pengiriman formulir umpan balik menggunakan alat otomatisasi formulir sehingga Anda dapat memperluas upaya pengumpulan umpan balik dengan mudah

Pastikan pertanyaan survei produk tetap fokus pada satu ide tertentu pada setiap waktu untuk menghindari kebingungan dan tanggapan yang tidak akurat

Gunakan bahasa yang sederhana dan bebas jargon untuk mencerminkan cara pelanggan Anda berbicara dan berpikir

Masukkan semua tanggapan survei ke dalam alat dashboard Anda untuk memvisualisasikan metrik kunci seperti skor kepuasan pelanggan, dan tanggapi lebih cepat

Uji survei produk Anda secara internal sebelum membagikannya secara luas untuk mendeteksi bug, kalimat yang tidak jelas, atau masalah lainnya

Berikan insentif berupa diskon, akses awal, konten eksklusif, dll., untuk meningkatkan partisipasi

Kirim ucapan terima kasih otomatis dan tindak lanjuti umpan balik untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan retensi pelanggan

Analisis umpan balik pelanggan dan ambil tindakan berdasarkan masukan yang berdampak tinggi untuk meningkatkan peta jalan produk

🔍 Tahukah Anda? Bahkan insentif sebesar $5 dapat meningkatkan tingkat respons hingga 30%!

Bagaimana ClickUp Membantu dalam Pengelolaan Survei Umpan Balik Produk

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, memudahkan pengelolaan survei produk, mulai dari membuat formulir hingga menindaklanjuti tanggapan. Begini caranya:

Buat formulir umpan balik cerdas dan disesuaikan dengan ClickUp Forms

Tawarkan formulir yang dapat disesuaikan, otomatisasi alur kerja, dan sentralisasi pengumpulan data dengan Clickup Forms

Dengan ClickUp Forms, Anda dapat membuat formulir kustom yang fungsional dan sesuai dengan merek Anda. Gunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif untuk membuat survei produk yang menawan dan sesuai dengan merek Anda dalam hitungan menit. Anda bahkan dapat mengatur logika kondisional dan mengotomatisasi alur kerja tanpa perlu menulis kode.

🎥 Tonton & pelajari: Buat formulir umpan balik dengan mudah di ClickUp Ingin membuat pengumpulan umpan balik produk menjadi mudah dan intuitif? Tonton panduan singkat ini dari ClickUp untuk melihat tepatnya cara mengatur formulir pengumpulan umpan balik 📝 yang mengarahkan umpan balik langsung ke alur kerja Anda. Ini adalah tutorial praktis yang dipenuhi dengan praktik terbaik—dan Anda akan belajar cara mengubah tanggapan mentah menjadi tindakan yang terorganisir dalam waktu singkat 🚀. ▶️ Tonton videonya:

Baik Anda mengumpulkan wawasan tentang fitur baru atau melakukan pengecekan pasca peluncuran dengan pengguna awal, ClickUp Forms membantu Anda mendapatkan masukan yang diperlukan. Selain itu, jika membuat formulir dari awal terasa menakutkan, Anda selalu dapat menggunakan templat formulir umpan balik yang telah dibuat secara profesional untuk memulai!

Otomatisasi pelacakan tugas dan tindakan dari umpan balik

ClickUp Automations memungkinkan Anda mengatur otomatisasi formulir untuk memicu alur kerja saat responden mengirimkan formulir. Hal ini membuat umpan balik menjadi tindakan yang dapat diambil dan instan—kombinasi yang menang.

Gunakan ClickUp Automations untuk mengatur alur kerja untuk semua formulir umpan balik survei produk Anda

Sebagai langkah awal, Anda dapat mengumpulkan semua temuan dengan mengompilasikan semuanya di ClickUp Docs. Manajer produk kemudian dapat melibatkan tim terkait untuk meninjau umpan balik yang diterima. Mereka juga dapat menggunakan ClickUp Docs untuk membuat dokumentasi bersama berdasarkan temuan survei produk.

📮 ClickUp Insight: Hampir 88% responden survei kami kini mengandalkan alat AI untuk menyederhanakan dan mempercepat tugas pribadi. Ingin mendapatkan manfaat yang sama di tempat kerja? ClickUp siap membantu! ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% dengan lebih sedikit pertemuan, ringkasan AI yang cepat, dan tugas otomatis.

Ringkas dan tindak lanjuti umpan balik dengan ClickUp Brain

Kemudian, mereka dapat menandai di ClickUp Brain. Ini membantu dalam dua aspek utama: merangkum wawasan kunci, mengekstrak masukan yang dapat ditindaklanjuti, dan secara otomatis menghasilkan tugas berdasarkan tindakan yang perlu dilakukan.

Tindakan cepat tanpa pengawasan manual memudahkan dalam mengerjakan survei kepuasan pelanggan.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari umpan balik tersebut.

ClickUp Brain membantu Anda mengekstrak wawasan dari umpan balik dan membuat tindakan yang dapat dilakukan

💬 ClickUp Brain Max InsightTidak ingin mengetik catatan atau ringkasan survei? Dengan Talk-to-Text di ClickUp Brain Max , Anda cukup berbicara—dan AI akan menangkap semuanya secara instan. 🧠🎙️ Baik Anda sedang meninjau umpan balik, merumuskan langkah selanjutnya, atau mencatat wawancara pengguna, Brain Max mengubah suara Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti—tanpa repot dan super cepat. 👉 Coba sekarang dan diskusikan umpan balik produk dengan cara Anda sendiri!

Visualisasikan tren umpan balik secara real-time dengan Dashboards

Dashboard ClickUp memungkinkan tim untuk memvisualisasikan tren umpan balik dan melacak metrik tanpa perlu beralih alat atau bergantung pada platform eksternal. Buat widget untuk melacak keluhan pengguna yang berulang, skor NPS, permintaan fitur, dan lain-lain, serta pantau semuanya secara real-time.

Lacak umpan balik dengan Dashboard dan Laporan ClickUp

Anda dapat menyesuaikan dasbor untuk menampilkan tampilan yang berbeda bagi manajer produk, tim desain, eksekutif, dan lain-lain. Hal ini memastikan data yang relevan tersedia bagi pemangku kepentingan yang bersangkutan dalam format yang mereka inginkan!

Inilah yang dikatakan Manaswi Dwivedi, Analis Pengembangan Bisnis di Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., tentang Dashboard ClickUp:

Visibilitas dashboard telah ditingkatkan dalam menampilkan analisis produk dan menjadi penghemat waktu yang signifikan.

Visibilitas dashboard telah ditingkatkan dalam menampilkan analisis produk dan menjadi penghemat waktu yang signifikan.

Kumpulkan Umpan Balik yang Dapat Ditindaklanjuti dengan ClickUp

Survei produk yang baik tidak hanya mengajukan pertanyaan yang mengarahkan. Mereka membuka jawaban yang dapat meningkatkan produk, memperkuat tim, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dari memahami apa yang diinginkan pengguna hingga mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak, mengajukan pertanyaan survei produk yang tepat membentuk masa depan produk Anda.

Kami telah membahas alasan dan cara membuat pertanyaan survei produk yang menarik. Kami juga telah mengeksplorasi contoh nyata pertanyaan survei produk dan praktik terbaik untuk menyempurnakan pendekatan Anda. Sekarang, tinggal menerapkan apa yang telah Anda pelajari.

Beruntungnya, alat seperti ClickUp dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Siap untuk mengoptimalkan siklus umpan balik produk Anda? Daftar sekarang di ClickUp dan mulailah menghasilkan wawasan!